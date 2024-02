Đứng giữa là cô Karolina Shiino, 26 tuổi, được vinh danh là người chiến thắng Hoa hậu "2024 Miss Japan Grand Prix" vào ngày 22/1/2024. Cô đã trả lại vương miện Hoa Hậu Nhật Bản sau khi một tuần báo kể chi tiết về dan díu của cô mới một người đã có vợ con. (Photo: YouTube)

- Tòa kháng án: Trump không được miễn tố hình sự.

- Bí ẩn của cử tri Cộng Hòa bầu cử ở Nevada: bà Haley sẽ thắng sơ bô Cộng Hòa vào đêm nay, Thứ Ba 6/2, nhưng Trump sẽ thắng phiếu đại biểu do Cộng Hòa họp kín vào Thứ Năm.

- TT Biden sẽ thắng bầu cử sơ bộ tổng thống Dân Chủ ở Nevada hôm nay, và dự kiến thắng trọn 36 phiếu đại biểu

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Nikki Haley kêu gọi cử tri Cộng hòa ngừng ủng hộ Trump, mà hãy chờ tòa xử Trump đã

- Thăm dò CNN-SSRS: 64% dân Mỹ muốn xử Trump trước, bầu cử sau (48% nói điều "cần thiết" là phải có phán quyết vụ Trump bạo loạn 2020 trước bầu cử tháng 11/2024, và 16% người khác nói họ "ưa thích" xem phán quyết sớm)

- Trump tuần sau gặp rủi ro sẽ mất 400 triệu đôla.

- Bị hăm dọa bạo lực, ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa Nikki Haley xin Mật vụ bảo vệ. Trump chế nhạo màu da, sắc tộc của Haley.

- TT Biden chạy đua cải tổ tư pháp liên bang, nhưng bổ nhiệm thẩm phán không kịp

- Trump níu áo Tòa Tối Cao, tuần này sẽ phán xử có nên cho xóa tên Trump ở phiếu bầu ở Colorado

- Hôm nay, Thứ Ba 6/2/2024, bầu sơ bộ Tổng Thống ở tiểu bang Nevada. Biden kêu gọi cử tri ủng hộ Biden vì Biden là sự thật, và chỉ trích Trump là cực đoan phi dân chủ

- Trump thú nhận trên Đài Fox đã chọn nhân sự sai lầm, nhưng đỡ hơn Obama (thực tế, Obama chỉ thay 3 cấp Bộ Trưởng và rồi Obama im lặng, nhưng Trump đã thay tới 14 cấp Bộ Trưởng và rồi Trump chửi mắng)

- Hàng hải Anh: 1 tàu hàng Anh bị bắn ở Vịnh Aden, hư hại nhưng jgông thương vong.

- Houthis: đã bắn hỏa tiễn vào các tàu Mỹ, Anh ở Biển Đỏ để đáp trả gây hấn của Mỹ-Anh, sẽ tiếp tục bắn tàu Israel để bênh vực dân Palestine ở Gaza

- Mỹ: đã phá hủy 2 tàu thủy không người lái của Houthi.

- Gaza: 27.585 người Palestine chết, 66.978 thường dân bị thương kể từ 7/10.

- Quân Israel: đã bắt 80 nghi phạm "khủng bố" tại Khan Yunis ở Gaza, tịcht hu súng trường

- Cậu con Bộ Trưởng Israel tung ra tin giả rằng Biden bị lãng trí, Bộ trưởng Israel xin lỗi.

- Putin điện đàm với người đồng cấp của UAE, yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza

- Ngoại trưởng Pháp yêu cầu Israel ngăn chận bạo lực từ người định cư Do Thái gây ra khi chiếm đất của dân Palestine ở West Bank

- Hãng dược Eli Lilly and Company doanh thu quý 3 của 2023 lên tới 9,35 tỷ USD, tăng 28%

- Toyota: doanh thu quý 3 năm là 81,12 tỷ USD, tăng hơn 75%

- NASA: một ngoại hành tinh cách Trái đất chỉ 137 năm ánh sáng "có thể ở được”

- TQ lập mạng lưới tình báo Hoa Kiều toàn cầu tự nguyện, để tác động các cuộc bầu cử trên khắp thế giới

- Quốc hội Ukraine OK kéo dài tình trạng thiết quân luật và huy động tân binh trong nước thêm 90 ngày nữa

- Liên Âu: sẽ sát cánh Ukraine, đã đào tạo hơn 40.000 binh sĩ Ukraine, sẽ giao 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối 2024

- Pháp: điều tra Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội Paris Tony Estanguet vì lương cao bất thường

- Anh: Vua Charles III chẩn đoán có ung thư, nhưng vẫn lạc quan; TT Biden: lo ngại về sức khỏe Vua Charles III

- Hoa Hậu Nhật Bản (sắc dân Ukraine nhập tịch Nhật) trả lại vương miện và danh hiệu sau khi bị lộ mối tình bí mật với 1 ông có vợ con

- NHật Bản: 1/5 sinh viên đại học và sau đại học không muốn có con, phần lớn do quan ngại về tài chính. Với 23,5% phụ nữ không muốn có con.

- Đài Loan: 1 ông kéo phanh khẩn cấp trên xe lửa Đài Loan vì ngủ quên để lỡ ga. Cơ nguy bị phạt 1 triệu Đài tệ (= 32.000 USD).

- TD Economics: kinh tế Mỹ tốt hơn so với hầu hết các dự báo. Nhưng ổ bánh mì giá 1,54 USD hồi tháng 12/2020 có giá 2,02 USD vào cuối năm 2023; chung cư 2 phòng ngủ tăng từ 1.424 USD/tháng cuối năm 2020 lên 1.713 USD cuối năm 2023.

- Lạm phát tăng 3,4% trong tháng 12, từ mức tăng 3,1% của tháng trước, nhưng đã giảm ở mức vừa phải kể từ khi đạt cao kỷ lục 40 năm sau đại dịch. Lạm phát cao nhất là ở: 1. Dallas-Fort-Worth-Arlington, TX; 2. Miami-Fort Lauderdale, FL.

- TIN VN. Bộ Công an phá đường dây mua bán thận gần 1 tỉ đồng (hơn 41 ngàn USD)/quả.

- TIN VN. Người trồng hoa Tết ở Tiền Giang “méo mặt” vì giá thấp, dội hàng.

- TIN VN. Công ty điện tử BHS của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động tố nợ lương nhiều tháng không trả.

- HỎI 1: Dân Mỹ tự tin hơn, hài lòng hơn về tài chánh của họ? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 39% dân Mỹ đặt cược vào các sự kiện thể thao? ĐÁP 2: Đúng thế.

TIN GIỜ CHÓT: Hội đồng xét xử Tòa kháng án gồm ba thẩm phán đã đưa ra phán quyết hôm thứ Ba bao gồm hai thẩm phán J. Michelle Childs và Florence Pan, những người được bổ nhiệm bởi Joe Biden và một, Karen LeCraft Henderson, được bổ nhiệm bởi George H.W. Bush.

Theo quan điểm đồng thuận của họ, tòa kháng án nhận thấy cựu Tổng thống Donald Trump không được bảo vệ khỏi bị truy tố hình sự theo điều khoản phân chia quyền lực. Họ viết: “Ở đây, các hành động của cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc đã vi phạm luật hình sự hiện hành chung, có nghĩa là những hành vi đó không nằm trong phạm vi quyền quyết định hợp pháp của ông,” có nghĩa là án lệ hiện tại “không cung cấp cho ông [Trump] quyền miễn tố cấu trúc nào đối với các cáo buộc trong Bản cáo trạng.”

QUẬN CAM (VB-6/2/2024) ⚪ ---- Hãng dược Eli Lilly and Company đã công bố sáng thứ Ba rằng doanh thu của họ trong quý thứ tư thứ 3 của năm tài chính 2023 lên tới 9,35 tỷ USD và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt quá ước tính. Thu nhập ròng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 13% hàng năm, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý báo cáo đạt mức 2,42 USD. Công ty dự đoán doanh thu năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 40,4 tỷ USD đến 41,6 tỷ USD. Cổ phiếu công ty đã tăng 1,95% trong giao dịch trước giờ thị trường, sau khi có thông báo thu nhập.

.

⚪ ---- Tập đoàn xe hơi Toyota hôm thứ Ba cho biết doanh thu bán hàng của họ trong quý 3 năm tài chính 2024 lên tới 12,04 nghìn tỷ Yên (= 81,12 tỷ USD). Thu nhập ròng trong quý đạt 1,36 nghìn tỷ Yên và thu nhập hoạt động đạt 1,68 nghìn tỷ Yên, tăng hơn 75% so với con số 956,7 tỷ Yên của năm ngoái.

.

⚪ ---- NASA cho biết, một ngoại hành tinh “siêu Trái đất” đã được phát hiện cách Trái đất chỉ 137 năm ánh sáng, khiến các nhà khoa học phải tìm hiểu sâu hơn xem liệu nó có điều kiện để duy trì sự sống hay không. Hành tinh này, được đặt tên là TOI-715 b, rộng gấp khoảng 1,5 lần Trái đất và quay quanh một “vùng có thể ở được” xung quanh ngôi sao mẹ của nó, theo NASA xác nhận trong một thông cáo báo chí vào tuần trước.

.

NASA định nghĩa vùng có thể ở được là khoảng cách từ ngôi sao có thể mang lại cho hành tinh nhiệt độ thích hợp để nước lỏng hình thành trên bề mặt của nó. Các nhà thiên văn học lưu ý rằng các yếu tố khác phải xếp hàng để hành tinh có bầu khí quyển phù hợp, mặc dù vị trí của hành tinh trong vùng khiến nó ở “vị trí đắc địa” so với ngôi sao mẹ.

.

Ngôi sao mẹ của nó là một sao lùn đỏ nhỏ hơn và mát hơn Mặt trời của Trái đất, cho phép hành tinh này “đến gần hơn” và có quỹ đạo chặt hơn. Quỹ đạo này có nghĩa là một “năm” đối với hành tinh này bằng 19 ngày trên Trái đất và khiến hành tinh này dễ được phát hiện và quan sát thường xuyên hơn, theo cơ quan này.

.

NASA cho biết hành tinh này được phát hiện bởi TESS, hay Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh, được phóng vào năm 2018. TESS đã phát hiện ra một loạt các ngoại hành tinh trong vùng có thể ở được khác mà Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA có thể quan sát chặt chẽ hơn.

.

Hệ thống được phát hiện cũng có thể bao gồm một hành tinh có kích thước bằng Trái đất thứ hai cũng có thể nằm ngay trong vùng có thể ở được. Nếu điều này được xác nhận, nó sẽ đánh dấu hành tinh có vùng sinh sống nhỏ nhất được TESS phát hiện cho đến nay, theo NASA.

.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden sẽ thắng bầu cử sơ bộ tổng thống Dân Chủ ở Nevada vào hôm nay, thứ Ba 6/2/2024, và dự kiến sẽ thắng trọn 36 phiếu đại biểu Dân chủ Nevada. Nhưng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải đợi đến thứ Năm, khi Đảng Cộng hòa của Nevada tổ chức các cuộc họp kín (thủ tục caucuses là họp kín từng địa hạt, nhưng Dân Chủ dùng thủ tục primary là bầu phiếu theo từng cử tri, miễn họp kín).

.

Mặc dù sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ (thủ tục primary) của Đảng Cộng hòa vào hôm nay, thứ Ba, nhưng Đảng Cộng hòa đã quyết định sẽ chọn trao giải cho các đại biểu của họ thông qua các cuộc họp kín (caucuses) và 2 thủ tục này đã gây ra một số nhầm lẫn trong cử tri Nevada. Tuy nhiên, điều rõ ràng là Biden và Trump chỉ gặp phải sự phản đối trên danh nghĩa và cả hai đều được cho là sẽ kết thúc tuần này với những người chiến thắng trong số các đại biểu Nevada tham dự đại hội đề cử của đảng họ.

.

⚪ ---- Bí ẩn của cử tri Cộng Hòa bầu cử tuần này ở Nevada là: bà Haley sẽ thắng sơ bô Cộng Hòa vào đêm nay, Thứ Ba 6/2, nhưng Trump sẽ thắng phiếu đại biểu do Cộng Hòa họp kín vào Thứ Năm. Cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada sáng nay đang diễn ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đối đầu tại thùng phiếu.

.

Nevada sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ (thủ tục primary) của Đảng Cộng hòa vào thứ Ba, nhưng Haley là ứng cử viên chính duy nhất tham gia. Trump năm nay đã chọn tham gia cuộc họp kín (thủ tục caucuses) ở Nevada, do Đảng Cộng hòa điều hành. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ không đối đầu trên lá phiếu sơ bộ hôm nay, nghĩa là bà Haley sẽ thắng, nhưng Cộng Hòa sẽ trao phiếu đại biểu cho Trump vào Thứ Năm, trên nguyên tắc.

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley kêu gọi cử tri Đảng Cộng hòa ngừng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cho đến khi họ biết liệu Trump có bị kết án trong bất kỳ phiên tòa hình sự nào trong số bốn phiên tòa hình sự đang chờ xét xử chống lại Trump hay không.

.

“Tôi nghĩ người dân Mỹ xứng đáng được biết tình hình sẽ ra sao”, bà Haley nói trên chương trình “State of the Union” của CNN. Cựu Tổng thống Donald Trump hiện phải đối mặt với bốn loạt cáo buộc hình sự, hai vụ án cấp liên bang và vụ án cấp tiểu bang ở Georgia và New York.

.

Nhưng Haley hôm Chủ nhật đã đi xa hơn việc nhắm mục tiêu vào Trump về các cáo trạng sâu rộng của ông ấy. Tìm cách làm cựu tổng thống khó chịu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Nam Carolina sẽ tổ chức vào ngày 24/2, Haley cũng nói rằng Trump không nên cố gắng ngăn chặn dự luật biên giới của quốc hội. Thay vào đó, cựu thống đốc Nam Carolina nói với CNN rằng kế hoạch an ninh biên giới mới nên được thông qua càng sớm càng tốt.

.

⚪ ---- Với thời điểm xét xử hình sự Donald Trump đang bị cân nhắc, đa số người Mỹ tin rằng số phận của Trump nên được quyết định trước khi cử tri đi bầu cử vào tháng 11. Một cuộc thăm dò mới của CNN-SSRS cho thấy 48% người Mỹ nói rằng điều "cần thiết" là phải đạt được phán quyết trong vụ lật đổ cuộc bầu cử liên bang năm 2020 của Trump trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11/2024, trong khi 16% khác nói rằng họ "ưa thích" xem phán quyết hơn đạt trước đó.

.

Chỉ một thiểu số người được hỏi - 11% - nói rằng các phiên tòa nên được hoãn lại cho đến khi bỏ phiếu. Chia theo đảng phái, 72% đảng viên Đảng Dân chủ, 52% đảng viên độc lập và 38% đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng cần đưa ra phán quyết trước cuộc bầu cử tổng thống.

.

Cũng trong cuộc thăm dò, 74% số người được hỏi cho biết họ không tin Trump sẽ nhượng bộ trong cuộc bầu cử sắp tới nếu thua phiếu Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử. Nghĩa là, dự kiến Trump sẽ chụp mũ là bầu cử gian lận.

.

⚪ ---- Trump tuần sau gặp rủi ro sẽ mất 400 triệu đôla. Khi Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James lần đầu tiên kiện Trump, Trump Organization và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó vào năm 2022, bà đang đòi bồi thường 250 triệu USD vì "gian lận liên tục" tập trung vào báo cáo tài chính của Trump. Tháng trước, bà đã tăng số tiền phạt lên 370 triệu USD. Trump và công ty Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định vụ kiện có động cơ chính trị.

.

Thẩm phán Arthur Engoron dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về số tiền Trump phải trả trong khoảng tuần tới, nhưng ông đã phát hiện ra rằng Trump và các giám đốc điều hành của Trump đã phạm tội gian lận nhiều lần và dai dẳng. Trump đã nói rằng Trump sẽ kháng cáo nếu Engoron ra phán quyết chống lại Trump, nhưng nếu làm vậy, rất có thể Trump vẫn sẽ phải gánh toàn bộ số tiền.

.

David Slarskey, một luật sư tranh tụng kinh doanh, cho biết tòa tiểu bang New York, giống như tòa án liên bang, yêu cầu bảo đảm hoặc một khoản thế chấp và với quy mô có thể xảy ra của tổngs ố tiền phạt, Trump có thể sẽ chuyển sang nhận một khoản thế chấp bảo lãnh.

.

Nếu Bộ trưởng James nhận được đủ 370 triệu USD mà bà đang tìm kiếm, Trump có thể phải trả khoản phí không hoàn lại lên tới 18 triệu USD cho công ty bảo lãnh. Và với lãi suất 9%, số tiền Trump phải mất sẽ vào khoảng 400 triệu USD.

.

Mattei, người đại diện cho gia đình các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại Trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut trong vụ kiện phỉ báng thành công chống lại nhà lý thuyết âm mưu cực hữu Alex Jones, nói rằng nếu Trump và công ty của Trump phải nhận một phán quyết vượt quá khả năng của Trump trả tiền, công ty "có thể nộp đơn xin bảo hộ phá sản."

.

Một khả năng khác là Trump bán tài sản để huy động tiền mặt, một động thái mà văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York sẽ giám sát để đảm bảo rằng Trump không giấu tài sản "để sử dụng cho riêng mình chứ không phải cho các chủ nợ", Mattei nói.

.

Adam Leitman Bailey, một luật sư bất động sản ở New York, người từng kiện Trump trước đây, cho biết rất có thể Trump sẽ phải đưa ra 10% phán quyết bằng tiền mặt trong khi sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp cho số tiền còn lại. "Trump đang tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Trump sẽ không trốn đi đâu được cả."

.

⚪ ---- Theo một bản tin mới, ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa Nikki Haley đang yêu cầu sự bảo vệ của Sở Mật vụ trong khi Donald Trump tăng cường chửi mắng và đe dọa cô này. Haley, đối thủ cuối cùng đứng trong cuộc đua đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, xác nhận với Wall Street Journal rằng bà đang phải đối mặt với "nhiều vấn đề". Cựu thống đốc Nam Carolina được cho là đã nói thêm: “Điều đó sẽ không ngăn cản tôi làm những gì tôi cần làm.”

.

Theo báo cáo, nhóm của Haley hiện phải vật lộn với mức độ ảnh hưởng của an ninh nghiêm ngặt đến chiến dịch đã lên lịch của cô. Yêu cầu gửi tới các quan chức liên bang được đưa ra sau khi một phụ nữ cố gắng lao lên sân khấu trong một cuộc biểu tình ở Nam Carolina. Tháng trước, nhà của Haley đã bị kẻ gian gọi cảnh sát tới khẩn cấp vì giả là có vụ bắn chết người trong nhà của Haley.

.

Các mối đe dọa xuất hiện khi Trump tăng cường tấn công Haley, người mà các nhà phân tích tin tức tại NPR mô tả là giọng của Trump đầy chất phân biệt chủng tộc. Những cuộc tấn công đó của Trump bao gồm việc gợi ý Haley không thể tranh cử vì cha mẹ cô không phải là công dân Hoa Kỳ và chế nhạo tên khai sinh của cô, Nimarata Nikki Randhawa, theo NPR ghi nhận.

.

⚪ ----- Tổng thống Joe Biden hứa sẽ cải tổ cơ quan tư pháp liên bang. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa để thực hiện, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ lo lắng rằng họ đang bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để làm điều đó, đặc biệt là khi các cuộc tranh giành tài trợ ngày càng rút cạn thời gian của họ.

.

Ngay cả khi Biden tái đắc cử, đảng Dân Chủ vẫn phải chiến đấu khó khăn để giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Và điều này đặc biệt quan trọng đối với đảng khi các thẩm phán trên toàn quốc quyết định các vụ án quan trọng có thể đe dọa quyền sinh sản, hủy bỏ các quy định về môi trường và hủy bỏ các biện pháp bảo vệ lao động.

.

Tuần trước, Biden đã vượt qua một ngưỡng mới, đánh dấu vị trí thẩm phán thứ 175 được xác nhận và làm lu mờ những con số của cựu Tổng thống Barack Obama trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Nó phản ánh sự tập trung của Đảng Dân chủ vào việc bổ sung lại hàng ngũ tư pháp liên bang, nhưng vẫn chưa bắt kịp kỷ lục do cựu Tổng thống Donald Trump thiết lập.

.

Đảng Cộng hòa đã bổ nhiệm 234 luật gia có khuynh hướng bảo thủ vào các vị trí trọn đời dưới nhiệm kỳ tổng thống của Trump, trong đó có ba người vào Tòa án Tối cao. Đảng Dân chủ sẽ cần thêm khoảng 60 thẩm phán đã được xác nhận để bắt kịp.

.

⚪ ---- Trump níu áo Tòa Tối Cao, tuần này sẽ phán xử. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã kêu gọi Tòa án Tối cao giữ tên Trump trong lá phiếu của tiểu bang Colorado, cáo buộc những người thách thức Trump đang theo đuổi một vụ kiện pháp lý “phản dân chủ” chống lại Trump, trong lập luận cuối cùng bằng văn bản mà Trump dự kiến sẽ đưa ra trước khi các thẩm phán nghe các cuộc tranh luận bằng miệng về hồ sơ bầu cử ở Colorado.

.

Các luật sư của Trump nói với Tòa án Tối cao trong bản tóm tắt: “Trump là ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Người dân Mỹ – không phải tòa án hay quan chức bầu cử – nên chọn Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.” Các luật sư của Trump đã so sánh vụ kiện tụng tìm cách loại Trump khỏi cuộc bầu cử với những nỗ lực phản dân chủ ở Venezuela.

.

Tòa án Tối cao sẽ nghe các tranh luận vào thứ Năm tuần này trong vụ thách thức đối với khả năng đủ điều kiện bỏ phiếu của Trump vì vai trò của Trump trong các sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021. Một nhóm cử tri Colorado cho rằng những hành động đó là một cuộc nổi dậy và Hiến pháp cấm Trump giữ chức vụ lần nữa.

.

Việc Trump kháng cáo lên Tòa án Tối cao để xin giữ tên Trump trên lá phiếu của tiểu bang Colorado là một trong nhiều vướng mắc pháp lý mà cựu tổng thống phải đối mặt khi vận động tranh cử một nhiệm kỳ khác. Phiên tòa xét xử vụ lật đổ bầu cử do cố vấn đặc biệt Jack Smith đưa ra đã được ấn định vào ngày 4 tháng 3, nhưng đã bị hoãn lại vào tuần trước vì tòa kháng án vẫn đang cân nhắc tuyên bố của Trump rằng Trump có quyền được miễn tố.

.

⚪ ---- Hôm nay bầu sơ bộ Tổng Thống ở tiểu bang Nevada: Thứ Ba, ngày 6 tháng 2/2024. Tổng thống Joe Biden dường như đã đặt mục tiêu vào tháng 11: Tại một cuộc vận động bỏ phiếu vào tối Chủ nhật ở Bắc Las Vegas, Biden đã tăng cường tấn công cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa duy nhất mà Biden gọi tên trong bài phát biểu kéo dài khoảng nửa giờ.

.

Biden đã nói với một đám đông: "Trump và những người bạn MAGA của Trump đang chia rẽ chúng ta, không đoàn kết chúng ta. Kéo chúng ta quay về quá khứ, không dẫn dắt chúng ta trong tương lai. Từ chối chấp nhận kết quả của một cuộc tổng tuyển cử và tìm cách chấm dứt, như Trump nói, -- lời của Trump -- 'chấm dứt' các yếu tố trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Bạn nói với tôi rằng nền dân chủ không gặp nguy hiểm?"

.

Biden đã tập trung vào việc chỉ trích Trump về nền dân chủ và các quyền như quyền được phá thai trong khi tìm cách coi Trump có thể là đối thủ vào tháng 11 rằng Trump quá cực đoan để chiếm lại Bạch Ốc. Biden nói: “Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta ủng hộ sự thật và đánh bại những lời dối trá. Các bạn phải nói rõ rằng ở Mỹ, giống như tất cả các bạn ở Nevada, chúng ta vẫn tin vào sự trung thực, đoan trang, nhân phẩm và sự tôn trọng.”

.

⚪ ---- Donald Trump, người từng thề sẽ chỉ thuê những người “giỏi nhất” nếu được bầu làm tổng thống, giờ đây thú nhận rằng Trump không làm nổi như vậy. Người dẫn chương trình Fox News Maria Bartiromo nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật: “Những người chỉ trích bạn nói rằng bạn có rất nhiều sai sót về mặt nhân sự.”

.

Trump nói, kiểu thú nhận: “Không, tất nhiên rồi, nhưng ai cũng chọn người sai vậy. Obama chẳng hạn. Sự khác biệt là tôi sa thải mọi người.” Trump thực sự đã sa thải rất nhiều người trong một chính quyền hỗn loạn với mức độ thay đổi nhân sự ở các vị trí cấp cao và cấp Nội các cao hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào. Ví dụ, chỉ có 3 Bộ Trưởng Nội các bị thay thế dưới thời Tổng thống Barack Obama trong 4 năm, so với 14 Bộ Trưởng dưới thời Trump, theo cơ quan theo dõi của Viện Brookings.

.

Trump từng tuyên bố ông sẽ chỉ thuê “những người giỏi nhất và nghiêm túc nhất”, nhưng cuối cùng Trump lại sa thải và tấn công, kể cả chửi mắng, nhiều người trong số đó, bao gồm William Barr (Bộ Trưởng Tư Pháp), Jeff Sessions (Bộ Trưởng Tư Pháp), Rex Tillerson (Bộ trưởng Ngoại giao), James Mattis (Bộ trưởng Quốc phòng) John Bolton (Cố vấn an ninh quốc gia), H.R. McMaster (Cố vấn an ninh quốc gia) John Kelly (Bộ trưởng An ninh Nội địa và chánh văn phòng Bạch Ốc), Mike Pence (Phó tổng thống) và Kayleigh McEnany (Trưởng phòng báo chí), trong số những người khác.

.

⚪ ---- Quốc hội Ukraine hôm thứ Ba đã bỏ phiếu ủng hộ việc kéo dài tình trạng thiết quân luật và huy động tân binh trong nước thêm 90 ngày nữa, cho đến ngày 13/5. Đây là lần gia hạn thứ mười được Verkhovna Rada thông qua kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược tháng 2/2022. Dự luật sẽ được chuyển tới bàn của Tổng thống Volodymyr Zelensky để phê duyệt lần cuối. Việc thông qua xác nhận rằng Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống, dự kiến ​​trước đó vào ngày 31/3, vì Ukraine không cho phép bầu cử theo thiết quân luật.

.

Miss Japan Karolina Shiino (giữa) đã trả lại vương miện và danh hiệu Hoa Hậu Nhật Bản.

TIN VN. Bộ Công an phá đường dây mua bán thận gần 1 tỉ đồng (hơn 41 ngàn USD)/quả

TIN VN. Người trồng hoa Tết ở Tiền Giang “méo mặt” vì giá thấp, dội hàng.

TIN VN. Công ty điện tử BHS của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động tố nợ lương nhiều tháng không trả

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Ba khẳng định rằng Liên Âu (EU) sẽ sát cánh cùng Ukraine “trong từng ngày của cuộc chiến và từng ngày sau đó”. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, bà nói EU phải “giữ đà hỗ trợ Ukraine và bảo vệ tương lai của chính chúng ta”, bao gồm hỗ trợ quân sự, tài trợ tái thiết và “củng cố hệ thống quốc tế để tránh bất kỳ sự lặp lại hoặc tái diễn nào”.Von der Leyen cho biết, EU cho đến nay đã đào tạo hơn 40.000 binh sĩ Ukraine và cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 28 tỷ euro, tăng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng EU lên 40%. Trong khi EU sẽ giao 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối năm 2024, Von der Leyen nói rằng "điều này chắc chắn là chưa đủ" và kêu gọi các nước thành viên đẩy nhanh việc cung cấp đạn dược. Bà nói thêm EU cũng sẽ tích hợp Ukraine vào một số chương trình quốc phòng của mình “khi cần thiết”.⚪ ---- Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội Paris Tony Estanguet đang bị điều tra về mức lương của mình, AFP đưa tin hôm thứ Ba. Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, cuộc điều tra của các quan chức Pháp đã bắt đầu vào tuần trước, trong khi lễ khai mạc Thế vận hội dự kiến diễn ra vào ngày 26/7.Báo cáo khẳng định Estanguet nhận được lương 270.000 euro (= 289.800 USD) trước thuế mỗi năm không bao gồm tiền thưởng, số tiền này có thể cộng thêm 20% vào số tiền. Tuy nhiên, Ban tổ chức Olympic có tư cách phi lợi nhuận và mức lương của các thành viên bị giới hạn ở mức thấp hơn so với các tổ chức vì lợi nhuận. Theo báo cáo trước đây của tờ báo Pháp Le Canard Enchaine, Estanguet đã phá vỡ quy tắc này bằng cách gửi hóa đơn hàng tháng cho ủy ban thông qua công ty của mình, thay vì nhận lương dưới tên anh ta.⚪ ---- Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) hôm thứ Ba cho biết một cuộc tấn công đã xảy ra ở Vịnh Aden, cách thành phố Aden ở Yemen 50 hải lý về phía nam. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết một tàu chở hàng treo cờ Barbados và thuộc sở hữu của Anh đã bị hư hại do máy bay không người lái nhưng cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong.UKMTO cho biết thêm, vụ này đang được điều tra và cảnh báo các tàu quá cảnh thận trọng và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Đầu ngày hôm Thứ Ba, Houthis, một nhóm chiến binh Yemen chịu trách nhiệm về phần lớn các cuộc tấn công gần đây ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, cho biết họ đã phónghỏa tiễn vào các tàu từ Anh và Mỹ "để đáp trả sự xâm lược của Mỹ-Anh."⚪ ---- Yahya Saree, người phát ngôn của Houthis, nói trong một bài đăng trên X, rằng quân Houthi của Yemen đã bắn hỏa tiễn vào các tàu của Hoa Kỳ và Anh ở Biển Đỏ “để đáp trả sự gây hấn của Mỹ-Anh” có kết quả "trực tiếp và chính xác". Hơn nữa, ông nói quân Houthi sẽ tiếp tục thực hiện "các hoạt động quân sự chống lại tất cả các mục tiêu thù địch giữa Mỹ và Anh ở Ả Rập và Biển Đỏ, trong quyền đáp trả xâm lược và quyền bảo vệ Yemen và người dân." Saree cũng nói rằng Houthis sẽ không dừng các cuộc tấn công vào tàu Israel ở Biển Đỏ cho đến khi "sự xâm lược chống lại người dân Palestine ở Dải Gaza" chấm dứt.⚪ ---- Hoa Kỳ nói rằng quân Mỹ đã phá hủy 2 tàu thủy không người lái (USV: uncrewed surface vehicles) của Houthi. Các USV kèm chất nổ đã bị quân Mỹ phát hiện tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và đã phá hủy 2 tàu này vì chúng được cho là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu quân sự và tàu hàng Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm thứ Hai nói rằng người Houthis là "những tên cướp biển cơ hội" và các cuộc tấn công của họ ở Biển Đỏ không được thúc đẩy bởi lòng từ bi đối với người Palestine ở Gaza.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Ba rằng số người Palestine chết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đã tăng lên 27.585 người, trong khi 66.978 thường dân bị thương. Theo Bộ này, trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã "thực hiện 12 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza" khiến 107 người Palestine chết và 143 người bị thương.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba nói rằng quân Israel đã bắt 80 nghi phạm khủng bố, "bao gồm một số kẻ khủng bố đã tham gia vụ thảm sát ngày 7 tháng 10", tại Khan Yunis trong khi "dọn dẹp các khu vực mới trên và dưới mặt đất và chạm trán với những kẻ khủng bố Hamas đang di chuyển trong trang phục dân sự và đang chuẩn bị tấn công lực lượng của chúng tôi trong khu vực."Có thông tin cho rằng hàng chục "kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt, trong khi hỗ trợ bởi Không quân, IDF đã phá hủy một tòa nhà "được những kẻ khủng bố sử dụng để bắn vào quân Israel và trong đó cất giữ các thiết bị nổ." Người ta cũng lưu ý rằng "lựu đạn, súng trường Kalashnikov, phóng lựu RPG" đã bị tịch thu trong các cuộc đột kích.⚪ ---- Cậu con Bộ Trưởng Israel tung ra tin giả rằng Biden bị lãng trí, Bộ trưởng Israel xin lỗi. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir hôm thứ Ba đã xin lỗi vì bài đăng của con trai ông ví Tổng thống Mỹ Joe Biden với một bệnh nhân Alzheimer, ngụ ý rằng ông đang bị suy giảm nhận thức. Cậu Shuvael Ben Gvir đã đăng một bức ảnh của Biden trên X: "Trong thời điểm khó khăn này, điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer, một căn bệnh thoái hóa não là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra suy giảm nhận thức và chứng mất trí nhớ."⚪ --- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm hôm thứ Hai với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan, theo Điện Kremlin tiết lộ trong một tuyên bố. Hai bên tái khẳng định rằng họ tin rằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza là cần thiết. Họ cũng nhấn mạnh việc đạt được một “giải pháp lâu dài và công bằng” có tầm quan trọng rất lớn.⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne hôm thứ Hai cho biết bạo lực do những người định cư Do Thái gây ra khi chiếm đất của dân Palestine ở West Bank “phải dừng lại” và kêu gọi các quan chức “kiềm chế mọi hành động, quyết định hoặc tuyên bố có thể gây ra bạo lực”. Ông cũng lên án những tuyên bố "làm dấy lên lòng căm thù đối với người Palestine", lưu ý rằng chúng ngày càng được các chính trị gia Israel áp dụng."Thảm kịch đang diễn ra ở Gaza phải dừng lại", Sejourne nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức và bền vững" cũng như một giải pháp chính trị lâu dài, đồng thời lưu ý rằng người Palestine ở Gaza "đang bị ném bom, bị bao vây và bị tước đoạt viện trợ cơ bản" và "không gì có thể biện minh cho một thảm kịch như vậy". Trong khi đó, ông Netanyahu nói với các thành viên trong đảng của mình rằng cuộc xung đột không được kết thúc cho đến khi Israel đạt được "chiến thắng hoàn toàn trước Hamas."⚪ ---- Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang điều hành một mạng lưới toàn cầu gồm các “tình nguyện viên lãnh sự” (consular volunteers) thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán của họ, những người là một phần của các hoạt động thực thi và ảnh hưởng của “Mặt trận Thống nhất” trên đất nước ngoài. Trong những năm gần đây, Canada đã vướng vào một mạng lưới được cho là do Trung Quốc dàn dựng, gây lo ngại về các tiến trình dân chủ của nước này.Các báo cáo đáng lo ngại đã xuất hiện, vẽ ra một bức tranh về nỗ lực có hệ thống của Trung Quốc nhằm thâm nhập vào nền chính trị Canada, với những tác động tiềm ẩn đối với chủ quyền và an ninh quốc gia. Câu chuyện bắt đầu với những cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2019 và 2021, như truyền thông Canada nhấn mạnh. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tác động đến các tiến trình dân chủ quan trọng này được cho là đi đôi với các mối đe dọa nhắm vào các chính trị gia Canada, tạo ra bầu không khí dễ bị tổn thương trong bối cảnh chính trị.Một tiết lộ đặc biệt đáng lo ngại xuất hiện vào cuối năm 2022 khi tờ Global News của Canada đưa tin về một nỗ lực bị nghi ngờ của Trung Quốc nhằm xâm nhập vào Quốc hội Canada. Kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến việc tài trợ cho một mạng lưới các ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang năm 2019, vạch trần các phương pháp phức tạp được người Trung Quốc sử dụng các cá nhân hay thực thể có ảnh hưởng đến chính trị Canada.Các tài liệu mật của Sở Tình báo An ninh Canada (CSIS: Canadian Security Intelligence Service) vào đầu năm 2023 đã tiết lộ các chiến dịch đưa thông tin sai lệch (fake news) và các khoản quyên góp không được tiết lộ do Bộ An ninh Nhà nước và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung Quốc dàn dựng. Mục tiêu là hỗ trợ các ứng viên có thiện cảm với Bắc Kinh trong cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2021.Tác hại rất rõ ràng – Canada đang phải đối mặt với một mạng lưới can thiệp rộng khắp của Trung Quốc, phản ánh các mối đe dọa tương tự ở Úc, New Zealand, Anh, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Trung Quốc cũng bị cáo buộc đang cố gắng kiểm soát các cơ quan toàn cầu như Liên Hợp Quốc và WHO và trang bị vũ khí cho chúng để thu lợi cho mình.Năm 2022, một người Anh giữ nhiệm vụ nghiên cứu tại Quốc hội Anh và làm việc với các nhà lập pháp nổi tiếng về chính sách Trung Quốc đã bị bắt vì tình nghi làm việc cho chính phủ Trung Quốc.⚪ ---- Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên ở Las Vegas hôm thứ Hai rằng ông lo ngại về kết quả chẩn đoán của Vua Charles III của Anh. Biden lưu ý rằng ông sẽ liên lạc với Nhà vua sau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel nói thêm rằng suy nghĩ của Washington hướng về Nhà vua ... và gia đình ông. Trước đó, Cung điện Buckingham thông báo Nhà vua đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và quá trình điều trị đang được tiến hành.⚪ ---- Cung điện Buckingham hôm thứ Hai tuyên bố rằng Vua Charles III đã được chẩn đoán mắc một loại ung thư được phát hiện trong quá trình điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt (enlarged prostate) gần đây tại bệnh viện. Loại ung thư cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Nhà vua đã bắt đầu "các phương pháp điều trị thường xuyên".Bất chấp kết quả chẩn đoán, Cung điện tuyên bố rằng Vua Charles vẫn lạc quan về việc điều trị của mình "và mong muốn được trở lại thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công cộng càng sớm càng tốt." Trong khi rút lui khỏi các hoạt động công khai, Nhà vua, 75 tuổi, sẽ tiếp tục hoàn thành các trách nhiệm theo hiến pháp của mình với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Hoàng gia dự kiến sẽ điều chỉnh lịch trình của họ để hỗ trợ cho vua trong quá trình điều trị.Tuyên bố kết luận: “Quốc vương đã chọn chia sẻ chẩn đoán của mình để ngăn chặn sự suy đoán và với hy vọng nó có thể hỗ trợ sự hiểu biết của công chúng đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư trên toàn thế giới”. Vua Charles được nhìn thấy lần cuối trước công chúng khi tham dự một buổi lễ nhà thờ ở Sandringham, nơi ông chào đón những người đến xem.⚪ ---- Một cô người mẫu gốc Ukraine mang quốc tịch Nhật Bản, người thắng cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Nhật Bản 2024, đã từ bỏ danh hiệu của mình, theo lời ban tổ chức cuộc thi cho biết hôm thứ Hai, sau khi một tạp chí hàng tuần đưa tin chi tiết về mối quan hệ của cô với một người đàn ông đã có gia đình.Karolina Shiino, 26 tuổi, được vinh danh là người chiến thắng Hoa hậu "2024 Miss Japan Grand Prix" vào ngày 22/1/2024. Cô là người gốc châu Âu đầu tiên giành được giải cao nhất trong cuộc thi mà ban tổ chức cho rằng nhằm trao vương miện cho một đại diện cho "vẻ đẹp hàng đầu của người phụ nữ Nhật."Sinh ra với cha mẹ là người Ukraine, cô Shiino lớn lên ở Nagoya sau khi đến Nhật lúc 5 tuổi. Thắng giải Hoa hậu Nhật Bản của cô vốn đã gây tranh cãi do nguồn gốc nước ngoài của cô, nhưng cô đã từ bỏ danh hiệu này sau tiết lộ của tạp chí hàng tuần Shukan Bunshun hôm thứ Năm, trong đó đưa tin về mối quan hệ của cô với một người có ảnh hưởng đã kết hôn cũng là một bác sĩ.Trong một tuyên bố trên trang web của mình hôm thứ Hai, Hiệp hội Hoa hậu Nhật Bản (Miss Japan Association) cho biết họ đã chấp nhận yêu cầu từ bỏ danh hiệu của cô và "xem xét nghiêm túc trách nhiệm của chúng tôi trong việc gây ra hàng loạt vụ xáo trộn". Hiệp hội cũng đưa ra "lời xin lỗi sâu sắc" tới các bên liên quan, bao gồm các nhà tài trợ và giám khảo, đồng thời cho biết giải thưởng cao nhất của cuộc thi sẽ vẫn bị bỏ trống trong thời gian còn lại của năm.Là một công dân Nhật Bản nhập tịch, Shiino cho biết danh tính của cô là một người Nhật Bản. Trong bài phát biểu nhận giải đầy nước mắt khi giành chiến thắng, cô nói: "Tôi đã không được công nhận là người Nhật nhiều lần, nhưng tôi rất biết ơn vì ngày nay đã được công nhận là người Nhật".Tuy nhiên, việc trao vương miện Hoa Hậu Nhật Bản đã làm dấy lên cuộc tranh luận về điều gì tạo nên bản sắc Nhật Bản và dẫn đến quan điểm phân cực trên mạng xã hội về việc liệu lý lịch thuần Ukraine của cô có khiến cô trở thành người chiến thắng thích hợp hay không. Các ứng viên đủ điều kiện phải có quốc tịch Nhật Bản, chưa kết hôn và từ 17 đến 26 tuổi tính đến cuối năm nộp đơn. Khi lựa chọn người chiến thắng, cuộc thi cho biết họ đánh giá ứng viên dựa trên sức mạnh bên trong, ngoại hình và hành động của họ.Shiino cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News hôm thứ Năm trước khi từ chức rằng cô hoan nghênh cuộc thảo luận về việc lựa chọn cô và tôn trọng những người phản đối chiến thắng của cô vì cô không phù hợp với hình ảnh Hoa hậu Nhật Bản. Cô nói: “Tôi không cảm thấy tiêu cực với cách suy nghĩ đó. Thay vào đó, tôi tin rằng những quan điểm như vậy mang lại cơ hội để suy ngẫm”.Hoa hậu Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1950, mặc dù lần tổ chức hiện tại của nó đã có từ năm 1967. Đây là một sự kiện trong nước không cử người chiến thắng đại diện cho Nhật Bản trong các cuộc thi quốc tế.⚪ ---- Một cuộc khảo sát gần đây của công ty cho thấy, 1/5 sinh viên đại học và sau đại học ở Nhật Bản nói họ không muốn có con, với nhiều lý do quan ngại về tài chính. Trang web việc làm Mynavi Corp cho biết, cuộc khảo sát được thực hiện trên những sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2025 cho thấy 19,2% cho biết họ không muốn có con, tăng so với 13,1% trong kết quả của năm ngoái, trong đó bao gồm những sinh viên hoàn thành việc học vào năm 2024. .Với những người được hỏi đại diện cho một thế hệ có cuộc sống sinh viên bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao, "Có khả năng những lo ngại về kinh tế đang ảnh hưởng đến quan điểm của họ về cuộc sống", một quan chức của Mynavi cho biết. Cuộc khảo sát cho thấy nhiều phụ nữ không mong muốn có con hơn nam giới, lần lượt ở mức 23,5% và 12,1%.Trong một câu hỏi trắc nghiệm hỏi lý do tại sao, nhóm lớn nhất với 57,4% cho biết "sự thiếu tự tin trong việc nuôi dạy một đứa trẻ", tiếp theo là "lo ngại về việc mất thời gian cá nhân" ở mức 51,5% và "lo lắng về kinh tế" ở mức 51,0%.⚪ ---- Một người đàn ông đã kéo phanh khẩn cấp trên chuyến tàu Đài Loan hôm thứ Sáu (2/2) và cho biết nguyên nhân là do anh ngủ quên và lỡ ga. Chuyến tàu hỏa tốc đã dừng gần ga Jinlun của thị trấn Đài Đông (Taitung) sau khi người đàn ông họ Hsieh kéo phanh khẩn cấp của tàu EMU3000 và xuống xe. Hsieh thừa nhận rằng anh đã ngủ khi tàu đi qua ga trong khi cảnh sát thẩm vấn, theo CNA.Người đàn ông 28 tuổi đã được xác định danh tính sau vụ này bằng cách sử dụng đoạn phim an ninh và nhân viên nhà ga đã liên lạc với cảnh sát. Chuyến tàu bị hoãn vài phút do dừng đột xuất và một số hành khách đã được chuyển sang các chuyến khác. Bộ giao thông vận tải có thể đưa ra mức phạt lên tới 1 triệu Đài tệ (khoảng 32.000 USD). Cảnh sát yêu cầu người dân tìm kiếm sự trợ giúp từ Trưởng tàu nếu họ vượt qua điểm dừng thay vì kéo phanh khẩn cấp.⚪ ---- Shernette McLoud, chuyên gia kinh tế của TD Economics, viết trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư: “Nền kinh tế Mỹ hiện đang hoạt động tốt hơn so với hầu hết các nhà dự báo dự kiến cách đây một năm, phần lớn nhờ vào sức người tiêu dùng đều đặn được tài trợ bằng thẻ tín dụng.”Người Mỹ đã nắm giữ hơn 1,05 nghìn tỷ USD trong thẻ tín dụng của họ trong quý 3 năm 2023, một kỷ lục và con số chắc chắn sẽ tăng lên sau khi dữ liệu quý 4 được cơ quan Federal Deposit Insurance Corp. công bố vào tháng tới. Một báo cáo gần đây của công ty xếp hạng tín dụng Moody’s cho thấy tỷ lệ quá hạn của thẻ tín dụng và tỷ lệ tính phí, hoặc phần trăm các khoản vay mà ngân hàng tin rằng sẽ không bao giờ được hoàn trả, hiện đã cao hơn nhiều so với mức năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng.Lạm phát đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022 và hiện ở mức trên 3% một chút. Tuy nhiên, chi phí của nhiều hàng hóa và dịch vụ vẫn ở mức cao. Theo Cục Thống kê Lao động, một ổ bánh mì có giá 1,54 USD vào tháng 12/2020 có giá 2,02 USD vào cuối năm 2023 và một gallon xăng đã tăng từ mức trung bình 2,17 USD lên 3,29 USD trong cùng khung thời gian.Người thuê nhà nói riêng đã cảm thấy khó chịu. Theo realtor.com, giá thuê trung bình cho một bất động sản có tối đa hai phòng ngủ đã tăng từ 1.424 USD vào cuối năm 2020 lên 1.713 USD vào cuối năm 2023.⚪ ---- Lạm phát của Mỹ đã tăng 3,4% trong tháng 12, tăng từ mức tăng 3,1% của tháng trước, nhưng đã giảm ở mức vừa phải kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 40 năm sau đại dịch. WalletHub cho biết: “Tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước đã giảm xuống mức 3,4% vào tháng 12 năm 2023, đây là tin tức đáng mừng đối với Cục Dự trữ Liên bang khi cơ quan này xem xét triển vọng chính sách tiền tệ. Chính phủ có thể tiếp tục tăng lãi suất với hy vọng kiềm chế lạm phát hơn nữa. Nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như chiến tranh ở Ukraine và tình trạng thiếu lao động, đã thúc đẩy lạm phát tương đối cao này."Các khu vực thống kê đô thị lớn (MSA) thường có tỷ lệ lạm phát cao hơn khu vực nông thôn vì đây là những điểm đến phổ biến cho những người muốn di dời hoặc ghé thăm. Đây là năm thành phố có vấn đề lạm phát lớn nhất:1. Dallas-Fort-Worth-Arlington, Texas2. Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida3. Đô thị Honolulu, Hawaii4. San Diego-Carlsbad, California5. Detroit-Warren-Dearborn, Michigan⚪ ----. Theo báo Pháp Luật TPHCM. Theo công an, những người này từng bán thận của mình nên biết thủ tục và nhu cầu tìm người bán, người mua thận ở các bệnh viện; giá được nhóm này đưa ra từ 700 triệu đến gần 1 tỉ đồng/quả thận. Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Những bị can này gồm Từ Công Nguyên (39 tuổi, ngụ Quảng Bình - cầm đầu đường dây mua, bán thận), Đặng Hoàng Bích Ân (42 tuổi, trú Tiền Giang), Nguyễn Trường Sơn (37 tuổi, trú TP Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Diễm (34 tuổi, trú TP.HCM).⚪ ----Theo VOV. Vụ hoa Tết cổ truyền năm nay, nhiều người trồng hoa Tết ở Tiền Giang kém vui vì giá thấp, đầu ra chậm, đến ngày 27 Tết mà nhiều ruộng hoa chưa có đầu ra, phải bán lẻ và xổ hàng. Năm nay, hầu hết các ruộng hoa tươi ở TP Mỹ Tho tiêu thụ chậm dù giá giảm nhiều so với các năm trước. Tại làng hoa Mỹ Phong đến hết ngày 27 (Âm lịch) chỉ bán được khoảng 50% chậu hoa Tết, cá biệt các ruộng hoa tại ấp Hội Gia bán chỉ được 40%; trong khi đó thời điểm này của năm ngoái các ruộng hoa tiêu thụ được 80%.⚪ ----. Theo báo Đời sống & Pháp luật. Theo phản ánh được gửi tới báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà, làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS, cho biết mình bị nợ gần 2 tháng tiền lương nhưng chưa được chi trả mặc dù đã nhiều tháng trôi qua. Thông tin được anh Hòa chia sẻ với báo Lao Động cho biết anh bắt đầu làm việc tại BHS từ tháng 4/2019. Tới cuối tháng 6/2023, anh Hòa bị công ty nợ khoảng 60% kỳ lương tháng 6/2023. Cũng theo chia sẻ từ anh Hòa, anh không phải là trường hợp duy nhất tại Công ty BHS nợ lương.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ tự tin hơn, hài lòng hơn về tài chánh của họ?ĐÁP 2: Đúng thế. Người Mỹ đang cảm thấy tự tin hơn về tài chính của mình, theo Chỉ số kinh tế của WalletHub. Chỉ số này đo lường niềm tin của người tiêu dùng về triển vọng tài chính của họ, tăng 15% hàng năm trong tháng 12 và 4% hàng năm trong tháng 1. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho biết tỷ lệ người tiêu dùng kỳ vọng sẽ có ít nợ hơn sau sáu tháng tới đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 39% dân Mỹ đặt cược vào các sự kiện thể thao?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới công bố hôm thứ Hai, gần một phần năm người Mỹ có tài khoản cá cược thể thao trực tuyến. Theo một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Cao đẳng Siena và Trường Truyền thông Jandoli của Đại học St. Bonaventure công bố, tổng cộng có 39% người Mỹ đặt cược vào các sự kiện thể thao.Tổng cộng có 93% người đặt cược thể thao trực tuyến cho biết nó rất vui và hấp dẫn, 85% khiến họ thích xem các trận đấu hơn, 80% cho rằng họ có thể kiếm tiền và 71% cho biết họ đã ghi danh với chương trình khuyến mãi miễn phí.Chi tiết: