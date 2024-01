- 1 Dân biểu Israel lên án chính phủ Israel về tội 'diệt chủng' dân Palestine, liền bị lập hồ sơ luận tội, có thể trục xuất - DB Nancy Pelosi (Dân Chủ): FBI nên điều tra người biểu tình ủng hộ Palestine đòi ngừng bắn ở Gaza vì có gián điệp Nga chen vào. DB Alexandria Ocasio-Cortez: họ chỉ phản đối giết dân Palestine bừa bãi - Bộ Ngoại Giao Đức lên án hội nghị giữa các bộ trưởng Israel và các nhóm

Lễ Đại tường và thỉnh xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an vị tại tổ đình Từ Hiếu - nơi ngài xuất gia. (Photo: Báo Giác Ngộ)

TIN VN. Lễ Đại tường và thỉnh xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an vị tại tổ đình Từ Hiếu - nơi ngài xuất gia.

- TIN VN. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 tăng 74%.

- HỎI 1: Khoảng 59% cha mẹ cho biết họ đã giúp đỡ con cái trưởng thành về vấn đề tài chính trong năm 2023? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 53% người bán nhà gần đây đã giảm giá chào bán? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-29/1/2024) ⚪ ---- Ryanair Holdings PLC hôm thứ Hai công bố rằng doanh thu trong quý 3 năm tài chính 2024 đã ghi nhận mức tăng hàng năm là 17%, đạt 2,7 tỷ euro. Số lượng khách hàng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41,4 triệu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế (PAT) của công ty đã giảm 93% so với cùng kỳ xuống còn 15 triệu euro. Trong khi đó, chi phí hoạt động của nó tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 2,72 tỷ euro.

Ryanair lưu ý: "Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu đạt khoảng 183,5 triệu lưu lượng truy cập trong năm tài khóa 24 (+9%), mặc dù hệ số tải trong quý 3 thấp hơn một chút và sự chậm trễ giao hàng của Boeing", đồng thời cảnh báo rằng "kết quả cả năm vẫn phụ thuộc nhiều vào việc tránh các sự kiện bất lợi không lường trước được trong quý 4 (chẳng hạn như chiến tranh Ukraine, xung đột Israel-Hamas và sự chậm trễ trong việc giao hàng của Boeing)."

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hồng Kông hôm thứ Hai đã quyết định rằng Tập đoàn China Evergrande Group sẽ bị thanh lý sau khi công ty phát triển bất động sản này không đạt được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ nước ngoài. Thẩm phán Linda Chan cho rằng việc đàm phán thiếu tiến bộ và khoản nợ hơn 300 tỷ USD là một trong những lý do đưa ra phán quyết.

Hiện vẫn chưa rõ quá trình thanh lý sẽ diễn ra như thế nào nhưng nó có thể kéo dài trong nhiều năm. Quyết định này cũng sẽ gây chú ý cho các doanh nghiệp bất động sản khác ở Trung Quốc, điều này có thể kéo lĩnh vực đang gặp khó khăn này xuống thấp hơn nữa. Giao dịch cổ phiếu của Evergrande đã bị tạm dừng sau khi nó giảm mạnh hơn 20%.

⚪ ---- Chiếc máy bay Boeing 737-9 MAX của Alaska Air Group Inc., bị mất tấm thân máy bay và cửa sổ bị thổi bay sau khi cất cánh vào ngày 6 tháng 1, có thể đã thiếu các đinh ốc cần thiết để cố định một phần của máy bay, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Theo các nguồn tin, Boeing và các chuyên gia trong ngành khác tin rằng việc không có dấu hiệu trên chốt cửa máy bay cho thấy các bu lông đã không được nhân viên của nhà sản xuất máy bay lắp lại đúng cách trong quá trình sản xuất sau khi được mở hoặc tháo ra. Hãng hàng không này trước đó đã hạ cánh tất cả các máy bay Boeing 737-9 Max của mình và Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã khởi động một cuộc điều tra về nhà sản xuất máy bay này do vụ việc.

⚪ ---- Dân biểu Nancy Pelosi muốn những người biểu tình ủng hộ Palestine kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas phải bị FBI điều tra. Trong cuộc phỏng vấn trên CNN hôm Chủ nhật, cựu Chủ tịch Hạ viện gợi ý--- (kiểu chụp mũ, vì không đưa ra bằng chứng, như tờ New York Times lưu ý --- rằng một số người biểu tình ủng hộ Palestine có thể là các gián điệp của Nga. Bà Pelosi nói: “Việc họ kêu gọi ngừng bắn là thông điệp của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin. Đừng nhầm lẫn, điều này liên quan trực tiếp đến những gì Putin muốn thấy. Điều tương tự với Ukraine. Đó là về thông điệp của Putin. Tôi nghĩ một số người biểu tình có liên quan đến Nga."

Một Dân biểu trẻ nghĩ ngược lại: trong lần xuất hiện hôm Chủ nhật trên NBC, đồng nghiệp của Pelosi, Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, cho biết các cuộc biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza cho thấy "những người trẻ tuổi kinh hoàng trước bạo lực và thiệt hại nhân mạng một cách bừa bãi" ở Gaza.

⚪ ---- Nhà phân tích pháp lý lâu năm và là luật sư luận tội Norm Eisen cho rằng vụ E. Jean Carroll kiện dẫn tới kết quả tòa phạt cựu Tổng Thống Donald Trump hơn 83 triệu USD cũng giúp dự đoán các vụ án khác. Nói chuyện với Jim Acosta của CNN vào Chủ nhật, Eisen nói rằng vụ án mà Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đang đưa ra cáo buộc Trump về 34 tội giả mạo tài liệu để che giấu tiền bịt miệng một bạn tình cũ.

Vụ án liên quan đến khoản tiền bịt miệng qua trung gian luật sư Michael Cohen mà Trump đã trả cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels để giữ im lặng về mối tình ngắn ngủi của họ. LS Eisen giải thích rằng vào thời điểm đó, Trump đang cố gắng tránh một vụ bê bối khác sau khi đoạn băng "Access Hollywood" bị tung ra, trong đó Trump bị ghi hình khi khoe khoang rằng ông có thể tấn công tình dục phụ nữ mà không phải chịu hậu quả.

Eisen nói với Acosta: “Vì vậy, nó nhắc nhở tôi - khi tôi xem xét vụ E. Jean Carroll, tôi nói, này, đó là một vụ án dân sự, thẩm phán cứng rắn, điều tương tự với vụ Bragg truy tố Trump chi tiền bịt miệng để có thể thắng cử và giữ chức Tổng Thống. Bồi thẩm đoàn New York cũng vậy. Và chúng tôi thấy họ không thích Donald Trump. Và điều tương tự với sự can thiệp vào cuộc bầu cử. Bằng chứng mạnh mẽ. Chữ ký của chính Donald Trump trên nhiều tài liệu và chi phiếu. Thật là đáng ngại đối với ông ấy."

Ông lưu ý rằng nếu Trump bị kết án về một số "trường hợp can thiệp bầu cử bị buộc tội làm giả tài liệu, thì loại trường hợp đó sẽ dẫn đến việc phải ngồi tù." Ông nhớ lại, Bragg nói rằng vụ án không liên quan đến tiền bạc hay thậm chí là bê bối tình dục, mà "nó đang âm mưu che đậy nó" [để lừa gạt cử tri Mỹ.]

.

⚪ ---- NBC News đưa tin, Tổng thống Joe Biden sẽ mời các cựu tổng tư lệnh Đảng Dân chủ Bill Clinton và Barack Obama tham gia một đợt gây quỹ mùa xuân. Sự kiện quy tụ toàn siêu sao, điều chưa từng được thực hiện trước đây, phản ánh nỗ lực tái tranh cử ngày càng tăng của chiến dịch Biden khi cuộc tranh cử vào tháng 11 sắp trở thành cuộc tái đấu với cựu tổng thống từ chối bầu cử Donald Trump. Sự nổi tiếng của Biden đã giảm mạnh, đặc biệt với các cử tri trẻ tuổi vì sự ủng hộ của Biden đối với Israel trong cuộc chiến ở Dải Gaza với Hamas.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa Hạ viện Hoa Kỳ hôm Chủ nhật đã công bố hai điều khoản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, cáo buộc ông này về “những tội hình sự và tội nhẹ” liên quan đến cáo buộc ông đã thất bại trong việc quản lý biên giới Mỹ-Mexico.

Đảng Cộng hòa cho rằng Mayorkas đã cố tình và có hệ thống vi phạm luật nhập cư, cho rằng luận tội là lựa chọn khả thi duy nhất của Quốc hội trong việc giải quyết các hành động của Mayorkas. Đáp lại, các đảng viên Đảng Dân chủ và cơ quan này chỉ trích động thái này, cho rằng đây là một hành động có động cơ chính trị thiếu cơ sở hiến pháp để loại bỏ thành viên Nội các khỏi chức vụ.

⚪ ---- Một thẩm phán đảng Cộng hòa đã nghỉ hưu xác định có bằng chứng khiến Donald Trump không thể có tên trên lá phiếu ở tiểu bang Illinois. Với tư cách là quan chức điều trần, Clark Erickson đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Sáu để xem xét liệu Trump có nên bị loại khỏi lá phiếu hay không vì ông đã tham gia vào một cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Mặc dù Erickson không đưa ra quyết định cuối cùng nhưng WBEZ đã nhận được bản sao văn bản giới thiệu củaông gửi hội đồng bầu cử tiểu bang Illinois vào Chủ nhật. Vị thẩm phán đã nghỉ hưu nói với hội đồng rằng tòa án nên đưa ra quyết định loại Trump khỏi lá phiếu. Erickson cũng phát hiện ra rằng Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy.

Theo WBEZ, Erickson viết: “[Trump] không phủ nhận rằng Trump biết bạo lực đang xảy ra ở thủ đô. Trump hiểu rằng mọi người ở đó để ủng hộ Trump. Điều này đưa ra một bằng chứng duy nhất, trong bối cảnh này, hoàn toàn gây tổn hại cho việc Trump phủ nhận sự tham gia của mình: dòng tweet liên quan đến việc [Phó Tổng thống] Mike Pence thiếu can đảm trong khi [Trump] biết các cuộc tấn công đang diễn ra là không thể giải thích được."

Thẩm phán đã nghỉ hưu nói thêm: “[Trump] biết các cuộc tấn công đang xảy ra vì những kẻ tấn công tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và dòng tweet này không thể có bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thổi bùng ngọn lửa”.

Nhưng Erickson cho biết hội đồng bầu cử không có quyền loại Trump khỏi lá phiếu. Ông viết: “Không thể tưởng tượng được việc Hội đồng quyết định liệu Ứng cử viên Trump có bị loại theo Mục 3 [của Tu chính án thứ 14] hay không mà Hội đồng không tham gia vào các phân tích hiến pháp quan trọng và phức tạp”.

⚪ ---- Một Dân biểu Israel đã cáo buộc chính phủ Israel về tội 'diệt chủng'. Và bây giờ ông có thể bị trục xuất khỏi Knesset (Quốc Hội Israel). Vào sáng thứ Hai, Ủy ban Nghị viện Knesset dự kiến ​​sẽ nghe các tranh luận trong một cuộc tranh luận bất thường sẽ quyết định tương lai chính trị của nhà lập pháp Ofer Cassif, thành viên sắc tộc Do Thái duy nhất của đảng Hadash-Ta'al thuộc đa số người Ả Rập.

Nếu phiên điều trần diễn ra không tốt cho Cassif, anh có thể sớm phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu chưa từng có trong hội nghị toàn thể Knesset để trục xuất anh khỏi cơ quan lập pháp, kết quả của sự tức giận dữ dội của các đồng nghiệp trong quốc hội đối với sự ủng hộ công khai của anh đối với một kiến nghị của Nam Phi lên Tòa án Quốc tế về Công lý cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza.

Để đối phó với những hành động “phản quốc” của Cassif, nghị viện có thể áp dụng một cơ chế pháp lý chưa được sử dụng trước đây có trong “Luật đình chỉ” năm 2016, theo đó các nhà lập pháp có thể trục xuất đồng nghiệp nếu họ bị phát hiện đã phạm một trong những hành vi sau: một số hành vi vi phạm, bao gồm bày tỏ sự ủng hộ “đấu tranh vũ trang” chống lại Israel hoặc kích động phân biệt chủng tộc.

Quá trình này yêu cầu gửi một lá thư có chữ ký của 70 thành viên Knesset - trong đó có 10 người thuộc phe đối lập - tới Ủy ban Hạ viện của Knesset. Lúc đó 3/4 số thành viên Ủy ban Hạ viện phải bỏ phiếu để đưa vụ việc ra phiên họp toàn thể, nơi cần có phiếu bầu đa số của 90 nhà lập pháp để đình chỉ một người ngang hàng khỏi cấp bậc của họ. Hiện 85 nhà lập pháp đã ký vào một tài liệu kêu gọi tiến hành thủ tục luận tội Cassif, dẫn đến phiên điều trần dự kiến trong tuần này.

⚪ ---- Bộ Ngoại Giao Đức lên án một hội nghị giữa các bộ trưởng Israel và các nhóm cực hữu nhằm thúc đẩy việc thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine ở Gaza và thành lập các khu định cư của người Do Thái trên đất Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer cho biết, sự tham gia của hơn chục bộ trưởng chính phủ và các bài phát biểu tại cuộc họp ở Jerusalem là không thể chấp nhận được.

Ông nói: “Những cân nhắc như vậy về việc trục xuất người dân Palestine khỏi Gaza và xây dựng lại các khu định cư của Israel là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ góp phần làm xấu đi tình hình trong cuộc xung đột hiện nay và rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng tôi lên án, bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, sự tham gia của các bộ phận trong chính phủ Israel tại hội nghị tái định cư này và bác bỏ rõ ràng những tuyên bố được đưa ra tại đó.”

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai đưa tin, một binh sĩ 20 tuổi đã bị thương trong một vụ hung thủ lái xe đâm vào và rồi dùng ríu tấn công ở khu vực Bat Galim của Haifa, gần Tel Aviv. IDF nói: "Cách đây không lâu, một kẻ khủng bố đã thực hiện một vụ tấn công bằng xe hơi bên cạnh một căn cứ của IDF ở miền bắc Israel. Sau đó, kẻ khủng bố đã ra khỏi xe và cố gắng tấn công các binh sĩ IDF bằng rìu. Các binh sĩ đáp trả bằng hỏa lực thật, và một sĩ quan IDF đã vô hiệu hóa kẻ khủng bố." Dịch vụ cứu hộ Magen David Adom cho biết người này đã bị thương nặng ở chi dưới.

⚪ ---- Một nhóm tự xưng là Islamic Resistance (Kháng chiến Hồi giáo) ở Iraq tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương tại một căn cứ dọc biên giới Jordan-Syria. TT Biden đang đổ lỗi cho "các chiến binh được Iran hậu thuẫn", ám chỉ lực lượng dân quân Shia của Iraq và Mỹ có thể trực tiếp tấn công Iran để đáp trả. Cuối ngày Chủ Nhật, Biden cho biết Mỹ “sẽ đáp trả” nhưng không nêu rõ bằng cách nào. Nhà văn Hoa Kỳ Kyle Anzalone nhận định: TT Biden không phải là người của hòa bình, vì Biden sẵn sàng đưa quân Mỹ tấn công Iran nhưng không sẵn sàng tìm hòa bình cho Gaza.

Mất chó, cô Zacharias ra cản đầu xe bọn gian, bên phải là bích chương tìm chó.

Y hệt phim hành động, cản xe để cứu chó.

TIN VN. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 tăng 74%.

TIN VN. Lễ Đại tường và thỉnh xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an vị tại tổ đình Từ Hiếu - nơi ngài xuất gia.

⚪ ---- Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm thứ Hai tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục cung cấp ngân khoản cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (LHQ) cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) bất chấp những cáo buộc rằng một số nhân viên của họ đã hỗ trợ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10/2023.Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại của Đại biểu, ông Albares nhấn mạnh hành động của những gì ông trích dẫn là 12 người không thể xóa bỏ công sức của 30.000 nhân viên khác. Ông mô tả UNRWA là "không thể thiếu" trong việc giúp đỡ dân thường ở Gaza trong bối cảnh Israel và Hamas đang giao tranh ở dải này. Khi tin đồn về việc UNRWA liên kết với Hamas nổ ra, một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada và Áo, đã tạm dừng tài trợ cho cơ quan này.⚪ ---- Ít nhất 12 nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (UN) cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) đã tham gia theo một cách nào đó vào cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10/2023, theo Tạp chí Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn tài liệu tình báo một quốc gia Trung Đông gửi tới Mỹ.Theo các nguồn tin, 6 trong số 12 người đó đã hỗ trợ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Israel vào cuối tuần đó, được cho là đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.200 người. Hai người tham gia bắt cóc và hai người có liên quan đến các địa điểm nơi một số thường dân bị bắt và sau đó bị giết. Những người khác đã giúp đỡ về hậu cần. Hơn nữa, các tài liệu lưu ý rằng khoảng 10% nhân viên UNRWA có mối liên hệ nào đó với các nhóm chiến binh Hồi giáo khác nhau.“Vấn đề của UNRWA không chỉ là ‘một vài quả táo xấu’ liên quan đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10”, cơ quan này dẫn lời một quan chức Israel giấu tên. "Toàn bộ tổ chức này là nơi ẩn náu cho hệ tư tưởng cực đoan của Hamas."⚪ ---- Ít nhất 26.422 người Palestine đã chết và 65.087 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Số người chết ở Israel trong các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 là 1.139 người.⚪ ---- Benny Gantz, Bộ trưởng Israel Không Danh Mục (Minister Without Portfolio: có thể dịch là Bộ Trưởng Không Bộ) cho biết cuộc chiến với nhóm chiến binh Palestine Hamas có thể kéo dài "10 năm, hoặc thậm chí cả một thế hệ". Tuy nhiên, Gantz nhấn mạnh ưu tiên của Israel là giải thoát các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Ông nói: “Cần thời gian tiêu diệt Hamas, nhưng không còn thời gian cho các con tin, hiện tại họ là ưu tiên hàng đầu. Việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa sẽ mất thời gian, chúng tôi hy vọng sẽ có được sự an toàn tương đối vào mùa hè.”⚪ ---- NBC News dẫn ba quan chức hiện tại và một cựu quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Biden đang xem xét làm chậm lại hoặc tạm dừng một số chuyến hàng vũ khí tới Israel để gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giảm các hoạt động quân sự ở Dải Gaza.Vị quan chức này tiết lộ rằng Bạch Ốc đã chỉ đạo Pentagon xem xét các loại vũ khí được yêu cầu có thể đóng vai trò đòn bẩy. Chưa có quyết định nào được đưa ra nhưng trong số các hạng mục được thảo luận để tạo đòn bẩy tiềm năng là đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO và đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM).⚪ ---- Hai kẻ tấn công đeo mặt nạ chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Nhà thờ Santa Maria ở Istanbul trong Thánh lễ Chúa Nhật đã bị bắt giữ, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya tuyên bố trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter. Theo Bộ trưởng, hai tay súng này được Yerlikaya gán cho là thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS), một người đến từ Tajikistan và người còn lại đến từ Nga.“Sáng nay [Chủ Nhật], hai nghi phạm giết người gây ra cái chết cho công dân của chúng tôi tên là Tuncer Cihan trong thánh lễ Chủ nhật tại Nhà thờ Sarıyer Santa Maria đã bị bắt,” ông viết trong bài đăng của mình. Yerlikaya kết thúc bài đăng bằng cách chúc mừng các sĩ quan cảnh sát Istanbul và bày tỏ lời chia buồn tới các thành viên gia đình và người thân của người đã khuất.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xác nhận 3 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần biên giới Jordan-Syria vào tối thứ Bảy.Biden nói cuộc tấn công là do các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq và lưu ý rằng các chi tiết vẫn đang được thu thập. Biden khẳng định cam kết chống khủng bố và thề sẽ buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Tuyên bố của ông không nêu rõ con số thương tích chính xác, mặc dù CNN trước đó đưa tin ít nhất hai chục quân nhân bị thương trong vụ tấn công.⚪ ---- Người phát ngôn của chính phủ Jordan nói với Jordan TV, đài truyền hình công cộng của vương quốc này, rằng vụ tấn công gần đây khiến ba quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng xảy ra bên ngoài biên giới nước này. Người phát ngôn làm rõ rằng cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào căn cứ al-Tanf ở Syria, nhấn mạnh rằng căn cứ này không nằm ở nước này như đã đưa tin trước đó.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ gần biên giới giữa Joran và Syria, bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát của ba quân nhân Mỹ và kêu gọi đoàn kết cầu nguyện cho những người bị thương.Trump đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden về vụ tấn công, liên kết nó với điều mà ông cho là điểm yếu của Biden. Trump khẳng định: “Cuộc tấn công trắng trợn này nhằm vào Hoa Kỳ là một hậu quả khủng khiếp và bi thảm khác của sự yếu đuối và đầu hàng của Joe Biden”.⚪ ---- Theo The Telegraph, một người Anh liều lĩnh đã thiệt mạng sau khi chiếc dù của anh ta không mở được trong một cú nhảy bất hợp pháp từ nóc một khu chung cư 29 tầng ở Thái Lan vào cuối tuần qua. Nathy Odinson, 33 tuổi, đã thực hiện cú nhảy chết người vào tối thứ Bảy, được cho là đang đếm ngược khi một người bạn ghi lại hình ảnh anh trên nóc tòa nhà ở thành phố ven biển Pattaya. Tuy nhiên, thay vì xuống đường an toàn, Odinson đã hạ cánh xuống một cái cây trước khi chạm đất.Một nhân viên bảo vệ nói với The Telegraph: “Tôi nghe thấy tiếng cây và nghĩ rằng đó là một cành cây rơi xuống đất”. Tờ báo đưa tin Odinson được cho là đã chết tại hiện trường. Chính quyền địa phương sau đó đã mở cuộc điều tra về vấn đề này. Người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Chiếc dù mà người quá cố dùng để nhảy bị trục trặc và không nằm đúng tâm như mong đợi. Anh ấy đang ở trong tình trạng khủng khiếp khi chúng tôi đến.” Một nhân viên bảo vệ khác tại tòa tháp nói với The Telegraph rằng Odinson, người được cho là đang làm việc tại một công ty nhảy dù ở Pattaya, đã thực hiện cú nhảy trước đó và “biết điều đó là không được phép”..'⚪ ---- Quận Los Angeles: Có 4 người được tìm thấy bị bắn chết trong một vụ giết người-tự sát ở Granada Hills vào tối thứ Bảy. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, một người đàn ông ở độ tuổi 80 được cho là nghi phạm nổ súng. Cảnh sát ban đầu phản ứng với các báo cáo về một vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở dãy nhà 11600 trên Đại lộ Lerdo vào khoảng 6:50 chiều.Cảnh sát đến gõ cửa trước nhưng không có ai trả lời. Cảnh sát tiến vào bên trong nơi phát hiện 4 người đã chết tại hiện trường. Có một nhân chứng trong nhà đã hướng dẫn cảnh sát đến thi thể nạn nhân. Ba nạn nhân được xác định là một phụ nữ ở độ tuổi cuối 40, một người đàn ông ở độ tuổi cuối 40 và một phụ nữ ở độ tuổi 80. Người thứ tư, được xác định là nghi phạm, được tìm thấy ở một khu vực khác trong nhà với vết thương do đạn bắn tự sát. Các nạn nhân đều là thành viên trong gia đình. Nhân chứng, chỉ được xác định là người lớn, không được xác nhận là thành viên của gia đình.⚪ ---- Quận Los Angeles: Sở Cảnh sát Los Angeles đang yêu cầu công chúng giúp đỡ trong việc xác định nghi phạm hoặc những nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhiều công nhân đình công ở trung tâm thành phố Los Angeles trong hai ngày. Vụ đầu tiên xảy ra khi một nhóm xếp hàng rào trước một khách sạn ở dãy nhà 900 phố Figueroa vào khoảng 10:15 sáng ngày 21 tháng 1.Trong cuộc biểu tình, 1 phụ nữ và 1 người đàn ông trong nhóm đã bị trúng vòng bi kim loại. Cả hai người biểu tình đều bị trầy xước nhẹ. Hôm sau, một nhóm khác tụ tập để tham gia biểu tình thì ba người đàn ông bị vòng bi kim loại tấn công, theo các quan chức LAPD xác nhận. Để cung cấp thông tin, hãy liên hệ với Thám tử Shahid của Central Division theo số 213-996-1839. Ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, các cuộc gọi phải được chuyển đến số 1-877-527-3247.⚪ ---- Quận Los Angeles: Video ghi lại cảnh một người phụ nữ bám vào mui một chiếc xe hơi đang chạy quá tốc độ khi bọn trộm đã cướp con chó bulldog Pháp của cô ở trung tâm thành phố Los Angeles. Vụ trộm xảy ra vào ngày 18 tháng 1 khi chủ của con chó, Ali Zacharias, đang thưởng thức bữa trưa với con chó của mình, Onyx, tại Whole Foods nằm trên Đại lộ Grand và Phố 8 vào khoảng 2:30 chiều.Onyx đang ngồi dưới ghế của Zacharias. Đột nhiên, một người phụ nữ bắt đầu gọi con chó khi đến gần bàn của nạn nhân. Người phụ nữ nắm lấy dây xích của Onyx và bắt đầu bỏ đi cùng anh ta. Zacharias nói: “Tôi không nghĩ rằng ai đó đã đánh cắp con chó của tôi. “Tôi nghĩ đó là sự hiểu lầm nên tôi nói: ‘Đó là con chó của tôi. Xin lỗi,’ và cô ấy không nghe.”Nghi phạm tiếp tục bước ra ngoài tới chiếc xe hơi chạy trốn đang đợi cô. “Tôi cố gắng theo cô ấy vào trong xe nhưng tôi bước vào trong đó và có 4 người trên xe”, nạn nhân nói. Các nghi phạm đẩy cô ra ngoài và khóa cửa lại. Suy nghĩ nhanh và hy vọng ngăn chặn bọn trộm trốn thoát, Zacharias quyết định vừa bước tới trước đầu xe vừa kêu cứu.“Không ai đến và điều tiếp theo tôi biết là chiếc xe lao vào tôi và tôi ngã xuống mui xe,” cô nói. Video ghi lại vụ việc do nhân chứng Harrison Pessy ghi lại cho thấy nạn nhân bám chặt vào mui xe khi các nghi phạm phóng xe với tốc độ cao. Các nghi phạm tiếp tục lái xe xuống nhiều dãy nhà trước khi rẽ ngoặt khiến Zacharias ngã xuống đất.Chiếc xe bị tình nghi được mô tả là một mẫu sedan Kia Forte màu trắng mới hơn, bị thiếu nắp trục ở phía trước người lái. Zacharias nói: “Người phụ nữ đánh cắp con chó của tôi là người Mỹ gốc Phi cũng như ba người còn lại trong xe. Có ba người phụ nữ, tất cả đều thừa cân và một người đàn ông lái xe. Không có hình xăm. Tất cả họ đều mặc áo nỉ và áo thun.”Cảnh sát đã thu được đoạn phim giám sát từ các camera gần đó khi họ làm việc để xác định và truy tìm những tên trộm. Zacharias đang đưa ra một phần thưởng đáng kể cho sự trở về an toàn của con chó của cô. Bất cứ ai có thông tin có thể gọi cho Zacharias theo số 626-264-7923 hoặc gọi cho Sở Cảnh sát Los Angeles theo số 1-877-275-5273.⚪ ----Theo VnExpress. Tháng đầu tiên của năm 2024 Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng trước dịch. Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/1 cho thấy hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng tháng 1/2019, thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát. Chính sách xúc tiến, quảng bá Việt Nam như điểm đến an toàn là một trong những lý do giúp ngành du lịch đón lượng khách về bằng mức trước dịch. Trong số 1,5 triệu lượt khách đến Việt Nam có gần 1,3 triệu lượt nhập cảnh bằng đường hàng không, gần 177.000 lượt đến bằng đường bộ và số còn lại là đường biển.⚪ ----Theo Báo Giác Ngộ. Sáng ngày 29-1 (19-12-Quý Mão), môn đồ pháp quyến và Tăng thân Làng Mai đã cử hành Lễ Đại tường Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cung nghinh xá-lợi tôn trí tại thất Lắng Nghe - tổ đình Từ Hiếu (P.Thủy Xuân, TP.Huế). Theo chương trình, đúng 8 giờ, Tăng Ni trong môn phái tổ đình Từ Hiếu và Tăng thân Làng Mai trên toàn thế giới cũng như Phật tử từ các nơi đã vân tập về thiền đường Trăng Rằm - nơi tôn trí hương án Thiền sư Thích Nhất Hạnh để cử hành khóa lễ cung thỉnh xá-lợi của ngài tôn trí tại thất Lắng Nghe. Khóa lễ cung thỉnh do Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực ban Nghi lễ T.Ư, đương vi sám chủ cùng Ban Kinh sư thực hiện. Trong không khí trang nghiêm, đại chúng nhất tâm hướng về Thiền sư, lắng lòng cung thỉnh xá-lợi của ngài.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 59% cha mẹ cho biết họ đã giúp đỡ con cái trưởng thành về vấn đề tài chính trong năm 2023?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát gần đây, thanh niên ngày càng sống với cha mẹ và dựa vào họ để được hỗ trợ tài chính. Pew Research nhận thấy rằng ngày càng có nhiều "thanh niên sống với cha mẹ hơn trước" trong một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm. “Trong số những người từ 18 đến 24 tuổi, 57% đang sống ở nhà cha mẹ, so với 53% vào năm 1993.” Pew nhận thấy khoảng 59% cha mẹ cho biết họ đã giúp đỡ con cái trưởng thành về vấn đề tài chính trong năm qua.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/media/almost-60-parents-still-giving-adult-kids-money-while-majority-adult-kids-live-home-survey

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 53% người bán nhà gần đây đã giảm giá chào bán?

ĐÁP 2: Đúng thế. Sau nhiều năm tăng trưởng ổn định, giá nhà ở Hoa Kỳ đạt đỉnh vào quý 4 năm 2022. Kể từ đó, những chủ nhà cố gắng bán nhà đã phải đối mặt với một trò chơi hoàn toàn khác, bị cản trở bởi ít lời đề nghị hơn, nhiều thời gian hơn trên thị trường và giá bán thấp hơn. Đó là điểm rút ra từ một báo cáo mới của Clever Real Estate, cho thấy 53% người bán nhà gần đây đã giảm giá chào bán.

Công ty kết nối người mua và người bán nhà với các đại lý đã tìm cách kiểm tra xem thị trường đã thay đổi như thế nào đối với người bán, khảo sát 1.000 người Mỹ đã bán nhà vào năm 2022 và 2023. Báo cáo của Clever nhấn mạnh việc tăng lãi suất thế chấp gần đây đã gây ra sự thụt lùi nghiêm trọng trên thị trường đối với những người muốn bán nhà như thế nào.

Theo Cục Dự trữ Liên bang, thị trường nhà ở đạt đỉnh điểm vào năm 2022, với giá bán nhà trung bình là 479.500 USD trong quý 4. Đến quý 2 năm 2023, giá bán trung bình giảm xuống còn 418.500 USD. Đây là mức giảm đáng kể nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Người bán đương nhiên thất vọng vì giá trị thị trường giảm. Trên thực tế, cứ tám người bán gần đây thì có một người nói với Clever rằng họ bị mất tiền khi bán hàng.

Đến vào cuối thời kỳ bùng nổ của thị trường, những người bán hàng gần đây có những kỳ vọng khác nhau về quá trình này. Họ mong đợi các cuộc chiến đấu thầu mua nhà của họ, với 59% dự đoán sẽ có nhiều sự cạnh tranh của người mua hơn. Với suy nghĩ đó, 45% cho biết họ đã từ chối lời đề nghị mua nhà, hy vọng nhận được một căn nhà tốt hơn, chỉ để chấp nhận mức giá thấp hơn từ một người mua khác.

Chi tiết:

https://www.salemnews.com/news/business/53-of-recent-home-sellers-dropped-their-asking-price-survey-finds/article_2217e2f4-9e92-11ee-9227-bb73f3ac1654.html

.