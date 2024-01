Hình trên: phi cơ bốc cháy, rớt trên lãnh thổ Nga. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov hôm thứ Tư cho biết chính quyền Ukraine đã bắn hạ máy bay IL-76 bằng 3 hỏa tiễn làm 74 người chết, trong đó có 65 tủ binh Ukraine Nga dự tính trao đổi tù binh.

.

- Nga: quân Ukraine bắn rơi máy bay IL-76 làm 74 người chết, trong đó có 65 tù binh Ukraine chở đi để trao đổi tù binh. Ukraine: phi cơ Nga lúc đó chở hỏa tiễn.

- TT Joe Biden: Vậy là tái ngộ Trump trong bầu cử tháng 11/2024

- Sơ bộ Cộng Hòa ở New Hampshire: Trump thắng 54.6% phiếu, được 12 phiếu đại biểu. Nikki Haley tỷ lệ 43.2%, được 9 phiếu đại biểu. Sơ bộ Dân Chủ New Hampshire: Joe Biden, 66.8% phiếu.

- Đa số Cộng Hòa New Hampshire: Trump bị kết tội hinh sự vẫn nên giữ chức Tổng Thống.

- Trump có thể được cứu nếu có một bồi thẩm viên nào ở tòa Georgia đột nhiên không ưa chuyện Biện Lý Fani Willis dan díu vớic ông tố Nathan Wade

- Tòa New York: Thẩm phán Lewis Kaplan đổi chữ "bữa trưa" thành "bữa ăn" dự kiến bồi thẩm đoàn sẽ họp xét tội Trump kéo dài vào đêm.

- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley: nếu thua sơ bộ ở New Hampshire cũng sẽ vận động tiếp tục

- Hy vọng kỳ lạ của TT Biden: muốn Trump thắng lớn ở New Hampshire và chốt đề cử Cộng Hòa vì cử tri Dân Chủ sẽ ào ạt đi bầu chống Trump

- Tòa kháng án thủ đô Washington bác bỏ yêu cầu của Trump vụ xin gỡ lệnh bịt miệng

- Gaza: 25.700 người Palestine chết, 63.740 người bị thương vì quân Israel dội bom

- 210 dân cử Quốc hội Mỹ ký thư lưỡng đảng, tố cáo Nam Phi thù địch với Israel vì kiện Israel tội diệt chủng dân Palestine

- Diễn tiến vụ Nam Phi kiện lên tòa quốc tế hồ sơ Israel diệt chủng dân Palestine.

- Israel đã phá hủy 1.000 nhà thờ trong số 1.200 nhà thờ Hồi giáo ở Gaza và giết chết ít nhất 100 giáo sĩ Hồi giáo.

- Tổng thư ký LHQ: việc chính phủ Israel bác bỏ giải pháp hai nhà nước là "không thể chấp nhận được".

- Bộ Trưởng Ngoại giao Palestine xin quốc tế trừng phạt Israel và Thủ tướng Israel

- Đơn xin vay để mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 3,7%

- Quân đội Đức sẽ mua 82 máy bay trực thăng tấn công từ Airbus Helicopters

- Nhật Bản: lễ tắm đầu tháng 2 ở Đền Thần Đạo Owase, quý ông cởi hết 100% xuống sông tắm, bây giờ buộc phải mặc chút đỉnh giữa hai đùi

- Giám đốc điều hành Alaska Airlines nổi giận: kiểm tra máy bay Boeing 737 Max-9 thấy nhiều máy bay bị lỏng đinh ôc

- Lạc quan: Các bác sĩ Đại học Pennsylvania đã gắn gan heo từ bên ngoài vào cơ thể người chết não và thấy lọc máu thành công

- Netflix Inc. thêm 13,12 triệu người đăng ký mới trong quý 4, tổng số thành viên trả phí phát trực tuyến toàn cầu tăng 12,8% lên 260,28 triệu.

- Báo Los Angeles Times: sẽ sa thải ít nhất 115 người

- Thêm 2,5 tỷ USD trái phiếu hoạt động tư nhân cho dự án đường sắt cao tốc nối Nam California với Las Vegas.

- San Diego: Lũ quét ngập nhà, lật xe, ngập xe, bùn trôi vào nhà

- 10 tên cho bé gái có thể sẽ sớm biến mất: 1. Brooke; 2. Blake; 3. Mckenzie; 4. Brooklynn; 5. Charli; 6. Raegan; 7. Mckenna; 8. Finley; 9. Amanda; 10. Michelle.

- 10 tên cho bé trai có thể sẽ sớm biến mất: 1. Julius; 2. Jaiden; 3. Johnny; 4. Raiden; 5. Reid; 6. Brady; 7. Nasir; 8. Ronan; 9. Bradley; 10. Clayton.

- Mississippi: Antony Giang Trường Nguyễn bị bắt vì bạo lực gia đình và trốn truy nã

- Texas: cảnh sát treo giải thưởng 10.000 USD cho ai mật báo tin để bắt kẻ đốt Chùa Huyền Trang.

- TIN VN. Đức tìm lao động VN: Bản ghi nhớ duy nhất khi Tổng thống Đức thăm Việt Nam là hợp tác lao động.

- TIN VN. Vốn đầu tư vào khu công nghiệp TP HCM cao kỷ lục.

- TIN VN. Bắt ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

- HỎI 1: Sau khi Trump nói rằng Trump ước mơ kinh tế Mỹ sẽ suy thoái cuối năm nay, các kinh tế gia nói không thể suy thoái năm nay hay năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Công dân Trung Quốc rủ nhau mua nhà ở Nam Hàn, nhiều gấp 3 lần trong vòng 7 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/1/2024) ⚪ ---- Cuộc khảo sát đơn xin vay để mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Mortgage Bankers Association (MBA) cho thấy số đơn xin vay mua nhàp ở Hoa Kỳ đã tăng 3,7% được điều chỉnh theo mùa so với tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 1.

.

Lãi suất trung bình đối với các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm với số dư phù hợp ($726.200 trở xuống) tăng từ 6,75% lên 6,78%. Trong khi đó, theo báo cáo, số đơn xin tái tài trợ (refinance) cho khoản vay thế chấp đã giảm 7% trong tuần và thấp hơn 8% so với mức đọc của năm trước.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một tuyên bố sau cuộc bầu cử sơ bộ trên News Hampshire đã thừa nhận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa sau chiến thắng của ông tại bang này. Biden bày tỏ lòng biết ơn đối với những cử tri đã viết tên ông, mặc dù ông không có tên trên lá phiếu New Hampshire, coi chiến thắng của ông là một minh chứng lịch sử về cam kết đối với tiến trình dân chủ. Biden nói: “Bây giờ rõ ràng Donald Trump sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Và thông điệp của tôi gửi tới đất nước là nguy cơ không thể cao hơn.”

.

⚪ ---- Tiểu bang New Hampshire đã bầu sơ bộ xong vào đêm hôm qua. Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở New Hampshire với tư cách là ứng cử viên điền-tên trong khi cựu Tổng thống Donald Trump thắng phiếu trước đối thủ Nikki Haley của đảng Cộng hòa hôm thứ Ba. New Hampshire sẽ trao 22 phiếu đại biểu dựa trên tỷ lệ phiếu bầu mà các ứng cử viên kiếm được.

.

Đếm được 91% phiếu vào lúc 4 giờ sáng giờ Miền Đông, kết quả như sau về Cộng Hòa:

. Donald Trump, 164,533 phiếu, chiếm tỷ lệ 54.6% phiếu, được 12 phiếu đại biểu.

. Nikki Haley, 130,029 phiếu, tỷ lệ 43.2%, được 9 phiếu đại biểu.

.

Phía sơ bộ Dân Chủ New Hampshire:

. Joe Biden, 54,178 phiếu, tỷ lệ 66.8% phiếu.

. Dean Phillips, 16,208 phiếu, tỷ lệ 20.0%.

. Marianne Williamson, 3,255 phiếu, tỷ lệ 4.0%

.

Trump tuyên bố chiến thắng vào đêm Thứ Ba. Trump xuất hiện trên sân khấu mừng chiến thắng cùng với các cựu ứng cử viên Vivek Ramaswamy và Thượng nghị sĩ Tim Scott, R-S.C., khi Trump chỉ trích bà Haley. Trump cũng nói dối rằng Trump đã thắng ở New Hampshire trong cuộc bầu cử năm 2016 và 2020, nhưng thực tế là Trump không làm được như vậy. “Bà Haley không thắng. Bà đã thua”, Trump nói về Haley. "Haley đã có một đêm rất tồi tệ." Phần lớn bài phát biểu chiến thắng của Trump được dành để chế nhạo Haley. Haley đã chúc mừng Trump ngay trước khi Trump phát biểu chiến thắng.

.

Nachama Soloveichik, giám đốc truyền thông của ban tranh cử Haley, đã nhận xét về bình luận về bài phát biểu chiến thắng của Trump trong một email tranh cử hôm thứ Ba. Soloveichik viết: “Lời nói giận dữ của Trump chứa đầy sự bất bình và không mang lại cho người dân Mỹ điều gì về tầm nhìn của Trump đối với tương lai đất nước chúng ta. Đây là lý do tại sao rất nhiều cử tri muốn thoát khỏi sự hỗn loạn của Trump và tập hợp lại với thế hệ lãnh đạo bảo thủ mới của Nikki Haley.”

.

Theo chủ tịch đảng bang Ray Buckley, ở phía bên kia con đường chính trị của bang, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ là một “chiến thắng áp đảo” đối với Biden. Biden đã không xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ cùng với Dân biểu Dean Phillips, D-Minn., và tác giả Marianne Williamson.

.

⚪ ---- Đa số Cộng Hòa New Hampshire nói Trump bị kết tội hinh sự vẫn nên giữ chức Tổng Thống. Hầu hết cử tri Đảng Cộng hòa ở New Hampshire cho biết cựu Tổng thống Trump vẫn đủ sức đảm nhiệm chức vụ, ngay cả khi bị kết án theo một trong 4 cáo trạng hình sự của Trump, theo cuộc thăm dò ý kiến từ The Washington Post. Các cuộc thăm dò sơ bộ ở New Hampshire cho thấy 87% cử tri của Trump vẫn sẽ ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của Trump, ngay cả khi Trump bị kết tội.

.

Những đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho đối thủ Cộng hòa của Trump là bà Nikki Haley, có nhiều khả năng phản đối ý tưởng Trump giữ chức vụ nếu Trump bị kết tội. Khoảng 84% cho biết Trump sẽ không phù hợp vào Bạch Ốc nếu bị kết án, trong khi 12% những người ủng hộ Haley lại nói ngược lại, theo Washington Post. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ 13% người ủng hộ Trump nói rằng ông không nên giữ chức vụ nếu bị kết tội.

.

⚪ ---- Trump có thể được cứu nếu có một bồi thẩm viên nào ở tòa Georgia đột nhiên không ưa chuyện Biện Lý Fani Willis dan díu xen vào công vụ, theo báo The Hill phân tích. Các cáo buộc về mối tình lãng mạn giữa Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) và công tố viên đặc biệt mà bà bổ nhiệm đứng đầu vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Trump đã tạo ra một làn sóng tranh cãi xung quanh bà và cơ quan công tố lịch sử.

.

Tuyên bố bùng nổ đã xuất hiện vào đầu tháng này trong hồ sơ tòa án của một cựu thành viên chiến dịch tranh cử năm 2020 của Trump và bị cáo trong vụ án, người khẳng định rằng mối quan hệ có mục đích giữa Willis và công tố viên đặc biệt Nathan Wade khiến bản cáo trạng gian lận sâu rộng “khiếm khuyết nghiêm trọng”. Bị cáo, Michael Roman, đã yêu cầu thẩm phán Georgia loại Willis, Wade và văn phòng luật sư quận khỏi việc truy tố vụ án và hủy bỏ các cáo buộc chống lại anh ta.

.

Jessica Levinson, giáo sư luật tại Đại học Loyola Marymount, cho biết: “Có chút nghi ngờ rằng đây là một phán đoán tồi. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn nghi ngờ về việc liệu điều này có dẫn đến việc bị loại hay không.”

.

Wade tham gia cuộc truy tố Trump của văn phòng luật sư quận vào năm 2021, sau khi Willis đã yêu cầu một số luật sư khác xem xét công việc. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2022, cô thừa nhận rằng Wade không phải là lựa chọn đầu tiên của cô.

.

Trước đó, Wade điều hành một cơ sở hành nghề tư nhân tập trung vào luật gia đình và tranh chấp hợp đồng và trước đây từng là thẩm phán thành phố. Các nhà phê bình đã chỉ ra kinh nghiệm tương đối ít của ông trong các vụ truy tố hình sự phức tạp, khi ông giúp dẫn dắt vụ án gian lận quanh co chống lại Trump và một loạt đồng minh bị cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia để có lợi cho Trump.

.

Kiến nghị của Roman khẳng định rằng “mối quan hệ cá nhân bí mật, không đúng đắn” của Willis và Wade bắt đầu trước khi văn phòng luật sư quận bắt đầu điều tra Trump và trước khi Wade được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Nó cũng có nghĩa là Willis đã thu lợi từ cuộc hẹn với Wade, vì anh ta đã trả tiền cho chuyến đi của họ đến “các điểm đến nghỉ dưỡng truyền thống”.

.

Trong hồ sơ tòa án vào tuần trước, luật sư của cô Joycelyn Wade, vợ của công tố viên đặc biệt Nathan Wade, đã cáo buộc Wade mua vé máy bay cá nhân cho ông và Willis trong khi văn phòng luật sư quận điều tra nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia. Các tài liệu này bao gồm các báo cáo ngân hàng cho thấy các chuyến bay đến San Francisco và Miami đều có tên của cả hai.

.

Hồ sơ tòa án cho thấy Willis đã nhận được trát đòi hầu tòa để làm chứng trong vụ ly hôn cùng ngày đề nghị của Roman đưa ra các cáo buộc ngoại tình, mặc dù thẩm phán hôm thứ Hai đã tạm thời tạm dừng việc lấy lời khai của cô cho đến khi Wade bị chất vấn vào cuối tháng này.

.

Trên Quốc Hội, các đồng minh nhiệt thành nhất của Trump cũng đã lặp lại quan điểm đó. Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) cáo buộc Willis vũ khí hóa văn phòng Biện Lý của bà để “tiến hành pháp luật” chống lại Trump. Willis gọi tinh thần của Greene là “đầy thù hận” trong một câu trả lời rõ ràng.

.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio) đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này, yêu cầu trong một lá thư yêu cầu Nathan Wade giao nộp các tài liệu và thông tin liên quan đến cuộc điều tra Georgia. Jordan viết trong thư: “Thông tin mới được công bố gần đây chỉ củng cố thêm mối lo ngại của Ủy ban về các vụ truy tố có động cơ chính trị của các quan chức tiểu bang và địa phương”.

.

Và ở Georgia, các cơ quan giám sát đã lưu ý. Bob Ellis, người đứng đầu ủy ban kiểm toán của Ủy ban Quận Fulton, đã nói với Willis vào tuần trước trong một lá thư mà The Hill có được để chuyển giao thông tin liên quan đến việc cô bổ nhiệm Wade làm công tố viên đặc biệt trong vụ can thiệp bầu cử. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã đệ trình dự luật hôm thứ Hai để thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra Willis.

.

Phiên điều trần tiếp theo về vụ ly hôn của Wade sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 1, nơi các luật sư của vợ anh cho biết họ có ý định thẩm vấn anh về hành vi và tài chính của anh. Thẩm phán Scott McAfee, người đang giám sát vụ can thiệp bầu cử ở Georgia, đã ra lệnh cho Willis trả lời các cáo buộc của Roman bằng văn bản trước ngày 2 tháng 2. Ông cũng lên lịch điều trần về vấn đề này vào ngày 15 tháng 2.

.

Nhưng ngay cả khi McAfee cho phép Willis và nhóm của cô tiếp tục truy tố, thì biểu hiện không đúng mực vẫn có thể đặt ra thách thức nếu bồi thẩm đoàn tin rằng có xung đột lợi ích. GS Levinson nói: “Cô Willis phải biết rằng việc chỉ định người được cho là tình nhân của bạn sẽ rất kinh khủng… làm sao cô có thể không biết điều đó – đây là một trong những vụ án nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Đơn giản như ngoại hình cũng quan trọng khi nói đến luật pháp và sự thể hiện vẻ ngoài cũng quan trọng khi nói đến việc có bồi thẩm viên nào chợt nghĩ rằng các công tố viên đang thực thi công lý hay không”.

.

⚪ ---- Thẩm phán Lewis Kaplan đã thay đổi một chữ duy nhất trong lệnh tòa vào tối thứ Ba 23/1/2024 mà nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC cho rằng có thể dự đoán bồi thẩm đoàn sẽ hành xử như thế nào. Chữ được đổi là "bữa trưa" (lunch) thành "bữa ăn" (meals). Đó là một điều gì đó nhỏ bé nhưng lại nói lên rất nhiều điều.

.

Theo Rubin, Kaplan "đang nói với thế giới, 'Bồi thẩm đoàn này có thể cân nhắc trong đêm - và tôi đồng ý với điều đó." Phiên tòa xét xử thiệt hại đã bị tạm dừng kể từ thứ Hai khi luật sư của Trump, Alina Habba, tiết lộ rằng cô đã tiếp xúc với COVID-19. Một bồi thẩm viêàn cũng bị bệnh vào ngày hôm đó. Trump, người đã tuyên bố rằng ông sẽ làm chứng, không thể ra tòa hôm thứ Ba do cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. Phiên tòa dự kiến tiếp tục vào hôm nay thứ Tư, nhưng giờ đã bị hoãn lại cho đến ngày mai, thứ Năm.

.

.

⚪ ---- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley hôm thứ Ba cho biết bà có kế hoạch tiếp tục tham gia cuộc đua tổng thống của Đảng Cộng hòa ngay cả khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trên toàn quốc ở New Hampshire. Haley nói với các phóng viên ở Hampton: “Tôi đang tranh cử với Donald Trump và tôi sẽ không nói về cáo phó. Đây luôn là một cuộc chạy marathon. Nó chưa bao giờ là một cuộc chạy nước rút”. Trước đó, Trump tuyên bố Haley "không đủ khả năng" làm công việc của tổng thống Mỹ.

.

⚪ ---- Hy vọng kỳ lạ của đảng Dân chủ: Báo Axios ghi rằng "ban vận động của Biden" đang ra sức ủng hộ Trump giành chiến thắng ở New Hampshire và chốt đề cử Cộng Hòa càng sớm càng tốt. Như họ thấy, nỗi lo sợ về nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ tiếp thêm sinh lực cho các đảng viên Đảng Dân chủ và các nhà tài trợ, đồng thời khiến họ hoàn toàn ủng hộ tổng thống Biden. Theo quan điểm của họ, một trận tái đấu Biden-Trump chắc chắn sẽ thay đổi "động lực của chiến dịch" theo hướng có lợi cho Biden.

.

⚪ ---- Tòa kháng án liên bang của thủ đô Washington hôm thứ Ba đã bác bỏ yêu cầu của Donald Trump về việc xem xét lại lệnh bịt miệng hạn chế các phát biểu của Trump trong vụ truy tố, cáo buộc Trump âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Các luật sư của Trump đã yêu cầu toàn bộ Tòa kháng án Hoa Kỳ thuộc Khu vực thủ đô DC xin gỡ lệnh bịt miệng sau khi hội đồng ba thẩm phán giữ nguyên nhưng thu hẹp các hạn chế đối với bài phát biểu của ông. Trump hiện có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, theo AP.

.

Lệnh bịt miệng được Thẩm phán quận Tanya Chutkan của Hoa Kỳ áp đặt vào tháng 10 nhằm đáp lại những lo ngại từ nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith rằng kiểu bình luận mang tính kích động của Trump có thể làm hỏng quá trình tố tụng, đe dọa các nhân chứng và ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn. Hội đồng ba thẩm phán đã giữ nguyên lệnh bịt miệng vào tháng trước đã sửa đổi nó theo những cách quan trọng, cho phép Trump công khai chỉ trích Smith. Mặc dù Trump có thể đưa ra nhận xét chung về các nhân chứng đã biết hoặc có thể đoán trước, nhưng Trump không thể trực tiếp tấn công họ về sự liên quan của họ trong vụ án hoặc về nội dung lời khai dự kiến của họ.

.

Các luật sư của Trump lập luận rằng quyết định của hội đồng xét xử mâu thuẫn với tiền lệ của Tòa án Tối cao và các phán quyết của các tòa kháng án khác. Họ cho biết cần phải có một đánh giá mới "để đảm bảo tính thống nhất trong các quyết định của Tòa án này và vì tầm quan trọng đặc biệt của câu hỏi."

.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov hôm thứ Tư cho biết chính quyền Ukraine đã bắn hạ máy bay IL-76 bằng 3 hỏa tiễn làm 74 người chết. Kartapolov nói: "Hôm nay, chế độ phát xít tội phạm Ukraine đã phạm thêm một tội ác đẫm máu khác, thách thức mọi logic quân sự... Giới lãnh đạo Ukraine đã biết rõ về cuộc trao đổi [tù binh] sắp tới và đã được thông báo về cách thức chuyển giao tù binh. Nhưng máy bay IL-76 đã bị bắn hạ bởi ba hỏa tiễn của hệ thống hỏa tiễn đất đối không IRIS-T do Đức sản xuất hoặc Patriot do Đức sản xuất, các chuyên gia sẽ tìm ra nguyên nhân."

.

Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng họ sẽ chuẩn bị kháng cáo lên Hoa Kỳ và Đức để tìm ra loại hỏa tiễn nào đã bắn rớt máy bay trên. Phía Nga đã thông báo rằng do vụ Ukraine bắn rớt máy bay này, 65 quân nhân Ukraine bị Nga bắt làm tù binh đang chở trên máy bay đã chết, cùng với 6 thành viên phi hành đoàn và 3 cá nhân đi cùng.

.

Báo Nga đưa tin rằng các tù binh Ukraine đang được Nga chuyển đi để trao đổi. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết máy bay Nga thực tế là chở hỏa tiễn phòng không. Ukraine xác nhận sẽ dự kiến có cuộc trao đổi tù binh chiến tranh với Nga dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay (thứ Tư).

.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, chiếc máy bay bị rơi cách làng Yablonovo ở quận Korocha thuộc vùng Belgorod của Nga khoảng 5 đến 6 km. Belgorod giáp Ukraine ở phía tây nam. Ukraine cho biết chiếc IL-76 bị rơi ở Belgorod đang chở hỏa tiễn cho hệ thống phòng không S-300, cơ quan thông tin chính thức của Ukraine dẫn lời một nguồn tin trong lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

.

Cơ quan quản lý tù nhân chiến tranh của chính phủ Ukraine cho biết họ đang điều tra cáo buộc cho biết một chiếc máy bay quân sự của Nga bị rơi ở vùng Belgorod đang chở quân nhân Ukraine trước một cuộc trao đổi tù nhân. Một tuyên bố không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng cảnh báo rằng Nga đang cố gắng gây bất ổn cho xã hội Ukraine.

Phi cơ khi rơi xuống, chấn động gây nên vụ nổ và cháy.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 25.700, cho thấy trong 3 tuần rưỡi tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, con số này đã tăng thêm 3.722 người, tức là hơn một ngàn người chết mỗi tuần. Con số này tăng lên sau khi 210 thường dân chết trong 24 giờ qua trong bối cảnh 24 cuộc tấn công từ lực lượng Israel cũng khiến 386 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột đã tăng lên 63.740 người.

.

⚪ ---- Các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã ký một lá thư gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chỉ trích vụ Nam Phi kiện Israel về tội diệt chủng trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Khoảng 210 thành viên Quốc hội đã ký vào bức thư lưỡng đảng, tố cáo "lập trường thù địch sâu sắc" của Nam Phi đối với Israel và kêu gọi Blinken làm điều tương tự.

.

Bức thư nói rằng vụ việc "hoàn toàn vô căn cứ" và tiếp tục chỉ trích Nam phi vì đã cố gắng "làm xấu mặt nhà nước Do Thái", trong khi hầu như không để ý đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 do Hamas thực hiện. Các quan chức nhấn mạnh họ tin vào quyền tự vệ của Israel và bày tỏ sự "ghê tởm" với việc nộp đơn. Họ cũng bác bỏ cáo buộc diệt chủng của Nam Phi và kết thúc bức thư bằng cách thúc giục Blinken "cung cấp cho Israel mọi sự hỗ trợ thích hợp trong việc phản đối việc Nam Phi nộp đơn lên ICJ."

.

⚪ ---- Diễn tiến vụ Nam Phi kiện lên tòa quốc tế vụ Israel diệt chủng dân Palestine. Nam Phi chính thức khởi kiện Israel ngày 29/12/2023, cho rằng xung đột Israel-Palestine ở Dải Gaza đã vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng, yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra lệnh buộc Israel ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự tại Gaza. Công ước, được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày 9 tháng 12/1948, nhằm hình sự hóa các hành vi diệt chủng được thực hiện trong thời kỳ Holocaust trong Thế chiến II, đã xác định tội diệt chủng là “những vụ giết người được thực hiện với mục đích tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo.”

.

Mối lo ngại về ý định diệt chủng chính đáng lần đầu tiên được thể hiện qua các tuyên bố của các quan chức Israel ngay sau khi bắt đầu xung đột, với một ví dụ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố rằng Israel đang chiến đấu với “thú vật hình người” (“human animals”) và do đó “hành động phù hợp”. Nam Phi kêu gọi nghĩa vụ ngăn chặn nạn diệt chủng với tư cách là một bên ký kết Công ước diệt chủng của LHQ, nêu rõ trong hồ sơ của mình rằng các hành động của Israel mang tính chất diệt chủng vì chúng nhằm mục đích hủy diệt một phần đáng kể dân tộc, chủng tộc và cộng đồng người Palestine.

.

Israel đã đồng ý tham gia các phiên điều trần của ICJ, trình bày lời biện hộ của mình vào ngày 12 tháng 1/2024, trong đó các đại diện của Israel tuyên bố rằng các cáo buộc thiếu cả “cơ sở pháp lý và thực tế”. Lập trường của Israel dựa trên lập luận rằng nếu bất kỳ hành động diệt chủng nào được thực hiện trong cuộc xung đột thì đó sẽ là những hành động do Hamas tiến hành vào ngày 7 tháng 10, củng cố thêm tuyên bố này bằng cách nhận xét về việc Hamas bắt cóc con tin và sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho mục đích quân sự. Đại diện của Israel cũng cho rằng Nam Phi đã không chứng minh được ý định cấu thành tội ác diệt chủng. Sau đó, các đại diện nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện theo yêu cầu của Nam Phi sẽ cản trở quyền tự vệ của Israel.Các luật sư của Israel cũng bảo vệ hành động của nước này trong cuộc xung đột bằng cách tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Một mối đe dọa lớn đối với vụ án xuất hiện dựa trên thực tế là Nam Phi đã không liên lạc được với Israel trước khi nộp đơn tố cáo, một yếu tố kỹ thuật có thể khiến vụ việc kết thúc nhanh chóng. Theo quy định riêng của tòa án, trước đó phải có “tranh chấp” giữa các quốc gia thì hồ sơ mới được đưa lên ICJ.⚪ ---- Các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đã dẫn đến việc phá hủy 1.000 nhà thờ Hồi giáo và giết chết ít nhất 100 nhà truyền giáo Hồi giáo. Chính quyền địa phương hôm Chủ nhật cho biết khoảng 1.000 trong số 1.200 nhà thờ Hồi giáo ở Dải Gaza đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Tuyên bố cho biết: “Việc xây dựng lại các nhà thờ Hồi giáo này sẽ tiêu tốn khoảng 500 triệu USD”.Hơn 100 giáo sĩ Hồi giáo cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn côngcủa Israel vào khu vực bị bao vây, Bộ Tài trợ và Tôn giáo của Gaza cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng một nhà thờ, một số tòa nhà hành chính và trường học Kinh Qur'an đã bị phá hủy trong cuộc tấn công dữ dội của Israel. Trong đó bao gồm Nhà thờ Hồi giáo vĩ đại Omari, một trong những nhà thờ Hồi giáo cổ xưa và quan trọng nhất ở Palestine lịch sử, và Nhà thờ Thánh Porphyrius, được cho là nhà thờ lâu đời thứ ba trên toàn thế giới.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Ba nói việc chính phủ Israel bác bỏ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine là "không thể chấp nhận được". Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Guterres nhấn mạnh rằng tình hình nhân đạo ở Dải Gaza là "kinh khủng" và "không gì có thể biện minh cho hình phạt tập thể đối với người dân Palestine".Ông tiếp tục nói rằng phần lớn các nhiệm vụ viện trợ nhân đạo theo kế hoạch trong nửa đầu tháng 1 đã bị Israel chặn và kêu gọi chính quyền Israel mở lại cửa khẩu biên giới Ashood để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hàng viện trợ vào khu vực này. Hơn nữa, người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp ở Biển Đỏ và Yemen, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào tàu do phiến quân Houthi tiến hành phải dừng "ngay lập tức".⚪ ---- Bộ Trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki hôm thứ Ba kêu gọi trừng phạt đối với Israel và Thủ tướng nước này, Benjamin Netanyahu. Tuyên bố của ông Al-Maliki được đưa ra sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, rằng để ngăn chặn giao tranh, Israel phải thay đổi thái độ và ngừng suy nghĩ rằng lãnh thổ Palestine có thể bị xâm chiếm và phá hủy."Phải có những giới hạn đối với những gì Israel có thể làm ở Palestine. Sự miễn tố phải chấm dứt, phải có trách nhiệm giải trình, nếu cần thiết – tại sao không phải là các biện pháp trừng phạt? Chúng tôi kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Israel và các cá nhân, bắt đầu từ Thủ tướng Netanyahu, " al-Maliki nói với các phóng viên.⚪ ---- Quân đội Đức kế hoạch mua 82 máy bay trực thăng tấn công từ bộ phận Airbus Helicopters của Airbus SE, theo lời hãng sản xuất máy bay Pháp hôm thứ Ba: "Quốc phòng và an ninh là một trong những ưu tiên chiến lược của Airbus Helicopters và chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho khách hàng. Việc lực lượng vũ trang Đức ký hợp đồng H145M lớn nhất với tối đa 82 máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ vào cuối năm 2023 là minh chứng đến điều đó." Hơn nữa, công ty đã ghi nhận tổng cộng 410 yêu cầu mua hàng vào năm 2023 và giao 346 máy bay trực thăng cho 179 khách hàng trên 47 quốc gia khác nhau. Con số này thể hiện mức tăng trưởng 10% so với năm 2022.⚪ ---- Nhật Bản: nghi lễ đầu tháng 2 cúng Thần Đạo, quý ông cởi hết 100% xuống sông tắm, bây giờ buộc phải mặc chút đỉnh theo luật mới. Hàng năm, Đền Owase ở thị trấn Owase, Tỉnh Mie đều tổ chức Yaya Matsuri hay Lễ hội Yaya. Giống như nhiều lễ hội Thần đạo, một phần của nghi lễ bao gồm cầu nguyện với các vị thần cầu xin mùa màng bội thu cho nông dân và đánh bắt bội thu cho ngư dân, đảm bảo sức khỏe và thịnh vượng của cộng đồng trong năm tới.Một phần của yêu cầu đối với sức mạnh thần thánh này liên quan đến nghi lễ thanh tẩy gọi là korikaki, trong đó nam giới tham gia lễ hội sẽ lao xuống nước biển và các con sông gần đó sau khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, nhiệt độ ban đêm giảm xuống là vào đầu tháng 2, khi nhiệt độ qua đêm có thể giảm xuống gần mức đóng băng. Dự Lễ hội Yaya trong gần 300 năm qua là những người đàn ông nhảy xuống làn nước lạnh lẽo đó hoàn toàn khỏa thân.Tuy nhiên, kể từ năm nay, truyền thống đó sẽ thay đổi. Năm ngoái, Hiệp hội Owase Shrine Parishioners Association đã bị Cảnh sát tỉnh Mie cảnh báo về khả năng lan truyền trực tuyến các bức ảnh chụp những người khỏa thân 100% trong sự kiện, sau đó có thể dẫn đến các rắc rối về pháp lý/hình sự. Sau khi thảo luận về tình hình, hiệp hội đã đi đến quyết định yêu cầu những người tham gia korikaki phải mặc chút gì, như quần đùi, đồ bơi, khố hoặc các loại quần áo khác để che đi cục nam tính của họ trước khi nhảy xuống nước. Chính sách mới này sẽ vẫn được giữ nguyên trong tương lai.⚪ ---- Giám đốc điều hành của Alaska Airlines cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News, một đợt kiểm tra nội bộ mới đối với đội máy bay Boeing 737 Max-9 của Alaska Airlines đã phát hiện ra rằng nhiều máy bay bị lỏng đinh ôc bù-lon. Giám đốc điều hành Ben Minicucci cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tom Costello của NBC: “Tôi còn hơn cả thất vọng. Tôi đang tức giận. Điều này đã xảy ra với Alaska Airlines. Nó đã xảy ra với khách của chúng tôi và đã xảy ra với người dân của chúng tôi. Và—yêu cầu của tôi đối với Boeing là họ sẽ làm gì để cải thiện các chương trình chất lượng nội bộ của mình.”⚪ ---- Các bác sĩ phẫu thuật ở Đại học Pennsylvania đã gắn gan heo từ bên ngoài vào cơ thể người chết não và quan sát nó lọc máu thành công, một bước tiến tới thử nghiệm kỹ thuật này ở những bệnh nhân bị suy gan. Đại học Pennsylvania đã công bố thí nghiệm mới, một bước tiến mới về cấy ghép nội tạng từ động vật sang người. Trong trường hợp này, gan heo được sử dụng bên ngoài cơ thể hiến tặng chứ không phải bên trong - một cách tạo ra một “cầu nối” để hỗ trợ những lá gan bị suy bằng cách thực hiện công việc làm sạch máu của cơ quan bên ngoài, giống như chạy thận cho những quả thận bị suy.Cấy ghép từ động vật sang người, được gọi là xenotransplants, đã thất bại trong nhiều thập niên vì hệ thống miễn dịch của con người từ chối mô lạ. Hiện các nhà khoa học đang thử lại với những con heo có nội tạng đã được biến đổi gen để giống người hơn. Trong những năm gần đây, thận của heo biến đổi gen đã được cấy ghép tạm thời vào những người hiến tặng chết não để xem chúng hoạt động tốt như thế nào và hai người đàn ông đã được ghép tim từ heo mặc dù cả hai đều chết trong vòng vài tháng.Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang xem xét liệu có cho phép một số ít người Mỹ cần nội tạng mới tình nguyện tham gia các nghiên cứu nghiêm ngặt về tim hoặc thận heo hay không. Một số nhà nghiên cứu cũng đang tìm cách sử dụng gan heo. Gan có sự phức tạp khác với thận và tim: Nó lọc máu, loại bỏ chất thải và sản xuất các chất cần thiết cho các chức năng khác của cơ thể. Khoảng 10.000 người hiện đang nằm trong danh sách chờ ghép gan ở Mỹ.⚪ ---- Netflix Inc. công bố hôm thứ Ba báo cáo thu nhập mới nhất rằng công ty đã có thêm 13,12 triệu người đăng ký mới trong quý 4 năm 2023, một con số cao hơn nhiều so với mong đợi. Số lượng thành viên trả phí phát trực tuyến toàn cầu tăng 12,8% lên 260,28 triệu. Công ty cho biết trong ba tháng tính đến ngày 31/12/2023, doanh thu đạt 8,8 tỷ USD và thu nhập ròng ở mức 937 triệu USD. Trong 12 tháng, doanh thu tăng lên 33 tỷ USD và thu nhập ròng là 5 tỷ USD hay 12,03 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Netflix đã tăng 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ ở New York.

.

⚪ ---- Tờ nhật báo lớn nhất California, tờ Los Angeles Times, hôm thứ Ba thông báo rằng họ sẽ sa thải ít nhất 115 người - khoảng 1/4 nhân viên của mình - vì tiếp tục thua lỗ. Theo phóng viên Matt Pearce, việc sa thải đã được thông báo trong một email gửi toàn phòng tin tức từ chủ tịch LA Times và Giám đốc điều hành Chris Argentieri. Pearce đăng trên X: “Tổng số này, mặc dù rất tàn khốc, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tổng số lần sa thải của Hiệp hội dự kiến ban đầu vào tuần trước.”

.

Thứ Sáu tuần trước, các thành viên của Hiệp hội L.A. Times, công đoàn đại diện cho nhân viên các tờ báo, đã tổ chức một cuộc đình công kéo dài một ngày để phản đối việc cắt giảm việc làm dự kiến. Việc sa thải và mua lại đã ảnh hưởng rộng rãi đến ngành truyền thông trong năm qua. Washington Post, NPR, CNN và Vox Media nằm trong số nhiều công ty bị tấn công. Theo công ty tuyển dụng Challenger, Grey và Christmas, ước tính có 2.681 việc làm trong ngành tin tức đã bị mất tính đến cuối tháng 11. Con số đó nhiều hơn cả năm 2022 và 2021.

.

⚪ ---- Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ hôm thứ Ba công bố phê duyệt 2,5 tỷ USD trái phiếu hoạt động tư nhân được phân bổ cho dự án đường sắt cao tốc Brightline West nối Nam California với Las Vegas. Khoản tài trợ mới theo sau khoản tài trợ trị giá 1 tỷ USD trái phiếu hoạt động tư nhân cho Brightline West vào năm 2020 và khoản trợ cấp liên bang trị giá 3 tỷ USD được công bố vào tháng 12.

.

Andy Kunz, Giám đốc điều hành của Đường sắt cao tốc Hoa Kỳ cho biết: “Đường sắt cao tốc ở Mỹ hiện đang bắt đầu cất cánh. “Khoản tài trợ mới nhất này sẽ mang lại niềm tin lớn lao, không chỉ cho Brightline West mà còn cho các dự án tàu cao tốc ở miền Tây Hoa Kỳ và trên toàn quốc.”

.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết tuyến đường sắt cao tốc dài 218 dặm sẽ chủ yếu chạy dọc theo Xa lộ 15 với các đoàn tàu có khả năng đạt tốc độ 186 dặm/giờ trở lên. Những người đi tàu sẽ giảm được hai giờ so với thời gian di chuyển bằng xe hơi, đến địa điểm của họ trong một nửa thời gian. DOT cho biết, dự án trị giá 12 tỷ USD này dự kiến sẽ chạy hoàn toàn bằng điện và không tạo ra lượng khí thải “để trở thành một trong những hình thức giao thông xanh nhất ở Hoa Kỳ”.

.

---- Lũ quét làm ngập nhà cửa và lật xe ở San Diego hôm thứ Hai khi mưa xối xả quét qua một vùng rộng lớn ở California. Hệ thống thời tiết đã giáng một đòn mạnh vào đầu phía nam của bang trong đợt mưa lớn thứ hai trong mùa đông. Nước dâng cao vài feet đã làm ngập các khu dân cư Mountain View, Shelltown và Southcrest cũng như nhiều đường cao tốc, bao gồm cả Xa lộ Liên tiểu bang 15. Eddie Ochoa, một cư dân ở San Diego, cho biết nước chỉ dâng lên khi anh và em gái ra ngoài ăn sáng vào sáng thứ Hai. Khi họ quay trở lại cửa hàng sửa chữa xe hơi của gia đình mình, toàn bộ khu nhà đã bị ngập và chiếc xe đang đậu của chị anh đã bị cuốn trôi.

.

“Tất cả chuyện đó xảy ra trong vòng một giờ,” Ochoa nói và đoán rằng hệ thống cống rãnh đã bị tắc nghẽn. Sau đó họ tìm thấy xe của em gái anh cách đó khoảng 3 dặm. "Nó chưa bao giờ tệ đến thế. Thật là điên rồ," anh nói. Trong khoảng thời gian ba giờ, lượng mưa khổng lồ 3 inch đã đổ xuống ở Thành phố Quốc gia gần đó, trong khi 2 inch ở Sân bay Quốc tế San Diego. Michael Rios nói với tờ San Diego Union-Tribune: “Những chiếc xe hơi và thùng rác trông như đang chảy xuống đường”. Anh thức dậy với mực nước sâu 3 feet trong căn hộ của mình vào sáng thứ Hai. "Nó giống như một dòng sông."

.

Cảnh sát đã kéo người dân đến nơi an toàn sau khi nước tràn vào các ngôi nhà ở khu vực Spring Valley và Casa de Oro, đại diện Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Diego, Trung úy Zee Sanchez cho biết. Những cư dân khác trốn thoát bằng cách lội qua vùng nước cao đến thắt lưng mang theo chó và mèo của họ. “Lũ lụt khá phổ biến ở ngoài kia”, Sanchez nói. Ông cho biết Bộ đã hỗ trợ một cuộc giải cứu dưới dòng nước xiết gần Santee.

.

Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho biết sông San Diego đang ngập lụt và cảnh báo rằng việc băng qua đường sẽ không an toàn. Sở cứu hỏa thành phố cho biết họ đã giải cứu ít nhất 24 người khỏi dòng sông San Diego và Tijuana đang chảy xiết. Thị trưởng San Diego Todd Gloria đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thành phố thiết lập các nơi tạm trú để làm nơi ở cho những người dân phải di dời.

.

⚪ ---- Sẽ có những cái tên biến mất, ngày càng ít được ba mẹ đặt tên cho con. BabyCenter cung cấp danh sách tên các em bé "phổ biến nhất" hàng năm, nhưng công ty cũng sàng lọc dữ liệu để tìm ra những cái tên có vẻ lỗi thời, dựa trên mức độ phổ biến của những cái tên đó trong năm qua. Một số cái tên đã giảm mạnh đến mức BabyCenter lo ngại cuối cùng chúng sẽ "tuyệt chủng". Các xu hướng trong nhóm này bao gồm việc tránh xa việc họ biến thành tên riêng, cũng như những tên kết thúc bằng âm "aden" hoặc "eden" (Aidan, Jaiden).

.

10 cái tên cho bé gái có thể sẽ sớm biến mất: 1. Brooke; 2. Blake; 3. Mckenzie; 4. Brooklynn; 5. Charli; 6. Raegan; 7. Mckenna; 8. Finley; 9. Amanda; 10. Michelle.

.

10 cái tên cho bé trai có thể sẽ sớm biến mất: 1. Julius; 2. Jaiden; 3. Johnny; 4. Raiden; 5. Reid; 6. Brady; 7. Nasir; 8. Ronan; 9. Bradley; 10. Clayton.

.

⚪ ---- Mississippi: Sở Cảnh sát D’Iberville thông báo đã bắt Antony Giang Trường Nguyễn, ở D’Iberville, với tội danh bạo lực gia đình nghiêm trọng và trọng tội trốn tránh, diễn ra tại khu 3100 đường Wayne Drive vào ngày 19 tháng 1. Cảnh sát đã đến một ngôi nhà ở dãy nhà 3100 trên đường Wayne Drive do có liên quan đến một vụ xáo trộn trong gia đình. Nạn nhân cho biết bạn trai của cô, Antony Nguyen, đã hành hung cô và định bóp cổ cô. Nguyễn được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến hiện trường.

.

Một viên chức quay trở lại nơi ở vào tối hôm đó và quan sát thấy chiếc xe được cho là của Nguyễn đang đi vào, đậu bên ngoài nơi ở. Cảnh sát tìm thấy Nguyễn đang trốn trong xe và ra lệnh cho anh ta ra ngoài. Nguyên không chịu tuân lệnh và lên xe bỏ trốn. Cảnh sát truy đuổi Nguyễn, người đã đâm xe vào một chiếc xe đang đậu ở Bruce Cove.

.

Nguyễn chạy bộ bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào ngày 22 tháng 1, cảnh sát đã tìm thấy Nguyễn tại nơi ở và bắt giữ y. Các quan chức cho biết Nguyễn đang bị truy tố tội bạo lực gia đình nghiêm trọng và tội trốn tránh trọng tội và tiền bảo lãnh tại ngoại 100.000 USD cho mỗi cáo buộc do Thẩm phán Albert Fountain của Tòa án Tư pháp Quận Harrison đưa ra trong khi chờ trình diện lần đầu.

.

⚪ ---- Texas: cảnh sát treo giải thưởng 10.000 USD cho ai mật báo tin để bắt kẻ đốt Chùa Huyền Trang. Phần thưởng trị giá 10.000 đô la đang được trao cho việc xác định, bắt giữ và kết án người chịu trách nhiệm phóng hỏa tại Chùa Huyền Trang ở New Caney, Texas, vào ngày 5 tháng 11 năm 2023. Đặc vụ phụ trách Douglas Williams của Văn phòng FBI Houston đã công bố phần thưởng.

.

FBI Houston cho biết rằng vào khoảng 9:43 tối ngày 5 tháng 11/2023, một người không rõ danh tính đã ném một ly bom xăng cocktail Molotov qua cửa sổ đang mở của ngôi đền, gây ra hỏa hoạn tại nơi thờ cúng chính, nơi một nhà sư đang ngủ trên sàn nhà. Hành vi này đã được camera giám sát tại khu nhà ghi lại.

.

Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm là một người đàn ông cao từ 5'8" đến 5'10". Anh ta đeo ba lô Nike, đội mũ lưỡi trai, đeo găng tay, ủng kiểu quân đội đặc biệt và một chiếc khăn quàng cổ che phần dưới khuôn mặt. Bất kỳ ai có thông tin về trường hợp này nên liên hệ với Đường dây tư vấn miễn phí của FBI theo số 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) hoặc bạn có thể gửi thông tin trực tuyến tại Tips.fbi.gov.

.

Nghi can đốt chúa Huyền Trang, Texas (hình camera giám sát)

.

⚪ ---- TIN VN. Bắt ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ngày 24-1, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

.

⚪ ---- TIN VN. Vốn đầu tư vào khu công nghiệp TP HCM cao kỷ lục. Theo VnExpress. Tổng vốn đầu tư vào các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM năm 2023 đạt trên một tỷ USD, cao nhất trong hơn 30 năm qua. Thông tin được ông Trần Việt Hà, Phó Ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM (Hepza), cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ, sáng 24/1. Cụ thể, trừ năm 2011 có một dự án đầu tư vào các khu công nghiệp với số vốn tròn một tỷ USD và chiếm toàn bộ vốn đầu tư trong năm; còn lại hơn 30 năm thành lập, các khu công nghiệp của thành phố thu hút vốn dao động 480-500 triệu USD, có năm cao nhất là 800 triệu USD. Năm 2023, tổng vốn đầu tư bao gồm cả cấp mới và điều chỉnh vào các khu công nghiệp đạt 1,012 tỷ USD, tăng 84% so cùng kỳ 2022. Trong đó, vốn FDI gần 223 triệu USD với 16 dự án mới và 34 dự án điều chỉnh vốn. Các nhà đầu tư trong nước cũng rót hơn 789 triệu USD vào các khu công nghiệp, trong đó có 46 dự án mới và 20 dự án tăng vốn.

.

⚪ ---- TIN VN. Đức tìm lao động VN: Bản ghi nhớ duy nhất khi Tổng thống Đức thăm Việt Nam là hợp tác lao động. Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, việc chỉ ký một bản ghi nhớ duy nhất (MOU) cho thấy hai nhà lãnh đạo hai nước Việt - Đức dành sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực lao động, việc làm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh điều này khi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội liên bang (BMAS) Cộng hòa Liên bang Đức Hubertus Heil, chiều 23/1. Chào đón người đồng cấp từ Đức đến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin, chiều 23/1 tại Hà Nội, cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier đã diễn ra rất thành công. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội liên bang Đức. Bộ trưởng Hubertus Heil trình bày: "Đến năm 2025, những người sinh sau thế chiến thứ 2 ở Đức đều đến tuổi nghỉ hưu. Đến năm 2035, Đức sẽ có hơn 7 triệu lao động cần thay thế. Thiếu hụt lao động là vấn đề rất lớn đối với chúng tôi trong tương lai." Để giải quyết vấn đề thách thức, Đức đã tăng cường đào tạo lực lượng lao động trong nước. Tuy nhiên số lượng lao động trong nước không đáp ứng đủ trong bối cảnh già hóa dân số. Do đó, quốc gia này cần bổ sung số lượng lớn lao động nước ngoài.

.

⚪ ---- HỎI 1: Sau khi Trump nói rằng Trump ước mơ kinh tế Mỹ sẽ suy thoái cuối năm nay, các kinh tế gia nói không thể suy thoái năm nay hay năm tới?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo đa số các nhà kinh tế được Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia thăm dò, nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được suy thoái trong năm tới. Khoảng 91% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất của NABE, được công bố vào thứ Hai, cho rằng xác suất Hoa Kỳ bước vào suy thoái trong 12 tháng tới là 50% hoặc ít hơn. Con số này tăng từ 79% trong cuộc khảo sát tháng 10 và khác xa so với quan điểm một năm trước, khi phần lớn các nhà kinh tế dự đoán một cuộc suy thoái khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để chống lạm phát cao.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/markets/us/economists-increasingly-sure-us-will-avoid-recession-nabe-survey-2024-01-22/

.

⚪ ---- HỎI 2: Công dân Trung Quốc rủ nhau mua nhà ở Nam Hàn, nhiều gấp 3 lần trong vòng 7 năm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Số lượng đất thuộc sở hữu của công dân Trung Quốc tại Nam Hàn đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2016 - số liệu mới nhất trong một loạt số liệu thống kê về làn sóng mua bất động sản của công dân Trung Quốc và mối lo ngại ngày càng tăng về giá nhà đất tăng cao. Trích dẫn dữ liệu thu được từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông hôm thứ Ba, Dân Biểu Hong Suk-joon của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền cho biết tổng cộng 181.391 lô đất trên toàn quốc thuộc sở hữu của người nước ngoài tính đến tháng 6 năm ngoái. Lô đất là đơn vị đất có sẵn để xây nhà hoặc các hình thức cư trú khác, với quy mô khác nhau tùy theo khu vực, mật độ dân số và các điều kiện khác liên quan đến bất động sản. Khoảng 72.180 trong số 181.391 tài sản thuộc về công dân Trung Quốc, tăng từ mức 24.035 vào năm 2016.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/01/126_367455.html

.

.