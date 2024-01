Hình trên: Lễ hội Tết Lê Văn Tám, Quận I, TP Sài Gòn. Dự báo sức mua mùa Tết tăng trên 10%. Nhưng sức mua chậm ở Huế Thừa Thiên. Đặc sản ngoại đa dạng.

- Trung tướng về hưu Ben Hodges: thái độ Trump đối với các tướng Mỹ là kiểu độc tài, nói viễn ảnh nguy hiểm Mỹ rút khỏi NATO theo lời Trump hăm dọa

- Dấu hiệu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ bị Cộng Hòa lật đổ cho âm mưu mới

- Cựu luật sư của Trump, Joe Tacopina xác nhận: Trump vẫn có thể đi tù, vì tùy theo bồi thẩm đoàn gồm 12 người

- Trump bịa chuyện rằng cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley là "ứng cử viên chủ nghĩa toàn cầu và Đảng Dân chủ"

- Thống đốc Florida Ron DeSantis bỏ cuộc, nói ủng hộ Trump

- Nikki Haley: Ron DeSantis là phải, hãy để người phụ nữ giỏi nhất chiến thắng ở sơ bộ New Hampsire

- Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson ủng hộ Nikki Haley

- Theo luật, cho dù Biện Lý quận Fulton Fani Willis có tình cảm với Nathan Wade, cũng không cần rút lui khỏi hồ sơ truy tố Trump

- Citigroup: kinh tế Mỹ mạnh, tăng tốc, không lo lạm phát.

- Trung Quốc: lở đất, chôn vùi ít nhất 47 người

- United Airlines hủy tất cả các chuyến bay Boeing 737 Max 9 cho đến ngày 26/1.

- Người thân của các con tin Israel vào được Quốc hội Israel biểu tình, yêu cầu thương thuyết với Hamas để lấy con tin về.

- Phải đi vòng, để tránh Biển Đỏ: hãng vận tải biển Hapag-Lloyd AG tạm thời chuyển hướng

- Gaza: thường dân chết lên tới 25.295 người, bị thương 63.000 người.

- Ngoại trưởng Pháp: Thủ tướng Israel từ chối thành lập nhà nước Palestine là "đáng lo ngại".

- Liên Âu: tình hình nhân đạo ở Gaza “không thể xấu hơn”, việc Israel từ chối cho phép thành lập nhà nước Palestine là "không thể chấp nhận được".

- Xe tăng của Israel vây Bệnh viện Al-Amal ở phía nam Dải Gaza.

- Báo cáo của LHQ: Trong thời gian ngắn hơn, Israel đã giết 1,1% dân số ở Gaza, cao hơn tỷ lệ chết dân ở Ukraine (0,2%) hoặc Iraq (0,8%). Kêu gọi ngưng bắn.

- Mỹ: 2 lính đặc nhiệm Hải quân SEAL kể như chết, vì bặt tin sau khi trèo lên tàu Iran ở Vịnh Adan

- Liên Âu suy tính trừng phạt Israel nếu Thủ tướng Netanyahu cứ chống việc thành lập nhà nước Palestine

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ các điều kiện Hamas đưa ra để ngưng bắn, thả con tin

- Liên Âu xem xét viện trợ 22 tỷ USD, bao gồm vũ khí và hỏa tiễn, giúp Ukraine để chống Nga

- Ohio: FBI bố ráp 1 nhà máy Trung Quốc làm phụ tùng xe hơi.

- Ấn Độ: Giám đốc điều hành của Vistex, một công ty có trụ ở ở Mỹ, chết vì lồng sắt đứt dây cáp

- Illinois: nổ súng, 4 người chết, nghi can bị bắt

- Lãi suất vay mua nhà đang giảm, nhưng 20 thành phố Hoa Kỳ sẽ thấy giá nhà tăng cao hơn.

- VN vi phạm nhân quyền: một số nữ thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam bị đặt vòng tránh thai trước khi cho qua Nhật Bản

- TIN VN. Tòa tuyên 9 án tử hình trong vụ án 11 bị cáo mua bán 105 kg ma túy.

- TIN VN. Dự báo sức mua mùa Tết tăng trên 10%. Nhưng sức mua chậm ở Huế Thừa Thiên. Đặc sản ngoại đa dạng.

- TIN VN. Quảng Ngãi: Thầy dạy võ hiếp dâm nhiều nam sinh.

- HỎI 1: Hơn 2/3 công ty toàn cầu: đe dọa lớn cho công ty là thiếu nhân tài chủ lực? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giảm dân số: nhiều thành phố Mỹ sẽ trở thành thị trấn ma vào năm 2100? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/1/2024) ⚪ ---- Hàng không United Airlines Holdings Inc. nói rằng họ sẽ hủy tất cả các chuyến bay Boeing 737 Max 9 cho đến ngày 26/1. Công ty giải thích với ABC News rằng việc kiểm tra máy bay sẽ được thực hiện trong vài ngày tới, đồng thời nói thêm rằng dự đoán sẽ không có sự gián đoạn nào đối với khách hàng. Người phát ngôn cho biết: “An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”. Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cho biết các nhà khai thác nên "kiểm tra trực quan các chốt cửa giữa lối ra để đảm bảo cửa được cố định đúng cách" trên 737-900ER.

⚪ ---- Citigroup: kinh tế Mỹ mạnh khỏe hơn, tăng tốc, không cần lo gì về lạm phát. Chiến lược gia đầu tư trưởng và nhà kinh tế trưởng của Citigroup Inc., Steven Wieting, cho biết hôm thứ Hai rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và Hoa Kỳ có thể tiến gần đến việc bắt đầu một "giai đoạn lành mạnh hơn", nơi các nhà đầu tư cần tập trung sự chú ý.

Phát biểu với CNBC, Wieting cho biết sự chậm lại trong trải nghiệm sản xuất và thương mại ở một số quốc gia "có thể sẽ chạm đáy trong năm nay", mang lại môi trường tốt hơn cho các nhà đầu tư "trong năm tới và hơn thế nữa". Ngoài ra, ông lưu ý rằng "sự sụp đổ kinh tế" toàn cầu không cần phải được thực hiện để "cuối cùng giải quyết được vấn đề lạm phát".

⚪ ---- Một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hôm thứ Hai đã chôn vùi ít nhất 47 người, theo báo cáo sơ bộ của Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Vân Nam. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn đã điều động 9 lữ đoàn, 28 xe cứu hộ và 147 người tới hiện trường. Toàn bộ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) có thể sẽ bị chính Đảng Cộng hòa của ông bứng ghế cho một âm mưu mới. Theo một bản tin từ Politico, đang có nhiều đồn đoán rằng Johnson có thể không giữ được chức Chủ tịch Hạ Viện cho đến tháng 11/2024 với hơn một số thành viên cực hữu đang mài dao và âm mưu sa thải ông theo cách tương tự như cách họ đã lật đổ cựu Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (R-CA) chỉ vài tháng trước.

Politico đưa tin, "Ngày càng nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ngày càng thất vọng với sự lãnh đạo của Johnson và thì thầm về việc liệu ông có thể tiếp tục vai trò của mình sau năm 2024 hay không - nếu ông thậm chí còn làm được đến mức đó. Mặc dù DB Johnson chỉ mới giữ chức chủ tịch được ba tháng, nhưng đảng viên Louisianan này đã phải đối mặt với mối đe dọa ngay lập tức từ Dân Biểu Marjorie Taylor Greene của Georgia, người đang công khai chê bai DB Johnson và gợi ý rằng cô có thể cố gắng loại anh khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện..

Dân Biểu Texas Pete Sessions thừa nhận rằng, ngay cả khi Johnson tồn tại đến tháng 11, việc mất Hạ viện trong bầu cử 2024 sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt vị trí lãnh đạo của Johnson, đồng thời giải thích: "Thắng hay thua là tùy thuộc vào chính ông Johnson. Và nếu ông thua, ông sẽ phải ra đi."

Báo cáo tiếp tục lưu ý rằng các nhà lãnh đạo hiện tại của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng có thể thấy đầu họ sắp bị chém, với báo cáo nêu rõ, "Nói rộng ra, nếu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thể hiện một màn thể hiện mờ nhạt vào mùa thu này, không có gì đảm bảo rằng bất kỳ thành viên nào trong đảng của họ sẽ sự lãnh đạo - bao gồm Johnson, [Rep. Steve] Scalise và [Rep. Tom] Emmer - sẽ được an toàn."

⚪ ---- Trung tướng về hưu Ben Hodges đã chỉ trích Donald Trump và nói rằng cuộc nói chuyện của Trump là cuộc nói chuyện của một kẻ độc tài sau khi Trump tấn công Tướng về hưu Mark Milley – cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – hồi năm ngoái. Hodges, trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình MeidasTouch Network, Ben Meiselas, đã cân nhắc đề xuất của Trump, người dẫn đầu Đảng Cộng hòa, rằng Milley đáng bị xử tử vì tội phản quốc. Và cũng nguy hiểm là khi Trump đòi rút Mỹ ra khỏi NATO trong khi Trump ca ngợi Tổng Thống Nga Putin là thông minh khi xâm chiếm Ukraine.

Tướng Hodges nói: “Điều thực sự khiến tôi khó chịu với ông Trump là khi tôi nghe ông ta nói về 'tướng của tôi' (‘my generals’) và 'thẩm phán của tôi' (‘my judges’), như thể chúng ta là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba mà các thẩm phán, các tướng và các cơ quan chức năng khác đều mắc nợ lòng trung thành của họ với bất cứ ai là nhà độc tài. Và tôi không thể tưởng tượng được rằng những Người sáng lập Hoa Kỳ lại có ý định để tổng thống có được quyền kiểm soát cá nhân như vậy đối với các tướng lĩnh. Nhưng đó rõ ràng là cách ông Trump nghĩ và điều đó thật đáng trách.”

Cựu tướng quân đội Mỹ cũng nhận xét về lời kêu gọi của Trump “hoàn tất quá trình” đánh giá lại mục đích và sứ mệnh của NATO. Trump, như một phần của video chiến dịch phát hành vào tháng 3 năm 2023, đã nói rằng thật là “dối trá” khi nói rằng Nga đại diện cho “mối đe dọa lớn nhất của chúng ta” và thay vào đó gọi “thật khủng khiếp, Hoa Kỳ ghét những người đại diện cho chúng ta” là mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn minh phương Tây.

Hodges, Cố vấn cao cấp của NATO về Hậu cần, cho biết Ronald Reagan sẽ "phát điên" nếu nghe một cựu tổng thống Đảng Cộng hòa sử dụng những từ đó. Hodges nói: “Trong 75 năm, NATO đã cung cấp một môi trường an ninh cho Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada, giúp bảo vệ thời kỳ thịnh vượng nhất trong lịch sử của chúng ta”.

“Chưa bao giờ trong đời tôi tưởng tượng một tổng thống Mỹ sẽ đặt câu hỏi về cam kết của chúng tôi với NATO hoặc giá trị của NATO và chắc chắn - khi tôi nhìn vào những gì đang diễn ra từ Điện Kremlin, những mối đe dọa liên tục chống lại chúng tôi, chống lại các đồng minh của chúng tôi, những vi phạm liên tục về chủ quyền, nhân quyền, sự gián đoạn đối với nền kinh tế của chúng ta – tôi không biết làm sao bạn có thể nói chúng là thứ gì khác ngoài một mối đe dọa khổng lồ.”

Cuộc nói chuyện mới lên YouTUbe hôm Chủ Nhật 21/1/2024:

https://www.youtube.com/watch?v=IZJSf_w1XrA

⚪ ---- Cựu luật sư của Trump, Joe Tacopina hôm Chủ nhật nói rằng mặc dù có thể có “khuynh hướng chính trị” đối với một số cáo trạng hình sự mà cựu tổng thống đang phải đối mặt, nhưng “hoàn toàn” có khả năng Trump có thể bị kết án tù. Tacopina, người đã rút khỏi nhóm pháp lý của Trump vào tuần trước, đã được hỏi về khả năng bồi thẩm đoàn kết tội Trump trong lần xuất hiện trên chương trình “Politics Nation” của MSNBC.

.

Tacopina trả lời: "Có thể không? Hoàn toàn có thể. Bạn có một bồi thẩm đoàn gồm mười hai người sẽ quyết định cuối cùng về việc này. Tôi có nghĩ rằng có khuynh hướng chính trị trong một số chuyện này không, cách nó diễn ra? Có, tôi biết. Tôi có nghĩ những vụ án này là những vụ án không hợp lệ không? Hãy nhìn xem, đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu để truy tố. Bạn không thể nói rằng không thể nào Trump sẽ bị kết án hoặc không thể nào Trump sẽ bị kết án. Bạn chỉ có thể' đừng nói thế."

.

Trump đã bị truy tố bốn lần vào năm ngoái, bao gồm cáo buộc can thiệp bầu cử ở Georgia và thành phố New York vì cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Trump cũng bị truy tố về nhiều tội nghiêm trọng vì bị cáo buộc lưu giữ không đúng cách các hồ sơ mật từ thời còn ở Bạch Ốc tại ngôi nhà Mar-a-Lago của anh ta ở Palm Beach, Fla., và bốn cáo buộc liên bang liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 ở Washington, D.C.

⚪ ---- Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra tuyên bố, chụp mũ rằng cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley là "ứng cử viên của những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa và Đảng Dân chủ" như một phần trong phản ứng của chiến dịch tranh cử đối với sự tán thành của Thống đốc Florida Ron DeSantis đối với Trump.

Trump nhấn mạnh rằng quan điểm và chính sách của Haley phản ánh quan điểm và chính sách của Đảng Dân chủ "hơn là quan điểm của Đảng Cộng hòa". Trump cũng hoan nghênh vì được ủng hộ từ DeSantis và nói rằng Trump cảm thấy "vinh dự" trước sự ủng hộ của DeSantis.

Tuyên bố tiếp tục tấn công Haley, nhấn mạnh rằng "những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa và Đảng Dân chủ" sẽ làm bất cứ điều gì để "ngăn chặn phong trào Nước Mỹ trên hết" thông qua "thuế cao hơn" của Haley và việc Haley "hủy bỏ" An sinh xã hội và Medicare. Trump đã chơi trò chụp mũ trắng trợn.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đã bỏ cuộc đua tổng thống và nói ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. DeSantis kết thúc chiến dịch của mình sau cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Iowa, nơi DeSantis giành được vị trí thứ hai và chỉ trước cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. “Đối với tôi, rõ ràng là đa số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa muốn cho Donald Trump một cơ hội khác,” DeSantis nói trong một bài đăng trên X.

DeSantis tiếp tục kêu lên rằng Trump nhận được sự ủng hộ của DeSantis, nói rằng "... chúng ta không thể quay trở lại đội ngũ bảo vệ cũ của Đảng Cộng hòa trong những năm qua, một hình thức đóng gói lại của chủ nghĩa tập đoàn ấm áp mà Nikki Haley đại diện," trong bài đăng của DeSantis trên X .

⚪ ---- Nikki Haley phản ứng với tin rằng Thống đốc Florida Ron DeSantis bỏ cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa từ một cuộc biểu tình ở New Hampshire, nơi cô sẽ vận động tranh cử trong vài ngày tới cuộc bầu cử sơ bộ quyết định của tiểu bang New Hampshire. DeSantis, người đã vượt lên dẫn trước cô Haley để giành vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử Iowa Caucus vào tuần trước, đã đưa ra lời chỉ trích cuối cùng với Haley trước khi nói ủng hộ người dẫn đầu Donald Trump khi rời đi, nói với các cử tri, “Chúng ta không thể quay trở lại đội ngũ bảo vệ cũ của Đảng Cộng hòa như những năm trước, một hình thức đóng gói lại của chủ nghĩa tập đoàn được hâm nóng mà Nikki Haley đại diện.”

Haley, trong khi thể hiện sự điềm tĩnh ngoại giao, phớt lờ lời chỉ trích và nói DeSantis “đã chạy một cuộc đua tuyệt vời”, đồng thời nói thêm rằng DeSantis là “một thống đốc giỏi”. Cô Haley sẽ đối đầu với Trump vào thứ Ba 23/1/2024 trong cuộc bầu cử sơ bộ, với hy vọng giành được chiến thắng từ phía sau để giành được đề cử của đảng mình. Cô hân hoan nói với những người ủng hộ: “Có 14 người trong cuộc đua này, rất nhiều người trong số họ là những người đồng tính, và tất cả những người tham gia đều đã bỏ cuộc, ngoại trừ người này. Cầu mong người phụ nữ giỏi nhất sẽ chiến thắng.”

⚪ ---- Cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Nikki Haley vài ngày trước trận tái đấu của cô với Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire. Hutchinson, một ứng cử viên tổng thống lâu năm đã bỏ cuộc đua hôm thứ Ba, đã tấn công Trump khi ông tán thành cựu thống đốc Nam Carolina. “Trump cố tình chia rẽ nước Mỹ và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cử tri New Hampshire hãy bầu cho Nikki Haley.”

⚪ ---- Theo luật, ngay cả khi Biện Lý quận Fulton Fani Willis có dan díu tình cảm với Nathan Wade, người cô Willis thuê làm Công tố đặc biệt trong hồ sơ truy tố Trump, cả 2 người đều không bị cấm hay trục xuất ra khỏi hồ sơ. Đó là phân tích của 3 luậtg ia trong bài viết trên báo Just Securiy: Norman L. Eisen (Cố vấn đặc biệt thời TT Obama), Joyce Vance (GS Trường Luật Đại học Alabama), và Richard Painter (Luật sư trưởng về đạo đức của Bạch Ốc thời Tổng thống George W. Bush). Bài trích dịch như sau.

Không ai ca ngợi mối quan hệ lãng mạn rõ ràng của Biện lý Quận Fulton Fani Willis với Nathan Wade, một luật sư hành nghề tư nhân, người mà cô Willis đã đưa vào làm Công tố viên Đặc biệt trong cuộc điều tra hình sự và hiện đang truy tố Donald Trump cùng 18 đồng phạm. Chúng ta vẫn chưa nghe nhiều về câu chuyện của Willis. Tuy nhiên, dựa trên những gì đã biết cho đến nay, nó thể hiện khả năng phán đoán kém—đặc biệt trong một vụ án tầm cỡ này, ngay cả khi đời sống riêng tư của một công tố viên nói chung không phải là việc của công chúng.

Willis đã công khai nói rằng cô ấy “thiếu sót” và “không hoàn hảo” trong những nhận xét công khai của mình tại Nhà thờ Bethel AME sau những cáo buộc. Nhưng liệu có những sai sót cá nhân hay không không phải là bài kiểm tra pháp lý có hiệu lực để xem liệu Willis hay Wade có bị loại khỏi vụ án hay không, và do đó câu hỏi đó không phải là trọng tâm của bài này. Các công tố viên là con người, họ có thể và chắc chắn mắc sai lầm. Câu hỏi ở đây là liệu những sai lầm rõ ràng của Willis và Wade có ảnh hưởng gì đến việc truy tố âm mưu bầu cử theo cách mà luật pháp yêu cầu loại bỏ họ khỏi vụ án hay không.

Đề nghị do bị cáo Michael Roman đệ trình chủ yếu nhằm mục đích làm điều đó - loại Willis và Wade khỏi tư cách tham gia thêm vào vụ án này. Tuy nhiên, theo luật Georgia, ngay cả khi tất cả các cáo buộc thực tế liên quan đến Willis và Wade là đúng, sẽ không có cơ sở để loại họ khỏi việc truy tố Roman hoặc bất kỳ bị cáo nào khác trong vụ âm mưu bầu cử.

Điểm mấu chốt là bất kể tình tiết thực tế liên quan đến Willis và Wade có làm nảy sinh những lo ngại về đạo đức riêng biệt liên quan đến việc tuyển dụng anh ta hay không, những câu hỏi như vậy không ảnh hưởng đến tính đúng đắn của việc truy tố Roman và các đồng phạm của anh ta. Các câu hỏi về quà tặng và các vấn đề liên quan liên quan đến nghĩa vụ của Willis và Wade đối với văn phòng Biện lý Quận Fulton và không liên quan gì đến việc đảm bảo cho các bị cáo được xét xử công bằng.

Theo lẽ thường tình và luật pháp Georgia, một công tố viên chỉ bị loại khỏi vụ án do “xung đột lợi ích” khi sự trung thành trái ngược nhau của công tố viên có thể gây tổn hại cho bị cáo, chẳng hạn, dẫn đến việc kết án sai trái. Chúng ta có thể đặt câu hỏi về phán quyết của Willis trong việc thuê Wade và hành vi bị cáo buộc khác của cặp đôi này, nhưng theo luật Georgia, mối quan hệ đó và hành vi bị cáo buộc của họ không ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục vụ việc của cô ấy hoặc anh ấy.

Mặc dù luật Georgia về việc loại bỏ công tố viên cũng sẽ cho phép Wade tiếp tục tham gia vụ án, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, anh ta nên tự nguyện từ chức. Sự hiện diện liên tục của anh ta sẽ tạo ra sự phân tâm, và sự ra đi của anh ta, cùng với phiên điều trần được ghi lại trước tòa, là con đường tốt nhất để giải quyết mọi mối lo ngại còn sót lại. Làm như vậy sẽ tránh được bất kỳ cuộc tranh luận nào thậm chí về vẻ ngoài không đúng mực trong tương lai. Willis là một quan chức được bầu chọn và có nghĩa vụ liên tục phục vụ cử tri của mình. Rút lui là việc làm vinh dự mà Wade phải làm, đồng thời tôn trọng quyền lợi của cử tri.

⚪ ---- Người thân của các con tin Israel đã vào được Quốc hội Israel (Knesset) ở Jerusalem hôm thứ Hai, yêu cầu Israel hành động, thương thuyết với Hamas để lấy con tin về. Theo chính phủ Israel, 132 người vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza. Khoảng 20 người biểu tình đã làm gián đoạn cuộc họp của ủy ban tài chính của Knesset, giơ biển hiệu và hét vào mặt các thành viên quốc hội. Một số người biểu tình cũng dựng lều trước Knesset, từ chối di chuyển cho đến khi người thân của họ được giải thoát. Trong khi đó, bom Israel đã giết khoảng 1.1% dân số Palestine ở Gaza, là hơn 25.200 người chết rồi.

⚪ ---- Phải đi vòng, để tránh Biển Đỏ. Hapag-Lloyd AG, một công ty vận tải container và vận tải container quốc tế của Đức, đang cung cấp dịch vụ vận chuyển qua Ả Rập Saudi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông đang diễn ra, Handelsblatt của Đức đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn thông điệp của công ty gửi tới khách hàng.

Theo thông điệp này, “giải pháp khẩn cấp thuận tiện” này sẽ bao gồm các hành lang vận tải đường bộ nối ba cảng trên Vịnh Ba Tư với cảng Jeddah trên Biển Đỏ. Người ta cũng lưu ý rằng mặc dù các hành lang vận tải không phải là giải pháp tối ưu về năng lực nhưng chúng sẽ hữu ích cho đến khi tình hình bình thường trở lại, vì việc thay đổi tuyến đường của công ty quanh cực nam châu Phi gây ra sự chậm trễ và tăng chi phí.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Hai cho biết số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 25.295. Con số này tăng lên sau khi 190 người không tham chiến thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 20 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 340 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột đã tăng lên 63.000 người.

Trước đó, một báo cáo viên của Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng những người thiệt mạng ở Gaza cho đến nay chiếm 1,1% dân số, trong khi tỷ lệ công dân thiệt mạng ở Ukraine và Iraq trong bối cảnh xung đột lần lượt dao động khoảng 0,2% và 0,8%, nêu bật tác động tàn khốc về các hoạt động của Israel trong khu vực.

nữ thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đã bị

TIN VN. Tòa tuyên 9 án tử hình trong vụ án 11 bị cáo mua bán 105 kg ma túy.

TIN VN. Dự báo sức mua mùa Tết tăng trên 10%. Nhưng sức mua chậm ở Huế Thừa Thiên. Đặc sản ngoại đa dạng.

Hình trên: Lễ hội Tết Lê Văn Tám, Quận I, TP Sài Gòn.

TIN VN. Quảng Ngãi: Thầy dạy võ hiếp dâm nhiều nam sinh

⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne hôm thứ Hai cho biết nhận xét gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối thành lập nhà nước Palestine là "đáng lo ngại". Ngoại trưởng mới được bổ nhiệm của Pháp cũng nói với các phóng viên trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu tại Brussels rằng điều quan trọng là phải có một nhà nước Palestine “với sự đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người”.Sejourne nói thêm: “Rõ ràng, việc thả các con tin sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ba công dân của chúng tôi vẫn đang bị bắt làm con tin”. Ngoại trưởng Pháp cũng bày tỏ hy vọng Liên Âu sẽ đồng thuận về các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người định cư cực đoan có hành vi bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây.⚪ ---- Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng tình hình nhân đạo ở Dải Gaza “không thể tồi tệ hơn”. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của Liên Âu tại Brussels, ông Borrell tái khẳng định quan điểm của mình rằng việc thực hiện giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giải quyết cuộc xung đột đang hoành hành.Borrell lặp lại tuyên bố trước đó của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nói rằng việc Israel từ chối cho phép thành lập một nhà nước Palestine là "không thể chấp nhận được". Người đứng đầu Liên Âu cáo buộc Israel "gieo mầm hận thù" cho các thế hệ sau khi chiến đấu với Hamas theo cách này. Ông nói thêm: “Hòa bình và ổn định không thể được xây dựng bằng biện pháp quân sự. Họ đang nghĩ đến những giải pháp nào khác? Để buộc tất cả người Palestine rời đi? Để giết tất cả họ?”⚪ ---- Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Palestine hôm thứ Hai đưa tin rằng xe tăng của Israel đã có mặt bên ngoài Bệnh viện Al-Amal ở phía nam Dải Gaza. Bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, do cuộc xâm lược trên bộ, tổ chức này "hoàn toàn mất liên lạc với các nhóm của chúng tôi" tại thành phố Khan Younis. Hôm Chủ Nhật, có thông tin cho rằng "các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra ở miền nam Khan Younis" giữa các chiến binh Palestine và lực lượng Israel khi chiến trường tập trung xung quanh Bệnh viện Nasser.⚪ ---- Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine Francesca Albanese nhấn mạnh rằng Israel đã sát hại tỷ lệ dân số ở Dải Gaza cao hơn tỷ lệ thiệt mạng ở Ukraine hoặc Iraq, trong một bài đăng trên X: Tỷ lệ dân số thiệt mạng ở Gaza lên tới 1,1% trong khi tỷ lệ phần trăm của người Ukraine và Iraq lần lượt là 0,2% và 0,8%.Bà nói thêm rằng điều này cũng được hoàn thành trong thời gian ngắn hơn nhiều so với hai cuộc chiến còn lại. “Không có cuộc chiến tranh nào trong thế kỷ này đến gần hơn chiến dịch quân Israel tiêu diệt dân Palestine ở Gaza,” bà kêu lên và kết thúc bài đăng của mình bằng lời kêu gọi ngừng bắn.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tiết lộ trong một tuyên bố rằng sau 10 ngày tìm kiếm 2 lính đặc nhiệm Hải quân SEAL, những người đã trèo lên một tàu Iran ở Vịnh Adan vào ngày 11 tháng 1/2024 và mất tích kể từ đó, vẫn chưa được xác định. Bộ chỉ huy cho biết: “Chúng tôi hiện đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm”, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động tìm kiếm trước đây được thực hiện bởi các lực lượng không quân và hải quân của Mỹ, Nhật Bản và Tây Ban Nha."Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của hai chiến binh Đặc nhiệm Hải quân và chúng tôi sẽ mãi mãi tôn vinh sự hy sinh và tấm gương của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè của các lính SEAL, Hải quân Hoa Kỳ và toàn bộ cộng đồng Hoạt động Đặc biệt trong thời gian này," theo CENTCOM Tổng tư lệnh Michael Erik Kurilla khẳng định.⚪ ---- Các quan chức của Liên Âu dự kiến kêu gọi các nước thành viên xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Israel nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục phản đối việc thành lập nhà nước Palestine, theo một báo cáo của Financial Times hôm Chủ nhật. Đề xuất của khối được cho là sẽ được thảo luận tại cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu, nơi các quốc gia thành viên sẽ được khuyên nên phác thảo “hậu quả” liên quan đến việc tham gia hoặc không tham gia vào kế hoạch hòa bình được đề xuất, bao gồm giải pháp hai nhà nước. Tin này đưa ra sau khi ông Netanyahu bác bỏ ý tưởng thành lập một nhà nước Palestine, nhấn mạnh vào việc Israel duy trì toàn quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ phía tây sông Jordan.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật đã bác bỏ các điều kiện do Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh và thả con tin, trong đó bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn và để Hamas nắm quyền ở Gaza. Khi máy bay Israel tiếp tục ném bom Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri nói với Reuters rằng việc nhà lãnh đạo Israel từ chối chấm dứt cuộc tấn công quân sự ở Gaza "có nghĩa là không có cơ hội cho sự trở lại của những người bị bắt giữ (Israel)".Thủ tướng Netanyahu nói trong một tuyên bố: “Để đổi lấy việc thả các con tin của chúng tôi, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng của chúng tôi khỏi Gaza, thả tất cả những kẻ giết người và hiếp dâm. Và để Hamas nguyên vẹn. Tôi bác bỏ hoàn toàn các điều khoản đầu hàng của những con quái vật Hamas”.Theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập làm trung gian vào cuối tháng 11, hơn 100 trong số khoảng 240 con tin bị bắt ở Gaza trong cuộc tấn công của phiến quân Hamas vào ngày 7 tháng 10 đã được trả tự do để đổi lấy việc thả 240 người Palestine bị giam giữ ở Gaza. nhà tù Israel. Kể từ đó, ông Netanyahu đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để đảm bảo thả 136 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ.Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích (The Hostages and Missing Persons Families Forum) yêu cầu trong một tuyên bố rằng ông Netanyahu "tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không bỏ rơi thường dân, binh lính và những người khác bị bắt cóc trong vụ thất bại tháng 10. Chúng ta phải thúc đẩy thỏa thuận ngay bây giờ. Nếu thủ tướng quyết định hy sinh con tin, ông ấy nên thể hiện khả năng lãnh đạo và chia sẻ trung thực quan điểm của mình với công chúng Israel."⚪ ---- Các quốc gia thành viên Liên Âu đang xem xét viện trợ tài chính mới trị giá 22 tỷ USD cho Ukraine, theo dự thảo bí mật của đề xuất mới được The Wall Street Journal xem. Nếu dự thảo được phê duyệt, nó sẽ cấp vốn cho các quốc gia thành viên để họ có thể mua viện trợ quân sự cho Ukraine dưới dạng đạn dược, máy bay không người lái và hỏa tiễn phòng không. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để chi trả cho chương trình huấn luyện quân sự của Liên Âu dành cho quân đội Ukraine.Kế hoạch này được đưa ra do Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các quốc gia thành viên khác cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Kiev, bất chấp việc Hungary phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ USD trước đó. Đề xuất nêu rõ: “Với sự phụ thuộc của Ukraine vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, những lựa chọn của các quốc gia thành viên Liên Âu và đối tác trong giai đoạn tới sẽ cho phép Ukraine tiến bộ một cách dứt khoát hoặc sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chống cự của nước này”.⚪ ---- Ohio: bố ráp 1 nhà máy Trung Quốc làm phụ tùng xe hơi. Các quan chức của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã khám xét một nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Trung Quốc bị ủy ban quốc hội cáo buộc gian lận thương mại. Theo Dayton Daily News, các quan chức của DHS đã thực hiện lệnh khám xét tại Tập đoàn Sản xuất Harco ở Moraine, Ohio vào hôm thứ Năm 18/1/2024.Harco là công ty con của Sunsong, nhà sản xuất phụ tùng Trung Quốc. Sunsong mua lại Harco vào năm 2015. Địa chỉ của Harco giống với địa chỉ mà Sunsong Bắc Mỹ liệt kê trên trang web của mình. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày càng lo ngại rằng một số công ty Trung Quốc đang trốn tránh thuế quan của Hoa Kỳ, các cổng tin tức Axios và Bloomberg đưa tin. Người phát ngôn của DHS nói với Dayton Daily News rằng cuộc khám xét là “một phần của cuộc điều tra liên bang đang diễn ra”.⚪ ---- Giám đốc điều hành người Ấn Độ của một công ty công nghệ có trụ sở tại Illinois đã chết trong một tai nạn kinh hoàng vào tuần trước và cảnh kinh hoàng được ghi lại trên video. Sanjay Shah, 56 tuổi, Giám đốc điều hành của Vistex, một công ty dịch vụ quản lý doanh thu, đang kỷ niệm 25 năm thành lập công ty tại Ramoji Film City ở Hyderabad, Ấn Độ với màn trình diễn công phu trên sân khấu vào thứ Năm.Theo tờ Times of India, buổi biểu diễn bao gồm một "cỗ máy kỳ lạ trong lồng sắt" chở Shah và chủ tịch công ty, Raju Datla. Đoạn phim đăng trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc sợi cáp giữ lồng bị đứt, khiến hai giám đốc điều hành ngã nhào xuống đất từ độ cao 15 feet. Cả Shah và Datla đều được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi Shah được thông báo đã qua đời. Tờ Times of India cho biết Datla đang “chiến đấu vì mạng sống của mình”.Một quan chức của Vistex nói với Times rằng cả hai đang được hạ từ lồng xuống bệ bên dưới như một phần của sự kiện đã được lên kế hoạch để bắt đầu lễ hội. Vistex, công ty có 20 văn phòng toàn cầu và hơn 2.000 nhân viên, đã sắp xếp tổ chức lễ kỷ niệm diễn ra trong hai ngày. Công ty được thành lập bởi Shah vào năm 1999.⚪ ---- Illinois: Nhiều người đã bị bắn ở Tinley Park, Illinois hôm Chủ nhật, đài truyền hình ABC địa phương đưa tin, dẫn lời các nhà chức trách. Theo Giám đốc Làng Pat Carr, 4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, được mô tả là bạo lực trong gia đình. Cảnh sát trưởng Tom Tilton xác nhận nghi phạm đã bị cảnh sát xác định và bắt giữ và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng vào thời điểm này.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy lãi suất vay mua nhà đang giảm so với mức cao đáng mơ ước của họ vào năm ngoái, nhưng người mua nhà ở 20 thành phố của Hoa Kỳ có thể phải chuẩn bị cho giá nhà cao hơn. Công ty phân tích và dữ liệu bất động sản CoreLogic dự đoán giá nhà sẽ tăng 2,5% trên toàn quốc cho đến tháng 11/2024. Đối với một số thành phố, như Redding, California và Fairbanks, Alaska, con số đó được dự báo sẽ tăng hơn gấp đôi.Dữ liệu của CoreLogic cho thấy các khu vực đô thị sau có khả năng giảm giá nhà cao nhất: Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL; Bãi biển West Palm-Bãi biển Boca Raton-Delray, FL; Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL; Bãi biển Deltona-Daytona-Bãi biển Ormond, FL; và Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA.Dự báo của công ty dựa trên dữ liệu chỉ số bất động sản kết hợp giá cả, thời gian giữa các lần bán, loại tài sản, loại khoản vay và doanh số bán hàng khó khăn. Khi nói đến triển vọng của người mua nhà, nguồn cung vẫn là trở ngại lớn nhất đối với một ngôi nhà rẻ hơn khi lãi suất thế chấp giảm. Nhà kinh tế trưởng của National Association of Realtors (Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia) Lawrence Yun cho biết: “Chỉ có nguồn cung tăng mạnh mới có thể làm giảm sự tăng giá”.⚪ ---- Một cuộc khảo sát của Kyodo News tiết lộ hôm Chủ Nhật, rằng một sốđiều trị bằng các biện pháp tránh thai dựa trên hướng dẫn của các tổ chức tham gia chương trình thực tập ở Nhật Bản. Theo một khảo sát gần đây được thực hiện thông qua nhóm hỗ trợ thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, 9 phụ nữ đã bị các tổ chức trung gian trong VN tập hợp, tư vấn điều trị tránh thai trước khi đưa sang Nhật Bản. Cuộc khảo sát cho thấy 5 người trong số họ thực sự đã nhận được các phương pháp điều trị như vậy, bao gồm cả việc sử dụng vòng tránh thai bên trong.Theo Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật (Organization for Technical Intern Training), Việt Nam gửi số lượng thực tập sinh kỹ thuật lớn nhất sang Nhật Bản theo chương trình. Trong nhiều trường hợp, các tổ chức trung gian nói rằng học viên VN sẽ bị đuổi về VN nếu có thai. Có 5 thực tập sinh Việt Nam đã điều trị tránh thai hiện đang làm việc tại Nhật Bản, một trong số họ bày tỏ trong khảo sát rằng cô nghĩ mình không thể đến Nhật Bản nếu không làm theo hướng dẫn.Nhưng 4 học viên khác không được điều trị bằng biện pháp tránh thai đều nêu lý do chi phí của nó cùng nhiều lý do khác. Đã có những trường hợp liên quan đến thực tập sinh Việt Nam trong những năm gần đây tại Nhật Bản. Một trường hợp liên quan đến một nữ thực tập sinh bị bắt vì bỏ xác con vì sợ chủ sẽ đuổi cô về nhà nếu phát hiện cái thai.Cuộc khảo sát nhấn mạnh rằng quyền sinh sản của thực tập sinh nước ngoài, cho phép họ quyết định có sinh và nuôi con hay không, vẫn chưa được coi trọng trong hệ thống hiện tại. Một quan chức của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản cho biết: “Thật là một vấn đề nếu việc điều trị tránh thai được cung cấp mà không có sự đồng ý của người đó”, đồng thời cho biết thêm mọi người không nên bị đối xử bất công khi mang thai và sinh con bất kể quốc tịch.Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 9/2022, bao gồm các thực tập sinh Việt Nam hiện tại và trước đây và đã nhận được phản hồi từ 59 người trong số họ. Trong số những người được hỏi, có 36 người cho biết họ đã bị các tổ chức trung gian hướng dẫn tránh thai.Jiho Yoshimizu, đại diện tổ chức phi lợi nhuận tham gia cuộc khảo sát, cho biết vẫn còn nghi vấn liệu các học viên có thực sự có thể tự nguyện lựa chọn biện pháp tránh thai hay không. Yoshimizu nói: “Xét từ góc độ nhân đạo, đây là một vấn đề khi việc hẹn hò, kết hôn và mang thai của người lao động nước ngoài bị hạn chế do hệ thống không đầy đủ của Nhật Bản để chấp nhận họ”.Theo chương trình thực tập, thực tập sinh nước ngoài có thể tạm dừng đào tạo khi mang thai hoặc sinh con và quay lại sau đó. Nếu việc đào tạo bị chấm dứt ngoài ý muốn của người học do mang thai hoặc sinh con, người sử dụng lao động và tổ chức giám sát sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật để bảo vệ người thực tập kỹ năng.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật. Trong vụ án có 11 bị cáo thì 9 bị cáo bị tuyên án tử hình vì số lượng ma túy quá lớn. Ngày 22-1, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Nghệ An tiến hành tuyên án vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 11 bị cáo. Tổng tang vật của vụ án cơ quan chức năng đã thu giữ gồm 64kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã làm rõ được nhóm Mậu thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, tổng khối lượng hơn 105kg.⚪ ----Theo Báo Lâm Đồng, Báo Tin Tức, Báo Tuổi Trẻ. Bộ Công Thương dự kiến sức mua năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10-25% so với cùng kỳ.Báo Tin Tức cho biết không khí thị trường hàng hóa tại Thừa Thiên - Huế lại khá ảm đạm, thưa thớt người mua sắm. Tiểu thương và các nhà cung cấp đang trông chờ sức mua nhộn nhịp của người dân vào tuần cao điểm trước Tết. Dạo quanh các khu vực quầy hàng bánh kẹo của chợ Đông Ba (thành phố Huế), các tiểu thương đang tất bật cân đo, đóng gói các loại hạt, bánh mứt Tết sẵn sàng đón khách đến mua sắm. Trên những sạp hàng, bánh kẹo, socola, trái cây sấy, mứt đã được bày bán dồi dào. Sản phẩm bánh kẹo được đóng gói bắt mắt trong khi nhiều loại mứt có màu sắc nổi bật, thu hút. Tuy nhiên, không khí Tết vẫn chưa thấy rõ dù nơi đây vốn được biết đến như một nơi mua sắm thân quen của nhiều gia đình xứ Huế. Chủ yếu khách đến chợ là du khách tham quan và mua quà lưu niệm. Những đơn hàng sỉ, đi xa chỉ lác đác được “chốt” ở một số quầy hàng thực phẩm, bánh kẹo.Báo Tuổi Trẻ: Đặc sản ngoại từ khắp nơi trên thế giới như Nhật, Hàn, Nga, Tây Ban Nha... đã đổ về TP.HCM dồn dập nhưng sức mua vẫn chậm. Tết Giáp Thìn cận kề, nhiều chủ kinh doanh hàng ngoại cho hay dù đã vào cao điểm mua sắm nhưng sức mua vẫn chậm. Các cửa hàng chỉ dám nhập hàng dè chừng, vừa bán vừa "ngóng" khách. Theo nhiều người bán dự đoán, sau 23 âm lịch sức mua có thể tăng nhiều hơn, tuy nhiên hầu hết các cửa hàng vẫn khá dè dặt nhập hàng vì nhận định nhu cầu Tết năm nay sẽ giảm mạnh.⚪ ----. Theo Báo Người Lao Động. Huấn luyện viên dạy võ dụ dỗ các học sinh nam thực hiện hành vi hiếp dâm rồi quay phim, chụp ảnh. Ngày 22-1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ taekwondo và mở lớp ngoại khóa dạy võ tại phường Trương Quang Trọng. Lớp dạy võ của Thịnh thu hút nhiều em học sinh từ 6 tuổi đến 16 tuổi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Biến thái hơn, trong lúc quan hệ, Thịnh dùng điện thoại quay clip, chụp ảnh lại để đe dọa các nam sinh.⚪ ---- HỎI 1: Hơn 2/3 công ty toàn cầu: đe dọa lớn cho công ty là thiếu nhân tài chủ lực?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Russell Reynolds Associates, hơn 2/3 công ty trên toàn cầu coi việc thiếu nhân tài chủ chốt và tăng trưởng kinh tế không chắc chắn (68%) là mối đe dọa hàng đầu đối với doanh nghiệp của họ. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của hơn 2.500 giám đốc hội đồng quản trị toàn cầu, lãnh đạo C-Suite và lãnh đạo thế hệ tiếp theo, cho thấy 62% lãnh đạo công ty cho biết họ có khả năng hoặc rất có khả năng xem xét chuyển hướng nghề nghiệp ra ngoài công ty hiện tại của họ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Giảm dân số: nhiều thành phố Mỹ sẽ trở thành thị trấn ma vào năm 2100?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm, nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ có thể trở thành thị trấn ma vào năm 2100. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Chicago ở Illinois đã viết trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature Cities: “Gần một nửa trong số gần 30.000 thành phố ở Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số”.Các thành phố lớn ở vùng Đông Bắc và Trung Tây đang dần mất đi dân số. Các nhà nghiên cứu nhận thấy trong khi các thành phố ở khu vực phía Nam và phía Tây đang trải qua sự gia tăng dân số, thì một số thành phố lớn ở Alabama, Georgia và Tennessee đang dần giảm dân số.Cleveland, Buffalo và Pittsburgh có thể chứng kiến dân số giảm từ 12 đến 23% vào năm 2100 trong khi các thành phố như Louisville, New Haven và Syracuse - hiện chưa có dấu hiệu suy giảm - có thể sẽ sớm xảy ra.Sybil Derrible, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết: “Bạn có thể thấy rất nhiều sự tăng trưởng ở Texas ngay bây giờ, nhưng nếu bạn nhìn vào Michigan 100 năm trước, bạn có thể nghĩ rằng Detroit sẽ là thành phố lớn nhất ở Mỹ hiện nay”. nói với Scientific American.Nghiên cứu đã xem xét ngắn gọn các nguyên nhân có thể gây ra những thay đổi dân số này, từ tác động của dân số già đến những thay đổi trong nền kinh tế, tiền lương và khả năng tiếp cận giao thông - cũng như những vấn đề như biến đổi khí hậu và các yếu tố tương tự.Chi tiết: