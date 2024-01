- Luật gia Norm Eisen, đồng minh của Biện lý Quận Fulton Fani Willis, đề nghị: công tố Nathan Wade nên tự nguyện rút lui để hồ sơ truy tố Trump trôi chảy - Có thêm 2 tiểu bang nói đang xem xét xóa tên Trump: Illinois và Massachusetts. - Trump: Ron DeSantis và Nikki Haley sẽ bị loại khỏi cuộc đua sớm - Trump: TT Biden sẽ dẫn tới chiến tranh thế giới - Zelensky: lo sợ cho Ukraine sẽ bị Trump ép nhườ

Nhiều ngàn người Israel biểu tình đòi Thủ Tướng Netanyahu ngưng bắn với Hamas, để thương thuyết cứu con tin.

- Luật gia Norm Eisen, đồng minh của Biện lý Quận Fulton Fani Willis, đề nghị: công tố Nathan Wade nên tự nguyện rút lui để hồ sơ truy tố Trump trôi chảy

- Có thêm 2 tiểu bang nói đang xem xét xóa tên Trump: Illinois và Massachusetts.

- Trump: Ron DeSantis và Nikki Haley sẽ bị loại khỏi cuộc đua sớm

- Trump: TT Biden sẽ dẫn tới chiến tranh thế giới

- Zelensky: lo sợ cho Ukraine sẽ bị Trump ép nhường đất cho Nga, nếu Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ 2024

- Nikki Haley chỉ trích Trump: cái đầu Trump suy thoái vì tuổi già vì nhầm Haley với DB Nancy Pelosi

- Máy tự thanh toán ở các siêu thị gây tốn kém hơn, vì hàng mất là 4%, tăng gấp đôi thời thuê nhân viên tính tiền

- Có những người Palestine chết hai lần, vì bị quân Israel phá mộ: 16 nghĩa trang Palestine bị quân Israel tàn phá

- Nội các an ninh của Israel đồng ý cho phép chuyển tiền thuế của Chính quyền Palestine

- Palestine cảm ơn Phong trào Không liên kết (NAM) ủng hộ Nam Phi kiện Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tội diệt chủng Palestine.

- Gaza: Cận chiến đường phố ở miền nam Khan Younis quanh Bệnh viện Nasser

- Gaza: 25.105 người Palestine chết và 62.681 người bị thương từ 7/10/2023 vì Israel dội bom.

- Nhiều ngàn người Israel biểu tình đòi Thủ Tướng Netanyahu ngưng bắn với Hamas, để thương thuyết cứu con tin

- Biển Đỏ chở tới 30% lưu lượng container toàn cầu, trung bình 500.000 container/ngày hồi tháng 11/2023 bây giờ giảm 60% vì bị quân Houthi tấn công để áp lực cứu Palestine.

- Mỹ: lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq

- Ngoại trưởng Pháp: Pháp ủng hộ quyền có đất nước riêng của người dân Palestine.

- Chính quyền Quốc gia Palestine: tố cáo Israel coi thường quốc tế, kẹu gọi Mỹ phải công nhận Nhà nước Palestine.

- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir: bác bỏ giải pháp 2 nhà nước, tôi chống việc thành lập một nhà nước Palestine.

- Ý: nhiều cuộc biểu tình bênh vực Palestine, phản đối tham gia của Israel tại Hội chợ trang sức quốc tế Vicenzaoro

- Hamas: Biden không giúp gì cho hòa bình, vì Biden giúp Israel diệt chủng dân Palestine

- Quận Cam: 3 ông chồng giết 3 bà vợ, đều bị kết án chung thân

- TIN VN. Kỷ luật cảnh cáo trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

- TIN VN. Chỉ xảy ra ở Hả Nội: Một nữ sinh lớp 10 bị trường cắt quần Jeans do không mặc đồng phục.

- HỎI 1: Có tới 7/10 dân Anh không bao giờ đi xe đạp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 57% đàn ông Mỹ tìm cách giảm cân? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/1/2024) ⚪ ---- Theo báo cáo của Quartz, máy tự thanh toán ở các siêu thị không chỉ gây khó chịu cho khách hàng khi ngày càng nhiều hệ thống tiệm bán lẻ lớn bắt đầu xem xét lại công nghệ đắt tiền này. Năm ngoái, các công ty như Target, Walmart, Dollar General và Booths của cửa hàng tạp hóa Anh đã giảm bớt (và trong một số trường hợp đã loại bỏ) cách thức hoạt động của hệ thống trả tiền tự động trong chuỗi siêu thị của họ, phần lớn là do trộm cắp.

Người mua hàng có khả năng mua hàng qua máy quét cao hơn 21 lần so với nhân viên thu ngân, khiến tỷ lệ trộm cắp trong cửa hàng tăng gấp đôi. Lỗi của con người cũng gây ra tổn thất - một cuộc khảo sát của Lending Tree cho thấy cứ năm người mua hàng thì có một người cho biết họ đã vô tình lấy trộm đồ trong quá trình tự thanh toán (trong khi cứ bảy người thì có một người thừa nhận đã ăn trộm cố ý).

Theo CNN Business, các cửa tiệm có làn tự thanh toán có tỷ lệ thất thoát khoảng 4%, gấp đôi mức trung bình của ngành vì người mua hàng đã tìm ra những cách sáng tạo để rút ngắn thời gian bán lẻ tại các ki-ốt. Các kỹ thuật ngoài việc bỏ qua quá trình quét bao gồm chọn các mặt hàng rẻ hơn như chuối khi mua các mặt hàng đắt tiền (như bít tết), quét mã vạch giả và đơn giản là bước ra ngoài siêu thị mà không trả tiền.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông kỳ vọng các đối thủ chính của ông trong cuộc đua đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley, sẽ bị loại khỏi cuộc đua "khá nhanh".

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire trước cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang này, Trump nói với cử tri rằng họ nên bỏ phiếu cho DeSantis hoặc Haley nếu họ muốn ủng hộ một ứng cử viên "thua cuộc, người đặt nước Mỹ ở ưu tiên cuối cùng. Nhưng nếu bạn muốn một người đặt nước Mỹ lên hàng đầu, thì chỉ có một người mà bạn có thể bỏ phiếu và đó là Donald J. Trump và bạn đã thấy điều đó trong 4 năm."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc biểu tình ở Manchester, New Hampshire, rằng “chúng ta sẽ kết thúc trong một cuộc chiến tranh thế giới” vì Tổng thống hiện tại Joe Biden. Trump một lần nữa gọi Biden là "mối đe dọa đối với nền dân chủ" và gọi Biden là "hoàn toàn bất tài". Trump tuyên bố "bom đang được thả khắp nơi" ở Trung Đông vì Biden không biết cách xử lý khủng hoảng. Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa “đoàn kết” để đánh bại Joe Biden “quanh co”. (ghi chú: vài giờ đồng hồ trước đó, Tổng Thống Zelensky nói trên CHannel 4 của Anh quốc, lập lại lời mời Trump tới thủ đô Ukraine để xem lại viễn ảnh vì sao Trump nói nếu Trump thắng cử 2024 thì hòa bình sẽ tới với Ukraine trong vòng 24 giờ.)

⚪ ---- Luật gia Norm Eisen, cũng là đồng minh của Biện lý Quận Fulton, Fani Willis (D), bản thân Eisen cũng từng là cố vấn đặc biệt trong vụ luận tội cựu Tổng thống Trump đầu tiên, nói rằng sẽ là một “điều khôn ngoan” khi công tố viên Nathan Wade tự nguyện rút lui trong hồ sơ truy tố Trump và đồng phạm về tội lật ngược bầu cử Georgia 2020. Lý do: dể các cáo buộc rằng Biện lý Willis đã thuê LS Nathan Wade làm công tố để truy tố Trump vì giữa Willis-Wade có dan díu tình cảm.

Norm Eisen, cố vấn đặc biệt của Hạ viện trong quá trình luận tội Trump, nói rằng luật Georgia không yêu cầu Wade phải tự loại mình khỏi vụ án, nhưng đó sẽ là điều nên cân nhắc. Eisen nói trong cuộc phỏng vấn với The Hill hôm thứ Bảy: “Quan điểm của tôi là luật pháp không yêu cầu ông Wade phải từ chức, nhưng tôi nghĩ sẽ là điều khôn ngoan nếu ông ấy tự nguyện cân nhắc việc làm như vậy. Lời khuyên mà tôi sẽ dành cho ông Wade, nếu ông ấy hỏi tôi là đây là thời điểm tốt để rút lui khỏi vụ án.”

Wade là một luật sư ở khu vực Atlanta được Willis thuê làm công tố viên đặc biệt để lãnh đạo vụ án. Nhận xét của cựu cố vấn đặc biệt Eisen là trường hợp đầu tiên mà một đồng minh của Willis thừa nhận mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại mà các cáo buộc đã thêm vào cô và vụ án đang diễn ra. Eisen cũng nói thêm rằng sự thật về mối quan hệ giữa hai người “chưa được biết đầy đủ, vì vậy chúng tôi cần xem điều đó phát triển như thế nào”.

Eisen nói rằng vụ truy tố chống lại Trump và những người đồng mưu của ông ta là “mạnh mẽ” và bằng chứng là “mạnh mẽ”, nhưng các bên liên quan không nên lãng phí thời gian vì tranh cãi ngày càng gia tăng có thể làm chậm lại vụ án.

Eisen nói: “Trump không thể làm điều đó một mình và những người bị cáo buộc là đồng phạm của Trump, như ông Rome… cần phải trở thành tâm điểm của các thủ tục tố tụng này”. Eisen đang đề cập đến đồng bị cáo Mike Roman, người đã tìm cách loại cả Willis và Wade ra khỏi vụ án trong các cáo buộc đưa ra hai tuần trước về "dan díu" tình cảm.

Eisen nói thêm rằng Willis không nên bước sang một bên vì tầm quan trọng của vụ truy tố và vì cô đã được cử tri bầu chọn để truy tố tội phạm. Eisen nói: “Willis không có nghĩa vụ pháp lý phải từ chức. Việc quản lý vụ truy tố của họ đã thành công. Cô được người dân Quận Fulton bầu chọn để truy tố tội phạm và đây là một vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền tài phán của cô. Vì vậy, tôi không chỉ nghĩ rằng cô Willis có thể ở lại mà tôi nghĩ rằng cô phải ở lại và tiếp tục giải quyết vụ án.”

Các cáo buộc chống lại Wills và Wade đã được luật sư của Roman đệ trình vào tuần trước, cho rằng Willis và Wade đã có một mối quan hệ lãng mạn “không đúng mực”, do đó khiến bản cáo trạng chống Trump và đồng phạm “có khiếm khuyết nghiêm trọng”.

Reuters tuần này đưa tin rằng công tố viên đặc biệt Nathan Wade, người đang hỗ trợ Willis điều tra, đã trả tiền cho hai chuyến bay cho anh và Willis hồi năm 2022 và 2023 theo hồ sơ ngân hàng, điều này có thể gợi ý về mối quan hệ không phù hợp giữa hai công tố viên. Những hồ sơ đó đã được công khai như một phần của thủ tục ly hôn do người vợ đang xa lìa của Wade, cô Jocelyn Wade, đệ trình trong thủ tục ly hôn của vợ chồng Wade. Hồ sơ ly hôn cho thấy gia đình Wade tan vỡ từ năm 2017 sau khi cô Jocelyn nhìn nhận đã có "tình cảm" với một bạn thânc ủa Nathan Wade.

Tuy nhiên, hồ sơ giao dịch ngân hàng cho thấy rằng Biện Lý Willis có thể đã thuê Nathan Wade làm công tố đặc biệt để truyt ố Trump trong khi hai người có quan hệ cá nhân. Cô Willis đã phản bác rằng nỗ lực của Jocelyn Wade nhằm hạ bệ cô như một phần của thủ tục ly hôn là một hình thức quấy rối nhằm làm chệch hướng cuộc điều tra Trump và là ám trợ Trump. Thẩm phán Scott McAfee của Quận Fulton đã ra lệnh cho Willis trả lời các cáo buộc không phù hợp và đặt ra thời hạn chót là ngày 2/2 để cô Willis nộp đơn phản hồi các cáo buộc. Phiên điều trần trước Thẩm phán đã được ấn định vào ngày 15/2/2024.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông lo lắng trước viễn cảnh Donald Trump trở lại Bạch Ốc, coi tuyên bố của Trump rằng Trump có thể ngăn chặn cuộc chiến giữa Ukraine với Nga trong 24 giờ là "rất nguy hiểm". Trong một cuộc phỏng vấn với Channel 4 News của Vương quốc Anh phát sóng hôm thứ Sáu 19/1/2024, Zelensky đã mời cựu tổng thống Trump và người dẫn đầu trong cuộc đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa đến thăm Kyiv, nhưng chỉ khi Trump thực hiện lời hứa của mình, theo AP.

"Donald Trump, tôi mời ông đến Ukraine, tới Kiev. Nếu ông có thể dừng chiến tranh trong 24 giờ, tôi nghĩ chỉ cần đến là đủ", Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chia sẻ quan ngại về việc Mỹ có hành động đơn phương không xem xét quan điểm của Ukraine, đồng thời lưu ý đến việc thiếu thông tin chi tiết xung quanh “kế hoạch hòa bình” của Trump.

Zelensky mô tả lời lẽ hùng biện của cựu tổng thống là "rất nguy hiểm" và tỏ ra lo ngại rằng ý tưởng của Trump về một giải pháp đàm phán có thể liên quan đến việc Ukraine phải nhượng bộ lớn với Nga. “[Trump] sẽ tự mình đưa ra quyết định mà không cần… Tôi thậm chí không nói về Nga, mà không có cả hai bên, không có chúng tôi,” Zelensky nói.

Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, Trump thường xuyên dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, kể cả sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 của Moscow. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Georgia chỉ vài ngày sau khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine, Trump mô tả Putin là một tay chơi chính trị “thông minh” và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước việc Nga nhanh chóng tiếp quản một “mảnh đất rộng lớn” với cái giá phải trả là những gì Trump gọi là các biện pháp trừng phạt tương đối nhỏ.

⚪ ---- Nikki Haley đã trực tiếp đặt câu hỏi về năng lực tinh thần của Donald Trump trong việc đảm đương chức vụ tổng thống vào thứ Bảy tại New Hampshire, so sánh Trump với cha mẹ cô và nói rằng khi con người "đến một độ tuổi nhất định, sẽ có sự suy giảm". Tờ Washington Post đưa tin Haley đã tiếp thu những bình luận của đối thủ Đảng Cộng hòa của cô một ngày trước đó, trong đó Trump dường như liên tục nhầm lẫn cô Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. “Mối quan tâm của tôi là, tôi không nói bất cứ điều gì xúc phạm, nhưng khi bạn phải đối mặt với áp lực của một nhiệm kỳ tổng thống, chúng ta không thể có ai khác để chúng tôi đặt câu hỏi liệu họ có đủ sức khỏe tinh thần để làm việc này hay không”, Haley nói ở Keene, ba ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang New Hampshire.

Tại một cuộc mít tinh ở Concord, Trump rõ ràng đang cố gắng đổ lỗi cho Pelosi, như ông đã từng làm trước đây, về vụ bạo lực ngày 6 tháng 1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ, khi nói: "Nikki Haley chịu trách nhiệm về an ninh - chúng tôi đã đề nghị cho bà ấy 10.000 người, binh lính. Lính canh, bất cứ thứ gì họ muốn. Họ đã từ chối." Trump đã sử dụng tên của Haley nhiều lần.

Dù sao, Chủ tịch Hạ Viện Pelosi không có tiếng nói gì đối với Lực lượng Vệ binh Quốc gia, theo báo The Hill, và nhân viên của Pelosi trước đây đã mâu thuẫn với phiên bản chụp mũ vô căn cứ của Trump. “Chủ tịch Hạ viện Pelosi, mục tiêu của một vụ ám sát ngày hôm đó, không chịu trách nhiệm về an ninh Điện Capitol hơn Mitch McConnell,” theo một phụ tá nói với AP vào năm 2021, theo Hill. Haley không ở trong chính phủ vào thời điểm đó.

Haley đã đưa ra các tài liệu tham khảo mang tính thế hệ vào thứ Bảy trong nỗ lực gắn kết Trump và Tổng thống Biden lại với nhau. “Các cử tri biết đấy, bố mẹ tôi đã lớn tuổi và tôi rất yêu quý họ”, cô nói khi được hỏi liệu ông Trump, 77 tuổi, có đủ tinh thần cho công việc này hay không. "Nhưng khi bạn thấy họ đạt đến một độ tuổi nhất định thì sẽ có sự suy giảm. Đó là sự thật." Haley đã phát động các cuộc tấn công tuổi tác vào ngày sinh nhật của cô - cô đã bước sang tuổi 52. Tuần này Trump đã nói rằng chính Haley sẽ không trở thành tổng thống. “Cô Haley không đủ thông minh,” Trump nói với ABC News.

⚪ ---- Bên cạnh 2 tiểu bang Colorado và Maine đã quyết định xóa tên Trump trên lá phiếu sơ bộ tiểu bang và đang chờ quyết định của Tỏa Tối Cao, còn 2 tiểu bang khác (Illinois và Massachusetts) nói là đang xem xét có thể xóa tên Trump trên phiếu bầu.

Các nhóm vận động và những người chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump đang cố gắng loại ông khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 dựa trên Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó nói rằng các quan chức nhà nước đã “tham gia nổi dậy” sẽ không đủ tư cách phục vụ nữa.

Hai tiểu bang – Colorado và Maine – đã xác định rằng lệnh cấm này áp dụng đối với Trump, vì những nỗ lực của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và vai trò của ông trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021. Cả hai tiểu bang đều loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa, mặc dù những quyết định đó đã bị tạm dừng khi kháng cáo. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe tranh luận bằng miệng trong vụ Colorado vào đầu tháng Hai.

Có thêm 2 tiểu bang nói rằng họ đang xem xét xóa tên Trump:

- Illinois. Hội đồng bầu cử tiểu bang Illinois đang xem xét thách thức tư cách của Trump trong cuộc bỏ phiếu năm 2024.

- Massachusetts. Ủy ban Luật Bầu cử Tiểu bang Massachusetts hiện đang xem xét thách thức khả năng điều kiện của Trump.

⚪ ---- Có những người Palestine chết hai lần, bị quân Israel quật mồ. Theo một bản tin hôm thứ Bảy, các binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Israel chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Hamas ở Dải Gaza đã gây ra thiệt hại lớn cho ít nhất 16 nghĩa trang ở vùng đất ven biển của Palestine, với các đơn vị quân đội hoạt động bên trong các nghĩa địa, bao gồm cả việc sử dụng chúng làm tiền đồn.

Bia mộ đã bị hủy hoại và mặt đất bị lật đổ. Trong một số trường hợp, các thi thể đã được khai quật, CNN đưa tin, dựa trên hình ảnh vệ tinh, cảnh quay trên mạng xã hội và các nhân chứng kế toán, bao gồm cả các phóng viên của họ đi cùng đoàn xe của IDF. Việc cố ý phá hủy nghĩa trang là vi phạm luật pháp quốc tế trừ khi địa điểm đó trở thành mục tiêu quân sự.

⚪ ---- Haaretz đưa tin hôm Chủ nhật, nội các an ninh của Israel đã đồng ý với kế hoạch cho phép chuyển tiền thuế của Chính quyền Palestine, có khả năng thông qua Na Uy. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir là người phản đối duy nhất trong việc phê chuẩn. Sau quyết định của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich vào ngày 7 tháng 10 về việc ngừng tất cả các khoản chuyển tiền thuế cho vùng đất Palestine, Israel sau đó đã đề xuất chuyển tiền đồng thời khấu trừ phần dành cho Gaza.

⚪ ---- Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Palestine bày tỏ sự đánh giá cao việc Phong trào Không liên kết (NAM) tán thành Nam Phi trong vụ kiện Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tội diệt chủng dân tộc Palestine.Theo Bộ, tuyên bố được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia và chính phủ lần thứ 19 ở Kampala, phù hợp với cam kết của các quốc gia không liên kết với Hiến chương LHQ và tính phổ quát của luật pháp quốc tế. Bộ cũng kêu gọi các nước nêu cao trách nhiệm của mình mà không chính trị hóa các thủ tục pháp lý và hoan nghênh lời kêu gọi của các nước thành viên NAM về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.⚪ ---- Các cuộc cận chiến đường phố dữ dội đã nổ ra ở miền nam Khan Younis vào Chủ nhật giữa các chiến binh Palestine và lực lượng Israel. Chiến trường tập trung xung quanh Bệnh viện Nasser, dẫn đến cuộc chiến từ đường này sang đường khác và từ nhà này sang nhà kia. Đồng thời, khu vực này đang bị Israel bắn phá dữ dội, khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Theo Al Jazeera, những người tìm nơi ẩn náu trong bệnh viện phải đối mặt với tình trạng khó khăn nghiêm trọng, không có không gian an toàn, dù là bên trong tòa nhà hay ngoài sân.⚪ ---- Bộ Y tế Gazan đã báo cáo một con số khủng khiếp vào Chủ nhật, tiết lộ rằng 25.105 người Palestine đã chếtg và 62.681 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Khoảng thời gian 24 giờ gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng thương vong, với 178 người Palestine thiệt mạng và 293 người bị thương, nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại khu vực bị bao vây.⚪ ---- Nhiều ngàn người Israel đã xuống đường biểu tình vì hòa bình tại các thành phố lớn ở Israel, biểu tình đồng thời ở Tel Aviv, Caesarea và Jerusalem vào tối thứ Bảy để gây áp lực buộc chính phủ Netanyahu phải làm nhiều hơn để giải thoát ngay lập tức hơn 130 con tin bị những kẻ khủng bố Palestine bắt giữ ở Gaza kể từ vụ tấn công dữ dội ngày 7 tháng 10.Các cuộc biểu tình do Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích (Hostage and Missing Families Forum) tổ chức, có sự góp mặt của các diễn giả yêu cầu Thủ tướng Netanyahu chấm dứt giao tranh ở Gaza và trao đổi với Hamas để trao trả các con tin. Theo các phương tiện truyền thông, Hamas đã yêu cầu ngừng bắn như một trong những điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào. Nhiều người biểu tình cắm trại bên ngoài tư dinh Thủ Tướng Netanyahu.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ riêng biệt cũng được tổ chức ở Tel Aviv và Jerusalem, kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Nhạc sĩ rapper người Mỹ gốc Do Thái Matisyahu đã khởi động cuộc biểu tình chính mà ngày nay được gọi là Quảng trường Con tin (Hostages Square), ở lối vào Bảo tàng Nghệ thuật Tel Aviv, nói với đám đông: “Các bạn sẽ có tiếng nói của tôi, và tất cả những gì tôi nghĩ là sự trở lại của con tin.”

Nghệ sĩ, tên thật là Matthew Paul Miller, đã biểu diễn một bài hát về chủ nghĩa bài Do Thái với nhiều ám chỉ đến Holocaust, sau đó là bản hit nổi tiếng “One Day”. Cuộc biểu tình ở Tel Aviv phát sóng cuộc biểu tình đồng thời bên ngoài dinh thự riêng của Thủ Tướng Netanyahu ở Caesarea, nơi mọi người hét lên qua loa: “Hãy thỏa thuận, ngay bây giờ!”



Nhiều người biểu tình cắm trại bên ngoài tư dinh Thủ Tướng Netanyahu.

⚪ ---- Biển Đỏ được mô tả là tuyến đường hàng hải quan trọng vì nó làm giảm đáng kể con đường giữa châu Âu và châu Á, với 12% tổng thương mại toàn cầu đi qua đây. Tuy nhiên, kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến chống lại Hamas vào tháng 10 năm 2023, việc vượt biển đã gặp nhiều nguy hiểm sau khi phiến quân Houthi, với lập trường bênh vực Israel, từ Yemen tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều tàu thuyền. Điều này làm dấy lên lo ngại về hậu quả có thể xảy ra đối với thương mại toàn cầu.

Biển Đỏ là một trong những tuyến đường biển có mật độ giao thông dày đặc nhất, chở tới 30% lưu lượng container toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất do Viện Kinh tế Thế giới Kiel cung cấp, vào tháng 11/2023, có tới 500.000 container mỗi ngày thực hiện hành trình qua tuyến đường này. Hiện tại, vào tháng 1/2024, sản lượng đứng ở mức 200.000 container mỗi ngày, giảm 60% so với tháng 11 năm 2023. Rất nhiều tàu đã thay đổi lộ trình và hiện đang đi qua Châu Phi và Mũi Hảo Vọng, đặc biệt là thời gian vận chuyển tăng lên.

Viện Kiel viết trong báo cáo: “Thời gian hành trình dài hơn đã làm tăng giá cước vận chuyển đáng kể, với việc vận chuyển một container tiêu chuẩn 40 feet giữa Trung Quốc và Bắc Âu hiện có giá hơn 4.000 đô la Mỹ, so với khoảng 1.500 đô la Mỹ vào tháng 11”. Tuy nhiên, điều này được dự đoán sẽ không có bất kỳ tác động lớn nào đến giá tiêu dùng hoặc thương mại toàn cầu nói chung, vì Julian Hinz, người đứng đầu mới của Kiel Trade Indicator, tin rằng tình hình hiện tại "không thể so sánh với môi trường trong vụ tai nạn Evergiven ở Kênh đào Suez và đại dịch coronavirus."

Không phải ai cũng bị thuyết phục như vậy. Giám đốc điều hành AP Moller-Maersk A/S, Vincent Clerc, người sở hữu hãng vận tải container lớn thứ hai thế giới, nói với CNN rằng “điều này càng kéo dài thì chi phí sẽ càng tăng” vì phí sẽ tăng lên trong bối cảnh vận chuyển chậm hơn. điều đó đòi hỏi nhiều nhiên liệu hơn. Điều này có thể dẫn đến giá tiêu dùng cao hơn vào một thời điểm nào đó trong tương lai và làm tê liệt cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu, từ đó khiến nền kinh tế thế giới dễ bị tổn thương hơn.

Những sự việc xảy ra gần đây chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Khi lực lượng Houthi tiếp tục hoạt động ở Biển Đỏ mà không có dấu hiệu dừng lại, các nhà lãnh đạo phương Tây quyết định trả lời. Mỹ và Anh đều tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Yemen, tuyên bố đang tập trung vào các mục tiêu của Houthi. Hơn nữa, Washington tái chỉ định họ là một nhóm khủng bố, một hành động có thể đẩy thỏa thuận tiềm năng giữa nhà nước và nhóm chiến binh ra xa hơn nữa.

Mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã được triển khai ở Yemen, với các nhân viên của lực lượng này được cho là có vai trò trực tiếp trong các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, vì họ đang cung cấp cho nhóm chiến binh này tình báo chiến thuật và vũ khí. Vì một thỏa thuận khả thi giữa Israel và thế giới Ả Rập về vấn đề Palestine vẫn chưa xuất hiện nên không rõ khi nào và liệu Houthi có lùi bước hay không. Riêng nội bộ Israel cũng không thống nhất, giữa nhóm muốn hòa giải với Palestine và nhóm muốn siết chặt người dân Palestine hơn, Thủ Tướng Netanyahu thuộc nhóm diều hâu này.

⚪ ----- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Bảy nói rằng lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công căn cứ không quân của họ ở Iraq: “Vào khoảng 6h30 chiều (giờ Baghdad) ngày 20/1, nhiều hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn đã được phiến quân do Iran hậu thuẫn phóng ở Tây Iraq nhằm vào căn cứ không quân al-Assad.”

Mỹ nói thêm rằng hầu hết các hỏa tiễn đã bị đánh chặn, nhưng một số hỏa tiễn "đã tác động đến căn cứ" và việc đánh giá thiệt hại đang được tiến hành. CENTCOM cũng lưu ý rằng một số chiến binh Mỹ đang "được đánh giá về chấn thương sọ não" và ít nhất một quân nhân Iraq bị thương.

⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho biết trong một bài đăng trên X hôm thứ Bảy rằng Paris ủng hộ quyền có đất nước riêng của người dân Palestine. Sejourne viết: “Người Palestine có quyền chủ quyền và trở thành nhà nước. Pháp sẽ trung thành với cam kết đạt được mục tiêu này”.

Nhận xét này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng đất nước của ông phải duy trì quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía tây sông Jordan và bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng Netanyahu sẽ cởi mở với một loại giải pháp hai nhà nước nào đó. .

⚪ ---- Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn của Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine Mahmoud Abbas, hôm thứ Bảy khẳng định rằng việc chính phủ Israel đã coi thường "hòa bình và ổn định" và đòi hỏi Mỹ phải công nhận Nhà nước Palestine. Trích dẫn các nghị quyết của Liên hợp quốc ủng hộ quy chế quan sát viên của Palestine, Rudeineh cho rằng sự công nhận đó phù hợp với các nỗ lực quốc tế. Lời kêu gọi này được đưa ra nhằm đáp trả việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây bác bỏ triển vọng thành lập một nhà nước Palestine.

⚪ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir hôm thứ Bảy tái khẳng định sự phản đối của ông đối với giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột Israel-Palestine: “Tôi phủ nhận việc thành lập một nhà nước Palestine. Luôn luôn như vậy”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thể hiện sự cởi mở với khả năng thành lập nhà nước của Palestine với những điều kiện cụ thể, điều mà sau đó Netanyahu phủ nhận.

⚪ ---- Các cuộc biểu tình phản đối sự tham gia của các nhà triển lãm Israel tại Hội chợ trang sức quốc tế Vicenzaoro ở Ý đã leo thang thành bạo lực khi các cuộc đụng độ nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát. Các cuộc đụng độ xảy ra cách hội chợ vài km và ban tổ chức khẳng định rằng vụ này không ảnh hưởng gì đến sự kiện.

Sau một cuộc tuần hành đã được lên kế hoạch, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã xung đột với cơ quan thực thi pháp luật. Để đáp trả, cảnh sát đã triển khai vòi rồng để giải tán đám đông, những người trả đũa bằng cách bắn bom khói và pháo sáng.

⚪ ---- Một quan chức cấp cao của Hamas hôm thứ Bảy đã bác bỏ những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden liên quan đến khả năng Israel xem xét thành lập một nhà nước Palestine. Izzat al-Rishq, một thành viên văn phòng chính trị của Hamas, đã bác bỏ Biden là "đối tác đầy đủ trong cuộc chiến diệt chủng" chống lại người Palestine, sau cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Al-Rishq chỉ trích Biden vì đã đề xuất, sau cuộc đàm phán, rằng giải pháp hai nhà nước vẫn có thể thực hiện được. Những quan điểm như vậy sau đó đã bị Thủ tướng Israel bác bỏ, và nhấn mạnh sự cần thiết của Israel để duy trì toàn quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza sau khi loại bỏ Hamas.

⚪ ---- Quận Cam: Yahaira Boykins, 23 tuổi, bị người chồng của mình bắn liên tiếp trong phòng ngủ ở Laguna Hills. Maria Teresa Murillo Rojas, 26 tuổi, bị chồng giết chết trong căn hộ ở Santa Ana mà họ ở chung với đứa con sơ sinh của cô trong khi y được tại ngoại vì cưỡng hiếp cô. Dora Maria Rosas Moreno, 48 tuổi, bị bạn trai cũ đánh chết ở Irvine.

Có rất ít mối liên hệ giữa ba trường hợp này ngoài tai họa chết người của bạo lực gia đình. Nhưng vào thứ Sáu ở Santa Ana, có điều gì đó khác đã kết nối ba người phụ nữ bị sát hại bởi những người đàn ông mà họ từng tin tưởng. Cả ba kẻ giết người đều phải ra tòa Thượng thẩm Quận Cam để bị kết án.

Theo báo cáo của City News Service, cựu TQLC Hoa Kỳ Jerel Mark Boykins, 32 tuổi, đã nhận tội giết người với mức án tăng cường vì tội sử dụng súng cho mục đích cá nhân. Y đã lái xe từ Camp Pendelton đến nhà người vợ đang xa lánh của mình và giết chết bà mẹ trẻ có ba con. Hôm thứ Sáu, anh bị kết án 35 năm tới tù chung thân.

Fernando Jaramillo Llamas, 29 tuổi, hôm thứ Sáu đã nhận tội giết người cấp độ hai, hãm hiếp vợ/chồng, đe dọa hình sự, dùng vũ lực can ngăn nhân chứng, đưa chất nghiện vào tù và cướp. Vào tháng 5/2018, y bị bắt vì cưỡng hiếp vợ và bị buộc phải tránh xa cô. Một năm sau, y giết cô trong căn hộ mà họ ở chung với đứa con của họ. Y bị kết án 32 năm tù tới chung thân

Omar Velazquezhuar, một người đàn ông 48 tuổi ở Lake Forest, bị bồi thẩm đoàn kết án về tội giết người cấp độ một do nằm chờ phục kích bạn gái cũ bên ngoài nơi làm việc của cô ấy và đánh cô ấy bằng bàn ủi lốp. Cô là mẹ của hai đứa con của anh, và cô qua đời vì vết thương một tháng sau đó. Anh ta bị kết án 25 năm tù tới chung thân.



Nhóm Đánh giá Tử vong do Bạo lực Gia đình Quận Cam (Orange County Domestic Violence Death Review Team) vào năm 2022 đã phân tích các vụ giết người do bạo lực gia đình trong quận trong một thập niên. Nhóm đã phát hiện 113 vụ giết người do bạo lực gia đình từ năm 2006 đến năm 2017, một con số mà nhóm coi là con số thấp đáng kể vì một số vụ giết người do bạo lực gia đình được phân loại là vô tình hoặc không bao giờ bị truy tố hình sự.

⚪ ---- TIN VN. Kỷ luật cảnh cáo trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh. Theo Báo Lao Động. Ngày 21.1, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa gửi thông báo kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý sư trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh - về các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng. Trong thông báo gửi tới Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Ban Giám luật, Hội đồng Chứng minh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thông tin: Căn cứ Điều 82, chương XIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi và các điều khoản trong Quy chế hoạt động khác, tập thể Ban Thường trực HĐTS quyết định kỷ luật cảnh cáo Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Sư Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Ban Thường trực HĐTS và thông báo tới các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Thông báo nêu rõ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường giám sát hoạt động tôn giáo, truyền thông của chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh.

⚪ ---- TIN VN. Chỉ xảy ra ở Hả Nội: Một nữ sinh lớp 10 bị trường cắt quần Jeans do không mặc đồng phục. Theo VietnamNet. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một nữ sinh ở Hà Nội bị đội xung kích của trường cắt quần do mặc sai quy định về trang phục. Sự việc được cho diễn ra tại Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai (Hà Nội). Theo đó, nữ sinh này mặc một chiếc quần jeans đến trường, trong khi nội quy quy định học sinh phải mặc đồng phục ngày hôm đó. Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều ý kiến ủng hộ việc học sinh khi đi học cần tuân thủ đúng quy định nhà trường, song bất bình trước hành động cắt quần nữ sinh của đội xung kích. Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, đại diện Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai (Hà Nội), xác nhận vụ việc liên quan một nữ sinh lớp 10 của trường mặc quần jean đi học sai quy định và tái phạm vài lần. Vào ngày 18/1, một nữ sinh lớp 12 (có nhiệm vụ trực giám thị đầu giờ) đã “xử lý” sự việc bằng cách cắt quần của nữ sinh lớp 10.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 7/10 dân Anh không bao giờ đi xe đạp?

ĐÁP 1: Đúng thế. Số liệu thống kê chính thức của chính phủ, công bố vào ngày 18 tháng 1, cho thấy bảy trong số mười người ở Anh không bao giờ đi xe đạp. Những con đường an toàn hơn được cho là yếu tố lớn nhất khuyến khích mọi người đạp xe nhiều hơn, tiếp theo là mặt đường được bảo trì tốt. Đáng ngạc nhiên là chỉ có 29% số người được hỏi cho biết nhiều làn đường dành cho xe đạp hơn sẽ thuyết phục họ đi xe nhiều hơn.

Chi tiết:

https://www.globalcyclingnetwork.com/general/news/seven-out-of-ten-people-in-england-never-ride-a-bike-government-statistics-show

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 57% đàn ông Mỹ tìm cách giảm cân?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, hơn một nửa nam giới đang cố gắng giảm cân, nêu bật cuộc đấu tranh với hình ảnh cơ thể của nam giới. Tạp chí Men’s Health Magazine đang khám phá cách đàn ông đấu tranh với cân nặng của mình trong số hiện tại. Họ khảo sát 1.500 người đàn ông và thấy rằng 57% đang cố gắng giảm cân.

Chi tiết:

https://www.wcvb.com/article/weight-loss-body-image-struggle-mens-health/46454959#

.