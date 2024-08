Ca Đầu Tiên Về Bệnh Mpox Xuất Hiện Ngoài Phi Châu

Từ tháng 1/2023, Congo đã có 27,000 ca nhiễm mpox, hơn 1,100 người đã chết, chủ yếu là trẻ em. (Nguồn:YouTube)

STOCKHOLM – Hôm thứ Năm (15/8), Cơ quan Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một ca nhiễm bệnh mpox mới đã được phát hiện ở Thụy Điển và có liên quan tới đợt bùng phát đang diễn ra ở Phi Châu, chỉ một ngày sau khi cơ quan tuyên bố mpox là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC), theo Reuters.

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chủng mpox ở Phi Châu đã bắt đầu lây lan ra bên ngoài lục địa. Trước đây, tên cũ của mpox là monkeypox (bịnh đậu mùa khỉ).

Trong buổi họp báo, các viên chức y tế Thụy Điển cho biết đã phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh mpox mới (clade Ib), có liên quan đến đợt bùng phát đang diễn ra ở Phi Châu, và người này hiện đang được điều trị.

Lawrence Gostin, chuyên gia y tế công cộng và là giáo sư tại Đại học Luật Georgetown ở Washington, cho biết: “Sự xuất hiện của ca nhiễm đầu tiên ở Âu Châu có thể là khởi đầu cho việc mpox lây lan trên toàn thế giới. Nếu đã có một ca nhiễm ở Thụy Điển, thì có khả năng là còn nhiều ca nhiễm khác chưa được phát hiện ở Âu Châu.”

Theo bác sĩ Brian Ferguson từ Đại học Cambridge, dù việc phát hiện ca nhiễm mpox ở Thụy Điển là đáng lo ngại nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì dịch bệnh đã lan rộng ở Phi Châu và rất nghiêm trọng, nên việc dịch bệnh lan ra ngoài châu lục này là điều đã được dự đoán từ trước.

Ông nói: “Sẽ có thêm nhiều người bị nhiễm mpox ở đây (Thụy Điển) và các khu vực khác trên thế giới, vì hiện tại chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các ca nhiễm nhập cảnh từ các quốc gia khác.”

Trước đó, hôm thứ Tư (14/8), WHO đã tuyên bố chủng mpox mới ở Phi Châu là ‘Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu’ (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC – còn được gọi là ‘Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có tầm quan trọng quốc tế’) sau khi dịch bệnh bùng phát ở Congo và lây lan lan sang các quốc gia lân cận. PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO.

Từ tháng 1/2023, Congo đã có 27,000 ca nhiễm mpox và hơn 1,100 người chết, chủ yếu là trẻ em. Chương trình liên ứng toàn cầu cho vắc-xin và chủng ngừa (GAVI) cho biết họ sẵn sàng chi 500 triệu MK để cung cấp thuốc chích ngừa cho các quốc gia bị ảnh hưởng ở Phi Châu.

Hiện tại, Hoa Kỳ và Canada chưa phát hiện ca nhiễm mpox nào. Phát ngôn viên của Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC), David Daigle, cho biết: “Đây là ca nhiễm mpox clade I đầu tiên được báo xuất hiện ở ngoài Phi Châu,” và cơ quan đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh.

CDC cũng vừa cập nhật thông tin cho Health Alert Network và Travel Health Notice, nhằm cập nhật thông tin cho các y bác sĩ, du khách và các đối tác y tế công cộng ở Hoa Kỳ về tình hình lây lan của mpox clade I ở các quốc gia mà trước đây chưa có ai bị nhiễm mpox.

Clade Ib, chủng virus gây ra đợt bùng phát hiện tại, là một biến thể mới của clade I, vốn đã có mặt ở Congo. Clade Ib dễ lây hơn qua tiếp xúc gần gũi với những người mắc bịnh, bao gồm cả quan hệ tình dục.

Chủng mpox clade I thường gây ra nhiều ca nhiễm nặng hơn và có tỷ lệ tử vong cao hơn so với mpox clade II. Vào năm 2022, WHO đã tuyên bố mpox clade II là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, với hơn 95,000 ca nhiễm ở 115 quốc gia mà virus không thường lưu hành (non-endemic).