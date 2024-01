- Little Saigon ngày 27/1: Lễ đổi tên và treo bảng tên đường cho 3 đường quanh Thương Xá Phước Lộc Thọ: Moran-Đường Tự Do, Bishop-Đường Nguyễn Trãi, và Weststate-Đường Lê Lợi. - Trump nổ: tôi đã cứu mạng nhiều triệu người vì ngăn chận cuộc chiến nguyên tử với Bắc Hàn. - Trump vào tối thứ Sáu 19/1/2024 đã lần nữa, gọi Kim Jong Un, Putin là “những người rất tốt” ("very fine people"). - Luật gia trê

Little Saigon ngày 27/1: Lễ đổi tên và treo bảng tên đường cho 3 đường quanh Thương Xá Phước Lộc Thọ: Moran-Đường Tự Do, Bishop-Đường Nguyễn Trãi, và Weststate-Đường Lê Lợi. Hình trên: Diễn hành Tết Bolsa 2022.

- Little Saigon ngày 27/1: Lễ đổi tên và treo bảng tên đường cho 3 đường quanh Thương Xá Phước Lộc Thọ: Moran-Đường Tự Do, Bishop-Đường Nguyễn Trãi, và Weststate-Đường Lê Lợi.

- Trump nổ: tôi đã cứu mạng nhiều triệu người vì ngăn chận cuộc chiến nguyên tử với Bắc Hàn.

- Trump vào tối thứ Sáu 19/1/2024 đã lần nữa, gọi Kim Jong Un, Putin là “những người rất tốt” ("very fine people").

- Luật gia trên MSNBC: Trump đang khạc nhổ vào Hiến Pháp khi đòi quyền miễn tố ngay cả khi "vượt quá các lằn ranh"

- Trump lập lại và nhấn mạnh Tổng Thống cần quyền miễn tố "hoàn toàn và toàn diện."

Nikki Haley nói Trump nói sai, vì "Không ai đứng trên pháp luật."

- DB Cộng Hòa Paul Gosar: người da trắng vào Quân đội Hoa Kỳ giảm mạnh vì quân đội tràn ngập “bọn Marxist”. Nhưng Quân đội nói, da trắng nhập ngũ giảm vì thị trường việc làm ở ngoài bùng nổ và thanh niên da trắng chết nhiều vì ma túy

- Hội đồng Luật sư Thủ đô: 3 luật sư từng giúp Trump lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 bị yêu cầu kỷ luật vì “biết hoặc lẽ ra phải biết các vụ kiện [giúp Trump] là phù phiếm”

- Thêm chi tiết các chuyến bay, hóa đơn khách sạn, do công tố Nathan Wade chi trả cho Biện Lý Willis khi 2 người đi chung tới San Francisco, Napa Valley và Miami.

- Hội nghị Tư pháp Hoa Kỳ lộ ý định điều tra Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas vì "nhận quà" từ nhiều nơi

- Trung Quốc: 13 người chết và một người bị thương vì hỏa hoạn ở ký túc xá một trường học

- NATO tập trận kéo dài 5 tháng với 90.000 lính để chuẩn bị cuộc chiến lớn hơn với Nga

- Israel không kích vào khu nhà Hezbollah ở nam Lebanon.

- Iran: 4 lính Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chết vì Israel không kích vào một tòa nhà dân cư ở Damascus

- Bộ Ngoại giao Palestine: cần ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

- Dân gốc Do Thái và Palestine biểu tình chung ở Bắc Israel, đòi sống hòa bình với giải pháp chính trị cho người Palestine.

- Máy bay Israel thả tờ rơi xuống Khan Younis, có ảnh và tên của 69 người Israel bị Hamas giam, sẽ thưởng nếu mật báo nơi giấu con tin

- Có vẻ TT Biden gợi ý: Israel lộ ý chấp nhận giải pháp 2 nhà nước nếu phía Palestine không có quân đội riêng

- 60 Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện Mỹ gửi thư cho Ngoại trưởng Blinken, kêu gọi phản đối mạnh mẽ việc “di tản cưỡng bức và vĩnh viễn” người Palestine ra khỏi Dải Gaza.

- Mỹ: vẫn phản đối "lệnh ngừng bắn tổng quát" ở Dải Gaza, vì Hamas se củng cố lực lượng

- Nga kêu gọi Hamas thả các con tin hiện đang bị giam giữ ở Gaza.

- Tổng thống Israel Isaac Herzog tới Thụy Sĩ họp, bị một nhóm dân sự kiện về tội lãnh đạo chính phủ Israel diệt chủng dân Palestine

- Hầu hết nhân viên của tạp chí Sports Illustrated đã nhận được thông báo sa thải hôm thứ Sáu

- Bắc Hàn ưa hù dọa, nhưng sức mạnh quân sự vẫn thua: Nam Hàn đứng thứ 5 trên thế giới về sức mạnh quân sự, Bắc Hàn đứng thứ 36

- Nhật Bản: kỷ lục 86,7% người Nhật “không cảm thấy thân thiện” với TQ, và 90,1% người Nhật nói quan hệ song phương TQ-Nhật "không tốt"

- Bão tuyết bao phủ Hoa Kỳ đã giảm, hơn 50 người đã chết tuần qua, riêng hôm Thứ Sáu hơn 1.500 chuyến bay đã bị hủy

- TT Biden: sẽ xóa 5 tỷ USD các khoản nợ thời sinh viên với 74.000 người đã từng vay.

- Doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ đã giảm 1% trong tháng 12 so với tháng trước, là 3,78 triệu căn.

- Sở Hải quan và Biên phòng tuyển mộh: tiền thưởng tân binh 30.000 USD, tới đồn xa sẽ thêm 10.000 USD.

- Singapore: 1 phụ nữ Việt mất ví, tài khoản ngân hàng bị rút hết, chỉ còn 8 USD.

- TIN VN. Gần 5.000 doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 đã phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh.

- HỎI 1: Đại học Michigan: 83,3% người tiêu dùng tin rằng kinh tế đang tăng tốc, nhờ giá xăng giảm, thị trường chứng khoán tăng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Biến đổi khí hậu sẽ làm nhân loại giảm thọ 6 tháng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/1/2024) ⚪ ---- Theo lệnh của một nhóm cơ quan giám sát chống tham nhũng, Hội nghị Tư pháp Hoa Kỳ (JCUS: Judicial Conference of the United States) đã đưa ra một báo cáo cho thấy họ có thể đang tiến hành một cuộc điều tra hiếm hoi đối với Phó Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas.

Đầu tuần này, Trung tâm Pháp lý Chiến dịch (CLC: Campaign Legal Center) đã đưa ra bản cập nhật về yêu cầu của mình tới JCUS công bố Báo cáo về Thủ tục tố tụng từ cuộc họp tháng 9 năm 2023, lập luận rằng "lợi ích công cộng" cần có thông tin về vụ Thẩm phán Thomas bị cáo buộc vi phạm luật công bố tài chính. Báo cáo của JCUS chỉ cho biết "đang tiến hành xem xét các cáo buộc công khai bằng văn bản về sai sót hoặc thiếu sót trong báo cáo tiết lộ tài chính của người nộp đơn", nhưng CLC coi đó là một bước phát triển đáng kể.

CLC tuyên bố: “Lần cuối cùng Hội nghị Tư pháp nhận được những lá thư liên quan đến việc Thẩm phán Thomas cố tình vi phạm [Đạo luật Đạo đức trong Chính phủ] vì không tiết lộ việc đi lại bằng máy bay tư nhân, vào năm 2011, Hội nghị Tư pháp đã hoàn toàn phớt lờ chúng.”

Thẩm phán Thomas đã bị giám sát chặt chẽ hơn trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng ông thường xuyên nhận quà từ các nhà hảo tâm giàu có – bao gồm các kỳ nghỉ sang trọng, học phí trường tư cho con cái, nhà ở miễn phí cho mẹ và thậm chí cả phương tiện giải trí xa hoa – trong nhiều năm mà không tiết lộ chúng một cách chính xác. Nhiều món quà trong số này đến từ những người bạn của Thomas, những người có công việc kinh doanh trước Tòa án Tối cao, nơi đã đưa ra quyết định trong những hồ sơ đó mà không có sự từ chối tham dự của Thomas.

⚪ ---- Trump nổ: tôi đã cứu mạng nhiều triệu người vì ngăn chận cuộc chiến nguyên tử với Bắc Hàn. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã cứu thế giới khỏi một "cuộc tàn sát nguyên tử", khoe khoang về tài chính của mình và nói rằng ông trở thành tổng thống "vì thương hiệu" trong một video mới công bố về việc ông bị lấy lời khai trong vụ kiện gian lận của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James chống lại Trump và công ty của Trump.

"Tôi rất bận... Tôi coi đây là công việc quan trọng nhất trên thế giới, cứu sống hàng triệu người. Tôi nghĩ các bạn sẽ có thảm họa nguyên tử nếu tôi không giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Tôi nghĩ các bạn sẽ có một cuộc chiến tranh nguyên tử nếu Tôi đã không được bầu. Và tôi nghĩ bây giờ các bạn có thể xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử, nếu các bạn muốn biết sự thật”, Trump nói trong phiên điều trần ngày 13 tháng 4/2023 sau khi được hỏi liệu Trump có quá bận để điều hành công ty của mình trong thời gian đã ở Bạch Ốcg.

Ngay từ đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Trump đã hứa sẽ tung ra “lửa lực và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy” nếu Bắc Hàn tiếp tục đe dọa Mỹ. Sau đó, ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên tới đất nước này, nơi ông gặp nhà độc tài Kim Jong Un để đàm phán hạt nhân nhưng sau đó không thành công.

Bản ghi đầy đủ 479 trang của lời khai đã được công bố vào năm ngoái, nhưng các đoạn trích đoạn video thẩm vấn anh ta đã được văn phòng Bộ Tư Pháp New Yorl công bố hôm thứ Sáu 19/1/2024. Bộ trưởng Tư Pháp của New York (James) đã cáo buộc Trump và Trump Organization đã thổi phồng tài sản của họ một cách sai trái để có được các khoản vay ngân hàng với mức lãi suất mà lẽ ra Trump không được hưởng. Trump khẳng định các tài liệu tài chính mà Bộ cho rằng đã bị thổi phồng quá mức thực chất là mang tính dẻ dặt.

⚪ ---- Donald Trump vào tối thứ Sáu 19/1/2024 đã lần nữa, gọi Kim Jong Un, Putin và các nhà độc tài nước ngoài khác là “những người rất tốt” ("very fine people"). Trump, lúc đó phát biểu ở Concord, New Hampshire, trước đó trong bài phát biểu của mình đã lẫn lộn giữa ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa Nikki Haley và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, khi Trump đổ lỗi cho Nikki Haley về các sự kiện ngày 6 tháng 1/2021. Rồi Trump đã tuyên bố rằng Haley không đủ khả năng làm tổng thống.

Trump nói: “Haley không thể làm công việc này.” Trump nói, rồi nêu tên những kẻ độc tài và sau đó nói rằng Kim Jong Un, Putin và các nhà độc tài nước ngoài khác là “những người rất tốt mà bạn phải đối phó”.

Trên đài MSNBC, bình luận viên Mehdi Hasan đã nói điều này: "Trump năm 2017 gọi Đức Quốc xã là 'những người rất tốt'. Trump năm 2024 gọi những kẻ độc tài nước ngoài là 'những người rất tốt'. Và gần một nửa số người Mỹ và phần lớn đảng Cộng hòa đã sẵn sàng đưa Trump trở thành tổng thống *một lần nữa*. Kinh hoàng."

Dân biểu Dân chủ Adam Schiff cáo buộc Trump chiều chuộng các quốc gia khủng bố: “Tối nay, Donald Trump đã gọi Vladimir Putin và Kim Jong-un là ‘những người rất tốt’. Trump không giấu bạn bè mình là ai - và họ không phải là bạn của Hoa Kỳ."

⚪ ---- Luật gia trên MSNBC: Trump đang khạc nhổ vào Hiến Pháp. Trump cố tình coi Hiến pháp như một cái ống nhổ. Cựu Quyền Tổng luật sư Neal Katyal xuất hiện trên "The Last Word" cùng với Ali Velshi trên MSNBC hôm thứ Sáu đã bác bỏ lý thuyết của tổng thống thứ 45 rằng với tư cách là Tổng Thống, Trump có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và vẫn không thể bị truy tố.

Katyal nói: “Chúng ta đã có 46 tổng thống - không ai tuyên bố được miễn tố tuyệt đối khỏi luật hình sự. Và bây giờ Donald Trump xuất hiện và làm như vậy. Trump đang nhổ vào Hiến pháp của chúng ta. Trump đang nhổ vào nền pháp quyền của chúng ta. Và tôi không thể nghĩ ra một tuyên bố nào thiếu tư cách hơn từ một ứng cử viên cho chức vụ cao..."

Katyal đang phản ứng với việc cựu Tổng thống Donald Trump, vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm, đăng trên Truth Social một bản tuyên bố viết hoa toàn bộ yêu cầu rằng Trump xứng đáng được "miễn tố hoàn toàn" khỏi bị truy tố hình sự ngay cả khi "vượt quá các lằn ranh" khi phạm tội hình sự.

Nhưng Katyal nói: “Lập luận này không có gì kỳ lạ, nó vô lý về mặt hiến pháp và hoàn toàn phi lịch sử. Một trong những truyền thống vĩ đại mà nước Mỹ có, và điều mà chúng ta đấu tranh cho cuộc Cách mạng, đó là ý tưởng rằng nhà vua có thể làm sai, rằng ông không có quyền miễn tố, rằng bạn có thể truy lùng những nhà lãnh đạo cao nhất của chính phủ chúng ta. Toàn bộ Hiến pháp của chúng ta được cấu trúc xung quanh nguyên tắc đó."

⚪ ---- Donald Trump đang lập lại và nhấn mạnh lần nữa lời tuyên bố của mình về quyền miễn tố tổng thống "hoàn toàn và toàn diện" khi Trump chờ đợi quyết định từ tòa kháng án về nỗ lực bác bỏ vụ kiện can thiệp bầu cử liên bang của ông. Trump, dường như đã đi xa hơn trước, đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội của mình vào thứ Năm, ở dạng viết hoa, rằng ngay cả “những sự kiện 'vượt quá giới hạn' cũng phải thuộc diện miễn tố hoàn toàn” nếu không sẽ có “nhiều năm chấn thương khi cố gắng xác định đâu là tốt với xấu.”

.

Cuối ngày hôm đó, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity, Trump tiếp tục đưa ra quan điểm của mình - một cách tự nguyện. Hannity yêu cầu Trump gửi thông điệp kết thúc tới các cử tri New Hampshire, những người sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào thứ Ba. Cựu tổng thống trả lời ngắn gọn rằng thông điệp của ông là "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" và sau đó đưa ra nhận xét về những rắc rối pháp lý của mình.

.

Ông nói: “Nếu một tổng thống ngại hành động vì lo lắng bị truy tố khi rời nhiệm sở – thì tổng thống Hoa Kỳ phải có quyền miễn tố. Và Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết về điều đó. Nếu họ không có quyền miễn tố, sẽ không có tổng thống nào hành động. Sẽ có những người chỉ ngồi trong văn phòng và ngại làm bất cứ điều gì."

.

Nikki Haley, người đang muốn đánh bại Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa ở New Hampshire, đã được yêu cầu trả lời bài đăng trên mạng xã hội của Trump về quyền miễn tố trong tòa thị chính CNN vào tối thứ Năm. Haley nói rằng theo lẽ thường tình, các tổng thống không thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không phải chịu hậu quả.

.

“Nó phải là lẽ thường thôi, phải không? Bà nói: "Rõ ràng, nếu một tổng thống đang làm điều gì đó và nó có liên quan đến, bạn biết đấy, cho dù đó là mối đe dọa khủng bố hay điều gì đó tương tự và khiến mọi người chết, đó là một chuyện. Nhưng bạn có được tự do hoàn toàn để làm bất cứ điều gì bạn muốn không? Không, đó không bao giờ là cách nó được dự định. Cần phải có trách nhiệm giải trình. Không ai đứng trên pháp luật."

.

⚪ ---- Ba luật sư từng giúp đỡ luật sư bị thất sủng của Trump, Sidney Powell trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, đã bị các nhà điều tra luật sư của thủ đô D.C. đưa ra cáo buộc kỷ luật đối với họ, theo Politico đưa tin. Các luật sư, được Law 360 xác định là Lawrence J. Joseph, Julia Z. Haller và Brandon C. Johnson, bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước tòa về các vụ kiện mà họ đã đệ trình trong vài tuần sau cuộc bầu cử năm 2020.

Đây là cáo buộc mới nhất trong một loạt các biện pháp kỷ luật được thực hiện đối với các luật sư liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Nếu bộ ba bị coi là có tội liên quan đến các cáo buộc, hình phạt dành cho các cá nhân có thể bao gồm từ khiển trách, đình chỉ cho đến tước quyền hành nghề.

Các luật sư “biết hoặc lẽ ra phải biết các vụ kiện là phù phiếm”, theo các nhà điều tra của luật sư buộc tội. “Họ không có cơ sở thực tế đáng tin cậy cho những tuyên bố mà họ đưa ra và sự trợ giúp mà họ tìm kiếm là chưa từng có và vượt quá thẩm quyền cấp phép của tòa án”.

⚪ ---- Y hệt như phim bộ Nam Hàn. Nathan Wade, một công tố viên đặc biệt trong vụ án hình sự ở Georgia của cựu Tổng thống Trump đã trả tiền để Biện Lý quận Fulton Fani Willis (D) đi cùng ông trên các chuyến bay đến San Francisco và Miami khi văn phòng điều tra Trump, theo vợ của Wade trong vụ ly hôn đang diễn ra của họ hôm thứ Sáu.

Các tài liệu này bao gồm các báo cáo ngân hàng dường như cho thấy công tố viên đặc biệt Nathan Wade đã mua nhiều chuyến bay cho anh và Willis trong những tháng trước khi họ truy tố Trump về tội lật ngược bầu cử Georgia 2020. Luật sư của vợ Wade cáo buộc ông Wade và cô Willis đang có "dan díu" tình cảm.

Một trong những đồng phạm của Trump đã đưa ra cáo buộc tương tự vào tuần trước, khẳng định rằng các cáo buộc đã khiến bản cáo trạng gian lận sâu rộng “khiếm khuyết nghiêm trọng”. Cáo buộc đã tạo thêm cơ sở mới cho các cuộc tấn công vào Biện Lý từ các đảng viên Đảng Cộng hòa cũng như Trump và các đồng phạm của ông, mặc dù vẫn chưa rõ liệu nó có ảnh hưởng đến vụ án của Trump hay không.

Tuần trước, Willis đã bị trát đòi để triệu tập ra tòa khai trong vụ ly hôn đang diễn ra giữa Nathan Wade và vợ là cô Joycelyn Wade, bắt đầu vào năm 2021. Willis hiện đang cố gắng tránh ra tòa khai, và các tài liệu hôm thứ Sáu đã được đệ trình như một phản ứng đối với những nỗ lực của Biện Lý quận.

Andrea Hastings, luật sư của Joycelyn Wade, viết trong đơn kiện, tài liệu mà báo The Hill thu được, viết rằng cần xin tòa buộc cô Willis ra khai [trong vụ ly hôn của ông bà Wade] "để xác định các chi tiết xung quanh mối tình lãng mạn của cô Willis với Nathan Wade, vì dường như không có lời giải thích hợp lý nào cho chuyến đi của họ ngoài mối quan hệ lãng mạn.”

Báo cáo ngân hàng cho thấy ông Wade vào tháng 10 năm 2022 đã mua một chuyến đi để anh và Willis bay từ Atlanta đến Miami. Vào tháng 4/2023, ông Wade mua vé cho họ bay từ Atlanta đến San Francisco và các báo cáo cho thấy các hóa đơn giao dịch tại một khách sạn ở Thung lũng Napa diễn ra vài tuần sau đó. Tuyên bố cho biết việc mua chuyến bay là dành cho ghế hạng phổ thông.

.

.

Giựt gân, thế là nhà báo muốn biết. Một liên minh các cơ quan truyền thông đã nộp đơn yêu cầu mở hồ sơ vụ ly hôn đã có được các tài liệu riêng biệt trước đó vào thứ Sáu. Văn phòng Biện Lý quận đã nhiều lần từ chối bình luận về các cáo buộc lãng mạn và cho biết họ sẽ trả lời trong các tài liệu của tòa án. Trong trường hợp khiếu nại của Trump, Willis sẽ phải giải quyết các cáo buộc bằng văn bản trước ngày 2 tháng 2/2024. Cô Willis hiển nhiên không vi phạm bất kỳ nguyên tắc xã hội hay pháp lý nào, vì vợ chồng Wade đã tan vỡ vài năm, trước khi cô Willis và ông Wade đi chơi xa trong các kỳ nghỉ.

⚪ ---- Dân biểu cực hữu Paul Gosar (R-AZ) tuyên bố rằng số lượng người da trắng được tuyển dụng vào Quân đội Hoa Kỳ đã giảm mạnh vì quân đội tràn ngập “các hệ tư tưởng Marxist cấp tiến”. Trong một email gây quỹ được gửi hôm thứ Tư, Gosar đã viết rằng số lượng tân binh da trắng ngày càng giảm là “một nạn nhân của cuộc giao tranh văn hóa này đã khiến Quân đội của chúng ta bị bao vây bởi những hệ tư tưởng ‘tỉnh thức’.” (‘woke’ ideologies: woke là chỉ cho những người tin rằng có sự bất công màu da và sắc tộc ở Mỹ.)

Trong khi đó, Military.com, nơi công bố báo cáo mà Gosar đang phản hồi, trước đây đã gợi ý rằng số lượng người da trắng nhập ngũ giảm có thể liên quan đến thị trường việc làm đang bùng nổ và thực tế là nam thanh niên da trắng chiếm phần lớn số ca tử vong do sử dụng quá liều chất gây nghiện opioid.

.

⚪ ---- Trung Quốc: Theo Global Times, 13 người thiệt mạng và một người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại ký túc xá của một trường học ở miền Trung Trung Quốc. Vụ này xảy ra tại trường Yingcai ở làng Yanshanpu, tỉnh Hà Nam và các quản lý của trường đã bị bắt giữ. Nguyên nhân đang được điều tra.

⚪ ---- Quan chức hàng đầu của NATO, Đô đốc Rob Bauer hôm thứ Năm cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh lớn hơn với Nga và các đối thủ khác là mối đe dọa thực sự trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự của liên minh an ninh phương Tây, cho biết “không phải mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ trong 20 năm tới”.

Ông nói trong một cuộc họp báo ở Brussels về một cuộc tập trận kéo dài 5 tháng từ tuần sau: “Tôi không nói rằng mọi chuyện sẽ diễn ra không ổn vào ngày mai, nhưng chúng ta phải nhận ra rằng việc chúng ta đang trong hòa bình không phải điều hiển nhiên. Đó là lý do tại sao chúng tôi có kế hoạch, đó là lý do tại sao chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga và các nhóm khủng bố nếu điều đó xảy ra”.

Bauer nhấn mạnh liên minh an ninh mang tính chất phòng thủ và không tìm kiếm xung đột hay chiến tranh rộng hơn. “Nhưng nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi phải sẵn sàng”, ông nói thêm. Bauer đưa ra cảnh báo nghiêm trọng khi NATO công bố các cuộc tập trận quy mô lớn vào tuần tới với sự tham gia của tất cả 31 nước thành viên liên minh, cũng như quốc gia ứng cử viên Thụy Điển.

Cuộc tập trận quân sự sẽ kéo dài đến tháng 5 và là cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, sẽ có sự tham gia của 90.000 binh sĩ cùng nhiều phương tiện, máy bay và tàu trải khắp châu Âu. Khi công bố cuộc tập trận, các nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh trong tuần này rằng điều quan trọng là phải chuẩn bị cho xung đột và duy trì sự sẵn sàng, ngay cả khi liên minh này vẫn có bản chất phòng thủ.

.

⚪ ---- Theo một tuyên bố chính thức trên X, lực lượng quân sự Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở khu vực Al Adisa phía nam Lebanon. Quân đội cho biết họ đã nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa thành công nguồn gốc của các vụ phóng hỏa tiễn này và không có báo cáo về thương vong. Hoạt động này nhằm đáp lại một số vụ phóng hỏa tiễn từ lãnh thổ Lebanon vào Israel vào thứ Sáu.

⚪ ---- Máy bay Israel thả tờ rơi xuống Khan Younis, có ảnh và tên của 69 người Israel bị giam giữ. Các tin nhắn kêu gọi người Palestine giúp xác định danh tính những người bị bắt, cung cấp số điện thoại liên lạc. Israel tin rằng có khoảng 132 cá nhân bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.⚪ ---- Iran hôm thứ Bảy xác nhận rằng 4 thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một tòa nhà dân cư ở Damascus, cùng với một số quân nhân Syria. IRGC đã lên án vụ tấn công, cho rằng nó là do "chế độ tội phạm theo chủ nghĩa Do Thái". Vụ này xảy ra sau những cáo buộc gần đây chống lại Israel về việc giết Razi Mousavi, một chỉ huy nổi tiếng của IRGC, trong một cuộc tấn công khác vào Damascus vài tuần trước.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Palestine nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ bày tỏ sự cần thiết phải có hành động cụ thể ngoài việc đưa ra cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo tuyên bố, cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, không nên chỉ đưa ra những báo cáo thống kê đơn thuần về thương vong của người Palestine. Thay vào đó, họ kêu gọi LHQ thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện các biện pháp thiết thực để bảo vệ dân thường, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Bộ nhấn mạnh: “Họ phải đảm nhận trách nhiệm pháp lý của mình”.⚪ ---- Người sắc tộc Do Thái và Palestine biểu tình chung ở Bắc Israel, đòi hòa hợp hòa giải. Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến cuộc biểu tình này xảy ra ở miền Bắc Israel. Đó là một cuộc biểu tình với người Do Thái ở Israel và người Israel gốc Palestine, và nó có ý nghĩa quan trọng vì cả hai đều đến với nhau. Thông điệp ở đây là hãy chấm dứt chiến tranh và họ chỉ có thể sống hòa bình bên cạnh một giải pháp chính trị cho người Palestine.Thủ tục rất khó để cuộc biểu tình này diễn ra. Ban tổ chức đã đến Tòa án tối cao Israel để xin phản đối sự từ chối của cảnh sát. Tòa án đã cho họ quyền đi tiếp với rất nhiều hạn chế. Những người biểu tình không được phép tuần hành và không được phép tổ chức vào ban đêm. Bây giờ họ được tổ chức vào ban ngày nhưng chỉ trong hai giờ ở Haifa.⚪ ---- Chỉ chấp nhận giải pháp 2 nhà nước nếu phía Palestine trang bị vũ khí cung tên, gậy gộc? Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Thủ tướng Netanyahu "không phản đối tất cả các giải pháp hai nhà nước" đối với vấn đề Israel-Palestine.Biden lưu ý: “Có một số loại giải pháp hai nhà nước. Có một số quốc gia là thành viên của LHQ vẫn chưa có quân đội riêng”. Đầu tuần này, Netanyahu tuyên bố rằng ông phản đối chủ quyền của Palestine vì Israel “cần kiểm soát an ninh toàn bộ lãnh thổ phía tây sông Jordan”.Trong khi đó, Bạch Ốc cho biết rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch cho một "nền hòa bình lâu dài hơn", bao gồm giải pháp hai nhà nước, nỗ lực giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, cũng như "trách nhiệm của Israel ngay cả khi họ duy trì áp lực quân sự lên Hamas và các nhà lãnh đạo của tổ chức này để giảm thiểu tổn hại cho dân thường."⚪ ---- Liên minh gồm 60 Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Blinken hôm thứ Sáu, kêu gọi chính quyền Biden phản đối mạnh mẽ việc “di tản cưỡng bức và vĩnh viễn” người Palestine ở Dải Gaza. Bức thư này nêu bật những lo ngại, đặc biệt là ở cánh tả, về tác động đáng kể đối với thường dân Palestine do hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas trong vùng đất này.Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi ông tiếp tục nhắc lại cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ đối với quan điểm này và yêu cầu ông cung cấp giải thích rõ ràng về một số điều khoản nhất định trong yêu cầu tài trợ an ninh và nhân đạo bổ sung của chính quyền”.⚪ ---- Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby nói với báo chí hôm thứ Sáu rằng nước ông vẫn phản đối "lệnh ngừng bắn tổng quát" trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Ông kết luận: “Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhớ là đã có lệnh ngừng bắn vào ngày 6 tháng 10”.Kirby chỉ ra trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi không tin rằng lệnh ngừng bắn sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ ai ngoài Hamas. Chúng tôi ủng hộ việc tạm dừng nhân đạo để cố gắng đưa con tin ra ngoài và viện trợ nhiều hơn, nhưng chúng tôi không ủng hộ lệnh ngừng bắn vào thời điểm này."⚪ ---- Nga kêu gọi Hamas hôm thứ Sáu thả các con tin hiện đang bị giam giữ ở Gaza. Tuyên bố có đoạn: "Phía Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng thả thường dân bị bắt trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và do các phe phái Palestine nắm giữ, trong đó có ba công dân Nga".Đầu ngày hôm Thứ Sáu, Musa Abu Marzouk, người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas, đã dẫn đầu một phái đoàn từ phong trào Hamas của Palestine đến gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tại Moscow.⚪ ---- Thứ Sáu 19/1/2024 là ngày cuối cùng của cuộc gặp mặt thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhưng đối với một nhà lãnh đạo thế giới, chuyến thăm Davos của ông đã dẫn đến một hoặc nhiều khiếu nại hình sự chống lại ông. Reuters đưa tin Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thành phố Thụy Sĩ hôm thứ Năm để nói về cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza, dẫn đến cáo buộc rằng Israel đang phạm tội ác chiến tranh. Văn phòng của Swiss AG đang giữ im lặng về hầu hết các chi tiết xung quanh khiếu nại chính thức chống lại Herzog.Một đại diện của Herzog cho biết hôm thứ Sáu: “Tổng thống nhà nước Israel đã tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới theo kế hoạch và đại diện cho lập trường của nhà nước Israel cũng như tầm quan trọng và sự công bằng của cuộc đấu tranh nhằm đảm bảo việc giải phóng các con tin. Các nguồn tin trong chính phủ cho rằng đơn khiếu nại chỉ là một trò quảng cáo và không có cơ hội tiến tới bất kỳ cuộc điều tra nào."Nhóm gửi đơn khiếu nại có tên gọi "Hành động pháp lý chống lại tội ác chống lại loài người" ("Legal Action Against Crimes Against Humanity"), tuyên bố rằng nhiều người không được nêu tên đã nộp đơn tố cáo lên chính quyền liên bang Thụy Sĩ và khu vực ở Zurich, Bern và Basel.Tuyên bố nói thêm rằng vụ kiện của nguyên đơn có điểm tương đồng với vụ án hình sự chống lại Israel do Nam Phi đưa ra, hiện đang được đưa ra xét xử tại La Haye trước Tòa án Công lý Quốc tế. Hồ sơ khẩn cấp đó cáo buộc Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza. Các công tố viên Thụy Sĩ lưu ý rằng họ đang xem xét vụ án mới nhất và đang cố gắng xác định loại quyền miễn tố nào, nếu có, có thể dành cho Tổng Thống Israel.⚪ ---- Hầu hết nhân viên của tạp chí Sports Illustrated đã nhận được thông báo sa thải hôm thứ Sáu trong một đòn giáng mạnh vào ấn phẩm thể thao nổi tiếng. Trong một tuyên bố trên X, liên minh tạp chí đã yêu cầu chủ sở hữu SI, Authentic Brands Group (ABG), “đảm bảo SI được tiếp tục xuất bản và cho phép nó phục vụ khán giả của chúng tôi như cách nó đã làm trong gần 70 năm qua”.Thông báo sa thải thông báo cho nhân viên rằng một số sẽ bị sa thải ngay lập tức, trong khi những người khác sẽ bị sa thải sau 90 ngày. Tạp chí đã phải đối mặt với nhiều lần cắt giảm và sa thải trong thập niên qua, nhưng những điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của việc xuất bản. Vậy là, thêm một nạn nhân của Internet.⚪ ---- Bắc Hàn tuyên bố hung hăng, nhưng quốc tế nhìn thấy sức mạnh quân sự Bắc Hàn thua Nam Hàn xa. Nam Hàn đứng thứ năm trên thế giới về sức mạnh quân sự, trong khi Bắc Hàn đứng thứ 36, chỉ số sức mạnh quân sự hàng năm cho thấy hôm thứ Sáu. Nam Hàn có điểm hỏa lực là 0,1416, đứng ở vị trí thứ năm trong số 145 quốc gia, theo Global Firepower 2024. Vị thế của nước này đã tăng một bậc so với một năm trước đó.Chỉ số này được tính toán dựa trên hơn 60 yếu tố, với các hạng mục từ sức mạnh quân sự và tình hình tài chính đến khả năng hậu cần và địa lý. Chỉ số này càng thấp thì quân đội của một quốc gia càng mạnh. Với điểm hỏa lực là 0,5313, Bắc Hàn xếp thứ 36 trên thế giới, giảm so với vị trí 34 của năm trước, theo chỉ số. Hoa Kỳ đứng đầu danh sách, tiếp theo là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.⚪ ---- Một cuộc thăm dò của chính phủ Nhật Bản hôm thứ Sáu cho thấy kỷ lục 86,7% người Nhật “không cảm thấy thân thiện” với Trung Quốc, khi quan hệ song phương vẫn căng thẳng vì một số vấn đề. Cuộc thăm dò thường niên, được thực hiện từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 15/10/2023.Con số kỷ lục, tăng từ 81,8% trong cuộc khảo sát trước đó, là mức cao nhất kể từ khi câu hỏi này được bổ sung vào các cuộc khảo sát ngoại giao hàng năm do Văn phòng Nội các thực hiện vào năm 1978. Phản ánh sự xấu đi trong quan hệ song phương, tỷ lệ thấp kỷ lục 12,7% số người được hỏi cho biết họ “cảm thấy thân thiện” với Trung Quốc.Trong khảo sát, tỷ lệ thấp kỷ lục 68,2% cho rằng mối quan hệ TQ-Nhật là "quan trọng", giảm từ 73,5%, trong khi 27,8% cho rằng chúng "không quan trọng", tăng từ 22,1%. Thăm dò cũng cho thấy 90,1% người được hỏi coi quan hệ song phương là "không tốt", so với 5,6% người coi chúng là "tốt".⚪ ---- Bão tuyết Bắc Cực kéo dài một tuần bao phủ phần lớn lục địa Hoa Kỳ đã giảm, trước khi các nhà dự báo dự đoán thời tiết ấm áp trái mùa vào tuần tới. Hơn 50 người đã chết kể từ thứ Sáu tuần trước, với 17 trường hợp tử vong liên quan đến cảm lạnh xảy ra ở Tennessee, 9 người ở Oregon, 6 người ở Illinois, 5 người ở tiểu bang Washington và Mississippi, 3 người ở tiểu bang New York, 2 người ở Louisiana và 1 người ở Arkansas, Wisconsin, Wyoming và New Hampshire, theo NBC News.Theo FlightAware, hơn 1.500 chuyến bay đã bị hủy vào hôm thứ Sáu, trong đó Phi trường Quốc gia Ronald Reagan Washington ở khu vực Washington, D.C. và Phi trường LaGuardia ở Thành phố New York có nhiều chuyến bị hủy nhất.Hơn 100 triệu người Mỹ đang được cảnh báo về thời tiết mùa đông tính đến khuya thứ Sáu. Cảnh báo gió lạnh đã được đưa ra vào chiều thứ Sáu trên hầu hết đất nước, trong khi cảnh báo đóng băng vẫn có hiệu lực đối với Phía Nam Hoa Kỳ và Bờ Biển Gulf Coast.⚪ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu thông báo rằng chính quyền của ông sẽ hủy gần 5 tỷ USD các khoản nợ thời sinh viên ảnh hưởng đến gần 74.000 người đã từng vay. Phần lớn sự tha nợ thuộc về 44.000 người đi vay đã làm việc hơn 10 năm trong ngành dịch vụ công với tư cách là giáo viên, y tá, lính cứu hỏa và các vị trí khác, trong khi 30.000 người còn lại là những người đi vay đã trả nợ trong ít nhất 20 năm mà không nhận được cứu trợ.Biden nói: “Ngay từ ngày đầu nhậm chức, tôi đã thề sẽ cải thiện hệ thống cho vay sinh viên để giáo dục đại học mang lại cho người Mỹ cơ hội và sự thịnh vượng – chứ không phải gánh nặng không thể giải quyết được về khoản nợ vay sinh viên. Tôi sẽ không từ bỏ việc sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có để mang lại cho những người vay vốn sinh viên sự hỗ trợ mà họ cần để đạt được ước mơ của mình."Khoản cứu trợ dành cho công chức được xây dựng dựa trên những nỗ lực vào tháng 10/2023 nhằm thực hiện những thay đổi vĩnh viễn đối với chương trình Tha nợ cho dịch vụ công (Public Service Loan Forgiveness), nhằm giúp những người đã thanh toán đúng hạn trong 10 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, quân đội, luật dễ dàng hơn thực thi, v.v., để nhận được sự tha nợ.⚪ ---- Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu rằng doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ đã giảm 1% trong tháng 12 so với tháng trước, đạt tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 3,78 triệu căn. Tính theo năm, doanh số bán hàng giảm 6,2%, chạm mức thấp nhất trong gần 30 năm.Giá nhà hiện có trung bình cho tất cả các loại nhà ở là $382,600, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 12, tổng tồn kho nhà ở ở mức 1 triệu căn, giảm 11,5% so với tháng trước nhưng tăng 4,2% so với tháng 12 năm 2022.⚪ ---- Sở Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) hôm thứ Sáu cho biết họ đang tăng cường các ưu đãi tuyển dụng lên tới 30.000 USD đối với tân binh bắt đầu làm nhiệm vụ và tiền thưởng tuyển dụng 20.000 USD cho tất cả các nhân viên tuần tra biên giới mới được bổ nhiệm, những người đã hoàn thành học viện và ba năm phục vụ.Các nhân viên biên phòng chấp nhận tới một đồn xa, chẳng hạn như Sierra Blanca, Presidio, Sanderson, Comstock, Freer hoặc Hebbronville, Texas; Lordsburg, New Mexico; hoặc Ajo, Arizona, sẽ nhận thêm 10.000 USD. CBP cho biết các ứng viên phải hoàn thành các điều kiện của mình để nhận được tiền thưởng. Jason Owens, Giám đốc Biên phòng Hoa Kỳ, cho biết việc tái định cư thường là rào cản lớn đối với những người tìm kiếm sự nghiệp trong ngành Biên phòng.⚪ ---- Singapore: 1 phụ nữ Việt mất ví, tài khoản ngân hàng bị rút hết. Một bà mẹ đơn thân thấy mình chỉ còn 8 USD trong tài khoản ngân hàng sau khi bị mất ví vào hôm thứ Ba (16/1).đi chơi cùng con gái 18 tháng tuổi và bảo mẫu tại White Sands ở Pasir Ris vào khoảng 18h20 ngày hôm đó.Người phụ nữ 30 tuổi làm việc trong ngành ăn uống cho biết, cô đang ăn mì cùng con gái và bảo mẫu trong trung tâm thương mại rồi rút ví ra để trả tiền bữa ăn. Cô đã không sử dụng ví của mình sau đó. Sau đó, bộ ba quay lại phòng thuê của Nguyễn tại đường Pasir Ris Street 51. Người phụ nữ 30 tuổi cho biết cô chỉ nhận ra chiếc ví của mình bị mất vào sáng thứ Tư."Sáng hôm đó tôi quay lại nhà hàng và nhân viên cho tôi xem camera quan sát. Khi đó tôi vẫn còn giữ ví nên tôi nghĩ chắc chắn mình đã đánh mất nó trên đường về nhà." Chiếc ví màu đen chứa 600 USD tiền mặt dùng để trả tiền thuê nhà cho Nguyễn. Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và chiếc vòng cổ bằng vàng mà cô đang cất giữ cho bảo mẫu cũng ở bên trong.“Tiền thuê nhà của tôi đáo hạn vào ngày 10/1 nhưng chủ nhà biết tình hình tài chính của tôi nên nói tôi có thể trả vào tháng sau. Nhưng tôi chưa dám dùng tiền mặt chút nào, tôi không nghĩ mình sẽ mất," theo Nguyễn, một thường trú nhân Singapore cho biết. Cô nói thêm rằng cô phải thuê một bảo mẫu để chăm sóc con gái vì cô là trụ cột duy nhất của gia đình.Không có tiền mặt, người phụ nữ này cho biết cô chẳng còn gì ngoài 8 USD trong tài khoản ngân hàng mà cô dùng để in thông báo dán gần nhà. Cô nói với 8world rằng bạn của cô đã nghe về hoàn cảnh của cô và cho cô vay 100 đô la để vượt qua. Bạn của cô ấy cũng đề nghị đăng một bài lên Facebook để mở rộng tìm kiếm của cô ấy. Nguyen nói với AsiaOne rằng cô đã trình báo cảnh sát về việc chiếc ví bị mất.

Kính thưa Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Quý Ân Nhân Bảo Trợ và Quý Đồng Hương:

Chiếu theo quyết định Hội Đồng Thành Phố ngày 25 tháng 10 năm 2023, chuẩn thuận 3 đường có thêm tên đường Việt Nam do Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn đề xuất, Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham gia buổi Lễ Khai Trương treo bảng tên 3 con đường: Moran-Đường Tự Do, Bishop-Đường Nguyễn Trãi, và Weststate-Đường Lê Lợi trong khu phố Bolsa, Little Sàigon Nam Cali.

Buổi lễ sẽ được diễn ra ngày Thứ Bảy 27 tháng 1 này, lúc 10 giờ sáng, ngay góc đường Bolsa và Moran. Xin lưu ý khu vực này sẽ bị đóng đường trong khoảng thời gian ngắn. Theo sau là chương trình ăn trưa nhẹ và văn nghệ ngay trong khu thương mại AD&D Auto Center.



Xin Quý Vị cùng tham dự:

- Để chứng kiến sự kiện lịch sử gắn bảng hiệu có 3 tên đường VN trên phố Bolsa.

- Để hãnh diện tên đường ghi dấu tích lịch sử anh hùng dân tộc Việt.

- Để mừng cho sự phát triển không ngừng trong khu phố Little Sàigon.

- Để ghi nhận dấu tích lịch sử lại cho con cháu thế hệ sau.

Rất mong được đón tiếp Quý Vị. Mọi chi tiết, liên lạc (714) 576-4330 hoặc (714) 720-7618

Trân trọng kính mời,

Thị Trưởng Chi Charlie Nguyễn (Charlie Nguyễn Mạnh Chí) và Ban Tổ Chức.

Hình trên: Diễn hành Tết Bolsa 2022.

⚪ ---- TIN VN. Gần 5.000 doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 đã phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh. Theo Báo Tuổi Trẻ. Bộ Xây dựng cho biết năm 2023, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn, có gần 5.000 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn. Trong đó, có 1.286 doanh nghiệp phá sản, giải thể, tăng 7,7%, và 3.705 doanh nghiệp ngừng kinh doanh, tăng 47,4%, so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp nhỏ mà cả với những doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn trên thị trường. Một số doanh nghiệp bất động sản lớn cắt giảm nhân sự trong năm 2023 như Tập đoàn Đất Xanh giảm 1.384 nhân sự, Đất Xanh Services giảm 1.245 nhân sự.

⚪ ---- HỎI 1: Đại học Michigan: 83,3% người tiêu dùng tin rằng kinh tế đang tăng tốc, nhờ giá xăng giảm, thị trường chứng khoán tăng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Sáu cho thấy người tiêu dùng ngày càng tự tin hơn về hướng đi của nền kinh tế và lạm phát vào đầu năm 2024, bất chấp những lo lắng dai dẳng về tình trạng suy thoái sắp xảy ra.

Khảo sát người tiêu dùng (Survey of Consumers) của Đại học Michigan cho thấy chỉ số 78,8 trong tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và tăng 21,4% so với một năm trước. Điều đó diễn ra sau một bước nhảy vọt vào tháng 12 và diễn ra bất chấp các cuộc khảo sát dư luận cho thấy mối lo ngại về hướng đi của quốc gia.

Joanne Hsu, giám đốc khảo sát cho biết, trong hai tháng, tâm lý cho thấy mức tăng lớn nhất kể từ năm 1991. Đồng thời, chỉ số về điều kiện hiện tại của cuộc khảo sát cũng tăng cao hơn, lên 83,3, cao hơn 21,6% so với một năm trước. Tâm lý người tiêu dùng đã được cải thiện trong bối cảnh giá xăng giảm và thị trường chứng khoán tăng vững chắc. Theo AAA, giá tại máy bơm cho một gallon xăng thông thường thấp hơn khoảng 30 xu so với một năm trước và chỉ số S&P 500 đang ở gần mức cao kỷ lục.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2024/01/19/consumer-sentiment-surges-while-inflation-outlook-dips-university-of-michigan-survey-shows.html

---- HỎI 2: Biến đổi khí hậu sẽ làm nhân loại giảm thọ 6 tháng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu có thể khiến cuộc sống của bạn giảm đi nửa năm. Các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí PLOS Climate số ra hôm thứ Năm rằng, sự gia tăng nhiệt độ và lượng mưa - cùng các vấn đề sức khỏe cộng đồng đi kèm với chúng - được dự đoán sẽ làm giảm tuổi thọ trung bình của con người mất 6 tháng.

Nhà nghiên cứu Amit Roy, phó giáo sư kinh tế tại Đại học Khoa học và Công nghệ Shahjalal ở Bangladesh, cho biết: “Mối đe dọa toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra đối với hạnh phúc của hàng tỷ người nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải giải quyết nó như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng”.

Các nhà nghiên cứu cho biết các đợt nắng nóng và lũ lụt là mối đe dọa trực tiếp đối với sức khỏe con người, nhưng biến đổi khí hậu cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng tinh vi hơn đến sức khỏe, chẳng hạn như gia tăng bệnh hô hấp và bệnh tâm thần.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/01/19/climate-change-global-life-spans/5831705673630/

.