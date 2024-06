Đại Lễ 18 Tháng 5 Kỷ Niệm Năm Thứ 85 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo PGHH

Nghi thức chào cờ



Santa Ana (Bình Sa) – Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA 92704 do Đồng Đạo Trần Văn Tài làm Hội trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California đã long trọng tổ chức Đại Lễ 18 Tháng 5 Kỷ Niệm Năm Thứ 85 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, buổi lễ đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024.





Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu, đây là buổi lễ đông người tham dự nhất từ sau cơn đại dịch Covid-19.









Nghi thức lễ niệm hương Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại/Giáo Hội PGHH; Ông Trần Văn, HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, dân cử có Dân Biểu Tiểu Bang ông Tạ Đức Trí cùng một số đông quý vị nhân sĩ, đại diện các chính đảng, các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng, các cơ quan truyền thông và đồng hương.



Mở đầu buổi lễ với phần nghi thức lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đạo kỳ PGHH và phút mặc niệm.





Tiếp theo, ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Hội Trưởng Nội Vụ BTS/PGHH/Miền Nam Cali và là Trưởng Ban tổ chức Đại Lễ lên chào mừng quan khách và tuyên bố khai mạc.





Sau đó ban tổ chức mời quý vị chức sắc trong Ban trị Sự lên dâng hương thực hiện nghi thức lễ Phật Giáo Hòa Hảo





Sau nghi thức tôn giáo PGHH, ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý BTS /PGHH /Nam California tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng năm, năm Nhâm Ngọ (1942).





Đồng đạo Nguyễn Kim Liên tuyên đọc Lời Khuyên Bổn Đạo hay là Tám Điều Răn Cấm, được trích trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo.





Bài Ý Nghĩa Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo do đồng đạo Phan Thanh Nhàn đến từ thành phố San Diego trình bày. Theo ông “ Đức HUỲNH GIÁO CHỦ là bậc quán liễu huyền cơ “đoán biết âm dương”, đã nhận thấy bước tiến của nhơn loại đi từ chủ nghĩa cực đoan, dần dần biến thành chủ nghĩa xét lại, hóa giải hết mọi xung đột để trở thành chủ nghĩa trung hòa, tránh cho nhơn loại khỏi bị diệt vong. Do đó Ngài chuẩn bị cho Việt Nam có đủ điều kiện nhận trọng trách vai trò siêu đẳng của mình trong xã hội Thánh Đức an lạc ngày mai, vì:





“Nước Nam-Việt nhằm cõi Trung Ương,

Sau sẽ có Phật Tiên tại thế.”

(trích Kệ Dân của người Khùng do Đức Thầy viết năm 1939 tai làng Hòa Hảo, câu 415-416).





Tiếp theo hai nữ đồng đạo Nguyễn Sum và Trần Mỹ Hạnh diễn ngâm các bài thi trích trong Thi Văn Giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ .









Dân Biểu Tạ Đức Trí trao bằng Tưởng Lệ của Hạ Viện Tiểu Bang California Trong dịp nầy Dân Biểu Tạ Đức Trí, trong lời phát biểu ông đã cảm ơn ban tổ chức đã cho ông có đôi lời bày tỏ về sự ra đời của nền đạo PGHH và sau đó ông cũng đã trao bằng tưởng lệ của văn phòng Quốc Hội Tiểu Bang đến Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California.



Đặc biệt chương trình được tiếp tục với phần bày tỏ cảm tưởng của ông Arthur Stoffels, dự tuyển tiến sĩ tại đại học Montpellier Paul Valery, Pháp quốc. Ông tốt nghiệp ngành Nhân Chủng Học và đang soạn thảo luận án tiến sĩ về Phật Giáo Hòa Hảo tại Hải Ngoại.





Mở đầu ông nói: “ Trước hết tôi xin cám ơn ông bà Trần Văn Tài và Nguyễn Huỳnh Mai đã dành nhiều thì giờ liên lạc và sẵn sàng hỗ trợ cho tôi khi biết tôi có ý định viết luận án tiến sĩ về GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO TẠI HẢI NGOẠI.





Ngoài ra, cuộc gặp gỡ này sẽ không thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của giáo sư Pascal Bourdeau, một nhà sử học chuyên nghiên cứu về tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo cùng một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Giáo sư Pascal cũng gửi lời chào đến quý vị và hy vọng sang năm ông cũng sẽ đến đây gặp gỡ và thảo luận cùng quý vị về cuốn sách của ông mới xuất bản. Cuốn sách có tựa đề là BOUDDHISM HOA HAO, D’UN ROYAUME L’AUTRE, viết bằng Pháp ngữ, ông cũng mong rằng sẽ được dịch sang Anh ngữ trong tương lai.





Tôi cũng muốn bày tỏ sự biết ơn ban tổ chức đã cho phép tôi tham dự buổi lễ hôm nay. Tôi xin phép được giới thiệu về bản thân , trình bày về dự án này và lý do tại sao tôi đặc biệt quan tâm đến Phật giáo Hòa Hảo ở nước ngoài.









Quang cảnh buổi lễ Tôi tên là Arthur Stoffels dự tuyển tiến sĩ tại đại học Paul Valery tại Montpellier, Pháp quốc. Tôi sinh ra tại nước Bỉ, và đã sống ở vùng nông thôn miền nam nước Pháp gần như suốt cuộc đời và dành thời gian đọc rất nhiều sách. Tôi sớm quan tâm đến các tôn giáo Châu Á và Phật giáo. Điều này khiến tôi chọn ngành Nhân Chủng Học.



Tôi có cơ hội học lớp căn bản về chữ Việt và học về văn hóa của đất nước Việt Nam. Dần dần tôi biết đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Càng đọc tôi càng biết thêm về sự biến chuyển của các phong trào và sự thành hình vài tôn giáo. Nhờ vậy tôi biết đến sự hiện diện của Phật Giáo Hòa Hảo.





Trong lúc đó tôi bắt đầu chương trình học tiến sĩ môn Nhân Chủng Học. Sau khi tư vấn với ông Bernard Formoso, giáo sư Nhân Chủng Học, chuyên về Thái Lan và người Trung Hoa tại hải ngoại ở vùng Đông Nam Á châu và cả giáo sư Pascal Bourdeau, giáo sư về lịch sử học. Giáo sư Pascal đã nói với tôi về Phật giáo Hòa Hảo tại hoa kỳ và giới thiệu bà Nguyễn Huỳnh Mai với tôi. Đó là điều may mắn khiến tôi muốn tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo tại hải ngoại và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Xuyên qua công việc nghiên cứu, tôi muốn tìm hiểu về tín đồ PGHH và những người đã tham gia và sinh hoạt này. Tôi cũng quan tâm lịch sử PGHH tại hải ngoại, và tiến trình hình thành giáo hội, các sinh hoạt và làm thế nào để giữ vững tôn giáo này đến hôm nay.

Tôi muốn nói rõ về sự nghiên cứu này. Khi nói về tính cách lâu bền của PGHH, tôi có những câu hỏi về ký ức và cách truyền đạt kiến thức cho giới trẻ, nhất là những người không sinh ra tại Việt Nam. Tôi chú trọng đến việc làm sao để truyền đạt giáo lý cũng như sự hành đạo của tín đồ.









Trưởng ban tổ chức cảm ơn và mời thọ trai Sau khi trình bày với quý quan khách vì sao có sự hiện diện của tôi trong ngày Lễ Đạo này và đề tài nghiên cứu của tôi. Tôi cũng giải thích mình là một sinh viên người Pháp còn trẻ không am tường nhiều về lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam, vẫn có thể là một quan sát viên khách quan. Với vị trí của một người quan sát khách quan này, tôi sẽ ghi lại một cách thực tế về sự hiện diện của cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo tại Hoa Kỳ và khía cạnh lịch sử, tôn giáo cũng như giá trị và cách sinh hoạt của giáo hội trở nên khả thi tại hải ngoại. Việc này có thể tạo nên nhiều sự hợp tác giữa cộng đồng PGHH và các giới nghiên cứu tại Pháp quốc.



Sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả đôi bên bởi sự hình thành nhiều dự án nghiên cứu khác.Ví dụ, khả năng tham khảo chéo các nguồn tài liệu về Phật giáo Hòa Hảo giữa Pháp và kho lưu trữ cá nhân của các thành viên trong tín đồ. Pháp có trong kho lưu trữ rất nhiều tài liệu về Phật giáo Hòa Hảo, một chủ đề được giáo sư Pascal Bourdeaux nghiên cứu, và có lẽ mọi người đều thấy thú vị khi thực hiện các công việc này. Ở vị trí của tôi, tôi nghĩ có thể tạo ra rất nhiều dự án và có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người về Phật giáo Hòa Hảo.





Cuối cùng, tôi xin cảm ơn quý quan khách đã lắng nghe một nhà nghiên cứu trẻ vô danh đến từ Pháp. Tôi cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Huỳnh Mai và ông Trần Văn Tài một lần nữa vì đã đón tiếp, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi được phát biểu hôm nay. Như tôi đã nói trước đây, tôi hy vọng công trình nghiên cứu của tôi sẽ được quý vị đánh giá cao và cộng hưởng, và sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về Phật giáo Hòa Hảo.”





Sau hết, lời cảm tạ của ông Trần Văn Tài, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH/Miền Nam California gởi đến quý quan khách và đồng đạo đến tham dự buổi lễ. Ông cũng chân thành cám ơn quý đồng đạo đã góp công sức trong việc tu bổ sửa chữa Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California được khang trang. Ông cũng gởi lời mời quý quan khách và đồng đạo dùng bữa cơm chay do ban Phụ Nữ PGHH khoản đãi.





Đại Lễ 18 Tháng 5 Kỷ Niệm Năm Thứ 85 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm 2024 được kết thúc tốt đẹp trong tinh thần cởi mở, thân thiện đầy đạo vị và tình cảm thân thương của của các thân hữu và đồng đạo đang sinh sống tại miền Nam California.