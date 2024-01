Hình ảnh chờ Tết Nguyên Đán 2024 tại Chợ Bình Tây. Đầ lo ngại: Tết năm nay bán chậm hơn. Hình từ YouTube.

- 268 siêu triệu phú và tỷ phú kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đang họp WEF hãy đánh thuế 2% đối với người giàu để tạo việc làm cho dân nghèo

- Chụp mũ Biden là Cộng sản, TNS Cruz tuyên bố ủng hộ Trump.

- Lo ngại về "dan díu" giữa Biện lý Willis và công tố Wade: Trump có thể thoát nếu bồi thẩm đoàn nghi ngờ Willis bất minh về tiền. Cuối tháng 1, bà Willis bị vợ Wade [đang ly hôn] lôi ra tòa làm chứng

- New Hampshire: Trump đưa Vivek Ramaswamy lên sân khấu biểu tình. Trump tự ca ngợi bị cáo trạng hình sự nhiều hơn trùm xã hội đen Al Capone.

- Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley: tranh luận tiếp theo phải là với Trump hoặc với Joe Biden

- Tòa tối cao New York bác đơn kháng cáo của Trump về lệnh bịt miệng Trump vụ xử Trump gian lận tài chính

- Luật sư của cô E. Jean Carroll xin bồi thẩm đoàn phạt Trump nặng để Trump không nói xấu cô Carroll nữa: chỉ trong vài giờ hôm Thứ Ba, TRump lên mạng chửi mắng cô Carroll 22 lần.

- Các chính trị gia Đức đã kêu gọi chính phủ Đức chuẩn bị: nếu Trump thắng cử Tổng Thống Mỹ năm 2024

- Florida: Trump được "cứu bồ" bởi Thẩm phán vụ Trump chôm hồ sơ mật, câu giờ phiên tòa mà không chính thức

- Renault: bán xe tăng 9% trong năm 2023, tổng lượng là 2.235.345 xe

- Thái Lan: Ít nhất 20 người chết trong vụ nổ nhà máy làm pháo

- Dân số TQ giảm năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

- Israel: Hamas bắt 253 người làm con tin trong ngày 7/10, bây giờ 105 người còn sống và 27 người đã chết.

- Thủ tướng Netanyahu: cuộc chiến chống Hamas sẽ tới năm 2025.

- TTK/LHQ: các bên chiến tranh đang coi thường luật pháp quốc tế, chà đạp Công ước Geneva và vi phạm Hiến chương LHQ

- Gaza: 24.448 người Palestine chết kể từ 7/10/2023.

- TNS Sanders ra nghị quyết, đòi viện trợ cho Israel phải gắn liền với nhân quyền, bị 54 Thượng nghị sĩ bác bỏ

- LHQ: nạn đói ở Gaza đang xảy ra tệ hại

- Chevron: tình hình ở Biển Đỏ khi quân Houthi tấn công các tàu thương mại sẽ tồi tệ hơn

- Qatar vận động viện trợ nhân đạo vào Gaza

- Tài hàng Hy Lạp Tàu MT Zografia trúng hỏa tiễn khi đang di chuyển ở Biển Đỏ

- Shell plc dừng các chuyến tàu qua Biển Đỏ vì Houthi leo thang tấn công vào các tàu trong khu vực

- Tổng thống Ba Lan: ủng hộ Ukraine về không hòa đàm với Putin khi quân Nga còn chiếm đất Ukraine

- 2 tay súng bắn xối xả 90 viên đạn, giết trùm tội phạm Hy Lạp Vangelis Zambounis rồi phóng xe đi

- New Zealand: nữ Dân biểu từ chức vì tội ăn trộm đồ trong cửa hàng

- Putin hội đàm với Ngoại trưởng Bắc Hàn

- Tòa cản vụ sáp nhập JetBlue Airways Corporation và Spirit Airlines, Inc., trị giá 3,8 tỷ USD

- Google sẽ sa thải hàng trăm nhân viên bán quảng cáo.

- TIN VN. Về VN làm thẩm mỹ: Tiêm tan mỡ, nữ Việt kiều nhập viện cấp cứu.

- TIN VN. Cận Tết, tiểu thương chợ sỉ Bình Tây vẫn rơi vào cảnh "cả ngày không bán được đồng nào".

- TIN VN. Hà Nội, TPHCM tổn thất 2-3 tỷ USD mỗi năm nếu không có metro.

- HỎI 1: Khoảng 25% Tổng quản trị các hãng toàn cầu sẽ cắt 5% nhân viên năm tới nhờ có trí tuệ nhân tạo (AI)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 69% dân Mỹ nói giấc mơ Mỹ không thành hiện thực nổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/1/2024) ⚪ ---- Tập đoàn Renault đã báo cáo doanh số bán xe trên toàn thế giới tăng đáng kể là 9% vào năm 2023, theo công ty tiết lộ trong một báo cáo hôm thứ Tư. Sự gia tăng này báo cáo tổng số lượng là 2.235.345 xe, nhờ hiệu suất đáng kể của các thương hiệu cốt lõi – Renault, Dacia và Alpine.

Tại châu Âu, thị phần của Tập đoàn Renault tăng 18,6%, đưa tập đoàn này lên vị trí thứ ba trong số các nhà sản xuất xe. Hướng tới năm 2024, Tập đoàn Renault có kế hoạch tung ra 104 mẫu xe mới, bao gồm cả mẫu xe điện Scenic E-Tech rất được mong đợi và xe điện Renault 5 E-Tech. Thương hiệu hàng đầu của Renault báo cáo doanh số bán hàng tăng 9,4% vào năm 2023, trong khi thương hiệu Dacia giá rẻ đạt mức tăng trưởng 14,7% trong cùng kỳ.

⚪ ---- Thái Lan: Ít nhất 20 người đã chết trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo ở miền Trung Thái Lan. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều tại một khu vực hẻo lánh ở tỉnh Suphan Buri, cách thủ đô Bangkok khoảng 120km về phía bắc, ctheo đoạn video được chia sẻ với truyền thông của Thủ tướng Srettha Thavisin được thông báo qua điện thoại. Nguyên nhân của vụ nổ ở xưởng pháo chưa rõ ràng ngay lập tức.

⚪ ---- Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp, theo thống kê công bố hôm thứ Tư. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh cho biết dân số là 1,409 tỷ người vào cuối năm 2023, đánh dấu mức giảm 2,08 triệu người so với một năm trước đó, đây là mức giảm đầu tiên mà TQ này trải qua trong sáu thập niên. Mức giảm này là do tỷ lệ sinh giảm, đạt mức thấp kỷ lục 6,39 ca sinh trên 1.000 người, giảm so với 6,77 ca sinh vào năm 2022. Số người chết trong năm là 11,1 triệu người.

Thông báo này được đưa ra sau khi LHQ hồi đầu năm nay cho biết Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để Ấn trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với khoảng 1,428 tỷ người. TQ đang trong quá trình hậu kỹ nghệ hóa. Các quốc gia châu Á khác, chẳng hạn như Nam Hàn và Nhật Bản, cũng trải qua quá trình chuyển đổi tương tự, cũng đang trải qua xu hướng dân số tương tự.

⚪ ---- Gần 270 siêu triệu phú và tỷ phú kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (The World Economic Forum: WEF) tại Thụy Sĩ đánh thuế tài sản của họ, đồng thời cảnh báo rằng nếu các chính khách được bầu của nhân loại không giải quyết sự gia tăng mạnh mẽ về bất bình đẳng kinh tế, hậu quả sẽ là "thảm khốc".

Bức thư có chữ ký của 268 siêu triệu phú và tỷ phú từ 17 quốc gia và được công bố hôm thứ Tư 117/1/2024: “Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: chúng tôi yêu cầu quý vị hãy đánh thuế chúng tôi, những người giàu nhất trong xã hội. Điều này về cơ bản sẽ không làm thay đổi mức sống của chúng tôi, cũng không tước đi quyền lợi của con em chúng tôi, cũng như không gây tổn hại đến sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia chúng tôi. Nhưng nó sẽ biến tài sản tư nhân cực đoan và kém hiệu quả thành một khoản đầu tư cho tương lai dân chủ chung của chúng ta."

Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ được tổ chức từ tuần này đến thứ Sáu và sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo chính trị cũng như những người giàu có và quyền lực trên thế giới tại thị trấn nghỉ mát Davos của Thụy Sĩ, nơi họ sẽ thảo luận về các mục tiêu toàn cầu, khu vực và kỹ nghệ.

Trong lá thư gửi các nhà lãnh đạo tập thể trên thế giới, hàng trăm người giàu có ký tên cho biết họ rất ngạc nhiên khi những lời kêu gọi trước đây về thuế vẫn chưa được chú ý, đồng thời cho biết họ không tìm kiếm những thay đổi mạnh mẽ mà chỉ tìm kiếm các chính sách tài chính nhằm ngăn chặn xã hội suy thoái hơn nữa.

Bức thư nêu rõ: "Bất bình đẳng đã đạt đến đỉnh điểm và cái giá mà nó gây ra đối với sự ổn định kinh tế, xã hội và sinh thái của chúng ta là rất nghiêm trọng - và đang gia tăng mỗi ngày. Nói tóm lại, chúng ta cần hành động ngay bây giờ mới khắc phục được vấn đề. Vì hành động của các hội từ thiện là không đủ. Chúng tôi không chỉ muốn bị đánh thuế nhiều hơn mà còn tin rằng chúng tôi phải bị đánh thuế nhiều, nhiều hơn. Chúng tôi tự hào được sống ở những quốc gia được mong đợi điều này và tự hào về những nhà lãnh đạo được bầu xây dựng tương lai tốt đẹp hơn."

Những người ký tên trong bức thư bao gồm nhà làm phim và người thừa kế Disney là Abigail Disney, các diễn viên Simon Pegg và Brian Cox và Valerie Rockefeller của gia đình Rockefeller Hoa Kỳ. Họ nói: “Chúng tôi cần các chính phủ và các nhà lãnh đạo của chúng tôi dẫn đầu. Vì vậy, chúng tôi lại đến gặp quý vị với yêu cầu khẩn cấp rằng quý vịn hãy hành động – đơn phương ở cấp quốc gia và cùng nhau trên trường quốc tế”.

Bức thư được đưa ra khi một cuộc thăm dò mới được công bố hôm thứ Tư cho thấy 74% người giàu ủng hộ mức thuế cao hơn đối với tài sản của họ, trong khi 75% ủng hộ việc áp dụng mức thuế 2% đối với các tỷ phú, theo đề nghị của Cơ quan quan sát thuế Liên Âu (European Union Tax Observatory).

Cuộc thăm dò do Survation thay mặt cho hội Triệu phú yêu nước (Patriotic Millionaires) phi đảng phái đã khảo sát hơn 2.300 người từ các quốc gia G20, những người nắm giữ tài sản có thể đầu tư hơn 1 triệu USD, không bao gồm nhà cửa, khiến họ trở thành 5% người giàu nhất xã hội. Phần lớn số người được hỏi ở mức 58% cho biết họ cũng ủng hộ việc áp dụng thuế tài sản 2% đối với những người có hơn 10 triệu USD.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã khai mạc hôm thứ Hai, đó là lúc Oxfam công bố báo cáo Inequality Inc. cảnh báo tình trạng bất bình đẳng đã trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2020, với 5 người giàu nhất thế giới chứng kiến tài sản của họ tăng gấp đôi trong khi 60% người nghèo nhất thế giới trở nên nghèo hơn.

⚪ ---- Chụp mũ Biden là Cộng sản, TNS Cruz tuyên bố ủng hộ Trump. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz đã tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vị trí ứng viên tổng thống Cộng Hòa 2024 trong lần xuất hiện trên Fox News, sau chiến thắng của Trump ở Iowa. Cruz cũng tuyên bố ủng hộ trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter, bày tỏ rằng ông tự hào được ủng hộ Trump.

.

Cruz nói trên Fox: “Những người đàn ông và phụ nữ ở Iowa thực hiện trách nhiệm của mình một cách cực kỳ nghiêm túc, họ xem xét kỹ lưỡng các ứng cử viên. Đó là một quá trình đáng kinh ngạc và tôi rất tin tưởng vào việc để nền dân chủ phát huy tác dụng”. Ông tiếp tục kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết đằng sau Trump để đánh bại Tổng thống Mỹ Joe Biden và "chương trình nghị sự theo chủ nghĩa Marx văn hóa, tai hại trong Bạch Ốc" của ông ta. (ghi chú: Cộng Hòa chụp mũ Biden là Cộng sản vì các chủ trương y tế toàn dân, xóa nợ thời đi học cho cựu sinh viên, miễn phí cao đẳng... chỉ vì người Cộng Hòa đã bị nhồi sọ, và không có kinh nghiệm sống ở VN.)

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại New Hampshire đã đưa ra sự so sánh giữa ông và Al Capone, cho rằng ông phải đối mặt với nhiều cáo trạng hình sự hơn cả trùm xã hội đen khét tiếng. “Tôi đã bị truy tố nhiều hơn anh ta… Nhưng những cáo trạng nhảm nhí,” Trump nhấn mạnh. Trump đổ lỗi cho Đảng Dân chủ trong các vụ truy tố chống lại ông. Ông cáo buộc rằng Đảng Dân chủ sử dụng Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) để đàn áp các đối thủ chính trị của họ, cho thấy nhận thức của Trump về việc lạm dụng các cơ quan thực thi pháp luật cho mục đích chính trị.

⚪ ---- Trong một cuộc biểu tình ở New Hampshire, Trump đã đưa doanh nhân người Mỹ Vivek Ramaswamy lên sân khấu. Trump bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Ramaswamy, ca ngợi ông là một "nhà lãnh đạo thực sự" và nêu bật mối quan hệ thân thiện của ông bất chấp sự cạnh tranh trong quá khứ. Trump còn ca ngợi đối thủ cũ là một người "tuyệt vời" và "thông minh" với những ý tưởng "khủng".

Trong khi phát biểu trước những người ủng hộ Trump, cựu ứng cử viên tổng thống Ramaswamy ủng hộ việc triển khai quân đội để bảo vệ biên giới phía nam Hoa Kỳ và nhấn mạnh sự cần thiết phải bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bằng cách sử dụng lá phiếu giấy. “Tôi tin tưởng người đàn ông này sẽ đưa chúng ta đến đó,” Ramaswamy nói, ám chỉ Trump.

⚪ ---- Những lời cáo buộc giựt gân rằng Biện lý Quận Fulton (Ga.) Fani Willis (D) đã thuê tình nhân làm công tố viên hàng đầu trong vụ truy tố hình sự chống lại cựu Tổng thống Trump đã tạo thêm động lực mới cho các cuộc tấn công từ đảng Cộng hòa cũng như từ Trump và các đồng phạm của ông ta. Sau đây là các diễn biến theo báo The Hill.

Lời cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện vào tuần trước trong các giấy tờ tòa án trình lên bởi luật sư của Mike Roman, một người điều hành chiến dịch tranh cử của Trump năm 2020, một trong những đồng phạm của Trump trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia, mặc dù nó không có bất kỳ bằng chứng minh bạch nào về cáo buộc dan díu tình cảm.

Nhưng hơn một tuần sau, cô Willis vẫn không phủ nhận các cáo buộc - và cả công tố viên bị nghi là bạn tình của Willis, Nathan Wade, cũng không phủ nhận. Cuối tuần qua, Willis lần đầu tiên xuất hiện để đáp lại lời buộc tội, không nhắc đến tên Wade nhưng gọi anh ta là một “người bạn tuyệt vời” và bảo vệ việc tuyển dụng anh ta. Willis cũng chỉ trích Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) sau khi DB Greene yêu cầu điều tra hình sự, nói rằng tinh thần của bà “đầy hận thù”.

“Tôi hy vọng tất cả các bạn trong tuần này tôi không giống những gì tôi đã trải qua,” Willis nói khi phát biểu tại buổi lễ nhà thờ ở Atlanta kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr. Hồ sơ của Roman khẳng định rằng mối quan hệ có mục đích khiến bản cáo trạng "có khiếm khuyết nghiêm trọng", yêu cầu thẩm phán bác bỏ cáo buộc và ngăn cản Willis, Wade và văn phòng luật sư quận Fulton tham gia thêm vào vụ án.

Thẩm phán Scott McAfee, người giám sát vụ án, cho biết ông sẽ tổ chức một phiên điều trần về vấn đề này; ông ra hiệu điều đó sẽ không xảy ra cho đến đầu tháng 2, nếu không muộn hơn. Ngay cả khi lời buộc tội là đúng, một số chuyên gia pháp lý vẫn bày tỏ nghi ngờ rằng việc Willis có thể bị loại khỏi vụ án. Nhưng DB Greene và các đồng minh khác của Trump dù sao cũng đã nắm bắt được tiết lộ này, sử dụng nó để củng cố tuyên bố của họ rằng việc truy tố cựu tổng thống có động cơ chính trị.

Người phát ngôn của văn phòng Biện Lý quận từ chối bình luận về câu chuyện này, nói rằng họ sẽ phản hồi trong hồ sơ tòa án. Cuối tuần qua, Willis ám chỉ kỳ thị chủng tộc đã đóng một vai trò trong những lời chỉ trích, lưu ý rằng cô đã thuê 3 công tố viên đặc biệt nhưng chỉ có Wade, một người da đen, bị truy vấn.

Willis nói, như dường tâm sự với Thiên Chúa: “Tôi muốn nói rõ: Cả ba cố vấn đặc biệt này đều là những siêu sao. Nhưng tôi chỉ hỏi, Chúa ơi, có phải một số người sẽ không bao giờ coi người da đen là đủ tiêu chuẩn, bất kể thành tích của anh ta không? Người ta có thể đạt được gì hơn nữa? Hai người còn lại chưa bao giờ làm thẩm phán, nhưng không ai thắc mắc về bằng cấp của họ.”

Wade từng là thẩm phán thành phố và trước khi gia nhập nhóm truy tố Trump đã điều hành một công ty tư nhân tập trung vào luật gia đình và tranh chấp hợp đồng. Nhưng kinh nghiệm tương đối ít của ông về các vụ truy tố hình sự phức tạp đã bị moi ra chặt chẽ, và những người chỉ trích Wade đã ghi nhận tiền lương hàng trăm nghìn đô la mà Wade đã nhận được để trả cho việc truy tố Trump.

Trong một trong bốn bản cáo trạng hình sự mà Trump phải đối mặt, nhóm của Willis đã truy tố Trump cùng với gần 20 đồng minh của Trump về tội lừa đảo vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu kéo dài nhiều tháng nhằm giữ Trump nắm quyền một cách bất hợp pháp sau cuộc bầu cử năm 2020. Trump không nhận tội. Trump tuần trước đã kêu gọi hủy bỏ vụ kiện chống lại ông, mô tả Willis là “hoàn toàn bị tổn hại”.

Tuy nhiên, luật sư trưởng của Trump ở Georgia, Steve Sadow, cho đến nay đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với tiết lộ này. Nó phù hợp với cách tiếp cận ít mài mòn hơn của anh ấy đối với các công tố viên trong suốt vụ án, ngay cả khi thân chủ của anh thường xuyên đưa ra những bình luận mang tính kích động.

Tại phiên điều trần tuần trước, Sadow nói với thẩm phán rằng trước tiên ông muốn cho phép Willis trả lời trước khi tuyên bố quan điểm của Trump về vấn đề này. Sau những bình luận của Willis vào cuối tuần qua, Sadow đã phản ứng mạnh mẽ hơn một chút.

Sadow đã viết trên LinkedIn: “Thưa Bà Biện Lý [Willis]: Tôi phải trân trọng hỏi tại sao bà lại chọn chơi lá bài kỳ thị màu da thay vì minh bạch với công chúng về 'mối dan díu' của bà với 'người bạn tuyệt vời' của bà? Bà biết rằng vấn đề nêu ra trước tòa không liên quan gì đến chủng tộc màu da. Nếu đó là sự thật mà bà tìm kiếm, hãy nói ra đi!”

Đảng Cộng hòa ở Điện Capitol, nhiều người trong số họ từ lâu đã chỉ trích các cáo trạng hình sự của Trump là có động cơ chính trị, đã thực hiện một cách tiếp cận ít thận trọng hơn. DB Greene đáp lại bằng cách yêu cầu thống đốc và Bộ trưởng Tư pháp Georgia ra lệnh điều tra hình sự đối với Biện lý Willis và công tố Wade.

DB Greene mới viết cho các quan chức trong một bức thư đề ngày thứ Tư: “Đây là một phần trong mô hình đảng phái bất hợp pháp của Fani Willis, thông qua lời nói và hành động của bà [Willis], nhằm chính trị hóa và vũ khí hóa một cách bất hợp pháp cơ quan công quyền của mình nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật chống lại Tổng thống Trump nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Và bây giờ chúng tôi biết rằng bà [Willis] đã làm giàu cho chính bà và người bạn tình bí mật của bà trong suốt quá trình này.”

Willis trả lời trong bài phát biểu hôm Chủ nhật: “Chúa ơi, con không muốn giống như những kẻ đã tấn công con. Con không bao giờ muốn trở thành Marjorie Taylor Greene, người chưa từng gặp con nhưng đã để tâm hồn cô ta tràn ngập sự căm ghét.”

Vào thứ Sáu, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio) đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này nhằm cố gắng thăm dò việc truy tố Willis. Jordan viết trong một bức thư gửi Wade: “Thông tin mới này được công bố gần đây chỉ củng cố thêm mối lo ngại của Ủy ban về các vụ truy tố có động cơ chính trị của các quan chức tiểu bang và địa phương”.

Mặc dù nhận xét của các nhà lập pháp có thể sẽ không liên quan đến vụ án, nhưng vẻ ngoài không đúng đắn có thể khiến Willis khó bảo đảm thắng một bản án trong tương lai nếu không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng không có xung đột lợi ích.

Gần 2 tuần nữa sẽ sáng tỏ hơn. Mọi mắt bây giờ hướng về phiên điều trần sắp tới vào ngày 31 tháng 1/2024, khi Ashleigh Merchant, luật sư lần đầu tiên đưa ra cáo buộc lãng mạn thay mặt cho Roman, sẽ thúc giục thẩm phán hủy niêm phong vụ ly hôn đang diễn ra của vợ chồng Wade.

LS Merchant cho biết hồ sơ vụ án bao gồm thêm bằng chứng về mối quan hệ bị cáo buộc của ông Wade với bà Willis. Theo tài liệu tòa án mà báo The Hill có được, bà Willis đã bị triệu tập trong vụ ly hôn vào ngày cáo buộc được công khai.

Andrea Dyer Hastings, luật sư của vợ ông Wade, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch hoàn toàn giữa tất cả các bên. Cuộc điều tra của chúng tôi về hành vi của ông Wade độc lập với bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào khác tại tòa án. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các câu hỏi nêu ra sẽ được giải quyết tại tòa án. Trọng tâm duy nhất của chúng tôi là vợ ông Wade và để giúp cô bước vào một chương mới yên bình trong cuộc đời cô.” (ghi chú: dan díu, hay ngay cả ngoại tình, không phải tội hình sự. Nhưng vụ truy tố Trump có thể trật đường rầy nếu bà Willis không thuyết phục được bồi thẩm đoàn kết án Trump vì bị nghi ngờ tiền trả lương bất minh và xài cho cuộc đi chơi xa của 2 người.)

⚪ ---- Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley hôm thứ Ba đã chỉ trích cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trong số 5 cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử sơ bộ. Bà nói: “Chúng ta đã có 5 cuộc tranh luận thú vị trong chiến dịch này. Thật không may, Donald Trump đã né tránh tất cả những cuộc tranh luận đó. Ông ấy không còn nơi nào để trốn nữa”.

“Cuộc tranh luận tiếp theo mà tôi thực hiện sẽ là với Donald Trump hoặc với Joe Biden,” Haley nói thêm, ngụ ý rằng cô sẽ không tham gia hai cuộc tranh luận tiếp theo, dự kiến vào ngày 18 và 21 tháng 1, nếu Trump cũng không có mặt trên sân khấu. Haley đứng thứ ba trong cuộc họp kín ở Iowa, sau Trump và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis.

⚪ ---- Tòa án tối cao của New York đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Trump về lệnh bịt miệng được áp dụng trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự của ông, vốn đã kết thúc vào tuần trước. Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Ba, Tòa kháng án New York đã đưa ra lời thách thức vì nó không liên quan đến “câu hỏi hiến pháp đáng kể”. Nhóm luật sư của Trump đã lập luận rằng bài phát biểu của cựu tổng thống bị hạn chế một cách bất hợp pháp bởi quy định này.

Thẩm phán Arthur Engoron đã áp đặt lệnh bịt miệng hồi tháng 10, cấm Trump và luật sư của ông đưa ra bình luận về nhân viên của thẩm phán phiên tòa. Lệnh này theo sau một bài đăng mà Trump đưa ra trên tài khoản Truth Social của mình, chế nhạo [vu khống] thư ký luật chính của Engoron là “bạn gái” của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) trong đó bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về cô ấy.

Người phát ngôn của Schumer gọi bài đăng này là “lố bịch, vô lý và sai sự thật” trong một tuyên bố với The Hill vào thời điểm đó. Sau đó, thư ký luật của Engoron vô tình trở thành nhân vật chính trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống gian lận. Trump và các luật sư của ông cáo buộc cô đóng vai trò là "đồng thẩm phán" trong vụ án, điều mà Engoron kiên quyết phủ nhận. Người thư ký đóng vai trò tích cực trong phiên tòa, chuyển các ghi chú và thì thầm với thẩm phán.

Phán quyết này khiến Trump và cố vấn của ông mâu thuẫn với Engoron, người đã nhiều lần nói với họ rằng các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên của tòa là “không phù hợp” và sẽ không được dung thứ “trong bất kỳ trường hợp nào”. Thẩm phán đã có lúc đi xa đến mức bất ngờ gọi Trump đến bục nhân chứng để giải thích về nhận xét của Trump mà thẩm phán tin rằng là Trump nói nhảm nhí về người thư ký.

TIN VN. Hà Nội, TPHCM tổn thất 2-3 tỷ USD mỗi năm nếu không có metro.

TIN VN. Về VN làm thẩm mỹ: Tiêm tan mỡ, nữ Việt kiều nhập viện cấp cứu.

TIN VN. Cận Tết, tiểu thương chợ sỉ Bình Tây vẫn rơi vào cảnh "cả ngày không bán được đồng nào".

Vào tháng 11, tòa kháng án cấp dưới đã khôi phục lệnh của Engoron. Luật sư của Trump đã lập luận trong yêu cầu loại bỏ nó rằng việc thực thi quy tắc của thẩm phán xét xử “gây ra nghi ngờ nghiêm trọng” về khả năng của ông ta trong vai trò là “người tìm ra sự thật một cách khách quan” để giám sát vụ án của cựu tổng thống.⚪ ---- Shawn Crowley, luật sư của E. Jean Carroll, đã kêu gọi bồi thẩm đoàn phạt Donald Trump số tiền đủ để Trump không bao giờ nói xấu thân chủ của cô nữa. Trong bài phát biểu khai mạc trong phiên tòa xét xử phỉ báng lần thứ hai của Trump do E. Jean Carroll đưa ra, LS Crowley đã giải thích cách Trump tấn công tình dục nhà văn vào năm 1996. Với tư cách là tổng thống khi đó, Trump đã bác bỏ cáo buộc này. Sau đó Trump bị phát hiện đã nói xấu Carroll."Trump là Tổng thống, Trump đã sử dụng chiếc micro lớn nhất thế giới để chửi mắng bà Carroll. Trump đã nói dối. Điều đó đã được quyết định", Crowley nói, theo bản ghi do Matthew Russell Lee của Inner City Press cung cấp.Theo phóng viên Erica Orden của Politico, mục tiêu của Trump là "làm bẽ mặt và hủy hoại danh tiếng của bà. Mọi điều Trump nói đều là dối trá." Crowley lưu ý rằng Trump đã tiếp tục đăng bài về Carroll trên mạng xã hội - kể cả trong phiên tòa bắt đầu hôm thứ Ba. "Cần bao nhiêu tiền để khiến Trump dừng lại?" Crowley hỏi. “Bởi vì Trump vẫn chưa dừng lại.”Cô nói thêm: “Trump ngồi trong tòa án này – bạn đã thấy Trump – [và] khi Trump ngồi ở đây, Trump đã đăng nhiều tuyên bố phỉ báng hơn. Còn nhiều điều dối trá hơn về cô Carroll và vụ án này. Theo chúng tôi vừa đếm, có 22 bài [Trump] đăng hôm nay phỉ báng cô Carroll. Hãy nghĩ về điều đó khi quý vị cân nhắc xem sẽ phải mất bao nhiêu tiền để khiến Trump dừng lại."⚪ ----- Sau chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Iowa, các chính trị gia Đức đã kêu gọi chính phủ Đức chuẩn bị cho khả năng ông Trump sẽ có một nhiệm kỳ nữa.Jürgen Hardt, một nhà lập pháp cấp cao của khối đối lập CDU/CSU bảo thủ, nói với hãng tin dpa hôm thứ Ba: “Chính phủ Đức không còn có thể bỏ qua những diễn biến chính trị trong nước ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một đối tác quá quan trọng để làm điều đó”. Mặc dù nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa ở Iowa không bỏ phiếu cho Trump, nhưng Hardt cho biết dù sao cũng là "thời điểm cao để chuẩn bị cho một tổng thống Trump".⚪ ----- Trump được "cứu bồ" bởi Thẩm phán vụ Trump chôm hồ sơ mật. Hôm thứ Sáu, Thẩm phán quận Aileen Cannon đã ban hành lệnh mới trong vụ án tài liệu mật của Donald Trump, bổ sung thêm hàng núi bằng chứng cho thấy bà chắc chắn đang tìm cách cứu Trump. Trump bổ nhiệm Cannon vào năm 2020 và Thượng viện xác nhận việc bổ nhiệm bà vài ngày sau khi ông thua cuộc bầu cử năm 2020. Việc các thẩm phán bẻ cong luật pháp để mang lại lợi ích cho những người đưa họ lên ghế Thẩm phán là một hành vi xúc phạm sâu sắc đến quy định của pháp luật. Đáng buồn thay, Cannon lại làm được điều đó.Phán quyết mới của Cannon đã bác bỏ yêu cầu hoàn toàn tiêu chuẩn của cố vấn đặc biệt Jack Smith rằng bà ra lệnh cho Trump nêu rõ liệu ông có ý định dựa vào “lời khuyên của luật sư” bào chữa trước phiên tòa, hiện được lên lịch vào ngày 20 tháng 5 hay không. Thông báo trước của người bào chữa giúp đẩy nhanh phiên tòa bởi vì bị cáo khẳng định cần cung cấp thêm thông tin khám phá cho các công tố viên—tăng cường bào chữa có nghĩa là bị cáo phải tiết lộ tất cả thông tin liên lạc với luật sư của họ, vì người bào chữa từ bỏ đặc quyền của luật sư-khách hàng.Lệnh ngắn gọn của Thẩm phán Cannon khẳng định rằng chuyển động của Smith "không thể được xem xét hợp lý vào thời điểm này, trước khi giải quyết ít nhất một phần các chuyển động trước khi xét xử" và khám phá thêm.Nghe có vẻ vô hại? Thay vào đó, đó là một phần của mô hình mà chúng ta đã thấy về việc Cannon đặt nền tảng cho việc trì hoãn phiên tòa xét xử Trump — cho đến khi quá muộn để bồi thẩm đoàn được trao quyền và vụ án được đưa ra phán quyết trước cuộc bầu cử. Tất nhiên, đó chính là điều mà Trump đang hướng tới.Trở lại tháng 11/2023, Cannon đã ra lệnh tiến hành chậm tất cả các chuyển động trước khi xét xử trong vụ án. Như Politico đã đưa tin, Cannon “đã hoãn lại những thời hạn quan trọng trước khi xét xử và Cannon đã làm chậm trễ hơn nữa lịch trình chỉ bằng cách dành thời gian để giải quyết một số vấn đề khá đơn giản.”Như Brian Greer, cựu luật sư của Cơ quan Tình báo Trung ương, nói với Politico, quyết định không xúc tiến các chuyển động trước khi xét xử của Cannon “có thể được coi là một nỗ lực lén lút nhằm trì hoãn ngày xét xử cuối cùng mà không thực sự thông báo về điều đó”.Giáo sư luật Andrew Weissmann của Đại học New York, cựu phụ tá công tố có phong cách ôn hòa và hiểu biết của công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller, đã nói một cách thẳng thừng khác thường: “Thành kiến của Thẩm phán Cannon đang được thể hiện hết lần này đến lần khác”. Trên Twitter, Weissmann tuyên bố Cannon là người “ở trong túi của Trump”.Bằng cách tiếp tục duy trì ngày xét xử trong khi hầu như không thể giữ được ngày đó, Cannon rõ ràng hy vọng sẽ duy trì được khả năng phủ nhận chính đáng đối với các cáo buộc như của Greer hoặc Weissmann. Đồng thời, việc cô giả vờ rằng phiên tòa sẽ bắt đầu đúng lịch đã ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào của Biện lý Quận Fulton, Georgia, Fani Willis nhằm tìm cách đẩy nhanh lịch truy tố Trump vào tháng 5/2024 trong vụ Willis truy tố Trump về lật ngược bầu cử năm 2020 tại Georgia. Bây giờ là câu giờ... Hẳn là Cannon cũng hy vọng được Trump trả công nếu Trump thắng cử 2024.⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư cho biết Hamas được cho là đang giữ 132 con tin. Và cũng xác nhận rằng Hamas đã bắt 253 người làm con tin trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Trong số những người vẫn bị giam giữ ở Gaza, Israel tin rằng 105 người vẫn còn sống và 27 người đã chết. Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết 24.448 người đã chết tại vùng đất này bởi lực lượng Israel kể từ khi bắt đầu xung đột.⚪ ---- Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với các lãnh đạo hội đồng địa phương từ các cộng đồng gần Gaza hôm thứ Ba rằng ông dự đoán cuộc chiến chống lại Hamas sẽ kéo dài đến năm 2025. Theo đài Channel 12 về cuộc họp, được tổ chức tại trụ sở chỉ huy phía nam của IDF ở Beersheba và có sự tham dự của các bộ trưởng nội các an ninh khác, ông Netanyahu đã nói với các lãnh đạo hội đồng rằng,cuộc chiến có thể tiếp tục kéo dài sang năm. Ông cũng đồng ý hỗ trợ tài chính cho người dân Israel, những người chuẩn bị quay trở lại các cộng đồng di tản cách khu vực biên giới Gaza từ 4-7 km.⚪ ---- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư cho biết các bên liên quan đến các cuộc chiến gần đây đã coi thường luật pháp quốc tế khi bỏ qua các nghị quyết do LHQ ban hành. Ông nhấn mạnh thêm việc đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, cũng như cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.“Các bên xung đột đang phớt lờ luật pháp quốc tế, chà đạp Công ước Geneva và thậm chí vi phạm Hiến chương LHQ,” theo lời ông Guterres nói trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos. Ông nói thêm rằng cộng đồng quốc tế đang chứng kiến sự mất mát bi thảm của những sinh mạng vô tội, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, những người đang bị giết, bị thương, bị tấn công không ngừng, phải rời bỏ nhà cửa và bị tước đoạt sự trợ giúp nhân đạo thiết yếu.⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Tư tuyên bố rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã khiến 24.448 người Palestine chết. Người phát ngôn của Bộ, Ashraf al-Qudra nói trong cuộc họp báo: “Sự chiếm đóng của Israel đã thực hiện 16 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza, giết chết 163 liệt sĩ và 350 người bị thương trong 24 giờ qua”. Theo hãng tin WAFA, ba người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Israel vào trại Balata gần Nablus ở Bờ Tây. Tại Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã "loại bỏ" Abdullah Abu-Shalal, "người đứng đầu cơ sở hạ tầng khủng bố" của Hamas.⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ nghị quyết do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đưa ra, vốn sẽ buộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một báo cáo về khả năng Israel vi phạm nhân quyền và các hiệp định quốc tế ở Dải Gaza. Nghị quyết Sanders sẽ cho Bộ Ngoại giao 30 ngày để biên soạn một báo cáo nhằm kiểm tra xem Israel có vi phạm nhân quyền ở Dải Gaza hay không, có thể hạn chế viện trợ thêm của Mỹ cho Israel trong cuộc xung đột. Tổng cộng có 54 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu qia9ng bỏ nghị quyết sang một bên, có nghĩa là nó không thể tiến triển tại Thượng viện gồm 100 thành viên.⚪ ---- Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền thực phẩm Michael Fakhri nói với Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn rằng ông "chưa bao giờ thấy điều gì tàn bạo đến vậy", đề cập đến tình trạng thiếu lương thực ở Dải Gaza. Quan chức này nói với hãng tin: “Những gì chúng tôi đang chứng kiến ở Gaza là toàn bộ dân thường bị bỏ đói”.Ông gọi mức độ nạn đói ở Gaza là "chưa từng có" và nói rằng Liên Hợp Quốc cực kỳ lo ngại về tình trạng thiến ăn và ảnh hưởng của nạn đói đối với những người Palestine trẻ tuổi. Fakhri cho biết: “Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng nghiêm trọng”, đồng thời lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến những “hạn chế” lâu dài đối với khả năng nhận thức và thể chất của chúng. Ông tiếp tục nói rằng nạn đói là kết quả trực tiếp của việc Israel ném bom và từ chối cho vào cứu trợ nhân đạo.⚪ ---- Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chevron, Michael Wirth, cho biết hôm thứ Ba rằng tình hình ở Biển Đỏ khi quân Houthi tấn công các tàu thương mại “dường như đang trở nên tồi tệ hơn” và cảnh báo rằng nếu quá trình vận chuyển bị gián đoạn hơn nữa, giá dầu có thể thay đổi đột ngột. Trước đó, các công ty khai thác dầu lớn như BP đã quyết định ngừng vận chuyển dầu qua cửa nước biển và Shell được cho là đang thực hiện các biện pháp tương tự.Trong một cuộc phỏng vấn do CNBC đăng tải, Wirth thừa nhận rất ngạc nhiên khi giá dầu giảm vì "rủi ro là rất thực tế và rất nhiều dầu trên thế giới chảy qua khu vực đó nên nếu bị cắt, tôi nghĩ bạn có thể thấy mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng."⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed bin Mohammed Al Ansari hôm thứ Ba tuyên bố một thỏa thuận đã đạt được giữa Israel và Hamas cho phép chuyển thuốc và viện trợ nhân đạo khác đến Dải Gaza, đổi lại việc cho phép đưa thuốc cho những người bị bắt giữ Israel trong cùng khu vực.Trong một tuyên bố trên trang của Bộ, họ nói rằng thỏa thuận đã đạt được nhờ sự hòa giải của chính phủ Qatar và Pháp và viện trợ nhân đạo sẽ rời Doha vào ngày Thứ Tư đến Ai Cập, được chở bởi hai máy bay của Lực lượng Vũ trang Qatar. Số liệu mới nhất cho thấy 24.285 người Palestine đã chết và 61.154 người bị thương kể từ khi chiến tranh được nối lại vào ngày 7/10.⚪ ---- Tàu MT Zografia, một tàu chở hàng rời thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp và treo cờ Malta, đã bị trúng hỏa tiễn khi đang di chuyển về hướng bắc ở Biển Đỏ, cách Saleef, một thành phố cảng ở Yemen khoảng 76 hải lý về phía tây bắc, Sky News đưa tin. Thứ ba, trích dẫn công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh. Trước đó, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công gần đây gần bờ biển Yemen, cách cảng Salif khoảng 100 hải lý về phía Tây.⚪ ---- Shell plc đã dừng các chuyến tàu hàng qua Biển Đỏ khi lực lượng Houthi leo thang tấn công vào các tàu trong khu vực, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba. BP đã công bố quyết định tạm dừng vận chuyển vào tháng trước, cùng với một số công ty vận tải lớn. Các quan chức vận chuyển giấu tên cho biết một tàu chở nhiên liệu máy bay do Shell vận hành đã "bị một máy bay không người lái ở Biển Đỏ nhắm tới và bị các tàu Houthi quấy rối". Công ty đã không xác nhận quyết định này.⚪ ---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Ba cho biết ông ủng hộ quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc không chấp nhận đàm phán hòa bình với Nga.Hôm Chủ nhật, đại diện của hơn 80 quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine ở Davos để cân nhắc công thức hòa bình của Kiev, gây ra phản ứng ở Moscow.Phát biểu với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Duda nói rằng việc Zelensky từ chối mở các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga là "hoàn toàn dễ hiểu" và ông đề nghị các đồng minh phương Tây áp dụng những cách mới để hỗ trợ Kiev. Ông nói: “Tôi không ngạc nhiên khi Tổng thống Volodymyr Zelensky và những người làm việc với ông ấy biết rõ về sự kết thúc của chiến tranh”.⚪ ----- Năm 2018 thoát chết, năm nay bị bắn 90 phát đạn, trùm mafia hết sống. Trùm tội phạm có tổ chức người Hy Lạp Vangelis Zambounis đã sống sót sau nỗ lực giết y vào năm 2018 khi khẩu Kalashnikov của một kẻ ám sát bị kẹt. Y không may mắn như vậy vào sáng sớm Chủ nhật, khi y bị giết bởi một loạt hơn 90 viên đạn từ một khẩu Kalashnikov hoạt động tốt hơn. BBC đưa tin ông trùm 44 tuổi này đã bị bắn chết bên ngoài một trạm xăng mà ông sở hữu ở miền nam Athens.Hai sĩ quan cảnh sát đã bị bắt vào ngày hôm sau vì làm rò rỉ đoạn video về vụ giết người, trong đó cho thấy 2 tay súng bắn xối xả vào Zambounis khi y bước vào một chiếc BMW bọc thép. Sau khi một người đàn ông bắn súng trường tấn công vào cửa sổ tài xế ở cự ly gần, người đàn ông thứ hai mở cửa và bắn thêm phát súng bằng súng ngắn.Các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Sau khi giết xong. họ lái chiếc Lexus mà cảnh sát cho biết đã bị đánh cắp ở Ý vài tháng trước đó. Chiếc xe bị cháy sau đó được tìm thấy ở ngoại ô Athens. Động cơ giết người vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Zambounis có rất nhiều kẻ thù. Một số người suy đoán rằng vụ giết người có liên quan đến căng thẳng giữa các băng nhóm buôn lậu thuốc lá, trong khi những người khác tin rằng đây là sự trả đũa cho việc giết chết nhân vật băng đảng đối thủ Vassilis Roubetis vào năm ngoái, BBC đưa tin. Nea Kriti báo cáo rằng Zambounis đã bị tố giác về các tội danh bao gồm cướp, tống tiền và âm mưu sát hại một thẩm phán.⚪ ---- Một Dân biểu New Zealand đã từ chức hôm thứ Ba sau khi bị buộc tội ăn trộm đồ trong cửa hàng và nói rằng cô "hoàn toàn chịu trách nhiệm" về hành động của mình. Golriz Ghahraman, một Dân biểu Đảng Xanh, cho biết trong một tuyên bố công khai: “Rõ ràng là sức khỏe tinh thần của tôi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những căng thẳng liên quan đến công việc của tôi. Điều này đã khiến tôi hành động theo những cách hoàn toàn khác thường.” Cô nói thêm, “Tôi xin lỗi. Điều tốt nhất cho sức khỏe tinh thần của tôi là từ chức thành viên Quốc hội”.Là một cựu luật sư nhân quyền của Liên Hợp Quốc, 43 tuổi, Ghahraman đến Auckland khi còn nhỏ để xin tị nạn chính trị từ Iran. Năm 2017, cô trở thành người tị nạn đầu tiên được bầu vào Quốc hội New Zealand. Các cáo buộc trộm cắp trong cửa hàng mà Ghahraman không đề cập đến trong tuyên bố của mình, lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông New Zealand vào đầu tháng này. James Shaw, một lãnh đạo của Đảng Xanh, nói rằng Ghahraman đã là mục tiêu của những lời đe dọa bạo lực ngay từ đầu nhiệm kỳ của mình và rằng cô đã phải chịu đựng mức độ căng thẳng cao hơn hầu hết các chính trị gia.⚪ ---- Theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã hội đàm với Ngoại trưởng Bắc Hàn Choe Son-hui tại Moscow. Cuộc gặp diễn ra sau chuyến thăm ba ngày của Choe tới Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Chi tiết của cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ, ông Lavrov trước đó đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Bắc Hàn đối với Nga ở Ukraine và Choe khẳng định cam kết của hai quốc gia đối với các thỏa thuận được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.⚪ ---- Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã công bố trong một quyết định hôm thứ Ba rằng việc sáp nhập giữa JetBlue Airways Corporation và Spirit Airlines, Inc., trị giá 3,8 tỷ USD, sẽ không được phép. Trở lại tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện thỏa thuận này, nói rằng "Kế hoạch của JetBlue sẽ loại bỏ sự cạnh tranh độc nhất mà Spirit cung cấp và khoảng một nửa số ghế của hãng hàng không giá cực thấp trong ngành và để lại "hàng chục triệu du khách phải đối mặt với giá vé cao hơn và ít lựa chọn hơn."Thẩm phán William Young viết trong quyết định của mình: "Spirit là một hãng hàng không nhỏ. Nhưng có những người yêu thích nó. Đối với những khách hàng tận tâm của Spirit, hãng này là dành cho bạn". Cổ phiếu Spirit Airlines đã giảm hơn 60% lúc 1:05 chiều theo giờ Miền Đông sau tin tức này.⚪ ---- Business Insider đưa tin hôm thứ Ba, Google LLC của Alphabet Inc. đã quyết định sa thải hàng trăm nhân viên bán quảng cáo. Theo báo cáo, giám đốc kinh doanh của Google Philipp Schindler đã gửi một bản ghi nhớ vào sáng sớm hôm nay, thông báo cho nhân viên rằng do tái cơ cấu, “hàng trăm việc làm trên toàn cầu sẽ bị loại bỏ hoặc gặp rủi ro”. Đầu tháng này, cũng có thông tin cho rằng công ty đang lên kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhu liệu điều khiển bằng giọng nói Google Assistant.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Sáng 17/1, hội thảo về "Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM" đã tổ chức tại Hà Nội. GS. Vũ Minh Khương đưa ra con số tắc nghẽn giao thông mỗi năm, Hà Nội và TPHCM tổn thất ước tính tối thiểu lên đến 2-3 tỷ USD mỗi thành phố. Ông Khương cho rằng Hà Nội và TPHCM cần coi phát triển đường sắt đô thị là ngành đặc biệt chiến lược, không thua kém ngành bán dẫn. GS. Vũ Minh Khương đưa ra con số tắc nghẽn giao thông mỗi năm làm thiệt hại 11 tỷ USD cho New York; 8,2 tỷ USD cho Los Angeles và 7,6 tỷ USD cho Chicago... Với Hà Nội và TPHCM, tổn thất này ước tính tối thiểu lên đến 2-3 tỷ USD mỗi thành phố (3 triệu người x 1 giờ/ngày x 300 ngày x 3 USD/giờ =2,7 tỷ USD).⚪ ----Theo Báo Lao Động. Khoảng 11h ngày 13.1, bệnh nhân J.D (39 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) mới về nước và có nhu cầu tiêm chất tan mỡ ở các vùng hai bên bắp chân, đùi, cánh tay, bụng, lưng tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, TPHCM. Sau khi thực hiện tiêm chất tan mỡ (không rõ nguồn gốc và tên loại thuốc) khoảng 2 tiếng, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt nhiều, đau nhức, vết bầm toàn thân, thở mệt. Ngay sau đó, bệnh nhân nhanh chóng nhập Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trong tình trạng có nhiều vết bầm da, chấm xuất huyết nơi tiêm tan mỡ ở mặt sau cẳng chân 2 bên, đùi 2 bên, bụng, cánh tay 2 bên, lưng. Đau nhức cơ toàn thân, nhịp tim đều, phổi thông khí đều 2 bên, bụng mềm, tỉnh táo.⚪ ---Theo Báo Phụ Nữ VN. Mỗi tháng, các tiểu thương chợ sỉ Bình Tây (TPHCM) tốn hơn 10 triệu đồng để chi trả cho các khoản điện nước, tiền thuế. Tuy nhiên, chuyện mở sạp mà cả ngày không bán được đồng nào đã quen “như cơm bữa”. Đến hiện tại, họ chỉ còn biết cầm cự cho qua ngày, thậm chí có người đã nghĩ tới chuyện bỏ chợ vì quá ế. Chợ Bình Tây có diện tích hơn 17.000 m2 với trên 2.300 quầy sạp kinh doanh cùng với hơn 30 nhóm ngành hàng. Các ngành hàng chủ lực bao gồm: Gia vị (bào ngư, vi cá, bong bóng cá, kim châm, các loại nấm… phục vụ nấu ăn), mứt, bánh các loại, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách da, đồ gia dụng (sành sứ, nhựa, nhôm, inox...), bách hóa tổng hợp, trang sức xi mạ, vàng bạc đá quí…

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 25% Tổng quản trị các hãng toàn cầu sẽ cắt 5% nhân viên năm tới nhờ có trí tuệ nhân tạo (AI)?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát mới từ PricewaterhouseCoopers (PwC), khoảng 1/4 các CEO toàn cầu có ý định sa thải ít nhất 5% lực lượng lao động của họ do trí tuệ nhân tạo (AI). Khảo sát được công bố vào ngày 15 tháng 1 đã nhận được phản hồi từ hơn 4.700 CEO từ 105 quốc gia, với hơn một nửa số CEO được khảo sát là các tổ chức hàng đầu đạt doanh thu hơn 100 triệu USD hàng năm. Chỉ dưới một phần ba cho biết công ty của họ đã áp dụng AI tổng quát vào hoạt động của mình, với 25% CEO dự kiến sẽ sa thải ít nhất 5% nhân viên do công nghệ này.

Chi tiết:

https://cointelegraph.com/news/25-percent-global-ceo-to-cut-staff-generative-ai-pwc-survey

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 69% dân Mỹ nói giấc mơ Mỹ không thành hiện thực nổi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong một dấu hiệu đáng lo ngại của thời đại, chỉ hơn một phần tư người Mỹ nói rằng giấc mơ Mỹ vẫn đúng – chỉ bằng một nửa so với những gì đã nói cách đây 13 năm. Được định nghĩa là "nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tiến lên phía trước", chỉ 27% trong cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos cho biết giấc mơ Mỹ vẫn còn, giảm mạnh so với mức 50% khi câu hỏi đầu tiên được hỏi vào năm 2010. Hiện tại, 18% nói rằng nó không bao giờ đúng, tăng từ 4%.

Phần còn lại, 52%, cho biết lời hứa đã từng đúng nhưng giờ không còn nữa, tăng 9 điểm. Tổng hợp lại, 69% nói rằng giấc mơ Mỹ ngày nay không thành hiện thực, tăng 22 điểm. Và kết quả đó được so sánh với một cuộc thăm dò được thực hiện sau cuộc Đại suy thoái.

https://abcnews.go.com/Politics/american-dream-reality-people-poll/story?id=106339566

.