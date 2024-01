Trên mạng xã hội có tin lan truyền từ Hà Nội ghi rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nằm viện, và có tin (đang chờ kiểm chứng) Trọng đã chết vào lúc 18 giờ tối hôm Thứ Năm 11/1/2024. Hai tin quốc tế Reuters và Bloomberg chỉ loan tin Trọng nhập viện vì bệnh nặng. Hình trên: Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Thống Joe Biden tại Hà Nội năm 2023.

- Nguyễn Phú Trọng dã chết lúc 6 giờ tối ngày 11/1/2024 (tin cần kiểm chứng). Reuters và Bloomberg nói Trọng đã nhập viện và bặt tin mấy ngày qua.

- Ủy viên Châu Âu lo ngại nếu Trump thắng cử 2024: Trump nói trong Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm 2020: nếu châu Âu bị tấn công, Mỹ sẽ không giúp, vì NATO đã chết, Mỹ sẽ rút khỏi NATO và Châu Âu nợ Mỹ 400 400 tỷ USD

- Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Trump là hiểm họa

- Trump nói với báo chí: Tổng Thống cần miễn tố, kể cả khi ra lệnh ám sát đối thủ chính trị, vì nếu không cho miễn tố, Trump khi thắng cử 2024 sẽ truyt ố Biden về nhiều tội

- Cohen (cựu luật sư của Trump): Trump cạn tiền nếu ngày 31/1 bị tòa phạt phải bồi thường cho New York 370 triệu USD

- Một siêu ủy ban PAC của Đảng Dân chủ nói sẽ bơm 200 triệu USD cho bầu cử 2024, tập trung quảng cáo kiếm phiếu cử tri nữ ở các tiểu bang xung đột

- Trump không nói gì mới trong bài nói trước tòa New York

- Bank of America doanh thu giảm 10%, thu nhập cổ phiếu giảm 59% trong quý 4.

- Delta Air Lines Inc. tổng doanh thu quý 4 của năm tài chính 2023 đã tăng 6%, đạt 14,22 tỷ USD.

- Thặng dư thương mại TQ đã tăng lên 75,34 tỷ USD trong tháng 12/2023

- Ngày mai, Thứ Bảy 13/1/2024, bầu cử Đài Loan: về với quê mẹ CS hay vẫn sống với tự do?

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ-Anh đã sử dụng "vũ lực không cân xứng" khi dội bom vào người Houthis ở Yemen, biến Biển Đỏ thành biển máu

- Israel nói trước Tòa án Công lý Quốc tế: chính Hamas diệt chủng dân Israel, chứ không phải quân Israel diệt chủng dân Palestine. Nam Phi kiện: Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza

- Số người Palestine chết lên tới 23.708, bị thương là 60.005 người. Trong 24 giờ, có thêm 151 thường dân Palestine chết.

- Nhóm nổi dậy Houthi của Yemen có 5 người chết vì Mỹ-Anh không kích vào thủ đô Sana'a cùa Yemen

- Các luật sư Nam Phi trong vụ kiện Israel về tội diệt chủng xin tòa ICJ ra lệnh cho Israel chấm dứt xung đột với Hamas

- Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: không dò ra 1 tỷ USD cung cấp cho Ukraine đang ở đâu

- Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng điều tra vụ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhập viện mà 3 ngày sau mới báo cáo

- Airbus SE: kỷ lục năm 2023 với 2.094 đơn đặt hàng phi cơ, đã giao 735 phi cơ

- Audible sẽ cắt 5% nhân viên

- Công ty cho thuê xe Hertz Global Holdings sẽ bán 20.000 xe điện (EV) của đội xe Hoa Kỳ

- HỎI 1: Có tới 93% người Mỹ cảm thấy “tác động về thể chất” từ những gì họ vừa ăn xong và 54% người thấy mệt mỏi? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 4/10 mục sư, linh mục từ thời đại dịch 2020 tới giờ muốn bỏ tu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/1/2024) ⚪ ---- Trên các mạng xã hội, đang có nhiều tin đồn rằng Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã lâm bệnh nặng, nhập viện, và cũng có tin nghi ngờ rằng Trọng có thể đã tắt thở trong khi nội bộ các cấp cao nhất đang dàn xếp thế lực và chia ghế trước khi công bố tin qua đời. Thực tế, có 2 bản tin quốc tế -- Bloomberg và Reuters -- cho biết Trọng đang nhập viện.

Bản tin Bloomberg viết rằng, theo nhiều quan chức hiểu biết về vấn đề này, Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện sau khi lâm bệnh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phải hủy cuộc họp trong tuần này.

Trọng, 79 tuổi, đang giữ chức vụ tổng bí thư đảng nhiệm kỳ thứ ba và là nhân vật quyền lực nhất đất nước. Ông đã phải nhập viện vào đầu tuần này vì một căn bệnh không xác định, theo hai quan chức giấu tên cho biết. Bloomberg không thể xác định ngay mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Trong khi đó, bản tin Reuters ghi rằng người đứng đầu Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ bỏ lỡ chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Hà Nội vào thứ Sáu trong vòng chưa đầy một tuần vì lo ngại về sức khỏe của ông.

Trọng, 79 tuổi, người nắm quyền lãnh đạo đảng từ năm 2011, là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong hệ thống chính trị độc đảng của Việt Nam và thường xuyên tiếp đón các quan chức nước ngoài đến thăm trong các cuộc gặp riêng. Tuy nhiên, ông dự kiến sẽ không gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến thăm cấp nhà nước hôm thứ Sáu, theo dự thảo chương trình nghị sự từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Indonesia.

Trọng cũng không có tên trong danh sách lãnh đạo Việt Nam tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vào cuối tuần trước. Trọng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 26/12, khi Trọng gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu vủa Reuters bình luận về sức khỏe của Trọng.

Trong khi đó, theo một tin loan truyền trên mạng xã hội X, từ một học giả Hà Nội ghi rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nằm viện, và có tin "Trọng đã về cõi bác Hồ hồi 18h tối 11/1/2024. Chờ xác nhận."

Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) tại một gia đình bần nông và là con út trong số bốn anh chị em. Trọng hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN; Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngoài ra ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV nhiệm kì 2021 – 2026 và là một trong những Đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Vào ngày 23/10/2018, sau khi được Quốc hội Việt Nam khóa XIV bầu làm Chủ tịch nước, ông đã chính thức trở thành người thứ ba trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước, sau Hồ Chí Minh và Trường Chinh.



Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Thống Joe Biden tại Hà Nội năm 2023.

⚪ ---- Doanh thu giảm 10%, thu nhập cổ phiếu giảm 59% trong quý 4. Bank of America Corp. đã công bố vào thứ Sáu trong một thông cáo báo chí rằng thu nhập ròng trong quý 4 của năm tài chính 2023 của họ đạt 3,1 tỷ USD, giảm so với mức 7,1 tỷ USD đã có một năm trước đó. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 59% xuống còn 0,35 USD, trong khi doanh thu giảm 10% xuống còn 22 tỷ USD.

.

Trong cả năm tài chính 2023, thu nhập ròng giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26,5 tỷ USD. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu và doanh thu trong kỳ báo cáo ở mức 3,08 và 98,6 tỷ USD, giảm lần lượt 3,4% và tăng 3,9%.

.

⚪ ---- Delta Air Lines Inc. đã công bố hôm thứ Sáu rằng tổng doanh thu hoạt động của hãng trong quý 4 của năm tài chính 2023 đã tăng hàng năm 6%, đạt 14,22 tỷ USD. Mặt khác, thu nhập hoạt động của công ty giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 1,32 tỷ USD. Tuy nhiên, thu nhập ròng của công ty đã tăng 146%, đạt 2,04 tỷ USD. Hơn nữa, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó đã tăng khoảng 145% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 3,16 USD một cổ phiếu.

.

"Vào năm 2024, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn mạnh và cơ sở khách hàng của chúng tôi đang ở tình trạng tài chính lành mạnh với ưu tiên hàng đầu là du lịch. Chúng tôi kỳ vọng thu nhập cả năm sẽ tăng lên 6 đến 7 USD trên mỗi cổ phiếu và tạo ra dòng tiền tự do từ 3 đến 4 tỷ USD, củng cố hơn nữa nền tảng tài chính của chúng tôi", Giám đốc điều hành Ed Bastian nhận xét.

.

Sau khi công bố kết quả, cổ phiếu của Delta đã giảm 4,99% trong giao dịch tiếp thị trước, dường như do các nhà giao dịch không hài lòng về việc đầu tư vào các công ty du lịch hàng không trong bối cảnh các vấn đề kỹ thuật mà Công ty Boeing đang phải đối mặt.

​.

⚪ ---- Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng lên 75,34 tỷ USD trong tháng 12/2023, Tổng cục Hải quan nước này tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Sáu. Con số này cao hơn dự kiến của các nhà phân tích. Xuất cảng của cả nước tăng 2,3% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước. Nhập cảng đã tăng 0,2% trong tháng được báo cáo so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại lên tới 540,9 tỷ nhân dân tệ trong tháng 12, với xuất cảng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và nhập cảng tăng 1,6%.

.

⚪ ---- Ngày mai, Thứ Bảy 13/1/2024, là ngày bầu cử và sẽ cho thấy tiếng nói của dân Đài Loan đối với các vấn đề có thể mang sóng gió tới Châu Á. Lịch sử quan hệ Đài Loan-Trung Quốc rất phức tạp và bắt nguồn sâu xa từ các yếu tố chính trị, lịch sử và văn hóa. Nguồn gốc của mối quan hệ này có thể bắt nguồn từ Nội chiến Trung Quốc, kết thúc vào năm 1949 với chiến thắng của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc đại lục và sự rút lui của Đảng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo sang Đài Loan. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được đánh dấu bằng những giai đoạn căng thẳng và đôi khi quan hệ tan băng.

.

Bốn năm một lần, người dân Đài Loan lại đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống và các thành viên của Viện Lập pháp. Cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 13/1 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với người dân Đài Loan mà còn đối với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là trong quan hệ của hòn đảo này với Trung Quốc. Kết quả bầu cử sẽ gửi thông điệp tới Bắc Kinh và cộng đồng quốc tế về nguyện vọng của người dân Đài Loan.

.

Kết quả của cuộc bầu cử ở Đài Loan chắc chắn sẽ có tác động sâu sắc đến tương lai của quan hệ Đài Loan-Trung Quốc. Nếu đương kim phó tổng thống và ứng cử viên đảng cầm quyền Lai Ching-te đắc cử, nhiều khả năng căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang. Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) của ông Lai có truyền thống ủng hộ sự độc lập lớn hơn khỏi Trung Quốc, vốn là một nguồn gây lo ngại cho Bắc Kinh. Một chiến thắng dành cho DPP có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã mong manh giữa hai bên.

.

Mặt khác, nếu ứng cử viên đối lập, Hou Yu-ih của đảng Quốc dân đảng (KMT), giành chiến thắng, có thể có cơ hội thiết lập lại quan hệ Đài Loan-Trung Quốc. Quốc Dân Đảng đang ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và cách tiếp cận hòa giải hơn. Hou, người trước đây giữ chức thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc, đã tuyên bố rằng đối thoại xuyên eo biển là “một cách quan trọng để xoa dịu khủng hoảng và đảm bảo hòa bình và ổn định”. Một sự thay đổi trong ban lãnh đạo có khả năng dẫn đến một thời kỳ căng thẳng tan băng và nối lại cuộc đối thoại giữa Đài Loan và Trung Quốc.

.

⚪ ---- Một siêu ủy ban PAC nổi tiếng của Đảng Dân chủ đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ có kế hoạch chi 200 triệu USD cho chu kỳ bầu cử năm 2024, bao gồm 140 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình, kỹ thuật số, phát trực tuyến, đài phát thanh và thư. American Bridge 21st Century dự định tập trung phần lớn sức mạnh của mình vào việc thu hút cử tri nữ ở các tiểu bang xung đột quan trọng, một sự thể hiện tầm quan trọng của khối bỏ phiếu đó đối với kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11.

.

Bradley Beychok, người sáng lập nhóm, cho biết trong một tuyên bố: “Một nhiệm kỳ tổng thống nữa của Donald Trump sẽ đồng nghĩa với thảm họa đối với những người Mỹ coi trọng quyền lợi của mình. Chúng tôi biết chính xác cách đánh bại Donald Trump. Chúng tôi đã thực hiện điều đó trước đây và chiến lược truyền thông trả phí của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong cách chúng tôi sẽ thực hiện lại điều đó."

.

American Bridge dự định chạy chương trình trả phí, tập trung vào nghiên cứu phe đối lập và đẩy lùi các ứng cử viên bên thứ ba, những người có thể làm tăng khả năng cựu Tổng thống Trump giành lại Bạch Ốc. Nhóm cho biết họ đã huy động được 85 triệu USD tính đến tháng này. Các quảng cáo “sẽ giới thiệu những câu chuyện có thật về các cử tri nữ và gia đình họ sống ở những tiểu bang xung đột quan trọng này và sẽ sử dụng tiếng nói của họ để vạch trần sự thật về chương trình nghị sự của Donald Trump,” theo American Bridge cho biết trong một thông cáo báo chí.

.

⚪ ---- Trump là hiểm họa, theo lời một viên chức Châu Âu. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết việc giảm lãi suất cơ bản trong khu vực đồng euro sẽ chỉ xảy ra nếu ECB tin rằng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2%, làm giảm hy vọng của các nhà đầu tư về việc cắt giảm sớm, vì bà cũng tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

.

Bà không thể đề xuất ngày cụ thể, "Nhưng nếu chúng tôi đạt 2%, như chúng tôi mong đợi vào năm 2025 - và dữ liệu xác nhận điều này trong những tháng tới - tôi rất tin tưởng rằng lãi suất sẽ giảm", theo bà nói vào tối thứ Năm trên đài truyền hình Pháp 2.

.

Lagarde cũng phát biểu về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới vào tháng 11, mặc dù các ngân hàng trung ương thường không bình luận về các vấn đề chính trị. Bà nói, nhìn vào nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump tại Bạch Ốc cho thấy sự trở lại của ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ là mối nguy hiểm cho châu Âu: “Nếu chúng ta muốn học những bài học lịch sử thì đó rõ ràng là một mối đe dọa.”

.

⚪ ---- Donald Trump đề nghị hôm thứ Năm rằng các tổng thống cần được miễn truy tố ngay cả khi họ ám sát các đối thủ chính trị. Trump phát biểu trước giới truyền thông sau khi xuất hiện tại phiên điều trần tại tòa án dân sự Manhattan và đưa ra các câu hỏi cụ thể. Một phóng viên lưu ý rằng luật sư của Trump đã lập luận rằng một tổng thống không thể bị truy tố nếu họ sử dụng Đội Đặc nhiệm SEAL 6 để ám sát một đối thủ trong chiến dịch tranh cử.

.

Trump không đồng ý. Trump nói cần miễn tố: "Tôi nói điều này về quyền miễn tố. Rất đơn giản. Nếu một tổng thống Mỹ không có quyền miễn tố, ông ấy sẽ hoàn toàn vô hiệu vì ông ấy sẽ không thể làm gì vì điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ bị truy tố, bị truy tố mạnh mẽ, có lẽ ngay sau khi ông ấy rời nhiệm sở bởi đảng đối lập."

.

Trump lập luận rằng Biden có thể bị truy tố vì chính sách nhập cư hoặc việc rút quân khỏi Afghanistan: “Bạn có thể truy tố Biden vì nhận tiền mặt từ các quốc gia,. Bạn có thể truy tố Biden vì tố cáo công tố viên không truy tố con trai của Biden, hay vì công tố của Biden không truyt ố Burisma ở Ukraine. Nếu bạn không có quyền miễn tố, bạn có thể, ý tôi là, bạn sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào, vì vậy Tổng thống phải có quyền miễn tố.”

​.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump có thể phải gánh khoản nợ 370 triệu USD mà luật sư cũ của ông tin rằng "Trump không đủ khả năng chi trả". Vào ngày 31 tháng 1, khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Manhattan Arthur Engoron dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết của mình, nó có thể khiến tổng thống thứ 45 rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.

Michael Cohen nói trong lần xuất hiện trên chương trình “Laura Coates Live” của CNN vài giờ sau khi phiên tòa xét xử gian lận dân sự kết thúc với việc các luật sư và thậm chí cả chính Trump đưa ra nhận xét tại phiên tòa công khai. Khi Cohen nhìn chằm chằm vào ông chủ một thời của mình, Cohen nói rằng anh đã nhìn thấy "khuôn mặt của kẻ bại trận đang trên bờ vực suy nhược thần kinh".Cohen nghi ngờ có một lý do rất rõ ràng tại sao Trump có thể đổ mồ hôi và Cohen tuyên bố rằng "một điều mà Donald biết là dự luật sắp đến và anh ta không đủ khả năng chi trả." Câu hỏi liệu Trump, các con trai của ông là Don Jr. và Eric, cũng như Trump Organization có phạm tội lừa đảo hay không đã được Engoron quyết định vào tháng 9. Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, người khởi kiện vụ án đang đòi bồi thường thiệt hại 370 triệu USD.Cohen tin chắc rằng Trump sắp hết đường để câu giờ vụ án này cũng như những tội phạm đang ẩn nấp: “Trump chỉ toàn viện cớ. Hãy tạo ra bất cứ lời bào chữa nào mà Trump có thể để cố gắng thuyết phục những người ủng hộ Trump rằng Trump đúng; Trump là nạn nhân; không ai khác được lắng nghe - luật là luật. Trump đã vi phạm luật và bây giờ Trump sẽ Chịu trách nhiệm."⚪ ---- Donald Trump cho biết tại một cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào năm 2020 rằng nếu châu Âu bị tấn công, Mỹ sẽ không hỗ trợ họ, theo báo Politico đưa tin vào ngày 10 tháng 1, dẫn lời Ủy viên Thị trường Nội bộ Châu Âu Thierry Breton. Trump hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, dự kiến được tổ chức vào tháng 11.Phát biểu tại một sự kiện ở Nghị viện châu Âu ở Brussels vào ngày 9/1, Breton nói rằng Trump đã nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng “bạn cần hiểu rằng nếu châu Âu bị tấn công, chúng tôi [Hoa Kỳ] sẽ không bao giờ đến giúp bạn”.Breton, người cũng có mặt tại cuộc họp ở Davos, nói rằng Trump cũng tuyên bố rằng "NATO đã chết" và Mỹ sẽ "từ bỏ" liên minh. Theo Breton, ông Trump nói: “Các bạn nợ tôi 400 tỷ USD vì các bạn đã không trả những gì các bạn phải trả cho quốc phòng”.“Đó là một lời cảnh tỉnh lớn và Trump có thể quay trở lại,” Breton nói tại sự kiện vào ngày 9 tháng 1. “Hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng chúng ta phải tự mình làm việc.”Nhiều quan chức Mỹ nói với báo chí vào ngày 18/12/2023 rằng Trump trong nhiệm kỳ thứ hai có thể sẽ bổ nhiệm những người trung thành vào các vai trò quan trọng trong cộng đồng quân sự và tình báo, cho phép Trump thực hiện các chính sách theo chủ nghĩa cô lập.⚪ ---- Trump không nói gì mới. Donald Trump phát biểu từ bàn bào chữa trong khoảng năm phút khi các cuộc tranh luận kết thúc, trước khi Thẩm phán Arthur Engoron ngắt lời ông. Bình luận của Trump tương tự như những gì ông ấy đã nói trước công chúng trong suốt phiên tòa. “Sự thật là các báo cáo tài chính đều hoàn hảo và không có nhân chứng nào chống lại chúng tôi. Các ngân hàng đã được trả lại toàn bộ số tiền của họ. Có những khoản vay lớn”, ông Trump nói.“Đây là một cuộc săn lùng phù thủy chính trị,” Trump nói thêm và tuyên bố rằng “chúng ta sẽ phải nhận thiệt hại.” Cựu tổng thống nói: “Chúng ta đang ở trong tình huống mà tôi là một người vô tội đã bị ai đó đang tranh cử bức hại và tôi nghĩ bạn phải đi ra ngoài giới hạn”.Trump nói: "Những gì xảy ra ở đây là một sự lừa dối đối với tôi. Họ muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không giành chiến thắng lần nữa và đây là sự can thiệp một phần vào cuộc bầu cử."Sau vài phút, Engoron ngắt lời Trump. “Chờ một phút, đó là tất cả những gì tôi muốn nói,” thẩm phán nói. Vào lúc 1 giờ chiều, Engoron ngắt lời anh ta, hiển thị thời gian trên điện thoại. "Ông Kise, việc này lẽ ra có thể được thực hiện khác đi và ông sẽ có nhiều thời gian hơn. Ông Trump, cảm ơn ông."⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu cho biết Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã sử dụng "vũ lực không cân xứng" khi họ thực hiện các cuộc không kích chống lại người Houthis ở Yemen, đồng thời nói thêm rằng họ đang cố gắng "biến Biển Đỏ thành biển máu". Ông tuyên bố rằng ông đã được thông báo rằng người Houthis đang chuẩn bị "phản ứng phòng thủ thành công" trước cuộc tấn công Mỹ-Anh.Ông Erdogan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp tài liệu cho Nam Phi trong vụ án diệt chủng chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Ông nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "không có nơi nào để ẩn náu" và "không có biện pháp bào chữa nào" cho các hành động diệt chủng do Israel thực hiện ở Gaza, đồng thời dự đoán rằng Israel sẽ bị kết án.⚪ ---- Tal Becker, cố vấn pháp lý cho Bộ Ngoại giao Israel, hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng Nam Phi đã trình bày "một câu chuyện bị bóp méo nghiêm trọng" tại Tòa án Công lý Quốc tế nhằm cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza, trong khi thực tế "diệt chủng" là "gây ra" chống lại Israel."Những gì Israel đang làm ở Gaza không phải để tiêu diệt người dân mà là bảo vệ người dân. Người dân của họ", Becker nhấn mạnh trong ngày điều trần thứ hai tại Tòa án Thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng Israel đang tham gia "cuộc chiến phòng thủ" chống lại Hamas chứ không phải chống người Palestine. Becker cũng nhấn mạnh rằng "sự đau khổ kinh hoàng" của cả thường dân Israel và Palestine là kết quả của chiến lược của Hamas.Ông nói thêm: "Hamas đã đưa cơ sở hạ tầng quân sự của mình vào... trường học, nhà thờ Hồi giáo, bệnh viện và các địa điểm nhạy cảm khác một cách có hệ thống và bất hợp pháp. Đây là một phương pháp chiến tranh ghê tởm đã được lên kế hoạch trước."⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Sáu cho biết số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 23.708. Con số này tăng lên sau khi có thêm 151 thường dân thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 13 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 248 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người Palestine bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột đã tăng lên 60.005. Bộ nhấn mạnh rằng vẫn còn những nạn nhân dưới đống đổ nát từ các cuộc tấn công gần đây và chính quyền đang thất bại trong việc giải cứu họ.⚪ ---- Yahya Saree, người phát ngôn của lực lượng Houthi, nói hôm thứ Sáu rằng nhóm nổi dậy Houthi của Yemen đã thông báo về cái chết của 5 người sau cuộc không kích của liên minh do Washington và London dẫn đầu trên khắp Yemen vào đêm qua. Ông cho biết thêm sáu người khác đã bị thương.Nhóm cáo buộc Hoa Kỳ và Anh đã phát động một cuộc "xâm lược tàn bạo" vào Yemen bằng cách thực hiện 73 cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Sana'a của đất nước, nhấn mạnh rằng hai nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tấn công và nhấn mạnh rằng hành động này sẽ không "không được trả lời" và "không bị trừng phạt." Ngoài ra, người phát ngôn cho biết lực lượng Houthi sẽ "không ngần ngại" nhắm vào "các nguồn đe dọa" trên đất liền và trên biển để phòng thủ Yemen.Người phát ngôn của nhóm lưu ý rằng "sự xâm lược" sẽ không ngăn cản Yemen bày tỏ sự không đồng tình với hành vi đàn áp người dân Palestine, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng của họ sẽ tiếp tục ngăn cản các tàu Israel và các tàu khác di chuyển trong Biển Ả Rập và Biển Đỏ.---- Các luật sư đại diện cho Nam Phi trong vụ án diệt chủng chống lại Israel đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ban hành biện pháp tạm thời ra lệnh cho Israel chấm dứt xung đột với Hamas, đồng thời tuyên bố các quan chức chính phủ và chỉ huy quân sự Israel "đã tuyên bố một cách có hệ thống và rõ ràng về hành vi diệt chủng của họ" về ý định" đối với người Palestine. Họ lập luận rằng ý định này được chứng thực bởi "bằng chứng công khai về quy mô tàn phá do vụ bắn phá Gaza và việc cố tình hạn chế thực phẩm, nước, thuốc men và điện."Nam Phi kêu gọi ICJ khẩn trương áp dụng biện pháp tạm thời do mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza khi nước này tiếp tục xem xét các bằng chứng trong vụ việc. Israel, nước đã bác bỏ các cáo buộc, dự kiến sẽ trả lời vào ngày Thứ Sáui.⚪ ---- Văn phòng tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo hôm thứ Năm cho biết các mặt hàng quốc phòng trị giá hơn 1 tỷ USD cung cấp cho Ukraine “vẫn không tung tích” ("remain delinquent") do Pentagon đã không thực hiện đúng cái gọi là tăng cường giám sát việc sử dụng cuối (EEUM). Báo cáo đã được cung cấp cho Quốc hội vào thứ Tư, với phiên bản được biên soạn lại được công bố ngày hôm Thứ Năm.Báo cáo lưu ý rằng Pentagon đã cải thiện khả năng theo dõi kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 nhưng họ “không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chương trình EEUM về trách nhiệm giải trình đối với vật phẩm quốc phòng trong môi trường thù địch”. Tuy nhiên, tổng thanh tra không thể xác định liệu một số thiết bị có bị “chuyển hướng” đi nơi khác hay không. Báo cáo cho biết các quan chức Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, Quân đội và Không quân đã đồng ý thực hiện các thủ tục để "cung cấp báo cáo kịp thời và chính xác trước khi vận chuyển các vật phẩm phòng thủ do EEUM chỉ định vào môi trường thù địch" trước tháng 9 năm 2024.⚪ ---- Bản ghi nhớ được công bố hôm thứ Năm tiết lộ rằng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Stoch đã mở một cuộc điều tra nhằm xem xét tất cả “quy trình” và “trách nhiệm” liên quan đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhập viện.Cuộc điều tra sẽ đánh giá liệu các chính sách của Bộ Quốc phòng có “đủ để đảm bảo thông báo kịp thời và phù hợp” cũng như “sự chuyển giao quyền lực hiệu quả” theo yêu cầu hay không do “không có” lãnh đạo cấp cao. Việc xem xét của tổng thanh tra sẽ được thực hiện tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, tách biệt với cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra của Pentagon.Việc Bộ trưởng nhập viện do các biến chứng sau phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt ban đầu được giữ kín khỏi Bạch Ốc, dường như làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia của đất nước vốn không có Bộ trưởng Quốc phòng trong một thời gian dài trong bối cảnh hỗn loạn đang hoành hành ở Trung Đông.⚪ ---- Công ty sản xuất phi cơ Airbus SE hôm thứ Năm cho biết họ đã đạt được cột mốc quan trọng nhất mọi thời đại vào năm 2023 với doanh số kỷ lục hơn 2.000 đơn đặt hàng ròng, khi các hãng hàng không tăng cường mua hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về máy bay tiết kiệm nhiên liệu sau đại dịch.Theo số liệu mới nhất, hãng sản xuất châu Âu đã ghi nhận 2.094 đơn đặt hàng ròng, được thúc đẩy bởi các hợp đồng quan trọng với các hãng hàng không Ấn Độ IndiGo và Air India và thương vụ mua lại hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đáng chú ý được công bố vào tháng 12.Ngoài doanh số bán hàng, Airbus đã vượt mục tiêu giao hàng hàng năm, giao 735 phi cơ so với mục tiêu ước tính là khoảng 720. Tin tức này được đưa ra khi đối thủ cạnh tranh chính của hãng, Boeing, đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý mới về trục trặc mới nhất liên quan đến một trong những phi cơ của hãng.⚪ ---- Giám đốc điều hành của bộ phận Audible, Bob Carrigan, được cho là đã thông báo cho nhân viên của mình qua email rằng khoảng 5% lực lượng lao động của đơn vị sẽ bị sa thải, theo báo Business Insider đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn bản ghi nhớ.Carrigan viết trong email mà cơ quan này nhìn thấy: “Để giúp chúng tôi tiếp tục thành công trong năm tới và trong tương lai, trong bối cảnh ngày càng thách thức mà chúng tôi phải đối mặt, chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này ngay bây giờ”.Tuần này, công ty Amazon về thương mại điện tử Mỹ thông báo hàng trăm nhân viên tại Prime Video và MGM Studios sẽ bị sa thải trên toàn cầu. 500 người khác sẽ mất việc làm trong dịch vụ phát trực tuyến trò chơi của Amazon, Twitch.⚪ ---- Công ty cho thuê xe Hertz Global Holdings nói hôm thứ Năm rằng họ đang có kế hoạch bán khoảng 20.000 xe điện (EV) của đội xe Hoa Kỳ, "hoặc khoảng một phần ba đội xe EV toàn cầu."Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty cho thuê ô tô đã trình bày chi tiết rằng “việc bán các xe này, được bắt đầu vào tháng 12 năm 2023 và dự kiến sẽ diễn ra một cách có trật tự trong suốt năm 2024, sẽ bao gồm nhiều kiểu dáng và mẫu mã."Hertz nói thêm rằng họ nhằm mục đích tái đầu tư một số lợi nhuận bán hàng vào "việc mua xe động cơ đốt trong ('ICE') để đáp ứng nhu cầu của khách hàng." ICE là: Internal combustion engine, xe chạy xăng hay dầu cặn.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 93% người Mỹ cảm thấy “tác động về thể chất” từ những gì họ vừa ăn xong và 54% người thấy mệt mỏi?ĐÁP 1: Đúng thế. Bạn cảm nhận được những gì bạn ăn - một cuộc khảo sát mới cho thấy 93% người Mỹ cảm thấy “tác động về thể chất” từ những gì họ ăn và nhiều người đang cảm thấy mệt mỏi. Cuộc thăm dò trên 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy nhiều người cảm thấy mệt mỏi (54%), thất vọng (22%) hoặc thậm chí buồn bã (17%) khi kết thúc một ngày và nhiều người cho rằng nguyên nhân là do chế độ ăn kiêng của họ.Nhìn chung, 20% cho biết chế độ ăn của họ “rất lành mạnh”, trong khi 16% sẵn sàng thừa nhận nó không lành mạnh. 19% thậm chí còn cảm thấy chế độ ăn uống của họ không đáp ứng được tất cả nhu cầu dinh dưỡng của họ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Hơn 4/10 mục sư, linh mục từ thời đại dịch 2020 tới giờ muốn bỏ tu?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới trên toàn quốc, tình trạng kiệt sức sau đại dịch đang ở mức đáng lo ngại trong giới giáo sĩ Cơ đốc giáo ở Hoa Kỳ, khiến nhiều người nghĩ đến việc từ bỏ công việc của mình. Hơn 4 trong số 10 giáo sĩ được khảo sát vào mùa thu năm 2023 đã nghiêm túc cân nhắc việc rời khỏi giáo đoàn của họ ít nhất một lần kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, và hơn một nửa đã suy nghĩ nghiêm túc về việc rời bỏ mục vụ, theo cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm bởi Viện nghiên cứu tôn giáo Hartford.Các giáo sĩ Tin Lành chính thống (Mainline Protestant) có nhiều khả năng nghĩ đến việc từ bỏ nhất, tiếp theo là những người theo đạo Tin Lành Phúc Âm (evangelical Protestants), trong khi các linh mục Công giáo và Chính thống giáo ít có khả năng cân nhắc việc rời đi nhất.Chi tiết: