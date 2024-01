- RFA: Một nhà sư trong Hội đồng Tăng già PG tối cao của Myanmar: "Chuyện xá lợi tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar!" - TIN VN. Kiều hối năm 2023 ước tăng 30% so với năm 2022, Việt Nam sẽ đẩy mạnh vận động và huy động nguồn lực kiều bào. - TIN VN. Ireland: 3 người được cho là công dân Việt Nam nhập cư lậu trong container đông lạnh. - TIN VN. Yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam v

Kiều hối năm 2023 ước tăng 30% so với năm 2022, Việt Nam sẽ đẩy mạnh vận động và huy động nguồn lực kiều bào.

QUẬN CAM (VB-11/1/2024) ⚪ ----- Theo dữ liệu do công ty theo dõi Layoffs.fyi công bố, vào năm 2023, một con số đáng kinh ngạc là 1.184 công ty công nghệ đã tuyên bố sa thải, dẫn đến 262.242 nhân viên phải ra đi. Số người sa thải này tăng 50% so với số người bị sa thải trong cùng ngành vào năm 2022.

.

Những gì bắt đầu như một biện pháp ứng phó với đại dịch nhanh chóng trở thành một xu hướng lâu dài, với việc các công ty lớn sa thải hàng nghìn nhân viên mỗi nơi, làm tiêu tan hy vọng về một năm phục hồi của nhân viên. Trong số những hãng lớn công nghệ, Amazon dẫn đầu đợt sa thải nghiêm trọng vào năm 2023, sa thải hơn 27.000 công nhân, tiếp theo là đại công ty CNTT Accenture sa thải 19.000 nhân viên. Alphabet và Vodafone theo sau, vượt qua mốc 10.000, mỗi công ty đều có số lượng nhân viên bị sa thải đáng kể lần lượt là 12.000 và 11.000. Trong khi đó, Meta và Microsoft đều thông báo sa thải 10.000 người trên toàn thế giới.

.

Những đợt sa thải này, ngoài tác động tức thời, còn mang lại những hiểu biết quan trọng về bối cảnh đổi mới đang phát triển, áp lực ngày càng tăng mà các công ty phải đối mặt và nguồn nhân tài sẵn có cho các doanh nghiệp đủ thịnh vượng để mở rộng. Nếu chúng ta đào sâu vào nguyên nhân cơ bản của sự suy giảm này, thì tác động của suy thoái kinh tế và ảnh hưởng xâm lấn của AI nổi lên là những lý do chính, như các chuyên gia cho biết, trực tiếp hoặc gián tiếp đòi hỏi vô số việc làm.

.

Khi chúng ta bước sang năm mới, các xu hướng lịch sử tiết lộ rằng những tháng đầu (tháng 1, tháng 2 và tháng 3) thường chứng kiến ​​sự gia tăng sa thải khi các công ty điều chỉnh lại chiến lược của họ cho năm tới. Tính đến vài tuần đầu tiên của năm 2024, có 9 công ty công nghệ đã tuyên bố sa thải, ảnh hưởng đến tổng cộng 408 nhân viên. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều thời gian trong quý đầu tiên của năm để tìm hiểu thị trường việc làm công nghệ sẽ lành mạnh như thế nào trong năm nay.

.

⚪ ---- Người bào chữa của Tòa án Tư pháp Liên Âu Juliane Kokott hôm thứ Năm đã khuyến nghị rằng khoản tiền phạt trị giá 2,4 tỷ euro, được áp dụng đối với Google LLC của Alphabet Inc. vào năm 2017, nên được giữ nguyên: "Ủy ban [Châu Âu] và Tòa án chung đã nói một cách đúng đắn rằng việc đối xử bất bình đẳng với các đối thủ cạnh tranh là kết quả của việc tự ưu tiên bằng cách sử dụng đòn bẩy, theo đó Google khai thác vị trí thống lĩnh của mình trên thị trường dịch vụ tìm kiếm chung trực tuyến để đạt được lợi thế cạnh tranh." Kokott tin rằng vì những lý do này, đơn kháng cáo do công ty đưa ra nên bị bác bỏ.

.

⚪ ---- Semafor đưa tin hôm thứ Năm, trích lời người phát ngôn của công ty, Google LLC của Alphabet Inc. đang lên kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên làm việc trên nhu liệu Google Assistant (được kích hoạt bằng giọng nói). Việc tái tổ chức của Google dự kiến sẽ giúp cải thiện Google Assistant khi hãng này tìm cách tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo mới hơn vào các sản phẩm của mình. Vào tháng 10, Google đã công bố phiên bản Assistant mới, dựa trên chatbot AI Bard, nhằm mục đích kết hợp “trợ giúp được cá nhân hóa với khả năng suy luận và sáng tạo”.

.

⚪ ---- Chuyện này ở nhà tù Mỹ, không phải ở nhà tù TQ hay VN: trái tim người tù chết đã biến mất, và gia đình kiện chính phủ. Một vụ kiện liên bang cáo buộc thi thể của 2 người đàn ông chết khi bị giam trong hệ thống nhà tù của Alabama đã bị mất tim hoặc các cơ quan nội tạng khác khi được trả về cho gia đình họ. Gia đình của Brandon Clay Dotson, người chết trong nhà tù tiểu bang vào tháng 11/2023, đã đệ đơn kiện liên bang vào tháng trước chống lại Cục Cải huấn Alabama và những người khác, nói rằng thi thể của anh Dotson đang phân hủy và trái tim của anh Dotson đã mất tích khi hài cốt của anh được trả lại cho gia đình. AP đưa tin.

.

Trong hồ sơ tòa án về vụ án tuần trước, con gái của Charles Edward Singleton, một tù nhân đã qua đời khác, cho biết thi thể của cha cô đã mất toàn bộ nội tạng khi được trả lại vào năm 2021. Tình huống liên quan đến thi thể của Singleton được đề cập trong tài liệu tòa án do gia đình Dotson đệ trình vào tuần trước. Trong tài liệu, con gái của tù nhân Charlene Drake viết rằng một nhà tang lễ nói với cô rằng thi thể của cha cô được đưa đến đó "không có nội tạng" sau khi ông qua đời khi bị giam giữ vào năm 2021.

.

Lauren Faraino, luật sư đại diện cho gia đình Dotson, cho biết hôm thứ Tư rằng kinh nghiệm của nhiều gia đình cho thấy đây "hoàn toàn là một phần của khuôn mẫu". Dotson, 43 tuổi, được phát hiện đã chết vào ngày 16/11/2023 tại Cơ sở Cải huấn Ventress. Theo vụ kiện, gia đình anh nghi ngờ hành vi phạm tội có liên quan đến cái chết của anh nên đã thuê một nhà nghiên cứu bệnh học để khám nghiệm tử thi lần thứ hai và phát hiện ra quả tim của anh đã bị mất tích. Gia đình anh đã đệ đơn kiện để tìm hiểu lý do tại sao trái tim của anh lại bị lấy đi và để nó được trả lại cho họ.

.

⚪ ---- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố rằng ngày 6 tháng 1/2021, khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xâm chiếm Điện Capitol của Hoa Kỳ, "là một ngày khủng khiếp và chúng ta không bao giờ muốn thấy điều đó xảy ra nữa." Tranh luận sơ bộ lần thứ năm của Đảng Cộng hòa, Haley nói rõ rằng Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden đã thắng cử năm 2021 và Trump nên "trả lời" cho những gì xảy ra trong ngày 6/1/2021. Trong khi đó, , Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis cho biết ông nghĩ “chỉ trích Donald Trump là điều bình thường” nhưng ông từ chối nói rõ quan điểm của mình về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố trong cuộc tranh luận sơ bộ lần thứ năm của Đảng Cộng hòa rằng ông muốn người Mỹ đóng thuế ít hơn nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ có "vấn đề chi tiêu" chứ không phải "vấn đề về thuế. Chúng tôi sẽ giảm quy mô chính phủ, nhưng chúng tôi cũng sẽ giảm phạm vi chính phủ,” DeSantis lưu ý và nói thêm rằng ông đã làm điều đó ở Florida. Ông nói rằng, nếu ông đắc cử, người dân sẽ đóng thuế phù hợp với thu nhập của họ, nghĩa là họ càng kiếm được nhiều tiền thì họ sẽ phải trả càng nhiều thuế.

.

⚪ ---- Nikki Haley tuyên bố rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "không phải là tổng thống phù hợp để tiến tới. Tôi nghĩ tổng thống tiếp theo cần phải có đạo đức rõ ràng. Tôi nghĩ bạn cần phải có đạo đức rõ ràng để hiểu rằng đó là tiền của người đóng thuế chứ không phải tiền của chính bạn. Tôi nghĩ bạn cần phải có đạo đức rõ ràng để hiểu điều đó khi bạn đối phó với những kẻ độc tài trên thế giới, chúng ta luôn phải đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ người Mỹ và ngăn chặn chiến tranh.” Bà Haley nói trong cuộc tranh luận sơ bộ lần thứ năm của đảng Cộng hòa ở Des Moines, Iowa, do CNN tổ chức, rằng đã đến lúc cần có một "nhà lãnh đạo thế hệ" mới. Haley ám chỉ hàng trăm buổi đánh golf của Trump để lấy tiền dân Mỹ chi cho các sân golf của Trump.

.

⚪ ---- Donald Trump đang đưa ra lời bịa đặt độc ác trên mạng xã hội rằng Nikki Haley không đủ tư cách làm tổng thống vì cô Haley không phải là công dân Hoa Kỳ bẩm sinh, bịa đặt rằng Haley sinh ngoài nước Mỹ - lời nói dối tương tự mà Trump đã lan truyền về cựu Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Kamala Harris và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-Texas.). Gần như thể có cái gì đó - cái gì đó! ― về tất cả những người không phải là người da trắng và có cha mẹ là người nhập cư, điều này khiến Trump tự hỏi liệu họ có phải là người Mỹ thực sự hay không. Nó có thể là gì!

.

Trong trường hợp của Haley, Trump hôm thứ Hai đã đăng một ảnh chụp màn hình lên tài khoản Truth Social của Trump về một câu chuyện sai sự thật tuyên bố rằng Haley không đủ tư cách làm tổng thống hoặc phó tổng thống vì “các báo cáo chỉ ra rằng cha mẹ cô ấy không phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm cô ấy sinh ra hồi năm 1972.”

.

Câu chuyện đó, được xuất bản bởi trang web cực hữu, The Gateway Pundit, và được Trump chia sẻ với 5,5 triệu người theo dõi Truth Social của ông. Thực tế, Haley sinh ra ở Nam Carolina, và như thế có đủ điều kiện để trở thành tổng thống.

.

⚪ ----- Một nhóm, gồm 19 cựu thành viên Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi các tòa án xét xử “càng nhanh càng tốt” đối với bốn vụ án hình sự của Donald Trump vì lợi ích của đất nước. Các cựu Dân biểu Adam Kinzinger (R-Ill.), Barbara Comstock (R-Va.), Charles Dent (R-Pa.) và David Jolly (R-Fla.) nằm trong số những người bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về phản ứng của Trump đối với các cuộc truy tố của Trump đang kiểm tra “đề xuất cơ bản” của việc thành lập nước Mỹ rằng “chúng ta là một quốc gia của luật pháp, và do đó không có ai có thể đứng trên luật pháp”.

.

Họ cảnh báo rằng Trump đã cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 là “có ý nghĩa tồn tại đối với nền dân chủ của chúng ta khi bị cáo đang yêu cầu cử tri bầu lại ông ta vào chức vụ tổng thống. Trump có quyền được xét xử công bằng, nhưng người Mỹ cũng có quyền thấy các phiên tòa xét xử nhanh chóng, đặc biệt là trước cuộc bầu cử năm 2024," theo họ nói trong Thư ngỏ do The Bulwark đăng tải.

.

⚪ ---- Thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử gian lận của Donald Trump ở New York đã bị đe dọa đánh bom vài giờ trước khi cuộc tranh luận kết thúc bắt đầu. Có ai đó đã đe dọa đánh bom tại nhà của Thẩm phán khu vực Long Island, Arthur Engroron hồi sáng sớm thứ Năm.

.

Nguồn tin cho biết hơn nửa tá xe cảnh sát và một đội phá bom đã được điều đến nhà thẩm phán, và lời đe dọa này được cơ quan thực thi pháp luật coi là một nỗ lực trắng trợn nhằm trì hoãn phần tranh luận cuối cùng của phiên tòa. Engoron đã nhận tràn ngập những lời đe dọa bài Do Thái và bạo lực trong suốt vụ kiện do Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đệ trình, người đã đưa ra bằng chứng cho thấy Trump thường xuyên làm giả các báo cáo tài chính để thổi phồng giá trị tài sản của mình để có được các khoản vay ngân hàng và chính sách bảo hiểm thuận lợi.

.

Engoron đã ban hành lệnh bịt miệng Trump ngay từ đầu phiên tòa sau khi Trump phổ biến những thông tin cá nhân, kể cả địa chỉ và số điện thoại, về thư ký trưởng của tòa trên mạng xã hội, dẫn đến những lời đe dọa chống lại bà và các nhân viên tòa án khác.

.

⚪ ---- Trong những năm gần đây, Tòa án Tối cao Wisconsin đã phải hứng chịu một loạt lời đe dọa, một phần của chiến dịch quấy rối nhằm vào các quan chức và tổ chức công ngày càng trở nên phổ biến trên khắp đất nước. Đối với Thẩm phán Jill Karofsky, những lời đe dọa phải được xem xét một cách nghiêm túc. Karofsky, người đã phục vụ tại tòa án Wisconsin kể từ cuộc bầu cử năm 2020, nói với The Washington Post rằng các quan chức phải lên tiếng thông báo cho công chúng về các mối đe dọa, nếu không họ sẽ "thua" trong cuộc chiến vì dân chủ.

.

Karofsky nói: “Chúng ta đang ở thời điểm mà nền dân chủ của chúng ta thực sự đang bị đe dọa, và chúng ta phải tìm hiểu xem liệu chúng ta có chuyển giao nó cho một nhóm những kẻ nổi dậy, những kẻ cho rằng việc sử dụng bạo lực và đe dọa để đạt được mục tiêu là hoàn toàn bình thường. Hay chúng ta sẽ có một nền dân chủ nơi mọi người tuân theo pháp quyền? Nếu tôi không đứng lên và nếu những người khác không đứng lên và chúng ta không nói về điều này, chúng ta sẽ thua trận chiến này."

.

Sau khi Tòa án Tối cao Wisconsin vào năm 2020 ra phán quyết với tỷ số 4-3 để ủng hộ chiến thắng của Tổng thống hiện tại là Joe Biden tại bang trước Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm đó, cơ quan tư pháp đã phải đối mặt với những lời đe dọa, trong đó một số có bản chất chống Do Thái. Tòa án, vào năm 2023 đã chuyển từ có đa số bảo thủ sang đa số tự do, vào tháng trước đã ra lệnh hủy bỏ và vẽ lại các bản đồ lập pháp do Đảng Cộng hòa vẽ.

.

Wisconsin là một trong những bang cạnh tranh chính trị nhất cả nước, với cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều từng giữ chức thống đốc và thượng nghị sĩ trong hai thập niên qua. Nhưng trong hơn một thập niên, cơ quan lập pháp đã nằm trong tay Đảng Cộng hòa, một phần là do các bản đồ được chỉnh sửa kỹ lưỡng trong nhiều năm đã khiến Đảng Dân chủ mất phiếu. Kết quả: mức độ phân cực chính trị cao.

.

Karofsky nói với tờ báo: “Tôi nghĩ hầu hết những người cánh hữu… đang cố gắng gây ảnh hưởng lên ngành tư pháp theo kiểu phản dân chủ. Đó là thông qua sự đe dọa. Đó là thông qua các mối đe dọa. Đó là thông qua bạo lực. Những lời họ đe dọa có thể dẫn đến một kết quả bi thảm. Tôi tin mọi người khi họ nói rằng họ muốn làm tổn thương chúng tôi hoặc giết chúng tôi. Tôi không nghĩ đó là những lời đe dọa suông.”

.

⚪ ---- Từ Texas, một người kiện ở 20 tiểu bang, nói rằng cần xóa tên Trump trên các phiếu bầu... bây giờ anh này bị Sở Thuế Texas tóm cổ về tội gian thuế. Một người đàn ông ở Texas, người đã nộp hơn hai chục đơn khiếu nại rằng cần xóa tên Trump trên các lá phiếu đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc ông ta đã nộp 17 bộ hồ sơ thuế giả mạo cho IRS.

.

John Anthony Castro đã bị truy tố vào tuần trước về 33 tội danh hỗ trợ việc khai thuế giả. Các công tố viên tuyên bố anh ta điều hành một doanh nghiệp khai thuế trực tuyến cung cấp cho khách hàng những khoản hoàn thuế vượt quá số tiền họ thực sự nợ, lừa gạt chính phủ.

.

Các công tố viên cho biết, Castro đã bị bắt bởi một cảnh sát chìm, người đóng giả là khách hàng của dịch vụ thuế của anh ta. Trong khi một người khai thuế lương thiện và uy tín hứa với an ninh chìm khoản hoàn thuế 373 đô la, nhưng thay vào đó, Castro lại tuyên bố rằng Castro sẽ giúp anh ta nhận được 6.007 đô la và đề nghị chia đôi số tiền chênh lệch bằng tiền mặt. Các công tố viên cho biết, các tờ khai thuế mà Castro nộp thay mặt cho viên chức chìm có chứa gần 30.000 USD tiền khấu trừ gian lận.

.

Castro cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024. Castro đã đệ đơn phản đối việc ghi tên Trump trên lá phiếu Cộng Hòa ở 27 bang, cho rằng việc Trump tham gia vào cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 là vi phạm Tu chính án thứ 14. Castro bị truy tố vào cùng ngày cuộc tranh chấp lá phiếu của anh ta ở New Hampshire bị bác bỏ. Những nỗ lực của Castro cũng đã bị hủy bỏ ở Florida và gần đây nhất là ở Nevada vào thứ Ba.

.

⚪ ---- Georgia: Biện lý quận Fulton Fani Willis đã bị lệnh tòa triệu tập ra điều trần, trong một vụ ly hôn của Nathan Wade, một công tố dưới quyền của bà, và đơn đòi triệu tập là từ người mà Wade đang ly hôn. Trong tuần này Willis sẽ ra làm chứng trong vụ ly hôn của một đồng nghiệp mà gần đây cô bị cáo buộc có mối quan hệ không đúng đắn trong quá trình họ truy tố Donald Trump.

.

Trong một hồ sơ pháp lý được báo The Wall Street Journal xem, một người phục vụ quy trình tòa án cho biết anh đã để lại trát đòi hầu tòa cùng với phụ tá điều hành của Willis hôm thứ Hai, cùng với lệnh triệu tập yêu cầu lời khai của Willis trong thủ tục ly hôn của Nathan Wade - một luật sư được Willis thuê làm công tố đặc biệt trong vụ truy tố Trump và 19 đồng phạm về tội lật ngược bầu cử ở Georgia. Người xin trát đòi là từ bà Jocelyn Wade, người mà Nathan Wade đang ly dị.

.

Trát đòi hầu tòa được tống đạt vài giờ trước khi luật sư của Mike Roman, một trong những đồng phạm của cựu tổng thống Trump trong vụ Georgia, đệ trình một kiến nghị riêng cáo buộc rằng Willis và Nathan Wade có “mối quan hệ cá nhân bí mật, không đúng đắn trong thời gian chờ xét xử vụ án này.” Đề nghị này cũng cáo buộc cả Willis và Wade “thu lợi đáng kể từ vụ truy tố này bằng chi phí của người nộp thuế.” Người phát ngôn của Willis cho biết cơ quan công tố có kế hoạch trả lời các cáo buộc trong hồ sơ tòa án của chính họ.

.

⚪ ---- Biện Lý Fani Willis gặp nữ nạn: trong khi người vợ đang ly dị của Nathan Wade xin trát tòa để lôi bà Willis ra tòa đối chứng về vụ ly dị của vợ chồng Wade, thì một Dân biểu Cộng Hòa gửi công văn quậy tới bến: Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga) tin rằng công tố viên Georgia dẫn đầu vụ án gian lận sâu rộng chống lại Trump và 18 người khác vì bị cáo buộc âm mưu can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 - đã phạm tội và Greene đang kêu gọi thống đốc Georgia can thiệp, theo NBC.

.

Hôm thứ Tư, DB Greene đã chính thức gửi đơn tố cáo hình sự tới Thống đốc Georgia Brian Kemp và Bộ trưởng Tư pháp Chris Carr phàn nàn rằng việc Công tố viên Quận Fulton Fani Willis thuê công tố viên đặc biệt Nathan Wade đã tạo thành một "xung đột lợi ích bất hợp pháp" sau khi thông tin về cặp "tình nhân Willis-Wade" này bị tiết lộ: họ bị đồn rằng họ đã dan díu tình cảm.

.

Dẫn lời luật sư của đồng bị cáo Trump, Michael Roman, người lần đầu tiên công khai "mối tình lãng mạn" của ngàng Willis và chàng Wade trong hồ sơ xin tòa quăng bỏ vụ Willis truy tố Trump và đồng phạm, DB Greene hy vọng sẽ làm trận đường rầy hoạt động của Biện Lý Willis.

"...Fani Willis phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng rằng côđã thuê bất hợp pháp bạn trai bí mật của mình – Nathan Wade, người chưa bao giờ xét xử một vụ trọng tội – làm công tố viên đặc biệt của cô để đưa ra một cuộc truy tố RICO trọng tội, phức tạp và mang tính đảng phái chưa từng có đối với Tổng thống Trump – người đứng đầu ứng cử viên tổng thống cho năm 2024 – cùng với 18 đồng phạm”, theo bức thư của DB Greene. "Bất chấp xung đột lợi ích rõ ràng là bất hợp pháp này, Fani Willis bị cáo buộc đã trả cho Nathan Wade... gần 700.000 USD từ quỹ chính thức."

.

"Điều này bao gồm vô số hóa đơn trả tiền theo giờ mơ hồ, trong 8 giờ - và như một luật sư đã công khai, thậm chí có một hóa đơn chi trả cho 24 giờ trong một ngày, với mô tả mơ hồ.“

.

DB Greene tiếp tục cho rằng Willis có thể đã phạm tội vì nhận được "những khoản huê hồng bất hợp pháp, bao gồm cả những chuyến du lịch xa hoa trong nước và quốc tế" được thanh toán bằng "biển thủ quỹ chính phủ."

.

Tin đồn cho rằng cả cô Willis và ông Wade đã cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ ở Thung lũng Napa và vùng Caribe. Cho đến nay, Biện Lý Willis vẫn chưa bình luận về các cáo buộc hoặc mối quan hệ với Wade, theo NBC News đưa tin.

.

DB Greene lưu ý trong tài liệu rằng nếu Willis được chứng minh là sai thì điều đó sẽ cấu thành một “mô hình đảng phái bất hợp pháp… nhằm chính trị hóa và vũ khí hóa bất hợp pháp văn phòng Biện Lý của cô Willis” để đánh bại Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie hôm thứ Tư tuyên bố rằng ông quyết định đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. “Tôi thà thua khi nói sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng, và hôm nay tôi cũng cảm thấy không khác vì đây là cuộc chiến vì linh hồn của đảng chúng ta và linh hồn của đất nước chúng ta”, Christie nói tại một sự kiện ở New Hampshire. Christie nhấn mạnh rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng cựu Tổng thống Donald Trump không trở thành tổng thống nữa.

.

⚪ ---- Dân Biểu Chris Deluzio từ Pennsylvania hôm thứ Tư đã trở thành nhà lập pháp đảng Dân chủ đầu tiên kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin từ chức. Austin nhập viện vì biến chứng do phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào ngày 1/1 và không thông báo cho Tổng Thống Biden cho đến 3 ngày sau đó, trong khi công chúng Mỹ mới biết về sự vắng mặt của ông vào ngày 5/1.Deluzio nói trong một tuyên bố: “Tôi đã mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Bộ trưởng Lloyd Austin do thiếu minh bạch về việc điều trị y tế gần đây của ông và tác động của nó đối với tính liên tục của chuỗi chỉ huy. Tôi có một nhiệm vụ long trọng tại Quốc hội là tiến hành giám sát Bộ Quốc phòng thông qua công việc của tôi trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Nhiệm vụ đó hôm nay đòi hỏi tôi phải kêu gọi Bộ trưởng Austin từ chức." Một số đảng viên Đảng Cộng hòa đã kêu gọi Austin giải thích hành động của mình, trong đó một số người cũng kêu gọi Austin từ chức.⚪ ---- 2 vợ chồng gốc Á, tới phòng thí nghiệm nhờ hỗ trợ sinh con, và vì nhầm lẫn nên 2 đứa con sinh đôi lại là da trắng, thế là kiện. Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Á ở New York đã đạt được thỏa thuận với một phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Nam California sau khi có sự nhầm lẫn dẫn đến việc người mẹ có bầu và sinh phôi từ hai gia đình khác nhau.Cặp vợ chồng này đến từ Flushing, Queens, chỉ được xác định là Y.Z. và A.P., đã chi 100.000 USD cho các dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Phòng khám Sinh sản Cha Fertility Clinic vào năm 2018. Trong quá trình này, phòng khám đã cấy nhầm phôi từ các gia đình khác nhau vào A.P., dẫn đến sự ra đời của hai bé trai da trắng thay vì hai bé gái sinh đôi như họ mong đợi.Khi cặp vợ chồng phát hiện ra lỗi trong quá trình siêu âm, các bác sĩ của phòng khám đã bác bỏ mối lo ngại của họ, chỉ để cuối cùng xác nhận điều đó khi các cậu bé chào đời vào tháng 3 năm 2019. Sau đó, họ buộc phải từ bỏ, trao lại ba mẹ hai đứa trẻ sơ sinh theo thông tin sinh học thực sự của chúng, trong đó có cặp vợ chồng Anni và Ashot Manukyan.Thế là Y.Z. và A.P. đã đệ đơn kiện vào tháng 7 năm 2019, cáo buộc Phòng khám Sinh sản về sơ suất y tế, và 14 tội danh khác, CNN đưa tin. Ban đầu nó được nộp lên Tòa án Liên bang Brooklyn nhưng sau đó được chuyển đến Tòa án Liên bang California. Các thủ tục pháp lý bao gồm một thỏa thuận riêng vào tháng 10/2023 với một trong những bác sĩ của phòng khám, Joshua Berger, với số tiền 200.000 USD. Tháng trước, luật sư đại diện cho cặp vợ chồng và Phòng khám đã nộp hồ sơ giấy tờ thông báo cho Tòa án Liên bang California về việc giải quyết một khoản tiền không được tiết lộ, theo Telegraph.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tuyên bố hôm thứ Năm rằng Bắc Kinh yêu cầu Washington không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan hoặc “gửi tín hiệu sai lệch cho các lực lượng ly khai ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Chúng tôi luôn phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ tuân thủ đúng nguyên tắc Một Trung Quốc… và giải quyết các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách cẩn thận và chính xác”.Tất cả điều này xảy ra sau khi Washington tuyên bố sẽ cử một phái đoàn không chính thức tới Đài Loan sau cuộc bầu cử. Người dân trên đảo sẽ bầu tổng thống và các thành viên của Viện Lập pháp vào ngày 13 tháng 1.⚪ ---- Chen Binhua, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, hù dọa rằng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền Lai Ching-te sẽ gây ra "mối nguy hiểm nghiêm trọng" cho eo biển Đài Loan. Quan chức này nhấn mạnh rằng ông đã hy vọng đồng bào Đài Loan sẽ nhìn thấy “tác hại cực kỳ lớn” mà Lai sẽ mang lại khi tiếp tục thúc đẩy Đài Loan hướng tới độc lập và tiếp tục “xúi giục” xung đột xuyên eo biển giữa Trung Quốc và Đài Loan, gọi chính trị của Lai là “có hại” đối với lợi ích, an ninh Đài Loan. Ông nói: “Nếu Lai lên nắm quyền, Lai sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động ly khai đòi độc lập cho Đài Loan và tạo ra tình trạng hỗn loạn ở eo biển Đài Loan”.⚪ ---- Một trận động đất cường độ 6,4 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Hindu Kush ở Afghanistan lúc 09:20 UTC, Trung tâm Địa chấn Châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết hôm thứ Năm. Tâm chấn động đất cách thành phố Kunduz 160 km về phía Đông với dân số 161.000 người và cách làng Jurm 42 km. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 201 km. Cơn chấn động ngắn và mạnh. Người dùng nền tảng EMSC từ Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan cũng cho biết đã cảm nhận được điều đó. Chưa có báo cáo thiệt hại.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng khả năng quân sự và dư luận của Ukraine cho thấy quốc gia này sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Họp báo chung với Tổng thống Estonia Alar Karis ở Tallinn, ông Zelensky nhắc lại rằng việc có Ukraine trong liên minh sẽ là sự đảm bảo an toàn tốt nhất không chỉ cho Ukraine mà còn cho các nước Baltic và Ba Lan. Ông nói thêm rằng việc quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí của NATO cho thấy lực lượng này đủ chất lượng để gia nhập NATO. Trước đó, Karis xác nhận Estonia sẽ viện trợ 1,2 tỷ euro cho Ukraine cho đến năm 2027.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm thông báo trên mạng xã hội X rằng khoảng 2.650 người bị truy nã đã bị bắt kể từ ngày 7 tháng 10, trong đó 1.300 người có liên quan đến Hamas. IDF cho biết binh lính của họ đã xác định được một đường hầm ở thành phố Khan Yunis ở Dải Gaza, nơi các con tin bị giam giữ, đồng thời nói thêm rằng "hơn 300 đường hầm đã lộ ra và hàng chục đường hầm đã bị phá hủy." Cũng có thông tin cho biết quân đội Israel đã phát hiện và phá hủy rất nhiều thiết bị quân sự và chất nổ. Không có tin về con tin.⚪ ---- Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi nói với quân đội Israel ở Dải Gaza hôm thứ Tư rằng IDF có thể tiếp cận bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Lebanon: “Sau những gì quân đội chúng ta đã làm, sẽ không có ngôi làng nào ở Lebanon, không có khu vực kiên cố nào ở Lebanon mà quân đội chúng ta không thể vào và tháo dỡ. Chúng tôi sẽ đưa các bạn đến những nơi cần thiết, và các bạn sẽ làm những gì cần thiết ở đó.”⚪ ---- Đại diện cấp cao của Hamas, Osama Hamdan hôm thứ Tư cho biết trừ khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức Israel khác đồng ý ngừng giao tranh ở Dải Gaza và thực hiện các yêu cầu bổ sung, các con tin bị nhiều nhóm khác nhau ở Gaza bắt giữ sẽ không được trả về gia đình khi họ còn sống."Các tù nhân [Israel] của kẻ thù Do Thái bị quân kháng chiến bắt giữ sẽ không sống sót trở về với gia đình của họ trừ khi Netanyahu và các thủ lĩnh chiến tranh của ông ta tuân thủ các điều kiện của cuộc kháng chiến, trong đó đầu tiên là chấm dứt hoàn toàn và toàn bộ hành động xâm lược của họ đối với Dải Gaza," theo quan chức này nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở Beirut.Israel tin rằng 132 con tin bị Hamas bắt cóc hôm 7/10 vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. 105 thường dân khác đã được thả khỏi nơi giam giữ của Hamas trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần vào cuối tháng 11.⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư khẳng định chính quyền Biden không khuyến khích bạo lực chính trị. Trả lời câu hỏi về bình luận mới nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, Jean-Pierre nói rằng “bạo lực chính trị hoàn toàn không có chỗ đứng ở Mỹ”.Hôm Thứ Ba, Trump hù dọa, cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn nếu các thủ tục pháp lý chống lại Trump vẫn tiếp diễn. "Trong nước sẽ hỗn loạn. Đó là một điều rất tồi tệ. Đó là một tiền lệ rất xấu. Đó là việc mở Chiếc hộp Pandora," Trump nói với báo chí sau phiên điều trần về quyền miễn tố có áp dụng cho Trump không.⚪ ---- Liên đoàn Chống phỉ báng (Anti-Defamation League: ADL) hôm thứ Tư cho biết các vụ bài Do Thái ở Hoa Kỳ đã tăng 360% kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel và cuộc chiến sau đó. ADL, tổ chức dân quyền Do Thái có trụ sở tại New York, cho biết theo dữ liệu sơ bộ mà tổ chức này thu thập được, đã xảy ra 3.283 vụ bài Do Thái từ ngày 7 tháng 10 đến Chủ nhật vừa qua. Con số này lấn át tổng số 712 trường hợp được ghi nhận so với cùng kỳ năm trước.Tổ chức này cho biết trong khoảng thời gian này có 34 vụ bài Do Thái mỗi ngày, đưa năm 2023 vào danh sách có nhiều hành động bài Do Thái nhất ở Hoa Kỳ kể từ khi ADL bắt đầu lưu giữ số liệu thống kê về những vụ việc như vậy vào cuối những năm 1970. ADL cho biết nhiều vụ xảy ra trong khuôn viên đại học, nơi 60 vụ hành hung và hơn 500 vụ có liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái.⚪ ---- Chính phủ quân sự Myanmar đã nhượng lại quyền kiểm soát thủ phủ của khu vực Kokang tự quản ở phía đông bắc Myanmar, thất bại nặng nề nhất đối với chính quyền quân sự kể từ khi liên minh gồm ba đội quân nổi dậy dựa trên sắc tộc phát động cuộc tấn công vào ngày 27/10/2023.Liên minh Ba Anh em (Three Brotherhood Alliance) hôm thứ Sáu cho biết họ đã tiếp quản Laukkai – một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến ở phía bắc tiểu bang Shan, giáp biên giới với Trung Quốc – sau khi Tổng hành dinh khu vực của quân đội đặt tại đó đầu hàng.Nhà phân tích chính trị Ye Myo Hein cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter, thất bại tại Laukkai, còn được gọi là Laukkaing, "đánh dấu Bộ Tư lệnh Tác chiến Khu vực đầu tiên thất thủ". Ông cho biết cuộc đầu hàng của hơn 2.000 chiến binh được báo cáo là lớn nhất "trong lịch sử quân đội Myanmar".⚪ ---- Theo Bloomberg Economics, một cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 10 nghìn tỷ USD, tương đương 10% GDP toàn cầu, cao hơn cả cuộc chiến Ukraine, đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.Hãng truyền thông Bloomberg đã mô phỏng hai kịch bản: Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan và lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến tranh khu vực, còn Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa và cắt đứt thương mại của Đài Loan với toàn cầu. Các mô hình này dự đoán tác động đến GDP, có tính đến các tác động đối với nguồn cung chất bán dẫn, sự gián đoạn vận chuyển trong khu vực, các lệnh trừng phạt và thuế quan thương mại cũng như ảnh hưởng đến thị trường tài chính.Trong trường hợp chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan: Kinh tế Đài Loan dự kiến sẽ hứng chịu đòn nặng nề. Dựa trên các cuộc chiến tương tự gần đây, nghiên cứu của Bloomberg Economics ước tính GDP của Đài Loan sẽ giảm 40% trong năm đầu tiên. Do sự tập trung dân số và cơ sở công nghiệp của Đài Loan dọc theo bờ biển, dự đoán chi phí về con người và kinh tế sẽ cao.Mối quan hệ của Trung Quốc với các đối tác thương mại lớn sẽ bị gián đoạn và nước này sẽ không thể có được chất bán dẫn tiên tiến. Do đó, GDP của TQ dự kiến sẽ giảm 16,7% trong năm đầu tiên.GDP của Mỹ dự kiến sẽ giảm 6,7% trong năm đầu tiên. Mặc dù ở xa trung tâm của cuộc xung đột, Mỹ phải đối mặt với những rủi ro đáng kể do phụ thuộc vào chuỗi cung ứng điện tử châu Á, đặc biệt là với các công ty như Apple Inc. GDP thế giới được dự đoán sẽ giảm 10,2% trong năm đầu tiên, trong đó Nam Hàn, Nhật Bản và các nền kinh tế Đông Á khác chịu thiệt hại nặng nề nhất.Trong trường hợp Trung Quốc phong tỏa Đài Loan trong một năm: Là một nền kinh tế nhỏ, mở, phát triển mạnh nhờ thương mại, Đài Loan được dự đoán sẽ chứng kiến mức sụt giảm GDP 12,2% trong năm đầu tiên. GDP của Trung Quốc, Hoa Kỳ và toàn thế giới dự kiến sẽ giảm lần lượt 8,9%, 3,3% và 5% trong năm đầu tiên.Theo nghiên cứu của Bloomberg Economics, nếu một cuộc chiến nổ ra ở eo biển Đài Loan, thiệt hại tiềm tàng về GDP toàn cầu có thể vượt qua những thiệt hại do đại dịch COVID-19 năm 2020, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, vụ 11/9 năm 2001 ở Mỹ, các cuộc tấn công khủng bố và cuộc chiến tranh Israel-Hamas năm 2023. Tuy nhiên, nếu Đài Loan phải đối mặt với lệnh phong tỏa, tổn thất GDP toàn cầu sẽ rơi vào khoảng giữa mức được quan sát thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và Chiến tranh vùng Vịnh.⚪ ---- Singapore: xài bao nhựa ở siêu thị giảm 50%-80% trong vòng nửa năm. Bộ trưởng Bộ Bền vững và Môi trường Grace Fu cho biết, các nhà điều hành siêu thị lớn đã quan sát thấy số lượng bao nhựa đựng dùng một lần được người tiêu dùng sử dụng đã giảm khoảng 50% đến 80% kể từ khi mức phí tối thiểu 5 xu có hiệu lực. Bà Fu cho biết trong văn bản trả lời quốc hội hôm thứ Ba (9/1) rằng kể từ khi thực hiện vào ngày 3 tháng 7/2023, phí bao nhựa đựng dùng một lần đã được đón nhận nồng nhiệt, hiện có kết quả số lượng bao nhựa dùng một lần mà người tiêu dùng mua đã giảm khoảng 50% đến 80%.Các công ty điều hành siêu thị có doanh thu hàng năm hơn 100 triệu đô la Singapore bắt đầu tính phí ít nhất 5 xu cho mỗi túi đựng dùng một lần vào ngày 3 tháng 7/2023. Chúng bao gồm NTUC FairPrice, Cold Storage, Giant, Sheng Siong và Prime Supermarket. Các công ty điều hành này chiếm khoảng 2/3, tương đương khoảng 400 siêu thị, trong tổng số siêu thị ở Singapore.⚪ ---- Nam Hàn: Số liệu thống kê của chính phủ hôm thứ Tư cho thấy dân số già của Nam Hàn từ 70 tuổi trở lên lần đầu tiên đông hơn những người ở độ tuổi 20 vào năm ngoái, khi xã hội đang già đi nhanh chóng trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Số người từ 70 tuổi trở lên đạt tổng cộng 6,32 triệu người vào cuối năm ngoái, vượt qua dân số ở độ tuổi 20s là 6,2 triệu người. Đây là lần đầu tiên số lượng người cao tuổi vượt xa dân số độ tuổi 20s.Điều đó xảy ra khi tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc - số trẻ em dự kiến sẽ được sinh ra bởi một người phụ nữ trong suốt cuộc đời của họ - đã phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác để còn 0,78 vào năm 2022.Dữ liệu cho thấy dân số từ 65 tuổi trở lên tăng dần, đạt 9,73 triệu người vào năm ngoái, tăng 460.000 người so với năm trước, chiếm 19% tổng dân số. Tỷ lệ tuyển sinh tiểu học lần đầu tiên giảm xuống dưới 400.000 vào năm ngoái, trong đó số trẻ 6 tuổi chỉ đạt 354.740.Nam Hàn đã chứng kiến dân số giảm hàng năm kể từ năm 2020, khi nước này ghi nhận lần giảm dân số đầu tiên. Dân số năm ngoái đứng ở mức 51,32 triệu người, giảm 113.000 người hay giảm 0,22% so với một năm trước đó.⚪ ---- Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải (TSA: Transportation Security Administration) cho biết hôm thứ Tư họ đã thu giữ hơn 6.700 khẩu súng tại các trạm kiểm soát an ninh phi trường trên toàn quốc vào năm 2023, một kỷ lục. Một số trong tổng số 6.737 khẩu súng có nạp đạn trong đó.TSA cho biết kỷ lục trước đây về số vụ tịch thu súng tại phi trường là 6.542 khẩu. Quản trị viên TSA David Pekoske cho biết ông đặc biệt lo ngại về số lượng súng đã nạp đạn, điều này gây ra "rủi ro không đáng có cho mọi người tại trạm kiểm soát TSA".⚪ ---- Một khu học chánh ở Florida đã gỡ bỏ ra khỏi kệ sách 3 cuốn từ điển định nghĩa những từ như “tình dục” (sex) ra khỏi kệ thư viện như một phần trong quá trình xem xét dự luật HB1069 gây tranh cãi của Florida. Dự luật yêu cầu Bộ Giáo dục kiểm soát chặt chẽ hơn các tài liệu giáo dục giới tính và dẫn đến việc gỡ bỏ rộng rãi các cuốn sách mô tả hành vi tình dục khỏi trường học.Từ điển dành cho trẻ em của American Heritage, Từ điển dành cho học sinh của Webster và Từ điển tiểu học của Merriam-Webster chỉ là một số trong số 2.800 cuốn sách đã được gỡ khỏi kệ thư viện ở Quận Escambia. Hôm thứ Tư, nhóm vận động PEN America đã đưa khu học chánh ra tòa về quyết định này. Thống đốc Florida Ron DeSantis trước đây đã gọi những cáo buộc rằng ông cấm sách ở Florida là một “trò lừa bịp”.⚪ ---- California: Nghiên cứu mới cho thấy rằng một hộ gia đình trung bình ở Mỹ chi hơn 1.000 USD mỗi tháng để đi chợ và mua tạp hóa và đối với cư dân California, con số đó có thể còn cao hơn. Theo một nghiên cứu của HelpAdvisor phân tích Khảo sát xung quanh hộ gia đình của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, một gia đình trung bình ở Mỹ chi khoảng 270,21 USD/tuần cho tiền chợ.Con số đó tăng lên khi trẻ em đượctính vào; HelpAdvisor nhận thấy rằng các hộ gia đình có trẻ em chi tiền chợ trung bình 331,94 USD/tuần, cao hơn 41% so với các hộ gia đình không có trẻ em.Nghiên cứu cho thấy tiền chợ hàng tuần rất khác nhau trên khắp đất nước và California đứng đầu danh sách những nơi đắt nhất để mua thực phẩm với mức trung bình của một hộ gia đình là $297,72/tuần, hay cao hơn $27,51 so với mức trung bình của 48 tiểu bang lục địa.Tiểu bang hàng xóm phía đông của California là Nevada, không hề kém cạnh; cư dân nơi này xài tiền chợ khoảng 294,76 đô/tuần, đủ để xếp thứ hai trên toàn quốc. Nằm trong top 5 đắt nhất là Mississippi ($290,64); Washington ($287,67) và Florida ($287,27).⚪ ---- RFA: "Chuyện xá lợi tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar!". Theo tin Đài Á Châu Tự Do. Chuyện xá lợi tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar vì nếu có chuyện này xảy ra thì sẽ trở nên nổi tiếng và được truyền thông nước này đưa tin, các nhà báo thuộc Ban tiếng Burmese (Myanmar) của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tìm hiểu và khẳng định. Phóng viên Ban Tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã nhờ các đồng nghiệp kiểm chứng các thông tin mà chùa Ba Vàng cung cấp trên các phương tiện truyền thông xã hội, và nhận được email trả lời khẳng định: “Không có hiện tượng (xá lợi tóc Phật tự chuyển động- PV) như vậy ở Myanmar. Nếu đúng như vậy, nó có thể đã lan truyền rộng rãi giữa các tín đồ Phật giáo trung thành của Myanmar.” Một tu sĩ Phật giáo, thành viên của Hội đồng Tăng già Phật giáo tối cao của Myanmar, người đã nói chuyện với RFA với điều kiện giấu tên vì lý do an ninh khi bình luận về các vấn đề tôn giáo nhạy cảm, nói rằng: “Bất kỳ xá lợi nào xuất hiện đều là do quá tin tưởng vào một điều gì đó vô lý. Mọi người nên sử dụng lý luận của riêng mình để nhận định việc đó có thực hay không.”⚪ ---- TIN VN. Kiều hối năm 2023 ước tăng 30% so với năm 2022, Việt Nam sẽ đẩy mạnh vận động và huy động nguồn lực kiều bào. Theo Báo Tuổi Trẻ. Sáng 11-1 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNV) tổ chức gặp gỡ, thông tin với báo chí về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong năm 2023. Hiện nay có 6 triệu người Việt đang sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, 80% là các nước phát triển. Kiều bào tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2022.⚪ ---- TIN VN. Yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Theo Báo Công Thương. Chiều 11/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (SWL). Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách, cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. "Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.⚪ ---- TIN VN. Ireland: 3 người được cho là công dân Việt Nam nhập cư lậu trong container đông lạnh. Theo Báo Người Lao Động. Các cơ quan chức năng sở tại đã thông báo có 3 người được cho là công dân Việt Nam trong vụ 14 người nhập cư lậu trong container đông lạnh ở Ireland. Chiều 11-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về việc cảnh sát Ireland mở điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người nhập cư lậu, trong đó được cho là có 3 người Việt Nam, được tìm thấy bên trong một container đông lạnh ở cảng Rosslare. Cả 14 người di cư bất hợp pháp gồm: 9 đàn ông, 3 phụ nữ và 2 bé gái. Tất cả đều có sức khỏe tốt sau khi họ được kiểm tra y tế. Quốc tịch của những người nhập cư này chưa được công bố chính thức. Đài truyền hình RTE và báo Irish Independent đưa tin hầu hết họ là người Kurd đến từ Iran và Iraq. Ngoài ra, có 3 người đến từ Việt Nam và một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.⚪ ---- HỎI 1: Trí tuệ nhân tạo AI có thể làm hỏng các cuộc bầu cử năm 2024, đặc biệt là làm ra tin giả?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới, khi khoảng một nửa dân số trưởng thành trên thế giới tham gia bỏ phiếu trong một năm bầu cử bội thu, mối lo ngại về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc làm thay đổi kết quả đã đứng đầu danh sách những rủi ro lớn nhất cho năm 2024.“Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2024” (Global Risks Report 2024) của Diễn đàn kinh tế thế giới, được công bố hôm thứ Tư, đã xếp hạng thông tin sai lệch (misinformation) và thông tin sai để phá hoại (disinformation) có nguồn gốc từ AI - cũng như tác động của nó đối với sự phân cực xã hội - trước biến đổi khí hậu, chiến tranh và sự suy yếu về kinh tế trong 10 rủi ro hàng đầu trong hai năm tới.Carolina Klint, giám đốc thương mại khu vực châu Âu tại công ty tư vấn Marsh McLennan, đồng sản xuất báo cáo, nói với Silvia Amaro của CNBC: “AI có thể xây dựng các mô hình để tác động đến lượng lớn cử tri theo cách mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Điều đó sẽ diễn ra như thế nào sẽ là điều khá quan trọng đối với chúng tôi để theo dõi”.Những rủi ro được nhắc đến nhiều nhất trong hai năm tiếp theo theo thứ tự là: thông tin sai lệch và thông tin sai để phá hoại, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, sự phân cực xã hội, mất an ninh mạng và xung đột vũ trang giữa các nước. Ngoài ra, top 10 cơ nguy còn là: thiếu cơ hội kinh tế, lạm phát, di cư không tự nguyện, suy thoái kinh tế và ô nhiễm.Chi tiết:https://www.cnbc.com/2024/01/10/wef-ai-election-disruption-poses-the-biggest-global-risk-in-2024.html⚪ ---- HỎI 2: Anh quốc: khoảng 30% nhân viên nói không muốn vào văn phòng vì có ông sếp ngồi đó?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy các nhân viên đang từ chối yêu cầu quay trở lại văn phòng của các công ty và một số người khăng khăng muốn làm việc từ xa vì họ đang cố gắng tránh mặt sếp của mình. Beyond, một thương hiệu không gian làm việc chung và không gian làm việc linh hoạt, đã chia sẻ một cuộc khảo sát độc quyền với Business Insider trên 1.262 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian ở Vương quốc Anh được khảo sát từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 10 năm ngoái để tìm hiểu điều gì đang cản trở họ đến làm việc ở văn phòng.Những người tham gia cuộc khảo sát trực tuyến đã được nhà thăm dò ý kiến Opinium đưa ra một loạt tuyên bố và được hỏi liệu họ đồng ý hay không đồng ý. Những câu nói này bao gồm những câu như "Người quản lý/sếp của tôi đang ở văn phòng khiến tôi không thể đi lại thường xuyên hơn." Theo Beyond, 30% công nhân đồng ý và cho biết họ thực sự sẽ đến văn phòng thường xuyên hơn nếu sếp của họ không có mặt ở đó.Trong khi đó, 2/3 trích dẫn chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở Anh, đồng ý rằng chi phí tăng khiến họ muốn làm việc từ xa để tiết kiệm tiền. 54% những người được khảo sát đồng ý rằng họ sẽ đến làm việc nhiều hơn nếu văn phòng của họ có vị trí tốt hơn, gần nhà hơn hoặc phù hợp với sở thích của họ hơn.Chi tiết:https://news.yahoo.com/almost-third-employees-boss-being-113926959.html