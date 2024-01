- Bão nhiều tiểu bang: Ít nhất 4 người chết, gió và mưa dữ dội, 450.000 ngôi nhà mất điện. Hơn 100 triệu người được cảnh báo về gió lớn. Lốc xoáy trên khắp Texas, Alabama, Florida, Georgia và Nam Carolina, nhiều nhà sập, 1 tòa nhà Tòa thị chính cũng sập. Hơn 1.350 chuyến bay bị hủy và hơn 8.700 chuyến bay bị hoãn. - Luật sư của Trump: Tổng thống vẫn có quyền miễn tố ngay cả khi ra lệnh Đội Đặc Nhi

Bão nhiều tiểu bang: Ít nhất 4 người chết, gió và mưa dữ dội, 450.000 ngôi nhà mất điện.

- Bão nhiều tiểu bang: Ít nhất 4 người chết, gió và mưa dữ dội, 450.000 ngôi nhà mất điện. Hơn 100 triệu người được cảnh báo về gió lớn. Lốc xoáy trên khắp Texas, Alabama, Florida, Georgia và Nam Carolina, nhiều nhà sập, 1 tòa nhà Tòa thị chính cũng sập. Hơn 1.350 chuyến bay bị hủy và hơn 8.700 chuyến bay bị hoãn.

- Luật sư của Trump: Tổng thống vẫn có quyền miễn tố ngay cả khi ra lệnh Đội Đặc Nhiệm SEAL giết các đối thủ chính trị, kể cả khi bán các lệnh ân xá.

- LS của Trump nói với tòa: không miễn tố cho Trump là xả lũ. Công Tố: khi 1 tổng thống có thể ám sát đối thủ qua Đội đặc nhiệm SEAL 6, sau đó từ chức và được miễn truy tố.

- Trump lên kế hoạch ra tòa, đích thân nói lời cuối ở tòa New York trong vụ bị tiểu bang xin phạt hơn 370 triệu USD vì gian lận tài chánh

- Đêm nay, Thứ Tư 10/1/2024, Cộng hòa sẽ có tranh luận sơ bộ, Trump từ chối tham dự

- Dân Biểu Cộng hòa Greg Pence (anh của cựu PTT Mike Pence): không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong năm nay

- Công ty xe hơi Hyundai đã giới thiệu xe taxi bay, chở phi công và 4 hành khách, sẽ bay cho thị trường Las Vegas từ năm 2028.

- Bộ trưởng Quốc phòng Ý: năm 2024 sẽ là năm bước ngoặt cho cuộc chiến Ukraine.

- Putin: các nước châu Âu phụ thuộc vào Nga nhiều hơn Nga phụ thuộc vào họ.

- Quân Ukraine bắn vào khu vực Belgorod (Nga) với hơn 50 quả đạn pháo trong 24 giờ qua

- Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) bầu chủ tịch mới cho năm 2024: Đại diện thường trực của Maroc

- Hamas: Mỹ coi thường luật pháp khi chỉ trích Nam Phi kiện Israel tội diệt chủng ở tòa quốc tế

- Có ít nhất 8 người chết vì Israel pháo kích vào một tòa nhà dân cư ở Rafah, phía nam Dải Gaza.

- Ngoại trưởng Anh: lo ngại Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế ở Gaza

- Lãnh đạo phe đối lập Nam Hàn Lee Jae-myung xuất viện 8 ngày sau khi ông bị đâm

- WB: kinh tế toàn cầu đang hướng tới nửa thập niên tăng trưởng tệ hại nhất trong 30 năm.

- Elon Musk chỉ trích gói mới trị giá 65,5 tỷ USD mà Mỹ định cấp cho Ukraine.

- Honda Motor ra xe điện từ năm 2026.

- Công ty đầu tư tài chính BlackRock Inc. sa thải 600 nhân viên, khoảng 3% tổng số nhân viên

- Texas: nổ khách sạn, ít nhất 21 người bị thương

- California: Thủy thủ Wenheng Zhao nhận tội bán tài liệu mật và nhận hối lộ từ gián điệp TQ, lãnh án

- Quận Cam: 1 con ngỗng Ai Cập trưởng thành chết vì bị trúng tên. Cảnh sát truy tìm người bắn tên.

- Quận Los Angeles: dí súng bắn chết chó cưng của bạn gái cũ, rồi tẩu thoát, bị truy nã

- Quận Cam: phóng xe vào làm cháy 1 ngôi nhà, tài xế chạy bộ thoát được, bị cảnh sát truy nã

- Oklahoma: 2 y tá Nina Nguyễn và Andrewe Steven Hansen lãnh án tù vì sơ suất chăm sóc, làm chết 1 cựu chiến binh rồi nói dối

- TIN VN. Trường đại học Quảng Bình nợ lương 8 tháng, khoảng 136 giảng viên, nhân viên trước nguy cơ mất việc.

- HỎI 1: Khoảng 30% người khi hết dùng thuốc giảm cân lại ăn nhiều hơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Năm 2023 là nóng nhất trong lịch sử được ghi lại? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/1/2024) ⚪ ---- Công ty xe hơi Hyundai đã giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về phi cơ cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) vào thứ Ba tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 ở Las Vegas, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc taxi bay dành cho phi công và 4 hành khách dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng ở thị trường vào năm 2028.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hyundai của Supernal Jaiwon Shin cho biết: “Bằng cách tận dụng đội ngũ 600 người tài năng của chúng tôi, khả năng kinh doanh và kỹ thuật rộng lớn của Tập đoàn xe Hyundai cũng như các nhà cung cấp hàng không đáng tin cậy trên toàn thế giới, Supernal sẵn sàng mang đến một kỷ nguyên bay mới.”

Nhà sản xuất xe Nam Hàn cho biết S-A2 sẽ được trưng bày trong triển lãm Supernal Vertiport tại trung tâm Las Vegas của sự kiện, nơi sẽ cho phép người tham dự thực hiện chuyến bay mô phỏng phía trên Los Angeles và tìm hiểu thêm về công nghệ hỗ trợ taxi bay.

⚪ ---- Bão tuyết ở nhiều tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Mất điện trên diện rộng trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng: Có hơn 450.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện ở Mỹ vào rạng sáng thứ Tư 10/1/2024, bao gồm gần 150.000 ngôi nhà ở New York và khoảng 115.000 ngôi nhà ở Pennsylvania, theo trang poweroutage.us. Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết bà lo ngại về việc người dân không có điện vào tối thứ Ba trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng.

• Bão trở nên nguy hiểm: Ít nhất 4 người chết đã được báo cáo trên các tiểu bang Alabama, Georgia và North Carolina khi các cơn bão đổ bộ vào các tiểu bang này với gió và mưa dữ dội.

• Sẽ có thêm tuyết: Tuyết sẽ bắt đầu giảm ở Trung Tây và vùng Ngũ Hồ vào thứ Tư, nhưng mối đe dọa vẫn còn đối với các khu vực nội địa Đông Bắc và New England. Tình trạng bão tuyết cũng được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài đến sáng thứ Tư ở vùng Tây Bắc, đưa tổng lượng tuyết lên tới vài feet ở những vùng cao hơn.

• Gió dữ dội tiếp tục xảy ra: Hơn 100 triệu người đang được cảnh báo về gió từ Mississippi đến Đông Nam và lên Bờ Đông. Cơ quan thời tiết cho biết: “Gió mạnh với gió giật vượt quá 55 dặm/giờ có khả năng gây mất điện nhiều lần và lũ lụt ven biển ở mức độ trung bình đến lớn ở Trung Đại Tây Dương và New England”.

• Mưa lớn gây lo ngại về lũ lụt: Lượng mưa lớn trên diện rộng có thể sẽ dẫn đến lũ sông và lũ quét đáng kể từ miền tây Carolinas đến Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc, với “nhiều” lũ quét có thể xảy ra từ Virginia qua miền nam New York, Connecticut và Rhode Island, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết. Theo cơ quan thời tiết, nhiều con sông đã ở giai đoạn lũ lụt lớn dọc theo miền Đông Hoa Kỳ vào sáng sớm thứ Tư, bao gồm cả ở Pennsylvania và New Jersey. Tại Maryland, các quan chức thành phố ở Annapolis, thủ phủ của tiểu bang, dự kiến nước lũ sẽ đạt mức “lịch sử” 5 feet, chính quyền cho biết chiều hôm thứ Ba.

• Mưa ở các thành phố lớn: Một số khu vực đô thị lớn dọc theo Bờ Đông có thể hứng chịu lũ lụt, bao gồm Thành phố New York và Philadelphia, nơi có thể có lượng mưa từ 2 đến 4 inch.



• Điều kiện lái xe nguy hiểm: Người lái xe ở các khu vực thuộc New England và nội địa Đông Bắc có thể gặp khó khăn trên đường khi tuyết dày tới 1 foot và gió giật 55 dặm/giờ có thể xảy ra suốt chiều Thứ Tư. Tại Iowa, một đoạn của Xa lộ Liên tiểu bang 80 đã phải đóng cửa vào chiều thứ Ba do tình trạng mất điện dẫn đến một vụ tai nạn nhiều phương tiện. Tại Kansas, khoảng 30 người, bao gồm cả trẻ em, bị mắc kẹt và phải được giải cứu khỏi các phương tiện giao thông và đưa đến một trường trung học trong điều kiện bão tuyết và mất trắng hôm thứ Hai.

• Báo cáo về lốc xoáy và thiệt hại để lại: Cơn bão đã tạo ra 23 báo cáo về lốc xoáy trên khắp Texas, Alabama, Florida, Georgia và Nam Carolina kể từ thứ Hai. Tại Nam Carolina, “thiệt hại đáng kể” do một cơn lốc xoáy có thể xảy ra đã được báo cáo tại thành phố Bamberg, cách Columbia 60 dặm về phía nam, nơi tòa nhà Tòa thị chính có tuổi đời hàng thế kỷ bị sập, theo thư ký kiêm thủ quỹ thành phố Robin Chavis.



• Các chuyến bay bị hủy: Hơn 1.350 chuyến bay bị hủy và hơn 8.700 chuyến bay bị hoãn vào thứ Ba, theo dữ liệu từ FlightAware. Một số trong số đó là do máy bay Boeing 737 Max 9 bị hạ cánh, nhưng giông bão đã gây ra sự gián đoạn đáng kể ở các sân bay Atlanta, Dallas-Fort Worth, Florida và North Carolina.

⚪ ---- Không bao giờ để bất cứ ai chiếm lấy sự chú ý, cựu Tổng Thống Donald Trump đang lên kế hoạch đưa ra một phần lập luận cuối cùng để bào chữa cho chính mình trong giai đoạn cuối của phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở Thành phố New York vào thứ Năm 11/1/2024, theo các nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ ông nói với ABC News. Mạng này đưa tin hôm thứ Ba rằng mặc dù các mưu đồ xung quanh chiến lược của nhóm ông vẫn “linh hoạt”, Trump vẫn “quyết tâm” đích thân giúp đỡ và giải quyết trước tòa.

Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James đang đòi cựu tổng thống và các đồng phạm của ông ta hơn 370 triệu USD trong vụ án, cáo buộc họ thổi phồng giá trị tài sản một cách gian lận để thúc đẩy các giao dịch kinh doanh. Số tiền này, được tiết lộ vào thứ Sáu trong bản tóm tắt sau phiên tòa, là một bước tiến đáng kể so với số tiền 250 triệu USD mà James yêu cầu ban đầu. Bà cũng yêu cầu Trump và các con trai của ông bị cấm vĩnh viễn điều hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở New York.

⚪ ---- Đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Trump hôm thứ Ba nói rằng ngay cả khi một tổng thống ra lệnh cho Đội Đặc Nhiệm SEAL 6 giết một đối thủ chính trị cũng sẽ là một hành động miễn tố, vì chức vụ Tổng Thống có quyền miễn trừ rộng rãi đối với việc truy tố hình sự. Tuyên bố miễn tố đó đưa ra bởi luật sư John Sauer của Trump, người đã trả lời bằng “có đủ điều kiện” rằng một cựu tổng thống sẽ không bị truy tố khi Tổng Thống ra lệnh giết đối thủ chính trị, và cũng miễn tố khi Tổng Thống bán các lệnh ân xá.

Trong phiên điều trần xem xét kiến nghị từ nhóm của Trump nhằm hủy bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử của ông, Sauer lập luận rằng các tổng thống chỉ có thể bị truy tố hình sự nếu họ đã bị Thượng viện xét xử và kết án. Sauer trả lời: “Vị Tổng Thống đó sẽ phải bị luận tội và bị kết án”.

Lập luận đó đã nhận được sự phản đối nặng nề từ hội đồng 3 thẩm phán của Tòa kháng án khu vực D.C. cũng như nhóm Công tố đặc biệt Jack Smith.

Thẩm phán Michelle Childs, người được Biden bổ nhiệm, lưu ý rằng một tổng thống có thể từ chức thay vì đối mặt với việc bị luận tội, điều mà trong khuôn khổ các luật sư của Trump sẽ cho phép họ tránh bị truy tố trong tương lai. Trong khi đó, James Pearce, một công tố của văn phòng Smith, đã mạnh mẽ bác bỏ quan điểm cho rằng cần phải làm suy yếu các cơ chế buộc các tổng thống phải chịu trách nhiệm về các hành động tội phạm.

Pearce nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào… nếu một tổng thống ra lệnh cho Đội Đặc Nhiệm SEAL bắn chết một đối thủ chính trị rồi từ chức hoặc không bị luận tội – đó không phải là tội ác? Tôi nghĩ đó là một tương lai cực kỳ đáng sợ và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quyết định của tòa án.”

Tại một thời điểm, Thẩm phán Florence Pan, một người khác được bổ nhiệm bởi Biden, lưu ý rằng nhóm pháp lý của Trump về cơ bản đã lập luận ngược lại khi Trump phải đối mặt với cuộc luận tội thứ hai, trong trường hợp này là vì hành vi của Trump liên quan đến vụ bạo loạn tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

⚪ ---- Luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Dean Sauer, nói với Tòa kháng án DC hôm thứ Ba trong phiên điều trần rằng nếu yêu cầu miễn tố của cựu nguyên thủ quốc gia bị bác bỏ, “các cửa xả lũ sẽ được mở ra”.

.

Sauer lập luận rằng việc từ chối như vậy có thể dẫn đến “các chu kỳ tố cáo lại sẽ làm rung chuyển nền cộng hòa của chúng ta trong tương lai”, đồng thời nói thêm rằng việc truy tố phía bên kia được xây dựng dựa trên “các hành vi chính thức”. Ông kết luận: “Có năm loại hành vi bị cáo buộc, nhiều trong số đó rõ ràng là hành vi chính thức”.

Trong khi đó, luật sư của Công tố đặc biệt James Pearce khẳng định Trump "không đứng trên pháp luật", đồng thời nói thêm rằng các tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống đều không được miễn truy tố hình sự. Pearce hỏi: “Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào,” nếu một tổng thống có thể ám sát đối thủ thông qua Đội đặc nhiệm SEAL 6, sau đó từ chức và được miễn truy tố. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đó là một tương lai cực kỳ đáng sợ”.

⚪ ---- Dân Biểu đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Greg Pence của tiểu bang Indiana hôm thứ Ba cho biết ông sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong năm nay, trở thành thành viên Hạ viện mới nhất tuyên bố rằng họ sẽ không tái tranh cử. Pence, anh trai của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, đã công bố quyết định của mình vào sáng thứ Ba trong một tuyên bố trên X, không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lý do tại sao ông quyết định không tái tranh cử vào ghế Quận 6 của Indiana. Mike Pence đã giữ chức vụ này trong 12 năm trước khi giữ chức thống đốc tiểu bang Indiana. AP đưa tin, Greg Pence lần đầu tiên được bầu vào ghế này vào năm 2018, trải rộng khắp các khu vực miền trung, miền đông và miền trung nam Indiana.

“Vào năm 2017, tôi tranh cử vào Quốc hội vì tôi sẵn sàng phục vụ trở lại. Với tư cách là một cựu Sĩ quan Thủy quân lục chiến, tôi tiếp cận công việc này một cách có mục đích. Sau ba nhiệm kỳ, tôi đã đưa ra quyết định không nộp đơn tái tranh cử,” Pence nói trong bài phát biểu của mình. tuyên bố. "Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm nay, nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ cử tri xuất sắc. Đối với cử tri ở Quận 6 của Indiana — thật là một đặc ân và vinh dự khi được đại diện cho các bạn tại thủ đô của Quốc gia chúng ta." Cho đến nay, hơn hai chục thành viên Hạ viện đang tìm kiếm chức vụ khác hoặc nghỉ hưu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024.

⚪ ---- Đêm nay, Thứ Tư 10/1/2024, sẽ có 1 cuộc tranh luận sơ bộ khác của Đảng Cộng hòa, với sự kiện do CNN tổ chức tại Des Moines, Iowa. Cuộc tranh luận sẽ bắt đầu lúc 9 giờ tối theo giờ Miền Đông và sẽ trùng với sự xuất hiện của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một cuộc họp phố trên Fox News.

Cho đến nay, Trump đã bỏ qua tất cả các cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa và có khả năng sẽ tiếp tục làm như vậy trong thời gian tới. Lần này chỉ có Trump, Cựu Thống đốc Nam Carolina và là cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, và Thống đốc Florida Ron DeSantis đủ điều kiện tham gia. Haley và DeSantis phần lớn được coi là những ứng cử viên duy nhất có khả năng gây ra mối đe dọa cho việc Trump được bầu làm ứng cử viên tổng thống chính của Đảng Cộng hòa. Cả hai chính trị gia đều chỉ trích Trump đã phớt lờ các cuộc tranh luận.

“Chỉ có ba ứng cử viên đủ điều kiện, đã đến lúc Donald Trump xuất hiện”, Haley bình luận trong một tuyên bố sau kết quả của CNN. Bà tiếp tục nói: “Khi giai đoạn tranh luận tiếp tục thu hẹp lại, Donald Trump càng khó che giấu hơn”. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của DeSantis cũng nổ súng vào Trump, nhấn mạnh rằng Trump “sợ” xuất hiện, vì nếu đến, Trump sẽ phải “cuối cùng giải thích tại sao không xây bức tường biên giới đã hứa, tại sao giảm thuê cho tỷ phú để dân Mỹ thêm gần 8 nghìn tỷ USD tiền nợ công" và tại sao chuyển giao đất nước cho bác sĩ chống COVID Anthony Fauci."

Đây là cơ hội cuối cùng để các ứng cử viên thu hút khán giả ở Iowa trước khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày 15/1/2024. Trong kế hoạch tổng thể, Iowa có thể có tầm quan trọng đối với Đảng Cộng hòa, mặc dù từ năm 1992 đến năm 2012, công dân tiểu bang này đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ sáu trong số bảy lần, vào năm 2016 và 2020, vương miện đã thuộc về Đảng Cộng hòa, những người mà trong suốt lịch sử của bang, thường nhận được sự ủng hộ. Tính đến ngày 7 tháng 1, mức trung bình trong cuộc thăm dò của FiveThirtyEight cho thấy Trump dẫn đầu áp đảo ở Iowa với tỷ lệ 50%, trong đó DeSantis chiếm vị trí thứ hai với 18,4% và Haley xếp sau với 15,7%.

Nina Nguyễn

TIN VN. Trường đại học Quảng Bình nợ lương 8 tháng, khoảng 136 giảng viên, nhân viên trước nguy cơ mất việc.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hôm thứ Tư cho biết rằng năm vừa mới bắt đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nói với Hạ viện về việc gia hạn viện trợ quân sự cho Kiev, Crosetto thừa nhận rằng cuộc “phản công” của Ukraine vào mùa hè năm ngoái “không mang lại kết quả như mong muốn”. Tuy nhiên, ông ước tính rằng “2024 sẽ là một năm quan trọng trong cuộc xung đột” sắp kết thúc hai năm do cả lời hứa về việc Ukraine gia nhập Liên Âu và các chuyển động bầu cử ở Hoa Kỳ, chính Liên Âu và Nga. Ông cũng nhắc lại rằng sự ủng hộ của Ý dành cho Ukraine "vẫn mạnh mẽ và hoàn toàn không thay đổi... cho đến khi đạt được mục tiêu về một nền hòa bình công bằng và danh dự."⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nhận xét rằng sự phụ thuộc của các nước châu Âu vào Nga lớn hơn nhiều so với sự phụ thuộc của Nga vào họ. Nói tại Khu tự trị Chukotka, ông Putin nhắc lại rằng châu Âu hiện đang tràn ngập nhiều vấn đề, khi các nền kinh tế hàng đầu trong khu vực đang “trải qua thời kỳ khó khăn”. Nhưng Putin kêu lên: “Chúng tôi đang phát triển, nhưng họ đang suy thoái”, đồng thời nhắc lại rằng Moscow không vui mừng về điều này mà chỉ đơn thuần chia sẻ sự thật.⚪ ---- Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram hôm thứ Tư rằng quân đội Ukraine đã tấn công khu vực Belgorod với hơn 50 quả đạn pháo trong 24 giờ qua: "Sáu huyện biên giới trong khu vực đã bị trúng 54 quả đạn pháo, trong đó có 7 quả đạn mảnh từ máy bay không người lái." Các cuộc tấn công từ 2 phi cơ không người lái và phi cơ không người lái kamikaze cũng đã được báo cáo. Ông cũng lưu ý rằng 25 đạn pháo trúng mục tiêu. Đầu ngày hôm Thứ Tư, cũng có thông tin cho rằng các số điện thoại khẩn cấp ở Belgorod đã tê liệt trong một thời gian, nhưng hiện tại chúng đã được sửa và hoạt động bình thường.⚪ ---- Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) đã tổ chức bỏ phiếu vào thứ Tư để bầu chủ tịch mới cho năm 2024. Đại diện thường trực của Maroc tại Văn phòng LHQ ở Geneva Omar Zniber đã giành chiến thắng, thu được 30 phiếu bầu trong tổng số 47 phiếu. Ngưỡng cần thiết là 24. Đối thủ của ông là Đại diện thường trực của Nam Phi tại Văn phòng LHQ ở Geneva Mxolisi Nkosi, người đã giành được 17 phiếu bầu.⚪ ---- Hamas hôm thứ Tư chỉ trích lập trường của Hoa Kỳ đối với vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel trước Tòa án Công lý Quốc tế, là "coi thường luật pháp quốc tế và cố gắng cản trở các công cụ của công lý quốc tế thực hiện vai trò của họ."Trên Telegram, nhóm này cũng kêu gọi Mỹ “làm việc ngay lập tức” để đảm bảo chấm dứt “sự xâm lược tội phạm” của Israel và kêu gọi Mỹ “ngưng can thiệp vào luật pháp và quy định quốc tế”. Thông điệp này theo sau nhận xét của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken được đưa ra trước đó một ngày, người đã coi tuyên bố của Nam Phi rằng Israel phạm tội "diệt chủng" ở Gaza là "vô ích".Hơn nữa, Hamas bác bỏ việc Blinken cố gắng "biện minh" cho các hoạt động quân sự của Israel "bằng cách nói rằng cuộc kháng chiến của người Palestine tập trung vào dân thường." Họ nói thêm: “Đây là những nỗ lực khốn khổ nhằm rửa tay […] khỏi máu của trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi ở Gaza”.⚪ ---- Al Jazeera đưa tin hôm thứ Ba rằng ít nhất 8 người đã chết trong vụ pháo kích vào một tòa nhà dân cư ở Rafah, nằm ở phía nam Dải Gaza. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về sự kiện này, nêu bật tác động của vụ pháo kích của Israel đối với tòa nhà dân cư bị ảnh hưởng. Nó lưu ý rằng khu vực mục tiêu, Tel al-Sultan, phải đối mặt với gánh nặng của cuộc tấn công, dẫn đến thiệt hại nhân mạng trong cộng đồng.⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Ba nói với các thành viên Quốc hội rằng ông "lo ngại" rằng Israel đã hành động vi phạm luật pháp quốc tế ở Gaza nhưng ông không xác nhận rằng đã nhận được ý kiến về vấn đề này từ các luật sư của chính phủ. Ông cũng tránh trả lời liệu chính phủ Anh có coi Dải Gaza là do Israel chiếm đóng hay không.Cameron cho biết Israel "cần phải làm nhiều hơn nữa để có thêm viện trợ cho Gaza" và nước này nên chấm dứt các hạn chế cung cấp nước ở phía bắc Gaza vì "xung đột trên thực tế đã kết thúc" trong khu vực. Ông cũng chỉ trích Đại sứ Israel tại Vương quốc Anh Tzipi Hotovely vì đã ủng hộ việc "hủy diệt" Gaza, nói rằng ông hy vọng đó không phải là quan điểm của chính phủ Israel "vì đó là quan điểm sai lầm."⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Nam Hàn Lee Jae-myung đã xuất viện từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul 8 ngày sau khi ông bị đâm khi thăm Busan. Nói về sự cần thiết phải chấm dứt "nền chính trị hiếu chiến", Lee bày tỏ hy vọng rằng vụ đáng tiếc này sẽ đánh dấu bước ngoặt hướng tới một bối cảnh chính trị tôn trọng và hợp tác hơn ở Nam Hàn, theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Kẻ tấn công, một người đàn ông ở độ tuổi 60, đã bị bắt và các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ đằng sau vụ tấn công.⚪ ---- Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết hôm thứ Ba trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất rằng nền kinh tế toàn cầu đang hướng tới nửa thập niên tăng trưởng tệ hại nhất trong 30 năm. Chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Phó Chủ tịch cấp cao của Nhóm Ngân hàng Thế giới Indermit Gill nhận xét: “Nếu không có sự điều chỉnh lớn, những năm 2020 sẽ trôi qua như một thập niên cơ hội bị lãng phí.”Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu dự kiến sẽ giảm tốc hơn nữa vào năm 2024 và đứng ở mức 2,4%, giảm so với mức 2,6% được đăng ký một năm trước đó. Tuy nhiên, vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ tăng lên, với con số là 2,7%. Tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ và Trung Quốc được dự báo sẽ giảm từ 2,5% và 5,2% vào năm 2023 xuống còn 1,6% và 4,5% vào năm 2024, trong khi con số này của Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ tăng từ 0,4% vào năm 2023 lên 0,7% vào năm 2024.Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rằng triển vọng rất không chắc chắn, vì thế giới hiện đang phải đối mặt với hai cuộc chiến tranh, nền kinh tế đang suy thoái ở Trung Quốc và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng nếu hai cuộc xung đột lớn có sự leo thang, giá năng lượng có thể tăng cao, điều này sẽ ảnh hưởng thêm đến "hoạt động và lạm phát toàn cầu".⚪ ---- Chủ tịch X Corp., Tesla Inc. và Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX, Elon Musk, hôm thứ Ba đã chỉ trích gói mới trị giá 65,5 tỷ USD mà Hoa Kỳ dự định cung cấp cho Ukraine. "65 tỷ USD nữa cho Ukraine? Chiến lược rút lui là gì? Tôi ủng hộ Ukraine, nhưng đây dường như là một cuộc chiến mãi mãi không có tiến triển. Chỉ hy sinh tuổi trẻ của đất nước mà không giành được lãnh thổ," Musk trả lời một bài đăng trên X cho thấy Yêu cầu tài trợ bổ sung sắp tới của Thượng viện.⚪ ---- Honda Motor Co. Ltd. đã tiết lộ kế hoạch cho dòng xe điện (EV) hoàn toàn mới trên toàn cầu vào thứ Ba, đồng thời lưu ý rằng dòng sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Dòng xe mới này sẽ lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, với tiếp theo là các buổi ra mắt tiếp theo ở các nơi khác trên thế giới.Trong Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 tại Las Vegas, hãng xe Nhật Bản đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về hai mẫu xe ý tưởng có tên Saloon và Space-Hub như một phần của "Honda 0 Series", sẽ hỗ trợ thêm cho mục tiêu trung hòa carbon của công ty vào năm 2050. Hãng xe US Honda cũng đã ra mắt thế giới nhãn hiệu H mới, dành riêng cho thế hệ mẫu xe điện sắp tới.⚪ ---- Công ty đầu tư tài chính BlackRock Inc. đang lên kế hoạch giảm lực lượng lao động của mình bằng cách sa thải 600 nhân viên, chiếm khoảng 3% tổng số nhân viên của công ty. Mục đích là phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực đang có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong công ty, chẳng hạn như công nghệ, quỹ giao dịch trao đổi và thị trường tư nhân. Vào thứ Tư, BlackRock đang mong đợi sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đối với Bitcoin ETF mới được đề xuất.⚪ ---- Texas: Một vụ nổ tại một khách sạn mới được tu sửa ở trung tâm thành phố Fort Worth, Texas, hôm thứ Hai, khiến ít nhất 21 người bị thương khi các quan chức cứu hỏa tiếp tục rà soát khu vực hai dãy nhà được di tản rải rác các mảnh vỡ và các nhà điều tra đang xem xét các nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm cả khí đốt tự nhiên.Sở cứu hỏa Fort Worth, nói với các phóng viên, rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ làm thổi bay cửa sổ trên tầng một và tầng hai của khách sạn Sandman Signature Fort Worth Downtown 20 tầng, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định cho đến tối thứ Hai. Trong những người bị thương, một người nguy kịch và 4 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng.⚪ ---- California: Bộ Tư pháp cho biết một thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ thừa nhận gửi thông tin nhạy cảm về các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ được lên kế hoạch ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho Trung Quốc để đổi lấy ít hơn 15.000 USD đã bị kết án hơn 2 năm tù.Thủy thủ Wenheng Zhao, 26 tuổi, đã nhận tội vào tháng 10 vì âm mưu với một sĩ quan tình báo Trung Quốc và nhận hối lộ. Hôm thứ Hai, cư dân Monterey Park, California đã bị kết án 27 tháng tù và bị phạt 5.500 USD, theo thông cáo từ Bộ Tư pháp.⚪ ---- Quận Cam: Một con ngỗng Ai Cập trưởng thành đã chết sau khi bị trúng một mũi tên (loại tên huấn luyện) ở Quận Cam. Con ngỗng bị thương được phát hiện vào thứ Năm, ngày 28 tháng 12 khi đang đi dạo trong khu vực Trường Tiểu học College Park, 3700 Đại lộ Chaparral, ở Irvine.Sở Cảnh sát Irvine ngay lập tức phản ứng và thu hồi con ngỗng đã chết trên đường đi điều trị y tế. "Bất cứ ai đã làm điều này có thể đã đến rất gần ngỗng," Trungs ĩ Karie Davie nói với tờ The Orange County Register. Cô nói thêm rằng mũi tên huấn luyện có thể đến từ một chiếc nỏ. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Irvine theo số 949-724-7092.⚪ ---- Một người vô gia cư bị cho là đã bắn chết con chó con của bạn gái mình đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng vũ khí. David Sumlin, 32 tuổi, được cho là đã bắn chết chú chó con trong cuộc tranh cãi với bạn gái cũ vào ngày 2/1/2024 tại Los Angeles. Sumlin bị cáo buộc đã đặt một chiếc gối lên con chó con và nói với cô bạn, được các công tố viên chỉ xác định là “S.W.,” rằng “hoặc là cô, hoặc con chó”. Sau đó, anh ta bắn con vật cưng, khiến nó sau đó chết tại một nơi trú ẩn động vật địa phương, các quan chức cho biết.Ngoài cáo buộc tấn công con chó, Sumlin còn bị truy nã với cáo buộc liên bang về tội tàng trữ đạn dược, theo đơn khiếu nại hôm thứ Hai. Việc nộp đơn lần đầu tiên được báo cáo bởi Seamus Hughes của Court Watch. Theo đơn khiếu nại, Sumlin đã bị kết án ít nhất 4 trọng tội, bao gồm vận chuyển chất bị kiểm soát để bán, âm mưu cướp và tấn công bằng súng. Y vẫn đang lẩn trốn và đang bị cảnh sát truy lùng.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang truy tìm tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi đâm xe vào một ngôi nhà ở Quận Cam, gây ra hỏa hoạn vào tối thứ Hai. Cứu hỏa đã đến ngôi nhà hai tầng ở số 3800 đường Hamilton ở Irvine vào khoảng 9:30 giờ tối. Video từ hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng và cháy rụi sau khi được kéo ra khỏi nhà. Một lỗ lớn còn sót lại trong cấu trúc nhà và cũng bốc cháy. Theo Cứu hỏa, những người dân trong ngôi nhà đã thoát ra mà không bị thương. Những người ngồi trên xe có vẻ đã bỏ trốn sau vụ va chạm.⚪ ---- Hai cựu y tá Bộ Cựu Chiến Binh đã bị kết án vào tháng trước vì đã nói dối các nhà điều tra về loại thuốc mà họ đã cung cấp trước cái chết của một cựu chiến binh. Năm 2022, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố, 27 tuổi và Andrewe Steven Hansen, 31 tuổi, vì đã nói dối về hành động của họ dẫn đến cái chết của một cựu chiến binh do họ chăm sóc. Vấn đề đáng lo ngại là liệu hai y tá có sử dụng đúng liều lượng thuốc trước khi người cựu chiến binh qua đời hay liều lượng đã bị tạm dừng.Các y tá đã khai man với các nhà điều tra rằng họ không tạm dừng dùng thuốc trong khi trên thực tế, họ đã tạm dừng dùng thuốc trước khi cựu chiến binh qua đời. Có vẻ như cái chết của người cựu chiến binh này là do, hoặc ít nhất là bị ảnh hưởng, do không cấp cứu kịp thời. Lời khai sai sự thật của các y tá rõ ràng là một nỗ lực nhằm che đậy hành động của họ trước khi chết.Trường hợp này xảy ra tại Trung tâm Y tế Bộ Cựu Chiến Binh Thành phố Oklahoma và Sở Cảnh sát Cựu chiến binh đóng vai trò trong cuộc điều tra. Nguyễn và Hansen đều nhận tội nói dối với điều tra viên Bộ Cựu Chiến Binh. Nguyễn bị kết án 6 tháng tù trong nhà tù liên bang vì khai man với các nhà điều tra và được thả có giám sát một năm. Hansen bị kết án 3 tháng và một năm được thả có giám sát.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Đang bị nhà trường nợ lương từ 2 tháng đến 7,5 tháng, mới đây 136 giảng viên, nhân viên của Trường đại học Quảng Bình nhận thông báo tiếp tục bị nợ lương từ tháng 1 đến hết tháng 3/2024. Trong lúc đó, trường này cũng đang lên kế hoạch tạm hoãn hợp đồng với hàng loạt giảng viên và người lao động… Theo phản ánh của nhiều giảng viên và nhân viên của Trường đại học Quảng Bình, hiện có 136 viên chức và người lao động của Trường đại học Quảng Bình chưa được nhận lương từ 2 tháng đến 7,5 tháng, nên đời sống của gia đình họ gặp rất nhiều khó khăn.⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 30% người khi hết dùng thuốc giảm cân lại ăn nhiều hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà đầu tư đã hoan nghênh loại thuốc giảm cân mới vì khả năng giúp mọi người giảm số cân không mong muốn, nhưng kết quả của một cuộc thăm dò gần đây nhấn mạnh những thách thức mà bệnh nhân phải đối mặt nếu họ ngừng điều trị.Cuộc khảo sát của Deutsche Bank cho thấy mức tiêu thụ calo giảm khi bệnh nhân dùng thuốc GLP-1 như Ozempic hoặc Wegovy. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy một khi ngừng thuốc, số lượng calo mà bệnh nhân tiêu thụ sẽ tăng trở lại - và trong một số trường hợp, thậm chí còn cao hơn mức họ đã tiêu thụ trước khi bắt đầu điều trị. Báo cáo cho biết: “Tuy nhiên, trong số những người không còn dùng GLP-1, con số này đảo ngược nhiều hơn với 30% cho biết họ hiện đang ăn nhiều hơn trước khi sử dụng thuốc GLP-1”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Năm 2023 là nóng nhất trong lịch sử được ghi lại?ĐÁP 2: Đúng thế. Cơ quan khí hậu của Ủy ban Châu Âu cho biết hôm thứ Ba rằng năm 2023 là năm nóng kỷ lục, đánh bại kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2016. Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus, do Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung bình Châu Âu điều hành, cho biết những đợt nắng nóng đột ngột trên khắp thế giới từ tháng 6 đến cuối năm đã dẫn đến nhiệt độ trung bình là 14,98 độ C, hay 58,98 độ F, khoảng 0,17 độ. độ C cao hơn năm 2016.Chi tiết: