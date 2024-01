Hình ảnh Phố Cổ Hà Nội chuẩn bị đón Têt Nguyên Đán 2024.

- Trump kêu gọi TT Biden "thả các con tin" bị bắt vì bạo loạn 6/1/2021

- Trump chê tiền nhân, Nội chiến Hoa Kỳ lẽ ra có thể tránh được thông qua “đàm phán” -- Thực tế đã còn nhiều vòng đàm phán nhưng Nam quân không chịu bỏ chế độ da đen. Cựu Dân Biểu Cộng hòa Liz Cheney liền chỉ trích Trump

- Số lượng đảng viên Cộng hòa ủng hộ bạo loạn 6/1/2021 tăng lên, tới 30% từ mức 21% vào tháng 1/2021.

- 4 ngày trước bạo loạn 6/1/2021, TNS Mitt Romney gửi tin nhắn báo nguy sẽ có bạo loạn tới Lãnh đạo Đa số Thượng viện bấy giờ là Mitch McConnell

- Trong đơn xin bầu cử ở Illinois, Trump từ chối ký lời tuyên thệ hứa không lật đổ chính phủ

- Elon Musk hút ma túy, cả công ty lo ngại

- TT Biden không được thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nhập viện cho tới 3 ngày sau

- TQ áp đặt trừng phạt đối với 5 công ty quốc phòng Mỹ bán vũ khí gần đây cho Đài Loan.

- Bangladesh tổng tuyển cử: đi bầu quá thấp, tỷ lệ dưới 20%

- Thủ tướng Israel cảnh báo: Hezbollah phải nhớ bài học của Hamas

- LHQ: dân ở Gaza đối mặt với cận kề nạn đói, 180 phụ nữ Palestine đang sinh con hàng ngày, Gaza không còn có thể ở được.

- Hezbollah từ Lebanon đã bắn 62 hỏa tiễn vào đài giám sát và 2 tiền đồn của Israel

- LHQ: 315 người Palestine đã chết kể từ ngày 7 tháng 10 ở Bờ Tây, trong đó 81 người chết là trẻ em.

- WHO: Israel tấn công các bệnh viện và cơ sở hạ tầng y tế gần 600 lần ở Gaza và Bờ Tây, giết 613 nhân viên y tế

- Không quân Jordan và Không quân Pháp làm 2 đợt thả dù vật tư y tế ở khu gần bệnh viện dã chiến Jordan ở Gaza

- Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un gửi thư chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản về trận động đất

- Nhật Bản nguy cơ: hơn 1/3 số người trưởng thành chưa kết hôn ở độ tuổi 20 đến 40 chưa từng có mối tình nào và 1/4 chưa muốn kết hôn.

- Bangladesh: Đảng đối lập nổi giận vì bầu cử, đốt 14 phòng phiếu, đốt cả chùa Phật giáo.

- FBI bắt 3 kẻ đào tẩu ở Florida vì liên quan vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

- California: Vận động viên Thế vận người Mỹ Richard Thornton vừa bước xuống mé nước biển là té, tắt thở.

- Bung ra 1 tấm vách thân phi cơ, chiếc 737 Max 9 hạ cánh khẩn cấp. FAA ra lệnh hạ cánh tất cả các phi cơ Boeing 737 Max 9 để kiểm tra ngay.

- Coi chừng bị lừa qua điện thoại: mã số 200, 300 và 400 không hề có. Nghe 3 tiếng chuông rồi cúp máy là phải nghi.

-California. Có 2 người chết và 9 người khác bị thương vì 35 xe đụng nhau do sương mù dày đặc

- Quận Cam: ăn xin nhưng không phải ăn xin.

- Trang báo Mỹ Carscoops kinh ngạc: bình luận jỹ thuật xe VinFast là cửa vào nhà tù tại VN

- Mississippi: Cô Siana Hue Nguyen, 19 tuổi, bị bắt vì đe dọa khủng bố tới trường Trung học D’Iberville.

- TIN VN. Tiểu thương khóc ròng khi Tết cận kề 'chợ vắng khách như Chùa Bà Đanh'.

- TIN VN. Dự kiến gần 33.800 chuyến bay vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024.

- TIN VN. Mang hàng triệu USD đi hối lộ: Có thể bị xử lý hành vi rửa tiền.

- HỎI 1: Gần 4/10 giám đốc nhân dụng tránh tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Muốn đổi việc nhiều nhất là Giám đốc sản phẩm cấp cao, Y tá rút máu để thử, Đầu bếp, Kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân, Y tá đăng bộ tại phòng cấp cứu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/1/2024) ⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị tại các công ty của Elon Musk lo ngại về việc sử dụng ma túy của ông. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, họ lo lắng thói quen sử dụng ma túy của ông "có thể gây ra những hậu quả lớn không chỉ cho sức khỏe của ông mà còn cho sáu công ty và khối tài sản hàng tỷ USD mà ông giám sát."

Các nguồn tin nói với WSJ rằng Musk đã sử dụng LSD, cocaine, thuốc lắc và nấm gây ảo giác tại các sự kiện riêng tư, cũng như hút cần sa ở nơi công cộng và kê đơn ketamine. Những người giấu tên thân cận với tỷ phú cho biết “việc sử dụng ma túy của Musk vẫn tiếp diễn, đặc biệt là việc tiêu thụ ketamine và họ lo ngại nó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe”.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Joe Biden "thả các con tin J6", ám chỉ những người bị kết án vì tham dự bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021. Trump đã phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Iowa nhân kỷ niệm 3 năm bạo loạn. Đồng thời, Trump cũng hứa sẽ “bồi thường” cho cảnh sát khỏi các vụ kiện dân sự. Ông tuyên bố các cảnh sát hiện "không có quyền lực" và hứa sẽ tăng cường hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò của CBS News, số lượng đảng viên Cộng hòa ủng hộ cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021 đang tăng lên. Tỷ lệ tán thành cuộc bạo loạn đã tăng lên 30% trong số những người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa so với 21% vào tháng 1 năm 2021. Trên toàn bộ phạm vi chính trị, 78% số người được hỏi cho biết họ không tán thành cuộc bạo loạn, trong khi 22% tán thành.

Chỉ 51% người Mỹ được khảo sát mong đợi những thất bại trong cuộc bầu cử trong tương lai sẽ được chấp nhận một cách hòa bình, trong khi 49% mong đợi “bạo lực thay vì thua phiếu”. 70% số người được hỏi cảm thấy nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa, trong khi 30% cho rằng nó an toàn. Trong khi đó, 81% đảng viên Đảng Dân chủ, 44% đảng viên độc lập và 10% đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng nên loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa. Cuộc thăm dò bao gồm 2.157 người lớn và có sai số 2,8 điểm.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho rằng Nội chiến Hoa Kỳ lẽ ra có thể tránh được thông qua “đàm phán”, cho rằng cuộc chiến chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ cuối cùng là không cần thiết và Abraham Lincoln lẽ ra phải làm nhiều hơn để tránh đổ máu. Nội Chiến Hoa Kỳ bùng nổ ngày 12 tháng 4/1861 và kết thúc ngày 9 tháng 4/1865.

“Có quá nhiều sai lầm đã xảy ra. Hãy xem, có điều gì đó tôi nghĩ có thể đã được thương lượng, thành thật mà nói với bạn,” Trump nói tại một sự kiện tranh cử ở Newton, Iowa. “Tôi nghĩ bạn có thể thương lượng điều đó. Tất cả mọi người đã chết. Rất nhiều người đã chết.”

Bình luận của Trump được đưa ra hơn một tuần trước cuộc họp kín đầu tiên trên toàn quốc ở Iowa, nơi Trump dẫn đầu đáng kể trong các cuộc thăm dò so với các đối thủ thân cận nhất của mình, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley.

Trên thực tế, đã có hàng loạt nỗ lực trước khi Nội chiến bắt đầu để tìm một thỏa thuận nhằm cứu Liên minh Hợp Chúng Quốc. Nhưng tương lai của chế độ nô lệ ở miền Nam không thể giải quyết được bằng thỏa hiệp và Nội Chiến Bắc-Nam bùng nổ. Trump không cho biết Trump sẽ làm cách nào để ngăn chặn cuộc nội chiến, điều mà ông còn gọi là “thật khủng khiếp nhưng thật hấp dẫn”.

Cựu Dân Biểu Đảng Cộng hòa Liz Cheney đã chỉ trích Trump trên mạng xã hội, hỏi làm thế nào những đảng viên Đảng Cộng hòa đã ủng hộ Trump có thể “có thể bảo vệ điều này? Phần nào của Nội chiến ‘có thể được thương lượng’? Phần nô lệ? Phần ly khai? Liệu Lincoln có nên bảo vệ Liên bang không? Câu hỏi dành cho các thành viên của Cộng Hòa - đảng của Lincoln - những người đã ủng hộ Donald Trump: Làm thế nào bạn có thể bảo vệ điều này?”

⚪ ---- Trong 4 ngày trước cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah) đã gửi một tin nhắn tới Lãnh đạo Đa số Thượng viện lúc bấy giờ là Mitch McConnell (R-Kentucky) nói rằng ông lo ngại về an toàn của các thượng nghị sĩ ' trước khi kiểm phiếu Đại Cử Tri năm 2020. TNS McConnell không bao giờ trả lời.

Tác giả McKay Coppins - người viết tiểu sử "Romney: A Reckoning" năm ngoái - đã đăng tin nhắn đáng ngại ngày 2 tháng 1/2024 trong một bài báo cho The Atlantic. Tin nhắn viết: “Trong trường hợp bạn chưa nghe điều này, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ [Thượng nghị sĩ độc lập Maine] Angus King, người nói rằng ông đã nói chuyện với một quan chức cấp cao tại Pentagon, người báo cáo rằng họ đang thấy lưu lượng truy cập mạng xã hội rất đáng lo ngại liên quan đến các cuộc biểu tình dự kiến vào ngày 6. Có những lời kêu gọi đốt nhà của anh, Mitch ơi; kêu gọi buôn lậu súng vào thủ đô DC và xông vào Điện Capitol. Tôi hy vọng rằng các kế hoạch an ninh đầy đủ đã được thực hiện, nhưng tôi lo ngại rằng kẻ chủ mưu – Tổng thống Trump – là người chỉ huy lực lượng tiếp viện mà cảnh sát DC và Capitol có thể yêu cầu”.

Bản thân TNS Romney đã suýt tránh được đám đông bạo loạn sau khi họ đột nhập vào Điện Capitol của Hoa Kỳ. Trong khi cố gắng trốn thoát đến nơi an toàn, TNS Romney ban đầu đi về phía những kẻ bạo loạn trước khi được Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ Eugene Goodman dẫn đi hướng khác. Một lúc sau, Goodman đối đầu với những kẻ bạo loạn ở hành lang thủ đô, những người chỉ cách phòng Thượng viện Hoa Kỳ không có người bảo vệ vài bước chân, nơi nhiều quan chức dân cử đang trú ẩn tại chỗ. Goodman xô ngã một trong những kẻ bạo loạn, khiến đám đông đi theo anh ta khi anh ta dẫn họ rời khỏi các thượng nghị sĩ.

TNS Romney nói vào thời điểm đó: “Tôi thực sự rất may mắn khi có cảnh sát Goodman ở đó để giúp tôi đi đúng hướng. Tôi bày tỏ sự cảm kích với anh ta vì đã giúp đỡ tôi và đưa tôi trở lại con đường an toàn, đồng thời bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với tất cả những gì anh ta đã làm ngày hôm đó."

Tổng thống Joe Biden đã kỷ niệm hai năm vụ tấn công ngày 6 tháng 1 hồi năm ngoái bằng cách trao Huân chương Công dân của Tổng thống - vinh dự dân sự cao thứ hai - cho Goodman và một số sĩ quan cảnh sát khác của Điện Capitol Hoa Kỳ vì hành động của họ trong cuộc bạo loạn.

⚪ ---- Donald Trump đã từ chối ký lời tuyên thệ tiếp cận lá phiếu truyền thống ở tiểu bang Illinois. Lời tuyên thệ yêu cầu ứng viên phải thề không lật đổ chính quyền. Trump, người trước đó hôm thứ Bảy đã chế nhạo gợi ý rằng Trump sẽ trở thành một "nhà độc tài" nếu có một cơ hội khác trong Bạch Ốc, đã gạt bỏ "truyền thống tiếp cận lá phiếu đã tồn tại hàng thập niên ở Illinois, trong đó các ứng cử viên cam kết không 'ủng hộ lật đổ chính phủ'", theo báo Chicago Sun Times đưa tin hôm thứ Bảy.

Tờ báo này đưa tin, ban vận động của Joe Biden đang cân nhắc chuyện này. “Trong suốt lịch sử đất nước chúng ta, các tổng thống đã đặt tay lên Kinh thánh và tuyên thệ bảo vệ và duy trì Hiến pháp Hoa Kỳ - và Donald Trump lại không thể tự mình ký vào một tờ giấy nói rằng ông ấy sẽ không cố gắng lật đổ chính quyền," theo báo Sun Times ghi lời, người phát ngôn ban vận động tranh cử của Biden, Michael Tyler, nói: “Chúng tôi biết Trump cực kỳ nghiêm túc vì ngày hôm nay ba năm trước Trump đã cố gắng [lật đổ] nhưng đã thất bại”.

Bản tin tiếp tục: “Tuyên bố của Biden được đưa ra nhằm đáp lại một báo cáo của WBEZ/Chicago Sun-Times được công bố trước đó vào thứ Bảy rằng Trump đã không ký lời tuyên thệ trung thành tự nguyện như một phần trong hồ sơ tiếp cận lá phiếu của Trump được đệ trình hôm thứ Năm lên Hội đồng bầu cử tiểu bang Illinois. Sự thiếu sót đó - vài ngày trước ngày kỷ niệm lần thứ ba của cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 mà Trump bị truy tố - đã đánh dấu sự khởi đầu từ năm 2016 và 2020, khi Trump ký lời tuyên thệ."

Bản tin cũng nêu rõ rằng, "theo luật Illinois, các ứng cử viên tổng thống muốn có mặt trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày 19 tháng 3 phải nộp đơn đề cử tới Hội đồng bầu cử tiểu bang Illinois vào thứ Năm hoặc thứ Sáu. Mặc dù không còn bắt buộc nhưng lời tuyên thệ trung thành đã có từ lâu." là một phần của quá trình đó."

⚪ ---- Đội ngũ báo chí theo dõi Bạch Ốc và các thành viên Quốc hội tỏ ra bối rối vì không biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đang ở bệnh viện. Nhưng Politico có tin đáng chú ý cho điều đó: Bản thân Tổng thống Biden đã không biết trong 3 ngày rằng Bộ trưởng Quốc phòng của ông đã không làm việc. Tờ báo này cho biết Pentagon đã không thông báo cho Bạch Ốc về việc Austin nhập viện vào ngày 1/1 cho đến ngày 4/1. Vào tối thứ Bảy, Austin, 70 tuổi, đã đưa ra một tuyên bố — từ bệnh viện — thừa nhận tình hình đã không ứng xử tốt.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ Nhật thông báo rằng Bắc Kinh đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 công ty công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ liên quan đến việc Washington bán vũ khí gần đây cho Đài Loan. Các công ty bị trừng phạt là BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Inc., AeroVironment Inc., ViaSat và Data Link Solutions. Các công ty này sẽ bị phong tỏa tài sản ở Trung Quốc và các tổ chức, cá nhân ở Trung Quốc sẽ bị cấm giao dịch và hợp tác với họ.

“Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ, tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế, ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan và ngừng nhắm vào Trung Quốc bằng các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Nếu không sẽ có là phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết từ phía Trung Quốc”, Bộ cho biết.

⚪ ---- Các trạm bỏ phiếu đã mở cửa vào Chủ nhật tại Bangladesh cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 12 của quốc gia, sau đó là các báo cáo về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp đáng kể. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được báo cáo là dưới 20%, với những lo ngại về tác động của cuộc đình công toàn quốc kéo dài 48 giờ do đảng đối lập chính, Đảng Quốc gia Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party - BNP), bắt đầu từ thứ Bảy, công bố. Mặc dù cuộc đình công có khả năng ảnh hưởng đến bầu cử, các cử tri đã thực hiện quyền của mình trong một cuộc bầu cử quốc hội được đánh dấu bằng bạo lực và sự tẩy chay của BNP.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với phong trào Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, nói rằng nhóm này nên lưu ý đến bài học mà Hamas đã rút ra rằng "không có kẻ khủng bố nào là miễn nhiễm". Netanyahu nhấn mạnh sự cần thiết phải bình tĩnh ở miền bắc Israel và bày tỏ ưu tiên các giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu cần thiết, các hành động thay thế sẽ được thực hiện.

Trong cuộc họp nội các, thủ tướng nhắc lại ba mục tiêu chính của cuộc chiến: loại bỏ Hamas, trao trả con tin và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel. Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, vốn càng leo thang trong tuần này khi Israel sát hại một thủ lĩnh Hamas ở Beirut.

⚪ ---- Theo Giám đốc cứu trợ khẩn cấp của LHQ Martin Griffiths, nạn đói đang “sắp cận kề” khi người dân ở Gaza phải đối mặt với “tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao nhất từng được ghi nhận”. Trích dẫn số người chết lên tới hàng chục nghìn người, các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế và tình trạng thiếu bệnh viện hoạt động, Griffiths cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu rằng Gaza đã trở thành “nơi chết chóc và tuyệt vọng."

Griffiths cho biết, một thảm họa về sức khỏe cộng đồng đang diễn ra khi các bệnh truyền nhiễm lây lan trong những nơi trú ẩn quá đông đúc khi cống tràn tràn, cho biết thêm rằng khoảng 180 phụ nữ Palestine “đang sinh con hàng ngày trong bối cảnh hỗn loạn này. Gaza đơn giản là đã trở nên không thể ở được. Người dân ở đây đang chứng kiến những mối đe dọa hàng ngày đối với sự tồn tại của họ - trong khi thế giới vẫn dõi theo,” Griffiths cho biết trong tuyên bố do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ đưa ra.

⚪ ---- Lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon đã bắn hàng chục hỏa tiễn vào miền bắc Israel hôm thứ Bảy, nói là phản ứng ban đầu của lực lượng này trước vụ sát hại có chủ đích của Israel, nhằm vào Phó Tư Lệnh Hamas ở thủ đô Lebanon hồi đầu tuần này. Hezbollah nói họ đã phóng 62 hỏa tiễn về phía căn cứ giám sát trên không của Israel trên Núi Meron và đã trúng đích. Nhóm này cũng nói đã tấn công 2 đồn quân sự Israel gần biên giới.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah nói rằng nhóm của ông phải trả đũa việc giết chết Saleh al-Arouri, phó lãnh đạo chính trị của Hamas tại một thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut. Nasrallah cho biết nếu Hezbollah không tấn công đáp trả, toàn bộ Lebanon sẽ dễ bị Israel tấn công.

⚪ ---- Một báo cáo gần đây của LHQ tiết lộ 315 người Palestine đã chết kể từ ngày 7 tháng 10 ở Bờ Tây, trong đó 81 người chết là trẻ em. Đáng lo ngại là trong tổng số thương vong ở Bờ Tây bị chiếm đóng, 306 người là do lực lượng Israel, 8 người do người định cư Israel và một người do quân Israel hoặc người định cư gây ra. Theo báo cáo của cơ quan Nhân quyền LHQ, năm 2023 chứng kiến một kỷ lục số 507 người Palestine chết ở Bờ Tây, mức cao nhất kể từ khi số liệu thương vong bắt đầu được ghi nhận vào năm 2005.

⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hôm thứ Sáu rằng kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, các bệnh viện và cơ sở hạ tầng y tế quan trọng khác đã bị tấn công gần 600 lần ở Gaza và Bờ Tây. WHO cho biết 613 người đã chết trong Lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng kể từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10. Theo dữ liệu của WHO, 304 vụ tấn công đã xảy ra vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Dải Gaza và 286 vụ ở Bờ Tây.

Trong khi đó, một tuyên bố của UNICEF hôm thứ Sáu cho biết trẻ em và các gia đình ở Gaza tiếp tục thiệt mạng và bị thương trong các cuộc giao tranh, đồng thời họ cũng đang đối mặt với rủi ro từ những căn bệnh có thể phòng ngừa được cũng như thiếu lương thực và nước uống. UNICEF cho biết ở trẻ em dưới 5 tuổi, số ca tiêu chảy đã tăng từ 48.000 lên 71.000 ca trong một tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 12. Con số này tương đương với 3.220 ca mắc mới mỗi ngày, so với mức trung bình chỉ 2.000 ca mỗi tháng trước chiến tranh.

⚪ ---- Không quân Hoàng gia Jordan và Không quân Pháp gần đây đã tiến hành 2 đợt thả dù chiến lược ở khu vực lân cận bệnh viện dã chiến Jordan ở Khan Younis, Dải Gaza nhằm cung cấp vật tư y tế và điều trị thiết yếu đến các địa điểm được chỉ định bằng cách sử dụng dù dẫn đường bằng GPS. Độ chính xác của các đợt thả dù viện trợ đảm bảo rằng các nguồn cung cấp sẽ đến được điểm đến dự định, hỗ trợ các nỗ lực chăm sóc sức khỏe đang diễn ra trong khu vực, nơi quân Israel chiếm đóng

⚪ ---- Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã gửi thông điệp chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về trận động đất chết người xảy ra ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới, theo truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Bảy, trong một hành động hiếm hoi giữa hai nước không có quan hệ ngoại giao.

Theo hãng tin Radio Press, cơ quan giám sát các phương tiện truyền thông chính thức của Bắc Hàn, đây là tin nhắn đầu tiên của ông Kim gửi Kishida. Kishida đã cố gắng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh sớm với ông Kim nhưng kế hoạch này cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

⚪ ---- Nhật Bản nguy cơ: hơn 1/3 số người trưởng thành chưa kết hôn ở độ tuổi 20 đến 40 chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào và 1/4 chưa có ý định kết hôn. Ở mức 34,1%, tỷ lệ nam và nữ độc thân chưa từng có mối quan hệ lãng mạn đang ở mức cao kỷ lục kể từ khi Recruit Holdings Co., một hãng dịch vụ nhân sự, bắt đầu thực hiện khảo sát về quan điểm của mọi người về hôn nhân vào năm 2017.Con số 25,6% đối với những người không muốn kết hôn gần như trùng khớp với kết quả trong cuộc khảo sát bình đẳng giới năm ngoái của chính phủ Nhật Bản, nơi đang phải vật lộn để giải quyết tỷ lệ sinh thấp và tình trạng thiếu lao động ở nước này. Nhưng Recruit cho biết con số này đã tăng đáng kể so với năm 2021 khi nó ở mức 21,1%.Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện vào tháng 9/2023 và được công bố trong tháng này. Nó bao gồm 1.200 người lớn độc thân chưa bao giờ kết hôn. Trong số những người được hỏi ở độ tuổi 20, có 19,4% phụ nữ và 23,7% nam giới cho biết quan hệ tình cảm là lãng phí thời gian và tiền bạc.⚪ ---- Bangladesh: Đảng đối lập nổi giận vì bầu cử, đốt phòng phiếu, đốt cả chùa Phật giáo. Ít nhất 14 điểm bỏ phiếu ở Bangladesh đã bị đốt cháy, trong đó có một điểm ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Làn sóng tấn công xảy ra một ngày trước khi đất nước diễn ra bầu cử. Hôm thứ Sáu, một chuyến tàu chở khách đông đúc được cho là đã bốc cháy, khiến 4 hành khách thiệt mạng.Hầu hết các đảng đối lập đang tẩy chay cuộc bầu cử mà Thủ tướng Sheikh Hasina sắp giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Cảnh sát cho biết một chính trị gia đối lập nổi tiếng, Nabiullah Nabi của Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP), và sáu nhà hoạt động khác của đảng này đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ cháy hôm thứ Sáu trên một chuyến tàu chở khách ở trung tâm Dhaka. Samanta Lal Sen, một quan chức cấp cao của bệnh viện Dhaka, cho biết 8 người đã bị thương nặng.Truyền thông địa phương đưa tin một ngôi chùa Phật giáo ở thành phố Chittagong phía đông nam đã bị đốt cháy, và Ủy ban bầu cử cho biết một văn phòng đảng địa phương của Liên đoàn Awami cầm quyền đã bị tấn công. Đảng BNP đã yêu cầu cử tri tẩy chay cuộc bầu cử và kêu gọi đình công kéo dài hai ngày trên toàn quốc.⚪ ---- FBI nói hôm thứ Bảy rằng họ đã bắt giữ ba kẻ đào tẩu ở Florida liên quan đến vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021. FBI cho biết họ đã bắt giữ những kẻ đào tẩu ngày 6 tháng 1 là Jonathan Daniel Pollock, Olivia Michele Pollock và Joseph Daniel Hutchinson III.Các đặc vụ đã bắt 3 kẻ đào tẩu tại một trang trại ở Groveland, Fla. Dự kiến 3 nghi can sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Ocala, Fla., vào thứ Hai. Vụ bắt giữ diễn ra vào dịp kỷ niệm 3 năm vụ tấn công vào Điện Capitol bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, những người đang cố gắng ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.⚪ ---- Vận động viên Thế vận Olympic người Mỹ Richard Thornton đã đột quỵ và qua đời trên bãi biển California hôm thứ Năm. Ông mới 65 tuổi. Anh trai của ông, Marc Thornton, nói với ABC 7 rằng Thornton đang gặp một người bạn tại một địa điểm lướt sóng nổi tiếng có tên The Hook ở Santa Cruz thì ông ngã gục và qua đời. Marc Thornton nói: “Anh đang theo bạn mình xuống cầu thang. Bạn của anh ấy nhảy xuống nước, tìm kiếm Richard, còn Richard thì đứng yên đó, không ôm lấy trái tim hay bất cứ thứ gì, và anh ấy gần như ngã gục xuống nước.” Marc Thornton cho biết ông chết “khi đang làm những gì mình yêu thích”.Con gái của Thornton, Kirra, đã chỉ trích các thông tin sai rằng vận động viên bơi lội này đã chết trong một vụ tai nạn lướt sóng. “Tôi muốn làm sáng tỏ mọi thông tin sai lệch…” cô viết. “Cha tôi đã không qua đời trong một vụ tai nạn lướt sóng. Cha đang bước xuống nước để lướt sóng. Cha là một người đam mê lướt sóng và đã đặt tên tôi theo một trong những địa điểm lướt sóng yêu thích của cha và cha sẽ không hài lòng về báo cáo sai lầm này. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.” Gia đình anh cho biết anh đã phải chiến đấu với bệnh Multiple Myeloma (Đa u tủy). Hội lực sĩ tiểu bang Cal Athletics đã cùng với nhiều những tổ chức bày tỏ lòng kính trọng đối với Thornton.⚪ ---- Kyle Rinker, một hành khách trên phi cơ, nói với CNN rằng một tấm vách thân phi cơ đã tách ra khỏi phi cơ ngay sau khi cất cánh. Đoạn video do một hành khách quay lại cũng cho thấy tấm bảng bị mất và ít nhất hai người ngồi gần và ngay phía sau phần bị mất. Không có thương tích nào được báo cáo. Trong một tuyên bố cung cấp cho các cơ quan truyền thông, Alaska Airlines cho biết họ đang hợp tác với Boeing để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trên phi cơ 737 Max 9.Người phát ngôn của hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố cung cấp cho NBC News: “Sự an toàn của hành khách và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, vì vậy mặc dù loại sự bất trắc này rất hiếm xảy ra nhưng phi hành đoàn chuyến bay của chúng tôi đã được huấn luyện và chuẩn bị để xử lý tình huống một cách an toàn”.Hôm thứ Bảy, FAA đã tạm thời hạ cánh tất cả các phi cơ Boeing 737 Max 9 để kiểm tra ngay lập tức trước khi chúng có thể quay trở lại chuyến bay, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Theo FAA, việc cấm bay ảnh hưởng đến khoảng 171 phi cơ và việc kiểm tra dự kiến sẽ mất khoảng 4 đến 8 giờ cho mỗi phi cơ.⚪ ---- Một trong những điều dễ dàng nhất bạn có thể làm để tránh bị lừa hoặc lừa gạt bởi một trò lừa đảo qua điện thoại: đừng nhấc máy. Nhưng làm thế nào bạn có thể biết khi nào một cuộc gọi đến là lừa đảo hay hợp pháp? Thường thì có cảnh báo như “có khả năng lừa đảo” trên màn hình điện thoại khi điện thoại đổ chuông – nhưng không hoàn hảo. Có một số điều khác mà bạn có thể tìm kiếm để cảnh báo rằng cuộc gọi đến có thể không đáng để bạn mất thời gian.Alex Quilici, Giám đốc điều hành của YouMail, một dịch vụ sàng lọc và chặn điện thoại, giải thích: Dấu hiệu quan trọng đầu tiên là nếu cuộc gọi đến từ mã vùng chưa được phân bổ: “Những mã vùng đó đảm bảo 100% là lừa đảo. Giống như mã vùng 300. Thực sự không có 300, vì vậy bất kỳ cuộc gọi nào đến đó đều sẽ là lừa đảo.”Trên thực tế, bất cứ khi nào chữ số thứ hai và thứ ba của mã vùng giống nhau, nó sẽ được Quản trị viên Kế hoạch Đánh số Bắc Mỹ chỉ định là “mã dễ nhận biết” hoặc ERC. Chúng được dành riêng cho mục đích sử dụng đặc biệt (chẳng hạn như 411) hoặc chúng không được phân bổ cho bất kỳ khu vực cụ thể nào (như 200, 300 và 400).Một dấu hiệu khác cho thấy cuộc gọi có thể gặp rắc rối là nếu cuộc gọi đó đến từ mã vùng 202, dành cho thủ đô Washington, D.C. Không phải vì có nhiều kẻ lừa đảo hơn ở D.C. – mà là vì những kẻ lừa đảo thích giả mạo mã vùng 202 để khiến họ có vẻ như đang gặp sự cố. gọi từ các cơ quan chính phủ, như Sở Thuế IRS hoặc Dịch vụ Y tế và Nhân sinh về những thứ như Medicare.Quilici nói: “Tuy nhiên, ở một nơi khác, một phần đáng kể trong số mã 800 là lừa đảo. “Đó là vì một vài lý do. Một là có rất nhiều khoảng trống trong không gian 800, giống như rất nhiều số không được chỉ định trong đó và thật khó để biết cách chặn số 877. … Thứ hai là những kẻ lừa đảo vẫn đang giả mạo rất nhiều số 800.”Một chiến thuật phổ biến khác mà những kẻ lừa đảo thích sử dụng là “giả mạo hàng xóm”, trong đó chúng không chỉ bắt chước mã vùng mà còn bắt chước ba số đầu tiên trong số điện thoại của bạn. Điều đó làm cho có vẻ như cuộc gọi đến từ một nơi nào đó ở địa phương nhằm cố lừa bạn trả lời.Bạn có thể thấy một thủ đoạn lừa đảo khác: ba tiếng chuông và sau đó không có gì. Quilici giải thích, một số nhu liệu gọi điện tự động mà kẻ xấu sử dụng sẽ đổ chuông ba lần rồi cúp máy để tránh chuyển sang hộp thư thoại (voice mail) và để lại dấu vết âm thanh.Khi nghi ngờ, hãy chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại, Quilici nói. Bạn có thể gọi lại nếu số chưa biết đó là cuộc gọi hợp pháp. Nếu ai đó tự xưng là từ ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn, hãy đảm bảo gọi đến số ở mặt sau thẻ của bạn – không nhất thiết phải là số mà bạn đã nhận cuộc gọi từ đó.⚪ ---- California. Có 2 người chết và 9 người khác bị thương hôm thứ Bảy trong một vụ đụng xe lớn trên Xa lộ Liên tiểu bang 5 ở California liên quan đến 35 xe do sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn. Tai nạn chết người xảy ra ở phía nam của xa lộ ở Quận Kern nhưng cả hai bên đều bị đóng cửa và giao thông bị chuyển hướng.Theo đài KGET 17 News, những người ứng cứu khẩn cấp đã được gọi vào khoảng 7:30 sáng do có báo cáo về một vụ va chạm. Caltrans cho biết vụ xe đụng chồng chất xảy ra trong điều kiện thời tiết có sương mù, được gọi là sương mù Tule ở Thung lũng San Joaquin, bao phủ mặt đất trong sương mù dày đặc sau khi mưa làm ướt đất. Có tới 17 xe thường và 18 xe tải khổng lồ lao vào vụ đụng xe dồn cục này. Cứu hỏa nói với đài rằng có 2 người chết và 9 người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không xác định.⚪ ---- Quận Cam: ăn xin nhưng không phải ăn xin. Sở Cảnh sát Irvine đang cảnh báo công chúng về những kẻ ăn xin hung hãn mà họ cho rằng có thể không phải là những người cần giúp đỡ mà là một phần của đường dây tội phạm có tổ chức. Cảnh sát đang ứng phó với các tội phạm chuyển thẻ Phúc lợi Điện tử (Electronic Benefit Transfer) gian lận hơn khi mua sữa bột trẻ em, đặc biệt là tại hệ thống tiệm Target.Khi truy tìm nguồn gốc của khoản thanh toán, hóa ra bọn gian đang sử dụng nhiều thẻ quà tặng (gift cards) khác nhau, nhiều thẻ khác nhau có tên mọi người trên đó. Có nghĩa là, bọn gian nhận thẻ từ người tặng từ thiện. Ngày 13 tháng 12, tiệm Target tại Irvine Spectrum đã gọi cảnh sát khi tìm thấy một phụ nữ đang cố gắng sử dụng thẻ gian lận để mua 40 lon sữa bột trẻ em.Khi cảnh sát đến, những gì họ tìm thấy trên người cô thậm chí còn đáng lo ngại hơn - 4.000 đô la tiền mặt và một tấm biển ghi: “BÁN HOA HỒNG. VUI LÒNG GIÚP ĐỠ VỀ THỰC PHẨM. MẸ CỦA 4 CON. XIN THIÊN CHÚA BAN PHưỚC!”⚪ ---- Trang báo Mỹ Carscoops về kỹ nghệ xe hơi kinh ngạc khi thấy một hãng xe Việt Nam ngứa mắt vì một bài bình luận kỹ thuật đã kêu công an bắt, thẩm vấn nhà bình luận kỹ thuật. Báo này ghi nhận: Nhà bình luận kỹ thuật trên mạng xã hội Việt Namđược cho là đã gặp rắc rối vì chia sẻ những báo cáo chỉ trích về VinFast trên Facebook. Được biết, Trần đã bị chính quyền TPSG bắt giữ và thẩm vấn tại Việt Nam vào tháng 12. Hiện Tran đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền tự do ngôn luận và báo chí.Tran, 37 tuổi, đã đăng một số bài viết chỉ trích về nhà sản xuất ô tô nội địa lớn nhất Việt Nam lên một nhóm Facebook được nhiều người đọc có tên là “Financial Expose”. Các bài báo của ông có những tiêu đề như “VinFast ẩn mình như thế nào”, “Tiết lộ đầy đủ về các công ty ẩn mình đằng sau các dòng xe của VinFast” và “VF bị kiện ở Mỹ vì xe chất lượng kém”.Trong bài viết của mình, Trần đưa ra cáo buộc rằng xe của VinFast chủ yếu được thiết kế bởi các nhà sản xuất Ấn Độ và Trung Quốc. Ông cũng báo cáo về các vụ kiện xảy ra ở Mỹ, thị trường mà VinFast đang cố gắng hiện diện. Ngoài ra, Trần còn viết rằng VinFast có liên kết với nhiều tập đoàn vỏ bọc khác nhau, được cho là nhằm mục đích che giấu tổn thất và thực hiện các giao dịch tài chính phức tạp. Tran khẳng định rằng các bài báo được viết để thông báo cho các nhà đầu tư, nhưng rõ ràng chúng đã khiến hãng xe VinFast nổi giận.VinFast cáo buộc Trần vi phạm Điều 331 Bộ luật Hình sự VN, theo một nguồn tin chưa được xác minh nói với BNN Breaking. Theo một bài đăng trên Reddit, Tran được cho là đã bị giam giữ tại TPSG và bị giam tổng cộng khoảng 35 giờ trong bốn ngày riêng biệt. Các báo cáo cho thấy các thiết bị điện tử của Tran đã bị thu giữ, Tran bị thẩm vấn về các bài báo của mình và Tran được hỏi liệu có tổ chức nào ủng hộ Trany hay không.Đây không phải là trường hợp đầu tiên hãng xe Việt níu áo công an tới hù dọa những người chê xe hãng này. Vào tháng 5/2021, Vinfast đã tố cáo YouTuber Trần Văn Hoàng với cảnh sát về một đoạn video trong đó anh này bày tỏ niềm tự hào khi sở hữu một chiếc xe VinFast nhưng nêu rõ một số vấn đề. Vinfast công khai thừa nhận đã báo cáo khách hàng với cảnh sát với lý do những lời phàn nàn "không chính xác" được đưa ra trong các video đó.⚪ ---- Mississippi:19 tuổi, đang bị giamsau khi cảnh sát cho biết cô đã gửi lời đe dọa khủng bố tới trường Trung học D’Iberville. Cảnh sát D’Iberville lần đầu tiên nhận được lời đe dọa của Nguyễn khi họ nhận được tin báo từ FBI vào ngày 5 tháng 1 liên quan đến một bài đăng trên Snapchat do Nguyễn thực hiện. Trong bài đăng, Nguyễn được cho là đã đe dọa “nổ súng vào trường học”.Các thám tử ngay lập tức bắt tay vào điều tra, cuối cùng xác minh được Nguyễn là người đăng bài. Với sự hợp tác của trường, Nguyễn đã có mặt trong khuôn viên trường và xác minh được rằng cô không có vũ khí và không phải là một mối đe dọa. Sau khi được đưa đến Ty Cảnh sát D'Iberville để thẩm vấn, cô bị cáo buộc tội đe dọa khủng bố. Sau đó, cô bị đưa vào Trung tâm giam giữ người lớn quận Harrison, nơi cô bị giam với số tiền tại ngoại bảo lãnh 25.000 USD.⚪ ----Theo VTV. Nhiều đường bay nội địa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã gần hết chỗ, tỷ lệ đặt chỗ hiện đã trên 90%. Dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024, tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.600 chuyến.⚪ ----Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. Tết Nguyên đán đang đến gần, chợ Đông Hà (Quảng Trị) đang rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách. Trước thực trạng này, các tiểu thương gửi đơn đến cơ quan chức năng với mong muốn được hỗ trợ. Chị Phạm Thị Thu Trinh (40 tuổi, một tiểu thương bán điện thoại tại chợ Đông Hà) cho biết, tình trạng ế ẩm diễn ra từ sau dịch COVID-19. Trong đó, có khi 5 - 6 ngày liên tục nhiều tiểu thương không bán được bất kỳ một mặt hàng nào.⚪ ----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Sau bài phản ánh Hàng triệu USD tiền mặt hối lộ của Việt Á được gom từ đâu? Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhiều ý kiến bạn đọc quan tâm vấn đề này và phân tích của các chuyên gia. Các ý kiến đề nghị cần làm rõ nguồn gốc số tiền hàng triệu USD mang đi hối lộ và xử lý trách nhiệm hành vi sử dụng ngoại tệ trái phép trên lãnh thổ Việt Nam. Luật sư Lê Cao - Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng - cho rằng chỉ có một số trường hợp liên quan đến các giao dịch quy định tại điều 4 thông tư số 32/2013/TT-NHNN mới được sử dụng ngoại tệ. Còn lại, pháp luật quy định các cá nhân, tổ chức không được thực hiện các giao dịch bằng ngoại hối. Trong các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác thì việc sử dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Như vậy, nếu việc giao dịch ngoại tệ không thuộc các trường hợp được phép theo quy định của pháp luật thì các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định 88/2019/NĐ-CP. Còn trường hợp khác, nếu nguồn ngoại tệ có được từ phạm tội hoặc nguồn tiền phi pháp thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo Bộ luật Hình sự 2015, với mức hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm tù. Do đó, nếu chứng minh được ngoại tệ có được từ các hành vi rửa tiền thì có thể xử lý trách nhiệm pháp lý độc lập về tội rửa tiền theo quy định của pháp luật.⚪ ---- HỎI 1: Gần 4/10 giám đốc nhân dụng tránh tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát vào tháng 12 năm 2023 với 800 giám đốc và giám đốc điều hành Hoa Kỳ tham gia tuyển dụng các công việc còn trống, gần 4 trong số 10 nhà quản lý tránh tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học vì đánh giá họ chưa được chuẩn bị cho cuộc sống chuyên nghiệp.Một trong năm công ty cho biết một sinh viên mới tốt nghiệp đại học đã đưa phụ huynh đến phỏng vấn xin việc. 21% nhà tuyển dụng được khảo sát cho biết họ đã gặp ứng viên từ chối bật máy ảnh cho một cuộc phỏng vấn ảo. Các nhà tuyển dụng cũng phàn nàn rằng những người được phỏng vấn gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt, ăn mặc không phù hợp và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp.Kết quả của cuộc khảo sát không hoàn toàn gây ngạc nhiên đối với Michael Connors, một nhà tuyển dụng kế toán và công nghệ ở khu vực Washington, người đang chuẩn bị cho những sinh viên mới tốt nghiệp đại học tham gia phỏng vấn xin việc.Gần một nửa số người sử dụng lao động nói rằng họ đã phải sa thải một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. 63% người sử dụng lao động cho biết một số sinh viên mới tốt nghiệp đại học mà họ tuyển dụng không thể giải quyết được khối lượng công việc của họ; 61% cho biết họ thường xuyên đi làm muộn; 59% cho biết họ thường xuyên trễ deadline và 53% cho biết những người trẻ mới vào nghề thường đến muộn trong các cuộc họp.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Muốn đổi việc nhiều nhất là Giám đốc sản phẩm cấp cao, Y tá rút máu để thử, Đầu bếp, Kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân, Y tá đăng bộ tại phòng cấp cứu?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây đã tiết lộ nhiều nghề hàng đầu mà người lao động đang cân nhắc nghiêm túc việc rời bỏ. Cuộc thăm dò toàn diện do công ty nhu liệu Payscale thực hiện đã tiết lộ các yếu tố thúc đẩy các chuyên gia tìm kiếm cơ hội mới, bao gồm môi trường làm việc căng thẳng cao, yêu cầu quay trở lại văn phòng, các gói lương thưởng không thỏa đáng và môi trường kinh tế hiện tại. Muốn đổi nơi làm việc là:1. Giám đốc sản phẩm cấp cao: 66% đang tìm kiếm công việc mới; Mức lương trung bình 144.000 USD2. Y tá rút máu để thử (Phlebotomist): 62% tìm kiếm công việc mới; Mức lương trung bình 39.300 USD3. Đầu bếp: 62% tìm kiếm công việc mới; Mức lương trung bình 32.200 USD4. Kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân: 61% tìm việc mới; Mức lương trung bình 37.700 USD5. Y tá đăng bộ tại phòng cấp cứu: 60% tìm kiếm công việc mới; Mức lương trung bình 79.100 USDChi tiết: