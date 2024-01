Nhật Bản: Có ít nhất 48 người đã chết trong trận động đất mạnh tấn công Bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới. Bộ Ngoại Giao VN nói trong các báo cáo từ Nhật Bản chưa có thương vong nào trong các công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

.

- California: 1 cậu bé 10 tuổi thấy súng trong xe của cha, rút ra khoe bạn, bắn chết 1 cậu bé 10 tuổi khác.

- Nhật Bản: 2 phi cơ quân sự và dân sự đụng nhau. Có 5 lính chết. Phi cơ dân sự cháy.

- Nhật Bản: xác định ít nhất 48 người chết vì động đất. Sóng thần cảnh báo ngưng. Mỹ, Canada và Ý đều đề nghị sẽ hỗ trợ.

- TIN VN. Động đất tại Nhật Bản: Toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do IM Japan tiếp nhận đều an toàn.

- Nhật Bản: TT Biden nói sẽ giúp Nhật Bản. Có 4 chuyến tàu hỏa cao tốc trở về, với gần 1.400 hành khách bị kẹt trong 11 giờ đồng hồ vì động đất.

- Thăm dò mới: thêm nhiều người Cộng Hòa bị Trump tẩy não tin rằng bạo loạn 6/1/2021 là FBI xúi giục, chỉ 31% đảng viên Cộng hòa nghĩ rằng TT Biden được bầu hợp pháp,

- Cựu công tố Hoa Kỳ Barbara McQuade: Trump xin quyền miễn tố nghĩa là, Trump có thể ra lệnh ám sát bất kỳ ai trong khi đọc diễn văn Thông điệp Liên bang và sẽ thoát tội.

- Cựu bảo thủ Jennifer Rubin: Trump là kẻ phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Và là kẻ hoài niệm có chọn lọc kiểu mất trí nhớ.

- Năm 2017: Xây trụ sở mới của FBI, có dấu hiệu Trump quen với nhà thầu xây dựng cấu trúc mới

- Ban nhạc Green Day trình diễn đêm giao thừa sửa lời ca khúc để chì trích Trump và MAGA

- Thăm dò: điểm Biden thua Trump về phiếu cử tri gốc Tây Ban Nha và giới trẻ.

- Nam Hàn: Lee Jae-myung, Chủ tịch Đảng Dân chủ Hàn Quốc của đối lập, bị 1 kẻ cầm dao đâm bị thương

- Gaza: 22.185 người Palestine chết từ ngày 7/10/2023, trong 24 giờ qua chết 207 người vì Israel tấn công.

- Israel: sẽ tham gia tố tụng tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague trong vụ bị Nam Phi kiện diệt chủng ở Gaza

- Thổ Nhĩ Kỳ: ra lệnh bắt 46 người vì nghi làm gián điệp cho Israel, bố ráp 8 tỉnh, bắt 33 nghi phạm.

- Chủ tịch Quốc hội Iran đổ lỗi cho Mỹ về cuộc chiến ở Gaza, giúp Israel tăng áp bức dân Palestine

- Israel tăng không kích vào các mục tiêu ở Lebanon

- Tòa Tối cao Israel hủy 1 đạo luật do chính quyền Thủ tướng Netanyahu ban hành vào tháng 7

- California: giá nhà tăng trung bình năm 2023 là 8,5%, dự kiến tăng trong năm 2024 là 6,2%.

- California: đốt pháo, 1 người chết vì pháo nổ.

- Quận Los Angeles: Lễ diễn hành Hoa hồng tưng bừng

- Quận Los Angeles: trộm xe cưu thương, bị rượt, tông xe, làm 5 người bị thương.

- Quận Los Angeles: Vụ nổ súng xảy ra tại bữa tiệc mừng năm mới, 2 người chết và 8 bị thương

- TIN VN. Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp.

- TIN VN. Thị trường ô tô suy thoái, công nghiệp hỗ trợ lao đao.

- HỎI 1: Thăm dò: 92% dân Anh không còn tin vào các chính trị gia? ĐÁP 1: Chỉ còn 8% dân Anh tin.

- HỎI 2: Giới trẻ Gen Z có tới 31% ưa làm việc một mình? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/1/2024) ⚪ ---- Cảnh sát ở California cho biết một cậu bé 10 tuổi đã tìm thấy một khẩu súng trong xe của cha mình rồi dùng nó bắn chết một cậu bé 10 tuổi khác. Tờ Los Angeles Times đưa tin cảnh sát đã trả lời các báo cáo về vụ nổ súng ở Quận Sacramento vào chiều thứ Bảy và phát hiện nạn nhân không phản ứng và chảy máu trong bãi đậu xe của một tòa nhà chung cư.

.

Tại khu chung cư, họ bắt ông Arkete Davis, 53 tuổi và đứa con trai 10 tuổi của ông. Cậu bé khai với cảnh sát rằng cậu đang lấy thuốc lá của cha ra khỏi xe thì tìm thấy khẩu súng. Cảnh sát cho biết cậu bé đã lấy nó, sau đó tìm thấy cậu bé kia và "khoe khoang rằng cha mình có súng" trước khi bắn cậu bé kia. Không rõ họ có quen nhau hay không. Đứa trẻ còn lại đã chết. Dì của cậu nói với KCRA rằng cậu bé đã ra ngoài để đi xe đạp thì bị bắn.

.

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng được báo cáo là bị đánh cắp hồi năm 2017 trong một thùng rác; họ cáo buộc Davis đã cố gắng vứt bỏ nó sau vụ nổ súng. Davi phải đối mặt với cáo buộc mang súng đã nạp đạn trộm trong xe, gây nguy hiểm đến tính mạng của một đứa trẻ, sở hữu trái phép súng như một trọng tội, phụ kiện sau khi sự việc xảy ra và tàng trữ súng phạm tội. Con trai của Davi phải đối mặt với cáo buộc giết người và bị đưa đến trại giam thanh thiếu niên.

.

⚪ ---- Cuộc thăm dò mới từ Washington Post và Đại học Maryland cho thấy các cử tri Đảng Cộng hòa giờ đây thậm chí còn có nhiều khả năng tin vào những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2020 và bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 so với sau các cuộc tấn công.

.

Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy chỉ 31% đảng viên Đảng Cộng hòa nghĩ rằng Tổng thống Joe Biden được bầu cử hợp pháp, giảm từ mức 39% vào năm 2021; rằng chỉ 18% đảng viên Cộng hòa tin rằng bạo loạn chủ yếu là bạo lực, giảm từ 26% vào năm 2021; và chỉ 14% đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng Trump phải chịu trách nhiệm về các cuộc bạo loạn, giảm từ mức 27% vào năm 2021.

.

Hơn nữa, nhiều cử tri Đảng Cộng hòa được khảo sát đã nói với những người thăm dò ý kiến rằng họ tin vào những tuyên bố vô căn cứ về việc FBI xúi giục bạo loạn. Gloria Bowden, 68 tuổi, cư dân Jacksonville, nói với những người thăm dò ý kiến ​​của Post: “Nó đã được (FBI) lên kế hoạch”. Than ôi, chế độ dân chủ kể như tiêu tùng nếu người thua phiếu không chịu thua.

.

Ngoài ra, một số người ủng hộ Trump còn nói với những người thăm dò ý kiến rằng họ mong đợi ông sẽ không thừa nhận thất bại nếu ông lại thua phiếu vào năm 2024. Michael Bettger, 49 tuổi, cư dân Arkansas, nói với tờ WP: “Trump là một chiến binh - Trump thích bước vào phòng xử án đó và sẽ kháng cáo bất cứ điều gì chống lại Trump, và tôi nghĩ đó là điều mọi người thực sự thích ở Trump”.

.

Ngược lại, Bettger dự đoán rằng Biden “sẽ chấp nhận thất bại” bởi vì “Biden là một nhà chính trị và về cơ bản Biden làm mọi thứ mà mọi người bảo Biden làm… Biden không nghĩ xa hơn”.

.

⚪ ---- Trump xin quyền miễn tố cho những việc làm trong khi giữ chức Tổng Thống, và như thế Trump có thể ra lệnh ám sát bất kỳ ai trong một bài diễn văn chính thức và sẽ thoát tội. Một cựu công tố viên liên bang lập luận hôm thứ Hai rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể bắn các đối thủ chính trị tham dự diễn văn State of the Union (Thông điệp Liên bang) và thoát khỏi bị truy tố theo lập luận mới nhất của ông trong một trong bốn vụ án hình sự.

.

Cựu Luật sư Hoa Kỳ Barbara McQuade đã xuất hiện trên MSNBC để phá vỡ lập luận về quyền miễn tố của tổng thống mà Trump đang theo đuổi trong vụ can thiệp bầu cử liên bang do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra. McQuade nói: “Điều đó có nghĩa là anh ta có thể ra lệnh ám sát các đối thủ chính trị của mình trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang. Nó sẽ thực sự vô lý."

.

McQuade đang phân tích hồ sơ dài 82 trang, lập luận rằng không ai - kể cả tổng thống - đứng trên luật pháp, ngay cả khi nhóm của Trump đã cố gắng lập luận rằng cựu tổng thống đang bị đàn áp. Theo lập luận của họ nhằm ngăn chặn vụ án qua quá trình kháng cáo lên Tòa án Tối cao: “Trong 234 năm lịch sử Hoa Kỳ, chưa có tổng thống nào phải đối mặt với truy tố hình sự vì những hành vi chính thức của mình. Câu hỏi nằm trong số những vấn đề phức tạp, phức tạp và quan trọng nhất mà Tòa án này sẽ được triệu tập để giải quyết."

.

McQuade gọi đoạn văn ngắn gọn dài dòng của Smith là "có sức thuyết phục" và nó có thể bác bỏ nỗ lực xin miễn tố của Trump. Trong khi McQuade tự tin rằng vấn đề miễn tố sẽ theo ý của Smith, thì ngày xét xử vào ngày 4 tháng 3/2024 có vẻ như không thể xảy ra.

.

Cô nói: “Điều khó khăn trong vụ án đối với Jack Smith là sự chậm trễ do kháng cáo. Nếu hồ sơ được chuyển lên tòa án tối cao, chúng ta có thể thấy ngày xét xử dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2024 sẽ bị trì hoãn kéo dài.”

.

⚪ ---- Trump là kẻ phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Và là kẻ hoài niệm có chọn lọc kiểu mất trí nhớ. Theo một nhà báo của chuyên mục Washington Post, những nỗ lực của Donald Trump nhằm khơi dậy sự căm ghét và phá hoại các cuộc bầu cử khiến Trump trở thành tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Jennifer Rubin, một người tự mô tả là một cựu bảo thủ, viết rằng vị tổng thống thứ 45 và câu thần chú MAGA của Trump mong muốn quay trở lại thời kỳ hoàng kim trong quá khứ.

.

Cô Rubin viết: “Nỗi nhớ về một thời đại đã qua - một thời đại luôn bị mô tả sai - là vũ khí ưa thích của các phong trào phát xít (Make America Great Again - MAGA), gợi nhớ lại thời kỳ trước khi đất nước của họ bị 'ô nhiễm' bởi các thế lực ác độc".

.

Nhưng Rubin cho rằng có quá nhiều người đang trải qua chứng mất trí nhớ có chọn lọc, ủng hộ những điều tốt đẹp và xóa bỏ những điều xấu của những năm 1950s, một thời đại mà những người bảo thủ muốn thấy đất nước quay trở lại.

.

Cô Rubin viết: “Quá khứ đơn giản là không ‘tốt hơn’ theo bất kỳ tiêu chuẩn khách quan nào. Nghèo đói, tử vong ở trẻ em, tử vong vì hầu hết các căn bệnh nghiêm trọng, thương tích tại nơi làm việc, tỷ lệ bỏ học trung học, v.v., đều tồi tệ hơn nhiều trong những năm 1950s. Ngoài ra, trẻ em mắc bệnh bại liệt, Jim Crow đang phát triển mạnh mẽ, những người đồng tính nam phải ở trong tủ và không ai có điện thoại di động, máy tính ở nhà hoặc lò vi sóng. Rất ít người có máy điều hòa hoặc đủ khả năng đi máy bay."

.

Theo Rubin, “Điều mà chúng ta chưa từng có trước đây là một tổng thống từ chối nền dân chủ, cố gắng duy trì quyền lực bằng vũ lực và bị truy tố với 91 tội danh. Đúng vậy, Donald Trump, người bị truy tố 4 lần còn tệ hơn tất cả cá tổng thống trước Trump. Kết quả là nọc độc, bạo lực và mất niềm tin vào các cuộc bầu cử đã gây thiệt hại nặng nề cho nền dân chủ của chúng ta.”

.

.

⚪ ---- Sau khi Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ việc thay thế tòa nhà J. Edgar Hoover của FBI sẽ được xây dựng ở Washington D.C., một báo cáo đã xuất hiện trở lại về mối liên hệ tài chính của cựu tổng thống với phía nhà thầu xây dựng cấu trúc mới, theo báo Newsweek đưa tin.

.

Trump viết trên Truth Social hôm Thứ Bảy: "Trụ sở FBI không nên chuyển đến một địa điểm quá xa mà nên giữ nguyên vị trí của nó, trong một tòa nhà mới khổng lồ, ở vị trí tốt nhất ở thủ đô đầy rẫy tội phạm và bẩn thỉu, đầy vết vẽ bậy của chúng ta. Họ nên tham gia vào việc đưa thủ đô D.C. trở lại chứ không phải chạy trốn khỏi nó."

.

Nhưng theo một báo cáo của Associated Press từ năm 2017, một công ty có liên hệ với hai cậu Jared Kushner và Donald Trump Jr. nằm trong số ba công ty đấu thầu hợp đồng. Dân Biểu đảng Dân chủ Virginia Gerald Connolly cho biết vào thời điểm đó rằng mối quan hệ của công ty Vornado Realty Trust với Trump đã tạo ra xung đột lợi ích. Như Newsweek chỉ ra, không biết liệu Trump có còn mối quan hệ nào với Vornado hay không.

.

Trump đang phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội từ các thành viên Đảng Cộng hòa về lời kêu gọi xây trụ sở FBI ở thủ đô D.C., một ví dụ là thống đốc tiểu bang Florida và ứng cử viên năm 2024 Ron DeSantis, người đã nói rằng Trump đang "tìm cách đào sâu thêm đầm lầy" bằng hành động này.

.

Tòa nhà J. Edgar Hoover trên Đại lộ Pennsylvania được xây dựng vào năm 1977 và hiện được coi là không phù hợp để sử dụng và việc sửa chữa dự kiến cực kỳ tốn kém. Vào tháng 11, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ quản lý các tòa nhà liên bang đã công bố một địa điểm ở Greenbelt, Maryland, đã được chọn để thay thế.

.

⚪ ---- Trong buổi biểu diễn trên truyền hình vào đêm giao thừa Rockin' của Dick Clark với Ryan Seacrest, ban nhạc Green Day đã thay đổi lời bài hát của một trong những bài hát nổi tiếng nhất của họ để chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump. Thủ lĩnh Billie Joe Armstrong đã thay đổi lời bài hát “American Idiot” từ "Tôi không phải là một phần của chương trình nghị sự của người lỗ mãng" thành "Tôi không phải là một phần của chương trình nghị sự MAGA."

.

Đây không phải là lần đầu tiên ban nhạc có hành động chống lại chính trị gia này. Theo Billboard, buổi biểu diễn chính đầu tiên của họ về phiên bản chống MAGA diễn ra vào năm 2019 tại Lễ hội âm nhạc iHeartRadio ở Las Vegas. Trước đó, tại American Music Awards 2016, ban nhạc đã hét lên "Không Trump, không KKK, không phát xít Mỹ" khi biểu diễn ca khúc "Bang Bang".

.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden bước vào năm bầu cử cho thấy sự yếu kém đáng báo động trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ, trong đó Donald Trump dẫn đầu trong số cử tri gốc Tây Ban Nha và giới trẻ. Hiện tại, cứ 5 cử tri Da đen thì có 1 người nói rằng họ sẽ ủng hộ ứng cử viên của bên thứ ba vào tháng 11/2024.

.

Trong một cuộc thăm dò mới của Đại học Suffolk/USA TODAY, việc Biden không củng cố được sự ủng hộ ở các bộ phận chủ chốt của liên minh đã bầu ông vào năm 2020 đã khiến Biden bị Trump, ứng cử viên có khả năng là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa qua mặt với tỷ số: 39% -37%; trong khi đó 17% ủng hộ một ứng cử viên bên thứ ba giấu tên.

.

Khi bảy ứng cử viên được nêu tên, Trump dẫn trước tới 3 điểm phần trăm, 37% -34%, với Robert F. Kennedy Jr. độc lập đứng đầu trong số các ứng cử viên bên thứ ba với 10%.

.

.

⚪ ---- Lee Jae-myung, Chủ tịch Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) đảng đối lập chính tại Nam Hàn, đã bị một kẻ cầm dao tấn công trong chuyến thăm Busan hôm thứ Ba. Lee bị một vết cắt ở cổ bên trái vào khoảng 10:27 giờ sáng. Kẻ tấn công, được xác định là một người đàn ông họ Kim, 67 tuổi, đã đâm Lee khi anh đang nói chuyện với các phóng viên trong chuyến thăm địa điểm được đề xuất xây dựng sân bay mới ở thành phố.

.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đội vương miện bằng giấy màu xanh có khắc khẩu hiệu "Tôi là Lee Jae-myung" đến gần Lee, dường như để xin chữ ký. Đột nhiên, kẻ tấn công lao vào chính trị gia, dùng dao đâm Lee. Kẻ tấn công ngay lập tức bị khuất phục và bắt giữ bởi cảnh sát và đám đông xung quanh. Lee ngã xuống đất khi các phụ tá vây quanh và ấn lên vết thương để cầm máu.

.

Vài giờ sau vụ tấn công, người phát ngôn của tổng thống Kim Soo-kyung cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về sự an toàn của Lee, nói rằng đây là “chuyện lẽ ra không bao giờ xảy ra”.

.

.

⚪ ----- Nhật Bản: 2 phi cơ đụng nhau. Có 5 người trên chiếc phi cơ của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã được xác nhận đã chết sau vụ đụng nhau giữa phi cơ này và chiếc phi cơ thương mại của hàng không Japan Airlines tại phi trường Haneda ở Tokyo hôm thứ Ba, theo bản tin của đài truyền hình NHK của Nhật Bản. Phi cơ của Japan Airlines bị phựt cháy.

.

Đài truyền hình này còn trích dẫn một quan chức Cảnh sát biển cho biết thêm rằng chiếc phi cơ liên quan đến vụ va chạm với chuyến bay của Japan Airlines đang chuẩn bị khởi hành đến Niigata để hỗ trợ ứng phó với trận động đất mạnh 7,5 độ richter gần đây, nơi động đất có số người chết đã lên tới 48.

.

Theo hãng tin Kyodo News, Japan Airlines cho biết tất cả 379 hành khách, trong đó có 8 trẻ em và phi hành đoàn trên chuyến bay của họ đã thoát ra ngoài mà không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù phi công của chuyến bay Cảnh sát biển đã di tản thành công phicơ nhưng anh vẫn bị thương nặng.

.

⚪ ---- Nhật Bản: Có ít nhất 48 người đã chết trong trận động đất mạnh tấn công Bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới, khi có thêm nhiều báo cáo về thiệt hại và lực lượng cứu hộ ráo riết tìm kiếm những người sống sót trong bối cảnh dư chấn tiếp tục diễn ra hôm thứ Ba.

.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã gây ra thiệt hại lớn về kiến trúc và hỏa hoạn ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn chưa được xác định, với những đống đổ nát và những con đường bị cắt đứt đang cản trở hoạt động cứu hộ. Trong số 48 người chết, có 20 người được báo cáo ở Suzu, 19 người ở Wajima và 5 người ở Nanao.

.

Cảnh báo sóng thần bao trùm các khu vực rộng lớn dọc theo Biển Nhật Bản đã được dỡ bỏ vào sáng thứ Ba, sau khi đợt sóng cao nhất ít nhất 1,2 mét ập đến Cảng Wajima vào thứ Hai sau 4:10 giờ chiều.

.

.

Ở Wajima, một tòa nhà bảy tầng bị lật nghiêng trong khi khu vực trung tâm nổi tiếng với khu chợ buổi sáng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa lớn bùng phát hôm thứ Hai. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho biết, đám cháy đã nhấn chìm hơn 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm Wajima nhưng đã được kiểm soát.

.

Các quan chức khác cho biết đã có báo cáo về 14 trường hợp có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thành phố. Trận động đất cũng gây thương tích và hư hại công trình ở các quận Niigata, Toyama, Fukui và Gifu. Các chính phủ nước ngoài bao gồm cả Hoa Kỳ, Canada và Ý đều đề nghị sẽ hỗ trợ.

​.

.

.

TIN VN. Động đất tại Nhật Bản: Toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do IM Japan tiếp nhận đều an toàn.

⚪ ---- NHK đưa tin, bốn chuyến tàu hỏa cao tốc từ Đường sắt Tây Nhật Bản đã quay lại Ga Kanazawa và Toyama ở 2 quận trên bờ biển phía tây Nhật Bản với gần 1.400 hành khách bị kẹt trong 11 giờ sau khi trận động đất làm tê liệt hoạt động. Truyền thông đưa tin, mặc dù người dân có dấu hiệu mệt mỏi nhưng không ai bị thương và đoàn tàu không có thiệt hại rõ ràng. Chưa có thông tin về thời điểm vận tải bằng tàu hỏa sẽ hoạt động trở lại hoàn toàn.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng giúp Nhật Bản giảm nhẹ hậu quả của trận động đất mạnh 7,5 độ richter: "Chính quyền của tôi đang liên lạc với các quan chức Nhật Bản và Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân Nhật Bản. Là những đồng minh thân cận, Hoa Kỳ và Nhật Bản chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, đoàn kết nhân dân chúng ta." Chính quyền Nhật Bản cho biết rằng ít nhất 48 người đã thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa trên Biển Nhật Bản do hậu quả của trận động đất.⚪ ---- Nhật Bản hôm thứ Hai đã hạ cảnh báo sóng thần đưa ra trước đó xuống mức "cảnh báo sóng thần" đối với một số khu vực phía Tây, phía Nam và phía Bắc của hòn đảo, kêu gọi người dân tránh xa vùng nước và xa bờ biển "vì dòng chảy sẽ tiếp tục di chuyển mạnh." Cơ quan này cũng lưu ý nguy cơ nhà sập, lở đất vẫn tồn tại. Hơn nữa, cơ quan chức năng cho biết, 93 trận động đất hậu chấn có cường độ địa chấn từ 1 độ trở lên đã xảy ra sau trận động đất chính. Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) đã ghi nhận hơn 40 dư chấn với cường độ trên 4.⚪ ----Theo Báo Tin Tức. Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 2/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết chưa có thông tin thương vong của người Việt trong trận động đất xảy ra trước đó 1 ngày. Những nhóm người Việt mà Đại sứ quán kết nối được đều an toàn, trong đó hầu hết đã trở về nhà sau khi trải qua 1 đêm tại các địa điểm lánh nạn. Tính đến 17h ngày 2/1 (theo giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam), Đại sứ quán chưa nhận được thông tin nào về thương vong người Việt do động đất. Theo thông tin mới nhất do Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) cung cấp, toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do tổ chức này tiếp nhận làm việc tại các tỉnh Toyama, Fukui và Ishikawa đều an toàn. Nhóm công tác tiếp tục theo dõi thông tin từ các địa phương bị ảnh hưởng nặng trong trận động đất, đặc biệt là tỉnh Ishikawa với Bán đảo Noto - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba tuyên bố rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã dẫn đến cái chết của 22.185 người Palestine. Con số này tăng so với ước tính ngày hôm qua là 21.978 người chết.Người phát ngôn của Bộ, Ashraf al-Qudra nói trong cuộc họp báo: “Sự chiếm đóng của Israel đã thực hiện 15 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza, giết chết 207 liệt sĩ và 338 người bị thương trong 24 giờ qua”. Trước đó, Al Jazeera đưa tin quân Israel và người định cư Israel kể từ ngày 7/10 đã sát hại hơn 320 người Palestine ở Bờ Tây nơi bị chiếm đóng.⚪ ---- Israel đã quyết định tham gia tố tụng tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình, cáo buộc Israel thực hiện các hành động "diệt chủng" ở Gaza, theo trang tin Ynet đưa tin hôm thứ Ba. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào thứ Năm tới.Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi nói với Ynet: “Israel đã ký công ước chống diệt chủng trong nhiều thập niên và chúng tôi chắc chắn sẽ không tẩy chay tiến trình này mà đứng lên đẩy lùi âm mưu đẫm máu vô lý chống lại chúng tôi”. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi của Nam Phi và Bộ Ngoại giao nước này gọi đó là "sự phỉ báng đẫm máu".⚪ ---- Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba dẫn lời chính quyền địa phương đưa tin Văn phòng Công tố trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul đã ban hành lệnh bắt giữ 46 cá nhân vì nghi ngờ họ làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các hoạt động ở 8 tỉnh, bắt giữ 33 nghi phạm. Theo cuộc điều tra do Văn phòng Công tố trưởng tiến hành, Mossad bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào cư dân nước ngoài tại nước này.⚪ ---- Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Qalibaf đổ lỗi cho Mỹ về cuộc chiến ở Gaza, trong cuộc gặp với người phát ngôn của phong trào Ansarullah ở Yemen, Mohammad Abdul-Salam, theo IRNA đưa tin hôm thứ Hai. Qalibaf nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc chiến đang diễn ra và về việc tài trợ cho Israel, quốc gia sẽ không có khả năng chống cự và phản công Hamas nếu không có sự hỗ trợ từ Washington.Bình luận này được đưa ra trong cuộc gặp giữa quan chức hàng đầu của Houthi và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian, nơi Tehran bày tỏ sự ủng hộ cho hòa bình ở Yemen và hài lòng với tiến trình đàm phán Yemen-Saudi và cảm ơn Houthi vì "vị trí mạnh mẽ và quyền lực trong ủng hộ những người dân bị áp bức ở Palestine."⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai nói đã tăng không kích vào các mục tiêu ở Lebanon nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó ở Adamit khiến 2 binh sĩ Israel bị thương. Quân đội cho biết các binh sĩ IDF, máy bay chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ấn Độ (IAF) và một số máy bay đã tấn công cơ sở hạ tầng và các địa điểm quân sự ở Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah được cho là đang hoạt động. "IDF cũng tấn công một nhóm khủng bố hoạt động ở khu vực Houla", gần biên giới phía bắc Israel-Lebanon.⚪ ---- Tòa án Tối cao Israel hôm thứ Hai đã quyết định hủy bỏ một đạo luật do chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành vào tháng 7, tuyên bố rằng cải cách này sẽ hạn chế phạm vi hành động của Tòa án Tối cao và giúp chính phủ có tiếng nói lớn hơn trong việc bổ nhiệm các thẩm phán.Bỏ phiếu 8 ủng hộ việc hủy bỏ luật và 7 phiếu chống lại nó, các thành viên Tòa án Tối cao bác bỏ quy định và nói rằng nó gây ra "tác hại nghiêm trọng và chưa từng có đối với đặc điểm cốt lõi của Nhà nước Israel với tư cách là một quốc gia dân chủ." Quyết định này thể hiện một trở ngại đối với chương trình nghị sự của ông Netanyahu vốn theo đuổi các thỏa thuận với phe đối lập để ủng hộ những thay đổi về tư pháp.⚪ ---- California kết thúc một năm nữa với chi phí nhà ở tăng cao. Theo Redfin, giá bán trung bình một ngôi nhà ở California đã tăng 8,5% trong năm tính đến tháng 11, trong khi số lượng căn nhà bán được giảm gần 7,5%. Tác động rõ ràng hơn đối với người mua nhà ở một số thị trường: các khu vực có giá bán tăng nhanh nhất là Dublin (+44,2%), Costa Mesa (+30,4%), Yorba Linda (+26,1%), Pittsburg (+ 25,1%) và Poway (+24,5%).Các nhà phân tích tại Zillow và Redfin nhận thấy thị trường cải thiện đôi chút đối với người mua nhà trên toàn quốc vào năm 2024, với nhiều căn nhà được bán hơn, mang đến cho người mua nhiều lựa chọn hơn với khả năng chi trả tốt hơn một chút. Vùng Vịnh Bắc California có thể trải qua một số đợt giảm giá lớn nhất ở Hoa Kỳ, dẫn đầu là mức giảm 6,1% được dự đoán ở khu vực thành thị San Jose, bao gồm Palo Alto và Quận San Benito.Zillow dự đoán giá ở khu vực thành thị San Francisco sẽ giảm gần 5%, trong đó Los Angeles giảm 2,2%. Trong tháng này, Hiệp hội Môi giới Địa ốc California dự báo giá nhà trung bình sẽ tăng thêm 6,2% trong năm tới.⚪ ---- California: đốt pháo, 1 người chết vì pháo nổ. Cảnh sát cho biết một người đã chết sau khi bị thương do đốt pháo bông ở San Francisco, chỉ một giờ sau khi năm mới đến. Cảnh sát San Francisco cho biết vào khoảng 12:40 sáng Thứ Hai, cảnh sát đã nhận được báo cáo về một người bị thương do pháo bông ở khu 1200 Exposition Drive ở khu phố Treasure Island.Cảnh sát khi đến nơi, thấy một người đang bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân được sơ cứu nhưng khi nhân viên y tế tới nơi thì người này đã tử vong. Cảnh sát San Francisco yêu cầu bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với họ theo số (415) 575-4444 hoặc nhắn tin TIP411.⚪ ---- Quận Los Angeles: Hàng triệu người trên toàn cầu đã reo hò chào đón năm mới với Lễ diễn hành Hoa hồng lần thứ 135 do Honda tổ chức tại Pasadena, California vào ngày 1/1/2024. Đài truyền hình KTLA 5 của L.A. cung cấp chương trình truyền hình trực tiếp và phát trực tuyến về Cuộc diễn hành Hoa hồng năm 2024, bao gồm cả quyền truy cập hậu trường độc quyền. Hàng ngàn người đã xem chương trình phát sóng Rose Parade Band Cam độc quyền, chỉ dành cho kỹ thuật số của KTLA. Tuy nhiên, độc giả có thể xem bằng cách vào YouTube và gõ chữ "Rose Parade" sẽ thấy.Chủ đề của Cuộc diễn hành Hoa hồng năm 2024 là “Tôn vinh một thế giới âm nhạc: Ngôn ngữ toàn cầu”. Người dẫn đầu Grand Marshall năm nay là Audra McDonald, một nghệ sĩ biểu diễn từng đoạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sân khấu, âm nhạc và truyền hình. Các biểu diễn ca hát bao gồm Jorder Sparks, David Archuleta và Cassadee Pope và Annie Bosko.Cuộc diễu hành đi 5 ½ dặm xuống Đại lộ Colorado và có bốn loại mục: kiệu hoa được trang trí bởi một công ty tham gia, tổ chức phi lợi nhuận hoặc đô thị, đơn vị cưỡi ngựa, ban nhạc và Mục tham dự thi (Tournament Entries). Giải thi Hoa hồng Pasadena đã vinh danh 23 chiếc xe hoa được trao tặng danh hiệu vinh danh chính thức. Các giải thưởng được thiết kế để công nhận sự xuất sắc trong nhiều hạng mục khác nhau nhưng kể từ năm 1924, Giải thi Hoa hồng đã công nhận một người tham gia có Cúp rút thăm trúng thưởng cho mục tham dự thi đẹp nhất. Chiếc cúp năm nay được trao cho xe hoa của Sở thú San Diego có tựa đề “Mọi chuyện bắt đầu bằng một tiếng gầm”.

.

Theo Giải thi Hoa hồng, cúp rút thăm trúng thưởng được trao cho “bài dự thi đẹp nhất, bao gồm thiết kế xe hoa, trình bày hoa và giải trí”. Điểm chấm dựa trên các tiêu chí như thiết kế sáng tạo, sự khéo léo của hoa, giá trị nghệ thuật, hoạt hình điện toán, diễn giải theo chủ đề, trình bày hoa và màu sắc cũng như mức độ tác động ấn tượng, theo các quan chức Giải thi Hoa hồng cho biết.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: trộm xe cưu thương, bị rượt, tông xe, làm 5 người bị thương. Theo cảnh sát, năm người bị thương hôm Chủ nhật khi một người đàn ông xúi giục truy đuổi sau khi trộm xe cứu thương ở San Gabriel. Cứu hỏa San Gabriel đã trả lời cuộc gọi trước 3:30 giờ chiều ở dãy nhà 700 trên Đại lộ Sunset. Ở đó, một người đàn ông ngồi vào ghế tài xế xe cứu thương và lái đi.

.

Cảnh sát đã xác định được chiếc xe cứu thương bị đánh cắp và bắt đầu truy đuổi chiếc xe. Người lái xe đã đâm vào một số xe trong khi cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát và cuộc truy đuổi cuối cùng đã kết thúc tại khu 2800 trên đường Canterbury ở San Marino. Do tài xế nghi phạm đã đâm vào những người lái xe hơi khác nên 5 người bị thương.

.

Nhà chức trách không tiết lộ tên của người đàn ông đã bắt đầu cuộc rượt đuổi. Tuy nhiên, cảnh sát mô tả anh ta là một người đàn ông ở độ tuổi 40 với “có nhiều tiền án”. Anh bị bắt giam vì các tội danh bao gồm tội trốn tránh và trộm xe hơi cỡ lớn.

.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Vụ nổ súng xảy ra tại bữa tiệc mừng năm mới ở trung tâm thành phố Los Angeles khiến 2 người chết và 8 người khác phải nhập viện. Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 1 giờ sáng thứ Hai về một vụ nổ súng tại cuộc tụ tập ở dãy nhà 2300 trên Phố Porter St. Một số nạn nhân bị vết thương do đạn bắn đã được những người ứng cứu đầu tiên xác định vị trí và chăm sóc. Xác nhận có 2 người chết, một nam và một nữ ở độ tuổi 20s.

.

Trong khi đó, 8 người khác bị thương đã nhập viện. Cảnh sát đang điều tra vụ nổ súng và chưa có ai là nghi can. Cảnh sát đang tìm kiếm nhân chứng và video có thể giúp ích cho vụ án. Không rõ có bao nhiêu người đã tham dự tiệc ăn mừng đầu năm. Cũng không rõ có giấy phép nào để tổ chức tụ tập tại địa điểm nhà kho này hay không.

.

⚪ ---- TIN VN. Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong một dự án đất đai trên địa bàn. Ngày 2-1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Văn Hiệp - chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo ông Xô, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội "nhận hối lộ".

.

⚪ ---- TIN VN. Thị trường ô tô suy thoái, công nghiệp hỗ trợ lao đao. Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Thị trường ô tô sụt giảm mạnh, cộng với sức ép từ cạnh tranh, khiến các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô lao đao. Doanh thu giảm, mất đơn hàng, mất thị trường. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí 19/8 cho biết, năm 2023 sản xuất nhíp ô tô giảm mạnh. Từng là nhà sản xuất nhíp ô tô hàng đầu tại Việt Nam, nhưng giờ doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Thị trường ô tô suy giảm mạnh, khiến công nghiệp hỗ trợ cũng lao đao theo. Hiện chúng tôi đang phải làm gia công nhíp ô tô thuê cho đối tác nước ngoài, để duy trì hoạt động. Không chỉ riêng Cơ khí 19/8 mà nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô trong nước cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, theo ông Trần Tuấn Anh. Theo ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc Công ty ô tô Trường Hải (Thaco), năm 2023 doanh thu từ sản xuất linh kiện ô tô của Thaco ước tính giảm 20% so với năm 2022, chỉ đạt gần 8.700 tỷ đồng. Nguyên nhân do tiêu thụ ô tô giảm, dẫn đến sản lượng xe sản xuất lắp ráp giảm, nên nhu cầu về linh kiện cũng giảm theo.

.

⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò: 92% dân Anh không còn tin vào các chính trị gia?

.

ĐÁP 1: Chỉ còn 8% dân Anh tin. Một cuộc thăm dò mới của Express & Star cho thấy niềm tin vào các chính trị gia của Anh quốc đang ở mức thấp. Kết quả khảo sát cho thấy sự vỡ mộng với chính trị và các chính trị gia. Chỉ có 8% nói rằng họ làm tốt công việc và 92% tin rằng họ không còn được tin cậy nữa.

.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak mong manh trong nhiệm kỳ mới: chỉ 15% những người được khảo sát trên expressandstar.com nghĩ rằng Sunak có thể giành chiến thắng – và chỉ 22% nói rằng Sunak đã làm tốt vai trò Thủ tướng sau khi tiếp quản ghế Thủ Tướng từ Liz Truss. Trong khi hầu hết đều nói rằng họ không muốn thấy Boris Johnson trở lại chính trường, tỷ lệ tán thành của Johnson với tư cách Thủ tướng cao hơn gần 20% so với tỷ lệ mà ông Sunak ghi được. Câu hỏi về triển vọng cho năm 2024, chỉ 1/4 cho biết họ cảm thấy lạc quan trong những tháng tới.

Chi tiết:

https://www.expressandstar.com/news/politics/2024/01/01/express--star-2023-survey-reveals-fewer-than-one-in-10-trust-politicians-as-we-go-into-election-year/

.

⚪ ---- HỎI 2: Giới trẻ Gen Z có tới 31% ưa làm việc một mình?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong cuộc khảo sát với hơn 1.200 chuyên gia Hoa Kỳ của công ty tuyển dụng toàn cầu Robert Walters, dưới 1 trong 5 công nhân Gen Z cho biết họ thích làm việc trong môi trường nhóm trong khi 31% cho biết họ “làm việc một mình tốt hơn”, theo Yahoo News. Thế hệ Z, thuật ngữ dùng để mô tả người Mỹ sinh vào cuối những năm 1990s và đầu những năm 2000.

.

Những phát hiện đó đã gây được tiếng vang với Andrea Lopez, giám đốc tài khoản 26 tuổi tại một công ty công nghệ lớn. Cô nói với HuffPost: “Tôi xem các dự án hợp tác tốn nhiều thời gian. Khi tôi biết rằng tôi phải cộng tác với mọi người để thực hiện một dự án nhất định, đó là lúc tôi thực sự hạnh phúc khi được cộng tác làm việc... vì điều đó sẽ giúp hoàn thành công việc. Nhưng ngoài điều đó ra, nếu tôi có thể tự mình làm việc đó thì 99% tôi sẽ thích tự mình làm mọi việc hơn.”

.

Báo cáo của Robert Walters cho thấy sự độc lập của Gen Z thường có thể diễn ra tiêu cực. Các nhà quản lý trong báo cáo cho biết các vấn đề như thiếu kỹ năng giao tiếp (53%), làm việc nhóm (21%) và tư duy phê phán (17%) là những rào cản chính khiến những người lao động trẻ trở thành những người cộng tác tốt hơn.

Chi tiết:

https://yr.media/news/gen-z-prefers-work-alone-noah-johnson/

.

.