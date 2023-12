Tại Australia, Cầu Cảng Sydney trở thành tâm điểm của màn trình diễn ánh sáng và pháo bông lúc nửa đêm nổi tiếng với khoảng 425 triệu người trên toàn thế giới.

- New Zealand và Úc châu tưng bừng đón giao thừa Tây xong.

- TIN VN. Giáo hội yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá-lợi tóc Đức Phật".

- Sự kiện Năm mới Hoa Kỳ: Diễn hành Hoa hồng vào Thứ Hai 1/1/2024. Chủ đề: âm nhạc nối kết nhân loại.

- Xuất cảng xe hơi Nam Hàn sang Mỹ đạt 1,17 triệu chiếc từ tháng 1 đến tháng 11, vượt kỷ lục hàng năm lập 8 năm trước.

- Nga tăng cường bắn phá Ukraine, đặc biệt ở Kharkiv, làm ít nhất 21 người bị thương

- Hãng tàu AP Moller-Maersk A/S tạm dừng chở hàng qua Biển Đỏ, vì bị quân Houthi tấn công 2 lần trong 24 giờ qua.

- Số người Palestine chết trong cuộc xung đột với Israel đã lên tới 21.822 người. Trong 24 giờ qua: quân Israel giết 150 người và gây ra 286 người bị thương.

- Syria: Quân Israel tấn công thành phố Aleppo, khiến 23 người chết.

- LHQ: Gaza vài tuần nữa là đến nạn đói

- TTK/LHQ: Ukraine tấn công vào Belgorod, làm chết 14 người Nga, gây bị thương 108 người là vi phạm luật quốc tế

- Mỹ: không khuyến khích hay tạo điều kiện cho Ukraine tấn công như vụ pháo kích vào Belgorod.

- Zelensky: ít nhất 39 người đã chết sau cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine, với 159 người bị thương

- Kim Jong-un: Bắc Hàn không cần hòa giải hoặc thống nhất với Nam Hàn

- Bắc Hàn: sẽ phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát quân sự vào năm 2024

- Ron DeSantis hứa nếu thắng cử Tổng Thống 2024, sẽ ân xá cho Trump

- 1 luật gia khuyên Tòa án Tối cao đừng bàn chuyện Trump có đủ điểu kiện được ghi tên hay bị xóa tên ở lá phiếu: hãy tôn trọng các tiểu bang

- Nội chiến trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa Michigan: đánh nhau tay chân, chia rẽ, chụp mũ nhau là Cộng Hòa giả mạo (RINO)

- Các nhà lãnh đạo Hồi giáo kêu gọi cử tri Mỹ hãy bầu cho ứng cử viên thứ ba, đừng bầu cho Biden vì Biden không đòi ngừng bắn ở Gaza.

- Sau khi Trump nộp đơn nói rằng Tổng Thống gây tội hình sự vẫn được miễn tố, Công tố đặc biệt Jack Smith xin tòa kháng án bác bỏ vì các Tổng Thống sẽ phạm tội để bám ghế

- New York: ném chai từ tầng 32 xuống, làm vỡ đầu 1 phụ nữ 32 tuổi, nhóc tì 12 tuổi ra tòa

- HỎI 1: Nhà báo Mỹ năm 2022: 36% là Dân Chủ, 3,4% là Cộng Hòa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thành phố tuyệt vời nhất để đón giao thừa Tây là Orlando (FL), San Diego (CA), New York City (NY)? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/12/2023) ⚪ ---- Khi độc giả Việt Báo đọc những dòng chữ này, 2 quốc gia New Zealand và Úc châu đã đón giao thừa dương lịch xong. Và vài giờ đồng hồ nữa, Việt Nam sẽ bước vào năm mới 2024.

Thành phố Auckland của New Zealand đã trở thành thành phố lớn đầu tiên rung chuông đón mừng năm 2024, với hàng ngàn người cổ vũ màn bắn pháo bông mọc lên từ tòa nhà cao nhất New Zealand, Sky Tower, và màn trình diễn ánh sáng ở trung tâm thành phố.

Lễ kỷ niệm đêm giao thừa năm nay bị lu mờ bởi các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Gaza, khiến các lễ hội trở nên u ám và căng thẳng gia tăng trên khắp thế giới. Nhiều thành phố đang triển khai tăng cường an ninh và một số nơi đã hủy bỏ hoàn toàn các sự kiện đêm giao thừa.

Tại Auckland, mưa nhẹ suốt Chủ nhật đã tạnh như dự báo vào nửa đêm trên thành phố 1,7 triệu dân trước khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu trên màn hình kỹ thuật số được chiếu sáng gần đỉnh tháp quan sát và truyền thông cao 328 mét (1.076 foot). Và hai giờ sau đó, tại nước láng giềng Australia, Cầu Cảng Sydney sẽ trở thành tâm điểm của màn trình diễn ánh sáng và pháo bông lúc nửa đêm nổi tiếng với khoảng 425 triệu người trên toàn thế giới.

Chính quyền Sydney cho biết trong một tuyên bố: Nhiều cảnh sát hơn bao giờ hết đã được triển khai trên khắp Sydney để đảm bảo an toàn khi hơn 1 triệu người - tương đương với 1/5 dân số thành phố - hội tụ về bến cảng để có tầm nhìn tốt nhất. Nhiều người vui chơi đã cắm trại ở những vị trí thuận lợi nhất kể từ sáng Chủ nhật. Chính quyền địa phương Sydney, nơi gọi thành phố của mình là “Thủ đô đêm giao thừa của thế giới” cũng đã đặt 7.000 đầu nổ pháo bông trên Cầu Cảng Sydney, muốn nó “khiêu vũ với màu sắc”.

Thành phố Sydney đón giao thừa 2024.

⚪ ---- TIN VN. Giáo hội yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá-lợi tóc Đức Phật". Theo Báo Giác Ngộ. Nguyên văn bản tin, trích như sau: "Đó là nội dung trong Văn bản số 895/HĐTS-VP1 do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 28-12. Theo đó, nhiều ngày qua, báo chí và dư luận đã phản ánh thông tin chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) trưng bày và quảng bá "xá-lợi tóc Đức Phật" có từ 2.600 năm trước, được cho là rước từ tu viện Parami, Myanmar về, gây xôn xao dư luận. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc "xá-lợi tóc Đức Phật" và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, Giáo hội cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về "xá-lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng" trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên."

⚪ ---- Và những gì có thể làm cho người Dân Chủ và Cộng Hòa ngồi bên nhau trong ngày Tết dương lịch 1/1/2024? Đó là Diễn hành Hoa hồng. Sự kiện tưng bừng nhất tại Hoa Kỳ trong buổi sáng ngày đầu năm 2024 sẽ là Diễn Hành Hoa Hồng ở Pasadena, California. Nếu bạn vì lý do nào không xem kịp, hãy lên YouTube để xem sau đó. Hoặc xem thông tin ở đây: https://tournamentofroses.com/ Cuộc diễn hành hoa hồng năm nay là năm thứ 135.

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, sáng mùng 1 Tết dương lịch, hãy mở truyền hình ra xem, Thứ Hai 1/1/2024, lúc 8:00 AM – 10:00 AM giờ California.

Ca sĩ kiêm diễn viên Audra McDonald sẽ là người chỉ huy cuộc diễn hành năm 2024. Đây là một vị trí danh dự được chọn hàng năm bởi chủ tịch Hiệp hội Hoa hồng Pasadena, Alex Aghajanian. Chủ đề của cuộc diễn hành năm nay là "Kỷ niệm một thế giới âm nhạc". McDonald là người hai lần đoạt giải Grammy cho bản thu âm và album opera của mình. Tiếp tục phù hợp với chủ đề này bao gồm các ca sĩ Cassadee Pope, Michelle Williams của Destiny's Child, ngôi sao American Idol David Archuleta, Alexander Star, Straight No Chaser và Jorder Sparks.

Aghajanian nói về chủ đề này: "Chủ đề năm 2024 mang chúng ta đến với nhau thông qua âm nhạc. Trong một thế giới có nhiều nền văn hóa, niềm tin, hy vọng và ước mơ khác nhau, một ngôn ngữ gắn kết tất cả chúng ta — âm nhạc. Âm thanh, kết cấu, nhịp điệu, hình thức, hòa âm và cách diễn đạt hòa quyện với nhau để chuyển động, xoa dịu, kích thích và làm hài lòng thế giới. Từ bossa nova đến blues, cổ điển đến country, metal đến mariachi và rock đến rap, hàng nghìn thể loại mời gọi chúng ta trở thành một trong những người tôn vinh thế giới âm nhạc. Dù gần hay xa, trẻ hay già, chúng tôi mời bạn tham gia các lễ hội kéo dài hàng năm đỉnh điểm là vào ngày đầu năm mới tại cuộc Diễn hành Hoa hồng."

Vì cuộc diễn hành có lộ trình dài 5 dặm rưỡi nên các con đường bị đóng bao gồm Đại lộ Colorado, từ Đại lộ Orange Grove đến Đại lộ Sierra Madre, và đi về hướng bắc trên Sierra Madre đến Paloma St. Các đường bắt đầu đóng cửa lúc 10 giờ tối. Chủ nhật và sẽ đóng cửa cho đến 2 giờ chiều Thứ Hai, ngay trước trận bóng Rose Bowl, phiên bản thứ 110 của trò chơi. Đội nào giữa Alabama Crimson Tide và Michigan Wolverines thắng Rose Bowl sẽ tiếp tục tham dự trận tranh chức vô địch quốc gia, được tổ chức tại Houston vào ngày 8 tháng 1.

⚪ ---- Theo Hiệp hội Xe Hơi và Di động Hàn Quốc (KAMA: Korea Automobile and Mobility Association), xuất cảng xe hơi của Nam Hàn sang Mỹ đã đạt 1,17 triệu chiếc từ tháng 1 đến tháng 11, vượt qua kỷ lục hàng năm thiết lập 8 năm trước. Sự phục hồi đáng kể này diễn ra sau một thời gian sụt giảm trong đó xuất cảng giảm xuống còn khoảng 800.000 chiếc vào năm 2021, do đại dịch COVID-19 và chính sách thương mại bảo hộ của Hoa Kỳ. Xuất cảng đã phục hồi nhờ phản ứng nhanh chóng của các công ty Nam Hàn trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và cạnh tranh suy yếu.

⚪ ---- Chính quyền địa phương hôm Chủ nhật cho biết Nga đã tăng cường bắn phá Ukraine, đặc biệt là ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho biết qua Telegram rằng nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tấn công các khu dân cư ở trung tâm thành phố, gây ra hỏa hoạn và tàn phá. Những vụ tấn công này đã làm ít nhất 21 người bị thương và nhiều trường hợp thương vong khác đang được điều tra. Phía khác, phòng không Ukraine gần Kiev đã kích hoạt đêm thứ Bảy để chống lại một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tuy nhiên mức độ thiệt hại chưa được xác định.

⚪ ---- Hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau nói hôm Chủ nhật hãng tàu AP Moller-Maersk A/S lần nữa sẽ tạm dừng chở hàng qua Biển Đỏ, lần này là trong 48 giờ, sau khi một trong những tàu buôn của họ bị phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen tấn công 2 lần trong 24 giờ qua. Tàu Maersk Hangzhou báo cáo đã bị trúng hỏa tiễn hôm thứ Bảy khi đi qua eo biển Bab al-Mandab. Sau đó, nó phải đối mặt với cuộc tấn công từ bốn tàu Houthi đang cố gắng chiếm lấy nó. Do đó, Maersk đã quyết định "hoãn tất cả các chuyến vận chuyển qua khu vực này trong 48 giờ tới." Trước đó, Mỹ đã có hành động chống lại các tàu của lực lượng Houthi sau khi nhận được thông báo gặp nạn từ tàu này.

⚪ ---- Văn phòng do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm Chủ nhật đưa tin rằng số người Palestine chết trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 21.822 người. Con số này tăng so với ước tính ngày hôm qua là 21.672 trường hợp tử vong. Bản tin nói quân Israel đã thực hiện 12 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza, giết chết 150 người và gây ra 286 người bị thương trong 24 giờ qua.

⚪ ---- Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria hôm Chủ nhật nói rằng cuộc tấn công gần đây vào thành phố Aleppo, được cho là do quân Israel tiến hành, đã khiến 23 người chết. Trước đó, Bộ Quốc phòng Syria tiết lộ rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào "một số điểm phía nam thành phố Aleppo" bao quanh sân bay.

⚪ ---- Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm thứ Bảy cho biết Gaza chỉ còn "vài tuần nữa là đến nạn đói" trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. “Để ngăn chặn nạn đói, ngày càng nhiều thực phẩm [và] những thứ cơ bản khác phải được tiếp cận an toàn”, cơ quan này đăng trên X. Chiến tranh đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống dân sự, khiến 85% trong số 2,3 triệu cư dân phải di dời, nhiều người trong số họ đã tìm nơi trú ẩn tại các khu vực được Israel coi là an toàn nhưng vẫn phải hứng chịu các đợt bắn phá.

⚪ ---- Văn phòng phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói với RIA Novosti hôm thứ Bảy, bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod rằng những kiểu tấn công này cần phải bị lên án. Văn phòng cho biết: “Các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế, chúng không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức”. Trước đó, có thông tin Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp sau vụ tấn công mới nhất của Ukraine vào Belgorod khiến 14 nạn nhân, trong khi 108 người bị thương.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với RIA Novosti hôm thứ Bảy rằng Mỹ không khuyến khích hay tạo điều kiện cho Ukraine tấn công như vụ pháo kích vào Belgorod. Một phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không khuyến khích hoặc kích hoạt các cuộc tấn công như vậy”. Trước đó, có thông tin ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi 108 người bị thương sau vụ pháo kích lớn ở trung tâm thành phố Belgorod của Nga do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Bảy rằng ít nhất 39 người đã chết sau cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine hôm qua. Theo ông, 159 người bị thương trong vụ tấn công này. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến hàng trăm cơ sở dân sự ở 120 thị trấn và làng mạc. Hôm qua, Nga đã bắn gần 110 hỏa tiễna vào Ukraine, làm hư hại ga tàu điện ngầm Kiev và khiến 4 khu vực của nước này mất điện.

⚪ ---- Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tuyên bố rằng ông sẽ không tìm kiếm sự hòa giải hoặc thống nhất với Nam Hàn vì điều đó không còn khả thi, theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA đưa tin hôm Chủ nhật. Theo Bắc Hàn, Seoul đã tuyên bố Bắc Hàn là kẻ thù chính của họ. Do đó, Đảng Công nhân cũng kết luận rằng con đường thống nhất là không thể đạt được. Nhận xét của ông Kim được đưa ra vào cuối cuộc họp toàn thể kéo dài 5 ngày của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.⚪ ---- Bắc Hàn đã công bố kế hoạch phóng thêm ba vệ tinh trinh sát quân sự vào năm 2024, dựa trên thành công đã được tuyên bố khi triển khai vệ tinh do thám đầu tiên vào năm 2023, hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm Chủ nhật: “Dựa trên kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên vào năm 2023, nhiệm vụ phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát vào năm 2024 được tuyên bố nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ vũ trụ.” Vệ tinh đầu tiên được cho là đã chụp được hình ảnh các địa điểm quan trọng ở Hoa Kỳ, như Bạch Ốc và Ngũ GIác Đài. Tuy nhiên, khả năng thực tế của vụ phóng vẫn chưa được xác minh.⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết nếu trở thành tổng thống, ông sẽ ân xá cho Donald Trump nếu cựu tổng thống bị kết án về bất kỳ cáo buộc nào trong số hàng chục cáo buộc mà Trump phải đối mặt, NBC News đưa tin. DeSantis nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục tiến lên với tư cách là một quốc gia và bạn biết đấy, giống như Ford đã làm với Nixon, bởi vì sự chia rẽ không có lợi cho đất nước”.Đầu năm nay, DeSantis đã lên tiếng cởi mở với việc ân xá như vậy nhưng bình luận của ông hôm thứ Ba đánh dấu lần đầu tiên ông cam kết giải cứu Trump khỏi những cáo buộc mà Trump phải đối mặt. Mức độ mà nhiệm kỳ tổng thống của DeSantis có thể hỗ trợ Trump có giới hạn ở cấp liên bang; nếu bị kết án ở Georgia, nơi Trump phải đối mặt với cáo buộc gian lận theo luật tiểu bang Georgia, Trump sẽ cần phải kháng cáo lên hội đồng ân xá của tiểu bang Georgia (không nằm trongt hẩm quyền ân xá của Tổng Thống), và bản án ở Georgia sẽ chỉ ân xá được trong thẩm quyền Thống Đốc Georgia.⚪ ---- Tòa án Tối cao có quyền và có khả năng không cần can thiệp vào các tranh chấp ở nhiều tiểu bang đang xem xét cấm Donald Trump tham gia cuộc bỏ phiếu năm 2024 và Tòa Tối Cao nên tận dụng lợi thế của điều đó. Đó là ý kiến của luật sư Shan Wu trong một chuyên mục dành cho Daily Beast, nơi ông cho biết hệ thống này vẫn hoạt động miễn là các quan chức ở cấp tiểu bang tuân thủ các luật đặc biệt được áp dụng ở các tiểu bang tương ứng của họ đồng thời áp dụng Tu chính án thứ 14 như nó được viết.Theo Wu, hệ thống này đang hoạt động bình thường và không có lý do gì để tòa án cao nhất của quốc gia phải can thiệp, nhắc Tòa nàyọ rằng đây chính là hệ thống "chủ nghĩa liên bang". Như Wu đã viết, "Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cần hiểu rằng việc loại cựu Tổng thống Donald J. Trump theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 khỏi việc tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra đúng như mong đợi."Giải thích, "các tiểu ang có quyền lực chính trong việc quản lý các cuộc bầu cử liên bang và Quốc hội cũng có quyền điều chỉnh cách thức tiến hành các cuộc bầu cử", ông nói thêm rằng "thực tế là ai có thể tranh cử, ai có thể bỏ phiếu và 'địa điểm và cách thức' bỏ phiếu diễn ra khác nhau giữa các tiểu bang là điều bình thường—và có thể nói rằng tòa án cấp cao không cần quan tâm đến những vấn đề này."Với suy nghĩ đó, ông cảnh báo các Thẩm phán Tối cao tốt hơn hết là không nên can thiệp và đặt mình vào tình thế mang tính chính trị cao sẽ làm xói mòn danh tiếng của tòa án. Nói rằng "không có gì sai" với những gì đang diễn ra ở cấp tiểu bang, ông đề nghị, "Tòa Tối Cao không cần phải đưa ra kháng cáo cuối cùng đối với bất kỳ trường hợp nào trong số này. Quyền quyết định xét xử các trường hợp của họ là hoàn toàn và để các trường hợp khác nhau được giữ nguyên về phía họ sẽ là một quyết định không thể xem xét lại để giúp họ không lặp lại sự can thiệp trắng trợn vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, nơi mà Tòa tối cao, chứ không phải người dân, đã đưa George W. Bush trở thành Tổng thống thứ 43, và có lẽ sẽ ngăn chặn việc đổ máu về độ tin cậy của họ."⚪ ---- Nội chiến trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa không chỉ thể hiện rõ ràng trong hội trường Quốc hội: Nó hiện đang đe dọa sự ổn định trong hoạt động của Đảng Cộng hòa tại một tiểu bang đóng vai trò quyết định trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.Theo một bản tin hôm thứ Bảy trên tờ New York Times, 8 trong số 13 chủ tịch Đảng Cộng hòa ở khu vực quốc hội của Michigan hiện đã đồng ký tên vào một lá thư yêu cầu chủ tịch Kristina Karamo của Cộng Hòa Michigan từ chức và "chấm dứt tình trạng hỗn loạn." Bức thư được đưa ra sau khi khoảng 40 thành viên ủy ban của đảng kêu gọi tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tương lai của Karamo vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cuộc gặp đó vẫn chưa diễn ra. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa của Michigan ngày càng lo lắng hơn về triển vọng của đảng họ trong năm tới.“Đảng Cộng hòa Michigan đang trên bờ vực sụp đổ. Tôi có nhiều tiền trong tài khoản tranh cử của mình hơn số tiền mà đảng của tiểu bang có trong đó,” theo Dân biểu Mark Tisdel nói. “Sớm hay muộn, các chủ nợ sẽ đến gọi điện.”Kể từ khi nhiệm kỳ của cô bắt đầu vào tháng 2, Karamo - cựu giáo sư đại học cộng đồng và người từ chối cuộc bầu cử năm 2020 - đã chứng kiến khoản nợ của Cộng Hòa Michigan tăng lên 620.000 USD. Điều này thực sự khiến các nhà tài trợ muốn đóng góp vào kho bạc của đảng bang thực sự sợ hãi, với giả định rằng họ sẽ hướng tới việc giải quyết nợ thay vì bầu chọn Đảng Cộng hòa ở Michigan. Karamo đề xuất kêu gọi 500.000 doanh nghiệp được cho là cánh hữu đóng góp ít nhất 10 USD mỗi tháng cho đảng, mặc dù ý tưởng đó cho đến nay vẫn chưa thành công.Báo NY Times cũng đưa tin thêm rằng sự lãnh đạo của Karamo đã dẫn đến những rạn nứt sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo Cộng Hòa Michigan. Hồi tháng 7, một cuộc họp của Đảng Cộng hòa được cho là đã "chuyển sang một cuộc đánh đấm" khiến một quan chức của đảng bị gãy xương cột sống do căng thẳng.Cựu Dân Biểu Pete Hoekstra (R-Michigan) cho biết: “Họ chấm điểm chúng tôi là đảng viên Cộng hòa theo 4 bậc - một, hai, ba hoặc bốn - và số bốn là RINO [Cộng hòa giả mạo]”. "Lẽ ra chúng ta phải xây dựng một đảng chứ không phải chia đảng thành những nhóm riêng của chúng ta."⚪ ---- Các nhà lãnh đạo Hồi giáo hôm thứ Bảy thông báo rằng họ sẽ tiến hành nỗ lực trên toàn quốc nhằm ngăn cản cử tri tái cử Tổng thống Joe Biden vào năm 2024 bởi vì Biden không kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Chiến dịch #AbandonBiden chính thức bắt đầu từ đầu tháng 12, dẫn đầu bởi các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở các tiểu bang xung đột như Michigan, Minnesota và Arizona, những người không tán thành việc Biden ủng hộ các cuộc phản công của Israel chống lại Hamas.Giờ đây, liên minh dự định mở rộng chiến dịch gây áp lực tới tất cả 50 tiểu bang. Jaylani Hussein, người đứng đầu tổ chức, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ cứu nước Mỹ khỏi chính chính mình bằng cách trừng phạt Biden tại thùng phiếu”. Chiến dịch Biden đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.Liên minh có kế hoạch ủng hộ một ứng cử viên tổng thống độc lập, Hussein nói với CNBC. Ông nói thêm rằng chiến dịch tranh cử không ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu hiện tại của Đảng Cộng hòa, mặc dù họ nhận thức được nguy cơ làm suy giảm cử tri của Biden.⚪ ---- Văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith hôm thứ Bảy đã yêu cầu tòa kháng án bác bỏ lập luận của Donald Trump rằng cựu tổng thống được miễn trừ các cáo buộc hình sự trong vụ lật ngược bầu cử 2020 của ông, đồng thời nói rằng sự bảo vệ như vậy sẽ "có nguy cơ làm suy yếu nền dân chủ". Các công tố viên liên bang đã nộp bản tóm tắt của họ lên Tòa kháng án thủ đô DC để đáp lại những tranh luận của Trump rằng Trump được miễn tố theo Hiến pháp vì Trump đang đương chức vào thời điểm đó và Trump đã được Thượng viện trắng án trong phiên tòa luận tội vì những cáo buộc rằng Trump đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử kết quả, báo cáo của Politico.Bản tóm tắt cho biết: “Thay vì minh oan cho khuôn khổ hiến pháp của chúng tôi, yêu cầu miễn trừ sâu rộng của bị cáo có nguy cơ cho phép các Tổng thống phạm tội để tiếp tục tại vị. Những người sáng lập Hoa Kỳ không có ý định và sẽ không bao giờ chấp nhận một kết quả như vậy."Kháng cáo của Trump liên quan đến một vấn đề mà các tòa án chưa quyết định, hoặc thậm chí chưa được hỏi đến, theo New York Times; chưa có tổng thống nào bị buộc tội trước đây, càng không đưa ra biện pháp bào chữa miễn trừ. Phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 nhưng đang bị trì hoãn cho đến khi nỗ lực bác bỏ cáo buộc của Trump được giải quyết; Theo AP, các tranh luận về yêu cầu miễn trừ dự kiến sẽ được một hội đồng gồm ba thẩm phán xét xử vào ngày 9 tháng 1.⚪ ---- Tờ New York Post đưa tin một vị thành niên 12 tuổi phải đối mặt với cáo buộc liều lĩnh gây nguy hiểm trong cương vị trẻ vị thành niên sau khi ném chai thủy tinh vào Quảng trường Times Square từ tầng 32 của một khách sạn. Tuy nhiên, một bé gái 11 tuổi tham gia vụ quậy phá này đã tránh được cáo buộc do còn nhỏ.Một phụ nữ 24 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Bellevue sau khi bị ném trúng vào đầu do trò quậy phá của bọn trẻ. Những đứa trẻ đã ở với người giám hộ của chúng tại khách sạn InterContinental New York Times Square, với con phố bên dưới đã bị cảnh sát đóng cửa trong thời gian ngắn do vụ ném chai xuống.⚪ ---- HỎI 1: Nhà báo Mỹ năm 2022: 36% là Dân Chủ, 3,4% là Cộng Hòa?ĐÁP 1: Đúng thế. Số lượng nhà báo Mỹ làm việc toàn thời gian cho biết họ là đảng viên Đảng Cộng hòa đã giảm mạnh trong thập niên qua, trong khi số lượng nhà báo đảng viên Đảng Dân chủ trong nghề đó lại tăng lên. Theo một cuộc khảo sát mới có tựa đề “Nhà báo Mỹ bị tấn công” do Trường Truyền thông Công cộng S.I. Newhouse của Đại học Syracuse công bố, tỷ lệ đảng viên Đảng Cộng hòa trong ngành báo chí đã giảm từ 18% năm 2002 và 7,1% năm 2013 xuống còn 3,4% vào năm 2022. Con số này thấp hơn đáng kể so với số người Mỹ trưởng thành nói rằng họ là đảng viên Đảng Cộng hòa (26%), theo cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post năm 2022.Các đảng viên Đảng Dân chủ trong ngành tin tức chứng kiến thứ hạng của họ tăng 8 điểm phần trăm vào năm 2022 lên 36%. Con số này cao hơn 9 điểm phần trăm so với tổng dân số 27% của đảng Dân chủ, theo cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thành phố tuyệt vời nhất để đón giao thừa Tây là Orlando (FL), San Diego (CA), New York City (NY)?ĐÁP 2: Đúng thế. Rất có thể, bạn đã liên tưởng Thành phố New York với đêm giao thừa, phần lớn nhờ vào màn thả bóng mang tính biểu tượng của nó. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát mới, New York không phải là địa điểm chính để đổ chuông vào năm 2024. Một nghiên cứu được công bố bởi công ty tài chính cá nhân WalletHub, gần đây đã xem xét 100 thành phố đông dân nhất quốc gia dựa trên nhiều số liệu, bao gồm các lựa chọn giải trí và ăn uống, chi phí, mức độ an toàn và khả năng tiếp cận để tìm ra vị trí hàng đầu để chào mừng năm mới.Thành phố New York được xếp hạng thứ ba tổng thể, một phần nhờ vào thứ hạng thứ sáu về giải trí và ẩm thực cao. Nhưng điều đó không đủ để giúp nó vượt qua Orlando, Florida và San Diego, California, lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai. Theo WalletHub, Orlando có những lựa chọn giải trí và ẩm thực tốt nhất cũng như “một số màn bắn pháo hoa dài nhất cả nước”.Đây là những thành phố tốt nhất ở Hoa Kỳ để đón giao thừa dương lịch năm 2024, WalletHub nhận thấy:1. Orlando, Florida2. San Diego, California3. New York, New York4. Las Vegas, Nevada5. Atlanta, Georgia6. Miami, Florida7. Los Angeles, California8. Chicago, Illinois9. Denver, Colorado10. Thủ đô Washington DC.11. San Francisco, CaliforniaChi tiết: