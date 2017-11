Trump Không Ưa Dân Việt?

Trần KhảiCó phải Tổng Thống Trump không ưa dân gốc Việt? Đó là điều để suy nghĩ, khi đọc một bản tin trên Pacific Standard nhan đề rằng “Một số người lo sợ rằng dân Mỹ gốc Việt nhiều nguy cơ hơn để bị trục xuất”...Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng Trump không ưa di dân. Trump cũng sẽ tiến hành trừng phạt các quôc gia không chịu nhận di dân về. Các phân tích gia nói, thường trú nhân Hoa Kỳ gốc Việt không còn được bảo vệ như trước kia.Các nhà hoạt động cho quyền di dân cảnh báo rằng nhiều ngàn thường trú nhân Mỹ gốc Việt (U.S. residents of Vietnamese origin) bị rủi ro cao hơn đôi với chính sách trục xuât về nguyên quán, đặc biệt trong khi TT Trump chuẩn bị thăm Viêt Nam, nơi ông có thê áp lực nhà nước Hà Nội -- hệt như Trump đã làm ở Đông Nam Á và Châu Phi -- đê đón nhận thêm người bị trục xuât.Một bản văn báo đông chung đưa ra hôm Thứ Hai bởi một nhóm các hội đoàn Mỹ gốc Đông Nam Á cảnh báo rằng di dân Việt với lệnh trục xuất cuôi cùng (Vietnamese immigrants with final removal orders) nhiều hơn trước kia, và sẽ “dễ bị bắt, giam và trục xuất.”Cuối tháng trước, bản văn này nói, Mỹ đưa cho Việt Nam 95 hồ sơ để tiến hành trục xuất.Cảnh báo đưa ra trong khi có phúc trình về những vụ bắt giam người từ cộng đồng gốc Việt và gốc Đông Nam Á.Bản tin dẫn lời Dieu Huynh, điều hợp viên tiếp cận cộng đồng cho Phó Thị Trưởng San Jose Magdalena Carrasco -- bản thân Dieu Huynh hoạt động trong hội VietUnity-PACT.Bản tin nói, một phái đoàn cán bộ VN đã tới tiểu bang Georgia, nơi đông dân gốc Việt, để phỏng vấn những người tới Mỹ trước và sau năm 1995.Katrina Dizon Mariategue, quản trị chính sách di trú trong hội Southeast Asia Resource Action Center, nói CSVN trước giờ chấp nhận đón những người bị Mỹ trục xuất nếu họ vào Mỹ sau năm 1995.Với tình hình ICE bố ráp liên tục, có vẻ như chính phủ Trump không tôn trọng MoU—hay là thời điểm 1995 mà Hoa Kỳ đưa ra về tư cách vào Mỹ trong cương vị tỵ nạn.Các nhà hoạt động ước tính số người gốc Việt bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người vào Mỹ với tư cách tỵ nạn, có lệnh trục xuất sẽ là hơn 10,000 người.Nhiều người, như Tung Nguyen (cư dân Quận Cam, California) lo sợ chính phủ Trump sẽ chia cắt các gia đình gốc Việt.Nguyen, bây giờ 42 tuổi, là thường trú nhân Mỹ khi bị khởi tố về tội cướp lúc đó 16 tuổi, và nằm tù hai thập niên ở San Quentin State Prison.Nguyen được thả ra năm 2011 nhờ sắc lệnh của Thống Đốc Jerry Brown.Nhưng vì không phải công dân Mỹ mà có tội hình sự, Nguyen sẽ bị trục xuất. Nguyen bây giờ có vợ và con, thường xuyên hoạt động để giúp các thiếu niên không rơi vào đường tội lỗi như anh từng bị.Trong hơn 6 năm, từ khi ra tù, Nguyen thành lập hội Asians and Pacific Islanders Reentry of Orange County, tổ chức giúp cựu tù nhân tái hội nhập xã hội.Nhiều nhà hoạt động xem Nguyen như tiếng nói thẩm quyền và uy tín trong việc bênh vực quyền của cựu tù nhân, đặc biệt các thiếu niên phạm tội. Nhưng với lệnh trục xuất, Nguyen lo sợ không còn đươc ở Mỹ nữa.Dù vậy, Nguyen vẫn hy vọng. Nhiều hội đoàn đang vận động các dân cử Quốc hội nơi có đông cử tri gốc Việt để ngăn chận lệnh trục xuất.Trong khi đó, Việt Nam đang chuẩn bị đón TT Trump.Bản tin VOA ghi nhận rằng Việt Nam sẽ dùng hệ thống hỏa tiễn phòng không mới nhập từ Israel để đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tuần sau.Nguồn tin của báo Đất Việt và Quốc Phòng Việt Nam cho biết Sư đoàn phòng không 375 sẽ lĩnh trọng trách bảo vệ bầu trời Đà Nẵng trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao của các lãnh đạo khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương.Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đảm bảo an ninh “tuyệt đối” cho sự kiện sẽ có sự góp mặt của nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.Bản tin VOA ghi nhận:“Tên lửa Spyder mà Việt Nam tiếp nhận từ Israel tháng 2 vừa qua, có biệt danh là Spyder, được coi là hiện đại hàng đầu châu Á. Trong buổi diễn tập bắn đạn thật vào đầu tháng 6, Việt Nam lần đầu tiên bắn thử nghiệm tên lửa phòng không tối tân được xếp vào top dẫn đầu thế giới hiện nay.”Trong tình hình căng thẳng như thế, chuyện Hà Nội chiều chuộng Hoa Kỳ để đón người bị trục xuất về hẳn chỉ là chuyện nhỏ...Hà Nội chỉ không ưa đón về những điệp viên VC nằm vùng đã gài sang Mỹ mà bị lộ... sá gì chuyện hình sự trong quá khứ và bây giờ đã sám hối.Được trải thảm đỏ như thế, TT Trump sẽ ưa dân Việt ngay?