- Tòa Nga kết án 2 nhà thơ Nga nặng nề vì đã đọc thơ, phản đối cuộc chiến của Nga tại Ukraine. - New York: truy lùng một phụ nữ tấn công một cô gái Hồi giáo 15 tuổi bằng bình xịt hơi cay - Mỹ đề xuất kế hoạch cho Nhóm G7 siết tài sản bị đóng băng trị giá 300 tỷ USD của Nga.

- HỎI 1: Xài cho mùa nghỉ lễ, 34% dân Mỹ nợ, với nợ trung bình 1.028 USD? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các công ty cổ phần tư nhân mua bệnh viện làm kém an toàn hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-28/12/2023) ⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian kêu gọi chính phủ Mỹ kiềm chế cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho Đài Loan để giúp quân đội Đài Loan tăng cường lực lượng nhằm nỗ lực giành độc lập. Họp báo hôm thứ Năm, người phát ngôn cho biết họ đã cảnh báo chính quyền của Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) rằng “dựa vào lực lượng bên ngoài để tìm kiếm độc lập bằng vũ lực sẽ dẫn đến thất bại”.

.

Bình luận của ông được đưa ra như một câu trả lời cho câu hỏi liên quan đến báo cáo về việc Đài Loan gửi gần 600 chiến binh đến Hoa Kỳ để được huấn luyện về vũ khí mà Đài Loan cuối cùng có thể nhận được. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ không nên đùa giỡn với chủ đề Đài Loan sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình nói với người đồng cấp Mỹ về kế hoạch thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đang tìm cách ngăn cản cựu Tổng thống Trump thực hiện “các cuộc tấn công chính trị” trong khi Trump đang bị cáo buộc hình sự lật ngược bầu cử liên bang năm 2020, kêu gọi thẩm phán cấm Trump tuyên bố với bồi thẩm đoàn rằng Trump đang bị truy tố có chọn lọc và đưa ra một số bằng chứng khác.

.

Phụ tá công tố đặc biệt cấp cao Molly Gaston viết trong giấy tờ tòa án nộp hôm thứ Tư: “Thông qua các tuyên bố công khai, hồ sơ và tranh luận trong các phiên điều trần trước Tòa án, người bào chữa đã cố gắng đưa vào vụ án này các cuộc tấn công chính trị mang tính đảng phái cũng như các vấn đề không liên quan và gây định kiến không có chỗ trong phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn. Mặc dù Tòa án có thể công nhận bản chất của những nỗ lực này và coi thường chúng, nhưng bồi thẩm đoàn - nếu phải tuân theo chúng - có thể không. Tòa án không nên cho phép bị cáo biến phòng xử án thành một diễn đàn đểbị cáo tuyên truyền những thông tin sai lệch không liên quan và nên bác bỏ nỗ lực đưa chính trị vào quá trình tố tụng này của bị cáo.”

.

Đề nghị của các công tố yêu cầu tòa án cấm Trump và các luật sư của Trump đưa ra bằng chứng cho thấy Trump đang bị truy tố có chọn lọc, rằng các công tố viên đang phối hợp với chính quyền Biden hoặc các tác nhân nước ngoài đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đơn kêu gọi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan, người được Obama bổ nhiệm, người đang giám sát quá trình xét xử ở Washington, cấm một số bằng chứng nhất định liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021.

.

Các công tố viên đang tìm cách ngăn Trump đổ lỗi cho Vệ binh Quốc gia hoặc Thị trưởng thủ đô D.C. về vụ tấn công hoặc tuyên bố với bồi thẩm đoàn rằng các an ninh chìm đã có mặt tại Điện Capitol. Các công tố viên viết: “Việc cho bị cáo đưa ra bằng chứng về các an ninh chìm chắc chắn sẽ dẫn đến các phiên tòa cấp thấp khó hiểu về các vấn đề tài sản thế chấp, chẳng hạn như danh tính và ý định của các an ninh chìm bị cáo buộc. Ví dụ, có thể yêu cầu Chính phủ đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng những người mà bị cáo cáo buộc là an ninh chìm thực sự là những người ủng hộ kịch liệt của bị cáo Trump.”

.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa Tiểu Bang Colorado hôm thứ Tư đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado đã loại Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ năm 2024 của tiểu bang. Mặc dù đơn kháng cáo của Trump dự kiến sẽ sớm được đệ trình, nhưng hành động này kéo dài thời gian tạm dừng của tòa án tiểu bang đối với phán quyết của họ sau thời hạn ban đầu là ngày 4 tháng 1/2024. Trước đó, Tòa án Tối cao Colorado đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra khỏi phiếu bầu sơ bộ 2024 của Colorado, với lý do Trump kích động bạo loạn và Tu chính án thứ 14 cấm các quan chức bạo loạn giữ chức vụ trong tương lai.

.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã nộp hồ sơ hôm thứ Tư cho biết ông có lời khai từ các thành viên Quốc hội mà ông dự định sử dụng trong phiên tòa truyt ố Trump về lật ngược bầu cử năm 2020. Smith yêu cầu rằng, khi các nhân chứng trong phiên tòa được thẩm vấn chéo, các luật sư của Trump không được đặt những câu hỏi có thể buộc họ vi phạm đặc quyền của luật sư-khách hàng hoặc Điều khoản Phát biểu và Tranh luận.

.

Nhà phân tích pháp lý của MSNBC Lisa Rubin nói rằng những người duy nhất có khả năng sử dụng Điều khoản Phát biểu và Tranh luận phải là thành viên Quốc hội. Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện và phó tổng thống, Mike Pence cũng được Điều khoản bảo vệ theo phán quyết năm 2023 của thẩm phán. Vì vậy, Smith cũng có thể đang cố gắng bảo vệ Pence khỏi sự tấn công từ các luật sư của Trump. Rubin cho rằng việc đưa ra hành động đó chính là đánh giá cao Smith về thông tin mà Smith có.

.

Các quan chức mà Smith chuẩn bị triệu tập có thể là thành viên của Ủy ban Lựa chọn Hạ viện, những người đã điều tra vụ gian lận bầu cử năm 2020 và vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Họ cũng có thể là những quan chức đã nghe các cuộc gọi hoặc quan sát hành vi vào ngày 6 tháng 1 để chứng minh lập luận của Smith rằng Trump đang kích động những kẻ bạo loạn bất chấp những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp.

.

Rubin tiếp tục nói rằng nhóm của Trump có thể sẽ phản ứng nhiều hơn "câu trả lời sắc bén và nhanh chóng" thông thường của họ. Họ cũng có thể phàn nàn rằng, một lần nữa, Smith đang nộp hồ sơ và buộc họ phải làm việc trong khi họ đang chờ Trump kháng cáo về yêu cầu "miễn tố tuyệt đối" của ông.

.

⚪ ---- Cảnh sát đang truy lùng một phụ nữ bị tình nghi tấn công một cô gái Hồi giáo 15 tuổi bằng bình xịt hơi cay ở thành phố New York. Vụ tấn công xảy ra ngày 19/12 tại khu phố Bensonhurst. Nghi phạm được cho là đã đi bộ bỏ trốn sau vụ tấn công. Cảnh sát viết lên ạmng X: "Vào lúc 1 giờ 50 chiều, nạn nhân 15 tuổi đang đi bộ trước 7919 New Utrecht Ave. thì bị một người lạ mặt tiếp cận, đưa ra những nhận xét chửi mắng sắc tộc và xịt hơi cay vào mặt nạn nhân."

.

Đài WPIX báo cáo rằng kẻ tấn công đã gọi cô bé nạn nhân là "kẻ khủng bố" khi tấn công. Đường dây nóng Crimestoppers của Sở Cảnh sát Thành phố New York đã công bố những hình ảnh an ninh của kẻ tình nghi tấn công, người mặc quần jeans xanh và áo khoác có mũ trùm đầu tối màu trong khi mang ba lô màu xanh sáng.

.

⚪ ---- Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Hoa Kỳ được cho là đã đề xuất một kế hoạch cho Nhóm Bảy nước (G7) để tìm cách siết tài sản bị đóng băng trị giá 300 tỷ USD của Nga. Mỹ đã đề xuất thành lập ba nhóm công tác để thảo luận về tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến tịch thu cũng như cách thực hiện các chính sách đó và giảm thiểu rủi ro. Lưu ý rằng trong khi Anh, Nhật và Canada đứng về phía Washington về chủ đề này, Liên Âu bày tỏ một số lo ngại và "sự cần thiết phải đánh giá cẩn thận tính hợp pháp của việc tịch thu tài sản của Moscow" trước khi đưa ra quyết định.

.

⚪ ---- Hai nhà thơ Nga bị tòa án Nga kêu án từ nặng nề vì đã đọc thơ, phản đối cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nhà thơ Artyom Kamardin bị kết án 7 năm tù và nhà thơ Yegor Shtovba bị 5 năm 6 tháng. Trong khi bản án đọc lên, nhiều người ủng hộ 2 nhà thơ trong phòng xử đã kêu lên "Xấu hổ!," theo một nhà phóng viên AFP tại phiên tòa đã nhìn thấy.

.

Chính quyền Nga đã bắt giữ hàng ngàn người vì những hành động phản đối đơn giản chống lại cuộc tấn công ở Ukraine, và những lời chỉ trích dù là thi ca vẫn bị coi là phạm luật. Kamardin, 33 tuổi, cho biết việc giam giữ anh đặc biệt bạo lực, rằng cảnh sát đã cưỡng hiếp anh và buộc anh ngồi trước ống kính quay video nói lời xin lỗi vì làm thơ phản đối chiến dịch ở Ukraine, đồng thời đe dọa bạn gái và là vị hôn thê của anh.

.

Vào đêm trước khi bị bắt, anh Kamardin đã đọc bài thơ "Giết tôi đi, hỡi người dân quân!" ("Kill me, militia man!") trên quảng trường Moscow, nơi những người bất đồng chính kiến ​​đã tụ tập từ thời Xô Viết. Kamardin cũng hô vang những khẩu hiệu công kích dự án "Nước Nga mới" nhằm sáp nhập miền nam Ukraine vào Nga.

.

Cả hai đều bị kết tội “kích động hận thù” và “kêu gọi hoạt động đe dọa an ninh nhà nước”. Kamardin khai trước tòa rằng anh không biết hành động của mình vi phạm pháp luật và xin sự thương xót. Karmadin ói trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của những người ủng hộ anh: “Tôi không phải là anh hùng và việc vào tù vì niềm tin của mình chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi.”

.

Sau khi tuyên án, cha anh là ông Yury nói: "Đây là một sự phẫn nộ hoàn toàn!" Khoảng hai chục bạn bè cùng với bố mẹ, vị hôn thê của nhà thơ đến hỗ trợ các bị cáo. Vị hôn thê của Kamardin, Alexandra Popova cũng có mặt trong đám đông. Cô nói: "Đó là một bản án rất khắc nghiệt. Bảy năm cho thơ, cho một tội bất bạo động." Cô cho biết hai người sẽ làm hôn lễ trong khi anh còn ở tù, mục đích để cô sẽ dễ thăm anh hơn.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP vào cuối năm 2022, cô kể lại vụ bắt giữ bạn trai khi đó, nói rằng cảnh sát đã đe dọa cô bằng "hiếp dâm tập thể", đánh cô và xịt keo superglue lên má và miệng cô. Trong khi đó Kamardin được đưa đến một phòng riêng, nơi - như anh kể với luật sư của mình - anh bị đánh đập và cưỡng hiếp bằng một thanh ngang để tập tạ. Kamardin còn bị buộc phải ngồi trước ống kính quay phim và nói lời xin lỗi về các bài thơ.

.

Nhà thơ Yegor Shtovba, 23 tuổi, cũng khẳng định anh không vi phạm pháp luật. Nói lời cuối cùng trước tòa, được đăng bởi trang web độc lập Mediazona, anh hỏi thẩm phán: "Tôi đã làm gì trái pháp luật? Đọc thơ à?"

.

Anh Shtovba cũng nói chuyện với mẹ mình, người mà anh nói phụ thuộc vào anh về mặt tài chính: "Mẹ, con biết rằng mẹ, hơn ai hết, tin vào sự vô tội của con... Tuy nhiên, con rất tiếc vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy, để lại bố và mẹ phải lẻ loi."

.

Theo OVD-info, Nikolai Dayneko, người bị bắt cùng thời điểm với 2 nhà thơ, đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 5 năm ngoái sau khi ký thỏa thuận nhận tội trước khi xét xử. Như thế, làm thơ và đọc thơ trước công chúng nặng tội hơn bình thường.

.

Đây là vụ án mới nhất trong một loạt các bản án nặng nề chống lại những người Nga phản đối cuộc chiến Ukraine, bị các nhà phê bình tố cáo là vô lý trong các phiên tòa xét xử. Hầu hết các nhân vật đối lập nổi bật của Nga đều đã trốn khỏi đất nước hoặc đang ngồi tù, trong đó có Alexei Navalny.

.

Nhà thơ Artyom Kamardin, 32, và vị hôn thê là cô Alexandra Popova. Cô nói sẽ kết hôn trong khi anh còn trong tù để dễ thăm anh.

Nhà thơ Yegor Shtovba

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cáo buộc Moscow hạ thấp thiệt hại gây ra cho tàu chiến bị tấn công ở Crimea, nhấn mạnh rằng con tàu này đã "bị phá hủy hoàn toàn". Shapps viết trong một bài đăng trên X: “Nga đã lừa dối khi tuyên bố tàu chiến Novocherkassk của Putin chỉ bị ‘hư hỏng’. Ông nói thêm: “Điều quan trọng là vào năm 2024, thế giới tiếp tục ủng hộ Ukraine trong trận chiến mang tính thời đại này hiện đang diễn ra ở châu Âu”. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, con tàu mục tiêu bị nghi ngờ đã vận chuyển hàng hóa chất nổ khi bị tấn công, dẫn đến một "vụ nổ thứ cấp lớn".

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov hôm thứ Năm thông báo rằng sản lượng xe tăng của công ty đã tăng gấp 7 lần. Khi nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp, Chemezov cũng tiết lộ rằng sản lượng xe bọc thép của Rostec đã tăng gấp 5 lần. Hơn nữa, việc sản xuất đạn dược cho vũ khí nhỏ và MLRS (hệ thống hỏa tiễn phóng nhiều nòng) đã tăng gấp 50 lần.

.

⚪ ---- Chơi tới cùng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm cho biết kể từ khi Hoa Kỳ gọi Nga là kẻ thù, Moscow đã sẵn sàng cho "bất kỳ diễn biến nào của sự kiện", đồng thời nói thêm rằng "Mỹ đã cố gắng khuất phục chúng tôi hơn một lần". Nói với truyền hình RIA Novosti và Rossiya 24, ông lưu ý rằng kế hoạch phương Tây nhằm đánh bại Nga đã "thất bại thảm hại", rằng Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2023, trong khi "người dân đã đoàn kết, đương đầu" phương Tây trong cuộc chiến tranh đa diện do họ gây ra."

.

Bình luận về đồng tiền của Mỹ, ông nhấn mạnh rằng "mọi người đều đã chán đồng đô la", coi đồng tiền này là "công cụ gây ảnh hưởng, công cụ làm suy yếu vị thế cạnh tranh hợp pháp của các quốc gia ở các khu vực khác nhau và là công cụ can thiệp vào công việc nội bộ và thay đổi chế độ."

.

⚪ ---- Nói với TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng người Palestine có quyền thành lập nhà nước của riêng họ, bao gồm tất cả các lãnh thổ quốc gia. Lavrov nói rằng người dân Palestine có "quyền hợp pháp" đối với nhà nước có chủ quyền của riêng họ, với Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem nằm trong biên giới của họ. Tuyên bố của ông được đưa ra sau những nhận xét gần đây của ông về chính trị Hoa Kỳ, mà ông đổ lỗi Mỹ đã gây ra tắm máu trong cuộc xung đột Israel-Palestine.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm thông báo trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng binh sĩ của họ đã phát hiện và đánh chặn một máy bay không người lái bay qua lãnh thổ Israel từ Lebanon. Trước đó, có thông tin cho rằng hỏa tiễn đánh chặn đã kích hoạt còi báo động không kích ở vùng ngoại ô Krayot, gần Haifa. Al Jazeera trước đó đã đưa tin, trích dẫn Đài phát thanh quân đội Israel, rằng lực lượng không quân Israel đã tiến hành một "cuộc tấn công có chủ ý" vào các mục tiêu của Hezbollah.

.

⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm thứ Năm cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng 10 người đã chết trong cuộc tấn công mới nhất diễn ra gần một bệnh viện ở Khan Younis. PRCS trình bày chi tiết rằng vụ bắn phá xảy ra ở khu vực xung quanh bệnh viện Al-Amal. Theo đó, ngoài những người chết, còn có 12 cá nhân bị thương trong vụ tấn công. PRCS viết: “Đây là mục tiêu thứ ba nhằm vào khu vực xung quanh bệnh viện trong vòng chưa đầy một giờ”.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm thông báo về cái chết của ba binh sĩ ở Gaza, nâng số người chết trong chiến dịch trên bộ lên 167. Theo tuyên bố của quân đội, những người thương vong bao gồm một trung sĩ, một đại úy và một thiếu tá. Ngoài ra, quân đội cho biết thêm trong một tuyên bố riêng rằng một sĩ quan và một binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 77, Lữ đoàn "Saar Megolan", bị thương nặng.⚪ ---- Tướng Lebanon Naji Malaib nói rằng cuộc đối đầu đang diễn ra ở biên giới Israel-Lebanon có thể leo thang thành "chiến tranh mở". Nói với TASS, Malaib mô tả tình hình ở miền nam Lebanon là "phức tạp" và nói thêm rằng việc mở rộng vùng chiến sự bắt nguồn từ Dải Gaza có thể dẫn đến chiến tranh mở giữa Israel và Lebanon. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Israel vào các căn cứ của Hezbollah, cách biên giới Lebanon 20 km, là "vi phạm các quy tắc có điều kiện về tiến hành các hoạt động chiến đấu trong một cuộc xung đột biên giới".Ngoài ra, vị tướng này bày tỏ quan điểm của mình liên quan đến "các mặt trận phụ" do Israel mở ở Iraq, Yemen và Syria, nói rằng điều này đã mở rộng đáng kể địa lý của cuộc xung đột vũ trang. Malaib nhấn mạnh: “Kết quả là, mối đe dọa xung đột biên giới leo thang thành chiến tranh mở có thể trở thành hiện thực”.⚪ ---- Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel Benny Gantz nóit trong cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng "nếu thế giới và chính phủ Lebanon" không ngăn chặn cuộc pháo kích vào miền bắc Israel và tạo khoảng cách với Hezbollah khỏi biên giới, quân đội Israel sẽ làm như vậy. Ông lưu ý rằng thời gian cho một giải pháp ngoại giao sắp hết vì tình hình ở biên giới phía bắc của đất nước cần phải thay đổi.Gantz tiết lộ rằng các bước tiếp theo trong cuộc chiến ở Gaza sẽ “mạnh mẽ, sâu sắc và đáng ngạc nhiên”, đồng thời nói thêm rằng cuộc chiến sẽ “tiếp tục và mở rộng”. Ông kết luận bằng cách nói rằng Israel đang đối mặt với một thách thức chưa từng thấy kể từ khi thành lập đất nước.⚪ ---- Một số cơ quan truyền thông đưa tin hôm thứ Tư rằng những người biểu tình ủng hộ Palestine đã chặn lối vào Phi trường John F. Kennedy (JFK) ở New York và Phi trường Quốc tế Los Angeles (LAX). Những người biểu tình đã dựng rào chắn trên đường phố, cản trở xe đi lại, đồng thời ném nón và thiết bị xây dựng vào cảnh sát. Nhiều người đã bị bắt khi hai Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) giải tỏa biểu tình.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư thông báo trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng không quân Israel đã tấn công nhiều mục tiêu khác nhau ở Lebanon: "Một số cơ sở hạ tầng khủng bố đã bị phá hủy dọc theo các địa điểm quân sự của tổ chức khủng bố Hezbollah." Người ta nói thêm rằng tất cả điều này xảy ra sau khi một số hỏa tiễn đi vào lãnh thổ Israel và rơi xuống một khu trống trải. Lực lượng IDF đã tấn công các nguồn xảy ra vụ nổ súng. Trước đó, có thông tin cho rằng một cuộc tấn công của quân Israel vào thị trấn Bint Jbeil phía nam Lebanon đã khiến 3 người chết.⚪ ----- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp hồi tháng 3 rằng Nga sẵn sàng chiến đấu với Ukraine trong 5 năm nếu cần, theo Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn ngoại giao quen thuộc với vấn đề này. Theo những người này, Putin cố gắng trấn an ông Tập rằng Nga cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột và giữ ông ở bên cạnh mình trên trường quốc tế. Họ nói thêm rằng nhà lãnh đạo Nga chưa bao giờ thực sự tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.Gần đây, Putin cảnh báo cộng đồng quốc tế rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết bằng cách "nói chuyện hoặc sử dụng vũ lực", đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu.⚪ ---- ABC News đưa tin, dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đàm phán về gói an ninh biên giới cũng như viện trợ từ xa cho Ukraine vào thứ Tư. Cuộc thảo luận sẽ được tổ chức từ xa vì Thượng viện đang trong thời gian nghỉ ngơi và dự kiến sẽ trở lại vào ngày 8/1/2024. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã không thông qua dự luật viện trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden, trong đó bao gồm hỗ trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan.⚪ ---- Quận Los Angeles: Người biểu tình đã chặn các làn đường bên ngoài lối vào phi trường LAX vào sáng thứ Tư, làm gián đoạn giao thông trong một thời gian ngắn trong một trong những khoảng thời gian di chuyển bận rộn nhất trong năm. Sở Cảnh sát Phi trường Los Angeles lần đầu tiên báo cáo về cuộc biểu tình ở lối vào Đại lộ Century gần Đại lộ Sepulveda lúc 9:25 giờ sáng. Đoạn phim do TV Sky5 ghi lại cho thấy hàng chục người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Israel và Palestine, chạy trốn khỏi chính quyền qua các đường phố và bãi đậu xe.Theo đài KTLA 5, nhiều người biểu tình có thể bị buộc tội tấn công cảnh sát và gây bạo loạn. Một số người biểu tình đã được nhìn thấy trèo tường và chạy trên các con phố gần đó và vào các khu vực lân cận trước khi bị cảnh sát dã chiến vây bắt. Nhiều người khác bị bắt tại bãi đậu xe dài hạn hoặc tại bãi đậu xe của khách sạn gần sân bay. Giao thông mở lại lúc 10 giờ sáng thứ Tư. Không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng. Cảnh sát không nói chính xác số lượng người biểu tình bị bắt.⚪ ---- Quận Los Angeles: Đập bể kính xe vì căm thù, trong khi la hét chống Do Thái. Hàng xóm đang lo lắng sau khi video ghi lại cảnh một người đàn ông la hét chửi mắng, chống người Do Thái bên ngoài ngôi nhà Pico-Robertson trước khi đập bể kính xe hơi của một gia đình. Vụ tội phạm căm thù này xảy ra vào ngày 23/12 đã khiến người dân lo ngại vì các vụ chống người Do Thái đang gia tăng ở Los Angeles và trên khắp đất nước.Đoạn video đả kích đầy hận thù đã khiến hàng xóm bàng hoàng, thất vọng và phẫn nộ. Chaya Nourafchan, một người hàng xóm cho biết: “Thật sốc và đáng sợ, đặc biệt là ở rất gần nhà chúng tôi”. Người ta nghe thấy nghi phạm la hét những lời tục tĩu và những lời lẽ chống Do Thái bên ngoài nhà của gia đình Do Thái trước khi phóng một viên gạch xuyên qua kính chắn gió phía sau xe hơi của gia đình. Cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi can.Một người dân muốn giấu tên cho biết cô cảm thấy rất nhiều sự thù địch nhắm vào cộng đồng Do Thái kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas. Theo Liên đoàn Chống phỉ báng, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12/2023, đã xảy ra hơn 2.000 vụ chống Do Thái trên toàn quốc bao gồm quấy rối, phá hoại và hành hung. Số liệu mới thể hiện mức tăng 337% so với năm trước.Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo đã đưa ra một tuyên bố lên án vụ việc đầy thù hận và đang kêu gọi một cuộc điều tra tội phạm thù hận kỹ lưỡng, một phần nói rằng: “Tội ác căm thù rõ ràng đối với cộng đồng Do Thái này thật đáng báo động. Cộng đồng Do Thái xứng đáng được cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của họ và những hành động kinh khủng của cá nhân này đã xâm phạm quyền được an toàn đó”.⚪ ---- Sắp Tết Tây rồi. Cơ quan Giao thông Vận tải Quận Cam sẽ cung cấp các chuyến xe buýt miễn phí khi người dân đón năm mới. Hành khách nào lên xe buýt OCTA từ 6 giờ chiều ngày 31/12 đến 2h30 sáng ngày 1/1 sẽ không phải trả tiền vé xe buýt. Thông cáo báo chí cho biết các chuyến đi miễn phí “bao gồm tất cả các tuyến xe buýt cố định của Quận Cam, cung cấp lựa chọn phương tiện công cộng cho những người chọn ra ngoài để đánh dấu năm mới.”Hành khách cũng có thể sử dụng phương tiện công cộng để đến một số điểm đến nổi tiếng của quận, bao gồm Downtown Fullerton, Disneyland và Knott's Berry Farm. Nhưng, bất cứ ai lên xe buýt Quận Cam trước 6 giờ chiều sẽ phải trả 2$ tiền vé xe buýt.⚪ ---- Quận Cam: Quận Cam lại gia hạn lệnh cấm đốt củi do chất lượng không khí kém. Lệnh cấm đốt củi ở khu dân cư đã được gia hạn nhiều lần kể từ lần đầu tiên được ban hành vào đêm Giáng sinh. Lệnh cấm mới nhất, bao gồm hầu hết toàn bộ Quận Cam, có hiệu lực ít nhất đến thứ Tư, nhưng có thể được Khu Quản lý Chất lượng Không khí Bờ biển phía Nam gia hạn thêm.Lệnh cấm bao gồm South Coast Air Basin, bao gồm Quận Cam và các khu vực ngoài sa mạc của các quận Los Angeles, Riverside và San Bernardino. Lệnh này không áp dụng ở những ngọn núi cao trên 3.000 feet hoặc những ngôi nhà dựa vào gỗ làm nguồn nhiệt duy nhất, những hộ gia đình có thu nhập thấp và những hộ gia đình không có dịch vụ khí đốt tự nhiên.Những người bị cấm không được đốt củi trong lò sưởi hoặc hố lửa ngoài trời. Các hạt mịn trong khói củi – PM2.5 – có thể chui sâu vào phổi và gây bệnh hô hấp như hen suyễn. AQMD cho biết: “Cấm đốt là bắt buộc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi mức độ ô nhiễm không khí dạng hạt mịn trong khu vực được dự báo là cao”.⚪ ---- Quận Cam: Cư dân thi trấn Laguna Beach sẽ phải loại bỏ bong bóng bay ra khỏi kế hoạch tổ chức tiệc tùng, sau khi lệnh cấm bóng bay trên toàn thị trấn của thành phố dự kiến sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1/2024. Lệnh cấm bóng bay được đưa ra gần một năm sau khi Hội đồng Thành phố Laguna Beach bỏ phiếu cấm bán, phân phối và sử dụng tất cả các loại bóng bay bắt đầu từ ngày 1/1/2024.Quyết định này được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng các mảnh vỡ bong bóng bay "xuất hiện tràn lan" trên các bãi biển, công viên, đường phố và đường mòn của thành phố. Các mảnh vụn góp phần gây ô nhiễm nhựa và vi nhựa, đồng thời có thể gây ra mối nguy hiểm cực kỳ an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện.⚪ ---- Quận Cam: Tờ The Orange County Register đưa tin hai vị ba mẹ bị cáo buộc tội bỏ con trong xe có khóa ở một bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Quận Cam đã bị bắt hôm thứ Ba. Ty cảnh sát Tustin đã được gọi đến bãi đậu xe của tiệm bách hóa Target ở dãy nhà 2300 trên Đại lộ Park sau khi có báo cáo về hai trẻ sơ sinh, một cặp song sinh gần một tháng tuổi - một trai và một gái - không ai giám sát nằm trong xe hơi. Hai em bé bình an, không hề hấn gì.Ba mẹ của 2 bé song sinh đã bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ tội bỏ bê con cái. Sau đó, họ đã được thả sau khi cảnh sát thông báo cho các cơ quan bảo vệ trẻ em và người ta nhận thấy rằng không có mối nguy hiểm nào tiếp tục xảy ra với trẻ em.⚪ ---- Theo thông báo của Cục Cảnh sát Hàng không và Cục Hải quan Đài Bắc hôm thứ Ba (26/12), mđã bị bắt quả tang sử dụng dịch vụ bưu kiện quốc tế để vận chuyển ma túy từ Việt Nam đến Đài Loan. Cảnh sát thu giữ 2 bưu kiện khác nhau vào ngày 20/7 chứa thứ được cho là 17 lon bột trà xanh matcha, ngụy trang để che giấu ma tuý Loại 2, cần sa. Cân nặng lần lượt 2 gói là 1.168 gam và 1.002 gam.Sau khi kiểm tra hồ sơ bưu kiện, họ biết người nhận nằm ở quận Shenkeng, thành phố Tân Bắc. Họ đã liên hệ với Văn phòng Công tố quận Đào Viên để điều tra, theo CNA. Người nhận gói hàng là nam sinh viên họ Ngô. Sau đó, người ta phát hiện người nhận hàng đã ký nhiều bưu kiện quốc tế và đã tích cực theo dõi tình trạng các lô hàng đó.Cảnh sát đã theo dõi nhiều ngày và biết anh là sinh viên Việt Nam đang học tại Đài Loan và làm việc bán thời gian tại một nhà hàng Lẩu ở Vạn Hoa. Điều đáng ngạc nhiên là Wu không trả lời cuộc gọi của công ty dịch vụ bưu kiện để nhận gói hàng hoặc ký nhận hàng. Cuối cùng cảnh sát quyết định bắt giữ Ngô khi anh rời khỏi nơi ở. Qua điều tra, phát hiện anh ta từng tham gia nhóm trực tuyến tại Việt Nam để bán cần sa. Hơn nữa, Ngô còn tìm kiếm thông tin trên điện thoại di động về cách hút cần sa và cách bán cần sa mà không bị phát hiện.Cuối cùng, Ngô thú nhận anh tham gia 1 đường dây bán cần sa để giúp trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chỉ với 7.000 Đài tệ (226 USD), anh đã cung cấp số điện thoại di động và địa chỉ để nhận gói hàng bất hợp pháp để sẽ chuyển tiếp.⚪ ----Theo VnExpress. Sở Du lịch TP HCM và quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương tại bến Bình Đông để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán. Thông tin được ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nói tại buổi họp báo kinh tế, xã hội, chiều 28/12. Hoa được thu mua sẽ dùng trang trí đường hoa xuân nghĩa tình ở bến Bình Đông, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.⚪ ----Theo Báo Dân Việt. Được giao giữ hơn 800 triệu đồng để thành lập quỹ Quỹ Trần Văn Khê theo di nguyện của ông, bà Tina Nguyễn Hữu Thiên Nga đã cầm suốt 8 năm qua, và đến nay vẫn chưa trả lại. Ngày 26/12, nhóm Thân hữu Trần Văn Khê cho biết đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để khởi kiện bà Nguyễn Hữu Thiên Nga nếu đến hết tháng 12/2023, bà Thiên Nga không bàn giao số tiền hơn 800 triệu đồng, là tiền phúng điếu để thành lập Quỹ học bổng mang tên Trần Văn Khê, mà bà đã giữ suốt 8 năm qua. Trước khi qua đời ngày 25/6/2015 tại TP.HCM, Giáo sư Trần Văn Khê, có di nguyện lập một quỹ học bổng mang tên ông, nhằm khuyến khích, hỗ trợ những người có thành tựu nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn, quảng bá và theo học âm nhạc dân tộc Việt Nam. Do vậy, sau khi tang lễ ông kết thúc, một số thành viên trong ban tang lễ đã hình thành Nhóm Thân hữu Trần Văn Khê. Các thành viên của nhóm gồm có con trai ông là Trần Quang Hải, bà Nguyễn Hữu Thiên Nga (Giám đốc khách sạn Faifoo Boutique). Nhóm tự nhận trách nhiệm thực hiện di nguyện của giáo sư Trần Văn Khê, là thành lập Quỹ học bổng mang tên Trần Văn Khê theo đúng quy định. Khi đó, số tiền phúng điếu là 809.824.200 đồng, được thống nhất dành toàn bộ cho việc thành lập Quỹ, và bà Nguyễn Hữu Thiên Nga tạm quản lý.⚪ ----heo Báo Pháp Luật. Lao động Việt Nam xuất ngoại làm việc tăng kỉ lục, tính đến ngày 20-12-2023, các công ty phái cử đã đưa 155.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan thông tin như trên tại hội thảo "Nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước", do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 27-12. Tính đến ngày 20-12, các công ty phái cử đã đưa 155.000 lao động đi các nước làm việc. Đây cũng là mức cao kỉ lục từ trước đến nay. Các năm trước, số lượng lao động đi làm việc các thị trường duy trì 120.000 - 140.000 người.⚪ ---- HỎI 1: Xài cho mùa nghỉ lễ, 34% dân Mỹ nợ, với nợ trung bình 1.028 USD?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát nợ kỳ nghỉ hàng năm của LendingTree, 34% người Mỹ mắc nợ trong mùa nghỉ lễ này, nhưng họ đang mang số tiền thấp nhất kể từ năm 2017. Bất chấp niềm vui trong kỳ nghỉ này, phần lớn vẫn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho kỳ nghỉ lễ - nhiều người có mức lãi suất đáng kể giá.Người Mỹ đã giảm đáng kể khoản nợ Giáng sinh của họ trong năm nay. Hơn một phần ba (34%) người Mỹ mắc nợ trong mùa lễ này, giảm nhẹ so với 35% vào năm 2022. Đáng chú ý nhất, những người mắc nợ trung bình là 1.028 USD trong mùa lễ này. – giảm mạnh 34% so với mức kỷ lục 1.549 USD của năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 2017. Trong khi đó, 45% cha mẹ có con dưới 18 tuổi tích lũy nợ kỳ nghỉ – mức cao nhất trong tất cả các nhóm nhân khẩu học – ở mức trung bình là 1.100 USD.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Các công ty cổ phần tư nhân mua bệnh viện làm kém an toàn hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu do Đại Học Y Khoa Harvard công bố hôm thứ Ba cho biết xu hướng các công ty cổ phần tư nhân mua bệnh viện đang khiến chúng kém an toàn hơn và làm giảm chất lượng chăm sóc. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên Tạp chí Journal of the American Medical Association cho thấy tình trạng té ngã và nhiễm trùng gia tăng trong các bệnh viện sau khi chúng được các công ty cổ phần tư nhân mua lại. Tỷ lệ sự việc này tăng hơn 25%. Những sự kiện này được gọi là "tác dụng phụ xảy ra tại bệnh viện" trong nghiên cứu.Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu 51 bệnh viện tư nhân mua lại trong ba năm trước và sau khi mua lại. Nó cũng sử dụng 259 bệnh viện không được mua lại bởi cổ phần tư nhân làm nhóm kiểm soát.Chi tiết: