Alabama: Thượng Tọa Thích Giới Châu bị bọn gian hành hung, đốt xác, cảnh sát đưa nhập viện hôm Thứ Năm, đã từ trần hôm Chủ Nhật.

- David Azoulai, Chủ tịch hội đồng thị trấn Metula của Israel, kêu gọi Israel biến Gaza y như trại tập trung Auschwitz của Đức

- Giám đốc CIA của Mỹ, gặp trùm tình báo Israel và Thủ tướng Qatar bàn về thương lượng Hamas thả con tin

- Phó TTK/LHQ: Israel sẽ kéo cuộc chiến man rợ thêm nhiều tuần nữa, Mỹ cũng chẳng hứa gì.

- Israel thú nhận có "sự kiện nổ súng" làm chết 2 phụ nữ Công giáo. Thượng phụ Latinh nói 2 nữ tín đồ bị bắn tỉa từ xa, cùng với 7 giáo dân bị thương

- Đức Giáo Hoàng Francis thương tiếc: 1 tay súng bắn tỉa của Israel đã bắn chết 2 phụ nữ bên trong Giáo xứ Holy Family ở Gaza

- Hamas: số người Palestine chết ở thành phố Jabaliya, phía bắc Gaza, lên tới 90 người.

- Georgia: thầy giáo bị bắt vì đe dọa chặt đầu 1 nữ sinh Hồi giáo vì nói cô bé nói với thầy rằng lá cờ Israel trong lớp của thầy này là xúc phạm.

- 2 ngoại trưởng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về hòa bình bền vững ở Gaza.

- Hãng thép lớn nhất Nhật Bản Nippon Steel mua hãng thép Mỹ US Steel giá 14,9 tỷ USD

- TT Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden "không hề hấn gì" sau khi 1 xe hơi tông vào xe SUV của mật vụ bảo vệ Biden

- Hãng xe Mercedes-Benz bắt đầu thử nghiệm xe tự lái trên xa lộ ở Bắc Kinh

- TQ nổi giận vì Mỹ bán vũ khí trị giá 300 triệu USD cho Đài Loan

- Nam Hàn: Bắc Hàn bắn hỏa tiễn đạn đạo thứ 2 trong 24 giờ

- Tin tặc Israel tấn công: 70% trạm nhiên liệu ở Iran tê liệt

- Giá dầu thô tăng, giá khí đốt tự nhiên tăng vì tàu dầu khí không qua Biển Đỏ

- Trump liên tục ca ngợi Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un

- Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Donna Brazile: các ứng cử viên tổng thống của Cộng hòa 2024 không có “can đảm” để nói rằng Trump “không thích hợp” cho chức vụ

- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham: Luận tội TT Biden là vô ích, chưa thấy chứng cớ gì

- Kyodo News: điểm ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhậtđã giảm xuống mức thấp mới là 22,3%

- Mexico: dự tiệc trước Giáng sinh, bị tấn công, 12 người bị bắn chết

- Nam California: sẽ có mưa suốt cả tuần.

- Quận Los Angeles: Một nhà thờ ở Pomona cháy ra tro, cứu hỏa không kịp

- Michigan: Kevin Nguyen bị bắt, bị tịch thu cả ngàn cây bút hút cần sa, nhiều sản phẩm cần sa và súng, bị truy tố

- TIN VN. Vụ hàng loạt giảng viên ngừng việc tập thể vì nợ lương: 2 lớp đầu tiên nghỉ học.

- TIN VN. Phú Thọ: Nam sinh 16 tuổi phổi không khác gì người già chỉ vì thuốc lá điện tử.

- HỎI 1: Trong tháng 12/2023, có 19% dân Ukraine đồng ý cắt đất cho Nga để cầu hòa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thăm dò: 51% giới trẻ Hoa Kỳ 18-24 tuổi tinr ằng Israel nên giao Gaza lại cho Palstine? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/12/2023) ⚪ ---- Công ty sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản Nippon Steel Corporation (NSC) sẽ mua lại Tập đoàn Hoa Kỳ United States Corporation trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 55,00 USD/cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 14,1 tỷ USD, cộng với giả định về nợ nâng tổng giá trị doanh nghiệp lên 14,9 tỷ USD. theo hãng thép Mỹ công bố hôm nay, thứ Hai.

Chủ tịch NSC Eiji Hashimoto cho biết: “Giao dịch này đã nhận được sự đồng thuận từ ban giám đốc của cả hai công ty”. Một số công ty đã đề nghị mua lại công ty có trụ sở tại Pennsylvania trong năm nay, nhưng tập đoàn này đã từ chối thỏa thuận trị giá 7,3 tỷ USD từ Cleveland-Cliffs Inc. Esmark cũng đưa ra giá thầu mua US Steel với giá 35 USD/cổ phiếu, cùng với các đề nghị mua lại khác vượt quá 40 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của hãng thép Mỹ đã tăng 1,88% trong giờ giao dịch trước giờ mở cửa, được bán ở mức 40,05 USD mỗi cổ phiếu.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden được truyền thông địa phương đưa tin là "không hề hấn gì" sau khi một chiếc xe hơi tông vào chiếc SUV của đoàn xe thuộc đội bảo vệ của Biden vào tối Chủ nhật sau 8 giờ tối theo giờ Miền Đông.

Các trang truyền thông đưa tin một chiếc hơi thường đã tông vào một xe của Mật vụ Mỹ đang chận các giao lộ gần nơi TT Biden khởi hành từ trụ sở ban vận động tranh cử của ông ở Delaware. Theo báo cáo đầu tiên, chiếc xe đã cố gắng tiếp tục đi vào một ngã tư đã bị đóng, nhưng nhân viên Sở Mật vụ đã bao vây chiếc xe bằng vũ khí. Những bức ảnh đầu tiên cho thấy Biden đầy ngạc nhiên tại hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn và các nguồn tin quan chức chưa bình luận ngay về vụ này.

⚪ ---- Hãng xe Mercedes-Benz Group AG tiết lộ hôm thứ Hai rằng họ sẽ bắt đầu thử nghiệm xe tự hành với lái xe tự động cấp độ 3 (L3) trên các đường cao tốc được chỉ định ở Bắc Kinh, trở thành một trong những công ty đầu tiên nhận được sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc cho cuộc thử nghiệm như vậy. Tuy nhiên, hãng xe Đức không đưa ra mốc thời gian chính xác về thời điểm cuộc thử nghiệm có thể bắt đầu. Thông báo của công ty đưa qua hồ sơ WeChat. TQ cũng đã cấp phép cho Bayerische Motoren Werke AG (BMW) vào tuần trước đối với xe tự lái L3 trên đường cao tốc ở Thượng Hải.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin bày tỏ sự không hài lòng của TQ trước việc Mỹ cho phép bán vũ khí trị giá 300 triệu USD cho Đài Loan vào thứ Hai. Người phát ngôn tuyên bố trong cuộc họp báo rằng TQ sẽ có biện pháp đối phó với tất cả các bên liên quan.

Vào ngày 15 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho việc phê duyệt việc bán quân sự nước ngoài cho Đài Loan, trong đó sẽ bao gồm "hỗ trợ trọn đời" (life cycle support) để duy trì các khả năng Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông và Máy tính. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết: “Việc đề xuất bán thiết bị và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực. Sẽ không có tác động tiêu cực nào đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của Hoa Kỳ do thương vụ được đề xuất này”.

⚪ ---- Quân đội Nam Hàn đưa tin Bắc Hàn đã bắn hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn thứ hai vào Biển Đông. Vụ phóng diễn ra sau tuyên bố của quân đội Nam Hàn tuyên bố Bắc Hàn sẽ tiến hành thử nghiệm vũ khí. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng chia sẻ rằng họ đã phát hiện ra vụ phóng. Seoul không đưa ra thêm thông tin nào ngoài việc vụ phóng được tiến hành vào sáng thứ Hai.

⚪ ---- Nhiều trạm nhiên liệu ở Iran đã ngừng hoạt động hôm thứ Hai do 1 cuộc tấn công mạng. Nhóm hacker Predatory Sparrow (Gonjeshke Darande) có liên kết với Israel tuyên bố họ đã tấn công gây ra sự gián đoạn, trong khi hiệp hội trạm xăng của Iran nói với cơ quan bán chính thức Fars rằng sự gián đoạn là do "sự kiện phần mềm (nhu liệu)" nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ trưởng Dầu mỏ nước này Javad Owji nói với truyền thông nhà nước Iran rằng ít nhất 30% trạm nhiên liệu trong nước vẫn đang hoạt động.

⚪ ---- Giá khí đốt tự nhiên tương lai (natural gas futures) ở châu Âu tăng hơn 3% vào thứ Hai trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung bởi căng thẳng và gián đoạn ở Biển Đỏ. Giá tăng xảy ra sau khi hãng dầu khí BP, cũng như các công ty vận tải Công ty vận tải Địa Trung Hải (MSC), CMA CGM và Evergreen Marine Corporation, đình chỉ tất cả các tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ vì các cuộc tấn công vào tàu thương mại của phiến quân Houthi ở Yemen. nhắm vào bất kỳ tàu nào sử dụng tuyến đường thủy này trên tuyến đường tới Israel.

Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Anh sẽ giao vào tháng 1 đã tăng 4,36% lên mức 86,15 pence/nhiệt lúc 1:34 chiều CET. Các hợp đồng khí đốt tự nhiên TTF của Hoà Lan giao tháng 1 đã tăng 3,2% lên 34,25 € mỗi megawatt giờ lúc 1:35 chiều giờ CET.

⚪ ---- Giá dầu thô thanh toán một-tháng-trước (front-month settlements) đã tăng vào thứ Hai sau thông tin công ty dầu mỏ khổng lồ BP Plc của Anh. sẽ tạm dừng các chuyến hàng qua Biển Đỏ do lo ngại về an ninh ngày càng tăng. Việc này làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung hàng hóa, từ đó đẩy giá tăng cao. Công ty Anh tuyên bố sẽ tạm thời dừng vận chuyển dầu qua Biển Đỏ do lực lượng Houthi của Yemen tiếp tục tấn công các tàu thương mại đi về hướng Israel. West Texas Middle (WTI) cho hợp đồng tháng 1 tăng 1,12% để bán ở mức 72,23 USD/thùng lúc 7:24 sáng ET. Giá dầu Brent giao tháng 2 tăng 0,65% lên 77,07 USD/thùng.

⚪ ---- David Azoulai, Chủ tịch hội đồng thị trấn Metula phía bắc Israel, đã kêu gọi Israel biến Dải Gaza trông giống như trại tập trung Auschwitz khét tiếng do Đức Quốc xã điều hành. Theo báo The Jerusalem Post, Azoulai nói rằng Gaza nên vắng bóng người Palestine và san phẳng. Ông đề nghị Hải quân Israel có thể vận chuyển người Palestine đến các trại tị nạn ở Lebanon: “Sau đó, một dải an ninh nên được thiết lập từ biển đến hàng rào biên giới Gaza, hoàn toàn trống rỗng, như một lời nhắc nhở về những gì đã từng ở đó. Nó sẽ giống với trại tập trung Auschwitz.”

Ông nói thêm: “Hãy bảo mọi người ở Gaza đến bãi biển. Các tàu hải quân nên đưa những kẻ khủng bố lên bờ biển Lebanon. Toàn bộ Dải Gaza phải được dọn sạch và san bằng, giống như ở trại Auschwitz. Hãy để nó trở thành một bảo tàng, trưng bày sức mạnh của Nhà nước Israel và ngăn cản bất kỳ ai sống ở Dải Gaza. Đây là điều phải làm để mang lại cho họ một hình ảnh thấy bằng mắt."

⚪ ---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns được cho là sẽ gặp Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani để thảo luận về một thỏa thuận mới tiềm năng nhằm đảm bảo thả các tù nhân Israel khỏi Dải Gaza. theo nguồn tin nói với Axios vào thứ Hai. Cuộc họp sẽ diễn ra ở Warsaw.

Vào ngày 16 tháng 12, thủ tướng Qatar và người đứng đầu Mossad của Israel đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc nối lại thỏa thuận con tin giữa Israel và Hamas. Burns cũng đã gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Israel tại Qatar để thảo luận về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên vào tháng trước, nhằm đảm bảo việc thả an toàn hàng chục con tin.

⚪ ---- Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp (OCHA) Martin Griffiths hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza vẫn chưa đi được nửa chặng đường, lưu ý rằng "cuộc chiến tranh man rợ" có thể kéo dài thêm nhiều tuần nữa .

Trong một cuộc phỏng vấn với The Financial Times, Griffiths nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy các Israel dội bom ở phía nam Dải Gaza chính xác hơn ở phía bắc. "Tôi rất thất vọng...Chúng tôi đã được hứa điều này. Người Mỹ đã thực hiện rất nhiều biện pháp ngoại giao về vấn đề này. Sự thật là chúng tôi chưa hề thấy điều đó ở miền Nam. Ngược lại, chúng tôi đã thấy điều đó tăng cường độ hơn nữa," theo nhà ngoại giao 72 tuổi nói.

Người đứng đầu viện trợ của LHQ đã bình luận về kế hoạch 10 điểm mà ông đã vạch ra vào tháng 11, tập trung vào việc kiềm chế nhiều hơn của Israel và thành lập các trung tâm phân phối cứu trợ, đồng thời nói rằng ông quyết định bác bỏ đề xuất này vì ông tự coi mình là một "kẻ ngu ngốc" khi suy nghĩ nó là "hợp lý."

⚪ ---- Fox News Digital đưa tin, trích dẫn tuyên bố từ người phát ngôn của IDF, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã thừa nhận một "sự kiện" liên quan đến cái chết của hai phụ nữ trong vụ nổ súng xảy ra gần một nhà thờ công giáo ở khu vực Shejayia. Thượng phụ Latinh của Jerusalem Pierbattista Pizzaballa, tuyên bố rằng 2 phụ nữ Cơ đốc giáo đã bị bắn bởi các tay súng bắn tỉa của IDF vào chiều thứ Bảy, nói rằng họ "bị bắn chết khi đang đi bộ đến Tu viện Sisters' Convent. Một người đã thiệt mạng khi cô cố gắng đưa người kia đến nơi an toàn."

Pizzaballa cho biết thêm rằng có thêm 7 người bị thương trong vụ bắn tỉa vào khuôn viên nhà thờ, mặc dù "không có kẻ hiếu chiến" nào có mặt. Người phát ngôn nói với tin tức: “Đánh giá ban đầu cho thấy quân đội IDF, những người đang hoạt động chống lại những kẻ khủng bố Hamas trong khu vực, đã hoạt động chống lại mối đe dọa mà họ xác định được trong khu vực nhà thờ. Quân IDF đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng vụ này.” Bài học cho quân đội Israel: Bắn phụ nữ Hồi giáo sẽ không gây tiếng vang, nhưng bắn phụ nữ Thiên chúa giáo sẽ gây ồn ào.

⚪ ---- Một tay súng bắn tỉa của quân đội Israel đã bắn chết hai phụ nữ bên trong Giáo xứ Holy Family ở Gaza hôm thứ Bảy, theo Tòa Thượng Phụ Latinh tại Jerusalem. Đức Thượng phụ cho biết hai mẹ con đang đi bộ đến Tu viện Nữ tu (Sister’s Convent) thì tiếng súng nổ ra. “Một người đã thiệt mạng khi cô cố gắng đưa người còn lại đến nơi an toàn”, cơ quan này cho biết thêm.

Bảy người khác cũng bị bắn và bị thương trong cuộc tấn công tại khu phức hợp, nơi hầu hết các gia đình Kitô giáo ở Gaza đã trú ẩn kể từ khi bắt đầu chiến tranh, theo tòa thượng phụ giám sát các Giáo hội Công giáo trên khắp Síp, Jordan, Israel, Gaza và Bờ Tây. Bản tuyên bố viết: “Không có cảnh báo nào được đưa ra, không có thông báo nào được đưa ra. Họ bị bắn một cách máu lạnh trong khuôn viên của giáo xứ, nơi không có kẻ hiếu chiến.”

Hôm Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Francis đã đề cập đến những cái chết tại Giáo xứ Holy Family , than thở rằng “thường dân không có vũ khí là mục tiêu của bom và súng” ở Gaza và viện dẫn Kinh thánh về chiến tranh.

“Tôi tiếp tục nhận được những tin tức rất nghiêm trọng và đáng buồn về Gaza. Thường dân không có vũ khí là mục tiêu của bom và súng. Và điều này đã xảy ra ngay cả trong khu phức hợp giáo xứ Holy Family, nơi không có những kẻ khủng bố mà chỉ có các gia đình, trẻ em, những người bệnh tật và khuyết tật, các chị em,” ngài nói trong buổi đọc kinh Truyền Tin hàng tuần. “Một số người nói, ‘Đây là khủng bố và chiến tranh.’ Đúng vậy, đó là chiến tranh, đó là khủng bố. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng ‘Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh… Ngài bẻ gãy cây cung và bẻ gãy ngọn giáo. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình.”

Theo vị thượng phụ, xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel cũng nhắm mục tiêu vào Tu viện Nữ tu Mẹ Theresa, nơi có 54 người khuyết tật và là một phần của khu nhà thờ. Máy phát điện của tòa nhà, nguồn điện duy nhất hiện có, cũng như nguồn nhiên liệu, tấm pin mặt trời và bể chứa nước cũng bị phá hủy. Tuyên bố cho biết hỏa tiễn của IDF đã khiến tu viện trở nên “không thể ở được”.

⚪ ---- Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm Chủ nhật do quân đội Israel thực hiện tại thành phố Jabaliya, phía bắc Gaza, đã tăng lên 90 người. Trước đó, quân đội Israel được cho là đã tiến hành các cuộc không kích vào khu dân cư ở Jabaliya, ban đầu khiến 24 người chết và hơn 100 người bị thương.

TIN VN. Vụ hàng loạt giảng viên ngừng việc tập thể vì nợ lương: 2 lớp đầu tiên nghỉ học.

TIN VN. Phú Thọ: Nam sinh 16 tuổi phổi không khác gì người già chỉ vì thuốc lá điện tử.

⚪ ---- Một giáo viên trung học cơ sở ở Georgia đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi bị cáo buộc đe dọa chặt đầu một học sinh Hồi giáo vì nói với thầy rằng lá cờ Israel trong lớp học của thầy này là xúc phạm. Cảnh sát Quận Houston cho biết Benjamin Reese đã bị bắt và bị tống vào tù vì tội đe dọa khủng bố và tội nhẹ tàn ác đối với trẻ em. Reese là giáo viên lớp bảy tại trường trung học Warner Robins ở Perry, một thành phố chỉ cách Atlanta hơn 100 dặm.Theo báo cáo vụ bắt giữ mà CNN có được hôm thứ Sáu, gần hai chục người - trong số đó là giáo viên và học sinh - đã chứng kiến một phần cuộc đối đầu của Reese với một bé gái 13 tuổi vào ngày 7 tháng 12. Họ nghe thấy thầy giáo la hét những lời tục tĩu và đe dọa cô bé trong một hành lang của trường, bao gồm cả, xen giữa lời hăm dọa chặt đầu là thầy chửi thề liên tục.Học khu Houston County nói với NBC News rằng Reese đã không trở lại trường cấp hai kể từ vụ việc tuần trước, đồng thời nói thêm rằng tất cả giáo viên phải tuân theo quy tắc đạo đức. “An toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên là ưu tiên số một của chúng tôi,” trường viết trong một tuyên bố. Reese bị bắt vào ngày 8 tháng 12 và nộp tiền tại ngoại trị giá 7.500 USD vào Chủ nhật. Thầy giáo này phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội.⚪ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm Chủ nhật đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và kêu gọi Mỹ sử dụng ảnh hưởng cũng như gây áp lực lên Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công vào Gaza, Anadollu đưa tin, dẫn các nguồn tin ngoại giao.Theo báo cáo, Fidan nói với Blinken rằng điều quan trọng là phải thuyết phục Israel chấp nhận giải pháp hai nhà nước và đảm bảo hòa bình bền vững ở Gaza. Ngoài ra, hai nhà ngoại giao còn thảo luận về mối quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, cũng như sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.⚪ ---- Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến những cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã dành cuộc vận động mới nhất của mình ở New Hampshire để ca ngợi nhiều nhà lãnh đạo độc tài và trích lời Tổng thống Nga Vladimir Putin để cố gắng làm mất uy tín của các cáo trạng hình sự chống lại Trump -- trong khi làm dấy lên phản ứng dữ dội mới từ các nhà phê bình rằng quan điểm chống người nhập cư của ông giống như Adolf Hitler.“Họ đang đầu độc máu của đất nước chúng ta. Đó là những gì họ đã làm”, ông Trump nói hôm thứ Bảy tại Durham, New Hampshire. “Họ đang đến đất nước chúng ta, từ Châu Phi, từ Châu Á, trên khắp thế giới. Họ đang đổ vào đất nước chúng ta.”Cựu tổng thống một lần nữa ca ngợi các nhà lãnh đạo độc tài bao gồm Viktor Orban của Hungary, Tập Cận Bình của Trung Quốc và Kim Jong Un của Triều Tiên - đồng thời gọi Tổng thống Joe Biden là “mối đe dọa đối với nền dân chủ”, đảo ngược cuộc tấn công thường xuyên của Biden nhằm vào ông.Trump tiếp tục dẫn lời Tổng thống Nga khi gọi các vụ án hình sự đang chờ xử lý chống lại ông là "có động cơ chính trị". Các công tố viên đã bác bỏ cáo buộc đó và bảo vệ công việc của họ. Trump đã không nhận tội đối với 91 cáo buộc mà ông phải đối mặt trong 4 vụ án ở 3 bang và Washington, D.C.“Putin của Nga nói rằng tình hình Biden trù dập Trump, và đây là một câu trích dẫn, ‘sự đàn áp có động cơ chính trị đối với đối thủ chính trị của ông ấy’ là rất tốt cho Nga vì nó cho thấy sự thối nát của hệ thống chính trị Mỹ, vốn không thể giả vờ dạy người khác về dân chủ,”” Trump nói tại cuộc biểu tình. “Vì vậy, chúng ta nói về dân chủ, nhưng cả thế giới đang theo dõi cuộc đàn áp một đối thủ chính trị đang đá đít anh ta.”Chiến dịch tranh cử của Biden đã nhanh chóng nắm bắt các bình luận, chỉ trích cựu tổng thống trong một email phản hồi nhanh vào tối thứ Bảy, nói rằng Trump "đã thể hiện những hình mẫu của mình khi nhại lại Adolf Hitler, ca ngợi Kim Jong Un và trích lời Vladimir Putin khi tranh cử tổng thống, và hứa sẽ cai trị như một nhà độc tài và đe dọa nền dân chủ Mỹ."⚪ ---- Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Donna Brazile hôm Chủ nhật đã đào sâu vào các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, cho rằng họ không có “can đảm” để nói rằng cựu Tổng thống Trump “không thích hợp” cho chức vụ, và cùng lúc ca ngợi cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie là một ứng cử viên người đã “thể hiện sự can đảm” về vấn đề này.Brazile nói hôm Chủ nhật trong chương trình “Tuần này” của ABC News: “Hãy nhìn xem, tôi đã xem tất cả các cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa, có lẽ tôi là một trong hai người Mỹ nhận thấy những cuộc tranh luận này rất thú vị bởi vì, một mặt… vì Donald Trump vẫn là người dẫn đầu và lý do tại sao. Là bởi vì không ai trong số họ có đủ can đảm để nói những gì họ đang nói riêng với nhau, với bạn bè và có thể là gia đình của họ, rằng Trump không phù hợp với chức vụ.”⚪ ---- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.) cho biết hôm Chủ nhật rằng ông “không thực sự chú ý nhiều” đến cuộc điều tra luận tội của Hạ viện về mối liên hệ của Tổng thống Joe Biden với các giao dịch kinh doanh của con trai ông là Hunter — mặc dù đã tấn công việc Biden được cho là có liên quan đến các giao dịch này chỉ vài tháng trước.“Nếu có một khẩu súng đang bốc khói, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói về nó,” Graham nói trên chương trình truyền hình Meet the Press. “Nhưng bạn biết đấy, câu chuyện mà Hunter Biden trình bày đang thất bại. Họ nói thêm rằng Joe Biden không biết gì về việc các thương vụ kinh doanh đổ vỡ. Tôi không bận tâm về việc luận tội tổng thống lúc này.”⚪ ---- Một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giảm xuống mức thấp mới là 22,3% và tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền lần đầu tiên giảm xuống dưới 30% kể từ khi đảng này trở lại nắm quyền hơn một thập niên trước. Tỷ lệ tán thành Nội các giảm từ 28,3% được ghi nhận vào tháng 11, mức thấp kỷ lục trước đó, trong khi tỷ lệ không tán thành tăng lên mức cao kỷ lục 65,4%, theo cuộc khảo sát qua điện thoại toàn quốc kéo dài hai ngày.⚪ ---- Mười hai người đã chết khi một nhóm tấn công nổ súng vào một bữa tiệc vào rạng sáng Chủ nhật ở Guanajuato, Mexico, theo Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang thông báo trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter. Truyền thông địa phương đưa tin vụ tấn công xảy ra tại posada, một bữa tiệc truyền thống của Mexico để tổ chức lễ hội trước Giáng sinh. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc và tên của các nạn nhân vẫn chưa được công bố. Guanajuato có nhiều nhà máy xe hơi và hàng không và được cho là đang phải hứng chịu bạo lực vì buôn bán ma túy.⚪ ---- Mưa suốt cả tuần tới. Thời tiết Nam California sắp chuyển sang ẩm ướt. Các nhà khí tượng học cho biết, một hiện tượng sông khí quyển sẽ đến vào Chủ nhật và có khả năng gây mưa mỗi ngày trong suốt cả tuần. Cơn bão đầu tiên và yếu hơn sẽ đến vào Chủ nhật và theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, sẽ mang theo mưa nhẹ đến Bờ biển miền Trung và Quận Ventura cho đến thứ Hai. Quận Los Angeles dự kiến ban đầu sẽ có ít hoặc không có mưa.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nhà thờ ở Pomona bốc cháy vào sáng sớm Chủ nhật, khiến hàng chục lính cứu hỏa phải điều động để dập tắt ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Victory Outreach Pomona ở 177 W. Monterey Ave. bùng phát vào khoảng 2:45 giờ sáng, Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles cho biết trên X, trước đây là Twitter.Mục sư Robert Garcia và các quan chức cứu hỏa nói với KTLA rằng lực lượng cứu hỏa tin rằng nhà thờ rộng 12.000 foot vuông được xây dựng vào năm 1981 sẽ “thiệt hại hoàn toàn”.⚪ ---- Alabama:bị bọn gian hành hung, đốt xác, cảnh sát đưa nhập viện hôm Thứ Năm, đã từ trần hôm Chủ Nhật. Theo tin từ Thầy Thích Nguyên Nguyện gửi từ Oklahoma lên Facebbok hôm 17/10/2023 tóm lược như sau. Thượng Tọa Thích Giới Châu trú trì chùa Linh Châu 6635 Taylor Ave. Irvington AL36544 vừa qua đời trong một tai nạn thương tâm.Lúc 9 PM thứ năm ngày 13/12/2023 sau khi mua những đồ dùng cần thiết, Thầy trở về chùa và bị bắt cóc bỏ vô bao thủ tiêu. Một nhóm 4 người khống chế, trói Thầy bỏ vô bao cột lại, đổ xăng và đốt. Cảnh sát sở tại phát hiện được, chở Thầy đi cấp cứu nhưng không thể vượt qua nghiệp lực, Thầy đã xả báo thân vào lúc 5pm Chủ Nhật ngày 17/12/2023. Sau khi cảnh sát điều tra có thể họ trả xác Thầy vào đầu tuần sau. Dự kiến Thầy Thích Nguyên Nguyện sẻ tham dự tang lễ.Trong khi đó, Thầy Thích Thiện Tài từ Texas cũng loan tin trên Facebook Hiển Dương Chân Lý, ghi thêm chi tiết: "Thầy Thích Giới Châu - Trụ trì Chùa Linh Châu, 6635 Taylor Ave, Irvington Alabama 36544. Thầy đã bị bọn cướp tấn công. Cảnh sát Tiểu bang đến hiện trường và đưa đi cấp cứu hôm thứ Năm, ngày 14/12/2023. Thầy vừa trút hơi thở cuối cùng tối qua, ngày 17/12/2023. Nghe tin chia sẽ lại với nhau, là khi Thầy bị ba người đàn ông và một phụ nữ cùng một đứa trẻ em đến Chùa tấn công, người đàn ông dùng cây đập vào đầu, bị vỡ đầu máu chảy; sau đó họ kéo ra bỏ vào xe hơi đốt để bịt đầu mối. Xa xa có nhà hàng xóm, họ thấy chập chờn, nên họ gọi Cảnh sát. Và Cảnh sát đưa đi cấp cứu trong lúc bị cháy bỏng rất nặng. Thời gian gần đây, tình hình an ninh các nơi, không riêng gì Mỹ quốc đều bất an bất ổn. Có một số phần tử họ nhấm đến người Châu Á, và một số nơi Chùa viện để cướp bóc. Quan niệm chung là họ nghĩ nơi chốn Chùa chiền, quý Thầy cô thường kêu gọi quyên góp và được sự cúng dường giử tiền mặt.Nhân tiện duyên như vầy, chúng ta cảnh giác nhiều thứ với phần nhiều các Chùa chỉ "Nhất Tăng nhất tự". Nói gì thì nói, ngẫm lại rất thương cho số đông Tu sĩ hành đạo tại Hoa Kỳ, chịu đựng bao nhiêu gian khó, thậm chí hy sinh cả mạng sống để cất tiếng Chuông nơi xứ người phương trời mới lạ. Nghe một vị Thầy kể lại, thì Thầy Giới Châu có hạnh rất tốt, qua vùng đất khắc nghiệt Alabama mua mảnh đất rất sâu cách xa phố xá, với giá $50.000 (năm mươi ngàn) Mỹ kim, khai mở và thành lập Chùa Linh Châu hiện nay..."⚪ ---- Michigan: Trong một cuộc đột kích gần đây vào một ngôi nhà ở thị trấn Grand Rapids, cảnh sát đã thu hồi hàng nghìn cây bút vape (để hút cần sa) bị đánh cắp, hàng trăm sản phẩm cần sa và một số khẩu súng. Nghi phạm,, đã bị truy tố 4 trọng tội vì bán đồ ăn cắp, trong đó có tội nghiêm trọng nhất có thể phải chịu án tù lên tới 10 năm.Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện 2.000 bút vape Breeze, một lượng lớn sản phẩm cần sa và 8 khẩu súng ngắn, 2 trong số đó được xác nhận là bị đánh cắp. Khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, Nguyễn thừa nhận đã cố ý mua các sản phẩm ăn cắp từ những cá nhân đang thụ án tù. Nguyen cũng thú nhận đã bán thuốc lá điện tử, cần sa và rượu.⚪ ----Theo Báo VietnamNet. Hai giảng viên Khoa Y cơ sở đã cho sinh viên nghỉ học trong chiều 18/12, do việc nợ lương kéo dài 6 tháng qua. 2 lớp đầu tiên nghỉ học. Chiều nay (18/12), tại phòng C1.1, lớp X15 (gần 20 sinh viên) của một giảng viên Khoa Y cơ sở - Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam không một bóng sinh viên. Giảng viên này cho hay, đã thông báo cho sinh viên nghỉ học trước đó. “Khoa của tôi đã thống nhất việc ngừng dạy bắt đầu từ ngày hôm nay. Đây như giọt nước tràn ly, chúng tôi đã 6 tháng không lương và đến bây giờ không thể cầm cự được nữa. Chúng tôi tạm thời ngừng dạy để ban giám hiệu có động thái mới”, giảng viên này cho biết. Đại diện Khoa Y cơ sở thông tin, đơn vị là một trong hai khoa viết biên bản tạm ngừng dạy trước đó gửi đến ban giám hiệu nhà trường.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Sau một thời gian hút thuốc lá điện tử, nam sinh phải đi khám vì bị đau tức ngực, ho khạc đờm, khó thở. Theo bác sĩ, dù còn rất trẻ nhưng phổi của cậu bị tổn thương không khác gì ở người già. Thời gian qua, khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, trong đó có cả học sinh cấp 2, cấp 3, không có bệnh mạn tính vào viện vì tình trạng viêm phổi. Đa số đều liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử. Điển hình là bệnh nhân nam 16 tuổi, vào viện vì đau tức ngực, ho khạc đờm và khó thở khi gắng sức. Khai thác tiền sử, người bệnh cho biết có sử dụng thuốc lá điện tử cùng với bạn bè trong thời gian gần đây. Nam sinh cho rằng thuốc lá điện tử ít nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống và bị bạn bè lôi kéo.⚪ ---- HỎI 1: Trong tháng 12/2023, có 19% dân Ukraine đồng ý cắt đất cho Nga để cầu hòa?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện đã nêu bật quan điểm ngày càng gia tăng của người Ukraine về việc nhượng bộ lãnh thổ. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 2023, cho thấy những quan điểm khác nhau của những người trả lời từ các vùng khác nhau của đất nước.Tính đến tháng 12 năm 2023, cuộc khảo sát chỉ ra rằng 19% người Ukraine được khảo sát sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ. Đáng chú ý, điều này đánh dấu mức tăng dần từ 10% trong tháng 5, 14% trong tháng 10 so với con số hiện tại.Ngược lại, tỷ lệ những người phản đối nhượng bộ lãnh thổ đã giảm từ 84% vào tháng 5 xuống 80% vào tháng 10 và tiếp tục xuống còn 74% vào tháng 12. Bất chấp sự thay đổi này, phần lớn người Ukraine vẫn giữ quan điểm rằng Ukraine không nên từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của mình.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thăm dò: 51% giới trẻ Hoa Kỳ 18-24 tuổi tinr ằng Israel nên giao Gaza lại cho Palstine?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới do Đại học Harvard và The Harris Poll thực hiện cho thấy 51% người Mỹ từ 18 đến 24 tuổi tin rằng cách chấm dứt xung đột giữa người Palestine ở Israel là chấm dứt Israel và giao lại cho Hamas và người Palestine. Một cuộc thăm dò trước đó được tiến hành ngay sau vụ thảm sát Hamas vào ngày 7 tháng 10 cho thấy chỉ có 26% số người được hỏi giữ quan điểm đó.Khoảng 32% thanh niên Mỹ được thăm dò cho biết họ tin vào giải pháp hai nhà nước và 17% cho rằng các quốc gia Ả Rập nên được yêu cầu tiếp nhận người Palestine - trái ngược với các nhóm tuổi khác rõ ràng ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Chỉ có 4% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên cho rằng Israel nên bị loại bỏ.Chi tiết: