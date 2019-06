Xem TV 3 Giờ/Ngày: Nguy Cho Nhận Thức Sau Này

Lo lắng tác hại của việc xem tivi? Chuyện này đã xưa như chính loại thiết bị gia dụng này. Tuy nhiên, vấn đề mới là ở chỗ nó tác hại như thế nào?Một số những nghiên cứu mới đã chỉ ra những rủi ro về sức khỏe liên kết với lối sống ít vận động và số giờ ngồi xem ti vi mỗi ngày.Theo một nghiên cứu kéo dài 25 năm được đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry, những người lớn lúc trẻ ngồi xem ti vi nhiều hơn 3 giờ mỗi ngày, thì sau này sẽ dễ gặp những vấn đề thuộc về nhận thức khi đến tuổi trung niên. Còn theo Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ, việc xem ti vi 3 giờ mỗi ngày cũng có khả năng tử vong nhiều gấp đôi so với những người xem ti vi một giờ hoặc ít hơn. Và một nghiên cứu trên tạp chí Circulation cho biết những người xem ti vi 5 giờ mỗi ngày hoặc hơn có khả năng tử vong vì đông máu trong phổi cao hơn gấp đôi so với những người xem ít hơn 2.5 giờ/ngày.Và những hậu quả xấu như vậy hình như là do việc ngồi một chỗ quá lâu.Như vậy phải làm gì? Hãy nên cắt bớt một hay hai giờ ngồi trước ti vi, và thay vào đó bằng những hoạt động thể dục, cứ mỗi 60-75 phút một lần. Nói chung, việc tăng vận động, bớt ngồi ù lì một chỗ là tốt.