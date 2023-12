Georgia: Một phụ nữ đã bị thương nặng sau khi tự thiêu bên ngoài lãnh sự quán Israel trong một hành động phản đối Israel thảm sát thường dân ở Gaza.

- Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-Wis.): cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc “bằng một giải pháp thương lượng.” Sẽ chận viện trợ Ukraine nếu TT Biden không ra luật biên giới Mỹ-Mexico

- Ủy ban điều hành Đảng Cộng hòa Texas đã bỏ phiếu: chấp nhận ngưỡng mộ Hitler.

- LS của Trump cãi vụ án Trump gian lận kế toán ở New York: Trump gian lận nhưng không gây thiệt hại ai

- Trump: hả hê vì các quan chức chiến dịch tranh cử của DeSantis đang "rơi như ruồi".

- Chris Maidment (giám đốc Americans for Prosperity tại New Hampshire) nói sẽ bị sa thải vì nói thực: sẽ bầu cho Biden thay vỉ Haley 2024

- Viện ISW: Nga lo ngại vì lòng dân Nga ủng hộ xâm luộc Ukraine giảm tận đáy

- Philippines: 135 tàu TQ “xâm chiếm” một rạn san hô ở Trường Sa

- DB Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene cảnh báo TT Biden rằng d Trump có thể đắc cử tổng thống và sau đó sẽ đẩy Biden vào tù.

- Trong 24 giờ qua, hơn 700 người Palestine đã chết ở Gzq

- Ngoại trưởng Iran: lo ngại cuộc chiến ở Gaza lan rộng

- Palestine:Israel leo thang chết người ở Gaza

- Quân Israel quậy phá tại trại tị nạn Ain al-Sultan, nằm ở phía bắc Jericho

- Hamas: ít nhất 9 người đã chết và một số người bị thương ở Gaza vì Israel đột kích

- Israel: không có kế hoạch đưa quân vào phía Palestine trong vùng đệm an ninh có thể có

- Georgia: 1 phụ nữ bị thương nặng vì tự thiêu trước Tòa lãnh sự Israel ở Atlanta

- Nam Hàn: tăng trưởng kinh tế âm từ năm 2050 vì sinh đẻ quá thấp

- Tổng thống Philippines lên án vụ đánh bom chết người, tối "những kẻ khủng bố nước ngoài"

- SpaceX đã phóng thành công thêm 33 vệ tinh Starlink khác vào quỹ đạo

- Philippines: Ít nhất 3 người chết và 7 bị thương trong vụ nổ ở Marawi

- Phim được ưa thích mùa lễ cuối năm: 1. Home Alone (34%); 2. A Christmas Story (33%); 3. A Charlie Brown Christmas (32%); 4. Rudolph the Red-Nosed Reindeer (29%); 5. Elf (26%)

- TIN VN. Xuất nhập khẩu vượt mốc 600 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục.

- TIN VN. Nhật Bản buộc tiêu hủy 2 lô hàng sầu riêng, ớt Việt Nam tồn dư hóa chất.

- TIN VN. Việt Nam là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc.

- HỎI 1: Dự tiệc Giáng sinh tại sở làm, 17% nhân viên Hoa Kỳ sa ngã, phản bội bạn tình/người hôn phối? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ấn Độ: 57% dân thành thị lo phải di dời trong 25 nămt ới vì biến đổi khí hậu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/12/2023) ⚪ ---- Tổng Giám đốc Văn phòng Truyền thông Chính phủ ở Gaza nói với Al Jazeera rằng trong 24 giờ qua, hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng trong khu vực, làm tăng thêm thương vong về người trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ngoài ra, quan chức này tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng đã dẫn đến hơn 1,5 triệu người phải di dời ở Dải Gaza đông dân cư.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm Chủ nhật đã cảnh báo về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn có thể xảy ra nếu Israel không chấm dứt điều mà ông gọi là "tội ác chiến tranh" chống lại người Palestine ở Gaza và Bờ Tây. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Người đứng đầu Chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell, quan chức Iran bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự đang diễn ra của Israel có thể làm sâu sắc và mở rộng phạm vi của cuộc xung đột. Ông đặc biệt lên án các kế hoạch và hoạt động bị cáo buộc của Israel nhằm buộc người Palestine rời khỏi vùng đất của họ, đồng thời kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công quân sự ở Gaza.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Palestine hôm Chủ nhật cho biết Israel, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đang tích cực nỗ lực để "củng cố sự chia cắt" giữa West Bank bị chiếm đóng và Gaza. Bộ cáo buộc rằng chiến lược này, được đánh dấu bằng các cuộc đột kích chết người và ngầm hỗ trợ bạo lực cho người định cư, nhằm mục đích làm suy yếu triển vọng của một nhà nước Palestine trong tương lai.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm lên án vụ sát hại Ahmad Mostafa Assi, một người đàn ông Palestine bị lực lượng Israel bắn hôm thứ Bảy. Những người lính sau đó đã ngăn cản các đội y tế tiếp cận Assi, khiến anh ta chảy máu đến chết. Bộ mô tả cái chết của Assi là "một nỗ lực có chủ ý nhằm làm tình hình leo thang".

⚪ ---- Đoạn phim gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội hôm Chủ nhật cho thấy một hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel tại trại tị nạn Ain al-Sultan, nằm ở phía bắc Jericho ở Bờ Tây bị chiếm đóng, theo Al Jazeera. Các đoạn video được cho là mô tả nhiều phương tiện quân sự của Israel di chuyển trên các đường phố trong trại, tạo ra bầu không khí căng thẳng khi các ngôi nhà đang bị đột kích.

⚪ ---- Bộ Nội vụ do Hamas kiểm soát cho biết trong một bản cập nhật hôm Chủ nhật rằng ít nhất 9 người đã chết và một số người bị thương ở miền nam Gaza. Bộ cho biết thương vong là kết quả của cuộc đột kích của Israel vào một ngôi nhà ở phía đông thành phố Rafah. Hamas cũng đưa tin về "các cuộc đụng độ vũ trang dữ dội" ở Jenin, mặc dù không có thông tin chi tiết về thương vong.

---- Israel không có kế hoạch đưa quân vào phía Palestine trong vùng đệm an ninh có thể có [trong tương lai], theo báo Times of Israel đưa tin hôm Chủ nhật dẫn lời một quan chức giấu tên. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã đưa ra ý tưởng về vùng đệm cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào đầu tuần này, mặc dù Hoa Kỳ đã bác bỏ kế hoạch này.

Nguồn tin Israel nói với Times of Israel: “Cơ quan quốc phòng đang nói về một loại vùng đệm an ninh nào đó ở phía biên giới Gaza để Hamas không thể tập trung năng lực quân sự gần biên giới và gây bất ngờ cho Israel một lần nữa. Đó là một biện pháp an ninh, không phải biện pháp chính trị. Chúng tôi không có ý định ở lại phía biên giới Gaza." Thực tế, vùng đệm chỉ là chiếm thêm đất của Palestine.

⚪ ---- Georgia: Một phụ nữ đã bị thương nặng sau khi tự thiêu bên ngoài lãnh sự quán Israel trong một hành động phản đối Israel thảm sát thường dân ở Gaza. Vụ này xảy ra bên ngoài Lãnh sự quán Israel ở Atlanta vào chiều thứ Sáu. Cảnh sát Atlanta cho biết một nhân viên bảo vệ tại lãnh sự quán đã bị bỏng nhẹ ở cổ tay và chân khi cố gắng ngăn chặn hành vi này.

Cảnh sát trưởng Atlanta Darin Schierbaum cho biết người phụ nữ được giữ kín danh tính đã được đưa đến bệnh viện với vết bỏng cấp độ 3 trên cơ thể. Schierbaum cho biết cô đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách cho biết vụ này không liên quan đến khủng bố và thay vào đó đang được điều tra theo hướng đốt phá và là một hành động phản đối chính trị cực đoan.

⚪ ---- Theo một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, Điện Kremlin lo ngại về tác động chính trị của việc bất mãn vì chiến tranh dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo một cuộc thăm dò gần đây, sự ủng hộ dành cho cuộc chiến Ukraine ở Nga đã chạm đáy. Nhà thăm dò độc lập Chronicle nhận thấy số người Nga hoàn toàn ủng hộ cuộc xâm lược đã giảm gần một nửa kể từ tháng 2/2023.

Cuộc khảo sát của họ cho thấy những người ủng hộ hòa bình đông hơn nhiều so với những người ủng hộ chiến tranh, trong đó có nhiều người Nga ủng hộ việc rút quân đội khỏi Ukraine hơn là không. Thảo luận về những phát hiện này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Insitute for the Study of War: ISW) hôm thứ Sáu cho biết Điện Kremlin "có thể lo ngại" về việc việc thay đổi thái độ đối với cuộc chiến có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 như thế nào.

Tổ chức cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ tuyên bố rằng Vladimir Putin sẽ tập trung chiến dịch tái tranh cử của mình vào "sự ổn định trong nước được cho là của Nga và sự chỉ trích ngày càng tăng đối với phương Tây thay vì tập trung vào chiến tranh".

⚪ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm Chủ nhật cho biết hơn 135 tàu Trung Quốc đang “xâm chiếm” một rạn san hô ngoài khơi bờ biển Philippines ở Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Hôm Chủ nhật, các quan chức của Lực lượng bảo vệ bờ biển đã mô tả số lượng tàu thuyền ngày càng tăng ngoài khơi bãi đá Whitsun mà Philippines gọi là bãi đá Julian Felipe là một “diễn biến đáng báo động”. (Ghi chú: VN gọi Whitsun là Đá Ba Đầu, một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa.)

Số lượng tàu biển Trung Quốc đã tăng lên trong vài tuần qua. Khi lực lượng bảo vệ bờ biển triển khai hai tàu tuần tra đến khu vực, các quan chức lưu ý rằng con số này đã tăng lên 135 chiếc, từ con số 111 chiếc được thống kê vào ngày 13/11. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Manila cho biết: “Không có phản hồi nào trước những thách thức vô tuyến do PCG [Cảnh sát biển Philippines] đưa ra đối với các tàu CMM, hiện ước tính đã tăng lên hơn 135 tàu phân tán và rải rác trong Rạn san hô Julian Felipe”.

Các tàu Trung Quốc đã “phân tán rải rác” trong Đá Whitsun hình boomerang, cách đảo Hải Nam, vùng đất lớn gần nhất của Trung Quốc hơn 1.000 km (620 dặm), và cách đảo Palawan của Philippines khoảng 320 km (200 dặm) về phía Tây.

⚪ ---- Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene hôm thứ Bảy đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng Donald Trump có thể đắc cử tổng thống và sau đó sẽ đẩy Biden vào tù. Trump đã liên tục khẳng định các vụ truy tố hình sự mà Trump đang phải đối mặt là do đối thủ chính trị của ông chỉ đạo, nhưng các tòa án vẫn chưa đồng ý với quyết định đó. Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Chutkan đã đưa ra quyết định trong vụ án hình sự ở D.C. cho rằng Trump không được miễn truy tố chỉ vì sự kiện xảy ra khi Trump là tổng thống .

Chuyên gia pháp lý Andrew Weissmann đã bình luận về một phần cụ thể của phán quyết đó trên mạng xã hội của mình. Weissmann viết khi trích dẫn phán quyết của thẩm phán: “Từ quyết định của Thẩm phán Chutkan về quyền miễn trừ của tổng thống ngày hôm qua: 'Theo định nghĩa, nghĩa vụ của Tổng thống là' đảm bảo rằng Luật pháp được thực thi một cách trung thực 'không cho phép có quyền đặc biệt để vi phạm chúng'".

Cựu phụ tá của Trump, Stephen Miller, đã lấy quan sát của Weismann và cố gắng sử dụng nó để đe dọa. "Theo Weismann, Bộ Tư Pháp trong tương lai có thể tống Biden và nhiều đồng phạm của Biden (ví dụ như Mayorkas) vào tù vì vi phạm mọi luật nhập cư trên sổ sách và vì âm mưu buôn người, mua bán ma túy và buôn lậu ma túy - chỉ kể tên một số ít về vô số tội danh," theo Miller viết hôm thứ Bảy.

Taylor Greene đồng tình với cách giải thích của Miller. "Đúng. Họ nên cẩn thận với những tiền lệ mà họ đặt ra", cô viết trong bài đăng.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-Wis.) cho biết ông nghĩ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc “bằng một giải pháp thương lượng.” Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh John Catsimatidis trên “The Cats Roundtable”, Johnson cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine “không phải là một cuộc chiến ngang bằng”, trích dẫn vũ khí hạt nhân của Nga.

“Cách duy nhất để cuộc chiến này kết thúc là thông qua một giải pháp thương lượng. Mỗi ngày trôi qua trong khi cuộc chiến này vẫn tiếp diễn, có thêm nhiều người Ukraina chết, nhiều công dân và binh lính, thêm nhiều lính nghĩa vụ Nga chết. Tôi không có niềm vui trong đó. Nhiều nơi ở Ukraine bị phá hủy hơn”, ông Johnson nói. “Vì vậy, theo quan điểm của tôi, họ đạt được thỏa thuận thương lượng càng sớm thì càng tốt”.

Johnson cho biết ông nghĩ Nga sẽ không thua trong cuộc chiến với Ukraine. Thượng nghị sĩ tiểu bang Wisconsin cho biết ông “không thích thực tế đó, nhưng đó là sự thật”. Johnson, người trước đây từng phục vụ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và là chủ tịch tiểu ban Hợp tác An ninh Khu vực và Châu Âu, cho biết ông đã đến thăm Ukraine rất nhiều.

Ông nói rằng ông không có gì ngoài sự cảm thông với người dân Ukraine và “không có gì ngoài sự khinh thường” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cũng nói rằng ông nghĩ “Putin sẽ không thua trong cuộc chiến này. Cuộc chiến này phải kết thúc. Chúng ta sẽ không thích kết quả này, nhưng mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ càng ít thích kết quả đó hơn.”

Johnson cho biết ông không chắc chính quyền Biden dự định làm gì đối với tình hình ở Ukraine, nhưng ông cũng giống như các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác, có ý định bảo đảm rằng tiền ngân sách phải đổ dồn vào biên giới Mỹ-Mexico. Ông nói rằng yêu cầu của TT Biden về viện trợ Mỹ gửi cho Ukraine và Israel sẽ bị kẹt: “Bạn sẽ không nhận được một đô la nào cho Ukraine cho đến khi bạn thực sự thông qua dự luật cải cách nhập cư.'"

⚪ ---- Báo The Texas Tribune đưa tin, ủy ban điều hành Đảng Cộng hòa Texas đã bỏ phiếu chống lại biện pháp cấm đảng viên Cộng hòa liên kết với những người phủ nhận Holocaust và những người có cảm tình với Đức Quốc xã. Bằng cuộc bỏ phiếu 32-29, ủy ban đã loại bỏ điều khoản này khỏi nghị quyết ủng hộ Israel. Nó sẽ không cho phép đảng liên kết với những người “tán thành hoặc dung túng chủ nghĩa bài Do Thái, có cảm tình với Đức Quốc xã hoặc phủ nhận Holocaust.”

Biện pháp này được đưa ra sau khi thành viên cực đoan Jonathan Stickland ở Texas tổ chức một sự kiện dành cho Nick Fuentes, một người ngưỡng mộ Hitler. Thành viên ủy ban Dan Tully nói về lệnh cấm: “Nó có thể khiến bạn rơi vào tình trạng trượt dốc”.

⚪ ---- Mối quan hệ cộng sinh lâu năm của Donald Trump và ngân hàng Deutsche Bank đã dẫn đầu trong cuộc điều tra gian lận dân sự ở New York của ông trong tuần này khi các giám đốc điều hành hàng đầu từng cho doanh nghiệp của cựu tổng thống vay hàng trăm triệu đô la đã đưa ra lời bào chữa thuyết phục nhất trong phiên tòa xét xử Trump. Các giám đốc điều hành củng cố lập luận mà cố vấn của Trump đã đưa ra ngay từ đầu: rằng ngân hàng muốn hợp tác với Trump Organization, đã tự thẩm định và không phát hiện thấy gian lận.

Trên thực tế, lời khai của các chủ ngân hàng có lợi cho sự bào chữa của Trump đến mức các luật sư của Trump đã yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định ngay lập tức có lợi cho họ. Nhưng thẩm phán xét xử - người thường xuyên đối đầu với Trump và nhóm pháp lý của Trump, đồng thời cũng là người đã kết luận doanh nghiệp của Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận - tỏ ra không bị thuyết phục. Thẩm phán Arthur Engoron nói: “Tôi muốn chỉ ra rằng việc những người cho vay hài lòng không có nghĩa là luật không bị vi phạm, không có nghĩa là các quy chế khác không bị vi phạm”.Engoron đã kết luận Trump, doanh nghiệp của Trump và một số giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận, đồng thời xác định rằng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã chứng minh điểm mấu chốt trong vụ án của James. Phiên tòa đang giải quyết các khiếu nại khác, bao gồm âm mưu, gian lận bảo hiểm và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Thẩm phán, người giám sát phiên tòa không có bồi thẩm đoàn, sẽ một mình quyết định bản án.James đã kiện Trump và doanh nghiệp của Trump vào năm ngoái, cáo buộc ông trùm kinh doanh trở thành tổng thống đã đánh lừa những người cho vay và công ty bảo hiểm bằng cách thay đổi sai giá trị tài sản doanh nghiệp của ông trên các báo cáo tài chính quan trọng để nhận các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Bác bỏ quan điểm của các giám đốc điều hành Deutsche Bank, các luật sư của tiểu bang nói rằng sự trình bày sai lệch trong báo cáo tài chính của công ty dù sao cũng khiến ngân hàng bị lừa đảo hàng triệu đô la, đồng thời cũng gây hiểu lầm cho chính phủ.Trong suốt phiên tòa, các luật sư của Trump đã cố gắng chứng minh rằng các ngân hàng rất mong muốn hợp tác với Trump Organization và vui mừng trước kết quả của mối quan hệ đối tác của họ - rằng không có “nạn nhân” nào trong các giao dịch bất động sản của doanh nghiệp, ngụ ý rằng Bộ trưởng Tư pháp New York đã có không có quyền khởi kiện vì các ngân hàng không kiện Trump về việc trình bày sai sự thật trong sổ kế toán.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bình luận về thông tin đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, mất một quan chức chiến dịch tranh cử. Siêu PAC chính (ủy ban hành động chính trị) hỗ trợ DeSantis, Never Back Down, đã sa thải Giám đốc điều hành tạm thời Kristin Davison chỉ chín ngày sau khi cô kế nhiệm Giám đốc điều hành trước đó Chris Jankowski.Trump nói rằng các quan chức chiến dịch tranh cử của DeSantis đang "rơi như ruồi". Ông cũng dự đoán rằng chiến lược gia Jeff Roe của siêu PAC sẽ "sớm theo sau", nói thêm rằng việc đánh bại Roe khi Roe điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Ted Cruz vào năm 2016 là "rất vui". DeSantis đã thay thế người quản lý chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 8 trước khi cả Tổng quản trị và chủ tịch của ủy ban Never Back Down từ chức.⚪ ---- Không phải tất cả thành viên của Americans for Prosperity (Người Mỹ vì Thịnh vượng: AFP) đều tham gia với sự ủng hộ của nhóm đối với cựu đại sứ LHQ Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Chris Maidment, người từng là giám đốc hoạt động cơ sở của AFP tại New Hampshire kể từ tháng 3/2023 theo hồ sơ LinkedIn của ông, đã chỉ trích thông báo của nhóm do Koch tài trợ rằng họ sẽ ủng hộ Haley trong một chủ đề gần đây trên X (trước đây là Twitter).Maidment cho biết anh ta có thể mất việc vì bài viết của mình, nhưng vẫn giữ vững lập trường rằng nhóm đã mất "các nguyên tắc" và rằng anh sẽ không bỏ phiếu cho cựu thống đốc Nam Carolina do quan điểm chính sách đối ngoại của bà. Maidment gõ tweet: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Nikki Haley. Không một lần. Các con tôi xứng đáng được hưởng điều tốt hơn là phải nhập ngũ tham gia một cuộc chiến nào đó ở nước ngoài. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ bỏ phiếu cho [Tổng thống Joe] Biden 10 lần trong 10 lần thay vì Haley, vì Biden ít là mối đe dọa đối với đất nước chúng ta hơn.”"Khi đăng dòng tweet này, tôi sẽ mất bạn bè, gia đình và công việc. Tôi sẽ mất rất nhiều. Nhưng vì những lý do chính đáng", anh viết và nói rõ rằng anh vẫn tôn trọng những đồng nghiệp đã chọn bỏ phiếu cho Haley. "Tôi cần bảo hiểm. Tôi cần tiền lương. Tôi cần phúc lợi. Nhưng hơn thế nữa, tôi cần truyền cho thế hệ tiếp theo rằng chúng tôi luôn làm điều đúng đắn, bất chấp tiền lương, phúc lợi và các lợi ích bổ sung."Sự chứng thực từ AFP là động lực quan trọng cho chiến dịch tranh cử của Haley - đặc biệt là ở New Hampshire, nơi bà nhận thấy số phiếu bầu của mình vượt xa tất cả các đối thủ không phải là Trump. Theo dữ liệu thăm dò của RealClearPolitics, Haley đã đạt được 18,7% sự ủng hộ trong số các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire tính đến ngày 17 tháng 11, với cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie đứng thứ ba với khoảng 11% sự ủng hộ và Thống đốc Florida Ron DeSantis tụt lại phía sau. vị trí thứ tư với sự ủng hộ 7,7%.Khi tuyên bố ủng hộ Haley, AFP cam kết sẽ cung cấp "toàn bộ sức mạnh và phạm vi của đội quân cơ sở và nguồn lực chưa từng có của AFP Action để giúp bà giành được sự ủng hộ của người Mỹ để trở thành Tổng thống tiếp theo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ." Với tư cách là giám đốc các hoạt động cấp cơ sở ở tiểu bang mà Haley đang thể hiện tốt nhất khả năng của mình, Maidment có thể sẽ là người hỗ trợ chính của nhóm trong các hoạt động vận động bầu cử cho cựu đại sứ Liên Hợp Quốc ở New Hampshire.Bất chấp sự gia tăng số phiếu bầu gần đây của Haley, bà vẫn thua xa cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn đầu với gần 30 điểm trong cả các cuộc thăm dò cấp tiểu bang ban đầu và các cuộc thăm dò toàn quốc. Cuộc họp kín [để bầu sơ bộ] ở Iowa diễn ra vào ngày 15/1 và cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire dự kiến diễn ra vào ngày 23/1.⚪ ---- Ngân hàng trung ương Nam Hàn cho biết nước này sẽ báo cáo mức tăng trưởng kinh tế âm vào năm 2050 nếu không thể đảo ngược tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh đang tăng. Tổng tỷ suất sinh của đất nước - số trẻ em trung bình mà một phụ nữ trong độ tuổi 15-49 có trong đời - đã giảm xuống 0,81, mức thấp nhất trong số 35 thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) các quốc gia vào năm 2021, theo báo cáo do Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) công bố.Báo cáo của BOK cho biết, trong số 217 quốc gia và khu vực, bao gồm cả các quốc gia thành viên OECD, Nam Hàn có tỷ lệ sinh thấp thứ hai sau Hồng Kông với 0,77. Nam Hàn đứng đầu trong số 217 quốc gia về tốc độ giảm tỷ lệ sinh từ năm 1960 đến năm 2021, giảm 86% từ 5,95 xuống 0,81 trong giai đoạn được trích dẫn.Báo cáo cho biết, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục không được giải quyết, nền kinh tế Nam Hàn sẽ báo cáo mức tăng trưởng âm vào năm 2050 và tổng dân số sẽ giảm xuống dưới 40 triệu vào năm 2070 so với mức 51 triệu dân hiện tại. Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp kỷ lục là do cạnh tranh gay gắt, khó kiếm việc làm, chi phí nhà ở cao và mối lo ngại ngày càng tăng về sự an toàn của trẻ em.

⚪ ---- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lên án vụ đánh bom chết người hôm Chủ nhật, đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố nước ngoài", trong khi cảnh sát và quân đội tăng cường an ninh ở miền nam đất nước và xung quanh thủ đô Manila.

Ít nhất 4 người chết và ít nhất 50 người bị thương sau khi một quả bom phát nổ trong Thánh lễ Công giáo buổi sáng tại một phòng tập thể dục của trường đại học ở Marawi, một thành phố ở phía nam đất nước bị phiến quân Hồi giáo bao vây trong 5 tháng vào năm 2017.

Marcos nói trong một tuyên bố: “Tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể những hành động vô nghĩa và tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra. Những kẻ cực đoan sử dụng bạo lực chống lại người vô tội sẽ luôn bị coi là kẻ thù của xã hội chúng ta.”

Tại Rome, Đức Giáo Hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong bài diễn văn Chúa nhật, và trong một thông điệp viết riêng, ngài nói, “Chúa Kitô, hoàng tử hòa bình, ban cho mọi người sức mạnh để từ bỏ bạo lực và chiến thắng mọi sự dữ bằng sự thiện. "

⚪ ---- SpaceX đã phóng thành công 33 vệ tinh Starlink khác vào quỹ đạo, theo công ty tuyên bố. Hỏa tiễn Falcon 9 đã cất cánh khỏi Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida, với tầng đẩy đầu tiên đang thực hiện sứ mệnh thứ sáu, đã hỗ trợ ba lần phóng Starlink trước đó.

SpaceX cho biết giai đoạn đầu tiên của Falcon 9 đã hạ cánh thành công trên tàu không người lái A Shortfall of Gravitas. Cho đến nay, công ty đã thực hiện tổng cộng 287 lần phóng và 250 lần hạ cánh.

⚪ ---- Philippines: Ít nhất 3 người chết và 7 người bị thương trong vụ nổ ở Marawi, Philippines, theo nhà chức trách cho biết hôm Chủ nhật. Theo cảnh sát trưởng khu vực Allan Nobleza, vụ đánh bom nhằm vào một buổi lễ Công giáo tại phòng tập thể dục của Đại học tiểu bang Mindanao.

Nobleza nói thêm rằng cảnh sát đang điều tra, bao gồm cả việc xác định xem vụ nổ là do thiết bị nổ tự chế (IED) hay lựu đạn gây ra. Hiện tại không có nghi phạm nào được biết đến và động cơ không rõ ràng vì cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu.

⚪ ---- Cho dù bạn có tin phim hành động Die Hard là một bộ phim Giáng sinh hay không thì vẫn có rất nhiều người chọn xem lại phim này trong mùa lễ cuối tháng 12 hàng năm của họ. Theo một cuộc thăm dò của Yahoo/YouGov, bộ phim hành động năm 1988 đã lọt vào danh sách 10 phim được mọi người xem lại mỗi mùa lễ. Home Alone (1990) đứng đầu danh sách, có sự kết hợp giữa các tác phẩm kinh điển trên màn bạc như It's a Wonderful Life (1947) và nhiều phim hài gần đây hơn, bao gồm Elf (2003).

Bạn hãy xem những phim nào trong kỳ lễ cuối năm khơi gợi nỗi nhớ của mọi người nhất:

1. Home Alone (34%)

2. A Christmas Story (33%)

3. A Charlie Brown Christmas (32%)

4. Rudolph the Red-Nosed Reindeer (29%)

5. Elf (26%)

6. Christmas Vacation (25%)

7. It's a Wonderful Life (24%)

8. The Santa Clause (24%)

9. Miracle on 34th Street (21%)

10. Die Hard (14%).

⚪ ---- TIN VN. Xuất nhập khẩu vượt mốc 600 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục. Theo Báo Công Thương. Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,17 tỷ USD; xuất siêu 25,83 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,50 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu mặc dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng mức giảm trong tăng trưởng xuất khẩu đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 11,6% trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong 11 tháng năm 2023 có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%). Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực có tốc độ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

⚪ ---- TIN VN. Nhật Bản buộc tiêu hủy 2 lô hàng sầu riêng, ớt Việt Nam tồn dư hóa chất. Theo Báo Thanh Niên. Cơ quan kiểm dịch Nhật Bản phát hiện 2 lô sầu riêng, ớt đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, yêu cầu doanh nghiệp phải tiêu hủy. Thông tin cho Thanh Niên, bà Lê Thị Kiều Oanh, Giám đốc Công ty Japan Apple LLC (có văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản), cho biết doanh nghiệp này vừa thiệt hại hàng trăm triệu đồng, liên quan đến 2 lô hàng sầu riêng, ớt nhập khẩu từ Việt Nam bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản lấy mẫu phân tích và phát hiện tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật. Cụ thể, lô hàng sầu riêng khoảng 1,4 tấn được nhập khẩu qua một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam từ ngày 5.10, với giá 132.000 đồng/kg. Khi hàng đến Nhật Bản, cơ quan kiểm dịch nước này đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện tồn dư hoạt chất procymidone với hàm lượng 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép của Nhật Bản là 0,01 ppm. Đây là hoạt chất có trong thuốc trừ sâu có tác dụng diệt nấm mốc. Còn với lô hàng hơn 4 tấn ớt, cơ quan kiểm dịch Nhật Bản lấy mẫu xét nghiệm với 4 hoạt chất thì có 2 hoạt chất tồn dư vượt ngưỡng cho phép gồm tricyclazole 0,2 ppm và hexaconazole 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 0,01 ppm.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 10 tháng năm 2023, nhập khẩu gạo của Trung Quốc đạt 2,25 triệu tấn, tương ứng gần 1,2 tỷ USD, giảm 59% về lượng và giảm 48% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc giảm mua gạo từ hầu hết thị trường chính, ngoại trừ Việt Nam. Tính đến hết tháng 10, Trung Quốc đã nhập khẩu 896.307 tấn gạo từ Việt Nam, tương đương 520 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 40% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Việt Nam là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc với thị phần chiếm gần 40%, tăng đáng kể so với mức 13,5% của cùng kỳ.

⚪ ---- HỎI 1: Dự tiệc Giáng sinh tại sở làm, 17% nhân viên Hoa Kỳ sa ngã, phản bội bạn tình/người hôn phối?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khi đến dự bữa tiệc mùa lễ cuối năm trong công ty của bạn và có nguy cơ bị đưa vào danh sách nghịch ngợm của ông già Noel. Một cuộc khảo sát mới đầy tai tiếng cho thấy một phần ba người Mỹ bị cám dỗ để lừa dối bạn tình/người hôn phối của họ trong các lễ tiệc mùa đông ở nơi làm việc, và gần 2/10 đã thực sự làm như vậy.

Công cụ tìm kiếm con người Spokeo đã thăm dò 1.158 người Mỹ trưởng thành về sự không chung thủy vào tháng 10 và phát hiện 35% gần như bị dụ dỗ phản bội bạn đời của họ tại bữa tiệc Giáng sinh trong sở làm, trong khi 17% thừa nhận đã cặp kè với một nhân tình trong bữa tiệc.

Các số liệu thống kê hấp dẫn không làm ngạc nhiên các nhà tâm lý trị liệu của Big Apple, họ cho biết mọi người có xu hướng hình thành mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp khi bị căng thẳng tại nơi làm việc.

Chi tiết:

https://nypost.com/2023/12/02/news/nearly-20-of-workers-cheat-on-partner-at-office-holiday-parties-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Ấn Độ: 57% dân thành thị lo phải di dời trong 25 nămt ới vì biến đổi khí hậu?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khảo sát cho thấy 57% người dân thành thị Ấn Độ lo ngại phải di dời trong 25 năm tới do biến đổi khí hậu. 66% số người được hỏi trong nước dự đoán sẽ có tác động môi trường “nghiêm trọng” trong 10 năm tới.

Chi tiết:

https://scroll.in/latest/1059964/57-urban-indians-fear-displacement-in-next-25-years-due-to-climate-change-says-survey

.