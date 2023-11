- Nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn (1936-2023) từ trần. - Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đến nơi trà-tỳ. - Cựu DB Liz Cheney ra sách, kể về vụ Trump lật ngược bầu cử và bạo loạn 6/1/2021: nhiều Dân Biểu Cộng Hòa biết là sai vẫn giúp Trump, gọi Trump là Chúa Jesus Màu Da Cam - Tỷ phú Rupert Murdoch tuần này ra tòa để bị thẩm vấn từ LS của công ty máy bầu phiếu Smartmatic vụ F

Nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã từ trần vào lúc 7 giờ 15 phút vào ngày 28/11/2023. (Ảnh: PTH)

QUẬN CAM (VB-29/11/2023) ⚪ ---- Nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã từ trần vào lúc 7 giờ 15 phút vào ngày 28/11/2023, hưởng thọ 87 tuổi, theo tin từ thân nhân nhà văn. Nguyễn Đình Toàn là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật tại Miền Nam VN trước 1975, và tại hải ngoại trong những năm cuối đời, sau khi được định cư tại Hoa Kỳ sau nhiều năm bị "tù cải tạo."

Nguyễn Đình Toàn sinh ngày 6 tháng 9/1936 tại Gia Lâm, Bắc Ninh. Năm 1954 ông di cư vào Nam. Ông sáng tác nhiều thể loại, cộng tác với nhiều tạp chí và nhật báo ở miền Nam, nhưng được nhiều người hâm mộ qua chương trình “Nhạc chủ đề” trên Đài Phát thanh Quốc gia vào mỗi tối Thứ Năm hàng tuần. Tiểu thuyết “Áo mơ phai” của ông đoạt Giải Văn học Nghệ thuật Việt Nam Cộng hòa năm 1973.

Sau năm 1975, Nguyễn Đình Toàn bị chính quyền Cộng sản bắt giam để “học tập cải tạo” suốt 10 năm. Năm 1998 ông cùng vợ được xuất cảnh sang Mỹ và định cư ở California nơi ông tiếp tục viết cho báo Viet Tide, và nổi tiếng với các ca khúc lãng mạn, thơ mộng, đầy lòng yêu thương với cõi người. Hầu hết các ca khúc trước đó đã được ông sáng tác từ Việt Nam và bí mật gửi ra hải ngoại. Một số đêm “Nhạc Nguyễn Đình Toàn” đã được tổ chức tại Little Saigon trong nhiều năm qua.

Tác phẩm của Nguyễn Đình Toàn gồm 12 truyện dài, 2 tập truyện, 2 bút ký, 1 tập thơ, 1 tập kịch, và một số ca khúc đã được phát hành trong nước và hải ngoại. Các ca khúc của Nguyễn Đình Toàn hầt hết có thể tìm nghe trên mạng YouTube.

Nguyễn Đình Toàn. (Photo: PTH)

Nhà văn Trịnh Thanh Thủy trong bài viết "Nguyễn Đình Toàn, người gõ cửa ký ức" trên Việt Báo ngày 6/1/2022 đã ghi nhận về tác giả Nguyễn Đình Toàn như sau: "Là một người Việt ly hương, hình như ai cũng có đôi lúc nhớ quê, hình dung lại nơi mình từng sinh ra, quay quắt thương cái chốn mình đã đi về trong tháng ngày quá khứ. Chỉ cần một hình ảnh, một cơn mưa, một vạt nắng, một nhành hoa thơm ngái hương vị quê nhà là lòng người lại bồi hồi tưởng tiếc. Nhất là khi đọc một bài thơ, nghe một khúc nhạc, hát lên một ca từ sóng sánh những âm vang kỷ niệm xưa, ai mà không tự dưng nhè nhẹ mở toang cánh cửa ký ức của lòng mình. Tôi đã làm điều đó khi đọc các bài thơ trong tuyển tập "Thơ và ca từ" của tác giả Nguyễn Đình Toàn...

"Trong tuyển tập trên trăm bài thơ của ông, nỗi nhớ lúc nào cũng được tô đậm như chim nhớ bạn, nhớ bầy, như người nhớ hơi, nhớ hương. Trong một bài thơ hay nhạc của ông, người ta tìm ra được ít nhất là vài câu nổi trội trong lối dùng từ khác lạ, sáng hẳn lên với sáng tạo mà ông gọi là “nói một cách khác.” Ông tránh ước lệ, sáo ngữ, tránh dùng các từ Hán Việt, tránh lặp lại những gì người ta đã dùng quá nhiều như chiếc diêm quẹt đã bị quẹt nhiều quá rồi, không quẹt được nữa... Ông bắt đầu làm thơ từ hồi còn bé. Những ca từ trong nhạc khúc của ông nguyên thủy là những bài thơ. Chữ nghĩa được ông dùng giản đơn, tinh tế, cô đọng nhưng sâu sắc, sống động và gợi hình, gợi bóng. Trong văn chương, thi ca, âm nhạc, các giác quan đều được ông tận dụng, ngay cả đến khứu giác. Mùi vị xuất hiện và được trộn lẫn, nào là hương hoa, cây cỏ, mùi thực phẩm quyện vào nhau như một bức tranh sống, ba chiều. Sống và lớn lên giữa thời tao loạn, tuổi trẻ, thân phận và niềm tin là những hoài nghi đắng chát. Thái độ bối rối, mất định hướng của triết thuyết hiện sinh đã ẩn hiện đâu đó trong thơ, nhạc của ông một thời."

Nguyễn Đình Toàn (phải) năm 2007 trong buổi ra mắt sách Võ Phiến- Từ trái qua phải: Cao Xuân Huy (đã ra đi), Bùi Vĩnh Phúc, Trịnh Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hoàng (đã ra đi), Nguyễn Đình Toàn (vừa ra đi).

Trong khi đó, có riêng một cuốn sách từ một nhà văn hậu bối viết riêng về Nguyễn Đình Toàn: Nhà văn Lưu Na vào tháng 7/2021 đã xuất bản tác phẩm đầy cảm xúc nhan đề “Nguyễn Đình Toàn, Chữ & Người.” Trong tác phẩm, nhà văn Lưu Na viết với những dòng chữ như từ trái tim về Nguyễn Đình Toàn:

“Có nỗi chán chường nào đó sau những dòng chữ hờ hững, mà nỗi chán chường ấy lại là niềm yêu tha thiết dành cho cuộc sống… Mình đã không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết. Là Nguyễn Đình Toàn đổi thực thành mơ, hay ông chỉ là một Từ Thức lạc trần?” (NĐT C&N, trang 5)

“Lời nhạc của ông thường là những lưỡi dao đâm suốt tim mình. Khi mình lớn lên, chưa bao giờ được nghe tên NĐT. Ra xứ người mới đọc hỗn độn bộn bề và biết một NĐT như người của trăm năm trước. Những gì ông nói và viết đều chỉ là một giấc mơ với mình vì tất cả đã không còn để mà biết. Giờ đây mình tưởng mới nghe nhạc NĐT, mà hóa ra đã nghe từ lúc nhỏ: Em Đến Thăm Anh Đêm 30, Tình Khúc Thứ Nhất.” (Trang 8)

“Nó hay ở cái chỗ giản dị, mà đúng một cách đớn đau, những con chữ của cuộc sống đời thường được tóm lại, đưa vào với một nốt nhạc, kêu lên đúng cái âm vang khổ đau, ray rứt của tâm hồn.” (Trang 8)

“Ông làm mình nghĩ đến Võ Phiến. Nhưng Võ Phiến quan sát mọi sự quanh mình, còn Nguyễn Đình Toàn thì thật ra chỉ ngó một thứ tỉ mỉ một điều: lòng của ông. Như vậy, dường như đọc Võ Phiến thì mình theo người viết ngó ra chung quanh và đọc Nguyễn Đình Toàn thì mình ngó vào lòng người viết!” (Trang 15)

Về hình ảnh phụ nữ trong văn Nguyễn Đình Toàn, Lưu Na nhận định: “Ông có cho họ nữ tính đâu mà còn với mất. Mà các cô đó, từ học sinh trung học, đến độ 20, nghề nghiệp học thức vững vàng, hay góa chồng dang dở (Giờ ra chơi, Đồng cỏ, Ngày tháng), ông đều gắn lên tay họ điếu thuốc, không phải cái lược hay thỏi son. Mình nhớ, những năm 70 thì đó cũng hơi loạn. Hoặc họ rất lạ lùng khô lạnh.” (Trang 17)

“Với mình, ông là người lãng mạn. Mình nhìn ông, nhiều lúc ngạc nhiên thấy những mầm lá xanh non trổ ra trên thân cây già cỗi. Đó là những lúc ông ngồi ôm đàn, một trong những phút hiếm hoi, mắt nhìn ra khung cửa tay riết rung trên phím, ở cái vóc hững hờ vang ra tiếng đàn và giọng hát mỏng manh tha thiết. Như ông yêu đàn đến nỗi phải ngăn mình không chạm đến đàn, sợ rồi không buông được. Hay khi ông bảo buổi chiều là tiếng nhạc reo của xe kem dưới lòng đường, là những chiếc áo đỏ vàng lăn tròn trên sân cỏ trường tiểu học bên đường.” (Trang 27)

“Nguyễn Đình Toàn nói, người ta sống chỉ để chờ chết. Với ông, cái chết chính là sự lớn lao thứ hai của cuộc sống, nó rõ ngay trong dòng nhạc, trong lời thơ, và ẩn hiện trong những truyện ông viết. Người cùng thời của ông viết ra những suy tư và tâm tình mang dấu ấn cái thời họ sống, những vấn đề lớn lao nhưng của cả một thế hệ. Còn cái ông viết là cái muôn thuở: tình yêu và sự sống, được viết bằng cái cách của người 300 năm trước nói chuyện 400 năm sau, mình ngẫm rất lâu mới cảm được điều ông muốn nói.”

“Ông chỉ ra ý nghĩa của ca từ mà người hát đã không hiểu để hát cho đúng… Tiếng guốc trong Hướng Về Hà Nội của Hoàng Dương quan trọng vì âm thanh đó là một phần của Hà Nội mà chúng ta đã xa, đã mất và muốn hướng về. Một Hà Nội mờ sương, thanh bình im ắng đến nghe được tiếng guốc khua vang, và lòng người lúc đó êm ả lắm nên nghe được cái reo vui trong tiếng guốc ấy.” (Trang 48)

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn (phải). Lưu Na (trái) khi phát hành tác phẩm “Nguyễn Đình Toàn, Chữ & Người” năm 2021.

Trong khi đó, nhà văn Phan Tấn Hải ghi nhận: "Bản thân tôi, trong cương vị của một người cầm bút nhiều thập niên, tôi vẫn tự nghĩ rằng tôi không thể viết nổi về nhà văn Nguyễn Đình Toàn cho đầy đủ. Nơi Nguyễn Đình Toàn gần như cái gì cũng tuyệt bích. Truyện họ Nguyễn tưởng như viết một cách thờ ơ, hờ hững, nhưng khi gấp sách lại vẫn thấy phảng phất trong trí nhớ của những áo mơ phai nhiều thập niên sau. Thơ Nguyễn Đình Toàn tưởng như rất mực cổ kính của những đêm ba mươi tìm đến thăm nhau, nhưng rồi không thể nào quên được những hương đêm cận Tết và của những mùi hương cải vàng khi tóc mình đã bạc trắng. Thế rồi nhạc Nguyễn Đình Toàn đi một cõi rất riêng, nơi kẻ hậu sinh như tôi chỉ có thể mượn lời người xưa để ví rằng họ Nguyễn y hệt như một cành hoa mai rất hiếm và rồi mình chỉ có thể tự dặn là “một đời chỉ cúi đầu chào hoa mai” -- Nhất sinh đê thủ bái mai hoa."

Nhà văn Phan Tấn Hải cũng có một bài thơ:



Thơ tặng anh Nguyễn Đình Toàn



Anh thấy, anh viết, anh hát

hình ảnh một thời anh ghi

nỗi buồn anh trải lên giấy

âm vang đau suốt xuân thì



chân đi dặm trường nam bắc

cõi này không mấy gì vui

nỗi buồn đầy thơ và truyện

mắt nhìn thăm thẳm chưa nguôi



quê nhà buồn như mật đắng

nửa khuya lạnh hiên cúc vàng

tên anh buồn như định mệnh

đất nước đầy những bất toàn



mười năm ra đứng bên lề

ngỡ như bước lạc xuống trần

thần tiên một thời gẫy cánh

thiên đường khóc mấy tình nhân



một thời tắm gội với chữ

truyện anh kể hết cho đời

nghe buồn như không thành truyện

như lời độc thoại không lời



một thời anh ngồi giữa chợ

giấy mực ép lại thành thơ

máu tim ngấm vào trang kịch

buồn như màu áo mơ phai



đêm hè cháy khô đồng cỏ

anh ngồi thương mấy tro than

có phải anh đã ngưng viết

từ khi Sài Gòn điêu tàn



có phải phím đàn anh gõ

là vầng trăng giấu tuổi thơ

là quê hương mình thu nhỏ

nơi sương mù em ngồi co



anh thấy những ngày xanh gẫy

anh mơ thả đèn trên sông

giúp hồn người trong đêm vắng

bay về tìm hướng rạng đông



anh để bên trời tiếng hát

cõi này đầy những không vui

mắt nhìn trăm năm như mộng

quê nhà mênh mang ngậm ngùi.

---- Phan Tấn Hải. California. 2020.

Nhà văn Phan Nhật Nam trong đêm Thứ Ba đã email thông báo: "Niên Trưởng NDToàn đã ra đi lúc 7:15 PM ngày 28/11. Nhóm bằng hữu từ 1960's ở SG, hiện nay ở hải ngoại dự định tổ chức Ban Tang Lễ để xứng đáng cho lần ra đi cuối cùng của Người Anh Quý Trọng. Có gì tiếp theo chúng tôi sẽ thông báo đến quý bạn. Phan Nhật Nam."

Toàn ban biên tập Việt Báo thành kính chia buồn cùng tang quyến nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, và cùng góp lời cầu nguyện cho tác giả họ Nguyễn sớm về cõi vĩnh hằng an lạc.

VIDEO: một ca khúc điển hình của Nguyễn Đình Toàn, qua giọng ca Khánh Ly:



https://www.youtube.com/watch?v=KJqLLfRDlp0

⚪ ---- Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đến nơi trà-tỳ. Sáng Thứ Tư 29/11/2023, lễ phát hành, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đến nơi trà-tỳ đã được diễn ra tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Bản tin báo Giác Ngộ ghi nhận đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự cung tiễn.

Bản tin báo Giác Ngộ viết: "Trong tiếng đồng thanh niệm Phật của chư tôn đức Tăng Ni, toàn thể Phật tử, kim quan của Hòa thượng đã được cung thỉnh rời Giác linh đường tại chùa Phật Ân, đưa lên xe di chuyển đến nơi trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên - Sala Garden (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Những ngày qua, tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã được tổ chức theo nghi thức tâm tang; không đọc điếu văn, tiểu sử; không sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối. Tăng Ni Phật tử viếng tang chỉ thắp hương tưởng niệm."

Đài Á Châu Tự Do tường thuật rằng: "Tang lễ của cố Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn diễn ra một cách bình thường mặc dù cơ quan an ninh có các động thái gây khó khăn. Sáng ngày 29/11, nhục thân của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được đưa đi trà tỳ ở Đồng Nai, tro cốt dự kiến sẽ được rải xuống Thái Bình Dương theo di nguyện của ông.

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào tháng 8/2022 được suy cử làm Chánh Thư ký xử lý thường vụ Viện Tăng Thống của giáo hội có từ thời Việt Nam Cộng Hòa theo di chúc của Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, người viên tịch trước đó vào tháng 2/2020. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch vào lúc 16 giờ chiều ngày 24/11 vừa qua tại chùa Phật Ân, tỉnh Đồng Nai, hưởng thọ 81 tuổi. Tang lễ của vị chân tu này bắt đầu từ sáng ngày hôm sau.

Hoà thượng Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong chiều ngày 29/11 ngay sau khi ông trở về từ đám tang. Vị này cho biết nhà chức trách tỉnh Đồng Nai trong ngày đầu tang lễ đã đến chùa Phật Ân để yêu cầu nhà chùa gỡ bỏ băng-rôn có dòng chữ “Tang lễ cố trưởng lão hòa thượng Thích Tuệ sỹ- Chánh Thư ký Kiêm Xử lý thường vụ Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.”

Ông kể lại: “Trong tang lễ của cố hòa thượng Thích Tuệ Sỹ- Chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, an ninh họ tới làm việc với Hoà thượng Viện chủ chùa Phật Ân yêu cầu Hòa thượng gỡ cái băng-rôn để tang lễ của cố trưởng lão xuống.”

Tuy nhiên, yêu cầu trên đã bị cự tuyệt một cách kiên quyết, vị hoà thượng cho hay. “Tôi không trực tiếp tham gia nhưng mà được nghe Thượng tọa trụ trì Trung Đạo nói lời của Viện chủ là Hoà Thượng Thích Minh Tâm: Nếu quý bị bắt tôi gỡ xuống thì các vị đem súng mà bắn tôi đi rồi muốn gỡ gì thì gỡ.”..."

Những giây phút cuối tiễn đưa Thầy Tuệ Sỹ.

⚪ ---- Hôm thứ Tư, Honda Motor Co., Ltd. đã công bố sẽ đầu tư khoảng 500 tỷ Yên, tương đương khoảng 3,4 tỷ USD, trong vòng 10 năm trước cuối năm 2030 vào việc điện khí hóa hoạt động kinh doanh xe gắn máy của mình. Theo từng giai đoạn, Honda sẽ đầu tư 100 tỷ Yên, tương đương khoảng 679 triệu USD, trong 5 năm từ 2021 đến 2025 và 400 tỷ Yên, tương đương khoảng 2,7 tỷ USD, trong cùng khung thời gian từ năm 2026 đến năm 2030.

Công ty cho biết thêm họ đã điều chỉnh mục tiêu của mình cho doanh số bán xe gắn máy điện hàng năm lên tới 4 triệu xe vào năm 2030. Kế hoạch của hãng cũng là giới thiệu 30 xe gắn máy điện trong cùng năm. Tuyên bố bằng văn bản của công ty kết luận: “Honda sẽ nỗ lực đạt được mục tiêu đến năm 2030 tỷ suất lợi nhuận hoạt động là hơn 5% đối với hoạt động kinh doanh xe máy điện và hơn 10% đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh xe gắn máy”.

⚪ ---- Người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan (TAO) của Trung Quốc, Chen Binhua, tuyên bố hôm thứ Tư rằng “Độc lập của Đài Loan có nghĩa là chiến tranh” trong khi bình luận về cuộc bầu cử khu vực năm 2024. Chen nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi tôn trọng hệ thống xã hội của hòn đảo… Hiện tại, Đài Loan đang phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng giữa hòa bình và chiến tranh, thịnh vượng và suy thoái. Chúng tôi hy vọng rằng người dân Đài Loan có thể nhận ra lợi ích của họ và phân biệt đúng sai.” Theo quan chức Trung Quốc, ứng cử viên DPP Lai Ching-te và người đồng tranh cử Hsiao Bi-khim sẽ đẩy Đài Loan vào vực thẳm thảm khốc, gây tổn hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

⚪ ---- Ít nhất một người đã chết khi một phi cơ Osprey của quân đội Mỹ rơi xuống vùng biển Nhật Bản gần đảo Yakushima, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo hôm thứ Tư. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chiếc máy bay do Không quân Hoa Kỳ vận hành và được giao cho Căn cứ Không quân Yokota ở phía tây Tokyo, có 8 người trên phi cơ và biến mất khỏi radar vào khoảng 2h40 chiều giờ địa phương. Không có thêm thông tin nào về các cá nhân khác trên phi cơ và lý do đằng sau vụ tai nạn.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư cho biết mục tiêu của NATO là bảo đảm rằng “cuộc chiến tranh xâm lược” của Nga đối với Ukraine là một “thất bại chiến lược”. Blinken cho biết, trong các cuộc họp ngoại trưởng tuần này, các đồng minh đã đồng ý rằng NATO nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhấn mạnh cam kết của liên minh đối với nước này là "lâu dài" và "không lay chuyển". Ông cũng nhấn mạnh NATO phải gửi thông điệp rằng "không nước nào được phép vẽ lại biên giới bằng vũ lực".

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cam kết sử dụng mọi phương tiện sẵn có để kéo dài thời gian tạm dừng nhân đạo ở Gaza trong chuyến thăm sắp tới tới khu vực này trong tuần này: “Chúng tôi muốn kéo dài thời gian tạm dừng vì điều đó có nghĩa là các con tin sẽ về nhà”. Họp báo tại Brussels sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của NATO, Blinken nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài giữa Israel và Hamas nhưng nói thêm rằng việc thành lập giải pháp này sẽ mất thời gian.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư cho biết việc chuyển giao F16 cho Ukraine sẽ giúp nước này trong cuộc chiến chống lại Nga nhưng nhấn mạnh rằng đó sẽ không phải là "viên đạn bạc" có thể tự mình thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường. Stoltenberg tuyên bố rằng F16 sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như khả năng "gây tổn thất cho lực lượng xâm lược Nga", nhưng nhấn mạnh rằng không có "hệ thống duy nhất" nào có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Người đứng đầu NATO hoan nghênh tất cả viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm phi cơ phản lực, xe tăng chiến đấu và hệ thống phòng không, đồng thời chỉ ra rằng cuộc chiến chống lại Nga sẽ "kéo dài và khó khăn".

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư nói mạnh rằng những tuyên bố gần đây của chính phủ Israel "làm giảm" triển vọng về việc tạm dừng nhân đạo phát triển thành lệnh ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza. Tại cuộc họp của đảng mình tại Đại hội đồng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thực hiện một trong những "sự tàn bạo lớn nhất" của thế kỷ và nhấn mạnh rằng Netanyahu sẽ được ghi nhớ trong lịch sử với tư cách là "kẻ đồ tể" của Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố rằng Ankara sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo việc thả con tin và thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở vùng đất Palestine.

⚪ ---- Nữ diễn viên Hoa Kỳ gốc Do Thái Cynthia Nixon cho biết cô sẽ tuyệt thực 2 ngày, trong phong trào tuyệt thực để kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Theo Hollywood Reporter, cô đã tham gia cùng một nhóm các nhà hoạt động và nhà lập pháp cánh tả bên ngoài Bạch Ốc vào thứ Hai để thực hiện kế hoạch tuyệt thực kéo dài 5 ngày.

Tờ Guardian đưa tin, cuộc tuyệt thực dự kiến bắt đầu khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas chấm dứt, nhưng thời gian tạm dừng đó đã được kéo dài kể từ đó. Nixon cho biết cô sẽ chỉ uống nước và một ít chanh trong hai ngày cô tham gia, nhưng lưu ý rằng cô ấy không thể tham gia vào thứ Ba tuần trước do bận rộn với công việc. Phần còn lại của nhóm sẽ tiếp tục đến thứ Sáu.

Cô nói với các phóng viên, theo tờ Times of Israel: “Chúng tôi tuyệt thực ở đây chỉ để phản ánh cho Biden thấy thảm cảnh đang xảy ra ở Gaza và để ông Biden trong quyền lực của mình để thực hiện lệnh ngừng bắn”.

⚪ ---- Israel đã bắt giữ hàng chục người Palestine ở West Bank và Đông Jerusalem nơi bị chiếm đóng khi Israel tiến hành lấy về con tin từ Hamas để thả tù nhân. Trong bốn ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas, bắt đầu từ thứ Sáu, Israel đã thả 150 tù nhân Palestine – 117 trẻ em và 33 phụ nữ. Hamas đã thả 69 người bị bắt - 51 người Israel và 18 người từ các quốc gia khác. Cũng trong 4 ngày đó, Israel đã bắt giữ ít nhất 133 người Palestine từ Đông Jerusalem và West Bank, theo các hiệp hội tù nhân Palestine.

Thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian được đưa ra sau 51 ngày Israel ném bom không ngừng vào Dải Gaza, bắt đầu từ ngày 7/10, ngày Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người chết hầu hết là dân Israel. Trong gần 2 tháng qua, bom Israel đã giết hơn 15.000 người Palestine ở Dải Gaza, phần lớn trong số họ là phụ nữ và trẻ em.

⚪ ---- Đài truyền hình Kan hôm thứ Tư đưa tin quan chức cấp cao của Hamas, Moussa Abu Marzouk, cho biết nhóm này sẽ thả các con tin có quốc tịch Nga bị giữ ở Gaza như một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo báo cáo, việc thả các tù nhân Nga không nằm trong thỏa thuận đạt được với Israel. Trước đó, Hamas đã cung cấp danh sách 10 con tin Israel sẽ được trả tự do vào thứ Tư như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài.

⚪ ---- Hamas sẵn sàng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Israel thêm bốn ngày nữa, theo AFP đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin thân cận với Hamas. Thỏa thuận ngừng bắn hiện tại sẽ hết hạn vào sáng thứ Năm, điều đó có nghĩa là Hamas sẵn sàng kéo dài thời gian đình chiến cho đến sáng thứ Hai. Trước đó, Haaretz đưa tin, dẫn lời một quan chức quen thuộc với các cuộc đàm phán ngừng bắn, rằng phía Israel chưa sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn sau Chủ nhật.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào thứ Sáu, Hamas và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo đã thả tổng cộng 81 con tin, trong khi Israel trả tự do cho 180 tù nhân Palestine. Cuối ngày hôm nay, 10 con tin Israel khác và 30 tù nhân Palestine sẽ được thả.

⚪ ---- Trong một vụ được báo cáo hôm thứ Ba, các cuộc đụng độ đã nổ ra ở Jenin, ở West Bank, trong bối cảnh một cuộc đột kích của quân đội Israel. Theo CNN, các xe quân sự được phát hiện gần trại tị nạn Jenin giữa lúc có tiếng súng dữ dội. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hiện chưa có thông tin chi tiết nhưng tuyên bố rằng hoạt động đang diễn ra dự kiến sẽ kéo dài qua đêm.

⚪ ---- Hãng thông tấn Palestine WAFA hôm thứ Ba đưa tin nhóm thứ năm gồm 30 người Palestine bị giam giữ, trong đó có 15 phụ nữ và 15 nam thiếu niên đã được thả như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài giữa Israel và Hamas: “Một chiếc xe buýt của Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã vận chuyển những người bị giam giữ từ nhà tù quân sự Ofer đến Ramallah [West Bank], trong khi những người bị giam giữ từ Jerusalem, được thả từ trung tâm giam giữ Hợp chất của Nga ở Tây Jerusalem về nhà của họ”. Israel đã cảnh báo gia đình của những tù nhân này không tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm nào liên quan đến việc họ được trả tự do.⚪ ---- 12 con tin được giải thoát khỏi Hamas đã đến Israel vào thứ Ba, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố trong một tuyên bố chung với Cơ quan An ninh Israel (ISA) hoặc Shin Bet: "Lực lượng đặc biệt của IDF và Lực lượng ISA hiện đang ở cùng với 12 con tin được thả. Sau đánh giá y tế ban đầu, các con tin được thả sẽ tiếp tục đi cùng với các binh sĩ IDF khi họ đến bệnh viện Israel, nơi họ sẽ được đoàn tụ với gia đình."Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari thông báo các con tin được giải thoát bao gồm "một trẻ vị thành niên và 9 phụ nữ, một công dân Áo, 2 người Argentina và một công dân Philippines".⚪ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết hôm thứ Ba rằng việc cung cấp viện trợ cho Ukraine và Israel “nên tiến hành cùng nhau”. Ông lưu ý rằng viện trợ cho hai quốc gia này, cũng như giúp đỡ các nạn nhân vô tội ở Gaza và khả năng quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đều là vấn đề an ninh quốc gia, đồng thời giải thích rằng “chúng ta đang bị đe dọa từ các chế độ độc tài trên khắp thế giới”.Schumer cũng nói thêm rằng "Đảng Cộng hòa đang gây khó dễ" vì họ đã "cố gắng liên kết viện trợ của Ukraine một cách nguy hiểm" với an ninh biên giới, trong khi Đảng Dân chủ đang nỗ lực để đồng ý với Đảng Cộng hòa về chủ đề này. Ông kết luận bằng cách yêu cầu tất cả các đồng nghiệp của mình “đứng vững ở phía bên phải của lịch sử”.⚪ ---- Chuyến bay đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ chở viện trợ nhân đạo cho Gaza đã đến Ai Cập, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo hôm thứ Ba. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã gửi hơn 54.000 pound viện trợ y tế và thực phẩm đến dải đất này bằng máy bay CENTCOM C-17. “Các chuyến bay bổ sung dự kiến trong những ngày tới như một phần trong nỗ lực không ngừng của Hoa Kỳ nhằm tăng cường dòng hỗ trợ nhân đạo vào Gaza”, CENTCOM cho biết trên X.Hơn nữa, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ News đưa tin rằng Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) Lực lượng Không quân Chuẩn Tướng Pat Ryder cho biết, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Israel và Hamas, Pentagon đã tạm thời dừng các chuyến bay không người lái qua vùng đất này.⚪ --- Israel, Hamas tố nhau vi phạm ngưng bắn. Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Ba báo cáo rằng "3 thiết bị nổ đã được kích nổ gần khu vực quân đội IDF ở 2 địa điểm khác nhau ở phía bắc Gaza, vi phạm khuôn khổ tạm dừng hoạt động" trong cuộc xung đột chống lại các tổ chức chiến binh địa phương.Quân Israel tiết lộ rằng lực lượng của họ đã đọ súng với những kẻ khủng bố, những kẻ đã nổ súng trước vào quân đội Israel. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội: “Một số binh sĩ bị thương nhẹ trong các sự kiện. Quân đội IDF đã được bố trí tại các vị trí theo khuôn khổ tạm dừng hoạt động”.Mặt khác, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh chiến binh của Hamas, cáo buộc binh sĩ Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và phải chịu trách nhiệm về vụ vi phạm. Nhóm chiến binh viết: “Chúng tôi cam kết đình chiến miễn là kẻ thù tuân thủ nó và chúng tôi kêu gọi các bên hòa giải gây áp lực lên sự chiếm đóng [Israel] để tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn trên mặt đất và trên không.”⚪ ---- Trong cuốn sách mới của mình, cựu Dân Biểu Liz Cheney đã vẽ ra một bức chân dung gay gắt về Đảng Cộng hòa, lên án các đồng nghiệp cũ và lãnh đạo đảng của bà là “những người tạo điều kiện và cộng tác”, những người sau cuộc bầu cử năm 2020 đã “sẵn sàng vi phạm lời thề với Hiến pháp vì lý do chính trị” vì lợi ích chính trị và lòng trung thành với Donald Trump.”Cuốn sách “Oath and Honor” (“Lời thề và danh dự”) được CNN độc quyền xem trước khi phát hành vào ngày 5 tháng 12/2023, là một bản tường thuật chân thực về điều mà Cheney gọi là “sự hèn nhát” của Đảng Cộng hòa và việc có rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, người mà cô ấy gọi là “người đàn ông nguy hiểm nhất từng sống trong Phòng Bầu dục.”Cheney đưa ra một đòn hạ bệ đặc biệt tàn khốc đối với cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người mà cô nói đã nói với cô rằng Trump biết rằng Trump đã thua cuộc bầu cử. Cheney cũng chỉ trích người kế nhiệm McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người “có vẻ đặc biệt dễ bị Trump tâng bốc và khao khát được ở bất kỳ đâu trong quỹ đạo của Trump,” theo cô viết.Cuốn sách vừa đóng vai trò như một lộ trình chỉ ra cách Cheney nhận ra trong những ngày và tuần sau cuộc bầu cử về sự nguy hiểm của những gì Trump và các đồng minh của Trump đang cố gắng làm để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, vừa là một lời cảnh báo rõ ràng rằng cô tin vào việc kiểm tra và sự cân bằng của Hiến pháp sẽ không được giữ vững nếu Trump tái đắc cử vào năm 2024.“Là một quốc gia, chúng ta có thể chịu đựng những chính sách gây thiệt hại trong nhiệm kỳ 4 năm. Nhưng chúng ta không thể tồn tại trước một tổng thống sẵn sàng chấm dứt Hiến pháp của mình,” đảng viên Đảng Cộng hòa Wyoming viết.Sau vai trò nổi bật của Cheney với tư cách là phó chủ tịch ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện, nơi đã phát hiện ra những chi tiết mới quan trọng về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, cuốn sách của cô là bản tường thuật trực tiếp về những gì diễn ra ở hậu trường - và cô kể tên cụ thể.Rút ra từ các tin nhắn văn bản, email, cuộc gọi và cuộc họp theo thời gian thực, cũng như các cuộc trò chuyện cá nhân, Cheney gọi các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của mình là những kẻ đạo đức giả – những người biết Trump đã thua phiếu nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh của ông ấy – và nói rằng sự đồng lõa của họ là mối đe dọa đối với nền dân chủ.Xuyên suốt cuốn sách “Lời thề và danh dự”, Cheney mô tả cách cô nhìn thấy các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của mình đi từ việc lên án Trump đến việc lùi bước và ủng hộ những tuyên bố của Trump về gian lận bầu cử.Cheney lần đầu tiên tiết lộ rằng DB McCarthy đã nói với cô chỉ hai ngày sau Ngày bầu cử rằng McCarthy đã nói chuyện với Trump và Trump thừa nhận Trump đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020.“Trump biết mọi chuyện đã kết thúc,” McCarthy nói, theo cuốn sách. “Trump cần phải trải qua tất cả các giai đoạn đau buồn.” Cheney viết rằng cô ấy tự nghĩ, những giai đoạn đau buồn đó “dường như liên quan đến việc viết dòng tweet viết hoa”.Khi McCarthy lên Fox News cùng ngày hôm đó và nói, “Tổng thống Trump đã thắng cuộc bầu cử này,” Cheney viết, “McCarthy biết rằng những gì McCarthy nói là không đúng sự thật.”Cheney cũng vạch trần việc các thành viên Đảng Cộng hòa khác ủng hộ cuộc bầu cử của Trump đã nói dối như thế nào ngay cả khi họ biết rõ hơn. Trong cuộc gọi hội nghị Cộng Hòa, Cheney viết rằng Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã “bác bỏ” quy trình pháp lý để thách thức kết quả bầu cử và “dường như không nghĩ rằng các quy tắc là quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là chiến thắng”.Người phát ngôn của Jordan, Russell Dye, nói với CNN, “Chủ tịch Jordan luôn lo ngại về quy trình pháp lý cho cuộc bầu cử năm 2020 và cách các tiểu bang đơn phương thay đổi luật của họ một cách vi hiến”.Cheney cũng kể về Johnson, người đã trở thành Chủ tịch Hạ viện sau khi Cheney viết xong cuốn sách của mình. Cheney kể lại việc Johnson gây áp lực với các thành viên Đảng Cộng hòa để ủng hộ một bản văn nhằm loại bỏ kết quả bầu cử từ bốn tiểu bang mà Trump đã thua.Cheney viết: “Khi tôi chất vấn Johnson về những sai sót trong lập luận pháp lý của Johnson, Johnson thường thừa nhận hoặc nói điều gì đó có tác dụng như ‘Chúng ta chỉ cần làm điều cuối cùng này cho Trump.’”Vào ngày 6 tháng 1/2021, trước cuộc tấn công vào Điện Capitol, Cheney mô tả một cảnh trong phòng thay đồ của Đảng Cộng hòa, nơi các thành viên được khuyến khích ký tên vào các tờ phiếu phản đối phiếu bầu cử, xếp trên bàn, mỗi tờ cho mỗi tiểu bang mà Đảng Cộng hòa đang tranh cử. Cheney viết rằng hầu hết các thành viên đều biết “đó là một trò hề” và “một sự thể hiện lòng trung thành công khai khác với Donald Trump.”Cheney viết: “Trong số họ có Dân Biểu Cộng hòa Mark Green của Tennessee. Khi anh Green di chuyển xuống hàng, ký tên vào những mảnh giấy, Green ngượng ngùng nói với không ai cụ thể, ‘Những điều chúng tôi làm cho Chúa Giêsu màu da cam.’” (nguyên văn: ‘The things we do for the Orange Jesus.)Cheney lần đầu tiên tiết lộ rằng vào ngày 4 tháng 1/2021, cô vô tình được đưa vào cuộc gọi của người đại diện tại Bạch Ốc. Cô hoảng hốt khi lắng nghe các đồng minh của Trump trình bày chi tiết các kế hoạch cụ thể nhằm cố gắng lật ngược cuộc bầu cử bằng cách yêu cầu Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence cản trở hoặc trì hoãn việc kiểm phiếu đại cử tri.Cheney nói rằng cô rời Điện Capitol vào đêm hôm đó với “cảm giác khủng khiếp trong bụng” và không chắc liệu Pence có “chịu được áp lực” từ Trump hay không. “Tôi không biết liệu chúng ta có thể tin tưởng vào Pence hay không,” Cheney viết và tiết lộ rằng cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nghi ngờ về Pence.Trong một tin nhắn ngay sau nửa đêm ngày 5 tháng 1/2021, Ryan đã viết cho Cheney, “Tôi lo rằng Pence sẽ gãy [đầu hàng Trump] nhưng nghĩ rằng anh ấy sẽ không làm vậy.”Sáng ngày 6 tháng 1, cha của cô Cheney, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, đã gọi cho cô sau khi Trump nói trong bài phát biểu trên Ellipse rằng đám đông nên loại bỏ “Liz Cheneys của thế giới”.“Con đang gặp nguy hiểm đó,” Dick Cheney nói với cô, cảnh báo cô về việc phát biểu trên sàn Hạ viện ngày hôm đó. Mặc dù lo lắng nhưng Cheney viết rằng không có gì chuẩn bị cho cô trước sự bạo lực của vụ tấn công. Khi những kẻ bạo loạn đến gần và Hạ viện bị phong tỏa, Trung sĩ cảnh sát Hạ Viện cảnh báo các Dân Biểu rằng họ nên chuẩn bị trốn dưới ghế nếu cần thiết.“Jim Jordan đã tiếp cận tôi,” Cheney viết. “‘Chúng ta cần đưa các quý cô ra khỏi lối đi,’ anh Jordan nói và đưa tay ra. 'Hãy để tôi giúp cô.'"Cheney nói rằng cô ấy đã trả lời: “Tôi hất tay anh ta ra. 'Tránh xa tôi ra. Bạn đã làm điều này,'”Người phát ngôn của Jordan phủ nhận sự việc xảy ra. Khi cô và các đồng nghiệp lao ra khỏi phòng Hạ viện, Cheney viết rằng cô ngay lập tức bắt đầu nói chuyện với Chủ tịch đảng Dân chủ lúc bấy giờ là Hakeem Jeffries về nhu cầu cấp thiết phải luận tội Trump.Vào ngày 13 tháng 1/2021, Cheney là một trong 10 thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu luận tội. Mặc dù chưa bao giờ đưa ra tuyên bố công khai về việc luận tội Trump, Cheney tiết lộ rằng cựu Tổng thống George W. Bush đã gửi cho cô một tin nhắn ủng hộ riêng: “Liz, lòng can đảm dạo này đang thiếu hụt. Cảm ơn bạn vì bạn. Bạn đã thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và tôi không ngạc nhiên. Tiến lên. 43.” (Ghi chú: 43 là Tổng Thống thứ 43)Đó thường là một vị trí cô đơn. Cheney và cha cô là hai đảng viên Cộng hòa duy nhất tham dự buổi lễ đánh dấu một năm ngày xảy ra vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ôm cựu phó tổng thống khi họ đến nơi. Sau khi ngồi xuống, hai cha con Cheney để ý đến những hàng ghế trống ở phía đảng Cộng hòa trong phòng.“Nghe về những gì đang xảy ra trong bữa tiệc của chúng tôi là một chuyện, nhưng nhìn thấy nó, như thế này, trong những điều kiện rõ ràng như vậy…” Cheney viết rằng cha cô nói, giọng ông nhỏ dần và lắc đầu.Sau ngày 6 tháng 1, Cheney viết rằng có “một vài ngày rõ ràng là hầu hết Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã sẵn sàng luận tội hoặc chỉ trích Donald Trump.” Nó sẽ không kéo dài, cô buồn bã lưu ý. Cô kể lại việc một đồng nghiệp của Đảng Cộng hòa, người mà cô không nêu tên, đã nói với cô rằng anh ta biết những gì Trump đã làm là có thể bị luận tội, nhưng anh ta sợ rằng việc bỏ phiếu luận tội sẽ khiến vợ và đứa con mới chào đời của anh ta gặp nguy hiểm.Cheney viết: “Tôi hoàn toàn hiểu nỗi sợ hãi của anh ta. “Nhưng tôi cũng nghĩ, ‘Có lẽ bạn cần phải làm một công việc khác [thay vì làm Dân Biểu].’”Nhanh chóng, cuộc bỏ phiếu luận tội Trump của Cheney - và tuyên bố gay gắt của bà cáo buộc rằng ông ta đã "thổi bùng ngọn lửa" cuộc tấn công vào Điện Capitol - đã đặt mục tiêu lên lưng bà với tư cách là chủ tịch hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.Buổi sáng của cuộc họp hội nghị vào tháng 2 năm 2021, nơi Freedom Caucus đưa ra bỏ phiếu lật đổ Dân Biểu Cheney, cô mô tả cảnh các nhà lãnh đạo Cộng Hòa gây áp lực buộc cô phải xin lỗi vì điều gì đó - bất cứ điều gì - để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Cheney viết: “Cảm giác này giống trường cấp hai hơn là Quốc hội Hoa Kỳ."Cô không chịu lùi bước, và sau đó là cuộc họp kéo dài 4 giờ, nơi các đồng nghiệp tấn công cô vì đứng lên chống lại Trump. Trong một cuộc trao đổi đáng nhớ, Dân biểu Mike Kelly của Pennsylvania đã nói với cô ấy, "Giống như bạn đang chơi trong trò chơi lớn nhất của cuộc đời mình và bạn nhìn lên và thấy bạn gái của mình đang ngồi về phía đối thủ!"Nhận xét này đã khiến các thành viên nữ đồng loạt hét lại: "Cô ấy không phải là bạn gái của anh!"Ngày hôm đó Cheney sống sót trong cuộc bỏ phiếu, giành chiến thắng từ 142 đến 56, nhưng cô ấy viết rằng trải nghiệm này được tóm tắt hay nhất bởi Dân Biểu Mike Turner của Ohio, người đã nói với cô rằng: “Tôi vừa phải dành bốn giờ để nghe một nhóm đàn ông nói với một phụ nữ rằng cô đã không tính đến cảm xúc [tôn thờ Trump] của họ.”Nhưng những ngày của Cheney trong vai trò lãnh đạo Đảng Cộng hòa Hạ Viện đã sắp hết. “Bạn đang giết tôi, Liz,” McCarthy nói với cô ấy vài tuần sau, sau cuộc họp báo chung cuối cùng của họ, theo cuốn sách.Sách “Lời thề và danh dự” kết thúc bằng lời kêu gọi hành động mà Cheney khẳng định quan trọng hơn chính trị đảng phái. “Tất cả chúng ta - Cộng hòa, Dân chủ,Độc lập - phải làm việc và bỏ phiếu cùng nhau để đảm bảo rằng Donald Trump và những người đã tạo điều kiện và cộng tác với Trumpa sẽ bị đánh bại.”⚪ ---- Ông trùm truyền thông tỷ phú Rupert Murdoch sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn trong tuần này từ các luật sư của công ty hệ thống bầu cử Smartmatic như một phần của vụ kiện phỉ báng của công ty chống lại Fox News về việc đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020. Việc lấy lời khai sẽ diễn ra vào thứ Ba tại Los Angeles, theo Reuters đưa tin. Murdoch, 92 tuổi, cho đến tháng này giữ chức chủ tịch Fox and News Corp. trước khi nhường quyền kiểm soát công ty cho con trai cả Lachlan và đảm nhận vai trò “Chủ tịch danh dự”.Hồi tháng 4, với việc Rupert Murdoch vẫn nắm quyền, Fox đã đồng ý trả cho Hệ thống bỏ phiếu Dominion 787 triệu đô la để giải quyết các vụ kiện tương tự về tội phỉ báng xuất phát từ những tuyên bố được đưa ra trên sóng phát sóng của họ về nhu liệu của Dominion đang được cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông quảng bá.Cũng cần nhắc rằng, Dominion và Smartmatic cùng kiện riêng biệt Fox News vì đài Fox News nói rằng 2 công ty kỹ thuật này đã chuyển các phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden trong bầu cử 2020, nhưng các chứng cớ cho thấy Fox News chỉ bịa đặt. Fox News đã chịu bồi thường Dominion gần 800 triệu đô để hủy vụ kiện. Nhưng còn hồ sơ Smartmatic kiện thì chưa xong.⚪ ---- Vài ngày trước cuộc bạo loạn 6/1/2021, Phó Tổng Thống Mike Pence đã có ý nhượng bộ áp lực của Trump nhằm "bảo vệ bạn hiền Donald Trump," nhưng giờ chót nghe lời con trai nên đã quyết định công nhận Joe Biden thắng cử, theo các bản ghi chú của Pence mà Công tố Đặc biệt Jack Smith có được.Mike Pence trước đây đã tuyên bố rằng ông đã cố gắng ngăn chặn những nỗ lực của Donald Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 vì lòng trung thành với Hiến pháp Hoa Kỳ — nhưng các ghi chú của ông từ thời điểm đó được cho là đã tiết lộ rằng ông đã cân nhắc việc bỏ qua cuộc bỏ phiếu chứng nhận. Theo ABC News, các nhà điều tra của Công tốư đặc biệt Jack Smith đã nhận được các ghi chú do Pence viết chỉ vài ngày trước ngày 6 tháng 1/2021, trong đó Pence nói rằng ông sẽ bỏ qua các thủ tục chứng nhận vì cho rằng có “quá nhiều câu hỏi” về cuộc bầu cử và việc chủ trì nó sẽ “quá gây tổn thương cho bạn tôi,” dường như đang ám chỉ Trump.Nhưng cuối cùng Pence quyết định rằng ông có nhiệm vụ phải có mặt tại Điện Capitol để bỏ phiếu, nói với các nhà điều tra về chuyến thăm của con trai ông, Trung úy Michael J. Pence, người đã nói, “Ba đã tuyên thệ giống như con… để ủng hộ và bảo vệ Hiến Pháp."⚪ ---- Một số nhà kinh tế nói rằng tình hình dân số già đi và mô hình kinh tế tập trung vào bất động sản, dựa vào nợ nần của Trung Quốc đang dẫn nước này tới “Nhật Bản hóa”. Đó là thuật ngữ chỉ một thời kỳ giảm phát kéo dài, tăng trưởng kinh tế thấp và sự yếu kém của thị trường bất động sản có thể gây ra bởi khó khăn tài chính do gánh nặng nợ nần quá lớn.Chiến lược gia kỳ cựu Ed Yardeni, người sáng lập và chủ tịch của Yardeni Research, hôm thứ Ba thậm chí còn viết một bài báo có tựa đề “China: The World’s Largest Nursing Home” (“Trung Quốc: Viện dưỡng lão lớn nhất thế giới”), nêu chi tiết một số lo ngại của ông về tương lai của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.Giống như nhiều đồng nghiệp của mình, Yardeni chỉ ra thị trường bất động sản èo uột – vốn đã tăng vọt trong nhiều năm nhờ nợ rẻ và tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số mạnh mẽ – cũng như các xu hướng nhân khẩu học đáng lo ngại của Trung Quốc, là những mối quan ngại chính đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông lập luận rằng giá nhà và chứng khoán giảm sẽ khiến người tiêu dùng Trung Quốc chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn để “bù đắp cho sự xói mòn” tài sản của họ trong những năm tới. Và đó là công thức dẫn đến nền kinh tế tăng trưởng thấp và giảm phát - hay còn gọi là. Nhật Bản hóa—khi dân số đang giảm. Nhưng điều thú vị là các vấn đề của Trung Quốc có thể mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia phương Tây, ít nhất là trong thời gian tới. Vì giá hàng TQ xuất cảng sẽ giảm.⚪ ---- Theo hai người quen thuộc với vấn đề này, các công tố quận Fulton (tiểu bang Georgia) không có ý định đưa ra các thỏa thuận nhận tội cho Donald Trump và ít nhất hai đồng phạm cấp cao bị buộc tội liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia, theo hai người quen thuộc với vấn đề này, thay vào đó họ muốn ép buộc nhóm Trump và thân tín ra xét xử.Những cá nhân được coi là không đủ điều kiện nhận tội để miễn trừ bao gồm Trump, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và cựu luật sư của Trump Rudy Giuliani. Ngoài ba người đó, Biện Lý quận Fulton Fani Willis đã mở các cuộc đàm phán nhận tội hoặc bỏ ngỏ khả năng đàm phán với các đồng phạm còn lại với hy vọng rằng cuối cùng họ quyết định trở thành nhân chứng hợp tác chống lại cựu tổng thống.Quyết định chưa được báo cáo trước đó chưa được thông báo chính thức và vẫn có thể thay đổi, chẳng hạn, nếu các công tố viên thay đổi chiến lược. Nhưng nó cho biết các công tố viên coi ai là mục tiêu chính của họ và cách họ muốn sử dụng quyền lực của đạo luật RICO của Georgia để có lợi cho công tố.⚪ ---- Amazon.com Inc. tiết lộ trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba rằng doanh số bán hàng của họ trong các sự kiện mua sắm Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử đã lập kỷ lục mới về doanh thu cao nhất từng được tạo ra.Doug Herrington, Giám đốc điều hành của Worldwide Amazon Stores, tuyên bố: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ có thêm hàng triệu ưu đãi cho nhiều lựa chọn sản phẩm sắp tới, với các ưu đãi mới giảm hàng ngày cho đến ngày 24 tháng 12”. Amazon cho biết, trong khoảng thời gian 11 ngày, từ 17/11 đến 27/11, khách hàng của họ đã mua hơn một tỷ mặt hàng, khách hàng tiết kiệm hơn gần 70% so với năm ngoái.Doanh nghiệp cho biết thêm, trong cuối tuần trước Lễ Tạ ơn, các sản phẩm bán chạy nhất bao gồm COSRX Snail Mucin 96% Power Repair Essence và Amazon Fire TV Stick, “cùng với các tựa phim trên Prime Video như Barbie, The Equalizer 3 và Mission Impossible: Dead Reckoning Part One."⚪ ---- Quận Cam: Một cựu trung sĩ Thủy quân lục chiến đã bị kết án hôm thứ Hai 27/11/2023 gần 4 năm tù liên bang vì nói dối về việc cố gắng giúp đỡ hai tổ chức khủng bố nước ngoài. Jason Fong, 26 tuổi, ở Irvine, đã nhận tội vào ngày 23 tháng 3/2023 vì đưa ra tuyên bố sai sự thật liên quan đến khủng bố quốc tế sau khi một phiên tòa xét xử anh ta được tuyên bố sai lầm vào tháng Giêng. Thẩm phán quận Hoa Kỳ David O. Carter đã kết án Fong 46 tháng tù liên bang.Theo các công tố viên liên bang, từ tháng 2/2020 đến tháng 5 năm đó, anh ta đã tạo ra các nhóm trò chuyện trực tuyến được mã hóa liên quan đến vũ khí hóa học, thiết bị nổ tự chế và kỹ thuật chiến đấu chiến thuật cho “những cá nhân mà anh mời dựa trên sự ủng hộ của họ đối với hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan và các tổ chức khủng bố”, theo tóm tắt bản án.⚪ ---- Quận Cam: Việc di chuyển tại Phi trường John Wayne (viết tắt: SNA) trong mùa nghỉ lễ này có thể bị tắc nghẽn hơn một chút, sau khi nhân viên phi trường thông báo rằng phi trường sẽ giảm sức chứa chuyến bay của họ để duy trì giới hạn 11,8 triệu hành khách hàng năm, theo tờ The Orange County Register đưa tin.Theo tờ báo, phi trường đã phục vụ 9,9 triệu hành khách vào cuối tháng 10. Chuyển sang tháng 1 năm 2024, phi trường có nguy cơ vượt quá giới hạn hành khách hàng năm và không tuân thủ thỏa thuận năm 1985 giữa Quận Cam, Newport Beach và các tổ chức cộng đồng Airport Working Group và hội môi sinh Stop Polluting Our Newport. Thỏa thuận giới hạn số lượng hành khách hàng năm ở mức 11,8 triệu, nghĩa là phi trường phải chia số lượng ghế trống cho các hãng hàng không của mình.⚪ ---- HỎI 1: Bác sĩ vật lý trị liệu (physical therapists) nợ ngập đầu, 40% còn nợ tiền học trên 100.000 USD?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát quốc gia mới, hơn 40% nhà trị liệu vật lý hiện đang mắc khoản nợ giáo dục trên 100.000 USD, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách ngành. Cuộc khảo sát do Luna, nhà cung cấp vật lý trị liệu ngoại trú tại nhà hàng đầu thực hiện, nhằm tìm hiểu tình hình tài chính của các nhà trị liệu vật lý và tình trạng nợ học tập của họ.Trong số 2.000 nhà trị liệu vật lý được khảo sát, gần như tất cả (96%) đều vay vốn để đi học và 42% có số dư khoản vay còn hiệu lực trên 100.000 USD. Nghiên cứu nhấn mạnh các cơ hội kiếm tiền bổ sung có thể giúp các nhà vật lý trị liệu đẩy nhanh việc trả nợ như thế nào. Ví dụ: tại Luna, các nhà trị liệu vật lý có thể kiếm thêm 35.000 đô la thu nhập mỗi năm chỉ với 10 lượt khám mỗi tuần như một nguồn thu nhập bổ sung để giúp họ trả nợ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Não bộ sẽ tổn thương nếu đá banh sử dụng nhiều kỹ thuật đội đầu?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo nghiên cứu mới được trình bày trong tuần này tại cuộc họp thường niên của "Radiological Society of North America" (Hiệp hội X quang Bắc Mỹ) ở Chicago, các cầu thủ bóng đá thường đánh bóng bằng đầu có thể bị suy giảm đáng kể chức năng não.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Michael L. Lipton, giáo sư X quang tại Trường Cao đẳng Bác sĩ và Y khoa Vagelos của Đại học Columbia, cho biết: “Những tác động liên tục lên đầu, ngay cả khi đó không phải là một chấn thương được xác định, có thể cộng dồn và gây ra các vấn đề trong cuộc sống sau này”. Các bác sĩ phẫu thuật, nói với UPI trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/11/28/soccer-head-brain-damage-study/9271701121616/

.