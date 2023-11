- TIN VN. Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện. - Thầy Tuệ Sỹ chọn ngày viên tịch đúng vào ngày giỗ của Thầy Trí Quang. Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ: Tụng kinh, câu đối, thơ nhạc. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc và ca sĩ Phong Dinh hát cúng dường.

Chiều Chủ Nhật 26/11/2023, Chùa Bát Nhã tại Santa Ana, California, một trụ sở của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, đã thực hiện Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ.

- Thầy Tuệ Sỹ chọn ngày viên tịch đúng vào ngày giỗ của Thầy Trí Quang. Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ: Tụng kinh, câu đối, thơ nhạc. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc và ca sĩ Phong Dinh hát cúng dường.

- Amazon lên hàng đầu về giao hàng, qua mặt FedEx và UPS về giao hàng tại Hoa Kỳ.

- Nga: theo dõi kỹ kế hoạch của Mỹ về bố trí hỏa tiễn tầm trung mới ở châu Á

- TT Biden vẫn ghi "fake news" về em bé Israel bị Hamas chặt đầu, cho dù các cố vấn nói rõ là "fake news"

- Elon Musk: muốn hỗ trợ "tái thiết" Gaza sau khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel kết thúc.

- Israel sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại với Hamas nếu Hamas thả thêm 50 con tin bị giam ở Dải Gaza.

- Israel đồt kích West Bank: Hơn 60 người Palestine đã bị bắt trong đêm và 6 người chết

- Tây Ban Nha: Israel giết dân Palestine quá nhiều, cần Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) giữ hòa bình

- Liên Âu yêu cầu: (1) Hamas không về Gaza, (2) Israel đừng chia cắt và tái chiếm Gaza, (3) chặn người định cư Israel chiếm đất West Bank.

- TQ sẽ tổ chức họp Hội đồng Bảo an LHQ về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

- Tàu chiến Mỹ USS Mason cứu 1 tàu chở dầu của Israel, bắt 5 tay súng hải tặc

- Mỹ cảm ơn Ai Cập vì đã giúp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas

- Ngoại trưởng Jordan: hy vọng việc tạm dừng bắn hiện tại sẽ thành lệnh ngừng bắn vĩnh viễn

- Israel xem xét khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn với Hamas.

- Hamas kêu gọi TT Joe Biden áp lực buộc Israel ngừng tấn công ở Gaza.

- Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Eisenhower vào vùng biển Vịnh Ả Rập.

- LHQ: 67% số người chết vì bom Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10 là phụ nữ và trẻ em, tức là khoảng 9000 phụ nữ và trẻ em.

- Đa số người Israel ủng hộ việc bảo vệ quyền bình đẳng cho các công dân không phải Do Thái

- Vermont: 3 thanh niên gốc Palestine dự lễ Tạ ơn bị bắn bị thương. Tay súng đã bị bắt.

- Cindy McCain (giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ): Hamas đang “đứng bên bờ vực nạn đói”

- Lệnh ân xá do Trump ký trong ngày cuối ở Bạch Ốc đã làm hỏng hoàn toàn cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về bọn cho vay nặng lãi.

- 42.279 người Texas dọn nhà sang California trong năm 2022, nhiều nhất so với bất kỳ tiểu bang nào. Nhưng 102.000 dân California dọn nhà sang Texas.

- HỎI 1: Có phải 1/4 người từ 15 tuổi trở lên cảm thấy cô đơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 40% dân Nam Hàn chưa cảm thấy đủ về tài chánh để nghỉ hưu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

Đặc biệt, nhạc sĩ Trần Chí Phúc và ca sĩ Phong Dinh đã văn nghệ cúng dường trong Lễ Tưởng Niệm bằng ca khúc do Trần Chí Phúc phổ nhạc bài thơ Những Năm Anh Đi của Thầy Tuệ Sỹ, với giọng ca Phong Dinh.

Sự viên tịch của Thầy Tuệ Sỹ đã được thầy tiên đoán trước, và Thầy rất bình tỉnh đối phó trong mọi giờ khắc từ lâu. Một nữ cư sĩ từ hải ngoại về VN khi có tin Thầy sắp viên tịch, đã email về VB khuya Chủ Nhật, ghi nhận: "Cháu về kịp gặp thầy TS, 2 tiếng rưỡi trước khi thầy ra đi. Cháu biết chú đã biết tin ngay, và trên mạng cũng đã đầy ra, nhưng có một điều hình như không ai để ý đến, đó là thầy đã cho thấy sự tự tại, và thầy làm chủ thân mình thế nào bằng cách ra đi đúng ngày 12 ta tháng 10, ngày giỗ Ôn Trí Quang, rất đúng tinh thần của thầy, khiêm cung, không bao giờ muốn phiền hà bất cứ ai, không vì sự ra đi của mình mà kinh động huynh trưởng vì tất cả hiện đang có mặt cho đám giỗ Ôn Tri Quang, cũng như nép vào Ôn để chùa không phải có thêm ngày giỗ nữa... thầy đi rất nhẹ nhàng, nằm như ngủ hay như đang nhập định, da dẻ hồng hào, mềm mại cho đến giờ liệm.

À cháu quên là tháng trước khi nghe tin thầy bịnh rất nặng, có thể ra đi, cháu đã bay về. Trước khi rời VN, cháu hỏi ngày mai con có về không, hay con nên ở lại, thầy đã trả lời cháu, về đi rồi 4 hay 5 tuần sau quay trở lại, sau đó, thầy hỏi con về có cần xin visa không, khi cháu trả lời dạ không, thầy chỉ nói: vậy tốt rồi. Thầy thật sự đã cho cháu biết khoảng thời gian này thầy ra đi đó chú. Cháu ở lại đây cho đến khi xong lễ trà tì rồi mới bay về lại." (VB: Nghĩa là, thầy Tuệ Sỹ chọn ngày viên tịch cho đúng trong ngày giỗ Thầy Trí Quang.)

Trong khi đó, trả lời đài RFI Việt ngữ, nhà văn Dạ Ngân, từ Thành phố Sài Gòn, chia sẻ cảm nghĩ của bà về sự ra đi của Thiền sư: "Tôi chưa đọc cuốn nào của Thầy. Nhưng nói về việc tôi biết Thiền sư thì tôi ngắm Ông nhiều. Khi Ông xuất hiện ở đâu trên mạng, hay có ảnh gì đó, tự dưng tôi cứ muốn ngắm Ông. Con người nó khiến cho mình phải ngắm. Rồi mấy ngày hôm nay, mới đọc được rất nhiều thơ của Ông. Bạn bè trích, bạn bè đưa gần như toàn bộ cuộc đời lận đận của Ông. Thì mình mới không ngạc nhiên là, thứ nhất là cuộc đời như vậy, thứ hai là thơ hay như vậy, và một cái tuổi già ở ẩn tư thế như vậy, cho nên đúng như bạn bè nhận định là một ''cọng lau nằm xuống mà rung chuyển đại ngàn’’. Không có gì diễn tả hay hơn, mấy câu đó của ai thì mình không nhớ... Có những người chưa từng biết Ông, chưa từng đọc, người ta nói trên Facebook như thế, thậm chí những người đang hoang mang về đạo Phật, thì người ta nghĩ : Ôi bây giờ còn có một số người, một con người này, thì như vậy thì mình nên tin vào một sự thay đổi chứ. Bây giờ mình mới nhận ra cái công lao vĩ đại của Thầy, bằng cả cuộc đời, bằng trí tuệ siêu việt của Thầy, bằng tình yêu, tình bao la của Bồ Tát của Thầy - người ta dùng chữ ''Bồ Tát'' cho Thầy nhiều lắm. Gần như là Thầy đang dần phục hưng lại cái đạo Phật ở trong lòng của dân tộc Việt Nam, như nó đã từng vững mạnh và tốt đẹp."

Trang Thư Viện Hoa Sen (https://thuvienhoasen.org ) lập riêng một trang Tưởng Niệm Thầy Tuệ Sỹ, trong đó có bài thơ của nhà thơ Toại Khanh (nhà sư Giác Nguyên), như sau:

Ai Điếu Hòa Thượng Tuệ Sỹ

Một giọt sương rơi

Cho hiên chùa thêm quạnh

Một vầng trăng về tây

Cho biển tối thêm sâu

Một Tăng Triệu thời nay

Giũ áo qua cầu

Tiếng thạch sùng khuya

Gió lùa tàng kinh các

Cầm đèn tuệ chênh vênh

sống một đời cao sĩ

Vóc hạc gầy mong manh

hồn chứa hết tam thiên

Chí cao vợi

cô đơn

dặm trần không tri kỷ

Phiên chợ đời phũ phàng

Sao đắt đỏ chữ duyên

Trời nam lặng một bóng người

vai gầy cõng đạo, một trời sở tri

việc xong, quẳng gậy mà đi

hổ khê áo cỏ dặm về trăng soi...

---- Toại Khanh

Trong khi đó, Thầy Thích Giác Chính, trong bài nhan đề "Điếu Văn Thành Kính Tưởng Niệm" rất dài, có 2 câu đối giữa bài:

. Tánh giác chơn như, Nguyên chủng Bồ Đề, hoa đạo đức Đại sĩ rộ nở, giới thể trang nghiêm, trí sáng tợ như vầng nhật nguyệt;

. Trí như Bát Nhã, Chứng ngộ Pháp thân, cõi nghĩa nhân Pháp khí tỏa sáng, giới thân diễm lệ, khắp càn khôn

Trên Facebook, Vĩnh Minh Tự Viện có "Câu Đối Cúng Dường Giác Linh Tuệ Sỹ Thượng Nhân" như sau:





- Tuyết lãnh hạc gầy, nhả hạt linh đơn, chữ nghĩa tam thiên dậy ba đào bốn biển.

- Hằng giang nguyệt ấn, khơi nguồn huyền thoại, kinh thư bát vạn nhoà cổ lục năm châu.





- Tuệ ngọc ngời soi, ngoan thạch châu tuần, trí đức bàng hoàng trời Kinh viện.

- Giới châu ánh hiện, mây ngàn hội tụ, biện tài chất ngất đất Già lam.





- Tổ quốc bốn mươi kỷ tâm linh, rót xuống trăm năm đấng tuệ tài kiệt xuất.

- Quê hương hai ngàn năm Phật giáo, vọng về thời đại bậc sĩ khí vô song.





- Hỏi gió Trường sơn, mặc khách về đâu, chỉ thấy trăng ngàn mơ huyễn thoại.

- Gọi triều Đông hải, cô thuyền ẩn tích, nào hay vết nhạn lẩn tầng không.

Ca sĩ Phong Dinh hát ca khúc do Trần Chí Phúc phổ nhạc bài thơ Những Năm Anh Đi của Thầy Tuệ Sỹ tại Chùa Bát Nhã chiều Chủ Nhật 26/11/2023.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đàn đệm.

⚪ ---- Báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn dữ liệu nội bộ và những người có hiểu biết về vấn đề này, Amazon đang mở rộng vị trí dẫn đầu so với FedEx và UPS về việc giao hàng tại Hoa Kỳ. Theo các tài liệu mà WSJ đã xem, trước Lễ tạ ơn năm nay, Amazon đã giao hơn 4,8 tỷ gói hàng trên khắp nước Mỹ và các dự đoán nội bộ của họ dự báo rằng họ sẽ giao được khoảng 5,9 tỷ gói hàng vào cuối năm nay. Năm 2022, Amazon đã vận chuyển 5,2 tỷ gói hàng.

Mặt khác, UPS đã tuyên bố rằng khối lượng hàng nội địa của họ trong năm nay khó có thể vượt qua mức 5,3 tỷ USD của năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 9, hãng đã giao khoảng 3,4 tỷ gói hàng trong nước. Tổng khối lượng gói hàng Express và Ground nội địa của FedEx đạt khoảng 3,05 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2023.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch của Hoa Kỳ về việc bố trí hỏa tiễn tầm trung mới ở châu Á: “Tất nhiên, điều quan trọng đối với chúng tôi là không có hành động nào đe dọa đến lợi ích an ninh của chúng tôi.” Trước đó, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ Charles A. Flynn tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ bố trí hỏa tiễn phóng từ mặt đất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden được kể là đã bác bỏ lời khuyên của các viên chức là đừng lặp lại các tin chưa được xác minh rằng Hamas đã chặt đầu trẻ sơ sinh trong cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7/10. Theo báo The Washington Post, một số cố vấn Bạch Ốc đã kêu gọi tổng thống "cắt dòng chữ về việc Hamas chặt đầu trẻ sơ sinh vì những báo cáo đó chưa được xác minh".

Một hãng tin của Israel đã đưa ra tuyên bố ban đầu và đã được các hãng truyền thông trên toàn cầu săn đón loan đi. Tuy nhiên, chưa có vụ chặt đầu nào như vậy được xác nhận bởi bất kỳ nguồn tin nào của Israel hoặc quốc tế. Không lâu sau bài phát biểu của Biden, Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố rằng họ chưa xác nhận tính xác thực của các báo cáo.

Bản tin được báo WP đăng hôm Chủ nhật đưa ra những chia rẽ “ở một mức độ nào đó” trong Bạch Ốc giữa các phụ tá cấp cao lâu năm của Biden và một loạt nhân viên trẻ hơn trong việc đối phó cuộc xung đột ở Gaza. Bản tin kể, khi Biden chuẩn bị bài phát biểu quan trọng ủng hộ Israel vào ngày 10 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã gợi ý rằng Biden nên thêm một dòng tố cáo chủ nghĩa bài Hồi giáo vào bài phát biểu, theo 2 quan chức Bạch Ốc nói với The Washington Post.

“Harris trích dẫn thái độ bài-trừ-Hồi-giáo đã đeo bám cộng đồng Hồi giáo và Ả Rập trong nhiều năm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001. Biden đã chấp nhận đề nghị này”, báo WP cáo dẫn lời hai quan chức Bạch Ốc cho biết. Tờ báo WP cho biết thêm: “Tuy nhiên, ông Biden đã từ chối những người khác, chẳng hạn như bác bỏ đề xuất của một số nhân viên rằng ông Biden hãy cắt một dòng về việc Hamas chặt đầu trẻ sơ sinh vì những báo cáo đó chưa được xác minh.”

⚪ ---- Tesla Inc. và Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX, Elon Musk cho biết hôm thứ Hai trong buổi phát sóng Spaces trên X, rằng ông muốn hỗ trợ "tái thiết" Gaza sau khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel kết thúc. Tỷ phú tiếp tục nói rằng ông cảm thấy "thật khó khăn khi chứng kiến các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas".

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tham gia chương trình phát sóng, chia sẻ rằng ông tin rằng sự thất bại của Hamas có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình với Ả Rập Saudi, đồng thời nói thêm rằng ông đang chứng kiến ​​sự phi cực đoan hóa ở các quốc gia Ả Rập. Musk hiện đang có chuyến thăm Tel Aviv, thảo luận về khía cạnh an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) với các quan chức Israel.

⚪ ---- Người phát ngôn của chính phủ Eylon Levy tuyên bố hôm thứ Hai rằng Israel sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại với Hamas nếu nhóm này đồng ý thả thêm 50 con tin bị giam giữ ở Dải Gaza. Levy nói trong cuộc họp báo: “Hamas được thông báo rằng khả năng gia hạn đang được mở. Chúng tôi muốn nhận thêm 50 con tin sau đêm nay, trên đường đưa mọi người về nhà”. Ông tuyên bố rằng vẫn còn 184 người Israel đang bị giam trong khu vực này. Ngoài ra, người phát ngôn còn cho biết thêm rằng 392 binh sĩ Israel đã chết trong chiến đấu và hơn 9.000 người Israel đã bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

⚪ ---- Hơn 60 người Palestine đã bị bắt trong đêm và 6 người chết trong một cuộc đột kích của Israel ở West Bank, theo Palestinian Prisoners Society (Hiệp hội Tù nhân Palestine). Kể từ khi xung đột bắt đầu, tổng cộng 339 người Palestine đã chết ở West Bank. Người ta cáo buộc rằng quân đội Israel đã cản trở việc hỗ trợ y tế để tiếp cận những người bị thương, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong hơn. Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas đã làm gia tăng căng thẳng ở khu vực West Bank. Báo cáo của Al Jazeera viết rằng hơn 3.000 người Palestine đã bị bắt chỉ riêng tại khu vực này kể từ khi bắt đầu xung đột.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm thứ Hai kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế dành riêng cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông. Nói trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Địa Trung Hải (UfM) tại Barcelona, ​​Albares lưu ý rằng chiến dịch của Israel chống lại Hamas để lại rất nhiều thương vong cho dân thường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hamas không thể là một đối tác đáng tin cậy vì tổ chức này không tìm kiếm hòa bình và vai trò đó chỉ có Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) mới có thể thực hiện được. Gần đây, Israel cáo buộc Tây Ban Nha hỗ trợ khủng bố sau khi Thủ tướng nước này Pedro Sanchez cảnh báo về thương vong dân sự ở Gaza, một tuyên bố mà Madrid bác bỏ.

TIN VN. Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết hòa bình trong cuộc xung đột Israel-Palestine vẫn còn rất xa trong khi người Palestine cần một tương lai chính trị đáng tin cậy. Trong bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn khu vực Liên minh Địa Trung Hải (UfM) 2023, Borrell nhấn mạnh rằng giải pháp cho cuộc xung đột cần có một thỏa thuận ba điểm — thứ nhất, việc Hamas không trở lại Gaza; thứ hai, tránh việc lực lượng Israel chia cắt và tái chiếm Gaza sau khi kết thúc các hoạt động trên bộ; và cuối cùng, để ngăn chặn việc người định cư Israel tiếp tục chiếm đóng bất hợp pháp West Bank.Borrell viết trên mạng X sau bài phát biểu của mình: "Tôi kinh hoàng khi biết rằng giữa cuộc chiến, chính phủ Israel cho biết sẵn sàng cam kết tài trợ mới để xây dựng thêm các khu cho người Israel định cư bất hợp pháp [ở West Bank]. Đây không phải là hành động tự vệ và sẽ không làm cho Israel an toàn hơn. Các khu định cư là vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân đạo Quốc tếIHL [International Humanitarian Law] và chúng là trách nhiệm an ninh lớn nhất của Israel."⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết hôm thứ Hai rằng Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine: “Trung Quốc, nước giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng này, sẽ chủ trì một cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Palestine-Israel vào ngày 29/11.”Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) sẽ chủ trì cuộc họp. Sự kiện này sẽ được tổ chức ngay sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày được cả hai bên đồng ý trong cuộc xung đột chứng kiến việc thả con tin và tù nhân vào cuối tuần qua.⚪ ---- Fox News đưa tin thủy thủ đoàn tàu chiến Hoa Kỳ USS Mason đã đáp lại cuộc gọi cấp cứu từ một tàu chở dầu ngoài khơi Yemen, cứu tàu khỏi cuộc tấn công của các tay súng. Tàu chở dầu được quản lý bởi Zodiac Maritime, do doanh nhân người Israel Eyal Ofer làm chủ tịch. Theo các nguồn tin, "5 tay súng có vũ trang đã bắt giữ tàu chở dầu sau khi lên tàu từ tàu nhỏ bằng cách kéo theo tàu chở dầu", trong khi thủy thủ đoàn của tàu chở dầu tự nhốt mình trong phòng an toàn.Những kẻ tấn công được cho là đã rời tàu sau khi không thể đột nhập vào phòng an toàn. Báo cáo cho biết tàu USS Mason đã truy đuổi và bắt giữ các tay súng, những kẻ hiện đang “bị quân đội Mỹ thẩm vấn dưới cơ quan chức năng chống cướp biển.” Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công có liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas hay không.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói chuyện với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và cảm ơn chính phủ Ai Cập vì vai trò của họ trong việc đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, cũng như những nỗ lực mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine.Blinken và Shoukry cũng thảo luận về các cách để tăng cường cung cấp viện trợ cho Gaza và bảo đảm lối ra an toàn khỏi vùng đất này cho người nước ngoài, đồng ý hợp tác "hướng tới hình thành một nhà nước Palestine thịnh vượng và khả thi." Blinken tái khẳng định "tầm quan trọng của các bước đi cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại cho thường dân Palestine ở toàn bộ Gaza và việc Hoa Kỳ bác bỏ việc cưỡng bức di dời người Palestine."⚪ ---- Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết ông hy vọng việc tạm dừng bắn hiện tại trong cuộc xung đột Israel-Hamas sẽ "ngay lập tức phát triển thành lệnh ngừng bắn vĩnh viễn". Ông nói với hãng tin AP rằng ông dự định thảo luận vấn đề này với các quan chức khác tham dự Liên minh Địa Trung Hải ở Tây Ban Nha vào thứ Hai."Cuộc chiến này đạt được điều gì ngoài việc giết người, phá hủy sinh kế của họ và một lần nữa, tạo ra một môi trường hận thù và mất nhân tính sẽ định hình các thế hệ và chúng ta sẽ mất rất, rất nhiều thời gian để hướng tới tương lai mà chúng ta mong muốn," Safadi nói. Ông cáo buộc Israel "giết chết triển vọng hòa bình" bằng cách chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine và nói rằng việc di dời người Palestine là "ranh giới đỏ" đối với Jordan "bởi vì chúng tôi coi đó là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng tôi và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn điều này xảy ra."⚪ ---- CNN hôm Chủ nhật đưa tin Nội các chiến tranh Israel đã xem xét khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn với Hamas. Trước đó cùng ngày, Hamas cũng báo hiệu sẵn sàng gia hạn. Báo cáo dẫn lời một nguồn tin Israel cho biết Israel dự kiến Hamas sẽ thả 10 con tin mỗi ngày nếu lệnh tạm dừng tiếp tục. Cho đến nay, chính quyền Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến việc gia hạn.⚪ ---- Người phát ngôn cấp cao của chi nhánh Hamas ở Palestine, Osama Hamdan, kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden can thiệp và gây áp lực buộc Israel ngừng tấn công ở Gaza. Phát biểu với Al Jazeera hôm Chủ nhật, Hamdan bày tỏ niềm tin của nhóm rằng TT Biden có khả năng chấm dứt các cuộc tấn công vào khu vực và nhấn mạnh rằng việc kéo dài lệnh ngừng bắn không phải là giải pháp lâu dài tốt. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Hamas bày tỏ sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Eisenhower và nhóm tấn công của nó đã hoàn thành quá trình đi qua eo biển Hormuz để tiến vào vùng biển Vịnh Ả Rập.CENTCOM cho biết khi ở Vịnh Ả Rập, hàng không mẫu hạm này sẽ "tuần tra để đảm bảo tự do hàng hải trên các tuyến đường thủy quốc tế quan trọng đồng thời hỗ trợ các yêu cầu của CENTCOM trên toàn khu vực". Tàu USS Eisenhower được điều tới Đông Địa Trung Hải vào tháng 10 như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm "ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel" và ngăn chặn xung đột Israel-Hamas leo thang.⚪ ---- Đa số người Israel ủng hộ việc bảo vệ quyền bình đẳng cho các công dân không phải Do Thái, những người bị một số người coi là tách biệt và bất bình đẳng ở Israel theo luật được Knesset thông qua trong những năm gần đây. Đạo luật gây tranh cãi nhất gần đây, được gọi là Luật "2018 Nation-State Law" (Luật Quốc gia-Nhà nước năm 2018), ghi rằng người Do Thái trên khắp thế giới - chứ không chỉ công dân Do Thái của Israel - là người có chủ quyền ở nhà nước Israel và là người duy nhất có quyền tự chủ, quyền tự quyết trong dân tộc.Luật này đã bị chỉ trích vì đã biến sự phân biệt đối xử thành hiến pháp một cách hiệu quả, ngăn chặn công dân Ả Rập thuê hoặc mua một số đất và cho phép người Israel định cư trên đất của người Palestine - vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Công dân Ả Rập của Israel chiếm 21% dân số cả nước nhưng chỉ có 10 ghế trong Knesset gồm 120 ghế, tương đương khoảng 8% tổng số nhà lập pháp - hạn chế quyền lập pháp của sắc tộc Ả Rập trong chính phủ.⚪ ---- Vermont: Ba thanh niên gốc Palestine đang ở Burlington để dự lễ Tạ ơn đã bị bắn và bị thương - một người bị thương nặng - gần Đại học Vermont, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật, và nói vụ nổ súng có thể là một tội ác do thù hận. Nổ súng xảy ra vào khoảng 6:25 giờ chiều Thứ bảy gần khuôn viên UVM, theo Cảnh sát trưởng Burlington Jon Murad.Hai trong số những người đàn ông đang trong tình trạng ổn định và người còn lại bị “những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều”, Murad cho biết trong một bản tin hôm Chủ nhật. Cả ba, đều 20 tuổi, đang đến thăm nhà một trong những người thân của nạn nhân và đang đi bộ thì chạm trán với một người đàn ông da trắng cầm súng ngắn. Murad viết: “Không nói gì, y bắn ít nhất bốn viên đạn từ khẩu súng lục và được cho là đã bỏ trốn. Cả ba nạn nhân đều trúng đạn, 2 người trúng vào thân và một người trúng đạn ở chân.”Murad cho biết cả ba người đàn ông đều là người gốc Palestine. Hai người là công dân Hoa Kỳ và một người là cư dân hợp pháp. Hai trong số những người đàn ông đeo chiếc khăn quàng cổ keffiyeh màu đen và trắng của người Palestine. Murad cho biết không có thêm thông tin nào cho thấy động cơ của nghi phạm. Cảnh sát thành phố Burlington đã bắt giữ nghi phạm 48 tuổi, được xác định là Jason J Eaton, vào chiều Chủ nhật.⚪ ---- Cindy McCain, giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP), cho biết hôm Chủ nhật rằng Gaza, dải đất do nhóm chiến binh Hamas kiểm soát, đang “đứng bên bờ vực nạn đói” trong bối cảnh cuộc chiến của nhóm chiến binh với Israel. Trong lần xuất hiện trên chương trình “Face the Nation” của CBS, người điều hành Margaret Brennan đã đề cập đến thông tin gần đây do UNICEF, cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc công bố, rằng dạng suy dinh dưỡng đe dọa tính mạng ở trẻ em có thể tăng gần 30% trong lãnh thổ.⚪ ---- Phó Tổng thư ký LHQ và Giám đốc điều hành Phụ nữ LHQ Sima Bahous nói với các đại biểu rằng "phụ nữ và trẻ em gái đang phải trả giá cao nhất cho các cuộc xung đột" trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về "Tình hình ở Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine".Bà nói rằng ước tính khoảng 67% số người thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 là phụ nữ và trẻ em. 67% trong số hơn 14.000 người thiệt mạng sẽ tương đương với hơn 9000 phụ nữ và trẻ em bị giết.⚪ ---- Theo một cuộc điều tra được The New York Times Sunday công bố, lệnh ân xá do Donald Trump đưa ra trong ngày cuối cùng tại chức đã làm hỏng hoàn toàn cuộc điều tra lúc đó đang diễn ra của Bộ Tư pháp về những người cho vay nặng lãi. Vụ án của Jonathan Braun, một cư dân Staten Island, người vào thời điểm đó đang thụ án 10 năm vì vai trò điều hành một đường dây bán cần sa khổng lồ, đã đến bàn làm việc của Trump sau khi gia đình ông dựa vào mối liên hệ với cha của Jared Kushner, Charles, theo báo NYT đưa tin.Nhưng vào thời điểm đó, Braun cũng là một phần của cuộc điều tra lớn hơn về hoạt động cho vay nặng lãi và đang nhắm đến một thỏa thuận hợp tác với các cơ quan chức năng để giúp anh ta được ra tù để đổi lấy việc cung cấp thông tin về những người trong ngành khác. Tờ NY Times đưa tin, cuộc điều tra sau đó đã thất bại sau lệnh ân xá của Trump.⚪ ---- Mặc dù nhiều người dân California muốn dọn nhà qua Texas để làm quê hương mới, nhưng số liệu thống kê mới cho thấy ngày càng nhiều người Texas chọn định cư tại California. Dữ liệu do Houston Chronicle thu được từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ về tình trạng di cư từ tiểu bang này sang tiểu bang khác cho thấy California đã đón 42.279 người Texas là cư dân mới vào năm 2022, nhiều nhất so với bất kỳ tiểu bang nào.Một động lực là tiền lương. Theo Forbes, mức lương trung bình ở Texas vào năm 2023 là 57.300 USD, đứng thứ 24 trên toàn quốc. Mức lương trung bình của người dân California là $73,220, cao thứ ba ở Mỹ chỉ sau New York ($74,870) và Massachusetts ($76,600).Các nhà phân tích của Forbes nói rằng mức lương trung bình hàng năm trên toàn nước Mỹ là 59.428 USD - cao hơn khoảng 2.000 USD so với mức trung bình của người dân Texas - có nghĩa là người Texas “thường yêu cầu một mức lương cao” để chuyển đến miền Tây, theo tờ Houston Chronicle cho biết.Trong khi 42.279 người Texas tái định cư ở California vào năm 2022 có vẻ là rất nhiều người, thì hơn 102.000 người dân California đã quyết định dọn nhà sang Texas trong cùng thời kỳ.Dữ liệu điều tra dân số tiết lộ rằng khoảng 475.000 người trên khắp nước Mỹ đã chuyển đến California vào năm 2022, nhưng trong cùng thời gian đó, 817.000 người dân California đã rời bang đến một nơi khác, khiến California thiệt hại ròng khoảng 342.000 cư dân.⚪ ----Theo Báo Tin Tức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11/2023, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới. Tuyên bố chung có mộts ố chi tiết đáng chú ý: "...Nhật Bản hiện là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, đối tác lớn thứ 2 về hợp tác lao động, thứ 3 về đầu tư và du lịch, thứ 4 về thương mại của Việt Nam... Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, đạt hơn 520.000 người. Cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam cũng không ngừng gia tăng, lên tới 22.000 người... người lao động Việt Nam - khoảng một phần tư số người lao động nước ngoài tại Nhật Bản, bao gồm thực tập sinh kỹ thuật (185.600 người) và lao động kỹ năng đặc định (97.500 người) và kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, dịch vụ quốc tế (87.900 người)... tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc phòng, an ninh khu vực có sự tham gia của hai nước. Trên cơ sở Hiệp định về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng ký tháng 9/2021, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc theo đuổi thực hiện các quy trình cho việc chuyển giao này..."⚪ ---- HỎI 1: Có phải 1/4 người từ 15 tuổi trở lên cảm thấy cô đơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Công ty Way.com xem xét một cuộc khảo sát mới do Gallup và Meta thực hiện cho thấy những người trẻ tuổi đang trải qua mức độ cô đơn cao hơn bao giờ hết - với 1 trong 4 người phải chịu đựng những cơn cảm thấy khá hoặc rất cô đơn. Dữ liệu được thu thập từ những người trả lời có độ tuổi từ 15 trở lên từ hơn 142 quốc gia từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 40% dân Nam Hàn chưa cảm thấy đủ về tài chánh để nghỉ hưu?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm Chủ Nhật, 4 trong số 10 người Nam Hàn cảm thấy chưa chuẩn bị tài chính cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Chỉ có 21 phần trăm bày tỏ ý thức chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Viện Nghiên cứu Quản lý của Tập đoàn KB Financial Group đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc chuẩn bị nghỉ hưu và sở thích về nhà ở đối với 3.000 nam giới và phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 79 trên toàn quốc, những người là người ra quyết định tài chính trong gia đình họ. Cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 1 năm nay.Chi tiết: