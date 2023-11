Nhà văn, dịch giả, nhà truyền thanh Nguyễn Quí Đức (1958-2023) từ trần.

.

- Nhà văn, dịch giả, nhà truyền thanh Nguyễn Quí Đức (1958-2023) từ trần.

- Báo LAist: Giám sát viên Andrew Đỗ phân bổ hàng triệu đô la cho 1 tổ chức do con gái ông điều hành mà không tiết lộ liên hệ.

- New York: Stuart Seldowitz (cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ) bị bắt vì mắng 1 anh Hồi giáo đẩy xe bán dạo, "Tụi tao giết 4.000 trẻ em Palestine thì vẫn là chưa đủ."

- TQ: đưa tàu ra tuần tra để cảnh giác vì Mỹ-Philippines tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông làm suy yếu hòa bình

- Nga: Mỹ áp lực quan hệ giữa Nga-TQ vô ích vì cả 2 vẫn kiên định kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

- Làng phim ảnh Hollywood xóa sổ 2 nữ diễn viên nổi tiếng vì 2 cô đòi ngưng thảm sát ở Gaza

- Bộ Y tế Gaza: ngừng hợp tác với Y tế Thế giới (WHO) vì tại sao quân Israel bắt đoàn xe chở nhân viên y tế từ bệnh viện Al-Shifa, và bắt giám đốc bệnh viện

- Quân Israel đột kích, bắt 90 người Palestine ở West Bank

- Thủ tướng Tây Ban Nha gặp Tổng thống Israel: hãy ngừng giết thường dân vô tội ở Gaza, bao gồm cả hàng ngản trẻ em.

- Ngoại trưởng Tây Ban Nha: TBN đòi hỏi bảo vệ dân thường Palestine và cho lập quốc Palestine

- UNRWA: hơn 14.128 người Palestine đã chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, 74% là trẻ em và phụ nữ. Trong khi 108 nhân viên UNRWA, với gần 1.037.000 người đang tỵ nạn tại 156 cơ sở LHQ khắp Gaza.

- TT Biden kêu gọi Thủ tướng Israel duy trì hòa bình dọc biên giới Lebanon và ở West Bank

- Thỏa thuận giữa Israel và Hamas về trao đổi tù nhân và con tin sẽ không bắt đầu trước thứ Sáu.

- Alabama: 1 linh mục dắt nữ giáo dân vị thành niên bụi đời, rồi kết hôn khi cô tròn 18 tuổi.

- Mary Trump (cháu Trump): Trump sẽ thua thê thảm vì nhóm chữ 'DJT SẼ PHÊ DUYỆT BẢN CUỐI CÙNG' trong hồ sơ kế toán

- Tòa Tối cao Colorado đồng ý xét 2 đơn kháng án vụ cho Trump ghi tên ở lá phiếu Colorado và Trump có tội tham gia bạo loạn

- New York: MAGA quậy Thẩm phán Engoron và thư ký tòa vối hàng trăm tin nhắn, email/ngày chửi mắng, hăm dọa, kể cả dọa ám sát

- Tổ chức FSP hối thúc Bộ Trưởng Hành Chánh Oregon xóa tên Trump trên phiếu sơ bộ Oregon

- Tiền của tư bản Do Thái: Hill Harper từ chối sau khi được đề nghị tặng 20 triệu đôla để bứng ghế Dân Biểu gốc Palestine Rashida Tlaib.

- Biên giới Canada-Mỹ: nổ xe, chết 2 người, tại Cầu Rainbow Bridge ở Thác Niagara. Fox News nói khủng bố. NBC nói không phải khủng bố. Thủ Tướng nói chưa rõ.

- Texas: khoảng 1,1 triệu gallon dầu thô đã tràn vào Vịnh Gulf of Mexico, không biết từ nguồn nào

- Philadelphia nổ súng: 2 người chết và 5 người khác bị thương nguy kịch

- California: 1 người ở tù oan 25 năm vì cảnh sát dùng kỹ thuật nhận diện sai lầm.

- Nam Hàn: phạt Vietnam Airlines 19.296 USD vì để khách ngồi trên phi cơ chờ 5 giờ

- TIN VN. 119 Hợp tác xã tại Quảng Nam lay lắt chờ giải thể, nhưng lại khó giải thể vì kẹt thủ tục.

- TIN VN. Lỗ gần 30 tỷ đồng sau 18 tháng thí điểm, xe buýt điện đầu tiên ở TP.HCM có nguy cơ dừng hoạt động.

- TIN VN. Nền tảng blockchain Việt Nam bị hack 47 triệu USD.

- HỎI 1: Có 52% dân Mỹ nói họ hoặc người thân trong nhà có súng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giới trẻ tránh về dự tiệc Lễ Tạ Ơn để tránh cãi nhau chuyện chính trị? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-23/11/2023) ⚪ ---- Alabama: Một linh mục dắt nữ giáo dân vị thành niên bụi đời, rồi kết hôn khi cô tròn 18 tuổi. Hồ sơ tiểu bang cho thấy rằng một linh mục bị ngưng chức ở Alabama hôm thứ Sáu đã kết hôn với một thiếu nữ 18 tuổi mà ông đã dắt đi trốn sang Ý hồi mùa hè này, và một tổng giám mục cho biết hôm thứ Tư 22/11/2023 rằng ông mong đợi Vatican sẽ chính thức sa thải vị tu sĩ này khỏi chức linh mục.

.

AP đưa tin rằng giấy chứng nhận kết hôn được nộp hôm thứ Hai tại quận Mobile County cho thấy Alex Crow, một linh mục Công giáo 30 tuổi ở miền nam Alabama, đã kết hôn với cô gái 18 tuổi vài ngày trước đó. LM Crow rời Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 cùng với thiếu nữ vừa mới tốt nghiệp trường trung học McGill-Toolen. LM Crow không phải là nhân viên trường nhưng thỉnh thoảng đến thăm các lớp thần học ở đó. Giấy đăng bộ kết hôn cho biết thiếu nữ đã tròn 18 tuổi vào tháng 6.

.

The Guardian đưa tin bố mẹ cô không biết cô sẽ đến Ý cùng linh mục Crow. Báo AL.com đưa tin cả hai vẫn ở châu Âu khoảng bốn tháng. Đức Tổng Giám mục Thomas J. Rodi tuyên bố hồi tháng 7 rằng ông đã ngưng chức đạo của LM Crow và cấm ông hành động, mặc trang phục hoặc thể hiện mình với tư cách là một linh mục.

.

⚪ ---- Cháu gái của cựu Tổng thống Donald Trump, Mary Trump, đã giải thích trên mạngg Substack hôm thứ Tư tại sao một "bức thư từ địa ngục" dài 5 chữ do kế toán hàng đầu của Tổ chức Trump Organization viết có thể khiến Trump phải trả giá mọi thứ trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York.

.

“Một ghi chú nguệch ngoạc được cho là viết bởi Jeffrey McConney, cựu Kiểm soát viên Tổ chức Trump Organization viết, có nội dung: "'DJT TO GET FINAL REVIEW." ('DJT SẼ PHÊ DUYỆT BẢN CUỐI CÙNG.') Ghi chú xuất hiện trên một tài liệu được cho là đã phóng đại giá trị tài sản ròng của Donald lên 3,5 tỷ USD và chứa nhiều bằng chứng gian lận," theo cô Mary Trump, bản thân là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, viết. "Tôi đã chia sẻ bằng chứng này với luật sư Joe Gallina của tổ chức Call to Activism, người đã nói, 'Tôi không thể nghĩ ra khẩu súng nào gây khói lớn hơn khẩu súng có nội dung - viết hoa toàn bộ - "'DONALD TRUMP MUST APPROVE THIS'" ('DONALD TRUMP PHẢI CHẤP THUẬN ĐIỀU NÀY') trên một tài liệu đầy rẫy gian lận.'"

.

Nghĩa là, Trump hết chạy tội, khỏi đổ tội cho kế toán được. Vấn đề đối với các cựu tổng thống và các con trai trưởng thành của ông, những người hiện đang bị xét xử vì phóng đại và thao túng giá trị tài sản của họ, là lời bào chữa chính của họ là họ chỉ đơn giản làm theo lời khuyên của kế toán viên - và bằng chứng này sẽ mâu thuẫn trực tiếp với điều đó.

.

Nhưng có một lý do khác khiến đây là một đòn giáng mạnh vào trường hợp của Trump. Mary Trump viết: “Tài liệu có khả năng phá vỡ thỏa thuận này KHÔNG được các luật sư của Donald Trump cung cấp khi phát hiện ra. Thay vào đó, nó được chuyển giao bởi Mazars, công ty kiểm toán tài chính của Donald.” Điều đó có nghĩa là các luật sư của Trump đã không hoàn toàn minh bạch trong quá trình điều tra - và họ [kế toán viên] có thể gặp rắc rối cùng với chính Trump.

.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đang yêu cầu khoản tiền phạt hàng trăm triệu đô la cũng như việc xóa sổ Tổ chức Trump Organization trong tiểu bang. Thẩm phán Arthur Engoron, người giám sát vụ án, đã ra phán quyết thay mặt tiểu bang về tội gian lận và phiên tòa chủ yếu là đánh giá những thiệt hại tiềm ẩn.

.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Colorado vào cuối ngày thứ Ba đã đồng ý thụ lý một vụ án để cân nhắc xem có nên cấm cựu Tổng thống Trump có tên trên lá phiếu sơ bộ Colorado năm 2024 theo Tu chính án thứ 14 hay không. Một tòa án cấp dưới hồi tuần trước đã phán rằng Trump đã tham gia nổi dậy bằng cách kích động cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 nhưng nói rằng hiến pháp cấm giữ chức vụ sau khi tham gia vào “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn” không áp dụng cho chức vụ tổng thống. Nghĩa là, cho ghi tên Trump trên lá phiếu. Thế là có kháng cáo từ Trump vì Trump nói Trump không tham gia bạo loạn, và cả từ nhóm công dân muốn xóa tên Trump ở phiếu bầu. Tòa Tối Cao Colorado sẽ xét kháng cáo.

.

⚪ ---- Một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã bị bắt sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó ông gọi một người bán xe đẩy thực phẩm halal (đã làm phép Hồi giáo) ở thành phố New York là “kẻ khủng bố” và nói rằng cái chết của 4.000 trẻ em Palestine ở Gaza “là chưa đủ”.

.

Stuart Seldowitz, 64 tuổi, người trước đây giữ chức phó giám đốc Văn phòng các vấn đề Israel và Palestine của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã bị cảnh sát New York bắt hôm thứ Tư 22/11/2023 với cáo buộc quấy rối nghiêm trọng, rình rập tội phạm căm thù, gây sợ hãi và rình rập tại nơi làm việc, theo bản tin của cảnh sát New York.

.

Cảnh sát cho biết: “Một nam nạn nhân 24 tuổi khai với cảnh sát rằng một cá nhân đã tiếp cận anh tại nơi làm việc của anh nhiều lần và đưa ra những tuyên bố chống Hồi giáo nhiều lần vào những ngày khác nhau khiến nạn nhân cảm thấy sợ hãi và khó chịu”.

.

Xe đẩy thực phẩm của chàng trai Hồi giáo ở New York bị cựu quan chức Mỹ Stuart Seldowitz chửi mắng. (Hình: mạng X.)

.

Video đã lan truyền trong tháng này với nhiều cuộc tranh luận về cuộc chiến của Israel ở Gaza giữa Seldowitz và một người đàn ông gốc Ai Cập làm việc trong một chiếc xe đẩy bán thực phẩm halal ở Manhattan. Seldowitz nói trong một cuộc trao đổi được ghi lại trên video và đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Nếu tụi tao giết 4.000 trẻ em Palestine thì điều đó vẫn là chưa đủ."

.

Người ta thấy trong một video, người bán hàng nói với Seldowitz "Đi đi, đi đi" và "Tôi sẽ không nghe thấy". Seldowitz sau đó trả lời: “Nhưng mày là một kẻ khủng bố. Mày ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.”

.

Trong các cuộc trao đổi khác, Seldowitz được cho là đã nói xấu Nhà tiên tri Muhammad và gọi người bán hàng là “kẻ ngu dốt” vì không thông thạo tiếng Anh. Seldowitz cũng đe dọa sử dụng các mối quan hệ với chính phủ của mình để bảo cảnh sát chìm Ai Cập bố ráp ba mẹ chàng trai kia: “Mukhabarat [cơ quan tình báo] ở Ai Cập sẽ bắt được bố mẹ mày. Bố của mày có thích bị rút móng tay hay không? Họ sẽ tra tấn từng người một,” video cho thấy Seldowitz mỉm cười khi nói.

.

Seldowitz từng là quyền giám đốc của Ban Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Á dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Ông cũng từng là quan chức chính trị cấp cao tại Văn phòng các vấn đề Israel và Palestine của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

.

Bạn có thể nghe giọng Seldowitz nói trong video dài 1:20 phút:



https://youtu.be/VJSchh59iwQ?si=qeT21Ilaln_hD_kf

.

.

⚪ ---- MAGA quấy nhiễu Thẩm phán và thư ký tòa. Thẩm phán New York giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Donald Trump và thư ký luật của ông đã nhận được hàng trăm tin nhắn quấy rối mà an ninh tòa án cho là “nghiêm trọng và đáng tin cậy” kể từ khi Trump bắt đầu công khai chỉ trích nhân viên tòa án. Kể từ ngày 3 tháng 10, khi Trump đăng lên mạng xã hội cáo buộc vô căn cứ về thư ký luật của Thẩm phán Arthur Engoron, những lời đe dọa chống lại thẩm phán này “tăng theo cấp số nhân” và cũng hướng tới thư ký của ông ta. Trong đó có lời hăm dọa ám sát Thẩm phán Engoron.

.

Bài đăng trên mạng xã hội của Trump đã khiến thẩm phán ban hành lệnh bịt miệng cấm Trump đưa ra những tuyên bố về nhân viên tòa án. Lệnh bịt miệng sau đó đã được mở rộng để cấm các luật sư của Trump bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư của thẩm phán với thư ký luật của ông ta. Thời điểm đó, thẩm phán nói phòng của ông đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và email quấy rối và đe dọa. Tuy nhiên, chi tiết bổ sung được công khai trong hồ sơ hôm thứ Tư 22/11/2023 tiết lộ mức độ liên hệ đó, bao gồm hàng chục tin nhắn mỗi ngày, đánh cắp thông tin qua điện thoại và việc sử dụng ngôn ngữ chống Do Thái ngày càng tăng. Engoron đã phạt Trump hai lần với tổng số tiền 15.000 USD vì vi phạm lệnh bịt miệng.

.

Tuần trước, một thẩm phán tòa phúc thẩm New York đã tạm thời dỡ bỏ lệnh bịt miệng sau khi Trump cho rằng nó vi phạm các quyền hiến định của ông. Phán quyết giữ nguyên lệnh này chỉ là tạm thời để có thời gian cho một hội đồng thẩm phán đầy đủ hơn cân nhắc.

.

Trong hồ sơ tòa án hôm thứ Tư, một luật sư của Sở Court Administration for New York State đã yêu cầu hội đồng xét xử kháng án giữ nguyên lệnh bịt miệng và từ chối nỗ lực của Trump nhằm dỡ bỏ vĩnh viễn lệnh bịt miệng. Bộ trưởng Tư pháp New York cũng kêu gọi tòa án giữ nguyên lệnh bịt miệng. Riêng cô thư ký luật của Thẩm phán Engoron đã nhận được 20-30 cuộc gọi mỗi ngày tới điện thoại di động cá nhân của cô và 30-50 tin nhắn/ngày trên các nền tảng mạng xã hội và hai địa chỉ email cá nhân.

.

⚪ ---- Oregon: nên xóa tên Trump trên phiếu bầu tiểu bang Oregon? Một nhóm cố gắng ngăn cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên lá phiếu ở tất cả 50 bang đã gây áp lực lên Bộ trưởng Hành chánh Oregon LaVonne Griffin-Valade trong tuần này. Tổ chức Free Speech for People (FSP) lần đầu tiên liên hệ với Griffin-Valade hồi tháng 7. Bức thư mới nhất yêu cầu Griffin-Valade trả lời và cho biết liệu bà có ban hành quy tắc tạm thời tuyên bố Trump không đủ điều kiện xuất hiện trên các lá phiếu ở Oregon trước ngày 1 tháng 12 hay không.

.

Nhóm FSP viết: “Lời thề ủng hộ Hiến pháp của Bộ trưởng và trách nhiệm nặng nề được cử tri Oregon giao phó với tư cách là Bộ trưởng Hành chánh, buộc ngài phải xóa tên Trump ra khỏi danh sách ‘ứng cử viên đủ điều kiện’ trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống”. Người phát ngôn của Griffin-Valade cho biết bà đã nhận được yêu cầu và đang xem xét nó và không có gì để chia sẻ thêm vào thời điểm này.

.

Bức thư ghi rằng luật Oregon yêu cầu Bộ trưởng Hành chánh loại bỏ những ứng cử viên không đủ điều kiện ra khỏi lá phiếu. Tòa án Tối cao Oregon đã tái khẳng định vai trò đó vào năm ngoái khi cựu Bộ trưởng Hành chánh Shemia Fagan chặn Nick Kristof, một biên tập viên New York Times, không cho tranh cử thống đốc vì ông đã không đáp ứng yêu cầu hiến pháp là phải sống ở Oregon này trong ba năm.

.

Gần đây hơn, Griffin-Valade đã ra quy định ngăn chặn các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ lỡ hơn 10 ngày họp sàn mà không có lý do gì xuất hiện trên lá phiếu. Bốn thượng nghị sĩ đã nộp đơn xin tái tranh cử và đã bị loại, đồng thời các vụ kiện cấp tiểu bang và liên bang về việc họ bị loại vẫn đang diễn ra.

.

Việc Trump có xuất hiện trên lá phiếu ở Oregon hay không có thể sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Oregon vào tháng 5 là một trong những cuộc bầu cử cuối cùng trên toàn quốc và các đảng thường biết rõ về người được đề cử của họ trước khi cử tri Oregon bỏ phiếu. Nỗ lực xóa tên Trump trên lá phiếu đã gặp phải những thách thức pháp lý ở Colorado, Michigan và Minnesota. Gần đây nhất, một thẩm phán Colorado đã ra phán quyết rằng Trump nên được đưa vào lá phiếu, nhưng thừa nhận rằng Trump đã tham gia nổi dậy.

.

⚪ ---- Tiền của tư bản Do Thái đếm không xuể. Một ứng cử viên Đảng Dân chủ cho chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở Michigan nóit hôm thứ Tư, ông đã từ chối lời đề nghị trị giá 20 triệu đô la để bỏ cuộc đua Thượng viện để tranh cử ở Hạ viện nhằm bứng ghế Dân biểu Rashida Tlaib (D-Mich.). “Tôi không có ý định công khai một cuộc điện thoại riêng tư,” Hill Harper viết hôm thứ Tư trên X,liên kết với một bản tin của Politico về lời đề nghị này.

.

“Bây giờ thì báo đăng tin này rồi, đây là sự thật. Một trong các nhà tài trợ lớn nhất của American Israel Public Affairs Committee [Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ] đã đề nghị 20 triệu đô la nếu tôi rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ để tranh cử giành ghế của DB @RashidaTlaib. Tôi đã nói không. Tôi sẽ không bị chỉ huy, bị bắt nạt hay bị mua chuộc.”

.

Politico đã nêu tên doanh nhân Michigan Linden Nelson là người đứng sau lời đề nghị được báo cáo vào giữa tháng 10. Nelson trước đây đã từng tham gia vào Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ (AIPAC). Tuy nhiên, trong một tuyên bố gửi qua email tới The Hill, AIPAC cho biết họ “hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ vấn đề nào trong vấn đề này. Ngoài ra, hồ sơ của chúng tôi chỉ ra rằng cá nhân này đã không đóng góp cho AIPAC trong hơn một thập niên.”

.

AIPAC đã chỉ trích Tlaib và những người cấp tiến khác, những người đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ thường dân Palestine. DB Tlaib, một người Mỹ gốc Palestine, là một trong những người chỉ trích Israel lớn nhất tại Quốc hội trong cuộc chiến hiện nay. Đầu tháng này, Hạ viện đã bỏ phiếu chỉ trích Tlaib vì một số nhận xét gây tranh cãi nhất của bà, chẳng hạn như sử dụng khẩu hiệu “từ sông ra biển”, được nhiều người coi là lời kêu gọi loại bỏ Israel. AIPAC có kế hoạch tung ra 100 triệu đô để dùng trong bầu cử sơ bộ 2024 để bứng ghế các Dân biểu thân thiện với dân Palestine.

.

⚪ ---- Đại tá Không quân Tian Junli, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của Quân đội Trung Quốc, hôm thứ Năm nói các cuộc tuần tra do Hoa Kỳ và Philippines cùng tiến hành ở Biển Đông làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Do vậy, TQ đã cử tàu khu trục Yuncheng tới tuần tra định kỳ trong khu vực kể từ ngày 21/11 và “quân đội TQ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh của TQ”. Tian cho rằng "Philippines đã thông đồng với thế lực bên ngoài", ám chỉ Mỹ, để "quậy rắc rối" trong khu vực.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với tờ Izvestia hôm thứ Năm rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực lên quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là vô ích, vì hai nước đoàn kết bởi "sự tương đồng tuyệt đối về ý thức hệ" trong nhận thức về các sự kiện thế giới và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi giữ vững lập trường của mình, vững vàng trên con đường của mình". Peskov cũng nói về lập trường Trung Quốc đối với Ukraine, rằng nó "có những sắc thái nhất định và phía Nga nhận thức được chúng". Theo ông, Nga biết rằng NATO sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và mở rộng hơn nữa sự can thiệp vào cuộc chiến.

.

⚪ ---- Theo hãng tin The Associated Press, mối lo ngại về kiểm duyệt ở làng phim ảnh Hollywood đang gia tăng sau khi diễn viên từng đoạt giải Oscar Susan Sarandon và ngôi sao trong phim Scream là cô Melissa Barrera bị công ty của họ sa thải sau khi hai cô đưa ra những bình luận kêu gọi bảo vệ trẻ em Palestine và chống lại hành vi Israel giết dân thường.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qudra hôm thứ Năm tiết lộ với Al Jazeera ý định của Bộ sẽ ngừng mọi hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì: “Bộ Y tế đã quyết định dừng mọi hoạt động phối hợp với WHO về việc di tản cho đến khi họ gửi cho chúng tôi báo cáo giải thích những gì đã xảy ra.” Tuyên bố của Al-Qudra được đưa ra sau khi binh sĩ Israel bắt đoàn xe chở nhân viên y tế từ bệnh viện Al-Shifa. Trong vụ này, Mohammad Abu Salmiya, giám đốc bệnh viện, cũng bị bắt.

.

⚪ ---- Tổng cộng có 90 người Palestine đã bị bắt trong đêm trong một cuộc đột kích của Israel ở West Bank, theo Al Jazeera đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn Hiệp hội Tù nhân Palestine. Tin này nói thêm rằng các thành phố Nablus và Dura, cũng như các trại tị nạn ở Balata và Al-Arroub, đều bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bao vây trong cuộc đột kích. Khiđối đầu diễn ra giữa cả hai bên, hơi cay được cho là đã được sử dụng và 5 người bị thương do đụng độ. Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng trước, căng thẳng đã gia tăng ở West Bank, với Al Jazeera đưa tin rằng ít nhất 3.130 người Palestine đã bị bắt trong khu vực.

.

⚪ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Năm đã bảo vệ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas nhưng nhấn mạnh rằng dân thường phải được bảo vệ bằng mọi giá. Gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog, Thủ tướng nói rằng "phản ứng không thể liên quan đến cái chết của thường dân vô tội ở Gaza, bao gồm cả hàng nghìn trẻ em" và nhấn mạnh rằng cần phải cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza. Sanchez nhấn mạnh rằng Chính quyền Palestine nên quản lý Gaza sau khi cuộc chiến đang diễn ra kết thúc, đồng thời nhấn mạnh rằng để đạt được mục tiêu đó “ngoại giao phải bắt đầu”.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm thứ Năm nói chính phủ "sẽ không hạ thấp tiếng nói của chúng tôi trong việc bảo vệ dân thường Palestine và một nhà nước Palestine khả thi". Ông tái khẳng định rằng Tây Ban Nha lên án "cuộc tấn công khủng bố" của Hamas, vốn bắt đầu cuộc xung đột hiện nay với Israel và công nhận quyền tự vệ của Israel nhưng việc thành lập một nhà nước Palestine là "sự đảm bảo tốt nhất cho hòa bình ở Trung Đông".

.

Albares nói với đài phát thanh RNE của Tây Ban Nha rằng quan điểm của chính phủ Tây Ban Nha là Hamas không đại diện cho người dân Palestine và Tây Ban Nha muốn hợp tác với Chính quyền Quốc gia Palestine mà ông gọi là "đối tác quan trọng". Ông đưa ra những bình luận này khi Thủ tướng Pedro Sanchez tới Israel, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời nói thêm rằng Tây Ban Nha đang ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo "trong thời gian rất ngắn" và kêu gọi "nỗi kinh hoàng chấm dứt" khi đề cập đến cái chết của hàng ngàn thường dân ở Gaza.

.

Nguyễn Quí Đức

Hoàng Liên

⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) hôm thứ Năm cho biết hơn 14.128 người Palestine đã chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas vào ngày 7 tháng 10. Cơ quan này cho biết rằng "74% trong số họ được cho là trẻ em và phụ nữ."Ngoài ra, 108 nhân viên UNRWA đã chết, "con số nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc thiệt mạng trong một cuộc xung đột cao nhất trong lịch sử" của LHQ. UNRWA cho biết thêm, gần 80% dân số ở Gaza, tương đương 1,4 triệu người, đã phải di dời trong nước. Theo dữ liệu mới nhất, gần 1.037.000 người đang trú ẩn tại 156 cơ sở của cơ quan trên khắp Gaza, bao gồm cả ở phía bắc do Israel chiếm đóng.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình dọc biên giới Lebanon và ở West Bank trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bạch Ốc đưa tin hôm thứ Tư. Biden cũng hoan nghênh thỏa thuận sẽ bảo đảm thả an toàn 50 con tin bị Hamas bắt giữ, cũng như tạm dừng "chiến đấu" để cho phép "hỗ trợ nhân đạo rất cần thiết" vào Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp tục của Hezbollah có thể dẫn đến căng thẳng leo thang ở biên giới phía bắc của Israel với Lebanon.⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi nói việc thực hiện thỏa thuận giữa Israel và Hamas về trao đổi tù nhân và con tin sẽ không bắt đầu trước thứ Sáu. Họp báo, Hanegbi nhấn mạnh rằng "các cuộc đàm phán để thả con tin của chúng tôi không ngừng tiến triển" và "việc thả sẽ bắt đầu theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên." Trước đó, Israel cảnh báo rằng việc thực hiện thỏa thuận là "một quá trình phức tạp, có thể mất thời gian và nhiều giai đoạn".⚪ ---- Fox News hôm thứ Tư dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết vụ nổ xe xảy ra tại Cầu Rainbow Bridge ở Thác Niagara, điểm giao nhau giữa Mỹ và Canada, là một âm mưu khủng bố. Theo các nguồn tin, chất nổ nằm trong xe, có hai người ở bên trong được phát hiện đã chết. Trong khi đó, một cảnh sát ở biên giới bị thương. Các nguồn tin cho biết thêm, trong khi tất cả các cây cầu ở khu vực lân cận đều bị đóng cửa, tất cả các tòa nhà chính phủ cũng đã được di tản.Chiếc xe đã phát nổ tại một trạm kiểm soát bên phía Mỹ của cây cầu Mỹ-Canada ở Thác Niagara hôm thứ Tư, lúc đó chiếc xe đã tăng tốc lao vào quảng trường cầu phía Mỹ và lao qua hàng rào trước khi phát nổ bên ngoài quảng trường kiểm tra biên giới. Các nguồn tin cho biết hai người trên xe đã thiệt mạng và một nhân viên bảo vệ biên giới phải nhập viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.Tuy nhiên NBC hôm thứ Tư đưa tin, trích dẫn bốn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, không phát hiện thấy chất nổ trong chiếc xe đã phát nổ trên Cầu Rainbow bắc qua Thác Niagara và nối Hoa Kỳ và Canada. Nếu như thế, xe nổ không phải là khủng bố.⚪ ---- Văn phòng thị trưởng Niagara Falls hôm Thứ Tư nói vụ nổ liên quan đến một xe đi từ Canada vào Mỹ. Cục Điều tra Liên bang ở Buffalo sau đó đã xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng vụ nổ đã xảy ra, đồng thời chia sẻ rằng họ đang hợp tác với “các đối tác thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang” trong cuộc điều tra này. Thống đốc New York Kathy Hochul viết trên X rằng bà đã được thông báo về tình hình và đang "theo dõi chặt chẽ" nó. Bà nói: “Các cơ quan Hoa Kỳ có mặt tại chỗ và sẵn sàng hỗ trợ”.⚪ ---- Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Dominic LeBlanc hôm thứ Tư nói chính phủ hiện tại không thể nói vụ nổ xe xảy ra ở cầu Rainbow bắc qua thác Niagara có phải là cố ý hay không. Tại cuộc họp báo, LeBlanc nhấn mạnh rằng nói về nguyên nhân gây ra vụ nổ “khi chúng tôi không có thông tin xác minh đáng tin cậy là vô trách nhiệm”. Trong khi đó, Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh rằng Ottawa đang xem xét tình hình một cách “rất nghiêm túc”. Fox News đưa tin vụ này là một nỗ lực tấn công khủng bố.⚪ ---- Texas: Ước tính khoảng 1,1 triệu gallon dầu thô đã tràn vào Vịnh Gulf of Mexico kể từ ngày 16/11, khiến các quan chức cấp cứu phải nỗ lực trong gần một tuần để xác định nguồn rò rỉ và xác định xem liệu có ống dẫn dầu dưới nước có bị vỡ ngoài khơi bờ biển Louisiana hay không. Vụ tràn dầu được phát hiện hôm thứ Năm gần hệ thống đường ống dài 67 dặm thuộc sở hữu của Cơ sở hạ tầng Bờ biển Thứ ba ở Houston (Texas) và do Main Pass Oil Gathering Co. ở hạ lưu Bayou điều hành.Các tàu lặn điều khiển từ xa dưới nước đã được đưa ra khảo sát vào đầu tuần này để kiểm tra đường ống nhưng cho đến nay vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc của tràn dầu. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa cho biết ai chịu trách nhiệm về vụ tràn dầu nhưng đã ra lệnh đóng cửa đường ống Main Pass cùng ngày để đề phòng.⚪ ---- Hai người đàn ông đã chết và ít nhất năm người khác được cho là đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ đấu súng được cho là liên quan đến ma túy ở Bắc Philadelphia vào tối thứ Ba. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 5 khẩu súng đánh rơi tại hiện trường vụ nổ súng ở dãy nhà 3200 trên đường Fairhill gần Đại lộ Allegheny ngay sau 8 giờ 30 tối.Cảnh sát báo cáo đã tìm thấy 4 khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường rơi trên mặt đất xung quanh hiện trường vụ nổ súng, cùng với hơn 70 vỏ đạn đã qua sử dụng. Chánh thanh tra Sở Cảnh sát Philadelphia Scott Small cho biết: “Chúng tôi tin rằng một số nạn nhân là những kẻ xả súng”.Cảnh sát cho biết độ tuổi của các nạn nhân dao động từ 19 đến 33. Cảnh sát đã cố gắng xác định điều gì đã xảy ra trong khi những nạn nhân còn sống sót sau vụ nổ súng được chăm sóc y tế tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết hai ngôi nhà bị trúng đạn lạc nhưng không có thương tích nào khác được báo cáo. Vụ nổ súng đang được điều tra.⚪ ---- California: 1 người ở tù oan 25 năm vì cảnh sát dùng kỹ thuật nhận diện sai lầm. Một người đàn ông ở California, người đã phải ngồi tù 25 năm vì tội giết người mà anh ta không phạm tội, đã được một thẩm phán miễn tội và ra lệnh trả tự do trong tháng này sau khi các công tố viên đồng ý rằng anh ta đã bị kết án oan. Miguel Solorio, 44 tuổi, bị bắt năm 1998 vì bị cho là trong khi lái xe đã xả súng bắn chết người ở Whittier, phía đông nam Los Angeles, và cuối cùng bị kết án chung thân không có khả năng được ân xá.Thẩm phán Tòa án Tối cao William Ryan đã lật lại bản án của Solorio trong phiên điều trần tại tòa án ở Los Angeles. Solorio đã là người tự do vào ngày 9 tháng 11. Các luật sư yêu cầu trả tự do cho Solorio lập luận rằng việc kết án Solorio dựa trên cách thực hiện nhận dạng nhân chứng sai lầm. Trong một lá thư vào tháng trước, Văn phòng Biện lý quận Los Angeles cho biết họ đã kết luận “một cách tự tin và dứt khoát” rằng Solorio có quyền được trả tự do.Các luật sư cho biết vụ truy tố Solorio chủ yếu dựa vào một phương pháp bây giờ đã bỏ, vì làm ô nhiễm trí nhớ nhân chứng bằng cách cho xem đi xem lại ảnh của cùng một người. Trường hợp của Solorio, trước khi tin được đưa ra, 4 nhân chứng nhìn ảnh của Solorio đã không xác định Solorio là nghi phạm, và một số thậm chí còn chỉ vào một người khác. Nhưng cảnh sát tiếp tục đưa cho các nhân chứng những bức ảnh của Solorio cho đến khi một số người trong số họ cuối cùng nhận dạng được anh ta.⚪ ---- Bộ Giao thông vận tải Nam Hàn hôm thứ Tư cho biết họ đã áp dụng mức phạt đối với Vietnam Airlines và Aero Mongolia với cáo buộc vi phạm luật hàng không Nam Hàn. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam bị phạt 25 triệu won (19.296 USD) vì một buổi để hành khách ngồi trên máy bay chờ quá lâu.Ngày 14/7, máy bay của hãng khởi hành từ Hà Nội đã tạm thời hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Inch, phía Tây Seoul, trước khi đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở thành phố cảng Busan phía Đông Nam của Nam Hàn. Máy bay đã ở lại khu vực di chuyển của sân bay Seoul hơn 5 giờ cùng với hành khách trên máy bay để chuẩn bị cất cánh. Theo Đạo luật Kinh doanh Hàng không, một máy bay quốc tế không thể chờ trong khu vực di chuyển có hành khách trên máy bay quá bốn giờ đồng hồ.Trong khi đó, Hãng hàng không mang quốc tịch Mông Cổ bị phạt 10 triệu won vì khai thác đường bay Inch-Ulaanbaatar kể từ ngày 1/7 mà không được chấp thuận.⚪ ---- Nhà văn, dịch giả, nhà truyền thanh(1958-2023) đã từ trần ngày 22/11/2023 vì bạo bệnh. Nguyễn Quí Đức là phát thanh viên, nhà văn, biên tập viên và dịch giả người Mỹ gốc Việt. Nguyễn Quí Đức ra đời tại Đà Lạt, Việt Nam, ông sang Mỹ năm 1975 rồi về sau trở về sống ở Hà Nội vào mùa thu năm 2006.Benjamin Reich, người tổ chức một trang GoFundMe để hỗ trợ chi phí y tế cho Đức ba tuần trước, đã xác nhận cái chết của Đức với AsAmNews qua email: “Đức đã qua đời tại Hà Nội vì căn bệnh nhiễm trùng máu mà Đức mắc phải thời gian gần đây.” Các bác sĩ chẩn đoán Nguyễn mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn IV cách đây vài tháng. Theo Reich, nó đã di căn với các khối u phát triển ở bụng và não của Đức. Trong những năm cuối đời, Nguyễn điều hành nhà hàng ở Việt Nam với nhiều thành công khác nhau.Một người bạn của Nguyễn Quí Đức là nhà đạo diễn điện ảnh E. Samantha Cheng viết trên Facebook rằng cộng đồng sáng tạo toàn cầu sẽ thương nhớ Đức vô cùng. Cheng cũng kêu gọi quyên góp để giúp đỡ trả nợ y tế và chi phí tang lễ cho Nguyễn Quí Đức ở: https://www.gofundme.com/f/nguyen-qui-duc-cancer-battleThân phụ Nguyễn Quí Đức là người khi sang Mỹ viết văn với bút hiệu, nguyên là một công chức cao cấp của VNCH, bị bắt ở Huế đưa ra Bắc và bị giam 12 năm, từ Mậu thân cho đến năm 1980. Năm 1984 Hoàng Liên sang Hoa Kỳ, và sau đó viết một cuốn hồi ký nhan đề "Ánh Sáng và Bóng Tối." Mẹ của Nguyễn Quí Đức là Nguyễn Khoa Diệu Liễu, hiệu trưởng trường THPT Đồng Khánh ngày xưa.Wikipedia viết như sau. Nguyễn Quí Đức từng là nhà sản xuất đài phát thanh và nhà văn từ năm 1979, làm việc cho đài BBC ở Luân Đôn và đài KALW-FM tại San Francisco, đồng thời là bình luận viên cho National Public Radio. Ông cũng từng là người dẫn chương trình quốc gia Pacific Time của Đài phát thanh công cộng KQED-FM, về các vấn đề của người châu Á và người Mỹ gốc Á, từ năm 2000 đến năm 2006.Các bài viết của ông từng được đăng trên The Asian Wall Street Journal Weekly, The New York Times Magazine, The San Francisco Examiner, The San Jose Mercury News và các tờ báo khác. Ông còn đóng góp nhiều bài tiểu luận, bài thơ và truyện ngắn khác trên những tạp chí gồm City Lights Review, Salamander, Zyzzyva, Manoa Journal, Văn, Văn Học và Hợp Lưu, cũng như trong một số tuyển tập mang tên Under Western Eyes, Watermark và Veterans of War, Veterans of Peace.Nguyễn Quí Đức là tác giả cuốn sách "Where the Ashes Are: The Odyssey of a Vietnamese Family" (Tro tàn nơi đâu: Cuộc phiêu lưu của một gia đình Việt Nam), và là dịch giả bộ tiểu thuyết Phía sau màn sương đỏ của Hồ Anh Thái (Curbstone Press, 1997). Ông cùng với John Balaban đồng chủ biên cuốn "Vietnam: A Traveler's Literary Companion" (Whereabouts Press, 1995) và Once Upon A Dream, The Vietnamese American Experience, (Andrews and McMeel, 1995). Bản dịch tập thơ "The Time Tree, Poems by Huu Thinh" Cây thời gian, thơ Hữu Thỉnh, (Curbstone Press, 2004), với George Evans, đã lọt vào vòng chung kết Giải Dịch Thuật năm 2004 của Hiệp hội Phê Bình Sách Bắc California.

Đức được trao Giải thưởng Xuất sắc của Câu lạc bộ Báo chí Hải ngoại cho các bài phóng sự của ông từ Việt Nam cho NPR năm 1989, và vào năm 1994, ông là nghệ sĩ thường trú tại Villa Montalvo Estates for the Arts để rồi viết nên vở kịch Người lính tên Tony D. ngay tại đây, dựa trên truyện ngắn của Lê Minh Khuê, được Sân khấu EXIT dàn dựng vào năm 1995 ở Knuth Hall, San Francisco. Năm 2001, Nguyễn Quí Đức được A-Media vinh danh là Một trong 30 Người Mỹ gốc Á nổi bật nhất. Phim tài liệu của ông về giới trẻ Trung Quốc có tựa đề "Shanghai Nights" (Đêm Thượng Hải), là một phần của chuỗi phim Frontline/World thuộc hãng PBS đã được Câu lạc bộ Báo chí Hải ngoại Hoa Kỳ trao Giải thưởng Edward R. Murrow về Phim tài liệu truyền hình xuất sắc năm 2004, và cùng năm đó, ông còn nhận được học bổng cho những thành tích xuất sắc từ Quỹ Alexander Gerbode. Tháng 10 năm 2006, Hội Nhà báo Chuyên nghiệp đã trao Giải thưởng Công vụ Xuất sắc cho những đóng góp trong ngành báo chí của ông.

.

Tang lễ dự kiến sẽ cử hànhvào Chủ nhật ngày 26 tháng 11, vào lúc 11 giờ sáng tại nhà tang lễ Thanh Nhàn ở Hà Nội (nhà tang lễ Thanh Nhàn). Tang gia cho biết tất cả những người viếng tang đều được chào đón. Có thể liên lạc với tang gia và đọc các thông tin câp nhật trên Facebook @tadiotohanoi (https://www.facebook.com/tadiotohanoi) hay tại:

https://www.gofundme.com/f/nguyen-qui-duc-cancer-battle

.

.

⚪ ---- Quận Cam: Giám sát viên Andrew Đỗ phân bổ hàng triệu đô la cho một tổ chức do con gái ông điều hành mà không tiết lộ liên hệ. Một cuộc điều tra của báo LAist cho thấy Giám sát viên Quận Cam Andrew Do, một trong những quan chức dân cử quyền lực nhất của quận, đã phân bổ hàng triệu đô la cho một tổ chức do con gái ông lãnh đạo mà không công khai mối quan hệ thân thiết với gia đình của ông.

.

Giám sát viên Đỗ đã phê duyệt khoản tài trợ bao gồm 3,1 triệu USD cho một trung tâm sức khỏe tâm thần do con gái ông điều hành. Theo lãnh đạo nhóm dân quyền người Mỹ gốc Á hàng đầu của L.A., các hợp đồng phụ do quận tài trợ với trung tâm dành cho con gái đã thu hút sự lo ngại của một nhóm lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng đến mức phải liên hệ với FBI.

.

Con gái ông Andrew Đỗ, tên Rhiannon Do, tốt nghiệp trung học bốn năm trước và sau đó lấy bằng cử nhân kinh tế tại U.C. Davis vào tháng 12/2021. Khi ở U.C. Davis, cô thực tập tại Viện Steinberg, nơi ủng hộ những thay đổi về chính sách sức khỏe tâm thần trên toàn tiểu bang. Sơ yếu lý lịch LinkedIn của cô liệt kê một kỳ thực tập khác tại một công ty luật và không có kinh nghiệm làm việc nào khác. Trung tâm y tế do con gái của Đỗ điều hành nằm trên cùng tầng của cùng tòa nhà văn phòng với văn phòng luật tư nhân của Đỗ ở Huntington Beach.

.

Không tiết lộ công khai mối quan hệ gia đình của mình, Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ đã phê duyệt khoản tài trợ bao gồm 3,1 triệu đô la trong hai hợp đồng phụ cho một trung tâm sức khỏe tâm thần do con gái ông lãnh đạo. Các nhà thầu phi lợi nhuận quản lý các hợp đồng phụ cho biết ý tưởng thuê trung tâm của con gái ông không bắt nguồn từ họ. Một người cho biết trung tâm đã được đề xuất cho họ trong quá trình đàm phán với quận, và người còn lại cho biết họ đã được cung cấp danh sách các tổ chức được quận kiểm duyệt. Người phát ngôn của Quận Cam chưa trả lời các câu hỏi của báo LAist về vai trò của Andrew Đỗ trong quá trình này.

.

Một nhóm các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận cộng đồng lo ngại về việc xử lý các hợp đồng phụ đến mức họ đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề này với lãnh đạo nhóm dân quyền người Mỹ gốc Á hàng đầu của L.A., người này nói với LAist rằng cô đã theo dõi bằng cách liên hệ với FBI.

.

Con gái ông Đỗ không liệt kê kinh nghiệm làm việc nào khác trên LinkedIn, ngoài thời gian thực tập bốn tháng vào mùa hè này tại một công ty luật kinh doanh. Theo trang web của nhóm đó, cô cũng là thực tập sinh lập pháp tại một nhóm vận động sức khỏe tâm thần. Trung tâm sức khỏe tâm thần của con gái Đỗ, Trung tâm Warner Wellness Center, là tên của tổ chức phi lợi nhuận Viet America Society.

.

Các hoạt động của Warner Wellness Center và Hội Viet America Society nằm trên cùng tầng của cùng tòa nhà văn phòng với văn phòng luật tư nhân của Andrew Đỗ ở Huntington Beach. Hội Viet America Society đã nhận được thư cảnh báo vào tháng 4 năm 2023 từ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang rằng hội này quá hạn và không thể tìm kiếm hoặc chi tiêu tiền một cách hợp pháp vì vẫn chưa nộp các báo cáo tài chính bắt buộc.

.

Đỗ được ghi nhận trong bản tóm tắt ngân sách vì đã phân bổ 4,2 triệu đô la trong hai năm cho Hội Viet America Society trong khoảng thời gian tổ chức này không được đăng bộ với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận với chính quyền. Một chuyên gia đạo đức nói với LAist luật pháp tiểu bang cấm điều hành một tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng bộ. Khi được hỏi về các trường hợp có thể nghi là phạm luật này, người phát ngôn FBI Laura Eimiller nói với báo LAist rằng cơ quan FBI này không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của các cuộc điều tra.

.

⚪ ---- TIN VN. 119 Hợp tác xã tại Quảng Nam lay lắt chờ giải thể, nhưng lại khó giải thể vì kẹt thủ tục. Hoạt động không hiệu quả, thiếu nhân lực, trình độ, máy móc lạc hậu… là những nguyên nhân khiến 119 Hợp tác xã tại Quảng Nam phải ngừng hoạt động, chờ giải thể. Thế nhưng, ngay cả việc giải thể HTX cũng không đơn giản. Tỉnh Quảng Nam hiện có 552 HTX và 1 Liên hiệp HTX, trong đó số HTX hoạt động kém hiệu quả chiếm khoảng 43%. Cuối năm 2022, Quảng Nam khảo sát tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thì có đến 119 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. "Ở Điện Bàn có khoảng 7 HTX đã xóa sổ từ lâu trên thực tế nhưng câu chuyện giải thể vấp phải rất nhiều rào cản" - ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn - cho hay.

.

⚪ ---- TIN VN. Lỗ gần 30 tỷ đồng sau 18 tháng thí điểm, xe buýt điện đầu tiên ở TP.HCM có nguy cơ dừng hoạt động. Theo Báo Dân Việt. Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở TP.HCM được trợ giá với tỷ lệ 44,1%, chỉ bằng 2/3 so với tuyến xe buýt thường, công ty vận hành lỗ 28,6 tỷ đồng chỉ sau 18 tháng thí điểm hoạt động. Với tỷ lệ trợ giá như hiện tại, nếu không được xem xét điều chỉnh và sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho xe buýt điện thì công ty không thể mở tiếp được các tuyến còn lại và phải xin dừng hoạt động của tuyến D4 cuối năm 2023 do thua lỗ.

.

⚪ ---- TIN VN. Nền tảng blockchain Việt Nam bị hack 47 triệu USD. Theo VnExpress. Sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung KyberSwap thông báo bị tin tặc tấn công vào pool thanh khoản, lấy đi số tiền tương đương 47 triệu USD. "Thông báo khẩn. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo KyberSwap Elastic đã gặp sự cố bảo mật. Để phòng ngừa rủi ro, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo người dùng nên rút tiền ngay lập tức", tài khoản chính thức của Kyber Network thông báo trên X sáng 23/11. Đại diện Kyber cho biết vẫn đang tiếp tục xử lý vấn đề và không bình luận thêm. Kyber Network ra đời năm 2017 với ba nhà đồng sáng lập Lợi Lưu, Victor Tran và Yaron Velner. Đây là một trong những dự án blockchain đầu tiên do người Việt phát triển và thu hút sự chú ý lớn trên cộng đồng quốc tế.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có 52% dân Mỹ nói họ hoặc người thân trong nhà có súng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới của NBC News cho thấy hơn một nửa số cử tri Mỹ, một con số cao kỷ lục, nói rằng họ hoặc ai đó trong gia đình họ sở hữu một khẩu súng. Cuộc khảo sát đã thăm dò cử tri từ năm 1999 về quyền sở hữu súng trong hộ gia đình ở Mỹ, 52% số người được hỏi trong năm nay cho biết họ hoặc ai đó trong nhà họ sở hữu súng.

.

Con số này tăng từ 46% vào năm 2019, theo cuộc thăm dò của NBC News và Wall Street Journal. Hơn một thập niên trước, vào tháng 2/2013, tỷ lệ hộ gia đình ở Mỹ sở hữu súng là 42%.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/4322944-american-gun-ownership-record-survey/

.

⚪ ---- HỎI 2: Giới trẻ tránh về dự tiệc Lễ Tạ Ơn để tránh cãi nhau chuyện chính trị?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới tiết lộ, nhiều thanh niên Mỹ đang chọn cách tránh các cuộc thảo luận chính trị và tranh luận căng thẳng giữa những người thân bằng cách bỏ các buổi họp mặt gia đình. Một cuộc khảo sát mới về "Tránh né chính trị" với hơn 2.000 người Mỹ do The Harris Poll thực hiện cho thấy 51% giới trẻ thế hệ Z chọn bỏ qua các cuộc họp mặt gia đình, trong khi 4 trong số 10 Thế hệ Z và Thế hệ Millennials (38%) thừa nhận sợ hãi những cuộc tụ tập như vậy sẽ có các cuộc tranh luận chính trị – trái ngược hoàn toàn với 20% Gen X và Boomers có cùng quan điểm này.

.

Cuộc khảo sát được The Harris Poll thực hiện trực tuyến tại Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, với một mẫu đại diện trên toàn quốc gồm 2.095 người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 234 Gen Z (18-25 tuổi), 701 Millennials (26-41 tuổi), 544 Gen X (42-57 tuổi) và 616 Boomers (58 tuổi trở lên).

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/media/young-americans-skipping-family-gatherings-avoid-political-disagreements-survey

.

.