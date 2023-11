Sau hơn 1 năm triển khai, Orsted - Tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới - đã quyết định dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư điện gió ở VN. Chỉ vì VN: các cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng, các quy định chưa đầy đủ.

.

- Ghi tên nhận thêm miễn phí 4 bộ xét nghiệm COVID-19 ở https://www.covid.gov/tests .

- Elon Musk kiện Media Matters, tổ chức giám sát đã chụp mũ Musk bài Do Thái làm mạng X mất quảng cáo

- Tòa kháng án ở thù đô cân nhắc hạn chế: không nên bịt miệng Trump trong khi Trump cần tranh cử, nhưng không bịt miệng thì Trump lại chửi mắng tòa án, hù dọa nhân chứng

- Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (D-Ore.) trở thành thượng nghị sĩ thứ 2 kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

- Tòa kháng án khu 8: cấm cử tri bình thường và các hội dân quyền kiện về Đạo luật Quyền bầu cử, chỉ Bộ Tư Pháp có quyền kiện. Cử tri và các hội dân quyền la làng: bị mất quyền.

- Tỷ lệ ủng hộ TT Biden tăng lên nhờ kinh tế và việc làm: 45% ủng hộ Biden.

- Có tới 55% dân Mỹ nói rằng bà bầu nên được phép phá thai hợp pháp nếu họ muốn vì bất kỳ lý do gì

- Georgia: các đồng minh của Trump mở chiến dịch bôi nhọ Fani Willis, Biện lý quận Fulton.

- Harrison Floyd (đồng bị cáo của Trump vụ lật ngược bầu cử Georgia) khiếu nại vì bị Biện Lý Willis đòi gỡ giấy tại ngoại: Trump quậy táo bạo hơn vẫn không sao?

- Công ty Shell Egypt: phát hiện khí đốt tự nhiên ở lô Đông Bắc El-Amriya, sâu 250 mét ở Biển Địa Trung Hải

- Đức: đột kích nhà của 17 người ở Bavaria, vì viết bài chống Do Thái trên mạng xã hội

- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine: nhận trung bình là 42 xe tải/ngày hàng cứu trợ nhân đạo

- Israel: Sư đoàn 162 đã bao vây thị trấn Jabalia, phá hủy hạ tầng có 3 hầm ngầm ở ngoại ô Jabalia

- Quân Israel dội bom một trường học chứa người di tản ở khu vực Al-Faluja của Gaza

- Tổng thống Venezuela lên án Israel sát hại thường dân ở Gaza, kêu gọi toàn cầu biểu tình đòi ngưng thảm sát dân Palestine.

- Israel: sẽ không hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế, sẽ không tham gia điều tra về tội ác chiến tranh mà Israel bị cáo buộc

- Israel đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở Lebanon

- Số người Palestine ở Gaza chết lên tới 13.300 người, bao gồm 5.600 trẻ em.

- TTK/LHQ Antonio Guterres: báo động tình hình trẻ em chết ở Gaza

- Quốc hội Slovakia bỏ phiếu: ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: hỏa tiễn Nga có hiệu quả cao ở Ukraine, nên đã dùng hỏa tiễn gấp 3 lần

- Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga: bắn rơi UAV của Ukraine

- Ukraine: đẩy lùi 11 đợt tấn công của Nga nhắm vào Klishchiivka, nơi quân Ukraine chiếm lại hồi tháng 9.

- Nga đưa ca sĩ Jamala của Ukraine, người thắng cuộc thi Eurovision Song Contest 2016, vào danh sách truy nã.

- Mỹ: thêm 1 gói quân sự trị giá 100 triệu USD viện trợ Ukraine.

- LHQ: phát thải khí nhà kính toàn cầu vẫn vượt xa mức cần thiết để đáp ứng mục tiêu Hiệp ước Paris

- Khoảng 90% nhân sự toàn công ty, tức là 490 nhân viên OpenAI gửi thư đe dọa sẽ nghỉ việc tập thể

- Hàng chục tỷ phú toàn cầu thải ra lượng khí thải nhà kính ngang với lượng khí thải của 2 triệu hộ gia đình trung bình.

- Tòa Ý xử băng đảng ma túy: kết tội 207 bị cáo, án tổng cộng hơn 2.200 năm tù, xử trắng án 131 bị cáo khác.

- TT Biden ân xá 2 con gà tây mùa Lễ Tạ Ơn.

- Thành phố nhiều gián nhất Hoa Kỳ: Houston, 37% nhà có gián; San Antonio, 28% nhà có gián trong 12 tháng qua. Tampa, Phoenix và Las Vegas lọt vào top 5.

- California: thành phố nhiều gián nhất là: Los Angeles (thứ 13 Hoa Kỳ), Riverside (thứ 17 USA), San Jose (thứ 20 USA), San Francisco (thứ 23 USA).

- Giá trung bình nhà biệt lập California là 840.360 USD, giảm 0,4%; giá nhà trung bình ở Quận Cam là 1.275.000 USD, đắt nhất California.

- California: bố ráp trộm cắp bán lẻ, bắt 137 nghi can, thu hồi 3 xe hơi bị trộm, và hơn 60.000 USD hàng trộm

- Quận Cam: gió lớn, làm ngã cột đèn ở Disneyland, 3 người bị thương.

- TIN VN. TPSG trong 9 tháng: Hơn 64.000 doanh nghiệp "rời bỏ" thị trường, 39.772 doanh nghiệp mới thành lập.

- TIN VN. Lý do tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới dừng phát triển điện gió tại Việt Nam? Chỉ vì VN: các cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng, các quy định chưa đầy đủ.

- TIN VN. Hội Môi giới: Doanh nghiệp địa ốc nên bán bớt tài sản trả nợ.

- HỎI 1: Dự tiệc Lễ Tạ Ơn là Thứ Năm 23/11/2023, có tới 60% dân Mỹ nói không muốn nghe chuyện chính trị trong lễ này? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 82% dân Mỹ lo ngại bọn gian sẽ dùng trí tuệ nhân tạo AI để trộm căn cước? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-21/11/2023) ⚪ ---- AP đưa tin, người Mỹ có thể nộp đơn trực tuyến để nhận thêm các xét nghiệm COVID-19 miễn phí sẽ được Bưu Điện giao tận nhà. Chính phủ Hoa Kỳ đang đề nghị gửi thêm một đợt 4 xét nghiệm virus tại nhà trước đợt gia tăng số ca điển hình trong kỳ nghỉ lễ mùa đông. Bất kỳ ai không đặt nhận 4 bộ xét nghiệm COVID-19 hồi tháng 9 đều có thể nhận được tối đa 8 bộ xét nghiệm trong số đó vào thời điểm này bắt đầu từ Thứ Hai tại trang:

https://www.covid.gov/tests .

.

Chính phủ đang gửi các xét nghiệm coronavirus qua đường bưu điện khi mùa cúm bắt đầu và số ca nhiễm RSV đã tăng đột biến ở một số điểm trên khắp đất nước. Số ca nhập viện vì COVID-19, căn bệnh đã giết chết hơn 1 triệu người ở Hoa Kỳ, đang gia tăng vào mùa thu này nhưng vẫn ổn định trong những tuần gần đây. Khả năng miễn dịch từ các lần tiêm chủng và nhiễm trùng trước đó đã khiến số ca mắc bệnh thấp hơn so với những năm khác.

.

Việc phát hành bộ xét nghiệm ngoáy mũi COVID-19 miễn phí mới cũng diễn ra trước mùa đông đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu mà các công ty bảo hiểm không còn phải trang trải chi phí cho chúng nữa. Theo một phân tích của công ty nghiên cứu sức khỏe phi lợi nhuận KFF, trung bình, một bộ xét nghiệm tại nhà hiện có giá 11 USD.

.

⚪ ---- Elon Musk hôm thứ Hai đã thực hiện đúng lời hứa của mình rằng mạng xã hội X sẽ kiện Media Matters, tổ chức giám sát đã chỉ ra nội dung chống Do Thái trên mạng xã hội X. Đơn khiếu nại của X viết: "Media Matters cố ý tạo ra các hình ảnh kế bên nhau mô tả các bài đăng quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội của X Corp. bên cạnh nội dung theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và Tân Quốc xã, sau đó mô tả những hình ảnh được tạo ra này như thể chúng là những gì người dùng mạng X điển hình trải nghiệm. Media Matters đã thiết kế cả những hình ảnh này và chiến lược truyền thông kết quả của nó để thúc đẩy các công ty quảng cáo rời khỏi mạng X và để tiêu diệt X Corp." Media Matters gọi vụ kiện là "phù phiếm" và nói rằng họ mong muốn được tự bảo vệ mình.

.

⚪ ---- Một tòa kháng án liên bang đã nghe các tranh luận hôm thứ Hai về lệnh bịt miệng Trump trong vụ Trump lật ngược bầu cử ở tòa thủ đô — và mặc dù không có phán quyết ngay lập tức nào được đưa ra, các thẩm phán dường như sẵn sàng thu hẹp lệnh thay vì gỡ bỏ hoàn toàn. Hội đồng Kháng án gồm 3 thẩm phán của Tòa kháng án thủ đô DC bày tỏ lo ngại về việc hạn chế Trump phát biểu trong khi ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa tham dự chiến dịch tranh cử tổng thống.

.

Thẩm phán Patricia Millett cho biết lệnh ngăn Trump chỉ trích các công tố viên, nhân viên của Thẩm phán Tanya Chutkan hoặc các nhân chứng có thể có thể gây khó khăn cho Trump trong việc tự bảo vệ mình trong khi tranh luận tổng thống, khi Trump phải trả lời khi bị những người khác chỉ trích. AP đưa tin rằng các thẩm phán, tất cả những người được bổ nhiệm của đảng Dân chủ, đã "đặt những câu hỏi hoài nghi và đôi khi mang tính gay gắt đối với luật sư của cả hai bên" trong khi xem xét liệu có nên khôi phục lệnh bịt miệng đã tạm thời bị đóng băng hay không.

.

Cecil VanDevender, luật sư tại văn phòng Công tố đặc biệt Jack Smith, nói rằng lệnh bịt miệng cần thiết vì "Trump đã sử dụng mạng xã hội công khai để nhắm mục tiêu vào các đối thủ của mình, bao gồm cả những người tham gia xét xử trong vụ án này, gây ra rủi ro đáng kể và ngay lập tức đối với sự công bằng và liêm chính của những người này trong thủ tục tố tụng."

.

Millett nói với VanDevender rằng có một "sự cân bằng rất khó khăn" giữa các quyền tự do phát biểu trong Tu chính án thứ nhất của Trump và nhu cầu bảo vệ quá trình xét xử [để cấm Trump không hù dọa nhân chứng]. Bà Millett nói rằng các thẩm phán "phải sử dụng dao mổ cẩn thận ở đây và không bước vào những hoạt động thực sự làm sai lệch chính trường." Nếu hội đồng quyết định khôi phục lệnh bịt miệng, Trump dự kiến sẽ đưa vấn đề này lên Tòa án tối cao.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (D-Ore.) hôm thứ Hai đã trở thành thượng nghị sĩ thứ nhì kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Merkley viết trên mạng X: “Tôi đang kêu gọi ngừng bắn - chấm dứt hành động thù địch của cả hai bên. Để tồn tại lâu dài, lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán tiếp theo phải đạt được các mục tiêu thiết yếu khác, bao gồm việc thả tất cả con tin và một lượng lớn viện trợ nhân đạo.”

.

Lời kêu gọi của Merkley được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-Ill.), đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao thứ hai tại Thượng viện, trở thành thượng nghị sĩ đầu tiên ủng hộ việc bắn hồi đầu tháng này trong một cuộc phỏng vấn trên CNN. Tuy nhiên, Durbin quy định rằng phải bắt đầu bằng việc thả tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ đầu tiên vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Ông nói thêm rằng “cần phải nỗ lực để tham gia vào cuộc đối thoại giữa người Israel và người Palestine”.

.

Trong lời tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, Merkley lên án cuộc giao tranh và nhắc lại rằng trước đây ông đã kêu gọi tạm dừng nhân đạo để “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán thả ra các con tin.” Ông lặp lại lời kêu gọi của Durbin yêu cầu Hamas thả con tin vô điều kiện và hạ vũ khí để lệnh ngừng bắn diễn ra. Người ta ước tính có hơn 200 người bị Hamas bắt làm con tin, và bây giờ đã có hơn 13.000 người Palestine chết vì bom Israel, trong đó hơn 5.500 là trẻ em.

.

⚪ ---- Các chuyên gia pháp lý đang cảnh báo về phán quyết của Tòa kháng án hôm thứ Hai, họ cảnh báo "làm suy yếu" Đạo luật Quyền bầu cử (Voting Rights Act - VRA) và sẽ "tàn bạo" đối với các cử tri thiểu số. Trong phán quyết 2-1, Tòa kháng án khu vực 8 có quan điểm bảo thủ cao đã phán quyết các nguyên đơn tư nhân, chẳng hạn như cử tri bình thường và các hội dân quyền, không có quyền khởi kiện để yêu cầu phần 2 của Đạo luật Quyền bầu cử (VRA) thi hành. Tòa phán quyết chỉ có Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới có thể khởi kiện theo mục 2.

.

Wendy Weiser, giám đốc Chương trình Dân chủ (Democracy Program) tại Trung tâm Tư pháp Brennan, nói với The New York Times: “Đây sẽ là một đòn chí mạng đối với Đạo luật Quyền bầu cử.” Phán quyết này dường như chỉ áp dụng cho khu vực tài phán của Tòa kháng án khu vực 8, đó là Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota và South Dakota, theo NBC News đưa tin.

.

Giáo sư luật Rick Hasen của UCLA, người có tiếng nói nổi tiếng về luật bầu cử và tài chính ytanh cử, cảnh báo: “Thật khó để nói quá rằng quyết định này sẽ quan trọng và gây bất lợi như thế nào nếu được phép giữ nguyên. Phần lớn các yêu cầu thực thi mục 2 của Đạo luật Quyền bầu cử được đưa ra trước giờ là từ các nguyên đơn tư nhân, không phải Bộ Tư pháp với nguồn lực hạn chế. Nếu cử tri thiểu số tiếp tục bầu các đại diện mà họ lựa chọn, họ sẽ đi cần luật sư riêng để mang những vụ kiện đó. Phán quyết sẽ làm suy giảm quyền của cử tri thiểu số; Gần như chắc chắn sẽ có sự xem xét của Tòa án Tối cao."

.

NPR cho biết: “Các cá nhân và nhóm tư nhân, những người không đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, trong nhiều thập niên đã đưa phần lớn các vụ tranh chấp theo Mục 2 ra tòa. Những hồ sơ kiện đó đã thách thức việc vẽ lại bản đồ bầu cử và các bước khác trong quá trình bầu cử với những tuyên bố rằng quyền bỏ phiếu của người da màu đã bị giảm thiểu."

.

Marc Elias, luật sư hàng đầu của Đảng Dân chủ, giải thích: "Trong 40 năm qua, đã có ít nhất 182 vụ kiện thành công theo Mục 2-- chỉ có 15 vụ kiện được Bộ Tư Pháp đưa đơn kiện."

.

Phán quyết hôm thứ Hai được viết bởi một thẩm phán do Trump bổ nhiệm và giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới cũng từ thẩm phán do Trump bổ nhiệm viết.

.

​.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò phổ biến hôm thứ Hai, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tăng lên một cách khiêm tốn khi cử tri dành cho Biden điểm cao hơn về nền kinh tế và việc làm. Khảo sát của Harvard CAPS-Harris Poll, được chia sẻ với The Hill, cho thấy Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 45%, cao hơn một chút so với một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 10 cho thấy 44% số người được hỏi ủng hộ ông. Nhưng các con số đó cao hơn so với hồi tháng 9 khi Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 42%.

.

⚪ ---- Có tới 55% dân Mỹ trong một cuộc khảo sát mới nói rằng phụ nữ mang thai nên được phép phá thai hợp pháp nếu họ muốn vì bất kỳ lý do gì, đánh dấu một trong những mức độ ủng hộ cao nhất về vấn đề này kể từ những năm 1970s. Cuộc thăm dò mới của Wall Street Journal-NORC tại Đại học Chicago cho thấy 77% đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ ủng hộ việc tiếp cận phá thai vì bất kỳ lý do gì, tăng từ mức 52% vào năm 2016.

.

Theo WSJ, chỉ 1/3 số đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng họ ủng hộ việc tiếp cận việc phá thai vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với việc tiếp cận phá thai trong các trường hợp hiếp dâm, loạn luân và sức khỏe của người phụ nữ. WSJ đưa tin, 86% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc tiếp cận phá thai trong các trường hợp bị hãm hiếp hoặc loạn luân và 89% ủng hộ việc này khi sức khỏe của phụ nữ bị đe dọa do mang thai.

.

⚪ ---- Theo một bản tin mới, các đồng minh của Trump đã bắt đầu chiến dịch bôi nhọ Fani Willis, Biện lý quận Fulton. Tờ Atlanta Journal-Constitution đưa tin, một số người bảo thủ ở Georgia đã bắt đầu nói xấu Willis, người Biện lý truy tố Trump và 19 đồng phạm trong vụ lật ngược bầu cử ở tiểu bang này, tại các sự kiện bảo thủ gây quỹ để trang trải chi phí pháp lý cho các đồng bị cáo.

.

Tại một sự kiện gần đây, David Shafer, đại cử tri giả của Trump và đồng bị cáo trong vụ án RICO, đã gọi cuộc bầu cử năm 2020 là một “vụ cháy bãi rác” và chủ tịch Cộng Hòa Josh McKoon đã cáo buộc Willis “can thiệp bầu cử”.

.

“Tại sao cô Willis lại đợi đến tháng 8 [mới truy tố]?” McKoon cho biết. “Để cô Willis có thể lôi chuyện này ra giữa cuộc bầu cử… Đó là sự can thiệp vào cuộc bầu cử.”

.

Về phần mình, Willis thừa nhận động cơ duy nhất đằng sau bản cáo trạng tháng 8 của cô. “Đây là luật,” Willis nói tại diễn đàn Washington Post tuần trước. “Và sự thật cho thấy Trump đã vi phạm pháp luật.”

.

Những quả lựu đạn bằng lời nói đã cản đường Willis bất chấp cảnh báo từ Thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp và Chủ tịch Hạ viện Jon Burns, hai đảng viên Cộng hòa quyền lực ở tiểu bang này. Theo bản tin, Kemp cho biết ông sẽ không tha thứ cho những người Cộng hòa “tham gia vào sân khấu chính trị chỉ làm dấy lên cảm xúc nhất thời”.

.

Và các chuyên gia cho rằng Kemp có rất nhiều người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Georgia cũng chán ngán với “những trò đùa cợt kiểu Trump”. Cựu Thống đốc Georgia Roy Barnes (D) nói với New York Times: “Họ biết rằng nếu họ theo đuổi cô Willis, báo chí quốc gia sẽ mắng mỏ họ là một nhóm cực hữu.”

.

Tạp chí AJC ghi nhận một lý do ngoài chính trị tại sao Shafer có thể cân nhắc giảm bớt lời tấn công Biện lý Willis: một khoản tiền tại ngoại trị giá 75.000 đô la cấm Shafer cản trở công lý. Biện lý Willis đã chứng tỏ mình sẵn sàng tấn công bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với khoản tiền thế chân tại ngoại này, như đồng phạm Harrison Floyd tuần trước đã bị Biện lý Quận Fulton nộp đơn lên tòa xin gỡ bỏ giấy thế chân tại ngoại của Floyd: Floyd có thể trở lại ngồi tù nếu thẩm phán trong tuần này cho rằng những bình luận của Floyd về vụ án đã vi phạm điều kiện thế chân tại ngoại đó. Nhưng Floyd đang khiếu nại, tại sao Trump mắng đủ thứ người mà vẫn được tại ngoại, còn Floyd chỉ quậy nhẹ nhàng hơn lại bị Willis đòi gỡ thế chấp tại ngoại để phải vào tù trong khi chờ xét xử.

.

⚪ ---- Harrison Floyd, đồng bị cáo trong vụ lật ngược bầu cử Georgia của Trump, đã đáp trả hôm thứ Hai sau khi Biện lý quận Fulton Fani Willis yêu cầu thẩm phán thu hồi giấy thế chân tại ngoại của Floyd. Trong hồ sơ lên Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton, Floyd cáo buộc Biện lý Willis muốn thu hồi giấy thế chân của y như một “biện pháp trả đũa”. Tài liệu này đã được The Messenger thu được.

.

Floyd bị cáo buộc đã cố gắng đe dọa nhân chứng và các vi phạm khác đối với thỏa thuận thế chấp tại ngoại của y. Floyd cũng đã tham gia vào giới truyền thông cánh hữu sau khi bị bắt. Đơn của Floyd viết: “Thay vì giải quyết trực tiếp kiến nghị, chính quyền tiểu bang đã chọn một số bài đăng trên mạng xã hội gần đây của ông Floyd trên tài khoản ‘X’ (Twitter) của Floyd và sau đó viết lại một cách không công bằng những bài đăng đó để phù hợp với chủ đề đe dọa nhân chứng của tiểu bang.”

.

Hồ sơ khẳng định rằng Floyd "không đe dọa hay đe dọa bất kỳ ai" và hỏi tại sao Trump không nhận được sự đối xử tương tự. Các luật sư của Floyd viết: “Điều đáng lưu ý là lệnh tại ngoại của Tổng thống Trump đề cập cụ thể đến mạng xã hội như một phần của điều kiện cho tại ngoại [không vào tù trong thời gian chờ xét xử]. Việc xem xét các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump khiến quyết định của tiểu bang truy lùng Harrison Floyd khó có thể biện minh được”.

.

Floyd, cựu lãnh đạo của “Black Voices for Trump,” lý luận rằng các bài đăng trên mạng xã hội của ông không vượt quá giới hạn [để bị giam trong khi chờ xét xử].

.

⚪ ---- Công ty Shell Egypt hôm thứ Ba công bố trong một tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra khí đốt tự nhiên ở lô Đông Bắc El-Amriya, ở Biển Địa Trung Hải, rằng họ “đã thành công và an toàn trong việc khoan giếng đầu tiên trong chiến dịch thăm dò ba giếng, Mina West.” Hoạt động này được thực hiện ở độ sâu khoảng 250 mét dưới mực nước biển ở vùng đồng bằng sông Nile ngoài khơi, với dữ liệu chính của Shell xác minh sự hiện diện của một bể chứa khí.

.

Tuyên bố cho biết: “Cần đánh giá thêm về dữ liệu thu được để xác định quy mô và tiềm năng phục hồi của phát hiện này.” Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Quốc gia của Shell Egypt Khaled Kacem nhận xét: “Khám phá này là một bước tiến quan trọng đối với Shell Egypt trong việc củng cố khát vọng tăng trưởng và cam kết liên tục của chúng tôi với tư cách là đối tác quan trọng trong bối cảnh năng lượng của Ai Cập”.

.

⚪ ---- Quốc hội Slovakia hôm thứ Ba đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của chính phủ về việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử trong nước hồi tháng 9 và thành lập chính phủ vào tháng 10, Thủ tướng Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Liên Âu nên “chuyển mình từ một nhà cung cấp vũ khí thành những người kiến tạo hòa bình.” Dưới thời chính phủ trước đó, Slovakia đã cung cấp cho Ukraine 13 gói viện trợ trị giá tổng cộng 671 triệu euro.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba nói rằng hỏa tiễn đã được chứng minh là vũ khí "có hiệu quả cao" trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Shoygu cho biết trong cuộc họp Bộ tư lệnh: “Hơn 270 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã được thực hiện và hơn 330 mục tiêu đã bị bắn trúng,” đồng thời cho biết thêm rằng việc cung cấp các loại vũ khí này đã “tăng hơn gấp ba lần”. Nói về binh sĩ Ukraine, Bộ trưởng cho biết nhiều người đã đầu hàng sau khi "nhận ra sự vô nghĩa của những nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi".

.

⚪ ---- Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga Alexander Bogomaz hôm thứ Ba đã cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công khác vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV). Bogomaz cho biết quân đội Nga đã phá hủy máy bay không người lái và hiện đang điều tra. Bryansk được cho là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác hồi đầu tháng 11.

.

IN VN. Hội Môi giới: Doanh nghiệp địa ốc nên bán bớt tài sản trả nợ.

TIN VN. Lý do tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới dừng phát triển điện gió tại Việt Nam? Chỉ vì VN: các cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng, các quy định chưa đầy đủ.

⚪ ---- Ukraine cho biết giao tranh ngày càng gia tăng xung quanh thị trấn Bakhmut ở phía đông nơi do Nga chiếm đóng. Volodymyr Fityo, người phát ngôn Bộ binh Ukraine, cho biết Nga đang tập trung tấn công Klishchiivka, một ngôi làng gần đó đã được quân Ukraine chiếm lại hồi tháng 9. Ông nói: “Mười một cuộc tấn công đã bị đẩy lùi trong 24 giờ qua. Kẻ thù đang cố gắng đánh bật người của chúng tôi khỏi các vị trí phòng thủ xung quanh Klishchiivka.” Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi hơn 30 cuộc tấn công của Ukraine trong và xung quanh Bakhmut trong tuần qua.⚪ ---- Nga đã đưa ca sĩ Jamala của Ukraine, người chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest 2016, vào danh sách truy nã. Trang tin độc lập của Nga Mediazona cho biết Jamala, tên thật là Susana Jamaladinova, đã bị truy tố tội theo luật cấm phát tán thông tin giả mạo về quân đội Nga và cuộc chiến ở Ukraine. Jamala, một người sắc tộc Tatar ở Crimea, từ lâu đã là người chỉ trích Nga và nói với Zelensky vào năm ngoái rằng ưu tiên của cô là “nhắc rằng người nước ngoài [ám chỉ Nga] đã đến nhà tôi để giết và cắt xẻo cuộc sống, để phá hủy và viết lại nền văn hóa của tôi.” Cô đã đáp lại lệnh bắt giữ của Nga trên Instagram bằng biểu tượng cảm xúc ở lòng bàn tay.⚪ ---- Cảnh sát Đức đã đột kích vào nhà của 17 người ở Bavaria, những người bị cáo buộc đăng những bình luận chống Do Thái trên mạng xã hội, theo dpa đưa tin hôm thứ Ba. Cảnh sát đã thu giữ bằng chứng, bao gồm cả điện thoại và máy tính xách tay, trong các cuộc đột kích. Cảnh sát hình sự Bavaria cho biết họ cũng đã thẩm vấn 15 người đàn ông và 2 phụ nữ bị cáo buộc đưa ra ngôn từ kích động thù địch, đe dọa người Do Thái và ăn mừng cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10. Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz coi sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái ở Đức trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas là "đáng xấu hổ" và thề sẽ bảo vệ người Do Thái ở nước này.⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm thứ Ba thông báo trên một bài đăng trên X rằng tính đến ngày 21/10, tổ chức này đã nhận được 1353 xe tải chở viện trợ đến Gaza. PRCS giải thích rằng con số này trung bình là 42 xe tải mỗi ngày. Trong khi đó, PRCS cho biết thêm ngày hôm qua Thứ Hai 20/11, họ đã nhận được “70 xe tải chở đầy hàng viện trợ từ Lưỡi liềm đỏ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah”. Tổ chức này nhắc rằng các xe đang chở những nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, nước uống, đồ cứu trợ và thuốc men.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba đã viết trên mạng xã hội rằng Sư đoàn 162 của họ "đã hoàn thành việc bao vây" Jabalia và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công, rằng trong quá trình hoạt động, "những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, [trong khi] cơ sở hạ tầng bị phá hủy." Trong số các mục tiêu có ba hầm ngầm, nằm ở ngoại ô Jabalia, với các bệ phóng hỏa tiễn trong khu vực cũng bị phá hủy, theo IDF. Trong khi đó, trước đó, Al-Jazeera đưa tin rằng một trường học ở khu vực Al-Faluja của Gaza, gần trại tị nạn Jabalia, nơi những người di tản đang trú ẩn, đã bị dội bom.⚪ ---- Hôm thứ Ba, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào một trường học chứa người di tản ở khu vực Al-Faluja của Gaza, gần các trại tị nạn Jabalia, cũng như các tháp liên lạc ở Thành phố Gaza và phía bắc Gaza. Các cuộc tấn công đã khiến thông tin liên lạc trong khu vực này một lần nữa bị cắt đứt và chưa có thông tin chi tiết về thương vong. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào khoảng 250 "mục tiêu của tổ chức khủng bố Hamas" ở Gaza trong ngày qua.⚪ ---- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Venezolana de Television đã lên án mạnh mẽ việc sát hại thường dân ở Dải Gaza, kêu gọi người dân trên toàn thế giới xuống đường chấm dứt cái chết của người dân Palestine. Maduro bày tỏ sự ủng hộ đối với sự chỉ trích của LHQ đối với hành động của Israel và ca ngợi các chính phủ trên toàn cầu đã lên án cái chết của dân thường.Trong chương trình truyền hình, ông đã đưa ra những điểm tương đồng về mặt lịch sử, ví tình hình hiện tại ở Gaza với sự im lặng của nhiều người trong cuộc đàn áp người Do Thái ở Đức Quốc xã, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phản đối kịch liệt toàn cầu chống lại những hành động tàn bạo như vậy.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Ben-Dor nói với RIA Novosti hôm thứ Hai rằng Israel sẽ không hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và sẽ không tham gia vào cuộc điều tra về tội ác chiến tranh mà Israel bị cáo buộc đã gây ra ở Gaza: “Chúng tôi sẽ không hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế vì chúng tôi bảo vệ quyền của công dân mình và chống khủng bố”. Ông nhấn mạnh thêm rằng Israel không tin tưởng vào tòa án này vì "chương trình nghị sự của họ đã được biết trước".Trước đó, Công tố viên ICC Karim Ahmad Khan cho biết Nam Phi, Bangladesh, Bolivia, Comoros và Djibouti đã yêu cầu tòa án điều tra các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở các vùng lãnh thổ của Palestine và xác nhận rằng cuộc điều tra đã bắt đầu và sẽ bao gồm tất cả các tội ác có thể xảy ra kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2014, tính đến thời điểm hiện tại.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai rằng họ đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Hezbollah và các cơ sở hạ tầng khác "để đáp trả các vụ phóng từ Lebanon về phía Israel" trước đó trong ngày. Quân đội cũng tuyên bố rằng họ đã tấn công một chi bộ Hezbollah gần Metula ở miền bắc Israel.Sau khi còi báo động được kích hoạt ở khu vực phía bắc Israel "liên quan đến sự xâm nhập của máy bay thù địch", IDF lưu ý rằng một hỏa tiễn phóng từ Lebanon đã được phát hiện và rơi xuống một khu vực trống trải, đồng thời nói thêm rằng "không có sự xâm nhập của máy bay nào xảy ra."⚪ ---- Chính phủ do Hamas điều hành ở Gaza cho biết hôm thứ Hai rằng số người Palestine ở Dải Gaza chết trong cuộc xung đột khu vực với Israel đã tăng lên 13.300 người. Các nạn nhân kể từ khi cuộc đụng độ bắt đầu ngày 7 tháng 10 bao gồm 5.600 trẻ em. Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại khu vực này đã bị hỏng, Bộ Y tế Palestine ở Gaza đã không thể tiếp tục cập nhật nhất quán số người chết chính thức.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Hai nói rằng "rõ ràng" hàng nghìn trẻ em đã chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas: “Chúng ta đang chứng kiến một vụ giết hại dân thường chưa từng có và chưa từng có trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ khi tôi làm tổng thư ký”. Trước đó, chính quyền Gaza do Hamas điều hành tuyên bố 13.000 người Palestine đã chết tại vùng đất này kể từ ngày 7/10, trong khi số trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột này đã lên tới 5.500 em.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai tiết lộ rằng một gói quân sự khác trị giá 100 triệu USD đã được chính phủ Mỹ phê duyệt: "Các khả năng trong gói ngày nay bao gồm: hỏa tiễn MANPADS dành cho phòng không; hệ thống M142 HIMARS; đạn bổ sung cho HIMARS; đạn pháo 155mm và 105mm; vũ khí chống tăng Javelin, TOW và AT-4; đạn phá hủy; hơn ba triệu viên đạn vũ khí nhỏ; mìn chống người Claymore được cấu hình để phù hợp với Công ước Ottawa; cũng như các phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, huấn luyện và vận chuyển.”Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ một lần nữa kêu gọi Quốc hội thông qua nguồn tài trợ bổ sung để hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu trước đó. Blinken tuyên bố rằng một hành động như vậy sẽ ngăn chặn tình trạng thù địch lan rộng trong khu vực và ngăn chặn "sự xâm lược trong tương lai".⚪ ---- Liên Hợp Quốc báo cáo hôm thứ Hai rằng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vẫn vượt xa mức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu do Hiệp ước Paris (Paris Agreement) đặt ra. Báo cáo về khoảng cách phát thải năm 2023 của LHQ: Kỷ lục bị phá vỡ cho thấy lượng phát thải khí nhà kính được dự đoán sẽ tăng 3% vào năm 2030. Dự đoán cho thấy sự cải thiện so với mức tăng 16% dự kiến tại thời điểm Hiệp ước Paris được ký kết vào năm 2015. Tuy nhiên, lượng phát thải vẫn còn vượt xa mức cần thiết để đạt được mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.⚪ ---- Khoảng 90% nhân sự toàn công ty, tức là 490 nhân viên của OpenAI đã đưa ra một lá thư đe dọa sẽ nghỉ việc trừ khi ban giám đốc của công ty từ chức và cựu Giám đốc điều hành Sam Altman được phục hồi, báo Wired đưa tin hôm thứ Hai. Bức thư cũng được ký bởi Giám đốc hội đồng quản trị Ilya Sutskever, người trước đó cho biết ông "vô cùng hối hận" khi tham gia vào quyết định sa thải Altman của hội đồng quản trị.Các nhân viên cho biết: “Quá trình quý vị sa thải Sam Altman và loại Greg Brockman khỏi hội đồng quản trị đã gây nguy hiểm cho tất cả công việc này và làm suy yếu sứ mệnh cũng như công ty của chúng ta. Hành vi của quý vị đã cho thấy rõ rằng quý vị không có đủ năng lực để giám sát OpenAI.”Họ cũng cho biết họ có thể sẽ gia nhập Microsoft, công ty đã thuê Altman làm người đứng đầu nhóm nghiên cứu AI của Microsoft, tuyên bố rằng công ty Microsoft “bảo đảm với chúng tôi rằng tất cả nhân viên OpenAI đều có vị trí tại công ty con mới này.”⚪ ---- Với các du thuyền, máy bay phản lực, biệt thự và các khoản đầu tư, hàng chục tỷ phú trên thế giới đã thải ra lượng khí thải nhà kính tương đương với lượng khí thải của 2 triệu hộ gia đình trung bình. Theo tờ The Guardian, ông trùm Mexico Carlos Slim, người sáng lập Microsoft Bill Gates và người sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng đầu danh sách, tiếp theo là các cựu thành viên Google, Larry Page và Sergey Brin.Alex Maitland, cố vấn chính sách bất bình đẳng của Oxfam International, nói với tờ báo: “Các tỷ phú tạo ra lượng ô nhiễm carbon rất nhiều bằng du thuyền và máy bay phản lực tư nhân của họ - nhưng con số này cũng không thể nhiều bằng mức độ ô nhiễm do các khoản đầu tư của họ gây ra.”⚪ ---- Sau một phiên tòa kéo dài và có quy mô lớn, hơn 200 người có liên hệ với tổ chức tội phạm 'Ndrangheta của Ý đã bị kết tội hôm thứ Hai 20/11/2023 và bị kết án tổng cộng hơn 2.200 năm tù. Khoảng 207 người bị kết tội và 131 bị cáo khác được tuyên trắng án trong phán quyết của tòa án, mất một giờ 40 phút để đọc to, theo AP đưa tin.Phiên tòa xét xử tội phạm có tổ chức lớn nhất nước Ý kể từ những năm 1980s đã bắt đầu cách đây gần ba năm trong một phòng xử án kiên cố ở trung tâm 'Ndrangheta, Calabria, miền nam nước Ý. Nó tập trung vào gia tộc Mancuso, một trong những gia đình chủ chốt của nhóm này và các cộng sự của họ, Sky News đưa tin.Bản án nặng nhất là mức án 30 năm tù dành cho các trùm tội phạm Saverio Razionale và Domenico Bonavota. Giancarlo Pittelli, cựu nghị sĩ và điều phối viên khu vực của đảng Forza Italia của Silvio Berlusconi, bị kết án 11 năm. Các bị cáo bị kết tội hôm thứ Hai về các tội bao gồm buôn bán ma túy, tống tiền, rửa tiền, cho vay nặng lãi và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Với 67 người khác đã bị kết tội trước đó sau khi chọn các phiên tòa xét xử nhanh chóng.Các công tố viên cho biết tổ chức tội phạm này ngày càng lớn mạnh khi ảnh hưởng của Mafia Sicily suy giảm. Họ cho biết tổ chức này hiện đang hoạt động ở hàng chục quốc gia và gần như kiểm soát hoàn toàn việc nhập cảng bạch phiến cocaine vào châu Âu, theo AP đưa tin.⚪ ---- Hai con gà tây từ một trang trại ở Minnesota đã được ân xá tại Bạch Ốc hôm thứ Hai như một phần của truyền thống Lễ Tạ ơn. Tổng thống Joe Biden mở đầu buổi lễ bằng cách hỏi đùa đám đông liệu ông có nên tha cho 2 gà tây được đặt tên là Liberty và Bell để vinh danh Liberty Bell (Chuông Tự do) ở Philadelphia, nơi đặt trụ sở chính của chiến dịch tranh cử năm 2020 của Biden hay không.⚪ ---- Pest Gnome, một công ty chuyên kết nối khách hàng với những công ty diệt côn trùng gây hại trong khu vực của họ, đã xếp hạng các thành phố có nhiều gián nhất cả nước. Thống kê xác định bằng cách sử dụng dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số, Cục Thống kê Lao động và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia.Theo nghiên cứu, Houston đứng đầu bảng xếp hạng, với 37% ngôi nhà có gián hiện diện trong 12 tháng qua. Houston nổi tiếng với nhiệt độ và độ ẩm, và Pest Gnome cho biết gián phát triển mạnh trong những điều kiện này. Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách là San Antonio, cũng ở Texas. Nghiên cứu cho thấy khoảng 28% ngôi nhà ở thành phố San Antonio có dấu hiệu có gián trong 12 tháng qua. Tampa, Phoenix và Las Vegas lọt vào top 5.Danh sách nhiều gián nhất là ở: 1. Houston, TX; 2. San Antonio, TX; 3. Tampa, FL; 4. Phoenix, AZ; 5. Las Vegas, NV; 6. Miami, FL; 7. Atlanta, Georgia; 8. Birmingham, AL; 9. Dallas, Texas; 10. Thành phố Oklahoma, OK; 11. New York, New York; 12. Richmond, VA; 13. Los Angeles, CA; 14. Washington, D.C.; 15. Philadelphia, Pennsylvania; 16. Baltimore, MD; 17. Riverside, CA; 18. Chicago, Illinois; 19. Minneapolis, MN; 20. San Jose, CA; 21. Boston, MA; 22. Detroit, MI; 23. San Francisco, CA; 24. Rochester, NY; 25. Seattle, WA.⚪ ---- Tuy giảm, nhưng vẫn cao ngất trời. Theo California Association of Realtors (Hiệp hội môi giới bất động sản California), giá trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình trên toàn tiểu bang vào tháng 10/2023 là 840.360 USD, giảm 0,4% so với mức 843.340 USD của tháng 9.Tại địa phương, những người mua ở Quận Ventura đã chứng kiến mức giảm giá lớn nhất so với tháng trước, với những ngôi nhà ở đó được bán với giá thấp hơn 6,6% trong tháng 10 so với tháng 9. Theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc California, một ngôi nhà trung bình dành cho một gia đình hiện có giá chỉ dưới 900.000 USD ở Quận Ventura.Các quận Los Angeles và Quận Cam cũng chứng kiến giá nhà giảm lần lượt là 2,3 và 2,7% trong cùng khoảng thời gian kéo dài một tháng đó. Tuy nhiên, những người muốn mua một căn nhà dành cho một gia đình ở Quận Cam vẫn phải vượt qua mức giá trung bình là 1.275.000 USD, được xếp vào hàng đắt nhất trong tiểu bang California.⚪ ---- California: Một trận bố ráp toàn tiểu bang đối với hành vi trộm cắp bán lẻ có tổ chức đã thực hiện được 137 vụ bắt giam và thu hồi được 3 chiếc xe hơi bị đánh cắp và hơn 60.000 USD hàng hóa bị đánh cắp. Chiến dịch bố ráp thực hiện từ ngày 3 tháng 11, bao gồm hàng chục cơ quan cảnh sát toàn tiểu bang.Trong số các vụ bắt giữ, 41 người bị bắt ở Nam California, với 1 chiến dịch bao gồm Inland Empire, Quận Cam và khu vực San Diego. Chiến dịch đó cũng giúp thu hồi được một chiếc xe bị đánh cắp và hơn 28.000 USD tài sản bị đánh cắp. Trận bố ráp khác diễn ra tại Quận Los Angeles đã dẫn đến 31 vụ bắt giữ và hơn 5.600 USD tài sản bị đánh cắp.⚪ ---- Quận Cam: gió lớn, làm ngã cột đèn ở Disneyland, 3 người bị thương. Theo cảnh sát Santa Ana, cột đèn đã đổ xuống ngay trước 8 giờ 30 sáng Thứ Hai trên Main Street trong công viên giải trí ở Anaheim. Có vẻ như gió lớn vào sáng thứ Hai đã khiến cột đèn bị đổ. Một người được đưa đến bệnh viện khu vực để điều trị vết thương nghiêm trọng và hai người khác được điều trị tại hiện trường.⚪ ----- TTheo VnExpress. Cho rằng việc gia hạn trái phiếu chỉ là chuyển nợ về sau, Hội Môi giới khuyên doanh nghiệp địa ốc cân nhắc bán bớt tài sản dù có thể lỗ, để có dòng tiền. Từ tháng 4 đến nay, hoạt động đàm phán gia hạn nợ trái phiếu của các doanh nghiệp, nhất là nhóm bất động sản, diễn ra tích cực trước áp lực đáo hạn. Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 3/10, có hơn 50 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn trái phiếu với tổng giá trị hơn 95.200 tỷ đồng. Phần lớn thời gian đáo hạn điều chỉnh thêm hai năm, đẩy lùi áp lực trả nợ sang giai đoạn 2025-2026. Tuy nhiên, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá về cơ bản, đây chỉ là chuyển nợ sang thời điểm khác. Khó khăn vẫn ở phía trước bởi việc gia hạn trả nợ chỉ giúp doanh nghiệp có thời gian ổn định lại sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu nợ. Áp lực vẫn bủa vây doanh nghiệp địa ốc khi tổng giá trị trái phiếu phát hành mới và được mua lại rất thấp so với tổng giá trị trái phiếu đến hạn.⚪ ----Theo Báo Kinh Tế Môi Trưởng. Orsted - Tập đoàn phát triển gió ngoài khơi lớn nhất toàn cầu đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Orsted là doanh nghiệp do Chính phủ Đan Mạch chiếm cổ phần chi phối và là công ty lớn trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp này là 8,6 tỷ USD, lợi nhuận 3 tỷ USD. Tập đoàn Orsted hiện cung cấp năng lượng xanh cho hơn 15 triệu người trên toàn thế giới và dự kiến nâng con số này lên gấp đôi vào năm 2025. Orsted đã từng nhắm đến Việt Nam như 1 đại bản doanh mới và thể hiện rõ tham vọng chiếm lĩnh sân chơi này tại đây bằng việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong lĩnh điện gió ngoài khơi với Tập đoàn T&T vào tháng 9/2021. Theo đó, hai tập đoàn dự kiến sẽ hợp tác phát triển 3 dự án tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước đạt gần 10 GW và tổng vốn đầu tư dự kiến ​​khoảng 30 tỷ USD trong thời gian 20 năm. Nhưng sau hơn 1 năm triển khai, Orsted đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Lý do vì sao? Việc Orsted dừng “cuộc chơi” phát triển điện gió tại Việt Nam trước khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, khiến nhiều người tiếc nuối, đặc biệt là những ai đang quan tâm đến năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho biết, các cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng, các quy định chưa đầy đủ nên nhiều dự án điện gió ngoài khơi gặp không ít vướng mắc ngay từ khâu đầu tiên là khảo sát, thử nghiệm. Do vậy, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, tạo tiền đề trước mắt cho các nhà đầu tư thử nghiệm khảo sát mới có thể triển khai, ông Thập khẳng định.

.

⚪ ---- TIN VN. TPSG trong 9 tháng: Hơn 64.000 doanh nghiệp "rời bỏ" thị trường, 39.772 doanh nghiệp mới thành lập. Theo Người Lao Động. Số lượng doanh nghiệp không còn hoạt động quá lớn là một trong những yếu tố chính làm cho số thu nhiều sắc thuế sụt giảm. Số liệu 9 tháng đầu năm 2023 của Cục Thuế TP HCM chỉ ra số lượng doanh nghiệp đang hoạt động là 320.846 đơn vị, trong đó có 39.772 doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên, cũng trong 9 tháng đầu năm 2023 có đến 64.731 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, bao gồm: 2.166 doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể; 13.761 doanh nghiệp ngưng hoạt động; 21.788 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và 27.016 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

.

⚪ ---- HỎI 1: Dự tiệc Lễ Tạ Ơn là Thứ Năm 23/11/2023, có tới 60% dân Mỹ nói không muốn nghe chuyện chính trị trong lễ này?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai cho thấy hơn 60% người dân nói rằng họ không muốn nói về chính trị trong kỳ nghỉ lễ tuần này. Theo cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac, chỉ 29% người dân cho biết họ mong muốn được nói chuyện về chính trị với bạn bè và gia đình.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/in-the-know/4318496-avoid-politics-thanksgiving-survey-2024/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 82% dân Mỹ lo ngại bọn gian sẽ dùng trí tuệ nhân tạo AI để trộm căn cước?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Trí tuệ nhân tạo sáng tạo (AI) đã thu hút sự chú ý của thế giới nhưng cũng gây ra những rủi ro và mối lo ngại mới mà mọi người thậm chí không hề biết đến thậm chí một năm trước. Ngày nay, hơn 8 trên 10 (82%) lo ngại về việc bọn tội phạm sử dụng AI để đánh cắp danh tính của ai đó, đó là theo một nhóm người tiêu dùng nói chung trả lời cuộc khảo sát Agency Forward mới nhất do Nationwide thực hiện.

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/survey-reveals-8-in-10-americans-worry-that-artificial-intelligence-tech-will-be-used-for-identity-theft-crimes-301993554.html

.

.