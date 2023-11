- Vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD. - Du thuyền, hàng ngàn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị kê biên. - Thánh chiến... Bài diễn văn trong cuộc biểu tình ủng hộ Israel: mục sư John Hagee nói bọn vận động hòa bình Trung Đông là kẻ Chống Chúa. - Nhà thơ Anne Boyer từ chức biên tập thơ của Tạp chí New York Times Magazin

Vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD.

- Du thuyền, hàng ngàn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị kê biên.

- Thánh chiến... Bài diễn văn trong cuộc biểu tình ủng hộ Israel: mục sư John Hagee nói bọn vận động hòa bình Trung Đông là kẻ Chống Chúa.

- Nhà thơ Anne Boyer từ chức biên tập thơ của Tạp chí New York Times Magazine vì cần phải nói: người dân Palestine nhiều thập niên bị chiếm đóng, cưỡng bức di dời, tước đoạt, giám sát, bao vây, bỏ tù và tra tấn.

- Elon Musk, chủ mạng xã hội X, sẽ kiện chống lại Media Matters vì áp lực nhiều công ty ngưng quảng cáo X với cớ Musk chống Do Thái

- CNN phân tích các video vài giờ trước và sau họp báo của Israel: hình ảnh súng AK nói của Hamas trong bệnh viện bất hợp lý

- Israel cho 2 xe tải/ngày chở nhiên liệu vào Gaza. LHQ nói không đủ.

- Thêm 26 người đã chết trong vụ Israel đánh bom vào miền nam Gaza, chủ yếu là trẻ em.

- Quân Israel ra lệnh di tản toàn bộ ra khỏi Bệnh viện al-Shifa ở Gaza. Chỉ còn 6 bác sĩ sẽ ở lại chăm sóc 120 bệnh nhân không thể di chuyển

- TNS Bernie Sanders: Quốc hội sẽ không thể thông qua dự luật chi tiêu bổ sung cho Israel cho đến khi ngưng tấn công ở Gaza

- Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) nhận yêu cầu chung từ 5 quốc gia – Nam Phi, Bangladesh, Bolivia, Comoros và Djibouti – để điều tra Israel tội diệt chủng người Palestine.

- Số người Palestine chết hiện đã vượt quá 12.000 người và bị thương là 30.000 người. Chết bao gồm 5.000 trẻ em, 3.300 phụ nữ. Và 3.750 người mất tích. Ít nhất 200 bác sĩ, y tá chết.

- Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã chiếm trụ sở của News Corp (công ty mẹ của Fox News) ở New York

- Có 16,5 triệu người Mỹ từ 18 đến 64 tuổi bị hội chứng "sương mù não bộ" thỉnh thoảng cái đầu đóng băng

- Thủ tướng Nhật, Tổng thống Nam Hàn họp, sẽ hợp tác sản xuất năng lượng hydrogen

- Thẩm phán Sarah Wallace cho giữ tên Trump ở phiếu sơ bộ Colorado, vì Hiến pháp không cấm, nhưng xác nhận Trump đã kích động và tham gia nổi loạn 6/1/2021

- Thẩm phán Arthur Engoron ở New York đã bác đơn xin của Trump về xét xử sai (mistrial) trong vụ gian lận tài chính

- Walt Disney, Apple Inc. và Lions Gate Entertainment Corp. ngừng quảng cáo trên mạng X vì Elon Musk nói Israel thảm sát dân Palestine

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ công bố khoảng 40.000 giờ video ghi hình bạo loạn năm 2020 tiến vào Quốc hội.

- Biện lý Fani Willis yêu cầu xét xử Trump và các đồng phạm từ ngày 5 tháng 8/2024.

- Citigroup Inc. chuẩn bị vắt giảm vài chục ngàn người

- California: lái xe lạc tay lái, tông vào bờ kè và bay qua 1 bể bơi rồi đâm vào một ngôi nhà.

- California: bắt 1 tài xế 16 tuổi cố tình tông vào nhiều người

- Massachusetts: cựu TNS/TB Dean Trần bị truy tố 28 tội gian lận tiền COVID, gian thuế cơ nguy lãnh án tù 20 năm

- Nhật Bản: Nguyễn Đình Hải bị kết án 27 năm tù vì tội sát nhân.

- HỎI 1: Tới 95% chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI nói AI làm giả hình ảnh và âm thanh rất giống, gần như thiệt? ĐÀP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải gần 1/3 giới trẻ Hoa Kỳ đã từng chôm đồ ở quầy tự tar3 tiền? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/11/2023) ⚪ ---- Elon Musk, chủ mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter, tuyên bố ý định đệ đơn "vụ kiện như bom nguyên tử" chống lại Media Matters, nhóm giám sát truyền thông đã đưa ra quan ngại về các quảng cáo từ IBM Corp, Oracle Corp. và những quảng cáo khác xuất hiện cùng với tài liệu chống Do Thái trên X. Hành động của Media Matters đã khiến nhiều công ty lớn về công nghệ và truyền thông như Warner Bros. Entertainment Inc, Apple Inc. và The Walt Disney Co. ngưng quảng cáo trên mạng xã hội của Musk. Tỷ phú này hôm thứ Bảy đã chỉ trích nhóm này, cáo buộc họ trình bày sai sự thật và đã phát động một "cuộc tấn công lừa đảo" vào công ty của ông.

⚪ ---- Số lượng người Mỹ trong độ tuổi lao động cho biết mắc phải căn bệnh được gọi là "sương mù não bộ" ngày càng tăng. Báo New York Times đưa tin rằng có 16,5 triệu người từ 18 đến 64 tuổi bị hội chứng đó, gần bằng số người cho biết họ gặp khó khăn khi đi bộ hoặc đi cầu thang. Số liệu này đến từ Cục điều tra dân số, nơi thực hiện một cuộc khảo sát hàng tháng, trong đó, hỏi mọi người xem liệu họ có gặp vấn đề nghiêm trọng với trí nhớ hoặc khả năng tập trung hay không. Để so sánh, con số này là 15 triệu vào đầu năm 2020.

Nghiên cứu cho thấy 20% đến 30% những người mắc bệnh COVID vẫn gặp một số vấn đề về nhận thức ở một mức độ nào đó vài tháng sau đó, theo NY Times. “Tôi cảm thấy như mình vĩnh viễn bị treo lơ lửng, lãng đãng, say xỉn và não bị đóng băng cùng một lúc” là cách một người 30 tuổi mô tả với tờ báo NYT.

⚪ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã đồng ý rằng hai nước nên hợp tác sản xuất hydrogen (một loại năng lượng có thề dùng thay xăng, nhưng không có khói), Yonhap của Nam Hàn đưa tin hôm thứ Bảy. Hai nhà lãnh đạo đã phát biểu tại San Francisco, nơi họ đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Kishida và Yoon cho biết họ nên nỗ lực hướng tới “cắt giảm chi phí và thiết lập các quy tắc quốc tế trong lĩnh vực hydro”. Văn phòng của Yoon cũng thông báo rằng Nam Hàn sẽ “mở Trung tâm khởi nghiệp Nam Hàn (Korea Startup Center) ở Tokyo vào đầu năm tới để làm trung tâm trao đổi khởi nghiệp giữa hai nước”.

⚪ ---- Theo công ty viễn thông Paltel của Palestine, các dịch vụ điện thoại và internet hạn chế đã bắt đầu hoạt động trở lại vào thứ Sáu trên khắp Gaza sau khi nhiên liệu được chuyển đến để khởi động lại các máy phát điện cung cấp năng lượng cho mạng lưới. Israel thông báo rằng họ sẽ cho phép hai xe tải chở nhiên liệu (khoảng 15.850 gallon) vào Gaza mỗi ngày để cung cấp cho Liên hợp quốc và các hệ thống liên lạc, theo AP. Số lượng đó chỉ bằng 1/2 số lượng mà LHQ cho biết họ cần cho các chức năng cứu sinh, bao gồm cung cấp năng lượng cho hệ thống nước, bệnh viện, tiệm bánh và xe tải chở hàng viện trợ. NetBlocks, một nhóm theo dõi tình trạng ngừng hoạt động internet, xác nhận rằng “kết nối internet đang được khôi phục một phần” ở Dải Gaza.

⚪ ---- Thông tấn xã Palestine hôm thứ Bảy cho biết 26 người đã chết trong vụ Israel đánh bom vào miền nam Gaza, theo thông tin sơ bộ. Và những người thiệt mạng ở thành phố Khan Yunis bao gồm "chủ yếu là trẻ em". Trước đó, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng ở West Bank sau khi lực lượng Israel tấn công vào một trại tị nạn ở Nablus. Hai người nữa bị thương trong vụ tấn công.

⚪ ---- Quân Israel đã ra lệnh cho các bác sĩ, bệnh nhân và người dân phải di tản ra khỏi Bệnh viện al-Shifa ở Gaza. Nơi này đã bị quân Israel bao vây trong nhiều ngày, giờ hầu như vắng tanh vài giờ sau khi binh lính ra lệnh cho người dân rời đi vào thứ Bảy. Hơn 7.000 người, bao gồm cả những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều đứa trẻ sơ sinh đang chiến đấu giành lấy sự sống, đã được trú ẩn bên trong al-Shifa. Sáu bác sĩ sẽ ở lại chăm sóc 120 bệnh nhân không thể di chuyển do tình trạng sức khỏe kém tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza.

⚪ ---- Nhà thơ Anne Boyer hôm 16/1/2023 đã thông báo: "Tôi đã từ chức biên tập thơ của Tạp chí The New York Times Magazine. Cuộc chiến do Mỹ hậu thuẫn nhà nước Israel chống lại người dân Gaza không phải là cuộc chiến dành cho bất kỳ ai. Không có sự an toàn nào trong đó hoặc từ nó, không phải cho Israel, không phải cho Hoa Kỳ hay Châu Âu, và đặc biệt là không cho nhiều người Do Thái bị vu khống bởi những kẻ tuyên bố sai lầm rằng họ chiến đấu nhân danh họ. Lợi nhuận duy nhất của nó là lợi nhuận chết người của các công ty sản xuất vũ khí và dầu mỏ.

Thế giới, tương lai, trái tim của chúng ta—mọi thứ ngày càng trở nên nhỏ bé hơn và khó khăn hơn sau cuộc chiến này. Đây không chỉ là cuộc chiến bằng hỏa tiễn và xâm lược trên bộ. Đó là một cuộc chiến đang diễn ra chống lại người dân Palestine, những người đã chống cự qua nhiều thập niên bị chiếm đóng, cưỡng bức di dời, tước đoạt, giám sát, bao vây, bỏ tù và tra tấn."

⚪ ---- CNN phân tích các video vài giờ trước và sau họp báo, nêu nghi ngờ quân Israel sắp xếp để chụp mũ có vũ khí Hamas trong bệnh viện Al-Shifa. Một đoạn video của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào ngày 15/11 cho thấy vũ khí của Hamas được tìm thấy tại bệnh viện Al-Shifa cho thấy ít vũ khí tại hiện trường hơn so với đoạn phim sau đó được các nhóm tin tức quốc tế quay, cho thấy vũ khí có thể đã được di chuyển hoặc đặt ở đó trước đó. cho các nhóm phóng viên đang đến.

CNN đã so sánh đoạn phim do IDF công bố trực tuyến với đoạn phim do Fox News quay được cấp quyền truy cập vào trang này trong vài giờ sau đó. Người phát ngôn của IDF, Trung tá Jonathan Conricus dẫn đầu chuyến tham quan trong video IDF và chiếc đồng hồ trên tay anh ấy hiển thị thời gian là 13:18. Phóng viên nước ngoài của Fox News Trey Yingst sau đó đã đến thăm hiện trường khi trời tối. Anh ấy nói trong báo cáo của mình rằng lúc đó là “nửa đêm”.

Yingst được cho xem một chiếc túi nằm phía sau máy MRI bên trong bệnh viện với hai khẩu súng AK-47 phía trên. Tuy nhiên, video IDF quay trước đó chỉ cho thấy một khẩu AK-47. Không rõ khẩu súng AK-47 thứ hai đến từ đâu và tại sao nó lại không xuất hiện trong clip IDF trước đó.

Trong những giờ qua, IDF cũng đăng lên mạng một bức ảnh về số vũ khí được cho là được tìm thấy tại bệnh viện Al-Shifa. Tên mạng WhatsApp cho ảnh này cho biết nó được chụp lúc 17:35; điều này đặt nó sau chuyến tham quan của IDF tới khu phức hợp MRI nhưng gần như chắc chắn là trước khi nhóm Fox News đến. Có thể vũ khí đã được đưa ra khỏi hiện trường và thay thế trước khi đội tin tức đến. Tuy nhiên, điều này không giải thích được tại sao khi báo chí đến thì có nhiều súng hơn so với video gốc của IDF.

BBC cũng được phép vào bệnh viện vào ngày hôm sau, 16/11, và vẫn còn nhìn thấy hai khẩu súng AK-47 trên đầu chiếc túi bên trong phòng MRI. CNN đã liên hệ với IDF để làm rõ về sự khác biệt rõ ràng nhưng chưa nhận được phản hồi. (CNN cơ nguy bị mất quảng cáo như mạng X, nếu bị chụp mũ là chống Do Thái?)

⚪ ---- Thánh chiến... Chỉ có kẻ chống Chúa Jesus Christ mới kêu gọi hòa bình Trung Đông. Đó là tuyên bố của 1 mục sư cực hữu Hoa Kỳ. Khi một cuộc biểu tình lớn ủng hộ Israel được tổ chức tại Washington, D.C. vào thứ Ba, ngày 14/11, một trong những diễn giả là Mục sư John Hagee - một người theo chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo cực hữu và nhà truyền giáo truyền hình nổi tiếng với tư tưởng chống đồng tính, chống Công giáo và chống Hồi giáo đã d8ọc bài diễn văn.

Hagee, người lãnh đạo nhóm truyền giáo Christian United for Israel, có mối quan hệ phức tạp với đạo Do Thái - không giống nhiều người theo đạo Tin lành da trắng khác. Một mặt, Hagee tự coi mình là người rất ủng hộ Israel. Mặt khác, mục sư theo chủ nghĩa dân tộc theo chủ nghĩa Ky tô giáo tin rằng bất kỳ ai không phải là người theo đạo Tin lành chính thống được tái sinh sẽ bị kết án xuống địa ngục đời đời - kể cả người Do Thái.

Trong một bản tin được công bố vào ngày 15 tháng 11, David Corn của mạng Mother Jones lập luận rằng việc đưa Hagee vào cuộc biểu tình ngày 14 tháng 11 là một ý tưởng tồi tệ. Báo này mô tả một số tuyên bố cực đoan mà Hagee đưa ra trong bài phát biểu của mình - bao gồm cả dự đoán rằng thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine sẽ là công việc của Kẻ phản Chúa (Antichrist).

Corn lưu ý rằng một số người ủng hộ cuộc biểu tình không muốn Hagee trở thành một phần của đội hình, bao gồm Hadar Susskind (người đứng đầu hội "Americans For Peace Now" [Người Mỹ vì Hòa bình Bây giờ') và nhóm Do Thái cấp tiến J Street. Vào ngày 14 tháng 11, J Street đã tweet, "Một kẻ cố chấp nguy hiểm như Hagee không nên được chào đón ở bất cứ đâu trong cộng đồng của chúng ta. Chấm hết."

Phóng viên Corn chỉ ra rằng sự phản đối sự hiện diện của Hagee tại cuộc biểu tình ngày 14 tháng 11 là "do thái độ chống Công giáo và kỳ thị đồng tính trước đây của Hagee", nói thêm, "Nhưng có một lý do khác khiến Hagee là một lựa chọn kỳ lạ với tư cách là diễn giả: Ông này tuyên bố rằng một nền hòa bình không thể tránh khỏi một hiệp ước giữa Israel và Palestine sẽ là công việc của kẻ phản Chúa – theo nghĩa đen.”

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders hôm thứ Sáu cho biết Quốc hội sẽ không thể thông qua dự luật chi tiêu bổ sung cho Israel cho đến khi các cuộc tấn công vào Gaza chấm dứt. Sanders viết trên mạng X: “Đang có một thảm họa nhân đạo khủng khiếp ở Gaza. Israel phải ngừng ném bom ngay bây giờ và cho phép một lượng lớn viện trợ nhân đạo, bao gồm cả nhiên liệu, đến tay những người cần nó”.

Thượng nghị sĩ Sanders, 82 tuổi, hiện đã gia nhập nhóm các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông. Hai ngày trước, 24 thành viên Quốc hội đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden yêu cầu Biden ủng hộ lệnh ngừng bắn song phương ở Gaza.

⚪ ----- Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Asad Ahmad Khan KC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông đã nhận được yêu cầu chung từ năm quốc gia – Nam Phi, Bangladesh, Bolivia, Comoros và Djibouti – để điều tra tình hình ở các lãnh thổ Palestine.

Công tố viên tuyên bố rằng các quốc gia này đang yêu cầu một cuộc điều tra để xác định xem liệu tội ác chiến tranh có xảy ra ở những vùng lãnh thổ này hay không và xác nhận rằng, theo Quy chế Rome của Tòa án, cuộc điều tra đang diễn ra và bao gồm tất cả các tội ác có thể xảy ra kể từ ngày 13 tháng 6/2014, và kéo dài tới đợt leo thang ngày 7 tháng 10.

Theo tuyên bố, vì cuộc điều tra đang được tiến hành nên cuộc điều tra này sẽ có mức độ liên quan hạn chế. Israel không phải là thành viên của tòa án và không công nhận quyền tài phán của tòa án này.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine báo cáo hôm thứ Sáu rằng số người Palestine ở Dải Gaza và West Bank thiệt mạng trong cuộc xung đột khu vực với Israel hiện đã vượt quá 12.000 người và bị thương so với 30.000 người kể từ khi bắt đầu xung đột Israel-Hamas.

TIN VN. Du thuyền, hàng ngàn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị kê biên.

TIN VN. Vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD.

Bộ báo cáo rằng các nạn nhân bao gồm 5.000 trẻ em, 3.300 phụ nữ, 3.750 người mất tích và 1.800 trẻ vị thành niên vẫn còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ít nhất 200 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đã thiệt mạng cùng với ít nhất 22 thành viên của đội dân phòng và 51 nhà báo, đại diện truyền thông. Theo Bộ, khoảng 25 bệnh viện và khoảng 250 cơ sở y tế hiện không hoạt động.⚪ ---- Các nhà hoạt động ủng hộ người Palestine đã chiếm trụ sở của News Corp ở New York, công ty mẹ của Fox News và Wall Street Journal, những hình ảnh chưa được xác minh trên mạng xã hội đưa tin hôm thứ Sáu. Những người biểu tình cầm cờ và biển hiệu Palestine hô vang: "Fox News, Fox News, các bạn không thể trốn tránh, những lời dối trá của các bạn đã che đậy nạn diệt chủng" khi họ đứng ở sảnh của cơ sở.Trước đó trên X, một tổ chức ủng hộ Palestine có tên Inside Our Lifetime đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình bao gồm cả việc "dừng lại tại một số địa điểm liên quan đến quá trình thuộc địa hóa đang diễn ra ở Palestine và nạn diệt chủng ở Gaza." Trước đây, nhóm đã chia sẻ một bản đồ hiển thị các khu vực được nhắm mục tiêu cho "hành động trực tiếp", chẳng hạn như NBC News Studios, Fox Corp, New York Times, Sở Tiếp Vận Quốc phòng, Meta và các cơ quan khác. Tuy nhiên, bản đồ này sau đó đã bị gỡ bỏ.⚪ ---- Một thẩm phán hôm thứ Sáu đã quyết định giữ tên Donald Trump trên lá phiếu sơ bộ tổng thống ở Colorado, bác bỏ lập luận rằng Hiến pháp Hoa Kỳ cấm bất kỳ ai nắm giữ chức vụ mà "tham gia nổi dậy". Thẩm phán Sarah Wallace đã phán quyết rằng điều khoản này không áp dụng cho các ứng cử viên tổng thống, vì Tu chính án thứ 14 không xác định rằng nó bao gồm tổng thống khi đề cập đến một "viên chức của Hoa Kỳ". Tuy nhiên, thẩm phán đã phán quyết rằng Trump đã tham gia vào cuộc nổi loạn, theo báo New York Times.⚪ ---- Thẩm phán Arthur Engoron ở New York đã bác bỏ đề nghị của cựu Tổng thống Trump về việc xét xử sai (mistrial) trong vụ gian lận dân sự của ông, bác bỏ tuyên bố rằng thẩm phán và thư ký luật chính của tòa đã "làm hoen ố" phiên tòa một cách thiên vị. Thẩm phán Arthur Engoron đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với đơn quy chụp "xét xử sai" của Trump vào chiều thứ Sáu, mô tả nó là “hoàn toàn không có giá trị”.⚪ ---- Báo New York Times đưa tin Công ty Walt Disney đã quyết định ngừng quảng cáo trên mạng X. Theo các báo cáo trước đó, Apple Inc. và Lions Gate Entertainment Corp. đã ngừng quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội vào thời điểm hiện tại. Quyết định ngưng quảng cáo là vì chủ công ty mạng X, Elon Musk, đã xác nhận một bài đăng kể tội Israel thảm sát dân Palestine trên nền tảng X là "sự thật đã xảy ra". Musk chưa bình luận về các bản tin.⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ công bố khoảng 40.000 giờ các đoạn video của Cảnh sát Điện Capitol ghi lại khi những kẻ bạo loạn năm 2020 tiến vào Quốc hội. Johnson viết trên X: “Để khôi phục niềm tin và niềm tin của người Mỹ vào Chính phủ của họ, chúng ta phải có sự minh bạch. Đây là một bước nữa để giữ những lời hứa mà tôi đã đưa ra khi được bầu làm Chủ Tịch Hạ Viện của các bạn”.Trong khi đó, thông báo đã được xác nhận bởi Tiểu ban Giám sát của Ủy ban Hành chính Hạ viện, cơ quan đã chia sẻ tài liệu. Người đứng đầu tiểu ban Barry Loudermilk cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tải các đoạn video khi tiến hành điều tra và tiếp tục xem xét các đoạn phim”.⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis hôm thứ Sáu đã đệ đơn yêu cầu xét xử cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các đồng phạm của Trump trong vụ Trump lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia bắt đầu vào ngày 5 tháng 8/2024. Willis cũng yêu cầu thẩm phán không cho phép Trump hoặc các đồng phạm của ông ta cắt đứt vụ án của họ với nhau cho đến ngày cuối cùng để nhận tội, mà bà đề nghị là ngày 21/6/2024.Willis viết: “Ngày xét xử được đề xuất này cân bằng sự chậm trễ có thể xảy ra từ các phiên tòa hình sự khác của Bị cáo Trump ở các tòa khác và vì quyền xét xử nhanh chóng theo hiến pháp của các bị cáo khác”.⚪ ---- Citigroup Inc. chuẩn bị công bố làn sóng cắt giảm hàng chục ngàn việc làm vào ngày 20 tháng 11, theo báo Financial Times đưa tin trích dẫn những người quen thuộc với các kế hoạch của công ty. Dự án Project Bora Bora là một phần của cuộc cải ácch toàn diện nhằm loại bỏ hàng chục nghìn nhân viên. Điều này xảy ra khi chỉ có 1% vị trí của ngân hàng, tương đương khoảng 2.400 nhân viên, được đánh giá cho đến nay. Con số chính xác về việc cắt giảm việc làm vẫn chưa chắc chắn. CNBC trước đó đã đưa tin rằng nhà cung cấp tài chính sẽ bắt đầu cắt giảm nhân sự vào ngày 15 tháng 11.⚪ ---- California: Một người lái xe đã lạc mất lái trong khu phố San Mateo vào sáng thứ Sáu, tông vào bờ kè và bay qua bể bơi trước khi đâm vào một ngôi nhà. Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h10 sáng tại khu vực đường Murphy và Ashwood. Cảnh sát cho biết tài xế và một hành khách trên chiếc SUV Tesla may mắn, không hề hấn gì. Không có ai ở trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.Cảnh sát Jerami Surratt cho biết người lái xe, được cho là khoảng 70 tuổi, đã mất lái khi đang lao xuống đồi. Chiếc xe tiếp tục lao vào đường lái xe, lao qua bờ kè và bay qua hồ bơi ở sân sau trước khi hạ cánh ở nửa đường bên trong một ngôi nhà. Surratt nói: “Bạn thường không nhìn thấy một chiếc xe hơi bay qua bể bơi vào một ngôi nhà. Đó là một điều mới mẻ." Tai nạn đang được điều tra.⚪ ---- California: Cảnh sát San Jose đã bắt giữ một tài xế 16 tuổi mà họ cho rằng đã cố tình tông vào nhiều người hồi tháng 9. Theo cảnh sát, sau cuộc đối đầu tại một nhà hàng ở khu vực đại lộ Stewart và Alum Rock vào ngày 23/9, thiếu niên 16 tuổi đã đi theo các nạn nhân ra ngoài và dùng xe hơi tông họ. Video ghi lại vụ này được camera giám sát gần đó ghi lại và được cảnh sát chia sẻ. Cảnh sát cho biết, thiếu niên 16 tuổi rời khỏi hiện trường nhưng sau đó quay lại và tấn công một nạn nhân khác, khiến họ bị thương nguy hiểm đến tính mạng.Các thám tử đã điều tra và xác định thiếu niên này là nghi phạm chính. Vào ngày 8 tháng 11, nhà chức trách đã bắt thiếu niên này ở San Jose và đưa họ vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên vì tội cố ý giết người và hai tội tấn công bằng vũ khí chết người. Ai có thông tin về vụ này vui lòng liên hệ với Thám tử Martinez (#4533) của cảnh sát San Jose qua email theo địa chỉ 4533@sanjoseca.gov hoặc qua điện thoại theo số 408-277-4161.⚪ ---- Theo các công tố viên liên bang, cựu thượng nghị sĩ tiểu bangcủa Massachusetts đã bị bắt hôm thứ Sáu sau khi bị cáo buộc gian lận trong việc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do Covid-19 vào năm 2021. Dean Trần bị cáo buộc tội âm mưu lừa gạt Bộ Hỗ trợ Thất nghiệp và thu thu nhập mà Tran không báo cáo cho Sở Thuế vụ.Các công tố viên cho biết ông Trần, 48 tuổi, bị truy tố 25 tội gian lận chuyển tiền và ba tội khai thuế gian dối. Tran bị bắt vào sáng thứ Sáu và xuất hiện tại tòa án liên bang ở Boston vào buổi chiều. Tran đã khai "hoàn toàn không có tội" đối với mọi cáo buộc. Tran không có bất kỳ bình luận nào khi được hỏi về các cáo buộc sau khi ra tòa.Thẩm phán cho biết anh ta không phải là người có nguy cơ bỏ trốn và cho phép Tran thực hiện chuyến đi đã được lên kế hoạch trước tới Aruba vào thứ Bảy trong một tuần, và chỉ để kiểm tra quản chế khi TRan quay trở lại. Các công tố viên cho biết, sau khi nhiệm kỳ Thượng viện tiểu bang kết thúc cách đây hai năm, ông Trần đã nhận lời làm cố vấn được trả lương cho một công ty phụ tùng xe hơi có trụ sở tại New Hampshire.Tran bị cáo buộc đã gian lận để thu 30.120 USD tiền trợ cấp thất nghiệp do đại dịch. Tran cũng bị cáo buộc đã giấu hơn 50.000 USD thu nhập tư vấn mà Tran nhận được từ công ty có trụ sở tại New Hampshire trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 của mình.Các công tố viên viết trong một thông cáo hôm thứ Sáu rằng: “Số tiền này cộng thêm hàng ngàn đô la thu nhập cho thuê mà Tran bị cáo buộc đã che giấu với IRS khi thu tiền thuê từ những người thuê bất động sản cho thuê ở Fitchburg từ năm 2020 đến năm 2022”.Nếu bị kết án, Tran có thể phải đối mặt với án tù 20 năm với ba năm được thả có giám sát và bị phạt 250.000 USD. Các công tố viên cho biết cáo buộc khai sai thuế có thể dẫn tới mức án lên tới ba năm tù, một năm được thả bất ngờ và phạt tiền 100.000 USD. Tran từng là thượng nghị sĩ tiểu bang, đại diện cho Worcester và Middlesex, từ năm 2017 đến năm 2021.⚪ ---- Nhật Bản:bị kết án 27 năm tù vì tội sát nhân. Tòa Tối cao đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Đình Hải, 25 tuổi, bị kết tội giết Isao Osato, 76 tuổi và âm mưu giết vợ của Osato là Yuko, 73 tuổi, tại trang trại Yachiyo, tỉnh Ibaraki của họ vào năm 2019, Kyodo News đưa tin hôm thứ Sáu.Nguyen đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật nông nghiệp, sống cách trang trại khoảng 1,5 km. Theo tòa án, Osato và vợ đã bị tấn công vào khoảng trước 3 giờ sáng ngày 24 tháng 8/2019. Con trai 42 tuổi của cặp vợ chồng sống ở một khu dân cư khác gần trang trại đã gọi đến 119 vào khoảng 3:15 sáng, nghe thấy tiếng chó sủa liền đi kiểm tra bố mẹ. Anh thấy cả hai đều gục xuống, chảy máu vì vết dao.Isao có hơn 10 vết dao ở ngực và bụng và đã chết tại hiện trường. Vợ Isap là bà Yuko, bị đâm vào bụng và được tìm thấy ở hành lang bên ngoài phòng ngủ. Sau đó, bà khai với cảnh sát rằng một người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen đã đâm vào bà. Tòa án được biết Nguyen đã vào trang trại qua một cánh cửa không khóa.Nguyen được nhìn thấy trên đoạn phim camera giám sát tại một trung tâm gia đình mua một con dao ở đó vào đêm 23/8. Đó chính là loại dao dính máu mà cảnh sát tìm thấy tại hiện trường vụ án. Dấu chân để lại bên ngoài trang trại cũng trùng khớp với dấu chân của đôi giày dính máu của Nguyen khi Nguyen bị bắt.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản và 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: Đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Theo đó, Cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền gần 599 tỉ đồng, gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.890 tỉ đồng và gần 8,5 triệu USD của các bị can; ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng SCB. Đối với bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; kê biên 1.237 bất động sản, trong đó khu nhà đất số 19 - 21 - 23 - 25 phố Nguyễn Huệ, quận 1; nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5; số 66 Phó Đức Chính, quận 1 (cùng ở TP HCM)…⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD. Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Đáng chú ý, trong số các bị can bị đề nghị truy tố, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD. Theo kết luận, bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, nữ cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc) số tiền đặc biệt lớn lên tới 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỉ đồng, kết luận nêu. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nhàn nhận hối lộ số tiền trên là để bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan.

⚪ ---- HỎI 1: Tới 95% chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI nói AI làm giả hình ảnh và âm thanh rất giống, gần như thiệt?

ĐÀP 1: Đúng thế. Gần như mọi người trả lời (95%) trong bản Khảo sát chuyên gia AI mới của Axios-Generation Lab-Syracuse University AI Experts Survey đã mô tả khả năng giả mạo sâu âm thanh và video của AI là "tiên tiến". Có tới 68% cho biết các khả năng giống ở mức khá cao; 27% cho biết mức độ giả như thiệt rất là tiên tiến.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2023/11/16/ai-deepfakes-media-trust-survey-experts

⚪ ---- HỎI 2: Có phải gần 1/3 giới trẻ Hoa Kỳ đã từng chôm đồ ở quầy tự tar3 tiền?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy khoảng một phần ba những người mua sắm trẻ tuổi ở Hoa Kỳ đã thừa nhận đã tự giảm giá bằng "chỉa 5 ngón tay" tại quầy tự thanh toán. Theo công ty thị trường cho vay LendingTree, 31% người tiêu dùng Gen-Z đã lấy trộm đồ từ các ki-ốt tự thanh toán, so với 15% người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi. Những con số đó được đưa ra khi các doanh nghiệp đang nỗ lực chống lại nạn trộm cắp trong cửa hàng, điều mà một số nhà bán lẻ cho rằng đã gây tổn hại đến hiệu quả tài chính của họ và thậm chí khiến một số cửa hàng phải đóng cửa.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/one-in-three-gen-zers-has-stolen-from-self-checkout-poll-shows/

.