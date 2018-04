LHQ: Mở Hội Nghị Thảo Luận Về Việc Dùng Robot Sát Thủ

NEW YORK - Một vòng hội thảo mới về việc xử dụng “robot sát thủ” mở ra tại trụ sở LHQ, tập trung vào việc định nghĩa loại vũ khí giết người tự hành này – trong năm qua, LHQ đã họp lần đầu tiên về robot sát thủ (killer robot hay KR) và thỏa thuận xúc tiến cuộc thảo luận dù hiệp uớc về xử dụng KR là viễn ảnh xa vời.Các giới tranh đấu đả kích cơ chế phụ trách của LHQ là “Convention of Certain Conventional Weapons – CCW” hành động quá chậm và thời gian không còn nhiều.Nhưng, cuộc hội thảo ngày Thứ Hai đuợc khuyến khích – giám dốc đồng sáng lập Richards Moyes của “Campaign to Stop Killer Robots” mô tả vòng thảo luận này là chú tâm hơn, khi mưc độ kiểm soát của con người là cấp thiết.Ông Moyes đuợc biết là nhà tranh đấu thành viên của International Campaign to Abolish Nuclear Weapons đuợc tặng giải Nobel Hoà Bình 2017.Số nước chủ trương cấm KR đang tăng.Phiên họp CCW ngày 9-4 tại LHQ diễn ra dưới quyền chủ tọa của ĐS tài binh Ấn Độ Amandeep Gill xác nhận cuộc hội thảo dự kiến kéo dài đến hết ngày 20-4 là về đặc tính của KR, là định nghĩa của vũ khí giết người tự hành – ông xác nhận: 1 số đại diện cảm thây hoang mang về tiến bộ chậm. Ông Moyes cho hay: các nhà tranh đấu hy vọng 2 vòng hội thảo nữa có thể đưa tới thảo luận chính thức về 1 hiệp ước ràng buộc.