Hình trên: 1 cuộc biểu tình của những người Mỹ gốc Do Thái chống AIPAC, ngồi chận cửa tòa nhà liên bang thủ đô Hoa Kỳ năm 2017 kêu gọi Israel cho Palestine lập quốc.

- AIPAC (vận động hành lang của Israel) sẽ chi 100 triệu đô trong bầu cử sơ bộ 2024 để bứng ghế các Dân Biểu không thân thiện với Israel

- Luật gia: Trump phạm luật vì viết bài kêu gọi "bắt giữ công dân" đối với Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James và Thẩm phán Arthur Engoron

- Thượng viện OK dự luật tránh đóng cửa chính phủ trong cuộc bỏ phiếu 87-11. Tới ngày 19/1/2024 lại sẽ hết tiền.

- Jonathan Miller (LS của bị cáo Misty Hampton) thú nhận đã lộ video 4 bị cáo khai trước Biện lý quận Fulton, trong đó LS Ellis của Trump khai là phe Trump nói sẽ không rời Bạch Ốc sau bầu cử 2020

- Biện lý Fani Willis xin thu hồi giấy phép tại ngoại của bị cáo Harison Floyd vì hù dọa các nhân chứng chống lại Trump

- Rudy Giuliani thua kiện, bị đòi bồi thường 2 nhân viên bầu cử Georgia khoản tiền lên tới 43 triệu USD.

- Yahoo News/YouGov: 54% cử tri Dân chủ muốn có 1 đảng viên Dân chủ khác thách thức Biden trong bầu cử sơ bộ

- Trump đệ đơn xin tòa New York ra phán quyết là "xét xử sai" (mistrial) đối với vụ Trump gian lận tài chánh

- TQ chỉ trích bình luận của Biden về Tập Cận Bình là nhà độc tài là "cực kỳ sai lầm".

- Nhật: 1 xe tông rào chắn tòa đại sứ Israel ở Tokyo, làm bị thương 1 cảnh sát. Tài xế nói ân hận vì cảnh sát bị thương.

- Cảnh sát thủ đô bắt khoảng 150 người biểu tình đòi ngưng bắn

- Tổng thống Israel: Israel sẽ có "quyền kiểm soát an ninh" ở Gaza sau khi xung đột kết thúc.

- Reuters/Ipsos: 68% người Mỹ nói Israel nên ngừng bắn để đàm phán, bao gồm 3/4 Dân chủ và 1/2 Cộng hòa.

- Ngoại trưởng Nga: quân Israel vào West Bank chỉ cản trở việc lập một nhà nước Palestine.

- Quân Israel: đã kiểm soát Cảng Gaza, phá sập nhiều công trình, nơi Hamas huấn luyện Hải quân

- WAFA: ít nhất 50 người chết vì Israel không kích nhà thở Hồi giáo ở trung tâm Gaza.

- Đại diện thường trực của Nga tại LHQ: Gaza cần ngưng bắn, không cần các lệnh tạm dừng nhân đạo

- Đại sứ Israel tại LHQ: nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ là xa rời thực tế.

- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid kêu gọi tước bỏ chức Thủ Tướng của Netanyahu

- Israel trưng bày khoảng 10 khẩu súng, đạn dược và nói tịch thu của Hamas ở hầm bệnh viện. Hamas bác bỏ nói không đóng quân ở bệnh viện

- UNRWA: 2 trường học LHQ bị bom Israel, đã có 103 nhânv iên LHQ bị giềt

- Biden: không biết cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ kéo dài bao lâu.

- Biden: Mỹ-TQ sẽ hợp tác quân sự

- Tập Cận Bình kêu gọi Biden ủng hộ “sự thống nhất hòa bình” của Đài Loan với TQ và đòi Mỹ ngừng cấp vũ khí cho Đài Loan

- New York: bắt kho hàng giả lớn kỷ lục, bao gồm túi xách, giày dép và các mặt hàng xa xỉ khác trị giá hơn 1 tỷ USD.

- Walmart doanh thu tới 160,8 tỷ USD trong quý 3, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Hãng hàng không Emirates đặt mua thêm 15 chiếc Airbus A350-900 trị giá 6 tỷ USD, đặt mua thêm 95 chiếc Boeing.

- Bộ Trưởng Tư Pháp New York kiện PepsiCo, đòi làm sạch dòng sông Buffalo

- Để hạn chế hâm nóng toàn cầu, VN phải tăng tỷ lệ điện mặt trời và điện gió

- Quận Los Angeles: Một người đi bộ đã chết sau khi bị 2 chiếc xe tông trúng cách nhau vài phút

- MIssouri: Chaviz Nguyen ngồi trong xe, bị bắn chết

- Quận Cam: 1 học sinh lớp 8 bị phạt nghỉ 3 ngày vì nói "Hãy giải phóng Palestine" ("Free Palestine")

- HỎI 1: Tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ nhận được tin từ TikTok đã tới 14%? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bữa ăn tối Lễ Tạ Ơn năm nay sẽ giảm một chút? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/11/2023) ⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tránh đóng cửa chính phủ trong cuộc bỏ phiếu 87-11. Cái gọi là nghị quyết tiếp tục trước đó đã được thông qua tại Hạ viện, nay sẽ được chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký. Dự luật cung cấp kinh phí cho một số cơ quan chính phủ cho đến ngày 19 tháng 1 và cho những cơ quan khác cho đến ngày 2 tháng 2 nhưng không bao gồm các điều khoản về viện trợ quân sự cho Ukraine hoặc Israel.

“Tôi có tin tốt cho người dân Mỹ. Tối thứ Sáu này, chính phủ sẽ không đóng cửa”, Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói. "Tôi hài lòng rằng [Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson] nhận ra rằng ông ta cần phiếu bầu của đảng Dân chủ để tránh việc đóng cửa. Nếu Chủ tịch Hạ viện sẵn sàng làm việc với các đảng viên Đảng Dân chủ và chống lại tiếng kêu của phe cực hữu cứng rắn trong Hạ viện, thì chúng ta có thể tránh được việc đóng cửa tương lai."

⚪ ---- Cảnh sát Capitol cho biết một số người đã bị bắt sau cuộc biểu tình hôm Thứ Tư trước trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) ở Washington, DC. Những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas, với các video đăng trên mạng xã hội và được hãng thông tấn AP xem cho thấy một số người đối đầu với các sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát cho biết khoảng 150 người biểu tình đã “biểu tình bất hợp pháp và bạo lực”, trong khi một trong những nhóm tham gia biểu tình cho biết cảnh sát “đang cực kỳ bạo lực”. Theo thông tin được CNN chia sẻ, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, Người đứng đầu phe thiểu số Katherine Clark và Chủ tịch nhóm Dân chủ Hạ viện Pete Aguilar đều có mặt tại trụ sở DNC vào thời điểm đó. Họ được cảnh sát hộ tống ra ngoài và không hề hấn gì.

⚪ ---- Việc công bố các đoạn video lời khai của 4 bị cáo đã nhận tội trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia đã dẫn đến một cuộc náo động khá lớn, với các công tố viên và luật sư bào chữa trong vụ án yêu cầu được biết các đoạn video đó xuất hiện như thế nào. Hóa ra luật sư của một bị cáo khác trong vụ án lớn đã tiết lộ chúng: "Để minh bạch với tòa án và để đảm bảo rằng không ai khác bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra—và để tôi có thể ngủ ngon tối nay—Thưa Thẩm phán, tôi đã lộ các video đó cho môt cơ sở truyền thông,” đó là lời thú nhận của Jonathan Miller, luật sư của bị cáo Misty Hampton, cho biết tại phiên điều trần.

NBC News đưa tin, hành động lộ video lời khai của các bị cáo không bất hợp pháp vì không có lệnh bảo vệ nào được đưa ra, nhưng thẩm phán trong vụ án cho biết ông sẽ ban hành lệnh bảo vệ một số bằng chứng nhất định trong vụ án vào sáng thứ Năm. Các đoạn video tuyên bố của 4 bị cáo đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội trong vụ lật ngược bầu cử Georgia năm 2020 đang lan rộng đã được ABC News và Washington Post thu được, đồng thời chúng tiết lộ những chi tiết mới về những tháng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Một câu nói đặc biệt đang thu hút sự chú ý: Jenna Ellis, cựu luật sư của Donald Trump, nhớ lại đã nói vài tuần sau bầu cử 2020 với Dan Scavino, khi đó là phó chánh văn phòng của Trump, rằng kể như hết thưa kiện gì [về gian lận] nữa được. “Và anh ta [Scavino] nói với tôi, cô biết đấy, với một giọng phấn khích, 'Vậy đó, chúng ta không quan tâm, và chúng ta sẽ không rời đi đâu hết.' Và tôi [Ellis] nói, 'Ý của anh là gì?' Và anh ấy nói 'Nghĩa là, ông chủ', nghĩa là Tổng thống Trump—và mọi người đều hiểu 'ông chủ', đó là cách mà tất cả chúng tôi gọi ông Trump—anh [Scavino] nói, 'Ông chủ sẽ không rời [Bạch Ốc mà] đi trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi sẽ chỉ ở lại nắm quyền lực.' Và tôi nói với anh ta, 'Mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra theo cách đó, anh hiểu không?' và anh ấy nói, 'Chúng tôi không quan tâm.'"

ABC News có nhiều thông tin hơn về tuyên bố của Ellis, cũng như của luật sư Sidney Powell, người đã thừa nhận trong tuyên bố của mình, "Tôi có biết gì về luật bầu cử không? Không." Bà Powell cũng giải thích cách bà lên kế hoạch chiếm giữ các máy bỏ phiếu và mô tả một cuộc gặp "thực sự tồi tệ" với Rudy Giuliani, một bị cáo khác trong vụ án, trong đó anh Giuliani "gọi tôi bằng mọi cái tên trong cuốn sách và (nói) tôi [Powell] là luật sư tồi tệ nhất mà anh ta [Giuliani] từng thấy trong đời." Trump đã không nhận tội.

⚪ ---- Hơn một nửa số đảng viên Đảng Dân chủ trong một cuộc khảo sát mới cho biết họ muốn thấy ai đó không phải Tổng thống Biden ra tranh cử vào Bạch Ốc vào năm tới. Cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov cho thấy 54% đảng viên Đảng Dân chủ được khảo sát muốn thấy một đảng viên Đảng Dân chủ khác thách thức Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng. Khoảng 28% đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ không muốn một đảng viên Đảng Dân chủ khác thách thức Biden và 18% cho biết họ không chắc chắn.

Các cử tri trẻ tuổi có nhiều khả năng nói rằng họ muốn một đảng viên Đảng Dân chủ khác thách thức Biden. Gần 70% những người ở độ tuổi 18-29 cho biết họ muốn có một lựa chọn khác trong cuộc bầu cử sơ bộ và 61% những người ở độ tuổi 30-44 đã đồng ý. Gần một nửa số người được hỏi ở độ tuổi 49-64 cho biết họ muốn thấy một đảng viên Đảng Dân chủ thách thức tổng thống đương nhiệm và 43% trong số những người từ 65 tuổi trở lên cũng nói điều tương tự.

⚪ ---- Donald Trump đã chia sẻ một bài đăng kêu gọi "bắt giữ công dân" đối với Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James và Thẩm phán Tòa án Tối cao Arthur Engoron - và một chuyên gia pháp lý cho rằng điều đó sẽ khiến Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi kích động. Trump đã ném 2 vị này vào thùng rác - những người không bị thẩm phán áp đặt lệnh bịt miệng - trước khi vụ án được đưa ra xét xử, và giáo sư Jessica Levinson của Trường Luật Loyola đã viết một chuyên mục mới cho MSNBC nói rằng Trump đã leo thang các cuộc tấn công kiểu vi phạm pháp luật bằng cách kêu gọi hành động chống lại họ.

Levinson viết: “Vấn đề ban đầu là điều quan trọng phải nêu ra điều hiển nhiên. Không có cơ sở để một công dân nào phải bắt giữ James hoặc Engoron. New York không cho phép những vụ bắt giữ như vậy, nhưng chỉ khi người bị bắt đã phạm trọng tội trước sự chứng kiến của người thực hiện vụ bắt giữ. Cả James và Engoron đều không phạm tội làm bất cứ điều gì khác ngoài công việc của họ."

Levinson viết rằng việc chia sẻ bài đăng tương đương với sự gợi ý và Trump không thể trốn tránh vai trò tác giả bài đăng mà Trump đã khuếch đại trên mạng Truth Social của Trump. Levinson viết: “Bài phát biểu ở đây nên được coi là hành vi kích động và Trump phải chịu trách nhiệm về điều đó. Theo án lệ của Tòa án Tối cao, lời nói chỉ có thể bị trừng phạt dưới dạng kích động khi nó 'nhằm kích động hoặc tạo ra hành động vô pháp luật sắp xảy ra' và 'có khả năng kích động hoặc tạo ra hành động như vậy'."

Bài đăng rõ ràng không nhằm mục đích trở thành một chiến lược pháp lý mang lại chiến thắng mà thay vào đó là một lời kêu gọi chính trị đối với phe ủng hộ anh ta, và Levinson nghi ngờ một số người trong số họ sẽ nghe thấy tin nhắn này như một lời kêu gọi vũ trang.

Levinson viết: “Trump, thông qua việc 'tái tạo sự thật' của mình, đang ra hiệu ủng hộ quan điểm rằng mọi người nên tự mình giải quyết vấn đề và bắt giữ một công tố viên và thẩm phán một cách vô luật pháp. Điều này là khuyến khích mọi người tham gia vào hành vi tội phạm. Chúng ta không cần tìm đâu xa hơn ngày 6 tháng 1 năm 2021 để hiểu rằng việc tin rằng mọi người sẽ hành động dựa trên lời nói của Trump là hoàn toàn hợp lý. Như Ty Cobb, cựu cố vấn đặc biệt của Bạch Ốc trong chính quyền Trump, nói về việc cựu tổng thống chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội đó, 'Đây là những kiểu tấn công gây cháy nổ dẫn đến bạo lực.'"

⚪ ---- Nhóm vận động hành lang quyền lực Ủy ban American Israel Public Affairs Committee (Ủy ban Công vụ Israel-Hoa Kỳ: AIPAC) dự kiến sẽ chi bạc triệu đôla trong nỗ lực bứng ghế hơn nửa tá nhà lập pháp cấp tiến của Hoa Kỳ, những người đã chỉ trích các tội ác nhân quyền của Israel ở Palestine, theo báo Slate đưa tin hôm thứ Tư. Phóng viên Alex Sammon đã viết rằng "những người theo dõi chặt chẽ hiện mong đợi AIPAC sẽ chi ít nhất 100 triệu đô la trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2024, phần lớn được đào tạo để loại bỏ các thành viên đương nhiệm của 'Biệt đội' khỏi ghế của họ."

Sammon viết rằng các Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Ilhan Omar (D-Minn.), Rashida Tlaib (D-Mich.), Ayanna Pressley (D-Mass.), Cori Bush (D-Mo. ), Jamaal Bowman (D-N.Y.) và Summer Lee (D-Pa.)—“các Dân biểu cánh tả thẳng thắn nhất của Đảng Dân chủ” —là một trong những mục tiêu bứng ghế hàng đầu của AIPAC.

Nhà văn và nhà phân tích chính trị người Mỹ gốc Palestine Yousef Munayyer đã châm biếm khi trả lời báo cáo: “Cái giá của việc bảo vệ chế độ phân biệt chủng tộc ngày càng tăng”. Nhà hoạt động chính trị Ohio, Nina Turner đã viết trên mạng xã hội: "Đây là hành vi chống lại người da đen. Chấm hết."

DB Tlaib — thành viên Quốc hội người Mỹ gốc Palestine duy nhất — đã lên án Israel tội diệt chủng vì đã giết hại và làm thương tật hàng chục nghìn thường dân ở Gaza và buộc gần 3/4 số người dân ở dải đất bị bao vây phải di dời. Nhiều chuyên gia đồng ý với nhận xét đó. Tlaib, Omar, Bush và một số nhà lập pháp Đảng Dân chủ khác cũng gọi Israel là một quốc gia phân biệt chủng tộc, một đánh giá được chia sẻ bởi ngày càng nhiều nhóm nhân quyền, các nhân vật quốc tế và thậm chí cả các cựu quan chức chính phủ Israel.

Hôm qua, thứ Tư, khoảng 20 thành viên Hạ viện do các Dân biểu Ocasio-Cortez, Mark Pocan (D-Wis.) và Betty McCollum (D-Minn.) dẫn đầu đã gửi thư cho Biden kêu gọi ngừng bắn. Như Sammon đã lưu ý, một cuộc thăm dò Data for Progress gần đây cho thấy 2/3 cử tri Hoa Kỳ, bao gồm 80% đảng viên Đảng Dân chủ, cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn.

Connor Farrell, chủ tịch nhóm gây quỹ Left Rising, nói với Sammon rằng AIPAC muốn “đưa ra tuyên bố trong chu kỳ này rằng không ai an toàn trước cơn thịnh nộ của họ, rằng nếu bạn lên tiếng, bạn có thể trở thành mục tiêu cho dù mức độ nổi tiếng hay số lượng người như thế nào trong chu kỳ đương nhiệm của bạn. AIPAC cực kỳ táo bạo.”

Các đảng viên Đảng Dân chủ không lạ gì chuyện AIPAC chi tiền mạnh tay để bôi nhọ, đánh bại hoặc lật đổ họ. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, vận động hành lang của Israel đã trở thành đơn vị chi tiền bên ngoài lớn nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, rót gần 30 triệu USD thông qua siêu PAC "United Democracy Project" và hàng triệu USD khác thông qua PAC "Democratic Majority for Israel". Đó là một số tiền khổng lồ, chủ yếu nhằm mục đích loại bỏ những người chính phủ Israel không ưa ra khỏi các cuộc bầu cử sơ bộ, phần lớn là vị trí để mở và bầu lại các ghế.

⚪ ---- Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D) đang tìm cách thu hồi giấy phép tại ngoại đang cho phép một bị cáo trong vụ lừa đảo ở Georgia liên quan đến Trump. Văn phòng của Willis trích dẫn các bài đăng trên mạng xã hội của bị cáo Harison Floyd trong hồ sơ tòa án hôm thứ Tư, cho rằng chúng vi phạm thỏa thuận tại ngoại mà Floyd đã ký như một điều kiện trả tự do. Willis khẳng định, các bài đăng này là một nỗ lực nhằm “đe dọa các bị cáo và nhân chứng, nhằm liên lạc trực tiếp và gián tiếp với các bị cáo và nhân chứng, đồng thời cản trở việc quản lý công lý”.

Kiến nghị của Willis nêu rõ: “Kể từ khi được thả ra khỏi nơi giam giữ, Bị cáo đã có nhiều hành vi vi phạm có chủ ý và trắng trợn các điều kiện trả tự do do Tòa án ra lệnh”. Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton cuối cùng sẽ quyết định xem có chấp thuận yêu cầu này hay không.

Floyd, một lãnh đạo của Black Voices for Trump, đã bị truy tố cùng với Trump về nỗ lực của Floyd nhằm thuyết phục nhân viên bầu cử Ruby Freeman của Quận Fulton đưa ra những tuyên bố sai sự thật về hoạt động bầu cử vào Ngày bầu cử năm 2020, dưới chiêu bài đề nghị giúp đỡ cô này. Floyd không nhận tội. Kể từ bản cáo trạng vào tháng 8, Floyd vẫn kiên định tuyên bố mà không có bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp.

Chuyển động của Willis nhắm vào nhiều bài đăng mà Floyd đã thực hiện trên X, cho 26.000 người theo dõi của Floyd và một cuộc phỏng vấn trên podcast. Đánh giá trên mạng xã hội của Floyd cho thấy y đã đăng nhiều bài đăng liên quan đến Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger và Gabe Sterling, giám đốc điều hành của văn phòng Bộ trưởng Hành chánh.

Y cũng đăng một số bài về Freeman, bao gồm cả việc công bố đoạn ghi âm nhân viên thăm dò ý kiến của Quận Fulton nói chuyện với các cảnh sát, mà văn phòng Biện lý quận Georgia cho rằng cấu thành “một hành động đe dọa một nhân chứng đã biết”. Floyd đề nghị trên mạng xã hội rằng đoạn ghi âm chứng tỏ y không sắp xếp một cuộc gặp với Freeman và các đồng minh của Trump, những người mà các công tố viên cho rằng đã đe dọa cô Freeman. “Vì và để đáp lại những thông tin đe dọa của Bị cáo, nhân chứng Ruby Freeman đã trở thành đối tượng của những lời đe dọa bạo lực mới từ các bên thứ ba,” hồ sơ viết.

⚪ ---- Rudy Giuliani có thể phải bồi thường một khoản tiền lớn, có thể tới 43 triệu USD. Hai nhân viên bầu cử Georgia đã thắng kiện trước cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani vì Giuliani đã truyền bá những lời dối trá về họ và đưa những tuyên bố không có thật khi làm người đại diện cho Trump - đang yêu cầu được bồi thường thiệt hại lên tới 43 triệu USD.

Hôm thứ Tư, Thẩm phán Beryl A. Howell đã đưa ra phán quyết vắng mặt đối với Giuliani, một cựu luật sư cá nhân và người đại diện công khai cho cựu Tổng thống Donald Trump. Bà Ruby Freeman và con gái Wandrea "Shaye" Moss đã thắng kiện Giuliani vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 vì Giuliani bị kết tội phỉ báng, cố ý gây đau khổ về tinh thần, âm mưu dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

Tài liệu dài 33 trang được đệ trình hôm thứ Tư nói rằng Giuliani có "trách nhiệm pháp lý trực tiếp và gián tiếp" và Freeman và Moss đưa ra một số tiền cụ thể bắt đầu từ 15,5 triệu đô la đến 43 triệu đô la cho nhiều "tuyên bố có thể hành động" mà Giuliani đưa ra. Cụ thể, Giuliani bị buộc tội cố gắng vạch trần hai mẹ con thực hiện nhiều hành vi gian lận bầu cử khác nhau, bao gồm: "loại trừ bất hợp pháp những người theo dõi cuộc bầu cử với lý do sai trái; lẻn vào và giấu những lá phiếu bất hợp pháp trong vali dưới bàn; kiểm phiếu bất hợp pháp nhiều lần; và chuyển một ổ USB với mục đích thay đổi số phiếu bầu trong các thiết bị lập bảng biểu quyết."

Cả Freeman và Moss đều nói rằng những thông tin xuyên tạc như vậy "đã khiến họ đau khổ và tiếp tục bị tổn hại nặng nề về mặt tinh thần và danh tiếng, bao gồm cả những biểu hiện bằng những lời đe dọa tục tĩu và hèn hạ."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn xin phán quyết là "xét xử sai" (mistrial) đối với vụ án gian lận dân sự của Trump ở New York, cáo buộc thẩm phán giám sát phiên tòa có thành kiến chống lại Trump. Trong một kiến nghị được đệ trình hôm thứ Tư, các luật sư của Trump nói rằng Thẩm phán Arthur Engoron nên tuyên bố "xét xử sai" vì thành kiến "hữu hình và áp đảo" của ông đối với ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, người bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình một cách đáng kể.

Kể từ khi phiên tòa bắt đầu cách đây bảy tuần, Trump đã nhiều lần cáo buộc Engoron và thư ký luật của ông ta thiên vị, tranh cãi với thẩm phán về hành vi thường hỗn loạn của cựu tổng thống tại tòa. Có thời điểm, Engoron đã ra lệnh bịt miệng Trump sau khi Trump bắt đầu đưa ra những bình luận chê bai trên mạng xã hội về thư ký của Engoron.

Đầu tháng này, Trump đã ra hầu tòa trong phiên tòa xét xử gian lận sau khi thua kháng cáo và cố gắng biến lời khai của mình thành cơ hội tranh cử bằng cách tuyên bố rằng Trump là nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị. Engoron yêu cầu Trump giữ câu trả lời ngắn gọn trên lập trường, nhắc nhở ông rằng phòng xử án “không phải là một cuộc biểu tình chính trị”.

Đề nghị cáo buộc rằng Thẩm phán Engoron đã đưa ra lệnh bịt miệng một cách không công bằng, đưa ra những bình luận thiên vị trong phiên tòa và làm việc quá chặt chẽ với một thư ký luật, người trước đây đã quyên góp cho các tổ chức mà các luật sư của Trump cáo buộc ủng hộ Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James. Người phát ngôn của James cho biết đòi tuyên bố "xét xử sai" là một ví dụ khác về việc Trump “cố gắng bác bỏ sự thật”, theo CNN.

⚪ ---- AP đưa tin, chính quyền New York hôm thứ Tư đã công bố vụ bắt kho hàng giả lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm túi xách, giày dép và các mặt hàng xa xỉ khác trị giá hơn 1 tỷ USD. Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho biết hai người bị cáo buộc tội buôn lậu hàng nhái từ một kho lưu trữ ở Thành phố New York và các địa điểm khác từ tháng 1 đến tháng 10. Các bức ảnh do các công tố viên công bố cho thấy các kệ chất đầy ví và túi giả ở một địa điểm và túi xách treo trên móc từ sàn đến trần ở một địa điểm khác. Nhà chức trách cho biết khoảng 219.000 mặt hàng đã bị tịch thu.

Nhật, Hàn, Việt Nam , Indonesia, Philippines, Thái Lan, Pakistan, Bangladesh và Đài Loan

Chaviz Nguyen

"Hãy giải phóng Palestine" ("Free Palestine")

RFA: Dự án Eco Central Park Vinh ở Nghệ An: Ba người dân nhập viện sau khi công an vào cưỡng chế.

TIN VN. Hai vướng mắc trong việc di dời 6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch tại TP.HCM.

TIN VN. Mỗi ngày TP.SG thu 600.000 USD/ngày tiền thuế từ xổ số kiến thiết.

Biện lý Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Các vụ bắt giữ được công bố ngày hôm nay bao gồm hàng hóa có giá trị bán lẻ ước tính hơn một tỷ đô la, vụ bắt giữ hàng giả lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Hoa Kỳ. Hai người đàn ông bị cáo buộc có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội.⚪ ---- Walmart Inc. đã công bố hôm thứ Năm rằng tổng doanh thu của họ lên tới 160,8 tỷ USD trong quý 3 của năm tài chính 2024, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty bán lẻ này cho biết họ kỳ vọng doanh thu thuần hợp nhất và thu nhập hoạt động hợp nhất sẽ tăng lần lượt lên tới 5,5% và lên tới 7,5% trong toàn bộ năm tài chính 2024. Cổ phiếu của họ đã giảm 3,65% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi công bố kết quả mới nhất.⚪ ---- Hãng hàng không Emirates, một trong những hãng hàng không mang cờ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hôm thứ Năm nói rằng họ đã đặt mua thêm 15 chiếc Airbus A350-900 trị giá 6 tỷ USD, nâng tổng số máy bay được đặt hàng từ loại A350 lên 65 chiếc. Chiếc máy bay A350 đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho công ty vào tháng 8/2024, sau đó việc giao hàng sẽ tiếp tục cho đến năm 2028."Chúng tôi dự định triển khai những chiếc A350 của mình để phục vụ nhiều thị trường mới, bao gồm các chuyến bay đường dài lên tới 15 giờ bay từ Dubai. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Airbus và Rolls-Royce để đảm bảo máy bay của chúng tôi mang lại hiệu quả vận hành và trải nghiệm bay tốt nhất có thể cho khách hàng”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum cho biết. Hôm thứ Hai, Emirates thông báo họ đã đặt hàng thêm 95 máy bay Boeing.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Năm đã chỉ trích những bình luận của Biden về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rằng chúng "cực kỳ sai lầm". Trước đó, trong một cuộc họp báo, và được hỏi về đánh giá trước đó của ông về Tập Cận Bình như một nhà độc tài, tổng thống Mỹ trấn an, “ông ta [Tập] là một nhà độc tài theo nghĩa ông là người điều hành một đất nước là một quốc gia cộng sản. dựa trên một hình thức chính phủ hoàn toàn khác với hình thức chính phủ của chúng ta." Họp báo hôm Thứ Năm, Mao nói thêm rằng những bình luận đó không chỉ sai mà còn là kết quả của “sự thao túng chính trị vô trách nhiệm”.⚪ ---- Theo chính quyền địa phương, một cảnh sát đã bị thương ở Nhật Bản hôm thứ Năm khi một chiếc xe hơi lao vào rào chắn bên ngoài đại sứ quán Israel ở Tokyo. Người điều khiển xe, được cảnh sát xác định là thành viên 53 tuổi thất nghiệp của một nhóm cánh hữu, đã bị bắt sau vụ va chạm vì nghi ngờ cản trở công vụ. Vết thương của viên cảnh sát ở độ tuổi 20 này không nguy hiểm đến tính mạng và các báo đưa tin viên cảnh sát này bị thương ở tay. Cảnh sát chưa tiết lộ động cơ hay liệu họ có tin rằng đại sứ quán đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ ý hay không. Hãng tin Kyodo News đưa tin tài xế bị bắt đã thừa nhận đã tông vào rào chắn và bày tỏ sự hối hận vì một cảnh sát đã bị thương.⚪ ---- Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm thứ Năm cho biết Israel không thể "để lại khoảng trống" quyền lực ở Gaza và nước này sẽ phải duy trì một "lực lượng rất mạnh" trong khu vực trong thời gian tới để ngăn khu vực này trở thành "căn cứ khủng bố một lần nữa". ." Ông lặp lại những bình luận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người tuyên bố Israel sẽ có "quyền kiểm soát an ninh" ở Gaza sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng cho biết Israel không có ý định chiếm đóng hay quản lý vùng đất của người Palestine.Herzog nói với Financial Times rằng các hoạt động quân sự của Israel được thực hiện "một cách rất, rất thận trọng" và Israel muốn bảo vệ dân thường. Trong khi đó, chính phủ Palestine tuyên bố bệnh viện lớn nhất ở Gaza đang bị bao vây, bao gồm cả bởi các máy ủi sập của Israel, và LHQ liên tục đưa ra cảnh báo về "thảm họa nhân đạo" đang diễn ra.⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới từ Reuters/Ipsos cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ ngừng bắn ở Gaza, một quan điểm đã bị chính quyền Biden bác bỏ. Khoảng 68% số người được hỏi đồng ý với tuyên bố “Israel nên ngừng bắn và cố gắng đàm phán”, bao gồm 3/4 đảng viên Đảng Dân chủ và một nửa đảng viên Đảng Cộng hòa.Cuộc thăm dò này là cuộc thăm dò thứ hai trong những tuần gần đây cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza. Một cuộc thăm dò do Data for Progress công bố ngày 20/10 cho thấy 66% số người được hỏi đồng ý với ý kiến Mỹ kêu gọi ngừng bắn và sử dụng đòn bẩy của mình để ngăn chặn bạo lực gia tăng.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm đã bình luận về các hoạt động quân sự của Israel ở West Bank. Lavrov nói với đài RT rằng không có hành động thù địch chính thức nào được tuyên bố ở khu vực đó. Tuy nhiên, sự hiện diện của quân đội Israel trong khu vực đã cản trở tiến trình hòa bình và cuối cùng không giúp ích gì cho các cuộc đàm phán về việc thành lập một nhà nước Palestine. Bình luận của ông được đưa ra sau vụ mới nhất ở West Bank, trong đó ba người chết sau khi được cho là đã nổ súng vào lực lượng an ninh Israel. Dựa trên báo cáo của cảnh sát, 8 người khác bị thương.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm cho biết Lữ đoàn thiết giáp số 188 và Đội tàu 13 đã giành được quyền kiểm soát hoạt động Cảng Gaza trong chiến dịch kéo dài vài ngày. Theo IDF, bến cảng được Hamas sử dụng làm trung tâm huấn luyện cho Hải quân của họ. Quân Israel cho biết: "Trong chiến dịch này, 10 hầm khủng bố và 4 công trình được sử dụng để khủng bố đã bị phá hủy, 10 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Tất cả các tòa nhà trong khu vực bến cảng đã được dọn sạch".Hơn nữa, IDF tiết lộ rằng họ đã tiến hành các cuộc không kích mới vào các vị trí quân sự của Hezbollah ở Lebanon và "tấn công một kẻ khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ Lebanon, tiếp giáp với khu vực Shlomi ở miền bắc Israel."⚪ ---- Hãng thông tấn nhà nước WAFA của Palestine đưa tin ít nhất 50 người đã chết trong cuộc không kích của Israel vào một nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm Gaza. Bản tin cũng lưu ý rằng "hàng chục" người khác bị thương trong vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo ở khu phố Al-Sabra. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Palestine, hơn 11.200 người Palestine đã chết kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10.⚪ ---- Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết các lệnh tạm dừng nhân đạo ở Dải Gaza "không phải và không thể thay thế cho lệnh ngừng bắn hoặc thậm chí là đình chiến", dự đoán rằng các hành động thù địch sẽ "tiếp tục với sức sống mới" sau khi lệnh tạm dừng kết thúc. Nhận xét của ông diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn một nghị quyết kêu gọi tạm dừng nhân đạo khẩn cấp trong khu vực. Nga đã bỏ phiếu trắng sau khi một sửa đổi kêu gọi đình chiến ngay lập tức bị loại khỏi tài liệu.Nebenzya chỉ trích Hoa Kỳ đã "gây áp lực" lên Hội đồng Bảo an để làm suy yếu ngôn ngữ của nghị quyết. Ông cũng nêu quan ngại về việc thực hiện nghị quyết, bày tỏ hy vọng rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ sớm đưa ra “các phương án tạo ra cơ chế giám sát quốc tế đối với quá trình này”.⚪ ---- Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan chỉ trích nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua trước đó trong ngày là "xa rời thực tế. Hội đồng này… vẫn chưa thành công trong việc lên án vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas. Nghị quyết chỉ tập trung vào tình hình nhân đạo ở Gaza [và] không đề cập đến những gì đã dẫn đến thời điểm này”. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết do Malta đề xuất kêu gọi "mở các hành lang và tạm dừng nhân đạo khẩn cấp" qua Gaza.⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid kêu gọi loại bỏ Benjamin Netanyahu khỏi chức vụ thủ tướng Israel, vì công chúng đã mất niềm tin vào Netanyahu. Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 12 của Israel, Lapid nói rằng Netanyahu nên được thay thế bởi một nhân vật khác từ đảng Likud của ông mà không cần kêu gọi một cuộc bầu cử quốc gia mới. Lapid nhấn mạnh: “Chúng ta không thể điều hành một hoạt động [quân sự] kéo dài với một thủ tướng mà chúng ta không tin tưởng”.Trước đó, Thủ tướng Israel cho biết sứ mệnh của ông là "cứu đất nước" trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Hamas. “Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả chúng ta sẽ trả lời mọi câu hỏi”, ông Netanyahu nói.⚪ ---- Lực lượng Israel trưng bày khoảng 10 khẩu súng, đạn dược, áo bảo hộ và quân phục trong một đoạn video mà họ cho biết được tìm thấy trong cuộc đột kích vào bệnh viện lớn nhất Gaza hôm thứ Tư. Một phát ngôn viên của Israel cho biết súng đạn này được giấu trong tòa nhà X quang. Tờ New York Times đưa tin Hamas, vốn cho biết họ không sử dụng bệnh viện Shifa cho mục đích quân sự, đã đưa ra một tuyên bố gọi những tuyên bố của Israel là "một câu chuyện bịa đặt mà không ai có thể tin được". Giao tranh dữ dội đang diễn ra bên ngoài bệnh viện và người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã tố cáo hoạt động của Israel là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ về các vấn đề người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm thứ Tư đưa tin rằng 2 trong số các trường học của họ ở Dải Gaza đã bị tấn công trực tiếp, khiến nhiều người trú ẩn bên trong các tòa nhà bị thương. Theo tuyên bố của tổ chức này, gần 1,6 triệu người đã phải di dời khắp vùng đất Palestine kể từ ngày 7 tháng 10, với 103 nhân viên UNRWA đã chết, khiến đây trở thành "số lượng nhân viên cứu trợ của LHQ thiệt mạng trong một cuộc xung đột cao nhất trong lịch sử của Liên hợp quốc." Giám đốc UNRWA tại Gaza Thomas White cho biết: “Tình hình của nhiều người ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn”.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông "không biết" cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ kéo dài bao lâu. Ông nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ nó sẽ dừng lại khi Hamas không còn duy trì khả năng giết người, lạm dụng và làm những điều khủng khiếp đối với người Israel”.Biden nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "thừa nhận rằng họ có nghĩa vụ phải thận trọng nhất có thể khi truy đuổi mục tiêu" khi chiếm giữ các bệnh viện ở Gaza. Ông tuyên bố rằng "một điều đã được xác định là Hamas có trụ sở, vũ khí, vật chất bên dưới bệnh viện [Al-Shifa] và tôi nghi ngờ những người khác." Ông nói thêm rằng ông "có chút hy vọng" về viễn cảnh giải phóng các con tin bị Hamas bắt giữ.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông “đã nói rõ” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông “không mong đợi bất kỳ sự can thiệp bầu cử nào cả”. Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng ông Tập hay không, ông Biden cho biết ông “tin tưởng nhưng sẽ xác minh”. Ông xác nhận các báo cáo rằng ông và ông Tập đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội và hợp tác trong cuộc khủng hoảng ma túy fentanyl ở Mỹ.“Mỹ sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc nhưng chúng tôi sẽ quản lý cuộc cạnh tranh đó một cách có trách nhiệm để nó không chuyển sang xung đột”, ông Biden khẳng định. “Nơi nào có thể, nơi nào lợi ích của chúng ta trùng khớp, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau.” Ông nói thêm rằng ông và ông Tập cũng thảo luận về các vấn đề nhân quyền, Đài Loan và Biển Đông, trí tuệ nhân tạo, cùng nhiều vấn đề khác. Ông cũng xác nhận rằng ông tiếp tục gán cho ông Tập là "nhà độc tài" do ông Tập lãnh đạo một "đất nước cộng sản".⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden ủng hộ “sự thống nhất hòa bình” của Đài Loan với Trung Quốc và kêu gọi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho hòn đảo này. "Mỹ nên bày tỏ quan điểm không ủng hộ 'sự độc lập của Đài Loan' bằng những hành động cụ thể, ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan và ủng hộ việc thống nhất hòa bình của Trung Quốc. Trung Quốc cuối cùng sẽ thống nhất, thống nhất là điều không thể tránh khỏi", ông Tập nói trong cuộc gặp với Biden ở New York. San Francisco, theo trích dẫn của CCTV. Hồi tháng 10, Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt một gói nhằm tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm 2 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.⚪ ---- Nửa thế kỷ làm việc và đầu tư đã khôi phục lại hệ sinh thái của sông Buffalo, tuyến đường thủy từng bị ô nhiễm đến mức bốc cháy. Bộ Trưởng Tư Pháp New York nói rằng dòng sông cần phải được làm sạch một lần nữa và PepsiCo nên làm điều đó, theo báo Albany Times Union đưa tin.Letitia James hôm thứ Tư thông báo rằng bà đã kiện công ty này, vì chai nhựa và giấy gói thực phẩm dùng một lần vẫn đang gây ô nhiễm môi trường, “làm ô nhiễm nước uống và gây hại cho động vật hoang dã”. PepsiCo đã hứa sẽ cắt giảm việc sử dụng nhựa và bao bì gây hại cho môi trường; Vụ kiện của New York nói rằng điều ngược lại đã xảy ra và công ty đã đánh lừa công chúng.⚪ ---- Để đáp ứng mục tiêu hạn chế sự hâm nóng toàn cầu ở mức 1,5 độ C (2,7 độ F), chín nền kinh tế lớn ở châu Á phải tăng tỷ lệ điện năng họ nhận được từ năng lượng tái tạo từ 6% hiện tại lên ít nhất 50% vào năm 2030, theo một viện nghiên cứu của Đức hôm thứ Tư. Các nhà nghiên cứu của Agora Energiewende có trụ sở tại Berlin cho biết gần 1/3 năng lượng tái tạo đó sẽ đến từ năng lượng gió và mặt trời. Trong khi 1/5 sẽ là từ thủy điện và các nguồn sạch khác và phần còn lại là nhiên liệu hóa thạch.Nghiên cứu đã phân tích kế hoạch năng lượng của cả các quốc gia đang phát triển như Indonesia và Việt Nam, nơi nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh và những nước giàu có hơn như Nhật Bản và Nam Hàn, những nước có gánh nặng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người cao nhất. Nó không bao gồm Trung Quốc, nước phát thải carbon lớn nhất thế giới, hay Ấn Độ, một nước đóng góp lớn khác. Nghiên cứu đã xem xét các kế hoạch năng lượng của⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đi bộ đã chết sau khi bị 2 chiếc xe tông trúng cách nhau vài phút ở khu vực Harbor Gateway, Los Angeles, vào tối thứ Ba. Nạn nhân chưa được tiết lộ danh tính, đang ở trên đường Đại lộ Normandie phía bắc Phố Knox thì bị xe đụng lần đầu vài phút sau 9:30 tối, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết trong một thông cáo báo chí. Chiếc xe đó sau đó bỏ chạy mà không dừng lại để giúp đỡ.Hai phút sau, một xe khác lại tông vào người đàn ông rồi cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã chết tại hiện trường. Phần thưởng lên tới 50.000 USD được treo cho ai cung cấp thông tin dẫn đến 2 tài xế đâm xe rồi bỏ chạy. Bất cứ ai có thông tin xin vui lòng gọi cho Thám tử Flannery theo số 323-421-2561 trong giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, hãy gọi số 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247). Giấu tên thì gọi Crime Stoppers số 1-800-222-TIPS (8477) hoặc vào lacrimestoppers.org.⚪ ---- MIssouri: Theo cảnh sát Springfield,bị bắn trong xe vào tối thứ Ba ở trung tâm thành phố Springfield trước khi qua đời vì vết thương. Nguyễn, 26 tuổi và một hành khách được phát hiện với vết đạn vào khoảng 8 giờ 30 tối trong một xe hơi gần giao lộ giữa Đại lộ Campbell và College St. Nguyễn chết tại hiện trường và Sở Cảnh sát Springfield cho biết hành khách của anh, một phụ nữ, bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.SPD tin rằng tiếng súng phát ra từ một xe khác và kẻ xả súng đã ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Tính đến chiều thứ Tư, không có nghi phạm nào được nêu tên hoặc định vị. Hàng chục bạn bè và thành viên gia đình đã lên mạng xã hội hôm thứ Tư để tưởng nhớ Nguyễn, một người cha và là cựu cầu thủ bóng đá Parkview, người đã theo học tại Đại học Lincoln trước khi làm việc tại BMW of Springfield.⚪ ---- Một gia đình ở Quận Cam đã lên mạng xã hội than phiền sau khi một học sinh trường Trung học Cơ sở và Trung học Corona del Mar Middle and High School bị đình chỉ học vì nóivới một học sinh khác. Trong đoạn video do một trong những người thân của học sinh đăng lên mạng xã hội, người mẹ của học sinh lớp 8 đã hỏi một quan chức nhà trường rằng liệu những gì con trai bà nói có đáng bị phạt nghỉ hoc trong 3 ngày hay không.Trong video, một quan chức của trường nói rằng ông không thể bình luận về vấn đề này do không biết toàn bộ câu chuyện. Trong bài đăng trên mạng xã hội, người họ hàng cho biết cậu bé đã nói với một cô gái "Hãy giải phóng Palestine" và cô đáp lại bằng cách gọi cậu là "kẻ khủng bố".Tờ giấy có chữ ký của Jacob Haley, hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học Corona del Mar, cho thấy trường nói rằng cậu này đã đưa ra "những nhận xét đe dọa một cô gái trẻ trong lớp". Vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp của Học khu Thống nhất Newport-Mesa, nơi các bậc phụ huynh lên tiếng ủng hộ cũng như lo ngại về việc đình chỉ học tập.Giám đốc Học khu Thống nhất Newport-Mesa Wesley Smith đã giải thích rõ hơn trong cuộc họp hội đồng hôm thứ Ba rằng khi nói đến học khu này, "Hãy giải phóng Palestine" không bị coi là lời nói căm thù. Smith nói trong cuộc họp: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mọi người hiểu rằng khu vực này không thấy lời nói căm thù trong câu ".Hãy giải phóng Palestine.' Chúng tôi hoàn toàn cam kết tự do ngôn luận. Chúng tôi cam kết bảo đảm mỗi inch vuông của khu học chánh này đều an toàn cho học sinh của chúng tôi.”⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Có ít nhất ba người dân phải nhập viện sau khi công an và lực lượng mặc thường phục trấn áp người dân xóm Phong Yên phản đối việc san lấp mặt bằng cho Dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa (còn được gọi là Dự án Eco Central Park Vinh). Vào sáng ngày 15/11, hàng trăm người dân xóm Phong Yên tràn ra khu vực đầm ao nuôi tôm của họ nhằm ngăn cản chủ đầu tư của dự án, Công ty Cổ phần Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào đưa người và xe thi công vào san lấp mặt bằng.Một người dân xóm Phong Yên không muốn nêu danh tính vì lý do an ninh, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong sáng 16/11: “Khi người dân kéo ra để giữ ao đầm thì không biết thế lực nào điều động hàng trăm chiến sĩ công an và cả xã hội đen đến để đàn áp, lôi kéo người dân ra khỏi khu vực thi công. Có khoảng 200 người dân xóm Phong Yên nhưng phải đối mặt với khoảng 300 công an cùng khoảng 50 thanh niên đội mũ đỏ, nhiều trong số đó có vẻ là sinh viên vì họ nhìn rất trẻ.”⚪ ----Theo VOV. Hai vướng mắc trong việc di dời 6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch tại TP.HCM là vốn và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chiều nay (16/11), tại họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế-xã hội do UBND TP.HCM tổ chức, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tiến độ di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Hiện có 2 vướng mắc chính trong việc triển khai. Đó là vốn và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đa số các dự án trên kênh rạch có pháp lý phức tạp, nhà đất không phép, lấn chiếm nên việc hiệp thương, bồi thường khiến nại chưa đồng thuận…⚪ ----Báo Tuổi Trẻ. Trong 10 tháng đầu năm, số thu thuế từ xổ số kiến thiết tại TP.HCM lên đến 4.370 tỉ đồng, vượt dự toán và tăng đến 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy tính trung bình mỗi ngày TP.HCM thu hơn 14,5 tỉ đồng VN (=600.000 USD) tiền thuế từ phát hành vé số.⚪ ---- HỎI 1: Tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ nhận được tin từ TikTok đã tới 14%?ĐÁP 1: Đúng thế. Chỉ trong ba năm, tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ thường xuyên nhận được tin tức từ TikTok đã tăng hơn bốn lần, từ 3% vào năm 2020 lên 14% vào năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bữa ăn tối Lễ Tạ Ơn năm nay sẽ giảm một chút?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát thường niên lần thứ 38 của Liên đoàn American Farm Bureau Federation cung cấp cái nhìn tổng quan về chi phí trung bình của bữa tiệc Lễ Tạ Ơn năm nay dành cho 10 người, là 61,17 USD hoặc ít hơn 6,20 USD mỗi người. Đây là mức giảm 4,5% so với mức trung bình cao kỷ lục 64,05 USD của năm ngoái, nhưng bữa ăn trong Lễ Tạ ơn vẫn cao hơn 25% so với năm 2019, điều này cho thấy tác động của chi phí cung cấp cao và lạm phát đối với giá thực phẩm kể từ trước đại dịch.Chi tiết: