Biểu tình tại thủ đô Mỹ, đòi ngưng bắn ở Gaza, tố cáo TT Biden có tội diệt chủng vì ám trợ Israel.

- London: 29 người bị bắt, trong cuộc biểu tình 40.000 người xin ngưng bắn Gaza

- Biểu tình toàn cầu ủng hộ Palestine, xin ngưng bắn ở Gaza

- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói với Ngoại trưởng Mỹ: cần ngừng bắn ngay lập tức

- Ngoại trưởng Pháp lo ngại về dân thường thương vong vì bom Israel vào Gaza.

- Israel cho người Palestine ở phía bắc Dải Gaza đi về Nam Gaza trong 4 giờ trước khi bom ào ạt đợt mới

- Bộ Y tế ở Gaza: ít nhất 9.488 người Palestine chết vì bom Israel. Bom trại tỵ nạn al-Maghazi đêm qua làm 50 người chết.

- Hamas: 60 con tin đang mất tích, thu hồi 23 xác con tin chết vì bom Israel

- Israel: sẽ xác định vị trí và tiêu diệt Yahya Sinwar, thủ lĩnh của nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ đưa tội vi phạm nhân quyền của Israel ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

- NYT: Israel đã thả bom loại 1 tấn vào khu tỵ nạn đông dân cư Jabaliya

- Dân biểu Cory Mills (R-FL): “các diễn viên được trả tiền” trong Gaza giả vờ bị giết, bị thương để chụp mũ Israel. (Hình như Israel đang thả hoa vào Gaza, không phải thả bom?)

- California: sân Đại học Stanford, tông xe rồi bỏ chạy nghi kỳ thị sinh viên Hồi giáo

- Utah truy tố 1 cựu thư ký quận vì đưa vào máy xé nhỏ hàng ngàn lá phiếu từ cuộc bầu cử năm 2020 và 2022.

- Một cảnh sát ở San Jose, California, bị sa thải vì viết: “Tôi ghét người da đen.”

- Phe Trump xin tòa thủ đô hạn chế số trang hồ sơ Công tố Jack Smith gửi lên: dày quá không nên đọc

- Bắc Hàn hù dọa chiến tranh nguyên tử

- Nga: Mỹ và châu Âu mệt mỏi, muốn bỏ rơi Ukraine

- Nga: bắn UAV vào 10 trong số 24 khu vực Ukraine, phá sập nhiều tòa nhà dân cư và một trường học ở Kharkiv. Ukraine: bắn rớt 24 trong số 38 UAV của Nga.

- Giao tranh dữ dội quanh thị trấn phía đông Avdiivka. Ukraine đẩy lùi 17 đợt tấn công quanh thị trấn trong 24 giờ qua.

- Ukraine không kích xưởng đóng tàu Zaliv, làm hư 1 tàu chiến Nga trong nhóm mẫu hạm hàng không Askold 2021

- Zelensky bổ nhiệm Đại tá Lupanchuk làm chỉ huy lực lượng đặc biệt của Ukraine, thay Thiếu tướng Horenko

- Ngoại trưởng Ukraine: Zelensky cân nhắc “ưu và nhược điểm” của bầu cử tổng thống đầu năm 2024

- Mỹ: cấp Ukraine gói viện trợ vũ khí bổ sung trị giá 425 triệu USD

- Đức: phi trường Hamburg tạm đóng cửa vì 1 người lái xe vào bắn chỉ thiên.

- Có tới 73% người tin rằng chatbot sẽ giúp người dùng chống lại sự cô đơn và sự cô lập xã hội

- Chỉ xảy ra tại Illinois: phóng viên nhận giấy phạt vì hỏi quan chức quá nhiều.

- Cấp tiền xóa nghèo: 2 quận Ventura và San Francisco, cấp $1.000-$1.200/tháng cho 150 cựu thanh niên nguyên là con nuôi

- Bắn trên Xa lộ 91: Ít nhất 1 người nhập viện

- Quận Los Angeles: Một người bán hoa đã bị đâm dã man vô cớ ngoài phố

- Tranh cử Thượng nghị sĩ California, thăm dò: Katie Porter 17%, Adam Schiff 16%

- Washington: Tạm treo bằng Nha sĩ Thi D. Nguyen để điều tra vụ 1 bệnh nhân chết trong khi dùng thuốc tê/mê.

- TIN VN. Kinh tế VN kinh hoàng: 'Có doanh nghiệp cần 149 năm mới bán hết tồn kho bất động sản'.

- HỎI 1: Tại sao Thế Vận 2024 cấm Nga mà không cấm Israel? ĐÁP 1: Nga thắc mắc.

- HỎI 2: Du lịch sắp bùng nổ, vì 48% dân Mỹ sẽ đi du lịch mùa lễ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/11/2023) ⚪ ---- Một cảnh sát ở San Jose, California đã bị sa thải sau khi các nhà điều tra nói rằng họ thấy những tin nhắn phân biệt chủng tộc được gửi hồi tháng 6/2023. Mark McNamara, một cảnh sát da trắng, đã sử dụng những lời miệt thị chủng tộc trong các tin nhắn, một trong số đó có nội dung: “Tôi ghét người da đen.”

Cảnh sát trưởng San Jose Anthony Mata cho biết trong một tuyên bố: “Những tin nhắn này được đưa ra ánh sáng trong vài ngày và giờ qua và viên chức đó không còn làm việc cho Thành phố nữa. Không có sự khoan dung nào đối với dù chỉ một biểu hiện thành kiến ​​chủng tộc tại Sở Cảnh sát San José.” Dự kiến McNamara sẽ không bị truy tố tội hình sự.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đang yêu cầu tòa liên bang ở thủ đô DC phải nghiêm khắc trong việc áp đặt các quy định về giới hạn số trang khi liên quan đến hồ sơ của Công tố đặc biệt Jack Smith. Các luật sư của Trump hôm thứ Bảy đã đệ trình phản hồi trong vụ truy tố ở D.C., đang được Thẩm phán Tanya Chutkan giám sát, phản đối nỗ lực của Smith trong việc nộp một bản tóm tắt dài hơn 45 trang. Trong trường hợp đó, Trump phải đối mặt với cáo buộc rằng Trumpg đã cố gắng phá hoại cuộc bầu cử năm 2020.

Hồ sơ của Trump lưu ý rằng bên công tố "yêu cầu được phép nộp một bản tóm tắt tổng hợp, quá nhiều trang để đáp lại Kiến nghị bác bỏ dựa trên cơ sở pháp lý và Kiến nghị bác bỏ dựa trên cơ sở hiến pháp của Tổng thống Trump. Cơ quan công tố nói rằng bản tóm tắt được đề xuất của họ sẽ vượt quá giới hạn 45 trang cho các câu trả lời do LCrR 47(e) cung cấp. Tòa án nên từ chối đơn của cơ quan công tố. Tòa án phải cấm bên công tố thảo luận về Kiến nghị dài hơn 45 trang, bao gồm mọi phần giới thiệu hoặc phần lý lịch kết hợp. Ví dụ: Tòa án không nên cho phép bên công tố giải quyết các vấn đề Hiến pháp trong 60 trang." Bên công tố nhiều nhân chứng quá, nên hồ sơ nhiều trang, Trump đọc mệt nghỉ, nên chỉ muốn Smith viết ngắn lại.

⚪ ---- Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn dẫn lời Bắc Hàn hôm Chủ nhật cho biết, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn đang ở "giai đoạn rất nguy hiểm" có thể dẫn đến "chiến tranh hạt nhân hoặc Thế chiến III". theo tờ báo thuộc sở hữu của Rodong Sinmun.

Tờ báo khẳng định: “Chúng ta đã thiết lập chiến lược ứng phó mạnh mẽ nhất bằng cách trang bị vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và phúc lợi của người dân trước cuộc chiến xâm lược của Mỹ và các nước theo sau”. Rodong Sinmun nhấn mạnh chiến lược này là "tự vệ" và nhằm mục đích "bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực".

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và châu Âu đang có dấu hiệu mệt mỏi liên quan đến Ukraine và các trách nhiệm tài chính liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, theo truyền thông Nga đưa tin hôm Chủ nhật. Peskov chỉ ra rằng ngay cả những quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh như Hoa Kỳ cũng có những giới hạn, nhấn mạnh rằng họ không thể duy trì sự hỗ trợ đó vô thời hạn. Ông giải thích rằng các quốc gia này có những vấn đề trong nước riêng, bao gồm nợ nần và những thách thức kinh tế, những vấn đề này cuối cùng sẽ trở thành gánh nặng.

⚪ ---- Nga đêm qua đã tấn công bằng máy bay không người lái một đợt lớn nhất vào Ukraine trong nhiều tuần, tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở 10 trong số 24 khu vực của đất nước và phá hủy các tòa nhà dân cư và một trường học ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 24 trong số 38 máy bay không người lái do Nga phóng, cũng như một hỏa tiễn hành trình. Hai người được cho là bị thương.

⚪ ---- Giao tranh dữ dội tiếp tục diễn ra xung quanh thị trấn phía đông Avdiivka và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công trong và xung quanh thị trấn trong 24 giờ qua. Thị trưởng Vitaliy Barabash nói với đài truyền hình quốc gia rằng người Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng tấn công mới và đang có ý định chiếm giữ nhà máy luyện cốc (coking plant) rộng lớn của thị trấn.

⚪ ---- Không quân Ukraine đã không kích thành công cơ sở hạ tầng cảng và biển của xưởng đóng tàu Zaliv, theo Ukraine đưa tin hôm 4/11. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một chiến hạm tại xưởng đóng tàu đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine. Dân địa phương cho rằng tàu hộ tống mang hỏa tiễn Project 22800 có thể đã bị hư hại trong cuộc tấn công, trong khi kênh Telegram Krymsky Veter (Crimean Wind) đưa tin mẫu hạm hàng không có hỏa tiễn hành trình Askold 2021 của Nga đã bị hư hại.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bổ nhiệm Đại tá Serhiy Lupanchuk làm chỉ huy lực lượng đặc biệt của Ukraine, một đơn vị nổi tiếng với việc tiến hành các hoạt động quân sự nhảy toán trên các vùng lãnh thổ nơi do Nga chiếm đóng. Lupanchuk thay thế Thiếu tướng Viktor Horenko, người cho biết ông chưa được biết lý do tại sao mình bị thay thế.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông Zelenskyy đang cân nhắc “ưu và nhược điểm” của việc tổ chức bầu cử tổng thống như dự kiến vào đầu năm 2024, đồng thời lưu ý rằng quá trình này sẽ kéo theo những thách thức “chưa từng có” do chiến tranh. Ukraine đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật kể từ khi Nga xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022.

⚪ ---- Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị bổ sung trị giá 425 triệu USD trong gói bao gồm đạn pháo hành trình hướng dẫn đường bắn bằng laser, đạn cho hệ thống phòng không Hệ thống hỏa tiễn đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) và Hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao (HIMARS), pháo binh và vũ khí chống xe tăng.

⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm Chủ nhật bày tỏ lo ngại về số lượng dân thường thương vong cao do các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Qatar tại Doha, Colonna nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và bày tỏ ý định của Pháp là bảo đảm những nhu cầu cơ bản cho dân thường trong khu vực. Bà tuyên bố Pháp sẽ tổ chức một hội nghị nhân đạo quốc tế vào ngày 9/11, giải quyết các vấn đề như tôn trọng luật pháp quốc tế.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine cảnh báo các bệnh viện ở Dải Gaza phải đối mặt với "thảm họa" do thiếu các nguồn lực cơ bản, bao gồm nhiên liệu và thiết bị y tế. CNN dẫn lời Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila nói rằng những người Palestine bị thương đang "trút hơi thở cuối cùng" vì các nhân viên không thể giúp đỡ họ.

Al-Kaila nói: “Việc Israel tiếp tục pháo kích vào khu vực lân cận và lối vào các bệnh viện Gaza ở phía bắc nhằm buộc các nhân viên y tế phải bỏ rơi bệnh nhân của họ và rời khỏi bệnh viện. Điều này tạo thành một vụ thảm sát phức tạp nhằm vào những người bị thương và bệnh nhân”. Bộ này báo cáo rằng hơn 150 chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Gaza đã chết kể từ ngày 7 tháng 10, trong khi 6 bệnh viện và 32 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu đã ngừng hoạt động.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết người Palestine ở phía bắc Dải Gaza sẽ có cơ hội kéo dài 4 giờ để di chuyển về phía nam trong ngày Chủ nhật. IDF sẽ cho phép giao thông trên một trong những con đường dẫn về phía nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều theo giờ địa phương, đồng thời người phát ngôn nói rằng dân thường nên đi về phía nam ngoài Wadi Gaza.

Người phát ngôn cho biết: “Nếu bạn quan tâm đến bản thân và những người thân yêu của mình, hãy đi về phía nam theo chỉ dẫn của chúng tôi. Hãy yên tâm rằng các nhà lãnh đạo Hamas đã quan tâm đến việc bảo vệ chính mình.” IDF đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía bắc và phía tây Gaza, với vụ đánh bom mới nhất vào một trại của người Palestine được cho là đã khiến 51 người thiệt mạng.

⚪ ---- Hãng thông tấn Palestine hôm Chủ nhật cho biết ít nhất 51 người đã chết khi quân Israel ném bom trại Maghazi ở Dải Gaza. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Hiện chưa rõ số lượng thường dân bị thương trong khi nỗ lực giải cứu những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát vẫn đang được tiến hành. Một phóng viên Thông tấn xã Palestine cáo buộc Israel đã sử dụng bom phốt pho trắng trong "các cuộc tấn công dữ dội vào các khu vực lân cận phía tây và phía bắc Gaza."

⚪ ---- Cảnh sát Thủ đô London cho biết 29 người đã bị bắt tại một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở London vì "kích động hận thù chủng tộc, các tội ác có động cơ chủng tộc khác, bạo lực và hành hung một cảnh sát." Những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas và đòi độc lập cho người Palestine. Ban tổ chức đưa ra số lượng người tham dự vào khoảng 40.000 người, trong khi cảnh sát không đưa ra con số ước tính.

"Đại đa số người dân đã biểu tình một cách ôn hòa trong một ngày cực kỳ bận rộn ở trung tâm London, với các cuộc biểu tình ở một số địa điểm cần có sự hiện diện của cảnh sát. Thật đáng thất vọng khi nhiều nhóm nhỏ lẻ lại phải chịu trách nhiệm về hành vi không có chỗ đứng ở London và chúng tôi đang quyết tâm giải quyết vấn đề này một cách mạnh mẽ”, theo lời Cảnh sát trưởng Karen Findlay nói.

⚪ ---- Theo người phát ngôn của Abbas, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức đối với cuộc chiến ở Gaza trong cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại West Bank, nơi bị quân Israel chiếm đóng hôm Chủ nhật, theo người phát ngôn của Abbas, yêu cầu ngừng bắn khi số người chết ở Gaza lên tới 10.000. Cuộc họp kéo dài chưa đầy một giờ và kết thúc mà không có họp báo hay tuyên bố chung nào.

⚪ ---- Theo Bộ Y tế ở Gaza, ít nhất 9.488 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Trong đó, hơn 50 người thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel vào trại tị nạn al-Maghazi ở trung tâm Gaza và trại Jabalia ở phía bắc khu vực này.

⚪ ---- Lữ đoàn Qassam của Hamas hôm thứ Bảy cho biết hơn 60 con tin đang mất tích sau cuộc không kích mới nhất của Israel vào Gaza. Abu Obeida, người phát ngôn của Lữ đoàn, cũng cho biết trên tài khoản điện tín của Hamas rằng 23 thi thể của các con tin Israel bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Hoa Kỳ để yêu cầu ngừng bắn ở Gaza trong khi Hoa Kỳ tiếp tục từ chối lời kêu gọi ngưng bắn bất chấp số người chết ngày càng tăng. Người biểu tình ở Washington, DC hôm thứ Bảy đã hướng sự tức giận của họ hướng tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, cáo buộc Biden đã tạo điều kiện cho tội ác diệt chủng đối với người Palestine, hô vang: “Biden, Biden, ông không thể trốn; chúng tôi tố cáo ông về tội diệt chủng.”

Các chuyên gia của LHQ đã cảnh báo về nguy cơ diệt chủng ngày càng tăng ở Gaza trong bối cảnh Israel ném bom không ngừng vào khu vực này, nhằm đáp trả các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào các cộng đồng miền nam Israel. Biden đã kêu gọi Israel “giảm thiểu” thương vong cho dân thường, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không vạch ra bất kỳ “ranh giới đỏ” nào đối với cách Israel tiến hành các hoạt động quân sự của mình.

Huda Alkuraey, một người Mỹ gốc Yemen, đã đến Washington, DC từ South Florida để biểu tình, bày tỏ giận dữ trước phản ứng của Mỹ và quốc tế đối với cuộc xung đột: “Người Palestine đã không có tự do trong hơn 70 năm. Và đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng và bắt đầu nói với thế giới rằng điều này là không đúng.”

David Horowitz, nhà hoạt động người Mỹ gốc Do Thái, nhấn mạnh sự cần thiết của lệnh ngừng bắn, gọi cuộc tàn sát ở Gaza là "sự ghê tởm". Ông cũng chỉ trích lời kêu gọi tạm dừng nhân đạo của chính quyền Biden là không đủ: “Đáng lẽ chúng ta nên kêu gọi ngừng bắn, nhưng thay vào đó họ lại nói về một ‘sự tạm dừng’, thực chất không phải là sự dừng lại của bất cứ điều gì. Họ sẽ cho xe tiếp tế đi qua và sau đó sẽ tiếp tục dội bom. Đó là một uyển ngữ và công chúng không hiểu điều đó. Nó thực sự không phải là một lệnh ngừng bắn.”

⚪ ---- Nhiều cuộc biểu tình tiếp tục được tổ chức trên toàn cầu để ủng hộ người Palestine. Các cuộc biểu tình lớn đã được tổ chức ở Washington, London, Paris, Berlin và những nơi khác vào thứ Bảy và Chủ nhật. Những người biểu tình cũng tập hợp bên trong Israel, bao gồm cả bên ngoài nhà của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để kêu gọi ngưng bắn, thả những người bị bắt ở Gaza và yêu cầu thủ tướng từ chức.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong một tuyên bố hôm thứ Bảy đã hứa rằng Israel sẽ xác định vị trí và tiêu diệt Yahya Sinwar, thủ lĩnh của nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza. Gallant nói rằng quân Israel sẽ "tìm và loại bỏ" Sinwar. Trước đó vào thứ Bảy, có thông tin cho rằng Israel đã dội bom vào nhà của thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, người đang lưu vong.

⚪ ---- Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Bảy đã nhắc lại lời chỉ trích của ông về hành động của Israel ở Gaza, đồng thời tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi hành động có thể để đưa những vi phạm nhân quyền của Israel ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).Erdogan đưa ra nhận xét trên chuyến bay trở về từ Kazakhstan, nhấn mạnh rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã mất đi sự ủng hộ của người dân Israel và đang cố gắng biện minh cho các hành động bạo lực thông qua các ngôn ngữ tôn giáo hung hăng. Tin tức này xuất hiện một tuần sau khi ông Erdogan cáo buộc Israel gây ra tội ác chiến tranh chống lại người Palestine ở Gaza.⚪ ---- Theo phân tích của New York Times, một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu trỵ nạn đông dân cư Jabaliya trong tuần này có liên quan đến những quả bom nặng ít nhất 2.000 pound (=1 tấn) - loại bom lớn thứ hai trong kho vũ khí của Israel. Mặc dù Israel đã từng sử dụng những quả bom này trước đây nhưng việc dội bom này ở khu vực đông dân cư đã gây ra những lo ngại về nhân quyền.Đã có 83 quốc gia - bao gồm cả Mỹ chứ không phải Israel - đã ký tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí nổ như vậy ở các khu vực dân cư đông đúc. Những quả bom thả xuống Jabaliya đã tạo ra những miệng hố rộng 40 feet, và các quan chức bệnh viện cho biết chúng đã giết chết hàng chục dân thường và làm bị thương hàng trăm người.⚪ ---- Thay vì thả bom, hãy thả hoa xuống, rồi nói gì cũng được. Tuy nhiên. Dân biểu Cory Mills (R-FL) đã tuyên bố rằng “các diễn viên được trả tiền” đang giả vờ bị giết trong cuộc chiến Israel-Hamas khi xuất hiện trên Right Side Broadcasting Network (RSBN), một cơ quan truyền thông bảo thủ. Mills nói trên RSBN: “Các phương tiện truyền thông chính thống đang nói gì về vụ cháy bừa bãi và các diễn viên — ý tôi là bạn thực sự đã trả tiền cho những diễn viên giả vờ bị giết, giả vờ được điều trị”.Những tuyên bố như vậy rằng các tác nhân gây khủng hoảng đang giả vờ bị giết hoặc bị thương trong chiến tranh đã lan truyền trên mạng xã hội — thường đưa ra những lượt phát lại gây hiểu lầm về các đoạn phim cũ với chú thích được chứng minh là sai sự thật. Bản thân Mills là người sáng lập một công ty vũ khí đã bán vũ khí cho các chính phủ nước ngoài, mặc dù ông từ chối tiết lộ điều đó. Nghĩa là, không có ai đang chết, kể cả trẻ em và phụ nữ? Bởi vì, Israel không dội bom, mà đang thả hoa xuống Gaza để đóng phim?⚪ ---- Chính quyền California cho biết họ đang điều tra một vụ tông xe rồi bỏ chạy liên quan đến một sinh viên Hồi giáo trong khuôn viên Đại học Stanford như một tội ác tiềm ẩn do thù ghét, theo tờ San Francisco Chronicle đưa tin hôm thứ Bảy. Vụ này xảy ra hôm thứ Sáu đã khiến sinh viên giấu tên phải nhập viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân khai với cảnh sát rằng họ đã chạm mắt với người lái chiếc SUV màu đen trước khi anh ta định tông họ. Nạn nhân khai rằng người lái xe sau đó đã hét lên “đồ tụi bay f...” ra ngoài cửa sổ trước khi phóng đi, theo tờ SF Chronicle đưa tin.Người lái chiếc xe vẫn chưa bị bắt hoặc xác định vào chiều thứ Bảy, nhưng nạn nhân được cho là đã mô tả với cảnh sát rằng hung thủ là một người đàn ông da trắng ở độ tuổi 20 “với mái tóc ngắn màu vàng bẩn và bộ râu ngắn”. Đã có sự gia tăng tội phạm bạo lực chống lại người Hồi giáo và người Do Thái trong tháng qua trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas, nhưng chính quyền không cho biết liệu xung đột có được cho là một yếu tố trong vụ hôm thứ Sáu hay không.⚪ ---- Các công tố viên Utah đã truy tố một cựu thư ký quận 3 trọng tội và các tội danh khác vì bị cáo buộc xé nhỏ và xử lý sai các lá phiếu từ cuộc bầu cử năm 2020 và 2022. Các hành vi sai trái bị cáo buộc liên quan đến lá phiếu của khoảng 5.000 cử tri ở Quận Juab, một khu vực sa mạc ở trung tâm phía tây Utah với khoảng 12.000 cư dân.Cựu Thư ký/Kiểm toán viên Quận Juab Alaina Lofgran bị cáo buộc cho phép băm nhỏ các lá phiếu ngay sau cuộc bầu cử năm 2022, vi phạm luật yêu cầu bảo quản chúng trong ít nhất 22 tháng. Luật pháp muốn giữ nhằm hỗ trợ việc kiểm phiếu lại. Lofgran cũng cất giữ các lá phiếu từ cuộc bầu cử năm 2020 không đúng cách, giữ chúng trong một phòng lưu trữ ở tầng hầm mà nhiều nhân viên quận có thể tiếp cận và dễ dàng nhìn thấy, theo các công tố viên cáo buộc trong tài liệu cáo buộc nộp lên tòa án bang Utah hôm thứ Năm. Luật tiểu bang yêu cầu các lá phiếu và kết quả bầu cử phải được khóa ở nơi an toàn và bảo đảm.Nói qua điện thoại vào thứ Sáu, Lofgran từ chối bình luận nhưng cho biết bà sẽ bình luận vào thứ Hai sau khi nói chuyện với luật sư của mình. “Tôi rất muốn bình luận,” Lofgran nói. Là người thuộc Đảng Cộng hòa, Lofgran là thư ký Quận Juab từ năm 2015 đến năm nay. Bà đã không tái tranh cử vào năm 2022.Các cáo buộc diễn ra sau vụ kiện năm 2022 chống lại Juab và một số quận khác ở Utah nhằm tìm kiếm hồ sơ bầu cử năm 2020. Trong vụ kiện, một thẩm phán tiểu bang đã yêu cầu Lofgran lưu giữ hồ sơ từ cuộc bầu cử năm 2020, theo tài liệu buộc tội. Vụ kiện đã bị bác bỏ nhưng bị kháng cáo, dẫn đến lệnh tòa thứ hai yêu cầu Lofgran bảo toàn kết quả bầu cử năm 2020.Ngay sau cuộc bầu cử năm 2022, một nhân chứng được cho là đã nhìn thấy Lofgran bỏ những lá phiếu năm 2022 vào “thùng rác” trong một tủ quần áo lớn gần văn phòng thư ký. Các lá phiếu phải được lấy ra khỏi thùng rác để kiểm phiếu lại nhưng một phó thư ký được cho là đã nhìn thấy Lofgran bỏ chúng lại sau đó. Lofgran được cho là đã nói với phó thư ký, người giấu tên trong tài liệu buộc tội, các báo cáo bầu cử đã được thực hiện và “chúng ta không cần chúng nữa”.Một công ty băm nhỏ đã lấy đi những thùng đựng rác vụn. Lofgran được cho là đã nói với các nhà điều tra rằng cô biết mình phải bảo quản các lá phiếu và sẽ bị truy tố nếu không làm như vậy, đồng thời biết lệnh của tòa án về việc bảo quản hồ sơ năm 2020 do vụ kiện đang chờ xử lý.Lofgran bị truy tố tội tiêu hủy hoặc giấu phiếu bầu và hủy hồ sơ công cộng, tất cả các trọng tội, cũng như hai tội danh xử lý phiếu bầu không đúng cách và hai tội danh có hành vi sai trái không chính thức, cả hai đều là tội nhẹ.⚪ ---- Truyền thông Đức hôm thứ Bảy đưa tin phi trường Hamburg đã tạm thời đóng cửa đón hành khách và hủy các chuyến bay do vi phạm an ninh. Theo cảnh sát, do việc một cá nhân có vũ trang dùng xe hơi của y phóng vào qua cổng và bắn chỉ thiên lên không trung. Trước khi vụ này xảy ra, chính quyền đã được cảnh báo từ vợ của tay súng báo tin là tay súng đã bắt cóc trẻ em. Các bản tin nói người đàn ông có hai đứa con ngồi trong xe.⚪ ---- Có tới 73% số người được hỏi tin rằng chatbot và những người bạn đồng hành kỹ thuật số có thể đóng vai trò là công cụ hiệu quả trong việc chống lại sự cô đơn và sự cô lập xã hội, theo dữ liệu của StreaksAI trên sàn chứng khoán London Stock Exchange, công ty tiên phong về AI (trí tuệ nnhân tạo) về đàm thoại. Cuộc khảo sát thu thập phản hồi từ 300 người trên khắp nước Anh, đã làm sáng tỏ quan điểm phổ biến của công chúng đối với các chatbot AI.

Cuộc khảo sát đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến 3 ứng dụng cốt lõi của AI đàm thoại – đồng hành, giải trí và hỗ trợ cá nhân. Với 6/10 thanh thiếu niên đôi khi hoặc thường cảm thấy họ 'không có ai để nói chuyện' và 7% người Anh nói rằng họ cô đơn 'luôn luôn', StreaksAI tin rằng AI đàm thoại rất quan trọng để giải quyết sự bùng nổ của cô đơn sau đại dịch.

⚪ ---- Chỉ xảy ra tại Illinois: phóng viên nhận giấy phạt vì hỏi quá nhiều. Các quan chức ở thành phố Illinois thực tế đã đưa ra giấy phạt cho một phóng viên vì đã đặt quá nhiều câu hỏi. Hank Sanders, người làm việc cho tờ Daily Southtown, thuộc sở hữu của Chicago Tribune, đã táo bạo “liên hệ với các ban ngành và nhân viên thành phố qua điện thoại và email,” theo giấy vi phạm cho biết. “Bất chấp các luật sư của Thành phố Calumet yêu cầu ngừng gọi điện cho các ban ngành và nhân viên của thành phố, Hank Sanders vẫn tiếp tục làm như vậy."

Chủ biên điều hành Tribune Mitch Pugh cho biết công ty hỗ trợ của Sanders và anh ta “không có tội gì khác ngoài việc tham gia vào hoạt động báo chí”. Ông nói thêm, “Thật không may, trong môi trường chính trị hiện tại của chúng ta, trò hề đã trở thành một đức tính tốt chứ không phải một trách nhiệm pháp lý, nhưng Tribune sẽ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ quyền làm công việc của Hank.”

⚪ ---- California tiến hành thử nghiệm thu nhập bảo đảm do tiểu bang tài trợ lần đầu tiên hôm thứ Sáu. Các chương trình sẽ phục vụ các quận Ventura và San Francisco, cung cấp $1.000-$1.200 mỗi tháng cho 150 cựu thanh niên trong thành phần nguyên là con nuôi (former foster youth).

Chương trình thử nghiệm được thực hiện thông qua Bộ Dịch vụ Xã hội sẽ cung cấp “các khoản thanh toán bằng tiền mặt thường xuyên, vô điều kiện, cho cá nhân nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo, nâng cao công bằng và hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của người nhận”.

Thống đốc Gavin Newsom cho biết: “Các chương trình thu nhập được bảo đảm sẽ giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng và sẽ mang lại cho những cựu thanh niên được nhận nuôi này sự hỗ trợ và nguồn lực mà họ cần để theo đuổi giấc mơ California của mình”.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Quận Ventura đã được trao 1.538.758 USD và sẽ cung cấp cho người nhận 1.000 USD mỗi tháng trong 18 tháng.

Trong khi đó, thành phố và Quận San Francisco đã được trao 3.439.090 USD và sẽ cung cấp cho người nhận 1.200 USD mỗi tháng trong 18 tháng.

⚪ ---- Ít nhất 1 người nhập viện sau vụ nổ súng trong khi lái xe trên Xa lộ 91 vào tối thứ Sáu. Vụ nổ súng diễn ra ngay sau 10:30 tối. gần phố McKinley ở Corona (Quận Riverside), theo cảnh sát. Một phụ nữ lái xe theo hướng đông trên xa lộ nói rằng cô đã vượt qua một xe chạy chậm khi đến gần McKinley, và rồi nghi phạm trên chiếc xe đó đã lao tới gần xe cô và nổ súng. Theo cảnh sát, xe của cô bị bắn trúng 2 phát nhưng cô không bị thương.

Nhà chức trách cho biết một người đàn ông khác đang lái xe về hướng đông trên Xa lộ 91 cũng bị trúng đạn vào chân. Anh này đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nơi anh được cho là đang trong tình trạng ổn định. Kẻ nổ súng vẫn đang lẩn trốn và không có nghi phạm hoặc mô tả về xe nào được công bố.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người bán hoa đã bị đâm dã man trong một vụ tấn công vô cớ ở Nam Los Angeles. Nạn nhân là anh Juan Diaz, 65 tuổi, đã bị một kẻ tấn công đâm sáu nhát dao khi đang bán hoa gần đoạn đường nối của Xa lộ 105 vào ngày 31 tháng 10. Diaz đã bán hoa ở L.A. trong 20 năm qua.

Cảnh sát cho biết nghi phạm, được mô tả là một thanh niên da đen hoặc gốc Tây Ban Nha, trong độ tuổi từ 15-20, đã bỏ trốn sau khi đâm dã man. Diaz cho biết anh không biết tại sao anh bị đâm, nhưng cho biết cộng đồng ngày càng trở nên không an toàn. Bây giờ anh ấy không thể làm việc và vẫn còn rất đau đớn. Hồi chiều thứ ba, Juan kể một người lạ đã tới gần anh, có vẻ say xỉn. Không báo trước, hung thủ đã rút dao đâm nhiều nhát vào ngực, vai và cánh tay của Juan.

⚪ ---- Ai sẽ thắng ghế Thượng nghị sĩ California? Theo một cuộc thăm dò mới của Đại học UC Berkeley, Katie Porter và Adam Schiff là những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua kế nhiệm cố Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dianne Feinstein. Thăm dò công bố hôm thứ Sáu cho thấy Dân Biểu Porter có lợi thế hơn một chút so với Dân Biểu Schiff, 17% so với 16%, trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu.

Cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong khoảng thời gian từ ngày 24/10 đến ngày 30/10 với 6.342 cử tri đã ghi danh tại California, bao gồm một mẫu phụ có trọng số gồm 4.506 cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu.

Cựu ngôi sao bóng chày Major League Steve Garvey, một đảng viên Đảng Cộng hòa, người mới tuyên bố tranh cử vài tuần trước, hiện đang nhận được 10% ủng hộ, trong khi Dân biểu Đảng Dân chủ Barbara Lee đứng ở mức 9%.

⚪ ---- Nha sĩ Thi D. Nguyen ở Quận Pierce (tiểu bang Washington) đã bị tạm ngưng hành nghề sau khi một trong những bệnh nhân chết trong khi đang dùng thuốc tê. Theo Bộ Y tế Tiểu bang Washington (DOH), Ủy ban Bảo Đảm Chất lượng Nha khoa đã đình chỉ giấy phép nha sĩ và giấy phép dùng thuốc tê/mê vừa phải của nha sĩ Thi D. Nguyen.

Lời cáo buộc nêu rõ rằng Nguyen đã không làm đầy đủ và chính xác:

. Đánh giá mức độ nguy cơ của bệnh nhân trước khi thực hiện thủ thuật nha khoa;

. Tiến hành tư vấn y tế với bác sĩ của bệnh nhân;

. Theo dõi bệnh nhân đúng cách trong quá trình thực hiện;

. Cung cấp đủ thuốc để đảo ngược tác dụng của thuốc tê được sử dụng trong quá trình thực hiện.

Bệnh nhân được cho là đã giảm mức độ bão hòa oxy, nhịp tim và huyết áp. Những điều này cuối cùng đã dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Tạm thời, Nguyễn không thể hành nghề ở tiểu bang Washington. Kể từ thứ Sáu, Nguyen có 20 ngày để trả lời các cáo buộc và yêu cầu một buổi điều trần.

⚪ ---- TIN VN. Kinh tế VN kinh hoàng: 'Có doanh nghiệp cần 149 năm mới bán hết tồn kho bất động sản'. Theo VnExpress. Doanh nghiệp khó khăn do tắc vốn, hàng tồn kho lớn, có doanh nghiệp bất động sản thời gian tồn kho hàng lên đến 54.334 ngày, theo Ban IV. Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính của 1.579 doanh nghiệp (thuộc 10 ngành) niêm yết trên sàn chứng khoán, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, từ giữa 2022 đến hết quý II/2023, doanh thu các ngành đều giảm. Nghiêm trọng nhất là nhóm bất động sản, xây dựng. Theo đó, 8 trên 10 ngành có doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Duy nhất ngành công nghệ thông tin tăng quy mô; ngành hàng và dịch vụ tiêu dùng giữ nguyên. Với doanh nghiệp bất động sản, số ngày tồn kho trung bình trong quý I/2023 lên đến 5.662 ngày, cá biệt có doanh nghiệp lên đến 54.334 ngày. Tức, doanh nghiệp phải mất đến 149 năm mới bán hết được giỏ hàng.

⚪ ---- HỎI 1: Tại sao Thế Vận 2024 cấm Nga mà không cấm Israel?

ĐÁP 1: Nga thắc mắc. Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết hôm thứ Sáu rằng nỗ lực của Nga nhằm so sánh việc đình chỉ của Ủy ban Olympic Nga với tình hình của các vận động viên Israel sau khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là không phù hợp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Năm cho biết IOC đang điều chỉnh theo các quyết định chính trị của phương Tây sau khi cơ quan Olympic cho biết bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với các vận động viên tại Thế vận hội sẽ được giải quyết nhanh chóng vì họ không chịu trách nhiệm về các quyết định của chính phủ.

IOC đã trả lời câu hỏi liên quan đến các vận động viên Israel tham gia Thế vận hội Paris năm tới và khả năng các vận động viên của các quốc gia khác sẽ từ chối thi đấu với họ vì cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Lavrov gọi tuyên bố của IOC là "đáng xấu hổ", nói rằng nó "chứng tỏ sự thiên vị chính trị của mình".

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/sports/olympics-ioc's-ban-on-russia-cannot-be-compared-with-israel-situation

⚪ ---- HỎI 2: Du lịch sắp bùng nổ, vì 48% dân Mỹ sẽ đi du lịch mùa lễ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Mùa du lịch sắp tới sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu liên tục của khách du lịch, vì một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng gần một nửa số người Mỹ đang có kế hoạch đi du lịch trong năm nay. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Deloitte, 48% người Mỹ có ý định đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ, với ý định đi du lịch từ Lễ Tạ ơn đến giữa tháng 1 tăng ở mọi lứa tuổi và nhóm thu nhập, cho thấy một mùa bận rộn đối với các sân bay và khách sạn.

Bất chấp những lo lắng tiềm ẩn về việc hoãn và hủy chuyến bay, rất ít người tham gia cho rằng đây là lý do để tránh đi du lịch. Trong khi gặp gỡ bạn bè và gia đình là lý do được đưa ra nhiều nhất để đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ, thì ngày càng có ít người hạn chế việc đi du lịch để thăm người quen. Cuộc khảo sát du lịch kỳ nghỉ năm 2023 của Deloitte cho biết khoảng 56% người Mỹ dự định lưu trú tại khách sạn.

Chi tiết:

https://hotelsmag.com/news/hotels-airports-to-see-busy-holiday-season-as-more-americans-plan-to-travel-finds-deloitte-survey/

.