Các giáo viên ở Portland, Oregon, đình công, đòi tăng lương.

- Ban vận động của Biden cảnh báo bầu cử 2024 sát nút, nhưng sẽ thắng Cộng Hòa.

- NBC News: Chủ tịch Hạ viện Johnson gợi ý cùng Thượng viện lập úy ban nợ để cắt giảm An sinh xã hội, Medicare và Medicaid trong khi làm Sở Thuế khó kiểm toán giới tỷ phú

- Trump nổi giận, chửi mắng luật sư, khi biết ngày xét xử kế cận bầu cử sơ bộ 2024

- Các luật sư của Trump kháng án, xin gỡ lệnh bịt miệng vì Trump cần vận động tranh cử

- Hạ viện Mỹ OK dự luật về viện trợ bổ sung cho Israel, không có phần viện trợ Ukraine, và hủy bỏ 14,3 tỷ USD từ Sở Thuế

- John Eastman (cựu luật sư của Trump) sắp bị tước giấy phép luật sư, có thể sẽ thú tội với công tố để khai về Trump

- Nam Hàn: 59 người bị thương vì xe đụng dây chuyền 5 xe buýt trên cao tốc

- Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, dọn nhà sang Miami.

- Starbucks sẽ mở thêm 17.000 cửa tiệm vào năm 2030, nâng tổng số lên 55.000 cửa tiệm toàn cầu.

- Tài tử Al Pacino, 83 tuổi, sẽ trả cho bạn gái Noor Alfallah 30.000 USD/tháng tiền giúp nuôi con nhỏ mới sinh vài tháng

- Ngoại trưởng Mỹ gặp Thủ tướng Israel, họp kín, họp mở rộng

- Thủ tướng Ireland: Israel đã vượt quá quyền tự vệ, lộ ra chiến dịch trả thù

- LHQ: lo ngại vì Israel đưa công nhân Palestine trở lại Dải Gaza, vì không biết chính xác đi đâu

- Nga bác bỏ bản tin Wall Street Journal nói Wagner cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không.

- Hôm nay (Thứ Sáu) hơn 620 người sẽ rời Gaza

- Israel: phá hủy các hầm Hamas trong Gaza, đã hạ sát Chỉ huy Tiểu đoàn Sabra Tel al-Hawa của Hamas.

- Israel: Hamas hiện đang bắt 241 người làm con tin.

- Israel: sẽ chận tiền thuế thu dưới danh nghĩa thay mặt cho Chính quyền Palestine.

- Iran và các đồng minh cố gắng tránh cuộc chiến tranh rộng hơn với Israel.

- NYT: Mỹ bí mật năn nỉ Israel tạm dừng vài lần ngắn hạn vì nhân đạo.

- Hội y tế PRCS: quân Israel bắn xe cứu thương PRCS ở Gaza, 2 y tá bị thương

- Đại học Cornell: hủy tất cả các hôm nay (thứ Sáu) do xung đột Israel-Palestine, mời gọi suy nghĩ, hỗ trợ nhau

- Đơn kiện xin xóa tên Trump trên phiếu bầu ở tiểu bang Minnesota đã đến Tòa án Tối cao Minnesota

- Giá dầu hứa phiếu kỳ hạn tăng vọt vì căng thẳng ở Trung Đông leo thang

- Tình trạng dân chủ suy giảm toàn cầu vì chính phủ suy yếu, tham nhũng, bầu cử gian lận và sự thiếu trách nhiệm

- Nhật Bản lão hóa: trong 18 năm, 8.580 trường học đóng cửa vì thiếu trẻ em.

- Nữ Đạo diễn Trần Huệ Linh (5 lần đoạt giải Chuông Vàng) qua đời ở tuổi 48 sau 10 năm ung thư, chỉ giữ chánh niệm để khỏi đau đớn

- Nhà nghiên cứu Chris Miller: nếu TQ tấn công Đài Loan, thế giới sẽ mất hàng ngàn tỷ USD trong vòng 6 tháng

- Uber và Lyft không nhận tội lừa gạt nhưng chịu bồi thường 328 triệu USD lương và phúc lợi cho 100.000 tài xế

- Mỹ: chi phí lao động giảm bất ngờ trong quý 3 năm 2023 do năng suất tăng lên.

- Trong hơn 10 năm, Dân Biểu Adam Schiff đại diện California, nhưng cư trú ở nhà ở Maryland là chính

- Đại học Arizona State University: sinh viên rủ nhau học Thiền

- Quận Los Angeles: 1 nữ sinh viên USC bị tài xế xe taxi công nghệ hiếp.

- Quận Los Angeles: Đụng xe chết người rồi bỏ chạy.

- Quận Cam: Chương Phạm, 87 tuổi, cưd ân Garden Grove, bị 1 người vô gia cư đánh chết.

- VOA: Mỹ hối thúc Việt Nam phóng thích Phạm Đoan Trang tại Đối thoại Nhân quyền thứ 27.

- RFA: Ba tổ chức quốc tế kêu gọi chính quyền chấm dứt đàn áp báo chí trước kiểm điểm nhân quyền.

- TIN VN. Phó giáo sư bị tố bán nhiều bài nghiên cứu: "Tôi làm vậy để kiếm tiền".

- HỎI 1: Rất nhiều nhạc sĩ sẽ thất nghiệp vì trí tuệ nhân tạo (AI)? ĐÁP 1: Không hoàn toàn.

- HỎI 2: Trẻ sơ sinh Hoa Kỳ chết tăng 3%? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/11/2023) ⚪ ---- Cảnh sát Nam Hàn hôm thứ Sáu báo cáo rằng 59 người bị thương do xe đụng dây chuyền liên quan đến 5 xe buýt gần nút giao đường cao tốc ở Suwon, cách Seoul 30 km về phía nam. Cảnh sát cho biết thêm, không có ai chết trong tai nạn nhưng tài xế xe buýt cuối cùng bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát cũng nói rằng 58 hành khách bị thương nhẹ ở cổ và lưng.

⚪ ---- Tờ Seattle Times đưa tin, Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đã thông báo trong tuần này rằng ông sẽ chuyển đến thành phố Miami ở Nam Florida và rời bỏ Seattle sau gần 30 năm. “Seattle đã là nhà của tôi kể từ năm 1994 khi tôi thành lập Amazon từ gara của mình”, Bezos đăng hôm thứ Năm trên Instagram, bao gồm một đoạn video của chính ông giới thiệu chuyến tham quan “văn phòng” đầu tiên của Amazon.

Bezos, người sống ở Miami khi còn là một thiếu niên, giải thích rằng cha mẹ ông, “những người ủng hộ lớn nhất của tôi”, gần đây đã chuyển về đó và vì vậy người đàn ông 59 tuổi quyết định tham gia cùng họ.

Người đàn ông 59 tuổi này cũng viết rằng các hoạt động của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của ông “đang ngày càng chuyển sang Cape Canaveral”, chỉ cách ngôi nhà mới của ông vài giờ. Bezos, được xếp hạng là người giàu thứ ba trên thế giới tính đến sáng thứ Sáu, lần đầu tiên mua một ngôi nhà trị giá 68 triệu USD ở khu vực Indian Creek của Miami vào tháng 8, sau đó là một biệt thự trị giá 79 triệu USD ngay bên cạnh vào tháng trước.

⚪ ---- Công ty Cà phê Starbucks đã công bố trong một tuyên bố chính thức hôm thứ Năm rằng họ có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của mình bằng cách bổ sung thêm 17.000 cửa tiệm vào năm 2030, nâng tổng số lên 55.000 cửa tiệm toàn cầu. Chiến lược này bao gồm việc tăng tốc mở rộng "dấu chân toàn cầu và tiết kiệm chi phí 3 tỷ USD" trong ba năm tới. Starbucks cũng công bố sự hợp tác công nghệ mới với sự tham gia của các công ty lớn như Microsoft trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và Apple để đổi mới sản phẩm tại các cửa hàng của công ty.

⚪ ---- Tài tử điện ảnh Al Pacino sẽ trả cho bạn gái Noor Alfallah số tiền một lần là 110.000 USD, cộng thêm 30.000 USD/tháng tiền hỗ trợ nuôi con và khoản đóng góp 15.000 USD/năm cho giáo dục đứa con, theo Page Six. Báo này cho biết họ đã có được các tài liệu phác thảo thỏa thuận.

Pacino, 83 tuổi, lên chức bố lần thứ tư vào tháng 8/2023 khi cô Alfallah, 29 tuổi, sinh con trai Roman. Alfallah, người trước đây có liên hệ với Mick Jagger, sẽ có quyền giám hộ chính đối với đứa trẻ, cô và Pacino sẽ chia sẻ quyền giám hộ hợp pháp.

⚪ --- Cảnh báo sẽ sát nút, nhưng sẽ thắng Cộng Hòa. Trong một bản ghi nhớ, người quản lý chiến dịch tranh cử của Biden, Julie Rodriguez, cho biết nhóm của cô cảm thấy “đã chuẩn bị tốt để đánh bại bất cứ ai nổi lên từ lĩnh vực chính của Đảng Cộng hòa MAGA cực đoan”, nhưng “đây sẽ là một cuộc tổng tuyển cử rất sít sao”.

Rodriguez cho rằng chiến dịch Biden đang ở thế mạnh vì thông điệp bảo vệ nền dân chủ và “linh hồn dân tộc” của tổng thống vẫn gây được tiếng vang với cử tri, trong khi các ứng cử viên sơ bộ của Đảng Cộng hòa tập trung vào “quan điểm cực đoan” như cấm phá thai, và chiến dịch Biden có 91 triệu USD tiền mặt trong tay.

Cô cũng lưu ý rằng những thắng lợi của đảng Dân chủ ở các bang quan trọng, đặc biệt là vào năm 2020 và trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ khi đảng Dân chủ có thành tích tốt hơn mong đợi, sẽ giúp ích cho tổng thống trong năm tới. Cô nói: “Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một cuộc đua rất sít sao, nhưng những thành tích mạnh mẽ gần đây của đảng Dân chủ ở mọi tiểu bang chiến trường - cũng như chiến thắng của Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris vào năm 2020 - chứng tỏ rằng tổng thống có nhiều con đường để giành được 270 phiếu đại cử tri vào tháng 11/2024.”

⚪ --- Khi Cộng hòa Hạ viện bầu Dân biểu Mike Johnson làm Chủ tịch Hạ viện vào tuần trước, các nhà phê bình đã nhanh chóng cảnh báo về những lời kêu gọi trước đây của Johnson nhằm cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la từ An sinh xã hội, Medicare và Medicaid - và nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã gây ra một làn sóng phản đối mới, đầy lo ngại hôm thứ Năm 2/11/2023 với những bình luận liên quan đến một nhà báo ở Capitol Hill.

Sahil Kapur của NBC News đưa tin trên mạng xã hội rằng Johnson "nói rằng ông Johnson đã nêu ra một ủy ban về nợ cho các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện ngày hôm qua và 'ý tưởng này đã được đáp ứng rất nhiệt tình'. Ông Johnson nói rằng ủy ban đó sẽ là lưỡng đảng và lưỡng viện. Ông Johnson nói rằng ông muốn 'những người rất chu đáo' ở cả hai đảng lãnh đạo nó. Ông Johnson muốn điều này 'ngay lập tức'."

Để đáp lại những nhận xét của Johnson - lặp lại bài phát biểu đầu tiên của Johnson với tư cách là Chủ tịch Hạ viện - Liên minh Người Mỹ về hưu (Alliance for Retired Americans) đã viết, "Dịch: Họ háo hức bắt đầu cắt bỏ An sinh xã hội sau những cánh cửa đóng kín."

Dân biểu Matt Gaetz (R-Fla)—người lãnh đạo việc lật đổ cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.)—đã ca ngợi sự trỗi dậy của Johnson như một chiến thắng cho phe cực hữu. Tuần trước, ông tuyên bố rằng "MAGA đang đi lên", ám chỉ khẩu hiệu chiến dịch "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn đầu Đảng Cộng hòa cho năm 2024.

Các Dân biểu Dân chủ tại Ủy ban Phương thức và Phương tiện Hạ viện cảnh báo: “Một tuần sau nhiệm kỳ của mình, MAGA Mike Johnson ĐÃ kêu gọi cắt giảm chặt chẽ các phúc lợi An sinh xã hội và Medicare mà người lao động Mỹ đã kiếm được sau nhiều thập niên làm việc chăm chỉ”.

Tổ chức Social Security Works báo động rằng "Ưu tiên SỐ MỘT của MAGA Mike Johnson là cắt giảm các phúc lợi kiếm được của chúng tôi sau những cánh cửa đóng kín. Bạch Ốc đã chính đáng gọi loại ủy ban này là ‘hội đồng tử hình’ đối với An sinh xã hội và Medicare. BỎ TAY thôi!"

Nhắc lại tháng 2, rất lâu trước khi McCarthy đạt được thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden để đình chỉ trần nợ của đất nước, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội và Thượng nghị sĩ Joe Manchin (D-W.Va.) đã đưa ra ý tưởng về một ủy ban, và người phát ngôn Bạch Ốc Andrew Bates cho biết rằng "người dân Mỹ muốn có nhiều việc làm hơn và chi phí thấp hơn, chứ không phải một bảng tử hình đối với Medicare và An sinh xã hội."

Khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tiếp tục theo đuổi ý tưởng này, những người khác đã chấp nhận mô tả về "bảng tử thần". Sau khi Johnson đề cập đến ủy ban trong bài phát biểu tuần trước, nhà báo Michael Hiltzik của chuyên mục Los Angeles Times đã viết: "Nhìn chung, cách tiếp cận của Johnson đối với các chương trình mạng lưới an toàn xã hội xuất phát từ thư viện dối trá của Đảng Cộng hòa về tài chính của các chương trình và ảnh hưởng của chúng đối với ngân sách liên bang.

“Thực tế là các quỹ đang tiến tới phá sản,” Johnson nói trong lần xuất hiện trên C-SPAN vào tháng 7 năm 2022. “Chỉ trong vài năm nữa, An sinh xã hội sẽ cạn kiệt. Medicare, Medicaid, tất cả các chương trình chi tiêu lớn này cũng vậy vì chúng ta đang chìm trong nợ nần.”

Ý tưởng rằng An sinh xã hội, Medicare và Medicaid sắp "phá sản" là một điều tiêu chuẩn của Đảng Cộng hòa. Ý tưởng rằng An sinh xã hội sẽ "tăng trưởng" trong một số năm cũng vậy - ngay cả khi Quốc hội can thiệp, chương trình vẫn sẽ có đủ doanh thu để trang trải 3/4 số lợi ích đến hạn.

Hiltzik viết thêm: “Quan điểm cho rằng những chương trình đó là nguyên nhân gây ra nợ liên bang cũng là một điểm đáng bàn luận của Đảng Cộng hòa theo tiêu chuẩn không có căn cứ. Một phần đáng kể hơn nhiều trong thâm hụt ngân sách liên bang là khoản cắt giảm thuế xa hoa mà đảng của Johnson đã tặng cho các tập đoàn và người giàu vào năm 2017, khoản quà tặng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD mà từ đó nền kinh tế Mỹ không thu được gì đáng kể.” (ghi chú: Trump là người ký luật giảm thuế cho tỷ phú năm 2019, làm tăng nợ thêm.)

⚪ ---- Trump nổi giận, chửi mắng luật sư, khi biết ngày xét xử. Cựu Tổng Thống Donald Trump đã nổi cơn thịnh nộ với một trong các luật sư của mình khi biết ngày bắt đầu phiên tòa xét xử bằng tiền bịt miệng ở Thành phố New York vào tháng 3/2024 — đã gọi luật sư Todd Blanche là “thằng nhóc fxxx” (“little fucker”) trong một tràng đả kích kéo dài 30 phút. Cơn giận được tiết lộ như một phần trong bài báo dài của tác giả Jonathan Karl trên tờ The Atlantic hôm thứ Năm. “Đó là một ngày vào giữa các cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa!” Trump được cho là đã hét vào mặt Blanche. “Nếu tôi mất chức tổng thống, chỉ là vì ông!”

⚪ ---- Các luật sư của Donald Trump vào tối thứ Năm đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp lên tòa kháng án liên bang ở thủ đô yêu cầu dỡ bỏ lệnh bịt miệng trong vụ án mà ông bị cáo buộc lật ngược bầu cử năm 2020. Thẩm phán Tanya Chutkan đã áp dụng lại lệnh bịt miệng vào Chủ nhật, hạn chế Trump đưa ra những tuyên bố công khai về Công tố đặc biệt Jack Smith, các nhân chứng tiềm năng trong vụ án và các nhân viên tòa án.

Các luật sư của Trump viết: “Không có tòa án nào trong lịch sử Hoa Kỳ áp đặt lệnh bịt miệng đối với một bị cáo hình sự đang tích cực vận động tranh cử vào cơ quan công quyền - chứ đừng nói đến ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Hoa Kỳ”. Họ lập luận rằng “tập quán kéo dài hàng thế kỷ đã bị phá vỡ” bởi lệnh chống lại Trump, mà họ cho rằng đã bịt miệng “bài phát biểu chính trị cốt lõi của ông trong một chiến dịch tranh cử tổng thống lịch sử”. Các luật sư cho biết họ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ Tòa án Tối cao nếu yêu cầu của họ bị tòa kháng án từ chối.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã thông qua dự luật về viện trợ bổ sung cho Israel. Trong khi 226 dân biểu bỏ phiếu ủng hộ dự luật, hầu hết là đảng viên Cộng hòa, thì 196 người bỏ phiếu chống lại, với đa số là đảng viên Đảng Dân chủ. Lý do chống phần lớn vì dự luật chỉ gửi viện trợ riêng cho Israel, không có phần viện trợ Ukraine, và cũng vì xóa bỏ ngân sách Sở Thuế IRS để duy trì kiểm toán.

Dự luật sẽ hủy bỏ 14,3 tỷ USD từ nguồn tài trợ của Sở Thuế vụ nếu nó được Thượng viện thông qua, điều này rất khó xảy ra. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer trước đây đã coi dự luật của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện là một "đề xuất có sai sót sâu sắc" vì nó thiếu sự hỗ trợ cho Ukraine và cắt giảm ngân sách cho Sở Thuế vụ.

⚪ ---- Sau khi Hội đồng Luật khoa Tiểu bang California (California State Bar)chỉ ra rằng việc tước quyền luật sư đối với John Eastman (cựu luật sư của Trump) người ta suy đoán Eastman sẽ là nhân vật chính tiếp theo trong vụ án hình sự chống Trump vì nỗ lực lật ngược bầu cử 2020. Hôm thứ Năm, Thẩm phán Yvette Roland đã ra “kết luận sơ bộ về khả năng phạm tội” đối với Eastman vì đã cố vấn cho Trump lật ngược bầu cử năm 2020.

Theo Roland, theo báo cáo của Bloomberg Law, "vụ này sẽ 'tiến triển với không chỉ lời khai bác bỏ mà còn tình tiết tăng nặng.'" Với mối đe dọa về sinh kế và tương lai tài chính của Eastman đang gặp nguy hiểm, Eastman có thêm động lực để cùng các cựu luật sư của Trump là Sidney Powell, Kenneth Chesebro và Jenna Ellis để thỏa thuận nhận tội với các công tố với tư cách là một trong những đồng phạm của Trump trong vụ đòi gian phiếu ở Georgia 2020.

Theo Ewan Palmer của Newsweek, "Quyết định của Thẩm phán Yvette Roland của Tòa Hội đồng Luật khoa Tiểu bang California, không có nghĩa là Eastman đã bị phát hiện đã phạm 11 cáo buộc kỷ luật liên quan đến 'tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm' của anh ấy liên quan đến gian lận bầu cử, nhưng đang tiến một bước gần hơn đến việc bị đình chỉ hoặc cấm hành nghề, như các công tố viên yêu cầu."

Điều đó khiến cựu Luật sư Hoa Kỳ Joyce Vance gợi ý rằng bất kỳ người "lý trí" nào cũng sẽ tìm kiếm một thỏa thuận. Vance viết, "Nếu John Eastman mất giấy phép luật, điều đó sẽ khuyến khíchEastman (hoặc sẽ khuyến khích một người có lý trí) xin thú tội và hợp tác trong vụ án hình sự để tránh phải ngồi tù (vì đã bị mất giấy phép)."

⚪ ---- Đơn kiện xin xóa tên Trump trên phiếu bầu ở tiểu bang Minnesota theo Tu chính án 14 (cấm người bạo loạn) đã đến Tòa án Tối cao Minnesota hôm thứ Năm, với một số thẩm phán trong các cuộc tranh luận bằng miệng tỏ ra thận trọng rằng họ phải là người quyết định tư cách hợp lệ của Trump trên lá phiếu tiểu bang này.

Vụ này do một tổ chức phi lợi nhuận đưa ra, là một trong nhiều vụ việc trên khắp đất nước đang tìm cách ngăn cản Trump trở lại chức vụ tổng thống theo điều khoản quy định rằng bất kỳ ai đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp nhưng sau đó “tham gia nổi loạn” không thể giữ chức công quyền. Các lập luận hôm thứ Năm liên quan đến một số vấn đề pháp lý: Điều khoản này có áp dụng cho các tổng thống không? Liệu điều khoản này có thể được thực thi mà không cần có luật của Quốc hội không? Vấn đề này có phải là vấn đề chính trị nằm ngoài thẩm quyền của tòa án không?

Năm thẩm phán Tòa án Tối cao Minnesota, bốn người trong số họ được đảng Dân chủ bổ nhiệm, đang cân nhắc vụ này sau khi hai người khác trong tòa tái sử dụng. Một số thẩm phán hôm thứ Năm bày tỏ lo ngại về các vấn đề khác nhau.

Chánh án Natalie Hudson đề nghị “đây là vấn đề quốc gia để Quốc hội quyết định” và rằng, ngay cả khi tòa án của bà có thẩm quyền, bà vẫn sẽ do dự. “Chúng ta có nên làm điều đó không? Ngay cả khi chúng tôi có thể làm được và chúng tôi có thể làm được?" Hudson nói.

Ron Fein, giám đốc pháp lý của Free Speech For People, tổ chức phi lợi nhuận đã thay mặt 8 cử tri Minnesota đệ đơn kiện, cho biết sự can thiệp của tòa án là cần thiết để “ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ và bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ. Donald Trump đã tham gia vào cuộc nổi loạn và nổi dậy chống lại Hiến pháp Hoa Kỳ trong một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì chức vụ sau khi thua cuộc bầu cử. Phần 3 của Tu Chính án 14 bảo vệ nền cộng hòa khỏi những kẻ nổi dậy phá bỏ lời thề, bởi vì những người lập ra nó hiểu rằng, nếu được phép trở lại nắm quyền, họ sẽ làm điều tương tự hoặc tệ hơn. Văn bản đơn giản của Phần Ba ngăn cản Trump giữ chức vụ.”

Fein yêu cầu các thẩm phán cho phép vụ kiện được tiếp tục và ra lệnh mở một phiên điều trần có bằng chứng. Dù kết quả thế nào, Bộ trưởng Hành chánh Minnesota đã yêu cầu giải quyết sớm nhất vào đầu tháng 1/2024 để có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp nhau hôm thứ Sáu và có cuộc gặp riêng tại Tel Aviv, theo văn phòng của ông này tiết lộ trên X, trước đây gọi là Twitter. Sau các cuộc đàm phán kín, cả hai đã tổ chức "một cuộc họp mở rộng cùng với Nội các Chiến tranh."

Blinken nhắc lại rằng Israel "có quyền và nghĩa vụ tự vệ". Trong khi đó, đề cập đến chủ đề con tin, nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ Washington đang làm “mọi thứ có thể để đưa [mọi người] trở về an toàn”.

⚪ ---- Thủ tướng Ireland Leo Varadkar hôm thứ Sáu cho biết khi nói chuyện với các phóng viên trong chuyến thăm Nam Hàn rằng hành động của Israel ngày càng trở nên đáng lo ngại. Varadkar nói: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng… Israel có quyền tự vệ, có quyền truy đuổi Hamas… [Tuy nhiên], những gì tôi đang thấy đang diễn ra vào lúc này không chỉ là tự vệ. Nó trông giống như một cái gì đó sự trả thù đang đến gần hơn." Ông nhấn mạnh rằng trả thù không nên là mục tiêu của Israel.

⚪ ---- Người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền LHQ Liz Throssell hôm thứ Sáu bày tỏ "mối quan ngại" sâu sắc của tổ chức này về quyết định của Israel đưa công nhân Palestine trở lại Dải Gaza. “Họ đang được gửi trở lại, chúng tôi không biết chính xác đi đâu”, Agence France-Presse (AFP) đưa tin, trích dẫn nhận xét của người phát ngôn trong cuộc họp báo.

Một ngày trước đó, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo Israel sẽ "cắt đứt" mọi liên lạc với Gaza. Tuyên bố viết: "Sẽ không còn công nhân Palestine từ Gaza nữa. Những công nhân từ Gaza đã ở Israel vào ngày chiến tranh bùng nổ sẽ được đưa trở lại Gaza".

⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm thứ Sáu đã bác bỏ báo cáo của The Wall Street Journal rằng Tập đoàn Wagner có thể đã cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không là vô căn cứ. Nói với các phóng viên tại cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow đã phủ nhận sự tồn tại của đơn vị Wagner ở Syria, "vì vậy, tất cả những lập luận này, như một quy luật, không dựa trên bất cứ điều gì, không có cơ sở".

Trong khi đó, xuất hiện các cáo buộc rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý cho Tập đoàn Wagner gửi hệ thống tên lửa SA-22 cho Hezbollah khi tổ chức này tìm cách sử dụng nó để chống lại Israel trong bối cảnh quốc gia này đụng độ với Hamas. Sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang ở "cảnh báo rất cao" do các hoạt động có thể xảy ra của Hezbollah.

⚪ ---- Tổng cộng hơn 620 cá nhân, bao gồm cả những người có hai quốc tịch và một số người bị thương, sẽ được phép rời khỏi Dải Gaza của Palestine vào hôm nay, thứ Sáu 3/11/2023, chính quyền cửa khẩu Rafah đưa tin trên mạng xã hội. Trước đó, người phát ngôn của cửa khẩu Wail Abu Omar nói với RIA Novosti rằng hơn 400 người đã đi qua biên giới hôm thứ Năm.

Cơ quan biên giới Palestine đã công bố danh sách tên của những cá nhân đã được phép rời đi. Danh sách này được phân loại thành các nhóm riêng biệt: những người mang hộ chiếu Hoa Kỳ, chiếm đa số, cùng với những người mang hộ chiếu Anh, Ý, Đức, Pháp và Mexico. Hoa Kỳ trước đó báo cáo rằng 74 công dân của họ đã rời khỏi khu vực này vào ngày Thứ Năm 2 tháng 11.

Điều này đánh dấu ngày thứ ba cửa khẩu biên giới sẽ mở cửa cho các cuộc di tản hạn chế như một phần của thỏa thuận do Qatar làm trung gian với sự tham gia của Israel, Ai Cập, Hamas và Mỹ.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Sáu tiết lộ rằng binh lính của họ tiếp tục phá hủy các đường hầm khủng bố của Hamas trong chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza. Quân đội Israel cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Quân đội đã phát hiện các đường hầm, gài thuốc nổ và vô hiệu hóa chúng”. Trước đó, lực lượng Israel thông báo về cái chết của Chỉ huy Hamas thuộc Tiểu đoàn Sabra Tel al-Hawa, Mustafa Dalul, người được cho là nhân vật chủ chốt trong vụ tấn công ngày 7/10.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Hamas hiện đang bắt giữ 241 người làm con tin. Thông báo trước đó của quân đội đếm được 242 người; tuy nhiên, Hagari không nói rõ nguyên nhân gây ra sự thay đổi con số. Ông chỉ nói thêm rằng thông tin có thể chưa đầy đủ vì quân đội vẫn đang điều tra mọi chi tiết về vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10. Đầu tuần này, Hamas đã công bố kế hoạch thả con tin nước ngoài “trong vài ngày tới”.

Chương Phạm

RFA: Ba tổ chức quốc tế kêu gọi chính quyền chấm dứt đàn áp báo chí trước kiểm điểm nhân quyền.

VOA: Mỹ hối thúc Việt Nam phóng thích Phạm Đoan Trang tại Đối thoại Nhân quyền thứ 27.

TIN VN. Phó giáo sư bị tố bán nhiều bài nghiên cứu: "Tôi làm vậy để kiếm tiền".

⚪ ---- Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Nội các An ninh Israel đã quyết định khấu trừ số tiền thu thuế mà họ quyên góp được dưới danh nghĩa Chính quyền Palestine cho các quỹ dành cho Gaza. Tuy nhiên, Israel đã chấp thuận chuyển cho Ramallah phần còn lại của quỹ thuế mà họ đã thu thay mặt cho Chính quyền Palestine. Ngoài ra, nội các còn ra phán quyết cấm công nhân Gaza vào Israel và gửi trở lại vùng đất này những người Gaza đã ở Israel vào ngày 7 tháng 10.⚪ ---- CNN dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ hôm thứ Năm cho biết Iran và các đồng minh đang cố gắng tránh một cuộc chiến tranh rộng hơn với Israel. Theo các nguồn tin được tư vấn, cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng Iran đang điều chỉnh phản ứng của mình trước cuộc khủng hoảng đồng thời áp đặt một số cái giá phải trả lên đối thủ của mình.Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Iran không hoàn toàn kiểm soát được các đối tác của mình, đặc biệt là nhóm Hezbollah của Lebanon. Ngoài ra, báo cáo còn cho biết thêm, tướng Iran phụ trách quản lý mạng lưới đối tác của Iran đã ra vào Beirut (thủ đô Lebanon) kể từ ngày 7/10, nhiều khả năng sẽ gặp các thành viên của Hezbollah và Hamas.⚪ ---- Mỹ năn nỉ Israel tạm dừng. Tờ New York Times hôm thứ Năm dẫn lời các quan chức Bạch Ốc đưa tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tới Israel với sứ mệnh thuyết phục Israel cho phép "tạm dừng" các cuộc giao chiến với Hamas ở Dải Gaza.Theo các quan chức, Blinken sẽ kêu gọi Israel đồng ý dừng các hoạt động quân sự của mình một vài lần, trong thời gian ngắn, để hỗ trợ nhân đạo được thực hiện và các con tin được thả ra một cách an toàn. Các quan chức Bạch Ốc nhấn mạnh rằng một loạt lệnh ngừng bắn ngắn hạn hoàn toàn khác với lệnh ngừng bắn truyền thống, điều này có khả năng mang lại lợi ích cho Hamas.⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm thứ Năm thông báo trên mạng xã hội X, rằng lực lượng Israel đã bắn chặn xe cứu thương của PRCS ở Gaza. Theo tuyên bố, nhóm Trăng lưỡi liềm đỏ đang "hoàn thành sứ mệnh nhân đạo của mình là vận chuyển cả người chết và người bị thương trên phố Rashid ở Dải Gaza." Vụ này được cho là đã khiến các nhân viên y tế bị thương: một người bị vết thương do đạn bắn vào vai và một mảnh đạn vào đầu, trong khi người còn lại bị thương ở chân.⚪ ---- Đại học Cornell cho biết họ sẽ hủy tất cả các lớp học vào thứ Sáu do “căng thẳng bất thường” sau các mối đe dọa bài Do Thái và căng thẳng gia tăng trong khuôn viên trường kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas. Trường viết trong một email nhóm gửi tới các cơ sở Ithaca và Geneva của trường, kỳ nghỉ này được coi là "ngày cộng đồng" để sinh viên và nhân viên hàn gắn và suy nghĩ về cách biến trường đại học thành một nơi hỗ trợ nhau nhiều hơn.Hiệu trưởng Michael Kotlikoff và Christine Lovely, phó chủ tịch kiêm giám đốc nhân sự, viết: “Sẽ không có lớp học nào được tổ chức và giảng viên cũng như nhân viên sẽ được miễn làm việc, ngoại trừ những nhân viên cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ sử dụng thời gian phục hồi này để chăm sóc bản thân và suy ngẫm về cách chúng ta có thể nuôi dưỡng loại cộng đồng quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau mà tất cả chúng ta đều coi trọng.”⚪ ---- Giá dầu hứa phiếu kỳ hạn (oil futures) tăng vọt vào thứ Năm khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, với những lo ngại về nguồn cung dầu thô ngày càng tăng. Trước đó, Israel thông báo đã tới trung tâm phía bắc Gaza và hiện đang tiến hành các hoạt động trên bộ tại đó.West Texas Middle (WTI) giao hàng trong tháng 12 đã tăng 2,56% lúc 1:22 chiều ET (giờ thủ đô Mỹ) và đạt mức 82,55 USD/thùng. Vào lúc 1:24 chiều theo giờ ET, giá dầu Brent thanh toán tháng 1 năm 2024 đã tăng 2,54% để bán với giá 86,83 USD/thùng.⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm bởi một nhóm vận động chính trị Thụy Điển, tình trạng dân chủ đang suy giảm trên toàn cầu khi hàng chục quốc gia gần đây trải qua sự suy giảm các giá trị dân chủ, bao gồm cả các cuộc bầu cử gian lận và các hạn chế đối với quyền tự do cá nhân. Phân tích của Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) cho biết các tiêu chuẩn dân chủ đang suy yếu ở gần một nửa trong số 173 quốc gia mà họ khảo sát do cơ chế kiểm tra và cân bằng của chính phủ suy yếu, tham nhũng, bầu cử gian lận và sự thiếu trách nhiệm chung của các nhà lãnh đạo coi thường pháp luật.Báo cáo cảnh báo rằng việc tập trung vào các cuộc khủng hoảng lớn, bao gồm lạm phát, biến đổi khí hậu và các cuộc chiến tranh đồng thời ở Ukraine và Israel, đang làm chệch hướng sự chú ý khỏi tình trạng suy yếu của các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới. Báo cáo cho biết, trong 5 năm qua, 85 quốc gia được khảo sát trong nghiên cứu đã chứng kiến nền dân chủ bị xói mòn trong các lĩnh vực như tự do dân sự và độc lập tư pháp, đánh dấu sự suy giảm liên tục dài nhất về các giá trị dân chủ kể từ năm 1975.⚪ ---- Nhật Bản lão hóa: trong 18 năm, 8.580 trường học đóng cửa vì thiếu trẻ em. Nhật Bản có dân số già thứ hai trên thế giới sau Monaco. Nhật có 14,4 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, chỉ chiếm 11,5% tổng dân số và ít hơn 4 triệu so với đầu những năm 2000.Theo Bộ Giáo dục, từ năm 2002 đến năm 2020, 8.580 trường công lập đã đóng cửa. Trong số 7.400 ngôi nhà vẫn còn tồn tại đến năm 2021, có 74,1% đang được tái sử dụng và chỉ có 2,9% dự kiến sẽ bị phá bỏ.Một điển hình như tại thị trấn Namegata, dân số giảm 20% xuống còn khoảng 30.000 người từ năm 2009 đến năm 2023. Số trẻ em giảm hơn 1/3 và số trường học giảm từ 22 xuống còn bảy.⚪ ---- Nữ Đạo diễn 5 lần đoạt giải Chuông Vàng Chen Wei-ling (Trần Huệ Linh) đã qua đời hôm thứ Tư (1/11) ở tuổi 48 sau 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Theo UDN, Chen đã qua đời vào chiều thứ Tư tại Bệnh viện Wanfang của Thành phố Đài Bắc. Năm ngoái, Chen đã hoàn thành bộ phim truyền hình Netflix "Mẹ ơi, đừng làm điều đó!" mà cô ấy đã được đề cử cho một Giải Chuông Vàng khác.Nhà sản xuất chương trình Chou Chuan-kang (Châu Thuyên Cương) cũng xác nhận tin Chen qua đời và cho biết cô Chen đã ra vào các phòng bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt trong vài tháng qua. Chou cho biết mẹ, gia đình và bạn bè của Chen đều đến tiễn biệt cô sau khi cô qua đời thanh thản.Chen là nhà biên kịch và đạo diễn từng đoạt 5 giải Chuông Vàng. Tuy nhiên, vào năm 2013, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và phải trải qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau kể từ đó. Mặc dù phải đối mặt với bệnh ung thư, hóa trị và rụng tóc, Chen vẫn hoàn thành nhiều bộ phim truyền hình với "Mẹ ơi, đừng làm điều đó!" là tác phẩm cuối cùng của cô ấy.Về quan điểm của mình về cuộc sống, Chen nói: "Đó là việc sống trong khoảnh khắc hiện tại." Cô cũng viết rằng mạnh mẽ không phải là thứ mà con người sinh ra đã có mà là thứ có thể được xây dựng từng bước theo thời gian."Bởi vì tôi đã từng ở địa ngục. Đôi khi tôi leo nhanh, đôi khi tôi bò. Tình trạng cơ thể của tôi vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Ngay cả khi cơn đau khiến bạn phải lăn lộn trên giường, người ta vẫn có thể duy trì chánh niệm bằng cách thở sâu và thiền định. Tôi chỉ là một con người bình thường thôi."Trên danh mục IMDB các phim đã chiếu ở Hoa Kỳ của đạo diễn Trần Huệ Linh có các phim: The Moonlight in Jilin (2012), Year of the Rain (2010) và Your Eyes, My Hands (2011).⚪ ---- Nhà nghiên cứu Chris Miller, tác giả "Chip War" hôm thứ Tư (1/11) cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại hàng ngàn tỷ USD trong vòng hai quý (=6 tháng) nếu Trung Quốc tiến hành phong tỏa quanh Đài Loan. Khi phát biểu tại Hội nghị Hindustan Times Leadership Summit ngày hôm đó, Miller nói rằng một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể dẫn đến tổn thất hàng nghìn tỷ đô la trên toàn cầu.Ông nói: "Điều này là do Đài Loan là một nước đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn cực kỳ quan trọng." Mặc dù các quốc gia đang tìm cách sản xuất chất bán dẫn trong nước, Miller cho biết sẽ phải mất nhiều thập niên trước khi bất kỳ quốc gia nào có thể tự sản xuất hoàn toàn những con chip tiên tiến. Miller cảnh báo rằng nếu Trung Quốc quyết định áp đặt lệnh phong tỏa đối với Đài Loan, nền kinh tế thế giới sẽ chịu thiệt hại hàng ngàn tỷ USD chỉ trong vòng hai quý.⚪ ---- Các giáo viên ở Portland, Oregon, đã đình công hôm thứ Tư trong ngày đầu tiên của cuộc đình công khiến các trường học của khoảng 45.000 học sinh ở thành phố lớn nhất Oregon phải đóng cửa. Những lo ngại về các lớp quá đông học trò, lương không theo kịp lạm phát và thiếu nguồn lực đã thúc đẩy cuộc đình công, một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy phong trào lao động có tổ chức đang gia tăng ở Mỹ với hàng ngàn công nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia đìnhc ông trong năm nay.Sarah Trapido, một giáo viên lĩnh vực giáo dục đặc biệt tại Trường Trung học Cơ sở Kellogg, người đang biểu tình vào sáng thứ Tư, cho biết: “Những đứa trẻ của chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn, trong khi các giáo viên hoàn toàn kiệt sức rồi.” Hiệp hội Giáo viên Portland, đại diện cho hơn 4.000 nhà giáo dục, cho biết đây là cuộc đình công đầu tiên của giáo viên trong khu học chánh.Các trường học đóng cửa và không có lớp học hoặc giảng dạy trực tuyến trong thời gian đình công. Học khu dự kiến gặp công đoàn và một nhà hòa giải cấp tiểu bang vào thứ Sáu. Công đoàn đã thương lượng với học khu trong nhiều tháng để có được một hợp đồng mới sau khi hợp đồng trước đó hết hạn vào tháng 6/2023. Các nhà lập pháp Oregon vào tháng 6 đã thông qua ngân sách kỷ lục 10,2 tỷ USD cho K-12 (từ lớp 12 trở xuống) trong hai năm tới, nhưng khu học chánh cho rằng như vậy là chưa đủ. Công đoàn đã xin tăng lương khoảng 20% trong ba năm; học khu đề nghị khoảng 1/2 số đó.⚪ ---- Uber và Lyft không nhận tội lừa gạt trong thỏa thuận giải quyết các khiếu nại về hành vi trộm cắp tiền lương ở tiểu bang New York nhưng họ đã đồng ý chi 328 triệu USD để trang trải tiền lương và phúc lợi cho khoảng 100.000 tài xế hiện tại và trước đây. Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James cho biết khoản bồi thường trị giá 290 triệu USD từ Uber và 38 triệu USD từ Lyft là khoản bồi thường lớn nhất thuộc loại này mà văn phòng của bà từng nhận được, theo ABC News đưa tin.Văn phòng của James cho biết cả hai công ty đều lừa dối tài xế bằng cách khấu trừ các khoản phí và thuế bán hàng từ tiền lương của họ trong khi các khoản phí đó lẽ ra phải do hành khách chi trả. James cho biết thỏa thuận giải quyết đã giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Thỏa thuận giải quyết bao gồm các khoản khấu trừ sai trái từ tiền lương của tài xế Uber từ năm 2014 đến năm 2017 và tài xế Lyft từ năm 2015 đến năm 2017.⚪ ---- Theo dữ liệu công bố hôm thứ Năm, chi phí lao động giảm bất ngờ trong quý 3 năm 2023 do năng suất tăng lên. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, năng suất lao động phi kinh doanh tăng 4,7% trong quý 3 năm 2023, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020. Sự gia tăng năng suất đó đã khiến chi phí đơn vị lao động giảm 0,8%.Cục Thống kê Lao động của Bộ cho biết trong một tuyên bố: “Chi phí lao động đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh phi nông nghiệp đã giảm 0,8% trong quý 3 năm 2023, phản ánh mức tăng lương theo giờ tăng 3,9% và năng suất tăng 4,7%. Chi phí lao động đơn vị tăng 1,9% trong bốn quý vừa qua."Chi phí lao động đơn vị được xác định bằng tiền lương theo giờ có tính đến năng suất. Năng suất quý 3 năm 2023 cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Số giờ làm việc cao hơn 1,1%.⚪ ---- Trong hơn 10 năm, Dân Biểu Adam Schiff (D-CA) đã nộp đơn các mẫu thế chấp tiền nhà liệt kê nơi ở chính của ông là nhà ở Maryland mặc dù trong các tài liệu tranh cử từ năm 2010-2014 đã nói rằng ông đang nuôi gia đình mình ở Burbank, California, theo một bản tin CNN. DB Schiff đã được miễn thuế trị giá 7.000 USD cho một căn hộ nhỏ ở Burbank mà ông cũng tuyên bố là nơi ở chính của mình. CNN đã phân tích các bài đăng và hồ sơ trên mạng xã hội của Schiff, kết luận rằng DB Schiff sống toàn thời gian ở Maryland.CNN đưa tin, tình hình này có thể “gây ra vấn đề chính trị” cho Schiff khi ông tranh cử ghế Thượng viện California của Dianne Feinstein chống lại các Dân biểu Đảng Dân chủ Barbara Lee và Katie Porter. Nhưng Marisol Samayoa, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Schiff, khẳng định rằng nơi cư trú chính của Schiff là ở California nhưng, như Schiff đã công khai nói trước đây, “Schiff và Eve đã đưa ra một quyết định khó khăn là chuyển gia đình đến khu vực thủ đô D.C. để dành nhiều thời gian hơn với các con trong khi làm công việc của mình." Samayoa cũng nói với CNN rằng Schiff tuyên bố cả hai ngôi nhà là nơi ở chính vì “mục đích cho vay” và “để phân biệt chúng với bất động sản nghỉ dưỡng”.⚪ ---- Khi sinh viên Mỹ học Thiền, tự thấy hạnh phúc khi ngồi và tự gọi là lũ quỷ Thiền. Tại Đại học Tiểu bang Arizona (Arizona State University, viết tắt ASU), các bạn trẻ này giữ thói quen gặp nhau hàng tuần, ngồi hướng ra ngoài thành một vòng tròn, ngồi trên zafus, một chiếc đệm tròn, một nhóm sinh viên ngồi im lặng khi họ nâng cao sự giác ngộ bằng thiền định.Thứ Ba hàng tuần, Nhóm Thiền sinh Quỷ Thiền (Zen Devils Student Group) tập trung tại Phòng Mecha Room trong tòa nhà Memorial Union để thảo luận về một câu trích dẫn của các Phật tử, công án nổi tiếng, thực hành thiền định và khám phá các chủ đề về vẻ đẹp, sự tồn tại và sự giác ngộ.Được thành lập vào năm 2021, câu lạc bộ tập trung vào việc nhận thức bản thân bằng cách sử dụng các nguyên lý cơ bản của Thiền tông Hoa Kỳ. Nhóm thiền định sau khi thảo luận về câu trích dẫn và công án - tương tự như một câu đố hoặc nghịch lý được sử dụng để mở mang tâm trí cho những cách suy nghĩ khác nhau.Ariel Carlson, một sinh viên năm cuối nghiên cứu về quy hoạch đô thị, cho biết: “Tôi yêu cộng đồng mà chúng tôi có trong câu lạc bộ và (tôi) đã có rất nhiều bạn bè trong những năm qua”.Zazen, ngồi thiền, được biết đến vì sự đơn giản và nhấn mạnh vào thế giới tự nhiên. Trong Phật giáo truyền thống, thiền được sử dụng để tìm kiếm sự giác ngộ. Trong tọa thiền, thiền được dùng để biểu thị một người đã giác ngộ.Andre Martinez-Jackson, sinh viên năm nhất nghiên cứu về khoa học thần kinh, cho biết thiền có thể giúp bạn mở rộng tầm mắt. “Nó giúp tôi trải nghiệm thế giới với tâm trí cởi mở hơn và nhận thức được thời điểm hiện tại”, Martinez-Jackson nói. "Điều đó dẫn đến nhiều cơ hội."Martinez-Jackson nói: “Khi thực hành Thiền tông, bạn sẽ có được bức tranh về các hệ thống. Bạn nhìn thấy quá trình - mọi thứ phát triển và hình thành như thế nào. Bạn có thể sử dụng kiến thức về việc tuân thủ đó để áp dụng sâu hơn cho bản thân."“Không biết”, “làm chứng” và “hành động” là những nguyên lý phổ biến và được thực hành nhất trong Thiền tông. Blake Davis, một sinh viên năm cuối nghiên cứu toán học cho biết: “Ý tưởng của thiền là giúp bạn phục hồi nhanh chóng từ suy nghĩ sang không suy nghĩ. Muốn không nghĩ, nhưng muốn lại khó."Thông qua những buổi gặp gỡ và diễn giả khách mời của câu lạc bộ, các thành viên đã học được cách buông bỏ quá khứ và tương lai. Trong một cuộc họp vào tháng 10, Sogen Charles Billingsley, giám đốc Trung tâm Thiền Haku-un-ji ở Tempe, đã nói "Bạn sống thật với khoảnh khắc này, bạn có thể trở thành khoảnh khắc đó" - một tình cảm mà Martinez-Jackson nắm giữ trên.Khi học kỳ tiếp tục, nhóm sinh viên đã lên kế hoạch cho một số sự kiện bao gồm Đêm thơ Blackout và Giờ uống trà vào tháng 11 dành cho các thành viên cũ và mới. Tất cả các sự kiện đều nhằm mục đích mở rộng việc thực hành và giáo dục Thiền tông trong cộng đồng ASU. Martinez-Jackson nói: “Nếu bạn làm điều này, rất có thể bạn sẽ trở nên cởi mở hơn, nhận thức rõ hơn, hiện diện hơn (và) khiến bạn trở thành một con người tốt hơn và trải nghiệm nhiều hơn về thế giới”.Các bạn sinh viên ASU có thể tìm hiểu thêm ở đây:⚪ ---- Quận Los Angeles: nữ sinh viên bị tài xế xe taxi công nghệ hiếp. Một nữ sinh viên Đại học University of Southern California đã bị tài xế Lyft cưỡng hiếp sau khi trở về nhà từ West Hollywood Carnaval, theo Phòng An toàn Công cộng USC cho biết. Cảnh báo cho biết vụ này xảy ra tại dãy nhà 3600 trên Đại lộ South Grand vào khoảng 3 giờ sáng thứ Tư.Các quan chức USC viết rằng nạn nhân đã sử dụng Lyft để trở về căn hộ của cô gần khuôn viên Đại học và khi họ đến nơi, tài xế đã hiếp cô trong xe của hắn. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da đen, khoảng 25-35 tuổi, tóc đen, dáng gầy và có bộ râu màu đen. Bất kỳ ai có thông tin về vụ tấn công tình dục bị cáo buộc hãy liên hệ với Phòng An toàn USC theo số 213-740-6000.⚪ ---- Quận Los Angeles: Đụng xe chết người rồi bỏ chạy. Cảnh sát Los Angeles đang truy nã người lái xe tông chết người đi bộ ở Wilmington hồi tháng trước. Người đi bộ, một phụ nữ chưa được tiết lộ danh tính, đang băng qua đường Anaheim Street và King Avenue vào khoảng 7:20 giờ tối. Cảnh sát viết trong một bản tin rằng vào ngày 6 tháng 10, cô bị một xe sedan 4 cửa màu trắng tông vào.Chiếc sedan màu trắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và người phụ nữ đã qua đời vì vết thương quá nặng tại bệnh viện địa phương ba tuần sau khi bị tông. Bất cứ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ với Thám tử Huerta theo số 323-421-2500. Muốn giấu tên nên gọi cho Crime Stoppers theo số 1-800-222-TIPS (8477) hoặc truy cập trực tiếp vào lacrimestoppers.org.⚪ ---- Quận Cam: Theo cảnh sát, một người vô gia cư đã hành hung một cụ cao niên ở Garden Grove vào tối thứ Tư. Cư dân Garden Grove,, 87 tuổi, đã chết sau khi bị Mario Brancato, một người vô gia cư 26 tuổi, tấn công tại khu nhà 9900 trên Đại lộ Central Avenue vào khoảng 7:30 giờ tối, theo Cảnh sát Garden Grove cho biết trong một thông cáo báo chí. .Khi cảnh sát tới nơi, hung thủ Brancato đã “bị nhiều cư dân sống trong khu vực khống chế trên mặt đất”. Những người dân đó đã đưa cảnh sát đến chỗ Chương Phạm, cụ này không có phản ứng gì và sau đó qua đời vì vết thương quá nặng tại một bệnh viện địa phương. Thông cáo nói, có vẻ không có mối liên hệ nào được biết giữa nghi phạm và nạn nhân. Brancato bị đưa vào Nhà tù Quận Cam.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Ba tổ chức nhân quyền gồm Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), Freedom House, và Quỹ Nhân quyền Robert F. Kennedy (RFK) kêu gọi Chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp báo chí, bảo đảm các nhà báo không bị cầm tù hoặc bị sách nhiễu hay không được hoạt động báo chí. Báo cáo chung về tự do báo chí gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc (LHQ) được công bố đúng vào ngày 2/11, Ngày Quốc tế chấm dứt quyền miễn trừ đối với tội ác chống lại các nhà báo, và trước Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam lần thứ tư (UPR4) tổ chức ở Geneva, Thuỵ Sĩ vào tháng 5/2024. rong báo cáo của mình, ba tổ chức nhân quyền nêu lên tình trạng nhiều nhà báo chết hoặc bị đối xử vô nhân đạo trong khi thi hành án tù. Trong năm năm qua, từ năm 2018 đến 2023, có ít nhất một nhà báo, ông Đỗ Công Đương, người thường có những bình luận chính trị trên mạng xã hội, bị chết vì bệnh trong tù cho dù nhiều lần yêu cầu được chữa trị. Có ít nhất bảy người khác bị đánh đập bởi quản giáo hoặc bị từ chối chữa trị bệnh hiểm nghèo.⚪ ----Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu phái đoàn Việt Nam đang tham gia Đối thoại Nhân quyền hãy phóng thích các tù nhân lương tâm, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng thời nới lỏng các hạn chế đối với xã hội dân sự. Washington nhấn mạnh rằng nhân quyền sẽ là “yếu tố quan trọng cho sự can dự mở rộng của chúng tôi với Việt Nam”. Việt Nam và Hoa Kỳ vừa tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên lần thứ 27 ở thủ đô Washington, DC, từ ngày 1-2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo hôm 2/11.⚪ ----Báo Dân Trí. Liên quan đến sự việc từng bán nhiều bài nghiên cứu gây xôn xao những ngày qua, tác giả PGS.TS Đinh Công Hướng trải lòng rằng khi đó, ông bán chất xám mong cải thiện đời sống. Mới đây, PGS.TS Đinh Công Hướng - giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, thành viên Hội đồng ngành toán Quỹ Nafosted (Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia) - có đơn xin rút khỏi hội đồng này sau khi có phản ảnh ông có vi phạm liêm chính khoa học.⚪ ---- HỎI 1: Rất nhiều nhạc sĩ sẽ thất nghiệp vì trí tuệ nhân tạo (AI)?ĐÁP 1: Không hoàn toàn. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới, ngành công nghiệp âm nhạc đã đón nhận khả năng biến đổi của nó trong khi vẫn thận trọng về những rủi ro đối với nghệ sĩ. Trong một cuộc khảo sát gần đây do hãng âm nhạc tư nhân Pirate công bố, 53% số người được hỏi cho biết họ “lo ngại về cách khán giả của họ có thể cảm nhận âm nhạc được tạo ra với sự hỗ trợ của AI”.Cuộc khảo sát đã tiếp cận 1.141 nghệ sĩ trên khắp Anh, Hoa Kỳ và Đức - bao gồm các thành viên ban nhạc, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất, nghệ sĩ chơi nhạc cụ và rapper. Nó cũng tiết lộ sự lưỡng lự của các nghệ sĩ trong việc sử dụng AI trong studio, chỉ có 25% cho biết họ có kinh nghiệm với công nghệ này. Tuy nhiên, 46% cho biết họ sẵn sàng cân nhắc sử dụng những công cụ như vậy trong tương lai.Một trong những nghệ sĩ được khảo sát, Christoph Krey của ban nhạc MYAI có trụ sở tại Brooklyn cho biết họ sử dụng AI trong 30% tất cả các hoạt động của mình và gọi 70% còn lại là “trí tuệ nghệ thuật”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trẻ sơ sinh Hoa Kỳ chết tăng 3%?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo báo cáo của CDC hôm thứ Tư, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở Hoa Kỳ đã tăng 3% vào năm ngoái, mức tăng đáng kể đầu tiên về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong 20 năm.Có tổng cộng 20.538 trẻ sơ sinh tử vong vào năm 2022. Báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia cho biết tổng số trẻ sơ sinh tử vong tạm thời vào năm 2022 tăng 3% lên 20.538.Chi tiết: