- Israel nói với Mỹ: thường dân Palestine chết là giá cần phải trả, cũng như Mỹ đã dội bom làm chết 100.000 thường dân ở Tokyo chỉ trong 1 đêm. Đó là chưa kể Mỹ dội 2 bom nguyên tử 2 nơi khác hồi năm 1945. - Di tản văn học lần 2: vì ký tên Thư Ngỏ xin ngưng bắn, Nguyễn Thành Việt vẫn phải đổi nơi nói chuyện về sách ở Houston - Minnesota: 1 gia đình người Mỹ gốc Palestine chết cả 3 thế hệ (tổng cộ

- Mỹ sẽ gửi thêm 300 quân tới Trung Đông

- Mỹ: không có bằng chứng Hamas đang lấy bất kỳ nguồn lực nào từ viện trợ nhân đạo

- Liên Âu, Anh quốc suy tính viện trợ nhân đạo cho Gaza qua đường biển

- Hamas: sẽ thả một số con tin nước ngoài "trong vài ngày tới".

- Cao Ủy Liên Âu về chính sách đối ngoại ên án "những người định cư Israel chống lại người Palestine" ở West Bank

- Quân Houthi ở Yemen hăm dọa: sẽ tấn công Israel nếu không ngưng tấn công Gaza

- Ngoại trưởng Antony Blinken nói trước ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ, bị la hét, đòi ngừng bắn ở Gaza

- New York: bắt 1 người vì đe dọa bạo lực chống Do Thái và đe dọa xả súng hàng loạt tại Đại học Cornell.

- Giám đốc phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ tại New York đã từ chức vì LHQ không ngưng bắn được ở Gaza để cứu mạng dân thường

- Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Atlanta truy tố 1 người hăm dọa Biện lý quận Fulton Fani Willis

- Tòa Georgia: cho gỡ niêm hồ sơ hình sự chống 3 luật sư của Trump là Sindey Powell, Ken Chesebro và Jenna Ellis

- Alina Habba (LS của Trump): Trump sẽ không vào tù, vì không lẽ đội Mật vụ cùng vào tù.

- Lỳ do LS Jenna Ellis nhận tội với công tố vì 2 LS Sidney Powell và Kenneth Chesebro đã nhận tội thì hết cãi.

- Việc làm tư nhân ở Mỹ đã tăng 113.000 trong tháng 10, so với 89.000 của tháng trước

- Toyota: doanh thu quý 2 tới 145,4 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Quận Los Angeles: Xe SUV tông thẳng vào cửa quán Starbucks

- Quận Los Angeles: nghe gõ cửa, mở cửa bước ra, bị bắn nhiều phát đạn

- Boston: Su Nguyen che giấu thu nhập doanh nghiệp hơn 10 triệu đô la, ra tòa.

- Massachusetts: Dân biểu TB Trâm Nguyễn nhận 1 email chứa đầy ngôn ngữ kỳ thị chủng tộc, kỳ thị phụ nữ và tục tĩu

- TIN VN. Thiếu 127.000 giáo viên, không tuyển được vì áp lực cao, lương thấp.

- TIN VN. Có tới 8/10 người tiêu dùng ở Việt Nam lo lắng về vấn đề tài chính.

- HỎI 1: Trong giới thanh niên 18–25 tuổi, có tới 36% sống với lo âu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 5% số người lương từ 100.000 đến 149.999 USD một năm cho biết công việc của họ "khó chịu"? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (1/11/2023) ⚪ ---- Việc làm tư nhân ở Hoa Kỳ đã tăng 113.000 trong tháng 10, so với 89.000 của tháng trước, theo Báo cáo Nhân dụng ADP National Employment Report tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Tư. Tuy nhiên, con số này không đạt được ước tính của thị trường.

.

Các công ty lớn tạo thêm 18.000 việc làm, các doanh nghiệp vừa tạo thêm 78.000 việc làm và các cơ sở nhỏ tạo thêm 19.000 việc làm trong tháng 10. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ đã tuyển dụng 107.000 lao động mới trong tháng được báo cáo, trong khi ngành sản xuất hàng hóa thêm 6.000 việc làm mới. Lương hàng năm cho người giữ việc (job-stayers) tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong hai năm. Những người thay đổi công việc (Job changers) cũng chứng kiến mức tăng lương của họ giảm từ 9% vào tháng 9 xuống còn 8,4% vào tháng 10 năm 2023.

.

Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP nhận xét: “Không có ngành nào thống trị việc tuyển dụng trong tháng này và việc tăng lương lớn sau đại dịch dường như đang ở phía sau chúng tôi… Và mặc dù thị trường lao động chậm lại nhưng nó vẫn đủ để hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ”.

.

⚪ ---- Hãng xe Toyota hôm thứ Tư cho biết doanh thu bán hàng trong quý 2 năm tài chính 2024 của hãng lên tới 22 nghìn tỷ Yên (145,4 tỷ USD), tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái: "Thu nhập hoạt động của chúng tôi tăng so với cùng kỳ năm tài chính trước, nhờ việc bán từng chiếc xe một cách cẩn thận và với mức giá phù hợp với sự hấp dẫn của sản phẩm mà chúng tôi đã tinh chỉnh để 'tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn'..."

.

⚪ ---- Theo một cuộc phỏng vấn mới trên mạng cực hữu Newsmax, luật sư của Donald Trump, Alina Habba, đã suy nghĩ về việc Trump có thể vào tù hay không. Người dẫn chương trình Carl Higbie đưa ra lệnh bịt miệng ở tòa New York và trong vụ lật ngược bầu cử ở tòa thủ đô, nói rằng 2 lệnh bịt miệng đang giúp đỡ chiến dịch tranh cử của Trump bằng cách quyên góp hàng triệu đô la.

.

"Liệu tòa có thể tống Trump vào tù không?" Higbie hỏi. LS Habba vừa cười vừa nói: “Trump được Sở Mật vụ bảo vệ. Vì vậy, tôi luôn nói với mọi người khi họ hoảng sợ, hãy nghe này, số một là Trump được Sở Mật vụ bảo vệ. Thứ hai, Trump không làm gì sai cả. Sở Mật vụ sẽ luôn bảo vệ Tổng thống Trump. Đó là sự thật. Họ phải làm như vậy. Dù Trump ở đâu. Nhưng Trump không thực hiện bất kỳ hành vi tội phạm nào."

.

Hiệp hội Tư pháp Hình sự Quốc gia (National Criminal Justice Association) cho biết trong một bài bình luận hồi tháng 8 rằng sự bảo vệ của Sở Mật vụ sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ bản án tù nào của Trump. Các nhà tù vốn đã quá đông đúc nên việc cách ly Trump khỏi phần còn lại của khu giam có thể không phải là một lựa chọn thực tế.

.

⚪ ---- Luật sư của Jenna Ellis (cựu luật sư của Trump) nói rằng lời nhận tội bất ngờ của Sidney Powell và Kenneth Chesebro đã đặt nền móng cho thỏa thuận của chính cô Ellis với các công tố viên. LS Frank Hogue nói với báo The Atlanta Journal-Constitution: “Có vẻ như thời gian là điều cốt yếu đối với chúng tôi. Ellis nhanh chóng từ chối lời đề nghị nhận tội từ các công tố viên Georgia, trong đó có cáo buộc gian lận. Hogue nói: “Đó là cuộc trò chuyện kéo dài ba giây. Nhưng ba ngày sau, họ đã đạt được thỏa thuận về một thỏa thuận hợp tác không ngồi tù để có thể cho phép cô Ellis giữ được giấy phép hành nghề luật của mình."

.

Hogue cũng cho biết Rudy Giuliani nên lo lắng về vụ kiện chống lại Giuliani. “Tôi nghĩ Thị trưởng Giuliani có đủ lý do để lo lắng rằng điều đó sẽ không liên quan gì đến Jenna Ellis. Ý tôi là, Giuliani sẽ nguy hiểm, nếu cô Ellis được gọi làm nhân chứng. Đặc biệt những rắc rối của Giuliani còn vượt xa cô Ellis.”

.

.

⚪ ---- Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Atlanta đã truy tố một người đàn ông 59 tuổi về cáo buộc ông này đã gửi cho Biện lý quận Fulton Fani Willis những tin nhắn đe dọa về việc bà truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Arthur Ray Hanson ở Huntsville, Ala., bị truy tố hôm thứ Tư tuần trước về tội truyền bá các mối đe dọa giữa các tiểu bang, Bộ Tư pháp cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai 30/10/2023.

.

Bản cáo trạng cho biết Hanson đã gọi đến đường dây của Quận Fulton hai lần vào ngày 6 tháng 8 và để lại các thư thoại đe dọa bạo lực đối với Willis và Cảnh sát trưởng Quận Fulton, Patrick Labat. “Hãy chú ý khi tụi bay ra xe vào ban đêm, khi đi vào nhà, hãy chú ý mọi nơi tụi bay đi,” ông nói với Willis trong tin nhắn, theo đoạn trích đoạn ghi âm được Bộ Tư pháp trích dẫn.

.

⚪ ---- Hồ sơ tòa án cho thấy các truy tố hình sự chống lại các luật sư của Trump là Sindey Powell, Ken Chesebro và Jenna Ellis đã được lệnh gỡ niêm phong hôm thứ Ba 31/10/2023 sau khi nhóm 3 người này chấp nhận thỏa thuận nhận tội trong vụ truy tố nhóm Trump lật ngược bầu cử ở Georgia.

.

Thẩm phán Scott McAfee của Quận Fulton đã ra phán quyết công khai hồ sơ hình sự đối với những người đã thực hiện các thỏa thuận trong vụ RICO của Biện lý Quận Fani Willis chống lại cựu Tổng thống Donald Trump và 18 đồng phạm mà bà Willis cáo buộc đã cố gắng tham nhũng để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

Đơn truyt ố chống lại người bảo lãnh tại ngoại Scott Hall, người cũng đã đưa ra thỏa thuận nhận tội, cũng được gỡ niêm phong theo lệnh của McAfee. Phán quyết này thu hồi một con dấu được yêu cầu theo Đạo luật về người phạm tội lần đầu của Georgia được viện dẫn khi bốn người chấp nhận thỏa thuận nhận tội để đổi lấy mức phạt nhẹ hơn và khỏi vào tù.

.

Hall nhận tội vào cuối tháng 9, tiếp theo là Powell, Chesbro và Ellis khoảng một tháng sau đó. Trong phán quyết, McAfee cho biết ông sẽ cho phép Powell, Chesebro, Ellis và Hall “gia hạn yêu cầu niêm phong hồ sơ của họ” sau khi họ bị tuyên án.

.

.

⚪ ---- Di tản văn học lần thứ nhì. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần, một tổ chức Do Thái hủy bỏ một sự kiện có sự góp mặt của Nguyễn Thanh Việt, một trong số 750 nghệ sĩ và nhà văn ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã ký một bức thư ngỏ chỉ trích Israel tàn bạo với sinh mạng thường dân Palestine.

.

Buổi diễn thuyết vào tối thứ Hai 30/10/2023 của tác giả đoạt giải Pulitzer Việt Thanh Nguyễn, ban đầu dự kiến được tổ chức tại giáo đường Do Thái ở Houston, đã được chuyển đến một địa điểm khác sau khi ông ký một bức thư ngỏ yêu cầu “chấm dứt bạo lực và hủy diệt” trong cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hamas.

.

Một buổi đọc sách và trò chuyện với Nguyễn, nằm trong Chuỗi Đọc Inprint Margarett Root Brown Reading Series, đã được ấn định diễn ra tại Congregation Emanu El ở phía tây nam Houston. Nhưng nhà tổ chức sự kiện Inprint, một tổ chức phi lợi nhuận về nghệ thuật văn học ở Houston, cho biết giáo đường Do Thái đã không còn sử dụng được hồi cuối tuần và sự xuất hiện của Nguyễn đã được chuyển đến trung tâm thành phố đến Hội trường Sarofim Hall tại Trung tâm Hobby Center for the Performing Arts.

.

Fredi Bleeker Franks, giám đốc điều hành của giáo đường Do Thái, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba với Houston Public Media: “Vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm này trong cộng đồng của chúng tôi, có vẻ như không thích hợp để tổ chức chương trình Inprint này tại Emanu El.”

.

Hôm thứ Ba, Nguyễn đã không trả lời ngay lập tức một tin nhắn trên mạng xã hội yêu cầu bình luận về việc thay đổi địa điểm, thông tin đầu tiên được Houston Landing đưa tin. Giám đốc điều hành Inprint, Rich Levy, trong một tuyên bố hôm thứ Ba với Houston Public Media, đã không đề cập đến lý do chuyển đổi nhưng cho biết Inprint “vô cùng biết ơn” đối với Trung tâm Hobby Center for the Performing Arts và nhân viên của nó vì đã tổ chức một sự kiện có tham dự của hơn 700 người tham dự.

.

Thế là đánh dấu lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần một tổ chức Do Thái loại bỏ một sự kiện có sự tham gia của Nguyễn, người đã tham gia cùng một nhóm gồm 750 nghệ sĩ và nhà văn từ Bắc Mỹ và Châu Âu để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza như một phần của bức thư ngỏ ngày 18 tháng 10, được xuất bản trên Tạp chí Sách Luân Đôn.

.

Hamas, lực lượng kiểm soát lãnh thổ Gaza của Palestine và bị Mỹ và Israel coi là tổ chức khủng bố, đã tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, dẫn tới cuộc trả thù của Israel vào Gaza. Bức thư ngỏ do Nguyễn và những người khác ký nói rằng không bên nào “có thể biện minh được khi nhắm vào những người không có khả năng tự vệ” trong khi chỉ trích cụ thể Israel về hành động của nước này trong cuộc xung đột.

.

Bức thư Nguyen ký có đoạn: “Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự đau buồn và đau buồn đối với các nạn nhân của những thảm kịch gần đây nhất này và đối với gia đình họ, cả người Palestine và người Israel. Không gì có thể lấy lại được những gì đã mất. Nhưng bạo lực bừa bãi và chưa từng có vẫn đang leo thang chống lại 2,3 triệu người Palestine ở Gaza, với sự hỗ trợ tài chính và chính trị của các cường quốc phương Tây, có thể và phải chấm dứt. Bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp điện, thực phẩm và nước quan trọng; bằng cách cố gắng di dời bằng vũ lực hơn 1 triệu người Palestine khỏi nhà của họ mà không có sự đảm bảo sẽ quay trở lại; và bằng cách thực hiện các cuộc không kích liên tục chống lại dân thường, bao gồm cả những người đang cố gắng di tản, nhà nước Israel đang phạm tội ác nghiêm trọng chống lại loài người. Các đồng minh của nó, chính phủ của chúng ta, đang đồng lõa với những tội ác này."

.

⚪ ---- Cao Ủy Liên Âu về đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết trong một bài đăng đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Tư rằng ông "kinh hoàng trước số lượng thương vong cao sau vụ đánh bom của Israel vào trại tị nạn Jabalia." Ông nhấn mạnh luật chiến tranh và luật nhân đạo phải luôn được tôn trọng, kể cả trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo, đồng thời quyền tự vệ phải luôn cân bằng với trách nhiệm cứu thường dân. Borrell kết luận bằng cách nói rằng "mỗi ngày trôi qua, khi tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, điều này càng cấp bách hơn bao giờ hết."

.

Trước đó, Hamas đưa tin 7 con tin đã chết trong cuộc không kích hôm qua của Israel vào trại tị nạn Jabalia ở Gaza. Bộ Y tế Palestine cho biết vụ tấn công đã giết chết từ 50 đến 100 người Palestine và làm bị thương hơn 150 người.

.

⚪ ---- Chính phủ Israel đã soạn thảo một đề xuất thời chiến nhằm chuyển 2,3 triệu người ở Dải Gaza tới Bán đảo Sinai của Ai Cập. Trong khi văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hạ thấp báo cáo của Bộ Tình báo như một bài tập giả định, một phát ngôn viên của Hamas đã bác bỏ sự thay đổi này.

.

⚪ ---- Israel nói rằng thường dân Palestine chết là giá cần phải trả, cũng như Mỹ đã dội bom làm chết 100.000 thường dân ở Tokyo chỉ trong 1 đêm. Đó là chưa kể Mỹ dội 2 bom nguyên tử 2 nơi khác hồi năm 1945. Báo New York Times hôm thứ Hai đưa tin, trong cuộc trò chuyện với các quan chức Israel, chính quyền Biden thấy rõ rằng Israel tin rằng “thương vong hàng loạt của dân thường” là cái giá có thể chấp nhận được cho chiến dịch ném bom ở Gaza.

.

Tờ NY Times cho biết, các quan chức Israel đã đề cập đến các chiến dịch ném bom của Mỹ và đồng minh ở Đức và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai khiến hàng trăm ngàn dân thường thiệt mạng. Tài liệu tham khảo bao gồm các vụ đánh bom của Hoa Kỳ vào các thành phố của Nhật Bản, giết chết khoảng 100.000 dân thường ở Tokyo trong một đêm năm 1945, cũng như vụ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.

.

⚪ ---- Một gia đình người Mỹ gốc Palestine ở Minnesota đang thương tiếc sự mất mát của ba thế hệ trong gia đình họ — tổng cộng 42 người thân — đã chết khi hai quả bom san bằng khu nhà của gia đình họ ở Thành phố Gaza vào tuần trước, CNN đưa tin vào tối thứ Ba. Tariq Hamouda và vợ Manal cho rằng nguyên nhân là do các cuộc không kích của Israel, mặc dù nguồn gốc của vụ nổ không thể được xác nhận một cách độc lập. Theo CNN, Manal Hamouda được cho là đã mất 4 anh em trai, một em gái và gần như toàn bộ con cái của họ.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Tư cho biết trong một tuyên bố rằng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 8.796, trong khi số người bị thương tăng lên 22.219. Theo Bộ này, trong số những người thiệt mạng có 3.648 trẻ em và 2.290 phụ nữ. Số người Palestine thiệt mạng được báo cáo trong 24 giờ qua là 271. Trước đó cùng ngày, Hamas tuyên bố rằng 7 con tin, trong đó có 3 người nước ngoài, đã chết trong cuộc tấn công hôm thứ Ba của Israel vào trại tị nạn Jabalia.

.

Israel dội bom vào trại tị nạn Jabalia. Trẻ em được sơn tên họ vào lưng, bụng để dễ nhận khi tìm xác.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) hôm thứ Tư tái khẳng định lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu Israel và Hamas chấm dứt xung đột và tránh cho dân thường gánh chịu hậu quả. Nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, ông Vương kêu gọi cả hai bên cho phép viện trợ nhân đạo đến Gaza và thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ dân thường ở Dải Gaza.

.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tất cả các bên liên quan nên thực hiện nghị quyết mới của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) về "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" trong khu vực. Trung Quốc trước đây khẳng định nước này không có bất kỳ động cơ nội bộ nào trong các cuộc đụng độ đang diễn ra và nước này ủng hộ hòa bình ở Trung Đông.

.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Tư 1/11/2023, nhiều người nước ngoài được phép rời Gaza. AFP đưa tin cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất giữa Ai Cập và Dải Gaza, đã được mở để cho phép người nước ngoài rời khỏi vùng đất của người Palestine vào cuối ngày Thứ Tư để vào Ai Cập.

.

“Các viên chức Anh sẵn sàng hỗ trợ công dân Anh ngay khi họ có thể rời đi”, theo lời Ngoại trưởng Anh James Cleverly viết trên X chỉ vài phút trước khi biên giới giữa Ai Cập và Gaza mở cửa. Ngoài ra, truyền thông Ai Cập đưa tin Cairo đã đồng ý tổ chức chuyển các bệnh nhân bị thương nặng từ Gaza sang Ai Cập, với cảnh quay cho thấy xe cứu thương tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Cơ quan Biên giới và Cửa khẩu Gaza đã ban hành danh sách hơn 500 công dân nước ngoài chỉ trong một đêm, kêu gọi họ tiến về phía cửa khẩu Rafah để sẽ rời Gaza trong ngày 1/11.

Su Nguyen

Trâm Nguyễn

TIN VN. Thiếu 127.000 giáo viên, không tuyển được vì áp lực cao, lương thấp

TIN VN. Có tới 8/10 người tiêu dùng ở Việt Nam lo lắng về vấn đề tài chính.

⚪ ---- Bolivia đã cắt đứt quan hệ chính thức với Israel vì cuộc chiến ở Gaza trong khi hai quốc gia Mỹ Latinh khác triệu hồi đại sứ của họ ở Tel Aviv để tham vấn. Thứ trưởng Ngoại giao Freddy Mamani cho biết trong cuộc họp báo tối thứ Ba rằng Bolivia “quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel để lên án cuộc tấn công quân sự hung hãn và không cân xứng của Israel đang diễn ra ở Dải Gaza”. Hai nước láng giềng Colombia và Chile cũng triệu hồi đại sứ của họ để tham vấn, lên án cái chết của dân thường ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn.⚪ ---- Tổng thống Chile Gabriel Boric tuyên bố Chile đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel, Jorge Carvajal, vì Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Gaza. Boric bày tỏ sự lên án mạnh mẽ và mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel, mà ông tin rằng sẽ dẫn đến "sự trừng phạt tập thể đối với dân thường Palestine."Ông nhấn mạnh rằng những hành động này, được đánh dấu bằng số lượng thương vong dân sự cao, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, không tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế. "Chile lên án mạnh mẽ và quan sát với sự quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự này", Boric nói.⚪ ---- Năn nỉ giết dân ít giùm: Thủ tướng Anh quốc Rishi Sunak đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba và yêu cầu cố gắng "giảm thiểu thương vong cho dân thường" ở Gaza. Phủ Thủ Tướng Anh ra tuyên bố: “Thủ tướng nhắc lại sự ủng hộ kiên quyết của Anh quốc đối với quyền tự vệ chống khủng bố của Israel, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu thương vong cho dân thường.”Theo tuyên bố, Sunak và Netanyahu cũng thảo luận về “mục tiêu lâu dài của giải pháp hai nhà nước” ở Trung Đông và Sunak nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tất cả các bên tránh các hành động có thể gây căng thẳng và nuôi hy vọng về một thế giới an toàn hơn” và tương lai thịnh vượng cho cả người Israel và người Palestine."⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Thiếu tướng Patrick Ryder hôm thứ Ba nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ gửi thêm quân tới Trung Đông: 300 binh sĩ sẽ được triển khai “nhằm hỗ trợ các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ của lực lượng Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những đội quân này “không dành cho Israel”.⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Ba tuyên bố rằng vẫn không có bằng chứng nào chứng minh rằng Hamas đang lấy bất kỳ nguồn lực nào từ viện trợ nhân đạo đang vượt qua Biên giới Rafah từ Ai Cập đến Gaza. Nói về việc cung cấp nhiên liệu mà các bệnh viện và máy bơm nước cần ở Gaza nhưng vẫn chưa nhận được, Kirby nhấn mạnh rằng "không có dấu hiệu nào cho thấy Hamas đã nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nhân đạo nào" và các nguồn cung cấp đó đã được chuyển giao từ những chiếc xe tải của LHQc đến các tổ chức nhân đạo.Vì lý do này, ông lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn đang giải quyết "mối quan ngại chính đáng" của Israel về việc cho phép nhiên liệu được gửi đến khu vực này, đồng thời giải quyết "nhu cầu chính đáng của thường dân vô tội ở Gaza." Kirby cho biết hôm Thứ Ba có 66 xe tải khác đã qua biên giới với thực phẩm, nước uống và thuốc men, “mức giao hàng trong một ngày cao nhất cho đến nay”.⚪ ---- Các quốc gia thành viên Liên Âu, cũng như Anh quốc, hiện đang thảo luận về khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza thông qua hành lang hàng hải kết nối Cyprus và khu vực, theo Telegraph đưa tin hôm thứ Ba. Tuyến đường này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho việc vượt biên giới Rafah, giữa Ai Cập và Dải Gaza, nơi nguồn cung cấp đang ngày càng chồng chất.Các nguồn tin tiết lộ rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte đã trình bày ý tưởng này với các quan chức Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông "không phản đối" đề xuất này, một nguồn tin cho biết thêm.⚪ ---- Cánh quân sự của Hamas hôm thứ Ba tiết lộ rằng họ sẽ giải thoát một số con tin nước ngoài "trong vài ngày tới". Người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Abu Obeida, tuyên bố trong một video đăng trên Telegram rằng những người hòa giải làm việc về việc thả con tin đã được thông báo về điều này. Ông chia sẻ rằng nhóm phiến quân không có ý định giữ công dân nước ngoài ở Gaza.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã lên án các cuộc tấn công hôm thứ Ba "của những người định cư Israel chống lại người Palestine" ở West Bank, bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc". Trong một tuyên bố được đăng trên trang web Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu, có thông tin tiết lộ rằng Borrell cũng nói về tình hình ở Dải Gaza, kêu gọi khôi phục "khẩn cấp" "chân trời chính trị" và khởi động lại "tiến trình hòa bình". Quan chức Liên Âu tiếp tục nhắc lại sự cần thiết của việc tạm dừng nhân đạo vì “nguồn cung cấp quan trọng” phải được chuyển giao và “đến tay những người có nhu cầu”.⚪ ---- Yahya Saree, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, hôm thứ Ba cho biết nhóm nổi dậy sẵn sàng thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái chống lại Israel cho đến khi "cuộc xâm lược của Israel" ở Dải Gaza chấm dứt. Ông nói: “Hôm nay, chúng tôi đã phóng một loạt hỏa tiễn đạn đạo và một số lượng lớn máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu khác nhau của kẻ thù trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, đồng thời cáo buộc Washington ủng hộ “sự xâm lược” của Israel ở Gaza.Ngoài ra, người phát ngôn bày tỏ sự ủng hộ của "Yemen" đối với "quyền tự vệ" của người dân Palestine. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel tiết lộ họ đã chặn được hỏa tiễn ở Biển Đỏ, trong khi sáng sớm Thứ Ba, nhóm phiến quân đã nhận trách nhiệm về một nỗ lực tấn công khác nhằm vào Israel nhằm "trả đũa" cuộc khủng hoảng Gaza.⚪ ---- Những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza đã làm gián đoạn lời khai của Ngoại trưởng Antony Blinken trước ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Khi Blinken cố gắng phát biểu khai mạc trước các thành viên của hội đồng phân bổ ngân sách, một thành viên của nhóm phản chiến Code Pink đã hét lên "Hãy cứu trẻ em Gaza!" và "Ngừng bắn ngay bây giờ!" theo báo Wall Street Journal. Sau khi anh này bị áp giải ra ngoài và Blinken bắt đầu lại, một cá nhân khác đã đứng và làm điều tương tự, và rằng kịch bản đã diễn ra nhiều lần. Những người biểu tình khác vẫn ngồi trong suốt phiên điều trần với đôi tay được sơn màu đỏ tượng trưng cho máu trong không khí."Hãy ngừng tài trợ cho vụ thảm sát tàn bạo mà Israel đang thực hiện đối với người dân Gaza!" một trong những người biểu tình được áp giải ra ngoài đã hét lên. Blinken đã ở đó cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin để thuyết phục Mỹ tăng cường viện trợ quân sự không chỉ cho Israel mà còn cho Ukraine. Blinken đã phát biểu trước những người biểu tình tại một thời điểm, nói rằng ông có thể "nghe thấy rất nhiều nỗi niềm mà họ bày tỏ".Ông nói: “Tất cả chúng tôi cam kết bảo vệ mạng sống thường dân. Tất cả chúng ta đều biết nỗi đau đang diễn ra khi chúng ta nói chuyện… Nhưng tất cả chúng ta đều biết sự cần thiết phải đứng lên cùng các đồng minh và đối tác của mình khi an ninh của họ, khi nền dân chủ của họ bị đe dọa.”⚪ ---- Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết một người bị bắt giữ hôm thứ Ba vì đe dọa bạo lực chống Do Thái và đe dọa xả súng hàng loạt tại Đại học Cornell. Bà cho biết người này đang bị cảnh sát tiểu bang thẩm vấn. Theo The Cornell Daily Sun, cảnh sát trong khuôn viên trường và FBI đang xem xét các bài đăng còn sót lại trên các diễn đàn Greekrank vào cuối tuần qua, trong đó có một bài viết có nội dung "sẽ bắn lên 104 West", một tòa nhà có hội Center for Jewish Living tại Cornell và một phòng ăn.Trong một bài đăng khác, người viết được cho là đã đe dọa “mang súng trường tấn công đến và bắn tất cả lũ lợn Do Thái các người” nếu họ nhìn thấy “một giáo đường khác, một cuộc biểu tình khác dành cho thực thể độc tài diệt chủng phân biệt chủng tộc theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái được gọi là 'israel.'” Cảnh sát trường đã bố trí bên ngoài 104 West vào tối Chủ nhật để đối phó rủi ro từ các bài đăng và cảnh sát trong khuôn viên trường đã đưa ra cảnh báo đe dọa cho tất cả cư dân ở Ithaca.⚪ ---- Giám đốc lâu năm của văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ tại New York đã từ chức hôm thứ Ba để phản đối phản ứng yếu kém của tổ chức này đối với “nạn diệt chủng” người Palestine và “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng” ở Gaza. Trong một bức thư nảy lửa gửi Cao ủy LHQ về Nhân quyền Volker Türk, Craig Mokhiber đã viết, “Dự án thuộc địa hóa do người định cư Israel, theo chủ nghĩa dân tộc, của người châu Âu thực hiện ở Palestine đã bước vào giai đoạn cuối, hướng tới việc nhanh chóng tiêu diệt tàn dư cuối cùng của cuộc sống bản địa của người Palestine.”Ông đề cập đến các cuộc diệt chủng trong quá khứ mà LHQ đã thất bại, không bảo vệ nổi, bao gồm người Tutsis, người Hồi giáo ở Bosnia, người Yazidi và người Rohingya. “Chúng ta lại thất bại,” ông viết. Sau đó, ông vạch ra kế hoạch 10 điểm để chấm dứt bạo lực, bao gồm thành lập “một nhà nước duy nhất, dân chủ, thế tục… với quyền bình đẳng cho người theo đạo Cơ đốc, người Hồi giáo và người Do Thái” cũng như phá hủy kho vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học của Israel. Ông kêu gọi LHQ hãy “tự hào tham gia phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” và “đứng về phía công lý”. Văn phòng của Mokhiber đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo The Messenger.⚪ ---- Quận Los Angeles: Xe SUV tông ngay vào cửa quán Starbucks ở Calabasas. Cảnh sát từ Trạm Lost Hills của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles đã đến quán Starbucks nằm ở Calabasas Commons vào khoảng 9 giờ sáng thứ Ba và tìm thấy chiếc SUV – một chiếc BMW X5 màu đen – với phần đầu xe bị đập vỡ vì tông xe. Không ai bị thương trong vụ va chạm.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông ở Hollywood đã bị bắn khi đang mở cửa trước căn hộ của mình. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết người đàn ông đang ngồi tại nơi ở của mình, nằm ở dãy nhà 5600 trên Đại lộ Franklin, vào khoảng 11 giờ tối Thứ Hai thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Khi anh ta định trả lời, nghi phạm đã bắn nhiều phát đạn qua cửa, trúng nạn nhân. Các nhân viên y tế đến ứng cứu đã đưa người đàn ông đến bệnh viện gần đó, nơi anh được cho là đang trong tình trạng ổn định. Cảnh sát không thể xác nhận liệu vụ nổ súng có liên quan đến băng đảng hay không.⚪ ---- Boston:, cư dân thị trấn Quincy, sở hữu một cơ quan việc làm tạm thời ở địa phương bị cáo buộc khai thuế sai thay mặt cho công ty của ông để che giấu thu nhập doanh nghiệp hơn 10 triệu đô la. Su Nguyen, 60 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội hỗ trợ khai thuế sai, theo Quyền Biện Lý Hoa Kỳ Josh Levy cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Nguyễn đã được trả tự do với các điều kiện sau lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án liên bang ở Boston vào chiều thứ Hai trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Tòa án Quận Hoa Kỳ M. Page Kelley.Theo hồ sơ tòa, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn là chủ sở hữu của General Employment Services, một cơ quan việc làm tạm thời ở Massachusetts. Khách hàng thanh toán cho công ty bằng chi phiếu cho công việc do nhân viên GES thực hiện.Nguyên đã gửi một số lượng nhỏ chi phiếu của khách hàng vào tài khoản ngân hàng mà Nguyên sử dụng cho hoạt động kinh doanh GES và báo cáo thu nhập đó cho IRS, theo các tài liệu tính phí. Tuy nhiên, Nguyễn bị cáo buộc đã rút phần lớn chi phiếu của khách hàng thành tiền mặt tại một quầy thu ngân chi phiếu ở Worcester và sử dụng số tiền đó cho bản thân cũng như trả lương cho một số nhân viên.Các công tố viên cáo buộc rằng tổng cộng, Nguyễn đã rút hơn 10 triệu đô la tiền mặt từ chi phiếu khách hàng và không báo cáo thu nhập đó hoặc tiền lương được trả bằng tiền mặt cho IRS. Bằng cách đó, Nguyễn và công ty đã không nộp hơn 2 triệu USD tiền thuế. Mỗi tội danh hỗ trợ và giúp khai thuế sai có thể bị phạt tới ba năm tù, tối đa một năm quản chế và phạt tiền lên tới 250.000 USD.⚪ ---- Massachusetts: Dân biểu Tiểu bang(D-18) đã nhận được một email chứa đầy ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, kỳ thị phụ nữ và tục tĩu từ một cựu cư dân Tewksbury. Nguyễn là người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chức Dân biểu tiểu bang tại Massachusetts vào năm 2018. Bà đại diện cho Quận 18, bao gồm Andover, North Andover, Tewksbury và Boxford.Bà đã tweet nội dung email vào sáng thứ Hai cùng với thông báo sau: “Dành cho những ai muốn biết việc trở thành một (phụ nữ) da màu trong chính trị sẽ như thế nào. Điều thú vị là đây là 1 trong số 7000 dự luật được đệ trình và tôi thậm chí không phải là người đồng tài trợ cho dự luật mà anh này đang đề cập đến. Tuy nhiên, anh này cảm thấy có quyền viết tất cả những điều này. Phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính vẫn tồn tại."Nguyễn đã tweet toàn bộ nội dung của email, có thể đọc ở đây (cảnh giác: ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, kỳ thị phụ nữ và tục tĩu):Bức thư được ký với địa chỉ ở Tewksbury. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Tewksbury Ryan Columbus nói với Nguyễn rằng sở đã điều tra và phát hiện người viết là một cư dân cũ của thị trấn đã chuyển đến Atkinson, NH, theo báo The Tewksbury Carnation đưa tin.Bobby Tugbiyele, một ứng cử viên Hội đồng Thành phố Lowell, viết: "Cảm ơn vì sự can đảm của bà khi chia sẻ điều này. Nhiều ứng cử viên hoặc người da màu được bầu lên phải chịu đựng trong im lặng trước tất cả sự thù hận đến với chúng ta qua email, mạng xã hội hoặc khi gõ cửa từng nhà. Đó là một vấn đề nhạy cảm nhưng nhất thiết phải được nêu ra."⚪ ----. Theo Báo Dân Trí. Trước thực trạng thừa - thiếu giáo viên mà một số đại biểu Quốc hội đề cập, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn cho biết đến nay, cả nước thiếu hơn 127.000 giáo viên và con số này gia tăng không ngừng. Cuối phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được mời giải trình làm rõ các vấn đề liên quan đến ngành mà đại biểu Quốc hội đề cập. Trước thực trạng thừa - thiếu giáo viên mà một số đại biểu Quốc hội đề cập, Bộ trưởng Giáo dục cho biết đến nay, cả nước còn thiếu hơn 127.000 giáo viên, con số này gia tăng không ngừng bởi số lượng học sinh tăng lên rất nhiều. Riêng Bình Dương, trong đầu năm học mới đã tăng 35.000 học sinh. Trong khi đó, vẫn còn tình trạng giáo viên nghỉ việc. Tính đến tháng 9, toàn quốc có hơn 17.000 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Thông tin trên được nêu ra trong nghiên cứu của Ngân hàng UOB về tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) năm 2023, vừa được công bố hôm nay, 1-11. Theo UOB, ba mối quan tâm tài chính hàng đầu ở Việt Nam là khả năng để dành tiền tiết kiệm (32%), khả năng duy trì lối sống hiện tại (32%) và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính và chăm sóc sức khỏe của cha mẹ (30%).⚪ ---- HỎI 1: Trong giới thanh niên 18–25 tuổi, có tới 36% sống với lo âu?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới từ Trường Giáo dục Hậu đại học Harvard (Harvard Graduate School of Education), trong khi tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ngày càng gia tăng ở thanh thiếu niên Mỹ đang được chú ý thì những người trẻ tuổi có thể còn phải vật lộn nhiều hơn với những tình trạng đó. Khoảng 36% thanh niên cho biết họ phải vật lộn với chứng lo âu, so với 18% ở thanh thiếu niên.Về trầm cảm, 29% thanh niên cho biết họ từng trải qua chứng trầm cảm, so với 15% ở thanh thiếu niên. Những phát hiện này đến từ một cuộc khảo sát quốc gia được gửi tới thanh niên từ 18–25 tuổi, thanh thiếu niên và phụ huynh vào tháng 12 năm 2022.Các kết quả đã được công bố vào tuần trước trong báo cáo "Căng thẳng: Hiểu và ngăn ngừa những thách thức về sức khỏe tâm thần của thanh niên" ( "On Edge: Understanding and Preventing Young Adults’ Mental Health Challenges") từ Make Caring Common (MCC), một dự án của Trường Giáo dục Sau đại học Harvard.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 5% số người lương từ 100.000 đến 149.999 USD một năm cho biết công việc của họ "khó chịu"?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một báo cáo gần đây của Preply, một công ty khởi nghiệp học ngôn ngữ trực tuyến, những người Mỹ kiếm được từ 100.000 đến 149.999 USD một năm rất có thể mô tả ngày làm việc điển hình của họ là "khó chịu" so với các mức lương khác. Khoảng 5% số người được hỏi trong mức lương từ 100.000 đến 149.999 USD một năm cho biết công việc của họ "khó chịu" — nhiều hơn so với các mức lương khác — theo bảng phân tích kết quả khảo sát được cung cấp trước cho Insider.Để so sánh, gần 3,7% những người kiếm được từ 55.000 đến 64.999 USD một năm nói rằng công việc của họ "khó chịu". Con số này giảm xuống còn 1,1% ở những người kiếm được từ 25.000 USD đến 54.999 USD một năm. Hiện chưa rõ tại sao những người được hỏi lại thấy ngày làm việc của họ thật khó chịu.Chi tiết: