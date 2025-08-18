Tel Aviv Sôi Sục: Hàng Trăm Ngàn Người Xuống Đường, Đòi Thả Con Tin Và Chấm Dứt Chiến Tranh

Quang cảnh quảng trường tại Tel Aviv trong ngày 17 tháng 8: biển người tràn ngập đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin và những người mất thân nhân trong chiến cuộc.



TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.





Các báo cáo về số lượng người tham gia tại Tel Aviv có phần khác nhau: một số nguồn cho biết khoảng 300.000 người, trong khi các nhà tổ chức ước tính tổng cộng 2,5 triệu người trên khắp cả nước. Cơ quan cảnh sát xác nhận, vào cuối buổi tối, số người tham gia đạt con số sáu chữ số – một hiện tượng chưa từng thấy ở Israel trong nhiều tháng gần đây.

việc thảm kịch năm 2024 lại tái diễn, khi sáu con tin đã bị Hamas sát hại. Theo các thông tin mới nhất, trong tổng số 50 con tin còn lại, hiện ước tính khoảng 20 người vẫn còn sống, nhiều người trong số đó được cho là đang bị giam giữ tại Gaza.





Trong khi đó, Quân đội Israel đã chuyển kế hoạch tiếp quản Gaza tới Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Katz và Nội các để xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình bày tỏ lo ngại rằng kế hoạch này có thể dẫn đến

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng các cuộc biểu tình sẽ không thúc đẩy việc đạt thỏa thuận nhanh chóng với Hamas. Ông nhấn mạnh: "những người kêu gọi chấm dứt chiến tranh mà không đánh bại Hamas không chỉ củng cố vị thế của Hamas và trì hoãn việc giải thoát các con tin, mà còn làm gia tăng nguy cơ tái diễn những hành vi tàn ác xảy ra vào ngày 7 tháng 10".