- Luật gia: Kenneth Chesebro thú tội ở Georgia hại tận gốc Trump vì công nhận đại cử tri giả mạo để cứu Trump là phạm luật - Trump: Sidney Powell “không bao giờ” là luật sư của Trump. Thực tế, bà Powell là luật sư ban vận động tranh cử của Trump 2020 - Trump chối: không hề nói bí mật nào với tỷ phú người Úc Anthony Pratt.

- TIN VN. Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler gia nhập Vietravel Airlines.

- HỎI 1: Tài sản hộ gia đình người Mỹ tăng 37% trong thời đại dịch? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Pew: 71% dân gốc Latino (nói tiếng Tây Ban Nha) o ngại về ô nhiễm nước và rác thải? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/10/2023) ⚪ ---- Hãng dầu Chevron Corp. đã đưa ra thông cáo báo chí hôm thứ Hai rằng họ sẽ mua Hess Corporation với giá 53 tỷ USD hoặc 171 USD mỗi cổ phiếu. Tổng giá trị doanh nghiệp của giao dịch là 60 tỷ USD, bao gồm nợ ròng và giá trị sổ sách của lợi ích cổ đông không kiểm soát.

"Việc mua lại Hess sẽ nâng cấp và đa dạng hóa danh mục đầu tư vốn đã có lợi thế của Chevron... Công ty kết hợp này dự kiến sẽ tăng trưởng sản xuất và dòng tiền tự do nhanh hơn và lâu hơn so với định hướng 5 năm hiện tại của Chevron. Ngoài ra, John Hess dự kiến sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Chevron của Giám đốc," theo thông cáo báo chí. Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã bật đèn xanh cho thương vụ này, dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2024.

Thỏa thuận Chevron-Hess diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi công ty dầu Exxon Mobil cho biết họ sẽ mua lại Pioneer Natural Resources với giá khoảng 60 tỷ USD, theo AP. Chevron cho biết hôm thứ Hai rằng việc mua lại Hess sẽ bổ sung thêm một mỏ dầu lớn ở Guyana, cũng như các mỏ đá phiến ở Bakken Formation ở North Dakota.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích các bản tin cáo buộc rằng Trump đã thảo luận về thông tin nhạy cảm liên quan đến tàu ngầm nguyên tử của Mỹ và các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới với tỷ phú người Úc Anthony Pratt. Thông tin chi tiết về mối quan hệ của Trump với Pratt — một thành viên Mar-a-Lago và một trong những người đàn ông giàu có nhất nước Úc — đã xuất hiện vào cuối tuần qua trên các phương tiện truyền thông Úc và tờ Times, với các đoạn ghi âm bí mật xuất hiện để ghi lại cảnh Pratt thảo luận về những hành vi thiếu thận trọng của Trump, trong đó được cho là bao gồm cả việc Trump nói với Pratt về hoạt động quân sự bí mật của Hoa kỳ.

“Câu chuyện thất bại của New York Times, bị rò rỉ bởi Công tố đặc biệt điên khùng Jack Smith và Bộ Tư Pháp ‘Kẻ lạm dụng đối thủ chính trị’ của Biden, về một kẻ lập dị tóc đỏ đến từ Úc, tên là Anthony Pratt, là Tin giả,” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ta về Tàu ngầm,” cựu tổng thống nói thêm, đồng thời khẳng định rằng các nhà báo của Times “chưa bao giờ gọi cho tôi để bình luận”. Câu chuyện của Times bao gồm một tuyên bố từ cả người phát ngôn của Trump và chính Trump.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump cho biết vào cuối Chủ nhật rằng ông sẽ biến “cái bẫy chết chóc bẩn thỉu, đầy tội phạm” ở thủ đô Washington, D.C. trở thành một phần trong “ Cương lĩnh bầu cử” của ông, đồng thời thề sẽ “cải tạo và xây dựng lại” thủ đô của Hoa Kỳ trong khi tranh luận về việc dời phiên tòa can thiệp bầu cử của ông .

“Thủ đô Washington (D.C.) đã trở thành một cái bẫy chết chóc bẩn thỉu, đầy rẫy tội phạm, cần phải được Chính phủ Liên bang tiếp quản và điều hành hợp lý. Nó đang và sẽ là một phần trong Nền tảng bầu cử của tôi,” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Chúng tôi sẽ làm sạch, cải tạo và xây dựng lại nó – và quan trọng nhất là LÀM CHO NÓ AN TOÀN. Hiện giờ đây có lẽ là thủ đô không an toàn nhất trên thế giới.” Trump nói rằng người dân thủ đô lo ngại về tình trạng tội phạm gia tăng, do vậy sẽ không thể có được một phiên tòa công bằng ở thủ đô.

⚪ ---- Trong khi thỏa thuận nhận tội của Sidney Powell về các cáo buộc gian lận ở tiểu bang Georgia liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 không phải là tin vui cho Donald Trump, thì thỏa thuận nhận tội sau đó của luật sư Kenneth Chesebro của Trump về các cáo buộc tương tự lại nguy hiểm hơn rất nhiều cho Trump. Trong một phân tích về sự bất ngờ của hai cộng sự thân cận của Trump, Hugo Lowell của Guardian ghi rằng Powell đã nhận tội nhẹ trong khi thỏa thuận của Chesebro bao gồm việc nhận tội nghiêm trọng.

Quan trọng hơn, Lowell viết, việc Chesebro nhận tội số 15 trong bản cáo trạng có liên quan trực tiếp đến việc Trump gian lận bầu cử: "Vấn đề đối với Trump là thỏa thuận nhận tội của Chesebro ở Quận Fulton yêu cầu Chesebro phải nhận tội thứ 15 trong bản cáo trạng - rằng Trump và Chesebro và những người khác đã vi phạm luật khi nộp giấy chứng nhận đại cử tri giả mạo - và do đó khẳng định rằng các đại cử tri giả mạo thực sự là đã gian lận. Việc Chesebro đưa ra một tuyên bố có nghĩa là nếu nó được chia sẻ với Công tố đặc biệt, các công tố liên bang ở tòa thủ đô Washington DC có thể sử dụng điều đó để củng cố âm mưu lừa gạt chống lại Trump của họ bây giờ, bất kể Chesebro chỉ nhận tội ở tòa tiểu bang Georgia."

⚪ ---- Tỷ phú Australia Anthony Pratt từng tuyên bố rằng Donald Trump, khi còn là tổng thống, đã yêu cầu vợ Melania đi dạo quanh Mar-a-Lago trong bộ bikini "để tất cả những người khác có thể xem họ đang thiếu gì," theo đoạn ghi âm bí mật ghi lại các cuộc hội thoại do 60 Minutes Australia thu thập và phổ biến. Chương trình TV Úc châu đưa tin rằng các đoạn ghi âm của Pratt cuối cùng đã tiết lộ bản chất tìm kiếm lợi ích của nhiệm kỳ tổng thống Trump, vốn kết hợp giữa lợi ích kinh doanh cá nhân và dịch vụ công theo cách dường như chưa từng có.

⚪ ---- Các tài liệu tòa án mới được tờ New York Times tiết lộ, rẳng tỷ phú Anthony Pratt, người Úc, người bạn thân của Donald Trump, đã kể cho rất nhiều người về cuộc sống ở Mar-a-Lago sau nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Pratt, tỷ phú người Úc mà Trump tiết lộ thông tin mật, đã nói với khoảng 45 người về thông tin mật cũng như một số điều về người bạn tổng thống của ông.

Trump không chỉ bảo vợ mình, Melania, đi dạo quanh khu nhà trong bộ bikini, mà Pratt còn trả cho Trump hàng chục nghìn USD tiền vé cho các sự kiện ở câu lạc bộ đồng quê. Theo hai người, một nhân chứng khác nói với các công tố viên về việc nghe những báo cáo chưa được chứng thực rằng ông Pratt đã chi 1 triệu USD để mua vé tham dự buổi dạ tiệc đêm giao thừa ở Mar-a-Lago - tự nguyện trả cho câu lạc bộ một khoản tiền lớn cho những chiếc vé thực sự có giá từ 50.000 USD trở xuống.

Không rõ liệu Trump đã cung cấp cho Pratt thông tin tình báo mật trước hay sau khi Pratt tự nguyện trả cho câu lạc bộ một khoản tiền lớn để mua vé. Bản tin giải thích rằng cuộc điều tra đang diễn ra đã bổ sung thêm thông tin về cách Trump liên kết công việc kinh doanh cá nhân của Trump với Bạch Ốcg. Sau khi đắc cử tổng thống, Trump đã tăng gấp đôi chi phí làm thành viên Mar-a-Lago lên 200.000 USD. Rất nhiều cá nhân đã tham gia câu lạc bộ, bao gồm cả những người quốc tế.

Bản tin cho biết, không giống như “hầu hết” những người đang trả tiền để có được ảnh hưởng tại Mar-a-Lago, Pratt “chơi trò chơi tốt hơn”. "Ông Pratt đã sử dụng tiền và những lời tâng bốc của mình để lọt vào tầm ngắm của Trump: Ông Pratt không tiếc lời khen ngợi Trump khi xuất hiện trước công chúng, mua các quảng cáo trên báo thổi phồng ông Trump như một người tạo việc làm và trở thành thành viên của Mar-a-Lago."

Sau lưng Trump, Pratt đang hạ bệ tổng thống. Chương trình TV "60 Minutes Australia" đã thu được một "bản ghi âm bí mật" tiết lộ Pratt tuyên bố Trump điều hành công việc kinh doanh của Trump "giống như mafia."

Pratt cũng nhớ lại cuộc thảo luận vào tháng 12/2019, nơi Trump chia sẻ cuộc gọi giữa Trump với các nhà lãnh đạo Iraq sau một cuộc tấn công quân sự vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vài ngày sau đó đã giết chết chỉ huy tình báo của Iran.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Sidney Powell “không bao giờ” là luật sư của Trump, chỉ vài ngày sau khi Powell nhận được thỏa thuận nhận tội trong vụ can thiệp bầu cử ở tòa án Georgia.

Trump nhắc lại những tuyên bố sai lầm rằng Trump đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và nói rằng mặc dù Powell không phải là luật sư của Trump, nhưng bà là “một trong hàng triệu triệu người đã nghĩ như vậy, và với số lượng ngày càng tăng vẫn” cũng nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, Trump đã ca ngợi bà Powell vì đã đại diện cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vào năm 2019 sau cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Robert Mueller về cuộc bầu cử tổng thống năm 2016: "Bệnh đa xơ cứng. Powell đã làm một công việc dũng cảm khi đại diện cho Tướng Mike Flynn bị đối xử bất công và bị chính phủ lạm dụng, nhưng vô ích. Việc truy tố Flynn, bất chấp sự thật, rất tàn nhẫn.”

Nhận xét của Trump được đưa ra vài ngày sau khi Powell, từng là luật sư cho chiến dịch tranh cử của Trump, đã nhận tội với sáu tội nhẹ trong vụ can thiệp bầu cử Georgia 2020 vào tuần trước sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên. Các công tố viên đã kết án Powell sáu tháng quản chế, phạt 6.000 USD và bồi thường 2.700 USD, đồng thời bà cũng phải gửi thư xin lỗi tới người dân Georgia.

Powell, 68 tuổi, trở thành bị cáo thứ hai trong vụ can thiệp bầu cử Georgia nhận tội. Scott Hall, một người bảo lãnh tại ngoại, đã nhận tội vào tháng trước với 5 tội danh tương tự như Powell đã làm.

⚪ ---- Cựu Dân biểu Liz Cheney (R-WY) có thể đã tìm được công việc tiếp theo của mình: tổng thống Hoa Kỳ. Hoặc có thể không. Bà vẫn chưa quyết định, theo lời bà nói với Jake Tapper của CNN. “Tôi sẽ dành năm tới, từ nay đến cuộc bầu cử, chắc chắn sẽ giúp bầu ra những người nghiêm túc, giúp bầu những người lành mạnh vào Quốc hội,” Cheney nói trên State of the Union hôm Chủ nhật, đồng thời cho biết thêm rằng bà muốn giúp bầu cử những người ở cả hai đảng, những người “tin vào Hiến pháp và chịu trách nhiệm nghiêm túc trước Quốc hội”. Tapper hỏi liệu điều đó có nghĩa là bà sẽ là một trong những người được bầu vào năm 2024. "Bạn không loại trừ việc tranh cử tổng thống à?" Tapper hỏi. Bà trả lời, “Không, tôi không.” Có nghĩa là, bà Cheney có thể sẽ ra ứng cử Tổng Thống 2024 để làm suy yếu Trump, nếu cần.

⚪ ---- Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời đặc phái viên của TQ về Trung Đông đưa tin, TQ sẵn sàng làm “bất cứ điều gì có lợi” để thúc đẩy đối thoại, đảm bảo lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình trong bối cảnh xung đột ngày càng sâu sắc ở Gaza. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng nhà ngoại giao kỳ cựu Zhai Jun hiện đang đi công du khu vực và mô tả tình hình ở Gaza là "rất nghiêm trọng". Ông cũng cho biết khả năng xảy ra xung đột trên bộ quy mô lớn và xung đột vũ trang lan sang các nước láng giềng là “đáng lo ngại”.

⚪ ---- Người phát ngôn quân sự của Israel hôm thứ Hai xác nhận rằng quân bộ chiến Israel đã vào tấn công hạn chế ở Gaza trong đêm. Hamas hôm Chủ nhật cho biết các chiến binh của họ đã “giao chiến với quân xâm nhập” và phá hủy thiết bị của Israel. Nói trên truyền hình, phát ngôn viên quân đội Israel, Phó đô đốc Daniel Hagari cho biết 222 người hiện đã được xác nhận là con tin bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. “Trong đêm đã có các cuộc đột kích của lực lượng xe tăng và bộ binh,” Hagari nói.

Ông nói thêm: “Những cuộc đột kích này là những cuộc tấn công tiêu diệt các nhóm khủng bố đang chuẩn bị cho […] giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến,” ông nói thêm và cho biết các cuộc đột kích đã “đi sâu” vào Gaza. Quân Israel cho biết một binh sĩ chết và 3 người bị thương trong các cuộc đột kích. Hôm Chủ nhật, tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Biden đang khuyên Israel trì hoãn một cuộc xâm lược toàn diện trên bộ dự kiến vào Gaza để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về con tin và vận chuyển viện trợ nhân đạo đến vùng đất bị bao vây.

⚪ ---- Viện Dân chủ Israel (Israel Democracy Institute) cho biết trong một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai rằng niềm tin vào chính phủ Israel đã chạm mức thấp nhất trong 20 năm. Cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các chính sách trong nội các của ông đã giảm từ 28% vào tháng 6 xuống chỉ còn 20,5% ở người Israel gốc Do Thái và từ 18% xuống chỉ còn 7,5% ở người Israel gốc Ả Rập. Thăm dò đưa ra sau thông tin ông Netanyahu chuẩn bị cáo buộc quân đội Israel không dự đoán trước các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 để cứu vãn danh tiếng của chính ông.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Hai đưa ra thông báo rằng số thương vong ở Gaza đã tăng lên 5.087 người, trong khi số người bị thương tăng lên 15.273 khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 17. Theo Bộ này, ít nhất 436 người đã chết trong vòng 24 giờ qua, trong đó có 182 trẻ em. Trong cùng khoảng thời gian đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công 320 mục tiêu ở Gaza.

Hơn nữa, Hamas kêu gọi một "hành lang nhân đạo khẩn cấp" đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các bệnh viện ở Gaza đã cạn kiệt hoàn toàn nguồn dự trữ nhiên liệu và nhấn mạnh rằng viện trợ được đưa vào Gaza trong hai ngày qua không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari hôm thứ Hai tiết lộ rằng Hamas hiện đang bắt 222 người làm con tin, bao gồm cả người nước ngoài, với tỷ lệ người nước ngoài trong số 222 người đó không thấp và trấn an công chúng rằng "chúng tôi đang làm mọi cách để giải thoát con tin và đưa họ về nhà".

Hamas trước đây đã nhấn mạnh rằng họ sẽ không đồng ý bất kỳ cuộc trao đổi con tin nào cho đến khi, như tổ chức này tuyên bố, Israel chấm dứt "sự xâm lược" ở Gaza. Trong khi đó, Mạng Tin tức Kháng chiến tuyên bố trên kênh Telegram của họ rằng IDF "đã bắt cóc 125 người Palestine trên khắp Bờ Tây vào tối nay, trong đó có 40 công nhân Gazan."

TIN VN. Kiều hối về TP Sài Gòn trong 9 tháng hơn 6,6 tỷ USD.

⚪ ---- Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Ý và Canada đã đưa ra tuyên bố chung vào cuối Chủ nhật kêu gọi giảm căng thẳng ở Trung Đông để ngăn cuộc chiến đang chống lại Hamas lan rộng. Lãnh đạo các nước nêu trên "ủng hộ" quyền "tự vệ chống khủng bố" của Israel đồng thời kêu gọi "tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả việc bảo vệ dân thường". Ghi nhận: nói giảm căng thẳng, nhưng không nói ngưng bắn.Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh hoan nghênh việc thả hai con tin và kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin còn lại. Cuối cùng, họ cũng bày tỏ sự hài lòng trước sự xuất hiện của đoàn xe nhân đạo ở Gaza.⚪ ---- Theo Politico, quân đội Israel cuối tuần qua đã tăng cường cảnh báo tới người dân Gaza, những người vẫn chưa di tản về phía nam trước một cuộc tấn công toàn diện trên bộ dự kiến, cảnh báo họ rằng họ có nguy cơ bị xác định là đồng phạm của khủng bố. Cơ quan này đưa tin rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã rải truyền đơn màu đỏ trên khu vực phía bắc của khu vực bị bao vây vào thứ Bảy, thông báo với họ rằng “bất cứ ai không rời khỏi phía bắc Gaza đến phía nam Wadi Gaza có thể bị coi là đồng phạm trong tổ chức khủng bố.”Một số cư dân Gaza cũng được cho là đã nhận được tin nhắn qua điện thoại di động của họ. Người phát ngôn của IDF, Trung tá Jonathan Conricus, nói với MSNBC hôm thứ Bảy rằng thông điệp đã “bị dịch lạc nghĩa” từ tiếng Do Thái sang tiếng Ả Rập rồi sang tiếng Anh. “Thông điệp ngắn gọn là: bỏ trống, di tản khỏi Bắc Gaza. Bất kể là bạn ở đâu. Dù bạn đang ở cơ sở nào thì cũng sẽ có giao tranh đáng kể và phải rời khỏi Bắc Gaza,” Conricus nói.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã điện thoại với Đức Giáo hoàng Francis về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, theo Bạch Ốc hôm Chủ nhật: “Tổng thống lên án cuộc tấn công dã man của Hamas nhằm vào dân thường Israel và khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ dân thường ở Gaza. Họ cũng thảo luận về sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang trong khu vực và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông”.Trước đó cùng ngày, Đức Giáo hoàng đã tweet rằng ngài “rất đau buồn trước những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine. Tôi cầu nguyện và gần gũi với tất cả những người đang đau khổ. Tôi lập lại lời kêu gọi mở ra những không gian, để viện trợ nhân đạo được tiếp tục đến nơi và giải thoát các con tin."⚪ ---- Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, giáo chủ của Giáo hội Anh giáo, đã cùng với các nhà lãnh đạo Công giáo La mã và Chính thống giáo trên toàn thế giới kêu gọi ngừng bắn sau khi Israel phá hủy một Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Gaza của Palestine. Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp Thánh Porphyrius, được cho là nhà thờ lâu đời thứ ba trên thế giới, đã bị hư hại trong một cuộc không kích của Israel hôm thứ Năm khiến 2 người thân của cựu Dân biểu Hoa Kỳ Justin Amash và hơn chục người khác đang trú ẩn bên trong chết.TGM Welby đã đến thăm Trường Thần học St. George's College, một trung tâm giáo dục của Cộng đồng Anh giáo ở Jerusalem, và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác để bày tỏ tình đoàn kết với các Kitô hữu Palestine, theo một thông cáo báo chí được chia sẻ bởi các Thượng phụ và Người đứng đầu các Giáo hội ở Jerusalem. Các Thượng phụ và Thủ lĩnh các Giáo hội tại Giêrusalem là một hội đồng đại kết gồm các nhà lãnh đạo trong đức tin Kitô giáo, bao gồm những người đứng đầu Giáo hội Chính thống Hy Lạp, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Jerusalem, và Tổng Giám mục Anh giáo ở Jerusalem, cùng những người khác.Trong thông cáo báo chí, các nhà lãnh đạo nhà thờ cho biết họ lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể” cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà thờ “mà không báo trước”. Tuyên bố viết: “Những vụ nổ này đã dẫn đến sự sụp đổ bất ngờ và thảm khốc của hai hội trường nhà thờ xung quanh hàng chục người tị nạn, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang ngủ bên trong. Hàng chục người ngay lập tức bị đè bẹp dưới đống đổ nát. Nhiều người bị thương, một số bị nặng. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em."Các nhà lãnh đạo nhà thờ cũng lên án Israel vì "yêu cầu quân sự không ngừng của họ nhằm sơ tán các tổ chức từ thiện và nhà thờ của chúng tôi" và kêu gọi cả hai bên tham chiến tuân theo các quy tắc chiến tranh quốc tế trong những nhận xét dường như nhắm vào Hamas, lực lượng dân quân Gaza mà Israel coi là một nhóm khủng bố.Tuyên bố viết: “Chúa Jesus Christ kêu gọi chúng ta phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Và chúng ta phải làm như vậy không chỉ trong thời bình. Giáo hội phải đặc biệt hành động như giáo hội trong thời chiến”.Tin tức này được Vatican News, cơ quan báo chí của Tòa Thánh của Giáo hội Công giáo La Mã, đưa tin. TGM Welby đã chia sẻ bài viết của Vatican News trên Twitter, một dấu hiệu khác của tình liên đới Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ mối quan tâm riêng của mình “đối với tất cả những người đang đau khổ” khi ngài so sánh tình hình Trung Đông với cuộc chiến ở Ukraine.⚪ ---- Hàng ngàn người đã tham gia các buổi cầu nguyện ở Berlin và London hôm Chủ nhật để phản đối chủ nghĩa bài Do Thái và ủng hộ Israel, trong khi ở Paris và các thành phố khác, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine yêu cầu ngừng bắn và cứu trợ người dân ở Dải Gaza bị bao vây. AP đưa tin, những người tụ tập trước Cổng Brandenburg của Berlin mang theo cờ Israel hoặc áp phích có ảnh của một số trong số hơn 200 người bị Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của phiến quân ở Israel.Tổng thống Frank-Walter Steinmeier nói với đám đông, ước tính khoảng 20.000 người theo ban tổ chức và 10.000 người theo cảnh sát. "Mỗi cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái, vào các thể chế của người Do Thái, đều là một nỗi ô nhục đối với nước Đức. Mỗi cuộc tấn công đều khiến tôi xấu hổ và tức giận."Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật diễn ra một ngày sau khi hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine - theo ước tính của cảnh sát là 100.000 người - tuần hành qua thủ đô nước Anh để yêu cầu Israel ngừng bắn phá Gaza, nhằm trả đũa Hamas. Hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva hôm Chủ nhật để yêu cầu thả con tin.Cảnh sát cho biết ở những nơi khác ở Thụy Sĩ, khoảng 4.500 người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành ở Lausanne. Một đám đông được cảnh sát ước tính lên tới 12.000 người đã tụ tập bên ngoài các tổ chức của Liên minh Châu Âu ở Brussels để tham gia một cuộc biểu tình do các nhóm bao gồm công đoàn, tổ chức Cơ đốc giáo và các phong trào đoàn kết Ả Rập tổ chức.⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hoà Lan Mark Rutte sẽ có chuyến thăm hai ngày tới Israel vào thứ Hai và thứ Ba. Cả hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ họp với Thủ tướng Israel là Netanyahu. Trong khi đó, nhóm của Rutte cho biết ông sẽ hội đàm với Chủ tịch Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas. Trước đó, mới tuần qua, thăm Israel và họp với Netanyahu đã có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak.---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật tiết lộ họ đã bắn lạc đạn vào một cơ sở quân sự của Ai Cập gần biên giới Ai Cập với Gaza: "Cách đây không lâu, một chiếc xe tăng của IDF đã vô tình bắn trúng một đồn của Ai Cập sát biên giới ở khu vực Kerem Shalom. Vụ này đang được điều tra và các chi tiết đang được xem xét. IDF bày tỏ rất tiếc về vụ này." Thông báo này được đưa ra sau khi có báo cáo về tiếng nổ gần cửa khẩu giữa Ai Cập và Gaza.⚪ ---- Cơ quan quan sát thuế Liên Âu (EU Tax Observatory ) tiết lộ vào cuối Chủ nhật rằng hơn 3.000 tỷ phú trên khắp thế giới sử dụng các công ty vỏ bọc để trốn thuế thu nhập cần phải bị buộc trả thuế 2% trên tài sản của họ để bù đắp "gần 250 tỷ USD" tiền trốn thuế.Trong báo cáo, tổ chức này thống kê được 499 tỷ phú châu Âu, 835 tỷ phú từ Bắc Mỹ, 838 tỷ phú từ Đông Á và phần còn lại từ các nơi khác trên thế giới có tổng tài sản lên tới 12,9 tỷ USD và hiện phải trả gần 44 tỷ USD tiền thuế cá nhân.Ngoài ra, tổ chức này còn phát hiện ra rằng việc tự động hóa trao đổi thông tin của các ngân hàng đã khiến tình trạng trốn thuế ở nước ngoài giảm "gấp ba lần trong vòng chưa đầy mười năm". Tuy nhiên, 1 nghìn tỷ USD, tương đương 35% lợi nhuận mà các công ty báo cáo, đang được chuyển đến các thiên đường thuế. Ngoài ra, nó còn đề xuất "tiến tới thành lập Cơ quan đăng bộ tài sản toàn cầu để chống trốn thuế tốt hơn".⚪ ---- Quận Cam: Đang huấn luyện ngựa, thì tắt thở. Một người cưỡi ngựa tập thể dục đã chết trong một buổi tập tại đường đua Los Alamitos vào sáng sớm thứ Bảy. Los Alamitos cho biết trong một thông cáo rằng người dạy ngựa, được xác định là Alfredo Luevano, 53 tuổi, đang huấn luyện một con ngựa 2 tuổi thì được những người phản ứng đầu tiên tìm thấy trên băng ghế sau của đường đua.Ông được đưa đến Bệnh viện Long Beach Memorial, nơi tuyên bố là ông đã chết. Thông cáo của Trường đua Los Alamitos cho biết: “Cho đến nay, không có nhân chứng nào cung cấp bất kỳ chi tiết chính xác nào về vụ việc”. Các quan chức của trường đua cho biết con ngựa 2 tuổi có tên Fly From The Fire không bị thương và đã phóng chạy.⚪ ---- Quận Cam: hàng trăm người đi bộ gây ý thức chống ung thư. Tháng 10 là Tháng Nhận thức về Ung thư Quốc gia và hàng trăm người sống sót sau ung thư cũng như những người thân yêu đã đi bộ để quyên góp tiền chữa khỏi căn bệnh này vào sáng Chủ Nhật 22/10/2023. Sự kiện có tên là cuộc đi bộ "Making Strides Against Breast Cancer" ("Thực hiện những bước tiến chống lại bệnh ung thư vú") của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ tại Trung tâm Nghệ thuật Segerstrom ở Costa Mesa, Quận Cam.Sự kiện hôm Chủ nhật nhằm mục đích nâng cao nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu ung thư vú. Gary Kautz, người đã mất con gái vì bệnh ung thư vú, cho biết: “Lý do chúng tôi có mặt ở đây và điều đó rất quan trọng là vì chúng tôi muốn cứu mạng sống. Chúng ta cần cung cấp dịch vụ giáo dục, chúng ta cần phát hiện và điều trị sớm. Và đó chính là mục đích của việc này. Đó là lý do tôi kiếm tiền. Đó là danh dự và danh dự của con gái tôi, con gái của chúng tôi." Cuộc đi bộ nhằm tôn vinh những người sống sót và tôn vinh những sinh mạng đã mất.⚪ ---- Tiểu bang Indiana là nơi đất lành chim đậu đối với nhiều người gốc Việt, nhưng kinh doanh cũng không chắc là bền vững.là chủ tiệm ăn "Maki of Japan" trong thương xá Southlake Mall ở thị trấn Hobart, Indiana. Vào ngày 13 tháng 10, một khách hàng 17 tuổi giận dữ đã hành hung Tran bằng cách ném chai nhựa qua quầy một cách thô bạo, đánh vào đầu Tran và làm vỡ kính bảo vệ. Sự việc được một nhân chứng gần đó ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến những người xem là khách hàng và fan lâu năm của “Mr. Maki,” như nhiều người biết đến TRan.Sau đó, cậu nhóc kia và 3 thanh niên khác xông ra khỏi quầy và phóng ra khỏi khu ẩm thực của thương xá. Sanh Trần sửng sốt: Đây là lần đầu tiên Tran bị khách hàng hành hung kể từ khi Tran mở cửa tiệm ăn ở trung tâm thương mại Hobart từ năm 2001. Con gái của ông là Chrissy Tran, nói với báo NWI Times rằng cô liên tục thấy trên mạng xã hội rằng các chủ doanh nghiệp châu Á là mục tiêu, và cứ luôn lo lắng điều này sẽ xảy ra với bố của cô.Cảnh sát trưởng Hobart là Garrett Ciszewski nói rằng cảnh sát đ8ã qua video giám sát xác định được bọn trẻ và sẽ xem có thể truy tố hình sự hay không. Trần, 62 tuổi, có thể đã bị thương về thể chất: Gia đình lo ngại rằng Tran có thể bị chấn động hoặc chảy máu não, đang dùng thuốc trợ tim và thuốc làm loãng máu. Nhưng Tran từ chối buộc tội hình sự đối với thiếu niên này.Hai tháng nữa, hai vợ chồng sẽ đóng cửa tiệm ăn Maki of Japan vào cuối năm nay với lý do thiếu lượng người qua lại tại trung tâm thương mại và tiền thuê hàng tháng tại khu ẩm thực. Tran cho biết Tran trả hơn 17.000 USD một tháng và tăng lên mỗi năm. Tran là người tị nạn Việt Nam, một trong hàng triệu “thuyền nhân” trốn thoát khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá này.Năm 17 tuổi, Tran đến Mỹ chỉ cùng một đứa em trai. Không tiếng Anh, không tiền, không gia đình. Tran đến Florida, hái rau và thu hoạch một nền văn hóa mới. Nhiều năm sau, Tran tìm được công việc cổ trắng, làm công việc phân tích thị trường cho một công ty dịch vụ thực phẩm. Sau đó, Tran treo một tấm biển “Dưới sự quản lý mới” tại một trong những tiệm ăn của công ty của ông, Maki of Japan.Vợ của Trần đến từ Trung Quốc. Hai người đã làm việc chăm chỉ cho tiệm ăn của họ, vậy mà cuối năm nay sẽ phải đóng cửa tiệm. Trên mạng xã hội, khách hàng của họ đề xuất thành lập trang GoFundMe để giúp vợ chồng Tran thoải mái khi nghỉ hưu và gửi lời cảm ơn vì đã chia sẻ mô hình Giấc mơ Mỹ của họ.⚪ ----Theo VnExpress. Kiều hối chuyển về TP HCM đạt hơn 6,6 tỷ USD trong 9 tháng, tăng mạnh 40% so với cùng kỳ 2022 và vượt mức cả năm ngoái. Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP HCM cho biết. Theo đó, đây là mức cao kỷ lục so với cùng giai đoạn các năm trước. Riêng quý III, kiều hối về TP HCM hơn 2,35 tỷ USD, tăng so với quý II và quý I đầu năm nay.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng cao hơn quý trước và duy trì ở mức tăng trưởng khá. Lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể chiếm hơn 53% kiều hối về thành phố và tăng gần 20% so với quý trước.

⚪ ---- TIN VN. Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler gia nhập Vietravel Airlines. Theo báo Người Lao Động. Ông Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, chính thức trở thành thành viên độc lập HĐQT của Vietravel Airlines, cố vấn định hướng chiến lược của hãng hàng không trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, đã chính thức trở thành thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Vietravel Airlines. Ông Philipp Rösler sẽ cố vấn định hướng chiến lược của hãng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế; là cầu nối giữa hãng với các nhà đầu tư tại châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Wikipedia, Tiến sĩ Philipp Rösler (sinh ngày 24/2/1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên nay là Sóc Trăng, miền Nam Việt Nam) là một chính trị gia Đức, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP), cựu phó thủ tướng Đức. Vào tháng 02/2014, ông là giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị của Diễn đàn kinh tế thế giới tại Cologny, Thụy Sĩ. Ông không rõ cha mẹ, không rõ họ tên gốc và được nuôi trong một viện mồ côi Công giáo do các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Portieux tại Sóc Trăng coi sóc. Khi được 9 tháng tuổi, ông được một cặp vợ chồng người Đức vốn đã có hai con gái nhận nuôi và đặt tên là Philipp Rösler. Ông trưởng thành tại Hamburg, Bückeburg và Hannover, trở thành bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật. Ông giữ chức Phó Thủ tướng Đức từ ngày 13/5/2011 tới 17/12/2013 trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel.

⚪ ---- HỎI 1: Tài sản hộ gia đình người Mỹ tăng 37% trong thời đại dịch?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khi người Mỹ thu thập viện trợ của chính phủ và tiết kiệm, những con số mới cho thấy tài sản hộ gia đình tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Theo một cuộc khảo sát mới của Cục Dự trữ Liên bang, giá trị tài sản ròng của hộ gia đình được báo cáo đã tăng 37% từ năm 2019 đến năm 2022. Đó là bước nhảy vọt lớn nhất trong lịch sử cuộc khảo sát kể từ khi nó bắt đầu hơn ba thập kỷ trước.

Sự gia tăng này xảy ra sau viện trợ chưa từng có từ chính phủ liên bang dưới hình thức những thứ như kiểm tra kích thích kinh tế, tăng cường trợ cấp thất nghiệp và tạm dừng thanh toán khoản vay dành cho sinh viên.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/pittsburgh/news/household-wealth-surged-during-pandemic-new-survey-finds/

⚪ ---- HỎI 2: Pew: 71% dân gốc Latino (nói tiếng Tây Ban Nha) o ngại về ô nhiễm nước và rác thải?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu của Pew Research: Theo khảo sát, khoảng 71% người Latino (gốc Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha) cảm thấy có quá nhiều rác thải, chất thải và bãi chôn lấp, cao hơn 12 điểm so với người không phải gốc Tây Ban Nha, với khoảng 71% người gốc Tây Ban Nha lo ngại về ô nhiễm nước, so với 57% của người từ các cộng đồng khác.

Chi tiết:

https://azpbs.org/horizonte/2023/10/survey-finds-latinos-care-deeply-about-the-environment/

