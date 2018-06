Oregon: Bộ Nội An Giải Tỏa Lều Biểu Tình Chống Di Dân

PORTLAND, Oregon - Lực lượng bảo vệ của Bộ nội an đã tiến đến giải tỏa cổng vào của 1 văn phòng di trú ở thành phố Portland hồi sáng sớm Thứ Năm.1 số người biểu tình chôáng chính sách di trú Trump cắm trại tại đây từ mấy ngày qua.Viên chức loan báo: lối vào văn phòng Portland của ICE đã đuợc giải tỏa lúc 5 giờ sáng.Phóng viên báo tin: lực luợng của Bộ nội an đang dọn dẹp rác. Không rõ có ai bị bắt hay không.Phong trào biểu tình gọi là “Occupy ICE” bắt đầu tuần qua tại Oregon và lan rộng tới nhiều thành phố khác tiếp theo các hình ảnh trẻ em bị tách rời với cha mẹ là di dân vuợt biên.Phong trào yêu cầu giải tán cơ quan ICE do chính quyền Bush (TT thứ 43) thiết lập sau trận tấn công khủng bố của al-Qaeda ngày 11-9-2001.Tin Reuters cho hay: đoàn biểu tình tại Portland còn cắm trại gần đó.Thị Trưởng Ted Wheeler nói rằng ông không hỗ trợ chính quyền liên bang trong việc dọn dẹp khu vực. Một vài nghị viên thành phố đến thăm hiện trường cắm trại trong các ngày gần đây để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những người biểu tình.