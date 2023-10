- Không quân Israel tấn công hơn 200 mục tiêu trong đêm Thứ Ba - Gaza: ít nhất 1.055 người Palestine đã chết và 5.184 người bị thương tại khu vực đông dân ở ven biển.Nhà máy điện duy nhất của Gaza đã hết nhiên liệu, ngưng chạy. Israel phá hủy hơn 22.600 đơn vị dân cư và 10 cơ sở y tế, làm sập 48 trường học. - Israel, hơn 1.200 người đã chết và ít nhất 3.000 người bị thương. Có 40 trẻ sơ sinh Israe

Cô Gigi Hadid, người mẫu nổi tiếng quốc tế sinh tại Los Angeles và mang nửa dòng máu Palestine, đã lên tiếng về cuộc chiến tranh Israel-Hamas, nói rằng: "Việc khủng bố những người dân vô tội không phù hợp và không mang lại lợi ích gì cho phong trào 'Palestine tự do'."

.

- Không quân Israel tấn công hơn 200 mục tiêu trong đêm Thứ Ba

- Gaza: ít nhất 1.055 người Palestine đã chết và 5.184 người bị thương tại khu vực đông dân ở ven biển.Nhà máy điện duy nhất của Gaza đã hết nhiên liệu, ngưng chạy. Israel phá hủy hơn 22.600 đơn vị dân cư và 10 cơ sở y tế, làm sập 48 trường học.

- Israel, hơn 1.200 người đã chết và ít nhất 3.000 người bị thương. Có 40 trẻ sơ sinh Israel bị HJamas chặt đầu ở làng Kfar Aza.

- New York: Ryna Workman, Chủ tịch Hội Luật sư Sinh viên Đại học NYU, tuyên bố ủng hộ lập quốc Palestine, tức khắc mất việc làm trong nghề luật

- Gigi Hadid, người mẫu Hoa Kỳ mang nửa dòng máu Palestine, nói rằng cô ủng hộ Palestine lập quốc, nhưng phản đối giết thường dân vô tội.

- UNRWA: 9 nhân viên LHQ chết vì bom Israel ở Gaza, 18 trường học UNRWA đã bị sập.

- TT Joe Biden: ít nhất 14 người Mỹ đã chết. Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Israel vào thứ Năm.

- Ngoại trưởng Anh đã đến Israel sáng thứ Tư, đoàn kết không lay chuyển của Anh-Israel

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel vì dội bom vào Gaza, cố ý giết dân thường và cuộc chiến lẽ ra không có nếu Israel chấp nhận nhà nước Palestine.

- TTK Liên Âu Josep Borrell: Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế khi phong tỏa hoàn toàn đối với Dải Gaza để trả đũa Hamas.

- Vua Jordan: không thể có hòa bình lâu dài ở Trung Đông cho đến khi Palestine trở thành một quốc gia "có chủ quyền" cùng với Israel

- Nga: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ thăm Nga

- Đặc sứ Palestine tại LHQ: Israel bắn phá Dải Gaza và bao vây toàn diện là tội diệt chủng.

- Tiểu bang Utah kiện TikTok gây nghiện trẻ em Utah, hại sức khỏe tâm thần. Trước đó Arkansas và Indiana đã kiện tương tự

- Cộng hòa Hạ viện hôm nay bàn, bỏ phiếu kín để chọn ra ứng viên cho chức Chủ tịch Hạ viện

- Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley kêu gọi chuyển hướng tiền viện trợ từ Ukraine sang Israel. TNS Mitch McConnell: phải viện trợ cả Israel, Ukraine và Đài Loan.

- Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump) xin tòa cho xuất ngoại để chữa bệnh, Bộ Tư Pháp đồng ý là tòa nên cho đi

- Allen Weisselberg thú nhận gian lận tài chính để Trump Organization khỏi vỡ nợ, Trump đã phê duyệt báo cáo tài chính từ 2011-2016, sau đó không nhớ ai phê duyệt

- Báo WP suy đoán: Công tố đặc biệt Jack Smith đã biết động cơ vì sao Trump trộm và giấu tài liệu mật khi rời Bạch Ốc về Mar-a-Lago

- Biện lý Quận Fulton tìm lời khai của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel và lý thuyết gia âm mưu Alex Jones tại phiên tòa xét xử Sidney Powell và Kenneth Chesebro ngày 23/10

- Dân biểu George Santos (R-N.Y.) bị truy tố thêm 10 tội danh mới, gộp hồ sơ cũ là bị truy tố 23 tội danh

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin biện pháp bảo vệ cho các bồi thẩm vì Trump chửi mắng nguy hiểm quá

- Biến đổi khí hậu nguy hiểm hơn: nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C, sẽ có nhiều vùng nóng tới mức không sống nổi, 4 tỷ dân sẽ bi thảm

- Hãng xe GM và tập đoàn Unifor của Canada đạt thỏa thuận tăng lương cho 4.300 công nhân

- Florida: 3 học sinh trung học bị bắt vì kế hoạch mang súng, lập danh sách những kẻ sẽ bị bắn chết

- Quận Los Angeles: 1 lính thủy thú tội bán bí mật Hải quân cho gián điệp TQ

- Quận Los Angeles: 1 băng trộm vào tiệm trang sức đập bể kính, vơ vét, bỏ chạy khi một nhân viên rút súng bắn. 1 tên bị bắt.

- Bạn có thể trở thành tỷ phú đêm nay, độc đắc Powerball lên tới 1,73 tỷ USD.

- TIN VN. Cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay học sinh lớp 1 ở TPHCM.

- TIN VN. Tập đoàn Mỹ phá sản, doanh nghiệp Việt lao đao.

- TIN VN. Bắc Ninh: Nhà máy bán dẫn 1,6 tỉ USD đi vào hoạt động.

- HỎI 1: Rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ giảm còn 46%? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo bùng nổ, nhưng chỉ mới 2/5 thanh thiếu niên sử dụng ChatGPT? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/10/2023) ⚪ ---- Khi cuộc chiến giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ năm, đây là những diễn biến chính, một cách tổng quan, tính vào sáng sớm Thứ Tư 11/10/2023.

.

- Bộ Y tế Palestine ở Gaza cho biết ít nhất 1.055 người đã chết và 5.184 người bị thương tại khu vực đông dân ở ven biển.

- Về phía Israel, hơn 1.200 người đã chết và ít nhất 3.000 người bị thương, theo cơ quan y tế Israel.

- - Nhà máy điện duy nhất của Gaza đã hết nhiên liệu và do đó đã bắt đầu ngừng hoạt động. Trong buổi sáng, chính quyền Gaza ước tính rằng nhà máy sẽ có đủ nhiên liệu để duy trì hoạt động trong 10 đến 12 giờ nữa.

.

- Quân đội Israel cho biết hàng chục máy bay chiến đấu của họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu trong đêm Thứ Ba, rạng Thứ Tư ở khu vực lân cận Thành phố Gaza.

- Hôm thứ Bảy, các chiến binh Hamas từ Dải Gaza đã tràn qua các khu vực phía nam Israel, trong cuộc tấn công đẫm máu nhất của người Palestine trong lịch sử Israel. “Hamas muốn có một sự thay đổi và họ sẽ đạt được điều đó. Những gì đã có ở Gaza sẽ không còn nữa. Chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công từ trên không, sau đó chúng tôi cũng sẽ tấn công bọ chiến”, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với những người lính gần hàng rào với Gaza.

.

- Israel đã trưng tập 300.000 quân dự bị, nhiều chưa từng có, trong khi các hãng hàng không Israel bổ sung các chuyến bay để đưa quân dự bị trở về nước.

- Bộ Ngoại giao Palestine cho biết các cuộc tấn công của Israel kể từ hôm thứ Bảy đã phá hủy hơn 22.600 đơn vị dân cư và 10 cơ sở y tế, đồng thời làm hư hại 48 trường học.

- Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy toàn bộ nhiều khu phố, để lại nhiều xác chưa rõ danh tính dưới những đống đổ nát. Không kích tiếp diễn mặc dù phiến quân đang giam khoảng 150 người bị bắt cóc từ Israel - gồm binh lính, đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi.

- Một quan chức Hamas cho biết hai thành viên văn phòng chính trị của Hamas đã chết trong một cuộc không kích ở Khan Younis. Họ là thành viên cấp cao đầu tiên của Hamas bị giết kể từ khi Israel bắt đầu tấn công khu vực này.

.

- Ba nguồn tin an ninh cho biết, ở biên giới phía bắc của Israel, một loạt hỏa tiễn đã được bắn từ phía nam Lebanon về phía Israel, khiến Israel phải pháo kích đáp trả.

- Quân đội cho biết thêm nhiều quả đạn pháo phóng từ lãnh thổ Syria đã rơi xuống các khu vực trống trải ở Israel, khiến Israel phải bắn trả, làm dấy lên lo ngại rằng bạo lực có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh rộng hơn.

- Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon cho biết họ đã bắn hỏa tiễn vào một vị trí quân sự của Israel vào sáng sớm Thứ Tư để đáp trả việc ba chiến binh của nhóm này thiệt mạng.

- Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin lực lượng Israel đã thả bom phốt pho trắng xuống khu phố al-Karama ở Gaza vào đầu đêm. Như thế là vi phạm luật quôc tế về cấm bom hóa học.

- Ai Cập đang tiến hành ngăn chặn một cuộc di cư ồ ạt từ Dải Gaza ở phía nam, khi các cuộc bắn phá của Israel đã ngăn chặn các cuộc vượt biên giới.

.

- Giám đốc Truyền thông của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm LHQ (UNRWA) Juliette Touma cho biết hôm thứ Tư rằng cho đến nay, 9 nhân viên Liên hợp quốc đã chếtg ở Gaza. Cô cho biết họ đã bị giết tại nhà của họ trên Dải Gaza. Touma nói thêm rằng 18 trường học UNRWA đã bị hư hại nhưng không gây thương vong. Các trường học đóng vai trò là nơi trú ẩn cho hàng ngàn người Palestine di tản chạy bom. Bà nói với AP: “Việc bảo vệ thường dân là điều tối quan trọng, kể cả trong thời điểm xung đột. Họ cần được bảo vệ theo luật chiến tranh.”

.

- Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi các cuộc tấn công của Hamas là “một hành động cực kỳ xấu xa” và nói thêm rằng ít nhất 14 người Mỹ đã chết. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Israel vào ngày mai, thứ Năm, để thể hiện tình đoàn kết.

- Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã đến Israel sáng thứ Tư, sẽ bày tỏ "sự đoàn kết không lay chuyển" của Anh với Israel khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn.

- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Tư cho biết ông đã đề nghị với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và cơ quan ngoại giao về nhu cầu hỗ trợ quân sự để chống Hamas. Pistorius nói với báo chí: "Cả hai cho đến nay đều nói rằng họ không cần sự hỗ trợ quân sự hay kỹ thuật. Chỉ cần hỗ trợ về chính trị."

.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư chỉ trích Israel về các cuộc tấn công "đáng xấu hổ" vào Dải Gaza, nhấn mạnh rằng Israel "không hành động như một nhà nước. Israel không nên quên rằng nếu họ hành động giống một tổ chức hơn là một nhà nước, thì họ sẽ bị đối xử như vậy.” Erdogan chỉ trích Israel vì “đánh bom các khu định cư dân sự, cố tình giết hại dân thường và chặn các phương tiện giao thông đang mang viện trợ nhân đạo đến khu vực."

- Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã nhóm họp để cố gắng giải quyết sự chia rẽ về việc có nên tiếp tục viện trợ cho người Palestine hay không. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế khi áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với Dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas.

.

- Vua Abdullah II bin Al-Hussein của Jordan hôm thứ Tư khẳng định rằng không thể đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông cho đến khi Palestine trở thành một quốc gia "có chủ quyền" cùng với Israel thông qua hệ thống hai nhà nước. Nhà vua nói trong bài phát biểu trước quốc hội Jordan: “Không thể có an ninh, hòa bình và ổn định nếu không có nền hòa bình công bằng và toàn diện, mà con đường duy nhất có thể đạt được là thông qua giải pháp hai nhà nước. La bàn của chúng tôi sẽ luôn hướng về Palestine, với Jerusalem ở trung tâm và chúng tôi sẽ không bao giờ chùn bước trong việc bảo vệ lợi ích và chính nghĩa của mình."

.

- Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư xác nhận rằng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ thăm Nga, thời hạn này vẫn chưa được quyết định. Nga tuyên bố có "cách tiếp cận cân bằng" đối với cuộc xung đột.

- Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Tehran không liên quan đến vụ tấn công của Hamas dù ông đã “hôn tay” những kẻ gây thiệt hại cho Israel.

- Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đổ lỗi cho những thất bại trong chính sách của Mỹ gây ra cuộc chiến Israel-Hamas.

.

- Đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc mô tả việc Israel bắn phá Dải Gaza và lời thề của họ sẽ áp đặt một cuộc bao vây toàn diện đối với vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát là “không khác gì tội diệt chủng”.

- Giám đốc kỹ nghệ Liên Âu Thierry Breton đã yêu cầu Elon Musk giải quyết vấn đề lan truyền thông tin sai lệch trên nền tảng truyền thông xã hội X của ông về cuộc tấn công của Hamas.

- Nicole Zedeck, phóng viên của i24, cho biết cô được binh lính Israel cho biết rằng 40 trẻ sơ sinh Israel đã chết trong vụ Hamas tấn công làng Kfar Aza, nhiều em bị chặt đầu. Thiếu tá Nir Dinar nói với Insider rằng lực lượng đã tìm thấy xác của những đứa trẻ bị chặt đầu tại một ngôi làng nhưng cho biết bản thân ông chưa xem hình ảnh hoặc video.

.

⚪ ---- Một sinh viên luật của Đại học New York, người đã đưa ra tuyên bố lên án Israel về các cuộc tấn công của Hamas, đã bị rút bỏ lời mời làm việc tại Winston & Strawn, theo công ty luật này cho biết hôm thứ Ba: “Hôm nay, Winston & Strawn được biết rằng một cựu cộng tác viên mùa hè đã đăng một số bình luận mang tính kích động liên quan đến cuộc tấn công khủng bố gần đây của Hamas nhằm vào Israel và đã phân phát nó cho Hiệp hội Luật sư Sinh viên Đại học NYU. Những bình luận gần đây này mâu thuẫn sâu sắc với các giá trị của Winston & Strawn với tư cách là một công ty. Theo đó, Công ty đã hủy bỏ lời mời làm việc cho sinh viên luật này.” Công ty có trụ sở tại New York không nêu tên sinh viên này.

.

Tuy nhiên, tuyên bố của họ được đưa ra sau khi bản tin hôm thứ Hai từ chủ tịch Hiệp hội Luật sư Sinh viên NYU, Ryna Workman, được lan truyền rộng rãi vì đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Workman viết: “Israel chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự mất mát nhân mạng to lớn này. Chế độ bạo lực do nhà nước trừng phạt này đã tạo ra những điều kiện khiến việc phản kháng trở nên cần thiết. Tôi sẽ không lên án sự phản kháng của người Palestine."

.

Chủ tịch hiệp hội luật sư tiếp tục lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thực dân đưa người định cư Israel vào đất Palestine, sự chiếm đóng của quân đội Israel và "bạo lực làm xáo trộn nạn diệt chủng là một 'vấn đề phức tạp'. Palestine sẽ được tự do.” Nhưng, tài khoản LinkedIn của Workman, hiện đã bị xóa, nơi liệt kê kinh nghiệm cho thấy từng làm cộng tác viên mùa hè tại Winston & Strawn, theo Reuters.

.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Hiệu trưởng Trường Luật NYU Troy McKenzie cho biết thông điệp của Workman không đại diện cho quan điểm của ban quản lý trường về “cuộc xung đột kinh hoàng ở Israel và Gaza. Thông điệp này không phải từ Trường Luật NYU với tư cách là một tổ chức và không đại diện cho sự lãnh đạo của Trường Luật. Nó chắc chắn không thể hiện quan điểm của riêng tôi, bởi vì tôi luôn lên án việc giết hại thường dân và các hành động khủng bố là điều đáng trách."

.

⚪ ----- Cô Gigi Hadid, người mẫu nổi tiếng quốc tế sinh tại Los Angeles và mang nửa dòng máu Palestine, đã lên tiếng về cuộc chiến tranh Israel-Hamas, nói rằng: "Việc khủng bố những người dân vô tội không phù hợp và không mang lại lợi ích gì cho phong trào 'Palestine tự do'."

.

Hadid, có cha là Mohamed Hadid là một người nhập cư Palestine và theo đạo Hồi, đã lên Instagram để chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công tàn bạo và bạo lực của Hamas nhằm vào người dân Israel vào cuối tuần qua. Mẹ cô là cựu người mẫu người Mỹ gốc Hoà Lan Yolanda Hadid. Hadid sinh năm 1995 tại Los Angeles, là một người mẫu và nhân vật truyền hình người Mỹ. Năm 2016, cô được British Fashion Council (Hội đồng thời trang Anh) vinh danh là Người mẫu quốc tế của năm. Hadid đã xuất hiện 45 lần trên tạp chí Vogue quốc tế.

.

Hadid viết: “Suy nghĩ của tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch phi lý này và mỗi ngày những sinh mạng vô tội đều bị cuộc xung đột này cướp đi – trong đó có quá nhiều trẻ em. Tôi có sự đồng cảm sâu sắc và đau lòng đối với cuộc đấu tranh và cuộc sống của người Palestine dưới sự chiếm đóng của quân Israel, đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh hàng ngày. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm với những người bạn Do Thái của mình để nói rõ điều đó, như tôi đã làm trước đây: Mặc dù tôi có hy vọng và ước mơ cho người Palestine, nhưng không điều nào trong số đó bao gồm việc làm hại tới một người Do Thái. Việc khủng bố những người dân vô tội không phù hợp và không mang lại lợi ích gì cho phong trào 'Palestine tự do'."

.

Gigi Hadid

.

Cô nói thêm, “Có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cá nhân và chính đáng, nhưng mỗi con người đều xứng đáng có được những quyền cơ bản, sự đối xử và an ninh; bất kể quốc tịch, tôn giáo, sắc tộc hay nơi họ sinh ra. Tôi biết lời nói của tôi sẽ không bao giờ đủ và không thể chữa lành vết thương sâu sắc của rất nhiều người, nhưng tôi luôn cầu nguyện cho sự an toàn của những sinh mạng vô tội.”

.

Hadid cùng em gái và người mẫu Bella Hadid có lịch sử ủng hộ chính nghĩa của người Palestine kêu gọi lập quốc. Nhưng cô Bella vẫn chưa bình luận về cuộc xung đột hiện tại.

.

⚪ ---- Utah đã trở thành tiểu bang mới nhất hôm thứ Ba đệ đơn kiện TikTok, cáo buộc công ty này đang "dụ dỗ" trẻ em vào những thói quen sử dụng mạng xã hội gây nghiện và không lành mạnh, theo AP. Đơn Utah kiện đã được đệ trình lên tòa án tiểu bang ở Thành phố Salt Lake, viết rằng TikTok dụ dỗ trẻ em sử dụng mạng xã hội hàng giờ, xuyên tạc về độ an toàn của ứng dụng và tự cho mình là độc lập với công ty mẹ Trung Quốc, ByteDance.

.

Thống đốc đảng Cộng hòa Spencer Cox cho biết tại cuộc họp báo công bố vụ kiện: “Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi các công ty này không thực hiện hành động đầy đủ và có ý nghĩa để bảo vệ con cái của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thắng thế trong việc buộc các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm bằng mọi biện pháp cần thiết.”

.

Arkansas và Indiana đã đệ đơn kiện tương tự trong khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chuẩn bị quyết định liệu các nỗ lực của tiểu bang nhằm quản lý các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, X và TikTok có vi phạm Hiến pháp hay không. Những lo ngại về sức khỏe cộng đồng được nêu trong vụ kiện ở Utah. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ dành hơn ba giờ mỗi ngày trên mạng xã hội sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tâm thần, bao gồm lo lắng và trầm cảm, theo đơn kiện cáo buộc.

.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến tổ chức một cuộc bầu cử bỏ phiếu kín để chọn ra ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện vào hôm nay, thứ Tư. Như thế, Hạ viện có thể bầu Chủ tịch sớm nhất là từ hôm nay. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã loại Kevin McCarthy khỏi vị trí chủ tịch, nhưng sau đó ông bày tỏ sẵn sàng đảm nhận lại vị trí này.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley đang đưa ra lời kêu gọi cực đoan nhất về cách giúp đỡ Israel: chỉ cần chuyển hướng tiền viện trợ từ Ukraine sang Israel. TNS Hawley đã đăng lên X, hôm thứ Hai nói rằng: “Israel đang đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu”, và Hawley đề nghị cắt giảm viện trợ của Mỹ cho Ukraine để chuyển sang cho Israel.

.

Nhưng không phải Cộng Hòa nào cũng muốn bỏ rơi Ukraine. Hôm thứ Hai, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là một trong số các nhà lập pháp lưỡng đảng đã thúc đẩy một gói chi tiêu nhằm liên kết viện trợ cho Israel với viện trợ cho Ukraine và Đài Loan. Hy vọng McConnell là sẽ thuyết phục được những người hoài nghi về viện trợ Ukraine, như Hawley, tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi sự ủng hộ trong Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát ngày càng giảm đối với cuộc chiến ở Ukraine. Ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cái chết của người Palestine và người Israel đã trở thành một công cụ chính trị.

.

Trong khi đó, một số người cho rằng không rõ liệu Israel có cần sự tài trợ ngay lập tức của Mỹ hay không. Các phụ tá của Quốc hội nói rằng Israel đã có đủ nguồn lực để tiến hành chiến dịch bạo lực kéo dài nhiều tuần ở Gaza và sử dụng hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome system) để tự vệ, sau đó có thể huy động hơn 5 tỷ USD từ ngân sách giảm quân của Bộ Quốc Phòng Mỹ cung cấp.

.

⚪ ---- Peter Navarro, cựu cố vấn thương mại củaTrump, người vừa bị kết tội khinh thường Quốc hội, mới đây đã xin phép tòa án cho phép rời khỏi Hoa Kỳ để chữa bệnh, nhưng không nói là bệnh gì. Bộ Tư Pháp đã có một phản ứng đáng ngạc nhiên.

.

Scott MacFarlane của CBS đưa tin hôm thứ Ba: “Bộ Tư pháp nói rằng họ không phản đối yêu cầu của cựu cố vấn Trump, Peter Navarro, yêu cầu đi ra nước ngoài để điều trị y tế… trước khi tuyên án vào tháng 1/2024 trong vụ bị kết án tội khinh miệt Quốc hội”.

.

⚪ ---- Cựu giám đốc tài chính Allen Weisselberg, người đã làm chứng hôm thứ Ba trước đó rằng Trump đã phê duyệt báo cáo tài chính của ông trước khi chúng được hoàn thiện trong những năm từ 2011 đến 2016, đã không thể nhớ lại ai đã phê duyệt báo cáo tài chính sau khi Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016. (có nghĩa là: Trump là người phê duyệt từ 2011 tới 2016, là người ký tên, tuy Weisselberg là người kế toán. Sau năm đó [Trump vào Bạch Ốc], Weisselberg nói không nhớ ai trách nhiệm.).

.

Trong khi nhớ lại đã thảo luận một số yếu tố trong các tuyên bố với Phó chủ tịch Trump Organization, Eric Trump, Weisselberg từ chối nói rằng Eric hoặc Don Jr. là người có tiếng nói cuối cùng về các tuyên bố. Tòa án sau đó hoãn lại trong ngày. Tòa án sẽ tiếp tục vào sáng thứ Tư với lời khai của giám đốc rủi ro Deutsche Bank, Nicholas Haigh, người sẽ làm chứng sớm do xung đột về lịch trình. Weisselberg dự kiến sẽ trở lại bục nhân chứng vào thứ Tư tuần sau.

.

⚪ ---- Thú nhận gian lận để khỏi vỡ nợ. Allen Weisselberg, đã làm chứng rằng ông đã chứng nhận rằng các báo cáo tài chính của Trump là "trung thực, chính xác và đầy đủ" để các tài liệu này có thể được cung cấp cho người cho vay nhằm ngăn chặn việc vi phạm hợp đồng dẫn đến vỡ nợ.“Vui lòng xem báo cáo đính kèm được yêu cầu theo tài liệu cho vay của chúng tôi, đối với khoản vay được đề cập ở trên”, một nhân viên của Trump Organization sẽ viết thư cho những người cho vay như ngân hàng Wells Fargo, theo các ví dụ được đưa vào bằng chứng.Nhân viên này sẽ kèm theo một chứng nhận do Weisselberg ký, chứng thực tính chính xác của các tài liệu tài chính của Trump."Bạn có hiểu rằng nếu bạn không cung cấp số tiền này, tổ chức Trump Organization sẽ vi phạm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho vay?" luật sư tiểu bang New York là Louis Solomon đã hỏi Weisselberg về từng email."Có," Weisselberg trả lời.⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith ra hiệu rằng các công tố viên đã biết động cơ của cựu Tổng thống Donald Trump khi trộm và giấu tài liệu mật trước khi rời Bạch Ốc đến Mar-a-Lago, theo một nhà báo của tờ Washington Post viết hôm thứ Ba."Việc các tài liệu mật có vấn đề trong trường hợp này được lấy từ Bạch Ốc và giữ lại ở Mar-a-Lago không có gì phải bàn cãi; điều đang tranh cãi là điều đó xảy ra như thế nào, tại sao nó lại xảy ra, những gì Trump biết và những gì Trump dự định. trong việc giữ lại chúng – tất cả các vấn đề mà công tốủ sẽ chứng minh tại phiên tòa chủ yếu bằng các bằng chứng không thuộc loại mật,” theo hồ sơ công tố đệ trình lên tòa hôm thứ Hai.Có vẻ như công tố không chỉ chuẩn bị để chứng minh cách thức và lý do tại sao điều đó lại được đưa vào kho giấu hồ sơ mật, mà còn cả “những gì Trump đã biết và dự định” trong việc giữ lại những tài liệu quý giá khi Trump rời nhiệm sở sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vào thời điểm đó.Cây bút Aaron Blake của tờ Washington Post đã nhanh chóng chú ý đến nỗ lực của Smith trong đơn đệ trình nhằm vạch trần công khai ý định của Trump trong phiên tòa: “Thật vậy, việc xác định động cơ dường như sẽ chỉ ra ý định hành động của Trump và chống lại bất kỳ lập luận nào cho rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm - hoặc rằng Trump bằng cách nào đó đã không biết mình có những gì (điều mà chính phủ đã quan tâm làm suy yếu). Trong trường hợp đó, Smith không nhất thiết phải chứng minh rằng Trump biết rằng tuyên bố của Trump về gian lận cử tri hàng loạt là sai để chứng minh rằng Trump đã vi phạm luật khi cố gắng lật ngược cuộc bầu cử. Nhưng điều đó cũng sẽ hữu ích và văn phòng của Smith đã đưa ra rõ ràng là họ có ý định chứng minh điều đó, dành 20 trong số 45 trang từ bản cáo trạng cho đến thời điểm đó.”⚪ ---- Các công tố Quận Fulton (Georgia) đang tìm lời khai của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel và nhà lý luận thuyết âm mưu Alex Jones tại phiên tòa xét xử can thiệp bầu cử năm 2020 sắp tới đối với hai đồng phạm của cựu Tổng thống Trump ở Georgia, theo tài liệu tòa án mới nộp. Các tài liệu cho thấy các công tố viên cũng đang tìm kiếm lời khai của Andrew Hitt, cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa của Wisconsin.Bộ ba này là những cá nhân mới nhất được tiết lộ từ danh sách nhân chứng của Biện lý Quận Fulton cho phiên tòa xét xử về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 sẽ xét xử vào ngày 23 tháng 10 đối với hai luật sư thân Trump, Sidney Powell và Kenneth Chesebro. Họ đã không nhận tội. Trump và các đồng phạm khác sẽ ra tòa vào một ngày sẽ cho biết sau đó.Các tài liệu tòa án mới cho thấy các công tố viên muốn gọi cả McDaniel và Jones trong phiên tòa sắp tới để xác định tội lỗi của Chesebro. Chesebro, người phải đối mặt với bảy tội danh, bị buộc tội về âm mưu bầu cử thay thế. Ông đã soạn thảo một số bản ghi nhớ và gửi nhiều email khác nhau để vạch ra chiến lược, bao gồm cả các ý tưởng về cách các đại cử tri giả mạo có thể bắt chước những cử tri thực.Các công tố viên trước đó đã chỉ ra các nhân chứng xét xử khác trong danh sách của họ bao gồm Boris Epshteyn, một luật sư thân cận với Trump; Lin Wood, một luật sư đã đệ đơn kiện tìm cách lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump; và nhiều cá nhân ủng hộ Trump ở các tiểu bang xung đột từng là đại cử tri thay thế. Luật sư của Chesebro tuần trước cho biết Georgia đã bàn giao danh sách 174 nhân chứng tại phiên tòa.

Khi yêu cầu lời khai của McDaniels, các công tố viên cho biết vào ngày các đại cử tri thay thế gặp nhau, cô McDaniels (Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng Hòa) đã nói chuyện qua điện thoại với Trump và luật sư John Eastman, một trong những đồng phạm của Chesebro, người cũng tham gia vào chiến lược này. Các công tố cho biết McDaniel cũng đã chuyển tiếp một email về kế hoạch này cho phụ tá điều hành của Trump.

.

⚪ ---- Các công tố cho biết hôm thứ Ba rằng Dân biểu George Santos (R-N.Y.) đã bị truy tố 10 tội danh mới về hai âm mưu bị cáo buộc bổ sung trong chiến dịch tranh cử của ông. Santos đã không nhận tội hồi tháng 5 với bản cáo trạng gồm 13 tội danh, và các tội danh mới nâng tổng số tội lên 23.

.

Bản cáo trạng bổ sung được đưa ra vài ngày sau khi cựu thủ quỹ chiến dịch tranh cử của Santos, Nancy Marks, đạt được thỏa thuận với các công tố viên và nhận tội âm mưu với ứng cử viên lúc đó để gian lận, thổi phồng báo cáo tài chính chiến dịch của Santos. Các công tố viên hiện đang buộc tội Santos về các cáo buộc mà họ gọi là âm mưu “Chương trình Đảng” (“Party Program”) và một nhánh thứ hai được mô tả là âm mưu “Gian lận thẻ tín dụng” (“Credit Card Fraud”).

.

Các công tố viên cho biết kế hoạch đầu tiên nhằm đảm bảo rằng Santos và chiến dịch tranh cử của ông đủ điều kiện tham gia chương trình “đảng ủy quốc gia” nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính và hậu cần cho nỗ lực tranh cử Quốc hội của Santos. Để đủ điều kiện, đảng viên Đảng Cộng hòa ở New York phải chứng minh rằng chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được ít nhất 250.000 USD từ những người đóng góp bên thứ ba chỉ trong một quý.

.

Để đưa ra tuyên bố đó, Santos và Nancy Marks - thủ quỹ của chiến dịch tranh cử của Santos, người đã nhận tội âm mưu vào tuần trước - đã đồng ý báo cáo sai sự thật cho FEC rằng ít nhất 10 thành viên trong gia đình đã có những đóng góp đáng kể cho chiến dịch, mặc dù biết rằng họ không đóng góp gì, theo các công tố viên.

.

Các công tố viên cho biết kế hoạch thứ hai liên quan đến việc Santos đánh cắp danh tính và thông tin tài chính của những người đóng góp cho chiến dịch của mình, liên tục tính tiền vào thẻ tín dụng của họ mà không được phép. Nghĩa là, người ta ghi thẻ, chỉ ủng hộ 1 lần, nhưng Santos tính tiền nhiều lần.

.

Các công tố viên cho biết các cáo buộc mới bao gồm một tội âm mưu phạm tội chống lại Hoa Kỳ, hai tội lừa đảo qua đường dây điện, hai tội đưa ra những tuyên bố sai sự thật nghiêm trọng cho Ủy ban bầu cử liên bang (FEC), hai tội làm sai lệch hồ sơ được đệ trình để cản trở FEC, hai tội trộm danh tính nghiêm trọng và một tội gian lận thiết bị truy cập.

.

⚪ ---- Sau các bài đăng viết hung hăng của Donald Trump trên Truth Social trong phiên tòa xét xử Trump về gian lận tài chánh ở New York, Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Jack Smith đã yêu cầu các biện pháp bảo vệ cho các bồi thẩm đoàn trước phiên tòa xét xử Trump tại tòa án liên bang ở thủ đô D.C.. Tuần trước, Trump đã chụp mũ cô thư ký trưởng của Thẩm phán Arthur Engoron, Allison Greenfield, bịa đặt rằng cô này là bạn gái vì có bức ảnh chụp cô đứng bên Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-NY) và gọi nó là “xấu hổ”.

.

Công tố Smith đưa ra lý do cơ bản của mình đằng sau yêu cầu bảo vệ, nói rằng “chủ yếu trong số đó là việc bị cáo tiếp tục sử dụng mạng xã hội như một vũ khí đe dọa trong quá trình tố tụng tại tòa”. Smith yêu cầu Thẩm phán Tanya Chutkan thực hiện một bảng câu hỏi để miễn trừ các bồi thẩm viên có thể có mà không yêu cầu họ phải ra hầu tòa và đưa ra “các ranh giới hợp lý” nhằm ngăn chặn việc công khai nhận dạng các bồi thẩm viên tiềm năng và được lựa chọn. Chutkan sẽ tổ chức một phiên điều trần về yêu cầu của Smith về lệnh bịt miệng Trump rộng rãi hơn vào ngày 16 tháng 10/2023.

.

⚪ ---- Dấu hiệu của biến đổi khí hậu có ở khắp mọi nơi, từ cháy rừng dữ dội đến lũ quét cho đến nhiệt độ tăng cao. Giờ đây, một nghiên cứu mới cảnh báo rằng mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm hơn, khi các nhà khoa học báo cáo rằng ngay cả sự gia tăng nhỏ của nhiệt độ toàn cầu cũng sẽ khiến một số nơi trên Trái đất trở nên quá nóng đến mức con người không thể chịu đựng được.

.

Tác giả nghiên cứu Daniel Vecellio, một học giả nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Trung tâm Khí hậu Virginia của Đại học George Mason, cho biết: “Chừng nào chúng ta còn tiếp tục thải khí nhà kính vào khí quyển thì chúng ta sẽ tiếp tục nóng lên”.

.

Vecellio, người thực hiện nghiên cứu khi còn làm việc tại Đại học tiểu bang Pennsylvania, cho biết: “Thông điệp mang về nhà là chúng tôi muốn giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức tối thiểu nhất có thể. Nói thì dễ nhất, nhưng tôi đoán như chúng ta thấy điều khó nhất cần làm là đẩy nhanh việc giảm phát thải khí nhà kính càng nhanh càng tốt để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất này.”

.

Nghiên cứu mới này cho thấy nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C, các khu vực ở Pakistan, Thung lũng sông Indus của Ấn Độ, miền đông Trung Quốc và châu Phi cận Sahara sẽ có nhiều giờ nắng nóng vượt quá mức con người có thể chịu đựng mỗi năm, ảnh hưởng đến khoảng 4 tỷ người. Những khu vực này cũng là nơi sinh sống của các quốc gia có thu nhập từ thấp đến trung bình, nơi nhiều người có thể không được sử dụng điều hòa trong các đợt nắng nóng.

.

⚪ ---- Công ty General Motors và tập đoàn Unifor của Canada đã đạt được một thỏa thuận dự kiến, nếu được thông qua, sẽ tác động đến 4.300 công nhân xe hơi, với mức tăng 20% đối với mức lương cơ bản theo giờ đối với nhân viên khu vực sản xuất và 25% đối với những người có tay nghề cao, theo công đoàn cho biết hôm Thứ ba.

.

Chủ tịch thương lượng chính của Unifor Ford, Jason Gale, cho biết sau khi thỏa thuận được phê duyệt, các công nhân tạm thời, nhân viên mới và tất cả nhân viên của Hội Oshawa, Nhà máy truyền động St. Catharines và Trung tâm phân phối phụ tùng Woodstock sẽ nhận được "mức tăng lương lịch sử [... ] và những cải thiện đáng kể về lương hưu sẽ bảo vệ mức sống của họ khi nghỉ hưu."

.

Ngoài ra, thỏa thuận bao gồm việc giảm lương từ 8 xuống 4 năm và nhà máy Oshawa sẽ loại bỏ phân loại tạm thời toàn thời gian trước ngày 1 tháng 8/2026. Unifor cho biết các hành động đình công của họ sẽ bị tạm dừng để cho các thành viên của mình có cơ hội bỏ phiếu về thỏa thuận tạm thời.

.

⚪ ---- Cảnh sát ở Florida cho biết họ đã bắt 3 học sinh trung học - hai học sinh 14 tuổi và một học sinh 15 tuổi - được cho là đã gây ra "mối đe dọa thực sự" cho các bạn cùng lớp. Văn phòng cảnh sát trưởng ở Quận St. John, phía nam Jacksonville, cho biết các cậu bé đã nêu tên nhiều học sinh vào một "danh sách sẽ bị thương" gồm những người chúng muốn làm hại và một "danh sách sẽ bị giết" về những người chúng muốn giết, News4Jax đưa tin. Theo báo cáo bắt giữ, các thiếu niên đã thành lập một nhóm trò chuyện có tên "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thống nhất Boyopolis", được mô tả trong báo cáo là "nhóm cộng sản Nga", sau khi bị bắt nạt tại trường trung học Creekside.

.

Theo báo cáo vụ bắt giữ, các thiếu niên đã cố gắng chiêu mộ những người khác vào nhóm và thảo luận về kế hoạch tấn công học sinh trong một cuộc trò chuyện bằng tin nhắn nhóm, trong đó hai người trong số họ tuyên bố sẽ mang AK-47 đến trường. Các đại biểu cho biết trong báo cáo rằng các cuộc trao đổi đã khiến một thành viên của nhóm trò chuyện "đủ lo lắng và sợ hãi" để báo cáo sự việc với chính quyền. Cảnh sát trưởng cho biết danh sách bị tấn công có hình ảnh của các học sinh được khoanh tròn, cùng với địa chỉ nhà, lịch học. và các bức không ảnh chụp về ngôi trường.

.

⚪ ---- Một lính thủy, cư dân ở Monterey Park (Quận Los Angeles), phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ ở Quận Ventura đã thú tội cung cấp thông tin quân sự nhạy cảm cho một sĩ quan tình báo Trung Quốc. Wenheng Zhao, 26 tuổi, bị bắt cách đây hai tháng và bị truy tố về tội nhận hối lộ để đổi lấy thông tin. Hôm thứ Ba 10/10/2023, Zhao đã nhận tội âm mưu với một sĩ quan tình báo TQ và nhận hối lộ.

.

Trước khi bị bắt, Zhao – còn được gọi là Thomas Zhao – làm việc tại Căn cứ Hải quân Quận Ventura ở Port Hueneme, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. “Từ tháng 8 năm 2021 đến ít nhất là tháng 5 năm 2023, Zhao thừa nhận đã nhận ít nhất 14.866 USD trong ít nhất 14 khoản hối lộ riêng biệt từ sĩ quan tình báo TQ. Để đổi lấy các khoản tiền bất hợp pháp, Zhao đã lén lút thu thập và chuyển cho sĩ quan tình báo TQ những thông tin nhạy cảm, không công khai liên quan đến an ninh hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ, các cuộc huấn luyện và tập trận quân sự cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng. Zhao thừa nhận đã vào các cơ sở quân sự và hải quân bị hạn chế để thu thập và ghi lại thông tin này.”

.

Các quan chức cho biết thông tin đó đặc biệt liên quan đến “cuộc diễn tập huấn luyện hàng hải quy mô lớn ở chiến trường Thái Bình Dương, mệnh lệnh hoạt động, sơ đồ điện và bản thiết kế cho hệ thống Radar định hướng nhiệm vụ trên mặt đất/trên không đặt tại Okinawa, Nhật Bản”.

.

Zhao dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 1/2024 và phải đối mặt với 20 năm tù liên bang, 5 năm vì âm mưu và 15 năm vì hối lộ.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nhóm trộm đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở Manhattan Beach đã phải bỏ chạy khi một nhân viên rút súng ra bắn. Cảnh sát Manhattan Beach, Gardena và El Segundo đã tới tiệm Prestige Jewellers ở dãy nhà 3000 trên Đại lộ North Sepulveda vào khoảng 12:40 giờ trưa ngày 6 tháng 10 khi có báo cáo về vụ cướp.

.

Cảnh sát Manhattan Beach cho biết: “Có 5 nghi phạm, được mô tả là mặc áo nỉ có mũ trùm đầu, đã dùng búa đập vỡ các tủ trưng bày trang sức và một nhân viên của tiệm đã đáp trả bằng cách dùng súng bắn về phía các nghi phạm”.

.

Nhóm cướp bỏ trốn khỏi cửa hàng và được nhìn thấy lần cuối khi đi về hướng nam trên Đại lộ Sepulveda. Không ai bị thương và bọn gian đã lấy đi một số hàng hóa của cửa hàng. Đây không phải là lần đầu tiên tiệm bị bọn trộm đập phá và cướp giật.

.

Vào tháng 8 năm 2014, một nhóm tội phạm đội mũ trùm đầu cầm búa đã cướp cửa tiệm lúc đó nằm trong trung tâm mua sắm Manhattan Village. Trong trường hợp đó, bọn trộm đã lấy đi số đồng hồ Rolex và kim cương trị giá 250.000 USD.

.

Sau một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ cướp gần đây nhất, Cảnh sát Gardena phối hợp với cảnh sát Manhattan Beach, đã bắt giữ một trong những tên cướp liên quan đến vụ đập phá hôm thứ Hai.

.

⚪ --- Bạn có thể trở thành tỷ phú đêm nay. Đêm nay, Thứ Tư, sẽ quay số cho Giải độc đắc Powerball trị giá 1,73 tỷ USD. Mặc dù không ai khớp tất cả sáu con số trong kỳ xổ số Powerball trị giá 1,56 tỷ USD hôm thứ Hai, nhưng một tấm vé trị giá hơn 1 triệu USD đã được bán ở Quận Cam và rồi giải độc đắc tiếp theo tăng lên 1,73 tỷ USD, sẽ quay số vào đêm Thứ Tư 11/10/2023.

.

Các con số trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,56 tỷ USD, được rút vào thứ Hai, ngày 9 tháng 10, là: 67, 34, 46, 55, 16. Số Powerball là 14. Chỉ có một vé khớp với năm con số đó được rút ra. Vé này đã được bán tại tiệm Lake Forest 7-Eleven và trị giá 1.064.543 USD, theo Ty Xổ số. California.

.

⚪ ---- TIN VN. Cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay học sinh lớp 1 ở TPHCM. Theo Báo Lao Động. Em N.T.M.K - học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) - nghi bị giáo viên đánh gãy ngón tay. Chiều 11.10, bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - cho biết, nhà trường đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ phản ánh của phụ huynh. Chị V.T.T - phụ huynh bé M.K - cho biết, chiều 4.10, khi đi học về, con chị kêu bị đau nhức ngón tay rất nhiều. Ba mẹ kiểm tra, thấy bàn tay bên phải của bé có hiện tượng sưng. Sau khi gặng hỏi, bé M.K kể, bị cô giáo chủ nhiệm đánh bằng cây gõ nhạc cụ vào mu bàn tay trong tiết học sáng. Đến sáng 5.10, chị V.T.T đưa con đến một phòng khám ở quận Tân Bình. Tại đây, bác sĩ xác định bé M.K bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải.

.

⚪ ---- TIN VN. Tập đoàn Mỹ phá sản, doanh nghiệp Việt lao đao. Theo VietnamNet. Nhiều doanh nghiệp Việt có bước tiến nhảy vọt qua các thương vụ với đối tác Mỹ. Tuy nhiên, rủi ro cũng không ít khi chính các tập đoàn của Mỹ gặp khó. Noble House Home Furniture LLC, tập đoàn của Mỹ vừa đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 tới Tòa án Hoa Kỳ ở quận Houston, Texas trong bối cảnh lạm phát và chi tiêu của người dân suy yếu. Việc nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ đồ nội ngoại thất của Mỹ phá sản đã ngay lập tức tác động tới giá cổ phiếu doanh nghiệp Việt. Trong phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài (Gỗ Phú Tài) giảm hơn 4% xuống dưới ngưỡng 60.000 đồng/cp. Phú Tài là nhà xuất khẩu đồ gỗ nội thất và đá ốp lát sang thị trường Mỹ với tỷ trọng doanh thu lớn. CTCP Cẩm Hà (CHC) cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc Noble House của Mỹ phá sản. Cổ phiếu CHC trong vài phiên giao dịch gần đây không biến động vì mã này thường xuyên không có giao dịch và tình trạng này trong nhiều năm qua. Trong một thông báo phát đi ngày 3/10, CTCP Cẩm Hà cho biết, doanh thu của Noble House bình quân chiếm khoảng 50% tổng doanh thu.

.

⚪ ---- TIN VN. Bắc Ninh: Nhà máy bán dẫn 1,6 tỉ USD đi vào hoạt động. Theo báo Tuổi Trẻ. Nhà máy bán dẫn thứ hai tại miền Bắc với vốn đầu tư 1,6 tỉ USD ở Bắc Ninh vừa đi vào hoạt động, sau nhà máy trước đó tại Bắc Giang. Ngày 11-10, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự lễ khánh thành nhà máy bán dẫn của Tập đoàn Amkor Technology (Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Phong 2. Đây là nhà máy bán dẫn thứ hai tại miền Bắc. Nhà máy đầu tiên là nhà máy của Tập đoàn Hana Micron tại Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Thông tin từ tỉnh Bắc Ninh cho biết nhà máy bán dẫn của Amkor Technology có tổng diện tích 23ha, tổng số vốn đầu tư đăng ký giai đoạn I khoảng 530 triệu USD, cam kết đến năm 2035 đầu tư với số vốn 1,6 tỉ USD.

.

⚪ ---- HỎI 1: Rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ giảm còn 46%?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà kinh tế hàng đầu của quốc gia cho biết cơ hội tránh suy thoái kinh tế của nền kinh tế Mỹ đang được cải thiện - nhưng rủi ro về điều đó vẫn còn. Xác suất bị suy thoái từ nay đến tháng 9 năm 2024 đã giảm xuống 46%, theo dự báo trung bình của các chuyên gia trong cuộc khảo sát hàng quý mới nhất của Bankrate dành cho các nhà kinh tế. Những xác suất đó vẫn gần bằng việc lật đồng xu, nhưng chúng đã giảm so với mức dự báo trung bình là 59% chỉ trong quý trước. Đây cũng là tỷ lệ cược thấp nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2022.

.

Hầu hết các nhà kinh tế (59%) hiện nay cũng cho rằng khả năng xảy ra suy thoái trong năm tới là thấp hơn 50%. Nó hoàn toàn trái ngược với cuộc khảo sát quý trước: Vào tháng 7, phần lớn số người được hỏi (hoặc 78%) chỉ ra rằng tỷ lệ phần trăm xảy ra suy thoái trong 12 tháng tới là lớn hơn 1 trên 2.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/survey-odds-recession-september-2024-041015660.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo bùng nổ, nhưng chỉ mới 2/5 thanh thiếu niên sử dụng ChatGPT?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát từ Piper Sandler, chỉ có 2 trong 5 thanh thiếu niên sử dụng ChatGPT trong sáu tháng qua. Công ty nghiên cứu và tài chính này công bố hai báo cáo mỗi năm đánh giá thói quen của giới trẻ, có tựa đề "Theo dõi giới trẻ". Báo cáo Mùa thu 2023 đã khảo sát 9.193 thanh thiếu niên Mỹ với độ tuổi trung bình là 15,7. Về việc sử dụng ChatGPT, nó cũng chỉ ra sự mất cân bằng giới tính: 68% thanh thiếu niên đã sử dụng chatbot của OpenAI là nam giới.

Chi tiết:

https://www.businessinsider.in/tech/news/only-2-in-5-teens-are-using-chatgpt-survey-finds/articleshow/104319902.cms

.

.