Vua Charles III viếng thăm chánh thức nước Pháp -- Và bóng ma Công chúa Diana

Giải Nobel về Khoa học Kinh tế đã được trao hôm thứ Hai cho nhà kinh tế học và nhà sử học người Mỹ Claudia Goldin “vì đã nâng cao hiểu biết của chúng ta về kết quả thị trường lao động của phụ nữ”. Goldin là giáo sư tại Đại học Harvard ở Hoa Kỳ và là đồng giám đốc của Nhóm nghiên cứu về Giới trong Kinh tế (Gender in the Economy Study Group) tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (National Bureau of Economic Research