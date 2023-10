- Ván bài của Trump có thể thành công, nếu Tòa Tối Cao đồng ý: Tổng Thống Mỹ là vua, có thể làm mọi thứ mà không bị truy tố, kể cả vi phạm Hiến pháp. - Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump) sau khi bị tỏa kết tội khinh thường, liền nộp đơn xin xuất ngoại chữa bệnh - Biện lý quận Fulton triệu tập 6 người không phải cư dân Georgia ra khai trong phiên xét xử Kenneth Chesebro và Sidney Powel

Ấn Độ vỡ đập: chết ít nhất 47 người, 2.000 người đã được cứu khỏi lũ lụt.

.

- Ván bài của Trump có thể thành công, nếu Tòa Tối Cao đồng ý: Tổng Thống Mỹ là vua, có thể làm mọi thứ mà không bị truy tố, kể cả vi phạm Hiến pháp.

- Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump) sau khi bị tỏa kết tội khinh thường, liền nộp đơn xin xuất ngoại chữa bệnh

- Biện lý quận Fulton triệu tập 6 người không phải cư dân Georgia ra khai trong phiên xét xử Kenneth Chesebro và Sidney Powell - trong đó có Jim DeGraffenreid (Cộng Hòa Nevada) người tổ chức họp đại cử tri giả ở Nevada để cứu Trump ngày 14/12/2020 theo hướng dẫn của Chesebro.

- Israel không kích 426 mục tiêu ở Gaza, giao chiến với quân Hamas trên đường phố nam Israel. Thủ tướng Israel kêu gọi dân Dải Gaza di tản ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng nói Israel sẽ thay đổi thực tế ở Gaza trong 50 năm tới. DB Mỹ Moskowitz ủng hộ quân Israel sẽ vào Gaza trừng phạt tập thể. Nhà báo George Chidi: Gaza là nhà tù lộ thiên đang bị Israel giam 2 triệu người Paleztine, vì họ bị Israel chiếm đất từ lâu.

- Hamas tấn công Israel: ít nhất 500 người Israel chết, 2.048 người đã bị thương. Với ít nhất 232 người Palestine đã chết và 1.700 người bị thương do Israel không kích trả đũa.

- Giải độc đắc Powerball đã tăng lên ước tính 1,55 tỷ USD

- Missouri: thành phố St. Louis bàn dự luật cho người vô gia cư được tè và ị nơi công cộng.

- Động đất mạnh ở Afghanistan: chết hơn 2.000 người.

- FTC: dân Mỹ mất 2,7 tỷ USD do các vụ lừa đảo trên mạng xã hội kể từ năm 2021.

- Thống đốc Newsom phủ quyết dự luật chống phân biệt giai cấp, vì California từ lâu đã cấm phân biệt giai cấp, tính phái, sắc tộc.

- Tuổi thọ ở Mỹ giảm: trung bình thọ 78,9 tuổi hồi năm 2014, chỉ còn bây giờ 76,4 năm. Phân lớn vì bệnh tim, ung thư, tiểu đường, bệnh gan...

- Cả ngàn chim thiên di bay về, chết vì tông vào 1 tòa nhà cao tầng ở Chicago.

- Uống cà phê hoặc trà có thể làm chậm lão hóa, giảm bệnh cao niên.

- Ăn nho có thể giúp ích cho thị lực của bạn.

- Quận Los Angeles: Một nghi phạm có súng đã bị bắn chết ở bãi đậu xe của một thương xá

- GIá xăng giảm một chút ở California.

- TIN VN. Tại Công ty TNHH Viet Glory (Nghệ An): Công an triệu tập 6 người bị nghi là chỉ huy vụ 5.000 công nhân đình công.

- TIN VN. Doanh nghiệp nhà nước lỗ lũy kế gần 70.000 tỉ đồng, nợ hơn 1,9 triệu tỉ đồng.

- HỎI 1:Sống trong khu phố dễ đi bộ, phụ nữ sẽ ít bệnh, tăng thọ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vitamin D trong ánh nắng mặt trời tốt hơn dạng thuốc uống? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-8/10/2023) ⚪ ---- Giải độc đắc Powerball đã tăng lên ước tính 1,55 tỷ USD sau khi không có ai có vé số trùng với 6 con số của xổ số này trong kỳ quay số đêm Thứ Bảy 7/10/2023. Các con số được quya ra hồi tối thứ bảy là: 47, 54, 57, 60, 65 và Powerball số 19.

.

Giải thưởng trị giá 1,55 tỷ USD sẽ dành cho người chiến thắng duy nhất được trả theo niên kim, với chi phiếu hàng năm trong vòng 30 năm. Hầu hết những người trúng giải độc đắc đều chọn tiền mặt, số tiền cho lần quay tiếp theo vào đêm thứ Hai 9/10/2023 sẽ ước tính khoảng 679,8 triệu USD.

.

⚪ ---- Missouri: 1 thành phố bàn dự luật cho người vô gia cư được tè và ị nơi công cộng. Các nhà lập pháp ở thành phố St. Louis, Missouri, đang tranh luận về một dự luật đặc miễn cho người vô gia cư không buộc tuân thủ luật cấm tiểu tiện và đại tiện nơi công cộng, theo báo St. Louis Post-Dispatch. Dự luật được đưa ra hôm thứ Sáu bởi Chủ tịch Aldermanic Megan Green và Alderwoman Alisha Sonnier của Tower Grove East, những người cho rằng cần có các trường hợp ngoại lệ do số lượng phòng vệ sinh công cộng trong thành phố còn thấp.

.

Green nói trong một cuộc họp báo: “Sau mỗi sự kiện thể thao, sau lễ hội Mardi Gras, chúng tôi thấy (những) người khác đi tiểu nơi công cộng. Nhưng… việc thực thi những luật đó đối với bộ phận dân cư đó không giống như việc thực thi mà chúng tôi thấy đối với những người dân không có nhà ở của chúng ta.”

.

⚪ ---- Ấn Độ vỡ đập. Một con đập bị vỡ khiến dòng nước lạnh như băng tràn qua một số ngôi làng ở Ấn Độ hồi đầu tuần đã giết chết ít nhất 47 người, theo các quan chức cho biết trong một ước tính sửa đổi hôm thứ Bảy.





Vụ vỡ đập thủy điện khổng lồ hôm thứ Tư đã khiến nước từ hồ băng chảy qua thung lũng lân cận, giết chết hàng chục người và khiến hàng nghìn khách du lịch bị mắc kẹt.



.

Hơn 2.000 người đã được cứu khỏi lũ lụt hôm thứ Tư, với những nỗ lực được thiết lập để hỗ trợ hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Hãng tin AP đưa tin thêm 6 người nữa được tìm thấy đã thiệt mạng hôm thứ Bảy, trong khi thời tiết khắc nghiệt đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

.

⚪ ---- Nội các an ninh Israel đã chính thức tuyên bố đất nước đang có chiến tranh, trao quyền cho chính phủ thực hiện các hành động quân sự cần thiết để đối phó với cuộc xung đột đang diễn ra với Palestine. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại sự xâm nhập gần đây của những kẻ khủng bố Hamas ở miền nam Israel dẫn đến thương vong lớn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã tuyên bố rằng Israel đã rơi vào tình trạng chiến tranh do sự xâm nhập của Hamas. Thiệt hại về phía Israel sau trận Hamas tấn công là: 500 người Israel chết, 2.048 người đã bị thương.

.

⚪ ---- Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm Chủ nhật rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã khiến ít nhất 500 người Israel chết, trong đó có một chỉ huy quân sự. Theo Bộ Y tế Israel, khoảng 2.048 người đã bị thương, trong đó 20 người trong tình trạng nguy kịch, 330 người bị thương nặng, 396 người trong tình trạng vừa phải và 967 người khác bị thương nhẹ.

.

Trong khi đó, ít nhất 232 người Palestine đã chết và 1.700 người bị thương trong các cuộc không kích trả đũa của Israel, theo dữ liệu từ các quan chức y tế ở Dải Gaza. Người phát ngôn của Hamas cho biết số công dân Israel bị bắt làm con tin "lớn hơn hàng chục lần" nhưng không đưa ra con số chính xác.

.

⚪ ---- Cuộc phản công của Israel bao gồm các cuộc không kích, trong đó Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết 426 mục tiêu ở Gaza đã bị tấn công, trong số đó có 10 tòa tháp được Hamas sử dụng. Trên thực địa, AP đưa tin binh sĩ Israel đã chiến đấu với các chiến binh Hamas trên đường phố miền nam Israel vào Chủ nhật.

.

NBC News đưa tin Hamas cho biết họ đã bắt "hàng chục" binh sĩ Israel làm con tin và đang giam giữ họ ở "những nơi an toàn và đường hầm kháng chiến" ở Gaza. Phụ nữ, trẻ em và người già Israel cũng được cho là đã bị quân Hamas bắt làm con tin, và các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Hamas có thể cố gắng đổi họ lấy hàng ngàn tù nhân Palestine đang bị Israel giam.

.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết một "cuộc chiến lâu dài và khó khăn" đã bắt đầu sau cuộc tấn công bất ngờ chưa từng có hôm thứ Bảy của các chiến binh Hamas từ Gaza. Trong bài phát biểu trên truyền hình tối thứ Bảy, ông Netanyahu cho biết đất nước sẽ “trả thù cho ngày đen tối này. Cuộc chiến này sẽ mất thời gian. Sẽ rất khó khăn". Netanyahu kêu gọi người dân Dải Gaza di tảnn ngay lập tức, và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố rằng Israel sẽ thay đổi thực tế ở Gaza trong 50 năm tới.

.

The Guardian báo cáo rằng "các mục tiêu chiến tranh vẫn chưa rõ ràng vào Chủ nhật, bao gồm cả việc liệu [Israel] có tìm cách loại bỏ Hamas khỏi quyền lực ở Gaza hay không và bất kỳ hoạt động nào có thể kéo dài trong bao lâu." AP đưa ra một "câu hỏi lớn" khác: liệu Israel "có tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza hay không, một chiến dịch trong quá khứ đã gây ra thương vong ngày càng gia tăng."

.

⚪ ---- Dân biểu Florida Jared Moskowitz (D) hôm thứ Bảy đã bị người dẫn chương trình MSNBC và những người khác chỉ trích khi thảo luận về Israel. Đáp lại một bài đăng gợi ý Israel có thể gây hại cho dân thường ở Gaza, DB Moskowitz có vẻ đồng ý với kết quả đó.

.

"Đây là lỗi của Hamas và chỉ có Hamas. Israel đưa ra cảnh báo di tản để cứu mạng sống", Moskowitz viết hôm thứ Bảy về lời cảnh báo có mục đích của Israel là "rời đi. Phụ nữ và trẻ em bị sát hại ở Israel không nhận được lời cảnh báo nào”.

.

Nhà báo độc lập George Chidi nghi vấn về đề xuất của Moskowitz. "Họ định đi đâu vậy? Câu hỏi nghiêm túc. Gaza là một nhà tù ngoài trời. Việc ra khỏi Gaza bị cả Israel và Ai Cập nghiêm cấm", Chidi viết hôm thứ Bảy. "Tôi biết điều này bởi vì tôi đã từng ở đó. Tôi là một người gìn giữ hòa bình quốc tế ở Sinai và tận mắt nhìn thấy 2 triệu người ở đó đang bị mắc kẹt."

.

Moskowitz trả lời: "Đó là điều mà Hamas lẽ ra phải nghĩ đến." Chidi một lần nữa trả lời: “Tôi chắc chắn Hamas đã làm như vậy. Và tôi chắc chắn Hamas sẽ sử dụng giá trị tuyên truyền của hàng đống thường dân Palestine thiệt mạng có thể đoán trước được để chiêu mộ thêm những kẻ khủng bố. Thật vô đạo đức và bất hợp pháp đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào dân thường. Hamas hay bất kỳ ai khác làm gì trước tiên không quan trọng."

.

Người dẫn chương trình MSNBC Mehdi Hasan cũng nhận thấy phản ứng của Dân biểu Moskowitz: Ông viết hôm thứ Bảy: “Một Dân biểu Hoa Kỳ đề nghị 2 triệu người ở Gaza nên bị trừng phạt tập thể vì hành động của Hamas.”

.

⚪ ---- Peter Navarro, cựu cố vấn thương mại của cựu tổng thống Donald Trump, người gần đây bị tỏa kết tội khinh thường Quốc hội, đã yêu cầu tòa án cho phép rời khỏi Hoa Kỳ. Navarro tháng trước nói rằng có "những kẻ giết người" tại CNN và mạng CNN đã phạm tội "giết người do cẩu thả ở mức tối thiểu". Navarro đã bị xử có tội khinh thường.

.

Theo phóng viên quốc hội Scott MacFarlane của CBS News, với việc ngày tuyên án (bị xử có tội rồi, nhưng chưa tuyên án cụ thể là phạt gì, tù hay tiền) sắp đến gần vào tháng 1/2024, Navarro đã xin tòa rời khỏi Hoa Kỳ. MacFarlane đưa tin hôm thứ Bảy: “Vài tuần sau khi bị bồi thẩm đoàn ở Washington DC kết án vì tội khinh thường Quốc hội, cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro đã xin tòa án cho phép đi du lịch quốc tế để điều trị y tế”. Dự đoán sẽ bị từ chối, theo người dẫn chương trình MSNBC và cộng tác viên pháp lý Katie Phang đã tóm tắt câu trả lời: "Ừ, đó sẽ là 'không'."

.

⚪ ---- Ủy viên Quốc gia Đảng Cộng hòa Tiểu Bang Nevada Jim DeGraffenreid là một trong sáu cư dân không phải người Georgia bị triệu tập để làm chứng trong phiên tòa sắp tới xét xử Kenneth Chesebro và Sidney Powell - hai luật sư bị Biện lý quận Fulton, Georgia, truy tố vì tội cố gắng lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

.

Các công tố viên Quận Fulton trong một hồ sơ pháp lý cho biết DeGraffenreid và Chesebro đã trao đổi về sắp xếp tổ chức việc triệu tập các đại cử tri giả ở Nevada cho cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 14/12/2020 và rằng Chesebro đã cung cấp “các tài liệu và hướng dẫn cụ thể” cho DeGraffenreid.

.

Hồ sơ toa ghi ngày 3 tháng 10/2023 viết: “DeGraffenreid sở hữu kiến thức độc đáo liên quan đến thông tin liên lạc giữa đương sự và Kenneth John Chesebro cũng như những cá nhân đã biết và chưa biết khác có liên quan đến các nỗ lực phối hợp, nhiều tiểu bang nhằm tác động đến kết quả của cuộc bầu cử tháng 11/2020 ở Nevada, Georgia và các nơi khác.”

.

Theo tài liệu được Politico đưa tin, lời khai của DeGraffenreid dự kiến sẽ kéo dài không quá một ngày. Georgia đã truy tố 19 người vì tội lừa đảo, âm mưu và hàng loạt tội danh khác. Nhóm này bao gồm chính Trump, cựu luật sư Rudy Giuliani và cựu chánh văn phòng Mark Meadows.

.

Chesebro và Powell đã chọn tham gia một phiên tòa nhanh chóng và phiên tòa của họ sẽ bắt đầu vào ngày 23/10 tại tòa án trung tâm thành phố Atlanta. Chưa có ngày xét xử nào được ấn định cho Trump và 16 bị cáo khác.

.

DeGraffenreid, cùng với Chủ tịch đảng Cộng hòa tiểu bang Nevada Michael McDonald, đều bị Ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện Hoa Kỳ triệu tập, cơ quan điều tra vai trò của Trump trong cuộc tấn công vào thủ đô năm 2021.

.

Bản ghi lời khai bằng miệng của họ cho thấy cả DeGraffenreid và McDonald đều từ chối trả lời các câu hỏi về vai trò của họ với tư cách là đại cử tri giả ở Nevada, trích dẫn Tu chính án thứ Năm. Nhưng các email và tài liệu được gửi như một phần của cuộc điều tra đó cho thấy có sự liên lạc trực tiếp giữa Nevadans và Cheesbro.

.

Một email ngày 10 tháng 12/2020 từ Chesebro gửi cho McDonald, DeGraffenried và những người khác có nội dung: “Thị trưởng Giuliani và những người khác tham gia chiến dịch Trump-Pence, bao gồm (các quan chức chiến dịch tranh cử của Trump) Justin Clark và Nick Trainer, đã yêu cầu tôi liên hệ với bạn và các đại cử tri Nevada khác để tranh luận về kế hoạch để tất cả các đại cử tri Trump-Pence ở tất cả sáu tiểu bang tranh chấp gặp nhau và chuyển phiếu bầu của họ tới Quốc hội vào thứ Hai, ngày 14/12.”

.

Một bản ghi nhớ ngày 9 tháng 12/2020 của Chesebro có nhan đề “Các yêu cầu theo luật định đối với các cuộc bỏ phiếu bầu cử ngày 14 tháng 12” (“Statutory Requirements for December 14th Electoral Votes”) có nội dung: “Nevada là một tiểu bang cực kỳ có vấn đề rắc rối, vì nó yêu cầu cuộc họp của các đại cử tri phải được Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang giám sát, người chỉ có nhiệm vụ cho phép bỏ phiếu đại cử tri cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở Nevada.”

.

Nó tiếp tục, “Nếu có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để loại bỏ Nevada khỏi Biden và Harris, có lẽ cùng với đó sẽ là một cuộc bỏ phiếu bỏ qua chi tiết thủ tục này.” (ghi chú: nghĩa là, họ biết họ đang làm sai, nên sẽ bỏ qua thủ tục họp đại cử tri với giám sát của Bộ trưởng Hành chánh.)

.

Trong email ngày 10 tháng 12/2020 gửi tới DeGraffenried, Chesebro viết rằng Giuliani “tập trung làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng tất cả các đại cử tri Trump-Pence sẽ bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12”.

.

“Có thể,” Chesebro tiếp tục, “cuộc bỏ phiếu đại cử tri diễn ra mà không có sự tham gia của Bộ trưởng Hành chánh” ở Nevada “vì quan điểm rằng những khía cạnh kỹ thuật này của luật tiểu bang cuối cùng khó có thể quan trọng lắm.”

.

DeGraffenreid - và McDonald - cũng được gọi để làm chứng trong cuộc điều tra liên bang của Công tố đặc biệt Jack Smith về Trump. Theo CNN, cả hai đều nhận được “quyền miễn trừ hạn chế” đối với lời khai của mình.

.

Bộ trưởng Tư pháp Nevada Aaron Ford cho biết DeGraffenreid, McDonald và các đại cử tri giả mạo của họ sẽ không phải đối mặt với cáo buộc nào ở tiểu bang Nevada.

.

Ford đã làm chứng trong một phiên điều trần lập pháp vào tháng 5/2023: “Với nó trên radar của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn rằng các đạo luật hiện hành của tiểu bang không đề cập trực tiếp đến hành vi được đề cập”.

.

⚪ ---- Ván bài của Trump có thể thành công: Tổng Thống Mỹ là Hoàng đế Hoa Kỳ, làm gì cũng được miễn tố, và có thể Tòa Tối Cao Hoa Kỳ trong đó có 3 người do Trump bổ nhiệm sẽ gật đầu đồng ý. Theo một cựu công tố viên hôm thứ Bảy, Donald Trump đã dốc toàn lực với hồ sơ mới nhất của mình trong vụ kiện bầu cử ở D.C. và nó có thể mang lại kết quả thành công.

Trump mới đây đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ án lật đổ bầu cử đang bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố và thẩm phán Tanya Chutkan giám sát. Trong kiến nghị của mình, cựu tổng thống lập luận rằng ông có quyền miễn trừ của tổng thống để bảo vệ ông khỏi bị truy tố - về cơ bản là nói rằng ông không thể bị động chạm vì bất cứ điều gì. Cựu công tố viên liên bang Harry Litman cho biết hồ sơ được thiết kế riêng cho một nhóm cụ thể: các thẩm phán bảo thủ của Tòa án Tối cao. Nghĩa là, cao nhất không phải là Hiến pháp, mà là quyền lực nhà vua của Tổng Thống.Cựu công tố viên liên bang Shan Wu dường như đồng ý. Trong một ý kiến hôm thứ Bảy, Wu lập luận rằng “nước cờ” mới nhất của Trump là “kỳ quặc”. Theo Wu, nó cũng có thể thành công. Wu viết: “Nhóm luật sư của Trump đã thành công trong nỗ lực mới nhất nhằm làm chệch hướng cuộc truy tố chống lại ông vì âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020: Họ đã đệ đơn kiến nghị bác bỏ điều đó có thể được gọi là kiến nghị phong các tổng thống Mỹ trở thành vua. Đơn đề nghị pháp lý dài 52 trang được đệ trình trong vụ kiện ở D.C. yêu cầu Thẩm phán quận Tonya Chutkan của Hoa Kỳ bác bỏ cáo trạng dựa trên khái niệm 'quyền miễn trừ tổng thống' mà Trump cho rằng giúp Trump được miễn trừ khỏi mọi truy tố hình sự đối với những hành vi mà Trump đã thực hiện khi còn là tổng thống."Ông tiếp tục: “Nếu đề nghị bác bỏ của Trump dựa trên tuyên bố của ông về quyền miễn trừ tuyệt đối của tổng thống được cho là có thể kháng cáo trước khi xét xử trên cơ sở tạm thời, thì vụ này gần như chắc chắn sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao. Mặc dù Trump thường xuyên thất vọng vì Tòa Tối Cao không ủng hộ pháp lý của ông. Về lý thuyết, điều này có thể khác vì nó liên quan đến việc mở rộng quyền hành pháp. Việc Trump bổ nhiệm 3 thẩm phán trẻ bảo thủ – Amy Coney-Barrett, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh – đã tạo ra đa số bảo thủ mạnh mẽ, ủng hộ việc mở rộng quyền lực của tổng thống theo lý thuyết gọi là 'lý thuyết hành pháp thống nhất.'"⚪ ---- Theo hãng tin AP, số người chết do trận động đất mạnh xảy ra ở Afghanistan hôm thứ Bảy đã tăng lên hơn 2.000 người. Theo Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), trận động đất xảy ra ở khu vực có tâm chấn cách thành phố Herat lớn thứ ba của đất nước khoảng 40 km về phía tây với trận động đất đầu tiên đo được 6,2 độ richter.⚪ ---- Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu rằng người Mỹ đã báo cáo khoản thua lỗ đáng kinh ngạc 2,7 tỷ USD do các vụ lừa đảo trên mạng xã hội kể từ năm 2021. Số tiền đó—chỉ đại diện cho gian lận được báo cáo cho FTC—được cho là chỉ đại diện cho một phần gian lận thực tế xảy ra trong thời gian đó.Tổn thất do lừa đảo trên mạng xã hội thể hiện mức độ lừa đảo cao hơn bất kỳ hình thức liên hệ nào khác, với gian lận trên trang web và ứng dụng thu về 2 tỷ USD trong thời gian đó và gian lận qua thư chỉ mang lại 200 triệu USD. FTC cho biết hầu hết các vụ lừa đảo trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2023 đều xảy ra dưới dạng mua hàng mà không được giao, trong đó những vụ lừa đảo như vậy thường bắt nguồn từ Instagram hoặc Facebook.⚪ ---- Một dự luật được cơ quan lập pháp California thông qua với mục đích rõ ràng đặt ra ngoài vòng pháp luật sự phân biệt giai cấp ở tiểu bang này đã bị Thống đốc Gavin Newsom phủ quyết, theo văn phòng của ông thông báo trong một lá thư hôm thứ Bảy. Dự luật sẽ bao gồm giai cấp trong định nghĩa về tổ tiên của tiểu bang, củng cố các biện pháp bảo vệ chống phân biệt giai cấp theo Luật Fair Employment và các luật khác của tiểu bang.Newsom, trong lá thư phủ quyết của mình, cho biết dự luật là không cần thiết vì California “đã cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tính giới, khuynh hướng tình dục và các đặc điểm khác, và luật tiểu bang quy định rõ rằng những biện pháp bảo vệ quyền công dân này sẽ được giải thích một cách tự do.” Quyền phủ quyết đã làm tiêu tan hy vọng của những người muốn California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên cấm phân biệt giai cấp một cách cụ thể.⚪ ---- Tuổi thọ ở Mỹ đang giảm. Nó đạt đỉnh 78,9 năm vào năm 2014 và đã giảm dần kể từ đó, với con số gần đây nhất là 76,4 năm. Bạn không thể đổ lỗi cho đại dịch, bởi vì xu hướng này đã có từ trước đó, theo tờ Washington Post giải thích một cách sâu sắc về vấn đề này. Hơn nữa, y tế Mỹ ngày càng tụt hậu so với các quốc gia giàu có khác.Theo phân tích, các vấn đề thường được nhắc đến như bạo lực súng đạn và đại dịch ma túy không giúp ích gì nhưng chúng không phải là yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm tuổi thọ. Thay vào đó, thủ phạm lớn chính là bệnh mãn tính. Như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, bệnh gan và những bệnh tương tự, đặc biệt là ở những vùng có thu nhập thấp. Arline T. Geronimus của Đại học Michigan cho biết: “Phần lớn là bệnh tim mạch và ung thư.”⚪ ---- Cả ngàn chim thiên di bay về, chết vì tông vào 1 tòa nhà cao tầng ở Chicago. Gần 1.000 con chim loại biết hót (songbirds) đã chết trong tuần này sau khi tông một tòa nhà ở Chicago trong mùa di cư mùa thu, theo các nhà tự nhiên học tại Bảo tàng Field Museum của thành phố đã xác nhận. Các quan chức bảo tàng cho biết những con chim đã va chạm với Trung tâm McCormick Place Lakeside Center vào sáng sớm thứ Năm.Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về những con chim chết trải dài trên nhiều bàn sau khi được thu thập xác trên đường phố. “Bạn nhặt một con chim Rose-breasted Grosbeak (Grosbeak ngực hoa hồng) và nhận ra rằng, nếu không có một tòa nhà cao tầng ở Chicago, nó sẽ trải qua mùa đông ở chân đồi Andes,” theo Dave Willard, giám đốc danh dự bộ sưu tập của bộ phận chim của Bảo tàng Field nói với Hiệp hội National Audubon Society trong một cuộc phỏng vấn.⚪ ---- Uống cà phê hoặc trà có thể có lợi khi bạn già đi. Một nghiên cứu mới từ Singapore, được công bố trên Tạp chí Journal of the American Medical Directors Association, phát hiện ra rằng uống caffeine dưới dạng cà phê, trà đen hoặc trà xanh làm giảm khả năng suy nhược về thể chất và lượng caffeine cao hơn có liên quan đến tỷ lệ mắc các bệnh về thể chất thấp hơn, bất kể nguồn gốc.Đây chỉ là một nghiên cứu nữa cho thấy không có lý do gì để bạn hạn chế thói quen sử dụng caffeine. Năm 2019, một nghiên cứu của Viện Institute for Scientific Information on Coffee cho thấy uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như Alzheimer và Parkinson. Năm 2022, một nghiên cứu cũng cho thấy uống hai đến ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.⚪ ---- Nho có thể giúp ích cho thị lực của bạn. Một nghiên cứu được công bố trong tuần này trên tạp chí khoa học Food & Function cho thấy ăn nho có tác động có lợi đến sức khỏe mắt ở con người. Điều này được chứng minh bằng sự cải thiện của một số dấu hiệu sinh học về sức khỏe mắt khác nhau ở 16 người ăn tương đương 1,5 tách nho mỗi ngày, so với 16 người trong nhóm dùng giả dược.Một yếu tố nguy cơ của bệnh về mắt là stress oxy hóa và hàm lượng cao các sản phẩm cuối glycation tiên tiến trong mắt (AGEs) - chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống nho có thể giúp giảm. Thêm một tách nho hoặc nhiều hơn vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một cách để ngăn ngừa bệnh về mắt.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nghi phạm đã chết sau vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát ở Công viên Canoga vào sáng sớm thứ Bảy. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, các cảnh sát đã trả lời cuộc gọi về một nghi phạm có vũ trang trên một chiếc xe bán tải ở bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở góc đường Sherman và Đại lộ Variel ngay trước 1 giờ sáng.Khi đến hiện trường, cảnh sát đã xác định được nghi phạm và khi y không tuân thủ mệnh lệnh bằng lời nói, một vụ nổ súng có sự tham gia của cảnh sát đã xảy ra. Nghi phạm, một người đàn ông gốc Tây Ban Nha ở độ tuổi 30, đã chết tại hiện trường. Nghi phạm thứ hai đi cùng người đàn ông này đã bị thẩm vấn và sau đó được thả.⚪ ---- GIá xăng giảm một chút ở California. Theo AAA, giá trung bình của một gallon xăng không chì thông thường đã giảm xuống còn 5,83 USD hôm thứ Bảy, giảm từ mức 6,08 USD một tuần trước. Giá xăng bán sỉ đang giảm trên toàn quốc, với tỷ lệ phần trăm giảm trên mỗi gallon là 6,9 và 10,8%.Dù vậy, bất chấp giá giảm, tài xế ở hầu hết các quận phía Nam California vẫn phải trả nhiều tiền hơn so với người lái xe ở Bắc California. Loại xăng đắt nhất có thể được tìm thấy ở các quận San Luis Obispo, Los Angeles và San Diego, nơi những người lái xe hơi đang phải trả giá trung bình lần lượt là 6,04 USD, 6,03 USD và 6,01 USD mỗi gallon. Các quận Nam California khác có giá cao hơn mức trung bình của tiểu bang bao gồm Ventura ($5,99 mỗi gallon); Santa Barbara ($5,97 mỗi gallon); các quận Riverside và Quận Cam ($5,87 mỗi gallon).⚪ ----Theo tin VTV. Trong ngày 9/10, đại diện Công ty và huyện Diễn Châu sẽ trực tiếp liên lạc mời công nhân vào làm việc thêm lần nữa. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An), chiều 7/10, đã có thêm một số công nhân đến Công ty làm việc trở lại. Sáng 7/10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu Hà Xuân Quang và các lãnh đạo huyện đã có mặt cùng với các cơ quan, ban, ngành vận động công nhân vào làm việc. Đến 7h30, khoảng 1.500 công nhân đã vào nhà máy làm việc. Trong ngày 9/10, đại diện Công ty và huyện Diễn Châu sẽ trực tiếp liên lạc mời công nhân vào làm việc thêm lần nữa. Những công nhân không vào làm việc sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đến nay, lực lượng Công an đã triệu tập 6 đối tượng được cho là có hành vi quấy rối, đưa về trụ sở UBND xã Diễn Trường để tiếp tục làm rõ.⚪ ----Theo Báo Công Thương. Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Theo đó, đến cuối năm 2022 có 827 doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, trong đó 478 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn, 198 doanh nghiệp nhà nước giữ 50% vốn; còn lại 151 doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước. Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, khoảng 9% doanh nghiệp nhà nước có lỗ phát sinh, khoảng 29.456 tỉ đồng. 21% doanh nghiệp còn lỗ lũy kế, hơn 69.890 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 1,98 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với 2021; trong đó nợ ngắn hạn chiếm 55%.⚪ ---- HỎI 1:Sống trong khu phố dễ đi bộ, phụ nữ sẽ ít bệnh, tăng thọ?ĐÁP 1: Đúng thế. Sống trong một khu phố dễ đi lại có thể tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những phụ nữ sống trong các khu dân cư có thể đi bộ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư liên quan đến béo phì thấp hơn. Theo các nhà nghiên cứu tại một số trường đại học ở thành phố New York, điều này đặc biệt đúng với ung thư vú sau mãn kinh, cũng như ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung và đa u tủy.Nhà nghiên cứu Andrew Rundle, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia, cho biết: “Những kết quả này góp phần cung cấp bằng chứng ngày càng tăng về cách thiết kế đô thị ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của dân số cao niên”.Nghiên cứu bao gồm dữ liệu từ hơn 14.000 phụ nữ từ 35 đến 65 tuổi được tuyển dụng tại trung tâm sàng lọc chụp nhũ ảnh ở thành phố New York từ năm 1985 đến năm 1991. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những người phụ nữ này trong ba thập niên, đo lường khả năng đi bộ trong khu phố lân cận bằng các vùng điều tra dân số Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá mối liên quan giữa khả năng đi bộ trong khu vực lân cận và nguy cơ mắc bệnh ung thư liên quan đến béo phì.Vào cuối năm 2016, khoảng 18% phụ nữ mắc bệnh ung thư lần đầu liên quan đến béo phì. Phổ biến nhất là ung thư vú sau mãn kinh với tỷ lệ 53%, tiếp theo là ung thư ruột kết với tỷ lệ 14% và ung thư nội mạc tử cung với tỷ lệ 12%."Nghiên cứu của chúng tôi độc đáo ở chỗ việc theo dõi lâu dài cho phép chúng tôi nghiên cứu tác động của khả năng đi bộ với thời gian tiềm ẩn lâu dài của bệnh ung thư và chúng tôi có thể đo lường khả năng đi bộ trong khu vực lân cận khi những người tham gia di chuyển nơi cư trú trên khắp đất nước trong thời gian theo dõi" cho biết đồng tác giả nghiên cứu Yu Chen, thuộc Trường Y khoa NYU Grossman.Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ sống ở những khu vực dễ đi bộ nhất (25%) có nguy cơ mắc bệnh ung thư liên quan đến béo phì thấp hơn 26% so với những người sống ở những khu vực ít đi bộ nhất (thấp nhất 25%). Nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ và được công bố gần đây trên tạp chí Environmental Health Perspectives.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Vitamin D trong ánh nắng mặt trời tốt hơn dạng thuốc uống?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí British Medical Journal, việc bổ sung vitamin D không giúp ngăn ngừa bệnh tật cho phần lớn mọi người. Trong những tháng mùa đông ảm đạm với những ngày ngắn ngủi và bầu trời nhiều mây, nhiều người có thể tìm kiếm lợi ích của ánh nắng mặt trời ở dạng chai và tìm đến các chất bổ sung vitamin D. Được tạo ra tự nhiên bởi da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, loại vitamin này cần thiết để duy trì xương khỏe mạnh, răng và cơ và để ngăn chúng trở nên giòn và có nguy cơ gãy xương.Nhưng việc xem xét bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng về tác động của chất bổ sung đã phát hiện ra rằng việc cố gắng hấp thụ vitamin D thông qua chất bổ sung là không có lợi lắm.Theo nhóm nghiên cứu, các thử nghiệm lâm sàng đã không chứng minh được rằng việc bổ sung làm giảm nguy cơ té ngã và gãy xương và cơ. Nhưng họ nhận ra rằng nó có thể có lợi ở những người có nguy cơ cao, chẳng hạn như những người ở viện dưỡng lão và những người da sẫm màu sống ở vùng khí hậu lạnh hơn.Đối với những người có nguy cơ, các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên bổ sung vitamin D trong mùa thu và mùa đông nhưng cũng đề nghị nhận lời khuyên về cách tốt nhất để có được vitamin D một cách tự nhiên. Avenell cho biết: “Vitamin D sẽ bảo vệ những người có nguy cơ cao.Nhận đủ vitamin D, được tính là 15 microgam cho độ tuổi từ 1 đến 70 ở Hoa Kỳ, cũng ngăn ngừa bệnh còi xương ở trẻ em và chứng loãng xương – mềm xương – ở người lớn. Avenell cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành ngăn ngừa những căn bệnh này."Chi tiết: