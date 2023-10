- Nobel Y Khoa 2023 trao cho Katalin Kariko và Drew Weissman: giúp phát triển vaccine mRNA chống lại Covid-19 - Laphonza Butler, cựu cố vấn của Phó Tổng thống Harris, được Thống đốc bổ nhiệm vào ghế Thượng nghị sĩ California (thay TNS Feinstein từ trần) - Cố vấn Ukraine gián tiếp cáo buộc Elon Musk tuyên truyền cho Putin, bôi nhọ Zelensky

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã công bố Katalin Kariko và Drew Weissman là những người đoạt giải Nobel Sinh lý học và Y học (Nobel Prize in Physiology and Medicine) năm 2023 vì những khám phá của họ đã giúp phát triển vaccine mRNA hiệu quả chống lại Covid-19. Hình trên, từ trái: Drew Weissman, Katalin Kariko. (Photo: Johnson & Johnson)



- HỎI 1: Đa số Dân Chủ ưa chích vaccine ngừa COVID-19 và ngừa cúm, đa số Cộng Hòa ghét chích cả hai loại? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có ít nhất 35% nhân viên trao đổi những câu chuyện phiếm trong văn phòng ở sở làm Canada? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (2/10/2023) ⚪ ---- Hôm thứ Hai, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã công bố Katalin Kariko và Drew Weissman là những người đoạt giải Nobel Sinh lý học và Y học (Nobel Prize in Physiology and Medicine) năm 2023 vì “những khám phá của họ trong lĩnh vực biến đổi hóa chất bazơ axit nucleic (nucleic acid base modification), cho phép phát triển vắc xin mRNA hiệu quả chống lại Covid-19”.

Công việc của 2 nhà khoa học đã giúp tạo ra vaccinexin Moderna và BioNTech/Pfizer. Hai nhà khoa học đã được trao giải Nobel y học năm 2023 vì những đóng góp của họ về sinh học RNA góp phần vào tốc độ phát triển vắc xin chưa từng có trong đại dịch Covid. Giáo sư Katalin Karikó và Giáo sư Drew Weissman chia sẻ giải thưởng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (823.000 bảng Anh = 1 triệu USD) được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm công bố hôm thứ Hai.

Karikó, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Szeged ở Hungary và là cố vấn bên ngoài của BioNTech ở Đức, được cho là “choáng ngợp” trước thông báo này – đặc biệt khi bà phải chịu đựng nhiều thập niên hoài nghi về công việc của mình và thậm chí còn bị Đại học Pennsylvania giáng chức vào giữa những năm 90s vì thiếu ngân sách tạo ra cho nghiên cứu của mình. Bà vẫn là giáo sư phụ khảo tại trường y khoa Perelman của Đại học Pennsylvania .

Karikó lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở miền trung Hungary, nơi gia đình bá sống trong một căn phòng đơn không có nước sinh hoạt, không có tủ lạnh và không có tivi. Sau khi lấy được bằng postdoc tại Học viện Khoa học Hungary ở Szeged, bà đã bán xe hơi của mình, khâu tiền giấuvào con gấu bông của con gái và chuyển gia đình sang Philadelphia, Mỹ.

Bà gặp Weissman, hiện nay là giáo sư nghiên cứu vaccine tại trường y Perelman, vào cuối những năm 1990s qua một máy photocopy của khoa tại Đại học Pennsylvania, nơi Karikó đang in các tài liệu nghiên cứu. Hai người đã bắt đầu hợp tác và bắt đầu nghiên cứu mRNA như một phương pháp trị liệu tiềm năng, ban đầu sử dụng nguồn tài trợ của Weissman để tài trợ cho các thí nghiệm của họ.

Karikó trước đây đã nói với Guardian rằng bà không bao giờ nghi ngờ liệu cách tiếp cận của họ có hiệu quả hay không. Bà nói: “Tôi luôn ước mình có thể sống đủ lâu để thấy thứ gì đó mà tôi đang làm được chấp thuận."

Hình chụp lại từ Johnson & Johnson.



Hai công ty dược BioNTech và Moderna đã cấp phép cho công nghệ mRNA sửa đổi do Karikó và Weissman phát triển cho vaccine của họ. Weissman đã tiếp tục phát triển các mô hình vaccine RNA chống lại bệnh cúm, mụn rộp và HIV.

Phát biểu tại buổi công bố giải thưởng ở Stockholm hôm thứ Hai, chủ tịch ủy ban Nobel, Giáo sư Gunilla Carlsson, nhấn mạnh rằng phát minh của họ rất quan trọng để làm cho nền tảng vaccine mRNA phù hợp để sử dụng lâm sàng một cách nhanh chóng khi cần thiết nhất. Bà nói: “Tôi nghĩ về việc cứu mạng sống, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đại dịch, điều đó rất quan trọng."

Công trình của Karikó và Weissman trước đây đã được công nhận với giải thưởng Breakthrough Prize trị giá 2,2 triệu bảng Anh (=2,672,659 USD) và nhiều giải thưởng quốc tế khác.

⚪ ---- Laphonza Butler, cựu cố vấn của Phó Tổng thống Harris, người hiện đang giữ chức chủ tịch EMILY's List, được chỉ định đảm nhận chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ còn trống ở California do cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.), người qua đời ở tuổi 90 hôm thứ Sáu. Thống đốc California Gavin Newsom (D) đã đưa ra thông báo vào tối Chủ nhật. Newsom trước đây đã cam kết chọn một phụ nữ Da đen để ngồi vào ghế của Feinstein, nếu ghế trống và việc bổ nhiệm Butler sẽ đáp ứng cam kết đó.

.

Trong thông báo của mình, Newsom lưu ý rằng Butler cũng sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người đồng tính nữ da đen đầu tiên công khai làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Newsom nói: “Tôi tự hào thông báo Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mới của California - Laphonza Butler. Khi chúng tôi thương tiếc sự mất mát to lớn của Thượng nghị sĩ Feinstein, chính những quyền tự do mà bà đã đấu tranh - quyền tự do sinh sản, sự bảo vệ bình đẳng và sự an toàn khỏi bạo lực súng đạn - chưa bao giờ bị tấn công lớn hơn. Laphonza đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để đấu tranh cho phụ nữ và trẻ em gái và là người ủng hộ quyết liệt cho người dân lao động.”

.

Butler từng là lãnh đạo lao động đồng thời là lãnh đạo của EMILY'S List, một nhóm quyền lực hoạt động để bầu chọn phụ nữ. Newsom cho biết bà sẽ từ chức Chủ tịch tổ chức trên. Người phát ngôn của Newsom, Anthony York, nói với hãng tin AP rằng thống đốc không yêu cầu Butler cam kết đứng ngoài cuộc đua ghế Thượng nghị sĩ 2024. AP ghi nhận, hạn chót nộp các giấy tờ cần thiết để tham gia tranh cử ghế Thượng nghị sĩ 2024 là ngày 8 tháng 12/2023.

.

⚪ ---- Cố vấn cho người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Hai đã gián tiếp cáo buộc Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. và Chủ tịch X Corp., Elon Musk, đã đưa ra "sự khuyến khích vô điều kiện" cho "tuyên truyền của Nga, biện minh cho bạo lực hàng loạt" và sự hủy diệt."

.

Podolyak viết trên Telegram: “Bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Nga ngày nay đều là đầu tư trực tiếp vào chiến tranh, diệt chủng, giết hại thế giới tự do, leo thang và quyền được miễn trừng phạt. Thật không may, không phải tất cả mọi người, và không phải luôn luôn, là những nhân vật truyền thông quan trọng, nhưng ở cách xa tâm điểm chiến tranh hàng nghìn km, có thể nhận ra những vụ đánh bom hàng ngày và tiếng khóc của những đứa trẻ mất cha mẹ là như thế nào."

.

Bình luận của Podolyak được đưa ra sau khi Musk đăng một bức ảnh đã qua chỉnh sửa của Zelensky với vẻ mặt lo lắng, với chú thích "đã 5 phút trôi qua mà bạn vẫn chưa yêu cầu viện trợ một tỷ đô la".

.

⚪ ---- Theo một đoạn trích của cuốn sách sắp xuất bản, kẻ bị buộc tội lừa đảo và là cựu tỷ phú Sam Bankman-Fried (SBF) đã cân nhắc việc trả tiền cho Donald Trump để không tái tranh cử vào năm 2024. Một đoạn trong cuốn sách "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon" (Đi vô tận: Sự trỗi dậy và sụp đổ của một ông trùm mới) của Michael Lewis được xuất bản hôm Chủ nhật trên tờ The Washington Post tuyên bố rằng SBF coi nhiệm kỳ tổng thống khác của Trump là một “mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại” và rằng SBF đã khám phá “tính hợp pháp của việc tự mình trả tiền cho Donald Trump” để Trump không tranh cử tổng thống.”

.

Theo Lewis, “nhóm của Bankman-Fried bằng cách nào đó đã tạo ra một kênh liên lạc vào nội bộ hoạt động của Trump và nhận một tin tức không gây chấn động Trái đất rằng Donald Trump thực sự có thể không ứng cử Tổng Thống 2024 nếu được trả giá 5 tỷ USD.” Trong một cuộc phỏng vấn với 60 Minutes, Lewis cho biết “họ vẫn đang thương lượng như thế này khi FTX nổ tung” vào tháng 11/2022. “Do vậy [Bankman-Fried] không còn có 5 tỷ USD nữa,” Lewis nói thêm.

.

Bankman-Fried là người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty thương mại liên kết Alameda Research, cả hai kinh doanh này đều trải qua sự sụp đổ nghiêm trọng dẫn đến phá sản theo chương 11 hồi cuối năm 2022. Trước khi tài sản bốc hơi, Bankman-Fried là nhà tài trợ lớn cho các chiến dịch chính trị của Hoa Kỳ, quyên góp công khai cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ và bí mật tặng tiền cho các đảng viên Đảng Cộng hòa, đồng thời tuyên bố công khai rằng ông dự định chi khoảng 1 tỷ USD trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

.

⚪ ---- Những tuyên bố kỳ lạ và các cuộc biểu tình trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump thường đi đôi với nhau, nhưng Trump đã đưa ra một lời nói rất kỳ lạ vào đêm Chủ nhật, nó có thể khiến ngay cả những người ủng hộ MAGA nhiệt thành nhất phải nhướng mày. Phát biểu ở Iowa về xe điện, Trump tuyên bố rằng ông thà bị điện giật còn hơn bị cá mập ăn thịt nếu bị đắm tàu do động cơ thuyền điện gây ra – rõ ràng khiến khán giả, phần lớn là các bà mẹ, hoang mang.

.

Trump nói: “Nếu tôi đang ngồi xuống và chiếc thuyền đó đang chìm và tôi nằm trên một cục pin, và nước bắt đầu tràn vào, thì tôi sẽ lo ngại. Nhưng sau đó tôi nhìn sang trái 10 thước và có một con cá mập ở đằng kia. Vì vậy, tôi phải lựa chọn giữa điện giật hoặc cá mập ăn thịt - bạn biết tôi sẽ chọn gì không? Điện giật. Tôi sẽ bị điện giật mỗi lần. Chúng ta có đồng ý không?” Bình luận gây nhức đầu này là một trong nhiều bình luận trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật, trong đó Trump liên tục ca ngợi việc chính quyền của Trump chấp thuận sử dụng xăng E-15 quanh năm và chống lại xe điện.

.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Hai, Trump ra tòa New York, và có thể bị phạt 250 triệu đôla vì gian lận kinh doanh nhiều năm, và khi tính lãi thì có thể là 600 đôla. Cựu luật sư của Donald Trump cho rằng khoản tiền phạt 250 triệu USD mà Bộ trưởng Tư pháp Letitia James tính cho Trump Organization thực chất chỉ là bước khởi đầu. Nói chuyện với Jen Psaki của MSNBC vào Chủ nhật, Cohen dự đoán Trump có thể sẽ không giải quyết mọi việc một cách “tốt” nếu ông phải hầu tòa vào thứ Hai.

.

Trump chuẩn bị xuất hiện cho Trump Org. trong phiên tòa hôm nay sẽ quyết định số tiền công ty sẽ nợ. Mặc dù có tên trong danh sách nhân chứng cho cả bên bào chữa và Bộ Trưởng Tư Pháp New York, nhưng Trump không nhất thiết phải có mặt tại tòa vào thứ Hai. Cohen cho rằng đó là vì Trump đang tiếp tục né tránh việc đưa ra lời khai trong vụ kiện chống lại Cohen.

.

Cohen giải thích rằng James chỉ sử dụng con số 250 triệu USD làm ước tính và làm cơ sở cho số tiền phạt. Trong khi James trước đây đã nói rằng các khoản phí sẽ được bao gồm trong số tiền đó, Cohen cho rằng Trump sẽ phải trả nhiều hơn đáng kể. Cohen nói: “Có mức cơ bản ở đây là 250 triệu USD. Bà Bộ trưởng không tin rằng nó sẽ ít hơn 250 triệu USD. Tôi nghi ngờ rằng nó sẽ vượt quá 600 triệu USD."

.

Bản cáo trạng của James từ ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho biết: “Các báo cáo được sử dụng để có được và duy trì các khoản vay ưu đãi trong thời gian ít nhất 11 năm”. Bản cáo trạng của James từ ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho biết. Tóm lại, lợi ích tài chính thu được từ kế hoạch này là khoảng 250 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi tiết kiệm. và lợi nhuận giao dịch, nhờ các điều khoản cho vay thuận lợi mà họ có thể có được bằng cách sử dụng các tờ khai sai lệch và gây hiểu lầm của Trump.

.

⚪ ---- Sau sự kiện vận động ở Iowa vào chiều Chủ nhật, Trump khép lại buổi tối bằng lời chỉ trích Thẩm phán Arthur Engoron, người mà Trump tuyên bố sẽ xuất hiện trước tòa vào sáng nay, thứ Hai. Trump giải thích rằng ông sẽ ra tòa sáng nay "để đấu tranh cho tên tuổi và danh tiếng của mình chống lại Bộ trưởng Tư pháp tham nhũng và phân biệt chủng tộc, Letitia James, người đã vận động để 'có được Trump' và một Thẩm phán Ghét Trump (sic), người không công bằng, vô tâm, và hung ác..."

.

Trump đã tấn công Thẩm phán Engoron kể từ khi Trump thua phần lớn các cáo buộc chống lại công ty của mình vào tuần trước trước tòa. Một trong những vấn đề của Trump là việc Engoron ước tính Mar-a-Lago có giá trị thấp hơn Trump nghĩ. Trong đơn khiếu nại của mình, Trump cho biết thẩm phán đã định giá tài sản là 18 triệu USD. Trên thực tế, ước tính này nằm trong khoảng từ 18 triệu đến 27,4 triệu USD.

.

Trump đã chia sẻ các bài đăng trên mạng xã hội của con trai ông Eric vào tuần trước, tuyên bố rằng câu lạc bộ golf ở Florida trị giá hơn 1 tỷ USD: "Thẩm phán định giá Mar-a-Lago, ở Palm Beach, Florida, ở mức 18 triệu đô la, trong khi nó có giá trị gấp 50 đến 100 lần số tiền đó." Gấp năm mươi lần 18 triệu đô la là 900 triệu đô la. Gấp một trăm lần 18 triệu đô la là 1,8 tỷ đô la. Bài toán nào của Trump cũng kinh dị.

.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Ukraine, kêu gọi Quốc hội nhanh chóng đảm bảo hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trước việc chính phủ liên bang suýt bị đóng cửa trong gang tấc, Biden bày tỏ sự thất vọng trước tình thế bên miệng vực chính trị và nhấn mạnh rằng cam kết của Mỹ hỗ trợ Ukraine vẫn không lay chuyển.

.

Ông Biden nói: “Tôi muốn đảm bảo với các đồng minh Mỹ của chúng tôi, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ đi”. Trong khi một dự luật chi tiêu đã được thông qua để giữ cho chính phủ hoạt động cho đến ngày 17/11, Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định lâu dài bằng cách ủng hộ Kiev.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ tin tưởng rằng ông là ứng cử viên phù hợp nhất trong số các đồng chí Đảng Dân chủ của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với ProPublica, được phát hành vào Chủ nhật, Biden đã trả lời câu hỏi về lý do tại sao ông coi mình là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử tổng thống của đảng Dân chủ, nói rằng ông coi mình là người ở vị trí tốt nhất để ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump, người mà ông được coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với nền dân chủ, từ việc trở thành tổng thống một lần nữa. Biden nói: “Tôi nghĩ Trump đã kết luận rằng Trump phải thắng… Và họ sẽ dùng mọi biện pháp ngăn cản.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật chửi mắng nặng lời, chụp mũ Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, một đối thủ tiềm năng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, là "kẻ thù không đội trời chung" của nông dân Mỹ.

.

Trump nhận xét: “DeSantis đã bỏ phiếu rất tệ và phủ quyết việc tài trợ cũng như hỗ trợ cho nông dân cánh tả và cánh hữu. Bây giờ DeSantis đang cố nói dối về thành tích của mình và đột nhiên giả vờ là người ủng hộ nhiên liệu sinh học. Ron DeSanctus (Trump giễu tên của DeSantis) đã dành toàn bộ thời gian của mình tại Quốc hội để giận dữ chống lại ethanol và đấu tranh để chấm dứt tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo. Không thể tin cậy được DeSantis. DeSantis sẽ đâm sau lưng bạn giống như DeSantis đã đâm sau lưng MAGA.”

.

⚪ ---- Trump hôm Chủ nhật đã chỉ trích quy định sử dụng xe điện "điên khùng" của chính quyền Biden trong khi Trump vận động tranh cử của ông ở Iowa. Trump nhấn mạnh: “Joe gian dối đang cố gắng nghiền nát ngành ethanol của Iowa. Tôi sẽ cứu ethanol của Iowa bằng cách bãi bỏ lệnh cưỡng bách xài xe điện mà Biden đưa ra ngay từ ngày đầu tiên." Trump chỉ trích việc Biden mời người dân Mỹ mua xe hơi điện, “dù bạn chỉ có thể lái xe trong khoảng mười lăm phút. Tôi đưa xe điện này tới đâu để sạc lại bình."

.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis, một ứng cử viên tổng thống năm 2024, cho biết hôm Chủ nhật rằng ông sẽ không giữ chức phó tổng thống của Trump nếu Trump đề nghị ông làm người đồng hành cùng mình. “Không, tôi đang tranh cử tổng thống,” DeSantis nói trong một cuộc phỏng vấn trên “Sunday Morning Futures” của Fox News, khi được hỏi liệu DeSantis có chấp nhận một lời đề nghị giả định đó hay không.

.

“Chúng ta cần ai đó có thể phục vụ hai nhiệm kỳ. Chúng ta cần ai đó có thể giành chiến thắng ở các tiểu bang như Georgia và Arizona, điều mà Trump không thể làm hoặc không làm, mặc dù các ứng cử viên như McCain và Romney không gặp vấn đề gì khi chiến thắng ở các tiểu bang đó,” theo lời DeSantis đề cập đến các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008 và 2012.

.

Những bình luận của DeSantis được đưa ra nhằm đáp trả những lời chỉ trích gần đây của Trump đối với các ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa, trong số đó Trump cho biết Trump không nhìn thấy một người bạn tranh cử tiềm năng.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật rằng ông sẽ từ chức nếu bị Tổng thống Joe Biden yêu cầu hành động chống lại Donald Trump. Nhưng Garland không nghĩ mình sẽ bị đặt vào vị trí đó. Ông nói trên CBS “60 Minutes”: “Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì về vấn đề đó. Và nếu cần thiết, tôi sẽ từ chức. Nhưng không có nghĩa là bất cứ điều gì như thế sẽ xảy ra.”

.

Bộ Tư pháp là trung tâm của không chỉ các cáo trạng chống lại Trump, bao gồm nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và lưu giữ sai trái các tài liệu mật, mà còn cả các vụ án liên quan đến Hunter, con trai của Biden, hậu quả của cuộc bạo loạn tại Điện Capitol của Hoa Kỳ và các cuộc điều tra về tài liệu mật được tìm thấy trong nhà và văn phòng của tổng thống. Garland đã bổ nhiệm ba Công tố đặc biệt riêng biệt.

.

Garland chỉ nói ít về các trường hợp và nhắc lại hôm Chủ nhật rằng ông sẽ không đi sâu vào chi tiết cụ thể, nhưng bác bỏ tuyên bố của Trump và những người ủng hộ Trump rằng các sự kiện đã được sắp xếp để hủy hoại cơ hội trở thành tổng thống của Trump vào năm 2024.

.

Garland nói: “Thực tế, điều đó hoàn toàn không đúng. Các công tố viên của Bộ Tư pháp là những người phi đảng phái. Họ không cho phép những cân nhắc của đảng phái đóng bất kỳ vai trò nào trong các quyết định của họ.”

.

Garland cho biết Tổng thống Biden chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào các cuộc điều tra và Garland bác bỏ những lời chỉ trích từ đảng Cộng hòa rằng Garland đang dễ dãi với con trai tổng thống, Hunter, người gần đây đã bị truy tố về tội sử dụng súng sau khi thỏa thuận nhận tội trong vụ thuế của Hunter thất bại. Hunter Biden sẽ phải hầu tòa ở Delaware trong tuần này.

.

Anthony Hao Dinh

TIN VN. Việt Nam nhất quán xác định Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

TIN VN. Một trẻ ở TP.HCM tử vong, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu, nhiều em đau bụng.

TIN VN. Gần 77% người tìm việc ở TP Sài Gòn có trình độ đại học trở lên.

⚪ ---- Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump đã trao hồ sơ mất cho các nhà báo ủng hộ Trump, và họ đã trả lại kịp cho Mark Meadows trước giờ Bạch Ốc bàn giao cho tân Tổng Thống Joe Biden. Cassidy Hutchinson tiết lộ trong cuốn sách mới của cô ấy nhan đề "Enough", rằng cô đang mang theo hồ sơ mật trong túi chợ Whole Foods sau khi các phóng viên ủng hộ Donald Trump trả lại tài liệu cho Mark Meadows. Cô Hutchinson viết rằng các tài liệu mật đã được trao cho các nhà báo cực hữu Mollie Hemingway và John Solomon. Tình hình hồ sơ mật đưa ra ngoài Bạch Ốc đã khiến cố vấn Bạch Ốc, người đã chứng kiến những gì đã xảy ra, tức giận.Theo Hutchinson, trước đây có thông tin cho rằng Meadows đã đưa ra lời phản đối điên cuồng vào phút cuối đối với Bộ Tư pháp, tuyên bố Trump đã giải mật thông tin này sau khi Trump rời Bạch Ốc. Bộ từ chối giải mật thông tin, nhưng các đồng minh của Trump khẳng định Trump đã nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết kịp thời. Còn 15 phút nữa là Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống."Vào khoảng 10:30 giờ tối [đêm hôm trước], tôi thấy Pat Philbin Power đang đi về phía văn phòng của mình. Tôi nghĩ thật tuyệt. Điều gì có thể xảy ra bây giờ?" cô Hutchinson viết. Trump đã rời khỏi văn phòng và nhiều nhân viên khác đã mang đồ đạc của họ ra ngoài.“Mark [Meadows] đã làm bao nhiêu bản sao của tập tài liệu Crossfire Hurricane đó? Tất cả các bản sao ở đâu?” Pat hỏi cô Hutchinson. “Có bao nhiêu trong số chúng đã được phân phối?”"Chậm lại," cô nói với Philbin. "Có bao nhiêu bản? Tôi không biết. Có một số trong văn phòng của chúng tôi..."Cô mô tả nhiều tập tài liệu được ném khắp phòng với "thông tin mật nhưng được cho là sẽ sớm được giải mật, nhưng tập tài liệu Crossfire Hurricane rất dễ nhận dạng vì chúng dày đến mức nào.""Mark [Meadows] đã đưa bản sao cho Mollie Hemingway và John Solomon chưa?" Philbin hỏi. Cô Hutchinson mô tả họ là "những nhà báo bảo thủ mà tổng thống và Mark đã quen biết."“Ừ, tối nay ông [Meadows] đã cử một số nhân viên Mật vụ gặp Mollie và John ở Georgetown trong khi tất cả các bạn đang ở Phòng Bầu dục với ông chủ [Trump],” cô nói với Philbin."Mặt Pat tái mét. 'Nghiêm túc à?'"Ngày hôm sau, một nhân viên Mật vụ thả một túi đầy giấy tờ rời vào bao đi chợ Whole Foods. Không rõ người viết có lưu giữ tài liệu nào và những gì họ được đưa hay không. Tuy nhiên, điều chắc chắn là hành động cung cấp thông tin mật cho các phóng viên chính là nguyên nhân khiến chánh văn phòng của Phó Tổng thống Dick Cheney, I. "Scooter" Libby, phải vào tù."Năm 2007, Thẩm phán quận Reggie Walton của Hoa Kỳ đã kết án I. Lewis “Scooter” Libby 30 tháng tù liên bang, phạt 250.000 đô la và ra lệnh cho Libby phải chịu thêm hai năm thả tự do có giám sát, bao gồm 400 giờ phục vụ cộng đồng,” bản tin Politico cho biết.Libby bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào năm 2005 sau cuộc điều tra liên bang về kẻ đã tiết lộ tên của đặc vụ CIA Valerie Plame cho phóng viên Judith Miller của New York Times. Cuối cùng, Libby đã đạt được thỏa thuận nhận tội và Tổng thống George W. Bush đã giảm án tù cho Libby nhưng vẫn giữ nguyên khoản tiền phạt 250.000 USD. Libby cuối cùng bị phát hiện đã nói dối đại bồi thẩm đoàn, cản trở công lý và đưa ra những tuyên bố sai sự thật. (ghi chú: nếu cô Hutchinson viết đúng sự thật, hẳn là Meadows sẽ vào tù.)⚪ ---- Paris: rệp tưng bừng khắp thành phố, cơ nguy làm hỏng Thế Vận Paris. Những con rệp đang cắn không đúng lúc ở Paris, khiến các quan chức thành phố lo ngại đợt bùng phát rệp có thể làm hỏng Thế vận hội Olympic sắp tới của thành phố khi hàng chục nghìn khách du lịch chuẩn bị đổ về Paris. Rệp đã xâm chiếm nhiều khu dân cư tư nhân và cả một số không gian công cộng, với các video lan truyền cho thấy những con bọ nhỏ bé đang bò trên Tàu điện ngầm Paris, tại rạp chiếu phim và trong các sân bay của thành phố.Clément Beaune, Bộ trưởng giao thông vận tải của Pháp, cho biết hôm thứ Sáu rằng ông dự định gặp các nhà điều hành vận tải vào tuần tới về cách tiêu diệt rệp đang gia tăng của thành phố để “trấn an và bảo vệ” khách du lịch sử dụng phương tiện công cộng. Phó thị trưởng thành phố, Emmanuel Grégoire, cho biết cuối tuần này rằng vấn đề này “lan rộng” và “không ai được an toàn” trước tai họa. “Bạn có thể bắt rệp ở bất cứ đâu và mang chúng về nhà,” ông nói. Thế vận hội Olympic năm tới sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 7/2024.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật xác nhận rằng họ đã thực hiện một cuộc không kích ở miền bắc Iraq sau một vụ đánh bom khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiềuố người khác bị thương ở Ankara. Theo tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch trên không nhằm vào các căn cứ quân sự của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Gara, Hakurk, Metina và Qandil, dẫn đến việc phá hủy 20 mục tiêu.Trước đó cùng ngày, 2 kẻ tấn công đã giết chết một thường dân và cướp xe của anh ta. Hai cá nhân giấu tên đã đến bên ngoài tòa nhà Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô của đất nước vào buổi sáng Chủ nhật. Và rồi, một trong những kẻ tấn công đã cho nổ chất nổ bên trong xe, trong khi kẻ còn lại đã bị "vô hiệu hóa". Một hãng thông tấn liên kết với PKK đưa tin nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tự sát ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.⚪ ---- Nhật Bản báo nguy rằng giá dầu tăng, lạm phát tăng, tiền mất giá sẽ kéo dài cả năm tới. Ngân hàng Nhật Bản tiết lộ hôm thứ Hai rằng giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng trong cả năm tài chính tiếp theo ở nước này do dự đoán phí vận chuyển và phí dịch vụ công sẽ tăng. Trong tài liệu tóm tắt quan điểm của các nhà hoạch định chính sách từ cuộc họp tiền tệ tháng 9, các quan chức ngân hàng trung ương cảnh báo rằng nguy cơ giá cả tăng lên do sự "truyền" dai dẳng của việc tăng chi phí sang giá bán, đồng yên mất giá và giá dầu thô cao.Ngân hàng nhấn mạnh: “Mức giá cao gần đây và hơn nữa là những diễn biến về tỷ giá hối đoái và giá dầu thô cho thấy một mức độ rủi ro nhất định rằng giá cả nhìn chung sẽ không giảm nhiều như dự kiến và sẽ đi chệch hướng đi lên so với kịch bản cơ bản”.⚪ ---- Báo cáo của S&P Global công bố hôm thứ Hai cho thấy, lĩnh vực sản xuất ở Nhật Bản suy thoái với “tốc độ mạnh hơn” vào cuối quý 3 năm 2023, đánh dấu mức đọc yếu nhất kể từ tháng 2. Chỉ số PMI Sản xuất của Ngân hàng Jibun Nhật Bản đã hạ xuống dưới ngưỡng 50 điểm trung tính, giảm 1,1 điểm so với tháng trước để đạt 48,5 trong tháng 9, "bất chấp áp lực về nhu cầu giảm nhẹ, lạm phát giá đầu vào nói chung vẫn tăng nhanh."Nhà kinh tế Usamah Bhatti của S&P Global Market Intelligence nhận xét về báo cáo: “Điều kiện kinh tế suy thoái trong Nhật Bản và toàn cầu đã đè nặng lên lĩnh vực này, vì cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm hơn nữa”. Ông nói thêm: “Các nhà sản xuất Nhật Bản phải đối mặt với áp lực giá bổ sung theo dữ liệu mới nhất, do tốc độ lạm phát giá đầu vào tăng nhanh trong tháng thứ hai lên mức cao nhất trong 4 tháng”.⚪ ---- Oklahoma: Một phụ nữ đang cắt cỏ, bị phi cơ đụng chết, nhưng phi công không bị thương. Một phụ nữ đã chết sau khi cô bị máy bay đâm trúng khi đang cắt cỏ ở Oklahoma vào tuần trước, theo đài KFOR. Người phụ nữ, được xác định là Samantha Hayes, 27 tuổi, đang ngồi trên máy cắt cỏ tại Sân bay Broken Bow ở Quận McCurtain vào chiều thứ Sáu, theo Đội tuần tra đường cao tốc Oklahoma.Cùng lúc đó, chiếc Bonanza A36 đời 1972 do một người đàn ông 70 tuổi lái đang chuẩn bị hạ cánh trên đường băng. Phi công cho máy bay, hạ cánh và sau khi chạm xuống, các quan chức cho biết anh ta đã nhìn thấy Hayes trên máy cắt cỏ. Theo cảnh sát, phi công sau đó đã cố gắng kéo máy bay lên nhưng cánh máy bay đã đập vào đầu Hayes. Cô đã chết tại hiện trường. Phi công không bị thương.⚪ ---- Quận Los Angeles: 12 thành phố đã nộp đơn kiện hôm thứ Sáu chống lại chính sách không bảo lãnh tại ngoại mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Chính sách mới cho phép một số nghi phạm hình sự phạm tội không bạo lực hoặc không nghiêm trọng chỉ bị phạt và được trả tự do, trong khi trước đây họ phải bị giam và nếu muốn ra tại ngoại là phải nộp tiền thế chân (bail bond).Quy định mới có tên là Pre-Arraignment Release Protocols được thiết kế để ít phụ thuộc vào khả năng chi trả của người bị bắt mà tập trung nhiều hơn vào rủi ro của họ đối với công chúng hoặc nạn nhân, theo Tòa án Quận Los Angeles tuyên bố sau quyết định vào tháng 7 về việc thiết lập hệ thống mới. Theo quy định, những người bị bắt vì tội nhẹ, không bạo lực sẽ được trả tự do tại địa điểm bắt giữ hoặc bị bắt giữ và sau đó được thả với lời hứa sẽ xuất hiện tại phiên tòa (nghĩa là, không cần nộp tiền thế chân để ạti ngoại).Các thành phố không đồng ý với nghi thức mới. Hồ sơ của tòa án đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Quận L.A. thay mặt cho hàng chục thành phố cho biết chính sách không bảo lãnh tại ngoại mới là mối đe dọa đối với an toàn công cộng. Các thành phố đứng ra kiện bao gồm Arcadia, Artesia, Covina, Downey, Glendora, Industry, Lakewood, La Verne, Palmdale, Santa Fe Springs và Whittier. Các nhà lãnh đạo các thành phố này đang hy vọng ngăn chặn hoàn toàn chính sách mới hoặc ít nhất là trì hoãn việc thực hiện chính sách này.⚪ ---- Quận Los Angeles: 1 xe phóng qua mỏm đá xuống biển, chết 1 người. Một người đàn ông đã chết trong một chiếc xe lao xuống bở đá ở San Pedro vào cuối ngày thứ Bảy. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, nhiều cú phone cho biết 1 chiếc xe đã lao ra khỏi vách đá gần South Meyler St. và West Paseo Del Marvào khoảng 10:30 tối.Trực thăng tìm kiếm trên không đã phát hiện ra chiếc xe kiểu coupe bị đắm dọc theo bờ biển đầy đá. Theo Sở Cứu hỏa Los Angeles, ba thợ lặn LAFD đã hỗ trợ các đội ở dưới chân vách đá trong khi “lướt sóng mạnh đến thắt lưng khi thủy triều lên cao” đã đập nát chiếc xe bị đắm. Cứu hộ kéo một người đàn ông ra khỏi xe, người được cho là đã chết tại hiện trường. Tên nạn nhân chưa được tiết lộ. Tìm kiếm kỹ lưỡng bên trong chiếc xe bị hư hỏng nặng, cũng như tìm kiếm bằng tia hồng ngoại bằng đèn chiếu và máy bay trực thăng dọc bờ biển không tìm thấy nạn nhân nào khác.⚪ ---- Quận Los Angeles: một tại nạn giao thông với nhiều xe hôm Chủ nhật đã khiến 7 người phải nhập viện. Sở Cứu Hỏa Quận Los Angeles nói, tai nạn xảy ra gần đại lộ Slauson và Alamo trong khu vực Maywood khoảng trước 3 giờ chiều. Cứu hỏa phát hiện 5 xe liên quan đến vụ va chạm và một số nạn nhân bị mắc kẹt bên trong 2 xe.Trong số những người bị thương,có 3 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, 3 người bị thương nhẹ và 1 người chỉ bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ điều gì dẫn đến vụ tai nạn hoặc liệu rượu và ma túy có phải là nguyên nhân hay không. Chưa có thông tin nào được cung cấp về độ tuổi của các nạn nhân.⚪ ---- Quận Cam: Bác sĩđã bị truy tố tội trộm khoảng 150 triệu đô la từ chương trình liên bang cung cấp dịch vụ y tế COVID-19 cho những bệnh nhân không có bảo hiểm. Anthony Hao Dinh, 64 tuổi, từ thị trấn Newport Coast điều hành các phòng khám ở Westminster và Garden Grove. Theo công tố, Dinh là một bác sĩ chuyên khoa nắn xương được cấp phép, đồng thời là chuyên gia tai mũi họng, và là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.Dinh bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu đô la bằng cách gửi yêu cầu bồi hoàn theo Chương trình không có bảo hiểm COVID-19 của Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế. Các quan chức cho biết, từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2021, Dinh bị cáo buộc đã nộp đơn khai sai về việc điều trị cho những bệnh nhân đã được bảo hiểm, các dịch vụ không được cung cấp trên thực tế và các dịch vụ không cần thiết về mặt y tế.Theo tài liệu của tòa án, “Do những tuyên bố sai trái và gian lận này, HRSA đã thanh toán cho bị cáo BS Dinh, thông qua hoạt động y tế của Dinh, với số tiền xấp xỉ 150 triệu USD”. Các quan chức cho biết đây là “âm mưu lừa đảo lớn nhất trên toàn quốc nhắm vào Chương trình HRSA COVID-19 dành cho người không có bảo hiểm bị phát hiện vào thời điểm này”.Định cũng bị cáo buộc nộp khoảng 65 đơn xin vay gian lận đòi gần 8 triệu USD. Các chương trình đã giải ngân khoảng 2,8 triệu USD cho Dinh. Dinh bị truy tố 12 tội lừa đảo qua đường dây, 5 tội rửa tiền (với 2 tội trong số đó cáo buộc chuyển hơn 11 triệu USD vào tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân) và một tội cản trở công lý.Dinh được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 7 triệu USD. Phiên điều trần truy tố dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tại Tòa án Santa Ana. Nếu bị kết án, Dinh phải đối mặt với án tù 20 năm vì tội lừa đảo qua mạng và ba tội rửa tiền, tối đa 10 năm cho hai tội rửa tiền và tối đa 20 năm vì tội cản trở công lý mà ông đưa ra. hồ sơ bệnh nhân giả để đáp lại trát đòi hầu tòa của bồi thẩm đoàn.Hai bị cáo khác cũng liên quan đến âm mưu này bị khởi tố gồm:- Em gái của Dình, Hanna (“Hàng”) Trinh Dinh, 65 tuổi, ở Lake Forest. Vào tháng 4, cô đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và thừa nhận đã giúp nộp Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) gian lận và các đơn xin vay do thiên tai gây thiệt hại kinh tế nhằm tìm kiếm hơn 260.000 đô la từ quỹ cứu trợ COVID.- Matthew Hoàng Ho, 66 tuổi, ở Melbourne, Florida, bị truy tố vào ngày 2 tháng 5 trong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến các ứng dụng PPP và EIDL. Ngày xét xử dự kiến vào ngày 6 tháng 2/2024.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất quán xác định Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1.10.1949 - 1.10.2023), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã có điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có điện mừng gửi Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có điện mừng gửi Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán xác định Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, là dịp kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Công an TP Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân một trẻ tử vong, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu. Chiều 2-10, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, bà Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - cho biết đang làm rõ vụ việc một trẻ tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh trong đêm Trung thu tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức). Thông tin ban đầu, chiều 29-9, chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức) tổ chức Trung thu cho các cháu là con em của những người sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại chung cư. Ban tổ chức đã phát quà, phát bánh cho các cháu. Trong các phần quà này, chung cư có mua 230 phần bánh su kem của một thương hiệu có uy tín kèm bánh trung thu để phát cho các cháu ăn. Sau khi phát bánh, còn dư bánh su kem, con của một nhân viên phục vụ đã lấy một phần về ăn. Đến ngày 30-9, cháu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. Tối 1-10, bé diễn biến nặng nên gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé không qua khỏi. Phụ huynh trong chung cư phản ảnh một số cháu cũng bị đau bụng sau khi ăn bánh. Đến ngày 1-10, một số bé lớn trong chung cư vẫn còn triệu chứng đau bụng.⚪ ----Theo VnExpress. Trong hơn 32.300 người đang tìm việc, lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm gần 77% và gặp nhiều khó khăn hơn các nhóm khác, theo báo cáo của Falmi. Đó là một phần trong báo cáo thị trường lao động quý 3 và nhu cầu nhân lực quý 4 trên địa bàn TP HCM do Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố (Falmi) vừa công bố. Báo cáo đã khảo sát 14.540 doanh nghiệp với gần 70.000 vị trí việc làm và 32.305 người tìm việc. Theo Falmi, lao động đang tìm việc có trình độ đại học trở lên chiếm gần 77%, tỷ lệ này ở nhóm cao đẳng hơn 20%, trung, sơ cấp khoảng 2% và chỉ có 0,53% người muốn làm các công việc của lao động phổ thông như công nhân đóng gói, may mặc, nhập liệu tại nhà.⚪ ---- HỎI 1: Đa số Dân Chủ ưa chích vaccine ngừa COVID-19 và ngừa cúm, đa số Cộng Hòa ghét chích cả hai loại?ĐÁP 1: Đúng thế. Người Mỹ hiện đang cân nhắc việc tiêm phòng cúm hàng năm cùng với vaccine ngừa COVID-19 mới. Có sự khác biệt giữa các đảng phái ở đây, theo Kaiser Family Foundation báo cáo trong một phân tích về những phát hiện phức tạp.“Tỷ lệ những người đủ điều kiện mong đợi được tiêm phòng cúm hàng năm và một loại vaccine mới được khuyến nghị cho RSV (respiratory syncytial virus: vi rút hợp bào hô hấp) sẽ lớn hơn dự định tiêm vaccine COVID-19. Ví dụ: hầu hết người lớn (58%) nói rằng họ đã tiêm hoặc dự kiến tiêm phòng cúm và hầu hết người lớn từ 60 tuổi trở lên (60%) nói rằng họ đã tiêm hoặc dự kiến tiêm vaccine RSV mới (được khuyến nghị cho nhóm tuổi của họ).”Tổ chức KFF cho biết trong một phân tích: “Như đã đúng trong suốt đại dịch, tỷ lệ đảng viên Đảng Cộng hòa (24%) nhỏ hơn nhiều so với đảng viên Đảng Dân chủ (70%) mong đợi nhận được vaccine COVID-19 mới – khoảng cách 46 điểm phần trăm”.“Có sự chia rẽ đảng phái nhỏ hơn nhưng vẫn đáng kể về ý định sử dụng các loại vaccine này so với vaccine ngừa COVID-19: ví dụ: 76% đảng viên Đảng Dân chủ và 51% đảng viên Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ tiêm hoặc đã tiêm phòng cúm vào mùa thu này (cách biệt 25 phần trăm), trong khi ở những người từ 60 tuổi trở lên, 79% đảng viên Đảng Dân chủ và 41% đảng viên Đảng Cộng hòa mong đợi tiêm hoặc đã tiêm vaccine RSV (cách biệt 38 điểm phần trăm),” KFF lưu ý.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có ít nhất 35% nhân viên trao đổi những câu chuyện phiếm trong văn phòng ở sở làm Canada?ĐÁP 2: Đúng thế. Hiện có ít nhất 35% nhân viên trao đổi những câu chuyện phiếm trong văn phòng ở sở làm Canada. Cuộc khảo sát được phát triển bởi công ty tuyển dụng Robert Half và được một công ty nghiên cứu bên thứ ba thực hiện trực tuyến từ ngày 5 đến ngày 15/8/2023.Cuộc khảo sát bao gồm gần 600 chuyên gia từ 18 tuổi trở lên trên khắp Canada đã làm việc trong các lĩnh vực tài chính kế toán, nhân sự, công nghệ và tin học, hỗ trợ hành chính và khách hàng, tiếp thị và sáng tạo cũng như pháp lý. Nghiên cứu cho thấy các đồng nghiệp quá hay nói chuyện với 37% nhân viên là người nói to và 35% nhân viên trao đổi những câu chuyện phiếm trong văn phòng. Đây được coi là hai hành động vi phạm hàng đầu về nghi thức làm việc trong văn phòng.Ngoài ra, 68% nhân viên văn phòng và nhân viên lại đồng ý rằng trang phục công sở ngày càng trở nên giản dị hơn. Cứ bốn người thì có một người không hiểu rõ ý nghĩa của trang phục bình thường trong sở làm (business casual).Khi nói đến các cuộc họp, 35% nhân viên văn phòng và nhân viên lai cảm thấy thất vọng khi đồng nghiệp của họ đến cuộc họp muộn, chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện hoặc không chuẩn bị trước. Cuối cùng, cuộc khảo sát cho thấy 29% công nhân sẽ sử dụng bàn làm việc hoặc đồ dùng văn phòng của đồng nghiệp mà không có sự cho phép của họ.Chi tiết: