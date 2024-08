Biểu tình ở Chicago phía trước Đại hội Dân Chủ Toàn Quốc, biểu ngữ chống phá thai và biểu ngữ đòi hòa bình cho Gaza. Có 2 người bị bắt. (Photo YT)

- GS Võ Tòng Xuân ra đi, tang lễ sẽ tổ chức ở Cần Thơ.

- Nghệ sĩ Hollywood ủng hộ bà Harris. Có thể sẽ có Taylor Swift và Beyoncé.

- Chiến dịch Harris lên mạng WhatsApp nhắm vào cử tri gốc La-tinh

- Bùng phát: Tổng động viên Ấn kiều tại Mỹ

- Biểu tình: 1 cô 23 tuổi, 1 cậu 28 tuổi bị bắt vì Phá hoại tài sản và Chống đối

- Khi Đại hội Dân Chủ bắt đầu, Trump và Vance sẽ liên tụic một tuần bận rộn vận động tranh cử tại các tiểu bang dao động

- Đảng Dân chủ công bố cương lĩnh hành động

- 3 phụ nữ sẽ kể chuyện đời họ trong Đại hội Dân Chủ về bi thảm mang thai trắc trở sau quyết định Tòa Tối cao cấm phá thai.

- Cộng hòa tại Hạ viện công bố báo cáo 300 trang: TT Biden có hành vi "có thể bị luận tội" và "nghiêm trọng". Hồ sơ thú nhận: không có chứng cớ, nhưng có nghi ngờ khả tín.

- Bà Harris ám chỉ Trump: Có một kẻ không có tư cách lãnh đạo, đã lộ mặt biến thái, giễu bệnh hoạn...

- Thống đốc Chris Sununu (Cộng Hòa-N.H.) thú nhận: Trump chắc là thua rồi

- Chicago: Biểu tình ở phố chính bắt đầu từ chiều Chủ Nhật, 60 cảnh sát đi xe đạp vây quanh

- 4 người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, TV, âm nhạc sẽ dẫn chương trình 4 ngày cho Đại hội Dân chủ

- Cựu Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) sẽ phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ hôm Thứ Năm

- Cựu Thị trưởng San Francisco cảnh cáo: Trump có thể bị kiện vì nói xạo.

- Thống đốc Illinois: Chicago chấp nhận biểu tình, nhưng kẻ bạo loạn sẽ bị bắt và bị truy tố

- Pennsylvania là điểm nóng của chiến trường quảng cáo: 19 phiếu đại cử tri, trong khi 15 phiếu ở Michigan và 10 phiếu ở Wisconsin

- Bạn bè và cựu nhân viên của TT Biden đăng quảng cáo 1 trang với nội dung: "Cảm ơn, Sếp" ("Thank you, Boss").

- Dân Chủ chấp nhận thực tế: không bàn chuyện Bảo hiểm Y Tế cho Toàn Dân nữa.

- Ủy ban Châu Âu kiểm tra Meta Platforms

- Ý: 1 du thuyền sang trọng chìm ngoài khơi bờ biển Sicily vì cơn lốc xoáy, khiến 1 người chết và 6 người mất tích

- TQ sẽ "tiếp tục các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ" ở Biển Đông chống lại tàu Philippines

- Trận mưa chỉ có trong một ngàn năm ở Connecticut

- Đức: sẽ tiếp tục viện trợ Ukraine chống Nga

- Thống đốc Proletarsk của Nga ra lệnh khẩn cấp: cháy tại 1 xưởng lọc dầu bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

- Xưởng lọc dầu Nga ở tiểu bang Bashkiria cháy

- TQLC Nga bắt 19 "kẻ phá hoại" người Ukraine xâm nhập gần làng Olgovka ở vùng Kursk của Nga.

- Thủ tướng Ấn Độ sẽ thăm Ukraine

- Gaza: 40.139 người Palestine chết, 92.743 người bị thương từ ngày 7/10/2023.

- Iran: cần ngưng bắn ở Gaza, đòi Mỹ ngưng ngưng giúp Israel diệt chủng dân Palestine

- LHQ: trong năm 2023, có 280 nhân viên cứu trợ LHQ đã thiệt mạng ở 33 quốc gia

- Trung Quốc: Taxi không người lái đang lan rộng

- Các thương xá, siêu thị Nhật Bản mở nhiều phòng cầu nguyện để đáp ứng nhu cầu của người Hồi giáo

- Thế giới có 1,28 triệu nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI và 730.000 bài báo về AI công bố trong 6 năm qua.

- Một bệnh nhân kiện bệnh viện Emory Healthcare ở Atlanta vì bị mất một mảnh hộp sọ hồi năm 2022.

- Thành phố tốt nhất tại Mỹ cho các công ty khởi nghiệp: 1. San Francisco; 2. New York; 3. Los Angeles; 4. Seattle; 5. Chicago; 6. Atlanta; 7. Austin; 8. Miami; 9. Denver; 10. Boston.

- San Jose: 1 người đi xe đạp gặp nạn, bị thương nguy kịch

- California: 1 cảnh sát bị xe đụng chết trong khi đang giúp một tài xế bị chết máy trên xa lộ I-5

- Quận Los Angeles: nữ vận động viên 27 tuổi đang tập luyện cho cuộc chạy marathon bị xe đụngc hết

- California: Nhan Van Nguyen say rượu lái xe, đụng chết 1 cảnh sát.

- Minnesota: Tiệm ăn Việt ở St. Paul đã bị thiêu rụi vì chạm điện, chỉ vài tuần trước khi mở cửa.

- TIN VN. Vụ Thầy Thích Chân Quang học giả bằng thật: Nghiên cứu sinh giả mạo bằng cấp có thể bị xử lý hình sự.

- TIN VN. Tỷ lệ giáo viên nghỉ việc tiếp tục tăng, cả nước thiếu hơn 113.000 thầy cô.

- HỎI 1: Chỉ rửa trái cây là không đủ để loại bỏ thuốc trừ sâu còn sót lại và hóa chất độc hại? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thực đơn có giấm hàng ngày sẽ giúp bạn giảm trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/8/2024) ⦿ ---- Ủy ban Châu Âu đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã gửi yêu cầu thông tin tới Meta Platforms liên quan đến các hành động mà họ đã thực hiện để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA: Digital Services Act). Cụ thể là về cách Meta Platforms cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào dữ liệu công khai trên Facebook và Instagram, và về kế hoạch tăng cường khả năng giám sát của họ đối với cuộc bầu cử và quyền truyền thông dân sự (không tin giả) sau khi CrowdTangle ngừng hoạt động.

"Vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, Ủy ban đã mở các thủ tục chính thức chống lại Meta theo DSA, hiện vẫn đang diễn ra. Một trong những khiếu nại tập trung vào việc không có sẵn một công cụ giám sát cuộc bầu cử và quyền truyền thông dân sự theo thời gian thực của bên thứ ba hiệu quả trước cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu và các cuộc bầu cử quốc gia, cũng như những thiếu sót trong việc Meta cung cấp quyền truy cập cho các nhà nghiên cứu vào dữ liệu công khai", Liên Âu cho biết. Meta có thời hạn đến ngày 6 tháng 9 để cung cấp dữ liệu đánh giá rủi ro, sau đó Ủy ban sẽ phân tích phản hồi của mình và quyết định về các hành động tiếp theo có thể thực hiện.

⦿ ---- Một du thuyền sang trọng có tên "Bayesian" đã chìm ngoài khơi bờ biển Sicily trong một cơn lốc xoáy, khiến 1 người tử vong và 6 người mất tích, Cảnh sát biển Ý cho biết hôm thứ Hai. Biến cố xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương gần Porticello thuộc tỉnh Palermo. Du thuyền dài 50 mét này có 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

Hiện tại, thợ lặn cứu hộ đang cố gắng tiếp cận phần thân tàu bị chìm, nằm cách mặt nước khoảng 49 mét. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng 15 cá nhân, bao gồm một trẻ sơ sinh một tuổi, đã được cứu khỏi con tàu.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) cho biết hôm thứ Hai rằng Trung Quốc sẽ "tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ" theo luật hiện hành để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của mình. Bình luận của bà được đưa ra sau vụ mới nhất mà tàu tuần duyên Trung Quốc và Philippines va chạm. TQ tuyên bố các tàu Philippines đã phớt lờ các cảnh báo liên tục và rằng họ "cố tình" va chạm với tàu TQ. Philippines cáo buộc tàu TQ thực hiện "các hành động phi pháp và hung hăng".

⦿ ---- Trận mưa chỉ có trong một ngàn năm: Theo định nghĩa kỹ thuật cho một trận mưa 1.000 năm là trận mưa có xác suất xảy ra 0,1% trong một năm nhất định, theo tờ Washington Post giải thích. Vào Chủ Nhật, nhiều nơi ở Connecticut đã trải qua thực tế kinh khủng của trận mưa đó. Một vùng phía tây Connecticut đạt chuẩn với lượng mưa 3,5 inch chỉ trong một giờ, theo một nhà khí tượng học đã tweet. Một người khác đã tweet rằng ngưỡng đã được đưa ra ở Shelton. Trong khi đó, các thị trấn Oxford và Southbury đã hứng chịu lượng mưa hơn 10 inch, khiến nó "gần" đạt đến mức, theo NBC Connecticut.

Cảnh báo lũ quét đã có hiệu lực từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại một số khu vực, bao gồm các quận Fairfield, New Haven, Litchfield và Hartford. Các hoạt động cứu hộ trên mặt nước cũng đang diễn ra và CT Insider đưa tin rằng vẫn còn hai người mất tích sau khi bị cuốn vào Sông Little ở thị trấn Oxford. AP đưa tin, trận mưa lớn hôm Chủ Nhật không liên quan đến tác động của Bão Ernesto. Cảnh báo lũ lụt cũng đã được đưa ra cho vùng đông nam New York và các khu vực ở Delaware, New Jersey và Pennsylvania.

⦿ ---- Đức: Một phát ngôn viên của chính phủ tuyên bố hôm thứ Hai rằng Đức sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ thiết yếu cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga, bất chấp kế hoạch cắt giảm một nửa ngân sách hỗ trợ Kiev vào năm 2025. "Việc đưa tin ám chỉ chúng tôi đang cắt giảm viện trợ là hoàn toàn không chính xác", phát ngôn viên Wolfgang Buechner nói với các phóng viên. "Chúng tôi sẽ tiếp tục viện trợ miễn là cần thiết".

Theo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Đức khó có thể chấp thuận khoản tài trợ quân sự mới cho Ukraine trong năm nay do bất đồng giữa ba đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz liên quan đến ngân sách năm 2025 của đất nước.

⦿ ---- Thống đốc Proletarsk của Nga Vasily Golubev tuyên bố hôm thứ Hai rằng thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi các nỗ lực chữa cháy vẫn tiếp tục trong hơn 24 giờ để cố gắng dập tắt đám cháy tại một cơ sở dầu mỏ Nga bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Quyết định này được đưa ra do mức độ nghiêm trọng của đám cháy đang diễn ra, đã vượt quá các biện pháp ứng phó ban đầu.

Các đội cứu hộ đang làm việc không biết mệt mỏi để dập tắt đám cháy. Golubev cho biết 18 nhân viên cần được chăm sóc y tế, trong khi 14 người được điều trị ngoại trú và những người khác phải nhập viện vì bị bỏng ở mức độ vừa phải. "Để đảm bảo công việc của đội cứu hỏa không bị gián đoạn, chính quyền quận đã tổ chức cung cấp nước, những người cứu hộ được cung cấp đầy đủ các bữa ăn nóng", ông nói trên Telegram. Hôm Chủ Nhật, quân đội Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công trong nội địa Nga, nhắm vào cơ sở lưu trữ dầu và xăng "Kavkaz".

⦿ ---- Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở hóa dầu ở tiểu bang Bashkiria, Nga, khiến ít nhất ba người bị thương, theo báo cáo của Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước vào thứ Hai. Vụ hỏa hoạn xảy ra sau một vụ nổ lớn ở thành phố Sterlitamak. Người ta tin rằng hỏa hoạn xảy ra do giảm áp suất.

⦿ ---- Thủy quân Lục chiến Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắt 19 "kẻ phá hoại" người Ukraine, theo một quan chức an ninh Nga nói với Ria Novosti vào thứ Hai. Nhóm "phá hoại và trinh sát" này đã bị phát hiện gần làng Olgovka ở vùng Kursk của Nga. Theo các cơ quan an ninh Nga, quân đội Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công ở Kursk, bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, nhằm mục đích tạo ra một "vùng đệm" giữa Nga và mặt trận Ukraine.

⦿ ---- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận vào thứ Hai. Chuyến thăm cho thấy nỗ lực của New Delhi nhằm cân bằng các mối quan hệ của mình trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin với Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về sự gần gũi của hai nhà lãnh đạo.

Mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao chưa cung cấp ngày cụ thể, nhưng phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng chuyến thăm Kiev của Modi có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine-Nga. Trước khi đến Kiev, ông dự kiến ​​sẽ dành một ngày ở Ba Lan vào ngày 21 tháng 8.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong một bản cập nhật vào thứ Hai rằng đã có 40.139 người Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra cách đây 318 ngày. Theo dữ liệu của bộ, 92.743 người đã bị thương. Trong vòng 24 giờ qua, 40 người đã tử vong và 134 người phải nhập viện.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm thứ Hai đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời nói thêm rằng việc tiếp tục chiến tranh là kết quả của "sự không hành động" của cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Người phát ngôn cáo buộc Hoa Kỳ đứng về phía "chiến tranh" và "giết chóc", nhấn mạnh rằng Mỹ có thể chấm dứt xung đột nếu chính phủ Hoa Kỳ thực sự muốn làm như vậy.

Bình luận về phản ứng có thể xảy ra của Iran đối với vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng mặc dù Iran không tìm cách leo thang căng thẳng trong khu vực, nhưng nước này vẫn giữ "quyền hợp pháp" để "trừng phạt" Israel và sẽ thực hiện quyền này "vào thời điểm thích hợp".

⦿ ---- Nhân viên cứu trợ đang phải đối mặt với mối nguy hiểm chưa từng có, với sự gia tăng đáng kinh ngạc về số ca tử vong trong tháng 10-tháng 12/2023 của cuộc xung đột ở Gaza, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã báo cáo vào Ngày nhân đạo thế giới hôm thứ Hai. Theo tổ chức này, trong năm 2023, có tới 280 nhân viên cứu trợ LHQ đã thiệt mạng ở 33 quốc gia, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 137% so với năm trước. OCHA cảnh báo rằng năm 2024 có thể chứng kiến ​​nhiều ca tử vong hơn nữa, với 172 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng trong năm 2024 tính đến ngày 7 tháng 8.

Tổ chức này cho biết cuộc xung đột ở Gaza đặc biệt nguy hiểm khi các nhân viên cứu trợ chủ yếu đến từ Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine đã thiệt mạng kể từ tháng 10 năm 2023. "Chúng ta đang sống trong thời đại vô luật pháp. Các cuộc tấn công giết chết hoặc làm bị thương thường dân, bao gồm cả nhân viên nhân đạo và chăm sóc sức khỏe, diễn ra vô cùng phổ biến", 413 tổ chức nhân đạo cho biết trong một lá thư, gọi đó là "sự thật khủng khiếp".

⦿ ---- Nghệ sĩ Hollywood rủ nhau tới ủng hộ bà Harris. Kể từ thời Obama, chưa bao giờ sự nhiệt tình của người nổi tiếng trong chính trị Dân chủ lại cao đến vậy, hòa trộn thế giới văn hóa đại chúng và chính trị khi cuộc đua vào cuộc đua lên đến đỉnh điểm với đại hội Dân chủ tuần này tại Chicago. John Legend – người đã biểu diễn tại các đại hội năm 2008 và 2020 – sẽ là người dẫn chương trình chính vào thứ Ba cho Thống đốc Illinois JB Pritzker.

Vào chiều thứ Tư, ngôi sao "Veep" Julia Louis-Dreyfus sẽ tổ chức một hội thảo với tám nữ thống đốc Dân chủ của đất nước. Và vào tối thứ Tư, Joan Jett và Blackhearts sẽ biểu diễn tại một buổi hòa nhạc từ thiện do Creative Coalition, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ của Hollywood tổ chức.

Các diễn viên đáng chú ý dự kiến ​​sẽ tham dự bao gồm Tim Daly, Uzo Aduba, Anthony Anderson, Iain Armitage, Yvette Nicole Brown, David Cross, Jon Cryer, Jesse Tyler Ferguson, Danai Gurira, Richard Kind, Busy Philipps và Sheryl Lee Ralph.

Nhiều nguồn tin cho biết với CNN rằng các diễn giả nổi tiếng vẫn đang được hoàn thiện, đồng thời cho biết thêm rằng một loạt diễn viên sẽ phát biểu trên sân khấu chính của hội nghị. Nhưng đã có nhiều đồn đoán về hai ngôi sao cụ thể: Taylor Swift và Beyoncé. Do không có nghệ sĩ biểu diễn chính nào được công bố, người hâm mộ của cả Beyoncé và Swift đều hy vọng những người phụ nữ này - những người đã ủng hộ liên danh Biden-Harris vào năm 2020 - sẽ xuất hiện ở Chicago.

Đại diện của Swift và Beyoncé đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận của CNN. Người phát ngôn của DNC và chiến dịch tranh cử của Harris sẽ không bình luận về những tin đồn xung quanh hai siêu sao này.

⦿ ---- Chiến dịch Harris hôm thứ Hai đã ra mắt một kênh phát sóng thông qua nền tảng nhắn tin WhatsApp nhắm vào cử tri gốc La-tinh trong nỗ lực huy động nhóm cử tri cốt lõi. Kênh này sẽ do “Latinos con Harris-Walz” tổ chức chương trình và nhằm mục đích cung cấp một cách mới lạ để thu hút liên minh chính “trong một môi trường truyền thông ngày càng năng động và phân mảnh”. Kênh này sẽ cung cấp nội dung phản ánh cộng đồng gốc La-tinh đồng thời chống lại thông tin sai lệch và thông tin sai lệch.

Nền tảng này có video theo phong cách không-kịch-bản, tự nhiên, với song ngữ từ giám đốc chiến dịch Harris-Walz, Julie Chavez Rodriguez, và cũng sẽ bao gồm các bản ghi nhớ bằng giọng nói hàng ngày, video và ghi chú từ những người thay thế. Chiến dịch tin rằng họ sẽ có thể tạo ra một con đường hữu cơ để tiếp cận nhóm nhân khẩu học này bằng cách nhấn mạnh vào nội dung cơ sở không do người dân sản xuất và các câu chuyện tin tức và bình luận nâng cao từ các phương tiện truyền thông và tiếng nói đáng tin cậy.

Giám đốc truyền thông gốc Tây Ban Nha của Harris-Walz, Maca Casados ​​cho biết trong một tuyên bố: "Chiến dịch Harris-Walz tiếp tục mở rộng số lượng các cách chúng tôi nói chuyện với cử tri và việc ra mắt kênh WhatsApp Latinos con Harris-Walz nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc tham gia vào các cuộc trò chuyện thực chất với cử tri gốc Latinh về các vấn đề quan trọng của cuộc bầu cử này".

⦿ ---- Tổng động viên Ấn kiều tại Hoa Kỳ. Vào một buổi chiều Chủ Nhật gần đây, bà Vineeta Gupta đã tiếp đón 20 phụ nữ Mỹ gốc Ấn tại nhà riêng của bà ở Silver Spring, Maryland. Được tiếp thêm năng lượng bởi chana masala, naan và bánh pudding gạo, họ đã viết hàng trăm tấm bưu thiếp để kêu gọi những người Nam Á khác. Thông điệp của họ: Hãy bầu cho Kamala Harris làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.

Việc tổ chức cho một ứng cử viên chính trị là một động thái rất khác thường đối với Gupta, một bác sĩ và luật sư nhân quyền 61 tuổi đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ Ấn Độ vào năm 2003. Mặc dù ủng hộ nhiều mục đích công lý xã hội khác nhau, Gupta — một người độc lập đã đăng ký — chưa bao giờ tham gia vào chính trị bầu cử ngoài việc bỏ phiếu. Điều đó đã thay đổi vào tháng trước khi Harris, con gái của những người nhập cư Ấn Độ và Jamaica, vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên của Đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử.

Gupta đã tham gia một số nhóm WhatsApp của những người Mỹ gốc Nam Á hoạt động chính trị. Bà đã tham gia cuộc gọi Zoom “Phụ nữ Nam Á ủng hộ Harris”. Bà đã kêu gọi những người phụ nữ da màu hoài nghi trên LinkedIn. Vào ngày 6 tháng 8, bà lái xe đến Philadelphia để xem bà Harris giới thiệu Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người bạn đồng hành tranh cử của bà — cuộc vận động tranh cử đầu tiên của Gupta.

"Không thể không tham gia", bà nói với CNN. "Sự lựa chọn không phải là về đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Sự lựa chọn là giữa nền dân chủ và mất đi nền dân chủ". Nhiều người Mỹ gốc Ấn dường như chia sẻ sự nhiệt tình và tính cấp thiết mới tìm thấy của Gupta. Trong vài tuần qua, các nhà tổ chức chính trị cấp cơ sở và cấp quốc gia từ cộng đồng cho biết họ đã thấy một làn sóng ủng hộ và năng lượng cho chiến dịch của Harris.

⦿ ---- Một phụ nữ 23 tuổi và một nam giới 28 tuổi đã bị bắt hôm qua, Chủ Nhật, trong các cuộc biểu tình liên quan đến DNC, theo Sở Cảnh sát Chicago (CPD). Người phụ nữ 23 tuổi đã bị bắt vì tội Phá hoại tài sản và Chống đối/ Cản trở Cảnh sát. Người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt vì tội Phá hoại tài sản và Chống đối/ Cản trở Cảnh sát. Tất cả các cáo buộc đều là hành vi vi phạm pháp luật nhẹ. CPD không nêu rõ thời điểm bắt giữ.

Cảnh sát đi tuần bằng xe đẹp. Dựng rào cản biểut ình tới gần.

Biểu tình bằng thuyền trên sông Chicago River, đòi ngưng diệt chủng dân Palestine.

⦿ ---- Khi Đại hội Dân Chủ DNC bắt đầu, Trump và Vance chuẩn bị bắt đầu một tuần bận rộn với các điểm dừng chân vận động tranh cử tại các tiểu bang dao động trên khắp cả nước. Trong cuộc họp báo chiều Chủ Nhật, chiến dịch tranh cử của Trump đã đưa ra bản xem trước về lịch trình của tuần này, bao gồm kế hoạch cho Trump hoặc Vance trả lời phỏng vấn báo chí hàng ngày.

Chiến dịch tranh cử của Trump sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 12:30 chiều theo giờ miền Đông tại Chicago và ông sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế vào cuối buổi chiều nay tại York, Pennsylvania. Trump cũng sẽ có bài phát biểu tại Howell, Michigan vào ngày mai; Asheboro, Bắc Carolina vào thứ Tư; Montezuma Pass, Arizona vào thứ Năm; và Glendale, Arizona vào thứ Sáu.

⦿ ---- Đảng Dân chủ đã công bố cương lĩnh của đảng vào hôm Chủ Nhật, nêu ra hơn 90 trang về các ưu tiên chính sách chỉ một ngày trước khi đại hội của họ bắt đầu. Tài liệu đã được Ủy ban Cương lĩnh chấp thuận vào ngày 16 tháng 7, chỉ vài ngày trước khi Biden rút lui khỏi cuộc đua vào ngày 21 tháng 7. Các đại biểu của Đại hội sẽ bỏ phiếu cho cương lĩnh vào tối nay, Thứ Hai, một thủ tục chủ yếu mang tính nghi lễ.

"Cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn kinh tế rất khác nhau đối với nước Mỹ: Donald Trump, người nhìn thế giới từ câu lạc bộ đồng quê của mình tại Mar-a-Lago; và Joe Biden, người nhìn thế giới từ những chiếc bàn trong bếp nhà ở Scranton giống như nơi ông lớn lên", tài liệu nêu trong chương về kinh tế. Nền tảng chính sách được chia thành chín chương, nhấn mạnh các vấn đề hàng đầu của đảng, bao gồm giảm chi phí, chống biến đổi khí hậu và bạo lực súng đạn, và tăng cường nền dân chủ.

⦿ ---- Ba người phụ nữ đã lên tiếng về những trải nghiệm đau thương của họ trong thời kỳ mang thai sau quyết định của Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết Roe vs. Wade dự kiến ​​sẽ phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ vào tối nay, Thứ Hai. Những người phụ nữ này — Amanda Zurawski của Texas, Kaitlyn Joshua của Louisiana và Hadley Duvall của Kentucky — là những người ủng hộ công khai cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Họ đã xuất hiện trong các quảng cáo chiến dịch Harris, đưa ra lời chứng thực cá nhân về những nguy cơ mà lệnh cấm phá thai của tiểu bang gây ra cho sức khỏe và sinh kế của những phụ nữ mang thai không thể mang thai đủ tháng hoặc đã bị lạm dụng tình dục dẫn đến mang thai. Tờ New York Times đưa tin rằng những người phụ nữ này sẽ có bài phát biểu.

Chủ tịch Công đoàn Xe Hơi Hoa Kỳ (United Auto Workers) Shawn Fain, Thống đốc New York Kathy Hochul, Thị trưởng Chicago Brandon Johnson, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đệ nhất phu nhân Jill Biden và tổng thống cũng dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại đại hội hôm nay.

⦿ ---- Các nhà điều tra của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố một báo cáo dài gần 300 trang hôm thứ Hai, cáo buộc Tổng thống Biden có hành vi "có thể bị luận tội" và "nghiêm trọng", theo báo cáo của The Hill. Báo cáo được công bố khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ khai mạc, mặc dù Biden được kỳ vọng sẽ là người được đề cử khi cuộc điều tra này bắt đầu vào năm ngoái.

Các cáo buộc: Theo Politico, báo cáo cáo buộc tổng thống lạm dụng quyền lực và cản trở. Về cáo buộc đầu tiên, báo cáo chủ yếu tập trung vào các giao dịch kinh doanh của con trai Hunter Biden và anh trai James, cáo buộc cả hai đều sử dụng mối quan hệ của họ với thân phụ để đạt được các thỏa thuận kinh doanh với nước ngoài. Bản thân Biden "đã tham gia vào một âm mưu kiếm tiền từ chức vụ được công chúng tin tưởng của mình để làm giàu cho gia đình", báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng "không thể tưởng tượng nổi" ông Biden lại không biết về các giao dịch của gia đình mình. Cáo buộc cản trở cáo buộc rằng Biden đã sử dụng ảnh hưởng của mình để cản trở các cuộc điều tra về tất cả những điều này.

Chỉ trích: "Toàn bộ hành vi tham nhũng mà các Ủy ban phát hiện là nghiêm trọng", báo cáo cho biết. Biden "đã âm mưu thực hiện hành vi mua bán ảnh hưởng và gian lận. Khi làm như vậy, ông đã lạm dụng chức vụ của mình và bằng cách liên tục nói dối về việc lạm dụng chức vụ của mình, đã lừa đảo Hoa Kỳ để làm giàu cho gia đình mình". Báo cáo bổ sung: "Biện pháp khắc phục của Hiến pháp đối với hành vi lạm dụng chức vụ trắng trợn của Tổng thống là rất rõ ràng: Hạ viện luận tội và Thượng viện bãi nhiệm".

Không có bằng chứng: Báo cáo không đưa ra bằng chứng nào cho thấy Biden, khi đó là phó tổng thống, "đã tham gia vào bất kỳ hành vi trao đổi có đi có lại nào", theo tờ New York Times. Tuy nhiên, báo cáo cũng thú nhận rằng không có bằng chứng nào hết và cho rằng bằng chứng là không cần thiết. "Việc lạm dụng quyền lực cũng có thể xảy ra ngay cả khi, như một số người tuyên bố, gia đình Biden chỉ đang bán 'ảo tưởng' về ảnh hưởng và quyền tiếp cận", báo cáo nêu rõ. "Hạ viện không cần phải chứng minh rằng các giao dịch liên quan đến trao đổi có đi có lại để nâng lên mức độ phạm tội có thể bị luận tội".

Toàn thể Hạ viện hiện sẽ quyết định các bước tiếp theo sau khi nhận được báo cáo từ các ủy ban Giám sát, Tư pháp và Phương tiện và Cách thức. Thông thường, các cuộc điều tra luận tội chính thức như thế này sẽ dẫn đến một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Hạ viện, nhưng Politico cho biết không rõ liệu điều đó có xảy ra lần này hay không. Theo hãng tin này, Đảng Cộng hòa không có đủ phiếu để luận tội và việc luận tội sẽ bị hủy bỏ tại Thượng viện ngay cả khi họ có đủ phiếu. Tác động chính trị cũng đã bị làm dịu đi bởi quyết định rút lui khỏi vị trí ứng cử viên của Biden.

⦿ ---- Bà Harris ám chỉ Trump: Có một kẻ không có tư cách lãnh đạo, đã lộ mặt biến thái, giễu bệnh hoạn... Bà Harris không nói tên cụ thể, nhưng dường như ám chỉ đến những cuộc tấn công cá nhân gần đây của Trump vào bà tại một điểm dừng ở Pennsylvania hôm Chủ Nhật. "Bất kỳ ai định hạ bệ người khác đều là kẻ hèn nhát", Harris nhấn mạnh với khoảng 150 người ủng hộ bên ngoài văn phòng chiến dịch tại Quận Beaver ở Rochester.

Trên khắp tiểu bang Pennsylvania, tại Wilkes-Barre hôm Thứ Bảy, Trump đã tấn công cá nhân bà Harris, phản đối tuyên bố rằng điểm mạnh nhất của Harris là bà là một "người phụ nữ xinh đẹp". Điều này diễn ra sau một vở kịch quen thuộc về việc ông Trump giễu tiếng cười của bà Harris và gọi bà là "mụ điên".

"Chiến dịch này là về sự thừa nhận rằng, thành thật mà nói, trong vài năm qua, đã có loại sự biến thái này diễn ra, tôi nghĩ vậy, đó là ám chỉ rằng, thước đo sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc bạn hạ bệ ai trong khi chúng ta biết rằng thước đo thực sự và đúng đắn về sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc bạn nâng đỡ ai", Harris nói với đám đông ở Rochester.

⦿ ---- Thống đốc Chris Sununu (Cộng Hòa-N.H.) nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng ông tin rằng "không còn nghi ngờ gì nữa" rằng Trump sẽ khó đánh bại Harris hơn Biden, lưu ý rằng "bà Harris đã có thể thiết lập sự trỗi dậy này". Sununu cho biết nếu Trump tập trung vào các vấn đề chính trị, "đây sẽ là một cuộc đua dễ dàng cho Donald Trump".

"Nhóm của bà Harris đã làm rất tốt trong việc tránh các vấn đề, cố gắng khiến mọi người tin rằng bà Harris đã không ở đó trong bốn năm", Sununu, người đã ủng hộ cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, cho biết. "Và họ đã làm rất tốt điều đó, đồng thời tận dụng phản ứng của Trump, đúng không? Họ biết rằng cựu tổng thống có thể là một người rất phản động".

⦿ ---- Biểu tình bắt đầu từ chiều Chủ Nhật. Sau gần một tiếng rưỡi diễn thuyết, ca hát và hô vang khẩu hiệu, cuộc biểu tình Bodies Outside of Unjust Laws chiều Chủ Nhật tại trung tâm thành phố Chicago đã bắt đầu. Cảnh sát đã đóng một tuyến đường cho phép đám đông gồm vài trăm người tuần hành về phía nam, khoảng 1 dặm, đến Grant Park. Ít nhất 60 cảnh sát đi xe đạp — cùng với hàng chục cảnh sát khác — đang ở đây để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc bạo loạn nào.

Một số nhà tổ chức ước tính đám đông Bodies Outside Unjust Laws có khoảng 300 đến 600 người, trong khi những người khác cho rằng con số này gần 1.000 người. Gần một giờ sau sự kiện, những người tham dự đã hô vang khẩu hiệu và lắng nghe một cách hòa bình các diễn giả đang nói về giáo dục công, quyền phá thai và cuộc chiến Israel-Gaza.

⦿ ---- Bốn người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc sẽ góp mặt dẫn chương trình cho Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, theo các viên chức của đại hội. Tony Goldwyn sẽ làm MC vào ngày mai, Thứ Hai, tiếp theo là Ana Navarro vào thứ Ba, Mindy Kaling vào thứ Tư và Kerry Washington vào thứ Năm, theo các viên chức của đại hội.

"Những người dẫn chương trình này được chọn vì họ là những tiếng nói nổi tiếng, đáng tin cậy và chân thực, những người có thành tích đã được chứng minh trong việc ủng hộ Đảng Dân chủ khi chúng ta đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp và công bằng hơn cho người dân", các viên chức của đại hội cho biết.

Vụ Thầy Thích Chân Quang học giả bằng thật: Nghiên cứu sinh giả mạo bằng cấp có thể bị xử lý hình sự.

Tỷ lệ giáo viên nghỉ việc tiếp tục tăng, cả nước thiếu hơn 113.000 thầy cô

Tang lễ Giáo sư Võ Tòng Xuân (1940-2024) sẽ diễn ra tại Cần Thơ.

Trong chu kỳ này, đảng Dân chủ đã hợp tác với những người nổi tiếng để tổ chức các buổi gây quỹ lớn và các ngôi sao cũng tham gia vào DNC năm 2020. Riêng cô Navarro, người tự nhận mình là đảng viên Cộng hòa, đã ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ trong thập niên qua, kể từ khi Trump tham gia chính trường. Nhà bình luận truyền hình và chiến lược gia chính trị, người cộng tác với CNN và đồng dẫn chương trình "The View" của ABC, đã nói rằng cô đã bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ lần đầu tiên trong đời vào năm 2016, khi bà Clinton chạy đua với Trump. Navarro đã nói rằng bây giờ cô ủng hộ bà Harris.⦿ ---- Cựu Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) sẽ phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, theo CNN. Ông dự kiến sẽ phát biểu vào thứ năm, đêm Harris sẽ có bài phát biểu quan trọng. Cựu dân biểu Kinzinger đã rời Quốc hội vào năm 2022 sau khi ông trở thành mục tiêu của MAGA vì bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vì "kích động nổi loạn" về vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol và vì vai trò của ông trong ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện.Kinzinger ban đầu đã ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden - hai ngày trước cuộc tranh luận gần như đã kết thúc ứng cử của ông - trước khi ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo CNN, những diễn giả Cộng Hòa khác có thể sẽ phát biểu, mặc dù tên tuổi vẫn chưa được tiết lộ. Đáng chú ý là các đảng viên Cộng hòa Colin Powell và John Kasich đã phát biểu tại DNC năm 2020.⦿ ---- Trump có thể bị kiện vì nói xạo. Với Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bắt đầu từ hôm nay, thứ Hai, các ứng cử viên của đảng đang hướng đến Chicago với kỳ vọng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ chính thức chấp nhận đề cử. Nhưng một chính trị gia của San Franciszo cho biết ông cần làm rõ vấn đề. Cựu Thị trưởng San Francisco Willie Brown đang phản đối những bình luận mà đối thủ của Harris, Donald Trump, đưa ra trước đại hội. Brown nói: "Trump phải đính chánh những gì Trump đã nói liên quan đến tôi, và đặc biệt là vì tôi thực sự muốn Kamala Harris tiến tới chức tổng thống mà không bị ràng buộc."Tuần trước, Trump đã trả lời một câu hỏi về lịch sử chính trị và cá nhân của Brown với Harris; bằng cách nói rằng Trump đã đi trực thăng với Brown khi họ hạ cánh khẩn cấp. Trump nói thêm rằng trên chuyến bay đó, ông đã nghe những lời Brown (bạn trai cũ của bà Harris) nhận xét không hay về Harris. Brown nói rằng họ chưa bao giờ đi trực thăng cùng nhau. Ngoài ra, Brown cho biết "luôn có khả năng" ông có thể kiện Trump vì những lời nhận xét đó. Joe Cotchett, luật sư của Brown, cho biết: "Vấn đề ở đây là 'Ông Brown đã nói một số điều về bà Harris. Đó là tất cả những gì liên quan'. Tất cả chỉ là một trò lừa đả của Trumpo. Đó là một lời Trump nói dối. Thật vô lý". Cotchett cho biết họ muốn Trump dừng lại.⦿ ---- Thống đốc Illinois JB Pritzker đã có một thông điệp mạnh mẽ vào Chủ Nhật cho những người biểu tình đến Chicago để tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ: nếu bạn trở nên bạo lực, bạn sẽ bị nhốt. "Nếu có những kẻ gây rối, họ sẽ bị bắt và bị truy tố", Pritzker nói với Jake Tapper của CNN trên State of the Union.Tapper đã trích dẫn các cuộc biểu tình của DNC tại Chicago năm 1968 về Chiến tranh Việt Nam, nhưng Pritzker cho biết thành phố và tiểu bang đã có kế hoạch để xử lý những người biểu tình ủng hộ Palestine có kế hoạch phá hoại DNC, nhấn mạnh những tiến bộ trong công tác cảnh sát và công nghệ."Thực sự, những người biểu tình đang phản đối một điều gì đó rất xa nơi đây", Pritzker nói. "Rất quan trọng, nhưng không phải là về những người bị bắt lính ở đây để ra chiến đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đó là một tình huống hoàn toàn khác. Và thành thật mà nói, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cuộc biểu tình ôn hòa".⦿ ---- Pennsylvania là điểm nóng chiến trường. Với 19 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để chiếm Bạch Ốc, so với 15 phiếu ở Michigan và 10 phiếu ở Wisconsin, Pennsylvania có thể là giải thưởng lớn nhất trong cuộc bầu cử năm nay và có khả năng thay đổi cán cân cho cả hai ứng cử viên.Trump đã giành chiến thắng tại Pennsylvania vào năm 2016 với khoảng 44.000 phiếu bầu, biên độ chưa đến một phần trăm, trong khi Biden chỉ giành chiến thắng với hơn 80.000 phiếu bầu vào năm 2020, biên độ 1,2 điểm.Cả hai chiến dịch đều coi tiểu bang này là ưu tiên hàng đầu, phủ kín sóng phát thanh bằng quảng cáo. Trong số hơn 110 triệu đô la chi cho quảng cáo ở bảy tiểu bang chiến trường kể từ khi Biden bỏ cuộc vào cuối tháng 7, khoảng 42 triệu đô la đã được chi cho Pennsylvania, gấp đôi bất kỳ tiểu bang nào khác, theo tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi AdImpact.Theo AdImpact, các nhóm Dân chủ và Cộng hòa đã dành riêng 114 triệu đô la cho thời gian quảng cáo tại Pennsylvania từ cuối tháng 8 cho đến cuộc bầu cử, gấp hơn hai lần so với 55 triệu đô la dành riêng ở Arizona, tổng số tiền cao thứ hai.⦿ ---- Bạn bè và cựu nhân viên của TT Biden đã đăng 1 quảng cáo 1 trang trên một tờ báo địa phương của Delaware vào cuối tuần này, với nội dung: "Cảm ơn, Sếp" ("Thank you, Boss"). Quảng cáo được đăng trên tờ Delaware News Journal, cảm ơn Biden vì "vinh dự và đặc ân được làm việc cho" ông tại các văn phòng chính thức và chiến dịch trong nhiều thập niên qua."Ông đã yêu cầu chúng tôi làm việc chăm chỉ nhất vì những người được giao phó cho chúng tôi chăm sóc, nhưng ông lại khăng khăng rằng chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn khiêu vũ của con mình hoặc tiệc sinh nhật của cha mẹ mình. Ông kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi vì những người ủng hộ chúng tôi ‒ cư dân Delaware và công dân của quốc gia này ‒ xứng đáng với những điều tốt nhất của chúng tôi", bức thư nói thêm.⦿ ---- Dân Chủ chấp nhận thực tế: không bàn chuyện Bảo hiểm Y Tế cho Toàn Dân nữa. Hồi đầu năm 2020, Bernie Sanders vừa giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử sơ bộ liên tiếp và những người theo chủ nghĩa tiến bộ đã xuất hiện trên bờ vực chiến thắng của Đảng Dân chủ. Nhưng sau khi thua cuộc thi đó trước Joe Biden và phải đối mặt với những thất bại gần đây, phong trào này đang hiệu chỉnh lại tham vọng của mình để mong đợi chiến thắng của Kamala Harris vào mùa thu năm nay.Những yêu cầu cao tột về Medicare cho tất cả mọi người (Medicare for All) và Thỏa thuận mới xanh (Green New Deal) để chuyển đổi các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và năng lượng, mà bà Harris đã ủng hộ trong nỗ lực thất bại của bà vào năm 2020 và hiện đang quay lưng lại, đã không còn nhắc nữa. Thay vào đó, những người theo chủ nghĩa tiến bộ đang tập trung vào một chương trình nghị sự thực dụng hơn và tập trung vào nền kinh tế bao gồm tăng lương tối thiểu, tài trợ chăm sóc trẻ em và các chế độ phúc lợi Medicare mới cho người cao tuổi.Chủ tịch Progressive Caucus (Nhóm tiến bộ Quốc hội) Pramila Jayapal, D-Wash., người đã ủng hộ Harris, cho biết những người theo chủ nghĩa cấp tiến đang chơi những quân bài mà họ đã được chia. "Tôi không nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ bao giờ có trên lá phiếu. Nhưng sự tiến bộ thực sự thì có", Jayapal nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn. “Trừ khi Bernie Sanders hoặc Elizabeth Warren được bầu làm tổng thống, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa những điều đó trở nên phổ biến.”⦿ ---- Taxi không người lái đang dần lan rộng khắp các thành phố Trung Quốc. Các công ty công nghệ và nhà sản xuất xe hơi của Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la vào công nghệ tự lái trong những năm gần đây trong nỗ lực bắt kịp các công ty hàng đầu trong ngành tại Hoa Kỳ. Hiện tại, thành phố trung tâm Vũ Hán (Wuhan) tự hào có một trong những mạng lưới xe tự lái lớn nhất thế giới, nơi có đội xe hơn 500 chiếc taxi có thể được gọi trên ứng dụng giống như các chuyến đi thông thường.Tại một ngã tư trong khu công nghiệp của Vũ Hán, các phóng viên AFP đã nhìn thấy ít nhất năm chiếc taxi rô-bốt vượt nhau khi chúng di chuyển trên đường phố thông thường. "Trông có vẻ kỳ diệu, giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng", một người dân địa phương họ Yang nói với AFP. Nhưng không phải ai cũng chia sẻ sự kinh ngạc của Yang. Cuộc tranh luận về vấn đề an toàn đã nổ ra vào tháng 4 khi một chiếc xe Aito do Huawei hậu thuẫn gặp tai nạn chết người, khi công ty cho biết hệ thống phanh tự động của xe đã bị hỏng.Một vụ va chạm nhỏ giữa người đi bộ không đúng luật và một xe taxi robot ở Vũ Hán vào tháng trước đã làm dấy lên lo ngại. Tài xế taxi và nhân viên trong các công ty gọi xe truyền thống cũng dấy lên lo ngại về việc bị trí tuệ nhân tạo thay thế -- mặc dù công nghệ này vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Xe taxi không người lái của Vũ Hán là một phần của dự án Apollo Go của công ty công nghệ Baidu, dự án đầu tiên được cấp phép hoạt động tại thành phố này vào năm 2022.Ban đầu, chỉ có năm xe robot chở khách trong phạm vi 13 km vuông của thành phố có khoảng 14 triệu dân này. Baidu cho biết hiện nay, các xe taxi hoạt động trên một khu vực rộng 3.000 km vuông -- chiếm hơn một phần ba tổng diện tích đất của Vũ Hán, bao gồm một phần nhỏ của trung tâm thành phố. Để so sánh, Waymo, công ty hàng đầu của Hoa Kỳ, cho biết khu vực lớn nhất mà họ bao phủ là 816 km vuông, ở Arizona.Khi một chiếc xe đến điểm đón, hành khách sẽ quét mã QR bằng điện thoại của họ để mở khóa xe -- với hàng ghế trước bị chặn vì lo ngại về an toàn. Giá vé hiện đang được giảm mạnh, với chuyến đi kéo dài ba mươi phút của AFP chỉ tốn 39 nhân dân tệ (5,43 đô la) so với 64 nhân dân tệ của một chiếc taxi thông thường."Họ đang cướp mất bát cơm của chúng tôi, vì vậy tất nhiên chúng tôi không thích họ", tài xế taxi Vũ Hán Deng Haibing nói với AFP, sử dụng một thuật ngữ phổ biến của Trung Quốc để chỉ sinh kế. Deng cho biết anh lo ngại các công ty taxi robot sẽ đẩy các tài xế truyền thống ra khỏi ngành kinh doanh bằng giá vé được trợ cấp, trước khi tăng giá khi họ đạt được sự thống trị - tương tự như chiến lược mà các ứng dụng gọi xe sử dụng vào những năm 2010.Thượng Hải đã cấp lô giấy phép tạm thời đầu tiên cho xe hoàn toàn không người lái vào tháng trước và thủ đô Bắc Kinh đã phê duyệt xe taxi tự động hoàn toàn tại các khu ngoại thành. Thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam và trung tâm công nghệ phía nam Thâm Quyến cũng đang triển khai các dự án thí điểm. Nhưng, "Một số khách hàng bị khuyết tật và (xe không người lái) chắc chắn sẽ không thể giúp họ, và một số hành khách đang mang theo những vật dụng lớn", tài xế gọi xe Zhao nói với AFP. "Chỉ có con người mới có thể giúp được".⦿ ---- Các cửa hàng bách hóa và trung tâm mua sắm ở Nhật Bản ngày càng mở nhiều phòng cầu nguyện để đáp ứng nhu cầu của người Hồi giáo trong bối cảnh lượng du khách từ các quốc gia Hồi giáo ngày càng tăng do đồng yên yếu. Tại cửa hàng bách hóa Matsuya Ginza ở khu mua sắm cao cấp của Tokyo, một số người xếp hàng trước một căn phòng được chỉ định là "phòng cầu nguyện" vào một số thời điểm trong ngày. Căn phòng được trang bị khu vực rửa chân để vệ sinh các bộ phận cơ thể trước khi thờ cúng và có thảm để nhiều người cầu nguyện.Một phụ nữ Malaysia ngoài 30 tuổi cho biết cô đã tìm kiếm phòng cầu nguyện trực tuyến trước khi đến Nhật Bản, cô nói rằng cô rất biết ơn vì rất khó tìm được một phòng cầu nguyện ở giữa khu vực đô thị. Theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, người Hồi giáo thường cầu nguyện năm lần một ngày, mặc dù một số người giảm tần suất xuống còn ba lần trong chuyến đi. Các hoạt động của họ sẽ bị hạn chế nếu họ không tìm được phòng cầu nguyện và phải quay trở lại chỗ ở của mình.Aeon Mall Co, công ty điều hành các khu phức hợp mua sắm quy mô lớn, đã lắp đặt phòng cầu nguyện tại bảy cửa hàng trên khắp các tỉnh Chiba, Kanagawa, Aichi, Hiroshima và Okinawa, với kế hoạch mở rộng dịch vụ sang các cửa hàng khác. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, số lượng du khách đến Nhật Bản từ Indonesia, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 870.000 vào năm 2023, tăng 2,7 lần so với một thập niên trước.⦿ ---- Trên toàn cầu, có khoảng 1,28 triệu nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI và 730.000 bài báo liên quan đến AI được công bố trong sáu năm qua. Trung Quốc dẫn đầu với 411.000 nhà nghiên cứu AI và 220.000 bài báo, tiếp theo là Ấn Độ với 195.000 nhà nghiên cứu và 117.000 bài báo, và Hoa Kỳ với 120.000 nhà nghiên cứu và 88.000 bài báo.Trong các lĩnh vực mới nổi như học tập ít lần (few-shot learning), thị giác máy tính (computer vision) và công nghệ deepfake (deepfake technology), Hoa Kỳ chiếm 31,8% trong số 500 nhà nghiên cứu hàng đầu theo số lượng ấn phẩm, với Trung Quốc đứng thứ hai với 24,2%.⦿ ---- Một người đàn ông đang kiện bệnh viện Emory Healthcare ở Atlanta, Georgia vì bị cáo buộc mất một mảnh hộp sọ vào năm 2022. Sau khi bị xuất huyết não, Fernando Cluster đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hộp sọ. Theo đơn kiện được đệ trình vào ngày 8 tháng 8, khi anh quay lại bệnh viện để đặt lại mảnh xương vào đầu, "có một số mảnh xương không có thông tin nhận dạng bệnh nhân đầy đủ hoặc bị mất" và Emory "không thể chắc chắn mảnh nào trong số này là của" Cluster. Thay vào đó, anh đã được ghép một mảnh xương tổng hợp, theo đơn khiếu nại, bao gồm thời gian nằm viện dài hơn và cũng gây ra nhiễm trùng, đòi hỏi phải phẫu thuật lại.Cluster cáo buộc "sự tắc trách" của bệnh viện đã khiến anh không thể làm việc, gây căng thẳng cho các mối quan hệ của anh và khiến anh bị thương vĩnh viễn. Vụ kiện không nêu rõ anh yêu cầu bồi thường thiệt hại bao nhiêu. Người phát ngôn của Emory nói với CNN rằng họ không bình luận về vụ kiện đang chờ xử lý, nhưng "cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, tận tâm cho bệnh nhân và những người chúng tôi phục vụ trong cộng đồng của mình".⦿ ---- San Francisco đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất tại Hoa Kỳ dành cho các công ty khởi nghiệp của Coworking Mag, và với vị trí gần Thung lũng Silicon, điều này không thực sự khó hiểu. Được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư và các công ty tăng tốc, 361 công ty khởi nghiệp đã thành lập tại đây vào năm 2023—ba biện pháp nằm trong bốn số liệu mà họ áp dụng cho phân tích của mình.Để biên soạn danh sách, họ đã đánh giá 108 thành phố theo hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp (số lượng công ty khởi nghiệp, công ty tăng tốc và vườn ươm), nguồn tài trợ, chi phí thiết lập hoạt động (như giá thuê văn phòng, thu nhập trung bình và chi phí tiện ích) và nguồn nhân lực. Nhóm 10 nơi tốt nhất khởi nghiệp là, thứ tự:1. San Francisco; 2. New York; 3. Los Angeles; 4. Seattle; 5. Chicago; 6. Atlanta; 7. Austin; 8. Miami; 9. Denver; 10. Boston.⦿ ---- Một người đi xe đạp đã bị thương nghiêm trọng sau một vụ tai nạn ở San Jose vào sáng Chủ Nhật, theo cảnh sát cho biết. Vụ việc xảy ra ngay sau 9 giờ sáng tại khu 700 South Jackson Avenue. Theo cảnh sát San Jose, một người đi xe đạp đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Các làn đường hướng bắc và hướng nam của South Jackson Avenue giữa Bambi Lane và Cinderella Lane đã bị đóng trong nhiều giờ nhưng đã được mở lại. Chưa có thông tin chi tiết nào khác được công bố.⦿ ---- Một tài xế đang bị điều tra sau khi đâm vào một cảnh sát tuần tra đường bộ California đang giúp một tài xế bị chết máy trên đường cao tốc ở Sylmar. Theo CHP, cơ quan này đã nhận được nhiều cuộc gọi vào khoảng 3 giờ sáng về một chiếc xe hơi chặn làn đường số 3 của Đường cao tốc I-5 hướng Nam. Khi các cảnh sát phản ứng, họ đã giúp đẩy chiếc xe sang lề phải của đường cao tốc.Một tài xế khác trên chiếc Tesla sau đó đã đâm vào một trong những cảnh sát CHP, người này bị thương nghiêm trọng do va chạm. Cảnh sát đã được một xe tuần tra đưa đến Trung tâm y tế Providence Holy Cross. CHP cho biết tài xế của chiếc Tesla đã ở lại hiện trường và đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Họ đã bị tạm giữ để thẩm vấn thêm. Không rõ chế độ tự lái có phải là yếu tố gây ra vụ việc hay không.⦿ ---- Người phụ nữ bị một tài xế bỏ chạy tông chết ở North Hollywood cách đây vài ngày đã được xác định là một nữ vận động viên 27 tuổi đang tập luyện cho cuộc chạy marathon. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, Leyda Medina đã bị một chiếc xe đâm tử vong vào tối thứ Sáu khi cô đang đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ gần ngã tư Victory Boulevard và Beck Avenue. Cô chỉ cách nhà mình chưa đầy một dặm khi một chiếc Toyota Corolla chạy về hướng Tây trên Victory Boulevard đâm vào cô.Medina được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi cô đã tử vong vì vết thương của mình. Tài xế tiếp tục lái xe về hướng Tây trên Victory Boulevard cho đến khi cuối cùng bỏ xe lại gần Victory và Troost Avenue. Sau đó, anh ta bỏ chạy bằng chân. Mô tả chi tiết về tài xế vẫn chưa có ngay, nhưng y được mô tả là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Không rõ chiếc xe được sử dụng trong vụ án có được đăng ký cho tài xế hay bị đánh cắp.Một phần thưởng lên tới 50.000 đô la đang được trao cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ trong vụ án. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án được khuyến khích liên hệ với Thám tử Ramirez của Sở Cảnh sát Los Angeles theo số 818-644-8028 hoặc Sĩ quan Ruiz theo số 818-644-8026. Có thể cung cấp thông tin ẩn danh bằng cách liên hệ với Crime Stoppers theo số 1-800-222-TIPS.⦿ ----say rượu lái xe, đụng chết 1 cảnh sát. Một cảnh sát hòa bình California đã tử vong sau khi va chạm với một tài xế say rượu bị cáo buộc, đánh dấu lần thứ năm người này lái xe khi say rượu. Hôm thứ sáu tại Santa Rosa, California, cô Jessica Avila Munoz, 31 tuổi, một cảnh sát hòa bình của Sở quản chế Quận Sonoma, đã liên quan đến một vụ tai nạn chết người, theo CBS News Bay Area.Cảnh sát Munoz đã bị một chiếc xe tải đâm khi đang rẽ từ Lombardi Court vào Đường Sebastopol hướng đông trên chiếc Honda màu trắng của cô. Theo cảnh sát, tài xế xe tải, Nhan Van Nguyen, 68 tuổi, bị cáo buộc vượt đèn đỏ. Vụ va chạm khiến chiếc Honda của Munoz va chạm với một chiếc xe thứ ba, một chiếc Prius, khiến cô bị mắc kẹt bên trong xe. Tài xế xe Prius không bị thương và vẫn ở lại hiện trường.⦿ ---- Minnesota:đã bị thiêu rụi chỉ vài tuần trước khi mở cửa. Không gian này, trước đây là Ngon Bistro, đã bốc cháy vào ngày 11 tháng 8. Đúng 11 giờ đêm, đội cứu hỏa St. Paul đã làm việc để phá vỡ các cửa sổ trong nỗ lực kiểm soát đám cháy cấp hai."Tôi vừa về nhà sau khi nói chuyện với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xem họ dập lửa và tôi chỉ ngồi đó như thể, 'Không đời nào chuyện này lại xảy ra với tôi, chuyện này lại xảy ra với những người khác,'" đầu bếp kiêm chủ sở hữu của Khue's Kitchen, Eric Pham, cho biết.Pham mới chỉ 24 tuổi nhưng anh không còn xa lạ gì với thế giới nhà hàng. Bà của anh đã mở nhà hàng Việt Nam nổi tiếng Quang của Eat Street hồi năm 1989. Nhà hàng của Pham, Khue's Kitchen, đã là một cửa hàng tạm thời tại Bar Brava. Với địa điểm mới tại University and Avon ở khu phố Frogtown của St. Paul, Pham đang tìm cách mở cửa hàng hoàn toàn bằng gạch và vữa.Pham, nhóm của anh và gia đình đã làm việc không biết mệt mỏi trong vài tuần qua, đưa nhà hàng mới của anh đi vào hoạt động, với kế hoạch mở cửa vào tuần tới. Cho đến vụ hỏa hoạn tuần trước. Pham cho biết một đám cháy chạm điện trong phòng ăn đã thiêu rụi quầy bar và bàn mới trong một ngọn lửa không thể kiểm soát, và lính cứu hỏa nói với anh rằng cuộc điều tra về nguyên nhân vẫn chưa có kết quả.Pham hiện đang hy vọng sẽ gây quỹ để thay thế thiết bị đã mất. Mặc dù đây là một thất bại lớn, anh cho biết anh vẫn hy vọng biến giấc mơ nhà hàng của mình thành hiện thực. "Bạn có thể làm gì khác ngoài việc tiến về phía trước", Pham nói. "Rất nhiều câu chuyện thành công bắt đầu từ thất bại và tôi không muốn khác biệt".⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Theo Bộ luật Hình sự 2017, Nghị định 04/2012/NĐ-CP... quy chế của Trường Đại học Luật Hà Nội, nghiên cứu sinh vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Thời gian qua vụ việc ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) không tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 nhưng vẫn có bằng tiến sĩ gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, năm 2001, ông Vương Tấn Việt đã tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội và tốt nghiệp đại học ngành Luật năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (văn bằng thứ 2 – vừa học vừa làm). Năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội và năm 2022 được cấp bằng Tiến sĩ Luật ngành Luật Hiến pháp - Hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhiều ý kiến trong dư luận băn khoăn về việc ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 nhưng được cấp bằng cử nhân và tiến sĩ. Trong trường hợp những người sử dụng bằng cấp 3 giả để làm hồ sơ học đại học hoặc cao hơn thì bằng đại học, bằng tiến sĩ được cấp sau đó có giá trị hay không và cá nhân đó sẽ bị xử lý ra sao?Theo Nghị định 04/2012/NĐ-CP, tùy theo hành vi cụ thể mà người sử dụng bằng giả có thể bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng về hành vi gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ.Đối chiếu Quyết định 261/QĐ-ĐHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội có quy định xử lý với các nghiên cứu sinh vi phạm. Theo Điều 37 của Quyết định trên, nghiên cứu sinh vi phạm các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành, bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.Đơn vị, cá nhân thuộc Trường vi phạm các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thì bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.Theo quy định Điều 341 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo đó, người phạm tội này có thể bị xử phạt đến 7 năm tù tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.⦿ ---- TIN VN.. Theo VTC News. Tính đến tháng 4/2024, cả nước còn thiếu 113.491 giáo viên các cấp, trong đó, thiếu nhiều nhất giáo viên dạy các môn học mới tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Thông tin trên được nêu ra tại hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, tổ chức sáng 19/8.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Tang lễ của Giáo sư Võ Tòng Xuân - người có đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam - sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ. Ông mất lúc hơn 7h ngày 19/8. Chiều 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cho biết tang lễ GS.TS Võ Tòng Xuân sẽ diễn ra tại Cần Thơ.Theo Wikipedia: Võ Tòng Xuân (6 tháng 9 năm 1940 – 19 tháng 8 năm 2024) là một nhà khoa học, nhà nghiên cứu người Việt Nam thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Ông đã đào tạo nhiều lực lượng khoa học cho đất nước trong nhiều thập niên và là “cha đẻ” của nhiều giống lúa ngon của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1961, ông được học bổng từ chính phủ VNCH để du học tại trường Đại học Nông nghiệp Philippines ở Los Banos và là một du học sinh xuất sắc trong học tập. Về Đại học Cần Thơ, một mình ông dạy bảy môn và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Riêng chỉ hai năm 1972–1974 đã hướng dẫn được 25 sinh viên làm luận văn tốt nghiệp. Lúc đó trong nước không có người làm ngành này, chỉ có một mình ông làm theo ý mình. Cuối năm 1974, ông sang Nhật Bản bảo vệ luận án tiến sĩ và sau khi đất nước thống nhất, trở về từ Nhật Bản, ông mang những kiến thức đã học ở nước ngoài về phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp Việt Nam. Sau đó ông lấy bằng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 1975.Đặc biệt những năm 1980–1985, ông đưa ra giống IR36, MTL30 phổ biến nhất ở các tỉnh miền Tây. Không chỉ nổi tiếng trong nước mà các công trình nghiên cứu của ông còn mang lại nhiều lợi ích cho các nước nghèo ở Châu Phi. Năm 2007, ông cùng cộng sự đã đến nước Cộng hòa Sierra Leone (Tây châu Phi) là 50 giống lúa cao sản và 10 giống lúa chất lượng cao. Tất cả 60 giống đều là giống của ĐBSCL. Các giống lúa được trồng thử nghiệm tại khu Mange Bureh và tại Trại nghiên cứu Rokupr. Song song đó, các kỹ sư thủy lợi thiết kế hệ thống tưới tiêu 200ha tại khu thực nghiệm Mange Bureh và xây dựng hệ thống tưới tiêu theo thiết kế... Các chuyên gia Việt Nam đã lập nên kỳ tích: trồng được 2 vụ lúa, năng suất đạt khoảng 4,7 tấn/ ha.Trong sự nghiệp của mình, ông Võ Tòng Xuân đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng:1982–1997: Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ.1999–2007: Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang.1996–2006: Ủy viên Hội đồng Chức Danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam.2008–2010: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nông Thủy Sản Việt-Phi.2010–2013: Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Tạo.2013–2024: Hội đồng Sáng lập và Quyền Hiệu Trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ.Giải thưởng:. Giải thưởng Ramon Magsaysay 1993 về Phục vụ nhà nước.. Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada (1995) về “Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới.. Giải “Cựu sinh viên xuất sắc nhất” của Đại học Philippines tại Los Banos (2001).. Giải thưởng Nikkei châu Á (2002).. Giải thưởng Derek Tribe về khoa học kỹ thuật Australia 2005.. Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (2019).. Giải thưởng VinFuture (2023).⦿ ---- HỎI 1: Chỉ rửa trái cây là không đủ để loại bỏ thuốc trừ sâu còn sót lại và hóa chất độc hại?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới, chỉ rửa trái cây là không đủ để loại bỏ thuốc trừ sâu còn sót lại và hóa chất độc hại. Nghiên cứu được công bố trong tháng này trên tạp chí Nano Letters của American Chemical Society (Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ) cho biết "Hoạt động vệ sinh không thể loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu". Nghiên cứu cho thấy thuốc trừ sâu đã thấm vào lớp vỏ và lớp cùi táo, do đó chỉ ra rằng việc rửa là không đủ. Sau khi lớp vỏ và lớp cùi ban đầu được gọt bỏ, thuốc trừ sâu mới giảm đáng kể.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thực đơn có giấm hàng ngày sẽ giúp bạn giảm trầm cảm?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một liều giấm hàng ngày có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm, chỉ ra khả năng các phương pháp điều trị trong tương lai có thể đi kèm với một vài thìa giấm chua. Một nhóm do Đại học Arizona State University đứng đầu không chỉ thử nghiệm tác dụng của việc tiêu thụ giấm thường xuyên mà còn xem xét hoạt động trao đổi chất - các quá trình hóa học chuyển đổi thực phẩm thành năng lượng và các vật liệu sinh học khác - để tìm lý do cho những lợi ích mà giấm mang lại.Một sự gia tăng đáng kể 86 phần trăm về mức độ nicotinamide (một dạng vitamin B3) đã được ghi nhận ở những người tham gia nghiên cứu uống giấm lỏng mỗi ngày. Chất dinh dưỡng này trước đây đã được liên kết với tác dụng chống viêm. "Dữ liệu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc uống giấm hàng ngày trong bốn tuần có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm tự báo cáo ở người lớn khỏe mạnh nói chung và những thay đổi trong quá trình trao đổi chất [vitamin B3] có thể là yếu tố dẫn đến sự cải thiện này", theo chuyên gia dinh dưỡng Haley Barrong của Đại học tiểu bang Arizona và các đồng nghiệp viết trong bài báo đã xuất bản của họ.Chi tiết: