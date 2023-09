Đa số cử tri sẵn sàng ủng hộ xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi phiếu bầu năm 2024, theo POLITICO. Sau một loạt câu hỏi về Hiến pháp và hành vi của Trump sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, có 51% cho biết Tu chính án thứ 14 cấm Trump tái tranh cử vì Trump tham gia nổi dậy, so với 34% nói ngược lại.

.

- Thượng nghị sĩ California Dianne Feinstein từ trần, thọ 90 tuổi

- Thăm dò Politico về Tu chính 14 của Hiến pháp: 51% cử tri sẵn sàng ủng hộ xóa tên Trump ra khỏi phiếu bầu 2024, với 34% nói ngược lại.

- Nhiều dân cử Quốc Hội: chính phủ lđóng cửa từ khuya ngày mai là tất yếu, sợ cứu không kịp.

- Nếu đóng cửa chính phủ, doanh nghiệp nhỏ sẽ bỏ lỡ khoản vay 100 triệu USD mỗi ngày

- Viễn ảnh đóng cửa chính phủ: Hơn 1,3 triệu quân nhân tại ngũ, 185.000 nhân viên Bộ Nội An phải tạm làm việc không lương

- Trump chế nhạo cuộc tranh luận do Fox News tổ chức có sự góp mặt của 7 ứng cử viên Đảng Cộng hòa

- Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua tu chính của Dân biểu Marjorie Taylor Greene: cắt lương Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuống còn 1 USD

- Trump nói với Tòa án Quận Fulton: không xin chuyển lên tòa liên bang.

- Một trong những luật sư Georgia của Rudy Giuliani đang xin rút lui khỏi việc đại diện cho Giuliani

- Phiên tòa xử về gian lận dân sự chống lại Trump ở New York sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 1 tháng 10/2023

- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đàm phán lại thỏa thuận tiền hôn nhân với Trump khi Trump vận động tranh cử nhiệm kỳ 2

- Trump kiện cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele vì lập hồ sơ Trump móc nối với Nga

- Cộng hòa tại Hạ viện thông qua luật tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho năm tài chính 2024.

- Cộng hòa cực đoan tại Hạ viện lên kế hoạch lật đổ Kevin McCarthy ra khỏi ghế chủ tịch hạ viện.

- Tổng thống Biden tới Arizona, vinh danh di sản McCain, lên án Cộng Hòa MAGA phi dân chủ

- Mỹ, TQ đồng ý cần thiết một đường dây liên lạc cởi mở giữa Washington và Bắc Kinh.

- Pakistan: bom tự sát ở đền Hồi giáo, ít nhất 52 người chết, 58 người bị thương.

- Zelensky và tù nhân lương tâm Nga Alexei Navalny trong danh sách có thể thắng Giải Nobel Hòa Bình

- Nga thú nhận nhầm lẫn: Phòng không Nga đã bắn hạ 1 chiếc Su-35 của Nga

- Cựu chiến binh Tập đoàn Wagner về lại chiến đấu ở Bakhmut

- Công an TQ chặn 1 giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tư vấn về rủi ro của Mỹ rời khỏi lục địa TQ

- Đức: 1 nhân viên bảo tàng bị kêu án tù vì trộm 4 tranh quý, thay bằng tranh giả.

- Thống đốc California ký luật: tăng lương tối thiểu cho công nhân ngành thức ăn nhanh lên 20 USD/giờ.

- Thành phố tốt nhất dành cho phụ nữ: 1. Columbia, MD; 2. South Burlington, VT; 3. Irvine, CA; 4. Fremont, CA; 5. Santa Clarita, CA; 6. Seattle, WA; 7. Gilbert, AZ; 8. Overland Park, KS; 9. Yonkers, NY; 10. Pearl City, HI.

- Thành phố tệ hại nhất cho phụ nữ: 1. Jackson, MS; 2. Gulfport, MS; 3. Brownsville, TX; 4. Huntington, WV; 5. Shreveport, LA; 6. Augusta, Georgia; 7. Charleston, WV; 8. Laredo, TX; 9. Mobile, AL; 10. New Orleans, LA.

- Khu học chánh đạt điểm A +. Đứng đầu ở Quận Cam là: Irvine Unified School District, Laguna Beach Unified School District, Los Alamitos Unified School District, Huntington Beach Union High School District, Fullerton Joint Union High School District, Capistrano Unified School District.

- 2 trường trung học tư thục ở Quận Cam trong nhóm trường trung học xuất sắc nhất ở California

- Quận Cam: Chuyen Van Vo, cựu nhân viên Đại học Cal State Fullerton, giết người, lãnh án chung thân

- Atlanta: Cô Mitchell Đặng, 25 tuổi, bị giết. Hung thủ Keivious Arnold bị bắt, bị truy tố

- 6 phụ nữ (trong đó có 4 người Việt) ngồi trong xe thùng trên đường nhập cư lậu đã được cứu mạng khỏi chết ngộp.

- HỎI 1: Dân Mỹ ưa thích dùng sản phẩm đường làm tại Mỹ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người cao niên đi bộ mỗi ngày sẽ giảm huyết áp, tăng thọ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/9/2023) ⚪ ---- Thượng nghị sĩ California Dianne Feinstein, một đảng viên Đảng Dân chủ tiên phong nổi tiếng với việc tìm ra điểm chung với đảng Cộng hòa về các vấn đề từ kiểm soát súng đến bảo vệ môi trường trong suốt sự nghiệp kéo dài ba thập niên của mình, đã qua đời, theo một bài đăng trên tài khoản X chính thức của bà xác nhận vào sáng thứ Sáu. Ở tuổi 90, bà là thành viên lớn tuổi nhất và là người phụ nữ phục vụ lâu nhất tại Thượng viện.

.

“Thật đáng buồn, Thượng nghị sĩ Feinstein đã qua đời đêm qua tại nhà riêng ở Washington, D.C.,” thông báo chia sẻ vào sáng thứ Sáu. “Sự ra đi của bà là một mất mát to lớn đối với rất nhiều người, từ những người yêu thương và chăm sóc bà cho đến người dân California mà bàấy đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ.”

.

⚪ ---- Bản tin ABC News ghi rằng, 6 phụ nữ (trong đó có 4 người Việt) ngồi trong xe thùng trên đường nhập cư lậu đã được cứu mạng. BBC và chính quyền Pháp cho biết hôm thứ Năm, sáu người phụ nữ di cư bị mắc kẹt trong một chiếc xe thùng chở thực phẩm đông lạnh đã được cảnh sát Pháp giải cứu sau khi một trong những người phụ nữ này liên lạc được với một phóng viên (BBC tiếng Việt).

.

Những người phụ nữ - bốn người Việt Nam và hai người Iraq - đã trốn hàng giờ trong một chiếc xe tải chở đầy những thùng chuối ở miền bắc nước Pháp vì tin rằng chiếc xe này đang trên đường đến Anh hoặc Ireland. Khi nhận ra chiếc xe tải đang đi sai hướng, họ bắt đầu hoảng sợ trong không gian tối tăm, chật chội, lạnh lẽo. Một trong số họ đã tìm cách liên lạc được với một phóng viên của ban tiếng Việt của BBC ở London, người đã giúp những người phụ nữ này báo cảnh sát Pháp hôm thứ Tư.

.

Công tố viên Pháp Laetitia Francart cho biết tài xế xe thùng, thực tế đang hướng tới Ý, không có lỗi. Những người phụ nữ nói với các nhà điều tra rằng người lái xe không liên quan, “nói rằng họ lên xe tải vì nghĩ rằng họ sẽ đến Anh vì biển đăng ký ở Ireland”, Francart cho biết trong một tuyên bố. Bà nói thêm: “Sau vài giờ di chuyển không ngừng nghỉ, họ nhận ra sai lầm của mình và báo cho một nhà báo”.

.

Phóng viên BBC cho biết cô không biết những người di cư này nhưng cho biết cô được liên lạc vì đã đưa tin về những người di cư Việt Nam bị chết ngạt trong xe tải bốn năm trước đó. Đài truyền hình đưa tin người phụ nữ đã có thể gửi tin nhắn văn bản, vị trí GPS của xe tải và các đoạn video ngắn cho thấy tình trạng bên trong xe tải. Theo BBC, những người phụ nữ được cho là đang ngồi trong một không gian chật hẹp trên sàn, xung quanh là những hộp trái cây, hoảng loạn và khó thở.

.

Francart, công tố viên của Villefranche-sur-Saône cho biết, nhiệt độ bên trong chiếc xe tải chỉ là 6 độ C (43 độ F). Bà cho biết những người phụ nữ này đều mặc áo khoác dày và không có vấn đề gì về sức khỏe. Đài truyền hình này cho biết cảnh sát Pháp đã sớm truy tìm họ và chặn chiếc xe tải trên đường cao tốc. Francart cho biết người lái xe cũng đã gọi cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ xe kéo của mình.

.

Sáu người phụ nữ này đã bị giam giữ vì cư trú bất hợp pháp ở Pháp trước khi được thả. Bốn người được cho 30 ngày để rời khỏi đất nước. Hai người còn lại được phép ở lại để xin tị nạn. Francart không cung cấp thông tin về cách những người phụ nữ đến Pháp. Năm 2019, 39 người di cư từ Việt Nam đã trả số tiền lớn cho những kẻ buôn lậu người đã chết ngạt trong xe tải kở Anh. Bản tin trên dịch theo ABC, nhưng độc giả có thể đọc chi tiết trực tiếp từ BBC tiếng Việt.

.

⚪ ---- Các quan chức Y tế và cảnh sát Pakistan hôm thứ Sáu xác nhận rằng một vụ nổ xảy ra gần một nhà thờ Hồi giáo ở Balochistan, một tỉnh nằm sát biên giới với Afghanistan, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và khiến ít nhất 58 người bị thương. Cảnh sát trưởng Balochistan cho biết vụ nổ là kết quả của một vụ đánh bom tự sát và nó cũng cướp đi sinh mạng của một sĩ quan cảnh sát cấp cao. Các quan chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong tỉnh. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

.

⚪ ---- Chuyện y hệt như trong phim Hollywood. Một nhân viên bảo tàng ở Đức đã bị kết án vì trộm 4 bức tranh có giá trị và thay chúng bằng những bức tranh giả nhằm bán những bức tranh gốc để tài trợ cho lối sống xa hoa, theo một tòa án đã ra phán quyết trong tháng này. Nhân viên, chỉ được gọi là “S.K.,” đã đánh cắp các tác phẩm của các họa sĩ người Đức đầu thế kỷ 20 từ kho lưu trữ tại Bảo tàng Deutsches ở Munich trong gần hai năm, bán được 3 bức tranh trong cuộc đấu giá.

.

Trò tranh giả thay tranh thiệt của nhân viên kỹ thuật chỉ bị lộ khi người thẩm định nội bộ kiểm tra một trong những bức tranh—“Truyện cổ tích Hoàng tử ếch” (“The Frog Prince Fairy Tale”) của Franz von Stuck—và nhận ra vải bố của tranh không khớp với danh mục của bảo tàng. S.K. bị kết án tù giảm nhẹ là một năm chín tháng và phải trả khoảng 63.000 đô la mà anh ta bỏ túi từ việc bán các bức tranh.

.

⚪ ---- Zelensky và tù nhân lương tâm Nga Alexei Navalny có nhiều cơ may được Giải Nobel Hòa Bình? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexei Navalny nằm trong danh sách có thể thắng giải Nobel Hòa bình năm nay. Mặc dù có tin Zelensky là một ứng cử viên hàng đầu để gia nhập danh sách những người đoạt giải từ Nelson Mandela đến Martin Luther King, nhưng một số chuyên gia về Nobel tin rằng với tư cách là một nhà lãnh đạo thời chiến, tổng thống Ukraine khó có thể được nêu tên.

.

Cơ hội của ông Navalny đang bị cầm tù ngày càng ít đi vì những người bất đồng chính kiến ​​Nga đã giành chiến thắng vào năm ngoái và năm trước đó. Giải thưởng năm ngoái, được nhiều người coi là sự quở trách đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã thuộc về nhà hoạt động người Belarus Ales Bialiatski, nhóm nhân quyền Nga Memorial và Trung tâm Tự do Dân sự Ukraine đang bị cầm tù.

.

⚪ ---- Phe ta bắn rớt phe mình. Theo nhiều báo cáo, Phòng không Nga đã bắn hạ một trong những máy bay chiến đấu phản lực tiên tiến nhất của Nga vào tối thứ Năm. Chiếc Su-35 của Nga bị bắn rơi ở Tokmak, tỉnh Zaporizhzhia, nơi là mục tiêu phản công của Ukraine nhằm chiếm lại lãnh thổ.

.

Một kênh Telegram của Nga có liên kết chặt chẽ với Không quân Nga đã xuất hiện để xác nhận nhầm lẫn hôm thứ Sáu khi bày tỏ lòng kính trọng đối với phi công đã chết. Đoạn phim về vụ này bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào thứ Sáu, cho thấy một quả cầu lửa rơi từ trên trời xuống. Các kênh truyền hình Ukraine cho rằng một hỏa tiễn S-300 của Nga đã bắn rơi máy bay, mỗi chiếc được cho là trị giá hơn 35 triệu bảng Anh (=43 triệu USD).

.

⚪ ---- Các cựu chiến binh Tập đoàn Wagner đang tập trung xung quanh Bakhmut, Bộ Quốc phòng Anh đưa tin hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo tình báo mới nhất về tình hình ở Ukraine. Bộ cho biết: “Một số báo cáo cho thấy sự tập trung của các cựu chiến binh Wagner xung quanh Bakhmut: kinh nghiệm của họ có thể đặc biệt được yêu cầu trong lĩnh vực này.” Bộ này cho biết rằng sự kiện này diễn ra khi các binh sĩ Wagner bắt đầu tái triển khai đến Ukraine sau cái chết của người lãnh đạo của họ.

.

Theo báo cáo, tình trạng chính xác của lực lượng được tái triển khai là không rõ ràng. Tuy nhiên, những cá nhân được điều chuyển có thể đã được bổ nhiệm vào quân chính quy của Bộ Quốc phòng. Thông tin này trùng khớp với thông tin Bộ Ngoại giao đưa ra hôm nay rằng Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo nhóm này thành lập các đơn vị tình nguyện trong khu vực hoạt động quân sự.

.

⚪ ---- Theo một báo cáo, công an Trung Quốc đã chặn một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tư vấn về rủi ro của Mỹ rời khỏi lục địa Trung Quốc. Người có hộ chiếu Hồng Kông Michael Chan, giám đốc điều hành của Kroll, đã đến đại lục vào tháng 7 và sau đó thông báo với chủ rằng anh ta không được phép rời đi. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với The Wall Street Journal rằng Chan có trụ sở tại Hồng Kông đang hỗ trợ điều tra về một vụ án đã xảy ra vài năm trước, mặc dù cả Chan và Kroll đều không phải là đối tượng của cuộc điều tra. Chính quyền Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh—có thể kéo dài trong nhiều năm—đối với nhân viên của một số công ty nước ngoài trong những năm gần đây, cả công dân nước ngoài và công dân Trung Quốc đều phải chịu những hạn chế này.

.

⚪ ---- Đa số cử tri sẵn sàng ủng hộ xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi phiếu bầu năm 2024, theo POLITICO. Sau một loạt câu hỏi về Hiến pháp và hành vi của Trump sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, có 51% cho biết Tu chính án thứ 14 cấm Trump tái tranh cử vì Trump tham gia nổi dậy, so với 34% nói ngược lại.

.

Câu hỏi đầu tiên hỏi liệu người Mỹ “ủng hộ hay phản đối” phần Tu chính 14 của Hiến pháp Mỹ cấm người bạo loạn giữ chức công quyền. Nhìn chung, các cử tri đồng ý với 63% cho biết họ ủng hộ mạnh mẽ hoặc phần nào ủng hộ Tu chính 14, bao gồm đa số đảng viên Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và đảng viên độc lập. Chỉ 16% cho biết họ phản đối phần nào hoặc mạnh mẽ việc này.

.

Nhưng khi Trump được được ghi vào câu hỏi, những người trả lời đã chia thành các phe phái của họ. Khi được hỏi liệu họ có tin Trump “tham gia nổi dậy hay nổi loạn” hay không, 51% nói chắc chắn hoặc có thể có, và 35% nói chắc chắn hoặc có thể không.

.

Sau một loạt câu hỏi về Hiến pháp và hành vi của Trump sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, có tới 51% cho biết Tu chính án thứ 14 cấm Trump tái tranh cử vì ông tham gia nổi dậy, so với 34% nói ngược lại.

.

⚪ ---- Chủ nhật này, nếu bạn phải bay đi đâu, và nếu bạn thấy kiểm soát an ninh chậm hơn ở phi trường, thì đó là chuyện dĩ nhiên: chính phủ liên bang đóng cửa. Nguồn tài trợ của chính phủ hết hạn sau khi đồng hồ điểm nửa đêm Chủ nhật, điều đó có nghĩa là chính phủ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật nếu Quốc hội không đồng ý tiếp tục giải quyết vào thời điểm đó.

.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng hòa-Ky.) đã nhắc lại lời đe dọa của ôngh hôm thứ Năm rằng ông sẽ làm mọi thứ có thể để làm chậm quá trình thông qua khoản tạm ứng tài trợ trừ khi các nhà lãnh đạo Thượng viện đồng ý rút tiền viện trợ 6,15 tỷ USD cho Ukraine ra khỏi dự luật.

.

Thượng viện vẫn cần lấy thêm ít nhất bốn phiếu nữa để tiếp tục đưa ra nghị quyết trước hạ viện, điều này sẽ yêu cầu bỏ phiếu vào thứ Bảy và Chủ nhật trừ khi TNS Rand Paul bất ngờ hài lòng. Cảm giác rằng việc đóng cửa hiện nay là điều không thể tránh khỏi cũng đang lan rộng trong các nhà lập pháp Hạ viện, theo lời Dân biểu Dan Meuser (R-Pa.) nói.

.

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận nội bộ cho biết việc đóng cửa giờ đây dường như là điều không thể tránh khỏi và suy đoán rằng các công chức liên bang có thể phải nghỉ làm mà không được trả lương trong ít nhất một hoặc hai tuần.

.

Khi được hỏi liệu có đủ thời gian để Thượng viện và Hạ viện đàm phán về một dự luật tài trợ bù đắp thỏa hiệp trước thời hạn thứ Bảy hay không, Dân biểu Ralph Norman (R-S.C.) nói, “Không. Thượng viện sẽ làm gì? Họ sẽ không hạnh phúc chút nào. Chúng tôi sẽ đặt thứ gì đó lên bàn và để họ phản hồi, xem điều gì sẽ xảy ra.”

.

⚪ ---- Bạch Ốc cảnh báo hôm thứ Sáu rằng các doanh nghiệp nhỏ sẽ bỏ lỡ khoản vay 100 triệu USD mỗi ngày nếu chính phủ đóng cửa vì Quốc hội không thể cấp vốn cho chính phủ trước thời hạn cuối tuần. Bản ghi nhớ viết rằng việc đóng cửa chính phủ sẽ gây ra “hậu quả tàn khốc cho các doanh nghiệp nhỏ và làm suy yếu tiến bộ kinh tế của Mỹ một cách không cần thiết”.

.

Việc đóng cửa sẽ buộc Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA: Small Business Administration) ngừng xử lý các khoản vay mới cho các doanh nghiệp nhỏ và các đơn xin vay vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ sẽ không được xử lý vào mỗi ngày trong tuần khi chính phủ đóng cửa. Bạch Ốc cho biết việc đóng cửa sẽ tước đi hơn 100 triệu USD tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ mỗi ngày trong thời gian ngừng hoạt động.

.

“Những sự chậm trễ này có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng mà họ hỗ trợ, bao gồm mất khả năng mua bất động sản hoặc thiết bị quan trọng, mất đi các cơ hội và giao dịch kinh doanh cũng như bị buộc phải vay lãi suất cao, giá cắt cổ, ” bản ghi nhớ nêu rõ.

.

Bản ghi nhớ cũng nêu bật các tiểu bang có nhiều khoản tài trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ nhất từ chính phủ liên bang, bao gồm gần 22,5 triệu USD tài trợ ở California, hơn 12,6 triệu USD ở Texas và hơn 10,3 triệu USD ở Florida. Bạch Ốc nhấn mạnh rằng người Mỹ đã nộp hơn 10,5 triệu đơn đăng bộ để giúp thành lập doanh nghiệp nhỏ trong hai năm đầu tiên của chính quyền Biden. Các quan chức cho biết thêm, trong thời gian ngừng hoạt động, các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ khó đăng ký các cơ hội hợp đồng liên bang hơn.

.

Quốc hội phải đối mặt với thời hạn cuối ngày thứ Bảy để thông qua luật tài trợ cho chính phủ và ngăn chặn việc đóng cửa, nhưng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã không thể đồng ý với kế hoạch tài trợ cho chính phủ bất chấp thỏa thuận đặt ra mức trần chi tiêu cho năm tài chính tiếp theo.

.

⚪ ---- Hơn 1,3 triệu quân nhân tại ngũ cùng hàng ngàn nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên an ninh kiểm soát phi trường TSA sẽ phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa, một viễn cảnh ngày càng có nhiều khả năng xảy ra khi Quốc hội sắp hết thời gian phê duyệt nguồn tài trợ mới.

.

Cả Bộ An ninh Nội địa và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg đều cho biết việc thiếu kinh phí sẽ cản trở nghiêm trọng các chức năng quan trọng của chính phủ và có thể gây ra sự chậm trễ kéo dài tại các sân bay. Bạch Ốc đã cảnh báo rằng các quân nhân đang tại ngũ có thể bị chậm trả lương trong trường hợp ngừng hoạt động, ngay cả khi nó chỉ kéo dài vài ngày.

.

Bộ Quốc phòng không phải chịu đợt đóng cửa gần đây nhất vào năm 2018 và 2019, kể từ khi Quốc hội thông qua và Tổng thống Trump ký Đạo luật Phân bổ Ngân sách Quốc phòng hai ngày trước khi kết thúc năm tài chính. Vào năm 2013, Quốc hội đã thông qua luật một lần ngay trước khi chính phủ đóng cửa để đảm bảo quân nhân sẽ được trả lương. Một số nhà lập pháp đã đưa ra luật trả lương cho quân đội trong trường hợp ngừng hoạt động, nhưng đồng hồ đang điểm trước thời hạn ngày 1 tháng 10.

.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, việc đóng cửa sẽ bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật, nhưng hầu hết các kế hoạch đó sẽ không được thực hiện đầy đủ cho đến thứ Hai, ngày làm việc tiếp theo. Hôm thứ Năm, DHS (Bộ Nội An) cho biết gần 72% lực lượng lao động khổng lồ của họ, tương đương khoảng 185.000 nhân viên, sẽ được giữ lại làm việc nhưng không được trả lương cho đến khi khoản chi tiêu mới được phê duyệt. Những người bị ảnh hưởng sẽ bao gồm các nhân viên Biên phòng, thành viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, các nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên Cục Quản lý An ninh Giao thông và nhân viên hải quan. Trong trường hợp đóng cửa lần này, nhân viên TSA sẽ nhận được khoản lương cuối cùng vào tuần thứ hai của tháng 10, nhưng số tiền đó sẽ bằng một nửa mức lương bình thường của họ.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chế nhạo cuộc tranh luận do Fox News tổ chức có sự góp mặt của 7 ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác cho ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử năm 2024, nói rằng kênh truyền hình này "cần MAGA [Make America Great Again], họ chỉ không biết điều đó."

.

Trump viết trên Truth Social: “Cuộc tranh luận sơ bộ thứ hai của Đảng Cộng hòa trên FoxNews có lượng người xem thấp nhất kể từ năm 2016. Xếp hạng tổng thể của họ giảm 30%. Hãy dừng lại những cuộc tranh luận tồi tệ và quảng cáo tiêu cực nữa. Hãy cùng nhau hành động trước khi quá muộn!"

⚪ ---- Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua một sửa đổi của Dân biểu Marjorie Taylor Greene, R-Ga., nhằm cắt giảm lương của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuống còn 1 USD hôm thứ Tư - một hành động diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng tại Hạ viện nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.“Bộ trưởng Austin đã không hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình,” Greene nói trên sàn Hạ viện hôm thứ Tư. “Thực tế là Austin đang phá hủy quân đội của chúng ta.”DB Greene chỉ trích Austin về cách xử lý việc tuyển quân và rút quân ra khỏi Afghanistan trên sàn Hạ viện và nói trong một video trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện rằng “có sự mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và ông Austin xứng đáng bị sa thải”.Austin, Bộ trưởng Quốc phòng da đen đầu tiên, có lương hơn 221.000 USD hàng năm, theo Defense News. Đối với bản tu chính của mình, DB Greene nói rằng bà đã sử dụng quy tắc Holman, quy tắc này “cho phép sửa đổi luật phân bổ để giảm lương hoặc sa thải các nhân viên liên bang cụ thể hoặc cắt giảm một chương trình cụ thể,” theo Ủy ban Nội quy Hạ viện.Trong trường hợp này, bản tu chính của bà sẽ là một phần của dự luật chi tiêu quốc phòng. Nhưng bất chấp việc đưa nó vào, bà nói với Washington Examiner rằng bà vẫn sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật vì viện trợ bổ sung cho Ukraine, điều mà các nhà lập pháp bảo thủ khác cũng phản đối.Sabrina Singh, phát ngôn viên Pentagon, nói với The New York Times rằng Austin “tập trung vào việc lãnh đạo Bộ Quốc phòng và bảo đảm các quân nhân của chúng ta trên toàn thế giới có đủ nguồn lực và hỗ trợ các nhu cầu của quân đội Hoa Kỳ để thực hiện sứ mệnh bảo vệ quốc gia”.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton rằng ông sẽ không xin chuyển vụ ông bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia thành vụ kiện liên bang. Luật sư của Trump, Steve Sadow, nói trong hồ sơ tòa: "Quyết định này dựa trên sự tin tưởng có căn cứ của ông Trump rằng Tòa án danh dự này có ý định bảo vệ đầy đủ và hoàn toàn quyền hiến pháp của ông Trump sẽ được xét xử công bằng và đảm bảo cho ông Trump thủ tục pháp lý hợp lý trong suốt quá trình truy tố vụ án của ông Trump tại Tòa án cấp cao của Quận Fulton, Georgia."⚪ ---- Bỏ chạy... Một trong những luật sư Georgia của Rudy Giuliani đang xin rút lui khỏi việc đại diện cho cựu thị trưởng New York và là đồng phạm của Trump. LS David Wolfe đã nộp thông báo hôm thứ Năm để rút khỏi vụ án âm mưu bầu cử Quận Fulton 2020.Giuliani nằm trong số 19 bị cáo, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, bị truy tố trong một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Georgia xoay quanh nỗ lực của nhóm nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang Georgia.Đầu tháng này, Giuliani đã không nhận tội đối với 13 cáo buộc liên quan đến vai trò của Giuliani trong âm mưu bị cáo buộc. Tuy nhiên, các cáo buộc ở Georgia chỉ là chuyện nhỏ trong bối cảnh các vấn đề pháp lý ngày càng gia tăng.⚪ ---- Phiên tòa xử về gian lận dân sự chống lại Trump ở New York sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 1 tháng 10/2023, sau khi thẩm phán tòa kháng án bác bỏ yêu cầu hoãn phiên tòa của Trump. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James cho biết bà có ý định gọi điện cho Trump, cũng như ba người con của Trump, để gọi ra khai trong vụ Trump và Trump Organization bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng của ông lên hàng tỷ USD.Một phần của vụ kiện đã xét xử xong. Trong phán quyết hôm thứ Ba, Thẩm phán Arthur Engoron kết luận rằng Trump và công ty của Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong nhiều năm. Trong khi đó, phiên tòa vào tuần tới sẽ giải quyết sáu cáo buộc khác do Bộ trưởng Tư pháp Letitia James đưa ra.⚪ ---- Các nguồn tin nói với báo Page Six rằng cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đàm phán lại thỏa thuận tiền hôn nhân với Donald Trump khi Trump vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Các điều khoản cập nhật, mà các nguồn tin cho biết liên quan đến cả tài chính và tài sản, đã làm tăng tín quỹ (the trust: một tài khoản ủy thác) dành cho cậu con trai út Barron của cặp vợ chồng.Người ta tin rằng đây ít nhất là lần thứ ba cặp đôi đàm phán lại chuyện tiền hôn nhân. Trường hợp này xảy ra trong bối cảnh một số cuộc chiến pháp lý tốn kém đối với cựu tổng thống khi Trump đấu tranh với bốn cáo trạng hình sự, chuẩn bị trả 5 triệu USD cho E. Jean Carroll sau khi thua trong trận chiến phỉ báng và có thể bị buộc phải trả 250 triệu USD trong vụ kiện dân sự về gian lận tài chánh chống lại Trump và công việc kinh doanh của Trump ở New York.⚪ ---- Trump đã đệ đơn kiện cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele và Orbis Business Intelligence của ông, theo tài liệu của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh cho thấy hôm thứ Năm. Cựu điệp viên MI6 59 tuổi là người lập hồ sơ Steele, tài liệu chưa hoàn thành dài 35 trang cáo buộc Trump thông đồng với chính phủ Nga và Sở An ninh Nga trước và trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016.Phiên điều trần kéo dài hai ngày về vụ án dự kiến bắt đầu vào ngày 16/10, tuy nhiên, Trump dự kiến sẽ không tham dự. Hiệp hội Báo chí Vương quốc Anh đưa tin rằng một hồ sơ đưa ra, yêu cầu bảo vệ dữ liệu (data protection claim) đối với Christopher Steele.⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào tối thứ Năm đã thông qua luật tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho năm tài chính 2024. Dự luật đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 220-208. Việc thông qua dự luật sẽ không giúp ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào tối thứ Bảy, nhưng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang hy vọng rằng việc chuyển các dự luật phân bổ theo từng chủ đề sẽ giúp hội nghị thống nhất xung quanh một dự luật tạm thời để duy trì hoạt động ở Washington sau cuối tháng.Dự luật tài trợ của DHS bao gồm tổng chi tiêu tùy ý là 91,515 tỷ USD cho bộ. Số tiền này bao gồm hơn 2 tỷ USD để xây dựng một bức tường dọc biên giới phía Nam, 496 triệu USD cho 22.000 nhân viên Biên phòng và hơn 3,55 tỷ USD cho các hoạt động giam giữ.⚪ ---- Tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn bốn người quen thuộc với vấn đề này, một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tìm cách bứng Dân biểu Kevin McCarthy ra khỏi ghế chủ tịch hạ viện. Theo đó, những người được gọi là theo đường lối cứng rắn, những người cho đến nay đã thể hiện sự phản đối bất kỳ đề xuất nào về một dự luật tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ, sẽ tìm cách thay thế McCarthy bằng Tom Emmer, người được cho là có nhiều khả năng sẽ cúi đầu hơn đối với các yêu cầu của họ. Bản tin đưa ra trong bối cảnh Hạ viện đang thảo luận về việc tránh đóng cửa chính phủ và có những cáo buộc về sự bất đồng trong Đảng Cộng hòa về cách có thể tránh được kết quả đó.⚪ ---- Tổng thống Biden nói "có điều gì đó nguy hiểm đang xảy ra ở Mỹ" khi ông nhắc lại cảnh báo của mình rằng Donald Trump và các đồng minh của Trump là mối đe dọa hiện hữu đối với các thể chế dân chủ của đất nước. “Có một phong trào cực đoan không chia sẻ niềm tin cơ bản về nền dân chủ của chúng ta – phong trào MAGA,” Biden nói trong đoạn trích bài phát biểu hôm thứ Năm tại Arizona do Bạch Ốc công bố trước, theo AP.Mặc dù việc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 chưa bắt đầu trong nhiều tháng, nhưng trọng tâm của Biden phản ánh vị thế của Trump với tư cách là người dẫn đầu không thể tranh cãi cho sự đề cử của đảng Cộng Hòa mặc dù phải đối mặt với bốn cáo trạng, hai trong số đó liên quan đến nỗ lực lật ngược chiến thắng của Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.Địa điểm cho bài phát biểu hôm thứ Năm ở Tempe, cũng như trường hợp của những người khác, đã được chọn để có hiệu lực: gần Đại học Tiểu Bang Arizona, nơi đặt Viện McCain, được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona John McCain - một người bạn của Biden và là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008, người đã dành cả cuộc đời để lên án những kẻ chuyên quyền trên toàn cầu.“Tôi đến để vinh danh McCain Institute and Library (Học Viện và Thư viện McCain) vì đây là ngôi nhà của một đảng viên Đảng Cộng hòa kiêu hãnh, người đã đặt đất nước lên hàng đầu,” Biden nói trong đoạn trích. "Cam kết của chúng ta không nên kém đi vì nền dân chủ sẽ đoàn kết tất cả người Mỹ - bất kể họ thuộc đảng phái chính trị nào."⚪ ---- Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phụ trách Châu Á Sun Weidong đã gặp nhau tại Washington DC để thảo luận về quan hệ giữa hai nước."Hai bên đã trao đổi quan điểm về các chính sách tương ứng và Phụ tá Ngoại trưởng đã thảo luận về Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, kết nối, thịnh vượng, kiên cường và an toàn cũng như duy trì các nguyên tắc quốc tế dựa trên luật lệ. Hai bên đã thảo luận các vấn đề khu vực, bao gồm Miến Điện, Bắc Hàn và các vấn đề hàng hải. Phụ tá Bộ trưởng cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan,” theo tuyên bố của Bộ cho biết.Bộ Ngoại giao cũng lưu ý rằng cả Kritenbrink và Sun đều nhấn mạnh sự cần thiết của một đường dây liên lạc cởi mở giữa Washington và Bắc Kinh.⚪ ---- Thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom hôm thứ Năm đã ký luật tăng mức lương tối thiểu cho công nhân ngành thức ăn nhanh lên 20 USD/giờ. Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trong khi đó, mức lương tối thiểu cho tất cả những người lao động khác ở California sẽ vẫn là 15,50 USD một giờ.⚪ ---- Một phân tích mới từ WalletHub đã xác định khu vực đô thị nào ở Hoa Kỳ là nơi tốt nhất để phụ nữ phát triển và phát huy tối đa tiềm năng của họ. Trang web tài chính cá nhân đã so sánh 182 thành phố, trong đó có 150 thành phố đông dân nhất cả nước và cho điểm dựa trên các yếu tố có thể hình thành chất lượng cuộc sống của phụ nữ.Các chuyên gia cân nhắc các số liệu như an ninh việc làm, nghèo đói, phúc lợi xã hội, an toàn, tỷ lệ tự tử và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi xếp hạng từng thành phố. Columbia, Maryland, xếp thứ nhất trong danh sách. Thành phố hàng đầu cũng có thu nhập trung bình cao nhất đối với lao động nữ khi xét đến chi phí sinh hoạt.Tại California, Irvine (Quận Cam) đứng ở vị trí thứ 3, Fremont ở vị trí thứ 4 và Santa Clarita ở vị trí thứ 5. Cả ba thành phố đều nhận được điểm cao trong bảng xếp hạng An toàn & Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ.Phân tích lưu ý rằng sống ở một thành phố có tiềm năng thu nhập tốt hơn có thể giúp phụ nữ đạt được thành công về tài chính trong tương lai vì khoảng cách tiền lương giữa hai giới thường mở rộng theo độ tuổi.Những thành phố tốt nhất dành cho phụ nữ: 1. Columbia, MD; 2. South Burlington, VT; 3. Irvine, CA; 4. Fremont, CA; 5. Santa Clarita, CA; 6. Seattle, WA; 7. Gilbert, AZ; 8. Overland Park, KS; 9. Yonkers, NY; 10. Pearl City, HI.Về thành phố tệ hại nhất cho phụ nữ, nói chung là Jackson, Mississippi, chiếm vị trí số 1. Phân tích cũng xác định rằng Jackson là một trong những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất đối với phụ nữ.Thành phố tệ hại nhất cho phụ nữ: 1. Jackson, MS; 2. Gulfport, MS; 3. Brownsville, TX; 4. Huntington, WV; 5. Shreveport, LA; 6. Augusta, Georgia; 7. Charleston, WV; 8. Laredo, TX; 9. Mobile, AL; 10. New Orleans, LA.⚪ ---- Hơn 25 khu học chánh Nam California đã đạt được điểm A+, trong bảng xếp hạng các Trường và Khu học chánh Xuất sắc nhất năm 2024 của Niche được công bố trong tuần này.

Đứng đầu ở Quận Cam là các khu học chánh sau, đều có điểm A+, thứ tự như sau:

. Irvine Unified School District,

. Laguna Beach Unified School District,

. Los Alamitos Unified School District,

. Huntington Beach Union High School District,

. Fullerton Joint Union High School District,

. Capistrano Unified School District.

.

Khi tính trên khắp California, 780 khu học chánh được đưa vào bảng xếp hạng của Niche trong số 12.192 khu học chánh trên toàn quốc. Danh sách này bao gồm 364 khu học chánh mới được xếp hạng.

.

⚪ ---- Hai trường trung học tư thục ở Quận Cam là trong nhóm những trường trung học xuất sắc nhất ở California, theo bảng xếp hạng các Trường và Học khu Tốt nhất năm 2024 của nền tảng giáo dục Niche. Ba trường tư thục hàng đầu của California cũng lần lượt được xếp hạng 5, 6 và 7 trên toàn quốc.

.

Niche đã đánh giá 30.800 trường tư thục trên toàn quốc để xếp hạng hàng năm, trong đó lần đầu tiên có 1.433 trường. Hai trường trung học tư thục xuất sắc nhất Quận Cam là:

. Sage Hill School, Newport Coast (thứ hạng 12 trên California)

. Fairmont Preparatory Academy, Anaheim (thứ hạng 25 trên California)

.

⚪ ---- Quận Cam: Chuyen Van Vo, cựu nhân viên của Đại học Cal State Fullerton, đã bị kết án tù chung thân vì đâm chết ông sếp hồi tháng 8/2019. Chuyen Van Vo, 55 tuổi, đã nhận tội giết Steven Shek Keung Chan vào ngày 19/8/2019. Chan là quản trị viên đã nghỉ hưu của Cal State Fullerton và lúc đó đang làm cố vấn cho trường thì bị Võ tấn công ở bãi đậu xe. Võ, người đang làm việc cho Chan, đợi ông sếp đến và đâm ông Chan hơn 30 nhát trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

.

Cuối cùng Vo bị bắt và bị truy tố tội giết người. Vào thời điểm bắt giữ, cảnh sát phát hiện ra một chiếc ba lô có ghi chú rõ ràng là nêu chi tiết kế hoạch phục kích ông Chan, cũng như một bộ tóc giả, râu giả, dây buộc, xăng bật lửa và một chiếc bật lửa.

.

Võ làm việc cho Chương trình Extension and International Program của CSUF và một phần trách nhiệm của Vo bao gồm việc phê duyệt hóa đơn. Các công tố viên cáo buộc rằng Võ đã sử dụng một cơ sở kinh doanh dạy kèm giả và nộp hóa đơn giả cho trường để được hoàn tiền, phê duyệt các thủ tục giấy tờ gian lận của chính mình. Các thám tử tin rằng anh ta là người đàn ông được nhìn thấy trong hình ảnh giám sát bên phải đang chạy trốn khỏi hiện trường vụ giết người ở Cal State Fullerton vào ngày 19 tháng 8 năm 2019.

.

Chuyên Võ trong hình do Sở Cảnh sát Fullerton công bố ngày 22 tháng 8 năm 2019, cùng với một hình ảnh do camera giám sát ghi lại cảnh Võ bỏ trốn khỏi hiện trường.

.

Trong quá trình điều tra, người ta xác định Võ đã đánh cắp hơn 200.000 USD từ trường bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo. Các nhà điều tra tin rằng Võ giết Chan vì Chan sắp phát hiện ra hành vi sai trái của Vo, đồng thời nói thêm rằng hai người đàn ông đã thảo luận về việc xem xét kỹ lưỡng và xác minh tất cả các hóa đơn trong những tuần dẫn đến vụ sát hại Chan.

.

Mặc dù ban đầu không nhận tội, Võ cuối cùng đã thú nhận đã giết ông sếp của Võ và cũng nhận tội trộm cắp bằng cách tham ô, và các tình tiết đặc biệt liên quan đến việc sử dụng vũ khí chết người và mai phục để giết người. Võ bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.

.

⚪ ---- Cô Mitchell Dang xinh đẹp, vui vẻ. Cô cho biết cô sẽ đi vào trung tâm thành phố Atlanta để khiêu vũ suốt đêm. Đó là đêm ngày 26 tháng 8. Bốn ngày sau, thi thể của cô được tìm thấy ở bãi đậu xe đối diện Tòa án Quận Fulton. Cảnh sát Atlanta sau đó phát hiện ra rằng cô đã bị bắt cóc, cướp điện thoại di động và sau đó bị sát hại bởi một người hoàn toàn xa lạ.

.

Gia đình của Mitchell Dang cho biết họ đang cố gắng vượt qua cảm xúc để tôn vinh cuộc sống của cô. “Rất nhiều cảm xúc, trống rỗng là một trong số đó, rất buồn và sốc”, chị (hay em gái) Mary Dang nói trong khi nắm chặt tay mẹ và người chị gái khác, Maggie.

.

Cô Mitchell Dang, 25 tuổi, khi đó đã hỏi mẹ liệu cô có thể đi khiêu vũ với bạn bè tại Alley Cat Atlanta, một địa điểm tổ chức âm nhạc hay không. Thế rồi, cảnh sát sau đó kể cho gia đình cô biết rằng cô ấđã đến một địa điểm tổ chức ca nhạc và trên đường quay trở lại xe, cô đã bị một người lạ mặt tấn công và cảnh sát đã bắt giữ hung thủ hôm thứ Sáu.

.

Hiện tại, gia đình đang tập trung vào một bàn thờ dành cho cô Mitchell Dang thiết lập vào ngày lẽ ra là sinh nhật thứ 26 của cô, sẽ được giữ trong 49 ngày theo tín ngưỡng Phật giáo của họ.

.

“Bố mẹ tôi từ Việt Nam đến đây sau chiến tranh. Chúng tôi không có nhiều tài sản nhưng chúng tôi luôn có nhau”, Mary nói trong nước mắt.

Cô Michelle Dang

.

Cảnh sát cho biết Ja' Keivious Arnold đã bị truy tố tội giết người, bắt cóc và cướp tài sản liên quan đến cái chết của cô gái trẻ. Arnold vẫn ở trong Nhà tù Quận Fulton mà không có tiền thế chân.

.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ ưa thích dùng sản phẩm đường làm tại Mỹ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong một cuộc khảo sát gần đây do American Sugar Alliance thực hiện, rõ ràng là phần lớn người Mỹ có chung một quan điểm: họ muốn thực phẩm của mình “do Mỹ sản xuất”. Ý kiến này gây được tiếng vang khắp các quan điểm chính trị và khu vực địa lý, với gần 2/3 số người được hỏi bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ ít phụ thuộc hơn vào các nhà cung cấp nước ngoài về nguồn cung cấp thực phẩm.

.

Cụ thể là đề cập đến đường, cuộc khảo sát cho thấy sở thích nổi bật đối với đường sản xuất trong nước so với đường nhập cảng, với số lượng người Mỹ ưa chuộng đường sản xuất tại Mỹ cao gấp 8 lần. Hơn nữa, 71% người tham gia cho biết họ ủng hộ các chính sách đường của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo sản phẩm đường trong nước có giá cả phải chăng.

Chi tiết:

https://www.rfdtv.com/good-news-in-food-grocery-inflation-slowing-per-usda-survey-says-most-americans-prefer-u-s-sugar

.

⚪ ---- HỎI 2: Người cao niên đi bộ mỗi ngày sẽ giảm huyết áp, tăng thọ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Thêm 3.000 bước bổ sung mỗi ngày có thể giúp người lớn tuổi bị tăng huyết áp giảm huyết áp đáng kể. Khoảng 80% người lớn tuổi ở Hoa Kỳ bị huyết áp cao. Giữ nó ở mức thấp có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh suy tim, đau tim và đột quỵ.

.

Linda Pescatello, giáo sư về vận động học tại Đại học Connecticut, cho biết trong một thông cáo báo chí của trường đại học: “Tất cả chúng ta đều sẽ bị huyết áp cao nếu sống đủ lâu, ít nhất là ở đất nước này. Đó là mức độ phổ biến của nó."

.

Trong khi nghiên cứu trước đây của bà đã chỉ ra rằng tập thể dục có thể có tác động ngay lập tức và lâu dài đến huyết áp, thì nghiên cứu mới này nhằm tìm hiểu xem liệu việc đi bộ với cường độ vừa phải – phổ biến ở nhóm tuổi này – có thể mang lại tác dụng tương tự hay không.

.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào một nhóm người ít vận động từ 68 đến 78 tuổi đi bộ khoảng 4.000 bước mỗi ngày. Bằng cách thêm 3.000 bước, họ sẽ ghi lại 7.000 bước hàng ngày, phù hợp với khuyến nghị của Trường Cao đẳng Y học Thể thao Hoa Kỳ. Lee cho biết trong thông cáo báo chí rằng "3.000 bước là đủ lớn nhưng không quá khó để đạt được vì lợi ích sức khỏe".

.

Những người tham gia được nhận bộ dụng cụ có máy đếm bước đi, máy đo huyết áp và nhật ký bước đi để theo dõi tiến trình của họ. Các nghiên cứu khác cho thấy việc giảm mức độ này tương ứng với việc giảm tương đối 11% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và 16% đối với các nguyên nhân liên quan đến tim; nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 18% và nguy cơ đột quỵ thấp hơn 36%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/28/steps-lower-blood-pressure/6011695908066/

.

.