Nam Cali: GS Phạm Minh Hoàng Gặp Gỡ về Đấu Tranh Dân Chủ

Trong buổi gặp gỡ thân tình.WESTMINSTER (VB) -- Một buôi gặp gỡ thân tình về tình hình đất nước đã tô chức hoàn mãn tại Hội trường Việt Báo, thành phố Westminster, California hôm Chủ Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017.Nhân vật chính trong buổi gặp gỡ là giáo sư Phạm Minh Hoàng, người bị Chủ Tịch nước Trần Đại Quang tước quốc tịch VN, trục xuất qua Pháp sau khi bị bỏ tù 17 tháng vì viết bài kêu gọi thực thi dân chủ và phản đối việc giao cho nhà thầu Trung Cộng khai thác mỏ Bauxit tại tây nguyên Việt Nam.Buổi gặp gỡ đã thực hiện trang nghiêm, thân tình, sau nghi thức chào cờ VNCH, cờ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm.Người điều hợp chương trình là ông Trần Trung Dũng. Mở đầu bằng giới thiệu tiểu sử Giáo sư Phạm Minh Hoàng, người đã từng bị CSVN bắt và tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì hoạt động đòi hỏi dân chủ, từng ký tên Phan Kiến Quốc để viết bài về dân chủ...Tham dự chương trình có ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân (viết tắt của: Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), và nhiều nhà hoạt động trong Việt Tân, như Bác sĩ Đông Xuyến, GS Nguyễn Quốc Quân và phu nhân...Trong số quan khách cũng thấy có nhà truyền thông Phát Lưu, nhà giáo dục Võ Văn Thiệu, nhà báo Phan Tấn Hải, nhà văn Kiều Mỹ Duyên, phóng viên Thanh Trúc (RFA)...Giáo sư Phạm Minh Hoàng mở đầu chương trình bằng lời đính chánh rằng tiêu sử Giáo sư Phạm Minh Hoàng trên Wikipedia viết sai, trong đó nổi bật là sai 2 chi tiết:-- nơi sinh ghi trên Wikipedia là Vũng Tàu. Thực ra, GS Phạm Minh Hoàng sinh ở Sài Gòn. GS Hoàng kể, khi bị bắt, công an thẩm vấn, nói chữ Vũng Tàu viết tắt là VT, nói “anh sinh ở VT, nên theo Việt Tân là phải rồi.” GS Hoàng cho biết hồi nhỏ có một thời gian ở Vũng Tàu, nên bị nhầm. Thực ra, GS Hoàng sinh ở Sài Gòn.-- trên Wikipedia ghi rằng thân phụ của GS Phạm Minh Hoàng là viên chức cao cấp chế độ cũ. Như thế là sai. Sự thực là: thân phụ GS Hoàng là thượng sĩ quân lực VNCH, khi về hưu được gắn cấp Chuẩn úy. Tức là cấp nhỏ trong quân lực VNCH.Trong phần thảo luận, có một thắc mắc đáng chú ý của nhà báo Thanh Trúc (RFA) nêu 2 câu hỏi, rằng có biết vì sao nhà nước CSVN gán ghép Đài Á Châu Tự Do RFA liên hệ tới Việt Tân, và khi GS Hoàng bị bắt, bộ ngoaị giao Pháp đã can thiệp thế nào...GS Phạm Minh Hoàng nói rằng CSVN bị công an chụp mũ là khủng bố, vì cố ý cô lập Việt Tân, thực ra công an gán ghép và chụp mũ tất cả mọi tổ chức, kể cả cá nhân cac nghệ sĩ.Về câu hỏi thứ 2, GS Phạm Minh Hoàng nói Bộ ngoaị giao Pháp đã can thiệp tận lực về các vấn đề nhân quyền, không riêng trường hợp bản án của GS Hoàng, kể cả khi Tổng Thống Pháp thăm VN cũng có thương lượng nhân quyền.Nhà văn Kiều Mỹ Duyên nêu câu hỏi rằng khi GS Phaạ Minh Hoàng nói trí thức VN chưa làm hết sức cho dân chủ, nhưng “tôi biết trường hợp Sinh viên Tiến sĩ Nguyễn Tiến Nam từ Đaì Loan về Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc, hay như Thạc sĩ toán Nguyễn Tiến Trung lặn lội nhiều nước trước khi về VN để vận động cho phong trào dân chủ VN”...GS Phạm Minh Hoàng nói đúng là có, trí thức VN tham dự chuư nhiều, chưa phản ứng đủ... ngay cả khi bị công an xông vào nhà lôi ra phố đánh chỉ vì đấu tranh cho Hoàng Sa, Trường Sa hay chống Formosa...BS Xuyến Đông cũng giải thích về nỗi sợ, rằng sợ trong khi đấu tranh là tự nhiên, thí dụ, đị một mình trên phố thì sợ, nhưng khi đông người đi thì hết sợ, hay khi bị đẩy vào đường cùng, không còn lựa chọn khác ngoaì đầu tranh, sẽ không còn sợ nữa...