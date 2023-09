Ngư dân Philippines bị trở ngại vì hàng rào nổi TQ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang gỡ bỏ “hàng rào nổi” do Trung Quốc lắp đặt tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông (tên quốc tế là Biển South China Sea), gọi đây là “hành động quyết đoán” trong việc “ủng hộ luật pháp quốc tế”.

- Reuters: mỏ Dong Pao của VN (mỏ đất hiếm lớn thứ 2 thế giới) hy vọng khởi động với đầu tư từ các hãng Mỹ.

- Duyên phòng Philippines đang gỡ bỏ “hàng rào nổi” do TQ lắp đặt tại Biển Đông

- DB Cộng Hòa Paul Gosar đòi treo cổ Tướng Milley vì có hoạt động phản quốc sau lưng Trump (trước đó, Trump nói Milley phải bị tử hình).

- Trump kêu gọi điều tra về “tội phản quốc” đối với công ty mẹ của NBC News

- Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg chỉ trích Trump sau khi Tướng Milley tiết lộ Trump xúc phạm một thương phế binh Mỹ

- Dân biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa) than thở: bị các thành viên Cộng Hòa gọi bà là "kẻ khủng bố nội địa".

- Fox News Sunday: áp đặt tôn giáo lên người khác có phải là quyền tự do tôn giáo ở Hiến pháp Mỹ

- Ukraine: đã bắn chết Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga khi pháo kích trụ sở hạm đội ở Sevastopol, làm chết 34 sĩ quan Nga và gây bị thương 105 lính Nga.

- Chuyến giao xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ đã tới Ukraine.

- Tình báo Ukraine: Chiến binh Wagner trên lãnh thổ Belarus đã giảm từ khoảng 6.000 xuống còn khoảng 1.000 người.

- Ukraine: bắn hủy 19 máy bay không người lái và 11 hỏa tiễn hành trình Kalibr của Nga bắn vào

- Ukraine phóng UAV tấn công tòa nhà Bộ Nội vụ ở Kursk trong nội địa Nga và 1 nhà máy lọc dầu gần sân bay Kursk.

- Tây Ban Nha: đua bò, bị bò húc, 1 người chết, 1 bị thương

- Amazon sẽ bơm 4 tỷ đô vào công ty trí tuệ nhân tạo AI AI Anthropic

- Kosovo: 1 nhóm khoảng 30 tay súng đã giết chết 1 cảnh sát Albania ở Kosovar, rồi xông vào một tu viện Chính thống giáo ở Kosovo

- Mỏ than TQ cháy, 16 người chết hôm

- Tiểu bang đa dạng nhất là: 1. California (số 1 trong các hạng mục "Đa dạng kinh tế xã hội", "Đa dạng văn hóa"). 2. Texas. 3. Hawaii. 4. New Jersey. 5. Florida. 6. New Mexico. 7. Nevada (Số 1 trong hạng mục "Đa dạng hộ gia đình"). 8. New York. 9. Maryland. 10. Arizona.

- Kém đa dạng nhất là, từ 41 tới 50: 41. North Dakota. 42. Utah. 43. Wyoming. 44. Iowa. 45. Kentucky. 46. Montana. 47. Vermont. 48. New Hampshire. 49. Maine. 50. West Virginia.

- California: nổ súng ào ạt vì tưởng trộm vào nhà, bị bắt

- California: vé Powerball trúng 5 số, được 5.422.749 USD bán ở Burbank, quận Los Angeles County

- TIN VN. Mỗi năm trường đổi mẫu đồng phục một lần, phụ huynh méo mặt chạy theo.

- HỎI 1: Số lượng chim nước (waterfowl) trên các hồ nước Bắc Mỹ giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giả định bầu cử bây giờ: Biden và Trump ngang ngửa nhau, hay cách biệt? ĐÁP 2: Tùy bản thăm dò.

QUẬN CAM (VB-25/9/2023) ⚪ ---- Bản tin Reuters ghi nhận rằng, theo hai công ty liên quan, Việt Nam có kế hoạch khởi động lại mỏ đất hiếm lớn nhất của mình vào năm tới với một dự án do phương Tây hậu thuẫn, có thể sánh ngang với dự án lớn nhất thế giới, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực hỗ trợ các công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là một bước hướng tới mục tiêu của VN là xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm, bao gồm phát triển năng lực tinh chế quặng thành kim loại dùng trong nam châm cho xe điện, điện thoại thông minh và tua-bin gió.

Tessa Kutscher, giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Khoáng sản Blackstone của Úc, cho biết bước đầu tiên là chính phủ Việt Nam dự định tổ chức đấu thầu nhiều lô tại mỏ Dong Pao trước cuối năm nay. Bà trích dẫn thông tin chưa được công bố từ Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và không trả lời yêu cầu bình luận. Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam (VTRE), nhà máy lọc dầu chính của đất nước và là đối tác của Blackstone trong dự án, cho biết thời gian đấu giá có thể thay đổi nhưng chính phủ có kế hoạch khởi động lại mỏ vào năm tới.

Đề xuất khởi động lại Dong Pao - nơi mà lịch trình, quy mô và mức độ hỗ trợ tài chính nước ngoài chưa được báo cáo trước đây - diễn ra khi nhiều quốc gia lo ngại về khả năng bị gián đoạn nguồn cung do sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các khoáng sản chiến lược và tranh chấp của nước này với Mỹ và các đồng minh. . Bắc Kinh năm nay đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với các kim loại nhỏ được sử dụng trong chất bán dẫn, điều mà một cố vấn chính sách có ảnh hưởng của Trung Quốc cảnh báo “chỉ là bước khởi đầu”.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới. Nhưng phần lớn chúng vẫn chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích do giá thấp do Trung Quốc ấn định vì TQ gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu. Đến thăm Hà Nội trong tháng này để nâng cấp quan hệ song phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng thu hút các nhà đầu tư vào trữ lượng đất hiếm của Việt Nam.

Trong các cuộc phỏng vấn với Reuters, 12 giám đốc điều hành, nhà đầu tư, nhà phân tích và quan chức nước ngoài đã mô tả các kế hoạch dành cho Việt Nam, bao gồm cả các khoản đầu tư mà họ cho biết, cho thấy cuộc thảo luận về việc giảm rủi ro chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đang chuyển thành hành động như thế nào. Một số thừa nhận những khó khăn trong việc hình thành một trung tâm đất hiếm nhưng cho biết nước cờ này có thể khiến Việt Nam trở thành một bên tham gia khả thi đồng thời xoa dịu những lo lắng về mặt chiến lược, ngay cả khi Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế.

Kutscher cho biết khoản đầu tư của Blackstone vào dự án sẽ trị giá khoảng 100 triệu USD nếu chiến thắng. Bà nói thêm rằng công ty đang nói chuyện với các khách hàng tiềm năng, bao gồm các nhà sản xuất xe điện VinFast và Rivian, về các hợp đồng có thể có với mức giá ấn định sẽ bảo vệ các nhà cung cấp khỏi những biến động và đảm bảo cho người mua một chuỗi cung ứng an toàn.

Đạt được các thỏa thuận như vậy sẽ giải quyết trở ngại mà các nhà phát triển ở Việt Nam phải đối mặt. Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư Nhật Bản Toyota Tsusho và Sojitz đã từ bỏ các dự án tại Dong Pao sau khi Trung Quốc tăng nguồn cung, khiến giá cả sụt giảm. Các công ty Nhật Bản đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Reuters không thể xác định liệu các kế hoạch cụ thể liên quan đến các nhà đầu tư Mỹ có tồn tại ở giai đoạn này hay không. Các quan chức tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bạch Ốc và Bộ Thương mại đã không trả lời yêu cầu bình luận. Nhưng những nỗ lực gần đây của Hoa Kỳ nhằm giành được chỗ đứng trong ngành công nghiệp Việt Nam đã không thành công, theo lời John Rockhold, nhà tư vấn lĩnh vực đất hiếm và chủ tịch chi nhánh Hà Nội của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, cho biết thêm rằng một kế hoạch như vậy liên quan đến VTRE đã thất bại năm nay.

Kế hoạch đó sẽ liên quan đến việc vận chuyển đất hiếm do VTRE tinh chế sang Hoa Kỳ và có thể đầu tư 200 triệu USD trong tương lai vào Việt Nam, theo một báo cáo giữ bí mật chỉ đọc riêng cho một số công ty nhà đầu tư Hoa Kỳ không được xác định tên mà Reuters đã xem. VTRE xác nhận thỏa thuận vận chuyển đã thành công. Thay vào đó, VTRE vào tháng 4 đã công bố thỏa thuận cung cấp 100 tấn oxit đất hiếm trong năm nay cho Cơ quan Vật liệu Chiến lược Australia (Australian Strategic Materials: ASM). ASM từ chối bình luận về việc khai thác mỏ Dong Pao.

⚪ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang gỡ bỏ “hàng rào nổi” do Trung Quốc lắp đặt tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông (tên quốc tế là Biển South China Sea), gọi đây là “hành động quyết đoán” trong việc “ủng hộ luật pháp quốc tế”. Họ đã thực hiện “một hoạt động đặc biệt” “tuân theo” chỉ thị của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, theo người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tarriela đã đăng trên X, trước đây là Twitter, vào tối thứ Hai.

Độc chiêu hàng rào nổi của TQ vừa làm khó cho ngư dân Philippines vừa cắm cờ chiếm biển.

“Rào cản gây nguy hiểm cho hàng hải, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Nó cũng cản trở việc tiến hành các hoạt động đánh bắt cá và sinh kế của ngư dân Philippines ở BDM, một phần không thể thiếu của lãnh thổ quốc gia Philippines.” Tarriela đề cập đến Bajo de Masinloc, còn được gọi là Bãi cạn Scarborough (tên khác: Bãi Hoàng Nham).

Đoạn video và hình ảnh tĩnh do Tarriela đăng tải cho thấy một thợ lặn cầm dao và cắt dây cáp nối các phao. Một bức ảnh khác cho thấy nhân viên đang tháo neo của “rào chắn nổi”. Trước đó vào thứ Hai, cố vấn an ninh quốc gia của Marcos, Eduardo Ano, đã chỉ ra rằng Hải quân Philippines sẽ thực hiện “tất cả các hành động thích hợp để gỡ bỏ” các phao ước tính dài 300 mét (1.000 ft).

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines rất là tí hon so với tàu Duyên Hải TQ.

⚪ ----- Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine hôm thứ Hai tuyên bố rằng Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mà họ thực hiện hồi đầu tháng này nhằm vào trụ sở của hạm đội ở Sevastopol, Crimea.

Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine chỉ rõ: “Tổn thất không thể khắc phục lên tới 62 người chiếm đóng” trên tàu đổ bộ Minsk của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng 34 “sĩ quan” đã thiệt mạng riêng tại trụ sở hạm đội Nga, cùng với 105 “người chiếm đóng” bị thương.

⚪ ----- Tờ New York Times hôm thứ Hai dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết chuyến giao xe tăng Abrams đầu tiên đã tới Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tin này vào tuần trước, cùng với gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Các nguồn tin từ chối cho biết có bao nhiêu xe tăng đã được cung cấp cho Ukraine trong số 31 chiếc mà Mỹ hứa sẽ gửi vào đầu năm. Họ nói thêm rằng nhiều xe tăng sẽ được giao “trong những tháng tới” mà không cung cấp thông tin chi tiết.

⚪ ----- Người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine Andriy Demchenko cho biết số lượng thành viên Nhóm Wagner vẫn hiện diện trên lãnh thổ Belarus đã giảm đáng kể từ khoảng 6.000 xuống còn khoảng 1.000 chiến binh. Trong các bình luận công khai được Ukrinform đưa tin hôm thứ Hai, Demchenko lưu ý rằng dữ liệu mới nhất cho thấy các thành viên của Tập đoàn Warner đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội Belarus và “không gây ra mối đe dọa đáng kể”.

Trước đó, hàng nghìn lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner đã tới Belarus sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thuyết phục họ gia nhập Bộ Quốc phòng Nga hoặc vượt biên sau khi đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Belarus. Đầu tháng này, chính phủ Anh đã công bố chính thức chỉ định công ty quân sự tư nhân này là một tổ chức khủng bố.

⚪ ---- Không quân Ukraine hôm thứ Hai báo cáo rằng 19 máy bay không người lái Shahed-136/131 đến từ Primorsko-Akhtarsk của Nga và 11 hỏa tiễn hành trình Kalibr đến từ Feodosia và Novorossiysk đã bị phá hủy trong đêm hôm trước. Tổ chức quân sự này xác nhận trên kênh Telegram chính thức của mình rằng "tổng cộng 33 phương tiện tấn công trên không đã được phát hiện", trong đó có 2 hỏa tiễn chống hạm P-800 Oniks được phóng từ Sevastopol.

Hôm Chủ nhật, lực lượng Ukraine đã phá hủy 3 máy bay không người lái (UAV) ZALA Lancet và 4 máy bay không người lái trinh sát chiến thuật. Ngoài ra, nhà chức trách còn thông báo rằng hơn ba chục chuyến bay đã được thực hiện để tấn công đối thủ Nga. Vào cuối tuần, cảnh báo trên không đã được ban bố ở các khu vực khác nhau của Ukraine.

⚪ ---- Hãng tin Babel của Ukraine đưa tin hôm 25/9, dẫn nguồn từ Tổng cục Tình báo Chính (HUR) rằng tòa nhà Bộ Nội vụ ở Kursk của Nga đã bị máy bay không người lái tấn công. Thống đốc tỉnh Kursk Roman Starovoyt của Nga cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy một số khu nhà riêng và mái của một tòa nhà hành chính trong cuộc tấn công buổi sáng ở Kursk, đồng thời tuyên bố rằng hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt. Không có thương vong nào được báo cáo.

Đồng thời, người dân địa phương ở Kursk đưa tin trên Telegram rằng một máy bay không người lái đã tấn công tòa nhà FSB. Tình báo quân sự Ukraine đưa tin đã có một “cuộc tấn công trực tiếp” bởi một máy bay không người lái vào tòa nhà FSB ở Kursk. Ngoài tòa nhà FSB, một chiếc UAV còn tấn công một nhà máy lọc dầu gần sân bay, theo đài truyền hình Suspilne dẫn nguồn tin từ HUR đưa tin.

⚪ ---- Một cuộc đua bò vào ngày thứ Bảy ở Pobla de Farnals, một thị trấn ở vùng Valencia của Tây Ban Nha, đã gây tử vong khi một người đàn ông 61 tuổi tử vong sau khi bị một con bò đực húc vào hông. Ca phẫu thuật khẩn cấp không thể cứu được người đàn ông, trong khi người bạn của anh ta cũng bị con bò đực húc vào cả hai chân nhưng vẫn sống sót. Sky News đưa tin cả hai người đàn ông đều nằm trong số những người tổ chức sự kiện này. Chấn thương, một số gây tử vong, không phải là hiếm trong các lễ hội đua bò gây tranh cãi ở nước này, hàng trăm lễ hội được tổ chức mỗi năm.

⚪ ---- Amazon.com Inc. sẽ tăng tốc phát triển trí tuệ nhân tạo bằng cách đầu tư tới 4 tỷ USD vào công ty AI Anthropic, theo hai công ty này đã công bố hôm thứ Hai. Sau khoản đầu tư này, Amazon sẽ nắm giữ cổ phần thiểu số trong Anthropic. Là một phần của thỏa thuận, Amazon sẽ đưa công nghệ của Anthropic vào các sản phẩm của mình, trong khi công ty AI sẽ sử dụng chip Trainium và Inferentia của Amazon để phát triển nhu liệu AI của mình.

Các công ty cho biết: “Cùng nhau, chúng tôi sẽ kết hợp chuyên môn tương ứng của mình để cộng tác phát triển công nghệ Trainium và Inferentia trong tương lai”. Anthropic cũng sẽ mở rộng hỗ trợ cho Amazon Bedrock để "giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất của Claude."

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, Amazon ban đầu sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD, trong khi số tiền này có thể lên tới 4 tỷ USD "tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định". Ngoài ra, Anthropic cam kết dành một phần vốn cho Amazon Web Services.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật đã kêu gọi một cuộc điều tra về “tội phản quốc” đối với công ty mẹ của NBC News, Comcast — hiển nhiên là về cách họ điều hành mạng lưới thiên về quan điểm cấp tiến MSNBC. Ông đăng trên Truth Social: “Việc đưa tin vô tận của họ về LỪA ĐẢO hiện đã bị vạch trần hoàn toàn, được gọi là Nga, Nga, Nga, v.v., là một trong những Đóng góp Chiến dịch lớn cho Đảng Dân chủ Cánh Tả Cấp tiến. Tôi nói thẳng, một cách công khai và tự hào rằng khi tôi thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ, họ và những người khác của LameStream Media sẽ bị xem xét kỹ lưỡng vì việc đưa tin cố ý không trung thực và tham nhũng về con người, và sự kiện. Tại sao NBC, hoặc bất kỳ công ty truyền thông tham nhũng và không trung thực nào khác lại được quyền sử dụng Sóng vô tuyến rất có giá trị của Hoa Kỳ, MIỄN PHÍ? Họ là mối đe dọa thực sự đối với nền Dân chủ và trên thực tế là KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN!" (Nghe giọng Trump đấu tố như thế, chúng ta có thể hiểu vì sao tín đồ của Trump sẵn sàng bạo lực, mang dây treo cổ săn lùng hôm 6/1/2021.)

TIN VN. Mỗi năm trường đổi mẫu đồng phục một lần, phụ huynh méo mặt chạy theo.

⚪ ---- Dân Biểu Cộng Hòa Paul Gosar, đại diện cho quận 9 của Arizona, hôm Chủ Nhật nói rằng một vị tướng về hưu nên bị "treo cổ", lặp lại quan điểm của Trump, người cho rằng nhà lãnh đạo quân sự có thể đáng phải nhận "án tử hình" vì những hành động có mục đích của mình. DB Gosar, người từng là mục tiêu bị chỉ trích sau khi bản tin của ông viết được cho là có liên kết đến một trang web cổ vũ chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa phủ nhận Holocaust, cho biết trong bản tin Chủ nhật rằng Tướng Mark Milley đã trì hoãn sai lầm các nguồn lực của Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào khoảng ngày 6/1/2021g.Bình luận của DB Gosar được đưa ra ngay sau khi Trump cho rằng vị tướng về hưu từng chỉ trích Trump xứng đáng nhận "án tử hình", khiến những người bảo thủ thuộc nhiều tầng lớp khác nhau lên án bình luận này. Trong bản tin của DB Gosar hôm Chủ nhật, ông nói rằng sau khi cuộc bạo động "lên đến đỉnh điểm, yêu cầu của Cảnh sát trưởng về Lực lượng Vệ binh Quốc gia cuối cùng đã được chấp thuận. Nhưng ngay cả sau khi được chấp thuận, Tướng Milley, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng quân đội ủng hộ đồng tính luyến ái-BLM, vẫn trì hoãn. Tất nhiên, bây giờ chúng ta biết rằng Milley lệch lạc [lúc đó] đang phối hợp với Nancy Pelosi để làm tổn thương Tổng thống Trump và có hoạt động phản quốc sau lưng Trump.”Đi xa hơn nữa, DB Gosar gợi ý Milley nên bị xử tử. Ông viết: “Trong một xã hội tốt đẹp hơn, những kẻ kỳ quặc như Tướng Milley kỳ lạ ủng hộ việc đồng tính sẽ bị treo cổ. Ông ấy có một ông chủ duy nhất: Tổng thống Trump, nhưng thay vào đó ông ấy lại bí mật gặp [Chủ tịch Hạ viện] Pelosi và phối hợp với bà ấy để làm tổn thương Trump. Làm thế nào kẻ phản bội này vẫn tại vị là một câu hỏi mà chúng ta cần có câu trả lời.”⚪ ---- Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump trên chương trình State of Union của CNN vào Chủ nhật sau khi tờ The Atlantic đưa tin, trong hồ sơ của Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, rằng Trump đã xúc phạm một cựu chiến binh bị thương do Tướng Milley mang đến trong buổi lễ đón Tổng Thống Trump.Buttigieg, bản thân là một cựu chiến binh, cho biết: “Đây là những loại người đáng được tôn trọng và hơn thế nữa từ mọi người Mỹ, và chắc chắn là từ mọi tổng thống Mỹ. Ý tưởng rằng một tổng thống Mỹ - người mà các quân nhân coi như một tổng tư lệnh và là người đặt ra quan điểm cho cả đất nước này - có thể nghĩ như vậy, hành động như vậy hoặc nói như vậy về bất kỳ ai mặc quân phục, và chắc chắn là những người đã liều mạng và hy sinh theo những cách mà hầu hết người Mỹ sẽ không bao giờ hiểu được, và tôi đoán những cựu chiến binh bị thương khiến Tổng thống Trump cảm thấy khó chịu”.Theo The Atlantic, Trump nói với Tướng Milley về người thương phế binh được đưa tới chào đón Trump: “Tại sao ông lại đưa những người [tàn phế] như vậy đến đây? Không ai muốn thấy điều đó." Cựu Tổng Thống Trump trong thời Cuộc Chiến VN đã được hoãn dịch 5 lần vì bác sĩ nói có cựa xương nơi chân.⚪ ---- Dân biểu Lauren Boebert (R-CO), người bị camera giám sát quay phim đã sờ mó với anh bạn tình trong 1 rạp hát đông người, phàn nàn rằng bà đã bị các thành viên trong đảng Cộng Hòa của bà gọi bà là "kẻ khủng bố nội địa". Trong cuộc phỏng vấn trên podcast War Room với Steve Bannon vào thứ Bảy, Boebert tiết lộ rằng đã có một số cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng hòa về cách tài trợ cho chính phủ.Bobert than thở: “Chúng tôi bị các thành viên trong chính đảng của mình gọi là những kẻ khủng bố nội địa, chỉ đơn giản vì muốn cải cách trong Quốc hội. Không ai thích cách Quốc hội vận hành. Và vì vậy, tôi và các đồng nghiệp đã đứng lên - khoảng 15 Dân biểu - đứng lên để thực hiện những thay đổi lịch sử cơ bản về cách thức hoạt động của nơi này."Boebert không tiết lộ thành viên nào đã gọi bá là kẻ khủng bố nội địa. Vào năm 2021, Boebert cho rằng Dân biểu Ilhan Omar (D-MN) có thể bị nhầm là một kẻ khủng bố.⚪ ---- Người dẫn chương trình Fox News Rachel Campos-Duffy khẳng định hôm Chủ Nhật rằng người Mỹ không có các quyền ghi trong Hiến pháp để ngăn cản việc áp đặt tôn giáo lên họ. Trong cuộc thảo luận của Fox News Sunday về lễ rửa tội gần đây của sinh viên tại Đại học Auburn, người đồng chủ trì Pete Hegseth đã báo cáo rằng nhóm Freedom From Religion đứng đằng sau một vụ kiện chống lại trường đại học."Nó không có trong hiến pháp!" Campos-Duffy ngắt lời. Có nghĩa là, áp đặt tôn giáo lên nhóm sinh viên kia là quyền tự do của người áp đặt tôn giáo. Nếu ai không thích thì bước ra phòng họp. Nhưng Đại học có vi phạm Hiến pháp hay không lại là chuyện để kiện.Hegseth đồng ý: “Như Rachel đã chỉ ra, đó là quyền tự do tôn giáo (freedom of religion) chứ không phải tự do lìa tôn giáo (freedom from religion). Vì vậy, họ [nhóm kiện Đại học này] là một nhóm chống đức tin, chống Kitô giáo.”Theo trang web của Bạch Ốc, Bản Tu chính thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng “Quốc hội không đưa ra luật nào tôn trọng việc thành lập tôn giáo hoặc cấm việc tự do thực hành tôn giáo”.⚪ ---- Ít nhất 30 tay súng đã giết chết một sĩ quan cảnh sát Albania ở Kosovar, sau đó xông vào một tu viện Chính thống giáo ở Kosovo gần biên giới với Serbia, gây ra các cuộc đấu súng đang diễn ra khiến 3 kẻ tấn công thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng giữa hai cựu thù thời chiến khi họ tìm cách bình thường hóa quan hệ.Thủ tướng Albin Kurti hôm Chủ nhật cho biết cảnh sát đã bao vây Banjska, một ngôi làng nằm cách thủ đô Kosovo 35 dặm về phía bắc, nơi tọa lạc của tu viện, và tiếng súng vẫn tiếp tục diễn ra. Thủ tướng Kurti cho biết thêm rằng cuộc tấn công có sự hỗ trợ từ nước láng giềng Serbia.Giáo phận Kosovo của Nhà thờ Chính thống giáo Serbia cho biết một ngôi đền của tu viện đã bị khóa sau khi các tay súng xông vào. AP đưa tin, một nhóm người hành hương từ Serbia đã ở bên trong ngôi đền cùng với một vị Linh mục viện trưởng.Theo các phương tiện truyền thông thân chính phủ, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic dự định phát biểu vào Chủ nhật tuần sau để "vạch trần những lời dối trá của Kurti", dường như ám chỉ tuyên bố của Kurti rằng Serbia ủng hộ vụ tấn công. Không rõ các tay súng có phải là người Serbia hay không. Serbia và tỉnh cũ của nó, Kosovo, đã xung đột trong nhiều thập niên.Cuộc chiến tranh 1998-99 của họ đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người Albania ở Kosovo. Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008 nhưng Serbia từ chối công nhận động thái này. Đầu tháng này, một cuộc họp do Liên Âu hỗ trợ tại Brussels giữa Kurti và Vucic nhằm bình thường hóa quan hệ đã kết thúc trong sự gay gắt. Mỹ ủng hộ các cuộc đàm phán và lập trường của Liên Âu trong nỗ lực giải quyết căng thẳng ở Balkan.⚪ ---- Có 16 người chết hôm Chủ nhật sau khi bị mắc kẹt trong một mỏ than đang cháy ở miền nam Trung Quốc. Cuộc điều tra sơ bộ đã xác định rằng một băng tải đã bốc cháy ở mỏ than Shanjiaoshu ở Panguan, tỉnh Quý Châu, theo chính quyền quận Panzhou. Đội cứu hộ mỏ đã dập tắt đám cháy và nhiệt độ cũng như khí đốt “đã trở lại bình thường”. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất. Hoa Kỳ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai.⚪ ----- Tiểu bang nào đa dạng nhất? Dĩ nhiên là California. Trang WalletHub khảo sát về tính đa dạng, muốn xác định “nơi mà việc trao đổi ý tưởng và nhận dạng đã diễn ra ở mức cao nhất”, do đó, nó đã so sánh tất cả 50 tiểu bang theo sáu hạng mục đa dạng chính: kinh tế xã hội (bao gồm cả thu nhập và trình độ học vấn); văn hóa, xem xét sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc, cũng như ngôn ngữ được sử dụng và nơi mọi người sinh ra; kinh tế, các yếu tố thuộc loại ngành, loại công việc và tình trạng người lao động; hộ gia đình (hãy nghĩ đến số người chung sống dưới một mái nhà, cộng với tình trạng hôn nhân, trong số các yếu tố khác); tôn giáo; và chính trị.Ở đây, nhóm 10 tiểu bang đa dạng nhất là: 1. California (số 1 trong các hạng mục "Đa dạng kinh tế xã hội", "Đa dạng văn hóa"). 2. Texas. 3. Hawaii. 4. New Jersey. 5. Florida. 6. New Mexico. 7. Nevada (Số 1 trong hạng mục "Đa dạng hộ gia đình"). 8. New York. 9. Maryland. 10. Arizona.Kém đa dạng nhất là, từ 41 tới 50: 41. North Dakota. 42. Utah. 43. Wyoming. 44. Iowa. 45. Kentucky. 46. Montana. 47. Vermont. 48. New Hampshire. 49. Maine. 50. West Virginia.⚪ ---- Một người đàn ông đã bị bắt vì nổ súng một cách cẩu thả vào sáng sớm ở Thị trấn Simi Valley. Theo Sở Cảnh sát Simi Valley, cảnh sát đã phản ứng với một “sự kiện đáng ngờ” liên quan đến một đối tượng bấm chuông cửa nhà một người dân và sau đó trốn trong bụi cây gần đó ngay trước 6:30 sáng Chủ nhật.Cảnh sát đến hiện trường và tìm thấy người đàn ông, được xác định là Gary Laskowski, 63 tuổi ở Simi Valley, đang bò ra từ dưới bụi cây với một khẩu súng trên tay. Anh đã bị giam giữ mà không xảy ra sự kiện nào. Cuộc điều tra cho thấy anh này đang trong tình trạng say rượu và nghĩ rằng những kẻ đột nhập đang ở trong nhà của anh. Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng về nhiều phát đạn được bắn trong nhà và gara của anh từ chính khẩu súng của anh.Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một lỗ đạn khác ở cửa bên lái của một chiếc xe đậu gần đó của một trong những người hàng xóm của Laskowski và một lỗ đạn khác trong gara của người hàng xóm. Cảnh sát xác định không có kẻ đột nhập vào nơi ở và anh đã bất cẩn bắn nhiều phát đạn từ chính vũ khí của mình. Laskowski đã bị giam giữ tại Nhà tù Chính Quận Ventura vì tội vô ý xả súng.⚪ ---- Lô độc đắc Powerball trị giá 725 triệu USD trong kỳ xổ số đêm Thứ Bảy là vé có các con số độc đắc là 1, 12, 20, 33, 66 và số Powerball là 21. Nhưng không ai trúng độc đắc. Dù vậy, trúng 5 số đủ là triệu phú: Một vé trúng năm số sẽ mang về nhà 5.422.749 USD đã được bán tại Thirst Quencher Alcoholor ở Burbank, quận Los Angeles County, Nam California. Vì tấm vé thiếu số Powerball nên giải độc đắc chính sẽ tăng lên ước tính 785 triệu USD cho kỳ quay tối thứ Hai.⚪ ----Theo tin VTC News. Khác với trước đây, đồng phục ở các trường hiện nay thường được thiết kế theo phong cách và chi tiết nhận diện riêng khiến phụ huynh tiêu tốn nhiều tiền để sắm. Anh Võ Lục (quận 6, TP.HCM) xác định mua đồng phục cho con là chuyện đương nhiên. Song, phụ huynh này cho rằng, trường nên thống nhất một mẫu đồng phục cho cả ba năm học, thay vì mỗi năm thay đổi một ít chi tiết, phụ huynh lại phải "vã mồ hôi" vì lo khoản chi phí kèm theo. Theo anh, nếu trường quy định thống nhất về mẫu đồng phục thì phụ huynh cũng nhẹ gánh khoản chi phí này. Những năm học sau, con vẫn có thể sử dụng được đồng phục từ năm học trước. Nếu ai có nhu cầu thì mua thêm, chứ không phải mua mới từ đầu. Anh Lục bức xúc, có năm trường chỉ thay đổi một tiểu tiết nhỏ trên bộ quần áo. Phụ huynh dù muốn hay không vẫn đành "bấm bụng" chi tiền mua vì sợ con thua kém bạn bè và khác biệt so với số đông. " Váy đồng phục năm trước là mẫu có ba đường ly, năm sau trường thay đổi thành mẫu xếp ly toàn bộ. Tôi thấy sự thay đổi này không cần thiết nhưng vẫn phải mua cho con thôi" , anh nói.⚪ ---- HỎI 1: Số lượng chim nước (waterfowl) trên các hồ nước Bắc Mỹ giảm?ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát hàng năm về các loài chim nước (waterfowl) trên khắp các vùng chính ở Bắc Mỹ đã đếm được 32,3 triệu con vịt trong năm nay, giảm 7% so với năm 2022 và giảm 9% so với mức trung bình dài hạn. Sở U.S. Fish and Wildlife Service (Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ) đã công bố báo cáo về 2023 Waterfowl Population Status (Tình trạng Quần thể Chim nước năm 2023) hôm thứ Sáu dựa trên các cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5 và đầu tháng 6 với sự trợ giúp từ Canadian Wildlife Service (Cơ quan Động vật hoang dã Canada) và các cơ quan tài nguyên thiên nhiên khác.Cuộc khảo sát cũng cho thấy số lượng vùng đất ngập nước nhỏ hoặc ao giảm 9% so với năm ngoái và thấp hơn 5% so với mức trung bình dài hạn. Các nhà sinh vật học sử dụng cuộc khảo sát hàng năm để theo dõi xu hướng của các loài chim nước và thiết lập các thông số cho mùa săn bắn mùa thu. Vịt trời, loài vịt phổ biến nhất và bị săn lùng nhiều nhất, đã giảm 18% so với năm 2022 và thấp hơn 23% so với mức trung bình dài hạn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Giả định bầu cử bây giờ: Biden và Trump ngang ngửa nhau, hay cách biệt?ĐÁP 2: Tùy bản thăm dò. Với việc Biden sẵn sàng đối đầu với Trump trong trận tái đấu tiềm năng trong cuộc tranh cử năm 2020 của họ, cuộc thăm dò mới nhất của Washington Post-ABC News cho thấy Trump dẫn trước tổng thống 10 điểm (52% -42%) - một kết quả mà ngay cả tờ báo cũng nghi có thể là một ngoại lệ hay sai sót. Bởi vì 4 bản thăm dò khác cho thấy điểm Biden-Trump không cách biệt.Một cuộc thăm dò quốc gia của Fox News công bố đầu tháng này cho thấy Trump dẫn trước Biden 48% -46% trong số cử tri đã đăng ký, trong khi cuộc khảo sát gần đây của Đại học Quinnipiac cho thấy Biden dẫn trước Trump 47% -46% trong số cử tri đã đăng ký.Một cuộc thăm dò của Wall Street Journal công bố vào tháng trước cho thấy cả hai người đàn ông này đều có tỷ lệ cử tri đã đăng ký là 46%.Và một cuộc thăm dò mới của NBC News công bố hôm Chủ nhật cũng cho thấy Biden và Trump ngang nhau ở mức 46% trong số cử tri đã đăng ký.Khi giải thích tại sao việc Trump dẫn trước 10 điểm có thể là một ngoại lệ, The Washington Post nhấn mạnh "sự khác biệt giữa cuộc thăm dò này với các cuộc thăm dò khác, cũng như sự khác biệt giữa các liên minh của Trump và Biden trong cuộc khảo sát này."Chi tiết: