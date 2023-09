Theo báo Taiwan News, ghi lời các học giả hôm thứ Năm (22/9) rằng Ấn Độ có thể phải tham gia vào cuộc chiến giữa Đài Loan và Trung Quốc vì Ấn Độ phụ thuộc vào khoáng sản được vận chuyển từ bờ biển phía đông của Nga.

.

- Ấn Độ có thể phải tham gia vào cuộc chiến giữa Đài Loan và Trung Quốc

- Tướng Mark Milley: Tôi sẽ bị Trump tống giam đầu tiên, nếu Trump đắc cử 2024.

- Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull: Rupert Murdoch đã tặng Mỹ một món quà đầy dối trá và phẫn nộ là Donald Trump

- Thăm dò về bầu cử giả định ở tiểu bang chiến trường New Hampshire 2024: Biden (52%) - Trump (40%) hơn 12% phiếu

- Bộ trưởng Tư pháp Michigan: các đại cử tri giả đã bị Trump tẩy não, vẫn còn tin vô căn cứ là bầu cử 2020 đã bị gian lận

- Trump kêu gọi Cộng hòa đóng cửa chính phủ

- Ban vận động của Biden chỉ trích vụ Trump kêu gọi Cộng Hòa đóng cửa chính phủ liên bang

- Nếu cuối tháng 9 đóng cửa chính phủ liên bang: nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên TSA sẽ phải làm việc không lương... 4 triệu công nhân bị ảnh hưởng – khoảng một nửa trong số đó là quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị.

- Crimea nơi Nga đã sáp nhập: Phòng không đã phá hủy hỏa tiễn từ Ukraine

- TT Biden: xe tăng Abrams sẽ được giao cho Ukraine từ tuần tới, Mỹ cấp hỗ trợ quân sự trị giá 325 triệu USD

- Hội đồng Châu Âu: Nga muốn chinh phục Ukraine

- Tòa Tối cao Minnesota: sẽ xử vụ có nên xóa tên Trump ở phiếu bầu Minnesota ngày 30/11/2023. Tòa Colorado sẽ xử tương tự vào ngày 30/10/2023.

- Cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro: Trump đã trả khoảng 300.000 USD lệ phí pháp lý cho Navarro.

- Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.

- Connecticut sẽ bồi thường 25,2 triệu USD cho 2 người ở tù oan hơn 3 thập niên

- Cảnh sát Philadelphia thú nhận không biết vì sao: 200 khẩu súng biến mất.

- New York: 1 người chết, 5 người bị thương nặng vì xe buýt chở ban nhạc học trò bị lật

- Báo động: khói cháy rừng làm hại hơn 2 tỷ người mỗi năm

- Los Angeles: họp đại biểu công đoàn, ngộ độc bệnh đường ruột, 32 người nhập viện. Khách sạn bị kiện.

- Sẽ thêm nhiều đại học Hoa Kỳ đóng cửa vì tuyển sinh giảm. Trong vòng 2 năm, SV ghi danh đại học Mỹ đã giảm khoảng 1,3 triệu.

- Quận Cam: Sân bay John Wayne (còn gọi là Phi trường Santa Ana) xuất sắc thứ 2 toàn quốc trong bản xếp hạng sân bay cỡ lớn.

- New Jersey: cô Bao “Joanna” Huynh bị kết án về tội giết người bằng xe

- TIN VN. Phạt Tổng biên tập và yêu cầu dừng hoạt động báo VietnamEuropa. Theo Báo Lao Động.

- TIN VN. Hàng trăm công nhân Nam Định bị nợ lương: Tổng Giám đốc bỏ về nước, đối tác liên danh đang ngồi tù.

- HỎI 1: Nuôi thú cưng tốn kém hơn, 1/6 người nuôi chó nộp chó cho chính phủ năm 2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đường hóa học dễ gây bệnh trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-22/9/2023) ⚪ ----- Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ phải chịu đựng Tổng thống Donald Trump nếu không có Rupert Murdoch và “hệ sinh thái giải trí” Fox News của ông ta. Malcolm Turnbull đã nắm quyền ba năm với tư cách là người đứng đầu Đảng Tự do trung hữu trước khi vấp phải sự phản đối của dư luận—phần lớn là do báo chí của Murdoch thúc đẩy—về vấn đề biến đổi khí hậu vào năm 2018.

.

Phản ứng trước tin tỷ phú người Úc Murdoch 92 tuổi lui về nghỉ hưu, và đang trao quyền kiểm soát đế chế truyền thông toàn cầu của gia tộc Murdoch cho con trai là Lachlan, cựu Thủ tướng Úc Turnbull nói với Australian Broadcasting Corporation: “Fox News, trên hết, đã tạo ra ở Hoa Kỳ đã tạo ra một nước Mỹ đầy phẫn nộ và chia rẽ hơn bao giờ hết kể từ Nội chiến. Để duy trì xếp hạng của đài, Fox News đã tìm cách chọc giận người Mỹ, chia rẽ người Mỹ... và nó đã cố tình - và Murdoch có nhúng tay vào việc này, như chúng ta biết - nó đã cố ý truyền bá những lời dối trá, hậu quả nhất là vụ Donald Trump tuyên bố đã thắng cuộc bầu cử năm 2020. Và tất nhiên, điều đó đã tạo ra môi trường khiến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 có thể xảy ra… Trump sẽ không bao giờ trở thành tổng thống nếu không có nền tảng mà Fox News tạo ra.”

.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới của CNN/Đại học New Hampshire cho thấy Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước Donald Trump trong một cuộc tổng tuyển cử giả định ở tiểu bang chiến trường New Hampshire. Thăm dò cho thấy Biden dẫn trước Trump 12 điểm, trong đó Biden nhận được 52% sự ủng hộ khi đối đầu và Trump nhận được 40%.

.

Khoảng 6% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên khác và 2% cho biết họ không chắc mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Các trận đấu giả định giữa Biden và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác cũng đã được khảo sát, trong đó Biden giành chiến thắng với cách biệt hai con số thậm chí còn lớn hơn so với Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và doanh nhân Vivek Ramaswamy. Thăm dò cho thấy Biden giành chiến thắng trước tất cả các ứng cử viên Đảng Cộng hòa tiềm năng chống lại ông.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel đã dội một gáo nước lạnh vào ý kiến cho rằng bất kỳ đại cử tri giả nào mà bà truy tố tội hình sự sẽ quay sang khai thật về âm mưu của cựu Tổng thống Donald Trump vì các đại cử tri giả ở Michigan đã bị "tẩy não" để ủng hộ Trump. Trong một đoạn ghi âm bị rò rỉ mà CNN thu được, Nessel đã thảo luận về các đại cử tri giả của Trump trong một sự kiện qua mạng với các nhà hoạt động cấp tiến vào đầu tuần này: “Người ta nói rất nhiều về việc, tại sao bạn không bắt đầu yêu cầu một số người trong số [đại cử tri giả] đó để họ trở thành nhân chứng chống lại những bị cáo còn lại, những bị cáo có hành vi tồi tệ nhất? Vấn đề là, họ đều là những người đã bị tẩy não.”

.

Nessel tiếp tục khẳng định rằng những người mà bà truy tố dường như là những tín đồ thực sự, những người vẫn tin rằng, bất chấp mọi bằng chứng ngược lại, rằng Trump đã thắng cuộc bầu cử năm 2020. Bà nói: “Làm thế nào để bạn làm một tín đồ nhận ra sự thật đối với một người thừa nhận rằng họ đã làm mọi thứ mà họ bị truy tốc tội đã làm, nhưng điều họ nói là, ‘chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đúng. 'Chúng tôi nghĩ rằng Donald Trump là người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử'… Họ thực sự tin vào điều đó [bất kể sự thực]. Ai đó thậm chí không thể nhận tội nếu họ muốn, bởi vì họ không thể thừa nhận rằng những gì họ đã làm đã vi phạm luật pháp, bởi vì họ vẫn nghĩ mình đúng.”

.

Cựu công tố viên liên bang Shan Wu nói rằng việc Nessel thảo luận với các nhà hoạt động là "không thích hợp" và cho biết những bình luận của bà có thể khiến việc kết tội vụ án trở nên khó khăn hơn. Ông nói với CNN: “Nếu bạn cho rằng những người này bị tẩy não, thì họ không có tâm trạng đúng đắn và không thể hình thành ý định phạm tội để vi phạm pháp luật, bởi vì họ đã bị người khác tẩy não”.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Cộng hòa trong Quốc hội để chính phủ liên bang đóng cửa trong một nỗ lực nhằm phá hoại các thủ tục tố tụng hình sự chống lại Trump. Mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự liên bang được miễn đóng cửa, Trump đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình vào tối thứ Tư, “Một thời hạn rất quan trọng đang đến gần vào cuối tháng,” liên quan đến thời hạn ngày 30/9 để thông qua một thỏa thuận dự luật tài trợ.

.

Nếu chính phủ đóng cửa, các cáo trạng chống Trump ở New York và Georgia sẽ không bị ảnh hưởng [vì là tòa tiểu bang], trong khi các cáo trạng liên bang chống Trump – về cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật và vai trò của Trump trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 – là những vấn đề hình sự đã được miễn trừ khỏi các lần đóng cửa trước đó.

.

Hồi năm 2021, Bộ Tư pháp cho biết trong một bản ghi nhớ rằng trong thời gian ngừng hoạt động: “Các vụ kiện tụng hình sự sẽ tiếp tục không bị gián đoạn như một hoạt động thiết yếu đối với sự an toàn tính mạng con người và bảo vệ tài sản.”

.

Tư pháp cũng sẽ không phải gián đoạn, với các tuyên bố trước đây của bộ chỉ ra rằng nó có thể hoạt động trong nhiều tuần ngay cả trong trường hợp hết nguồn tài trợ. Yêu cầu của Trump được đưa ra khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang nỗ lực thống nhất về lộ trình ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào cuối tháng.

.

⚪ ---- Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Biden đã chỉ trích Trump vì lời Trump kêu gọi Cộng Hòa đóng cửa chính phủ liên bang, nói rằng Trump không quan tâm đến tác hại đối với các gia đình. TJ Ducklo, cố vấn cấp cao về truyền thông cho chiến dịch Biden-Harris, cho biết: “Mọi người Mỹ đều nhớ tới những mất việc làm và thiệt hại về nhân mạng do chủ nghĩa cực đoan của Donald Trump trong suốt 4 năm ông làm tổng thống, và giờ đây Trump lại một lần nữa chơi trò chính trị với mạng sống của người dân bằng cách lợi dụng điểm yếu của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và làm bất cứ điều gì cần thiết để giành lại quyền lực.”

.

⚪ ---- Nếu cuối tháng 9 đóng cửa chính phủ liên bang... ước tính 10.000 trẻ em sẽ mất quyền truy cập vào các chương trình Head Start trên toàn quốc vì Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bị ngăn cản trao các khoản tài trợ trong thời gian ngừng hoạt động, trong khi các nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên TSA sẽ phải làm việc không lương, đe dọa sự chậm trễ trong việc đi lại trên khắp đất nước. Việc đóng cửa cũng sẽ làm trì hoãn các cuộc thanh tra an toàn thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

.

Với khoảng 4 triệu công nhân bị ảnh hưởng – khoảng một nửa trong số đó là quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Theo Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ, chỉ riêng tiền lương của công nhân dân sự khoảng 5 tỷ USD mỗi tuần có thể bị hút ra khỏi nền kinh tế nếu nền chính phủ liên bang đóng cửa.

.

⚪ ---- Cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro, hôm thứ Tư tiết lộ rằng Trump đã trả khoảng 300.000 USD phí pháp lý cho Navarro. Trong một cuộc phỏng vấn với Ari Melber của MSNBC, cựu phụ tá Bạch Ốc cho biết Trump “chắc chắn đã giúp” ông thanh toán các hóa đơn sau khi ông bị kết án vì coi thường các cáo buộc của Quốc hội vì từ chối hợp tác với cuộc điều tra của ủy ban tuyển chọn Hạ viện 6/1.

.

Navarro nói với MSNBC: “Khoảng 300.000 đô la, lệ phí pháp lý của tôi vượt quá sáu trăm nghìn đô la." Navarro cho biết ông có kế hoạch kháng cáo bản án của mình và gọi nó là “thái quá”, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là “một vụ án tốn kém hàng triệu đô la”.

.

“Và này, phóng viên Ari, một phần của vấn đề ở đây là vấn đề pháp luật, quan niệm rằng nếu bạn không thể tống tôi vào tù thì ít nhất bạn có thể khiến tôi phá sản. Tôi không phải là một chàng trai giàu có. Tôi không phải là một trong những người giàu có trong chính quyền Trump,” Navarro, người cũng yêu cầu quyên góp cho quỹ bảo vệ pháp lý của mình trên sóng, cho biết.

.

Ủy ban hành động chính trị của Trump được cho là đã chi hơn 40 triệu USD cho phí pháp lý, bao gồm cả luật sư cho các phụ tá cũ, trong nửa đầu năm 2023. Nhưng CNN nói rằng Trump đã “bị cản trở” trong việc chi tiền cho luật sư cũ Rudy Giuliani trước khi tổ chức một buổi gây quỹ trị giá 100.000 đô la một vé ăn tối cho Giuliani tại câu lạc bộ chơi gôn Bedminster của Trump.

.

Trong khi đó, các đồng bị cáo khác trong vụ bầu cử Georgia của Trump đã phải tự kiếm tiền để trả chi phí pháp lý cho họ, theo CBS News hồi đầu tháng này. Cựu luật sư của Trump, Jenna Ellis, đồng phạm trong vụ bầu cử Georgia, đã công khai chỉ trích Trump vì không “tài trợ cho bất kỳ ai trong số chúng tôi bị truy tố. Liệu điều này có thay đổi nếu Trump trở thành người được đề cử không? Tại sao lúc đó, không phải bây giờ? Tôi hoàn toàn đồng ý rằng điều này đã trở thành một nguyên tắc lớn hơn chỉ một người đàn ông. Vậy tại sao MAGA, Inc. không tài trợ cho hoạt động phòng thủ pháp lý của mọi người?” theo cô Ellis đã viết trên mạng X (trước đây là Twitter).

.

Melber hỏi Navarro liệu ông có yêu cầu Trump giúp trả lệ phí pháp lý hay không. Navarro trả lời: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hãy nhìn xem, Trump ấy là một hòn đá tảng trong chuyện này, được chứ?”

.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Minnesota đã lên lịch một buổi điều trần để xác định xem liệu Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ có thể được sử dụng để xóa tên Donald Trump ra khỏi phiếu bầu tổng thống năm 2024 hay không. Hồi đầu tháng này, một liên minh do Free Speech For the People (Tự do ngôn luận vì người dân) dẫn đầu đã kiện để xóa tên Trump trên lá phiếu vì Hiến pháp cấm những người đã từng nổi dậy hay bạo loạn không thể giữ chức công quyền.

.

Tòa án cấp cao của Minnesota nói sẽ có phiên điều trần về vụ xóa tên Trump hay không vào ngày 30 tháng 11/2023. Đơn kiện lập luận rằng Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy bằng cách kích động bạo loạn tại Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6/1/2021. Khi ấn định ngày điều trần là cuối tháng 11, Tòa án Tối cao của tiểu bang đã cho phép đảng Cộng hòa tiểu bang phản hồi vụ kiện. Theo báo Star Tribune, chiến dịch tranh cử của Trump và Bộ trưởng Hànhc hánh tiểu bang là Steve Simon cũng được cho là sẽ có phản ứng.

.

Chủ tịch đảng Cộng hòa tiểu bang Minnesota David Hann cho biết trong một tuyên bố: “Đảng Cộng hòa Minnesota tin rằng cử tri ở Minnesota cuối cùng nên quyết định thông qua bỏ phiếu xem ứng cử viên nào có đủ điều kiện để đại diện cho họ trong cơ quan công quyền”.

.

Một thẩm phán dự kiến sẽ điều trần về nỗ lực tương tự nhằm xóa tên Trump trên phiếu bầu 2024 ở tiểu bang Colorado vào ngày 30 tháng 10/2023.

.

⚪ ---- Trong 4 năm làm việc tại Bạch Ốc của Donald Trump, Trump đã đụng độ với một danh sách dài các đảng viên Đảng Cộng hòa trong chính quyền - từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly đến cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Ngay cả cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, người từng được coi là người trung thành với Trump, cuối cùng cũng bất đồng với Trump.

.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng phản đối Trump. Và theo Jeffrey Goldberg của The Atlantic, Milley tin rằng Trump sẽ cố gắng tống giam Milley nếu Trump được bầu làm tổng thống vào năm 2024.

.

Trong một bài báo xuất bản vào ngày 21 tháng 9, Goldberg giải thích, "Trên đường đi, Milley đã làm chệch hướng những lời hô hào của Trump để khiến quân đội Hoa Kỳ không bị Trump lạm dụng, và thậm chí đôi khi có thể phạm tội ác chiến tranh. Milley và các sĩ quan quân đội khác xứng đáng được khen ngợi vì đã [trái lời Trump để] bảo vệ nền dân chủ, nhưng hành động của họ cũng sẽ gây ra sự bất an sâu sắc. Trong hệ thống của Mỹ, chính cử tri, tòa án và Quốc hội có nhiệm vụ kiểm tra hành vi của tổng thống chứ không phải các tướng lĩnh."

.

Goldberg lưu ý rằng Milley là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đầu tiên đối phó với một tổng thống "sẽ cố gắng xúi giục hoặc kích động một cuộc đảo chính để giữ chức vụ một cách bất hợp pháp."

.

Goldberg chỉ ra rằng Milley đã cảnh báo rằng nếu Trump thắng vào năm 2024 và trở lại Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2025, “Trump sẽ bắt đầu ném mọi người vào tù và tôi [Tướng Milley] sẽ đứng đầu danh sách”.

.

⚪ ---- Theo báo Taiwan News, ghi lời các học giả hôm thứ Năm (22/9) rằng Ấn Độ có thể phải tham gia vào cuộc chiến giữa Đài Loan và Trung Quốc vì Ấn Độ phụ thuộc vào khoáng sản được vận chuyển từ bờ biển phía đông của Nga. Bản tin Bloomberg ghi rằng, quân đội Ấn Độ gần đây đã ra lệnh nghiên cứu các kịch bản có thể xảy ra đối với một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan. Các nhà phân tích coi hành động này là một sự thay đổi lớn so với những năm trước, khi Ấn Độ ngày càng coi Trung Quốc là kẻ thù.

.

Shih Chienyu, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan (INDSR) cho biết do việc vận chuyển khoáng sản từ Vladivostok nên việc tự do đi lại ở eo biển Đài Loan và Đông Nam Á là điều cần thiết cho lợi ích của Ấn Độ. Ông cho biết các quan chức Ấn Độ nghĩ rằng chiến tranh khó có thể xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, Ấn Độ không thể tiếp tục là người ngoài cuộc thụ động, theo đài phát thanh Đài Loan Quốc tế (RTI) đưa tin.

.

.

Theo ông Shih, mối liên hệ giữa quân đội Ấn Độ và Đài Loan ban đầu có vẻ mơ hồ, nhưng chúng sẽ làm tăng sự tin cậy lẫn nhau và dẫn tới sự hiểu biết và hợp tác tốt hơn. Các chuyên gia cũng coi những vấn đề kinh tế gần đây của Trung Quốc là một dấu hiệu sẽ làm tăng sự tự tin của Ấn Độ, vì Ấn Độ trở thành thỏi nam châm thu hút thêm đầu tư từ các công ty đa quốc gia muốn tránh rủi ro và tìm kiếm thị trường lớn.⚪ ---- Người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, hôm thứ Sáu cho biết các Phòng không đã phá hủy hỏa tiễn hành trình được phát hiện trên Crimea vào thứ Sáu. Trong một bài đăng trên Telegram, Aksyonov kêu gọi người dân Crimea “giữ bình tĩnh”. Các hỏa tiễn được cho là đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Một ngày trước đó, Oleg Kryuchkov, cố vấn của Aksyonov cho rằng nỗ lực tấn công căn cứ không quân Saky ở Crimea của Ukraine đã thất bại.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm rằng những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine vào tuần tới. Ông khẳng định Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ quân sự trị giá 325 triệu USD, bao gồm thêm pháo, đạn dược và vũ khí chống tăng. Ông cho biết Mỹ cũng sẽ tập trung vào hệ thống phòng không của Ukraine, chẳng hạn như tổ hợp phòng không Hawk thứ hai "với việc cung cấp Hawk và các hệ thống khác đều đặn trong mùa đông" cũng như gói bệ phóng và máy bay đánh chặn mới.Biden nhắc lại cam kết của chính quyền ông trong việc giúp đỡ Ukraine tái thiết, bao gồm hỗ trợ cải cách chống tham nhũng để "tạo ra một môi trường nơi các doanh nghiệp có thể phát triển và là nơi các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu muốn đầu tư". Ông cho biết Đại diện đặc biệt mới được bổ nhiệm về phục hồi kinh tế Ukraine Penny Pritzker sẽ "giúp Ukraine mở cửa lại thị trường, huy động đầu tư và thực hiện các cải cách kinh tế cần thiết".⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel hôm thứ Năm nói rằng Nga đang "tiến hành một cuộc chiến tranh để chinh phục quốc gia láng giềng" Ukraine. Ukraine “chưa bao giờ đe dọa” Nga nhưng Moscow hiện tỏ ra “coi thường mạng sống con người”, theo Michel, người phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York. Ông cảnh báo Liên Âu muốn một thế giới đa cực với nhiều dân chủ hơn và tôn trọng nhân quyền hơn, nhưng “một cuộc đối đầu lưỡng cực nguy hiểm đang đe dọa chúng ta”. Michel cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức do vấn đề khí hậu và nghèo đói đặt ra.⚪ ---- Theo số liệu thống kê mới được Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên vào tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1. Báo cáo nộp hồ sơ thất nghiệp hàng tuần, một trong những thước đo dùng để đánh giá sự ổn định của việc làm và nền kinh tế, cho thấy 201.000 đơn xin trợ cấp lần đầu đã được nộp trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 9.Con số này giảm 20.000 so với tổng số điều chỉnh của tuần trước là 221.000. Mức giảm 20.000 trong một tuần đánh dấu mức giảm lớn nhất trong một tuần kể từ khi số đơn đăng ký ban đầu trong một tuần giảm 29.000 vào ngày 20 tháng 6 xuống còn 236.000.Hồ sơ ban đầu đã giảm trong năm trong sáu tuần qua. Tổng số trong một tuần là số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ít nhất kể từ khi có 199.000 người nộp đơn trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 1. Mức trung bình di chuyển trong 4 tuần của số đơn nộp lần đầu đã giảm 7.750 so với tuần trước xuống còn 217.000.⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Connecticut đã đồng ý giải quyết trị giá 25,2 triệu USD với hai người đàn ông đã phải ngồi tù hàng thập niên vì tội giết người, một phần dựa trên bằng chứng do nhà khoa học pháp y nổi tiếng Henry Lee đưa ra mà sau đó thẩm phán phát hiện là bịa đặt. Ralph "Ricky" Birch và Shawn Henning bị kết án trong vụ giết Everett Carr ngày 1 tháng 12/1985, sau khi Lee làm chứng rằng có những vết máu giống như máu trên chiếc khăn được tìm thấy tại nhà của nạn nhân 65 tuổi ở New Milford. Một thẩm phán đã hủy bỏ bản án giết người trọng tội vào năm 2020, sau khi xét nghiệm cho thấy chiếc khăn không có máu. Hai người đàn ông đã đệ đơn kiện liên bang về kết tội sai, kiện Lee, tám điều tra viên cảnh sát và thị trấn New Milford.Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Victor Bolden đã ra phán quyết vào tháng 7 rằng không có bằng chứng nào cho thấy Lee từng tiến hành bất kỳ xét nghiệm máu nào trên chiếc khăn và bản án tóm tắt đã được đưa ra chống lại anh ta. Theo thỏa thuận dàn xếp vẫn phải được lưỡng viện tiểu bang thông qua, Birch và Henning mỗi người sẽ nhận được 12,6 triệu USD, theo văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang William Tong cho biết.⚪ ---- Văn phòng Cảnh sát trưởng Philadelphia không thể giải thích được 185 khẩu súng bị mất tích. Số liệu thống kê đáng kinh ngạc này xuất phát từ một báo cáo được văn phòng kiểm soát viên thành phố công bố trong tuần này, theo AP. Một số khẩu súng bị mất là một phần của kho vũ khí của văn phòng cảnh sát trưởng và những khẩu khác đã bị tịch thu từ những người có lệnh bảo vệ khỏi lạm dụng.Quyền Kiểm soát viên Thành phố Charles Edacheril cho biết văn phòng của ông đã tiến hành đánh giá như một phần tiếp theo của một báo cáo năm 2020 cho thấy văn phòng cảnh sát trưởng không thể kiểm kê hơn 200 loại vũ khí. Báo cáo đó nói rằng văn phòng có các hoạt động lưu trữ hồ sơ lộn xộn và các thủ tục không rõ ràng về việc xử lý súng.⚪ ---- New York: CBS New York cho biết ít nhất một người đã chết sau khi một chiếc xe buýt thuê bị lật trên Xa lộ Liên tiểu bang 84 ở Quận Cam gần thị trấn Wawayanda, cách Thành phố New York khoảng hai giờ về phía tây bắc. Chiếc xe buýt lật là một trong sáu chiếc chở ban nhạc diễn hành của trường trung học Farmingdale. Ban nhạc - tổng cộng khoảng 300 học sinh - đều hướng đến trại ban nhạc ở Greeley, Penn. Một trong sáu chiếc xe buýt bị lật.Báo cáo ban đầu cho thấy có 45 người trên xe buýt gặp tai nạn và 5 người bị thương nặng. Một số người bị thương đã được đưa đến Garnet Health Medical ở Middletown, N.Y. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe buýt.⚪ ---- Nghiên cứu mới cho thấy ngày càng có nhiều người trên thế giới tiếp xúc với khói cháy rừng có khả năng gây hại cho sức khỏe con người và số lượng của chúng ngày càng tăng. Theo một nghiên cứu do các nhà khoa học Úc dẫn đầu, hơn 2 tỷ người phải tiếp xúc với ít nhất một ngày khói cháy rừng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe mỗi năm, con số này đã tăng gần 7% trong thập niên qua.Hơn nữa, các nhà nghiên cứu nhận thấy mỗi người trên thế giới có trung bình 9,9 ngày tiếp xúc mỗi năm, tăng 2% trong 10 năm. Họ cũng cho biết mức độ phơi nhiễm ở các nước nghèo cao hơn khoảng 4 lần so với các nước thu nhập cao. Các vụ cháy rừng gần đây ở Canada khiến khói lan khắp Bắc Mỹ làm nổi bật sự gia tăng về mức độ nghiêm trọng và tần suất cháy rừng do biến đổi khí hậu.⚪ ---- Los Angeles: Một cuộc họp của các đại biểu công đoàn tại khách sạn Bonaventure lịch sử của Westin ở trung tâm thành phố Los Angeles vào tháng trước đã kết thúc với hơn hai chục người tham dự đổ bệnh vì bệnh đường ruột. Theo Sở Y tế Công cộng Quận Alameda, nơi đầu tiên báo cáo về đợt bùng phát, hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 và ngày hôm sau, một số người tham dự bắt đầu phàn nàn về các triệu chứng.Các bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh Shigella, một căn bệnh đường ruột phổ biến lây nhiễm gần nửa triệu người ở Mỹ mỗi năm. Các triệu chứng bao gồm tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và sốt. Cuối cùng, 32 trong số hơn 300 người tham dự hội nghị đã báo cáo các triệu chứng, trong đó có một số người phải nhập viện, theo Los Angeles Times.

Một người tham dự, Terri McDonald, đã đệ đơn kiện khách sạn. Cô nói với LA Times rằng cô yếu đến mức không thể đứng vững trước khi đến bệnh viện và các bác sĩ cho biết thận của cô bị suy do nhiễm trùng huyết. Cô nói: “Họ phải khẩn cấp lao tới để cứu mạng tôi."

.

⚪ ---- Hoa Kỳ có thể sớm chứng kiến thêm nhiều trường đại học đóng cửa sau khi số lượng tuyển sinh đại học giảm trong những năm gần đây. Một báo cáo từ Fitch Ratings cho biết “việc đóng cửa, sáp nhập và giảm hoạt động đáng kể là không thể tránh khỏi” đối với một số trường cao đẳng do số lượng tuyển sinh thấp và học phí cao.

.

Fitch cảnh báo các trường đại học không có “thương hiệu mạnh” và nằm ở những thị trường có số lượng người trưởng thành trong độ tuổi đại học giảm mạnh sẽ có nhiều khả năng bị giảm số lượng tuyển sinh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học dự kiến sẽ giảm 11% vào năm 2036 ở các tiểu bang Trung Tây so với năm học 2018-19.

.

Một số trường cao đẳng – bao gồm Đại học Alliance và Đại học Medaille ở New York – đã đóng cửa trong năm qua, trong khi những trường khác đã sáp nhập với các trường lân cận.

.

Số lượng tuyển sinh đại học đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2022, với dữ liệu cho thấy rằng trong hai năm trước đó, số lượng sinh viên ghi học tại một cơ sở giáo dục đại học đã giảm khoảng 1,3 triệu. Số lượng tuyển sinh vào đại học cộng đồng cũng đã giảm gần 40% kể từ năm 2010, chứng tỏ sự mất niềm tin tiềm tàng vào khu vực đại học hai năm.

.

⚪ ---- Quận Cam: Sân bay John Wayne (còn gọi là Phi trường Santa Ana) là một trong những sân bay tốt nhất ở Bắc Mỹ, theo công ty phân tích và dữ liệu J.D. Power. Sân bay John Wayne được xếp hạng thứ 2 trong số Các Sân Bay Lớn, với số điểm 829/1.000 điểm tối đa.

.

Sân bay Detroit Metropolitan Wayne County được xếp hạng là sân bay lớn số 1, trong khi Sân bay Quốc tế Tampa được xếp hạng là sân bay lớn tốt nhất. Indianapolis là sân bay hạng trung được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng.

.

Không có gì bí mật khi các sân bay phải đối mặt với những thách thức lớn trong hoạt động trong năm nay, bao gồm tình trạng thiếu phi công và nhân sự, lượng khách du lịch cao kỷ lục, các sự kiện thời tiết lớn và nhiều chuyến bay bị hủy. Nếu nói năm 2023 là năm khó khăn đối với các sân bay và các hãng hàng không có thể là một cách đánh giá thấp. Mặc dù vậy, người tiêu dùng cho biết họ hài lòng hơn với trải nghiệm ở sân bay.

.

Nghiên cứu về mức độ hài lòng của sân bay Bắc Mỹ năm 2023 của J.D. Power, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy mức độ hài lòng tổng thể đã cải thiện 3 điểm (trên thang điểm 1.000), nhờ những cải tiến ở ba yếu tố: cơ sở vật chất nhà ga; dịch vụ ăn uống và bán lẻ; và yêu cầu hành lý. Dưới đây là 5 sân bay hàng đầu ở mỗi hạng mục.

.

Phi trường cỡ khổng lồ (Mega Airports):

1. Detroit Metropolitan Wayne County Airport (800)

2. Minneapolis-Saint Paul International Airport (796)

3. Harry Reid International Airport (787)

4. Dallas/Fort Worth International Airport (783)

5. Miami International Airport (783)

.

Phi trường cỡ lớn (Large Airports):

1. Tampa International Airport (832)

2. John Wayne Airport, Orange County (829 điểm)

3. Salt Lake City International Airport (825)

4. Dallas Love Field (820)

5. Raleigh-Durham International Airport (813)

.

Phi trường cỡ trung bình (Medium Airports):

1. Indianapolis International Airport (843)

2. Southwest Florida International Airport (839)

3. Ontario International Airport (834)

4. Palm Beach International Airport (828)

5. Albuquerque International Airport (827)

.

⚪ ---- Theo Công tố Quận Atlantic (tiểu bang New Jersey), Bao “Joanna” Huynh, cư dân Brigantine, đã bị kết án về tội giết người bằng xe hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 9. Cô phải chấp hành 85% bản án trước khi đủ điều kiện để được ân xá.

.

Lúc 12:17 chiều vào ngày 26 tháng 6/2021, Hector Salgado, 54 tuổi, ở Lindenwold, đã tử vong khi một chiếc xe mô tô do Huynh điều khiển tông vào chiếc xe tải Dodge làm việc của ông ở Brigantine.Vào thời điểm xảy ra va chạm, Salgado đang chất sơn và các vật dụng làm việc khác vào xe tải của mình từ một khu dân cư mà anh ta đậu xe bên ngoài. Cú va chạm khiến chiếc xe tải của anh va chạm với anh Salgado, khiến anh tử vong ngay lập tức.

.

⚪ ---- TIN VN. Phạt Tổng biên tập và yêu cầu dừng hoạt động báo VietnamEuropa. Theo Báo Lao Động. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt Tổng biên tập và yêu cầu dừng hoạt động thông tin, báo chí của báo VietnamEuropa tại Việt Nam. Ngày 22.9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - cho biết, Thanh tra Sở này vừa ra quyết định xử phạt ông Lê Ngọc D - Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa số tiền 7,5 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Đồng thời, yêu cầu ông D đình chỉ ngay các hoạt động thông tin, báo chí của Báo VietnamEuropa tại Việt Nam kể từ ngày 19.9.2023 cho đến khi được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động. Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xác định từ năm 2017 đến nay, ông Lê Ngọc D (sinh năm 1948, trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) đã có hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam.

.

⚪ ---- TIN VN. Hàng trăm công nhân Nam Định bị nợ lương: Tổng Giám đốc bỏ về nước, đối tác liên danh đang ngồi tù. Theo Báo Công Thương. Tổng Giám đốc Công ty TNHH HUE VINA được xác định đã rời Việt Nam, bỏ về Hàn Quốc từ lâu. Trong khi đối tác liên danh là người Việt đang chấp hành án phạt tù. Hiện nay 113 công nhân, người lao động Công ty TNHH HUE VINA (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) hiện bị mất việc làm, bị nợ lương tháng 8/2023 và chưa thể chốt được sổ BHXH do công ty dừng hoạt động, doanh nghiệp còn nợ đọng 7,8 tỷ đồng tiền BHXH.

.

⚪ ---- HỎI 1: Nuôi thú cưng tốn kém hơn, 1/6 người nuôi chó nộp chó cho chính phủ năm 2022?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Chi phí gia tăng trong cuộc sống hàng ngày không chỉ ảnh hưởng đến người Mỹ bình thường mà còn ảnh hưởng đến thú cưng của họ. Theo một cuộc khảo sát mới trên toàn quốc, chi phí liên quan đến việc trở thành chủ sở hữu động vật cao đến mức một số lượng lớn người thừa nhận đã từ bỏ con chó của họ trong năm ngoái. Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện bởi Veterinarians.org và bao gồm phản hồi từ 1.000 người nuôi chó ở Mỹ.

.

Kết quả của cuộc khảo sát đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho những người nuôi động vật, với 1/6 người được hỏi thừa nhận họ đã giao nộp một con chó trong vòng 12 tháng qua. Khoảng 1/3 số người được hỏi đổ lỗi cho quyết định này, một phần là do chi phí chăm sóc động vật ngày càng tăng, bao gồm cả thức ăn và thăm khám thú y.

.

Phần lớn (23%) những người quyết định từ bỏ con chó của họ cho biết các vấn đề về hành vi là nguyên nhân chính, trong khi những người khác đổ lỗi cho việc thay đổi lịch trình và các cột mốc quan trọng trong cuộc đời như mang thai, sinh con vì phải chăm sóc một thành viên trong gia đình.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/nationworld/1-in-6-dog-owners-surrendered-a-pet-in-last-year-survey-says/

.

⚪ ---- HỎI 2: Đường hóa học dễ gây bệnh trầm cảm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Thực phẩm và đồ uống đóng gói được chế biến kỹ có thể nhanh, rẻ và ngon, nhưng nghiên cứu mới cho thấy chúng cũng có khả năng làm tăng nguy cơ trầm cảm. Nghiên cứu mới cho thấy trong số những người tiêu dùng lớn thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ trầm cảm có thể tăng tới 50%, đặc biệt khi những thực phẩm đó được làm ngọt nhân tạo.

.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Andrew Chan, phó chủ tịch khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là giáo sư y khoa Trường Y Học Harvard tại cho biết: “Với những gì chúng ta biết về những thực phẩm này và vai trò quan trọng của chế độ ăn uống đối với tâm trạng, chúng tôi không ngạc nhiên khi tìm thấy mối liên hệ này.”

.

Ông nói, vấn đề là những thực phẩm “bị biến đổi nhiều, thường thông qua các quá trình công nghiệp như hydro hóa (hydrogenation)”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/21/artificial-sweetener-depression/8971695301176/

.

.