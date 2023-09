- Cộng hòa Hạ viện trình ngân sách đòi cắt chi tiêu 9 ngàn tỷ USD trong 10 năm (trong đó cắt Medicaid gần 2 ngàn tỷ USD, cắt trợ cấp thực phẩm SNAP tới 800 tỷ USD. Dân Chủ phản đối. - DB Dân Chủ Ilhan Omar: Cộng Hòa ra ngân sách cắt Medicaid, phiếu thực phẩm, giảm trợ cấp gia cư trong khi cho kéo dài giảm thuế các đại công ty và triệu phú. - Trump chửi mắng tỷ phú Charles Koch tài trợ nhóm chống T

Hai tàu không người lái nguyên mẫu của Mỹ đã ghé cảng đầu tiên tại căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa, nơi có Hạm đội thứ bảy của Hoa Kỳ. Loại tàu robot này tên là "unmanned surface vehicles" - viết tắt là USV.

- Cộng hòa Hạ viện trình ngân sách đòi cắt chi tiêu 9 ngàn tỷ USD trong 10 năm (trong đó cắt Medicaid gần 2 ngàn tỷ USD, cắt trợ cấp thực phẩm SNAP tới 800 tỷ USD). Dân Chủ phản đối.

- DB Dân Chủ Ilhan Omar: Cộng Hòa ra ngân sách cắt Medicaid, phiếu thực phẩm, giảm trợ cấp gia cư trong khi cho kéo dài giảm thuế các đại công ty và triệu phú.

- Trump chửi mắng tỷ phú Charles Koch tài trợ nhóm chống Trump 2024 là đồ ngu: tiền tỷ phú kiếm thêm ào ạt là nhờ 4 năm của Trump.

- Khi Bạch Ốc chọc quê Hạ viện Cộng Hòa: chỉ cần trích dẫn Fox và DB Cộng Hòa Matt Gaetz

- Mỹ cấp tư cách pháp nhân tạm, giấy phép lao động, cho 472.000 người di cư Venezuela đã vào Mỹ trước ngày 31/7/2023, sẽ giảm gánh nặng tài chính của Mỹ.

- Lin Wood (một luật sư cũ của Trump) trở cờ, làm nhân chứng cho Biện lý, sẽ tố Trump và 18 đồng phạm

- Biện lý Quận Fulton Fani Willis xin gỡ bò 6 luật sư của ngóm Trump vì mâu thuẫn lợi ích

- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland bị Hạ viện Cộng Hòa chất vấn: Có phải ông căm thù tín đồ Công Giáo

- Cô Cassidy Hutchinson (cựu phụ tá của Trump): Rudy Giuliani đã sờ mó cô ở hậu trường trong cuộc biểu tình 6/1/2021 vài giờ trước bạo loạn

- Lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng viện TNS Mitch McConnell: phải tài trợ Ukraine, vì quyền lợi của Mỹ

- 17 nhà văn nổi tiếng kiện công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI vì bị AI trộm văn, nhái văn mà không trả bản quyền

- North Carolina: lái xe theo Google Maps, phóng xuống sông, gia đình người chết kiện Google

- Hải quân Mỹ đưa 2 tàu chiến robot, ghé hải cảng Nhật Bản. Đội hình tác chiến tương lai: 1 tàu khu trục đi kèm 2 tàu chiến robot.

- Mỹ tài trợ thêm 1,25 tỷ USD cho Ukraine thông qua dự án PEACE của WB để đứng vững chống Nga.

- Nhiều dân cử Cộng hòa phản đối Biden về gói viện trợ mới trị giá 24 tỷ USD cho Ukraine

- Ukraine: bắn rớt 36 trong số 43 hỏa tiễn hành trình do Nga phóng vào Ukraine trong đêm

- Zelensky được mời nói ở Đại hội đồng LHQ. Nga phản đối. Chủ tịch LHQ là Thủ tướng Albania trả lời Nga: nếu Nga ngưng chiến ở Ukraine, Zelensky sẽ không được mời nói.

- Ukraine: đột kích 1 phi trường ở tỉnh Moscow, gây hư hại lớn 2 máy bay và 1 trực thăng.

- Quân đội Ukraine: bắn trúng 1 sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea, gây cháy lớn

- Đang bị đình công, công ty sản xuất xe hơi Stellantis NV sa thải vô thời hạn 68 nhân viên

- Bank of America tăng lương tối thiểu lên 23 USD/giờ từ tháng 10

- Las Vegas: bắt 2 thiếu niên vì đi xe hơi, cố ý tông 1 xe đạp, làm chết người đi xe đạp

- Quận Los Angeles: rớt 1 phi cơ nhỏ giữa thành phố Compton, 1 người bị thương.

- Quận Cam: nổ súng trước tiệm ăn, một anh bị thương.

- Montana: Tuyen Quang Tran bị truy tố, lãnh án vì dùng súng đe dọa một người tại một quán rượu

- TIN VN. Đồng Nai: Yêu cầu 4 công ty FDI tạm ngưng chăn nuôi gia công với 328 trang trại.

- HỎI 1: Có tới 78% dân Mỹ đồng ý cần xây thêm nhà, nhưng chỉ 32% cảm thấy khu chung cư xây gần mính là tốt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 1/5 quận tại Hoa Kỳ thiếu chắm sóc y tế tâm thần, thiếu mạng Internet? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/9/2023) ⚪ ---- Thêm một nhóm tác giả đưa đơn kiện công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI vì bị trộm văn, cáo buộc "những vi phạm trắng trợn và có hại" đối với bản quyền của họ thông qua việc công ty sử dụng sách lậu để đào tạo chatbot AI ChatGPT. "Trọng tâm của các thuật toán này là hành vi trộm cắp có hệ thống trên quy mô lớn", theo đơn khiếu nại được nộp hôm thứ Ba tại New York, theo báo Rolling Stone.

Theo báo New York Times, “Sự thành công và lợi nhuận của OpenAI được khẳng định dựa trên việc vi phạm bản quyền hàng loạt mà không có một lời cho phép hoặc một khoản bồi thường nào cho chủ sở hữu bản quyền.” Có 17 nguyên đơn, bao gồm các tiểu thuyết gia nổi tiếng David Baldacci, Michael Connelly, John Grisham, Elin Hilderbrand, George RR Martin, Jodi Picoult, George Saunders và Scott Turow.

Đơn khiếu nại — được hỗ trợ bởi Authors Guild (Hiệp hội Tác giả), trước đây đã tổ chức một lá thư có chữ ký của khoảng 8.500 tác giả, kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo bồi thường cho họ vì sử dụng tác phẩm có bản quyền — cho biết OpenAI đã thừa nhận sử dụng tác phẩm có bản quyền để đào tạo ChatGPT.

Tuy nhiên, đơn khiếu nại khẳng định ChatGPT có thể tạo ra bản tóm tắt các cuốn sách với các chi tiết không có sẵn trực tuyến, cho biết chương trình đã học bao quát về các cuốn sách. Tiểu thuyết gia Douglas Preston, người tham gia vụ kiện, cho biết ChatGPT có thể cung cấp cho ông thông tin chi tiết về các nhân vật phụ trong sách của ông. “Đó là lúc tôi nhìn vào đây và nói, 'Chúa ơi, ChatGPT đã đọc sách của tôi'," ông nói với NY Times. “Nó biết mọi thứ và đó là lúc tôi có linh cảm xấu.”

Đơn kiện khẳng định, bằng cách tạo ra "các tác phẩm phái sinh" tóm tắt và bắt chước tác phẩm của các tác giả, ChatGPT có khả năng gây tổn hại cho thị trường của tác phẩm đó mà không bồi thường cho các tác giả bị ảnh hưởng. Nó cho biết thêm OpenAI đã chọn đưa các bản sao lậu tác phẩm của tác giả vào hệ thống của mình thay vì trả "phí cấp phép hợp lý để sử dụng các tác phẩm có bản quyền", khiến đây trở thành "một trường hợp vi phạm đơn giản áp dụng luật có quy định rõ ràng đối với các tác hại về bản quyền được công nhận rõ ràng".

⚪ ---- Gia đình của một người đàn ông ở North Carolina chết sau khi lái xe phóng ra khỏi cây cầu bị sập khi làm theo chỉ dẫn của Google Maps đang kiện Google về sự sơ suất, cho rằng họ đã được thông báo về vụ sập cầu nhưng không cập nhật hệ thống định vị. Philip Paxson, một nhân viên bán thiết bị y tế và là cha của hai đứa con, chết đuối vào ngày 30 tháng 9/2022, sau khi chiếc Jeep Gladiator của anh lao xuống sông Snow Creek ở Hickory, theo một vụ kiện được đệ trình hôm thứ Ba tại Tòa án Thượng thẩm Quận Wake.

AP đưa tin Paxson đang lái xe về nhà sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ chín của con gái mình qua một khu phố xa lạ thì Google Maps được cho là đã hướng dẫn anh băng qua một cây cầu đã bị sập 9 năm trước và chưa bao giờ được sửa chữa. Những người lính của tiểu bang tìm thấy thi thể của Paxson trong chiếc xe tải bị lật và ngập nước một phần của anh ta cho biết không có rào chắn hay biển cảnh báo nào dọc theo con đường bị nước cuốn trôi.

Theo vụ kiện, anh ta đã lái xe khỏi một rìa không được bảo vệ và đâm xuống độ sâu khoảng 20 feet. Đội tuần tra North Carolina cho biết cây cầu không được các quan chức địa phương hoặc tiểu bang bảo trì và công ty của nhà phát triển ban đầu đã giải thể. Vụ kiện nêu tên một số công ty quản lý tài sản tư nhân mà họ tuyên bố chịu trách nhiệm về cây cầu và khu đất liền kề. Theo vụ kiện, nhiều người đã thông báo cho Google Maps về sự sụp đổ trong những năm dẫn đến cái chết của Paxson và kêu gọi công ty cập nhật thông tin tuyến đường của mình.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã phản ứng dữ dội trước một bản tin cách đây nhiều tháng rằng một nhóm do tỷ phú Charles Koch tài trợ đã huy động được hơn 70 triệu USD để cố gắng ngăn cản cuộc tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024 của Trump. “Kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu hóa Charles Koch của công ty Koch Network rất ngu ngốc, vụng về và được đánh giá quá cao không biết gì cả,” theo Trump viết trên Truth Social, liên kết một cách kỳ lạ với một bài báo từ tháng 6 về nỗ lực của tổ chức Americans for Prosperity Action (Người Mỹ vì Hành động Thịnh vượng).

Trump viết: “Ông ta nói rằng những năm tháng tuyệt vời nhất của ông ta là 4 năm dưới thời Chính quyền Trump, và giờ đây người của ông ta đang vô tình vứt bỏ tiền của người khác. Hãy xem điều gì xảy ra với Charles Koch!” Tờ New York Times đưa tin vào tháng 6 rằng mục tiêu của mạng lưới Koch là “ngăn chặn ông Trump giành được đề cử của Đảng Cộng hòa” trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024.

⚪ ---- Khi Bạch Ốc chọc quê Hạ viện Cộng Hòa: thế là trích dẫn Fox và 1 Dân biểu Cộng Hòa. Bạch Ốc đã đăng một dòng tweet kinh hoàng nhưng vui nhộn hôm thứ Tư, trong đó có vẻ như họ đồng tình với Dân biểu cánh hữu Matt Gaetz (R-FL), đồng thời thừa nhận rằng họ rất sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Tài khoản Bạch Ốc chính thức của Tổng thống Joe Biden đã tweet lại một nhà báo của Fox News trích dẫn Gaetz về việc chính phủ Biden sắp bị Cộng Hòa ép đóng cửa và đổ lỗi thẳng thừng cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA).

DB Gaetz nói: “Chúng ta sẽ khiến chính phủ phải đóng cửa và đó hoàn toàn là lỗi của Chủ tịch Hạ viện McCarthy." Khi trích dẫn lại dòng tweet, Bạch Ốc đã thêm một bức ảnh về một câu chuyện châm biếm được viết cho trang web Clickhole có tiêu đề: “Đau lòng: Người tồi tệ nhất mà bạn biết vừa tạo nên một quan điểm tuyệt vời”. Trước đó cùng ngày, Gaetz đã gây chú ý khi biến phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện trở nên hỗn loạn khi ông dồn ép Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bằng những câu hỏi có tính quy chụp được tuyển chọn từ các phương tiện truyền thông cánh hữu, thí dụ, DB Gaetz này hỏi rằng có phải FBI gài gián điệp vào đám đông để kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Mạc dù, theo Ủy ban 6/1 thì chính Trump xúi giục bạo loạn.

⚪ ---- Dân biểu Ilhan Omar hôm thứ Tư đã lên án các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của bà vì đã đề xuất một ngân sách bao gồm cắt giảm lớn các chương trình tài trợ người nghèo và người bệnh, trong khi ủng hộ việc gia hạn ưu đãi thuế cho các tập đoàn lớn và người giàu. DB Omar (D-Minn.) nóit trong buổi trình bày nghị quyết mới của Ủy ban Ngân sách Hạ viện: “Chúng ta đang ở giữa một cuộc bế tắc, khủng hoảng ngừng hoạt động vì đảng Cộng hòa thậm chí không thể tổ chức cuộc họp kín của riêng họ để thông qua các mức tài trợ đã được đồng ý. Và bây giờ họ thực hiện một số cắt giảm triệt để nhất đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ lương thực, bưu điện và gần như mọi chương trình dưới ánh mặt trời - trong khi không làm gì để kiềm chế ngân sách Pentagon gần nghìn tỷ đô la của chúng ta hoặc hàng nghìn tỷ USD mà họ đã trao cho các triệu phú và tỷ phú thông qua việc cắt giảm thuế của Trump.”

DB Omar tiếp tục: “Có rất nhiều thứ khủng khiếp trong ngân sách này,” chỉ ra đề xuất cắt giảm Medicaid 1,9 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới cũng như việc cắt giảm hàng trăm triệu đô la cho Chương trình Thực phẩm Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), “ theo nghĩa đen là những gia đình đang chết đói đang phải vật lộn với giá lương thực tăng cao."

DB Omar cũng phản đối lời kêu gọi của nghị quyết về một ủy ban lưỡng đảng để kiểm tra An sinh xã hội, Medicare và các chương trình quỹ tín thác khác — một đề xuất mà những người ủng hộ cảnh báo là một mưu đồ nhằm đẩy nhanh việc cắt giảm phúc lợi.

“Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là họ hoàn toàn bỏ qua việc cắt giảm thuế của Trump và Bush để mang lại lợi ích cho họ và bạn bè của họ - vốn đã tiêu tốn hơn 10 nghìn tỷ USD và là nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ tỷ lệ nợ ngày càng tăng”, theo đảng viên Đảng Dân chủ Minnesota cho biết. "Ồ, và trên hết, họ hủy bỏ việc truy tìm các hành vi gian lận thuế thu nhập cao."

DB Omar tiếp tục nêu đích danh các thành viên cực kỳ giàu có của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, những người sẽ được hưởng lợi từ việc gia hạn các điều khoản về thuế thời Trump và bất kỳ sự suy yếu nào nữa của Sở Thuế vụ. DB Omar cho biết: “Điều đó bao gồm Buddy Carter, người đã lớn tiếng thúc đẩy việc cắt giảm Medicaid và tước bỏ quyền chăm sóc sức khỏe của những người cử tri của chính mình và trị giá 33 triệu đô la. Và nó bao gồm Ralph Norman, một trong những người ủng hộ cực đoan nhất việc tước bỏ hỗ trợ lương thực từ người dân lao động, người có khối tài sản khổng lồ lên tới 43 triệu USD."

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Ba đã công bố một kế hoạch ngân sách đề xuất cắt giảm chi tiêu liên bang hàng nghìn tỷ đô la trong thập niên tới, đặc biệt nhắm vào Medicaid và hỗ trợ dinh dưỡng liên bang cho những khoản cắt giảm mạnh. Nghị quyết mới của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện cũng kêu gọi thành lập "ủy ban nợ lưỡng đảng" ("bipartisan debt commission") để kiểm tra và đề xuất thay đổi đối với "các nguyên nhân gây ra nợ của Mỹ... như An sinh xã hội và Medicare". (Trên thực tế, An sinh xã hội không góp phần vào thâm hụt liên bang dài hạn.)

Dân biểu Brendan Boyle (D-Pa.), Đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho biết để đáp lại đề xuất mới: “Đảng Cộng hòa MAGA đang thúc đẩy đất nước chúng ta tiến tới việc chính phủ đóng cửa tốn kém vì họ muốn thực hiện những cắt giảm tàn nhẫn đối với mọi thứ, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục, và Ngân sách MAGA này sẽ tăng gấp đôi mức cắt giảm cực đoan của họ.”

DB Boyle nói thêm: “Đừng nhầm lẫn: Nước Mỹ đang tiến tới việc đóng cửa chính phủ vì đảng Cộng hòa đã từ bỏ thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng trong khao khát cắt giảm ngân sách một cách tàn nhẫn - những cắt giảm sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt khi nó đã quá cao”.

Đề xuất của Đảng Cộng hòa, không có cơ hội trở thành luật do Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, sẽ cắt giảm chi tiêu tùy ý của liên bang gần 5 nghìn tỷ USD trong thập niên tới, theo báo Roll Call đưa tin hôm thứ Ba. Kế hoạch này sẽ cắt giảm chi tiêu bắt buộc—một hạng mục bao gồm An sinh xã hội, Medicare, Medicaid và Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP: tên cũ là tem phiếu thực phẩm)—gần 9 nghìn tỷ USD trong khoảng thời gian 10 năm.

Đề xuất này sẽ cắt giảm chi tiêu Medicaid liên bang tới gần 2 nghìn tỷ USD và SNAP khoảng 800 tỷ USD. Nghị quyết cũng kêu gọi các yêu cầu công việc mới mang tính trừng phạt đối với hai chương trình.

Nghị quyết của Đảng Cộng hòa nêu rõ: “Mặc dù điều quan trọng là các gia đình có quyền tiếp cận thực phẩm, điều quan trọng không kém là các hộ gia đình có khả năng làm việc được khuyến khích đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm hơn.”

Kế hoạch chi tiết ngân sách được đưa ra một ngày sau khi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra kế hoạch tài trợ ngắn hạn của chính phủ nhằm cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu tùy ý không dành cho quốc phòng. Với việc chính phủ đóng cửa chưa đầy hai tuần nữa, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng hòa-Calif.) "đã lên kế hoạch tiến hành bỏ phiếu" về đề xuất tài trợ của chính phủ bị chỉ trích rộng rãi, theo báo Politico đưa tin hôm thứ Ba.

Đối với kế hoạch ngân sách mới, nó phần lớn phù hợp với các đề xuất trước đây của Đảng Cộng hòa. Trong một phân tích hôm thứ Hai, Trung tâm Ưu tiên Chính sách và Ngân sách (CBPP: Center on Budget and Policy Priorities) lưu ý rằng các kế hoạch ngân sách của Đảng Cộng hòa trong thập niên qua đã “đề xuất cắt giảm chương trình lớn và gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực phi quốc phòng”.

CBPP nhận xét: “Các khoản cắt giảm được đề xuất giảm một cách không cân đối trong các chương trình dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, nhưng chúng cũng có tính chất trên diện rộng và bao gồm các khoản cắt giảm sâu trong phần ngân sách tài trợ cho các dịch vụ công được cung cấp hàng năm, chẳng hạn như giáo dục, nghiên cứu y học, bảo vệ môi trường và quản lý của Cục An sinh xã hội."

⚪ ---- Lin Wood, một luật sư cũ của Trump, đã khai thật, quy lỗi cho Trump trong bản cáo trạng ở Georgia, theo các tài liệu tòa án mới tiết lộ hôm thứ Tư. Lin Wood là một trong những người đầu tiên phun ra sự dối trá rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp. Y là thành viên trong nhóm pháp lý của Trump đã cố gắng lật cuộc bầu cử nhưng không thành công. Đại bồi thẩm đoàn Georgia đã đề nghị truy tố Wood vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang, nhưng Biện lý quận Fulton Fani Willis đã từ chối làm như vậy.

Hóa ra đó là vì Wood đã thành khẩn khai báo. “Luật sư Lin Wood là nhân chứng của Nhà nước trong vụ án hiện tại,” theo Willis giải thích trong hồ sơ tòa án.

Như thế, Wood ít nhất cũng là đồng minh thứ hai của Trump đã chịu khai thật, quy lỗi Trump. Đầu tháng này, nhân viên công nghệ thông tin Mar-a-Lago Yuscil Taveras đã đồng ý làm chứng chống lại Trump trong vụ kiện tài liệu mật.

Taveras ban đầu phủ nhận với nhóm của cố vấn đặc biệt Jack Smith rằng đã có bất kỳ cuộc trò chuyện nào tại Mar-a-Lago về đoạn phim an ninh mà các công tố viên đã triệu tập vào năm 2022 như một phần trong cuộc điều tra của họ. Nhưng sau khi được chỉ định một luật sư công mới vào tháng 7, Taveras ngay lập tức rút lại lời khai của mình và đưa ra tuyên bố chỉ trích Trump và hai đồng phạm của ông, Walt Nauta và Carlos De Oliveira, đang cố gắng xóa đoạn phim. Taveras sau đó đã đồng ý làm chứng chống lại Trump, Nauta và De Oliveira để đổi lấy việc tránh bị truy tố.

LS Wood dường như đã đạt được thỏa thuận tương tự – và không có gì ngạc nhiên. Kể từ khi thất bại trong việc lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, y đã vướng vào rắc rối pháp lý. Các đồng nghiệp cũ đã kiện y vì vi phạm hợp đồng, một cựu đồng minh của QAnon đã kiện y vì tội phỉ báng, và Wood bị xử phạt ở Michigan vì hành vi sai trái trong các vụ kiện gian lận bầu cử.

Hội đồng Luật khoa Georgia Bar đã tổ chức một phiên tòa xét xử Wood hồi tháng 5 để xác định xem có nên tước quyền hành nghề của y hay không. Vào tháng 7, Wood quyết định từ bỏ giấy phép hành nghề luật của mình thay vì đối mặt với các thủ tục kỷ luật có thể dẫn đến việc y bị tước quyền hành nghề.

⚪ ---- Các luật sư bào chữa làm việc trong vụ kiện gian lận chống lại Trump và 18 đồng phạm của ông ta ở Georgia có thể bị yêu cầu đổi luật sư khác vụ án vì xung đột lợi ích. Biện lý Quận Fulton Fani Willis đã nộp một thông báo lên tòa án hôm thứ Tư tuyên bố rằng 6 luật sư có những khách hàng cũ có thể được triệu tập làm nhân chứng cho vụ truy tố, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin.

Thông báo cho biết Chris Anulewicz, Amanda Clark Palmer, Scott Grubman, Harry MacDougald, Bruce Morris và Don Samuel gây ra “rủi ro đáng kể” đối với độ tin cậy của phiên tòa. AJC cho biết các khách hàng cũ của họ (6 luật sư này) bao gồm Bộ trưởng Hành chánh của Georgia là Brad Raffensperger, cựu Thống đốc Geoff Duncan và các chính trị gia Georgia khác.

Một số người đã đưa ra lời khai trước đại bồi thẩm đoàn đã thông qua bản cáo trạng, cho rằng 19 đồng phạm đã tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở tiểu bang này.

AJC viết rằng các bị cáo do nhóm 6 luật sư đại diện bao gồm luật sư Atlanta Ray Smith, cựu quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Jeffrey Clark, luật sư Bob Cheeley và luật sư chiến dịch tranh cử của Trump, Kenneth Chesebro.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã chỉ trích Dân biểu Jeff Van Drew (R-NJ) sau khi Drew cho rằng Garland đang nhắm mục tiêu vào những người Mỹ theo đạo. “Ông là người trách nhiệm về các hành động của Bộ tư pháp," theo DB Van Drew chụp mũ tại phiên điều trần của Cơ quan Tư pháp Hạ viện hôm thứ Tư. "Sự suy giảm lòng tin của người Mỹ đối với cơ quan thực thi pháp luật liên bang của chúng tôi là do ông. Việc vũ khí hóa chính trị của Bộ Tư Pháp là do ông."

“Bộ trưởng Tư pháp, tôi cần một câu trả lời đơn giản là có hoặc không cho những điều sau đây, chỉ có hoặc không thôi, vì chúng ta không có nhiều thời gian,” DB Drew tiếp tục. “Ông có đồng ý rằng người Công giáo truyền thống là những kẻ cực đoan bạo lực, có hay không?”

Garland bắt đầu trước khi bị cắt ngang: “Hãy để tôi trả lời những gì ông đã nói trong danh sách dài các câu phát biểu đó và tôi sẽ vui lòng trả lời tất cả những điều đó”.

Dunphy cũng đã ghi âm một số cuộc trao đổi của cô với Giuliani, người mà khi cô được thuê vào tháng 1 năm 2019. Ngoài ra còn có vấn đề về những bình luận về sex được cho là không phù hợp khi Giuliani đang uống rượu và gã gãm cô- những lời nói đó đã bị cô Dunphy ghi lại.

⚪ ---- Chính quyền Biden đang cấp tư cách pháp nhân tạm thời cho khoảng 472.000 người di cư Venezuela đã vượt biên giới vào Hoa Kỳ trước ngày 31 tháng 7/2023. Hôm thứ Tư, Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định này được đưa ra do “sự bất ổn ngày càng gia tăng và sự thiếu an toàn của Venezuela do các điều kiện nhân đạo, an ninh, chính trị và môi trường kéo dài”.

Bạch Ốc cũng cho biết sẽ cấp giấy phép lao động nhanh chóng cho một số nhóm nhập cư không có giấy tờ khác hiện đang ở trong nước, một sự thay đổi chính sách mà các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ trên cả nước cho biết sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính của họ khi họ phải vật lộn để chăm sóc cho số lượng ngày càng tăng. số người di cư vượt biên vào Mỹ.

⚪ ---- Một nhóm các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa bày tỏ sự không đồng ý với gói viện trợ mới trị giá 24 tỷ USD cho Ukraine, theo một lá thư mà tờ Wall Street Journal có được hôm thứ Năm tiết lộ. Các nhà lập pháp nhất quyết đòi nhận thêm thông tin chi tiết về việc phân bổ kinh phí từ Washington và yêu cầu cập nhật về tiến trình phản công. Họ viết: “Có phải người Ukraine đang tiến gần đến chiến thắng hơn 6 tháng trước không? Chiến lược của chúng ta là gì và kế hoạch rút lui của tổng thống [Biden] là gì”.

Cụ thể, 23 thành viên Hạ viện và 6 thượng nghị sĩ đã ký bức thư bày tỏ quan ngại về khoản tài trợ mà Quốc hội đã phê duyệt trước đó, cáo buộc rằng chính quyền Mỹ đang tán thành một "cam kết mở" với Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Bạch Ốc vào cuối ngày hôm nay.

⚪ ---- Tư lệnh Sư Đoàn 1 Tàu Chiến Không Người Lái Hải quân Hoa Kỳ (USVDIV-1) Jeremiah Daley ca ngợi việc triển khai hai tàu không người lái nguyên mẫu của Mỹ đã ghé cảng đầu tiên tại căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa, nơi có Hạm đội thứ bảy của Hoa Kỳ, theo tờ Wall Street Journal viết hôm thứ Năm. Nói với các phóng viên trên tàu, Delay giải thích rằng các tàu không người lái tự động có tiềm năng đóng vai trò thay thế cho các tàu lớn hơn trong lực lượng đặc nhiệm trong việc xác định và truy đuổi mục tiêu của kẻ thù.

Loại tàu robot này tên là "unmanned surface vehicles" (tàu robot hoạt động trên mặt biển) - viết tắt là USV.

.

.

.

.

Quân đội Nga đã sử dụng hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không X-101/X-555/X-55. Các vụ phóng được thực hiện từ 10 máy bay chiến lược Tu-95MS từ khu vực phía tây Engels. Hỏa tiễn được phóng thành nhiều đợt, tiến vào không phận Ukraine từ nhiều hướng khác nhau, liên tục thay đổi lộ trình dọc theo tuyến đường.

⚪ ---- Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskiy xuất hiện trực tiếp tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về cuộc chiến của Ukraine chống quân xâm lược Nga. Và Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phản đối việc Zelensky phát biểu khi bắt đầu cuộc họp.

Thủ tướng Albania Edi Rama, với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Nga, nước từ lâu đã nói rằng cuộc xâm lược không phải là một cuộc chiến tranh mà chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Rama, người nổi tiếng với khiếu hài hước sắc sảo, nói trong tiếng cười im lặng khắp phòng: “Tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một hoạt động đặc biệt của tổng thống Albania. Có một giải pháp cho vấn đề này.”

Rama nói thẳng với Đại sứ Nga Nebenzia: “Nếu bạn đồng ý, bạn sẽ ngừng cuộc chiến [ở Ukraine] và Tổng thống Zelenskiy sẽ không [được] lên tiếng [ở LHQ].”

Nebenzia vẫn phản đối, nói rằng phiên họp là một buổi biểu diễn và chỉ trích Rama vì những gì anh ta nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò là người bảo vệ trung lập cho thủ tục.

Sau phiên họp, Zelenskiy cảm ơn Rama trên mạng xã hội, nói rằng cầu thủ người Albania, vừa là một nghệ sĩ vừa là một cựu cầu thủ bóng rổ, đã "đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, những lời dối trá và đạo đức giả của nước này."

⚪ ---- Hai máy bay Nga và một máy bay trực thăng đã bị hư hại do vụ nổ tại một phi trường ở tỉnh Moscow vào ngày 18/9, theo Tình báo Quân đội Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20/9. Vụ nổ xảy ra tại căn cứ không quân Chkalovsky vào ngày 18/9 và hiện đang được Ủy ban điều tra Nga điều tra. Ukraine cho biết, hành động phá hoại này đã gây thiệt hại nặng cho 2 máy bay và 1 trực thăng.

Đáng chú ý, căn cứ không quân Chkalovsky là nơi chứa các máy bay của chính phủ, thường được gọi là “máy bay ngày tận thế” (“doomsday planes”: để sẽ sử dụng trong các trận nguy cấp nhất, như Thế Chiến thứ 3), cũng như máy bay trinh sát chuyên dụng, điều này đã gây lo ngại cho các quan chức quân sự cấp cao của Nga.

Theo báo cáo, những kẻ lạ đã tìm cách đặt chất nổ tại phi trường được canh gác nghiêm ngặt, làm hư hại một máy bay AN-148 và một máy bay IL-20, cả hai đều thuộc Trung đoàn Hàng không Đặc nhiệm số 354, cũng như một máy bay trực thăng MI-28N. Chiếc trực thăng này đã tích cực tham gia vào việc chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên tỉnh Moscow.

⚪ ---- Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn trúng một sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea hôm thứ Tư sau khi một loạt vụ nổ được báo cáo trong khu vực. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ ở Verkhnesadovoye, gần Sevastopol, trên mạng xã hội và cảnh quay từ hiện trường cho thấy một đám cháy lớn và khói đen bao trùm bầu trời. Cơ quan liên lạc chiến lược của quân đội Ukraina sau đó đã đưa ra tuyên bố thông báo “một cuộc tấn công thành công” vào sở chỉ huy của Nga trong khu vực.

Tình báo Ukraine cũng xác nhận rằng một cuộc tấn công hỏa tiễn đã được thực hiện nhằm vào thiết bị của Nga ở Crimea. Chính quyền được Nga hậu thuẫn trên bán đảo bị chiếm đóng đã tuyên bố trước đó hôm thứ Tư rằng không có thiệt hại gì và chỉ có “một đám cháy nhỏ” sau khi lực lượng Nga chống đỡ một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine.

⚪ ---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell hôm thứ Tư cho biết tại phiên tòa rằng ông sẽ tiếp tục thúc đẩy tài trợ cho Ukraine. McConnell nói: “Tôi sẽ tiếp tục vận động để ủng hộ lâu dài cho chính nghĩa của Ukraine, không phải vì mục đích từ thiện mà vì tập trung chủ yếu vào lợi ích của Mỹ”.

Hiện tại, đề xuất tài trợ tạm thời do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra đang đe dọa cắt viện trợ cho Ukraine nếu dự luật được Quốc hội thông qua. Trước đó, Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh đề nghị này sẽ không được thượng viện Quốc hội thông qua.

⚪ ---- Công ty sản xuất xe hơi Stellantis NV hôm thứ Tư đã thông báo về đợt sa thải tạm thời mới tại các nhà máy khác nhau ở Hoa Kỳ do cuộc đình công của United Auto Workers (UAW), bắt đầu từ tuần trước. Công ty nói với truyền thông địa phương rằng họ sẽ phải sa thải vô thời hạn 68 nhân viên khỏi Nhà máy gia công Toledo ở Perrysburg, Ohio, vì "hạn chế về kho lưu trữ".

Công ty cũng tiết lộ rằng họ có thể sẽ phải sa thải khoảng 300 nhân viên tại 2 nhà máy ở Indiana. Công ty nhấn mạnh: “Stellantis tiếp tục theo dõi chặt chẽ tác động của hành động đình công UAW đối với hoạt động sản xuất của chúng tôi”. Trước đó, Stellantis đã đề xuất tăng lương 20% cho UAW nhưng công đoàn đã bác bỏ và nhấn mạnh rằng lương phải tăng 36%.

⚪ ---- Bank of America sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 23 USD/giờ vào tháng 10 khi hướng tới mục tiêu tăng lương theo giờ lên 25 USD vào năm 2025, theo công ty cho biết hôm thứ Tư. Theo ngân hàng cho vay lớn thứ hai ở Mỹ, việc tăng lương có nghĩa là mức lương tối thiểu gần 48.000 USD/năm cho nhân viên toàn thời gian.

BofA đã tăng lương nhiều lần trong những năm gần đây, bắt đầu bằng việc tăng lên 15 USD/giờ vào năm 2017. Sheri Bronstein, giám đốc nhân sự của ngân hàng cho biết trong tuyên bố: “Việc cung cấp mức lương tối thiểu cạnh tranh phải là nền tảng."

⚪ ---- Cảnh sát cho biết, 2 thiếu niên cư dân Las Vegas đã bị bắt và đang phải đối mặt với cáo buộc giết người liên quan đến vụ xe tông chết người rồi bỏ chạy. Người bị tông chết là Andreas “Andy” Probst, 64 tuổi, cảnh sát trưởng thành phố Bell đã nghỉ hưu, khi ông đang đi xe đạp ở một khu dân cư ở Las Vegas hồi tháng trước. Cảnh sát Las Vegas nói tông xe chết là do cố ý, xảy ra vào ngày 14 tháng 8 gần Tenaya Way và Centennial Parkway trong một cộng đồng cách Strip of Las Vegas khoảng 16 dặm.

Cảnh sát đến hiện trường khoảng sau 6 giờ sáng và thấy người đi xe đạp 64 tuổi bị thương, đưa vào y viện UMC Trauma thì chết vì vết thương quá nặng. Vào ngày 29 tháng 8, các thám tử Las Vegas biết được một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vụ tông xe chết người rồi bỏ chạy do một hành khách tuổi teen trên xe quay lại: “Đoạn video cho thấy người lái xe cố tình cạ vào bên hông một xe hơi 4 cửa kiểu sedan khi họ đi về phía bắc trên Tenaya. Vài giây sau, các nghi phạm quan sát thấy Probst đang đi xe đạp. Họ đã tới ngay phía sau Probst và cán qua cựu cảnh sát trưởng ngày, rồi họ chạy trốn khỏi hiện trường và cười giỡn với nhau,” theo bản tin của Ty LVMPD cho biết.

Trong video đồ họa, người ta nghe thấy một trong những thiếu niên nói: "Bạn đã sẵn sàng chưa?" khi họ tiếp cận Probst, người đang đi trên làn đường dành riêng cho xe đạp, từ phía sau. Có thể nghe thấy thiếu niên kia nói, "Ừ, ừ, ừ." Sau khi tông vào xe đạp của cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu, một trong những thiếu niên được nghe nói rằng kẻ kia đã bị "hạ gục" và người còn lại trả lời: "Chúng ta cần phải phóng ra khỏi đây."

⚪ ---- Quận Los Angeles: rớt 1 phi cơ nhỏ giữa thành phố Compton, 1 người bị thương. Tai nạn máy bay ở Compton xảy ra vào sáng thứ Tư, và là tai nạn phi cơ thứ 2 trong tháng này. Theo Sở cứu hỏa Downey, chiếc máy bay rơi ở Đường 159 và Đại lộ South Central Ave. lúc 8h10 sáng, tiếp giáp với Phi trường Compton/Woodley. Phi cơ một động cơ này chỉ có một người ngồi đã đâm vào một chiếc xe hơi. Phi cơ bị hư hại rõ ràng ở cánh trái. Chỉ có người bị thương nhẹ và phi công từ chối điều trị, khoảng 29 gallon nhiên liệu đã tràn ra đường. Lý do tai nạn chưa được tiết lộ.

⚪ ---- Quận Cam: nổ súng, một anh bị thương. Một người bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài một tiệm thức ăn nhanh ở Huntington Beach, theo cảnh sát hôm thứ Hai. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm Chủ nhật ở tiệm Jack in the Box trên Beach Boulevard và MacDonalds Drive, theo lời Cảnh sát Huntington Beach. Nạn nhân được chở vào bệnh viện với vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ nổ súng xảy ra gần khu vực lái xe của Jack in the Box và nạn nhân là nam giới.

⚪ ---- Montana: Tuyen Quang Tran đã bị truy tố vì dùng súng đe dọa một người đàn ông khác tại một quán rượu trong khu vực hồi năm ngoái đã nhận bản án hoãn lại 2 năm tại Tòa án quận Flathead hồi đầu tháng này. Tuyên Quang Trần, 39 tuổi, ban đầu phải đối mặt với một tội tấn công trọng tội bằng vũ khí sau cuộc đối đầu được cho là ở quán bar vào ngày 2 tháng 10/2022 nhưng các công tố viên sau đó đã sửa đổi cáo buộc thành trọng tội gây nguy hiểm.

Mặc dù vẫn giữ nguyên sự vô tội tại phiên tòa vào tháng 11 năm 2022, Tran cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên và nhận tội hình sự gây nguy hiểm vào tháng 7. Thẩm phán Robert Allison tuyên án vào ngày 7 tháng 9.

Ty Cảnh sát Kalispell bắt đầu điều tra Tran sau khi một người đàn ông khai với nhà chức trách rằng anh ta đang ở quán bar Woodland Park Drive thì một người, mà các nhà điều tra sau này xác định là Tran, được cho là đã chĩa súng vào anh ta. Nạn nhân cho biết Trần bảo anh ta rời khỏi hố tưới nước, sau đó thọc súng vào mạng sườn và nói: “Mày phải đi”, theo tài liệu của tòa án.

.

.

.

.

.

.

Chi tiết:

https://www.businesswire.com/news/home/20230920827739/en/Redfin-Survey-Most-Respondents-Support-More-Homebuilding-But-Many-Don%E2%80%99t-Want-a-Complex-in-Their-Neighborhood

⚪ ---- HỎI 2: Gần 1/5 quận tại Hoa Kỳ thiếu chăm sóc y tế tâm thần, thiếu mạng Internet?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy gần 1/5 quận trên khắp nước Mỹ thiếu bác sĩ tâm thần hoặc dịch vụ Internet, khiến khoảng 10,5 triệu người Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Các quận được khảo sát trong nghiên cứu có nhiều khả năng nằm ở khu vực nông thôn, có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và có dân số không có bảo hiểm và thiếu bằng cử nhân. Bi đất là những người thuộc bất kỳ nhóm nào trong số này cũng có nhiều khả năng bị trầm cảm và lo lắng hơn. Vì vậy, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nhu cầu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần đặc biệt quan trọng ở những khu vực có rào cản tiếp cận lớn nhất.

Chi tiết:

.

.