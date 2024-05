Nhiều người đã chết khi một cơn lốc xoáy hôm Thứ Ba 21/5 đã tàn phá thị trấn Greenfield, Iowa, và để lại một vùng rộng lớn những ngôi nhà bị phá hủy, xe hơi đổ nát và cây cối gãy vụn.

.

- 23.380 công dân Mỹ đang chiến đấu trong quân đội Israel sẽ hưởng phúc lợi như lính Mỹ, theo 1 dự luật Cộng Hòa đưa ra.

- Lốc xoáy tàn phá thị trấn Greenfield, Iowa, nhiều nhà sập, xe lật, cây ngã, nhiều người chết

- Trump hô hào chống di dân, nhưng Mar-a-Lago đã thuê hơn 100 lao động nước ngoài qua thị thực F-2B hồi năm 2023

- Đơn kiện: Smartmatic tố cáo Newsmax đã hủy các văn bản và email cho thấy Newsmax tự biết đã bịa đặt chuyện bầu cử gian lận 2020 khi đài Newsmax nói máy bầu phiếu Smartmatic lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu Biden.

- California: Vince Fong (Cộng Hòa) thắng ghế Dân Biểu Liên Bang thay cho cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

- Georgia bầu sơ bộ: Fani Willis thắng sơ bộ Dân Chủ, sẽ tranh tháng 11 chống ứng viên Cộng Hòa cho ghế Biện Lý quận Fulton. Thẩm phán Scott McAfee thắng cử.

- Bầu sơ bộ ở Kentucky và Oregon: Biden thắng phía Dân Chủ (nguy hiểm cho Biden: "Không cam kết" là 17,9%), Trump thắng phía Cộng Hòa.

- TT Biden: Trump nói kiểu Hitler trong một video và đó không phải ngôn ngữ của người Mỹ

- FBI: Trump còn giấu nhiều tài liệu mật trong phòng ngủ 4 tháng sau khi FBI bố ráp Mar-a-Lago và tịch thu nhiều thùng

- Chiến dịch tranh cử của Trump ra mắt nhận tiền quyên tiền điện tử

- Nhóm luật sư của Trump hoàn tất bào chữa

- Tin về Trump tràn ngập, hỗn loạn, đe dọa và tranh cãi liên tục.

- Có tin Trump hứa: sẽ giữ một ghế đại sứ, nếu quyên cho Trump 100 triệu đôla

- Amazon Web Services đầu tư 15,7 tỷ euro vào Tây Ban Nha, tạo ra 17.500 việc làm toàn thời gia

- Target Corporation doanh thu quý đầu 2024 đã giảm 3,1%

- TQ trả thù, trừng phạt nhiều công ty Mỹ trong lĩnh vực sản xuất quân sự, bao gồm Lockheed Martin và Tập đoàn RTX, trước đây gọi là Raytheon.

- Itamar Ben Gvir (Bộ trưởng An ninh QG Israel) lại kêu gọi trục xuất toàn bộ người Palestine khỏi Gaza để người định cư Do Thái vào, và ông sẽ “rất vui” được sống ở Gaza.

- Đức: ủng hộ giải pháp 2 nhà nước và cần đối thoại để có nhà nước Palestine độc ​​lập

- Pháp: thời điểm này chưa thích hợp để Paris công nhận Nhà nước Palestine.

- Bộ Ngoại giao Palestine hoan nghênh quyết định của Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland công nhận Nhà nước Palestine.

- Israel: không kích 1 trường học do Cơ quan Cứu trợ LHQ điều hành vì Hamas trú ẩn, chưa rõ bao nhiêu người chết

- LHQ lên án Israel không kich Jenin làm ít nhất 7 người Palestine chết, trong đó có 2 trẻ em, một giáo viên và một bác sĩ.

- LHQ: việc phân phối thực phẩm ở thành phố Rafah “hiện đang bị đình chỉ” do mất an ninh và thiếu nguồn cung cấp

- Nhóm 10 nơi tốt nhất để sống: 1. Naples, FL; 2. Boise, ID; 3. Colorado Springs, CO; 4. Greenville, SC; 5. Charlotte, NC; 6. Raleigh, NC; 7. Huntsville, AL; 8. Virginia Beach, VA; 9. Austin, TX; 10. Boulder, CO.

- 14 thị trấn California đánng sống nhất: 22 (số thứ tự trên danh sách toàn quốc): San Francisco; 46: San Diego; 70: San Jose; 71: Santa Barbara; 110: Visalia; 116: Sacramento; 121: Bakersfield; 127: Santa Rosa; 130: Los Angeles; 131: Fresno; 133: Salina; 139: Modesto; 143: Vallejo; 144: Stockton.

- Quận Los Angeles: Bắt 1 ông 63 tuổi vì nghi gây ra hơn 150 vụ nổ bí ẩn tại khu phố Pasadena.

- Quận Los Angeles: Y hệt như phim. Trộm chui mái, vô tiệm trang sức Glendora, trộm gần 1 triệu USD

- Australia: Tiến sĩ Danh-Tai Hoang dùng AI phân tích khối u não trong 1 giờ đồng hồ, trong khi trước giờ là vài tuần lễ, độ chính xác kỳ lục là 95%.

---- Virginia: Đại bồi thẩm đoàn truy tố Hiệp Văn Võ về tội bắn chết người

- HỎI 1: Cần sa hợp pháp hóa ở Canada: người cao niên ngộ độc cần sa cấp cứu gấp 3 lần? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trà xanh có thể ngừa và chữa bệnh nướu răng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-22/5/2024) ⚪ ---- Amazon Web Services (AWS) đã công bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ đầu tư 15,7 tỷ euro vào các trung tâm dữ liệu ở vùng Aragon phía đông bắc Tây Ban Nha, sẽ hỗ trợ tạo ra tương đương 17.500 việc làm toàn thời gian tại các doanh nghiệp địa phương hàng năm và đóng góp ước tính khoảng 21,6 tỷ euro vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha cho đến năm 2033. Kế hoạch này tăng gấp sáu lần so với mục tiêu ban đầu của công ty, được công bố trong 2021, đầu tư 2,5 tỷ euro.

.

Suzana Curic, tổng giám đốc AWS tại Iberia cho biết: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha trong một số lĩnh vực. Ngoài các khoản đầu tư trực tiếp và việc làm sẽ được tạo ra, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục hợp tác hiện có với các trường học địa phương và các sáng kiến ​​cộng đồng để hỗ trợ phát triển tài năng, chương trình giáo dục và sáng kiến ​​bền vững.”

.

⚪ ---- Target Corporation hôm thứ Tư tiết lộ rằng tổng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 24,5 tỷ USD. Trong cùng khung thời gian, công ty báo cáo thu nhập ròng giảm 0,8% xuống 942 triệu USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 1% xuống còn 2,03 USD. Thu nhập hoạt động giảm 2,4% xuống còn 1,29 tỷ USD so với 1,32 tỷ USD năm ngoái. Doanh số bán hàng tương đương đã giảm 3,7% trong quý đầu tiên, trong khi tổng doanh số bán hàng giảm 3,2% hàng năm. Cổ phiếu của Target đã giảm 7,56% trong phiên giao dịch trước giờ tiếp thị sau báo cáo.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư công bố một loạt lệnh trừng phạt đối với một số công ty Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất quân sự, bao gồm Tập đoàn Lockheed Martin và Tập đoàn RTX, trước đây gọi là Raytheon. Theo các biện pháp này, tổng cộng 12 công ty đã bị đóng băng tài sản ở Trung Quốc. Trong khi đó, 10 cá nhân giữ chức vụ cấp cao tại các doanh nghiệp này đã bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Động thái TQ đưa ra sau khi Mỹ đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty Trung Quốc được cho là đang hợp tác với Nga và góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

.

⚪ ---- Nhiều người đã chết khi một cơn lốc xoáy hôm Thứ Ba 21/5 đã tàn phá thị trấn Greenfield, Iowa, và để lại một vùng rộng lớn những ngôi nhà bị phá hủy, xe hơi đổ nát và cây cối gãy vụn, trong khi bên ngoài thị trấn nhỏ, các trụ tuabin gió khổng lồ bị oằn và vặn xuống đất bởi những cơn gió lớn.

.

Sau khi tàn phá thị trấn 2.000 cư dân, các cơn bão đã di chuyển về phía đông, gây ảnh hưởng nặng nề tới các khu vực ở Illinois và Wisconsin, khiến hơn 130.000 khách hàng ở hai tiểu bang này mất điện. Bệnh viện của Greenfield nằm trong số những tòa nhà bị hư hại trong thị trấn, điều đó có nghĩa là ít nhất hàng chục người bị thương phải được đưa đến các cơ sở ở nơi khác, theo Alex Dinkla, Trung sĩ Tuần tra Tiểu Bang Iowa.

.

“Thật đáng buồn, chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có trường hợp tử vong”, Dinkla nói trong cuộc họp báo tối thứ Ba mà không nêu rõ có bao nhiêu người. "Chúng tôi vẫn đang đếm vào thời điểm này."

.

Nhiều cơn lốc xoáy đã được báo cáo trên khắp Iowa, và một cơn lốc xoáy dường như cũng đã đánh sập một số tuabin gió cao 250 feet ở phía tây nam Iowa. Một số tuabin bốc cháy, tạo ra những đám khói bay vào không khí. Cơn lốc xoáy đã phá hủy phần lớn Greenfield, nằm cách Des Moines khoảng 55 dặm về phía tây nam, trong một ngày chứng kiến ​​nhiều cơn lốc xoáy, mưa đá khổng lồ và mưa lớn ở một số tiểu bang.

.

⚪ ---- California: Vince Fong (Dân biểu Cộng Hòa tiểu bang California) đã thắng ghế Dân Biểu Liên Bang trong cuộc bầu cử đặc biệt để đảm nhận phần còn lại trong nhiệm kỳ của cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy với tư cách là đại diện cho Khu vực Quốc hội thứ 20 của California, theo dự đoán của CNN. Với ủng hộ từ cựu Tổng thống Donald Trump, Fong sẽ giữ ghế Dân Biểu Liên Bnag cho đến hết tháng 1/2025, giúp duy trì thế đa số sít sao của Cộng hòa trong Hạ viện. McCarthy, người đã từ chức hồi tháng 12 sau khi bị cách chức chủ tịch, đã ủng hộ Fong làm người kế nhiệm.

.

⚪ ---- Georgia: Fani Willis, Biện Lý hiện đang giữ vị trí công tố để truy tố Trump trong vụ Trump can thiệp bầu cử Georgia, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở Bang Peach cho chiếc ghế Biện lý Quận Fulton mà cô đã nắm giữ từ năm 2020, theo dự đoán của Associated Press. Willis dễ dàng đánh bại đảng viên Đảng Dân chủ Christian Wise Smith với 89% phiếu bầu vào thời điểm AP kết thúc cuộc đua. Bây giờ cô Willis sẽ đối đầu với luật sư Đảng Cộng hòa Courtney Kramer vào tháng 11.

.

Trong khi đó, Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton, chủ trì vụ án, đã giành chiến thắng trong cuộc đua tái tranh cử, theo Decision Desk HQ, McAfee đã giữ được ghế Thẩm phán của mình tại Tòa án Cấp cao.

.

⚪ ---- Cử tri ở hai tiểu bang nữa đã đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tổng thống hôm thứ Ba. AP đã gọi Kentucky và Oregon cho Biden và Trump ngay sau khi các cuộc thăm dò ở mỗi tiểu bang đóng cửa. Theo DecisionDeskHQ, với khoảng 98% kết quả, Biden chỉ có 71,2% phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở Kentucky, với tỷ lệ "Không cam kết" là 17,9%. Trump đạt 84,9% trong kết quả ban đầu từ tiểu bang, với Nikki Haley là 6,4%.

.

Trong kết quả ban đầu từ Oregon, Biden đạt 92,8% (Marianne Williamson là 7,2%). Trump đã tranh cử ở tiểu bang này mà không có đối thủ. AP đưa tin rằng sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba, cả hai đảng vẫn còn các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ở Montana, New Jersey, New Mexico và Nam Dakota. Đảng Dân chủ cũng sẽ còn bỏ phiếu ở Idaho, DC, Guam và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Các luật sư của Smartmatic đang cáo buộc rằng Newsmax đã hủy các văn bản và email cho thấy các giám đốc điều hành của họ biết rằng họ đang đưa ra những tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020, các bằng chứng quan trọng cho vụ kiện phỉ báng mà công ty công nghệ bỏ phiếu đã đệ đơn chống lại kênh tin tức truyền hình cáp cánh hữu vào năm 2021 Các tuyên bố, được nêu trong các tài liệu tòa án mà NBC News có được trong tuần này, phác thảo cách Newsmax được cho là đã bắt đầu cắt nhỏ sau khi nhận được thông báo lưu giữ bằng chứng cho vụ án, dự kiến ​​​​sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 9.

.

“Hành vi sai trái của Newsmax vượt xa việc cáo buộc sai sự thật rằng Smartmatic gian lận cuộc bầu cử Hoa Kỳ; luật sư J. Erik Connolly của Smartmatic nói với NBC News. “Chuyển động của Smartmatic nêu chi tiết nhiều trường hợp tiêu hủy bằng chứng, bao gồm cả email và tin nhắn buộc tội từ các giám đốc điều hành của Newsmax, cho thấy hành vi cố ý làm hư hỏng.”

.

Smartmatic đang kiện Newsmax, nói rằng mạng này cố tình quảng bá những gì họ biết là dối trá — cụ thể là quy chụp công ty bỏ phiếu Smartmatic đã tham gia vào việc lật ngược hàng triệu phiếu bầu từ Donald Trump sang Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

.

Một vụ kiện Smartmatic tương tự chống lại Fox News vẫn đang diễn ra, trong khi một vụ kiện chống lại One America News Network đã được giải quyết vào tháng trước. Người phát ngôn của Newsmax cho biết trong một tuyên bố rằng, “Newsmax dứt khoát phủ nhận các cáo buộc của Smartmatic, vốn chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng khỏi hành vi sai trái của chính Smartmatic, bao gồm cả việc Bộ Tư pháp tuyên bố họ đã trả cho các quan chức Philippines 4 triệu đô la tiền hối lộ để được trao hợp đồng bầu cử ở đó.”

.

⚪ ---- Tổng thống Biden nói rằng ngôn ngữ của cựu Tổng thống Trump không đại diện cho Hoa Kỳ sau khi Trump chia sẻ một video trên mạng xã hội đề cập đến một “Đế chế thống nhất” (ngôn ngữ của Hitler). Chiến dịch tái tranh cử của Biden đã phát hành một video cho thấy tổng thống đang xem và phản ứng với video mà Trump chia sẻ trên trang Truth Social của Trump vào tối thứ Hai, trong đó có các tiêu đề giả định về chiến thắng tiềm năng của Trump vào tháng 11, bao gồm cả tiêu đề đề cập đến “Đế chế thống nhất”.

.

“Cái này trên tài khoản chính thức của Trump à? Ôi,” Biden nói trong video. “Một Đế chế thống nhất? Đó là ngôn ngữ của Hilter, không phải của Mỹ. Trump quan tâm đến việc nắm giữ quyền lực. Còn tôi quan tâm đến quý bạn."

.

Chiến dịch tranh cử của Biden, Bạch Ốc và Phó Tổng thống Harris cũng chỉ trích đoạn video trước đó vào thứ Ba. Đoạn video không phải do chiến dịch tranh cử của Trump tạo ra đã bị gỡ xuống vào sáng thứ Ba. Biden đã đề cập đến nó vào tối thứ Ba trong một sự kiện gây quỹ ở Boston, trong đó ông gọi Trump là “có chút không ổn”.

.

Ông nói thêm, “Không có gì ngạc nhiên khi khoảng bốn tháng trước, Trump nói về - tôi nghĩ có lẽ lâu hơn một chút - rằng Hitler đã trích dẫn một số điều tốt đẹp.” Biden đang đề cập đến các cuộc trò chuyện mà cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, John Kelly kể lại, trong đó Trump ca ngợi Adolf Hitler và nói rằng Hitler đã làm được “một số điều tốt”. Kelly đã nói về cuộc trò chuyện trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tháng 3.

.

⚪ ---- Trump còn giấu nhiều tài liệu mật hơn trong phòng ngủ của Trump - bốn tháng sau khi FBI thực hiện cuộc khám xét tại Mar-a-Lago. Tiết lộ này, được nêu trong hồ sơ tòa án mới được công bố, đã gây ra một làn sóng phẫn nộ từ những người quan sát trên mạng xã hội. Nhà sản xuất âm nhạc Shawn Patterson viết: “Tội ác chồng chất tội ác”.

.

Doug Thompson của tờ Northwest Arkansas Democrat-Gazette viết: “Trump hoàn toàn coi thường an ninh của Hoa Kỳ”. Những người bình luận khác đặc biệt chỉ trích Thẩm phán quận Aileen Cannon của Hoa Kỳ, đang giám sát ở tòa Florida về vụ truy tố Trump về giấu tài liệu mật ở Mar-a-Lago.

.

Là người được Trump bổ nhiệm, Cannon đã gây ra sự phẫn nộ khi bà trì hoãn vụ việc vô thời hạn, ngoài cuộc bầu cử, với lý do có một số lượng lớn các vấn đề chưa được giải quyết cần phải giải quyết - nhiều vấn đề trong số đó bị các nhà phê bình cho rằng bà đã ngồi im hàng tháng trời mà không hành động.

.

Luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss viết: “Xin nhắc lại rằng vụ MAL Docs (hồ sơ mật giấu ở Mar-a-Lago) đã và sẽ luôn là vụ truy tố hình sự rõ ràng nhất, đơn giản nhất trong số 4 vụ chống lại cựu tổng thống. Việc công chúng không thấy nó thành hiện thực trước khi họ đến phòng bỏ phiếu là một vết nhơ đối với hệ thống tư pháp.”

.

"Trump vẫn giấu các tài liệu mật trong phòng ngủ SAU cuộc khám xét Mar-a-Lago nhưng theo Thẩm phán Cannon, hồ sơ mật đó là gì, tại sao Trump có chúng và những gì Trump làm với chúng đơn giản không phải là những câu hỏi mà người dân Mỹ nên có câu trả lời trước khi bỏ phiếu vào tháng 11," theo nhà bình luận chính trị @JoJoFromJerz viết.

.

Cựu ứng cử viên quốc hội đảng Dân chủ Ohio Aaron Paul Godfrey viết: “Cannon là một kẻ đồng phạm cà chớn và không ai có thể thuyết phục tôi nghĩ khác đó."

.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump đã chính thức ra mắt trang gây quỹ cho phép các nhà tài trợ đóng góp bằng tiền điện tử vào thứ Ba. "Người đại diện của Biden, Elizabeth Warren, cho biết trong một cuộc tấn công vào tiền điện tử rằng cô ấy đang xây dựng một "đội quân chống tiền điện tử" để hạn chế quyền của người Mỹ trong việc đưa ra lựa chọn tài chính của riêng họ. Những người ủng hộ MAGA [Make America Great Again], giờ đây đã có một tùy chọn tiền điện tử mới, sẽ xây dựng một đội quân tiền điện tử để đưa chiến dịch đến chiến thắng vào ngày 5 tháng 11,” theo chiến dịch tranh cử của Trump viết.

.

Chiến dịch này cho biết trong tuyên bố rằng động thái này đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống sử dụng tiền điện tử để quyên góp. Các bên quan tâm sẽ có thể quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Trump thông qua trang web chính thức.

.

⚪ ---- Mar-a-Lago đã thuê hơn 100 lao động nước ngoài hồi năm ngoái trong khi Donald Trump hứa sẽ hạn chế nhập cư và vây bắt những người di cư không có giấy tờ để trục xuất. Các doanh nghiệp của ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa từ lâu đã phụ thuộc vào lao động nước ngoài, và năm ngoái Mar-a-Lago đã yêu cầu Bộ Lao động cho phép thuê tổng cộng 136 lao động nước ngoài làm công việc thời vụ, và tất cả trừ một yêu cầu đều được chấp nhận, theo Newsweek đưa tin.

.

Bộ Lao động đưa ra hồ sơ cho thấy Trump yêu cầu tuyển dụng cho Mar-a-Lago 53 nhân viên phục vụ bàn, 7 nhân viên bàn khách sạn, 17 người dọn phòng, 5 giám sát viên cấp một về chuẩn bị và phục vụ đồ ăn, 24 đầu bếp và 5 nhân viên pha chế.

.

Những công nhân này được yêu cầu cấp thị thực F-2B áp dụng cho người lao động ở các vị trí phi nông nghiệp và yêu cầu người sử dụng lao động phải chứng minh rằng không có đủ công nhân Mỹ sẵn sàng và có khả năng làm công việc tạm thời đó, đồng thời họ cũng phải chứng minh rằng người lao động sẽ không gây bất lợi cho họ, ảnh hưởng đến tiền lương và điều kiện làm việc của những nhân viên tương tự ở Hoa Kỳ.

.

Số lượng lao động nước ngoài đã tăng lên tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Trump vào năm ngoái, theo Forbes, báo cáo rằng các doanh nghiệp của cựu tổng thống đã thuê 170 lao động nước ngoài vào năm 2023 và ít nhất 1.670 lao động nước ngoài tạm thời kể từ năm 2008.

.

Chính quyền của cựu tổng thống Trump đã hạn chế một số thị thực lao động vào tháng 6 năm 2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19, bao gồm cả thị thực H-2B mà Mar-a-Lago được hưởng.

.

⚪ ---- Nhóm luật sư của Trump trong phiên tòa trước Tòa án Tối cao New York, trong đó ông bị truy tố tội 34 tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một, đã quyết định hoàn tất bào chữa vụ kiện hôm thứ Ba, nghĩa là Trump sẽ không ra làm chứng. Do đó, phiên tòa đã gần kết thúc, với các cuộc thảo luận của bồi thẩm đoàn được lên kế hoạch trong vài ngày tới và phần tranh luận cuối cùng của bên công tố và bên bào chữa dự kiến không sớm hơn Thứ Ba, 28/5. Trong khi đó, Trump một lần nữa kêu gọi Thẩm phán Juan Merchan hủy vụ án mà ông ví như một "cuộc săn phù thủy" và do đó sẽ nhận được "sự tôn trọng trở lại".

.

⚪ ---- Tin về Trump tràn ngập. Trump thường xuyên xuất hiện trên các bản tin buổi tối và báo buổi sáng. Trump tạo ra tình trạng hỗn loạn, đe dọa và tranh cãi liên tục. Như Politico đã nói, Trump là “người tìm kiếm sự chú ý tối thượng”, ghi tên mình không chỉ trên các tòa nhà và sân gôn mà còn trên ý thức của Hoa Kỳ. Và các phương tiện truyền thông tin tức cung cấp cho Trump những tin tức miễn phí, đưa tin về những lời đe dọa bạo lực được che giấu một cách mỏng manh, những lời phàn nàn về sự ngược đãi, sự vi phạm lệnh bịt miệng và những giấc ngủ ngắn tại tòa án.

.

Ngay cả đoàn xe 11 chiếc hộ tống của Trump đến tòa án cũng được báo chí chú ý nhiều hơn những gì diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống của Tổng thống Biden. Trái nghịch hoàn toàn với sự yên bình tương đối của nhiệm kỳ tổng thống “Không có kịch tính của Obama”. Joe Biden bình tĩnh một cách bất thường so với Trump, nhưng sự bình tĩnh không thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Việc Trump thao túng giới truyền thông đặt ra câu hỏi về sự công bằng cơ bản trong một năm bầu cử, nhưng nó cũng có tác động đáng lo ngại đối với người dân Mỹ.

.

Hơn 23 ngàn công dân Mỹ đang chiến đấu trong quân đội Israel sẽ hưởng phúc lợi như lính Mỹ, theo 1 dự luật Cộng Hòa đưa ra

23.380 công dân Mỹ

Bên ngoài nhóm say mê MAGA, nhiều người Mỹ cho biết họ đang cảm thấy mệt mỏi vì khủng hoảng. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri của cả hai đảng dự đoán cuộc bầu cử vào tháng 11 với cảm giác vừa mệt mỏi vừa nhận ra rằng đây là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất từ trước đến nay. Khi Trump bước vào chính trường quốc gia, Trump đã nâng cao mức độ lo lắng của xã hội. Vào tháng 3/2017, báo The Oregonian đưa tin, “Tổng thống Trump không chỉ thống trị mọi chu kỳ tin tức mà Trumpcòn thúc đẩy các buổi trị liệu trên khắp Hoa Kỳ… Hai tháng đầu đầy biến động của chính quyền Trump dường như đã tạo ra một nỗi lo lắng tập thể, theo các nhà tâm lý học cho biết."Ba tháng sau, Tạp chí Y học New England đưa tin rằng “một tỷ lệ lớn người trưởng thành ở Hoa Kỳ bị căng thẳng bởi môi trường chính trị hiện tại”. Các bác sĩ là tác giả của nghiên cứu cũng cho biết “2/3 số người trưởng thành được khảo sát cho biết họ căng thẳng về tương lai của Hoa Kỳ”.Vào năm 2017, TIME viết: “Thông tin chi tiết về chính phủ mới có rất nhiều trên tin tức và mạng xã hội, và người Mỹ nói điều đó đang khiến họ căng thẳng”. Năm 2019, tờ Washington Post đưa tin, “Donald Trump đang gây căng thẳng cho nước Mỹ”. Vào mùa thu năm 2020, Inquirer cho biết, “Bốn năm của Trump đã khiến hầu hết người Mỹ căng thẳng.” Vào năm 2021, tác giả và phóng viên Vox Anna North đã thở phào nhẹ nhõm khi nhiệm kỳ của Trump đã kết thúc. “Trump cuối cùng đã rời nhiệm sở,” cô viết, “bất chấp những lời đe dọa liên tục của ông ấy rằng ông ấy sẽ không làm vậy. Nhưng tác động đến tâm lý người Mỹ sau 4 năm Trump ồn ào phân biệt chủng tộc, kích động bạo lực và hỗn loạn toàn diện vẫn còn.”Nhưng ngay cả khi Trump rời nhiệm sở, ông vẫn không rời khỏi ánh đèn sân khấu. Đến năm 2023, một bài xã luận trên tờ The Hill cho biết: “Với việc một cựu tổng thống phải đối mặt với 4 cáo trạng và 91 cáo buộc hình sự, các thể chế chính trị của chúng ta đang phải chịu căng thẳng lớn nhất kể từ Nội chiến… Kết quả là Giấc mơ Mỹ bị thu hẹp.”Để được truyền thông chú ý, quy ra thành tiền là vô số: Các nhà phân tích nhận thấy rằng khi các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa diễn ra vào đầu năm 2016, Trump đã nhận được gần 2 tỷ USD từ sự chú ý miễn phí của giới truyền thông và 63% tin tức về chiến dịch tranh cử.⚪ ---- Một ghế đại sứ, nếu quyênc ho Trump 100 triệu đôla? Cựu Tổng thống Donald Trump dường như đang trao một vị trí trong chính quyền tương lai của mình cho một tỷ phú khét tiếng Giám đốc điều hành Wall Street nếu nhà hảo tâm tiềm năng đồng ý huy động số tiền chín con số cho chiến dịch tranh cử của ông.Theo Peter Navarro - cố vấn thương mại đang bị cầm tù của Trump đang thụ án 4 tháng vì khinh thường Quốc hội - ông chủ cũ của ông có thể sẵn sàng giao vai trò cho Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon với một mức giá. Nhận xét của Navarro có vẻ hơi đùa cợt, vì ông đề cập đến vai trò của Dimon và các nhà tài chính nổi tiếng khác trong việc thuê lao động bên ngoài.Navarro nói với hãng tin Semafor từ sau song sắt: “Tôi chắc chắn nếu Jamie huy động được 100 triệu đô la cho Trump trong năm 2024 và không giúp gì cho Biden, thì có thể sẽ có một chức vụ đại sứ ở đâu đó ở châu Á, nơi JPMorgan đã giúp tạo ra hàng triệu việc làm cho người Mỹ.”⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Đức đối với giải pháp hai nhà nước trước câu hỏi của phóng viên về thông báo của ba nước châu Âu trước đó rằng họ đã quyết định công nhận Palestine là một nhà nước. Người phát ngôn nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Berlin: “Một nhà nước Palestine độc ​​lập vẫn là mục tiêu vững chắc trong chính sách đối ngoại của Đức”, đồng thời nói thêm rằng cần có một quá trình đối thoại để đạt được mục tiêu đó.⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne nói với AFP hôm thứ Tư rằng thời điểm này chưa thích hợp để Paris công nhận Nhà nước Palestine. Sejourne nhấn mạnh: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng – việc công nhận một nhà nước Palestine không phải là điều cấm kỵ đối với Pháp. Quyết định này phải hữu ích, nghĩa là cho phép một bước tiến quyết định về mặt chính trị." Bình luận của Sejourne được đưa ra sau khi Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha công bố ý định công nhận Palestine là một quốc gia.⚪ ---- Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Palestine hôm thứ Tư hoan nghênh quyết định của Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland công nhận Nhà nước Palestine: "Với bước đi quan trọng này, các quốc gia này một lần nữa thể hiện cam kết vững chắc của mình đối với giải pháp Hai nhà nước và mang lại công lý vốn đã bị trì hoãn từ lâu cho người dân Palestine... Những sự công nhận này phù hợp với luật pháp quốc tế và tất cả các nghị quyết liên quan của LHQ, điều này sẽ đóng góp tích cực cho mọi nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp của Israel và đạt được hòa bình, ổn định trong khu vực.”Hamas cũng ca ngợi động thái này và gọi đây là "bước ngoặt trên con đường thiết lập quyền đối với vùng đất của chúng tôi và thành lập nhà nước Palestine độc ​​lập của chúng tôi." Sau thông báo này, Israel đã triệu hồi đại sứ của mình từ Ireland và Na Uy, đồng thời cảnh báo rằng họ có thể thực hiện hành động tương tự với Tây Ban Nha.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư cho biết họ đã không kích một trường học do Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông ở trung tâm Gaza điều hành. IDF cho biết các chiến binh Hamas đã tập trung tại trường, bao gồm một thành viên của "đơn vị chống tăng" của Hamas và một thành viên của lực lượng Nukhba tinh nhuệ của nhóm khủng bố, theo Times of Israel. IDF nói cuộc tấn công được "lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện bằng bom chính xác" và nó nhằm mục đích tránh gây tổn hại cho dân thường "càng nhiều càng tốt". Hiện chưa có báo cáo về nạn nhân.⚪ ---- Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Palestine đã lên án cuộc đột kích chết người của Israel ở Jenin, gọi đây là "sự đổ máu vô nghĩa". Chiến dịch bắt đầu vào sáng thứ Ba đã khiến ít nhất 7 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, một giáo viên và một bác sĩ. LHQ tuyên bố: “Cuộc đổ máu vô nghĩa này phải dừng lại và những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm”.⚪ ---- Itamar Ben Gvir (Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel) đã lặp lại lời kêu gọi trục xuất người Palestine khỏi Gaza để nhường chỗ cho những người định cư Do Thái và cho biết ông sẽ “rất vui” được sống ở Dải Gaza. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Haredi Kikar HaShabat, Ben Gvir cho biết Israel phải có toàn quyền kiểm soát Gaza. “Chỉ có nhà nước Israel. Không còn ai. Sự chiếm đóng hoàn toàn Gaza. Sự kiểm soát của Israel. Khu định cư của người Do Thái,” ông nói. "Nhưng như vậy là chưa đủ. Có một bước rất quan trọng và thiết yếu khác là khuyến khích di cư.”Khi được hỏi liệu ý của ông có phải là việc tái lập các khu định cư Do Thái đã bị dỡ bỏ vào năm 2005 hay không, Ben Gvir nói rằng Israel nên tiến xa hơn nữa. "Không chỉ có vậy. Nếu chúng tôi thực sự chứng kiến ​​làn sóng di cư, với hàng trăm nghìn người rời đi, chúng tôi có thể đưa ngày càng nhiều người đến,” ông nói và nói thêm, “Tôi sẽ rất vui khi được sống ở Gaza.”⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) đã chia sẻ trong bản cập nhật mới nhất phát hành hôm thứ Ba rằng việc phân phối thực phẩm ở thành phố Rafah “hiện đang bị đình chỉ” do mất an ninh và thiếu nguồn cung cấp: “Chỉ có 7 trong số 24 trung tâm y tế của UNRWA đang hoạt động. Trong 10 ngày qua, họ đã không nhận được bất kỳ vật tư y tế nào do Rafah và Kerem Shalom phải đóng cửa/gián đoạn”. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã kêu gọi chính quyền Israel đảm bảo có thêm viện trợ vào Dải Gaza.⚪ ----. Một dự luật được giới thiệu tại Hạ viện bởi các Dân biểu Guy Reschenthaler (R-PA) và Max Miller (R-OH) sẽ mở rộng một số phúc lợi đối với những người Mỹ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ cho các công dân Mỹ phục vụ trong quân đội Israel. Dự luật này, được đưa ra vào ngày 17 tháng 5, sẽ cung cấp cho người Mỹ sự bảo vệ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) theo Đạo luật cứu trợ dân sự cho quân nhân (SCRA) và Đạo luật về quyền làm việc và tái tuyển dụng của quân nhân (USERRA).Luật SCRA bảo vệ quân nhân Hoa Kỳ khỏi các hành động pháp lý dân sự khi họ đang tại ngũ và trong thời gian tối đa một năm sau đó. Luật USERRA bảo vệ việc làm dân sự của quân nhân đang tại ngũ và dự bị khi họ được gọi đi làm nhiệm vụ tại ngũ.DB Reschenthaler cho biết trong một tuyên bố về luật này: “Hơn 20.000 công dân Mỹ hiện đang bảo vệ Israel khỏi những kẻ khủng bố Hamas, liều mạng vì sự tốt đẹp hơn của đồng minh của chúng tôi”.Tờ Washington Post đưa tin vào tháng 2 rằng ước tính có khoảngđang phục vụ trong quân đội Israel. Nhiều người là công dân có hai quốc tịch và đã sống ở Israel, nhưng tính đến tháng 11/2023, khoảng 10.000 người sống ở Mỹ đã đến Israel để trình báo làm nhiệm vụ với IDF sau khi nhận được thông báo nhập ngũ. Theo tin Statecraft, 21 công dân Mỹ phục vụ trong IDF đã chết ở Gaza và một người chết ở miền bắc Israel gần biên giới Lebanon.DB Reschenthaler cho biết luật của ông sẽ “đảm bảo chúng tôi làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những anh hùng đang sát cánh cùng Israel, đấu tranh cho tự do và chống khủng bố ở Trung Đông”. Không rõ cơ hội để dự luật của Reschenthaler được Quốc hội thông qua và trở thành luật là bao nhiêu, nhưng có sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho quân đội Israel trong các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Ví dụ: Dân biểu Brian Mast (R-FL) là một cựu chiến binh IDF, người gần đây đã mặc đồng phục Israel của mình trên Đồi Capitol và ông không nhận được bất kỳ phản ứng dữ dội nào từ các đồng nghiệp khi đến làm việc tại Hạ viện trong bộ đồng phục của quân đội nước ngoài.Đảng Cộng hòa đã đưa ra một loạt đạo luật ủng hộ Israel trong vài tháng qua để thể hiện sự ủng hộ Israel tàn sát người Palestine ở Gaza, bao gồm cả các dự luật áp dụng các hình phạt khắc nghiệt đối với những người biểu tình ở trường đại học. Một dự luật do Dân Biểu Andy Ogles (R-TN) đưa ra sẽ đưa người biểu tình đến Gaza.⚪ ---- Nơi đáng sống nhất ở Hoa Kỳ: California có hàng trăm dặm bờ biển tuyệt đẹp, những dãy núi hùng vĩ và thời tiết đẹp nhất cả nước. Nhưng chỉ có 4 thành phố ở California vào danh sách 100 thị trấn đáng sống nhất ở Hoa Kỳ, khi xét về tỷ lệ tội phạm, chất lượng giáo dục, chất lượng không khí và giá trị, theo nghiên cứu của US News and World Report. Số một là thành phố Naples (Florida): những bãi biển hoang sơ, các sân gôn trải dài, các khu ăn uống và mua sắm tuyệt vời.Đối với California, thành phố San Francisco (thứ 22 danh sách) ở Bắc California là nơi duy nhất lọt vào 25 nơi hàng đầu đáng sống ở Mỹ. San Jose lọt vào top 100 khi đứng ở vị trí 70. Chỉ có hai thành phố Nam California được liệt kê trong top 100 với San Diego được xếp hạng cao nhất ở vị trí 46 và Santa Barbara đứng thứ 71.“Sống ở San Diego không phải là đặc biệt phải chăng. Giá nhà cao hơn gấp đôi giá bán trung bình trên toàn quốc”, nghiên cứu nêu rõ. “Tuy nhiên, người dân San Diego sẵn sàng trả những mức giá cao này và thường coi sự khác biệt về chi phí sinh hoạt là ‘thuế ánh nắng mặt trời’ hoặc cái giá để tận hưởng khí hậu ôn hòa quanh năm.”

⚪ ---- Nhóm 10 nơi tốt nhất để sống, theo báo cáo mới nhất: 1. Naples, FL; 2. Boise, ID; 3. Colorado Springs, CO; 4. Greenville, SC; 5. Charlotte, NC; 6. Raleigh, NC; 7. Huntsville, AL; 8. Virginia Beach, VA; 9. Austin, TX; 10. Boulder, CO.

.

⚪ ---- Tổng cộng có 14 thành phố ở California được xếp hạng trong số 150 nơi đáng sống nhất, theo bảng xếp hạng mới được U.S. News & World Report công bố hôm thứ Ba. Các thành phố ở California đã được thêm vào báo cáo Những nơi tốt nhất để sống ở Hoa Kỳ năm 2024-2025 và bảng xếp hạng quốc gia của họ bao gồm:

.

Thành phố California đánng sống nhất: 22 (số thứ tự trên danh sách): San Francisco; 46: San Diego; 70: San Jose; 71: Santa Barbara; 110: Visalia; 116: Sacramento; 121: Bakersfield; 127: Santa Rosa; 130: Los Angeles; 131: Fresno; 133: Salina; 139: Modesto; 143: Vallejo; 144: Stockton.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một ông 63 tuổi đã bị bắt tuần này vì liên quan đến hơn 150 vụ nổ bí ẩn xảy ra trong suốt hai năm tại khu phố Pasadena. Một số vụ nổ lớn gần Đại lộ Allen và Đại lộ Washington đã được người dân báo cáo. Hầu hết được ghi lại bằng công nghệ ShotSpotter, công nghệ thường được cảnh sát sử dụng để xác định và xác định nguồn gốc của tiếng súng.

.

Có 14 vụ nổ ở khu này trong hai tuần qua. Cảnh sát dò ra 2 xe có liên quan đến vụ nổ và truy tìm chủ sở hữu đã đăng ký, một người đàn ông ở Pasadena. Ngày 16/5, người ta nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói trắng bốc lên từ khu vực lân cận. Cảnh sát nhìn thấy chiếc BMW đời 2013 của người đàn ông trong khu vực xảy ra vụ nổ và đã bắt y tại hiện trường. Trên xe có bằng chứng liên quan đến vụ nổ đó. Nghi phạm là Art Leon Berian, bị truy tố 3 tội nghiêm trọng về chất nổ với mục đích gây thương tích hoặc đe dọa. Tiền tại noại ở mức 1,5 triệu USD.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Y hệt như phim. Trộm đã đột nhập vào cửa hàng trang sức Glendora qua mái của tòa nhà và lấy trộm gần 1 triệu USD hàng hóa mà người chủ đã mang ra khỏi phòng trưng bày và cất vào két sắt. Chủ tiệm Monir Kassis cho biết ông đã chuyển các món đồ từ tủ trưng bày công cộng tại Desire Jewelry trước khi rời thị trấn vào tuần trước đến nơi mà ông cho là địa điểm an toàn nhất – một chiếc két sắt lớn ở phòng sau cơ sở kinh doanh của ông. Khi quay lại cửa hàng trên Đại lộ Glendora, ông thấy căn phòng phía sau bừa bộn và có một lỗ hình vuông trên cánh cửa két sắt dày.

.

Kassis nói: "Khi tôi mở cửa, tôi giống như "Cơn ác mộng". Tôi không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy." Trộm đột nhập vào tiệm qua mái nhà của tòa nhà. Kassis cho biết họ có thể đã ở trong cửa hàng khoảng sáu giờ từ tối thứ Tư đến sáng sớm thứ Năm. Tiệm có camera an ninh, nhưng bọn trộm đã vô hiệu hóa camera ở phòng sau. Có camera ở khu vực trưng bày showroom nhưng bọn trộm chưa bao giờ vào khu vực đó của tòa nhà.

.

Camera của phòng trưng bày đã ghi lại được hình ảnh thoáng qua của một tên trộm trong phòng an toàn và ai đó ở cửa sổ phía trước. Một camera cũng ghi lại được âm thanh giống như các dụng cụ điện được sử dụng để thọc vào két sắt. Kassis, người điều hành công việc kinh doanh đồ trang sức theo yêu cầu cùng với vợ, cho biết họ đã chất tất cả đồ trang sức từ phòng trưng bày cùng với những vật dụng có giá trị cá nhân của họ, bao gồm cả đồ trang sức của vợ anh, vào két sắt ở văn phòng. Ông ước tính tổng giá trị các món đồ bị mất vào khoảng 800.000 USD.

.

⚪ ---- Australia: Các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc (Australian National University: ANU) đã phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo có khả năng phân loại các khối u não trong vòng một giờ đồng hồ, trong khi tiêu chuẩn trước đây có thể mất vài tuần. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Danh-Tài Hoàng, cho biết trong tương lai công cụ AI này được gọi là DEPLOY, có thể được sử dụng cùng với chẩn đoán của bác sĩ giải phẫu bệnh.

.

Tiến sĩ Hoàng đang mở rộng công nghệ này sang các loại ung thư khác và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được sử dụng rộng rãi hơn. Công cụ này được tạo ra với sự cộng tác của các chuyên gia từ Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, vẽ ra những hình ảnh hiển vi về mô của bệnh nhân. DEPLOY đã được đào tạo và xác nhận trên tập dữ liệu gồm khoảng 4.000 bệnh nhân trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu và có "độ chính xác kỳ lục là 95%".

.

Tiến sĩ Hoàng cho biết: “Khi đưa ra một tập hợp con gồm 309 mẫu đặc biệt khó phân loại, DEPLOY có thể đưa ra chẩn đoán phù hợp hơn về mặt lâm sàng so với những gì các nhà giải phẫu bệnh đưa ra ban đầu”. Tiến sĩ Hoàng cho biết ông hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy công nghệ này được sử dụng rộng rãi hơn để xác định các loại ung thư khác nhau.

.

⚪ ---- Virginia: Đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Hiệp Văn Võ, 43 tuổi, cư dân Annandale, về tội giết người cấp độ hai trong vụ sát hại Charles Ashe Jr., 44 tuổi vào tháng 11/2023, theo công tố Steve Descano tuyên bố vào ngày 20/5. Các công tố cho rằng Võ đã bắn Ashe tại khách sạn Falls Church Marriott ở 3111 Fairview Park Drive.

.

Cảnh sát đã nhận được báo cáo về tiếng súng nổ tại khách sạn vào khoảng 1 giờ 30 sáng và tìm thấy Ashe, cư dân Maryland, gần thang máy với vết thương do đạn bắn ở phần trên cơ thể. Y được nhập viện và được tuyên bố đã chết. Theo cảnh sát, Ashe đã vào phòng khách sạn nơi Võ đang ở cùng bốn người khác. Cảnh sát tìm thấy ma túy trong phòng. Sau vụ nổ súng, Võ bỏ trốn và bị bắt vào ngày hôm sau bên ngoài một siêu thị Giant ở Gaithersburg, Md. Võ cũng bị truy tố về hai tội danh bổ sung về vũ khí. Võ dự kiến sẽ ra tòa ngày 23/5.

.

⚪ ---- HỎI 1: Cần sa hợp pháp hóa ở Canada: người cao niên ngộ độc cần sa cấp cứu gấp 3 lần?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo nghiên cứu mới, người ta có thể nghĩ rằng giới trẻ là nhóm chính được hưởng quyền tự do sử dụng cần sa được hợp pháp hóa, nhưng ở Canada, lượng người dùng tăng mạnh nhất sau khi được hợp pháp hóa là ở những người lớn tuổi - và đôi khi điều đó khiến họ phải nhập viện. Theo một lá thư nghiên cứu được công bố, tỷ lệ đến khoa cấp cứu vì ngộ độc cần sa ở người lớn tuổi trong thời gian hợp pháp hóa hoa cần sa khô và thực phẩm chế biến từ cần sa khô - từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2022 - ở Canada cao hơn đáng kể so với thời kỳ trước khi hợp pháp hóa Thứ hai trên tạp chí JAMA Internal Medicine.

.

Trong thời gian nghiên cứu kéo dài 8 năm, trung bình có 2.322 lượt đến khoa cấp cứu vì ngộ độc cần sa ở người lớn tuổi ở độ tuổi trung bình là 69. Gần 17% những người trưởng thành này đồng thời say rượu, khoảng 38% mắc bệnh ung thư và 6,5% mắc chứng mất trí nhớ. So với trước khi hợp pháp hóa, giai đoạn hợp pháp hóa số 1 có tỷ lệ đến khoa cấp cứu vì ngộ độc cần sa cao hơn gấp đôi. Tỷ lệ trong thời kỳ hợp pháp hóa thứ hai tăng gấp ba lần so với thời kỳ tiền hợp pháp hóa.

Chi tiết:

https://www.cnn.com/2024/05/20/health/cannabis-edibles-poisoning-older-adults-wellness/index.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Trà xanh có thể ngừa và chữa bệnh nướu răng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy trà xanh Matcha có khả năng ngăn ngừa bệnh nướu răng. Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy matcha có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn Porphyromonas gingivalis, một trong những thủ phạm vi khuẩn chính gây ra bệnh nướu răng. Kết quả cho thấy, trong một nhóm nhỏ gồm 45 người mắc bệnh nướu răng, những người sử dụng nước súc miệng matcha có lượng P. gingivalis thấp hơn đáng kể.

.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Nha khoa Đại học Nihon tại Matsudo, Nhật Bản lưu ý trong bài báo của họ xuất bản ngày 21/5 trên tạp chí Microbiology Spectrum: “Matcha có thể có ứng dụng lâm sàng để phòng ngừa và điều trị bệnh viêm nha chu [bệnh nướu răng]."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/05/21/matcha-mouthwash-gum-disease/8721716313158/

.

.