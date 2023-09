Bao giờ Đức Giáo Hoàng Francis thăm Việt Nam? Đức Giáo Hoàng Francis: Trong hành trình Việt Nam, nếu tôi không đi thì chắc chắn Đức John XXIV sẽ đi VN.

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ lên tòa: Trump chửi mắng hàng ngày trên mạng, sẽ làm hỏng hóm bồi thẩm đoàn tương lai

- PTT Kamala Harris: Trump phải chịu trách nhiệm vì đã truyền cảm hứng cho cuộc tấn công Quốc hội ngày 6/1/2021

- Toàn bộ các bị cáo đều khai vô tội hôm Thứ Ba 5/9/2023 trước tòa Georgia. Hôm nay Thứ Tư 6/9/2023 Thẩm phán Scott McAfee sẽ nói với luật sư của 19 bị cáo, định ngày xử, có thể tách làm mấy vụ án

- Cô Jenna Ellis (cựu luật sư Trump) than phiền Trump không giúp tiền luật phí, lộ ý có thể tương lai sẽ hợp tác với công tố để khai hết.

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin đọc 2.200 emails, text trong điện thoại của DB Perry liên lạc với Trump bị Tòa kháng án liên bang chận lại: DB Perry có quyền giữ bí mật.

- Bộ trưởng Tư pháp New York xin thẩm phán phạt Trump, các con Trump và luật sư của họ vì lập lại các lập luận pháp lý đã thất bại để làm mất thì giờ

- Các thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của tiểu bang Alabama vì vẽ bản đồ bầu Dân biểu liên bang dìm phiếu cử tri da đen

- Florida: Thẩm phán nói bản đồ bầu dân biểu liên bang vẽ sai luật vì làm suy yếu phiếu của cử tri da đen

- NMB Research thăm dò bầu sơ bộ ở New Hampshire: Trump được 47% ủng hộ, Nikki Haley và Ron DeSantis mỗi người 10%, Chris Christie và Vivek Ramaswamy mỗi người 8% ủng hộ.

- Bộ trưởng Quốc phòng Romania: mảnh vỡ phi cơ không người lái của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania.

- Quốc hội Ukraine phê thuận: Rustem Umerov trở thành bộ trưởng quốc phòng Ukraine.

- Anh: đưa Tập đoàn Wagner vào danh sách khủng bố

- Nga thú nhận đã mất ngôi làng Robotyne ở Ukraine, nhưng là rút quân theo chiến thuật.

- Putin lộ vẻ bất bình thường, đưa ra thuyết âm mưu: phương Tây đã bổ nhiệm 1 “người gốc Do Thái” làm tổng thống Ukraine để tôn vinh Chủ nghĩa Quốc xã

- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan: có sự ủng hộ lưỡng đảng cho Ukraine.

- Mỹ dọa: Bắc Hàn sẽ tar3 giá thê thảm nếu cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

- Quận Fresno (Bắc California): 1 người cư dân Santa Ana lái xe mô tô, đụng gốc cây, chết

- Los Angeles: cặp nam nữ ngồi trong xe, bị 1 tay súng bước tới gần, bắn chết cả 2 người.

- TIN VN. Hàn Quốc bắt giữ hai nữ tiếp viên Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa.

- TIN VN. Thầy Hiệu trưởng trường trung học phổ thông đang đọc diễn văn khai giảng, bất ngờ đột quỵ, tắt thở.

- TIN VN. Doanh nghiệp Trung Quốc rủ nhau đến Đồng bằng sông Cửu Long tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

- HỎI 1: Có phải 1/3 nhân viên y tế muốn bỏ việc trong năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Doanh nghiệp nhỏ ở Illinois la trời: lợi tức cạn kiệt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/9/2023) ⚪ ---- Bao giờ Đức Giáo Hoàng Francis thăm Việt Nam? Theo Vatican News, Đức Giáo Hoàng Francis đã tổ chức cuộc họp báo trên chuyến bay truyền thống của ngài hôm thứ Hai với các nhà báo đi cùng ngài trên máy bay giáo hoàng trở về Rome từ Mông Cổ. Ngài đã nhận các câu hỏi về một số chủ đề, trong đó có một câu hỏi liên hệ tới Việt Nam.

Câu hỏi từ phóng viên Gerard O'Connell của Tạp chí America Magazine: "Kính thưa Đức Giáo Hoàng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican hiện nay rất tích cực, gần đây đã có một bước tiến đáng ghi nhận. Nhiều người Công giáo Việt Nam đang yêu cầu ngài đến thăm họ, như ngài đã làm với Mông Cổ. Bây giờ có cơ hội đến thăm Việt Nam không? Có lời mời nào từ chính phủ VN hay không? Và ngài đang lên kế hoạch cho những chuyến đi nào khác?"

Đức Giáo Hoàng Francis trả lời: "Việt Nam là một trong những kinh nghiệm đối thoại rất tốt đẹp mà Giáo hội đã có được trong thời gian gần đây. Tôi có thể nói nó giống như sự đồng cảm lẫn nhau trong đối thoại. Hai bên đều có thiện chí hiểu nhau và tìm cách tiến về phía trước; đã có vấn đề nhưng ở Việt Nam tôi thấy vấn đề sớm muộn gì cũng được khắc phục. Cách đây ít lâu, với Chủ tịch nước Việt Nam, chúng tôi đã nói chuyện thoải mái. Tôi rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam; công việc tốt đã diễn ra trong nhiều năm.

Tôi nhớ cách đây bốn năm, có một nhóm đại biểu quốc hội Việt Nam đến thăm: họ đối thoại rất vui vẻ, rất tôn trọng. Khi một nền văn hóa cởi mở thì có khả năng đối thoại; nếu có sự khép kín hoặc nghi ngờ thì việc đối thoại sẽ rất khó khăn. Với Việt Nam, đối thoại là cởi mở, có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng nó cởi mở và từ từ tiến về phía trước. Đã có một số vấn đề, nhưng chúng đã được giải quyết. Trong hành trình Việt Nam, nếu tôi không đi thì chắc chắn Đức John XXIV sẽ đi (On the Vietnam journey, if I don't go, John XXIV certainly will.). Chắc chắn sẽ có [một chuyến đi], bởi đó là vùng đất đáng để phát triển và tôi rất thông cảm.

Còn những hành trình khác thì có Marseille; và sau đó là một chuyến đến một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, và chúng tôi đang xem liệu mình có thể làm được hay không. Nhưng nói thật, với tôi việc đi du lịch bây giờ không hề dễ dàng như lúc ban đầu. Có những hạn chế trong việc đi bộ và điều đó hạn chế tôi. Nhưng chúng ta sẽ xem."

⚪ ---- Một cuộc chiến tòa án gần như kín đáo giữa Nhóm Trump và Công tố đặc biệt Jack Smith, người hiện đang truy tố hai vụ án hình sự chống lại cựu tổng thống Trump, đã thúc đẩy một hồ sơ tòa án mới, trong đó Smith nói rằng những nhận xét trực tuyến của Trump có thể làm hỏng nhóm bồi thẩm đoàn trong bản cáo trạng truy tố Trump về tội can thiệp bầu cử 2020. Như CNN đưa tin, các công tố viên hôm thứ Ba 5/9/2023 đã cố gắng nộp các tài liệu tòa án một phần còn niêm phong và một phần trên sổ ghi chép công khai. Điều này đã thu hút sự phàn nàn từ các luật sư của Trump, những người nói rằng họ nên có 14 ngày để tòa án cho phép trả lời trước khi bất kỳ tài liệu nào được công khai.

Phản hồi của nhóm công tố Smith, trong hồ sơ nộp tòa: "Yêu cầu [14 ngày] như vậy sẽ khiến việc tranh tụng trong vụ án này bị đình trệ, điều này đặc biệt không khả thi do các vấn đề cấp bách trước tòa - bao gồm cả những tuyên bố phi pháp hàng ngày của bị cáo [Trump] có nguy cơ gây tổn hại cho nhóm bồi thẩm đoàn trong vụ án này, như được mô tả trong kiến nghị của [công tố] chính phủ."

Những tuyên bố kiểu đó chính xác là điều mà các công tố viên đã lo sợ, và là điều mà Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan ở tòa thủ đô, người đang chủ trì vụ án lật đổ bầu cử, đã cảnh báo nhóm của Trump hồi tháng trước. AP lưu ý rằng mới hôm thứ Ba, Trump tiếp tục đăng những nhận xét chửi mắng trên trang Truth Social của Trump về cả Smith và Chutkan.

⚪ ---- Kamala Harris cho biết Donald Trump “hoàn toàn” phải chịu trách nhiệm vì đã truyền cảm hứng cho cuộc tấn công vào Quốc hội ngày 6 tháng 1/2021, Kamala Harris nói, sau khi một cựu lãnh đạo của một nhóm cực hữu liên quan đến bạo loạn bị kết án 22 năm tù. Phó tổng thống nói với hãng tin AP: “Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình với tư cách là một công tố viên. Tôi tin rằng mọi người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và khi họ vi phạm pháp luật thì phải có trách nhiệm giải trình. Và tôi ủng hộ điều đó khi điều đó xảy ra.”

Khi được hỏi, “Điều đó có áp dụng với cựu tổng thống Trump không?”, Harris nói: “Mọi người đều có quyền có ngày ra tòa của mình. Nhưng tuyệt đối, mọi người phải chịu trách nhiệm trước hệ thống luật pháp của chúng ta, phải không? Hãy để bằng chứng và sự thật đưa nó đến nơi có thể.”

Hơn 1.100 người đã bị bắt vì vụ tấn công chết người vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, xảy ra sau khi Trump nói với những người ủng hộ hãy “chiến đấu như địa ngục” để lật ngược thất bại trước Joe Biden, theo lời nói dối của ông là kết quả của gian lận bầu cử. Hàng trăm người đã bị kết án và kết án.

Tại tòa thủ đô Washington hôm thứ Ba, Enrique Tarrio, cựu thủ lĩnh của Proud Boys, đã phải nhận mức án dài nhất là 22 năm. Những người khác bị kết tội âm mưu nổi loạn có mức án từ 10 đến 18 năm. Trump phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến lật đổ bầu cử. Anh ta cũng phải đối mặt với 13 cáo buộc liên quan đến lật đổ bầu cử ở Georgia; 40 liên quan đến việc anh ta lưu giữ thông tin mật; và 34 liên quan đến việc thanh toán tiền bịt miệng trong cuộc bầu cử năm 2016.

⚪ ---- Toàn bộ các bị cáo đều khai vô tội hôm Thứ Ba 5/9/2023 trước tòa Georgia. Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và các bị cáo còn lại trong vụ can thiệp bầu cử ở Quận Fulton, Georgia, đã không nhận tội và từ bỏ các cáo buộc, hồ sơ tòa án mới cho thấy. Misty Hampton, người phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vi phạm hệ thống bầu cử của Quận Coffee và là người cuối cùng trong số 19 bị cáo trong vụ truy tố của Biện lý Quận Fani Willis, đã khai vôn tội vào đầu giờ chiều thứ Ba. Các bị cáo khác đã nộp đơn bào chữa trong những ngày gần đây.

Phiên điều trần truy tố đã được lên kế hoạch vào thứ Tư 6/9/2023 tại Atlanta. Luật Georgia cho phép các bị cáo hình sự vắng mặt trong tòa và được chính thức tuyên bố vô tội thông qua các thủ tục giấy tờ nộp cho tòa án. Thẩm phán Scott McAfee của Quận Fulton, người đang chủ trì vụ Biện lý Willis truy tố vụ lật ngược cuộc bầu cử ở Georgia, đã lên lịch một phiên điều trần vào thứ Tư 6/9/2023 để giải quyết các câu hỏi về việc lên lịch xét xử và có thể tách hồ sơ làm nhiều vụ án.

Trong một phán lệnh được đăng hôm thứ Ba 5/9/2023, McAfee cho biết sẽ có một phiên điều trần vào lúc 1 giờ chiều thứ Tư 6/9 để giải quyết các vấn đề lập kế hoạch quan trọng. Đây là phiên điều trần đầu tiên McAfee tổ chức trong vụ án và quá trình tố tụng dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp.

Thẩm phán cho biết ông sẽ muốn các công tố viên đưa ra “ước tính trung thực” về thời gian cần thiết để tổ chức một phiên tòa chung cho tất cả 19 bị cáo và sẽ mất bao lâu nếu vụ án được chia thành các nhóm nhỏ bị cáo.

Phiên tòa xét xử Kenneth Chesebro dự kiến bắt đầu vào ngày 23/10 và Willis muốn giữ nguyên vụ án và tổ chức một phiên tòa lớn bắt đầu từ ngày đó. Trump phản đối mốc thời gian nhanh chóng đó và nhiều bị cáo muốn tách rời vụ án.

⚪ ---- Cựu luật sư Donald Trump, cô Jenna Ellis, đã than phiền công khai rằng Donald Trump và ủy ban gây quỹ PAC của Trump đã đối xử lạnh nhạt với cô khi cô phải trả các khoản phí pháp lý cho cô với tư cách là đồng phạm gian lận ở Georgia, một cựu công tố viên tuyên bố rằng điều đó là dấu hiệu cho thấy cô Ellis muốn hợp tác với công tố để khai tất cả sự thật về Trump.

Theo bản tin từ Ewan Palmer của Newsweek, mối lo ngại lớn nhất của Trump khi đối đầu với Biện lý quận Fulton Fani Willis là Ellis đưa ra thỏa thuận nhận tội khi cô đang phải đối mặt với khả năng phí pháp lý có thể lên tới sáu con số. Ellis, người đã trở thành người ủng hộ nhiệt thành cho nỗ lực của Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis nhằm thay thế Trump làm gương mặt đại diện cho Đảng Cộng hòa, đã đưa ra mọi dấu hiệu cho thấy rằng cô đã từ bỏ Trump và đã lên mạng X, trước đây gọi là Twitter, để bày tỏ sự không hài lòng của cô.

Điều đó phù hợp với những bình luận của cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, người đã trở thành người chỉ trích Trump lớn tiếng sau khi Cohen phải ngồi tù vì nói dối thay mặt cho cựu tổng thống Trump.

⚪ ---- Một tòa kháng án liên bang hôm thứ Ba đã tuyên phán và đây là chiến thắng một phần dành cho Dân biểu Cộng Hòa Scott Perry khi tòa ngăn chặn Công tố đặc biệt Jack Smith không cho điều tra các dữ liệu trên điện thoại của Perry đã bị FBI thu giữ, theo Politico đưa tin.

Các nhà điều tra liên bang vào tháng 8/2022 đã tịch thu điện thoại của Perry trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc Trump và các đồng minh của ông đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Họ không thể truy cập dữ liệu trong điện thoại vì DB Perry đã đệ đơn kiện, với lý do đặc quyền của tư cách Dân biểu liên bang.

Bản tin cho biết Tòa kháng án khu vực D.C. đã gửi hồ sơ trở lại tòa án cấp dưới để “áp dụng tiêu chuẩn chính xác” về việc thông tin liên lạc của DB Perry có thể được điều tra. CNN đưa tin rằng, “Tòa án cấp dưới được lệnh cân nhắc các lập luận về đặc quyền của Perry và xác định xem liệu các nhà điều tra có thể kiểm tra thông tin liên lạc của Perry với 'các cá nhân bên ngoài chính phủ liên bang, thông tin liên lạc với các thành viên của Cơ quan hành pháp và thông tin liên lạc với các Thành viên khác của Quốc hội về cáo buộc gian lận bầu cử hay không,' theo một mục ghi chép [trong phán lệnh của tòa] được công bố hôm thứ Ba.”

Theo bản tin, Công tố đặc biệt Jack Smith đang xin quyền truy cập vào hơn 2.200 thông tin liên lạc trên phone giữa DB Perry và Bạch Ốc của Trump, cùng những người khác.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James hôm thứ Ba đã yêu cầu thẩm phán xử phạt Donald Trump, các con trai của Trump và luật sư của họ vì sử dụng lại các lập luận pháp lý đã thất bại của họ trong vụ kiện gian lận dân sự trị giá 250 triệu USD chống lại cựu tổng thống và doanh nghiệp của ông. Đơn kiện tuyên bố đã có ít nhất 5 trường hợp riêng biệt kể từ tháng 10 năm ngoái trong đó nhóm pháp lý của Trump đã đệ trình các lập luận pháp lý tương tự. Có 3 trong số những lập luận đó đã bị bác bỏ tại tòa, trong khi 2 lập luận—được đệ trình gần đây hơn—vẫn chưa được phán quyết.

Văn phòng của James, lưu ý rằng thẩm phán có khả năng “áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với bất kỳ bên hoặc luật sư nào trong một vụ kiện dân sự hoặc thủ tục tố tụng có hành vi phù phiếm”, đã yêu cầu các luật sư của Trump phải bị phạt tập thể 10.000 USD và thân chủ (tức gia đình Trump) của các luật sư bị phạt tập thể 10.000 USD. Bất chấp những nỗ lực nhiều lần của Trump nhằm hủy bỏ vụ kiện, phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10/2023.

⚪ ---- Các thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của tiểu bang Alabama nhằm vẽ lại các khu vực quốc hội của mình vào thứ Ba, trừng phạt tiểu bang vì đã không tuân thủ Đạo luật Quyền Bầu cử theo lệnh của tòa án. Tờ Washington Post đưa tin, kế hoạch đã được cơ quan lập pháp phê duyệt cung cấp cho một địa hạt duy nhất mà hầu như không có đa số người da đen (nghĩa là, địa hạt này ứng cử viên da trắng chắc chắn sẽ thắng phiếu).

Nhìn chung, hơn 1/4 cư dân Alabama là người da đen. Phán quyết của hội đồng gồm ba thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ nói rằng việc tái phân chia khu vực thường là mục đích của các cơ quan lập pháp tiểu bang. Các thẩm phán viết: “Nhưng hiện tại chúng tôi đã nói hai lần rằng vụ việc về Đạo luật Quyền Bầu cử này chưa kết thúc. Và chúng tôi vô cùng lo lắng khi Tiểu bang ban hành một bản đồ mà Tiểu bang sẵn sàng thừa nhận không cung cấp biện pháp khắc phục mà chúng tôi cho rằng luật liên bang yêu cầu."Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang cho biết Alabama sẽ đưa vụ này lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, theo NPR, mặc dù các thẩm phán đã ra phán quyết về vấn đề này vào tháng 6/2023, tán thành lệnh của hội đồng kêu gọi thành lập địa hạt thứ hai để cho cử tri Da đen có cơ hội "bầu các ứng cử viên của sự lựa chọn của họ." Bản đồ mới được thông qua vào tháng 7 bao gồm một quận thứ hai có khoảng 40% người Da đen, theo báo cáo của AP, mặc dù các nhà lập pháp đã được hướng dẫn bao gồm một quận thứ hai nơi cử tri Da đen chiếm đa số hoặc "một cái gì đó khá gần gũi".

Khi cuộc bầu cử năm 2024 sắp đến gần, hội đồng đang yêu cầu các chuyên gia do tòa án chỉ định vẽ ra 3 bản đồ tiềm năng trước ngày 25 tháng 9, mỗi bản đồ sẽ có 2 địa hạt trong đó cử tri Da đen có cơ hội thực tế để bầu một ứng cử viên. Các thẩm phán đã lên lịch một phiên điều trần về những phản đối tiềm ẩn đối với những bản đồ đó vào ngày 3/10/2023.

⚪ ---- Một thẩm phán ở Florida đã đưa ra phán quyết hôm thứ Bảy, nói rằng bản đồ bầu dân biểu quốc hội hiện có ở đó vi phạm hiến pháp tiểu bang khi làm suy yếu ảnh hưởng của cử tri Da đen. Theo New York Times, Thẩm phán J. Lee Marsh của Quận Leon đã ra lệnh cho cơ quan lập pháp đưa ra một bản đồ mới phù hợp. Khu vực tranh chấp chạy từ Jacksonville đến Tallahassee dọc theo biên giới Georgia và có 46% cử tri là người da đen. Theo một bản đồ do cơ quan lập pháp và Thống đốc Ron DeSantis đưa ra kịp thời cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, nó được chia thành bốn địa hạt mà tất cả đều bầu chọn là đảng viên Cộng hòa da trắng; dân số bỏ phiếu của họ là từ 13% đến 32% Da đen. Theo bản đồ mới, Marsh viết, "Bắc Florida không bầu thành viên Quốc hội Da đen lần đầu tiên kể từ năm 1990."

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới do NMB Research thực hiện hôm thứ Ba, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang nhận được 47% sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire. Thăm dò cho thấy cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và Thống đốc Florida Ron DeSantis đứng ở vị trí thứ hai với 10% số phiếu bầu mỗi người, trong khi cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie và doanh nhân Vivek Ramaswamy đều nhận được 8%. Thượng nghị sĩ Tim Scott tụt lại phía sau với chỉ 5% ủng hộ.

Ngoài việc dẫn đầu cuộc đua sơ bộ, Trump còn giữ tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong số các đối thủ của mình. Đa số cử tri (65%) cho biết có ấn tượng tốt về Trump, so với DeSantis ở mức 58% và Pence ở mức 29%.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Romania Angel Tilvar nói với A3CNN hôm thứ Tư rằng các mảnh vỡ của máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania. Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng một số lượng máy bay không người lái Shahed không xác định đã phát nổ trên lãnh thổ Romania sau cuộc tấn công của Moscow vào cảng Izmail của Ukraine trên sông Danube, nhưng Bucharest đã bác bỏ tuyên bố này vào thời điểm đó.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis sau đó nói rằng một máy bay không người lái của Nga đã rơi "rất gần" với biên giới đất nước, cách đó khoảng 800 mét, nhưng khẳng định "không có bộ phận nào, không có máy bay không người lái cũng như không có bộ phận nào khác của bất kỳ thiết bị nào đến Romania."

⚪ ---- Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, hôm thứ Tư đã bỏ phiếu ủng hộ Rustem Umerov trở thành bộ trưởng quốc phòng mới của Ukraine. Tất cả 338 nhà lập pháp có mặt đều chấp thuận đề xuất bổ nhiệm Umerov, người sẽ thay thế Oleksii Reznikov vào vị trí này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định cải tổ Bộ Quốc phòng vào cuối tuần qua, tuyên bố rằng Bộ này cần “những cách tiếp cận mới và các hình thức tương tác khác với cả quân đội và xã hội nói chung”.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Anh Grants Shapps hôm thứ Tư đã bình luận về quyết định của chính phủ tuyên bố Tập đoàn Wagner là một tổ chức khủng bố, nói rằng công ty quân sự tư nhân Nga này "hoàn toàn tàn nhẫn" cả trong hoạt động của họ ở Ukraine và ở Châu Phi. Ông cho biết việc chỉ định này sẽ đặt ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động của Wagner ở Anh và cấm công dân Anh tham gia nhóm và trưng bày phù hiệu của nó.

Shapps cũng nói với Sky News rằng, mặc dù Anh không thể nói chính xác điều gì đã xảy ra với lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin, nhưng "có vẻ vô cùng trùng hợp" khi máy bay của ông bị rơi hai tháng sau cuộc nổi dậy thất bại của Prigozhin ở Nga.

⚪ ---- Một quan chức được Nga hậu thuẫn đã thừa nhận rằng quân Nga thực sự đã mất quyền kiểm soát làng Robotyne ở Ukraine, nhưng tuyên bố đầy bất ngờ rằng khu định cư này đã “được bỏ rơi về mặt chiến thuật”. Ukraine nói hồi tháng trước rằng họ đã xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga và chiếm lại ngôi làng Robotyne trong cuộc phản công đang diễn ra ở phía nam. Mặc dù Nga chưa chính thức thừa nhận việc mất lãnh thổ, nhưng Yevgeny Balitsky - lãnh đạo vùng Zaporizhzhia do Moscow bổ nhiệm - nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng quân Nga không còn ở đó nữa. Hãng tin RBC dẫn lời ông nói: “Quân Nga đã bỏ rơi - bỏ rơi về mặt chiến thuật - khu định cư này vì việc ở trên một bề mặt trống trải khi không có cách nào để đào sâu hoàn toàn… nói chung là không có ý nghĩa gì. Vì vậy quân Nga đã tiến vào vùng đồi.”

⚪ ---- Tổng Thống Nga Vladimir Putin đưa ra thuyết âm mưu, tuyên bố phương Tây đã cố tình bổ nhiệm một “người gốc Do Thái” làm tổng thống Ukraine nhằm “che giấu bản chất phản nhân loại” của đất nước Ukraine. Bất chấp việc một đơn vị bán quân sự của tư tưởng phát xít mới chiến đấu thay mặt cho Nga ở Ukraine và nhiều người dân Nga bình thường hiện đang thương tiếc cái chết của một chỉ huy Wagner nổi tiếng với những hình xăm phù hiệu phát xít SS, Putin vẫn phun ra thuyết âm mưu chụp mũ Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với một phóng viên truyền hình nhà nước hôm thứ Ba, Putin đã trích dẫn những công dân bình thường của Israel làm bằng chứng cho tuyên bố của mình. “Điều này khiến tình hình trở nên đáng kinh tởm nhất, rằng một người Do Thái đang che đậy cho sự tôn vinh Chủ nghĩa Quốc xã và những kẻ từng lãnh đạo lò thiêu người Holocaust ở Ukraine, và đây là sự hủy diệt của một triệu rưỡi người. Và điều này được hiểu rõ nhất bởi những công dân bình thường của Israel. Hãy xem họ đang nói gì trên mạng,” Putin nói mà không giải thích thêm.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng sự ủng hộ "mạnh mẽ" của lưỡng đảng dành cho Ukraine vẫn tồn tại. Sullivan nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo: “Sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng dành cho Ukraine tại Quốc hội đã được thể hiện, không chỉ trong các cuộc bỏ phiếu trước đây về việc tài trợ cho Ukraine mà còn trong các tuyên bố công khai hiện nay của các thành viên quan trọng của cả hai đảng ở những vị trí thực sự quan trọng”.

Vì vậy, chính quyền Biden tin rằng mặc dù có "một số tiếng nói bất đồng chính kiến" nhưng vẫn có "nòng cốt mạnh mẽ trên cơ sở lưỡng đảng" ủng hộ Kiev. Ông nhấn mạnh rằng đây "về cơ bản là vì lợi ích quốc gia của Mỹ".

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nhấn mạnh hôm thứ Ba tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng nếu Bắc Hàn cố gắng cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine, một hành động như vậy sẽ "không ảnh hưởng tốt" đến Bắc Hàn: “Họ sẽ phải trả giá cho điều này trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu cụ thể nhằm cố gắng phá vỡ mọi nỗ lực sử dụng Bắc Hàn làm kênh dẫn hoặc nguồn cung cấp vũ khí cho Nga." Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ đã tiếp tục yêu cầu Bắc Hàn "riêng tư cũng như công khai" tuân thủ lời hứa rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí cho Moscow.

⚪ ---- Nhân viên điều tra Quận Fresno (Bắc California) đã xác định được một người đàn ông chết khi xe gắn máy của ông đâm vào cây tối thứ Bảy là Robert McGhee, 58 tuổi, ở Santa Ana, theo đài KSEE/KGPE. Cảnh sát nói khoảng 6 giờ 50 chiều đã đến Đại lộ Kearney, ngay phía đông Đại lộ Valentine, vì một vụ va chạm gây thương tích.

Cảnh sát nói McGhee đang lái chiếc mô tô Harley-Davidson đi về hướng đông trên Kearney Blvd. khi xe của anh ta chệch khỏi mép đường phía nam và đâm vào một cây cọ. McGhee đã bị văng ra khỏi xe mô tô và bị thương nặng, sau đó chết tại một bệnh viện địa phương. McGhee đã đội mũ bảo hiểm vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhưng vẫn không thoát nổi.

⚪ ---- Một người đàn ông và một phụ nữ ngồi trong xe hơi ở khu phố Harbor City của Los Angeles đã chết khi một tay súng tiến tới xe của họ và nổ súng vào tối thứ Hai. Vụ nổ súng được báo cáo ngay sau 6:30 giờ chiều tại dãy nhà 1000 trên đường 253, theo Cảnh sát Los Angeles. Khi cảnh sát đến nơi đã tìm thấy một nam giới gốc Tây Ban Nha chết tại chỗ và một phụ nữ gốc Tây Ban Nha bị nhiều vết thương do đạn bắn. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện gần đó và chết vì vết thương. Cả hai nạn nhân đều chưa được xác định danh tính.

Cảnh sát tin rằng cả hai nạn nhân đang ngồi trong xe của họ thì một hoặc nhiều nghi phạm bước tới và bắn nhiều phát đạn trước khi bỏ trốn. Video cho thấy ghế ngồi xe hơi của trẻ em đã được đưa ra khỏi xe của nạn nhân nhưng cảnh sát chưa xác nhận liệu một đứa trẻ có mặt trên xe khi xảy ra nổ súng hay không. Cảnh sát tin vụ nổ súng có liên quan đến băng đảng.

⚪ ---- TIN VN. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông đang đọc diễn văn khai giảng, bất ngờ đột quỵ, tắt thở. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 5/9, thông tin từ UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, trong lúc đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2023 - 2024, thầy Trương Văn Lai, Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, thị trấn Tràm Chim (Tam Nông) bị đột quỵ, tử vong. Theo đó, vào sáng cùng ngày, Trường THPT Tràm Chim tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thầy Trương Văn Lai (45 tuổi), Hiệu trưởng đang đọc diễn văn thì bất ngờ ngã quỵ, cơ thể tím tái. Sau đó thầy Lai được được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo chẩn đoán ban đầu thầy Lai tử vong do đột quỵ. Lễ khai giảng của trường cũng tạm dừng sau đó.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp Trung Quốc rủ nhau đến Đồng bằng sông Cửu Long tìm cơ hội hợp tác, đầu tư. Theo Báo Tuổi Trẻ. Hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc đã đến tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, đầu tư tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh những dự án đầu tư đã qua chỉ tập trung ở 4 tỉnh Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và Bến Tre. Đã có khoảng 2,4 tỉ USD vốn từ Trung Quốc. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ (VCCI chi nhánh Cần Thơ) phối hợp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và các doanh nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lũy kế đến nay toàn vùng có hơn 401 dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc với tổng vốn đầu tư 2,4 tỉ USD, chỉ chiếm 10% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam.

⚪ ---- TIN VN. Hàn Quốc bắt giữ hai nữ tiếp viên Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa. Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo Đài MBC đưa tin ngày 6-9, Sở cảnh sát thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ hai nữ tiếp viên trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa. Hai nữ tiếp viên khoảng 20 tuổi bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng (tinh dầu cần sa) trị giá 300 triệu won (hơn 5,4 tỉ đồng) trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4-2023. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng) cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.

⚪ ----- HỎI 1: Có phải 1/3 nhân viên y tế muốn bỏ việc trong năm tới?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo dữ liệu mới từ Tebra, 1/3 nhân viên y tế được khảo sát có kế hoạch rời bỏ công việc của họ trong năm tới. Hơn 500 nhân viên y tế đã trả lời cuộc khảo sát trực tuyến vào mùa xuân năm 2023. Trong khi cứ ba công nhân thì có một người dự định rời bỏ vị trí của mình, nhưng 14% số người được hỏi nói họ dự định bỏ hẳn ngành y tế hoàn toàn trong năm tới.

Có tới 6/10 nhân viên y tế cho biết nơi họ làm đang thiếu nhân lực. Tình trạng thiếu nhân sự ảnh hưởng đến cả khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc của bệnh nhân và sức khỏe thể chất và tinh thần của các chuyên gia y tế. Cuộc khảo sát cho thấy gần 80% người lao động cho rằng một cuộc khủng hoảng về chăm sóc sức khỏe sẽ xảy ra trong năm tới do thiếu nhân lực và kiệt sức.

Chi tiết:

https://revcycleintelligence.com/news/1-in-3-healthcare-workers-plan-to-leave-their-position-survey-finds

⚪ ---- HỎI 2: Doanh nghiệp nhỏ ở Illinois la trời: lợi tức cạn kiệt?

ĐÁP 2: Đúng thế. Doanh thu đang cạn kiệt đối với các doanh nghiệp nhỏ ở Illinois. Theo khảo sát của mạng lưới doanh nghiệp nhỏ Allignable, Illinois là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước, với 61% doanh nghiệp địa phương kiếm được một nửa hoặc ít hơn doanh thu hàng tháng trước đại dịch vào tháng 8. Đó là mức tăng 24% so với tháng Bảy.

Các tiểu bang duy nhất khác có tỷ lệ cao hơn 60% là Massachusetts và Minnesota. Bốn tiểu bang có tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ giảm có doanh thu giảm bao gồm Georgia, Colorado, Ohio và Michigan. Con số trên toàn quốc lên tới 50%, là đợt tăng đột biến đáng kể nhất về vấn đề doanh thu trong cả năm.

Trưởng nhóm nghiên cứu Chuck Casto cho biết lãi suất có thể là một phần nguyên nhân. Casto cho biết: “52% chủ doanh nghiệp nhỏ nói rằng việc tăng lãi suất trong 17 tháng qua đã bắt đầu thực sự ảnh hưởng đến họ theo nhiều cách khác nhau”. Các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng liệt kê lạm phát và chi tiêu tiêu dùng giảm là nguyên nhân khiến doanh thu giảm.

Các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là phòng gym, thẩm mỹ viện và giáo dục. Một con số đáng kinh ngạc là 64% chủ phòng tập thể dục cho biết họ kiếm được một nửa hoặc ít hơn số tiền họ kiếm được mỗi tháng trước đại dịch.

Chi tiết:

https://patch.com/illinois/chicago/survey-shows-illinois-leads-nation-declining-revenues-small-businesses

