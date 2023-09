RFA: Tù nhân chính trị (Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Đình Bách) bị bạn tù cầm dao đe doạ tính mạng ở Trại giam số 6.

- Joe Biden tới VN, sẽ giúp VN xây dựng ngành bán dẫn, để trở thành trung tâm sản xuất chip, nhưng trở ngại lớn: VN thiếu kỹ sư.

- Báo Salon: Dưới thời Trump, Đảng Cộng hòa đã trở thành một "tổ chức tội phạm trên thực tế" với Trump là trùm tội phạm

- Thẩm phán Quận Fulton, Georgia, xét xử vụ RICO của Trump và 18 đồng phạm cho trực tiếp truyền hình, cho lên YouTube.

- Bây giờ là trò chơi đổ thừa trước tòa án: Trump và các cố vấn lộ dấu hiệu sẽ đổ thừa cho nhau đã quậy phá kết quả bầu cử 2020

- Đó là lời tự thú trên Fox News của John Eastman (cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump): thú nhận đã ngăn cản chuyển giao quyền lực 2020.

- Dylan Quattrucci, phó GĐ Ban vận động của Trump ở New Hampshire, bị lộ ra là kẻ tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Nikki Haley: Thượng viện trở thành viện dưỡng lão đặc quyền nhất Hoa Kỳ

- Trump nộp đơn lên tòa Georgia, xin tách riêng xét xử Trump ra khỏi 18 đồng phạm.

- Biện lý Fani Willis trả lời Meadows: không truy tố việc của Chánh văn phòng Bạch Ốc, chỉ truy tố âm mưu RICO phạm luật Georgia

- Bất kể Trump xúi, Thống đốc Georgia (Cộng hòa) nói sẽ không triệu tập phiên họp đặc biệt để luận tội Biện Lý Fanni Willis, người truy tố Trump

- Nhiều tỷ phú từng tài trợ Rudy Giuliani tranh cử tổng thống năm 2008 bây giờ lánh xa

- Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.) yêu cầu gửi trát triệu tập Jared Kushner (con rể Trump) xuất trình tài liệu về số tiền nhậntừ Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác.

- Trump sắp xài cạn tiền của người khác (từ quũy Save America) để chi cho các luật sư

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer: Thượng viện sẽ ngăn cản đóng cửa chính phủ

- Nga: hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Sarmat (ICBM) đã được đưa ra sẵn sàng tác chiến.

- Ukraine: có lính đặc nhiệm có thể tấn công Nga từ sâu trong lãnh thổ Nga.

- Ukraine: đã chế tạo được vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu xa 700 km (400 dặm), đã xài để bắn hư 4 máy bay ở 1 sân bay Nga.

- Dĩa bay của người hành tinh đã tới địa cầu? Bộ Quốc phòng Mỹ ra trang web giải mật.

- Việc làm phi nông nghiệp Hoa Kỳ đã tăng thêm 187.000 trong tháng 8. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng 0,2%, lên 62,8%.

- FBI bắt công dân Nga gốc Đức Arthur Petrov, nghi mua sắm thiết bị vi điện tử cho Nga

- Iran: Vào cuộc thể thao, lỡ bắt tay đối thủ, thế là bị cấm thi đấu trọn đời.

- Los Angeles: Đang lái xe, bị bắn nhiều phát, chạy tới trạm cứu hỏa xin cứu, nhập viện

- Quận Cam: 1 người bị bắn chết trong chung cư ở Brea.

- Quận Cam: Thượng nghị sĩ TB Dave Min, đang tranh cử vào Quốc hội liên bang, say rượu lái xe, bị án 2 ngày tù, 3 năm quản chế, 30 giờ học

- Georgia: Huy Vinh Dang Nguyen bị bắt vì tội tàn ác với động vật, gây cơ nguy gà chết hàng loạt

- San Jose: Hạnh Hồng Huynh và Thanh Tuyền Huynh bị truy tố vì nhập lậu và bán trái phép trái cây

- TIN VN. Xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc tăng 4 lần.

- HỎI 1: Có phải 52% chủ nhà muốn dọn đi nơi khác, nhưng kẹt rồi? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Lo lắng, trầm cảm sẽ gây ra bệnh ung thư, tim mạch, đột quỵ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (1/9/2023) ⚪ ---- Theo Reuters, tình trạng thiếu kỹ sư kinh niên ở Việt Nam là một thách thức lớn đối với sự phát triển của ngành bán dẫn và kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy VN trở thành trung tâm chip để phòng ngừa rủi ro nguồn cung liên quan đến Trung Quốc. Chất bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Hà Nội từ ngày 10/9 với mục tiêu chính thức nâng tầm quan hệ giữa hai nước. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Biden sẽ hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy sản xuất chip.

Phân khúc “kết bạn” của ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược là một trong những động lực chính của Mỹ để thuyết phục các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đồng ý chính thức nâng cấp quan hệ. VN ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trước gạ gẫm "nâng cấpq uan hệ" của Mỹ vì lo ngại phản ứng bất lợi từ Trung Quốc. Việc thúc đẩy quan hệ chính thức có thể mang lại hàng tỷ USD đầu tư tư nhân mới và một số quỹ công cho ngành bán dẫn VN. Tuy nhiên, các quan chức, nhà phân tích và nhà đầu tư trong ngành cho rằng thiếu kỹ sư sẽ là trở ngại quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chip.

Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng tại Việt Nam của hội đồng US-ASEAN Business Council cho biết: “Số lượng kỹ sư phần cứng (hardware engineers) hiện có thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để hỗ trợ các khoản đầu tư hàng tỷ đô la”, khoảng 1/10 nhu cầu dự kiến trong 10 năm tới.

Đất nước 100 triệu dân chỉ có 5.000 đến 6.000 kỹ sư phần cứng được đào tạo cho lĩnh vực chip, so với nhu cầu dự kiến là 20.000 trong 5 năm và 50.000 trong một thập niên, Thành cho biết, trích dẫn ước tính từ các công ty.

Ông Hùng Nguyễn, giám đốc chương trình cấp cao về chuỗi cung ứng tại Đại học RMIT Việt Nam, cho biết cũng có nguy cơ thiếu nguồn cung kỹ sư phần mềm chip (chips software engineers) đã qua đào tạo.

Các bộ phụ trách lao động, giáo dục, thông tin, công nghệ và ngoại giao của Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận.

Như vậy, VN lâu nay cung cấp gì? Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn VN có kim ngạch xuất cảng sang Mỹ trị giá hơn nửa tỷ USD mỗi năm, hiện đang tập trung vào khâu sản xuất phụ trợ của chuỗi cung ứng - đó là lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip - mặc dù việc mở rộng sang các lĩnh vực như thiết kế đang chậm lại.

Điều đó xảy ra bất chấp việc công ty Intel đã hoạt động ở miền nam Việt Nam được khoảng 15 năm, với nhà máy lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu ngày càng quan tâm, đối thủ Amkor (của Intel) đang xây dựng gần Hà Nội “một nhà máy lớn hiện đại để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn,” theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong chuyến thăm Hà Nội tháng qua.

Có thể sẽ có thêm đầu tư tư nhân, đặc biệt nếu một phần trong số 500 triệu USD theo Đạo luật CHIPS của Hoa Kỳ dành cho chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu tới được VN. Ông Hùng tại Đại học RMIT Việt Nam cho biết, Mỹ cũng có thể quan tâm đến việc thúc đẩy nguồn cung nguyên liệu thô cho chip của Việt Nam, đặc biệt là đất hiếm, đất hiếm mà VN ước tính có trữ lượng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

VN cũng đang xâm nhập vào phân khúc thiết kế chip nhỏ hơn. Công ty phần mềm thiết kế chip Synopsys của Hoa Kỳ đang hoạt động ở VN, công ty đối thủ là Marvell có kế hoạch xây dựng một trung tâm "đẳng cấp thế giới" và các công ty địa phương đang mở rộng.

⚪ ---- Dĩa bay của người hành tinh đã tới địa cầu? Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm đã mở một trang web mới sẽ đăng tin được giải mật về các vật thể bay không rõ nguồn gốc, thường gọi là UFO, bao gồm hình ảnh và video, để công chúng dễ dàng phân tích. Trang web này là trang chính thức để công chúng tương tác với Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền (AARO), một văn phòng Pentagon tương đối mới có nhiệm vụ xem xét và phân tích UFO. Trang web dường như vẫn đang xây dựng, nhưng có thể được tìm ở đây: https://www.aaro.mil/

⚪ ---- Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động nước này công bố hôm thứ Sáu cho thấy việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng thêm 187.000 trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng 0,2 điểm phần trăm lên 62,8%. Lực lượng lao động tăng trưởng nhiều nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với 71.000 việc làm được tạo ra. Việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn tăng thêm 40.000, tiếp theo là trợ cấp xã hội có thêm 26.000 việc làm.

Thu nhập trung bình mỗi giờ của tất cả nhân viên trong bảng lương phi nông nghiệp tư nhân đã tăng 0,08 USD hoặc 0,2% so với tháng 7 để đạt 33,82 USD trong tháng 8, trong khi mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 4,3%.

⚪ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer tuyên bố hôm thứ Sáu rằng thượng viện sẽ tập trung tài trợ cho chính phủ và ngăn chặn "những kẻ cực đoan trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện" gây ra tình trạng đóng cửa chính phủ. Viết trong bài phát biểu tại Thượng viện mà Politico có được, Schumer nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cố gắng thực hiện các bước cần thiết để tạo động lực cho nền kinh tế, đồng thời nói rằng "Đảng Cộng hòa MAGA [Make America Great Again]" đang cố gắng gây nguy hiểm cho những thành tựu đó bởi vì họ "muốn chơi trò chơi chính trị." Schumer nhắc nhở rằng đất nước gần như vỡ nợ vào đầu năm nay và đảng Cộng hòa phải ngăn chặn việc gây ra vấn đề tương tự.

⚪ ---- Nhà phân tích Chauncey DeVega của báo Salon viết: Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Đảng Cộng hòa đã trở thành một "tổ chức tội phạm trên thực tế" với Trump đứng đầu với tư cách là trùm tội phạm. Nó giống như đám đông về mọi mặt - ngay cả về mặt bạo lực, với việc Trump sử dụng "những lời đe dọa bạo lực và hăm dọa để giữ quyền kiểm soát và trừng phạt kẻ thù của mình" - với điểm khác biệt duy nhất là lời thề mà họ thực hiện là "được quản lý ở nơi công cộng."

Phân tích này xảy ra khi Trump đang phải đối mặt với bốn cáo trạng khác nhau với tổng cộng hơn 90 cáo buộc, bao gồm cả vụ gian lận bầu cử ở Georgia bao gồm 18 đồng phạm như các luật sư của Trump và các đặc vụ của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang này. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, DeVega lưu ý, sáu trong số tám đối thủ của Trump tại cuộc tranh luận sơ bộ ở Wisconsin cho biết họ sẽ ủng hộ Trump làm ứng cử viên ngay cả khi Trump bị kết án.

Điều phức tạp hơn nữa về điều này, DeVega viết, là Trump đã tham gia vào nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 giữa thanh thiên bạch nhật và "không hối lỗi về tội ác của mình và tự hào về hành vi xấu xa của mình - đồng thời hứa sẽ trừng trị kẻ thù của Trump và 'kẻ thù' của phong trào phát xít MAGA khi/nếu Trump giành lại Bạch Ốc vào năm 2025." Các tổ chức tư vấn truyền thống của Đảng Cộng hòa thậm chí còn giúp Trump tổ chức một kế hoạch thanh lọc nền công vụ và thay thế lực lượng lao động của chính phủ liên bang từ trên xuống dưới bằng những người trung thành.

Không điều nào trong số này là vấn đề đối với cử tri Đảng Cộng hòa; một cuộc thăm dò gần đây của Tạp chí POLITICO/Ipsos cho thấy 60% đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng Trump thậm chí không phạm tội gì cả và 85% tin rằng Trump không nên phải đối mặt với hình phạt ngay cả khi Trump phạm tội. DeVega cho biết phần còn lại của đất nước không chỉ cần đánh bại và bỏ tù Trump mà còn phải thực hiện các bước nghiêm túc để dập tắt phong trào ủng hộ Trump một khi điều đó xảy ra.

DeVega kết luận: “Chủ nghĩa phát xít mới của Mỹ và kiểu chính trị tội phạm mà nó khuyến khích và ra đời từ đó đã không hình thành trong vòng chưa đầy một thập niên, những yếu tố như vậy đã tồn tại rất lâu trước Thời đại Trump”. Tuy nhiên, ông nói, điều quan trọng là một khi Trump đã bị loại khỏi bức tranh thì "các lực lượng ủng hộ dân chủ" phải đứng ra đưa đất nước tiến lên.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley đã kêu gọi kiểm tra năng lực tâm thần đối với các nhà lập pháp từ 50 tuổi trở lên sau khi Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell (R-KY) lại đứng tê liệt trước ống kính hôm thứ Tư. Phát biểu với Fox News hôm thứ Năm, Haley nói rằng “hiện tại Thượng viện là viện dưỡng lão đặc quyền nhất trong cả nước”.

Mặc dù thừa nhận rằng McConnell, 81 tuổi, “xứng đáng được ghi nhận” vì những thành tựu chính trị “vĩ đại” của ông, nhưng bà Haley nói: “Bạn phải biết khi nào nên rời đi… những người này đang đưa ra quyết định về an ninh quốc gia của chúng ta. Họ đang đưa ra các quyết định về nền kinh tế của chúng ta, về vấn đề biên giới. Chúng tôi cần biết họ đang ở đỉnh cao trong trò chơi của mình. Bạn không thể nói điều đó ngay bây giờ khi nhìn vào Quốc hội.” Haley cũng bày tỏ quan ngại về Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-CA) 90 tuổi và Tổng thống 80 tuổi Joe Biden.

⚪ ---- Một quan chức ban vận động tranh cử đầy quyền lực cùng với hoạt động ở New Hampshire của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ đích danh hôm thứ Năm là một trong những kẻ bạo loạn đối đầu với cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021, nói với một cảnh sát: “Mày hãy treo cổ tự tử đi”.

Dylan Quattrucci, phó giám đốc Ban vận động tiểu bang của Trump ở New Hampshire, lần đầu tiên bị phát hiện trong một đoạn video được ghi lại vào ngày hôm đó và được chia sẻ bởi một thám tử trực tuyến có liên quan đến tài khoản tập trung vào bạo loạn ở Điện Capitol “Sedition Hunters”, theo NBC News, nơi đầu tiên đưa tin về sự tham gia của Quattrucci. Hiện vẫn chưa rõ liệu Quattrucci có xông vào tòa nhà Capitol hay không. Ít nhất 4 cảnh sát Capitol đã chết vì tự sát trong hai năm kể từ vụ tấn công bạo lực.

⚪ ---- Đó là lời tự thú trên Fox News của John Eastman (cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump), và lẽ ra luật sư của Eastman nên ngăn cản, không cho ông này lên TV nói như thế, đó là nhận xét từ nhiều luật gia. Luật sư cánh hữu John Eastman xuất hiện trên Fox News và tiếp tục thúc đẩy các thuyết âm mưu gian lận bầu cử dẫn đến bản cáo trạng của y và một khoản bồi thường lớn về phỉ báng bởi mạng lưới bảo thủ, và Chuck Rosenberg của MSNBC cho biết cuộc phỏng vấn lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.

Người dẫn chương trình Laura Ingraham đã nói rằng không có bằng chứng nào về hành vi gian lận trên diện rộng được chấp nhận trong bất kỳ vụ kiện nào do Donald Trump đưa ra và Rosenberg nói với "Morning Joe" rằng Eastman đã không giúp ích gì cho bản thân ông trong khi phải đối mặt với việc bị truy tố.

Rosenberg nói: “Nếu tôi là luật sư bào chữa của ông Eastman, tôi sẽ đẩy Eastman vào trong phòng xanh (phòng ngồi nghỉ, nơi phim trường) và không để ông ấy bước vào phim trường. Đó luôn là một ý tưởng tồi. Phản ứng thứ hai của tôi là, nó có ích cho công tố chính phủ nhiều hơn ông Eastman dự định. Bây giờ, hãy nhìn xem, tôi không nghĩ đó là một lời Eastman thú nhận đầy đủ, nhưng rõ ràng là thú nhận đã ngăn cản sự chuyển giao quyền lực trong một nền dân chủ. Eastman vẫn bào chữa rằng Eastman đã hành động một cách thiện chí hoặc Eastman tin vào những lý thuyết giả mạo mà Eastman tán thành. Công tố chính phủ có thể chọn lọc những điều Eastman nói trên TV, và họ có thể sử dụng nó trong phần trình bày của họ tại phiên tòa xét xử Eastman."

⚪ ---- Bây giờ là trò chơi đổ thừa. Trump xin câu giờ xét xử, và xin tách hồ sơ Trump ra khỏi 18 đồng phạm, nghĩa là sau cùng Trump sẽ đổ thừa những cố vấn của Trump quậy phá kết quả bầu cử 2020, nhưng Trump không chủ mưu, cũng như sát nhân là tay giang hồ ngoài phố New York nhưng bố già trên tòa nhà chọc trời không dính tới. Ngược lại, các thủ hạ sẽ đổ thừa là vâng lệnh Trump, và chúng ta đang đọc mấy ngày qua rồi. Một cựu công tố viên cho biết hôm thứ Năm rằng Donald Trump có cơ hội tốt để tách vụ án của mình ra khỏi các bị cáo khác ở Georgia và điều đó đi đôi với chiến lược của ông.

.

Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti nói trên chương trình The 11th Hour của MSNBC với Stephanie Ruhle: “Những luật sư đó, những luật sư bất lương đã bị truy tố, biết rằng Trump sẽ chỉ tay vào họ trong một phiên tòa chung. Tôi nghĩ điểm mấu chốt là cuối cùng thì Letitia James (Bộ Trưởng Tư Pháp New York) đã sẵn sàng và tôi nghĩ như một điều tra viên đã chỉ ra... tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều phiên tòa công khai, phát trực tiếp hơn, về cơ bản là kéo theo Donald Trump. Các luật sư đang cố đổ lỗi cho Trump, và cuối cùng, sức nặng của bằng chứng khi Trump ra tòa cũng sẽ chống lại họ."

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump sắp xài cạn tiền của người khác để chi cho các hóa đơn pháp lý của mình, tổng số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đô la nếu tính cả 4 vụ án hình sự của Trump. Theo những con số mới nhất hiện có, quỹ chủ chốt của ông đã chi gần như toàn bộ số tiền hơn 150 triệu USD mà nó huy động được và chỉ còn chưa đầy 4 triệu USD. Trump đã sử dụng quỹ của mình cho các quảng cáo năm 2024 và vay tiền để được bảo lãnh ở Georgia. Và một số đồng phạm của Trump đang cầu xin giúp tiền.

.

Các luật sư bào chữa hình sự đã nói chuyện với USA TODAY ước tính các hóa đơn pháp lý của Trump sẽ lên tới hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng chục triệu, phần lớn là vì Trump là bị cáo trong bốn vụ án hình sự nhưng cũng vì danh tiếng của anh ta.

.

Zachary Smith, người hành nghề bào chữa hình sự cách Atlanta khoảng 40 dặm, cho biết Trump có thể chi từ 500.000 đến 1,5 triệu USD cho một luật sư địa phương trong phiên tòa xét xử tội gian lận RICO của Trump. Ông cho biết bào chữa Trump có thể khiến một công ty luật nhỏ phải đóng cửa trong nhiều tháng trong thời gian họ thụ lý vụ việc và công ty sẽ tính phí bảo hiểm dựa trên danh tiếng của Trump.

.

Danya Perry, luật sư bào chữa và cựu công tố viên liên bang ở New York, cho biết một phiên tòa kéo dài hai hoặc ba tuần có thể dễ dàng tiêu tốn 10 triệu USD. Perry nhấn mạnh sự phức tạp và tầm quan trọng của vụ án ở Quận Fulton là đặc biệt tốn kém.

.

Bruce Udolf, cựu công tố viên liên bang và luật sư bào chữa hình sự ở Nam Florida, cho biết các luật sư ưu tú có thể tính một khoản phí cố định cho dù họ có xem vụ bào chữa được hoàn thành hay không. Những người khác có thể tính phí ra tòa án từ 10.000 đến 30.000 USD một ngày. Ông nói: “Tôi không thể thấy hầu hết các luật sư "cổ trắng" cấp cao nhất đều làm việc đó với mức lệ phí dưới 2 hoặc 3 triệu USD."

.

Udolf nói, câu hỏi đặt ra là Trump có bao nhiêu luật sư ở bên cạnh ông trong phòng xử án trong mỗi vụ án, và sự phức tạp của luật pháp. Udolf cho biết ông đã xét xử các vụ án gian lận và tính chất “khó sử dụng” của các bản cáo trạng có thể làm kéo dài thời gian xét xử “theo cấp số nhân”.

Sara Kropf, một đối tác tại một công ty bào chữa tội phạm nhỏ ở thủ đô Washington, D.C., cho biết mức lương theo giờ cho loại luật sư này tại các công ty lớn trong khu vực của bà là khoảng 2.000 USD/giờ. Bà nói, ngoài việc trả tiền cho họ để ra tòa, họ cần xem xét các tài liệu điều tra, nộp đơn kiến nghị trước khi xét xử và chuẩn bị nhân chứng. Kropf nói: “Dễ dàng, dễ dàng, là trong vòng hàng triệu đô la. Và đó là cho từng trường hợp riêng biệt. Và chúng ta đang nói về bốn cáo trạng. Bạn dễ dàng kiếm được hàng chục triệu đô la. Thành thật mà nói, thật đáng kinh ngạc khi nghĩ về số tiền Trump sẽ chi tiêu.”

Tài khoản chính trả phí pháp lý của Trump, Save America, không có loại tiền đó. Nó đã tiêu gần như toàn bộ số tiền 154,6 triệu USD huy động được kể từ cuộc bầu cử năm 2020 và có 3,7 triệu USD trong ngân hàng vào cuối tháng 6. PAC đã chi số tiền lớn nhất, 60 triệu USD, để chuyển cho super PAC trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump, Make America Great Again Inc. Nhưng vào tháng 5 và tháng 6, khi các vướng mắc pháp lý của ông ngày càng gia tăng, super PAC đó đã hoàn lại 12,3 triệu USD cho Save America. Nếu không có những khoản chuyển nhượng đó, Save America sẽ mắc nợ.

Save America chủ yếu hoạt động bằng số tiền mà họ đã tích lũy được trước tuyên bố tái tranh cử của Trump vào tháng 11. Mặc dù chiến dịch tranh cử của Trump khoe đã thu về số tiền kỷ lục từ hai bản cáo trạng đầu tiên của ông ở New York và Miami, nhưng hồ sơ cho thấy chỉ có 3,8 triệu USD trong số đó được chuyển đến Save America và 33,1 triệu USD được chuyển đến chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Trong cùng khoảng thời gian đó, Save America đã chi 21,6 triệu USD cho các chi phí pháp lý, phần lớn trong số 38,4 triệu USD mà Save America đã chi cho hạng mục đó kể từ tháng 11 năm 2020. Và luật sư bào chữa hình sự không phải là chi phí duy nhất của Save America.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đang tìm cách tách hồ sơ xét xử Trump liên quan đến cuộc bầu cử Georgia năm 2020 ra khỏi hồ sơ 18 đồng bị cáo khác, hồ sơ tòa án Quận Fulton cho thấy hôm thứ Năm. Với hành động ngày hôm Thứ Năm 31/8/2023, Trump đang cố gắng không ràng buộc Trump với các đồng phạm khác, những người ngược lại, đã muốn một phiên tòa nhanh hơn. Gần đây, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ đề nghị của Trump để hoãn phiên tòa cho đến tháng 4/2026. Đơn thỉnh cầu hôm Thứ Năm tiếp nối lời tuyên bố vô tội của Trump đối với 13 cáo buộc hình sự và Trump cũng xin từ bỏ quyền xuất hiện tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào tuần tới. (ghi chú: Trump không muốn xuất hiện vì phiên tòa sắp tới sẽ cho trực tiếp truyền hình."

⚪ ---- Trong một hồ sơ mới được công bố hôm thứ Năm, Biện lý quận Fulton Fani Willis đã trả đũa chánh văn phòng của cựu Tổng thống Donald Trump, Mark Meadows, người đang cố gắng đưa hồ sơ truy tố của y trong vụ gian lận bầu cử 2020 Georgia ra tòa án liên bang. Meadows lập luận rằng việc y tham gia vào âm mưu lật ngược cuộc bầu cử nằm trong phạm vi trách nhiệm liên bang của y với tư cách là một quan chức Bạch Ốc, khiến hành vi này không thể bị các quan chức tiểu bang xét duyệt và nói chung là không thể bị truy tố.

Willis chỉ ra sự khác biệt. "Câu trả lời của Quận Fulton cho câu hỏi của Thẩm phán: phát hiện rằng một số hành vi công khai dưới danh nghĩa của văn phòng liên bang không yêu cầu xóa bỏ toàn bộ bản cáo trạng của Meadows vì tội ở đây là việc y cố ý đồng ý tham gia vào một âm mưu RICO, chứ không phải bản thân các hành vi công khai đó," theo luật sư Robert J. Denault viết trên X. "Về cơ bản, Meadows thừa nhận hành vi của y nhưng nói rằng tất cả đều nằm trong công việc của liên bang. Nhưng tiểu bang Georgia cáo buộc đó là một phần trong âm mưu của RICO, không thể là nhiệm vụ của cá nhân y. Và bởi vì 'trọng lực' của buộc tội là âm mưu, chứ không phải hành vi công khai, không thành vấn đề nếu một số hành vi là công việc của anh ta."

.

Meadows không đơn độc trong việc cố gắng xin chuyển lên liên bang vụ án của mình; cựu quan chức Bộ Tư Pháp Jeffrey Clark và một số đại cử tri giả mạo Georgia cũng đang cố gắng đưa vụ việc của họ ra tòa án liên bang. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng tỷ lệ thành công của họ thậm chí còn kém hơn Meadows.

⚪ ---- Thống đốc đảng Cộng hòa Georgia Brian Kemp cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ không triệu tập một phiên họp đặc biệt để luận tội Biện Lý quận Fulton Fanni Willis, người đã truy tố cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và 18 đồng phạm về những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

.

“Chừng nào tôi còn là thống đốc, chúng tôi sẽ tuân theo luật pháp và hiến pháp, bất kể nó giúp ích hay gây tổn hại về mặt chính trị cho ai,” Kemp nói, nhấn mạnh rằng một phiên họp đặc biệt, được Trump và một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa yêu cầu, “là không khả thi và cuối cùng có thể được chứng minh là vi hiến." Trước đó, Trump chỉ trích Thống đốc Kemp vì đã "đấu tranh hết mình chống lại việc luận tội công tố viên quận Fulton, Fani Willis."⚪ ---- Thẩm phán Quận Fulton chủ trì vụ truy tố RICO của tiểu bang chống lại Donald Trump và 18 đồng phạm cho biết tất cả các thủ tục tố tụng tại tòa sẽ được phát trực tiếp và có thể truyền hình trực tiếp. Thẩm phán Scott McAfee “cho biết ông đang tuân theo tiền lệ do Thẩm phán Fulton Robert McBurney đặt ra,” theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin và rằng “tất cả các phiên điều trần và xét xử sẽ được phát trên kênh YouTube của Tòa án Quận Fulton.”Thẩm phán McAfee cũng “cho biết các thành viên của giới truyền thông sẽ được phép sử dụng máy tính và điện thoại di động trong phòng xử án cho mục đích không ghi âm trong quá trình tố tụng tại tòa. Sẽ có vùng phủ sóng cho truyền hình, đài phát thanh và hình ảnh tĩnh.”Các chuyên gia pháp lý và nhà báo trong nhiều năm đã kêu gọi hệ thống tòa án liên bang truyền hình các thủ tục tố tụng, và mặc dù đây là phiên tòa cấp tiểu bang nhưng nhiều người vẫn coi đây là một thắng lợi. Trực tiếp truyền hình cũng là lý do Trump xin vắng mặt, chỉ để luật sư đại diện trong các phiên tòa Goergia.“Tính minh bạch tại tòa án quận hoàn toàn trái ngược với tòa án liên bang. Trong phiên điều trần hôm thứ Hai về việc liệu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows có nên chuyển vụ xét xử của mình lên Tòa án liên bang Hoa Kỳ hay không, các nhà báo đã bị cấm mang điện thoại di động, máy tính xách tay và máy ảnh vào tòa nhà liên bang Richard B. Russell.”Dan Shelley, chủ tịch Hiệp hội Radio Television Digital News Association, gọi quyết định của thẩm phán là “tuyệt vời” và cho biết RTDNA “hoan nghênh hành động hướng tới sự minh bạch này và kêu gọi các tòa án liên bang và New York cũng làm như vậy”.⚪ ---- Nhiều tỷ phú từng giúp tài trợ cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của Rudy Giuliani cho biết họ không có ý định giúp đỡ “thị trưởng Mỹ” lần nữa, khi ông Giuliani đang phải vật lộn với hàng loạt rắc rối về pháp lý và tài chính. Giuliani đã thiếu tiền khi phải đối mặt với cáo trạng hình sự ở Georgia cũng như các vụ kiện liên quan đến việc ông Giuliani bào chữa cho “Lời nói dối lớn” của Donald Trump.Nhưng nhà đầu tư Leon Cooperman, người đã quyên góp một số tiền nhỏ cho Giuliani vào năm 2008, nói với CNBC: “Tôi sẽ không đưa cho ông Giuliani một xu nào nữa... Ông Giuliani từng là ‘thị trưởng nước Mỹ’. Ông ấy đã làm rất tốt. Và giống như tất cả những người khác có liên quan đến Trump, mọi chuyện trở nên tồi tệ.”Ken Langone, nhà tài trợ một thời và là đại gia Home Depot, cho biết ông sẽ không giúp cho Giuliani một xu nào nữa từ khối tài sản trị giá 7 tỷ USD của mình, trong khi cựu ông chủ NASCAR Brian France nói với CNBC: “Tôi là người ủng hộ chính của Rudy hồi năm 2008 và những thời điểm khác. Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nhớ Rudy ngày xưa.”⚪ ---- Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.), thành viên cao cấp của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện, đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban James Comer (Cộng hòa-Ky.) gửi trát triệu tập Jared Kushner xuất trình tài liệu về số tiền mà công ty đầu tư của Kushner đã nhận được từ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác.Trong bức thư hôm thứ Năm gửi cho Comer, Raskin đã đề cập đến những bình luận công khai gần đây của Comer bày tỏ sự hoài nghi về các hoạt động của chính quyền thời hậu Trump của Kushner, con rể của cựu Tổng thống Trump, người từng là phụ tá hàng đầu của Bạch Ốc. Raskin đề nghị Comer tham gia cuộc điều tra của Đảng Dân chủ về công ty Affinity Partners của Kushner.Được thành lập vào năm 2021, Affinity Partners được cho là đã huy động được 2 tỷ USD từ quỹ đầu tư do Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đứng đầu và hàng triệu USD khác từ các quốc gia vùng Vịnh khác. Người phát ngôn của Cộng Hòa cho Ủy ban Giám sát đã bác bỏ yêu cầu của Raskin.⚪ ---- Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Yury Borisov cho biết trong sự kiện "Chia sẻ kiến thức của bạn" hôm thứ Sáu rằng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Sarmat (ICBM) đã được đưa ra sẵn sàng để làm nhiệm vụ. Tháng 12/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ICBM Sarmat sẽ sớm được đưa ra làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, tại sự kiện đánh dấu Ngày Bảo vệ Tổ quốc, ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục tập trung vào việc tăng cường bộ ba nguyên tử, hay hỏa tiễn nguyên tử phóng từ mặt đất, từ tàu ngầm trang bị hỏa tiễn nguyên tử và từ máy bay chiến lược mang hỏa tiễn nguyên tử.⚪ ---- Ukraine có lính đặc nhiệm có thể tấn công Nga từ sâu trong lãnh thổ Nga, theo lời Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Kyrylo Budanov, nói trong một cuộc phỏng vấn với War Zone. Bình luận của ông được đưa ra sau khi 2 máy bay vận tải Il-76 của Nga bị phá hủy và 2 chiếc nữa bị hư hại tại căn cứ không quân ở Pskov, cách thủ đô Kyiv của Ukraine gần 1.000km.“Chúng tôi đang hoạt động trong lãnh thổ Nga”, Budanov nói nhưng không làm rõ liệu cuộc tấn công căn cứ không quân Pskov có phải do đặc vụ của ông trực tiếp thực hiện hay không. War Zone tuyên bố rằng họ đã nhận được video từ camera hồng ngoại của một trong những máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công vào Pskov, cho thấy một trong những chiếc máy bay bị trúng đạn.War Zone kết luận rằng cảnh quay của họ được lấy từ máy bay không người lái trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công, "trừ khi nguồn hình ảnh đóng vai trò là máy bay không người lái giám sát để ghi lại cuộc tấn công, điều này có vẻ khó xảy ra."Điều này sẽ phù hợp với tuyên bố của Budanov rằng căn cứ không quân bị tấn công từ lãnh thổ Nga chứ không phải với sự trợ giúp của máy bay không người lái tự động tầm xa, War Zone cho biết. Trung đoàn Hàng không Vận tải Quân sự 334 đóng tại Căn cứ Không quân Pskov, đơn vị được cho là bao gồm 20 máy bay Il-76. Việc mất 25% lượng phi cơ nơi đây sẽ là một đòn nặng với khả năng chiến đấu của nó.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm cho biết Ukraine đã phát triển một loại vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu cách đó 700 km (400 dặm), rõ ràng là ám chỉ đến cuộc tấn công ngày hôm trước vào một sân bay ở miền Tây nước Nga. Zelenskyy viết trên kênh Telegram của mình rằng vũ khí này do Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine sản xuất nhưng không cung cấp thông tin chi tiết nào khác. Hôm thứ Tư, một làn sóng máy bay không người lái kéo dài 4 giờ mà Nga đổ lỗi cho Ukraine đã tấn công một sân bay gần biên giới Nga với Estonia và Latvia, làm hư hại 4 máy bay vận tải quân sự Il-76, theo báo cáo địa phương. Sân bay này nằm ở vùng Pskov của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km về phía bắc.Tổng cộng, sáu khu vực của Nga đã trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng. AP không thể xác định liệu máy bay không người lái được phóng từ Ukraine hay bên trong Nga. Ukraine thường không tuyên bố hay phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, mặc dù đôi khi họ đề cập một cách gián tiếp đến chúng. Nhận xét của Zelenskyy là gợi ý rõ ràng nhất rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công. Theo các quan chức vận tải Nga, vụ tấn công đã buộc sân bay Pskov phải đóng cửa, mặc dù sân bay này đã mở cửa trở lại hôm thứ Năm.Các quan chức cho biết hôm thứ Năm rằng một máy bay không người lái khác bị chặn qua đêm gần Moscow đã khiến chuyến bay tại một số sân bay quanh thủ đô của Nga bị trì hoãn. Không có thương tích nào được báo cáo. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin cơ quan an ninh đã giết chết 2 người và bắt giữ 5 thành viên của một nhóm biệt kích người Ukraine ở khu vực biên giới Bryansk hôm thứ Tư.Các máy bay không người lái của Ukraine rõ ràng đã tiến sâu vào Nga và thực hiện các nhiệm vụ phá hoại xuyên biên giới là một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm gây áp lực trong nước lên Điện Kremlin, về mặt quân sự và chính trị. Trong khi đó, một cuộc phản công của Ukraine được phát động vào tháng 6 đang làm sứt mẻ một số khu vực tiền tuyến, theo các quan chức Kiev. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một tổ chức tư vấn, đánh giá rằng Ukraine đang hướng tới mục tiêu "làm xói mòn tinh thần của Nga và tăng áp lực lên các chỉ huy của này".⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm thông báo rằng Arthur Petrov, một công dân Nga gốc Đức, đã bị bắt vì nghi ngờ rằng có liên quan đến việc mua sắm các thiết bị vi điện tử có nguồn gốc từ Hoa Kỳ thay mặt cho một nhà cung cấp linh kiện điện tử quan trọng có trụ sở tại Nga cho Nga. quân đội. Theo đơn khiếu nại được gỡ niêm phong ở New York, Petrov bị giam giữ vào ngày 26 tháng 8 và bị truy tố vi phạm kiểm soát xuất cảng, buôn lậu, gian lận chuyển khoản và tội rửa tiền.“Như cáo buộc trong đơn khiếu nại, Arthur Petrov đã âm mưu buôn lậu công nghệ vi điện tử của Hoa Kỳ cùng với các ứng dụng quân sự sang Nga, loại linh kiện được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xâm lược bất công vào Ukraine. Bộ Tư pháp sẽ không tha thứ cho những nỗ lực lách luật kiểm soát xuất cảng của chúng tôi để tiếp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh của Nga và những ai cố gắng sẽ không tìm được nơi ẩn náu trước công lý Hoa Kỳ", theo Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp thuộc Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư Pháp, Matthew Olsen, nói.⚪ ---- Iran: Vào cuộc thể thao, lỡ bắt tay đối thủ, thế là bị cấm thi đấu trọn đời. Liên đoàn cử tạ của Iran (Iran's Weightlifting Federation) đã cấm vận động viên cử tạ Mostafa Rajaee, cựu thành viên của đội tuyển quốc gia Iran, thi đấu suốt đời trong bất kỳ môn thể thao nào sau khi anh ta bắt tay một đối thủ người Israel tại World Master Weightlifting Championships (Giải vô địch cử tạ bậc thầy thế giới) ở Ba Lan hôm thứ Bảy, theo CNN và BBC.Rajaee, người đã giành huy chương bạc ở cuộc thi không chuyên nghiệp, đã được quay phim khi anh bắt tay và chụp ảnh với Maksim Svirsky của Israel, người đứng thứ ba, sau khi họ rời bục vinh quang. Đó là động thái mà Liên đoàn cử tạ Iran mô tả là "không thể chấp nhận được và không thể tha thứ".Iran không công nhận Israel là một quốc gia và cấm người Iran thi đấu với người Israel trong các môn thể thao từ judo đến cờ vua. “Do đó, các vận động viên Iran thường rút lui khỏi các cuộc thi đấu hoặc giả vờ chấn thương để tránh tiếp xúc với các vận động viên đến từ Israel”, theo USA Today. Một số người khác đã đào thoát.Liên đoàn cũng giải tán ủy ban dành cho các vận động viên cử tạ kỳ cựu và sa thải Hamid Salehinia, người đứng đầu phái đoàn Iran tham dự cuộc thi. “Sau khi điều tra sâu hơn, hành động nghiêm túc và quyết đoán sẽ được thực hiện đối với tất cả những người làm sai trái”, thông báo cho biết.Sau sự kiện này, Rajaee cảm ơn "tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường" về đích ở vị trí thứ hai trong một bài đăng trên Instagram nhưng không đề cập đến lệnh cấm hoặc các sự kiện dẫn đến nó. Svirsky cho biết anh “bị sốc” trước kết quả này. “Thật là ngu ngốc,” anh nói với Ynet. Ông nói thêm: “Thật xấu hổ khi chính trị bị đưa vào thể thao. Bắt tay là điều cơ bản phải làm."⚪ ---- Một người đàn ông bị bắn khi đang lái xe ở khu phố Vermont Square ở Nam Los Angeles vào sáng thứ Năm. Theo cảnh sát Drake Madison của Sở Cảnh sát Los Angeles, nạn nhân đang lái chiếc 4 cửa Mercedes-Benz màu đen vào khoảng 9h15 sáng thì bị trúng đạn. Người đàn ông đã tự lái xe đến trạm cứu hỏa ở 1909 W. Slauson Ave., và từ đó, anh ta được chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị. Chiếc xe bị trúng đạn ít nhất 5 chỗ, với nhiều cửa kính xe bị bắn vỡ sau vụ tấn công.⚪ ---- Một người bị bắn chết tại một khu chung cư ở Quận Cam vào tối thứ Tư 30/8/2023. Cảnh sát Brea đã được gọi vào khoảng 7:30 tối. tới Khu chung cư Raintree tại 650 N. Tamarack Ave., gần Đại lộ Trung tâm, liên quan đến nhiều cuộc gọi liên quan đến vụ nổ súng. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy nạn nhân bên trong chung cư. Nạn nhân đã chết tại hiện trường. Các nhân chứng nói với NBC 4 rằng họ nghe thấy có tới 9 phát súng nổ ra. Chưa ó thông tin nào mới đưa ra hôm Thứ Năm.⚪ ---- Quận Cam: Thượng nghị sĩ tiểu bang Dave Min, D-Irvine, người đang tranh cử vào Quốc hội liên bang, đã không bào chữa cho tội say rượu lái xe ở Bắc California và bị kết án 3 năm quản chế, theo các quan chức cho biết hôm thứ Tư. Hôm thứ Ba, TNS/TB Min bị kết án hai ngày tù giam, ba tháng theo học chương trình dành cho người phạm tội lần đầu và bị quản chế không chính thức trong 3 năm.Chương trình dành cho người phạm tội đầu tiên bao gồm 30 giờ được giáo dục về rượu và ma túy. Khi được City News Service liên hệ để yêu cầu phản hồi, văn phòng của Min đã nhắc lại tuyên bố mà thượng nghị sĩ đưa ra khi ông bị bắt. “Đêm qua tôi đã bị buộc tội nhẹ vì lái xe khi đang say rượu,” Min nói trong một tuyên bố từ văn phòng của mình hồi tháng 5/2023. "Quyết định lái xe đêm qua của tôi là vô trách nhiệm. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm và không có lời bào chữa nào cho hành động của mình. Đối với gia đình, cử tri và những người ủng hộ, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi biết mình cần phải làm tốt hơn."⚪ ----, 32 tuổi, cư dân Comer, Georgia, đã bị Cảnh sát Quận Madison bắt giữ vì tội tàn ác với động vật và hành vi ngược đãi động vật nghiêm trọng ngày 21/8. Bản khai nêu chi tiết việc Nguyễn can thiệp vào nhiều quy trình khác nhau tại một trại gia cầm ở Comer trên Quốc lộ 191, có thể dẫn đến cái chết của gà trong 6 chuồng gia cầm tại trang trại.Nguyên sống ở trang trại này và là nhân viên ở đó. Sau một loạt vấn đề giữa chủ sở hữu Tan Kieve với Tylet Phan và Nguyen, anh bị yêu cầu rời khỏi khu nhà và được thông báo rằng công việc của anh ta đã bị chấm dứt. Nói chuyện với người giám sát trại gà thịt của Pilgrim's Pride Corporation, cảnh sát được biết rằng công ty đã nhận được tín hiệu từ trại rằng nhiệt độ trong chuồng gia cầm của trang trại đã tăng vọt.Khi người giám sát trại gà thịt yêu cầu Tan kiểm tra nhiệt độ trong chuồng gà để đảm bảo an toàn cho đàn gà, anh thấy nguồn cung cấp nước cho cả 6 chuồng gà đã bị tắt. Nước được đưa vào cả nước uống cho chim và các ô làm mát được sử dụng để tăng cường thông gió bên trong nhằm hạ nhiệt độ. Người giám sát nói với cảnh sát rằng nếu không có thông báo là nước đã tắt, gà có thể chết do nóng và thiếu nước. Ông nói với các cảnh sát rằng Tan cảm thấy rằng Nguyễn đã tắt nước để phản ứng lại việc bị yêu cầu rời khỏi trang trại.Cảnh sát viết trong báo cáo rằng Nguyễn đã gửi một số tin nhắn đe dọa và gây lo ngại cho các nhân viên của Pilgrim’s Pride. Tan cũng cho biết anh cảm thấy Nguyên rất tức giận khi rời khỏi trang trại “và muốn giết gà”. Cảnh sát đã làm việc với Tan để nộp các giấy tờ pháp lý nhằm trục xuất Nguyễn chính thức khỏi trang trại, nơi anh ta đã được tống đạt khi bị giam giữ tại Ty Cảnh sát Quận Madison.Nguyễn khai với cảnh sát rằng anh ta đang sử dụng cocaine nhưng phủ nhận việc cố gắng làm hại đàn gà. Theo các cảnh sát, Nguyễn đã được trả tự do với số tiền thế chân là $7,250 vào thứ Sáu. Anh ta bị cấm quay lại trang trại hoặc liên hệ với chủ sở hữu hoặc bất kỳ ai có liên quan đến trại gà Pilgrim's Pride Corporation.⚪ ----, cư dân San Jose, đang đối mặt với cáo buộc kế hoạch nhập cảng và bán trái phép trái cây nhiệt đới từ Việt Nam, một số trong đó đã bị nhiễm ruồi giấm (fruit flies). Biện lý Quận Santa Clara Jeff Rosen cho biết Hạnh H. Huynh, 42 tuổi và Thanh T. Huynh, 36 tuổi, không có quan hệ họ hàng với nhau, đã bị truy tố âm mưu nhập cảng và bán trái cây vi phạm luật nông nghiệp của tiểu bang và liên bang.Các công tố viên cho biết, năm ngoái, 2 người đã sắp xếp để trái cây được vận chuyển từ Việt Nam và ghi sai các mặt hàng này là cá khô, cà phê hoặc trà để tránh bị kiểm tra. Các mặt hàng bất hợp pháp bao gồm langsat hoặc lanzones (tên Việt: Bòn bon, hay dâu da đất, hay trung quân), là loại trái cây nhiệt đới có hình dạng quả nho lớn. Hạnh Huỳnh bị cáo buộc cử người thân đến cơ sở vận chuyển ở hạt Alameda để lấy 200 pound langsat được ngụy trang thành cá khô, cà phê và trà. Các công tố viên cho biết lô hàng được gửi đến cơ sở kinh doanh của cô, một cửa hàng quà tặng ở Đông San Jose. Công tố cho biết Hạnh Huỳnh bị thủ tục truy tố vào ngày 4/8. Thanh Huỳnh dự kiến sẽ bị truy tố vào ngày 8/9.⚪ ----Theo Báo Hải Quan. Trong khi tổng nhập khẩu cá ngừ vào Hàn Quốc giảm 7% về khối lượng, nhưng nhập khẩu từ Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, trong khi các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam giảm, xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt Nam sang Hàn Quốc lại tăng ấn tượng. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, XK cá ngừ sang thị trường này đã tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 7 triệu USD. Trong nhóm các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam, XK cá ngừ chế biến và đóng hộp sang Hàn Quốc hiện đang tăng mạnh, đặc biệt cá ngừ đóng hộp tăng 468% so với cùng kỳ năm 2022. Sự gia tăng nhập khẩu này là do kinh tế suy thoái khiến cho người dân Hàn Quốc thắt chặt tiêu dùng hơn, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản có giá rẻ như cá ngừ đóng hộp tăng.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do.

"Hiện nay tụi em đang rất lo lắng vì thứ sáu tuần trước có người cầm dao vào đe dọa kinh lắm. Sự việc nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng lắm...” Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thụ án tại Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) nhắn nhủ gia đình một cách gấp gáp trong cuộc gọi vào chiều 31/8/2023.

Sau câu nói này là khoảng lặng vài chục giây, dường như ông Thức bị an ninh trại giam ngăn cản không cho tiếp tục câu chuyện với gia đình. Trong đoạn âm thanh gia đình ghi lại cuộc đàm thoại, bên phía đầu dây bên kia có một giọng nam khác nhiều khả năng là của cán bộ quản giáo nói: "Ở trong này ai đe dọa anh?"

Tiếp đến ông Thức phản đối: “Tôi mới gọi có ba phút à, tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý! Không, không, tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý!” rồi cuộc gọi bị cúp hẳn. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 57 tuổi, đang thụ án tù 16 năm về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” vì các hoạt động cổ suý dân chủ và quyền con người, chỉ còn khoảng hơn một năm nữa sẽ mãn án.

Một tù nhân lương tâm khác đang ở cùng khu giam giữ với ông Thức là luật sư Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD), trong buổi chiều cùng ngày cũng gọi điện thoại cho gia đình, thông báo về việc bị đàn áp trong trại giam.

Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Bách, cho RFA biết về nội dung chồng bà nhắn gửi: “Yêu cầu của anh Bách nhắn với gia đình là ngay lập tức tìm một hãng luật quốc tế ở Việt Nam, một pháp nhân quốc tế đứng ra cho anh bởi vì anh ấy nói quyền và lợi ích hợp pháp của anh đang bị xâm hại. Nghĩa là anh cần luật sư vào trại giam để gặp anh ấy. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy nói đến cái nội dung này nhưng mà lần này anh ấy cầu cứu rất là khẩn thiết.”

Cũng theo bà Thảo, ông Bách cho biết tình trạng an ninh ở trong trại giam đang nguy cấp và bị o ép khủng khiếp. "Cái câu tiếp theo anh ấy nói là có một nhóm người mặc quần áo phạm nhân nhảy vào khu giam của anh vào nửa đêm. Anh ấy đang nói đến cái câu đấy thì ngay lập tức bị quát và cắt (điện thoại-PV) luôn. Lúc đấy mới được có 5 phút gọi đã bị cắt giữa chừng.”

Gia đình của hai tù nhân lương tâm liên lạc với nhau ngay trong buổi chiều 31/8, thông qua những câu nói không trọn vẹn của hai nhà hoạt động sống cùng phòng giam, hai gia đình nghi ngờ rằng đã có một nhóm người mặc quần áo phạm nhân cầm dao nhảy vào khu giam giữ vào ngày 25/8 để đe dọa, uy hiếp đến tính mạng của bốn tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Tổ A của cơ sở giam giữ này. Độc giả có thể nghe thêm chi tiết ở đây:

https://youtu.be/Utqwvzx8sYU?si=pU2LzeSIlBxf591t

⚪ ---- HỎI 1: Có phải 52% chủ nhà muốn dọn đi nơi khác, nhưng kẹt rồi?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của Point cho biết các chủ nhà muốn chuyển đi, nhưng lãi suất thế chấp và giá nhà cao đang khiến mục tiêu này khó đạt được. Theo cuộc khảo sát, mặc dù 51,9% chủ nhà cho biết họ muốn di chuyển đi, nhưng chỉ 14% cho rằng họ có thể thực hiện điều đó trong khung thời gian mong muốn. 17% chủ nhà cho biết họ dự định chuyển đi vì ngôi nhà hiện tại của họ quá đắt hoặc vì họ muốn tận dụng vốn sở hữu nhà của mình.

Lãi suất thế chấp vay mua nhà đã dao động trong khoảng từ 6% đến 7% kể từ đầu năm, đáp ứng với dữ liệu kinh tế và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất 11 lần vào năm 2022 và 2023 khi Fed cố gắng đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/housing-homeowners-feel-stuck-want-move

⚪ ---- HỎI 2: Lo lắng, trầm cảm sẽ gây ra bệnh ung thư, tim mạch, đột quỵ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu liên hệ các rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu với các bệnh tật về thể chất, bao gồm ung thư, tiểu đường và bệnh tim, đã đặt ra một câu hỏi quan trọng: Con người có thể nghĩ mình bị bệnh không? Các chuyên gia nói với UPI rằng câu trả lời là nó phức tạp. Bác sĩ tim mạch, Tiến sĩ Sadeer Al-Kindi, người đã nghiên cứu chủ đề này, nói với UPI qua email: Dựa trên số lượng người bị ảnh hưởng bởi những rối loạn này, cộng đồng nghiên cứu y tế ngày càng quan tâm đến việc chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của một người như thế nào. Ví dụ, "có bằng chứng ngày càng rõ ràng rằng lo lắng và trầm cảm là những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim mạch, bao gồm đau tim và đột quỵ", Al-Kindi, người thực tập tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Đại học Cleveland ở Houston, cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, có tới 40% người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã trải qua "các triệu chứng gần đây của chứng lo âu hoặc rối loạn trầm cảm". Cơ quan này cho biết con số này tăng lên trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020-21, nhưng các rối loạn này vẫn phổ biến ngay cả trước khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

https://www.upi.com/Health_News/2023/08/31/depression-anxiety-physical-health/4911692805114/

.