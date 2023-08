- 2 tổ chức Free Speech for People và Mi Familia Vota Education Fund gửi thư cho hơn 10 Bộ trưởng Hành chánh của hơn 10 tiểu bang: xóa tên Trump trên lá phiếu vì đã bạo loạn. - Công tố đặc biệt Jack Smith thắng thế: cựu Giám đốc tin học của Trump ở Mar-a-Lago chịu khai thật, kể hết. - Nhiều luật gia: John Eastman (cựu luật sư Trump) nói trên đài Fox hôm qua đã vô tình tự thú chà đạp hiến pháp và c

Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang South Carolina do cơn bão Idalia. Cơn bão đã gây lũ lụt ở một số khu vực và khiến hơn 460.000 khách hàng ở Florida, Georgia và South Carolina bị mất điện. Hơn 6.000 căn nhà hư hại.

.

- 2 tổ chức Free Speech for People và Mi Familia Vota Education Fund gửi thư cho hơn 10 Bộ trưởng Hành chánh của hơn 10 tiểu bang: xóa tên Trump trên lá phiếu vì đã bạo loạn.

- Công tố đặc biệt Jack Smith thắng thế: cựu Giám đốc tin học của Trump ở Mar-a-Lago chịu khai thật, kể hết.

- Nhiều luật gia: John Eastman (cựu luật sư Trump) nói trên đài Fox hôm qua đã vô tình tự thú chà đạp hiến pháp và cản trở thủ tục Quốc hội ngày 6/1/2021

- Trump khai với Bộ trưởng Tư pháp New York: Trump đã cứu Mỹ vì ngăn cản Bắc Hàn gây ra chiến tranh nguyên tử, Trump không có thì giờ đê gian lận tài chánh, Trump căm thù các tuabin điện gió

- Thẩm phán tòa thủ đô Beryl Howell: Rudy Giuliani có tội phỉ báng hai mẹ con Ruby Freeman và Shaye Moss (cùng là nhân viên bầu cử Georgia) năm 2020

- Trump nói với nhà truyền thông Glenn Beck rằng Trump sẽ truy tố những kẻ thù chính trị nếu Trump thắng cử tổng thống năm 2024.

- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) đã gọi Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa-Ky.) là “không phù hợp với chức vụ” sau khi McConnell đứng chết lặng cả phút

- Các quan chức Cộng hòa ở Georgia đe dọa trừng phạt hoặc cách chức Biện lý Fani Willis vì dám truy tố Trump, nhiều dân cử Cộng Hòa bênh Willis

- Thẩm phán tòa thủ đô: Peter Navarro (cựu cố vấn của Trump) không có đặc quyền hành pháp trong vụ bị cáo buộc về tội khinh thường Quốc hội

- Alabama: Dân biểu tiểu bang David Cole (Cộng Hòa) bị bắt vì bỏ phiếu gian lận

- Bạch Ốc: Không có lý do gì "để Quốc hội đóng cửa" chính phủ.

- Bộ trưởng Tư pháp New York: Trump thổi phồng giá trị tài sản thêm 2,2 tỷ USD

- Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức

- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức, sẽ trở thành đại sứ Ukraine tại Anh.

- Ukraine: 6 phi công tử trận trong chiến đấu gần Bakhmut

- Nam Phi: ít nhất 73 người đã chết, 55 người bị thương trong vụ cháy tòa nhà 5 tầng ở Johannesburg

- Tổng thống Joe Biden phê chuẩn tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang South Carolina do cơn bão Idalia.

- Số lượng việc làm bị cắt giảm ở Mỹ trong tháng 8 cao hơn 217% so với tháng trước.

- Nhật: cải thiện mối quan hệ với ASEAN

- Bão Idalia vào Nam Carolina, sau khi tấn công Florida, Georgia: 460.000 nhà mất điện, 6.000 ngôi nhà bị hư hại

- California gần như 100% không bị hạn hán. Chỉ còn 6% diện tích của tiểu bang được coi là “khô bất thường”

- Mức lương đủ sống cao nhất Mỹ cho 1 người độc thân là: 1. Hawaii ($112,411/năm), 2. Massachusetts ($87,909), 3. California ($80,013).

- California: giá trung bình 1 ngôi nhà cho một gia đình ở California là $832,340 trong tháng 8. condo và nhà liền kề có giá trung bình 645.000 USD. Giá thuê trung bình là $2,912/tháng.

- Gặp các chủ doanh nghiệp ở San Francisco về tội phạm tăng vọt, nghị viên Kalimah Priforce bị chôm túi xách và xâu chìa khóa.

- Quận Cam: 1 người cầm súng ở bãi đậu xe khu mua sắm Santa Ana, kình với cảnh sát

- Kentucky: Vừa tốt nghiệp dược sĩ, Dương Nguyên lạc tay lái, tông xe vào cây góc rừng.

- Philadelphia: bắt, truy tố Tony Phan Ho, Ritha "Kay" Ngoy, Michael Phan Nguyen tội ráp, bán súng ma

- TIN VN. Việt Nam phản đối "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023" của Trung Quốc.

- HỎI 1: Có tới 46% sinh viên Mỹ nợ thẻ tín dụng vì xài không cần thiết? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 46% vận động viên thượng thừa Úc châu sống dưới mức nghèo? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-31/8/2023) ⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang South Carolina do cơn bão Idalia. Các khu vực của tiểu bang này, bao gồm cả Charleston, đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Bản tuyên bố từ Bạch Ốc viết: “Hành động của Tổng thống ủy quyền cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), điều phối mọi nỗ lực cứu trợ thiên tai nhằm mục đích giảm bớt khó khăn và đau khổ do tình trạng khẩn cấp gây ra cho người dân địa phương và cung cấp hỗ trợ thích hợp cho người dân địa phương.” yêu cầu các biện pháp khẩn cấp, được ủy quyền theo Tiêu đề V của Đạo luật Stafford, để cứu mạng sống và bảo vệ tài sản cũng như sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, đồng thời giảm thiểu hoặc ngăn chặn mối đe dọa của thảm họa."

.

⚪ ---- Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas Inc. công bố hôm thứ Năm, số lượng việc làm bị cắt giảm ở Mỹ trong tháng 8 cao hơn 217% so với tháng trước. Có 75.151 nhân viên bị sa thải vào tháng 8 năm 2023, tăng 267% so với cùng kỳ năm trước.

.

Con số tính đến thời điểm hiện tại đạt 557.057 người, tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao thứ ba tính đến thời điểm hiện tại kể từ năm 2009. Vào tháng 8, lĩnh vực kho bãi đã ghi nhận 32.123 lần cắt giảm, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, trong khi đối với Trong bảy tháng đầu năm 2023, ngành công nghệ đã cắt giảm 149.142 việc làm và dẫn đầu bảng xếp hạng về vấn đề đó.

.

"Cơ hội việc làm đang giảm và người lao động Mỹ ngày càng miễn cưỡng rời bỏ vị trí của họ ngay bây giờ. Thị trường việc làm đang thiết lập lại sau đại dịch và làn sóng tuyển dụng điên cuồng sau đại dịch. Việc cắt giảm việc làm gia tăng không có gì đáng ngạc nhiên khi sự gián đoạn công nghệ và các công ty phải cắt giảm nhân viên để giảm chi phí," theo lời Phó chủ tịch cấp cao của Challenger, Grey & Christmas Inc., Andrew Challenger, ghi trong báo cáo.

.

⚪ ---- Theo các chuyên gia pháp lý hôm thứ Tư, công tố đặc biệt Jack Smith có thể đã khám phá ra cách khiến những người bị cáo buộc là đồng mưu trong vụ tài liệu ở Mar-a-Lago của cựu Tổng Thống Donald Trump chấp thuận sẽ khai sự thật để quy tội cho Trump. Cựu công tố viên Glenn Kirschner đã xuất hiện trên chương trình The Last Word With Lawrence O'Donnell của MSNBC, nơi ông và luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss được hỏi về các yêu cầu do Smith đệ trình liên quan đến những xung đột tiềm ẩn với luật sư đại diện cho các đồng bị cáo trong vụ án đó.

.

Moss nói: “Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi là Jack Smith, anh ấy đã bỏ một ít thịt vào khúc xương đó. Nếu chính phủ có điều gì đó thì hãy nói ra. Đừng chỉ gợi ý và nhảy múa xung quanh nó. Bạn sẽ không tiến xa đến thế với Judge Cannon, từ những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ. Nếu bạn có một số điểm dẫn đến một cuộc xung đột thực sự, hãy nói ra bằng văn bản và lưu vào sổ công cộng." Kirschner tiếp tục bằng cách gợi ý rằng Thẩm phán Cannon trong trường hợp đó là một "lá bài hoang dã [khó đoán]", nhưng lưu ý rằng chúng ta đã thấy điều tương tự xảy ra vào lần trước vào lúc Smith thuyết phục ai đó khai thật để chống lại Trump.

.

“Chúng ta đã xem bộ phim này trước đây và chúng ta đã xem nó trong những ngày gần đây khi một luật sư tên là Stanley Woodward, người đại diện cho bất kỳ nhóm người nào liên quan đến MAGA của Trump, thực sự không muốn có một phiên điều trần để xem liệu ông ấy có đã có xung đột khi đại diện cho một người được gọi là nhân viên số 4 của Trump, đó là giám đốc Công nghệ thông tin tại Mar-a-Lago, người được xác định là ông Taveras... và lạ thay, ông Tavares đã chịu khai thật để lật ngược các lời khai ban đầu."

.

⚪ ---- Người dùng mạng xã hội cho rằng bình luận của cựu luật sư Trump, John Eastman, trong lần xuất hiện trên Fox News với Laura Ingraham hôm thứ Tư có thể là lời tự thú tội. Cô Ingraham hỏi Eastman: “Vào ngày 6 tháng 1/2021, bạn muốn điều gì xảy ra và điều đó có cơ sở lịch sử như thế nào trong lịch sử đất nước chúng ta. Điều đó sẽ diễn ra như thế nào? Chỉ để người xem có thể hiểu điều gì sẽ diễn ra và điều đó cuối cùng sẽ hợp hiến như thế nào?"

.

Eastman nói: “Một số điều, một số người đã thúc giục rằng Phó Tổng thống Pence chỉ đơn giản là có quyền từ chối các đại cử tri mà chứng nhận của họ vẫn đang chờ xử lý,” lúc đó Ingraham ngắt lời và nói “Tôi không tin điều đó, nhưng hãy tiếp tục.”

“Tôi cũng không,” Eastman nói, “và tôi đã nói rõ ràng với Phó Tổng thống Pence tại Phòng Bầu dục vào ngày 4 tháng 1 rằng mặc dù đây là một vấn đề mở, nhưng trong hoàn cảnh chúng tôi gặp phải, tôi nghĩ đó là lập luận yếu hơn, và sẽ thật ngu ngốc nếu sử dụng quyền lực đó, ngay cả khi anh ta [Pence] có làm vậy. Điều tôi khuyến nghị và đã nói đi nói lại nhiều lần là anh ấy [Pence] hãy chấp nhận yêu cầu của hơn 100 nhà lập pháp tiểu bang ở các tiểu bang có phiếu ngang ngửa, cho họ một tuần lễ để cố gắng tìm ra tác động của điều mà mọi người đều thừa nhận là bất hợp pháp ở tiến hành bầu cử.”

.

Ingraham nói: “Không phải ai cũng thừa nhận điều đó, nhưng rõ ràng đó là lập luận đã được đưa ra. Và rõ ràng có những điều bất thường mà mọi người đều đã thấy. Nhưng liệu nó có tăng đến mức làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử hay không, một lần nữa, mà không có thủ tục pháp lý ở các tiểu bang quan trọng… thì cuộc tranh luận cuối cùng vẫn là một cuộc tranh luận khó đưa ra… Ý tôi là, vì vậy chúng ta bây giờ ở đây.”

.

Nhà hoạt động bảo thủ George Conway đã viết: "Mẹo pháp lý chuyên nghiệp: Nếu bạn bị truy tố vì làm điều gì đó, đừng nói về điều đó trên TV."

.

Tác giả David Pepper Thứ Tư đã mô tả cuộc phỏng vấn theo cách này: “Chính xác thì bạn định thực hiện cuộc đảo chính của mình như thế nào? Đây là kế hoạch chính xác của tôi để thực hiện nó.” (ghi chú: Eastman nói như thế, sau khi hơn 63 đơn kiện của Trump về gian lận bầu cử bị các thẩm phán nhiều tiểu bang quăng bỏ vì không có chứng cứ, sau khi tất cả các Bộ Trưởng Hành Chánh cấp tiểu bang đã đúc kết bầu cử và công nhận các đại cử tri chính thức và xác nhận rằng Joe Biden đã thắng cử, thì lời nói của Eastman như dịch trên cho thấy là Eastman xúi Pence cản trở một thủ tục của Hiến pháp, đó là lời tự thú rõ ràng.)

.

⚪ ---- Hai nhóm hoạt động ủng hộ dân chủ lập luận rằng Mục 3 của Tu chính án thứ 14 cấm cựu Tổng thống Donald Trump ra tranh cử đã viết thư cho các quan chức ở 5 tiểu bang, kêu gọi họ loại bỏ tên Trump ra khỏi ứng viên lá phiếu bầu cử năm 2024 bất chấp quyết định tranh cử của Trump trong bối cảnh nhiều cuộc chiến pháp lý của ông.

.

Tổ chức Free Speech for People (Tự do ngôn luận cho mọi người: FSFP) và Mi Familia Vota Education Fund (Quỹ giáo dục Mi Familia Vota: MFVEF) đã viết cho Bộ trưởng Hành chánh New Hampshire David Scanlan, Bộ trưởng Hành chánh New Mexico Maggie Toulouse Oliver, Bộ trưởng Hành chánh Florida Cord Byrd, Bộ trưởng Hành chánh Ohio Frank LaRose và các thành viên của Ủy ban Bầu cử Wisconsin rằng bằng cách kích động cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021, Trump đã vi phạm Mục 3, còn được gọi là điều khoản loại trừ tư cách của những người theo chủ nghĩa nổi dậy.

.

Điều khoản này ban hành sau Nội chiến, loại một người khỏi chức vụ công nếu họ đã tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và sau đó tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ. "Kể từ năm 1868, các tiêu chuẩn để đủ điều kiện tranh cử tổng thống - ngoài quốc tịch bẩm sinh, tuổi tác và nơi cư trú - cũng bao gồm việc không tham gia vào cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ sau khi đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp," theo các lá thư viết. "Và Trump không đáp ứng được tiêu chuẩn đó."

.

FSFP cho biết Hiến pháp quy định rõ rằng “Trump không đủ điều kiện để xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống”. FSFP và MFVEF đã dẫn đầu các nỗ lực trong những tháng gần đây để đảm bảo rằng Trump bị cấm xuất hiện trên các lá phiếu bầu cử vào năm 2024. Vì Trump đã bị truy tố ở cấp liên bang vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và, riêng biệt, vì đã làm việc với Ít nhất 18 người khác đang cố gắng lật ngược kết quả ở Georgia, các nhóm đã viết thư cho các quan chức bầu cử ở 10 tiểu bang khác với cùng thông điệp mà họ đã gửi hôm thứ Tư.

.

John Bonifaz, chủ tịch của FSFP cho biết: “Trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cùng với chính quyền tiểu bang và địa phương, phải buộc Donald Trump phải chịu trách nhiệm về mọi tội ác mà ông ta đã phạm phải, thì các Bộ trưởng Hành chánh và các quan chức phụ trách bầu cử trên toàn quốc phải thực hiện trách nhiệm của mình để tuân theo nhiệm vụ của Hiến pháp, để loại bỏ tư cách của những người theo chủ nghĩa nổi dậy và cấm Trump tham gia bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào trong tương lai."

.

Bonifaz nói thêm: “Các cuộc truy tố hình sự sẽ xác lập trách nhiệm pháp lý của Trump theo luật pháp. Nhưng việc thực thi Mục 3 của Tu chính án thứ 14 chống lại Trump sẽ đảm bảo rằng nền cộng hòa của chúng ta được bảo vệ và vị tổng tư lệnh nổi dậy này mãi mãi không đủ tư cách nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào trong tương lai."

.

⚪ ---- Vụ kiện gian lận dân sự chống lại cựu Tổng thống Trump do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 10/2023, và giờ đây, bản ghi từ lời khai của Trump hồi tháng 4/2023 trong vụ án đó đang tiết lộ những gì Trump đã nói trong cuộc thẩm vấn kéo dài bảy giờ của ông trả lời với nhóm luật sư của Letitia James. Tờ New York Times mô tả nhận xét của ông là một "chuỗi những câu nói quanh co không theo trình tự, lạc đề chính trị và những biện hộ tự làm nặng thêm bản thân", trong đó ông "hầu như không [cho phép] luật sư nói lời nào."

.

Trong số những tuyên bố của ông: rằng ông quá bận làm tổng thống nên không thể thực hiện hành vi gian lận thông qua Tổ chức Trump Organization của mình. "Tôi rất bận," anh nói. “Tôi coi đây là công việc quan trọng nhất trên thế giới, cứu sống hàng triệu người”. Văn phòng của James cáo buộc Trump đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình lên hàng tỷ đô la. Các đoạn trích khác từ bản ghi gần 500 trang, vừa gỡ niêm phong ở tòa hôm thứ Tư, theo NY Times, Insider và Axios ghi trích đoạn như sau.

.

Về người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với Trump Organization: "Con trai tôi, Eric, tham gia vào nó nhiều hơn tôi. Tôi đang làm những việc khác. Và tôi đoán quý vị có thể nói về điều gì đó quan trọng, những quyết định cuối cùng, bất cứ điều gì. Nhưng tôi' tôi đã ít tham gia vào nó hơn nhiều so với ... năm hoặc sáu năm qua so với bao giờ hết."

.

Về việc chuyển tài sản của Trump Organization vào một quỹ tín thác: "Tôi kể câu chuyện rằng George Washington thực sự, khi còn là tổng thống, có hai bàn làm việc. Một bàn dành cho công việc kinh doanh của ông ấy - ông ấy thực sự là một người rất giàu có - một bàn dành cho công việc kinh doanh của ông ấy, và một bàn dành cho điều hành đất nước. Tôi có thể có được điều đó. ... Nhưng tôi cảm thấy mình muốn trở thành một tổng thống hợp pháp."

.

Về những sinh mạng mà ông đã cứu: "Tôi nghĩ các bạn sẽ có thảm họa chiến tranh nguyên tử nếu tôi không giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Tôi nghĩ các bạn sẽ có một cuộc chiến tranh nguyên tử nếu tôi không đắc cử. Và tôi nghĩ các bạn có thể có một cuộc chiến tranh nguyên tử ngay bây giờ, nếu bạn muốn biết sự thật."

.

Trump cũng chụp mũ một báo tài chánh. Trump nói về tạp chí Forbes, tạp chí đã ước tính giá trị thấp của ông trong quá khứ: "Forbes không biết về chúng tôi. Tôi đã đọc Forbes. Các bạn biết đấy, họ thuộc sở hữu của Trung Quốc. Và họ chương trình nghị sự riêng."

.

Về năng lượng gió: "Họ đang lắp đặt các tuabin gió một cách ngu ngốc ở khắp mọi nơi. Và theo cách riêng của tôi, tôi là một nhà bảo vệ môi trường rất giỏi và, tôi nghĩ, điều đó, bạn biết đấy, có hại cho môi trường.... Họ đang làm [việc đó] trên khắp nước Mỹ. Họ đang làm việc đó trong đại dương của chúng ta. Họ có thể đang giết những con cá voi đang dạt vào bờ, điều mà chưa ai từng thấy trước đây. Nhiều con cá voi đang tiến vào nơi chúng' đang làm việc đó ở New England. Không, tôi không phải là người thích gió.”

.

⚪ ---- Vấn đề tài chính của Rudy Giuliani có thể sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn. Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Tư rằng Giuliani đã phỉ báng hai mẹ con Ruby Freeman và Shaye Moss (cùng là nhân viên bầu cử Georgia) khi Giuliani cáo buộc họ xử lý sai các lá phiếu ở Atlanta trong cuộc bầu cử năm 2020, New York Times đưa tin. Vụ án vẫn sẽ được đưa ra xét xử nhưng chỉ để xác định thiệt hại. Thẩm phán Beryl Howell của Tòa án quận DC cho biết phiên tòa sẽ được lên lịch vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024.

.

Trong hồ sơ nộp vào tháng trước, Giuliani cho biết ông không phản đối các cáo buộc và thừa nhận rằng ông đã đưa ra những tuyên bố "sai" về phụ nữ. Trong phán quyết hôm thứ Tư, Howell cho biết "ông Giuliani phải chịu trách nhiệm về" tội phỉ báng, cố ý gây đau khổ về tinh thần, âm mưu dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt." Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Beryl Howell cáo buộc Giuliani có hành vi sai trái "cố ý."

.

Giuliani, người vẫn phải đối mặt với cáo buộc trọng tội liên quan đến bầu cử ở Georgia cùng với Trump và 17 đồng phạm khác, đã khai man rằng hai người phụ nữ này đã lấy hàng nghìn lá phiếu giả từ vali ở một điểm bỏ phiếu. Tờ NY Times đưa tin, Giuliani so sánh những người phụ nữ này với những kẻ buôn bán ma túy và nói rằng nhà của họ nên được khám xét. Freeman và Moss cho biết họ đã nhận được những lời đe dọa xử tử và lo sợ cho sự an toàn của mình sau khi bị nhắm tới, CNN đưa tin. Theo vụ kiện, FBI đề nghị bà Freeman rời khỏi nhà vì sự an toàn của bản thân. CNN lưu ý rằng tiền phạt đối với Giuliani có thể lên tới hàng triệu USD.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump nói với nhà truyền thông bảo thủ Glenn Beck rằng Trump sẽ truy tố những kẻ thù chính trị của mình nếu thắng cử tổng thống lần nữa vào năm 2024. “Bạn đã nói vào năm 2016, ‘Hãy nhốt cô ấy lại’,” Beck nhắc Trump về những phát biểu của ông về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton vào năm 2016 trong lần xuất hiện trên chương trình BlazeTV của ông hôm thứ Ba. “Và sau đó khi trở thành tổng thống, bạn nói, ‘Chúng tôi không làm điều đó ở Mỹ. Đó không phải là điều đúng đắn nên làm.”

.

Beck tiếp tục hỏi cựu tổng thống, “Ông có hối hận vì đã không nhốt bà Hillary Clinton không? Và nếu bạn lại là tổng thống, bạn có nhốt mọi người không?"

.

Trump, người đã bác bỏ các cáo trạng khác nhau mà ông phải đối mặt ở Georgia, New York, Florida và Washington, D.C., cho biết “không có lựa chọn nào khác”. “Tôi sẽ cho bạn một ví dụ… Câu trả lời là bạn không có lựa chọn nào khác, bởi vì họ đang làm điều đó với chúng tôi,” Trump nói và nói thêm rằng Trump “chưa bao giờ đánh Biden mạnh như tôi có thể làm.” Trump lập luận rằng các cáo trạng hình sự mà ông phải đối mặt mang bản chất chính trị và nhằm mục đích ngăn cản ông giành được một nhiệm kỳ nữa tại Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Đứng hình, đứng tê liệt bất ngờ... Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) đã gọi Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa-Ky.) là “không phù hợp với chức vụ” sau khi ông McConnell dường như đứng chết lặng trên bục phát biểu hôm thứ Tư lần thứ hai trong những tuần gần đây khi trả lời các câu hỏi từ những phóng viên.

.

Greene viết hôm thứ Tư trên X: “Các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe lão hóa và/hoặc sự kém cỏi về sức khỏe tâm thần của các nhà lãnh đạo quốc gia chúng ta PHẢI được giải quyết”. Cô đính kèm một đoạn clip về vụ việc xảy ra trước đó trong ngày. “Biden, McConnell, Feinstein và Fetterman là những ví dụ về những người không phù hợp với chức vụ và đã đến lúc phải nghiêm túc về điều đó,” Greene tiếp tục, so sánh việc McConnell bị đóng băng với những gì cô ấy gợi ý là các tình trạng liên quan đến sức khỏe ảnh hưởng đến Tổng thống Biden, cùng với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dianne Feinstein (Calif.) và John Fetterman (Pa.).

.

Các nhà lập pháp cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự về sức khỏe đối với khả năng tâm thần của Feinstein, với một số ít người trong đảng của bà thậm chí còn kêu gọi bà từ chức. Fetterman đã tự mình vào bệnh viện vài tuần để điều trị chứng trầm cảm lâm sàng. Ông cũng sống sót sau một cơn đột quỵ trong chiến dịch tranh cử của mình.

.

Nhận xét của Greene lặp lại một số lập luận được đưa ra bởi các thành viên của cả hai đảng, những người đã nêu lên mối lo ngại về một Thượng viện đang già đi, cả về mặt nhạy bén về tinh thần và về mặt phản ánh nhân khẩu học của các cử tri của họ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, độ tuổi trung bình tại Thượng viện Hoa Kỳ là 65,3 tuổi.

.

⚪ ---- Các quan chức Đảng Cộng hòa ở Georgia đã đe dọa trừng phạt hoặc cách chức Biện lý quận Fulton Fani Willis vì các cáo buộc gian lận bầu cử mà bà đưa ra chống lại Trump và 18 đồng minh của ông, bao gồm cả luật sư và các thành viên Đảng Cộng hòa địa phương. Nhưng theo phóng viên Greg Bluestein của báo Atlanta Journal-Constitution, Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Jon Burns đã dội một gáo nước lạnh vào ý tưởng luận tội bà Willis hoặc cắt ngân sách văn phòng của bà Willis.

.

Burns cho biết: “Một số ít dân cử đang kêu gọi cắt quỹ tài trợ cho một Biện lý quận được bầu hợp pháp của tiểu bang này và văn phòng của Biện lý này nhằm cố gắng can thiệp vào hệ thống tư pháp hình sự. Bất kể quan điểm của bạn về trường hợp này như thế nào, việc cắt ngân sách này cũng sẽ gây ra hậu quả không lường trước được là gây ra trì hoãn hoặc thiếu hoàn toàn việc truy tố các tội phạm nghiêm trọng khác như giết người, hãm hiếp, cướp có vũ trang, truy tố băng đảng, hành hung, v.v."

.

Hơn nữa, Burns nói thêm, "Nhắm mục tiêu vào một Biện Lý cụ thể theo cách này chắc chắn làm hỏng khái niệm ba quyền phân lập, nếu không muốn nói là vi phạm nó hoàn toàn." Điều này xảy ra khi ngay cả những đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ việc sa thải hoặc điều tra Willis cũng bị chia rẽ và tranh cãi với nhau về cách thực hiện.

.

Lãnh đạo đa số Thượng viện bang Steve Gooch đã kêu gọi một cuộc điều tra về Willis, nhưng đang bác bỏ yêu cầu của nhà lập pháp cực hữu Colton Moore về việc triệu tập một phiên họp đặc biệt để luận tội Willis, nói rằng số phiếu không dành cho điều đó. Moore đã đáp trả, gọi những người Cộng hòa chỉ trích kế hoạch của ông là “những kẻ hèn nhát”.Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC lưu ý, Burns không phải là đảng viên Cộng hòa Georgia bảo thủ nổi tiếng đầu tiên tuyên bố các đồng minh của Trump đang đi quá xa trong việc bẻ cong luật pháp tiểu bang để cứu Trump; Thống đốc Brian Kemp, Bộ trưởng Hành chánh, cựu Phó Thống đốc Geoff Duncan và cố cựu Chủ tịch Hạ viện David Ralston đều bất chấp yêu sách của Trump và các đồng minh nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.Rubin viết hôm thứ Tư: “Đầu tiên, đó là Raffensperger, Kemp, Geoff Duncan và David Ralston quá cố. "Bây giờ hãy thêm Jon Burns vào danh sách các nhà lãnh đạo Cộng Hòa Georgia rất bảo thủ, những người không ngại chuyện Biện Lý truy tố Trump."⚪ ---- Peter Navarro, cựu cố vấn của Donald Trump, người đã viết rất dài dòng về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, đã có một phần quan trọng trong việc tự bảo vệ trước cáo buộc về tội khinh thường Quốc hội do thẩm phán liên bang đưa ra hôm thứ Tư. Thẩm phán Amit P. Mehta ra phán quyết rằng Navarro sẽ không thể tranh luận tại phiên tòa rằng đặc quyền hành pháp đã cấm anh ta làm chứng và cung cấp tài liệu cho ủy ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.Tại một cuộc họp trước phiên tòa ở thủ đô Washington, Thẩm phán Mehta nói với Navarro rằng y không có đủ gánh nặng để chứng minh rằng Trump đã chính thức cấp cho y đặc quyền hành pháp hoặc quyền miễn trừ chứng thực. Navarro, 74 tuổi, hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn có thể khiến y nhận mức án tương tự như cựu cố vấn của Trump, Steve Bannon. Bannon phải đối mặt với hai tội danh tương tự, và anh bị kết án 4 tháng tù giam và bị phạt 6.500 USD vào mùa hè năm ngoái.⚪ ---- Một nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa ở Alabama đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc gian lận sau những cáo buộc rằng ông đã bỏ phiếu ở một quận nơi ông không sinh sống. Vào chiều thứ Ba, theo hồ sơ nhà tù, Dân biểu tiểu bang David Cole đã bị đưa vào Nhà tù Quận Madison với tội danh bỏ phiếu tại nhiều địa điểm hoặc địa điểm trái phép, và được thả sau khi nộp khoản tiền tại ngoại 2.500 USD. Cole, 52 tuổi, đã phải đối mặt với những câu hỏi xung quanh tình trạng cư trú của mình kể từ trước khi ông được bầu làm đại diện cho Quận 10 tại Hạ viện Alabama vào tháng 11 năm ngoái.Vài ngày trước cuộc bầu cử, một đài tin tức địa phương đưa tin rằng Cole - một cư dân lâu năm ở Quận 4, theo hồ sơ thuế - đã ký một hợp đồng cho thuê một bất động sản ở Quận 10. Nghĩa là thay thế một đảng viên Đảng Cộng hòa sắp nghỉ hưu... Cole sau đó thừa nhận trong lời khai có tuyên thệ rằng anh không chắc mình đã ở trong căn nhà thuê bao nhiêu đêm. Hơn nữa, một đối thủ của Đảng Cộng hòa trước đây từng nêu quan ngại về nơi cư trú của Cole đã bị đảng này loại khỏi cuộc bỏ phiếu.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư nói rằng hoàn toàn không có lý do gì "để Quốc hội đóng cửa" chính phủ. Trong cuộc họp báo, Jean-Pierre nhấn mạnh chính phủ cần tiếp tục hoạt động hiệu quả trong bối cảnh có nguy cơ phải đóng cửa lần thứ tư trong một thập niên vào mùa thu này. Bà nói thêm: "Hoàn toàn không có lý do gì để Quốc hội đóng cửa [chính phủ]. Đây là câu hỏi mà Quốc hội phải trả lời. Điều này không nên xảy ra".Tin tức này được đưa ra khi House Freedom Caucus đang thúc đẩy cắt giảm chi tiêu xuống mức tài chính 2022 là 1,47 nghìn tỷ USD, thấp hơn 120 tỷ USD so với mức mà Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được trước đó. Nhóm này trước đây cũng phản đối bất kỳ biện pháp tạm thời nào để giữ cho chính phủ hoạt động.⚪ ---- Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cho biết trong một hồ sơ rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trình bày sai giá trị tài sản ròng của mình, thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình một cách gian lận từ 812 triệu USD đến 2,2 tỷ USD mỗi năm từ năm 2011 đến năm 2021.Đơn kiện này là một phần của vụ kiện dân sự do Bộ trưởng Tư pháp New York là bà Letitia James đưa ra chống lại Trump, các con của ông là Donald Junior, Eric và Ivanka, và Trump Organization, cùng những người khác. Đơn kiện cáo buộc Trump thổi phồng quy mô tài sản của mình và đưa ra hơn 200 tuyên bố sai lệch, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại 250 triệu USD cũng như lệnh cấm Trump và các con của ông tham gia các công ty hàng đầu ở New York.⚪ ---- Có ít nhất 73 người đã chết, 55 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm thứ Năm tại tòa nhà 5 tầng dành cho người vô gia cư ở thành phố Johannesburg của Nam Phi. Vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng 1h30 sáng tại một tòa nhà ở góc đường Delvers và Alberts, nằm trong khu thương mại Marshalltown. Video về vụ cháy được thành phố công bố trực tuyến cho thấy cảnh tượng hỗn loạn của xe cứu thương và ngọn lửa màu cam rực rỡ xé toạc tòa nhà.Thành phố xác nhận số người chết đã nhiều lần được nêu lên trên mạng. “Nhiệm vụ tìm kiếm vẫn đang được tiến hành,” thành phố cho biết trong tuyên bố. Người phát ngôn của Johannesburg EMS Robert Mulaudzi xác nhận thi thể của những người thiệt mạng đã được tìm thấy và 55 người bị thương.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh quốc Ben Wallace hôm thứ Năm đã chính thức đệ đơn từ chức, thể hiện ý định đã được thông báo trước đó, trong một lá thư gửi đến Thủ tướng Rishi Sunak, và Sunak dự kiến sẽ nêu tên người thay thế ông vào cuối ngày. Wallace viết: “Tôi thực sự tin rằng trong thập niên tới, thế giới sẽ trở nên bất an và bất ổn hơn. Cả hai chúng tôi đều có chung niềm tin rằng bây giờ là lúc để đầu tư [đối phó]. Sau nhiều suy nghĩ, tôi đã quyết định xin phép từ chức."Trước đó, Wallace xác nhận ông sẽ từ chức trong cuộc cải tổ nội các tiếp theo vào tháng 9. Theo báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, có một số nhân vật đang được xem xét cho vị trí này, bao gồm cả người đứng đầu hiện tại của British Gas, Grant Shapps.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, sẽ từ chức và vị trí của ông sẽ được đảm nhận bởi người đứng đầu hiện tại của Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine (SPFU), Rustem Umerov, theo nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak thông báo qua Telegram vào ngày 31/8. Zheleznyak cho biết Reznikov sẽ trở thành đại sứ Ukraine tại Anh và "những tin đồn về vấn đề phê duyệt vẫn chưa được xác nhận". Những tin đồn trước đây về việc Reznikov trở thành đại sứ đã bị Bộ Ngoại giao bác bỏ, trong đó kêu gọi các nghị sĩ "không tham gia vào vấn đề nhân sự".Ông cho biết Umerov sẽ thay thế Reznikov làm Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng chưa có quyết định nào về việc ai sẽ thay thế Umerov làm người đứng đầu SPFU. Zheleznyak cho biết các đại sứ quán Ukraine đã được báo trước về diễn biến này từ sáng hôm qua, và việc luân chuyển có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần đầu tiên của tháng 9/2023. Tin đồn về việc Reznikov từ chức đã lan truyền kể từ tháng 2 năm 2023, trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng liên quan đến việc Bộ Quốc phòng mua sắm với giá quá cao cho Quân Lực.⚪ ---- Sáu phi công Ukraine đã tử trận trong một nhiệm vụ chiến đấu gần Bakhmut, theo Yevhen Rakita, người phát ngôn của Lữ đoàn không quân biệt lập 18 Igor Sikorsky, nói với Suspilne hôm thứ Tư. Rakita cho biết: “Vào ngày 29 tháng 8, sáu phi công thuộc Lữ đoàn này đã thiệt mạng ở khu vực Bakhmut. Sự việc xảy ra khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”. Ông cho biết thêm tất cả các phi công thiệt mạng đều mang cấp bậc sĩ quan.⚪ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Indonesia, theo Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn những người quen thuộc với tình hình này. Kishida sẽ cố gắng xoa dịu những lo ngại tiềm ẩn về ảnh hưởng của Trung Quốc đồng thời ngăn cản các quốc gia Đông Nam Á tiến gần hơn đến Bắc Kinh.Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ASEAN, Kishida sẽ bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối vớiASEAN Indo-Pacific Perspective (Quan điểm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN) được thông qua năm 2019. Bên cạnh đó, ông sẽ tập trung chủ yếu vào giải quyết tranh chấp nhằm ngăn cản ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.⚪ ---- Đã giảm sức mạnh, Idalia bây giờ là một cơn bão nhiệt đới khi nó di chuyển qua Nam Carolina, tấn công vùng Đông Nam Hoa Kỳ với mưa lớn và sức gió duy trì 65 dặm/giờ. Idalia đã đổ bộ vào sáng thứ Tư trên Bờ Vịnh của Florida với sức mạnh là cơn bão cấp 3 và có liên quan đến ít nhất hai trường hợp tử vong. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào vùng Big Bend, khu vực nằm giữa vùng cán xoong và bán đảo, trong hơn 125 năm.Cơn bão đã gây lũ lụt ở một số khu vực và khiến hơn 460.000 khách hàng ở Florida, Georgia và South Carolina bị mất điện. Nước dâng do bão từ Idalia đang lập kỷ lục về mực nước cao nhất ở nhiều địa điểm từ Vịnh Tampa đến Big Bend trên Bờ Vịnh Florida.

.

Theo một quan chức, khoảng 150 cư dân đã được giải cứu khỏi các khu dân cư bị ngập lụt ở Quận Pasco khi cơn bão Idalia di chuyển qua Florida. Theo Giám đốc Cứu hỏa Quận Pasco Tony Perez, các cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp bắt đầu lúc 3:30 sáng thứ Tư. Ông nói với CNN: “85 nhiệm vụ cứu hộ đã được triển khai nhưng chúng tôi đã có thể giúp sơ tán tổng cộng 150 cư dân khỏi khu vực đó”.

Perez cho biết nhiều người không chấp hành lệnh sơ tán vì không muốn rời bỏ nhà cửa, đồ đạc. Ông nói, những người khác không có tiền để rời đi và muốn vượt qua cơn bão. Lũ lụt lớn làm ngập nhà với nước dâng cao từ 3 đến 5 feet, khiến người dân không thể tự sơ tán. Theo Quản trị viên Quận Pasco Mike Carballa, khoảng 4.000 đến 6.000 ngôi nhà bị hư hại ở Quận Pasco trong cơn bão Idalia.

.

Theo công ty quan sát về điện PowerOutage.Us, hơn 460.000 khách hàng bị mất điện ở Florida và Georgia vào tối thứ Tư. Khoảng 99% khách hàng ở Jefferson, Madison và Suwannee ở Florida không có điện kể từ 5 giờ chiều.

.

⚪ ---- Bản cập nhật mới nhất từ Cơ quan theo dõi hạn hán chính thức của Hoa Kỳ cho thấy California gần như 100% không bị hạn hán. Hạn hán tiếp tục giảm bớt trên khắp tiểu bang sau khi mùa đông mang theo mưa lớn và tuyết rơi lịch sử. Bão nhiệt đới Hilary mang đến nhiều mưa hơn trong mùa hè.

.

Dữ liệu được công bố vào ngày 24/8 cho thấy khoảng 93% diện tích California không bị bất kỳ phân loại hạn hán nào. Tỷ lệ phần trăm này đã tiếp tục tăng kể từ tháng 3, khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 50% diện tích của California đã thoát khỏi hạn hán, một thành tích xảy ra lần đầu tiên sau ba năm.

.

Khoảng 6% diện tích của tiểu bang được coi là “khô bất thường”, mức phân loại ít nghiêm trọng nhất của Cơ quan Giám sát Hạn hán Hoa Kỳ, trong khi khoảng 1% diện tích của khu vực được coi là “hạn hán vừa phải”. Không có khu vực nào ở Golden State được coi là đang trong tình trạng hạn hán “cực đoan hoặc đặc biệt”, hai phân loại tồi tệ nhất của Cơ quan Giám sát Hạn hán Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- California là một trong những tiểu bang đắt đỏ nhất trên toàn quốc khi nói đến giá nhà, tiền thuê nhà, xăng dầu, tiện ích và hầu hết mọi thứ. Một cuộc khảo sát mới phác thảo số tiền mà một người độc thân cần kiếm được coi là “mức lương đủ sống” để sống thoải mái ở California và 49 tiểu bang khác của Hoa Kỳ.

.

Trang web tài chính cá nhân GoBankingRates.com đã xem xét dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và nghiên cứu của tiểu bang Missouri để xác định số tiền mà những người độc thân, không phải các cặp vợ chồng hay gia đình, phải trả cho những nhu cầu thiết yếu mỗi năm. Sau đó, số tiền đó được nhân đôi để tính chi tiêu và tiết kiệm tùy ý.

.

Các tiểu bang yêu cầu mức lương đủ sống cao nhất cho cá nhân độc thân là Hawaii ($112,411/năm), tiếp theo là Massachusetts ($87,909) và sau đó là California ($80,013). Các tác giả của nghiên cứu lưu ý: “Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn nhận ra rằng giá trị nhà trung bình cũng cao nhất ở Hawaii, California và Massachusetts”.

.

Theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc California, giá trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình ở California là $832,340 trong tháng 8. Căn hộ chung cư (condo) và nhà liền kề có giá trung bình 645.000 USD. Giá thuê trung bình là $2,912/tháng.

.

⚪ ---- Chỉ xảy ra tại California. Fox News đưa tin, khi nói chuyện với các chủ doanh nghiệp ở San Francisco về tình trạng tội phạm và trộm cắp tràn lan, Nghị viên hội đồng thành phố Emeryville, Kalimah Priforce, đã phát hiện ra rằng “ví và chìa khóa của anh đã bị đánh cắp từ túi xe đạp của anh ấy. Vấn đề là họ sẽ không thu được nhiều từ nó,” ông nói và nói đùa rằng ông đang sử dụng “ngân sách của một chính trị gia”.

.

Priforce nói thêm rằng thành phố cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các doanh nghiệp địa phương. Ông nói: “Chuẩn bị tốt hơn, camera tốt hơn, giám sát tốt hơn, những cách tốt hơn để có thể bảo vệ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi. Thật không may, chúng tôi chú trọng vào các căn hộ cao cấp ở các thành phố của mình hơn là an toàn công cộng.”

.

Như Fox News đã chỉ ra, Emeryville đã gây chú ý khi "những đám đông thanh thiếu niên quậy phá" buộc các nhân viên của Bath & Body Works phải nhốt "họ trong phòng kho" vì lo sợ cho sự an toàn của họ.

.

⚪ ---- Cuộc đối đầu kéo dài gần 11 giờ giữa cảnh sát Quận Cam và một người đàn ông có vũ trang trong bãi đậu xe của một khu mua sắm cuối cùng đã kết thúc an lành vào sáng thứ Tư. Các cuộc gọi về vụ xảy ra ở dãy nhà 1900 trên Đường 17, lần đầu đến Sở Cảnh sát Santa Ana chỉ sau 4 giờ chiều Thứ ba. Cảnh quay trên không từ Sky5 cho thấy nghi phạm, trang bị một khẩu súng ngắn trong bãi đậu xe, đi đi lại lại, hét vào mặt các cảnh sát đang núo sau các xe vây quanh, chĩa súng vào nghi phạm.

.

Khẩu súng ngắn dường như được quấn quanh tay người đàn ông bằng một miếng vải màu xanh lá cây. Có thể nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu trắng với cửa bên tài xế đang mở ngay phía sau hàng rào cảnh sát. Không rõ xe có thuộc về nghi phạm hay không, nhưng có thời điểm cảnh sát đã khám xét chiếc xe. Tất cả các cửa tiệm trong khu mua sắm đã được di tản. Các làn đường hướng Đông và hướng Tây trên Đường 17 từ Phố Mabury đến Đại lộ Tustin đã bị đóng cửa trong khi tay súng kình với cảnh sát.

.

Một robot cảnh sát mang nước và điện thoại di động đến cho nghi phạm. Một máy bay không người lái của cảnh sát cũng bay vòng vòng để có cái nhìn rõ hơn về người đàn ông và vũ khí của anh ta. Đài KTLA đưa tin, một đám đông lớn đã tụ tập gần đó để theo dõi sự việc diễn ra, bao gồm cả một số người trong gia đình của người đàn ông. Nghi phạm, vẫn chưa được tiết lộ tên, cuối cùng đã hạ súng xuống trước 3 giờ sáng và đầu hàng một cách hòa bình trước cảnh sát. Chưa rõ nguyên nhân kình với cảnh sát.

.

⚪ ---- Kentucky. Khi được yêu cầu miêu tả anh trai mình, Mikey Nguyễn, vừa rơi nước mắt, vừa nói với đài WLKY: "Anh ấy là một con người chân chính; mọi người đều yêu quý anh ấy." Vì vậy, khi Dương Nguyễn, 29 tuổi, không về nhà, chỉ trong vòng vài giờ, 80 người đã ra ngoài tìm kiếm anh. Nguyên, chàng sinh viên tốt nghiệp trường dược, vừa hoàn thành tất cả các yêu cầu của Hội đồng Dược khoa cần thiết. Jennifer Nguyễn, em họ và bạn cùng phòng của anh, lẽ ra cũng sẽ tham gia tiệc mừng hôm Thứ Bảy.

.

Jennifer, người theo học và tốt nghiệp trường dược cùng với anh họ của mình, cho biết: “Điều đáng sợ nhất là không biết anh ấy ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra”. Cảnh sát đã tham gia cuộc tìm kiếm hôm thứ Hai, tập trung vào một khu vực không xa căn hộ của anh ta, trên đường Gene Snyder, gần đường Bardstown. Nhưng không có tín hiệu điện thoại di động và không có dấu hiệu xe của Nguyên.

.

Cuối cùng một trong những người bạn thời trung học của Nguyễn, hiện là thám tử hình sự, đã phát hiện ra điều này. Thám tử Kevin Carillo đã gọi cho Mikey Nguyễn vào sáng thứ Ba sau khi phát hiện ra Dương Nguyễn chết trong xe của anh ở một khu rừng dọc theo I-265. Người ta tin rằng anh ta đã mất kiểm soát tay lái và đâm vào cây.

.

Đó là một cuộc đời bi kịch với biết bao hứa hẹn. Nguyên đang theo đuổi nghề bán lẻ dược phẩm với dự định làm việc chăm chỉ để trong hai năm nữa mẹ anh có thể nghỉ hưu. Những người thân yêu nói rằng anh ấy sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Jennifer nói: “Anh ấy tốt nghiệp đứng đầu lớp. Anh ấy rất thông minh, rất chăm học, không bao giờ trì hoãn - và anh ấy khiến mọi việc trông thật dễ dàng”.

.

⚪ ---- Một người đàn ông bị cáo buộc bán "súng ma" và ống giảm thanh mà y ráp tại nhà ở Philadelphia đã bị truy tố cùng với hai người bạn, nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Tony Phan Ho, 32 tuổi và Ritha "Kay" Ngoy, 36 tuổi, cả hai đều ở Hatfield, và Michael Phan Nguyen, 32 tuổi, ở Lansdale, đều bị truy tố tội điều hành một tổ chức tham nhũng, âm mưu và tội danh vũ khí, Biện lý Quận Montgomery Kevin Steele cho biết. .

.

Các nhà điều tra liên bang bắt đầu theo dõi Hồ vào tháng 5, khi họ biết được một lô hàng gồm các bộ phận giảm thanh đã được gửi đến nhà Ho. Các thám tử Quận Montgomery và chính quyền liên bang đã chặn gói hàng và thẩm vấn Hồ. Theo tài liệu, ban đầu Ho nói với các nhà điều tra rằng một người bạn đã vô tình đặt mua bộ phận giảm thanh, nhưng sau đó lại khai rằng y đã tự mua các bộ phận này. Ho nói thêm rằng đôi khi anh chế tạo các bộ phận phía trên của súng cho bạn bè và gia đình như một cách kiếm tiền.

.

Hồ phủ nhận việc lắp ráp súng ma đầy đủ chức năng, là loại súng không có số sê-ri, khiến chúng khó truy tìm. Trước khi gặp các nhà điều tra, Hồ được cho là đã yêu cầu Ngoy lấy một số súng và các bộ phận của súng để người ta không tìm thấy chúng trong nhà Hồ. Ngoy sau đó đã giao số tang vật đó cho cảnh sát. Cảnhs át cho biết, Nguyên đã yêu cầu Hồ chế tạo súng ma cho mình. Nguyễn cũng cố gắng mua súng thay cho Hồ vì Hồ không thể mua súng hợp pháp do đã có tiền án. Hoạt động này được gọi là thu mua rơm.

.

Các thám tử tìm thấy bằng chứng cho thấy Hồ đã bán 15 khẩu súng tự chế. Tuy nhiên, Steele cho biết Ho có khả năng kiếm được nhiều hơn thế. Khám xét nhà và nhà kho của Hồ cho thấy thiết bị cần thiết để tạo ra súng ma từ các bộ dụng cụ đặt hàng trực tuyến, cũng như các bộ phận của súng trường AR-15, bộ súng lục polymer, đạn dược và các phụ kiện súng khác.

.

Hồ sơ trên mạng cho thấy Ho đã mua hơn 200 "sản phẩm liên quan đến súng ống và áo giáp" thông qua eBay trong ba năm qua, tài liệu cho biết. Những giao dịch mua này bao gồm các thanh trượt, nòng súng và cò súng, cũng như các bộ phận súng AR-15, đạn dược và bộ phận giảm thanh.

.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam phản đối "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023" của Trung Quốc. Theo Báo Dân Trí. Trước việc Trung Quốc tung ra "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023" bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định việc này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra tối 31/8, khi trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023", trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định động thái trên và việc thể hiện yêu sách đường đứt đoạn của Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Do đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 46% sinh viên Mỹ nợ thẻ tín dụng vì xài không cần thiết?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong một cuộc khảo sát giữa tháng 8 của US News & World Report đối với sinh viên đại học, hơn 4/10 cho biết họ hiện đang mắc nợ thẻ tín dụng.

. Gần 53% số người được hỏi cho biết họ có tài khoản thẻ tín dụng đứng tên mình. Và 19% báo cáo có quyền truy cập vào thẻ tín dụng với tư cách là người dùng được ủy quyền.

. Khoảng 28% cho biết khoản nợ thẻ tín dụng của họ vượt quá 2.000 USD.

. 46% nói rằng họ mắc nợ thẻ tín dụng khi sử dụng thẻ vào những khoản mua sắm không cần thiết, chẳng hạn như ăn uống, mua sắm và mua sắm bốc đồng.

Chi tiết:

https://money.usnews.com/credit-cards/articles/survey-over-42-of-college-students-have-credit-card-debt

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 46% vận động viên thượng thừa Úc châu sống dưới mức nghèo?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Ủy ban Olympic Úc (AOC) đã kêu gọi chính phủ đầu tư nhiều tiền hơn vào thể thao sau khi một cuộc khảo sát với các vận động viên ưu tú cho thấy gần một nửa đang sống với mức thu nhập ở dưới mức nghèo khổ. Cuộc khảo sát của Tổ chức Thể thao Úc (Australian Sports Foundation: ASF), một tổ chức từ thiện quyên tiền cho thể thao, cho thấy 46% vận động viên ưu tú đang sống với mức thu nhập dưới 23.000 đô la Úc (14.860 đô la) một năm.

.

Nhiều người trong số 2.304 vận động viên được khảo sát cho biết tình hình ngày càng tồi tệ hơn khi chi phí ăn ở và đi lại tăng cao, trong khi 2/3 nữ giới cho biết sức khỏe tinh thần của họ đã bị ảnh hưởng do căng thẳng khi cố gắng kiếm sống.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/sports/nearly-half-australian-elite-athletes-living-below-poverty-line-survey-2023-08-30/

.

.