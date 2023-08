Tòa án cấp cao Việt Nam y án đối với 2 nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm (hình phải), Trần Văn Bang (hình trái).

- RFA: Tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở Hoàng Sa.

- VOA: Tòa án cấp cao Việt Nam y án đối với 2 nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm, Trần Văn Bang.

- Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ Trưởng Hành Chánh New Hampshire thảo luận về tính pháp lý: xóa tên Trump ra khỏi phiếu bầu cử 2024.

- Corky Messner (Cộng Hòa) đòi Bộ trưởng Hành chánh New Hampshire xóa tên Trump trên phiếu bầu 2024 vì Trump đã tham dự bạo loạn 6/1/2020.

- Bộ trưởng Hành chánh Arizona: chờ đơn kiện để suy tính có thể xóa tên Trump ở vòng sơ bộ.

- Bill Palatucci (trong Ủy ban QG Đảng Cộng hòa): Cộng Hòa nên suy tính xóa tên Trump ra khỏi danh sách ứng viên sơ bộ

- Trump phóng ra 22 video ngắn

- Nhiều dân cử Cộng Hòa: Cần chận ngân sách để đóng cửa chính phủ liên bang

- Biện lý Fani Willis yêu cầu thẩm phán Georgia xúc tiến nhanh vụ xét xử tất cả 19 bị cáo vụ Trump lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia.

- Tòa Tối cao New York: các ngân hàng và công ty bảo hiểm không thể che giấu các tài liệu về vụ truy tố Trump Organization gian lận tài chánh

- Trump hài lòng vì được ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy ca ngợi, nhưng dè dặt vì thuyết âm mưu 9/11

- Một ứng cử viên Tổng Thống Cộng hòa rút lui: Thị trưởng Miami Francis Suarez

- Công tố có thể chứng minh rằng Trump đã tin lời một bợm nhậu để lật ngược bầu cử 2020 vì Trump không muốn nghe lời khuyên hợp lý, chỉ muốn nghe lời êm tai.

- Phe bảo thủ hỗ trợ phong trào "quyền của cha mẹ" chỉ trích trường công làm trẻ em nghiêng về vô thần, muốn chính phủ tài trợ trường đạo của nhà thờ

- Các quan chức Florida không muốn học sinh học về lịch sử nô lệ da đen làm giàu cho các ông chủ da trắng

- Thủ tướng Nhật: yêu cầu TQ ngưng cuộc chiến biển người điện thoại quậy phá Nhật Bản

- Tổng thống Joe Biden: giúp người già giảm tiền thuốc.

- Điện Kremlin thú nhận: có thể máy bay chở Prigozhin rớt vì bị hỏa tiễn bắn rớt

- Nhà tuyên truyền Nga Vladimir Solovyov đòi xóa sổ các nước Baltic giúp Ukraine tấn công Nga.

- Ukriane đã phóng ra một đợt tấn công vào sân bay ở Pskov, Nga, bắn cháy 4 máy bay Il-76. đóng cửa tạm thời nhiều sân bay khu vực Moscow

- Bộ Ngoại giao Nga: phi cơ không người lái của Ukraine tấn công phi trường Nga là nhờ dữ kiện phương Tây giúp.

- Ukraine: Nga tấn công vùng thủ đô Kiev, ít nhất 2 người chết và 3 người bị thương

- Nga: bắn chìm 4 tàu biệt kích Ukraine, làm 50 người thương vong.

- Tailei Qi, sinh viên bậc tiến sĩ Đại học North Carolina, bị truy tố vì bắn chết GS Zijie Yan

- Texas: vệ binh nổ súng, 1 người bên kia sông biên giới trúng đạn.

- Nước ngầm ở Mỹ: gần 1/2 trạm giám sát suy giảm nước, làm Kansas sản xuất ít bắp hơn, nhiều vùng ở Mỹ cạn nước uống, Phoenix hạn chế xây nhà mới vì thiếu nước uống

- Thành phố biển đẹp nhất Hoa Kỳ là: Bãi biển Fernandina Beach - Amelia Island, Florida.

- Thành phố biển tuyêt vời nhất ở California là: Carpinteria, quận Santa Barbara.

- Công ty bảo hiểm Farmers Insurance sa thải 11%, khoảng 2.400 nhân viên

- Giá bảo hiểm nhà trung bình toàn quốc tăng 20% trong năm nay, 12% chủ nhà không mua bảo hiểm nhà

- Quận Los Angeles: y tá đình công vì bệnh viện thiếu nhânv iên, việc quá nặng nhọc.

- Massachusetts: bắt Nam Nguyen vì say rượu lái xe, mang vũ khí

- Texas: bắt, truy tố Mark Trong Nguyen vì thuê người phóng hỏa 1 cơ sở thương mại của Nguyen.

- Nhật Bản: bắt Nguyễn Xuân Bằng, 24 tuổi, vì đâm dao làm 1 cảnh sát bị thương.

- TIN VN. Tuổi thọ trung bình của nam giới Việt (71,1 tuổi) thấp hơn 5 năm so với nữ (nữ 76,1 tuổi).

- TIN VN. Xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2023 tiếp tục bùng nổ, tăng 57,5%.

- HỎI 1: Chỉ mới có 18% dân Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 76% doanh nghiệp sử dụng nhiều thiết bị Apple hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-30/8/2023) ⚪ ---- RFA: Tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở Hoàng Sa. Theo bản tin từ Đài Á Châu Tự Do. Ngư dân trên tàu cá QNg 90495 vào tối ngày 29/8 báo cáo với cơ quan chức năng vụ việc bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tại khu vực Hoàng Sa khiến hai người trên tàu bị thương và tài sản bị hư hỏng. Thông tấn xã Việt Nam loan tin ngày 30/8 dẫn báo cáo của ngư dân nêu rõ vụ tấn công xảy ra vào lúc khoảng 5:00 sáng ngày 28/8 khi tàu cá QNg 90495TS đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến bãi Xà Cừ thuộc Quần đảo Hoàng Sa.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 4201 đã truy đuổi và dùng vòi rồng áp lực mạnh phun vào tàu cá QNg 90495TS khiến chủ tàu và cũng là máy trưởng Huỳnh Văn Hoanh, 43 tuổi, bị thương gãy tay phải; thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến, con ông Hoanh, 26 tuổi, bị chấn thương vùng đầu. Cả hai cha con ngụ tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc bị tấn công, có 10 người trên tàu QNg 90945TS. Ngư dân Huỳnh Văn Khanh tường trình vụ truy đuổi kéo dài từ 5 giờ sáng đến chừng ba giờ chiều. Tàu nước ngoài phun vòi rồng để tàu cá QNg 90945TS chết máy; nhưng ngư dân trên tàu chống chọi, bơm nước ra và cố chạy thoát. Sau đó một chiếc tàu sắt nước ngoài tiến đến, yêu cầu được lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi; tuy nhiên khi thấy những người trên tàu sắt có mang vũ khí, ngư dân sợ bị bắt nên từ chối và lái tàu về đất liền.

⚪ ---- Tòa án cấp cao Việt Nam y án đối với 2 nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm, Trần Văn Bang. Theo tin từ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hôm 30/8, Tòa án Cấp cao ở Đà Nẵng y án 5 năm rưỡi tù và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, một ngày sau khi một tòa tương tự ở Tp. Hồ Chí Minh y án 8 năm tù và 3 năm quản chế đối nhà hoạt động Trần Văn Bang.

Ông Trần Văn Bang và ông Bùi Tuấn Lâm





Bà Lê Thị Thanh Lâm, vợ ông Lâm, viết trên Facebook sau phiên xử: “Vở kịch hôm nay họ diễn xong. Bùi Tuấn Lâm [bị] y án”. VOA đã liên lạc Công an Tp. Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để tìm hiểu về việc luật sư bị từ chối gặp bị cáo Lâm trước phiên xử, nhưng chưa được phản hồi.

Một thành viên gia đình của ông Trần Văn Bang nói với VOA với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn rằng Tòa Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh xét xử hôm 29/8 với bản án “bỏ túi”: “Việc kết tội của Viện Kiểm Sát và của Tòa đã có sẵn, họ chỉ việc cầm giấy đọc, mà không cần tư duy, không cần suy nghĩ. Họ không tranh luận mà chỉ kết luận”, một thành viên gia đình của ông Bang nói với VOA. “Thất vọng vô cùng vào nền tư pháp trong phiên tòa này”, người này cho biết thêm.

⚪ ---- Một loạt các cuộc gọi phone và tin nhắn gay gắt để quấy rối và đe dọa đã lan rộng khắp Nhật Bản sau vụ xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima, và Nhật Bản đã biết rõ ai đứng đằng sau việc này: Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Fumio Kishida đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tới một cuộc họp và ông “mạnh mẽ thúc giục ông kêu gọi người dân Trung Quốc hành động một cách bình tĩnh và có trách nhiệm”, ông nói với các phóng viên.

Kishida nói thêm rằng lại có chuyện ném đá vào đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, trong khi các trường học của Nhật Bản ở Trung Quốc cũng bị tấn công. Theo Reuters, các cuộc điện thoại được thực hiện tới các trường học, doanh nghiệp và văn phòng chính phủ trên khắp Nhật Bản, từ tiệm bánh đến thủy cung, và được cho là “bắt nguồn từ Trung Quốc”, Kishida cho biết. Trung Quốc phản đối việc xả nước làm mát lò nguyên tử đã qua xử lý, vốn được Liên hợp quốc cho là an toàn.

⚪ ---- Cộng Hòa phải xóa tên Cựu Tổng Thống Trump ra khỏi danh sách ứng viên sơ bộ... Bill Palatucci, thành viên Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) từ New Jersey, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng RNC cần phải áp dụng một lối thoát để loại Trump khỏi đề cử tổng thống trong trường hợp ông thắng cử nhưng bị kết tội trọng tội, theo New York Times hôm thứ Tư.

Palatucci cho rằng: “Với những gì đang xảy ra trên mặt trận pháp lý, các đảng cấp tiểu bang cần phải suy nghĩ về những lựa chọn mà họ đang đưa ra cho mình.” Palatucci cho rằng một số đảng cấp tiểu bang cần cập nhật các quy tắc của họ về cách phân bổ đại biểu tại đại hội đảng Cộng Hòa để cho phép một số tiểu bang dễ dàng thoát khỏi Trump hơn nếu cần thiết. “Tất cả những điều này đang diễn ra quá nhanh, chưa từng có và do đó, các tiểu bang đang xây dựng các quy tắc của họ. Mọi người đều có một loạt hoàn cảnh mới để xem xét.”

Palatucci hiện đang tư vấn cho một siêu ủy ban PAC hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một trong số ít đối thủ của Trump đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình pháp lý của Trump; các ứng cử viên khác, như Thống đốc Florida Ron DeSantis, đã cho rằng hệ thống tư pháp đang bị gian lận để chống lại Trump.

Trump đang phải đối mặt với bốn vụ án hình sự riêng biệt: một vụ gian lận sổ sách kế toán ở Manhattan (New York), một vụ án Đạo luật gián điệp liên bang ở Nam Florida và các vụ can thiệp bầu cử ở Washington, D.C. và Atlanta (Georgia). Rất khó có khả năng phán quyết sẽ được đưa ra trong cả ba vụ truy tố trước cuộc bầu cử năm 2024, nhưng ít nhất một số trường hợp có thể; Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong vụ truy tố ở thủ đô D.C. được lên kế hoạch vào tháng 3/2024, ngay trước cuộc bầu cử sơ bộ "Siêu Thứ Ba".

RNC đã phải vật lộn với cách giải quyết vấn đề Trump bị kết tội và hiện tại đơn giản là không có kế hoạch cho việc đó. Chủ tịch đảng Ronna McDaniel từ chối thay đổi các điều khoản trong "cam kết trung thành" bắt buộc phải tham gia vào các cuộc tranh luận sơ bộ nhằm cho phép các ứng cử viên từ bỏ một ứng cử viên là người bị kết án trọng tội, khiến các ứng cử viên như cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson tức giận, mặc dù ông và Christie cuối cùng dù sao cũng đã ký cam kết.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh Arizona: chờ đơn kiện để có thể loại Trump ở vòng sơ bộ. Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Arizona là Adrian Fontes hôm thứ Ba cho biết văn phòng của ông đang tìm cách giải quyết các khiếu nại tiềm ẩn về việc liệu Trump có nên bị xóa tên khỏi cuộc bầu cử năm 2024 hay không. Vấn đề tập trung vào Tu chính án thứ 14, cấm những người “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn” nắm giữ chức vụ công.

Cựu Thống đốc Arkansas là Asa Hutchinson đã đưa ra giả thuyết tại cuộc tranh luận tổng thống GOP tuần trước rằng hành vi của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, có thể khiến Trump bị loại vì những lý do đó - một lý thuyết đã thu hút được sự chú ý của một số học giả pháp lý, mặc dù những người khác lại đánh giá thấp khả năng này. Giờ đây, những người điều hành cuộc bầu cử cấp tiểu bang đang cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì nếu mọi người đưa ra những thách thức pháp lý chống lại Trump.

Adrian Fontes, một đảng viên Đảng Dân chủ đắc cử năm ngoái, nói với NBC News: “Chúng tôi phải có chứng nhận cuối cùng về các ứng cử viên đủ điều kiện [cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ] trước ngày 14 tháng 12/2023 cho cuộc bầu sơ bộ tổng thống ở Arizona. Và bởi vì việc này cuối cùng sẽ phải đưa ra tòa nên chúng tôi rất coi trọng vấn đề này.”

Fontes nói: “Chúng ta cần tổ chức một cuộc bầu cử. Chúng ta cần biết ai đủ điều kiện và đây là mối quan tâm đặc biệt của quốc gia. Chúng tôi không giữ quan điểm theo cách này hay cách khác. Nếu có những người muốn chống lại vấn đề này, họ cần phải bắt đầu hành động, bởi vì tôi còn một cuộc bầu cử để tranh cử”.

⚪ --- Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ Trưởng Hành Chánh New Hampshire: xét tính pháp lý, có thể sẽ xóa tên Trump ra khỏi phiếu bầu cử 2024? Bộ Trưởng Hành chánh tiẻu bang New Hampshire là David Scanlan đang giải quyết câu hỏi Trump có thể bị xóa tên vì tham gia nổi loạn hay không, khi ông quan sát thách thức tiềm tàng pháp lý đối với việc ghi tên Trump tham dự bầu cử. Ở New Hampshire, một cựu đồng minh của Đảng Cộng hòa của Trump đang cân nhắc đưa ra thách thức Tu chính án thứ 14 chống lại Trump.

Scanlan của New Hampshire cũng đưa ra quan điểm hôm thứ Hai - rằng ông ấy “không tìm cách loại bỏ bất kỳ tên nào ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống” nhưng đang cố gắng tìm ra những việc cần làm trước những thách thức kiện tụng tiềm ẩn đang hình thành.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New Hampshire đang xem xét một lập luận pháp lý có thể ngăn cản Trump tham gia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 về vai trò của Trump trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp John Formella và Bộ Trưởng Hành chánh David Scanlan đã đưa ra một tuyên bố chung hôm thứ Ba nói rằng văn phòng của họ đang theo dõi một cuộc thảo luận pháp lý về Mục 3 của Tu chính án thứ 14 và văn phòng của Formella đang "xem xét các vấn đề pháp lý liên quan" theo yêu cầu của văn phòng Scanlan.

Bản Tu chính Hiến pháp thứ 14 được thông qua sau Nội chiến và phần thứ ba của nó loại bỏ bất kỳ ai "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" chống lại Hoa Kỳ sau khi tuyên thệ nhậm chức và phục vụ trong một văn phòng liên bang. Hai học giả pháp lý bảo thủ trong tháng này đã xuất bản trước một bài báo lập luận rằng phần này ngăn cản Trump tái tranh cử tổng thống.

NBC News đưa tin hôm thứ Hai, một người dẫn chương trình trò chuyện bảo thủ đã thúc giục những người ủng hộ Trump tấn công văn phòng của Scanlan bằng các cuộc gọi điện thoại nhằm tìm kiếm sự đảm bảo rằng Bộ trưởng Hành chánh, người giám sát các cuộc bầu cử ở New Hampshire, sẽ không ngăn cản Trump tham gia bỏ phiếu.

Thông báo từ Scanlan và Formella hôm thứ Ba cho biết đã có “thông tin sai lệch khẳng định hoặc ngụ ý rằng văn phòng Bộ trưởng Hành chánh đã đưa ra quan điểm hoặc đang tìm cách thực hiện một số hành động nhất định liên quan đến việc ứng cử của Donald Trump” trong cuộc bầu cử sơ bộ, đồng thời nói thêm rằng cả hai văn phòng Bộ Trưởng đều không có quan điểm nào về việc này. đã đưa ra quan điểm về việc liệu Mục 3 của Tu chính án thứ 14 có áp dụng cho cuộc bầu cử sắp tới hay không.

⚪ ---- Một nhà hoạt động Cộng Hòa đòi Tòa Tối Cao xem có nên hay không: cấm Trump ra tranh cử vì tham dự bạo loạn. Corky Messner, một luật sư của Đảng Cộng hòa, người đã giành được sự ủng hộ của Trump trong cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 ở New Hampshire, cuộc bầu cử mà Messner đã thua trước Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ Jeanne Shaheen, muốn thúc đẩy cuộc tranh luận về chuyện Trump có thể bị cấm tranh cử. Ông nói với NBC10 Boston: “Quan niệm này… đưa tên mọi người [kể cả Trump] vào lá phiếu và để cử tri quyết định, làm suy yếu Hiến pháp”.

Scanlan nói với NBC News rằng Messner đã gặp ông vào thứ Sáu để trình bày lập luận thách thức khả năng có tên trong lá phiếu của Trump. Messner nói với NBC News rằng ông có động lực để làm việc "hoàn toàn với tư cách là một người bảo thủ hiến pháp" và rằng lợi ích của mọi người sẽ được đáp ứng nếu vấn đề "được đưa lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ càng nhanh càng tốt."

Messner cho biết, mục tiêu không phải là loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu mà là để Tòa án Tối cao quyết định xem Trump có đủ tư cách hay không. Nếu các quan chức New Hampshire quyết định cho phép Trump xuất hiện trên lá phiếu, Messner cho biết ông sẽ tài trợ một phần cho một vụ kiện và đề xuất những người ủng hộ lý thuyết này sẽ kiện ở các tiểu bang khác.

Messner nói: “Tôi nghĩ điều này phải mang tính phi đảng phái và phải tập trung vào những gì hiến pháp quy định. Tất nhiên, một khi bạn tham gia vào hệ thống pháp luật, đó là một quá trình đối kháng và mỗi bên có thể tranh luận về trường hợp của mình, nhưng cuối cùng chúng ta cần có quyết định của tòa án.”

⚪ ---- Vlogger mới nổi bật nhất vào tối thứ Ba là cựu Tổng thống Donald Trump, người đã sử dụng nền tảng mạng xã hội Truth Social để thông báo về một dự án mới: đăng một loạt clip quay cảnh Trump nói về nhiều chủ đề khác nhau. Trump cho biết sẽ “định kỳ” đăng tải những video gồm “nhiều chủ đề trong nhiều khung thời gian.”

Trump sau đó tiếp tục đăng 22 video clip khác nhau, có độ dài từ dưới 30 giây đến gần 4 phút, lên trang của Trump. Tất cả các clip đều trông gần giống nhau, nhưng chủ đề từ tất cả “các cuộc thăm dò ý kiến tuyệt vời” của Trump cho đến sinh nhật của vợ của Ben Carson; từ thỏa thuận con tin của Biden với Iran cho đến chuyện [Trump] can thiệp bầu cử; từ việc Trump căm thù báo Washington Post cho đến việc Trump yêu thương vùng Tennessee.

⚪ ---- Đóng cửa chính phủ liên bang để làm Biden xuống điểm là một trong những nỗ lực của nhiều dân cử Cộng Hòa. Quốc hội đang chạy đua thời gian để cấp vốn cho chính phủ trước thời hạn ngày 30/9/2023 khi mối đe dọa đóng cửa hiện ra - nhưng đối với một số người bảo thủ trong Hạ viện, việc đóng cửa không phải là một mối đe dọa lớn. Nhiều dân cử Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đang gạt bỏ - hoặc thậm chí chấp nhận - khả năng đóng cửa, lập luận rằng việc đưa chính phủ vào tình trạng ngừng hoạt động là điều dễ chấp nhận hơn là cho phép đất nước tiếp tục quỹ đạo chi tiêu hiện tại.

“Nếu việc đóng cửa xảy ra, thì cũng vậy nếu họ không tuân theo những gì [Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.)] đã đồng ý, đó là bắt đầu trên con đường đảm bảo an ninh tài chính mà chúng ta không có, =” theo lời Dân biểu Ralph Norman (R-S.C.) nói với The Hill trong một cuộc phỏng vấn.

Dân biểu Bob Good (R-Va.) - người vào tháng 7 đã nói "chúng ta không nên sợ chính phủ đóng cửa" - thậm chí còn đi xa hơn khi nói chuyện với The Hill vào tuần trước. Good nói: “85% chính phủ tiếp tục hoạt động và hầu hết người Mỹ thậm chí sẽ không bỏ lỡ chuyện gì. Và nếu đó là đòn bẩy mà chúng ta cần sử dụng để buộc Đảng Dân chủ chấp nhận cắt giảm chi tiêu và chấm dứt các chính sách có hại một lần nữa đang đè bẹp người dân Mỹ - ý tôi là, thì chúng ta cần phải làm điều đó.”

⚪ ----- Biện lý Quận Fulton, Ga., là bà Fani Willis hôm thứ Ba đã yêu cầu thẩm phán Georgia xúc tiến nhanh chóng vụ xét xử tất cả 19 bị cáo bị truy tố trong một vụ lừa đảo sâu rộng liên quan đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Georgia. Sau khi bị cáo Kenneth Chesebro yêu cầu xét xử nhanh chóng vụ án, Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Quận Fulton đã ấn định ngày xét xử vào ngày 23/10/2023, sớm hơn bốn tháng so với ngày Willis đề xuất ban đầu.

Trong phán quyết đó, McAfee cho biết quyết định tiến tới ngày xét xử vào tháng 10 chỉ liên quan đến Chesebro “vào thời điểm này”. Willis đã phản đối quyết định đó trong hồ sơ tòa án hôm thứ Ba.

Quy tắc xét xử nhanh chóng của Georgia quy định các vụ án phải được xét xử trước khi kết thúc hai nhiệm kỳ tòa án sau khi bị truy tố. Tất cả các phiên tòa xét xử các bị cáo, nơi họ sẽ chính thức xét xử các cáo buộc mà họ phải đối mặt và đưa ra lời nhận tội, sẽ được ấn định vào ngày 6 tháng 9/2023 (tức là, tuần sau).

Cựu luật sư chiến dịch tranh cử của Trump, Sidney Powell cũng yêu cầu xét xử nhanh chóng, mặc dù Thẩm phán McAfee chưa ấn định ngày xét xử vụ án của Powell. Powell đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc mà bà phải đối mặt hôm thứ Ba bằng văn bản và xin miễn tham dự thủ tục thụ lý để ngeh truy tố; không rõ điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ấn định ngày xét xử bà này.

Biện lý Willis cho biết hôm thứ Ba, nói vẫn duy trì quan điểm rằng “tất cả các Bị cáo nên bị xét xử cùng nhau [cùng thời gian]” - một quan điểm mà Willis đã giữ kể từ khi tuyên bố cáo buộc vào đầu tháng này. Willis viết: “Ở mức tối thiểu, Tòa án nên ấn định phiên tòa xét xử Bị cáo Powell và bất kỳ bị cáo nào khác có thể nộp yêu cầu xin xét xử nhanh chóng vào cùng ngày với Bị cáo Chesebro”.

Biện lý quận Fulton cũng yêu cầu tòa án ấn định thời hạn cho các bị cáo muốn tách vụ án của họ khỏi các bị cáo còn lại, cho phép các bên có thời gian tóm tắt vấn đề và tổ chức phiên điều trần về vấn đề đó. (nghĩa là, Willis nói, nếu Trump muốn được xét xử nhanh, Thẩm phán nên cho xử Trump cùng tháng 10/2023 với Chesebro. Dĩ nhiên, Trump đã không muốn xử sớm, chỉ muốn câu giờ thêm thôi.)

⚪ ---- Một thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu Bang New York hôm thứ Ba đã ra phán quyết rằng các ngân hàng và công ty bảo hiểm không thể che giấu các tài liệu liên quan đến vụ kiện cáo buộc Tổ chức Trump Organization thổi phồng tài sản, The Daily Beast đưa tin. Báo cáo cho biết phán quyết của thẩm phán Arthur F. Engoron sau khi một số công ty xin che giấu các tài liệu liên hệ tới Trump.

Các hồ sơ này là trọng tâm trong vụ kiện trị giá 250 triệu USD của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James chống lại gia đình Trump, cáo buộc rằng “ông trùm bất động sản và các thành viên gia đình mà ông ta bổ nhiệm làm giám đốc điều hành đã thoát khỏi sự giám sát tối thiểu”.

Phóng viên Jose Pagliery viết cho The Beast rằng “Cựu tổng thống chỉ còn 34 ngày nữa là đến phiên tòa dân sự ở Thành phố New York, nơi tài chính cá nhân của ông ấy sẽ bị soi dưới kính hiển vi trong khi Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang cố gắng làm lộ ra các hồ sơ tài chánh gian lận của Trump." (vì Trump khai giảm tài sản khi khai thuế, nhưng phóng đại tài sản khi đi vay.)

Công ty Bảo hiểm Mỹ Zurich, Ngân hàng WSFS, Ladder Capital nằm trong số những công ty đã yêu cầu thẩm phán niêm phong tài liệu. Pagliery viết rằng "'Zurich, về phần mình, đã yêu cầu một số tài liệu—đã được đưa vào sổ ghi án của tòa án làm bằng chứng—' chứa thông tin độc quyền không công khai, rất nhạy cảm về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Zurich, bao gồm cả các nguyên tắc bảo lãnh phát hành được bảo vệ nghiêm ngặt của Zurich ' và 'thông tin tài chính nhạy cảm về mặt cạnh tranh.'”

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy là người quá "gây tranh cãi" sau khi Ramaswamy cho rằng chính phủ Mỹ có liên quan đến vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trump đưa ra nhận xét này trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình bảo thủ Glenn Beck hôm thứ Ba.

“Tôi nghĩ anh ấy rất tuyệt,” Trump nói khi được hỏi liệu ông có cân nhắc Ramaswamy làm phó tổng thống hay không. “Hãy nhìn xem, bất cứ ai đã nói, tôi là tổng thống giỏi nhất trong một thế hệ,” Trump tiếp tục, “và Ramaswamy đã nói điều đó một vài lần, và Ramaswamy đã nói điều đó trong một trăm năm. Vì vậy, tôi phải thích một người như thế.” ."

Nhưng Trump cũng đã có lời cảnh báo dành cho tân binh đảng Cộng hòa. Trump nhận xét: “Anh Ramaswamy đang bắt đầu ra ngoài đó một chút. Anh Ramaswamy đang gây tranh cãi một chút. Tôi phải bảo anh Ramaswamy cẩn thận một chút, bởi vì có một số việc, bạn phải kiềm chế một chút."

Một bản ghi âm gần đây đã xuất hiện về việc Ramaswamy lặp lại các thuyết âm mưu về vụ khủng bố phóng phi cơ tự sát ngày 11/9. Ramaswamy nói với The Atlantic: “Tôi nghĩ thật chính đáng khi nói có bao nhiêu cảnh sát, bao nhiêu đặc vụ liên bang có mặt trên máy bay đâm vào Tòa Tháp Đôi. Có lẽ câu trả lời là 0. Có lẽ nó là 0 đối với tất cả những gì tôi biết, phải không? Tôi không có lý do gì để nghĩ nó là cái gì khác ngoài số 0."

⚪ ---- Một ứng cử viên Tổng Thống Cộng hòa rút lui. Thị trưởng Miami Francis Suarez hôm thứ Ba thông báo X rằng ông đang tạm dừng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Đó không phải là một bất ngờ lớn: Người đàn ông 45 tuổi này hầu như không ghi danh tham gia các cuộc thăm dò và không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận Cộng Hòa đầu tiên, Politico đưa tin.

AP lưu ý rằng Suarez đã không đưa ra lời xác nhận nào khi bỏ cuộc. Ông trong chiến dịch tranh cử ngắn ngủi của mình đã chỉ trích Thống đốc Ron DeSantis. Và mặc dù trước đây anh từng đã chỉ trích Donald Trump, nhưng Suarez phần lớn tránh các cuộc tấn công trực tiếp vào Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, theo AP.

⚪ ---- Công tố có thể chứng minh rằng Trump đã tin lời một bợm nhậu để lật ngược bầu cử 2020. Nhiều nhân chứng đã nói chuyện với Ủy ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 đã chỉ ra rằng cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani, đã nhiều lần say xỉn sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Nam Nguyen

Mark Trong Nguyen

Nguyễn Xuân Bằng

Giờ đây, các nguồn tin đang nói với báo Rolling Stone rằng công tố đặc biệt Jack Smith có thể sử dụng những trường hợp được cho là say rượu này để làm suy yếu lời biện hộ quan trọng mà Trump dự kiến sẽ đưa ra trong phiên tòa xét xử: Cụ thể, những nỗ lực của Trump nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 đã bị coi là sai trái, chỉ đơn thuần là kết quả của việc Trump làm theo lời khuyên tốt nhất của luật sư [nhưng luật sư lúc đó lại say tưng bừng].Báo này viết: “Khi thẩm vấn nhiều nhân chứng, nhóm điều tra liên bang của Smith đã đặt câu hỏi về việc Giuliani dường như say như thế nào trong những tuần y đưa ra lời khuyên cho Trump về cách bám lấy quyền lực. Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đã hỏi những nhân chứng này xem Trump có từng buôn chuyện với họ về thói quen uống rượu của Giuliani hay không và liệu Trump có từng tuyên bố việc uống rượu của Giuliani ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định hoặc phán đoán của Trump hay không. Các nhà điều tra liên bang đã hỏi về việc liệu tổng thống khi đó có được cảnh báo hay không, kể cả sau Đêm bầu cử năm 2020, về việc Giuliani được cho là uống rượu quá mức."Nói cách khác, nếu Trump cố tình nhận lời khuyên pháp lý từ Giuliani say rượu, điều đó sẽ làm tổn hại đến những tuyên bố rằng Trump chỉ tìm kiếm lời khuyên pháp lý tỉnh táo nhất có sẵn cho mình thay vì chỉ chọn lọc lời khuyên của những người chỉ nói với Trump những gì Trump muốn nghe.Nhóm của Smith cũng được cho là đã thẩm vấn các nhân chứng về việc Trump chế nhạo luật sư Sidney Powell trong quá khứ là "điên khùng" trong một nỗ lực rõ ràng nhằm chứng minh rằng Trump đang cố tình tìm kiếm những lời khuyên không đúng đắn với lý do điều đó có thể giúp Trump duy trì quyền lực.⚪ ---- Một luật sư học tại nhà đã dành phần lớn sự nghiệp chuyên môn của mình để đấu tranh chống các trường công nhưng không có kết quả. Ông tuyên bố rằng trường công có hại, nhưng những lời của ông trong nhiều năm đã bị bỏ ngoài tai. Ông cho rằng trường công dạy qáu nhiều khoa học trong một cách làm trẻ em nghiêng về vô thần. Nhưng có vẻ như bây giờ ông đã đổi tên nó thành "quyền của cha mẹ," thế là phong trào đã phát triển.Tờ Washington Post đã viết một hồ sơ về giáo dân Ky tô bảo thủ Michael Farris tiết lộ một cuộc điện thoại bí mật cho thấy Farris đang nhận được sự hỗ trợ từ các triệu phú Ky tô giáo. Farris đã tạo nên tên tuổi cho y bằng cách cấm câu chuyện "Rumpelstiltskin" trong lớp học. Nói trong một cuộc gọi hội nghị bí mật, ông nói với nhóm, theo một thành viên, ông đã tìm cách “xóa bỏ hệ thống giáo dục như chúng ta biết ngày nay” với lý do các trường học đang dạy trẻ em trở nên “thế tục”. Đối với ông, đó là một “tôn giáo vô thần”, mặc dù thế tục có nghĩa là không tuyên xưng niềm tin vào bất kỳ tôn giáo cụ thể nào.Farris đã sử dụng tấm bằng luật của mình để khởi kiện các trường học đang dạy trẻ em là người đồng tính hoặc chuyển giới. Mục tiêu cuối cùng là để Tòa án Tối cao ủy quyền cho tiểu bang trả tiền cho các trường đạo tư nhân bất chấp Tu chính án thứ nhất ngăn cản nhà nước dính liền với tôn giáo. Tuy nhiên, tại Tòa án Tối cao mới do Trump bổ nhiệm, Farris có thể đạt được mong muốn của mình. Oklahoma đã thông qua luật tài trợ toàn bộ cho một trường Công giáo trong tiểu bang.Farris nói trong một cuộc gọi năm 2021 được ghi lại và thu được bởi nhóm cơ quan giám sát được gọi là Documented. Farris cũng nói: “Và hiệp hội giáo viên, cơ sở giáo dục và tất cả mọi người liên quan đến cơ sở giáo dục sẽ có mặt đầy đủ để chống lại chúng tôi - giống như họ đã chống lại những học sinh học tại nhà”.Tờ Washington Post đưa tin, nhiều luật về "quyền của cha mẹ" đã được đề xuất hoặc ban hành ở hơn hai chục tiểu bang. Sự ủng hộ cho các dự luật chống giáo dục công lập không chỉ đến từ thảm họa của việc dạy học qua mạng trong thời kỳ COVID-19 mà còn đến từ việc bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp khi họ quay trở lại trường học. Đó là cách nhóm "Những bà mẹ vì tự do" có thể thu hút được thành viên.⚪ ---- Trước khi Florida từ chối hoàn toàn các khóa học Xếp lớp nâng cao dành cho người Mỹ gốc Phi (African American Advanced Placement) trong các trường học, các quan chức tiểu bang đã cố gắng hạ thấp cách những người chủ nô lệ châu Âu được hưởng lợi từ việc cưỡng bức lao động nô lệ da đen bằng cách tìm kiếm các quan điểm đối lập. Theo một đánh giá gần đây về truyền thông nội bộ, các quan chức giáo dục tiểu bang Florida không vui khi học sinh được dạy rằng người châu Phi bị tách khỏi lục địa quê hương của họ vì sự thuận tiện của chủ nghĩa tư bản khi người châu Âu xâm chiếm châu Mỹ.Trên thực tế, các quan chức Florida tuyên bố rằng lịch sử được ghi chép đầy đủ “có thể dẫn đến quan điểm về ‘kẻ áp bức và kẻ bị áp bức’ chỉ dựa trên chủng tộc hoặc sắc tộc”. Các quan chức cho biết những tài liệu lịch sử đó “có thể chỉ trình bày một mặt của vấn đề này và không thể đưa ra bất kỳ quan điểm đối lập hoặc quan điểm nào khác về chủ đề này”.⚪ ---- Điện Kremlin hôm thứ Tư cho biết các nhà điều tra đang điều tra vụ rớt máy bay khiến người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin chết sẽ xem xét khả năng máy bay bị bắn rơi có chủ đích. Thủ lĩnh lính đánh thuê Prigozhin đang ở trên chiếc Embraer Legacy 600 do Brazil sản xuất khi nó lao xuống từ bầu trời phía bắc Moscow vào tuần trước, khiến Prigozhin và những người khác trên tàu cùng chết.Trong lần thừa nhận rõ ràng đầu tiên rằng Prigozhin có thể đã bị ám sát, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc điều tra: “Rõ ràng là các phiên bản khác nhau đang được xem xét, bao gồm cả phiên bản - bạn biết chúng ta đang nói về điều gì - hãy nói, một sự tàn bạo có chủ ý.”⚪ ---- Nhà tuyên truyền Nga Vladimir Solovyov đã biểu lộ kinh hoàng hôm thứ Tư sau khi 6 khu vực của Nga bị máy bay không người lái Ukraine tấn công, đốt cháy nhiều máy bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga công khai im lặng về 4 chiếc máy bay Il-76 bị Ukraine bắn cháy trên một sân bay ở vùng Pskov, Solovyov không khỏi hoảng sợ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu chúng ta không thể đối phó với máy bay không người lái thì làm sao chúng ta có thể đối phó với F-16?!”Solovyov la hét, kêu gọi các quốc gia vùng Baltic hãy “bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất” để trả đũa, ám chỉ rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được xuất phát từ đó vì máy bay không người lái không thể bay xa từ biên giới Ukraine. “Họ phóng phi cơ không người lái từ đâu? Từ Ukraine? Vâng, đúng vậy. Từ lãnh thổ vùng Baltic? Nếu vậy thì hãy tiêu diệt hết bọn các nước vùng Baltic!”⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói, sau các cuộc tấn công trước đó, rằng “Các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Pskov, cách Ukraine 600 km, không thể bay xa như vậy nếu không có dữ kiện do phương Tây giúp”.Zakharova nhấn mạnh rằng hành động của chính quyền Ukraine sẽ không thoát khỏi hậu quả. Bà cũng nói rằng Nga đang tích cực điều tra và ghi lại tỉ mỉ tất cả các trường hợp quân Ukraine pháo kích vào lãnh thổ Nga. Trước đây, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tháp truyền hình ở tỉnh Bryansk của Nga không thành công và hoạt động đó đã bị quân đội Nga đẩy lùi.⚪ ---- Chính quyền địa phương Ukraine hôm thứ Tư cho biết ít nhất 2 người chết và 3 người bị thương trong các cuộc không kích qua đêm của Nga vào Kiev. Tư lệnh quân khu thành phố Kiev Serhiy Popko cho biết cuộc tấn công bao gồm "một số nhóm máy bay không người lái hướng tới các hướng khác nhau" cũng như hỏa tiễn và phòng không Ukraine đã bắn rớt hơn 20 máy bay không người lái và hỏa tiễn.Popko nói: “Kiev chưa từng trải qua một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy kể từ mùa xuân. Kẻ thù đã phát động một cuộc tấn công kết hợp lớn bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn”. Ông cho biết hai người đã thiệt mạng do các mảnh vỡ rơi xuống, điều này cũng gây ra thiệt hại và hỏa hoạn ở quận Shevchenkivskyi của thành phố.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết một trong những máy bay chiến đấu của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 tàu Ukraine, khiến 50 người thương vong: "Ngày 30/8, vào khoảng 12h giờ Moscow, một phi cơ hải quân của Hạm đội Biển Đen ở Biển Đen đã phá hủy 4 tàu quân sự cao tốc cùng các nhóm đổ bộ của Biệt kích Ukraina với tổng số lên tới 50 người." Bộ này nói, vụ tấn công diễn ra sau một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga, khiến 4 phi trường Nga phải đóng cửa không phận.---- Thống đốc khu vực Mikhail Vedernikov cho biết quân Ukriane đã phóng ra một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở Pskov, Nga. Không có thương vong nhưng cuộc tấn công đã làm hư hại 4 máy bay Il-76. Nga cũng cho biết các sân bay Vnukovo, Domodedovo và Sheremetyevo phục vụ khu vực Moscow đã tạm thời bị đóng cửa.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba nói rằng người cao niên trong nước nên chiến đấu chống lại bệnh tật chứ không phải các công ty dược phẩm. Phát biểu về việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, tổng thống nói thêm rằng do Đạo luật Giảm lạm phát, "người cao tuổi đang trả 35 đô la một tháng cho insulin thay vì 400 đô la", đồng thời nói thêm rằng từ hôm nay, 10 loại thuốc khác sẽ được Medicare thương lượng. Ông nói thêm: “Chỉ riêng việc giảm chi phí của 10 loại thuốc bổ sung này sẽ giúp ích cho hơn 9 triệu người Mỹ”.Cuối cùng, Biden nói thêm rằng Mỹ trả tiền thuốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên chống lại các đại công ty dược Big Pharma và chúng tôi sẽ không lùi bước”.⚪ ---- Hôm thứ Ba, cảnh sát đã truy tố một sinh viên bậc tiến sĩ Đại học North Carolina tội giết người cấp độ một trong vụ bắn chết Giáo sư cố vấn khoa của y, trong một vụ nổ súng khiến khuôn viên trường phải đóng cửa trong khi cảnh sát truy lùng tay súng. Tailei Qi, 34 tuổi, sẽ ra tòa vào thứ Ba tuần sau để thụ lý lần đầu về vụ giết Zijie Yan hôm thứ Hai bên trong tòa nhà khoa học trong khuôn viên Đồi Chapel.Ngoài tội danh giết người, Qi còn bị buộc tội mang một khẩu súng ngắn 9mm vào tài sản giáo dục, theo lệnh bắt giữ y. Đại học UNC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng Yan là phó giáo sư tại Khoa Khoa học Vật lý Ứng dụng, người đã làm việc cho trường đại học này từ năm 2019.AP đưa tin rằng trong một trang đã bị gỡ xuống kể từ vụ tấn công, Qi được liệt kê trên trang web của trường với tư cách là nghiên cứu sinh trong nhóm nghiên cứu của Yan và Yan được liệt kê là cố vấn của Qi. NBC News nói rằng các liên kết trên trang LinkedIn của Qi tới các bài báo xuất bản vào tháng 7 trên tạp chí Advanced Optical Materials trong đó liệt kê Yan là đồng tác giả. Qi, sống ở Đồi Chapel, đã bị bắt trong cuộc phong tỏa kéo dài khoảng ba giờ sau vụ nổ súng. CNN đưa tin cảnh sát vẫn chưa tìm thấy khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng và nói rằng họ chưa biết động cơ. Yan đứng đầu Nhóm nghiên cứu Yan Research Group mà Qi đã gia nhập năm ngoái, theo trang web UNC của nhóm.⚪ ---- Texas: vệ binh nổ súng, 1 người bên kia sông biên giới trúng đạn. Một vụ nổ súng bất thường liên quan đến một người lính thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas đang được điều tra. Tờ Dallas Morning News đưa tin, Vệ binh đã bắn qua sông Rio Grande và làm bị thương một người đàn ông Mexico vào tối thứ Bảy. Người đàn ông được xác định là Darwin Jose Garcia, 37 tuổi, bị đánh vào chân và đang hồi phục, theo El Paso Times.Tại sao Vệ binh nổ súng vẫn chưa rõ ràng. Garcia ban đầu nói với cảnh sát rằng anh ta là một người di cư đang cố gắng vượt sông để vào Hoa Kỳ, theo Texas Tribune, mặc dù sau đó anh ta nói với các phóng viên rằng anh ta chỉ đang luyện tập một môn thể thao không xác định bên bờ sông khi những người di cư khác đang cố gắng vượt qua. Dù bằng cách nào, việc bắn người vẫn không được giải thích, Vệ binh Quốc gia chỉ nói rằng vấn đề đang được điều tra.⚪ ---- Bạn có nhớ khi Phoenix hạn chế xây dựng nhà mới vào đầu năm nay vì không có đủ nước để hỗ trợ những ngôi nhà mới không? Một cuộc điều tra của tờ New York Times về tình hình nước ngầm ở Mỹ cho thấy chúng ta sẽ còn thấy nhiều câu chuyện tương tự hơn nữa, không chỉ ở các tiểu bang sa mạc. Vấn đề này lan rộng khắp đất nước, hầu như không được nhìn thấy vì nó diễn ra ngầm và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.Báo New York Times đã tạo ra cơ sở dữ liệu đầu tiên về hơn 80.000 trạm giám sát ở Mỹ và nhận thấy rằng mức độ ở khoảng 1/2 đã giảm đáng kể trong 40 năm qua, với khoảng 40% trong số đó chạm mức thấp nhất mọi thời đại trong thập niên vừa qua. Năm ngoái là năm tồi tệ nhất.Các trang trại ở Kansas đang sản xuất ít bắp hơn do tầng ngầm nước chính đã bị bơm quá mức và các giếng nước uống ở Long Island đang bị đe dọa. Oklahoma đang trong quá trình cố gắng tìm hiểu xem tình hình của mình tệ đến mức nào, điều này có thể dẫn đến việc tiết lộ công khai sẽ không làm hài lòng các chủ nhà. Một chuyên gia về nước tại Đại học Tulsa tổng kết: “Nhìn từ góc độ khách quan, đây là một cuộc khủng hoảng. Sẽ có một số vùng ở Mỹ cạn kiệt nước uống”.⚪ ---- Theo một bảng xếp hạng mới từ một ấn phẩm du lịch quốc gia, vùng ven biển California không thiếu những bãi biển ngoạn mục, hoàn hảo cho một nơi nghỉ ngơi đầy nắng, nhưng một số thành phố đứng trên tất cả những bãi biển đó. Tạp chí Trips To Discover đã công bố bảng xếp hạng 20 Thị trấn Bãi biển Tuyệt vời nhất Hoa Kỳ.⚪ - Thành phố biển đẹp nhất Hoa Kỳ là: Bãi biển Fernandina Beach - Amelia Island, Florida. Florida có rất nhiều thị trấn ven biển quyến rũ, nhưng Bãi biển Fernandina, một thị trấn nhỏ trên Đảo Amelia, một hòn đảo chắn ngoài khơi bờ biển phía bắc Florida, đã thu hút du khách trong gần 500 năm. Các cồn cát là nơi lý tưởng để đi dạo và bạn cũng sẽ tìm thấy một bến tàu dài nửa dặm để câu cá và ngắm cảnh ngoạn mục.⚪ - Thành phố biển tuyêt vời nhất ở California là: Carpinteria, California. Thuộc quận Santa Barbara, thời tiết ôn hòa quanh năm và bãi biển đầy cát rộng với những con sóng cỡ mới bắt đầu, hoàn hảo để học lướt ván nằm. Thị trấn mang tính kiến trúc nghệ thuật, chiết trung này là một trong số ít cộng đồng bãi biển còn lại ở California không mất đi hương vị ban đầu.⚪ ---- Công ty bảo hiểm Farmers Insurance hôm thứ Hai cho biết họ sẽ sa thải 11% lực lượng lao động – khoảng 2.400 nhân viên – để tái cơ cấu công ty nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận. Công ty bảo hiểm có trụ sở tại California cho biết việc cắt giảm việc làm sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề kinh doanh của họ. Hôm Thứ Hai là ngày làm việc cuối cùng tại công ty đối với hầu hết nhân viên bị ảnh hưởng bởi việc sa thải, Farmers xác nhận với Associated Press.Trong một tuyên bố thông báo về việc cắt giảm việc làm, Raul Vargas, chủ tịch và giám đốc điều hành của Farmers Group Inc., một công ty chi nhánh của Tập đoàn bảo hiểm Zurich khổng lồ của Thụy Sĩ, đã ám chỉ đến “các điều kiện hiện có” trong ngành bảo hiểm.⚪ ---- Giống như chi phí chăm sóc sức khỏe cao đã khiến hàng triệu người Mỹ không mua bảo hiểm y tế, giờ đây một số chủ nhà cũng không mua bảo hiểm nhà vì phí bảo hiểm tăng. Giá bảo hiểm nhà trung bình trên toàn quốc đã tăng 20% trong năm nay lên hơn 1.400 USD. Noah Damsky, cố vấn tài chính ở Los Angeles, nói với Wall Street Journal: “Việc không có bảo hiểm nhà là một chuyện rủi ro và bạn cần hiểu đầy đủ về hậu quả tài chính nếu mất nhà”.Không mua bảo hiểm nhà theo đúng nghĩa đen là chơi với lửa. Nếu nơi ở của bạn bị cháy, bạn có thể không chỉ mất nhà và tất cả tài sản mà còn có thể phải mang đi những gì còn lại của ngôi nhà. Và sau đó là việc xây dựng lại. Báo WSJ trích dẫn ví dụ về cư dân ở L.A. tên là Larry Farinholt, 73 tuổi, một luật sư công đã nghỉ hưu. Ông đã không mua bảo hiểm nhà trong hơn 25 năm và ước tính ông đã tiết kiệm được hơn 50.000 USD.Farinholt cho biết nguy cơ cháy rừng ở khu vực lân cận của ông là thấp và ông chỉ bị trộm một lần trong 40 năm. Ông nói với WSJ: “Có lẽ sẽ rất khó khăn về mặt tài chính nếu tôi mất nhà, nhưng tôi có đủ tiền tiết kiệm để chuyển đến một căn hộ trong trường hợp đó”. Nhiều chủ nhà khác có thể không được may mắn như vậy.Có 12% chủ nhà ở Hoa Kỳ không mua bảo hiểm cho chủ nhà - được biết đến trong giới bất động sản là “đi trần trụi” (“going bare”). Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện Insurance Information Institute, khoảng một nửa số chủ nhà không mua bảo hiểm có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 40.000 USD.⚪ ---- Quận Los Angeles: y tá cũng đình công. Hôm thứ Ba, các y tá sẽ là những người mới nhất biểu tình phản đối chủ nhân của họ, sau những cuộc đình công tương tự của các nhà văn và diễn viên, nhân viên khách sạn, tài xế UPS và nhân viên thành phố Los Angeles, cùng những người khác.Hàng trăm y tá và những người ủng hộ Hiệp hội Y tá St. Francis Registered Nurses Association đã biểu tình tại bệnh viện St. Francis Medical Center ở Lynwood vào sáng thứ Ba để phản đối những gì họ mô tả trong một thông cáo báo chí là thiếu nhân sự tại “một trong những bệnh viện bận rộn nhất ở Quận Los Angeles.”Các vấn đề bắt đầu xảy ra tại bệnh viện mà Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ California ghi nhận có “trung tâm chấn thương, đột quỵ và STEMI (phản ứng đau tim) cấp độ 2 duy nhất trong nhiều dặm xung quanh,” sau khi nó được mua cách đây ba năm. Các y tá cho biết: “Prime Healthcare đã mua lại SFMC thông qua việc phá sản vào năm 2020, sa thải 20% số y tá đã đăng bộ (RN) có kinh nghiệm, cắt giảm 12% lương của RN và tiến hành tạm dừng tăng lương trong ba năm — trong thời kỳ đại dịch, ngay cả khi RN liều mạng hàng ngày với PPE không đầy đủ (thiết bị bảo hộ cá nhân). Bây giờ bệnh viện hầu như ngày nào cũng thiếu nhân lực một cách nguy hiểm. Nhân sự y tá RN kể từ khi Prime nắm quyền kiểm soát chỉ khoảng hơn 50%.”⚪ ---- Sau khibị bắt trong một vụ tình nghi là say rượu lái xe, cảnh sát Westborough (Massachusetts) được cho là đã tìm thấy một con dao rựa và 15 viên đạn Nguyen sở hữu. Cảnh sát Westborough đã đến Đường Turnpike vào ngày 13 tháng 8 lúc 9:11 giờ tối vì có báo cáo về một chiếc xe gắn máy chạy không ổn định. Cảnh sát đã xác định được chiếc xe gắn máy và tài xế – Nam Nguyen, 49 tuổi – trong bãi đậu xe của khách sạn Hampton Inn.Trong khi Nguyen nói chuyện, cảnh sát nói họ ngửi thấy mùi rượu từ Nguyen và Nguyen có đôi mắt đờ đẫn, đỏ ngầu và giọng nói ngọng nghịu. Cảnh sát kiểm tra cử động thể lý tạic hỗ, và tin rằng Nguyen đang say rượu. Cảnh sát cho biết Nguyen có một chiếc thắt lưng có dao rựa quanh eo. Cảnh sát cũng khám xét đồ đạc của Nguyen và tìm thấy một chiếc túi màu trắng được bọc và dán băng dính chứa 15 viên đạn. Nguyễn khai là tìm thấy đạn trên đường. Cảnh sát viết rằng Nguyễn không có giấy phép mang theo hoặc thẻ nhận dạng súng (FID).Nguyen bị truy tố trọng tội say rượu lái xe, trọng tội mang vũ khí nguy hiểm, tội nhẹ tàng trữ đạn dược mà không có thẻ FID, vi phạm luật xe gắn máy và xe cơ giới không đăng ký. Nguyễn đã bị truy tố tại Tòa án quận Westborough vào ngày 14/8. Số tiền tại ngoạia là 500 USD. Nguyen sẽ trở lại tòa vào ngày 20/10/2023.⚪ ---- Cảnh sát cho biết một người đàn ông Texas đã thuê một người khác đốt cháy một cơ sở thương mại mà anh ta sở hữu ở Ottumwa., 52 tuổi, ở Killeen, Texas, đã bị bắt hôm Chủ Nhật theo lệnh truy nã vì tội hỗ trợ đốt phá cấp độ một, phạm tội hình sự cấp độ một và tàng trữ vật liệu gây cháy. Anh đang bị giam với tại ngoại 25.000 đô la với phiên điều trần sơ bộ được ấn định vào ngày 5 tháng 9/2023.Theo tài liệu của tòa án, các nhà điều tra cho biết Nguyễn đã trả tiền hoặc đồng ý trả tiền cho một cá nhân để đặt vật liệu gây cháy trong một tòa nhà thương mại tọa lạc tại 1317 E. Main St. ở Ottumwa để đốt tòa nhà vào ngày 5 tháng 7/2023. Hồ sơ tòa án trên mạng không hiển thị chi phí cho cá nhân khác. Cảnh sát cho biết hành động phóng hỏa này đã gây thiệt hại hơn 10.000 USD.Hồ sơ tòa án cho thấy cảnh sát đã thu giữ một chiếc Dodge Ram 1500 đời 2001 đang đậu tại một địa điểm ở Des Moines. Hồ sơ cho thấy chiếc xe đã được đồng phạm sử dụng để vận chuyển đến và rời khỏi hiện trường ở Ottumwa. Chiếc xe thuộc sở hữu của Nguyễn.⚪ ---- Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người Việt Nam sau khi đưa y vào danh sách truy nã toàn quốc vì cáo buộc đâm một cảnh sát hồi đầu tháng này., 24 tuổi, một người đàn ông thất nghiệp, không có địa chỉ cố định, bị truy tố âm mưu giết người. Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ y tại nhà một người quen ở Kitakyushu, tỉnh Fukuoka vào ngày 28/8, sau khi công bố ảnh của Nguyen và đưa vào danh sách truy nã.Nghi phạm đặc biệt bị cáo buộc đâm vào đầu một sĩ quan Sở cảnh sát Fuse 32 tuổi bằng một vật giống như một chiếc tuốc nơ vít và cắn vào taycảnh sát trên một con phố ở phường Hirano của Osaka vào tối ngày 3 tháng 8. Viên cảnh sát này bị thương nhẹ. Nguyên đến Nhật Bản vào tháng 4/2022 với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Nguyen mất tích vào tháng 10 năm đó ở Kyushu, nơi y đang làm công nhân xây dựng. Thời gian lưu trú của Nguyen dường như đã hết hạn vào cuối tháng 4 năm nay.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,6 tuổi, nhưng phụ nữ có tuổi thọ cao hơn nam giới 5 năm. Nếu tính theo mốc người từ 65 tuổi trở lên, Việt Nam hiện có 9 triệu, sẽ tăng lên 21,7 triệu vào năm 2050. Còn tính theo mốc 60 tuổi trở lên, nước ta có gần 11,9 triệu người (chiếm 12%), dự báo sẽ tăng lên 25% vào năm 2050. Theo Tổng cục Dân số, tuổi thọ trung bình của người Việt là 73,6 tuổi, nhưng phụ nữ Việt Nam có tuổi thọ cao hơn nam giới (76,1 so với 71,1). Năm 2019, khoảng cách này là 5,3 tuổi (76,3 so với 71,0). Trung bình người cao tuổi ở Việt Nam mắc 3-4 bệnh, thường là bệnh không lây nhiễm, cơ xương khớp, sa sút trí tuệ, giảm thính lực, tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ...⚪ ----Theo TTXVN. Giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 8 tháng năm 2023 đạt 3,45 tỷ USD, vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2022 (3,16 tỷ USD) và với tốc độ tăng trưởng này có thể vượt kỷ lục 3,81 tỷ USD vào năm 2018.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ mới có 18% dân Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT?ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc thăm dò của Pew Research cho thấy rằng mặc dù ChatGPT đang thu hút được nhiều lượt chia sẻ nhưng chỉ có khoảng 18% người Mỹ thực sự sử dụng nó. Tất nhiên điều đó thay đổi theo nhân khẩu học: Nam giới, những người từ 18-29 và những người có trình độ đại học có nhiều khả năng đã sử dụng hệ thống này hơn, mặc dù tỷ lệ này thậm chí trong các nhóm đó là 30-40%.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 76% doanh nghiệp sử dụng nhiều thiết bị Apple hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Doanh nghiệp tăng tốc sử dụng các thiết bị Apple: với 76% doanh nghiệp lớn hiện đang sử dụng nhiều thiết bị Apple hơn và 9 trong 10 chuyên gia CNTT ca ngợi lợi ích kinh doanh của máy Mac, iPhone và iPad tại nơi làm việc. Đó là một số phát hiện trong một cuộc khảo sát Nghiên cứu theo chiều sâu rộng nhằm xác định xu hướng sử dụng CNTT trên khắp các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Được ủy quyền bởi công ty quản lý thiết bị Apple Kandji, nghiên cứu này đã làm sáng tỏ cách phần cứng của Apple hiện đang được sử dụng trong kinh doanh và những lợi ích mà chúng mang lại.Chi tiết: