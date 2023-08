Trump đứng nơi sân nhà tù, và ảnh hình sự chụp trong tù.

.

- Thăm dò mới: 51% dân Mỹ nói nhiều phần là Trump có tội trong vụ bị truy tố ở tòa liên bang thủ đô DC (vì lật ngược bầu cử 2020) và vụ bị truy tố ở tòa liên bang Florida (trộm, giấu hồ sơ mật).

- Trump đầu thú ở nhà tù Fulton, Georgia, cho lấy dấu vân tay và chụp ảnh hình sự. Trump tận dụng ảnh hình sự chụp trong tù để gây quỹ tranh cử.

- Sarah Palin hăm dọa sẽ có nội chiến vì truy tố Trump (bà Palin hồi tháng 4/2023 nói sẵn sàng làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Trump 2024)

- Shawn Still (Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Georgia) khai với tòa: làm đại cử tri giả vì bị Trump lừa gạt, nên tưởng là hợp pháp.

- Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Brad Raffensperger sẽ ra làm chứng tại phiên điều trần tuần tới về nỗ lực của Mark Meadows xin chuyển qua tòa liên bang.

- Cộng Hòa Hạ Viện quậy tới bến: điều tra Biện Lý Willis về tội dám điều tra Trump và bọn bạo loạn 6/1/2021.

- Luật sư cũ của Trump, Kenneth Chesebro, xin được xét xử sớm vào ngày do Biện lý Fani Willis đề xuất, 23/10/ để không dính chùm với Trump.

- Luật sư mới của Trump, Steve Sadow, hy vọng câu giờ, sẽ trình đơn bác bỏ ngày xét xử 23/10/2023 do Biện Lý Willis đề ra.

- Cảnh sát ở Mỹ và Đức điều tra: 3 vụ đầu độc đối với 3 phụ nữ Nga lưu vong (2 phóng viên Nga và 1 nhà hoạt động nhân quyền)

- Lực lượng đặc biệt Ukraine đột kích vào bán đảo Crimea, tấn công căn cứ Trung đoàn vô tuyến số 3 của Hàng không vũ trụ Nga.

- Nga: đã bắn rớt 1 phic ơ không người lái của Ukraine vào Belgorod và 42 phi cơ không người lái khác bắn vào Crimea.

- Điện Kremlin: tin đồn Mỹ, Anh nói phi cơ chở Prigozhin bị hỏa tiễn Nga bắn rớt là vô căn cứ.

- Putin chia buồn với gia đình những người chết trên phi cơ bay cùng với Prigozhin, ca ngợi Prigozhin "là tài năng, tôi biết từ 1990s."

- Prigozhin kể như đã chết cùng Phó tướng của Wagner trong "tai nạn" máy bay ở phía bắc Moscow. Wagner (và CIA) nói phi cơ bị hỏa tiễn từ dưới đất bắn cháy. Báo WSJ nói nổ từ trong phi cơ.

- 1 tiếp viên hàng không trên phi cơ riêng của Prigozhin điện thoại về người thân trước khi bay là thấy "sửa chữa kỳ lạ"

- Nhật Bản: 1 bác sĩ 26 tuổi tự sát vì trầm cảm, sau khi làm việc 100 ngày liên tục và làm thêm hơn 200 giờ trong một tháng.

- Báo động: COVID-19 tăng vọt trở lại, nhiều bệnh viện và đại học phải buộc mang khẩu trang.

- Massachusetts: bắt Cameron Currier, kẻ đặt các tảng đá lớn ra giữa đường vào ban đêm để đã gây ra 11 vụ tai nạn xe.

- Lợi tức tăng, nhưng T-Mobile vẫn sa thải 5.000 nhân viên vì đã có trí tuệ nhân tạo.

- Uber nâng tuổi tối thiểu tài xế mới ở California lên 25 tuổi.

- Lần đầu trong năm 2023, giá nhà California lại tăng: giá trung bình $832,340/nhà trong tháng 7

- Nam California: bão quét trôi căn nhà di động, tìm được nhà sau bão Hilary, bà cụ 74 tuổi mất tích.

- California: bắt Long Kim Tran, tịch thu nhiều kilogram loại thuốc gây mê để hiếp dâm.

- TIN VN. Tàu hỏa tông xe gắn máy, 2 người thương vong.

- TIN VN. Gần 29,2 km bờ biển sạt lở, Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp.

- HỎI 1: Gần 1/2 dân Mỹ còn giữ thẻ quà chưa xài, trung bình $187/người? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 40% dân Mỹ bị cưỡng bách nghỉ hưu sớm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-25/8/2023) ⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới của Politico Magazine-Ipsos công bố hôm thứ Sáu 25/8/2023, phần lớn người Mỹ nói rằng họ tin rằng cựu Tổng thống Trump có tội trong cả hai vụ án hình sự liên bang của ông.

.

Khoảng 51% số người được hỏi - 14% đảng viên Cộng hòa và 88% đảng viên Đảng Dân chủ - cho biết Trump có khả năng phạm tội trong vụ án liên bang [sẽ xét xử ở tòa liên bang ở thủ đô], trong đó ông bị buộc tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và âm mưu chống lại quyền [bầu phiếu của dân Mỹ năm 2020]. Và 52% khác cũng trả lời tương tự về cáo buộc cựu tổng thống xử lý sai tài liệu mật [sẽ xét xử ở tòa án liên bang tại Florida].

.

Các công tố viên liên bang cáo buộc Trump đứng đầu âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 bằng gian lận phiếu bầu của Cử tri đoàn. Họ đã đề xuất ngày bắt đầu phiên tòa là ngày 2 tháng 1/2024 và cuộc thăm dò cho thấy khoảng 60% người Mỹ muốn phiên tòa diễn ra trước phần lớn cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa năm 2024. Một tỷ lệ tương tự số người được hỏi cho biết Trump nên hầu tòa trước các cuộc bầu cử sơ bộ trong vụ án tài liệu mật của mình.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông "không làm gì sai" sau khi đầu hàng tại nhà tù quận Fulton, tiểu bang Georgia, trong thời gian ngắn. Nói chuyện với các phóng viên sau khi được thả khỏi nhà tù Quận Fulton với tại ngoại, Trump nhắc lại rằng ông là nạn nhân của "can thiệp bầu cử." Sau đó, Trump xuất hiện trên mạng X, trước đây gọi là Twitter, để đăng bức ảnh hình sự do cảnh sát quận Fulton chụp. Đây là lần đầu tiên Trump sử dụng nền tảng này kể từ tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, Trump không giải thích về chuyện "can thiệp bầu cử" ngày 6/1/2021 làm cho gần 1.000 người tin theo lời Trump đang ở tù mà Trump thoát được.

.

⚪ ---- Trump đã chính thức ra đầu thú với chính quyền ở Georgia, dấu vân tay của Trump đã được lấy cùng với ảnh hình sự của Trump được cảnh sát chụp ở nhà tù quận Fulton. Sau khoảng 20 phút tới nửa giờ làm thủ tục trong tù, Trump được trả tự do vì đồng ý với khoản tiền bảo lãnh 200.000 đô la. Trump được chỉ định là tù nhân số P01135809. Hồ sơ nhà tù cho thấy Trump cao 6 feet 3 inch và nặng 215 pound. Nhưng các con số chiều cao và cân nặng không chắc đúng sự thật, vì nhà tù Fulton đặc biệt không đo cho Trump và cho quyền tự khai về chiều cao và cân nặng.

.

⚪ ---- Trump đang tận dụng sự đầu hàng của Trump tại nhà tù Quận Fulton, Ga., vào tối thứ Năm, để gây quỹ cho vận động tranh cử năm 2024, viết trên trang web tranh cử của Trump, kèm theo ảnh hình sự Trump bị cảnh sát chụp trong nhà tù: “Hôm nay, tại nhà tù bạo lực khét tiếng ở Quận Fulton, Georgia, tôi đã bị bắt mặc dù KHÔNG phạm tội gì... Nếu có thể, bạn hãy góp phần trục xuất Crooked Joe Biden khỏi Nhà Trắng và CỨU NƯỚC MỸ trong chương đen tối này trong lịch sử đất nước chúng ta.” Ban vận động tranh cử của Trump đang rao bán hàng hóa, bao gồm áo phông, ly tách, miếng dán bửng xe... với ảnh hình sự trong tù của Trump và cụm từ “Không bao giờ đầu hàng”.

.

⚪ ---- Cộng Hòa hăm dọa nội chiến. Sarah Palin đáp lại vụ bắt giữ Donald Trump ở Georgia vào tối thứ Năm bằng cách nói về khả năng xảy ra nội chiến. Nói chuyện với Eric Bolling khi cựu tổng thống bị bắt tại Nhà tù Quận Fulton với cáo buộc can thiệp bầu cử, Palin đã chỉ trích “những kẻ đang thực hiện trò hề này và tạo ra hệ thống công lý hai cấp này. Tôi muốn hỏi họ: Cái quái gì vậy?” cựu thống đốc Alaska cho biết. “Bạn có muốn chúng ta xảy ra nội chiến không? Bởi vì đó là những gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng điều này nữa.”

.

Phát biểu với Bolling, Palin tiếp tục nói: “Tôi thích việc bạn gợi ý rằng chúng ta cần phải nổi giận. Chúng ta cần phải đứng lên và giành lại đất nước của mình.” (ghi chú: Đúng là họ đã nổi giận, họ đã đứng lên, đã đòi treo cổ Mike Pence để giành lại đất nước cho Trump, nhưng cả ngàn người đã vào tù, còn Trump chỉ mới vào tù có 20-30 phút. Bà đang gạ gẫm, hồi tháng 4/2023 Sarah Palin nói rằng sẽ rất vinh dự nếu được trở thànhứng cử viên Phó Tổng Thống cho Trump trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024.)

.

⚪ ---- Một đại cử tri giả, nói bị Trump lừa gạt. Theo hồ sơ tòa mới, Donald Trump đã chỉ đạo một trong những đồng phạm của mình, một đảng viên Cộng hòa Georgia, ký các giấy tờ giả mạo tự xưng là đại cử tri hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020. Trump và 18 người khác đã bị truy tố tại Quận Fulton vì âm mưu nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử năm 2020. Một phần của kế hoạch bị cáo buộc tổng thể đó là âm mưu đại cử tri giả.

.

Báo Politico đưa tin: "Shawn Still, một đảng viên Đảng Cộng hòa ở Georgia bịtruy tố cùng với cựu Trump trong một âm mưu lừa đảo nhằm lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, nói rằng anh đã ký các giấy tờ giả mạo tự xưng là đại cử tri tổng thống hợp pháp theo chỉ đạo của Trump."

.

Luật sư Thomas Bever của Still cho biết hôm thứ Năm: “Ông Still, với tư cách là đại cử tri tổng thống, cũng hành động theo chỉ đạo của các luật sư của tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ để họp và bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.”

.

Still nằm trong số 3 đại cử tri giả bị truy tố trong bản cáo trạng. Cựu Chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia David Shafer và Cathleen Latham là những người khác. Báo cáo cho biết cả Still và Shafer đều đang tìm cách chuyển cáo buộc của họ lên tòa liên bang thay vì xét xử ở tòa tiểu bang Georgia.

.

Bản tin chỉ ra rằng Still và Shafer đang đổ tội cho Trump, trình bày các lập luận pháp lý cho thấy những rạn nứt có thể xuất hiện giữa 19 đồng phạm. Kyle Cheney của Politico viết rằng “Cả hai người đàn ông đều đặt các quyết định của mình chủ yếu dưới chân Trump và các luật sư của ông ấy vì đã nghĩ ra và ban phước cho ván cờ đại cử tri giả. Bằng chứng được thu thập bởi ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1 - cũng như từ Công tố đặc biệt Jack Smith - tiết lộ rằng Trump đã gọi phone cho chủ tịch RNC Ronna McDaniel một tuần trước cuộc họp đại cử tri giả ngày 14/12 và cho bà nói chuyện điện thoại với luật sư John Eastman, người điều khiển chính của cuộc dàn dựng đại cử tri giả, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập hợp các đại cử tri giả để 'thay thế' cho các cử tri thật do kết quả bầu cử 2020 đưa ra."

.

⚪ ---- Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Brad Raffensperger đã được triệu tập để làm chứng tại phiên điều trần hôm thứ Hai tuần tới về những nỗ lực của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) nhằm chuyển hồ sơ truy tố ở Quận Fulton của Meadows lên tòa án liên bang. Frances Watson, điều tra viên trưởng dưới quyền Raffensperger trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng được gọi ra làm chứng.

.

Watson và Raffensperger sẽ bị thẩm vấn về sự tham gia của Meadows vào âm mưu bị cáo buộc nhằm lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia. Lời khai của họ dự kiến sẽ xoay quanh cuộc điện thoại khét tiếng của Trump với Raffensperger, trong đó Trump đã thúc giục Raffensperger “tìm” số phiếu mà Trump cần để thắng cử ở Georgia. Meadows đang kiện, đòi chuyển xét xử lên tòa án liên bang hơn là ở Quận Fulton (Georgia), vì lấy cớ Meadows lúc đó đang làm việc cho chính phủ liên bang. Nhưng Biện Lý nói Meadows phạm tội ở Georgia, thì xử ở tòa Georgia.

.

⚪ ---- Cộng Hòa Hạ Viện quậy tới bến: điều tra Biện Lý Willis về tội dám điều tra Trump và bọn bạo loạn 6/1/2021. Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra về hành động của Biện lý quận Fulton, Georgia, Fani Willis liên quan đến bản cáo trạng của văn phòng Biện Lý Willis chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

.

“Bản cáo trạng và truy tố của bà liên quan đến nhiều lợi ích liên bang và các tình huống xung quanh hành động của bà làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về việc liệu chúng có động cơ chính trị hay không”, theo Chủ tịch Ủy ban Jim Jordan, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết trong một bức thư gửi cho Biện lý Georgia Willis (Dân Chủ).

.

Jordan viết rằng "không có gì ngạc nhiên khi nhiều người suy đoán rằng bản cáo trạng và truy tố này được thiết kế để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024" khi Willis tiết lộ bản cáo trạng với các chiến dịch tranh cử tổng thống trong Đảng Cộng hòa "đang diễn ra sôi nổi" và cho rằng bà đã đề xuất "ngày 4 tháng 3/2024, một ngày trước Siêu Thứ Ba và tám ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Georgia" là ngày bắt đầu phiên tòa.

.

⚪ ---- Luật sư cũ của Trump, Kenneth Chesebro, đã được ấn định ngày xét xử sớm vào ngày do Biện lý Fani Willis đề xuất, theo phán quyết của tòa án được đăng trực tuyến bởi Tamar Hallerman, phóng viên của Atlanta Journal-Constitution. Chesebro đã yêu cầu ngày xét xử sớm vào tháng 11/2023 và Biện lý quận Willis đề nghị ngày 23/10. Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton đã chấp thuận ngày xét xử vào tháng 10/2023.

.

Quyết định của Thẩm phán có đoạn: “Do Yêu cầu xét xử nhanh chóng kịp thời của Bị cáo được nộp vào ngày 23/8/2023, việc lên lịch sẽ diễn ra theo một mốc thời gian cấp tốc để đáp ứng thời hạn bắt đầu xét xử ngày 3 tháng 11/2023”. Hồ sơ cũng nêu rõ rằng nó không áp dụng cho các đồng phạm của Chesebro "vào thời điểm này". Thế nhưng Trump kinh hoàng...

.

⚪ ---- Luật sư mới của Trump, Steve Sadow, sắp trình đơn bác bỏ ngày xét xử đề xuất của Biện Lý Georgia Fani Willis vào ngày 23/10/2023, theo Anna Bower của Lawfare đưa tin. Bower cũng viết trên mạng X cho biết, Sadow đang tránh xa cố vấn pháp lý của Trump và đồng phạm Kenneth Chesebro, người gần đây đã đưa ra yêu cầu bất thường để xúc tiến xét xử sớm chính mình.

.

Bản tin viết: “Tổng thống Trump cũng cảnh báo Tòa án rằng ông ấy sẽ đưa ra kiến nghị kịp thời để tách vụ án của mình khỏi vụ án của đồng phạm Chesebro, người đã nộp đơn yêu cầu xét xử nhanh chóng hoặc bất kỳ đồng phạm nào khác nộp đơn yêu cầu như vậy."

.

Theo các chuyên gia pháp lý, hành động Chesebro xin tòa xử sớm có thể là một nỗ lực nhằm tạo ra kết quả thuận lợi, khi phiên tòa xét xử Chesebro diễn ra riêng biệt với một bồi thẩm đoàn có khả năng sẽ phán xét Chesebro một cách thuận lợi hơn nếu không có Trump đứng bên cạnh - nhưng không phải là không có rủi ro. Trước giờ, Trump đã tìm cách trì hoãn các phiên tòa xét xử cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

.

⚪ ---- Cảnh sát ở Mỹ và Đức đang điều tra các vụ đầu độc có thể xảy ra đối với hai phóng viên Nga và một nhà hoạt động người Nga, những người từng chỉ trích cuộc chiến ở Ukraine và Vladimir Putin và hiện đang sống ở nước ngoài. Theo The Wall Street Journal, 3 người phụ nữ Nga lưu vong mô tả rằng họ đột ngột đổ bệnh với các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu và đau bụng.

.

FBI tháng trước đã phỏng vấn Natalia Arno - nhà hoạt động và người sáng lập Tổ chức Nước Nga Tự do hiện đang sống ở Virginia - sau khi cô bệnh vào tháng 5/2023. Các công tố viên ở Berlin đã mở cuộc điều tra riêng về âm mưu giết người sau khi họ nhận được đơn khiếu nại từ nhà báo Elena Kostyuchenko, người nói rằng cô đột ngột đổ bệnh khi đang đi tàu ở Đức vào năm ngoái. Kostyuchenko làm việc cho báo Novaya Gazeta cho đến khi công ty này đóng cửa vào năm ngoái và hiện cho biết cô chỉ có thể làm việc vài giờ mỗi lần do mệt mỏi.

.

Nhà báo đài phát thanh Irina Babloyan cũng bất ngờ đổ bệnh ở Tbilisi, Georgia (VN dịch là Gruzia) hồi năm ngoái và chuyển sang Đức điều trị. Các công tố viên cho biết họ đã nói chuyện với cô nhưng quyết định kết thúc cuộc điều tra sau khi phát hiện ra cô không bị đầu độc ở Đức.

.

⚪ ---- Lực lượng đặc biệt Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích biệt kích táo bạo trên bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng vào sáng sớm ngày 24/8, giao chiến dữ dội tại gần làng Mayak trên mũi Tarkhankut của Crimea. Tình báo Ukraine nói với đàin Radio Liberty Krym.Realii rằng cuộc đột kích có sự tham gia của Hải quân và Không quân diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng.

.

Theo Krym.Realii, làng Mayak là nơi đặt căn cứ của Trung đoàn vô tuyến số 3 của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Ngoài ra còn có một nút radar Nebo-M và Kasta-2E2 trên Bán đảo Tarkhankut với các vị trí phòng không được triển khai dọc theo chu vi, cho thấy Ukraine có thể đã tấn công các địa điểm quân sự vô tuyến của Nga trong khu vực. Hiện chưa có bên nào đưa ra bình luận chính thức.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết phòng không Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công khác của Ukraine vào khu vực Belgorod bằng cách bắn hạ 1 phi cơ không người lái: "Vào khoảng 13 giờ ngày 25/8 theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Máy bay không người lái đã bị phá hủy trên lãnh thổ vùng Belgorod do phòng không đang làm nhiệm vụ."

.

Trước đó cùng ngày, Moscow cho biết họ đã bắn hạ 42 máy bay không người lái của Ukraine ở Crimea, cũng như một hỏa tiễn S-200 đã được sửa đổi trên khu vực Kaluga. Bộ này tiết lộ rằng trong số 42 máy bay không người lái, 9 chiếc đã bị phá hủy, trong khi 33 chiếc còn lại "bị tác động điện tử ngăn chặn" và bị rơi trước khi chúng có thể tiếp cận mục tiêu.

⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc từ phương Tây rằng Điện Kremlin có thể liên quan đến vụ rớt máy bay khiến lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin có lẽ đã thiệt mạng: "Hiện có rất nhiều suy đoán xung quanh thảm họa này, xung quanh cái chết bi thảm của các hành khách trên máy bay, bao gồm cả Yevgeny Prigozhin. Tất nhiên, ở phương Tây, tất cả những suy đoán này đều được trình bày từ một góc độ nhất định. Tất cả những điều này hoàn toàn là dối trá." Ông nói Moscow vẫn chưa có "nhiều sự kiện" và nhấn mạnh các cuộc điều tra về vụ tai nạn đang diễn ra.Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bình luận về vụ tai nạn bằng cách nói rằng "không có nhiều chuyện xảy ra ở Nga mà [Tổng thống Vladimir] Putin không đứng sau." Trong khi đó, truyền thông Mỹ và Anh dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ và Anh cho biết máy bay của Prigozhin đã bị quân đội Nga bắn hạ. Tuy nhiên, Pentagon cho biết họ "không có thông tin nào chứng thực" những báo cáo này.⚪ ---- Putin chia buồn với gia đình những người chết trên phi cơ bay cùng với Prigozhin, sau khi nói Prigozhin đã có những sai lầm nghiêm trọng trong đời. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin "là một người có số phận khó khăn" và "đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời". Phát biểu tại Điện Kremlin với Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), nơi Moscow coi là một phần lãnh thổ của mình, Putin ca ngợi Prigozhin "là một người tài năng, một doanh nhân tài năng" cả ở Nga và nước ngoài, đặc biệt là ở châu Phi.Putin bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của tất cả những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay mà Prigozhin có mặt hôm qua và đặc biệt nói về Prigozhin ở thì quá khứ, mặc dù doanh nhân này vẫn chưa được tuyên bố chính thức là đã chết. Putin chỉ ra: “Tôi biết Prigozhin từ rất lâu, từ đầu những năm 1990s."⚪ ---- Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin kể như đã chết trong "tai nạn" máy bay ở phía bắc Moscow. Toàn bộ 10 thi thể đã được trục vớt từ hiện trường vụ tai nạn, trong đó có 7 hành khách và 3 phi hành đoàn. Một trong những người chết được cho là Dmitry Utkin, người đồng sáng lập Wagner, xem như Phó tướng của Prigozhin.Có nhiều suy đoán khác nhau. Truyền thông nhà nước Nga cho biết máy bay bốc cháy khi chạm đất. Nhưng kênh Telegram có liên kết với Wagner là Gray Zone tuyên bố đã bị quân đội Nga dùng hỏa tiễn bắn hạ. Một số quan chức Mỹ nói với Reuters rằng đánh giá của chính quyền Biden về vụ tai nạn đang diễn ra nhưng những dấu hiệu sơ bộ cho thấy phi cơ có thể đã bị bắn rớt bởi một hỏa tiễn đất đối không được phóng từ bên trong Nga. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chiếc máy bay không bị bắn hạ bởi hỏa tiễn đất đối không mà có khả năng bị nổ từ trong máy bay.Một cuộc điều tra đã bắt đầu về nguyên nhân vụ tai nạn. Cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga đều không bình luận gì về cái chết rõ ràng của Prigozhin. Prigozhin đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang thất bại ở Nga vào đầu năm nay, tiến quân vào Moscow. Tổng thống Nga khi đó Vladimir Putin tố cáo đó là “hành vi phản quốc.”⚪ ---- Một tiếp viên hàng không có mặt trên chiếc máy bay riêng của ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin trước khi phi cơ rớt hôm thứ Tư đã gọi điện cho người thân để thông báo rằng chuyến bay bị hoãn do một số sửa chữa “kỳ lạ”. Cô Kristina Raspopova nằm trong số 10 người chết khi máy bay lao xuống đất ở vùng Tver của Nga.Một thành viên gia đình của người phụ nữ 39 tuổi nói với kênh Telegram VChK-OGPU rằng cô Raspopova cho biết máy bay phản lực Embraer đã được mang đi để bảo dưỡng hoặc sửa chữa một cách "không thể hiểu nổi" trước chuyến bay. Tuy nhiên, một nguồn tin khác được kênh này trích dẫn khẳng định chiếc phản lực cơ này liên tục bị giám sát, khiến không ai có thể "đắp" bất cứ thứ gì lên đó. Theo tin khác, các nhà điều tra Nga hiện đang tập trung vào giả thuyết cho rằng chiếc máy bay bị rơi do bom mang theo trên máy bay.⚪ ---- Chỉ xảy ra ở Nhật Bản. Theo văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động của Nhật, trước khi tự sát vào năm ngoái, một bác sĩ trẻ ở Nhật Bản đã làm việc 100 ngày liên tục và làm thêm hơn 200 giờ trong một tháng. CNN đưa tin, người thân của Takashima Shingo, 26 tuổi, người đã tự sát sau khi kết thúc ca làm việc ngày 17/5/2023, cho biết hệ thống y tế nên thực hiện những thay đổi để ngăn ngừa tử vong do làm việc quá sức, được gọi là "karoshi" ở Nhật Bản. Gia đình cho biết Trung tâm Y tế Konan ở Kobe đã không nỗ lực ngăn chặn những cái chết như trường hợp của Takashima, người được thuê từ tháng 4/2020.Văn phòng lao động cho biết trong một phán quyết hồi tháng 6 rằng Takashima "vừa trở thành một chuyên gia y tế và được giao nhiệm vụ giống như các bác sĩ cấp cao, được hướng dẫn viết báo cáo và thuyết trình tại hội nghị, dẫn đến thời gian làm việc cực kỳ dài." Văn phòng cho biết bác sĩ bị trầm cảm do làm việc quá sức. Họ cho biết số giờ làm thêm mà anh ta làm đã vượt quá ngưỡng bồi thường cho người lao động vì chứng rối loạn tâm thần. CNN đưa tin luật lao động đã được siết chặt vào năm 2018 nhưng tình trạng làm việc quá sức vẫn là vấn đề ở nhiều lĩnh vực ở Nhật Bản, đặc biệt là y tế.Trong cuộc họp báo tuần trước, mẹ của Takashima cho biết vài tuần trước khi cậu qua đời, con trai bà trở nên xanh xao. Bà cho biết anh phàn nàn rằng công việc quá vất vả và không có ai chăm sóc anh. Bà nói: “Con trai tôi nói nó muốn trở thành một bác sĩ tốt bụng. Bệnh viện có thể thay thế bao nhiêu bác sĩ, nhưng đối với gia đình, con tôi là bảo vật không thể thay thế”.⚪ ---- Báo động: COVID-19 tăng vọt trở lại nhiều nơi, phải mang khẩu trang. Khi các ca nhiễm COVID-19 do biến thể EG.5 gây ra ngày thứ Năm tiếp tục làm nhiều người bị bệnh và nhập viện tăng vọt, một số bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ đang yêu cầu đeo khẩu trang trở lại để ứng phó.Kaiser Permanente ở California, Đại học Rutgers ở New Jersey và Cao đẳng Morris Brown ở Georgia đã ban hành quy định mới về mặt nạ. Theo một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, các bệnh viện Y tế Upstate ở Syracuse, N.Y., cũng đã quay trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả nhân viên, khách đến thăm và bệnh nhân trong các khu vực lâm sàng của Bệnh viện University Hospital and Community General.Đại học Morris Brown College (ở Georgia) cho biết trong một tuyên bố trên Instagram, “Cấm mở tiệc hay sự kiện lớn cho sinh viên trong khuôn viên trường trong hai tuần tới.” Theo dữ liệu của CDC, số ca nhập viện do COVID-19 tăng 30% trên khắp Georgia. Trường cho biết tất cả sinh viên và nhân viên phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách vật lý.⚪ ---- Cảnh sát ở Kingston, Massachusetts, cho biết họ đã bắt Cameron Currier, 31 tuổi, người đã đặt những tảng đá lớn ra giữa đường vào ban đêm nhằm gây ra các tai nạn xe. Cảnh sát truy tố Currier về tội danh gây tai nạn xe. Cảnh sát nói trong ít nhất 6 tháng qua, Currier đã đi ra ngoài vào ban đêm trên chiếc xe bán tải của mình—thường là vào những đêm mưa—và đặt một tảng đá nặng khoảng 20 pound (9 kilogram) ở giữa Đường Route 27. Sau đó, anh sẽ trở về nhà, đủ gần để có thể nghe thấy tiếng xe đụng vào đá tảng sau đó, theo cảnh sát cho biết.Có ít nhất 11 chiếc xe hơi đã đụng phải đá theo kiểu này kể từ tháng 2/2023, một số trong số đó bị hư hại nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, người lái xe cũng bị thương. Currier bị bắt sau khi một thám tử ngụy trang, núp trong rừng vào tối thứ Hai và thấy một chiếc xe bán tải màu trắng dừng bên đường vào khoảng nửa đêm. Thám tử nghe thấy bửng sau xe mở, sau đó tìm thấy một tảng đá lớn trên đường sau khi chiếc xe bán tải lao đi. Cảnh sát ngay sau đó đã tới chận Currier ngay trên hiên nhà của anh, lúc đó chiếc xe bán tải màu trắng của anh này khi chạm vào vẫn còn hơi nóng của máy xe.⚪ ---- Lợi tức tăng, nhưng T-Mobile vẫn sa thải 5.000 nhân viên vì đã có trí tuệ nhân tạo. Công ty mạng không dây T-Mobile cho biết hôm thứ Năm họ có kế hoạch cắt giảm 5.000 nhân viên, tương đương khoảng 7% lực lượng lao động của hãng. Việc sa thải sẽ diễn ra trong 5 tuần tới và ảnh hưởng đến nhân viên của T-Mobile trên toàn quốc - đặc biệt là những người làm việc trong vai trò công ty và văn phòng hỗ trợ, cũng như một số vị trí công nghệ. Các nhóm bán lẻ và dịch vụ khách hàng sẽ không nằm trong danh sách cắt giảm.T-Mobile ước tính họ sẽ phải chịu khoản phí trước thuế khoảng 450 triệu USD trong quý 3 liên quan đến việc cắt giảm việc làm. Các nhân viên bị sa thải sẽ nhận được khoản thanh toán thôi việc dựa trên thời gian làm việc, thời gian nghỉ chuyển tiếp tối thiểu 60 ngày, các dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp và các phúc lợi khác.Việc sa thải tại T-Mobile diễn ra sau đợt cắt giảm việc làm hàng loạt trong năm qua tại một số công ty – bao gồm Google, Meta, Amazon và Microsoft. Công ty T-Mobile nói sẽ “tập trung hiệu quả vào một loạt chiến lược chiến thắng hữu hạn” - sau đó lưu ý rằng công ty cần “di chuyển với tốc độ công nghệ” bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ khác để duy trì tính cạnh tranh. Tháng trước, T-Mobile đã báo cáo lợi nhuận quý hai là 2,22 tỷ USD - tăng so với khoản lỗ 108 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022 - và công bố tổng doanh thu dịch vụ là 15,74 tỷ USD.⚪ ---- Uber đã nâng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với hầu hết các tài xế mới ở California lên 25 hôm thứ Năm theo các quy định mà công ty cho là cần thiết vì chi phí bảo hiểm xe hơi thương mại ở California đang tăng cao. Quy định mới chỉ áp dụng cho những tài xế chở khách bằng nền tảng gọi xe của Uber chứ không áp dụng cho những tài xế giao đồ ăn bằng Uber Eats. Trước đây, những người trẻ từ 21 tuổi có thể ghi danh lái xe cho khách hàng và giới hạn độ tuổi giao hàng là 19. Công ty cho biết những người dưới 25 tuổi đã kích hoạt tài khoản trước thứ Tư có thể tiếp tục lái xe cho Uber. Độ tuổi tối thiểu đối với những người lái xe cho Lyft, đối thủ cạnh tranh chính của Uber là 25.⚪ ---- Lần đầu tiên vào năm 2023, giá nhà dành cho một gia đình ở California đã vượt qua giá nhà một năm trước. Giá trung bình của một ngôi nhà trên toàn tiểu bang đạt tới $832,340 trong tháng 7, cao hơn một chút so với mức trung bình của tháng 7 năm ngoái là $830,870, theo dữ liệu gần đây nhất từ Hiệp hội Môi giới Địa ốc California (California Association of Realtors).Mặc dù không phải là một mức tăng nhiều, nhưng các chuyên gia cho rằng đây vẫn là điều đáng chú ý vì lãi suất vay mua nhà (mortgage rates) tăng đã làm giảm doanh số bán nhà và tương tự như vậy đối với giá cả. Theo Bankrate, các khoản lãi suất hiện tại trung bình là 6,79% đối với lãi suất cố định 15 năm và 7,58% đối với lãi suất cố định 30 năm – cao hơn nhiều so với mức thấp lịch sử năm 2021.⚪ ---- Nam California: bão quét trôi căn nhà di động, tìm được nhà sau bão Hilary, bà cụ 74 tuổi mất tích. Theo Cảnh sát quận San Bernardino, người phụ nữ mất tích, Christie Rockwood, 74 tuổi, là cư dân của Angelus Oaks và được nhìn thấy lần cuối vào ngày 20/8. Ngôi nhà di động của Rockwood ở khu vực Seven Oaks Village “bị nước sông dâng cao tràn ngập và nơi ở của cụ đã bị cuốn trôi ra khỏi nền móng”. Những mảnh vỡ từ căn nhà được tìm thấy gần đó, nhưng hiện trường chỉ còn lại phần móng của ngôi nhà.Con gái của cụ Rockwood, Tracey Monteverde, cho biết cô biết mẹ mình đã ở trong nhà khi cơn bão xảy ra và hy vọng cụ bà vẫn còn sống: “Tôi biết mẹ không rời đi vì xe của mẹ vẫn ở đó và mẹ sống một mình. Mẹ chỉ có một xe hơi và tôi cùng những người khác đã nói chuyện với mẹ trước đó, lúc đó đã rất khuya. Mẹ vẫn còn ở đó.”Gia đình Rockwood đã không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ cụ bà kể từ khi nhà của cụ bị cuốn trôi trong dòng bùn và mảnh vụn. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã lùng sục khắp khu vực nhưng Rockwood vẫn chưa được tìm thấy tung tích. Khi cuộc tìm kiếm mẹ cô tiếp tục, Monteverde nuôi hy vọng rằng mẹ cô sẽ được tìm thấy còn sống.⚪ ---- California: bắt, tịch thu nhiều kilogram thuốc gây mê để hiếp dâm. Cảnh sát đã triệt phá một hoạt động nghi ngờ sử dụng ma túy vào đầu tháng này tại một tiệm làm móng. Khoảng 3,5 kg GBL/GBH (thuốc gây mê để hiếp dâm: date rape drug) đã được thu hồi và một nghi phạm đã bị bắt giữ. Cảnh sát Quận Marin đã bắt Long Kim Tran, 40 tuổi, ở San Francisco. Tran bị bắt vào ngày 15/8 khi y nhận giao một gói hàng chứa ma túy trái phép. Nó được gửi đến tiệm làm móng.Đầu tiên, gói hàng khả nghi đã bị Hải quan Hoa Kỳ tịch thu và chuyển cho Phòng Điều tra An ninh Nội địa liên bang. Tiếp theo, Bưu điện Hoa Kỳ cuối cùng đã chuyển nó đến tiệm làm móng, nơi các thám tử bắt Tran. Y bị bắt ngay sau khi nhận lô ma túy này. Khám xét nhà của Trần ở San Francisco, cảnh sát tịch thu nhiều loại thuốc gây mê để hiếp dâm hơn nữa. Tổng cộng hơn 3.500 liều thuốc này đã bị thu giữ từ y. Tran đang bị giam tại Nhà tù Quận Marin.⚪ ----Theo VOV Giao Thông. Vụ va chạm giữa tàu hỏa với xe máy xảy ra tại ngõ 210 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khiến một người tử vong, một người bị thương. Khoảng 19h35 hôm Thứ Năm (24/8) trên đường Ngọc Hồi, đoạn qua ngõ 210, xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và 2 nữ thanh niên điều khiển xe máy. Hậu quả, vụ tai nạn làm một nữ thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Giao thông qua khu vực di chuyển chậm do nhiều người hiếu kỳ dừng xem.⚪ ----Chiều 24.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ biển. Phát sinh 6 đoạn sạt lở bờ biển đặc biệt nghiêm trọng. Theo UBND tỉnh Cà Mau, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây sạt lở trong thời gian dài đã qua, làm cho nhiều đoạn của đai rừng phòng hộ ngày càng mỏng dần, một số vị trí sạt lở đã khoét sâu, lở hàm ếch vào phía trong. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, nước biển dâng cộng với sóng to, gió lớn đã phát sinh diễn biến sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm đối với 6 đoạn, với tổng chiều dài khoảng gần 29,2 km.⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/2 dân Mỹ còn giữ thẻ quà chưa xài, trung bình $187/người?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu của Bankrate, gần một nửa số người Mỹ có ít nhất một thẻ quà tặng chưa sử dụng. Giá trị trung bình của chiếc thẻ chưa sử dụng đó là khoảng 187 USD mỗi người, tổng cộng lên tới 23 tỷ USD trên toàn quốc. Nhà phân tích công nghiệp cấp cao của Bankrate, Ted Rossman đã rất ngạc nhiên trước sự sụt giảm giá trị cao trong ví của mọi người.“Điều đó làm tôi ngạc nhiên trong bối cảnh lạm phát cao, lãi suất cao. Thẻ quà tặng chưa sử dụng là tiền thật”, Rossman nhận xét. Ông đề nghị mọi người kiểm kê những thẻ quà tặng họ có và lên kế hoạch sử dụng chúng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 40% dân Mỹ bị cưỡng bách nghỉ hưu sớm?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Edward Jones, ngày càng có nhiều người Mỹ bị buộc phải nghỉ hưu. Theo cuộc khảo sát, khoảng 40% người Mỹ cho biết họ bị buộc phải nghỉ hưu. Nhưng 98% những người được khảo sát cho biết việc chuẩn bị và lập kế hoạch là hai yếu tố quan trọng để nghỉ hưu thành công.Theo Ngân hàng Citizens Bank, người lao động ở Hoa Kỳ thường nghỉ hưu ở độ tuổi khoảng 61, do đó, việc buộc phải nghỉ hưu sớm có thể làm mất nhiều năm tiềm năng tiết kiệm và có thể làm hỏng kế hoạch nghỉ hưu được bố trí hợp lý. Một số lý do khiến người Mỹ buộc phải nghỉ hưu sớm hơn dự định bao gồm các vấn đề về sức khỏe, mất việc làm hoặc kỹ năng lỗi thời.Chi tiết: