Những thói quen tốt và xấu đối với thị lực

Cà rốt có giúp sáng mắt không? Ánh sáng xanh có hại cho mắt không? Các chuyên gia sẽ giải thích về một số niềm tin phổ biến đối với thị lực. (Nguồn: pixabay.com)

Nếu thuở nhỏ quý vị từng bị rầy la vì vụ đọc sách, truyện trong bóng tối hoặc nếu có xài mắt kính chặn ánh sáng xanh khi làm việc trên máy tính, thì có thể quý vị chưa hiểu đúng về sức khỏe của mắt.

Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bịnh (CDC), ở Hoa Kỳ cứ 10 người trưởng thành thì có khoảng 4 người có nguy cơ cao bị suy giảm thị lực. Bác sĩ Joshua Ehrlich, giảng sư về nhãn khoa và khoa học thị giác tại Trường Michigan cho biết, có nhiều bịnh về mắt có thể điều trị hoặc phòng ngừa được.

Và sau đây là một số niềm tin phổ biến của mọi người về thị lực và những nhận xét của các chuyên gia.

Đọc sách hoặc xem thiết bị điện tử ở cự li gần có hại cho mắt.

Đúng. Bác sĩ Xiaoying Zhu, giảng sư về nhãn khoa và là nhà nghiên cứu về cận thị hàng đầu tại SUNY College of Optometry ở Thành phố New York, cho biết mắt của chúng ta không sinh ra để tập trung nhìn vào các vật ở cự li gần trong thời gian dài. Và nếu chúng ta cứ xem hoặc nhìn gần sát, đặc biệt là từ khi còn nhỏ, trục nhãn cầu sẽ bị giãn ra, dần dà có thể gây ra tật cận thị (nearsightedness hay myopia).

Để giúp giảm căng thẳng cho mắt, Bác sĩ Zhu khuyên mọi người nên tuân theo quy tắc 20-20-20: Cứ sau mỗi 20 phút tập trung nhìn gần, hãy nhìn vào một vật cách xa ít nhất 20 feet trong ít nhất 20 giây.

Đọc, xem trong bóng tối có thể làm giảm thị lực.

Sai. Nhưng nếu ánh sáng quá yếu khiến quý vị phải để sách hoặc thiết bị gần sát mặt, nó có thể làm tăng các rủi ro và gây mỏi mắt, quý vị có thể thấy đau nhức quanh mắt và thái dương, nhức đầu và khó tập trung. Nhưng đây thường là những triệu chứng tạm thời, bác sĩ Zhu nói.

Dành nhiều thời gian ngoài trời sẽ giúp cải thiện thị lực.

Đúng. Maria Liu, giảng sư về nhãn khoa tại University of California, Berkeley, cho biết một số nghiên cứu (chủ yếu tập trung vào trẻ em) cho thấy dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời có thể làm giảm nguy cơ phát triển tật cận thị. Các chuyên gia cũng chưa hiểu lý do tại sao lại như vậy, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng ánh sáng mặt trời có thể khuyến khích võng mạc sản xuất dopamine, giúp trục nhãn cầu hạn chế bị giãn (dù những thí nghiệm này chủ yếu được tiến hành với động vật).

Tiếp xúc với các tia cực tím nhiều có thể gây hại cho mắt.

Đúng. Có một lý do mà các chuyên gia khuyên không nên nhìn chằm chằm vào Mặt trời. Bác sĩ Ehrlich cho biết tiếp xúc quá nhiều với các tia cực tím UVA và UVB có thể “gây ra những tổn thương không thể phục hồi” cho võng mạc. Nó cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Tiếp xúc quá nhiều với các tia UV cũng có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư mắt – dù nguy cơ bị bịnh này không cao lắm. Đeo kính râm, kính cận hoặc kính áp tròng chặn các tia UV có thể bảo vệ mắt.

Tạm ngừng mang kính thì thị lực sẽ không bị kém thêm.

Sai. Một số bệnh nhân cần mang kính nói với Safal Khanal, giảng sư về nhãn khoa và khoa học thị giác tại University of Alabama ở Birmingham, rằng họ không thường xuyên mang kính vì nghĩ rằng nó sẽ khiến tình trạng của mình trở nên tồi tệ hơn. Ông đáp rằng: “Không đúng như vậy đâu,” nếu cần phải mang kính, thì cứ nên mang thôi.

Một chút ánh sáng xanh từ màn hình cũng có hại cho mắt.

Sai. Bác sĩ Ehrlich cho biết: dù một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với ánh sáng xanh có thể làm hư hỏng võng mạc và gây ra các vấn đề về thị lực theo thời gian, nhưng không có bằng chứng chắc chắn nào xác nhận rằng điều này xảy ra với các mức tiếp xúc điển hình ở người. Ông nói thêm, cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc mang các loại kính chặn ánh sáng xanh sẽ cải thiện sức khỏe của mắt.

Nhưng tiếp xúc với màn hình quá nhiều có thể gây hại cho thị lực theo những cách khác, trong đó có việc gây khô mắt. Bác sĩ Zhu giải thích: “Khi mải nhìn chằm chằm vào màn hình, chúng ta sẽ không chớp mắt thường xuyên như mọi khi,” và điều đó có thể khiến cho mắt bị mỏi và mờ tạm thời.

Hút thuốc có hại cho thị lực.

Đúng. Một nghiên cứu năm 2011của CDC cho thấy thói quen hút thuốc có liên quan đến các bệnh về mắt do tuổi tác, bao gồm đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao niên, một căn bệnh mà một phần võng mạc bị phá vỡ và làm cho thị lực bị kém đi. Theo bác sĩ Khanal, các hóa chất độc hại trong thuốc lá sẽ xâm nhập vào máu và làm hư hỏng các mô nhạy cảm trong mắt bao gồm võng mạc, thủy tinh thể và điểm vàng.

Ăn cà rốt có lợi cho mắt.

Đúng. Dù chế độ dinh dưỡng với nhiều cà rốt không chắc chắn sẽ giúp cho quý vị có thị lực hoàn hảo, nhưng một số bằng chứng cho thấy các chất dinh dưỡng trong cà rốt rất tốt cho sức khỏe của mắt. Thí dụ, một thử nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng các chất có trong cà rốt, bao gồm các chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C và E, có thể làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Theo bác sĩ Ehrlich, việc tuân theo chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa không nhất thiết ngăn ngừa 100% các bịnh về mắt, nhưng nó có thể hữu ích “đặc biệt đối với những người bị thoái hóa điểm vàng giai đoạn đầu.”

Thị lực kém đi là một phần không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa.

Sai. Bác sĩ Ehrlich cho biết hầu hết các nguyên nhân làm giảm thị lực ở tuổi trưởng thành – bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp – đều có thể phòng ngừa hoặc điều trị nếu được phát hiện sớm. Nếu cảm thấy tầm nhìn bắt đầu suy giảm, đừng nghĩ đó là “chỉ là lão hóa thôi,” mà hãy tìm đến một bác sĩ hoặc chuyên gia về nhãn khoa để có cơ hội tốt nhất ngăn chặn những tình trạng này.

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: “The Best and Worst Habits for Eyesight” của Hannah Seo, được đăng trên trang NYTimes.